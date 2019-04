Hoy por Hoy (05/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1704 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno buenos días la vida y la muerte sean colado en la campaña electoral pero sobre todo se han colado en nuestros corazones

Voz 2 00:30 si con la idea de de que quiere suicidar de mi que es que se lleve a cabo

Voz 3 00:37 sí pues no hay nada más que que hablar yo creo que no me ha

Voz 1727 00:45 Ángela ayudó a morir a su mujer enferma María José y Ángel ha pasado más de veinticuatro horas en un calabozo ya está en libertad salió anoche salió reivindicando para otros la ley de la eutanasia que no llegó para María José

Voz 4 00:58 incluso mi mujer e cuando ya lo

Voz 1727 01:01 decidí nuevos me lo comentó

Voz 4 01:03 a mí ya no me va a llegar la la eutanasia

Voz 1727 01:05 que sea por lo más Ángel está en libertad pero acusado de cooperar en un suicidio algo que es un delito en España porque no ha habido manera de aprobar la ley de la eutanasia Pedro Sánchez anoche en Telecinco

Voz 1722 01:16 el Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia a nuestro país como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y Ciudadanos que hasta en diecinueve ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria de su votación no ha podido reconocerse ese derecho a este mandato

Voz 1727 01:34 yo N velará de Unidas Podemos reivindicando aquí en la SER anoche también la ley que ellos propusieron en el diecisiete

Voz 5 01:40 creo que habría habido margen para apretar juntos del país desde Podemos al resto de partidos sino hubieran apoyado en Salt Lake y yo lamento mucho que ahora mismo no haya un amparo legal a lo que ha hecho Ángel

Voz 1727 01:51 Albert Rivera de C's en Onda Cero una persona a pesar de los colectivos decide en libertad con un comité médico con un comité ético con garantías una enfermedad irreversible decida asistido pedir asistencia para la eutanasia tiene que tenerlo el Partido Popular es el único que hoy guarda silencio hoy es viernes cinco de abril tenemos debate electoral en la SER primer debate electoral sobre la primera preocupación de los españoles y que sin embargo ocupa poco sitio en la campaña la economía hablaremos del paro del empleo de las pensiones ídem impuestos con los responsables económicos de PP PSOE Unidas Podemos y Ciudadanos y el Gobierno sigue aprobando decretos hoy uno con un plan para luchar contra la pobreza energética y otro para fomentar el uso de las energías renovables

Voz 6 02:42 a lo garzón le va a hacer más fácil el autoconsumo indicó

Voz 1 02:45 pero la energía generada

Voz 6 02:48 colectivo de de consumidores auto consumidores colectivos

Voz 1727 02:52 mientras el PP recurrirá al Constitucional los decretos sobre los permisos de paternidad y el que regula el alquiler convalidado

Voz 7 03:00 esta semana estos decretos no cumplen el requisito de que sea ni urgentes ni extraordinariamente necesarios por tanto esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo

Voz 1727 03:10 en Cataluña Torra no reconoce al Parlament legitimidad para aprobar lo que aprobó ayer pedirle que convoque elecciones se someta a una moción de confianza votaron a favor el Partido Socialista que presentaba la moción ciudadanos comunes y PP y no votó la CUP bueno pues dice Jones per Cataluña que conservan la mayoría Josep Costa a otros creían nosotros creemos que políticamente esta moción ha sido rechazada por el Parlament porque políticamente tendremos que ser fieles al resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre que el Gobierno hoy en esta votación ha demostrado tener el mismo apoyo que tuvo en su investidura ni en la investidura en la SER les estamos contando que la policía investiga una nota encontrada en el teléfono del joven de dieciséis años que se suicidó el lunes en Madrid en ella reconoce que estaba siendo acosado en el instituto los agentes han detenido a otro compañero del centro

Voz 8 04:04 construye castillos manera le condenó

Voz 1727 04:21 esta tarde se va a abrir en la sede de la SGAE la capilla ardiente de Alberto Cortez que ha muerto a los setenta y nueve años en Madrid el cantautor argentino llevaba décadas establecido en la capital de España

Voz 9 04:34 el dueño de de las et

Voz 1161 04:41 los deportes Baskonia se unió noche Real Madrid y Barça Pardo

Voz 1727 04:44 disputar los cuartos de la Euroliga Sampe

Voz 1161 04:47 pese a perder en Moscú ochenta y dos setenta y ocho con el CSKA pero beneficiado por la derrota del mi de Milán en Estambul los vitorianos quedan séptimos enfrentan precisamente al CSKA con el factor cancha en contra en el cruce que dará acceso a la Final Four que este año se disputa en Vitoria el Real Madrid era segundo seguro tercero antes de perder anoche en casa con el Zalguiris ochenta y seis noventa y tres centros factor cancha a favor ante el Panathinaikos griego y el Barça esta noche recibe a las nueve al Khimki sin nada en juego tendrá también factor campo en contra ante los turcos del Anadolu Efes la otra será el Fenerbahce Zalgiris Blues ultras seguros patrocina este espacio

Voz 3 05:17 lo hizo Jordi Carbó buenos días muy buenos días tenemos por delante tres jornadas hoy viernes también durante el fin de semana

Voz 0978 05:27 de las cuales la lluvia acabara afectando a todo el país y prácticamente todos los días va a llover en la mayor parte de la Península y en Baleares sólo algunos chubascos aislados en Canarias pero la idea es que va a ser un tiempo muy de primavera es decir lluvias intensas incluso con algunas tormentas que viajarán rápidamente de oeste hacia el Mediterráneo deben que también tendremos muchas pausas y ratos de sol con temperaturas hoy un poco más bajas ayer sobre todo las máximas el fin de semana se mantendrán sin cambios pero cuidado porque en los momentos de lluvia con viento fuerte aumentará la sensación de frío cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 10 06:01 eso piano para tocar te imaginas seamos serle hubieran dicho yo que es que se va a retraer hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar elevó no pienses en todo el revuelo que puede

Voz 11 06:15 a haces los ultras seguros porque la confianza hacia

Voz 12 06:20 el Grupo Catalana Occidente

Voz 11 06:25 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido Guarente doscientos treinta y cinco asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1 07:01 en la Cadena Ser

Voz 2 07:11 vamos a grabar este testimonio porque muy importante para que quede constancia de el deseo que que llevo además creyendo que se lleve a cabo qué es el suicidio turismo sigue con la idea de de que quiere suicidarse

Voz 1727 07:47 Ángel grabó este vídeo durísimo hace sólo tres días para para explicar para justificar que su mujer María José quería que el ayudar a morir le dijo tú no puedes ir yo sólo te voy a prestar mis manos y lo dijo lo grabó porque en España la cooperación al suicidio está penada con entre dos y diez años de cárcel tanto Unidos Podemos como el PSOE han presentado iniciativas para despenalizar la eutanasia pero ninguna ha conseguido prosperar por un motivo por otro Aida abajo

Voz 13 08:15 es la proposición de ley socialista que intentó abrirse paso en el Congreso reconoce como un derecho pedir ayuda para morir si se padece una enfermedad grave e incurable o una discapacidad grave y crónica e incluye esa ayuda en el Sistema Nacional de Salud para que sea universal y gratuita la socialista Adriana Lastra lo defendía si el pasado

Voz 1463 08:30 junio defendemos la posibilidad de que se pueda adoptar esa terrible decisión de forma libre y consciente son casos extremos como consecuencia de un pronóstico irreversible es su último derecho su última libertad morir bien

Voz 13 08:45 Nos decidió apoyar la proposición aunque dijo que a través de enmiendas intentaría introducir cambios para que el texto fuese más lejos aunque

Voz 1463 08:50 su propuesta previa era prácticamente la misma Eva

Voz 13 08:53 Marcia Sempere Se trata de cuando alguien dice

Voz 1463 08:55 ya no puedo más de manera individual

Voz 14 08:58 por favor dejen tomar esta decisión

Voz 1463 09:01 aquellos que sufren ciudadanos que apuesta por una ley de

Voz 13 09:03 paliativos antes de contemplar la eutanasia apoyó la proposición socialista en junio cuando en octubre el PP intentó tumbar la iniciativa dejaron solo al PP así se dirigía a los populares en ese debate naranja Francisco Igea

Voz 15 09:14 el señor Casado dijo literalmente que no existe este problema miden señores del partido

Voz 11 09:19 claro no lo entiendo no lo entiendo Johnny

Voz 15 09:22 lo entiende nadie y así intentaba sin éxito la pop

Voz 13 09:24 el Pilar Cortés convencer a la Cámara para que diesen marcha atrás

Voz 16 09:27 a saludar a los que sufren no es progresistas señorías matará a los que sufren no es progresista se lo están diciendo los médicos cientos de ciudadanos que ahora pesa auto proclaman progresistas

Voz 13 09:39 finalmente aunque la proposición de ley no llegó a buen puerto PP y también ciudadanos que hasta ese momento había apoyado la iniciativa dilatar en la tramitación utilizando su mayoría en la Mesa del Congreso hasta que llegó la convocatoria de elección

Voz 1727 09:49 a la eutanasia entra por tanto de lleno en la precampaña una precampaña en la que por otra parte ya se han perfilado las líneas estratégicas de cada partido el PP apelando al voto útil de la derecha Adrián Prado

Voz 0019 10:03 la estrategia de campaña de Pablo Casado se va a centrar en explicar bien que contó más Vox más Sánchez y advertir a los votantes de centro derecha de que si el objetivo es que el líder del PSOE no repita como presidente hay que evitar que se divida el voto los populares van a manejar un doble mensaje sobre el presidente del Gobierno si Pedro Sánchez siguen La Moncloa estamos abocados a una nueva crisis económica ya hay que echar a Sánchez para que no se siga poniendo en riesgo la unidad territorial casado ha empezaría a terminar la campaña en Madrid va a recorrer quince mil kilómetros participando en veinticinco actos en las diecisiete comunidades autónomas en una campaña diferente porque coincide con la Semana Santa así que vamos a ver al líder del PP en varias celebraciones religiosas en Málaga Sevilla Granada y Lorca eso sí ni el jueves ni el viernes santo el PP tiene previsto celebrar mítines electorales no está previsto tampoco que haya foto de Casado compartiendo acto ni con Rajoy ni con Aznar fuentes del PP explican que se debe a una estrategia electoral de reparto en racimo de los líderes para ser más efectivos en el mensaje Hinault duplicar esfuerzos

Voz 1727 11:00 los ciudadanos busca claramente el voto de los indecisos Óscar García

Voz 1645 11:05 todo se decidirá por uno o dos escaños bajo esta previsión trabaja la cúpula de ciudadanos que no esconde su preocupación por movilizar el mayor número de indecisos posibles el veintiocho de abril y la foto será dicen fuentes del partido muy parecida a la de Andalucía por eso Ribera confiará durante la campaña electoral en rascar todo el voto indeciso posible para poder dar el sorpasso al PP el liderar un posible Gobierno de coalición será de hecho una de las ideas clave de la campaña seguir tendiendo la mano a Pablo Casado con el objetivo de forzar una respuesta que en ciudadanos entienden todavía no se ha producido habrá dos caravanas electorales una de D'Rivera y otra de Inés Arrimadas aquí en el partido tratará de exprimir dado que es la única líder de Ciudadanos que ha ganado unas elecciones

Voz 1727 11:47 ya Pablo Iglesias le preguntaron ayer en RAC1 por las cloacas del Estado y la guerra sucia contra él dijo en la próxima legislatura espera estar en el Ministerio del Interior

Voz 17 11:57 esperamos formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones pondremos a trabajar para limpiar ese misterio de de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser

Voz 1727 12:11 sobre los augurios que unos y otros hacen en plena precampaña hay sobre los programas electorales que esperamos la mirada esta mañana de Javier Bon

Voz 0881 12:25 al de Ferrari no hay un solo que no se hable de nuevas encuestas osea hagan análisis con el refrito de las que existen tampoco hay un solo día en que los políticos de un color o de otro no se contradigan gracias a lo cual la inmensa mayoría de los ciudadanos no nos enteramos de cuáles son las verdaderas claves de los programas con los que se presentan ante las urnas dentro de apenas tres semanas en lo que sí coinciden casi todos es en vender la piel del oso antes de cazarlo eso sí lo más probable según los augurios es que el oso saldrá de una caja en forma de pude que habrá que montar es cierto que en lo que coinciden todas las previsiones de esas bolas de cristal en las que hace ya años se convirtieron los sondeos y que ahora concejales en el CIS se parecen incluso las cartas del tarot la cara del oso lo más seguro es que sea la de Pedro Sánchez pero sí se da la circunstancia de que patas y tronco falta musculatura ahora que pactar a ver si de una vez por todas este país nuestros estabiliza de momento sabemos que Rivera se quedó con la copla del no es no y que Iglesias ya no le interesa tanto la vicepresidencia como el Ministerio del Interior para limpiar en las cloacas

Voz 19 13:38 pues que un efecto claro pero ojo

Voz 0881 13:41 no se trata sólo de cambiar el colector sino de no utilizarlo de manera discrecional

Voz 1727 13:50 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 11 13:54 el pescado fresco congelado quien conserva es un producto estrella en nuestra gastronomía sabes porque porque un es sano es seguro comparte los alimentos de España Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Gobierno de España

Voz 1463 14:11 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipotecas te viene aún mejor conocerla de un banco

Voz 11 14:19 ahora ni gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero comisiones y al precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 12 14:32 Protos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets pero otros hacer taras

Voz 11 14:38 pide la primavera vicio Lab ahora todas las gafas graduadas viene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira hay regalas en vicio la consulta

Voz 1508 14:52 es está la Semana de la Moda la Semana Santa

Voz 11 14:56 y ahora la segunda cross over the dejó

Voz 20 14:59 Bill del ocho al diecisiete de abril por lleva tiene uno de los quinientos cordobés y sus con condiciones y precios únicos por ejemplo un Ford Kuga ese tela por seis euros al día y con recompra garantizada entradas siete mil ochocientos treinta y nueve euros comisión de apertura quinientos treinta y seis con cuarenta y tres euros cuarenta y ocho cuotas de ciento ochenta euros al mes dos mil quinientos cinco euros nueve contenta y uno por ciento TAE financiación de Af Pak condiciones en punto es

Voz 1 15:20 hoy por hoy Ripa bueno

Voz 1727 15:25 después de todo lo que les hemos contado estos días sobre quiénes se empeñan en curar a los gays parece hecho a posta uno de los estrenos de este fin de semana se titula identidad borrada es la historia de un joven que se sometió a la terapia de un grupo ultra religioso para

Voz 19 15:41 para que acudan

Voz 1727 15:42 su homosexualidad Pepa plan Blanes no nos cuenta esta y las demás novedades de la cartelera

Voz 1463 15:49 como si la actualidad del cine se pusieran de acuerdo esta semana en la que hemos sabido que el Obispado de Alcalá impartía cursos ilegales para curar la homosexualidad se estrena identidad borrada una película con Nicole Kidman y Russell Crowe basada en la historia real de un escritor que su

Voz 3 16:02 frío el acoso hay adoctrinamiento de uno de esos grupos religiosos

Voz 11 16:09 me han dicho que son plasta siempre

Voz 3 16:13 nada ni suma otra zona

Voz 1463 16:15 del cine esta semana la actualidad lo da la sombra del pasado un drama que recorre tres décadas de la historia de Alemania desde el nazismo hasta la Guerra Fría un ejemplo de la importancia de la memoria histórica

Voz 21 16:25 sí se informase al ministro del interior del raid se podría evitar que semejante de formación ocular se transmitiera a las futuras generaciones

Voz 1463 16:35 hay también comedia negra siete razones para oir una sucesión de historias cortas que tienen en común que no son

Voz 1275 16:40 estas para ofender gritos eres un coitus interruptus mal resuelto

Voz 1463 16:47 terminamos con dos recomendaciones más una nueva adaptación del libro de Stephen Quinn cementerio de animales terror convencional con animales y niños y un nuevo superhéroe esa Femme una adolescente con poderes salvando el mundo

Voz 22 16:58 hoy está

Voz 12 17:01 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 23 17:04 Leo Leo que él es una bolsita que bolsita es

Voz 11 17:08 Miguel Bustos ha ilustrado cuatro bolsas de tela para que la Santa lectura nos proteja lleva de una por cada treinta euros en libros por sólo tres con noventa y cinco Easy eres socio por dos con noventa y cinco por ciento de descuento habitual en libros todo pasa nefasta

Voz 24 17:23 este no es sólo el sonido de una caja de Amazon con una oferta única es el sonido de la caja que te convertirá en el riff de la barbacoa

Voz 25 17:31 este

Voz 24 17:32 es el sonido de la caja que te ayudará a limpiar hasta el último rincón de la casa Yeste el sonido de la caja que te pondrá de nuevo en forma ya están aquí las ofertas de primavera en Amazon con productos para el hogar sus actividades al aire libre y mucho más ofertas de primavera en Amazon hasta el siete de abril consulta condiciones en Amazon punto es

Voz 26 17:52 tú he de los que piensan que hay un coche para cada ocasión disfruta de las ofertas únicas de los cursores de ocasión de Nissan aprovecha la ocasión para decirle a todo el mundo lo de los mil quinientos euros que te has ahorrado financiando con ERC e Iván Nissan interesen hinchó Choice vehículos de ocasión garantizado

Voz 12 18:09 los que Le pediría a una energética a ver pues yo que por trabajo me paso todo el día al volante pediría alternativas a la gasolina y al diésel

Voz 11 18:19 Nastun sí promovemos los vehículos propulsados a Gas Natural que ahorran hasta un cincuenta por ciento de combustible y mejoran la calidad del aire de nuestras

Voz 27 18:28 Hades

Voz 28 18:34 a raíz del caso de María José están a favor de regular la eutanasia clara de paz

Voz 29 18:38 Murcia si no dejamos morir a un perro con dolor a los animales que cuando les vemos sufrir rápidamente les ponemos una inyección no puedo entender que no lo hagamos lo mismo con los seres humanos con las personas que están tan cerca de nosotros y a las que tanto quiere Raúl de Madrid

Voz 28 18:56 verdad hace falta muy poco para conmover a alguien al ver algo así por favor señor Casado humanidad ustedes a penal apelan a la humanidad para muchas otras cosas tiene que ser ahora la hermana de Manel murió sufriendo

Voz 2 19:09 fue lo celebramos a petición de mi hermano hicimos una gran fiesta era de color

Voz 19 19:16 así que este señor que ha invitado a su mujer a volar yo mi apoyo Félix de Gijón es muy contundente con los políticos

Voz 2 19:25 si ellos no son capaces de dar una vida digna por favor él por todo lo que sea

Voz 1704 19:29 que dejen que tenga una muerte digna

Voz 2 19:32 decido yo no puedo entender cómo les gusta ver que con sus decisiones están haciendo sufrir a una persona una familia o los amigos parece que disfrutan no

Voz 30 19:41 Pedro nos escribe desde Israel que si uno está sufriendo se quiere marchar de este mundo se marche tranquilamente y que no tengamos que darle más explicaciones por qué hay que estarle explicando a esta gente de misa así rosarios y mantillas que me quiero morir porque sufro uno se muere cuando le da la gana aquí

Voz 1727 19:59 gracias Pedro muchos mucho más

Voz 19 20:02 sin entrase muchos más así nuestro buzón de voz

Voz 1727 20:04 las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1 20:09 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:13 qué tal buenos días hace más frío esta mañana se esperan lluvias precipitaciones durante prácticamente todo el fin de semana incluso tormentas en algunos puntos de la región INE debe por encima de los mil trescientos metros las temperaturas como mucho van a llegar hoy a los trece grados de máxima novedades que les viene contando la SER sobre el supuesto caso de acoso escolar a un menor de un instituto de Usera que se suicidó el pasado lunes la policía estudia una nota que este chico dejó en su teléfono móvil donde explicaba las amenazas que había recibido de un compañero hay un detenido que estudia secundaria en el mismo instituto y que está a disposición de la Fiscalía de Menores acusado de bullying Virginia Sarmiento buenos días buenos

Voz 0821 20:49 días el menor que se quitó la vida lo dejó todo o casi todo escrito en su teléfono que había regateado dejó también un papel al lado con el pin para desbloquearlos en esta nota explicaba su trayectoria personal un desengaño amoroso que tuvo en Galicia desde donde se trasladó a Madrid en este curso y las amenazas que estuvo sufriendo en el instituto por parte de un compañero no había más mensajes en el móvil porque habían sido borrados la policía llega el detenido también estudiante de secundaria en en centro tras interrogar a otros alumnos porque el fallecido no les señalaba en su nota el presunto agresor había sido expulsado del instituto en alguna ocasión por mala conducta el chaval que se suicidó el lunes dejó de ir a clase tres días antes la dirección del instituto Ciudad de Jaén en Usera se puso en contacto con la familia pero nadie les dijo según la Comunidad de Madrid que tuviera algún problema en el centro el Instituto donde otra menor se suicidó hace cuatro años víctima de bullying no tenía en marcha ningún protocolo para cosa

Voz 1275 21:37 en La Ventana de Madrid hemos preguntado a Miguel de nogal psicólogo de la Asociación Española de prevención del acoso escolar que falla en la prevención del bullying en los centros educativos

Voz 31 21:46 existen programas existen líneas de intervención la cuestión es que falla por un lado que muchas veces esos protocolos en demasiado generales Nos aterrizan tiene que ser la voluntad y la buena predisposición de algunos docentes acá que es aterricen no y ese es el verdadero problema la muy bien y todas las medidas atacan a cada uno de los actores pero que hay que aterrizar las porque nunca terminan de aterrizar

Voz 1 22:13 Ángel el vecino de

Voz 1275 22:15 Moncloa Aravaca que ayudó a morir a su mujer enferma terminal está en libertad sin medidas cautelares titulares

Voz 0821 22:20 ha pasado más de veinticuatro horas en el calabozo acusado de cooperación al suicidio pero Ángel ya está en libertad a la espera de que el juez valor el caso su mujer sufría desde hace treinta años una enfermedad degenerativa grabaron en vídeo el proceso desmonta

Voz 1275 22:31 el hombre fallecido ayer en el incendio de la calle Ginza de Limia en la capital tenía síndrome de Diógenes así lo apuntan las primeras investigaciones el fallecido es hijo del poeta Mariano Roldán

Voz 0821 22:40 desconvocada la huelga de limpieza del Hospital Clínico San Carlos tras llegar a un acuerdo con la empresa después de cuatro días de paros de momento se ha pactado la incorporación de once personas con contrato fijo a la planta

Voz 1275 22:49 ellos deportes el Real Madrid de baloncesto se enfrentará al Panathinaikos griego en cuartos de la Euroliga anoche perdió en casa ante el Zalguiris ochenta y seis noventa y tres en fútbol pendientes de los lesionados Diego Costa Mora Tele para el Barça Atlético de Madrid

Voz 11 23:01 mañana

Voz 1275 23:09 Yeti XXIII como despierta hoy el tráfico en la capital batallas en Alcázar buenos días buenos días Laura con calzadas

Voz 1322 23:15 mojadas a esta hora de la mañana sin incidencias en principio salvo una de ellas que está a punto de resolverse situada en Alfonso XII justo antes de conectar con el el túnel que conectaría con la Puerta de Alcalá en superficie está cortado ese carril derecho mucha precaución en la zona tráfico lento ya de Hora punta en el este y oeste de M30 en sentido norte entre el Calderón y el Puente de los Franceses y entre Méndez Álvaro y Avenida de América y en la entrada por Santa María de la Cabeza

Voz 1275 23:43 qué tal las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0821 23:46 buenos días pues va empeorando poco a poco la mañana de este viernes a esta hora destacamos lo peor en los accesos a dos Torrejón San Fernando la M seiscientos siete en Colmenar Viejo y Tres Cantos las seis Majadahonda y El Plantío y la A42 en Parla y Fuenlabrada también la M40 ya en los tramos habituales lo peor Vallecas Coslada sentados

Voz 1275 24:02 Ban que desde esta medianoche el Ayuntamiento de la capital ha reforzado sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación por la lluvia Laura Briones

Voz 0605 24:10 este refuerzo será hasta las doce del mediodía sobretodo en la hora punta de entrada a la ciudad las pantallas de la M30 superficie informan a la ciudadanía de las previsiones las zonas más concurridas están vigiladas por agentes de tráfico desde las seis y media de la mañana la EMT ella ha habilitado un dispositivo con seis grúas en puntos clave de la M30 desde el Ayuntamiento recomiendan el uso del transporte público

Voz 32 24:32 hoy soñado que conducía lo A3 Sportback por una carretera a través de un bosque pero de repente eso que cruzaba un bosque mientras conducía un Audi A3 Sportback y más tarde que giraba y me metía por un bosque conduciendo un Audi A3 Sportback el setenta por ciento de los sueños son recurrentes será por algo no un Audi A3 Sportback ciento noventa euros al mes con todos los servicios incluidos oferta Volkswagen renting hasta el treinta de abril más información en punto es

Voz 12 24:59 este domingo llega la primavera al hipódromo y para celebrarlo con amigos y familia porque tenemos preparado para Tune plana un menú pic nic nuestro Market de moda y complementos y además vuelve el campeonato Pony Tour con Cala peritos Woody mini este domingo siete de abril multiplica tus emociones en el hipódromo de La Zarzuela estés donde estés en Madrid ida tu concesionario BMW es

Voz 33 25:22 momento breve Inter auto premier inmóvil norte son Momentum motor un grupo de concesionarios BMW con la mayor cobertura y las últimas novedades de BMW porte por todo Madrid momento un motor siempre en movimiento

Voz 12 25:34 descubren auto premier tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares este año el oceanógrafo cara a cara con sus tiburones hay más de cien en el mayor acuario de Europa hasta perder

Voz 11 25:47 el océano Graphic Valencia cita de Lesseps y la Generalitat Valenciana

Voz 34 25:54 todavía no conoces Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes antes

Voz 11 26:07 confiado en Rising para invertir sus ahorros registra en Rising

Voz 34 26:12 pues Rising donde liguero crece

Voz 7 26:16 tenemos tías sillitas en casi casi todos nuestros productos y con dos años de garantía el cinco y seis entiendas y el cinco seis siete en casco no te lo pierdas lean diagnóstico

Voz 35 26:27 dado psoriasis si es así entonces es posible que usted pueda participar en nuestro ensayo clínico buscamos pacientes de entre dieciocho y cincuenta años con psoriasis recién diagnosticada en el último año los pacientes incluidos serán tratados por dermatólogos de expertos de psoriasis tendrán un seguimiento de hasta cuatro años el estudio se realiza con un medicamento aprobado para la psoriasis si está interesado en recibir más información llame al novecientos ciento uno doscientos dos o bien deje sus datos de contacto en servicio de merma arroba F H

Voz 7 27:00 Alcorcón punto es esta semana comienza la temporada de jardín empírico de un conjunto de jardín Sabah mesa más cuatro sillas por sólo ciento treinta y nueve euros venga tu tienda vírico de por precios bajo

Voz 1704 27:11 Bush todos los días mira acaba de salir una hora más aquí no es verdad y otro cada vez hay más ahorradoras

Voz 0136 27:19 en Oramas seguimos abriendo supermercados para que te hagas pan de lo bueno y ahora más que nunca porque ya estamos abiertos en la nueva tienda de la calle Gabriela Mistral uno en Rivas Vaciamadrid ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 27:33 se lo está contando la SER el Defensor del Pueblo alerta en un informe sobre las malas condiciones de las salas dinamitó y dos de Barajas donde se encuentran los que han pedido asilo y los que han sido rechazados el pasado dieciocho de marzo hicieron una visita sin previo aviso y se encontraron con todo tipo de situaciones que atentan contra la dignidad y la Javier Bañuelos la visita fue eso

Voz 0861 27:52 sorpresa el resultado desolador

Voz 1275 27:55 Sara de solicitantes de asilo que la Policía Nacional

Voz 0861 27:58 tiene en Barajas no tiene por ejemplo agua caliente las sábanas están rotas las habitaciones no están separadas por sexo no se lleva un control de los menores que llegan solicitando asilo estas dependencias ni siquiera tienen un servicio sanitario propio el abogado Marcelo Belgrano es el coordinador de Extranjería

Voz 36 28:17 el Colegio de Abogados de Madrid no nos olvidemos que una persona solicitante de asilo puede llegar a estar ocho días en esa situación de retención en eh son e internacional encerrados bajo llave y custodia del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 0861 28:33 durante su inspección los técnicos del Defensor del Pueblo también han constatado que durante días estas personas no tienen contacto directo con la luz natural unas dependencias muy deterioradas la situación de abandono estatal por ejemplo que la zona de juegos para niños está siendo utilizada ahora mismo como almacén

Voz 1275 28:51 el Ayuntamiento de Madrid está retirando de las calles a publicidad institucional del plana de calidad del aire como le ha pedido la Junta Electoral tras una denuncia de ciudadanos Carolina Gómez

Voz 13 28:59 el Ayuntamiento considera que es información de servicio público pero ya ha comenzado a retirar la campaña institucional

Voz 37 29:04 la Junta dio un plazo de un día para alegaciones elevaciones que el Ayuntamiento que el que hicimos y que no fueron estimadas por lo tanto inmediatamente hemos procedido a la retirada de los carteles que que quedaban aún

Voz 13 29:19 la Junta Electoral ha prohibido a los ayuntamientos y a los gobiernos regionales hacer campaña publicitarse hasta las elecciones generales en los carteles del Ayuntamiento exhibidos en farolas y marquesinas por la ciudad

Voz 1727 29:30 se leen frases como hacerse la Gran Vía sin

Voz 1463 29:32 a respirar no es plan

Voz 1275 29:34 da de Gobierno de la capital aprobó ha iniciado los trámites para convertir la antigua fábrica de Clesa en el nuevo matadero del norte de la capital el resto de la parcela de Metrovacesa acogerá oficinas pisos turísticos ir residencias para los médicos residentes del Hospital Ramón y Cajal seis grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 25 30:01 son las siete

Voz 1727 30:02 día las seis y media en Canarias comienza el viernes cinco de abril y comienza con una propuesta que les hacemos piense en cuanto han huido hablar de economía en esta precampaña copada por la policía patriótica el auge de Vox la polémica por el procedimiento más que por el contenido de los decretos sociales del Gobierno o la crisis catalana cuanto se habla de la digestión de la crisis económica o del reparto de la riqueza esta mañana en Hoy por hoy celebramos el primer debate electoral en torno a la economía que es la primera preocupación de los españoles los responsables económicos de los principales partidos se sentarán en esta mesa a partir de las nueve para debatir sobre pensiones sobre empleo y paro sobre impuestos van a estar Daniel Lacalle por el PP Pedro Saura por el PSOE Jorge uso de Unidas Podemos Toni Roldán de ciudadanos habíamos invitado también a Vox pero en ha contestado la propuesta de Hoy por hoy y ahora es tiempo de abrir nuestra revista de prensa con Cristina Monge buenos días hola muy buenos días hoy aquí a mi vera está Cristina Madrid Teodoro León Gross que sigue en Málaga buenos días qué tal buenos días y Manuel Jabois a mi vera también buenos días qué tal buenos días esto es lo tenía que hacer un médico tenía que estar la eutanasia aprobada eso es lo que dice Ángel Hernández en el vídeo en el que ayuda a su esposa enferma de esclerosis múltiple a cumplir su deseo

Voz 19 31:32 al acabar

Voz 1727 31:33 morir su caso duro conmovedor de vuelve hoy a todas las portadas Cristina el debate sobre la eutanasia

Voz 38 31:41 sí y aunque el tema ha cobrado actualidad por el caso de María José los medios recogen también reacciones de personas implicadas en otros temas por ejemplo El Mundo destaca el mensaje que danza la compañía de Ramón Sampedro apoyando a Ángel Hernández el hombre que ayudó a morir a su mujer a quién le dice que no tenga miedo que a mucha honra lo que ha hecho y recuerda también a este periódico que según el CIS un ochenta y cinco por ciento de los españoles aprueba que se regule la eutanasia

Voz 1727 32:04 llevo toda la mañana preguntando la Rafa Muñiz pero nos llegan oyentes que estén en contra dice no todos los que nos llaman están a favor de que se regule la eutanasia y seguimos Cristina intentando entender bien qué pasa con la desigualdad

Voz 38 32:18 el asunto que preocupe solamente en España en la próxima reunión será un tema que traten los ministros de Finanzas de la Unión Europea según un documento elaborado por el Zintan Bruegel al que ha tenido acceso El País Europa está viendo cómo la desigualdad entre los países del norte y el sur está creciendo en los últimos quince años y en España una de las caras más trágicas de esa desigualdad reflejada pobreza infantil casi dos millones de niños y niñas viven bajo pobreza infantil un tema al que sólo hace poco está prestando atención hoy un artículo en El País que firma de León donde explicar los perfiles que tiene esta pobreza infantil el problema de estos niños no es su falta de escolarización sino el fracaso escolar y el abandono educativo temprano tampoco tiene que ver con la falta de alimentos sino con la malnutrición de ahí que los niños que crecen en familias con bajos ingresos tengan tres veces más probabilidades el obesos que otros ya lo que también contribuye que un veintitrés por ciento

Voz 1727 33:06 nunca realiza ejercicio una cifra que prácticamente

Voz 38 33:09 implica el porcentaje registrados en niños niñas de familias en el tramo más alto de ingreso

Voz 1727 33:13 pero como estamos en vísperas de un fin de semana nos propones reflex

Voz 19 33:18 sonar

Voz 1727 33:19 sábado y domingo sobre un artículo sí

Voz 38 33:21 en un artículo con luces largas de un artículo duro lo firman Javier de Lucas y José Elías Esteve Moltó en el país y se titula nada menos que pragmatismo finísimo derechos humanos casi nada a través del análisis de las relaciones con China los autores llegan a la conclusión de que los tribunales transmiten el mensaje de que las violaciones de los derechos humanos se esconden tras la razón jurídica para avalar la impunidad de los grandes aliados comerciales

Voz 1704 33:47 la sabiduría dice todo a su tiempo

Voz 23 33:51 las duras dicen yo miraría un poco más no

Voz 28 33:55 lo Arona sigue tu propio camino lleva te ahora el nuevo se ataron Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros vote

Voz 22 34:09 este viernes setenta y dos millones de risas y anécdotas

Voz 19 34:12 setenta y dos millones de viajes

Voz 22 34:14 ah vale igual son demasiado viejas este viernes de siete

Voz 1161 34:18 dos millones de euros y además el millón de Euromillones

Voz 19 34:21 que toca siempre Loterías terreno

Voz 24 34:24 cuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor

Voz 40 34:26 ahora tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 11 34:36 tímbrica tenemos más de sesenta tiendas cerca de Barquisimeto encuentres la brinco solución que necesitas pintura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy

Voz 19 34:50 hoy por hoy bueno este día tenía que llegar lo esperábamos la verdad Teo hoy no hay Brexit el la prensa internacional no me engañas no pues si hay algo en lo que coincide toda la prensa británica pero milagrosamente no es el Brexit sino otra gran pasión British

Voz 1727 35:07 desde National la legendaria carrera de caballos con no

Voz 19 35:10 está con los que se disputa desde mil ochocientos treinta y nueve las apuestas son el reclamo Mención aparte por supuesto para Financial Times Il Gardien cuyas imágenes de portadas son para el acuerdo de divorcio de Jeff Bezos un asunto no sólo no sólo mundano por las cifras que se manejan que en esta ocasión hablamos de divorcio de matrimonio no de divorcio de continente Llamazares

Voz 28 35:31 además el hombre más rico del mundo fundador de Amazon de The Gardian

Voz 19 35:36 con una exclusiva sobre contenidos dañinos en la red y titula mano dura con las empresas tecnológicas el informe oficial del Gobierno largamente esperado proponen regulador para hacer cumplir el deber de protección y multar a los infractores y señala como responsables a los jefes de las redes sociales con una foto de ver Financial Times por su parte abre con Boeing Jesús siete tres siete Max el titular es el informe de la colisión de Etiopía pone presión sobre Boeing al desestimar el error del piloto

Voz 1727 36:02 que aunque en España no se ocupe hemos menos últimamente atrapados como estamos en nuestra agenda nacional Boeing sigue ocupando mucho espacio Teo en los diarios de todo el mundo de todos

Voz 19 36:12 Mondo porque la seguridad aérea evidentemente es un asunto muy serio hice hace periodismo de altura News gays también abre con este tema y apunta que el informe de la colisión de Etiopía indica que los pilotos siguieron los procedimientos de emergencia de Boeing de hecho añade el diario Boeing desestimó durante meses las preocupaciones acerca del nuevo sistema anti bloqueo del siete tres siete existiendo en que los pilotos podrían resolver cualquier problema con los procedimientos de emergencia ahora los hallazgos preliminares del accidente del vuelo tres cero dos de Airlines han puesto en duda si esas instrucciones eran suficientes hay mucho en la prensa mundial Pepa efectivamente Frankfurter Allgemeine abre con un nuevo problema de Software distinto al anterior dicen aunque la empresa habla de un asunto menor la Autoridad de Aviación clasifica el problema como crucial para la seguro ya como gusta en Europa Barack Obama eh de si hubiera norte

Voz 32 37:05 desde luego despierta pasiones oyen en Alepo

Voz 19 37:08 Banias y Deutsche Zeitung sede tiene la visita de Obama a la cumbre del liderazgo mundial en Colonia tras pasar por Sevilla el diario destaca que Obama habla mucho sobre su sucesor incluso comparándolo con un animal el elefante en la habitación pero sin mencionar nunca su nombre es la cortesía de los expresidentes sin embargo dice la crónica Obama sí que ha hablado sobre Donald Trump en Colonia esta noche una y otra vez no importa si habla sobre mujeres sobre el cambio climático sobre la realidad a la que todo el mundo tiene que enfrentarse en este punto citó a una crear una frase de Obama entre exclamaciones tienes que formarse una opinión sobre la base de los hechos no al revés concluye la crónica todos entienden a quién se refiere todos aplauden ya

Voz 1727 37:49 es que puestos saber constantes en la prensa hoy no tenemos Brexit

Voz 19 37:52 pero la carpeta de Trump Juanita no muy llena

Voz 1727 37:55 a York Times no abandona el informe Miller

Voz 19 37:58 la exclusiva de que el fiscal general al exonerar a Trump despacio Gate ocultaba aspectos de la investigación perjudiciales para la Casa Blanca un asunto muy serio en New York Times por cierto hay un artículo de Paul Krugman Premio Nobel de Economía titulado Donald Trump está intentando matarte nada menos hay muchas cosas que no sabemos sobre el legado de Donald Trump que que el legado de bueno dejar atrás dice Krugman y añade por supuesto es sumamente importante lo que suceda en las elecciones de dos mil veinte pero una cosa parece segura incluso si el ex presidente de un solo mandato Trump habrá causado directa o indirectamente la muerte prematura de un gran número de estadounidenses citarlo super nacistas el sabotaje del Obamacare la mala previsión de huracanes

Voz 1389 38:39 el odio a la energía limpia pero dice probablemente el mayor número de muertos provenga de la agenda de desregulación de Trump se refiere a cosas como el plan de autocontrol para la industria cárnica o eliminar las reglas que limitan las emisiones de mercurio de las centrales eléctricas Krugman termina Si comes carne o en realidad bebes agua respiras aire tiene sentido esto de que Donald Trump intenta matarte incluso si se ha retirado de su cargo el próximo año para muchos estadounidenses será demasiado tarde

Voz 3 39:13 y volvemos

Voz 1727 39:15 Nuestro Miguel Pascua o firman una tribuna en contexto que que merece una lectura pausada también se titula policía política ojalá fueran sólo cloacas y dice cuando las alcantarillas empiezan a oler mal suele ser indicio de epidemia y es posible que haya que hacer obras en el subsuelo Jabois

Voz 1389 39:35 ah sí acaba ese artículo pero fíjate común pie yo que soy muy de arranques de de artículos así debería empezar cualquier película ya así tendría que empezar cualquier vida las llamadas polacas del Estado son legales el reconocimiento de que con las reglas de juego generales quedan puntos ciegos para la seguridad y la defensa de sistema forma parte del propio sistema por ello Se admite legalmente la existencia de un servicio de inteligencia sujeto a un control judicial muy atenuado por la cobertura de la normativa de Secretos Oficiales ID unos fondos reservados de gestión opaca pone el acento Pascua o en algo muy común de este bendito pueblo español para mucha gente el problema no es que salgan estas cosas sino que se sepa

Voz 19 40:20 Teo Cristina ha sido un placer de vacaciones ya dormir por favor que no hace falta un veto otro para vosotros

Voz 12 40:29 hola soy Pablo actor antes de interpretar un personaje Roger Grimau me lo preparo pues lo mismo con tu coche si vas a salir prepara habla revisión en el han Services disfruta de tu viaje con la máxima confianza a un precio de cine cambio de aceite y filtro cincuenta y nueve euros tu taller condiciones par puntos

Voz 42 40:50 yo en mi declaración de la renta

Voz 1322 40:52 siempre marcan la X a favor de la iglesia sabes por qué porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es uno de libertad

Voz 11 41:01 juntos por un mundo mejor por tanto nuestra ilusión es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 41:23 buenos días el Ministerio de Industria ha puesto en marcha una línea de ayudas para financiar proyectos de investigación e innovación la idea es que cincuenta millones de euros se repartan en diferentes investigaciones de distintos ámbitos desde el tratamiento masivo de datos a la robótica avanzará los proyectos seleccionados recibirán un préstamo reembolsable de casi el ochenta por ciento de la inversión con una amortización de diez años tres de carencia si le interesa presentar su idea tiene de plazo hasta el ocho de mayo puede consultar toda la información en la página del Ministerio de Industria

Voz 11 41:55 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la once buenos días buenos días

Voz 1704 42:01 jo bonita corbata La Toya Juanjo que ha quieres Juanjo que creo que me merezco Juanjo no sigas vas a ganar cinco mil euros al mes durante veinte años como y Juanjo considerado gracias gracias gracias gracias a ti Juanjo te lo mereces quién soy yo para negarlo

Voz 26 42:23 qué fácil es subirse el sueldo ahora mismo su el dato del fin de semana de la ONCE cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado su veta el sueldo

Voz 1 42:32 en Hoy por hoy

Voz 11 42:36 con Pepa Bueno

Voz 1727 42:39 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 11 42:42 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen tanto para las personas

Voz 1727 42:51 tres Man visita mañana el Camp Nou por primera vez tras rechazar el verano pasado la oferta azulgrana Sampe

Voz 1161 42:58 en el famoso documental la decisión veremos cómo les recibe la que pudo ser su afición y ahora que además vuelve a sonar una posible migración a territorio azulgrana Cerezo lanzaba en Radio Barcelona otra apuesta por Calvo Goldberg

Voz 0881 43:09 además no será por dinero a el Atlético tiene viene a Messi compra nuca yo creo que sería un buen tándem Bin Meji Griezmann

Voz 1275 43:17 siguen siendo duda en el Atlético los rojiblanca

Voz 1161 43:19 José Diego Costa Morata ahí es baja en Belén los azulgrana hay Radomir Antic ex entrenador de ambos equipos pasaba anoche por el larguero para él no será uno de los mejores partidos entre ambos

Voz 3 43:28 no es tal forma atlética

Voz 43 43:30 con igual pues se por donde encontramos de verdad hay varios jugadores que no está alcanzando su mejor

Voz 3 43:37 por qué voy con el título de Liga en juego será el paro

Voz 1161 43:39 ido fuertes de la jornada treinta y uno que empieza mañana ayer se completaba la XXX con tres victorias locales la más cruel la del Leganés uno cero con el Valladolid gol de Carrillo en el minuto noventa y cinco y medio sobrepasando en treinta segundos el teórico tiempo añadido con el evidente mosqueo en los pucelanos el técnico Sergio y el jugador Moyano

Voz 12 43:54 pero esto que parece que somos el banco de pruebas que habían

Voz 44 43:56 algo más de cinco metros edificables suponen cinco minutos no

Voz 0881 43:59 todavía me explica

Voz 44 44:01 mi cambio en el encuentro no la tengo que que lo lo hacen a nosotros yo creo que nunca más se supo hacer no

Voz 45 44:06 ya deuda como el tiempo por el tema de la sustitución cuando yo creo que es algo que jamás se hace no una situación poco activo

Voz 0881 44:11 el no recordaba que se añadiera sobre el añadido

Voz 1161 44:13 Moyano fue precisamente el mejor que entró en ese minuto noventa y dos y Sevilla dos Alavés cero Los de Caparrós adelantan los vitorianos relegando les a la séptima plaza pregunta Abelardo sobre sí sería una decepción quedarse fuera de puestos europeos

Voz 46 44:24 yo creo que la temporada es extraordinaria un equipo como el Deportivo Alavés con el presupuesto que tenemos este salvado a falta de diez jornadas como ha sucedido esto es para

Voz 1161 44:32 a llenar el Vestuario de champán irreal sociedad dos Betis uno ambos se quedan un poco lejos de Europa con los dos con cuarenta puntos hablan los técnicos alguaciles Setién

Voz 1727 44:40 el equipo demostró que está vivo

Voz 47 44:43 mire veo a los jugadores están con ganas con ilusión no creo que hayamos merecido la derrota es verdad que metemos al otro equipo ahí en la lucha por Europa y que ahí se reducen un poco las posibilidades pero estamos ahí

Voz 1161 44:55 en segunda hoy comenzamos la jornada treinta y tres con un partido adelantado a las nueve las ocho hora insular Tenerife Sporting además Antiviolencia ha propuesto una multa de doscientos mil euros a Osasuna y el cierre de su estadio por dos meses por una supuesta cesión de entradas

Voz 12 45:08 al grupo ultra INAR Gorri y además a las seis y media

Voz 1161 45:10 tenemos amistoso de la selección española femenina en Don Benito España Brasil

Voz 19 45:14 del resto de baloncesto conocemos ya cuales serán

Voz 1161 45:17 los cruces de cuartos en la Euroliga que llevarán a la Final Four de Vitoria el Real Madrid tendrá factor cancha a favor contra Panathinaikos el Barça lo tendrá en contra en la suya con nada Anadolu Efes y también lo tendrá en contra Baskonia ante el CSKA de Moscú en la otra el Fenerbahçe se enfrenta Zalguiris ayer derrotadas del Real Madrid ochenta y seis noventa y tres con el propio Zalguiris de Baskonia en Moscú con el el ochenta y dos setenta y ocho hoy dos partidos intrascendentes desde las ocho Bayern Munich Gran Canaria a las nueve Barcelona Khimki en la NBA victoria de Milwaukee en Philadelphia ciento veintidós ciento veintiocho si Mirotic y Pau Gasol Issing españoles victorias de los Warriors engancha de los Lakers noventa ciento ocho de Sacramento sobre Cleveland ciento diecisiete ciento

Voz 12 45:54 otro icono

Voz 1 45:59 del no

Voz 1704 46:01 ah no no felices dos tres

Voz 24 46:04 euro el duelo our renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al que elude una oferta precisó que en renting consulta condiciones en un punto en lo hacemos Andorra todo

Voz 11 46:22 la casa no sé que tenga ese algo yo sabes entre sí

Voz 48 46:27 cuesta mucho acertar con la cresta que quieres pero es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías pagar BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tú también BVA crear

Voz 12 46:41 de oportunidades

Voz 27 46:44 qué le pediría a una energética

Voz 12 46:46 poder hablar con ellos en persona porque no dicen eso de que hablando se entiende la gente en nuestras tío

Voz 27 46:52 dos nato sí resolveremos en persona todas tus dudas sobre energía hay servicios Naturhouse

Voz 1704 46:59 tutele no es pinta es vieja trae tu vieja teoría el usted decía Marc te damos hasta cuatro euros por pulgada de tu nueva tele

Voz 11 47:08 4k ya sitio ahorrar trescientos euros en la compra de una tele de setenta y cinco pulgadas 4k más info en tu tienda yen metió a punto es

Voz 1 47:22 en la Cadena Ser Pepa Bueno

Voz 1727 47:46 diariodehoyporhoy del cinco de abril del año dos mil diecinueve escribe Gustavo dice que a veces se siente doblemente extranjero en Alemania el país donde vive en España y que vuelve de vacaciones nombres Gustavo digo