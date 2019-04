Hoy por Hoy (05/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días Ángel pasó la primera noche que duelo por la muerte de su mujer en un calabozo detenido por ayudar la cumplir un deseo y una necesidad que no afectaba a nadie más que a ella y a él ella una enferma terminal con treinta años de sufrimiento que había decidido poner el punto y final a su vida cuando ya no podía apenas hablar ni mover nada de su cuarto

Voz 1 00:33 no

Voz 1727 00:34 María José Carrascosa dice claramente que quería morir en el vídeo que ambos grabaron y su marido Ángel Ángel Hernández le presta las manos anoche Ángel salió en libertad aunque sigue acusado de un delito de cooperación al suicidio y habló con los periodistas sin perder el aplomo

Voz 2 00:52 a mí lo que me importa ahora que vosotros os dedicáis sobre toda la gente que tiene este problema porque mi mujer ya fallecido ya en parte ya no hace falta ir y hay mucha gente que está en esa situación hay que hay que de

Voz 1727 01:04 sí que hoy Ángel amanece sólo dolorido pero en su casa no hay manera de contemplar ese vídeo sin una emoción profunda sin una compasión infinita por ella porel por la vida que casi siempre es un regalo y algunas veces una tortura no hay manera de ver ese vídeo sin darse del ser humano tan fuerte y tan frágil no hay manera de verlo sin exigir que no se añada sufrimiento el sufrimiento y que se despenaliza de una vez la eutanasia con todas las garantías con todas las cautelas con todo el cuidado del mundo pero que se haga para que todos los Ángel los Ángel Hernández que hay en España lloren a los suyos en casa Hinault en un calabozo

Voz 1 01:50 ah bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:08 es viernes cinco de abril y en seguida escuchamos a todos los líderes que se han visto obligados a entrar en plena campaña en el debate de la eutanasia todos menos el PP que no ha querido hablar sobre este asunto llegó una hora a las nueve tendremos en la SER el primer debate electoral debate sobre economía de la que huimos hablar más bien poco en esta carrera electoral que proponen los cuatro principales partidos sobre las pensiones sobre los impuestos sobre el empleo y cómo combatir el paro y el Gobierno pues el Gobierno mientras tanto Javier Alonso sigue aprobando decretos

Voz 0858 02:40 hoy tiene previsto aprobar un plan de lucha contra el paro de larga duración además va a dar luz verde a un decreto sobre autoconsumo eléctrico pobreza no

Voz 1727 02:48 ante la noticia que les cuenta la Cadena Ser el hombre al que se considera mano derecha de Santiago Abascal que se llama Kiko Méndez Monasterio fue condenado hace veinte años por una agresión ultraderechista estudiantes en la Universidad Complutense Estudiantes entre los que se encontraba Pablo Iglesias Iglesias tenía entonces diecinueve años en aquel momento contaba así la agresión

Voz 3 03:12 hasta ahora los en el pasillo de asociaciones de esta facultad por un grupo de veinte neonazis que no xenón de patadas los tus compañeros con contusiones en las piernas y el tórax puñetazos e insultos el tipo rojos de mierda

Voz 1727 03:24 en Madrid la Policía investiga una nota que ha encontrado en el móvil del menor de dieciséis años

Voz 0858 03:29 lo que se suicidó el lunes una nota en la que reconoce que lo estaban acosando otro menor que estudian el mismo instituto está detenido investigado por acoso en ese centro ya se suicidó otra alumna

Voz 1727 03:40 hace cuatro años y atención a lo que publica la BBC a esta hora dice que el presidente del Consejo Europeo plantea proponer a Theresa May una prórroga del Brexit de uno

Voz 0858 03:50 año podría ser incluso más cortas y la primera ministra consigue antes que el Parlamento la apruebe el acuerdo de salida a la fuente es un alto funcionario comunitario al que no identifica y lo cuenta la BBC a esta hora en su setenta aniversario la OTAN la prueba

Voz 1727 04:03 paquete de medidas para frenar a Rusia

Voz 0858 04:06 como más presencia militar en el Mar Negro y más ayudas también a Georgia y a Ucrania aunque Rusia ya no es el único río

Voz 4 04:12 la tecnología es el nervio de la guerra está cada vez más evidente y la potencia tecnológica que representa a China su avance en algunos sectores ha creado una preocupación Nueva York la hemos tratado

Voz 0858 04:27 bastante lo decía el ministro de Exteriores Josep Borrell que ha participado en la Cumbre en Washington

Voz 1727 04:36 y en deportes el Barça puede sentenciar la Liga mañana en el Camp Nou Sampe llegan

Voz 1161 04:41 en el partido decisivo separados por ocho puntos a favor de los Berna con el Atlético con ocho jornadas por disputarse en caso de victoria atlética reduciría eso sí a cinco con el golaveraje a favor lo contrario Si gana el Barça alejaría ya los de Simeone en once puntos dejando decido casi el campeonato jugará por primera vez Griezmann ante la afición del Barça tras rechazar su oferta el pasado verano y queda en el aire quién acompañará en el ataque con Diego Costa y Morata tocados igual que le mar menos complicaciones para Valverde que para hacer el once con las bajas habituales entre las que sí que está el francés den velé que no ha conseguido recuperarse

Voz 0978 05:12 qué tiempo vamos a tener el fin de semana Jordi Carbó buenos días muy buenos días podríamos definirlo como tiempo loco es decir muy cambiante pero sobre todo ir preparados en toda la península y también en Baleares para que los chubascos vayan descartando en distintos momentos y es que esto es un poco la idea de oeste a este las nubes activa sigan viajando cruzando toda la Península dando lugar a chubascos durante las tardes incluso tormentas tanto hoy como las del fin de semana pero también tendremos pausas y algunos momentos de sol temperaturas que han subido las mínimas van a bajar un poco las máximas pero entre la lluvia hilos momentos de viento fuerte la sensación Baser de más frío cuidado porque esta noche la nevada puede ser intensa por debajo de los mil metros de altura en el norte de la península son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 6 05:58 que si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro tasación pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 0978 06:07 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiro comisiones y el precio que buscas que encuentra Lasse ni NG punto es esa carretera infinita dice

Voz 7 06:21 a maniobrar dice del sorteo

Voz 8 06:27 que ha miento yo digo Arona hazte con el nuevo Seat una división ahora más equipado con llantas de aleación de dieciséis pulgadas Front es radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 9 06:40 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas cogidas de las naranjas que usted exprime están recién cogidas

Voz 1 06:53 el álbum Humo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Don Simón la gran diferencia en la Cadena Ser

Voz 1722 07:10 bueno estoy absolutamente sobrecogido emocionado yo tengo que decirle también que un punto indignado porque esto se tenía que haber evitado antes la obstrucción del Partido Popular y Ciudadanos que hasta en diecinueve ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria de su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia no ha podido reconocerse ese derecho a este mandato

Voz 1727 07:33 a Pedro Sánchez lo pilló anoche en Telecinco la conmoción nacional por la detención de Ángel Hernández el marido que ayudó a su mujer a bien morir grabaron un vídeo con todo el proceso para dejar constancia de que era un deseo de ella morir Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 07:49 qué tal buenos días Pepa Ángel tiene setenta años

Voz 1727 07:52 Nos lo ha reconocido todo ante el juez ha presentado ese vídeo como prueba que va a pasar ahora con él

Voz 0089 07:57 bueno Ángel salía en libertad ayer a última hora de la noche por la puerta de los juzgados madrileños de guardia la magistrada titular del Juzgado XXXVI que estaba en funciones de guardia decretaba su puesta en libertad sin aplicar atención esto es muy importante ningún tipo de medida cautelar la Fiscalía tampoco solicitaba ni mono ni la fianza siquiera ni por supuesto en una prisión provisional en todo caso permanece como investigado en las diligencias previas que abrió otro juzgado el día anterior el miércoles justo unas horas después de que un equipo de Mediaset recogieran el domicilio de la pareja con sus cámaras esos momentos tan duros tan trascendentales en los que Ángel ayudaba a María José acabar con su sufrimiento lo escuchamos

Voz 10 08:40 sigue con la idea de de que quiere suicidar de mí es que se lleve a cabo ya mi bueno pues no hay nada más que que hablar yo creo que no eh

Voz 0089 08:57 momento sin duda desgarradores María José Carrasco llevaba años solicitando públicamente una modificación legislativa para que se admitiera una muerte digna lo había hecho en infinidad de estudios de televisión su marido le ha ayudado y así se lo dijo ayer a la policía también se lo dijo ayer a la jueza de guardia asume completamente los hechos el delito que se le imputa es el de Cooperación para el suicidio un ilícito penal que puede llevar aparejado hasta diez años de pena de prisión pero no va a ser este el caso porque hay aquí dos atenuantes claras que la propia norma fija una enfermedad grave en fase terminal la voluntad pública lo acabamos de escuchar los que lo han visto en la televisión también han visto las imágenes la voluntad pública en este caso de la enferma para abandonar

Voz 1727 09:45 Alfonso gracias

Voz 0089 09:47 a vosotros hasta luego hay daba buenos días

Voz 1727 09:50 Pepa ya hemos escuchado a un indignado presidente del Gobierno Pedro Sánchez diciendo noche en Telecinco que PP y Ciudadanos impidieron la tramitación parlamentaria de la ley de eutanasia que presentó el PSOE en el Congreso y que apoyaba Unidos Podemos Unidas Podemos que en el diecisiete en el año diecisiete había presentado otro proyecto de ley que no llegó ni siquiera a tramitarse y todos los partidos menos el PP Aida han hablado sobre el tema

Voz 11 10:13 sí de hecho el presidente del Gobierno tampoco descartaba anoche un indulto para Ángel Hernando

Voz 1722 10:17 bueno vamos a ver ahora que el Poder Judicial actúe y evidentemente del gobierno yo mismo si tengo ese compromiso político también tengo esa sensibilidad y esa proximidad política de decisión con el marido de María José

Voz 11 10:28 la ley que el PSOE intentó sacar adelante en el Congreso contemplaba como un derecho recibir ayuda universal y gratuita para morir la mayoría de la Cámara solo voto que no el PP apostó por regular este asunto pero el PSOE acusa al PP y a Ciudadanos de dilatar la tramitación hasta diecinueve veces podemos la apoyaba aunque anoche yo nueve Larra lamentaban hora25 que los grupos no hubieran apoyado una iniciativa previa de Podemos

Voz 12 10:48 creo que habría habido margen para apretar juntos desde pantanosos del país desde Podemos al resto de partidos si nos hubieran apoyado esa ley yo lamento mucho que ahora mismo no haya un amparo legal a lo que ha hecho Ángel

Voz 11 11:00 Ciudadanos quería aprobar una Ley de Cuidados Paliativos antes de regular la eutanasia y a pesar de los palos en las ruedas que les reprochan los socialistas Albert Rivera se ha dirigido así esta noche al PP en Onda Cero

Voz 13 11:09 yo soy presidente vamos a impulsar una ley de eutanasia garantista y de consenso yo sé que el Partido Popular está en contra de esto yo le pido al Partido Conservador también que que reflexiona sobre este asunto no

Voz 11 11:18 un PP que es el único que no hemos escuchado en las últimas horas pero su diputada Pilar Cortés dejaba clara la posición del partido el pasado octubre cuando se debatía la proposición socialista

Voz 1727 11:26 mandar a los que sufren no es

Voz 14 11:28 por existan señorías matará los que sufren no es progresista Se lo están diciendo los médicos centros de ciudadanos que ahora pesa auto proclaman progresía

Voz 6 11:37 estas el resultado final ha sido que la eutanasia sigue sin

Voz 11 11:40 estar despenalizado en España hay ahora queda definitivamente estancada con la convocatoria de elecciones

Voz 1727 11:44 Jabois en ese vídeo que grabó Ángel él dice explícitamente que habían intentado aguantar el máximo tiempo posible para ver si va algún sitio en la ley de eutanasia que se estaba tramitando en el Congreso es el mejor ejemplo del fracaso de la política

Voz 1389 11:57 desde luego está dejando unas imágenes verdaderamente descriptible es cuando la ley no llega a las personas lo que hay que hacer es hacerla correr para que llegue de una vez a las siete y media de la mañana recordaban que en la línea abierta para los oyentes no había llamado nadie en contra de regular la eutanasia es un alivio saber que nadie quiere ver a su hijo a su madre a su pareja Ada dan una cama durante años sin poder hacer nada esto va del dolor no del dolor además yo no sé si lo recuerdas del que hablaba Orwell en mil novecientos ochenta y cuatro que es el dolor físico el dolor incompatible con la vida también va de compasión hay que recordarle a mucha gente entre ellas a la diputada que estaba hablando ahora que el hombre la Cruz sufriendo por los demás es un símbolo muy respetable pero no hay que tomárselo literalmente ni hay que convertir a nadie en Jesús han fuera de tu familia porque con la eutanasia pasa como con el aborto y en su momento paso con el divorcio hay gente para la que es más fácil legislar sobre los demás porque sobre ellos lo desde luego lo tienen clarísimo no se juega con el sufrimiento de la gente que quieres no se persigue a quién acaba con ese sufrimiento no se juzga sobre el amor o el dolor de los demás buen fin

Voz 15 13:08 buenos días que en los dos

Voz 6 13:10 porteros del triple Estela once días los números premiados han sido en el sorteo de la mañana uno

Voz 1 13:21 en el sorteo de la noche

Voz 6 13:23 siete no olvides que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple de dos también en puntos de venta autorizados en juegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya POT de la ONCE

Voz 15 13:46 en la ONCE normas de tu ilusión que tenga son grandiosas

Voz 1727 13:56 hace poco más de un año el catorce de mayo del dos mil dieciocho el día que fue investido president Quim Torra decía esto aquí

Voz 1275 14:04 Cuba bien SIA el soplado a Cataluña espartana que Parlament siempre responde tomate son el único aquí en DVD

Voz 1727 14:10 días al pueblo de Cataluña hay por tanto a este Parlament bueno pues este Parlament Le pide elecciones o que se someta a una moción de confianza porque finalmente se aprobó la moción del PSC que se lo exigía a un Gobierno que los socialistas califican de inoperante y que ha dicho Torra Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 1389 14:26 pues que no iba a convocar elecciones ni se va a someter a uno

Voz 0931 14:29 una confianza continuaremos gobernando con toda la ambición republicana dicen Twitter considera es textual que el voto de calidad y arena refiriéndose a que suspendió a cinco diputados independentistas alterada

Voz 1450 14:39 la mayoría que tienen en la Cámara

Voz 1727 14:41 en este museo

Voz 1275 14:44 eso hubiera tenido en cuenta el voto de todos los diputados estamos

Voz 0931 14:47 con habría sido rechazada decía Josep Costa de Cataluña ciudadanos comunes y el PP apoyaron al PSC salió adelante por un solo voto de diferencia porque la Copa además se ausentó pero para el impulsor de la iniciativa Miquel Iceta

Voz 16 14:58 el valor es que Torres ya no podrá nunca más que él se acepta los mandatos de El Pardo

Voz 0931 15:04 él decía en Hora Veinticinco además que se demuestra que Ciudadanos podría haber hecho mucho más de lo que ha hecho hasta ahora como partido ganador de la selección

Voz 17 15:10 las ampliamos ahora la noticia que avanzábamos eh

Voz 1727 15:13 en la portada sobre Vox el hombre a quien se considera mano derecha de Santiago Abascal se llama Kiko Méndez Monasterio ya hace veinte años en mil novecientos noventa y nueve lo condenaron por participar en la agresión ultraderechista a un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 15:31 qué tal buenos días y entre los estudiantes agredidos

Voz 1727 15:33 la va a Pablo Iglesias el hoy líder de Podemos que entonces tenía diecinueve años

Voz 1450 15:38 así según la sentencia sobre el caso Pablo Iglesias y otros dos estudiantes recibieron puñetazos patadas y amenazas como os vamos a rajar vamos a acuchillar así hablaba en Telemadrid en marzo del noventa y ocho Un jovencísimo Pablo Iglesias

Voz 3 15:51 Alberto Pablo y Mario fuimos abonados en el pasillo de asociaciones de esta facultad por un grupo de veinte neonazis que nos llenaron de patadas los tus compañeros con contusiones en las piernas y el tórax puñetazos Roberto con el pómulo de un ojo inflamado e insultos el tipo rojos senyeres

Voz 1450 16:05 el ataque fue condenado por lesiones y amenazas Kiko Méndez Monasterio y otro ultraderechista militantes ambos del grupo Alianza por la Unidad Nacional que comandaba el líder ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas hoy Méndez Monasterio es el principal asesor del líder de Vox es el responsable de elaborar los discursos de Santiago Abascal consumo

Voz 1727 16:22 la dos humano derecha

Voz 18 16:24 corzos sin mencionar Alico Méndez Monasterio hombre de confianza y mano derecha de Santi sonidos

Voz 1450 16:30 la voz de Fernando Sánchez Dragó el pasado miércoles en la presentación de su libro La España vertebrada que resume tres días de conversación con Santiago Abascal y con el propio Kiko Méndez

Voz 1727 16:38 serio Mariela hace una semana en torno una semana Ortega Smith decía que los condenados por agresiones de de este tipo deberían abandonar el partido

Voz 1450 16:47 así el secretario general del partido fue preguntado hace pocos días como decías por un caso semejante un miembro de Vox en Toledo condenado por una agresión ultraderechista en el noventa y cinco a un profesor de la Universidad esto respondía Ortega

Voz 19 17:00 nosotros no hacemos como Podemos que lleva el su lista a condenados por violación ha condenado por maltrato nosotros somos un partido serio Easy en nuestras filas hay alguna persona que lleve aparejado esos hechos que dice usted eso es contrario a nuestros valores a nuestros estatutos y créame que se abrirá el expediente correspondiente será expulsado no tenga ninguna duda miren y somos un partido pactista de ultraderecha

Voz 1450 17:22 Kiko Méndez Monasterio en conversación con la Cadena SER ha relativizado los hechos hablando de algo que sufrió hace muchísimos años el departamento de prensa de Vox se ha negado a responder a las preguntas de la Cadena SER

Voz 1727 17:33 información de Mariela Rubio gracias Mariela hasta nuevo son las ocho dieciocho las siete dieciocho en Canarias

Voz 20 17:42 sí susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 1727 17:54 la hora de invertir con mutua

Voz 20 17:56 activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 1 18:01 Mutua activos la primera gestora independiente

Voz 6 18:07 qué pasa tengo un dolor terrible uso distraen sentí que dentro

Voz 21 18:13 dispara con Benzo caiga de laboratorios piñas es una solución dental en spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes ciencias

Voz 22 18:19 de spray lee las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico Hoy por hoy

Voz 23 18:24 es Pepa Bueno a la policía

Voz 1727 18:28 investiga una nota encontrada en el teléfono móvil del chaval de dieciséis años que esta semana se ha suicidado en Madrid una nota en la que según hemos podido saber cuenta que lo estaban acosando aunque no mencionaba ningún nombre Ana Terradillos buenos días

Voz 1450 18:44 buenos días y ahora mismo han hay un detenido que es otro

Voz 1727 18:46 Nour que estudiaban en el mismo instituto estado arrestado

Voz 1450 18:49 el delito de acoso en principio es el único implicado y la policía llega a él a través de compañeros del instituto habría sido expulsado una vez del centro por mala conducta su caso lo lleva ahora mismo el Grume la Fiscalía de Menores algún mes el Grupo de Menores de la Policía Nacional este texto notan que se encontró en el móvil del menor ha sido la prueba carga contra el arrestado como dices no identificaba al detenido pero sí relataba todo tipo de amenazas junto al móvil un papel con el código para desbloquear este teléfono Terradillos gracias gracias buen día

Voz 24 19:22 qué le pediría a una energética

Voz 7 19:25 poder hablar con ellos en persona porque no dicen eso de que hablando se entiende la gente en nuestras tías

Voz 1 19:31 las resolveremos en persona todas tus dudas sobre energía servicios

Voz 24 19:37 el Naturhouse

Voz 21 19:40 mira dado un tirón es que los músculos necesitan calor Iturra Dios él tirones Radio salí crema antiinflamatorio con efecto calor Radio Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas las instrucciones de este médicamente consulte afirma

Voz 1727 19:52 Zico con Jesús Maraña Lucía Méndez y Pablo Simón les espero dentro de diez minutos ahora son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1 20:03 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:06 qué tal buenos días con lluvias esta mañana en buena parte de la Comunidad de Madrid se esperan precipitaciones generalizadas durante todo el día ya que además aviso por nevadas por encima de los mil trescientos metros más frío bajan las temperaturas máximas hoy de entre diez y doce grados Ángel está en libertad sin medidas cautelares

Voz 10 20:24 sigue con la idea de de que quieren suicidar de quieres que se lleve a cabo ya bueno pues no hay nada más que que hablar yo creo que no es no

Voz 1275 20:39 es el vídeo que grabó con su mujer María José enferma terminal antes de que este vecino de Moncloa la ayuda a morir fue detenido tras confesarlo y ha estado veinticuatro horas en un calabozo aunque anoche la juez le dejó libertad Alfonso Ojea

Voz 0089 20:52 Ángel ha salido ya en libertad con cargos pero sin que se hayan aplicado ningún tipo de medidas cautelares que recorten su libertad la magistrada del Juzgado número XXXVI en funciones de guardia ha decretado su puesta en libertad pero sigue investigado por un delito de cooperación para el suicidio un ilícito penal con dos salvedades claras dos circunstancias atenuantes la enfermedad era incurable de la fallecida y la solicitud de esta para querer morir de forma voluntaria ambas circunstancias quedan claras María José sufría la fase terminal de una esclerosis múltiple y ante las cámaras de Mediaset señaló conscientemente que quería morir que quería dejar de sufrir

Voz 1275 21:34 la Comunidad de Madrid ha introducido un cambio de última hora para intentar ahorrarse las deducciones por alquiler en la campaña de la renta de este año se lo estamos contando esta mañana a finales de diciembre con el año vencido el Gobierno regional se decidió fijar como requisito haber pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales un tributo que antes no era necesario y que la mayoría de madrileños no conocen Carlos Cruzado de Gestha el sindicato de técnicos de Hacienda

Voz 25 21:58 pues quizás así se debería haber anunciado más están veía puesto que al igual que se anunciaban otras medidas como bajadas de impuestos y con beneficios fiscales pues quizás sí debería haberse dado algo de publicidad a este nuevo requisito se incluye para poder optar a esta deducción de Sonae lucían desde lo importante cuantiosa para quienes reúnen los requisitos

Voz 1275 22:21 y la policía lo acaban de escuchas sigue investigando si el alumno dieciséis años de un instituto de Usera que se suicidó el lunes sufrió bullying por parte de un compañero que está detenido ya a disposición de la Fiscalía de Menores el menos fallecido dejó una nota en su móvil en la que explica su trayectoria personal un desengaño amoroso que tuvo en Galicia de donde llegó este curso a Madrid y las amenazas que había recibido de un compañero en la Comunidad de Madrid mantiene abierta una investigación aunque en su caso no han encontrado indicios de bullying contra este menor que se ha quitado la vida cuatro años después de que Arantxa también estudiante del instituto Ciudad de Jaén se suicidara por acoso más noticias en titulares con Virginia Sarmiento a un motor

Voz 6 22:58 está muerto al chocar contra un semáforo esta madrugada en la Glorieta de Bilbao en la capital los profesionales del SAMUR intentaron reanimarle pero no pudieron hacer nada por su vida a la Policía Municipal investígalo

Voz 1275 23:07 piden también esta noche en Carabanchel un joven de veintinueve años ha sido apuñalado en una reyerta a las puertas de un bar en la calle azabache ha sido atendido por el Samur y trasladado grave al Hospital doce de Octubre

Voz 6 23:16 el Ayuntamiento de Madrid ha empezado a retirar carteles de la campaña en torno al Plan de Calidad del Aire va a petición de la Junta Electoral y a raíz de una denuncia de ciudadanos la Junta considera que incumple la ley electoral para aludir a los logros obtenidos la antigua

Voz 1275 23:28 la fábrica de Clesa será el matadero del Norte así lo define el concejal de Urbanismo la junta de gobierno municipal ha iniciado los trámites para su transformación en un centro destinado a propuestas culturales

Voz 23 23:39 los de postes

Voz 26 23:43 no impuro y el

Voz 1275 23:45 danés logró anoche tres puntos de oro que le pueden valer la permanencia Sampe buenos días

Voz 27 23:50 buenos días porque con la victoria uno cero sobre el Valladolid con el gol de

Voz 1161 23:52 Carrillo en el minuto noventa y cinco y medio les aleja del descenso ya en diez puntos con ocho jornadas por disputarse hará el Leganés es décimo segundo treinta y nueve puntos a cuatro de la salvación teórica cerrada la jornada treinta mañana tenemos encima la XXXI con el partido decisivo por la Liga en el Camp Nou Barça Atlético de Madrid desde las nueve menos cuarto con ocho puntos de diferencia entre ambos Simeone sigue pendiente de las evoluciones de los lesionados digo Costa Morata le también mañana Real Madrid Éibar a las cuatro y cuarto y Rayo Vallecano Valencia a las seis y media y en baloncesto el Real Madrid se enfrentará a Panathinaikos griego en el cruce de cuartos de la Euroliga con el factor cancha a favor anoche cerró la liguilla con derrota en casa ante el Zalguiris ochenta y seis noventa y tres en un partido en el que los de las hoy ya no se jugaban nada

Voz 23 24:30 Mercedes Red Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta os vamos de nuevo a la

Voz 1275 24:41 las carreteras cómo se circula ahora mismo DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 24:44 buenos días pues lo peor siga estando en los accesos por la zona norte de Madrid especialmente la M seiscientos siete de Colmenar Viejo hasta el goloso además también la A6 muy complicada ya incluso de salida en Aravaca la unos a Sebastián de los Reyes hasta el nudo Manoteras lados Torrejón San Fernando y Canillejas y la M cuarenta en la zona sur bastante complicada especialmente de Vallecas a Ifema en sentido norte

Voz 1275 25:05 qué tal la circulación en la capital pantallas

Voz 1727 25:08 buenos días buenos días Laura también complicada aquí en las entradas de el norte la M seiscientos siete m once y sobretodo en la salida por el Paseo de Castellana de la Castellana con Sinesio Delgado hay también complicaciones en las entradas por la carretera de La Coruña desde la Glorieta del Cardenal Cisneros M veintitrés prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo

Voz 6 25:27 pues minutos ha ido en aumento la entrada por la carreta

Voz 1727 25:29 era de Valencia esta conexión entre la avenida del Mediterráneo y Conde de Casal del interior también destacar complicaciones en Raimundo Fernández Villaverde en el entorno de la Glorieta de Atocha también en el eje Prado Recoletos

Voz 1275 25:42 el tiempo ampliamos la previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:47 buenos días hoy viernes también mañana sábado el tiempo será muy cambiante con muchos momentos de lluvia en forma de chubascos incluso a ratos tormenta que puede descargar con intensidad pero también pausas durante las cuales podremos ver a ratos el sol el domingo tendremos menos momentos de chubascos pero durante la tarde todavía algunos eso sí muchas nubes y pocos ratos de sol temperaturas un poco más bajas que ayer tanto hoy como el fin de semana pero con más sensación de frío sobre todo en los momentos de viento

Voz 23 26:19 vi aunque hoy llueve

Voz 1275 26:21 la escasez de precipitaciones de estos últimos meses está castigando a los agricultores con pérdidas desde la Unión de Pequeños Agricultores de Madrid dicen que la situación es alarmante para ellos para los ganaderos Jesús Sancho es el secretario general de la UPA

Voz 28 26:33 sobre todo de la feria cambiaron los ganaderos están afectados por qué los pastos el pues mantienen todavía la comida los animales cuántos ya a estas alturas pues tendría que comer solamente de de los pastores que hay en la sierra

Voz 29 26:52 el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las pick letras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Koné como Josip poeta

Voz 30 27:01 actualiza bienales Marcela Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos Diabaté el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 0137 27:29 Ifema presenta almoneda ante

Voz 7 27:31 pasión Feria de Antigüedades Galerías de

Voz 1 27:34 Arte y Coleccionismo del treinta de marzo

Voz 23 27:36 al siete de abril abierto al público un auténtico paraíso para los aficionados al coleccionismo el arte la decoración la moda vintage

Voz 0858 27:45 serie de Madrid es aquí

Voz 31 27:47 a esa hora

Voz 7 27:51 querida familia Mi corazón late con ahínco pues es verdad que me he comprado un People s ciento veinticinco

Voz 32 27:57 entre decidí tenerlo lo más difícil será elegir cómo decirle a los demás que ya estoy yo químico People s ciento veinticinco de cuatro por dos mil novecientos ochenta y ocho euros con seguro a terceros el robo incluidos cinco donde quiera que vaya

Voz 0978 28:09 a la que se está liando con el neumático insípida neumático que si con la revisión neumático lo que tengo que realizó ático

Voz 1 28:19 si tu coche te preocupa aún te lo quito de la cabeza hasta Semana Santa montaje gratis todos los neumáticos tú mejor señal

Voz 33 28:30 plazo Juande exterior con terraza panadería francesa cruzando la calle

Voz 1275 28:34 marque para perros y lo mejor quién la Vito

Voz 33 28:37 vamos que lo tiene todo no importa

Voz 0137 28:39 debidas Times una de nuestras cinco tiendas Ikea muy cerca de Pi ven a vernos y disfruta de las cuarenta ofertas al mes que tenemos hoy lo prefieres compra on line más en Ikea punto es barra madrid

Voz 34 28:50 quién sabe más crea más que imita hace más que mida vive más que sueña siente más que come quién sabe más consorcio bonito del norte Santoña

Voz 35 29:05 todavía no conoce Rising raíles la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes han confiado en Rising para invertir

Voz 0858 29:20 sus ahorros aquel esperas registra ten Rising punto es Rising dinero crece

Voz 0419 29:28 la primavera ha llegado a Las Rozas Village vena vivir un día de compras inolvidables y descubren más para ti con las colecciones recién llegadas a Adolfo Domínguez el ganso Karen Miller Levi's más muchas más disfruta de un día al aire libre rodeado de las mejores boutiques con descuentos de hasta el sesenta por ciento sobre el precio original hay más primavera Patti en Las Rozas Village

Voz 1275 29:49 el grados barcazas a las del metro de la radio en la Gran Vía sigue la información sigue hoy por hoy con Pepa Bueno que a las

Voz 1727 30:10 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio en una hora Pedro Sánchez preside el último Consejo de Ministros antes de que empiece la campaña electoral

Voz 0858 30:22 aprobando decretos pues a las quejas del Partido Popular que ya ha anunciado que va a ir al Constitucional hoy el Consejo de Ministros va a dar luz verde a un plan de lucha contra el paro de larga duración ya otro decreto para fomentar el autoconsumo eléctrico además la OTAN celebra su setenta aniversario con la vista puesta en Rusia y en China en una cumbre en Washington aprobado medidas para incrementar la presencia de los aliados en el mar Negro uno de los principales frentes que Occidente tiene ahora abiertos con Moscú corresponsal Marta del Vado buenos

Voz 6 30:51 buenos días a pesar de las diferencias los veintinueve miembros de la OTAN parten de un consenso

Voz 36 30:55 a Urosa tensos

Voz 6 30:58 sí ha hecho del mundo un lugar más peligroso el incumplir el Tratado para la eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance firmado a finales de los ochenta para frenar la proliferación de armas el Secretario General asegura que la OTAN se prepara para un mundo sin este tratado ya que Moscú lo viola continuamente según Jens Stoltenberg y Estados Unidos ha dicho que se retirará a principios de abril esto Stoltenberg ha anunciado también que la OTAN reforzará su presencia en el mar Negro ante las agresiones rusas mejorará la coordinación con Georgia y Ucrania

Voz 31 31:32 hacer las cosas como las familias nos hace diferentes Family seguros desde el cinco de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tu seguro si la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas informa hacen Caixabank punto es Caixa escuchar

Voz 37 31:50 claro hacer

Voz 1727 31:58 cerramos semana con la columna de Almudena Grandes Albert Rivera tienen una facilidad son Brossa para hacerme cambiar de opinión cuando presentó Soraya Rodríguez flamante número tres en su lista para Europa como una política de convicción decidido dedicarle esta columna me parece como mínimo notable elegida el término convicción para hablar de alguien que ha ocupado cargos en el PSOE durante los últimos veinticinco años sin interrupción antes de fichar por Ciudadanos con el candor de una niña vestida de Primera Comunión la convicción de Rodríguez diputada del PSOE hasta que se disolvió congreso de ha permitido viajar desde el socialismo hasta las voto de Colón en un mes escaso con eso podría optar al Libro Guinness de los récords pero aquí la dejó porque ayer al ser preguntado por los audios que parecen demostrar que la policía patriótica de Fernández Díaz visitó Nueva York aún el ministro de Chaves para fabricar pruebas falsas contra Podemos debiera respondía a los periodistas que le preguntaron al PP que él no tenía nada que decir eso también es digna de un récord Guinness que un aspirante a la presidencia al Gobierno de España se lave las manos ante la guerra sucia que el Estado declaró a un enemigo político es intolerable pero todavía resulta más incomprensible que Rivera no se de cuenta de lo que implica en sus palabras sí habló sin pensar malo si pensó lo que decía peor en el mejor de los casos es evidente que sus convicciones democráticas están supeditadas a sus intereses electorales y eso no lo supera ni Soraya Rodríguez

Voz 38 33:28 sí

Voz 39 33:28 la hola Javier uy perdón Daniel qué tal estás contento con tu compañía de teléfono no importa porque tenemos una promoción exclusiva para TIC bueno para Haití

Voz 0978 33:38 para todos los que nos cogerá el teléfono durante las

Voz 39 33:40 viendo que sacó importante eh Vega Baja la oferta

Voz 15 33:45 no dos último estaremos con llamadas comerciales de ganar difícil fija móvil sencillas jamás sospechó

Voz 0137 33:54 informativo uno dos online punto es o llamando gratis al uno cinco cinco uno

Voz 7 33:58 en la Semana de la Moda la Semana Santa

Voz 1 34:01 y ahora la segunda cross over

Voz 40 34:04 el ocho el diecisiete de abril por lleva tiene uno de los quinientos cordobés y sus con condiciones y precios únicos por ejemplo un Ford Kuga ese Tel Aviv por seis euros al día y con recompra garantizada entradas siete mil ochocientos treinta y nueve euros comisión de apertura quinientos treinta y seis con cuarenta y tres euros cuarenta y ocho y ciento ochenta euros al mes cuando final doce mil quinientos cinco euros nueve con detalle uno por ciento TAE financiación de Af Pak condiciones en punto es

Voz 7 34:24 no siga un buen hijo de Julio Antonio Banderas

Voz 1 34:29 enteros

Voz 7 34:31 últimamente pienso mucho Penélope Cruz

Voz 1321 34:34 estoy muy novelero

Voz 41 34:41 frente al voto a pagar tienes

Voz 22 34:45 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año compra tus neumáticos Michelín de turismo a cuatro por cuatro su o moto ignora alto llega hasta sesenta euros en cheques carburante hoy no otras experiencias

Voz 0089 34:58 condiciones el auto punto es auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1 35:04 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 35:08 y también con Lucía Méndez periodista El Mundo buenos días Pepa buenos días Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días hola buenos días Pablo Simón politólogo profesor de la Carlos III buenos días Pepa sólo un enfermo y su cuidador saben el sufrimiento que puede traer una enfermedad que desmonta la vida lentamente el último caso es el de María José Carrasco y Ángel Hernández que ha cuidado a su mujer durante treinta años esta semana la ha ayudado a morir así que le tocó pasar su primera noche de duelo en un calabozo abierto el debate sobre la eutanasia vuelve a primer plano en plena campaña precoz España todavía por eso conviene recuperar lo que decían hace sólo unos meses los políticos antes de que los asesores de comunicación le quiten las aristas a las posiciones más polémicas por ejemplo Pablo Casado en octubre cuando su partido presentó una enmienda a la totalidad de la ley de la eutanasia del PSOE

Voz 0579 36:00 los médicos tienen que tener la libertad de conciencia para no aplicar leyes que aplican los políticos que aplican los legisladores y que luego crear un problema que no existe en España si es que este problema no existe si es que partido socialistas experto en sacar cada vez que gobierna problemas que no existe

Voz 1727 36:16 bueno pues aquí estamos conmovidos todos con ese problema que según Pablo Casado Pablo Simón no existe

Voz 1389 36:22 sabemos que si de hecho va a ser un problema que va in crescendo porque pensar que en España vez vamos a vivir más has estima que vamos a ser uno de los países con más esperanza de vida junto con Japón a partir de dos mil cuarenta y por lo tanto esto va a ser un problema que va aparecer de manera recurrente en nuestra vida diaria fijaos que todas las sociedades tienen tabúes en torno a la vida y la muerte siempre es el punto en el cual se conectan nuestra existencia con lo trascendente lo religioso etcétera pero también fijaos la paradoja que tiene muchas doctrinas conservadoras que se preocupan de la vida Sean provida pero no se fijan en qué hacemos mientras tanto cuando estamos vivos es decir se preocupa mucho del bebé cuando está dentro del útero materno se preocupan mucho de que no abandonemos este mundo pero no de lo que estamos haciendo entre tanto no y aquí no estamos hablando de algo meramente utilitario que es desprenderse de la gente cuando está en esa situación ni mucho menos aquí lo que estamos hablando de autodeterminación individual fijaos cómo las sociedades más avanzadas de nuestro entorno Bélgica Suiza Luxemburgo hablan de este tipo de situaciones distinguiendo muy bien lo que son los cuidados paliativos del suicidio asistido de la eutanasia que no es exactamente lo mismo lo que permite precisamente es una regulación que sea lo más inclusiva posible para esto precisamente que es el el acto el definitivo en nuestra autodeterminación individual que es cuando queremos salir de esta pastilla Ángel Hernán

Voz 1727 37:34 decir no sólo ha agravado la secuencia en la que ayuda a morir a su mujer sino que también se ha autoinculpado y nosotros hemos hablado con la Asociación Derecho a Morir Dignamente y también con el primer médico condenado en España lo ha hecho Paula Losada Fernán

Voz 1693 37:48 no Marín presidente de Derecho a Morir Dignamente de Madrid fue acusado de cooperación al suicidio por un caso sucedido en dos mil doce estuvo quince días en Soto del Real pero no hubo juicio llegó a un acuerdo con la Fiscalía le rebajaron de seis a dos años de prisión por declararse culpable

Voz 42 38:05 nosotros no sabemos cuántas María José Esait España pero son miles porque nosotros no llegan cientos de la experiencia de Holanda Bélgica donde se han producido también ansias desde el que se aprobó la ley de ni un solo caso de homicidio es decir que eso aumenta mucho el control sobre la el proceso de morir con lo cual es temiendo que tiene a que se pueda abusar de una legislación pues no se ha demostrado más bien todo lo contrario

Voz 1727 38:35 Marcos Ariel es el primer médicos

Voz 1693 38:37 sentenciada en España por ayudar a morir a una paciente fue en dos mil cinco El también llegó a un acuerdo con la Fiscalía Se declaró culpable aceptó

Voz 1727 38:46 un año de condena no entró en prisión

Voz 1693 38:48 han ni fue inhabilitado hoy se mantiene con una medicina de urgencia a domicilio

Voz 43 38:53 la sociedad está mucho más avanzada de lo que los políticos tendrían que serlo y escuchar más a la gente no sea aquí hay muchos pacientes que piden explícitamente visto muy importante cuando hay un pedido explícito cuando hay una situación de sufrimiento máximo insoportable y cuando ya la medicina no llega como no se puede escuchar esta gente que pide por favor a acabar contigo

Voz 1727 39:16 acabar con el dolor es lo que pide la gente como María José Carrasco y a lo que le ayudó su marido Ángel Hernández Lucía dice el CIS que la mayoría de los españoles está a favor de regular la eutanasia nosotros no hemos encontrado un oyente que nos diga que no estoy de acuerdo para sociedad por delante de los políticos bueno

Voz 1321 39:36 sobre todo Pepa cuando la sociedad se puede contemplar en directo las imágenes que hemos visto no ante los que yo creo que no hay nadie en el mundo que no pueda como verse no ante ese dolor y que no no y que no establezca una empatía con con con esa pareja por supuesto con Ángel y que por cierto me alegro mucho de que la juez haya puesto en libertad porque si nos conmovió ayer a todos la historia de Ángel más nos conmovidos todavía claro claro claro pensar en que sus sumó su mujer todavía de cuerpo presente en el calabozo no es decir yo creo que no es que la los ciudadanos los ciudadanos resuelven los problemas y en su conciencia mientras los políticos ah pues tardan décadas en enterarse no quiero recordar que hace veintiún años en mil novecientos noventa y ocho que Ramón Sampedro que fue un poco el icono no de este debate en España en los años dos mil A murió con en fin con asistencia cómo fue que esa peso Se Se se reflejó en una película en el año dos mil cuatro es decir éste es un tema que es como el Guadiana sale del debate público del debate político es verdad que en el Congreso ha habido varias iniciativas es decir que no que lo que los políticos no están totalmente de espaldas a esto ha habido varias iniciativas que por circunstancias de la inestabilidad política que vivimos de la falta de gobierno de la de la ineficacia del Parlamento en estos últimos cinco años pues ha dado como resultado que sean iniciativas que estén ahí bloqueadas en el Congreso yo creo que en el Congreso pasado supongo que en el que en el futuro hay una mayoría política clara para aprobar en los términos que sea la la eutanasia y creo que este este asunto provoca sólo problemas digamos de de conciencia de valores en el seno del Partido Popular el resto de los todos los partidos están bastante hay bastante consenso en este sentido

Voz 1727 41:46 sí porque decimos los políticos se deberían quejar como nos quejamos cuando dicen los periodistas para eh porque evidentemente ha habido quién ha intentado sacar adelante esta ley

Voz 17 41:56 no ha sido así se ha bloqueado en los últimos meses hasta en diecinueve ocasiones la el intento de de aprobar una ley de de eutanasia a ver es que además si hubiera una mayoría que siguiera bloqueando políticamente esto sería una mayoría parlamentaria que estaría dando la espalda a la sociedad a la que representa lo cual sería un problema muy grave no y luego a mi me preocupa esta tendencia por parte del Partido Popular de lanzar mensajes que sean los asuntos de este calado o disfrazándose como si fueran obligaciones en lugar de derechos una ley de eutanasia no obliga a nadie a practicarla exige unos condicionantes para poder aplicarla tanto para la persona que lo decide como para quién asista como para los médicos etcétera la vez que eso sea asume pues bloquear una situación que ha citado al la encuesta más reciente que creo que es de Ipsos es que habla del ochenta y seis por ciento de los españoles que no tienen la menor duda sobre este asunto digo más me sorprende mucho que Pablo Casado diga que no hay un problema con esto porque este tipo de cuestiones cualquiera que se haya visto en una situación con un familiar cercano en esta situación en la que tú familiar está sufriendo no hay ninguna posibilidad de seguir yo vivido la situación de que un médico te diga desde que ocurrió lo de Leganés tenemos que andar con pies de plomo simplemente para cuidar los paliativos para no vernos en una situación muy muy grave como la que vivieron los doctores de Leganés fueron absolutamente masacrados durante meses por ayudar a una serie de de gente Amauri

Voz 1727 43:41 Ellos Jesús masacrado profesionalmente y cuántos pacientes acabaron subida con dolor por el miedo a eso me refería terminar así cuántos miles de personas durante los años siguientes sufrieron las consecuencias de aquella cuestión claramente de contenido político son las ocho y cuarenta y cuatro a las siete y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 44 44:02 sin comisiones sólo con tu nómina domiciliada ahora tocaría leer rápido legal pero como no lo ocultamos te lo contamos sólo grande nun está

Voz 1727 44:10 dio lleno

Voz 45 44:13 una nueva era buenísimo sólo lo

Voz 46 44:26 no puede haber letra pequeña hipoteca

Voz 7 44:30 más información en banquillo punto es Juan sí

Voz 47 44:33 hemos los neumáticos de Truffaut la para como haberte comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga a Nos vemos

Voz 7 44:43 si tus neumáticos fallan tus planes también

Voz 48 44:45 Datu taller Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 7 44:53 tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 1727 44:58 pero esto tiene solución Cary está muy

Voz 7 45:01 K tímbrica por tenemos más de

Voz 23 45:03 sesenta tiendas cerca de Di Park un tres la Vico solución que necesitas herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés por qué arreglamos hola cariño qué haces con el ordenador

Voz 22 45:16 Miranda si podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los el cuarto no esté tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct ponen que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya sin los cambiamos de piso no es la vuelven a poner de Noruega

Voz 23 45:28 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0990 45:44 qué tal venga his acercan las vacaciones de Semana Santa y quién no quiere disfrutarlas con la libertad que te da un coche mira yo en mis viajes siempre elijo lo mejor por eso para mis vacaciones el hijo el Opel Gran Land X creíble Sud con la mejor tecnología alemana con la que vas a disfrutar por todo lo alto pues eso haz como yo prepárate para la aventura con el Sud capaz de dominar cualquier terreno por cuanto me cuesta sólo diecinueve mil novecientos noventa euros

Voz 0978 46:09 los Opel gran X

Voz 0990 46:11 el carácter alemán hoy por

Voz 1727 46:17 el único a quien debo obediencia es al pueblo de Cataluña hay por tanto a este Parlament decía Quim Torra cuando hace poco más de un año el catorce de mayo del año pasado tomaba posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña bueno pues ayer le dijo el Parlament Jesús Maraña que convoque elecciones se someta a una moción de confianza era una propuesta del PSC que parecía que no iba a prosperar impuros pero finalmente dice ahora que no tiene legitimidad este Parlament para decirles

Voz 49 46:44 sí yo creo que es evidente que podemos entrar en una

Voz 17 46:47 en una situación de bloqueo del Parlament

Voz 49 46:49 durante meses porque

Voz 17 46:52 parece claro que la la intención de Torra de los partidos que lo sujetan que sería esperar a la sentencia del juicio o decidir qué les conviene más o qué conviene más a una mayoría de de los independentistas sobre la fecha electoral no Iker repercusión puede tener la sentencia y la reacción a la sentencia en esa en esa coyuntura bueno para mí la sorpresa en ese sentido positiva es que haya situaciones en las que se produce en mayorías parlamentarias digamos inesperada bueno pues son síntomas de que la democracia está viva no que ya es hora en algunos parlamentos en los que para mí lo más grave ha sido el bloqueo no no olvidemos que estuvo durante meses sin funcionar el Parlamento de Cataluña cuando puede haber mil justificaciones de debate pero precisamente para eso debe estar un Parlamento

Voz 1727 47:40 aunque tenga que vivir en vísperas de una cita electoral la propuesta era del PSC sale adelante con los votos socialistas claro los de Ciudadanos los del PP los de los Comunes gracias a que la CUP decide no votar

Voz 1389 47:52 la haber incluso podríamos tensión al argumento de Jesús es decir que es que el Parlamento de Cataluña incluso las legislaturas en Catalunya llevan bloqueadas prácticamente desde el año dos mil doce situarlas con personas que estén vincula