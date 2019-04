Hoy por Hoy (05/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de la mañana con Almudena López sino el Rudeina buenos días

Voz 3 00:11 hola Toni buenos días la primera ministra británica ha solicitado una nueva prórroga del Brexit hasta el treinta de junio Theresa May ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo para pedirle una extensión del plazo cuando quedaba una semana para que finalizará el aplazamiento dado por Bruselas para una salida pactada corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:29 en la carta Donald Tusk Theresa May explica que el Gobierno británico sigue buscando el acuerdo que permita al Reino Unido retirarse de la Unión Europea antes del veintitrés de mayo y anular así la participación en las elecciones europeas pero señala la primera ministra se continuará con los preparativos de esos comicios sino no es posible salir en esa fecha también reconoce que este impacto no puede continuar porque crea incertidumbre está haciendo daño a la fe en los políticos del Reino Unido May alude a las conversaciones en marcha con el Partido Laborista para lograr una postura común esas discusiones técnicas volverán a retomarse hoy por tercer día consecutivo

Voz 4 01:05 más asuntos Pablo Iglesias ya ha pronunciado sobre la agresión ultraderechista que sufrió hace veinte años por parte de Kiko Hernández monasterio al que hoy se considera mano derecha de Santiago Abascal el líder de Vox Iglesias ha insistido en que cree en la reinserción de las personas declaraciones en el programa Espejo Público de Antena tres

Voz 5 01:22 yo creo en la reinserción está pues este señor participó en la agresión fue condenado pagó la multa que tuviera que pagar Si bueno pues entonces formaba parte de una organización de nazis ahora está con Santiago Abascal yo creo en la reinserción

Voz 4 01:39 en Málaga un autobús de la línea municipal ha arrollado a una decena de vehículos que estaban aparcados en la calle después de que el conductor haya sufrido un infarto en el momento del accidente viajaban a bordo trece personas que no han resultado heridas más datos con Ignacio San Martín si el suceso se produjo

Voz 6 01:54 ha sido poco después de las ocho y cuarto de la mañana en la calle desde Sostoa de la capital malagueña no hay daños personales el conductor de un autobús de línea sufrió un infarto el vehículo quedó fuera de control y arrolló a nueve coches que estaban aparcados en la calle provocando importantes daños materiales en el autobús viajaban trece pasajeros afortunadamente entre ellos un pediatra que le han practicado maniobras de reanimación al conductor durante varios minutos hasta reactivar la parada cardio respiratoria el hombre de cuarenta y nueve años se encuentra ingresado en el Hospital Regional de Málaga los demás ocupantes del autobús no sufrió heridas

Voz 4 02:28 esta mañana se reúne el Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar un plan de lucha contra el paro de larga duración iba a estudiar una estrategia nacional contra la pobreza energética es la última reunión del gabinete de Pedro Sánchez antes de que empiece la campaña electoral para las generales del veintiocho de abril en cuanto al tie en España va a llover en buena parte del país y lo va a hacer además durante todo el fin de semana las temperaturas han bajado hasta diez grados en zonas del interior peninsular la culpa es de una masa de aire frío procedente de Groenlandia a esta hora más de veinte provincias tienen aviso amarillo por frío lluvias once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0821 03:07 el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado se defiende de las acusaciones de fraude en las primarias que le dieron la candidatura otro de los aspirantes Juan Carlos Bermejo que ya denunció ante el partido irregularidades en el proceso ha llevado ahora su protesta Lajusticia denuncia que Aguado contó con las herramientas del aparato para hacer campaña hay que no respetó la jornada de reflexión Ignacio Aguado no temen por el futuro de su candidatura

Voz 0771 03:30 no en absoluto el Comité de Garantías de partido que es un órgano absolutamente independiente ya presentó un informe ante la petición de de este afiliado en el que constata corrobora que no hubo absolutamente ninguna anomalía no tengo nada más que decir cada afiliado es libre y está en su perfecto derecho de acudieron me considero oportuno a defender sus derechos y considera vulnerados pero en ciudadanos apostamos por las primarias hemos hecho más de trescientas Primarias en los últimos cuatro años gracias a un sistema transparente que las que tenemos cualquier posible anomalía se detecta ser zurdo

Voz 0821 04:03 la policía sigue investigando si el suicidio de un chico de dieciséis años este lunes en Madrid es consecuencia de un caso de acoso escolar el chico dejó escrita en su móvil una nota en la que decía que había sido amenazado por un compañero de instituto pero hablaba también de otros problemas estudiaban el Ciudad de Jaén donde hace cuatro años otra alumna también de dieciséis años se quitó la vida tras ser acosada en La Ser en La Ventana de Madrid el psicólogo experto en acoso escolar Miguel Del Nogal explicaba que los protocolos que actualmente existen fallan porque dependen de la predisposición que tengan los docentes

Voz 8 04:35 existen programas existen líneas de intervención la cuestión es que falla por un lado que muchas veces esos protocolos en demasiado generales no aterrizan y tienen que ser la voluntad y la buena predisposición de algunos docentes a que haga que sea aterricen no

Voz 0821 04:51 seis grados a esta hora en el centro de la capital para hoy se esperan muchas lluvias a lo largo sobre todo de la mano

Voz 3 04:57 Ana

Voz 1995 05:21 Toni Garrido ha aquí seguimos ayer lucía el sol llegamos por la tarde un sol espléndido en Cádiz hasta que han llegado las lluvias atraídas por su helicóptero del mar

Voz 10 05:35 es un año participó en el concurso de chirigotas ir recitó las tablas de multiplicar se rumorea que cuando escuchó a Camarón dijo que preferiría prefería el sonido de las teclas de su calculadora cuentan que una vez un gaditano le llamó pisa fiel le pisó

Voz 1995 05:53 agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 11 05:58 eso por letón

Voz 12 06:05 no aplaudan

Voz 1995 06:08 que se vino arriba Yeste por un poco de profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días buenos días vino al menos hasta que usted ha llegado eran buenos días si van a seguir siéndolo antes de saludar a los que en esta sala se atreva lo que no creo que nadie sea capaz de hacerlo no

Voz 13 06:30 no es la nombre verdadero otro una alias Shin Bet reanudar

Voz 1995 06:35 el primer sea automático hay que resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía siguieran poco complicado decía en una epidemia de gripe hace tres días el diez por ciento de la población tenía la gripe en los últimos tres días el diez por ciento de los enfermos seguro y el diez por ciento de los sanos cogió la gripe qué porcentaje de la población estás sana ahora bueno pues muy simple muestra el diez por ciento de los enfermo

Voz 14 07:02 eh sana con lo cual sana uno lo ven es del noventa por ciento de los que están sanos su diez por ciento enferma con lo cual son

Voz 15 07:13 mi

Voz 14 07:14 aquí tenemos todo tanto noventa por ciento más uno por ciento noventa y uno por ciento noventa y uno que están sanos y nueve que están enfermos ahora tenemos que hacer una resta noventa y uno

Voz 13 07:27 lo menos nueve noventa

Voz 14 07:30 tel noventa y uno menos nueve allá que que me hallo de canas todos

Voz 17 07:36 no hay nadie que que me puedo hacer estas tres está que no me sale que no me sale noventa yo les debe son

Voz 13 07:45 ochenta y dos ante muchas gracias ochenta y dos por ciento son la respuesta

Voz 1008 07:50 aplaudan si acertado

Voz 18 07:54 hemos recibido cientos de mails

Voz 1995 07:57 con respuestas la mayoría han aceptado enhorabuena por ustedes vamos a esta cara Nati Rodríguez Santi Mina o a Pablo González chinos escribió una respuesta desde Berlín está usted perdiendo facultades porque mucha gente acertamos señor letona vamos con vamos a saludar a Mario que es hola Mario qué tal pero que te abre el micrófono Mario ahora bueno de tú eres feliz Mario si soy feliz vivo y trabajo alcadesa sigue claro claro des quieres enfrentarte una vez a la infelicidad porque sabes que señor letona que va a dar sopas con ondas va no te rías señor ahora vamos con el mega vamos a vez a ver Mario

Voz 13 08:36 han coloreado en rojo los dos tercios de un cubo y el resto en azul cuántas caras han pintado en azul

Voz 19 08:47 diría que tres

Voz 1995 08:50 dice de Haendel

Voz 15 08:52 el cachondeo pega nada pero hombre si no sabes ya está se está desbordando coloreado

Voz 1995 09:07 ojo los dos tercios de un cubo y el resto de azul cuántas caras y han pintado en azul ha dicho que tres y el profesor roto de risa

Voz 19 09:17 ha llegado a seis

Voz 15 09:20 cuando no efecto claro

Voz 1995 09:24 cómo cómo es la solución seis caras que son dos tercios son cuatro por lo tanto el azul sean claro tono Leal nos vamos ahora Mario por un poquito atención hijo vale vamos a ver segundo cuál es el mayor Equal es el menor número entero

Voz 13 09:40 de cuatro cifras en el que todas ellas son diferentes

Voz 15 09:48 ya el menor el menor de cuatro cifras diferentes el mil doscientos treinta y cuatro en mil doscientos treinta y cuatro no yo lo doy bueno vale el ciento veintitrés no hombre treta Bin Laden no pero tú quieres decir mil veintitrés verdad señor letón ha dicho Mario mil veintitrés nada nada dicho mil veintitrés bueno a ver el mayor

Voz 1995 10:22 a ver Mario en mayor cuál es el mayor que puedes hacer recuerde el mayor cuál es el menor número entero de cuatro cifras con el que todas ellas deben ser el menores mil veintitrés de acuerdo y el mayor sería

Voz 20 10:33 el nueve mil

Voz 1995 10:36 ochenta y siete ochenta y siete setenta y ocho tú lo que quieres decir nueve mil ochocientos setenta y seis

Voz 15 10:47 bueno esto muy bien Mario muy bien con el frío

Voz 1995 10:52 que hace aquí lloviendo y me hacen venir esto

Voz 15 10:55 sí señor letona tampoco

Voz 1995 10:58 que deberá nueve ocho siete seis nueve

Voz 15 11:01 es por ello toda la tradición muy bien Mario lo has aceptado pero si ella otra beca otra más para variar no ahora vamos a ir al pensamiento lateral

Voz 13 11:09 el lateral lateral pedirles lo mismo depende no no no es lo que ya se están metiendo donde no debe el sueco donde no debe haber tenemos un perro atado a una correa de dos metros en el puente de Carranza ponemos un filete a cuatro metros y el perro se lo come con es posible esto

Voz 15 11:34 había mucha levante el filete perro ya sabéis voy a repetir te lo despacito Mario

Voz 18 11:43 todo débito bario

Voz 1995 11:46 tenemos un perro en el puente de Carranza atado a una corrida de dos metros ponemos un filete a cuatro metros y el perro se lo comenté cómo es posible aquí cuando dice que claro queda pero nadie da la respuesta eh

Voz 15 12:00 a ver alguien el público no alguien sabe la respuesta el buen momento micrófono

Voz 1995 12:10 eso pasaba que únicos Nuestra Señora atractiva señora aquí cuál es la respuesta que el perro constataban Ingushetia

Voz 15 12:17 hola muy mía

Voz 21 12:20 eh

Voz 1995 12:21 vale que Mario ya te puedes ir

Voz 15 12:25 sí yo creo que yo me vaya

Voz 13 12:28 comer a comer esos eso bailar la última discos el último

Voz 1995 12:32 lo pensamiento

Voz 13 12:34 el último testamento escojo escojo uno de ellos es ilegal que un hombre se case con la hermana de su viuda

Voz 20 12:44 sí es legal

Voz 15 12:51 estamos ahora mismo hay mucha división de opiniones y yo me una muy bueno silencio silencio

Voz 1995 13:00 me de aquí al público soliviantado es legal les recuerdo lo anunciado antes de que nadie diga yo me lo sé es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda

Voz 20 13:14 no no es legal

Voz 15 13:20 el atractivo joven con barra simple a la viuda está muerto

Voz 9 13:31 los Toros eh

Voz 1995 13:34 si todos los dos ya feliz

Voz 15 13:36 sido muy listos en Cádiz no señor retorna hoy no he leído muy bien la verdad

Voz 13 13:41 porque que ha sido todo público contra mí no ha sido el marido no ha dado ni una simple parece siquiera una recta

Voz 1995 13:51 antes de despedir al profesor vamos a dejar un enigma el piensa mucho para la semana que viene de parece que venga me pagan muy bien

Voz 15 13:59 sí

Voz 1995 14:00 dice el número de personas que alguno ya lo sabe me lo lo pongo el buzón de de las respuestas dice el número de personas en una ciudad pequeña su número de seis cifras que es cuadrado perfecto cubo perfecto cuando se mueran seis personas el número de los vivos será un número primo como Mario cuántas personas había en esa ciudad

Voz 13 14:24 con este conflicto problema es bonito problema

Voz 1995 14:27 precioso pero este no lo sacamos de

Voz 15 14:30 eh señor letona muchísimo tiene hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona un aplauso para usted muchísimas gracias

Voz 17 15:46 Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 1348 15:55 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 10 16:06 aquí me dirijo de Alberto micrófonos Dios

Voz 17 16:09 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que ser un nombre verdad teléfono Juan Carlos Ortega cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER

Voz 7 16:26 silenciada

Voz 17 16:30 luego es increíble

Voz 10 16:33 eran

Voz 27 16:35 incluso civil tenga veinte dura

Voz 10 16:38 cada mes dos capítulos de estreno de Basta ya disponible en Podium podcast punto com un nuevo caso real toma vetada la vida

Voz 13 16:51 hito el malo

Voz 10 16:55 incriminar como Mona León Siminiani

Voz 1 16:59 Podium podcast punto com

Voz 10 17:02 dónde Fire Iñaki Gabilondo un minuto de silencio por qué habla Pepa Bueno de abrupto final en la sección de las voces de la rabia

Voz 28 17:09 todas las firmas y editoriales de la SER toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 29 17:25 cuenta

Voz 1995 17:26 en la SER pase lo que pase ser capaces significa intenta mejorar

Voz 30 17:40 ser nuestro útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario venga once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 17:54 la vida de la primera licenciada sordo ciega de España y Europa llegará a los cines la primera semana de Abrines ochenta y siete años hoy dirigida por Miguel Ángel Tobías narra la historia de Kenneth Corcuera que comienza en Etiopía Kenneth de sorda de nacimiento Izaga desde poco después sus padres pastores pobres sabían que el bebé moriría si se quedaba con ellos la llevaron a una casa de acogida cuando tenía dos años allí sobrevivió alambre conoció

Voz 23 18:22 su madre adoptiva y un día

Voz 31 18:24 apareció ni mundo

Voz 32 18:27 también

Voz 31 18:29 caso muy difícil muchos

Voz 0477 18:34 conocimos a Kenneth hace cinco años a través de

Voz 7 18:36 las noticias cuando consiguió una licenciatura universitaria en pocas semanas podremos conocer la aún mejor con la película me llamo Ken

Voz 32 18:45 el villano que soy una persona sordos y haga quiero vivir

Voz 33 18:53 después de haber sido siempre la madre más moderna la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yo ojalá Si a las redes sociales

Voz 34 19:02 lo pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ella te contesta para T puente Anselmo abedules treinta

Voz 17 19:09 hay dos te has preguntado si ser madre compensa pensar

Voz 35 19:13 ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre com

Voz 17 19:21 pensar mucho once

Voz 10 19:24 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:31 bueno sí creen ustedes que lo que trae el profesor letona cada semana es sufrimiento y desesperación esperen aquí

Voz 20 19:37 les cuenta no estamos muy orgullosos de esto pero pero en fin ayer

Voz 1995 19:44 cometimos en este programa abordamos nuestro primer experimento social son ustedes perfectamente conscientes de de esta tierra en Cádiz hay gente muy divertida gente muy comunicativa al hemos visto antes con el señor Vidal el entrenador que lleva cuarenta años aquí y esa comunicación pero su nombre con una energía verbal extraordinaria pues bien eh les voy a pedir un fuerte aplauso para Manuel de haya fe que es un un aplauso para él Manuel tallaje es muy querido en esta ciudad es un fantástico actor de esta tierra muy probablemente todos ustedes conocen han visto a a Manuel en Laguna de las películas de Alex de la Iglesia salen todas las películas de Álex de la Iglesia en Torrente las bruja en todas en muchas series esta semana estrena una nueva serie Justo antes de Cristo verdad correcto cortante de decreto

Voz 22 20:39 esto de monte hagan una una comedia maravillosa de los romanos de campaña en España justo

Voz 1995 20:47 antes de Cristo es un medio fantástico un actor que trabaja mucho Manuel Manuel es un tipo muy divertido muy divertido puesta ayer de ofrecimos venir con nosotros a caer pero no le dijimos que tenía que venir él solo en el vagón del silencio metimos a un actor un tipo muy divertido de Cádiz cuatro horas pasa Sevilla porque luego hasta Cádiz no hay

Voz 1008 21:14 cuatro horas en el vagón del silencio cómo estás Manuel

Voz 22 21:21 estoy mejor estoy haciendo poquitos rehabilitación porque es a estas horas hay pues me ha me han hecho retroceder no tengo que que se iba a convertir esto en un en un autismo crónico pero bueno estoy ya más relajado porque veo que pasajeros

Voz 1995 21:38 bueno y le pedimos a Manuel que fuese grabando los distintos momentos uno de Cádiz en el vagón del silencio ya es un término complicado pero uno gracioso actor de Cádiz en el del silencio fue bueno vamos a compartir con ustedes algunas de las vivencias terroríficas

Voz 22 21:58 lo pasé mal porque claro yo estoy acostumbrado a grabar y escuchar acción cae entonces te oigo acción yo mismo me llama me mandaran acallar

Voz 1995 22:08 por estas la la entrada de Manuel al vagón del silencio

Voz 36 22:28 mientras la gente encima

Voz 1995 22:32 Aragón Cartoon lo habías hecho apostar por la gente

Voz 22 22:35 va en silencio si la gente va a decirle si la gente de la que me vio entrar dijeron este no Fadel vía

Voz 17 22:42 de la derechona pero sólo notable

Voz 1995 22:47 eh en ese rato al principio cómo fue la llegada no llegas allí te sientas esos primeros que esto podría ser una una novela de Carlos Ruiz Zafón El silenci cómo fue la llegada cuando ya te das cuenta que no puedes hablar con nadie durante cuál

Voz 22 22:59 pero sí menos que un poco porque veo que esto va en serio porque no saber es que un viaje me tocó coincido con Pilar Rubio tercera cosa tenía había tenido el primer bebé con Sergio no intentar sembrar tener el pasillo porque la criatura lloraba gritaba y entonces claro se tenía que salir del vagón del silencio hacer la criatura estaba más tiempo con el bebé en el pasillo que vende entonces eh cuando entré me acordé de aquel momento pródigo bueno me voy a pasar todo el viaje en el pasillo porque yo soy como un niño poco Canaria pongo es que no controlo cuando me llaman por teléfono me suena el teléfono o a lo mejor alguna nota de voz no me di cuenta

Voz 1995 23:41 vamos a seguir escuchando a Manuel en el vagón del silencio

Voz 1008 23:46 el silencio pero voy a intentar salvar medio decir aquí para poder un poquito pues sí el que justo más entrando con problemas

Voz 1995 23:58 dice bueno pero vamos a ir vamos a a compañeros de Madrid vamos justo al momento donde ya estás en silencio ya tenemos tu primera reacción allí dentro de ese

Voz 22 24:08 quería cambiarlo e calidad cambiará el cachondeo pero no ha sido posible

Voz 1995 24:12 no había nueve había

Voz 10 24:22 para la gente la gente que lo está tu querías hinchar son el cuello

Voz 22 24:26 el récord no tienen y no me dejaba estará más que nada más que la saqué del Plastic hito que me costó abrir el práctico y todo este eh que lo tuve que al final porque no había forma de despegar ya me mirar para el silencio como mascarilla no puedo está en fin ya me miraron cuatro pues suena malamente eh pasa

Voz 1995 24:50 no te digo hambre

Voz 22 24:51 pues que compré unos paquete de patatas no no no me dejaban masticar las para Tarek

Voz 1995 25:00 tenemos el momento de Manuel compra las patadas en el vagón me quedo que debería al pasillo estaba Paloma cómo describirías Manuela experiencia de cuatro ahora en el vagón del silencio

Voz 1008 25:29 la Bella te voy a cosa eh

Voz 22 25:32 ahora por ejemplo a la vuelta ahora lo voy agradece Toni mirar seguro que luego a tocar del silencio muerta lo agradecería voy seguro que iba a descansar pero seguro que no que no me va a tocar la verdad que ha sido una experiencia muy divertida porque amigos de la gente

Voz 1995 25:45 que no me alguno de ustedes ha viajado alguna vez en el valor del silencio en Cádiz no asistir a verano decías Manuel la experiencia te gustó

Voz 22 25:55 has sido genial además encontré un a un colaborador que no sé si íbamos a ver algo de ese colaborador maravilloso

Voz 37 26:04 que lo tenía al lado y entonces me acerqué a él y le digo

Voz 1008 26:08 no estoy haciendo una cosa para las para Hoy por hoy

Voz 10 26:14 aquí se puede ser interpretado Toni estoy perpetraron tenemos ese momento vamos a escuchar ese momento buenos días

Voz 9 26:32 poco

Voz 22 26:36 eh y con los que cuenta este que te decía pues al colaborador le digo mira en concreto una patata pero sólo estaba medicinas y ya me hizo una chica oiga por favor estamos en el vagón del silencio igual que mi mujer ella me lo había dicho otras veces se pues encontré un colaborador maravilloso que me sacó del vagón tres veces muestras de acaba ahí entré directamente

Voz 1995 27:00 y este fin de semana porque estas ahora una obra de teatro en Madrid El crimen de los luchado financieras seño la semana que viene de fin de semana esta está grabando otras series Gemma Brigada

Voz 22 27:09 en la Costa del Sol que bueno ya está ya está grabada también se estrena en breve en Telecinco

Voz 37 27:14 esa Mediaset y luego Leslie estoy la de justo antes de Cristo que es una comedia maravillosa que que se estrena hoy

Voz 22 27:21 y qué tal llevan sandalias durante tanto tiempo no entiendo que era un humano no sé si en sandalias bueno la verdad que la experiencia ha sido impresionante no porque estaban de lo que estos rumano sea actual todo el rato sacando otros seis chinas de los pies

Voz 1995 27:35 de las

Voz 22 27:35 Dalia y así en el planeta que capacidades contribuye pero en sandalias y luego eh ese campamento oigo en campamentos real que era eh construido dentro de un plató con un con una tierra que con una cola para que no para que no sea muy volátil pero al final esa cola se va diluyendo el suelo la arena un polvo negro todo el rato que volátil llega un momento que las tiendas de campaña tenían una capa de polvo que parecía que era de atrezzo que lo habían hecho para manchar no se ha era el del propio dentro de un momento que llevaba nunca mascarilla en serio pero los romanos llevado Magariños no

Voz 1995 28:21 es interesante es que la la ficción en este país hasta el momento Fanta

Voz 22 28:23 igual hay muchas cedió mucho trabajo para actores tan buenos como Manuel tallaje un abrazo muchísimo

Voz 1995 28:29 es un aplauso para darles damos gracias por hacer

Voz 1 28:34 digo hagáis el Congreso el bienestar camino torcido de la policía seguimos

Voz 1995 33:15 once y treinta y tres minutos una hora menos en Canarias seguimos en Cádiz en el encuentro de bienestar los caminos torcidos de la felicidad y si hay algo que nos hace felices sino el que diga que no miente es comer hablamos de comida y felicidad necesitamos con nosotros a David de Jorge Robin Hood un aplauso para envasar

Voz 15 33:41 finta tardanza del combo qué pasa cómo estáis

Voz 1995 33:44 pues encantado de saludarte David ti qué es lo que más te hace feliz lo vea pero a reformular cómo de feliz te hace comer

Voz 0477 33:53 vaya pregunta naces no pues siempre me hace feliz de verdad pero hay otras cosas en la vida como por ejemplo de peleas de gallos sólo de carneros con el sueco porque es tienes que saber Toni Garrido que el otro día en San Sebastián mientras todo tenga estatus invitados como corresponde el sueca estuvimos hablando Sunday de barro de esas costumbres que nos conectan con los orígenes de la civilización ya sabes que hay una delgada línea entre el orden la barbarie por lo que tan a gusto andamos en Río y que nos diferencia de los suizos o de los austriacos que bueno el esas albóndigas Ali que hay esas cosas viva la sangre viva al barro porque aparte de comer pues hay otras cosas hay pelea de gallos hay bocadillo de panceta hay yo que se hay ahora no hay hay hay hay pese hay músicos

Voz 1995 34:35 este tipo de cosas yo veo aquí a la gente en Cádiz a sintiendo con la cabeza pero yo creo que no te estamos entendiendo

Voz 0477 34:42 a nuestras entendiendo pues sabe que es muy sencillo que Lasa que hay que meterse más en en la sangre y en el barro salir del Whatsapp salir de la está conectividad que nos venden y salir del albóndigas Delhi que hay meternos un poco en lo que nos ha hecho civilizados

Voz 22 34:56 está claro que si en porque quiero

Voz 1995 34:58 contar aquí con con todo el mundo que nos escucha de los que están aquí el otro día David nos trasladó una idea que parece ser que lleva ya unos cuantos años sobre cómo cortar jamón tal eh ha desarrollado una idea donde ustedes más o menos para para tenerlo claro todo el mundo sabe cómo se corta el jamón jamón delante en horizontal y empiezas a cortar lo tienen claro verdad soy o no se ve a menos de derepente

Voz 0477 35:25 no sé si son muy de jamón en Cádiz

Voz 1995 35:28 a Monchi no les gusta el jamón yo creo que ahora se contesta de repente David de Jorge nos trasladó un vídeo con una idea de un señor que es de Sevilla si no me equivoco si si si no tengo el jamón se corta para que me hagan para que se haga una idea se pone el culo el jamón para arriba con un soporte y a partir de ese corta desde el culo para bajo más Homero no

Voz 0477 35:53 sí sí eso es es que tú me preguntas de si todavía se puede hacer algo diferente con el jamón no algo así te dije pues mira hay un tipo que inventó un jamonero vertical yo estoy pendiente de comprarme uno porque me parece muy curioso y lo quiero probar para poder hablar con fundamento pero la teoría tiene su historia poquitín esa ventaja de qué cosas a la vez de casi todas las zonas del jamón fundamentalmente Macy Eva Villa no y con el jamonero horizontal de siempre pues se menos comen jamón cuando llegas a la parte más seca que es Vadillo no y sin embargo es vertical pues al final llegas más fácilmente a a todo el músculo de alguna manera consigue sean esa mirada textura que consigues con el cuando sin cortar jamón una máquina que es una textura mucho más tierna a pesar de que la textura más firme del corte de toda la vida a favor pero bueno yo creo que es un hombre que se está debatiendo el cobre para intentar sacar su utilidad para delante

Voz 1995 36:42 es imagínense que llevamos cincuenta años cortando manejamos

Voz 0477 36:45 no no cortando cortando jamón con fundamento y cómo se ha cortado toda la vida oye yo me imagino ya hoy imagínate a tío que por primera vez en la vida ha hecho el violín al hombro y lo sacó de la rodilla o lo querrían asesinar porque antes el violín se ha apoyado en la rodilla depende un tío dijo coño si lo apoyamos en el hombro pues igual las sonoridades distintas y es más cómodo coño pues mira al violín que toca ahora con el Small

Voz 1995 37:07 que que si seguimos cortaba Malek jamón y este hombre de repente no sencilla cortar bien supone un cambio de era si entraríamos dentro de una nueva era

Voz 0477 37:15 ya ya disfrute hija Munir cuando yo digo

Voz 1995 37:18 o Cádiz que términos gastronómicos se te vienen a la cabeza

Voz 0477 37:23 Napoleón cuando me dices Cádiz me acuerdo de mi amigo Antonio Rodicio que es un embajador ante una amante la tierra Iggy que me acuerdo que suman crudo hace días de lo están los fritos la luego de leche yo qué sé de las pijo motitas de tortillas y sobre todo en acuerdo de de de esa sinvergüenza sería callejera de los carnavales con los que tanto no reímos el resto de los españoles porque la verdad que salir a la calle a montar el fisco como lo hacen en Cádiz pues es en la forma muy original en estos tiempos tan Pasteur hizo es es una manera muy muy subersivo en un maravilloso decirlo cuando le viene en gana con ese arte y con ese salero de los Garitano eh

Voz 1995 38:00 tú qué trabajas con no sé cuántas estrellas Michelin los bocados más excelsos del mundo el pescaíto frito en ese rango donde lo ponen

Voz 0477 38:09 hombre en primera categoría o sea de hecho

Voz 45 38:11 yo me vuelvo loco cuando no

Voz 0477 38:14 viajó al sur me encanta esa manera distinta que tienen los andaluces y freír no quiso cucurucho signos de boquerones y llenos de tortillas a mí por ejemplo se halla porque me vuelve loco es lord liguilla no sea vosotros me parece un bocado sea increíble una explosión de sabor sobretodo un producto que no encontramos en el norte no hay allá abajo tienen esa facilidades al

Voz 45 38:34 quería de aliñar lo despedirlo y bueno

Voz 0477 38:37 de servirnos lo crujiente no ir tan distintas a tempura de la que ahora mismo todo el mundo alardea no la tempura la temporada que te empujan ligue pelotas si nuestros primos El Pescao desde hace un montón de años y les damos sopas con ondas a los japoneses que sean plena

Voz 13 38:51 Pérez David lo sabes qué harán los eran los franciscanos San Javier que llevaba esta manera de cocina a los japoneses este viene aquí sí sí como lo depura el Japón gracias sólo de Cádiz no

Voz 0477 39:03 por supuesto pero joya es si los japoneses meter una seta Super Sosas unas verduras comestibles llegue a diferían unas cosas horrorosas claro luego vienen aquí hizo comen un salmonete frito se pone a bailar flamenco aprenden a torear siquiera quedan aquí a vivir no quiere volver navía allí con una volver a la Tierra de champiñón sinsabor coño es que verdad

Voz 1995 39:21 al eh David pasado de repente durante mucho tiempo del pescaíto frito en un cucurucho que asesora muy popular ahora es casi algo gusto

Voz 46 39:28 me de una de experiencia culinaria

Voz 1995 39:31 no es apretarse unos boquerones es que de repente es una experiencia gastronómica sensacional

Voz 0477 39:37 sí porque siempre lo ha sido lo que pasa que era como te estamos como obsesionados con con ponerle adjetivos a todo no somos foto unos cruces unos lilas pues de repente nos parece como tren di o nos pareció una cosa como de Foot cucurucho toda la puñetera vida sea hará árabes experiencia esta comerse unos churros a unos calentitos como lo sabes pero al final todo eso pertenece a pertenece a toda esa cultura que nos tipifica y que nos y que de alguna manera nos pone en nuestro sitio en el mundo no y por eso digo que cuando cualquier tipo de fuera de este país vine aquí de pesca o se come unas cocochas de merluza Getaria o se toman las calles de Sevilla unos Montaditos resolvió whisky pues la peña alucina en colorines porque al final todo eso ciencia gastronómica desde hace muchos siglos real

Voz 1995 40:23 Nos hace luego ha vuelto padecido nosotros alegremente aquí

Voz 15 40:25 de freír en la puro

Voz 1995 40:28 tenemos con nosotros a una de las personas que mejor conoce el Pescao gaditano es José Manuel Córdoba es propietaria del Ventorrillo El Chato Manuel

Voz 15 40:37 hola buenos y otros que admiro treinta estará pero tengo yo que

Voz 16 40:45 así que yo jamón corta no sé muy pero comerlo de luz lo que te da más verdad mi padre a todos nosotros de pequeño a todos un nieto de aquí está siempre el tipo con jamón el problema cuando ni llegaba a tu casa a niña no vino

Voz 9 41:00 ya

Voz 1995 41:01 es verdad que a mano niño me detecta lechuga es decir el niño diferencia claramente el jamón bueno del malo vamos ya te lo digo yo si es que cuando la edad del es ilegal del bueno ya el otro no lo quiere y chóped chóped y lo de freír esto es una ciencia realmente cuando hablamos de esto tiene paciencia

Voz 20 41:19 sí bueno eh evidentemente nosotros además

Voz 16 41:24 entendiendo que la escritura es muy muy típica de la zona la zona de Cádiz el triángulos Cádiz Sevilla Huelva no Málaga incluso tan propio presupuesto también en Cádiz no se les damos un toque muy especial a la fritura no por tres cosa alguna porque la grasa donde freímos nosotros utilizamos aceite de oliva utiliza aceite de girasol preferimos aceite de oliva por supuesto el producto después harina yo siempre diferencio dos tipo de harina no me hubieran ya mucho que si de un mayor número de extracción pues no se complica pero una cosa tan sencilla como tú en el tacto nota que un harina es mucho más fina y la otras más gruesa vale son extracción a diferentes entonces los es para los pescado pequeño siempre sala ante el pescado se deja a los diez minutos que coja las al pescado y después en el último veinte antes de freír y con el aceite caliente nuevamente entre ciento sesenta ciento setenta grados Seing Garín al pescado los todo lo que hacemos es que caminamos el pescado azul para que suelte las la harina que les obra Ifrán

Voz 1995 42:31 no tendrían ustedes que es maravillosa la radio que tenemos es que que ver a los demás

Voz 13 42:37 por cada manos está haciéndolo pues las manos estas hay que meneaba pronto es que está haciendo la receta

Voz 1995 42:42 sin pecado sabe como la película al pianista que toca el piano se inscribiera bien pues eso es lo que está haciendo de comidas

Voz 13 42:48 será que se coma aquí porque Madrid por muy bueno que ese restaurante no sale igual pues él lo sabe

Voz 16 42:53 desde el mar y el viento es otro tenemos una huerta Marina que tenemos de todo lo único que no hace falta que saca dinero del mar que sería maravilloso pero nosotros debemos una cantidad de pescado como ha dicho alguien pero vale Carlos pero

Voz 1995 43:06 todos los pecados valen para para felices

Voz 16 43:09 no lo única a diferencia por ejemplo sitúa hace unos al Mollet Tito que lo primero lo limpie le quita las tripas yo prefiero quitarse la es que no lo salas y después lo lo pasas harina de molienda más fina If leerlo Si tienes que freír por ejemplo un pescado una lubina dorada de seiscientos setecientos seiscientos gramos vamos utilizar una hora el distrito de una manera diferente harina reírme harina de tiros de trigo pero eh de una bolita mucha más gruesa de forma el el concepto del de la fritura tiene que ser crear una pequeña costra en el exterior pero el pescado tiene que estamos

Voz 1995 43:42 esa el accidente en una ciencia de una pregunta en tapen aguanta eso no sea pues no vamos a tener que queda oponente tenemos que quedar solo

Voz 13 43:52 eso no lo aguanta el que nosotros volveríamos pero es que además no

Voz 16 43:57 pescado sin duda soltaba porque al final eso pero bueno te voy a contar una cosa de de plata como antiguo gatitos hacían casi toda la vida mi madre por ejemplo hacía la muchas señoras que está aquí me está escuchando lo saben perfectamente que iniciaría una costumbre de freír la pescadilla muy finita e y el pescado que sobraba al día siguiente las madres afirmó la salsa de sobre usa aprovechaba pero después lo que son pescado pequeño esto lo tienes que comer Frei lo al momento comerte el álbum grabado

Voz 1995 44:25 de la comida de aprovechamiento tendríamos que hacer día tres horas es maravilloso lo que sale de aquello que supuestamente no utilizamos lo que queda es maravilloso

Voz 0477 44:33 no te quepa la menor duda y luego además hay el mundo llegaría entre los que es nos comemos las obras del día anterior y los que no tocan las obras ni lo consiguió El el es de los que no me mola sobre

Voz 13 44:42 en este dos tipos de personas lo que le encanta comer la comida de que quedo de de la comida del otro día

Voz 0477 44:50 es que no puede no puede sí sí si me tengo algo mágico

Voz 15 44:53 lo que acabo de decir cuál David David qué decir

Voz 16 44:56 la cosa Trapa el trasplantó en venta en Cádiz chino Xi Ömer lo que a la vista de pero no es el cine mi madre hacía unas papa con carne in en trozo de carne pero Zabía carne

Voz 0477 45:09 Honecker que eran vaya menos bueno

Voz 15 45:12 vaya tengo Mela que oye de todo

Voz 0477 45:14 es una cosa que una vez que está aquí José Bono Le crece una pregunta había aprendido yo hace poco que lo quiero creérmelo confirme es verdad que para freír pescado es mejor en Arinaga el pescado mojado que yo toda la vida es sacado mucho el pescado para ganarlo y está que el otro día me han dicho no que es que es justo lo contrario que tienen que estar húmedo el pescado para meterlo en

Voz 16 45:31 es así mira yo no lo hago sin yo lo que hago es que el pescado con lo lo lo le quito las las agallas y tal se lo han jugado lo dejo que escurre bien siguen justo como tú lo vas a Salade diez minutos antes de lo ya las han se encarga sacarles humedal pescado para que quede esa costa perfecta no hace falta carpetazo yo no lo hago así ya ya bueno tú de cada decidió tiene su librillo uno

Voz 1995 45:55 no les parece a ustedes maravilloso traía hablando con dos científicos donde cómo sería interesante no les parece maravilloso

Voz 0477 46:04 hoy a mí no me Ávila a mí no me científico que yo sí que me hace eh

Voz 1995 46:08 cada una y una mano una última pregunta la tortilla camarones o Si yo no veo que están si yo pongo la tortilla enfrente mis ojos y no el de enfrente eso eso malo no tiene que ser medio otra

Voz 16 46:21 encaje con encaja con miras los otro lado es Gamoneda más una es un plato nuestra casa que le prestaba muchísima muchísima atención un plato muy de Cádiz tenemos que cuidar mucho yo te digo que el noventa y nueve por ciento de los pinten el Ventorrillo El Chato pide tortilla de camarones ya parte nosotros en todos los restaurantes tanto muy de cara de enfado el puerto el baja siete Katherine tenemos una tapa solidaria en este caso la Tapa solidaria en el Ventorrillo El Chato es la tortilla cabrón se destinan una parte de esas nación a la Asociación Española contra el Cáncer de demanda lo que necesitamos un fuego muy potente la tortilla Camarón si es es una tempura la tempura contenidos eran los jesuitas portugueses para el y Pines del velo en fin yo recuerdo que hizo un tema muy Congreso un Sevilla venían diez japoneses hacer tempura hirió había como quince aprensión ello con otro chico de cocinas yo sacaba tortilla lo va a poner daban pie con bola Ancic que negaba parece Leele hacen cosas muy buenas pero no todo al dar a Turquía pero mi receta es la siguiente medio kilo de harina harina especial de trigo cuyo uso que de una marca muy conocida etiquetaré que me tal medio kilo de harina medio kilo de Cameron un litro de agua fría muy fría nosotros mantenemos Penti que nuevo esté muy fría diez gramos de sal veinte gramo de cebolla pocas cebolla porque se pone mucha cebolla chupa aceite se quedan aftosa y después veinte gramos de lechuga de mar hiciéramos de Perejil Mujica

Voz 0477 47:51 jo qué máquina no tienes que Freire

Voz 16 47:54 eran como el aceite muy caliente muy caliente vale y con una cuchara supera hubiera pequeña técnica que cuando ya frito cuatro mil ochocientas ya te sale al principio no es una minicadena va mantiene a las cuatro de las cinco mil Jackass alevín claro tú lo aprueba esta noche

Voz 15 48:14 algo que sí puede desatar la demanda por FAPA Madrid el domingo José Manuel gracias por estar con nosotros un placer eso ya sabía que tú te vayas porque llega el momento del

Voz 1995 48:32 concurso gastronómico a Bale que en unos segundos sometemos a alguien de este maravilloso público al conocimiento gastronómico según

Voz 13 48:45 hoy con Toni Garrido

Voz 1995 53:44 bueno felices de estar en Cádiz con David de Jorge en la distancia estamos al norte y al sur y así entremedias todo el interés que despierta el asunto de la gastronomía en este país hablamos de pescaíto frito estamos en Cádiz ya la voz de de grandes platos de esta tierra ha llegado el momento de saber cuánto saben aquí de su propia gastronomía

Voz 10 54:06 el que saludamos ya a una valiente concursante Pepa muy buenos días hola buenos días tengo yo

Voz 1995 54:12 una buena amiga que se llama Adeva

Voz 10 54:13 tierra barro todas las mañanas con han ido esa llame Tony