Hoy por Hoy (05/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos coser muy buenos días

Voz 1018 00:10 Tony qué tal buenos días vuelco en el mapa político catalán Esquerra Republicana ganaría las elecciones se convertiría convertirían primera fuerza en el Parlamento autonómico si se hacen deberá ser ahora las elecciones según refleja la encuesta del CEO el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña equivalente al seis en ese ámbito territorial los datos conocidos hace unos minutos refleja una caída de ciudadanos que perdería la actual hegemonía secretaría en segunda posición un derrumbe de Junts el qat una importante subida del PSC Albert Prats

Voz 2 00:37 Ciudadanos no volvería a ganar esta vez según el barómetro de la Generalitat

Voz 3 00:41 las sería la fuerza más votada con un importe

Voz 2 00:44 este aumento en el Parlament los republicanos podrían llegar a ganar diez diputados más que los que tiene actualmente el partido de indios Arrimadas perdería siete escaños aunque sería la segunda fuerza por delante de Jones para Cataluña que sí podría perder diez diputados prácticamente con los mismos escaños que en en el partido de Carles Puigdemont los socialistas serían la cuarta fuerza en la Cámara catalana ganando así al menos cuatro diputados empate de los convenios y la CUP los anticapitalistas doblaría en su representación parlamentaria es resultado prácticamente idéntico para el PP con cuatro escaños la pregunta es obra en la pregunta sobre la independencia resultado idéntico cuarenta y nueve por ciento a favor de un Estado independiente y cuarenta y cuatro por ciento en contra

Voz 1018 01:23 gracias al ver el Consejo de Ministro que se encuentra reunido tiene previsto aprobar un plan con un plan de lucha contra el paro de larga duración John decreto contra la pobreza energética y la extensión del autoconsumo eléctrico en la última reunión antes de que comience oficialmente la campaña electoral la idea que es la autoridad fiscal independiente eh calcula que el conjunto de medidas aprobadas en los llamados viernes sociales tiene un coste de unos novecientos millones de euros Carlos Sevilla

Voz 4 01:48 sí en organismo cifrada en novecientos veinte millones el importe final de los reales decretos aprobados las últimas semanas van a verse desarrollaba la medida de mejora de la dependencia que se incluyan los presupuestos que suponen un importe de unos quinientos millones de euros además autoridad independiente de de responsabilidad fiscal dice que la no aprobación de los Presupuestos Generales ha tenido un importe un impacto neto positivo en el déficit que en dos coma uno por ciento del PIB una décima menos de lo que previó inicialmente según su análisis los ingresos que decaen serían compensados por los gastos previstos que finalmente no fueron aprobados aún así que el organismo considera improbable que las administraciones públicas vayan a cumplir con el objetivo de déficit del uno coma tres por ciento

Voz 1018 02:27 sobre políticas socioeconómicas ha debatido primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy representantes de los cuatro grandes partidos de nuestro país la precariedad laboral y la igualdad ha marcado los argumentos de Jorge uso Toni Roldán Daniel de la calle Pedro Saura Podemos Ciudadanos Partido Popular y PSOE

Voz 5 02:40 el nuevo empleo que se crea tiene que ser un empleo

Voz 1995 02:43 estable y con derechos proponemos establecer medidas para

Voz 5 02:45 batir el abuso de la temporalidad que muchas veces se hace de forma fraudulenta

Voz 6 02:49 abortar de raíz el problema de la temporalidad que en el fondo es el problema de la desigualdad acabando con los contratos temporal

Voz 7 02:55 les segundo cambiar las políticas de formación el Partido Popular siempre se ha encontrado con la destrucción de empleo generada por el Partido Socialista es las políticas regresivas y lo que ha hecho ha sido reducir la sangría del desempleo eliminar los elementos

Voz 8 03:10 dos más lesivos de la reforma laboral proponemos reducir el número de contratos e nuevo Estatuto de los Trabajadores proponemos incrementar la productividad de la economía para con eso incrementar los salarios

Voz 1018 03:25 hora doce y tres decretos en la SER les contamos hoy que Kiko Méndez Monasterio mano derecha del líder de Vox Santiago Abascal fue condenado hace veinte años por una agresión de un grupo ultraderechista a estudiantes de la Complutense entre los que estaba Pablo Iglesias el líder de Podemos esta mañana Antena tres ha dicho que son situaciones del pasado que todo el mundo tiene derecho a la reinserción

Voz 9 03:42 fue condenado por una falta de lesiones y amenazas yo creo en la reinserción está pues este señor participó en prisión fue condenado pagó la multa que tuviera que pagar bueno pues entonces formaba parte de una organización de nazis ahora está con Santiago Abascal yo creo en la reinserción

Voz 1018 04:03 la Conferencia Episcopal respalda al obispo de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla por sus seudo terapias contra la homosexualidad el portavoz de la Conferencia está compareciendo en rueda de prensa para informar de los debates de la Asamblea Plenaria en la que también ha reiterado los criterios de la iglesia contrarios a la eutanasia en cualquier circunstancia Adela Molina

Voz 0011 04:21 sí respecto al obispo de Alcalá el portavoz de la Conferencia Episcopal asegura que le preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de desinformación intencionada que termine provocando el odio que se quiere evitar o denunciar el portavoz ha defendido la libertad de la Iglesia de acompañar y ofrecer su visión a quienes se acercan a ella buscando ayuda en el ejercicio de su libertad

Voz 10 04:41 defendemos la libertad de conciencia de cada persona para afrontar sus diversas situaciones existenciales buscando ayuda de acompañamiento en las personas e instituciones que les merezcan confianza entre otras las de la Iglesia

Voz 0011 04:57 sobre la eutanasia ha reiterado que para la Iglesia la muerte provocada nunca es la solución y en el aborto ni la eutanasia ni tampoco en los inmigrantes que mueren intentando llegar a Europa aunque Argüello ha añadido que no desea a la cárcel para nadie en referencia Ángel el hombre que ayudó a morir a su mujer en Madrid y que libertad con

Voz 1018 05:13 adiós gracias Adela nuestra ración diaria de Brexit la primera ministra británica Theresa May ha solicitado un aplazamiento hasta un alza Mido técnico hasta el treinta de julio a Bruselas desde donde el presidente del Consejo Donald Tusk ha dado a conocer que los socios comunitarios prefieren apostar por una prórroga flexible de hasta un año veremos a ver qué pasa Griselda Pastor

Voz 0419 05:31 exactamente pues regalarle a prorrogar a junio la opción de una extensión de plazos bastantes de la constitución del nuevo Parlamento estuvo ya sobre la mesa aquí pero en la última cumbre los jefes de Gobierno la descartaron específicamente por entender que no hay ninguna garantía ya aprobación de salida para muchos no vale con que me ya abra conversaciones con Corbijn por esto tus vuelve a poner sobre la mesa esta prórroga larga que obliga a convocar europeas en Londres y que será como os podéis imaginar el gran debate para el próximo miércoles

Voz 1018 06:02 sí quedaría gracias bien senda con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 0202 06:04 Unicef alerta de que quinientos mil niños necesitan protección ya por la crisis de Venezuela pero que la cifra se va a multiplicar hasta superar el millón a lo largo de este dos mil diecinueve lo que más preocupa Unicef son los abusos la explotación que pueden sufrir los pequeños en países de tránsito y acogida por falta de leyes integrales en materia migratoria

Voz 11 06:20 un autobús fuera de control arrolla a nueve coches en Málaga no hay daños personales el conductor del autobús había sufrido un infarto y un pediatra que se encontraba entre susto

Voz 1018 06:27 trece pasajeros han logrado revertir la parada cardiaca eh

Voz 0202 06:30 este viernes nevará en dieciocho provincias hay alerta amarilla a pesar de que las nevadas que harán por encima de los mil metros en Galicia la alertas activado por mala mar y olas de hasta cuatro metros de altura y imaginó Toni que todo mucho mejor no iba

Voz 1995 06:42 vendido ya cómo utilizar correctamente Jose no Nina que son tres negaciones que es una afirmación clara osea que equivale para todo vale para toda tu Preud nómina a José Bono una un abrazo luego de un abrazo a pasarlo bien

Voz 1 06:59 hoy por hoy hora doce

Voz 12 07:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:08 con Toni Garrido esto en Cádiz se sabe pero en el resto de España mucha gente no tiene ni idea ustedes saben que en Cádiz se encuentra el lugar más puntual de todo el país aquí en Cádiz se fabrica nada más y nada menos que la ahora es ahora que usted lleva ahora mismo en su reloj en su teléfono a mi eh de Pablo Casado que parece que va tarde o la de Pedro Sánchez que Parker ha adelantado será desde Cádiz la de toda España se determina aquí

Voz 13 07:37 sí

Voz 1995 07:38 que son algo así como los dueños del tiempo hablamos del laboratorio del Real Observatorio de la Armada de San Fernando donde se encuentra el sintetizador que es lo que llevaba a los de Mecano saben para que se hagan una idea lo digo eh el sintetizador que marca custodia y difunde nuestro huso horario electores Esteban Pinilla el capitán de fragata jefe de la sección hora del Roa el Real Observatorio de la Armada de San Fernando Esteban buenos días y bienvenido

Voz 3 08:06 buenos días muchas gracias plantea un aplauso para para el capitán

Voz 1995 08:14 de los porque como es eso capitán de que sea un capitán de fragata en el jefe de la sección española encargada de poner en hora los relojes de todo el año

Voz 3 08:23 bueno en la era es un organismo que depende de la Armada

Voz 14 08:27 bueno se lo lleva marino

Voz 3 08:31 bueno él la razón de ser de que lleve la Armada en este caso porque tradicionalmente he o que esta misión la llevamos oficialmente desde mil novecientos veintiséis nosotros tradicionalmente históricamente el marino tiene que saber eh te lo tiene que tener una buena hora todos teníamos en el observatorio pero aún

Voz 15 08:50 un un un preso

Voz 3 08:52 decirlo un tenemos hay un material astronómico con ese Mater astronómico podíamos calcular muy bien la hora y esa hora light transportaba vamos la llevábamos en los barcos

Voz 1995 09:03 claro porque se hace trescientos a trescientos años el mundo se regía por la hora de Cádiz mundo marítimo se regía según lo que decía Cadena SER

Voz 3 09:12 exactamente a la hora que tú llevabas en barcos porque para porque llevas ahora es ahora llevas en los barcos porque era la forma en la que tú te podía situar en la mar Stricker al GPS que tenemos ahora pues antiguamente para poder situarse en la hora y es ahora la llevaba referenciada a tu meridiano de origen que era San Fernando que a partir de ahí te podía situar la media estar aquí un filial

Voz 1995 09:35 los Héctor como es con total curiosidad e cómo es el trabajo diario en laboratorio porque una vez que soy yo hasta he puesto se la ve que hayamos dicho acuerdo eh dale hay fuera

Voz 3 09:47 ya luego si luego te tienes que tienes que estar pendiente es decirte que el correcto funcionamiento de los sistemas que X de de transferencia de tiempo comparte con otros países porque te puedes tienes la hora muy buena pero siendo comparas con nadie no sabe si tú eres buena o mala

Voz 1995 10:02 claro porque si si ustedes que dan Laura en España se debía de dejar como está que no

Voz 3 10:08 es exactamente es decir que si yo me dice Si yo ahora atraso au adelanto que al final

Voz 1995 10:14 que cuando he dicho lo de los sintetizadores el público he dicho lo de Mecano el público de Zaragoza hacer eso podría usted explicarle a esta gente sedienta de conocimiento como son los sintetizadores que ustedes utilizan para marcar la hora

Voz 3 10:25 bueno el otro lo que utilizamos son dos tipos de relojes no relojes de adefesio que se dice si yo te relojes que son más el hidrógeno activo entonces combinando esas dos tecnologías que tienen unos una estabilidad a corto plazo y que está largo plazo finalmente con usted ya generamos una porque el segundo patrón y a partir del también en la escala de tiempo que cierra filial veinte era verdad

Voz 1995 10:55 está estoy por llamar al letona digo era eso un peluca bueno de esos eso cuanto salen hoy un compromiso y para el

Voz 3 11:12 pues más más el hidrógeno que sería lo más estable ahora mismo no que tienen la oscilación más más estable pues bueno eso puede costar cuatrocientos mil euros en ese orden

Voz 1995 11:20 bueno se entera Cristiano Ronaldo y pide dos realmente es tan importante la precisión elemento ustedes basan todo su trabajo realmente la precisión y puntualidad no es muy importante ser muy muy mucho las dos cosas

Voz 3 11:36 decir es es exacto estable entonces el el es muy importante porque lo hemos el sistema GPS sistema GPS puede funcionar porque los satélites GPS llevan sin como es el sistema el y actualmente iba dentro en los satélites relojes de de cesio derruida Nos en relojes atómicos gracias a que tiene una precisión de un nano segundo ya la mil millonésima parte del segundo entiende que en distancia o Joaquín treinta centímetros pues podemos situarnos como no situamos actualmente no con una precisión ante uno de un metro poco al metro

Voz 1995 12:09 porque ustedes siguen trabajando día a día en ser todavía más preciso

Voz 3 12:13 si el objetivo es bien

Voz 1995 12:14 te siguen todos los días desarrollando a cuantos estamos de ser totalmente precisos en Laura

Voz 14 12:21 nunca es decir que el el el eh

Voz 3 12:24 el problema es que conforme vas mejorando pues bueno ya empieza a aparecer otro tipo de efectos relativistas o mecánica cuántica hace que que cosas se va complicando pero bueno él todavía ahora mismo hay un reto tecnológico importante que si el tema de por ejemplo una revolución que está viendo ahora mismo que es el tema de relojes ópticos no de tecnología óptica no que se están desarrollando a nivel laboratorio

Voz 1995 12:44 por todo eso todo eso es increíble a pocos kilómetros donde estamos en la misma vamos así

Voz 3 12:49 esa nuestros relojes no en este momento está nunca le que están

Voz 1995 12:54 puntuar Héctor Esteban Pinilla esquifes de la sección de Hora del Real Laboratorio de San Fernando donde en este país se fabrica la hora ahí es concepto maravilloso efecto muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana un placer muchísima gracias a dar el tercero m muchísimo un placer

Voz 12 18:39 hoy con todos

Voz 8 18:42 la rito

Voz 1995 18:43 pues vamos a tener que despedirnos grapas Tobin ustedes crediticia

Voz 27 18:47 el encontrar un programa que te hable de la obra Atom

Voz 1995 18:50 nunca freír pescaíto de un señor que viene en Aragón del silencio a un entrenador de fútbol es difícil en tan poco tiempo meter más verdad Bale pues esto que han oído hoy esta mañana que han compartido usted desde aquí en directo en toda la gente que nos está escuchando a través de la radio ha sido posible gracias a Julio Camacho Ignacio

Voz 27 19:08 Labarga a Mario Paramio ya luz