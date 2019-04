Hoy por Hoy (05/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 ah sí

Voz 2 00:05 son las diez a las nueve en Canarias debate sobre economía en la SER los representantes de Partido Popular PSOE Unidas Podemos y Ciudadanos han repasado los principales retos económicos que tiene por delante nuestro país como la creación de empleo la temporalidad o la conciliación laboral escuchamos a Jorge usó podemos Toni Roldán Ciudadanos Daniel Lacalle PP Pedro Saura PSOE el nuevo empleo que se crea tiene que ser un empleo estable y con derechos y proponemos establecer medidas para combatir el abuso de la temporalidad que muchas veces se hace de forma fraudulenta

Voz 1414 00:39 abortar de raíz el problema de la temporalidad que en el fondo es el problema de la desigualdad en España acabando con los contratos temporales segundo cambiarlas

Voz 1995 00:48 míticas de formación el Partido Popular

Voz 3 00:50 no se ha encontrado con la destrucción de empleo generada por el Partido Socialista es políticas regresivas porque no son progresistas son regresivas y lo que ha hecho ha sido reducir la sangría del desempleo eliminar los elementos

Voz 4 01:03 dos más lesivos de la reforma laboral proponemos reducir el número de contratos e nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI proponemos incrementar la productividad de la economía para con eso incrementar los salarios

Voz 2 01:17 Kiko Hernández monasterio considerado mano derecha de Santiago Abascal el líder de Vox fue condenado hace veinte años por una agresión ultraderechista estudiantes de la Universidad Complutense entre las víctimas de su agresión estaba Pablo Iglesias que en aquel entonces tenía diecinueve años la informaciones de Mariela Rubio

Voz 2 01:36 estudiantes recibieron puñetazos patadas y amenaza

Voz 1450 01:38 las como os vamos a rajar os vamos a acuchillar así hablaba en Telemadrid en marzo del noventa y ocho Un jovencísimo Pablo Iglesias

Voz 5 01:44 no que no cenando patadas los tus compañeros con contusiones en las piernas y el tórax puñetazos Roberto con el pómulo de unos inflamado e insultos del tipo rojos de mierda

Voz 1450 01:53 por este ataque fue condenado por lesiones y amenazas Kiko Méndez Monasterio que entonces pertenecía al grupo Alianza por la Unidad Nacional que comandaba el líder ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas hoy Kiko Méndez es el principal asesor del líder de Vox es el responsable de elaborar los discursos de Abascal considerado su mano derecha

Voz 2 02:09 Unicef alerta de que más de un millón de niños necesitarán protección durante este año y en América Latina y Caribe la causa principal es la crisis migratoria en Venezuela la ONG hace un llamamiento para que garanticen su acceso a servicios esenciales como la educación o la asistencia sanitaria Toñi Fernández

Voz 0202 02:25 lo mismo esa ayuda es esencial para medio millón de niños y extender la protección a toda la familia el número se dispara hasta rozar los cinco millones de personas tanto en Venezuela como en países de tránsito y acogida Brasil

Voz 6 02:38 el Colombia Ullán a Panamá Perú y Trinidad y Tobago

Voz 0202 02:41 lo que están sufriendo una sobrecarga en servicios esenciales como Sanidad Educación debido a la crisis venezolana además la falta de políticas públicas en materia migratoria de todos esos países pone a los niños en riesgo de sufrir discriminación violencia separación familiar xenofobia explotación y abuso algo que

Voz 2 02:59 se ocupa de manera especial a Unicef en diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para la información de su común

Voz 0202 03:04 Irak

Voz 1414 03:07 cadena SER Madrid

Voz 7 03:10 Ángel Hernández el hombre detenido en Madrid por ayudar al

Voz 1434 03:12 morir a su mujer ha sido puesto esta noche en libertad sin medidas cautelares si está acusado de un delito de cooperación para el suicidio aunque con dos atenuantes Alfonso Ojea

Voz 0089 03:22 Ángel ha salido ya en libertad con cargos pero sin que se hayan aplicado ningún tipo de medidas cautelares que recorten su libertad la magistrada del Juzgado número XXXVI en funciones de guardia ha decretado su puesta en libertad pero sigue investigado por un delito de cooperación para el suicidio un ilícito penal con dos salvedades claras dos circunstancias atenuantes la enfermedad era incurable de la fallecida y la solicitud de esta para querer morir de forma voluntaria ambas circunstancias quedan claras María José sufría la fase terminal de una esclerosis múltiple y ante las cámaras de Mediaset señaló conscientemente que quería morir que quería dejar de sufrir

Voz 1434 03:59 un chico de veintinueve años está en estado grave tras recibir dos puñaladas en el cuello y en la espalda durante una reyerta que se ha registrado esta madrugada en Carabanchel en la capital el Samur ha atendido a las puertas de un bar en la calle azabache antes de trasladarlo al hospital doce de Octubre la Policía Nacional está investigando los hechos

Voz 6 04:16 es un hombre de cuarenta y cuatro años ha muerto tras chocar

Voz 1434 04:19 su moto contra un semáforo en la Glorieta de Bilbao también en la capital José Ramón Santamarina es el portavoz del Samur

Voz 8 04:24 a consecuencia del impacto ha sufrido diversos traumatismos severos que le han ocasionado una parada cardiorrespiratoria de la cual los sanitarios de Samur Protección Civil han intentado reanimarle durante más de media hora y finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento dado que era imposible revertir la parada por la gravedad de las decisiones que presentaba

Voz 1434 04:42 si el tiempo hoy si se esperan muchas lluvias

Voz 0125 04:45 aunque también se anunció algún rato de sólo el tiempo cambiante hoy y mañana las temperaturas además bajan máximas ligeramente por encima de los diez grados viento que acentuará la sensación de frío ahora mismo tenemos siete grados en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:04 S

Voz 9 05:06 los servicios informativos

Voz 6 05:16 en la Cadena Ser

Voz 1414 05:19 hoy por hoy

Voz 11 05:24 ya sea queda

Voz 1995 05:26 madre mía qué buen tiempo ya se ustedes he dicho buenos días no ha habido oportunidad en fin muy buenos días un placer pero queda un día de estos en vida o pero la radio créame es uno de los electrodomésticos más útiles que ustedes frío acerquen las manos al altavoz porque la calor de violar la reabrir sirve hasta para eso muy buenos días y antes de de edad de empezar este programa nos gustaría hacer una aclaración cuando dicen lo del encuentro de la felicidad a ver nosotros hemos venido justo a eso a encontrarla porque si hay algún sitio donde pueda estar la felicidad evidentemente eso tiene que ser Cádiz poco ganarle al un poco ganarme al público también un poco con la intención muy buenos días bienvenidos a Hoy por Hoy en la Cadena Ser hemos venido a esos encuentros del bienestar los caminos torcidos de de la felicidad los caminos torcidos de la felicidad es decir los repechos de la alegría las

Voz 1414 06:36 huestes del entusiasmo del Tourmalet

Voz 1995 06:39 hacer sobre eso concretamente hay hay noticias malas noticias Concretamente según datos que hemos conocido esta semana la frecuencia sexual frecuencia ha disminuido alarmantemente entre los países de la OCDE los más desarrollados que tiene gracia que los más desarrollados sean los que precisamente menos en fin eh si uno pone las noticias no tiene más remedio que confirmar esa estadística nunca antes hemos tenido tampoco sexo silencio incómodo en la sala yo ahora es cuando esperaba a que ustedes en dijeran no no Cádiz si aquí esto es un no parar eh no sé si coger el vigor de bajar preguntarles no me quiero meter en cualquier caso los encuentros del bienestar los caminos torcidos de la felicidad caminos torcidos de la felicidad que es lo que aquí se conoce como Manzanilla la primera y la segunda mucha felicidad ya las terceras más torcer amigos no solamente estamos en Cádiz es que además es viernes

Voz 13 07:44 fácil y sencillo pero no ha sido imposible estamos en primavera un día yo veo dos al sol en los el tiempo hablan de heladas en el interior heladas en el interior como las declaraciones de la mayor parte de la clase política de este país por eso ahora que llega el viernes entreguen se ustedes ustedes a la horizontalidad propia de ciento nuestra categoría llega lo al menos hasta el lunes que será como todos sabemos inglés distinto amigos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice son las dieciocho minutos una hora menos en Canarias llega el momento esperado por muchos de ustedes aquí presentes señoras señores

Voz 11 08:48 les presento a mi buen amigo Tom calen

Voz 14 08:58 Tom Cruise Montalvo

Voz 11 09:00 bueno tuve donde de San Fernando

Voz 12 09:04 eh

Voz 11 09:07 bueno a mis tierras acabe el exilio seño aunque es verdad que llevan

Voz 1995 09:12 ese tiempo fuera y el acento

Voz 1995 14:01 bueno aquí seguimos si yo digo José María González podría estar hablando de miles de españoles pero sigo kitsch y estoy en Cádiz sólo puede estar hablando él

Voz 27 14:10 a María

Voz 1995 14:13 señor alcalde unos días muy buenos días esto nos ha pasado más de una vez hay que decir que será alcalde de Cádiz ser alcalde de una ciudad como están

Voz 28 14:26 difícil no debe ser no no es difícil lo que ocurre es que es tremendo honor además de una tremenda responsabilidad exalcalde de la ciudad a la que aman no pero bueno yo me levanto todos los días con una sonrisa de momento eso no es poco

Voz 1995 14:41 los los encuentros el bienestar vamos a hablar mucho este fin de semana de de la felicidad quiera alcalde de de cada uno de los pueblos de las ciudades de este país de todo el mundo es la primera línea de batalla la felicidad absoluta

Voz 28 14:53 mente solamente yo diría que es el gran cometido de un alcalde no hacer que sus vecinos y vecinas sean felices por tanto cambiar transformar las condiciones objetivas subjetivas de la vida de tu vecino y evidentemente pelear

Voz 1995 15:07 por su felicidad estamos en un periodo que no sé si decir Pere pues Pere le

Voz 28 15:15 Toral pervivir alguna vez la campaña esto que vivo en la campaña Perelman

Voz 1995 15:19 de de eso cambió hace muchos años se determinó con Tony Blair que fue quien acuñó el término los noventa o de campaña permanece ya partido entonces un día de gobiernos un día de campaña Teresa es agotador

Voz 28 15:30 no te puedes le para los vecinos no te puedes imaginar además bueno si te gustan los show que debuta este rollo de la campaña y los mítines porque temían te acostumbrar pero claro como a mí por ejemplo personalmente es que no me gusta nada entonces es verdad que muy cansado cuando uno viene a trabajar a gestiona hace política dedicarte técnica está siempre pendiente de la campaña de la foto de no sé qué dos de las redes sociales Twitter que sacarán que si Facebook

Voz 1995 15:55 anotador de verdad de verdad que usted no esperaba hace cuatro años es el alcalde de

Voz 28 16:01 bueno era muy difícil ten en cuenta que ya había un gobierno del Partido Popular de Teófila Martínez de veinte entonces Titan deberá enfrentarse contra un Goliat David humilde David y al final bueno lo conseguimos ha cambiado su percepción de la ciudad desde que sacan de Cádiz es distinta y mucho mucho mucho claro caddie muy diferente para mí yo he descubierto casi una una ciudad nuevas no porque claro cuando uno es una persona puede normal y no tiene ningún tipo de responsabilidad siempre a la ciudad desde su perspectiva desde su sitio no de Dean con su Caffa no y ahora he tenido que aprender a ponerme las gafas de todo el mundo lo de todos los gaditanos y eso es difícil a veces claro

Voz 1995 16:40 pues cómo se gobierna para que no te ha votado

Voz 28 16:43 pues yo creo que con humildad y entendiendo que tú no puede tener una visión totalitaria de de la ciudad evidentemente la ciudad está habitada por gente diferente que piensa diferente que siente diferente para todos y cada uno de ellos ella tú tienes que que gobernaría cosas no solamente para la gente que te agotados es un error que comete habitualmente lo la clase política no solamente gobernar para la gente que te vota no

Voz 1995 17:06 después de todo este tiempo te ahora vuelve a presentarse otra de una año duramente la las ciudades tienen márgenes tan pequeños detiene dócil los cambios que usted puede hacer cualquier alcalde se notan de una forma tan evidente porque los plazos luego son mucho más raros la vida va tomando a va abriéndose camino afortunadamente ductilidad tiempo uno en cuatro años revenderlas

Voz 28 17:26 pues no no debería desde luego que no lo que pasa que nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado mejor dicho a que los grandes procesos los grandes proyectos que se ponen en pie que van cumpliendo ciclos son secuencias que son electoral de cuatro años no pero evidentemente hay determinados proyectos que en cuatro años no te da tiempo nada más que a presentarlo no a diseñar los IT de la en el el la implantación del proceso el desarrollo la evaluación es mucho superior a cuatro años por supuesto esta ciudad desde luego tiene cosas que hacer que va más allá de los cuatro inútil que las ciudades tienen su propio carácter su propia personalidad presupuesto en su propia forma de ser estáis en una ciudad que tiene un cariz hay una personalidad muy marcada muy definida no hizo cuando se encuentra con otros usted como cuando se ha tenido oportunidad de viajar y conocer a otros alcaldes

Voz 1995 18:11 desde España hay del mundo que cuenta de su de su ciudad como como la que

Voz 28 18:17 bueno la verdad es que es muy fácil contar Cádiz porque la gente primero viene muy receptiva no a conocer cada a la gente le encanta venir Gádir desde luego desde que no solamente desde que salimos en el New York Times no como como ya sabéis pero pero si hubiera que la gente viene como muy abierta con los ponemos muy abierto conocer tu ciudad es una ciudad muy fácil de contar pero la gente ya conoce que evite deben prácticamente ya con una saca de oye qué tal cómo va ahí el pescaíto frito ir sol y la playa el Carnaval y la cultura y el patrimonio ante me sorprende lo que la gente sabe de la ciudad lo que ocurre es que hay un caddie que va mucho más allá de todo eso que es de esos estereotipos no pero desde que me gusta contar pero menciona usted

Voz 1995 18:59 que pasa en muchos lugares de este país que el turismo es una cosa fantástica maravillosa en España desde hace muchos años hemos aprendido a hasta cabe extraer un cubo maravilloso en ese intercambio de gente suecos que vive un concierto de San Pedro la mismo tiempo es una amenaza hay que salir el New York Times que bien mucho orgullo ciudad pero bajo cuidado

Voz 28 19:19 pero el tuvimos una actividad muy interesante que aporta un valor añadido una ciudad nadar despreciable que ocurre pues que el turismo sin regulación y sin controles se puede convertir en un en un enemigo para el propio desarrollo económico de la de la ciudad por eso hay que controlarlo dirigir uno no saber qué tipo de ciudad turística queremos ser con nuestra fe bueno pues eso se hace con mucho trabajo con mucho esfuerzo diseñando planificando proyectando planes estratégicos de desarrollo turístico nosotros no queremos tener muy claro que no queremos ser con todo mi respeto eh ningún Benidorm muy ningún tipo de ciudad que que cuelga el el el el cartel de todo gratis y te pones la pulsera iconos deban no ha generado absolutamente ningún valor añadido en la ciudad que les digo cuando el alcalde de Benidorm que no lo diré que todo mi respeto por favor con supuestos vamos lo he dicho al principio a los bichos con respeto pero según mis respeto

Voz 1995 20:18 tenemos la piel muy fina últimamente y en el submundo de la abolir susceptible no en el suyo concretamente de la política que les pasa

Voz 28 20:28 porque tienen miedo yo creo que fundamentalmente el factor que explica la sociabilidad la susceptibilidad el miedo y claro como en este país las cosas están cambiando y el régimen del setenta y ocho no han conocido el setenta y ocho puede hace aguas Gil la mayoría absoluta sacaban pues más de uno de un hacha temeroso porque se acaba la forma de llevar cinco mil seis mil euros mes en su casa todos los meses por tanto bueno que hay alguna preocupación

Voz 1995 20:53 ese relato que se contagia hay que llega a la gente Se estrellato lleno de miserias de amenazas de miedos es uno coincide con la realidad de la realidad de un españoles que sale por la mañana trata de hacer lo mejor posible para ganarse el pan Él te puede que no trata de conseguirlo cero hay un relato político que nos lleva a una situación casi desesperada cuando uno mira nuestras tasas muy mejorables con muchos matices pero España es un país que ha cambiado tremendamente Cádiz es una ciudad que ha cambió tremendamente los últimos treinta años y esta sociedad ha evolucionado pero si yo me pongo a escuchar duro ocupa usted habló en general me poco escuchar la que se prodiga parece que nos van a Bir un monstruo unos va conviene Godzilla a todos no es real la sociedad española es moderadamente feliz si llega

Voz 28 21:39 creo que la sociedad española es moderadamente flipando está de acuerdo con ese razonamiento pero lo que tampoco deja de ser cierto es que tenemos que afrontar como sociedad como comunidad una serie de retos una serie de de desafío que vienen y que muchos de ellos echan aquí ya os más evidente de lo que nosotros pensamos lo pueden hacer pensar y tenemos que afrontarlo no comparto las visiones catastrofistas por supuesto pero tampoco comparto esa esa lectura naif no de la sociedad de todo estaba bien somos felices hay diestro camina con el pero seguro que grises seguro que hay grises exactamente

Voz 29 22:10 pero también absolutamente sin los medios también tenemos en puede culpa no está poco mea culpa también al lujo la tensión aumentar nuestros otros enorme

Voz 28 22:17 no están bien bueno no sé yo que en el quién dirá quién hará después dirá en este reponsables este otro también lo eh yo creo que es una responsabilidad compartida que en cualquier caso pero creo que deberíamos a veces de olvidarnos de todas esas catástrofes dedicar un poco más a al final lo en toda esa pequeña cosa que componen la felicidad esas cosas cotidianas de acuerdo que componen la feliz

Voz 1995 22:41 para estos retos sería bueno juntos

Voz 28 22:44 justamente lo juntos pero no revueltos

Voz 1995 22:46 pues van ustedes en apoyándose en su partido está tú creas la sede si no yo creo no vino en cualquier periódico cualquier día o dejo hay es decir Cook que no somos capaces gente que tienen unas ideas muy concretas progresistas unas de un país un modelo muy parecido muy parecido con algunos matices y cómo es posible que no sean capaces de ponerse de acuerdo y es evidente que yo venimos de Madrid allí muy evidente hasta cuatro partidos de izquierda están pensando en plantearse parte presentando insisto una visión del mundo muy parecida cómo es posible que no sean capaces

Voz 28 23:19 de ponerse de acuerdo pero yo yo de verdad siendo serio por un momento yo yo creo que esa visión es compartida todos los partidos políticos donde existan mínimo de tener idea de pluralidad decir si tú analiza el Partido Socialista de las primarias que nombraron a Pedro Sánchez como como secretario general con los militantes con los los puñales en altos viendo a ver qué cadáver se cobraban entre Susana Díaz a Pedro Sánchez la lucha fratricida dentro del Partido Popular para ver quién iba la lista ciudadano podemos tanto de lo mismo poderosamente que decir no estamos exentos de esa de ese debate pero por lo que conozco mi partido ya mi gente te puedo asegurar que en un debate que viene mandé pensar diferente a va a ser diferente es lo que pasa en otros partidos políticos no admitiendo desde luego que el ninguno somos Antoni ni muchísimos menos bueno estamos en una década pero eso sí lo que pasa

Voz 1995 24:12 no puede ser solamente ese debate ni por esas

Voz 28 24:15 puede ser solamente podemos no diremos a todos los partidos políticos no

Voz 1995 24:18 ahí tienen razón en muchas eh atractivos es un sitio fantástico una gente maravillosa que hoy nos acompaña llenando este este teatro muchísimas gracias tiene un enorme con sabemos legado histórico cultural tenemos el teléfono no es una porque está muy bien esta imagen que tenemos todos de que hay nos gusta mucho Cádiz esa playa maravillosas adictos salimos de aquí llegamos a la Barros es decir el mundo entero se concentra lo que a la mayor parte de la gente en este país se concentra en este lugar pero hay mucho más allá arte gastronomía balsas de piel de atún ha inventado Luis Prieto Moreno Luis muy buenos días

Voz 6 24:53 hola buenos días poder es

Voz 1995 24:56 que es piel de atún

Voz 30 24:58 pues a él la Tunes un movimiento

Voz 6 25:01 bueno

Voz 31 25:04 adiós así bonos pues se nos centramos en dos de los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas pelado no eso en el trece cambio climático y el catorce tiraba Jurado entonces bueno hemos elegido hemos preguntado en calles les gustaría tener este movimiento allí y la verdad es la respuesta ha sido positiva no están ayudando en todo lo vamos a hacer un montón de actividades durante el puente de mayo centrándonos en el cambio climático y navega bajo el agua es uno de los yo y los territorios contiene más riqueza cultura de me en el fondo de mayo más entonces pues bueno vamos a hacer una gran fiesta con el objetivo de que tomamos consciencia todos de que el poder de Candice para cada uno de nosotros todos somos entramos en el plástico sostenibles seremos responsables concentremos mejor

Voz 1995 25:59 porque sí que hay un cambio de mentalidad que va cambiando y hace unos años un ambos conscientes del terrible el plástico que de la manera terrible en la que usaban los recursos de los que hoy podemos ahora que que sí que hay una conciencia ciudadana de que esto tiene que cambiar que no podemos seguir haciendo lo mismo afortunadamente hay una conciencia

Voz 28 26:19 sea como la de piel de atún que se va que se va a desarrollar encara y a partir de de bueno de de la de lo puramente de lo que estamos haciendo desde también de las administraciones públicas es una necesidad allana el la lucha contra el cambio climático lo de ser una sensación una sensibilidad para convertirse en una necesidad en una obligación

Voz 32 26:42 cómo puedo apuntar duele

Voz 1995 26:43 salvo tanta raíl

Voz 32 26:46 cómodo para apuntará a piel de atún

Voz 31 26:49 pues mira cada vez es nuestra web

Voz 33 26:51 hay hay una parte que se llama vía tú más todo

Voz 31 26:54 decía encendido para participar para lo contrario para aportar soluciones que contribuyan a esta lucha que que bueno que estamos explorando la humanidad ahora para para que planeta ciega

Voz 30 27:06 en ciudad haciendo habitables los datos de los científicos que vienen

Voz 31 27:10 bueno sabéis el informe son bastante regulares por lo visto hay micro plásticos en todas las aguas que se han analizado del planeta esas consecuencias no sabemos que no sabemos que cómo no van a afectar entonces bueno pues sí que es una realidad eso ha causado esta masiva o de de los plásticos y descontrolado bueno pues tenemos que cambiar todos entonces a través de la web todos os podéis atizar todas las actividades que va a haber eso es llevar mucho arte mucha cultura hacerme ver unas charlas conocimiento fenomenales playas lo podrán hacer sus aulas medioambientales en el fondo es la primera vez en la historia de una ciudad se alinea tan claramente con dos grandes objetivos de Naciones Unidas yo creo que eso es lo tendremos que vamos todo el modelos reconocer logra a través de medios de comunicación y bueno esperemos que caducidad de ejemplo de esos territorios mismo

Voz 1995 28:09 seguro que sí Luis Prieto Moreno fundador Devil dato en muchísimas gracias por atendernos no le preguntó

Voz 28 28:16 es usted feliz buena pregunta soy feliz si soy feliz y creo que seré mucho más feliz cuando consiga todas las cosa o la mayoría de la cosa que me que me propuse no cuando cuando llegue a la alcaldía pero pero muy complicada no sé feliz ostentando el cargo que ostentó porque tiene una responsabilidad enorme no imagínate no es no es fácil pero Si me lo pregunta allí soy sincero mirándose a los ojos te respondo sí se felicitó y eso sin dormir porque hace poco una niña pequeña se puede ser feliz sin

Voz 1414 28:57 muy bueno en Honduras

Voz 28 29:00 la verdad la pequeña da buena noche alguna noche flamenca tiene que porque la verdad

Voz 1995 29:05 por eso la naturaleza o sea te dice esto no pasa nada ahí viene el segundo y eso es un festival de dice de color y lo bien la tercera Kitchen tiene usted una responsabilidad e compartida con todos porque pensamos que la responsabilidades el alcalde no todos tenemos responsabilidad en todo todo el tiempo pero usted el alcalde de una de las ciudades más queridas de este país Cádiz de una de las zonas más maravillosas de de este país sigue por una parte le pedimos que se esfuerce que se siga esforzando mucho que esto siga como está en mejorarlo todo todo lo que se pueda y como esta semana el el asunto va de felicidad del Congreso y del bienestar y la felicidad pedimos cauce todo lo posible por hacer felices a a los ciudadanos de decadencia todos los que hacen que van a ser muchos muchísimas gracias por estar con nosotros

Voz 28 29:50 muchísimas gracias a vosotros el compromiso y Lores contra creo diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias seguimos en Hoy por hoy

Voz 6 30:01 que en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 34 30:05 el letrado Kelly todas a estar ahí en tu hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la vez

Voz 35 30:14 tranquilito porque se contraten un seguro de hogar constante Lucía hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo lo directo y sin sorteos

Voz 1995 30:59 el placer de escuchar

Voz 9 31:02 si de verdad les interese lo primero que quiere saber dónde cómo fue todo ese rollo de mi infancia que hacia mis padres antes de tenerme a mí más puñetas estilo David Copperfield pero no tengo ganas de contarles nada primero porque es un ala

Voz 6 31:17 y segundo porque a mis padres les si yo me pusiera aquí hablarles de su vida privada

Voz 9 31:22 bueno estas cosas son muy especiales sobre todo mi padre son buena gente no digo que no pero a quisquilloso además no quieran qué voy a contarles mio propio crecía con pelos y suria Blair les de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas antes de que me quedara y que tuvieran que matarme quién reponer no poco a BB

Voz 37 31:43 tampoco le contado más eso que el Mi hermano Biden Hollywood como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana él será quién me llevé a casa Nasar también y quizá en el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como suena

Voz 9 32:02 cerca de cuatro mil dólares la hora esta fue

Voz 1995 32:04 adoro

Voz 9 32:05 a no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreto que suple de cuentos fenomenal el mejor de todos es el que se llama igual que el libro trata de un niño que tire un pez no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda Laura CB está en Hollywood constituyéndose

Voz 6 32:24 sí hayan Koke en el mundo es el cine ni me lo nombren El guardián entre el centeno J de Salinger mil novecientos cincuenta y uno Katrina se escucha

Voz 1995 34:20 bueno voy a ser muy sincero cuando llamamos a nuestros siete entrevistado esto es eh quiero ser sincero conduce desde está peor

Voz 28 34:34 cuando

Voz 11 34:35 David vida muy buenos días buenos días placer que esté con nosotros

Voz 1995 34:43 David Vidal es uno de los más carismáticos entrenadores del fútbol español lo es desde hace mucho tiempo en Cádiz le conocen francamente bien pero usted corríjame estoy mirando la Wikipedia ha entrenado al Cádiz logroñés al Rayo al Villarreal el Hércules al Campos al Murcia Las Palmas el Elche el Albacete el Guadalajara Laure en Mazatlán decir el Lorca más fácil los equipos a los que ha entrenado que lo que no queda al Madrid Barça

Voz 1029 35:10 soy más tres y pero los son los mejores buenos días gracias por invitarme pero tengo que decirle que ya le dije a usted que si usted look hubiese tenido yo en el juvenil del Cádiz hoy estaría usted como entrenador tendría bastantes más billetes que los que Tiana esto es así yo unos nacen y otros se hacen nosotros aquí en Cádiz que me da mucha pena es la mejor cantera de España lo digo yo que llevo aquí cuarenta años la mejor cantera está aquí en en mi época en mi época el el de los años ochenta y noventa había de una plantilla de veinticinco jugadores a día diecisiete de Cádiz capital y provincia ah amigo suyo muy amigo suyo o Kiko Kiko Quevedo Arteaga Cortijo con José González lo con estos todos eran juventudes del Cádiz Cádiz capital Cádiz capital ahora mismo no tiene ningún jugador ningún jugador Jamie época en Primera tenía catorce o quince Alonso hoy pasa perdón perdón entrenar vamos en la playa

Voz 1995 36:26 pero es que no llegan

Voz 1029 36:28 en unas instalaciones lo lógico es que la la la fábrica la fábrica de jugadores hay que darle oportunidades a los jóvenes ya

Voz 1995 36:39 pero señor Vidal se cuenta yo todavía no le he preguntado nada

Voz 1029 36:41 ya lo sé pero yo

Voz 1995 36:47 qué le he dicho buenos días qué estaba usted pescando me está rindiendo que no sé qué he hecho yo acabo de llegar

Voz 1029 36:54 sí porque la disciplina es muy importante

Voz 1995 36:57 bueno yo decía que cuando llamamos corríjame los dijeron el el señor Vidal está pescando yo pensé mira cómo Florentino

Voz 1029 37:08 no no no no estaba pescando vamos estar Florentino pesca con una cerveza lado yo soy submarinista yo yo voy a buscar los peces al fondo del mar no me no pescó en el barco con la caña la cerveza eh nada ha metido al fondo del mar con sesenta y ocho años usted cuántos tiene

Voz 1995 37:29 cuarenta y cinco bueno pues eso un buen alumno

Voz 12 37:34 para para

Voz 1029 37:35 el fondo del mar traerle puedo enseñar cuando quede claro

Voz 1995 37:39 no yo esto tengo dos niños y sé muy bien quién vive en el fondo del mar vamos a ver señor Vidal vamos a ponernos serios no serios no

Voz 1029 37:48 es que he hecho perdón como como usted quiere que es la primera vez que hago

Voz 1995 37:53 nota que que un guión

Voz 1029 37:55 lo hizo que estoy en el sitio equivocado porque estos señores si yo les hablase de Fundamentos del juego piel muchos creen saber pero pocos entiende que

Voz 1995 38:10 el fútbol todo el mundo tiene una opinión todo el mundo a ver todo el mundo sabe que es lo correcto lo incorrecto y usted viene con el guión para

Voz 1029 38:17 no es que no me vale para nada porque eh no no son entrenadores no son futbolistas pero son empresarios que yo ahí estoy pero estoy muerto

Voz 1995 38:26 estoy pez nunca mejor dicho se quedó usted vivir en Chiclana

Voz 1029 38:30 no vivo aquí en Cádiz y en Chiclana yo llevo aquí yo vine de yo era jugador del Deportivo de la Coruña y me salió el Alavés de Vitoria y el Cádiz yo dije al sol llevo aquí cuarenta y cuatro años no estoy en nota porque el acento ya estuvieron llevo aquí cuarenta y cuatro años se notó en sirvió como el sueco que tuve de San Fernando

Voz 1995 38:59 vale eh queremos utilizar lo cierto es que David Vidal es uno de los grandes iconos del fútbol de este país lo es y nos gustaría claro recordar algunos momentos porque la filosofía de David Vidal entrenándose muy particular por ejemplo sobre el entrenamiento decía esto la vida que siempre ha hablado muy claro muy claro y así explicaba la clave del fútbol

Voz 1029 39:29 que no me vengan con con tonterías que significa fútbol jugar al balón con el pie regatear desbordar y tirar regatear desbordar y tirar dote en el área contraria

Voz 12 39:41 ver eso

Voz 1029 39:44 pero no será o no será el Yuyu que es un límite a dormir no no no

Voz 1995 39:50 vamos a escuchar a a David Vidal lamentarse de que sólo le llaman y esto es verdad cuando las cosas van mal en los equipos

Voz 1029 39:56 es curioso siempre bailo con la más fea siempre me llaman cuando echan a dos podía usted

Voz 39 40:02 de haberme llamado en pretemporada ya que tengo

Voz 1298 40:06 un gran ridículo

Voz 1995 40:08 la verdad que llaman sostén ese usted lobo de recuerdan Pulp Fiction que había uno que el logo Se llamaba esos ten luego del fútbol español cuándo

Voz 1029 40:19 cuidado eh cuando las plantillas plantillas son veinticinco jugadores de la plantilla se extrae el equipo que son once eh eh eh once es el equipo que juega ir luego hay que aguantar a catorce que están al lado hay que saber llevar entonces a mí me llaman cuando echan a dos o tres entrenadores is suelo arreglar normalmente lo arreglo

Voz 1995 40:44 yo me lo imagino pescando allí diciendo a ver cómo va este a este me llama la semana que viene pilla más menos ve claro cuándo exactamente

Voz 1029 40:51 exactamente él suelen llamarme cuando faltan ocho diez partidos piensan que el ya no valgo para más no estoy de acuerdo con eso tumor aquello de Bill Shankly el fútbol estuve pensando justa pinte en eso otro

Voz 29 41:03 el entrenador notan que han tan grande casi Shankly Liverpool

Voz 4 41:08 decía famosa mente hay gente que piensa que el fútbol es un pues Jon de vida y muerte se equivoca es mucho más importante usted comparte estamos de acuerdo o no para mí

Voz 1029 41:21 correcto e piense usted que estamos muy agradecidos a los británicos porque fueron los que inventaron el fútbol sin ellos no habría fútbol que es un deporte fantástico yo podía dar una charla aquí de fundamentos ofensivos y defensivos

Voz 11 41:38 lo tiene

Voz 1995 41:40 créame que el señor Vidal Avinyó con unos papeles puedo coger la soledad

Voz 1029 41:45 sí hombre claro

Voz 1995 41:48 antes de que yo dijera hola buenos días el señor Vidal ya había preparado lateral extremo y lateral apoya tener conceptos claros en nuestro campo de centro a banda en campo contrario de banda al centro fuiste como Rajoy entienda su letra hay jugadores que conducen demasiado en su medio campo el sistema cuatro dos tres uno cuatro cuatro de un lista matemático de fotos

Voz 1029 42:10 tengo que decirle una cosa usted que se va a ir para Madrid dentro con diodos no

Voz 1995 42:16 desgraciadamente bosteza aquí

Voz 1029 42:18 los periodistas deportivos su que les dígase lo de parte de David Vidal que en un en un examen de táctica estarían todos suspensos no no es que no se puede dar una alineación un sistema de juego sistema de juego cuatro cuatro dos es que el portero no juega es de uso está usted juega con diez pero como te lo digo digo usted se lo Kiefer de parte mía en esa mente táctica usted tiene que poner al la figura del Port en un equipo de fútbol más importante es el portero y el portero no es futbolista los porteros no son futbolistas se lo tiene que decir

Voz 1995 42:57 Zidane Zidane bien sea porque sabe que está ahora con los porteros ahí un poco

Voz 1029 43:02 no el hombre es que yo decirle una cosa que no que no salí con nadie se lo sabría decir yo también sabía decidida aquí a los gaditanos los futbolistas los jóvenes los jóvenes usted mismo usted mismo es periodista usted fue hizo bachillerato y luego usted fue la universidad ir dieron clase catedráticos que él le da clase a los juveniles del Cádiz a los juveniles del con ir del San Fernando de Chipiona I del Jerez Le dan chicos que están empezando tiene que darle clases a los juveniles Cholo Simeone Zinedine Zidane Valverde pero claro eso es ganan diez o quince millones de euros no pueden darle clase entonces los jugadores cuando su juveniles hizo amateurs llevan el cerebro vacío por eso tiene que comunicarse mucho el entrenador con los jugadores el éxito conmigo es que me comunico con los jugadores yo en Cádiz tuve un equipo juvenil que eran veinte futbolistas y demente jugaron diecisiete en primera división de un equipo juvenil vuelvo a repetir Kiko Quevedo haga Cortijo Bar La Calderón esos son todos deprime ayudaron mucho dinerito al club

Voz 4 44:14 olvidar para que no me critique más

Voz 40 44:23 pues yo yo le oigo a él mucho yo lo leo y lo sigo

Voz 12 44:27 sí

Voz 1995 44:27 el señor Vidal lo que está claro que usted comunicar comunica correcto

Voz 1029 44:32 con que soy muy disciplinado usted será hablar de que no minutos después de la tarde y no yo

Voz 1995 44:38 preguntado nada lleva media hora hablando cómo va decir después

Voz 40 44:41 pero lo que he visto y perdón por qué porque hace tiempo

Voz 1029 44:43 que por qué la Cadena SER lleva seis años sin llamarme a mí la Cadena SER de Cádiz para que lo sepa usted

Voz 40 44:50 el riña en Ringo no les riña no les riña

Voz 4 44:54 pero porque soy dice es la primera vez que dicen que soy

Voz 1029 44:58 antipático

Voz 4 45:04 a ver señor vida las divergencias que me voy con deberes a casa si a los de deporte que les digo

Voz 1029 45:12 dígale a los de Madrid que ya está bien que cuando de en la alineación sistema cuatro tres dos uno que que no nombre en la figura del portero un portero

Voz 4 45:20 trascendental en el juego si tú si tú tienes un porque recuerden que menos me voy a poner pero

Voz 1029 45:26 el déjame plan ciento desvincula rápido lo otro no sabemos hacer dos cosas al mismo sitio

Voz 12 45:31 no

Voz 1995 45:34 es evidente que no cesa los de Madrid esta deje lo por resumir estrategia fatal si portero trascendental me quedaba con esas ideas dile a los de Radio Cádiz seis años

Voz 1029 45:43 dígale que se llama

Voz 40 45:45 ya te indica de que que Kiko que se relaje

Voz 1995 45:48 Kiko relaja

Voz 1029 45:52 le cuento cuando yo lleve no no no

Voz 1995 45:55 no no me cuente más Vidal no no no cuente más eh

Voz 1029 45:59 puedo puedo hablar de mi tierra también que es España y Galicia allí nació Luis Suárez Balón de Oro sin balón peor único Balón de Oro en España cierto vales para que lo sepa porque es amigo mío y usted me permiten le mete esta cuña

Voz 1995 46:14 por supuesto de oro que tiene pero le puedo pedir un favor

Voz 1029 46:18 lo que quiere usted que le coja unas unas centollo Assens antipiratería

Voz 1995 46:22 de eso iba la cuestión yo daría lo que fuese prime con usted a pescar

Voz 1029 46:29 todo queda en serio cuando queda está usted invitado y además yo soy una persona géneros o usted ha preguntado que cómo soy yo yo llevé al Cádiz a Galicia e invité al Cádiz el señor Irigoyen trajo treinta directivos Si yo treinta futbolistas sesenta de di una mariscada decía te platos de dije a los jugadores ahí están las niñas en la playa de nudistas listo si sale un jugador dirige yo a usted dónde va voy a Cities Mister a parar entro quedan cuatro platos

Voz 1995 47:07 vamos a entre líneas y entender que el señor Vidal nos está invitando a todos a una mariscada o algo así señor David le llamaremos antes de que pasen seis años nos vamos con deberes muchísimas gracias a hacer

Voz 26 47:21 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 14 49:46 con las

Voz 26 51:34 Toni Garrido

Voz 1995 51:36 estamos en Cádiz donde más gente sonriente hay por metro cuadrado propone comienza pocas horas el encuentro de bienestar aquí en Cádiz los caminos torcidos de la felicidad ilógico que hayan tenido una observadora social que se venga para explicar que nos hace felices y quiénes nos tienen contentos la Carretero bienvenida un carta participa donde realmente abres tu la plaza participas esta tarde la primera de las charlas este encuentro a las ocho y media el diablo se llama así la charla El diablo viste de Prada compre luego existo con Daniel Gascón mi Ana García Siñeriz de qué va la de que Charlie pues la charla

Voz 1298 52:18 así el consumo es el nuevo Dios si eso nos hace felices tan felices como para que se haya convertido en uno de nuestros grandes impulsos

Voz 1995 52:29 muy bueno según se mire

Voz 1298 52:31 el consumo en Burgos junto es

Voz 1995 52:34 si compras pasa a ser feliz y que la felicidad llega a través de unos zapatos un coche una lavadora