Hoy por Hoy (08/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Cannes

Voz 1727 00:02 Marías

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal estaban muy buenos días comienza la semana pasada por agua en casi toda España y comienza la semana en la que nos vamos a meter de cabeza ya en la campaña electoral oficial será el jueves por la noche pero hoy esta mañana ya dos partidos presentan programa el Partido Popular lo hará en Barcelona y Unidas Podemos en Madrid Pablo Casado se va la capital condal para subrayar el eje territorial en una campaña en la que sin embargo la crisis constitucional la crisis catalana no ha estado tan presente como se había previsto en un principio en el programa que van a presentar hoy incluyen un ciento cincuenta y cinco sin límite temporal también otros asuntos como la ya famosa bajada de impuestos que el Partido Popular propone en cada cita con las urnas o la promesa de recuperar en Televisión Española las corridas de toros o la apuesta por la educación concertada

Voz 3 01:17 también vamos a avanzar en los conciertos con el Bachillerato de manera que la educación concertada también pueda llegar hasta la Prueba de Acceso a la unidad

Voz 1727 01:27 sí también presenta programa Unidas Podemos un programa que su militancia ha podido votar hasta esta noche entre las propuestas conocidas la jornada laboral de treinta y cuatro horas la subida de impuestos para las rentas de más de cien mil euros al año la renta mínima garantizada de seiscientos euros pero en las a últimas horas de lo que más se habla es de de una acción electoral de Unidas Podemos en la Plaza Mayor de Madrid este fin de semana en la que se proyectaron los famosos papeles manuscritos de Bárcenas el tesorero del PP El PP denuncia el uso de esas instalaciones municipales podemos dice que tiene los permisos pero el Ayuntamiento asegura que no lo concedió en fin desde Galicia Irene Montero defendía el contenido de lo proyectado sin referirse al lío del permiso

Voz 4 02:16 es bueno que las paredes digan lo que piensa la mayoría de la gente que los corruptos que la mafia no Iker veremos un gobierno

Voz 1732 03:04 no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum porla

Voz 1727 03:17 ya en el campo independentista cualquier leve cambio hace temblar la tierra Marta Pascal pos convergente moderada se sinceró ayer en La Vanguardia y no descarta crear un partido al margen de Puigdemont no se puede dirigir Cataluña desde Waterloo decía esta diligente que fraguó el apoyo del P de cata la moción de censura de Sánchez y que fue castigada después por opuse Mon bueno pues Puigdemont responde ha aireado a esa entrevista

Voz 5 03:44 ya ya ya en su

Voz 1727 03:46 yo contraponiendo la dignidad dice de los encarcelados entre los que no se encuentra El frente a quienes pasean su dolor por los medios es lunes ocho de abril Aimar Bretos buenos días Donald Trump pierde a otro miembro de alto rango de su Gobierno ha anunciado la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional de quién depende por ejemplo la seguridad en las fronteras

Voz 0027 04:13 desde quiéreme asomar quién si de hecho fue en la provincia de Kirsten es la número cuarenta y otro cuarenta y ocho los colaboradores de alto nivel de Trump todo un récord ya había puesto en marcha la política de separación de familias migrantes en frontera

Voz 1727 04:26 a Londres cobra desde esta medianoche una tasa de catorce euros a los coches que más contaminan para entrar al centro

Voz 0027 04:32 suma esta tasa a la que ya existía para evitar la congestión en la zona en total entrada al centro de la capital británica puede costar unos veintiocho euros

Voz 1727 04:39 el partido liberal que gobierna Andorra ha ganado las elecciones en el Principado pero pierde la mayoría absoluta

Voz 0027 04:45 Podemos esta sale spot su cabeza de lista cree que pueden estar razonablemente satisfechos dice ahora tendrá que buscar apoyos en el Parlamento que queda dividido entre cinco partidos

Voz 1727 04:56 sí aquí en España el fin de semana en los deja tres investigaciones sobre otras tantas muertes de mujeres una encontrada en una playa de Galicia otra en la escalera de un edificio en Torrevieja y la tercera enterrada y con signos de violencia en Castellón su pareja ha confesado el crimen

Voz 0027 05:12 hay tres detenidos el novio de la mujer y dos personas que le ayudaron presuntamente a trasladar el cadáver vivía en Vinaròs en Castellón iba a la desaparecida este febrero han encontrado su cuerpo enterrado en Ulldecona en Tarragona

Voz 1727 05:28 y la sorpresa del domingo en el mundo del deporte la dio el entrenador del Sevilla Joaquín Caparrós que contó a todo el mundo que tiene leucemia crónica Sampe buenos días

Voz 1161 05:38 buenos días Pepa tras la victoria de su equipo del Sevilla en Valladolid cero dos Caparrós hacía pública su dolencia

Voz 6 05:43 me han diagnosticado que tenía una leucemia que no

Voz 0946 05:46 pide entrenar no necesito ni tratamiento blanco

Voz 6 05:48 la tiempo tranquilidad que voy a dar mucha guerra

Voz 1161 05:51 además el Celta tres Real Sociedad uno nueva remontada con dos goles de Aspas Getafe uno Athletic cero Alavés uno Leganés uno Levante dos Huesca dos Betis dos Villarreal uno completaron la jornada XXXI hoy se completa la XXXIII en Segunda con el CAI Zaragoza a las nueve

pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días durante la mañana las nubes serán abundantes con lluvia en general débil después se irán abriendo claros esto ayudará que durante la tarde el ambiente sino tema suave que ayer máximas de quince a veinte grados por encima de los veinte a orillas del Mediterráneo también en Canarias y con estas temperaturas durante la tarde en el interior especialmente cerca de puntos de montaña crecerán nubarrones más activos con chubascos que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato también durante la tarde el viento se va a intensificar en la mayor parte del país

Voz 1727 07:48 Francia ha sumado veíamos este fin de semana el popular José Antonio Monago con Camela así que hoy recibimos a ritmo de ángeles y el Dioni a dos mujeres a dos políticas una del Partido Popular y otra de Unidas Podemos justo cuando sus formaciones presentan esta mañana los programas electorales por fin ya teníamos ganas de hincarle el diente al programa electoral de los partidos entrevistamos esta en a Cayetana Álvarez de Toledo B Bellaterra Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 08:17 buenos días Pepa vamos a ver si les podemos arrancar a ella algunas de las promesas electorales que van a llevar en sus programas electorales a la número uno del PP por Barcelona será a partir de las nueve de la mañana ya la portavoz adjunta de la formación morada un poco antes toda la actualidad dan la vamos a analizar hoy con Camela José Antonio Zarzalejos Laura García Antón Losada a partir de las diez de la mañana con Toni Garrido vamos a abordar un problema que afecta a medio millón de españoles aquellos que tienen más de cincuenta y cinco años y que no encuentran trabajo El toque de humor al programa lo van a poner Pérez y sus titulares del futuro Dani Mateo e Iñaki Urrutia nuestros cuerpos especiales

Voz 5 09:01 sí

Voz 1772 10:31 son la jornada sí que les preguntamos qué les parece esta medida para combatir la contaminación la fundación

Voz 7 10:36 británica del corazón pide que otras ciudades

Voz 1772 10:39 europeas tomen medidas similares se sumen a la de Londres son suficientes las medidas que toman su ayuntamiento Nos lo puede encontrar en seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 11:05 lo que zarpa ahora es que se llama Hoy por hoy y en este momento de la mano de Aimar son las seis y once cinco y once en Canarias

Voz 0027 11:13 con Roberto más Jane Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 13 11:21 yo en mi declaración de la renta no marco la X a favor de ese porque son la ACM asesor fiscal Le pido que marquen la X por bien juntos por un mundo mejor por tantos

Voz 14 11:36 amor bollo llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma porque la semana que viene Semana Santa ni para cuatro días que nos vamos fuera quiero irme tranquilo no quiero estar pensando sino gana entrar a robar a meter

Voz 7 11:48 el protegemos

Voz 15 11:50 lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres digo calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres tres

Voz 2 12:03 en la Cadena Ser

Voz 0027 12:10 en la semana en la que comienza oficialmente la campaña dos periódicos publican esta mañana encuestas con intención de voto la encuesta de Gap tres en ABC la del GESOP en El Periódico de Cataluña ambas dibujan un panorama muy parecido el PSOE afianzado en primera posición con progresiva tendencia al alza con el PP en segunda posición pero muy por detrás sin poder sumar una mayoría viable aunque pactara con Ciudadanos y convoca

Voz 16 12:34 se ha casado hoy Rivera se refería ayer Pedro Sánchez

Voz 0027 12:36 en un mitin en Zaragoza el gran reproche

Voz 1732 12:39 que hay que hacerle al PP y a Ciudadanos el gran reproches que no luchen con argumentos que son ciertos que son verdad a los argumentos de la ultraderecha y lo que hayan hecho ha sido simple llanamente abrazar sin ningún tipo de rubor los argumentos de la ultraderecha argumentos

Voz 12 12:57 como el de Casado ayer en Córdoba si imaginamos el Gobierno de Sánchez en el futuro

Voz 17 13:02 ya tenemos al ministro del Interior Pablo Iglesias ya tenemos al ministro de Exteriores el señor Puigdemont ya tenemos al ministro de Justicia el señor Torra y ahora también tenemos al ministro Otegi qué va a ser de que va a ser ministro de Defensa pues ya os digo que vamos el veintiocho de abril a evitar que en España manden los terroristas los independentistas y los comunistas

Voz 0027 13:26 no lo vamos a permitir esta mañana el Partido Popular presenta en Barcelona su programa electoral Adrián Prado buenos días

Voz 0019 13:32 las qué tal buenos días elegir Barcelona para presentar el programa electoral no es una decisión al azar el PP según fuentes de la dirección nacional quiere resaltar así que ellos sí hablan de Cataluña no como Pedro Sánchez que entre sus ciento diez compromisos dicen no incluye ninguna referencia es cierto que Pablo Casado ha ido desgranando durante la precampaña buena parte de su plan de gobierno ha sido un poco incontrolable confiesan en su entorno pero el líder del PP se guarda algún anuncio para la campaña sobre economía educación y también sobre el reglamento del Congreso Nos dicen fuentes populares casado tiene ya listo un plan de choque para sus primeros cien días de gobierno basado en lo que él define como revolución fiscal y que incluye la bajada del IRPF y del Impuesto de Sociedades y la supresión de los impuestos de Sucesiones Donaciones Patrimonio y Actos Jurídicos otro de los ejes centrales será la educación y entre las novedades el anuncio hecho este mismo fin de semana implantar el bachillerato concertado en toda España y la apuesta por ampliar la prisión permanente revisable la ley de maternidad el Plan Nacional de conciliación se unen el compromiso de reducir las

Voz 0027 14:29 estas de esperan dependencia el aumento de fondos para qué

Voz 0019 14:31 dos paliativos o que Televisión Española vuelve a retransmitir las corridas de toros

Voz 0027 14:36 en una línea prácticamente opuesta van las principales propuestas de Unidos Podemos que presenta también esta mañana su programa recién aprobado por la militancia Mariela Rubio

Voz 0019 14:44 las bases han votado el programa hasta ayer y aunque el resultado todavía no se conoce ese descuenta que será avalado podemos apuesta por prohibir que los partidos puedan financiarse mediante créditos bancarios que los bancos tengan acciones en los medios de comunicación se apuesta por la jornada laboral de treinta y cuatro horas la regulación de precios del alquiler el salario mínimo a mil doscientos euros Renta Mínima garantizó

Voz 1727 15:03 la de seiscientos blindar por ley la subida

Voz 0019 15:05 la de pensiones con el IPC podemos propone elevar al cuarenta y siete por ciento el IRPF para las rentas de más de cien mil euros anuales y hasta el cincuenta y cinco para aquellos que supere los trescientos mil impuesto a la banca recuperación el rescate bancario Banca Pública el partido de Iglesias está convencido de que como en otras elecciones está viviendo un efecto remontada empujado esta vez por el caso Villarejo sus mensajes en esta precampaña están intentando conjurar el miedo al voto útil al PSOE con mensajes como estos en vídeos en las redes sociales que no vuelva el PP pero no te conformes con Pedro

Voz 0027 15:37 Sánchez vídeos en las redes sociales gigante también en paredes proyectado es este fin de semana sobre la pared de un edificio público en el centro de Madrid cosa que ha levantado ya una polvareda política notable podemos sostiene que tenía autorización del Ayuntamiento de la capital para hacerlo el consistorio mantiene que no Carmena se desvincula Laura Gutiérrez buenos días

Voz 18 15:57 sí así el Ayuntamiento de Manuela Carmena dice que no había una autorización formal para proyectar esas imágenes sobre la fachada de la Casa de la Panadería el concejal del distrito Centro no la había firmado pero sí había una autorización preliminar de un técnico porque la documentación que se han muerto por el promotor de la acción era correcta el Consistorio se excusa en que ellos no valoran el contenido sólo se responsabilizan de la actual había pública no aclaran quién presentó la petición para proyectar esas imágenes de los papeles de Bárcenas durante dos horas el Ayuntamiento investigan lo sucedido el PP lo va a denunciar ante la Junta Electoral José Luis Martínez Almeida candidato en la capital

Voz 19 16:30 nosotros mañana presentaremos un escrito ante la Junta Electoral Central por otra parte por cierto también vamos a dar traslado a la Comunidad de Madrid por una razón porque este tipo de actuaciones que se reflejan sobre monumentos como la Casa de la Panadería tienen que contar con la autorización de la Comunidad de Madrid haya sido el de patrimonio cultural

Voz 18 16:47 además del posible incumplimiento de la ley electoral la predicción podría haber vulnerado también la Ordenanza de Publicidad Exterior de Madrid que prohibe de forma expresa la publicidad sobre

Voz 0027 16:56 ya tiene el capítulo preelectoral un sonido más el el nuevo lema de ciudadanos que Rivera coreaba así este domingo

Voz 20 17:06 Ciudadanos os digo una cosa eh este lema Nos lo vais a quitar de la cabeza vais a estar en casa en la ducha con el vamos ciudad

Voz 0027 17:16 horas después de ese mitin en Las Rozas Madrid anoche en La Sexta Rivera contestaba así a la pregunta de si no tendría reparo en formar parte de un Gobierno que tenga que contar con el apoyo de los votos de Vox siempre que no pueda dejar de Cemex políticas decidió lo que no voy a asumir es el ideario de otro partido para gobernar sin libertad por tanto primero veamos cuáles son los grupos de la Cámara y con ese resultado lo que yo le aseguro es que si hay un solo escaño más para cambiar al Gobierno para encabezar un Gobierno de cambio lo haremos soy si diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias donde se desconoce si va a estar hoy Vox es en la reunión de partidos ultraderechistas europeos que ha convocado para este lunes el vicepresidente italiano Matteo Salvini para presentar la candidatura europea de su partido corresponsal en Roma Joan Solés Marine Le Pen

Voz 0946 18:00 yo siempre me han francés Viktor Orbán del húngaro o Heinz Christian Strache de la extrema derecha austríaca ya se reunieron aquí en Italia con el líder de la derechista Liga Matteo Salvini vicepresidente y ministro del Interior del Gobierno italiano hoy en la presentación de la candidatura europea de la Liga le acompañarán en Milán los dirigentes de la extrema derecha alemana danesa hay finlandesa en el proceso de coordinación con veinte partidos abierto también ha dicho Salvini a Vox de España

Voz 21 18:28 mi pero ocupa o esta deriva

Voz 0946 18:33 me preocupa esta deriva a nivel europeo de la Liga con algunas fuerzas europeas que niegan el Holocausto nazi ha declarado su socio de gobierno el otro vicepresidente de mayo ministro de trabajo de los Cinco Estrellas que parece descubrir ahora la sopa de ajo no estamos con la ultraderecha ha precisado que me preocupa

Voz 22 18:54 gente que Cher que fue existe comunista de nazis

Voz 0946 18:58 es gente que busca fascistas comunistas nazis marcianos le ha respondido Salvini aconsejando al que los ministros en vez de polemizar trabajen un poco más así Italia sería un país mejor añadido analítica área insultar siguen peleándose insultando se se ha reído el nuevo secretario del Partido Democrático del centro izquierda italiano Sidi de mayo considera muy preocupante que Salvini sea un aliado de los neonazis mucho más graves que le permita ser

Voz 23 19:30 delito grave que permite notificar el ministro de interno

Voz 2 20:19 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 20:23 el juez que investiga el caso Villarejo y la actuación de la llamada policía política bajo el Gobierno del PP va a tomar declaración como testigo a Alberto Pozas el periodista que dimitió el viernes como número dos de comunicación de la Moncloa dejó su cargo en el Gobierno días después de que Villarejo asegurará que Pozas cuando era director de Inter Liu le entregó a y la Villarejo el contenido del móvil robado a la asesora de Pablo Iglesias

Voz 0980 20:45 Jordi Fábrega buenos días buenos días en el rastreo de cómo llegó el contenido de ese teléfono a manos de Villarejo hoy como dices le toca declarar Alberto Pozas hasta el viernes director de Información Nacional en la Secretaría de Estado de Comunicación según la versión de Villarejo Pozas le entregó en dos mil dieciséis cuando era director de Interviú la información de ese teléfono que ha llegados a manos del Grupo Zeta en el marco de esa investigación este viernes la policía se presentó además en las oficinas de Ok Diario para recabar todo el material que este medio digital tuviera sobre el asunto les entregaron además a sus responsables un escrito exigiéndoles que no publiquen datos del teléfono móvil robado en dos mil dieciséis a una colaboradora de Iglesias porque Se trata de material robado

Voz 0027 21:27 el publica El País que alguien

Voz 1727 21:30 sin que esté claro si existe vinculación

Voz 0027 21:32 no no contó este asunto pero alguien pirateo hace unos meses la cámara de vigilancia que el Ministerio del Interior había instalado en la Casa de Pablo Iglesias e Irene Montero alguien no identificado accedió a ese sistema difundió las imágenes de esa cámara por internet he daba o buenos días

Voz 0534 21:46 buenos días y no sólo las difundió las difundió en Thiem

Voz 0393 21:48 por real porque las imágenes que captaba la cámara en la casa madrileña de Galapagar de Montero Iglesias se podían ver simultáneamente en una página web de de acceso libre podemos recibió entonces un anónimo con pantalla debe donde se veían imágenes de la vivienda hay tres días después el pasado diecisiete de octubre fue cuando lo denunció al Ministerio del Interior y el Ministerio comprobó la veracidad de la información la investigación sobre el origen del pirateo llevó a la Guardia Civil aún servidor en Singapur pero ahí es donde se pierde el rastro y de momento no han podido identificar a los autores

Voz 1275 22:18 en Estados Unidos es la noticia

Voz 0027 22:19 esta madrugada a Trump le ha dimitido un nuevo miembro de su Gobierno van cuarenta y ocho esta vez es la responsable de seguridad nacional que ha sido la encargada de aplicar defender las políticas de mano dura de Trump en la frontera para frenar la inmigración en un momento delicado en pleno aumento de la llegada de familias con niños a esa frontera corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 22:39 buenos días la versión oficial es que Quirce Nielsen dimite como secretaria de Seguridad Nacional aunque Donald Trump quería sustituirla desde el pasado otoño Hayes hace unos días Nielsen insistía en que la crisis en la frontera es real que hay una emergencia ante el incremento de las llegadas de familias de indocumentados con el sistema migratorio colapsado como ha reconocido la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Nielsen ha sido la ejecutora de las políticas de tolerancia cero contra los migrantes el rostro de las separaciones de familias la responsable del lanzamiento de gases en la frontera aún así los desencuentros con el presidente son conocidos la todavía secretaria está en contra de paralizar la concesión de visados o de cerrar la frontera con México Trump la responsabilizado en varias ocasiones del aumento de llegadas de familias centroamericanas el presidente quieren ese cargo a alguien que no le cuestione y ejecute el presupuesto que pretende movilizar con la declaración de emergencia nacional para construir el muro

Voz 7 23:40 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba hoy

Voz 2 23:46 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 24 23:52 me Nations

Voz 1100 23:54 por eso los Nacha allí

Voz 2 23:58 Piqué temblando estuvo Penín Caiwza

Voz 21 24:11 por otro vídeo de vivir la vida y la actualidad al último

Voz 2 24:15 no de Lewis a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 25 24:23 no Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 12 24:31 quitarnos la comida podrán quitar los derechos pero

Voz 11 24:33 además podemos quitarnos todo todo todo por la radio arruine Especialistas secundarios El Mundo Today Susana Ruiz señor todo ya que De la Torre la señora de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está

Voz 7 25:06 dónde pide Iñaki Gabilondo un minuto de silencio

Voz 26 25:08 por qué habla Pepa Bueno de abrupto final en la sección de las voces de la radio todas las firmas y editoriales de la SER toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 2 25:30 cuenta con las

Voz 27 25:41 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 25:45 antes de los deportes Sampe buenos días buenos días y nos vamos a Andalucía porque el entrenador del Sevilla Joaquín Caparrós ha hecho público este domingo que padece leucemia crónica es un tipo de cáncer en la sangre que según Caparrós contó le han detectado a tiempo y no le va a impedir seguir entrenando Elena Carazo buenos días buenos días Aimar si la zen

Voz 0534 26:03 edad de prensa tras el partido que ganó su equipo ante el Valladolid cero a dos enviando un mensaje de tranquilidad a todos

Voz 28 26:10 no me impide entrenar no necesito ni tratamiento han coger a tiempo y quiero transmitirle a mí ante a la gente que me quiere que tranquilidad culo que voy a dar mucha guerra

Voz 0534 26:19 desde ese anuncio pues la muestra de apoyo han sido continuas a través de redes sociales también papal por parte de sus compañeros como el entrenador del Betis Quique Setién

Voz 29 26:27 estas cosas a veces les restan importancia a todo lo demás no cuando uno todo lo pedimos que tener salud que esto es lo más importante no la hay

Voz 0534 26:37 la enfermedad como él mismo ha confesado le permite hacer vida normal no afectará su trabajo al frente del club Elena gracias a Aimar

Voz 23 26:46 su equipo ante el pudo dedicar la victoria si como escuchábamos ese cerdos de Zorrilla sobre el Valladolid que se hunde un poco más en la clasificación tras el partido hablaba su padre Roque Mesa sí bueno un tema a la verdad que bastante personal después de la rueda de prensa lo ha comentado con el grupo en el Vestuario y bueno eh no son noticia buena para para un momento como éste donde deja alegría todas por una victoria pero bueno al final lo importante son las personas a la salud y todos estamos con él independientemente

Voz 1161 27:18 el anuncio de Caparrós protagonizó un domingo en lo deportivo además del triunfo del sevillanos dejaba una nueva victoria del Celta tres uno sobre la Real Sociedad otra vez remontada protagonizada por Yago Aspas con dos goles y mantenida por la actuación en la portería de Rubén Blanco que en Carrusel reconocía la importancia y el peso que tiene aspas en el equipo

Voz 30 27:33 no te escuchen lo comparan incluso con la importancia que tiene el Barça para nosotros pues creo que que estoy de acuerdo con ese comentario porque porque bueno mete asiste Pelé

Voz 19 27:47 con el tienen mucho realidad además que tal

Voz 1161 27:49 B uno Athletic cero Alavés uno Leganés uno Levante todos Huesca dos y el que cerraba el domingo o el Betis dos Villarreal uno con un penalti fallado por Santi Cazorla para el Villarreal el minuto noventa hubiera sido el empate helvético Celso no dudó en apoyarle en el campo

Voz 7 28:02 sí después del partido

Voz 31 28:04 velar por esos mismos porque es un grandísimo jugador con mucha experiencia que ha vivido muchas situaciones en el mundo del crudo y creo que que no se lo merece

Voz 1161 28:14 eso compañero en el Villarreal Sergio Villarreal Sergio Asenjo también lo hizo en Carrusel

Voz 32 28:18 aunque tiene un recorrido cotas en el mundo del fútbol ingreso al principio creo que los penaltis y lo suelen que los tiran pero que era un momento complicado creo que él eh así el primero que cogió el balón y nada eh seguro que queda de temporada va a ser un hombre es esencial para nosotros pasado al equipo

Voz 1161 28:33 Bleda ya esta jornada treinta y uno El Barça está cada vez más cerca del título aventaja en once puntos al Atlético de Madrid Real Madrid y Getafe completan las plazas Champions Sevilla Valencia las de Europa League el descenso es para Villarreal Rayo Vallecano Huesca en Segunda se completa hoy la jornada treinta y tres con el Cádiz Zaragoza a las nueve Osasuna Granada están en ascenso directo promoción para Albacete Málaga Depor y Mallorca en descenso Extremadura Nástic Córdoba y el expulsado la competición Reus nuevo técnico cesado en segunda ayer el Depor despedía Nacho González tras no ganar en las últimas siete jornadas el elegido para sustituirle es José Luís Martí en fútbol internacional el empate del Nápoles impedía el alirón de la Juventus en el capricho tendrá que esperar como también el del Paris san Germain que empataba inesperadamente con el Estrasburgo del resto Garbiñe Muguruza se ha llevado el torneo de Monterrey al retirarse en la final la bielorrusa Azarenka cuando perdía seis uno tres uno en baloncesto el Barça se lleva también la Copa del Rey al imponerse en la final de Lieberman When Cuenca treinta y cuatro dieciocho Gonzalo Pérez de Vargas en Carrusel

Voz 33 29:27 contento por por otro título más aunque en el falta ponerle la guinda tenemos una eliminatoria complicada contra el actual subcampeón de la Champions

Voz 1161 29:36 en ciclismo entre hoy y el próximo sábado se disputará la Vuelta al País Vasco y primera etapa crono diez de once kilómetros Zumárraga Zumárraga en la ACB sin cambios ganaron Barça Real Madrid Baskonia lideran los azulgrana con dos victorias de ventaja a ocho jornadas del final de la temporada regular

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:12 la campaña oficial está ya a la vuelta de la esquina ahora así comienzo oficialmente este viernes los partidos inician la presentación de su oferta a los ciudadanos hoy lo van a hacer presentan programa electoral el Partido Popular y Unidas Podemos los populares con promesa de bajar los impuestos de manera generalizada los morados con la de hacer pagar más a quien más tiene los lo único que separa a los dos partidos en las últimas horas están enzarzados también por la proyección gigante de los papeles de Bárcenas en una de las fachadas de la plaza Mayor de Madrid este fin de semana una acción electoral que ha promovido Podemos pero de la que el PP responsabiliza a Manuela Carmena la candidata además Madrid Isabel Diaz Ayuso aspirante popular a la Comunidad madrileña que utilizan sin ningún rubor sin ningún pudor

Voz 34 31:01 los medios de todos los ciudadanos como son las fachadas de los edificios públicos para hacer electoralismo propaganda contra los adversarios políticos

Voz 1727 31:11 le respondía el compañero de ticket de Carmena en más madrid y candidato a la comunidad Íñigo Errejón

Voz 35 31:17 el Partido Popular está a punto de pedirle explicaciones a Manuela Carmena porque llueva o porque no llueva o por todo lo contrario eh no me sorprende un poco que al Partido Popular le preocupa más la proyección de los papeles de Bárcenas que los papeles de Bárcenas

Voz 1727 31:30 eh todavía en la crónica de campaña Pedro Sánchez que desde Zaragoza en un mitin ha dado por desmantelada la llamada cloaca del Estado Aimar

Voz 0027 31:40 dice el presidente del Gobierno que el Ministerio del interior ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha acabado con esas placas utilizar

Voz 36 31:47 lo reducido de policías corruptos para espiar a adversarios políticos gracias a Fernando Colomina

Voz 15 31:53 estuve en interior esa trama no existe

Voz 1727 31:56 Sanz que insiste en que sí

Voz 0027 31:58 continúa como presidente no habrá un referéndum de independencia en Cataluña y allí en Cataluña precisamente se dispara la tensión entre el sector posibilista dentro del independentismo y los partidarios de la desobediencia en lo que un día fue el espectro ideológico de la vieja a Convergència Puigdemont huido en Bélgica ha afeado a Marta Pascal que ayer abriera la puerta crear un nuevo partido sin la tutela del expresident

Voz 1772 32:19 llamó filón Diane bon día desde una pantalla Cataluña en Girona decía apuntamos que Turull Rull tendrían muchos motivos para dejarse llevar por sentimientos negativos

Voz 5 32:30 no

Voz 1772 32:32 pero lejos de pasearse por los periódicos todo su dolor dice están dando una lección de dignidad histórica recordemos que Marta Pascal en una entrevista en La Vanguardia aseguraba que no se puede gobernar Cataluña desde luego

Voz 1727 32:43 pero

Voz 1727 35:11 hola siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y abrimos la Mesa de España en Vinaròs en la Comunidad Valenciana porque allí vivía la víctima de lo que se investiga ya como el último asesinato machista en España el número dieciséis nada menos en lo poco que llevamos de año Valencia talent Simon día bon día Pepa esa mujer llevaba desaparecida desde el mes de febrero pero los investigadores sospechan donde su pareja prácticamente desde el primer momento al final ha confesado el crimen que ha conducido a los agentes hacia donde tenía enterrado el cuerpo

Voz 1510 35:44 que un descampado en la localidad tarraconense de Ulldecona el cadáver tenía signos de violencia el novio de veintidós años de nacionalidad rumana está detenido junto a otros dos hombres que le habrían ayudado a trasladar el cadáver desde la casa en la que vivía la pareja en Vinaròs fue el novio que en denunció la desaparición el pasado siete de marzo pero el crimen se habría producido en febrero la mujer de veintiséis años desapareció después de haber mantenido una fuerte discusión con su pareja no constan antecedentes policiales ni denuncias previas de la víctima sobre violencia machista hoy a las doce de la Generalitat ha convocado tres minutos de silencio

Voz 1727 36:17 el vieja Ana hoy se eleva a practicarla

Voz 1510 36:19 autopsia a la mujer encontrada semidesnuda en el portal

Voz 1727 36:23 de su edificio a la espera de los resultados los investigadores creen que pudo morir de forma accidental

Voz 1510 36:29 si se trata de una mujer de treinta y nueve años de nacionalidad marroquí su cuerpo lo encontró por la mañana Un vecino de la finca que de inmediato avisó a la Guardia Civil las cámaras de seguridad ayudarán a aclarar las circunstancias de la muerte aunque no se descarta que se produjera de forma accidental que la mujer se cayera por las escaleras y se golpeara en la cabeza

Voz 1727 36:46 buen día Ana buen día para ti también Nos vamos a Cantabria en la localidad de Collado de Cieza ha muerto una niña

Voz 11 36:56 es años viajaba con su padre en un tractor

Voz 1727 37:01 por causas que todavía se están investigando el vehículo ha caído por una ladera de unos quince metros el padre está grave Santander Fermín Mier

Voz 0628 37:09 qué tal Pepa buenos días conmoción en este pueblo situado en el municipio de Los Corrales de Buelna por la muerte de la niña de tan sólo tres años de edad iba a bordo de un tractor agrícola junto a su padre por una finca afamada

Voz 0019 37:20 Diarra según las primeras hipótesis el terreno

Voz 0628 37:22 por el que circulaba el tractor cedió el vehículo cayó por un desnivel de quince metros la alcaldesa de los corrales Josefa González expresaba así ayer el dolor de todo el pueblo

Voz 19 37:31 entonces es una desgracia para todos para la familia y para el pueblo está esposa esto ocurra eso yo creo que lo suficientemente importante grave que hay que tratar de conquistar bélica de Estado

Voz 0628 37:41 la niña fue evacuada en helicóptero pero falleció antes de llegar al centro médico el padre se encuentra ingresado en cuidados intensivos del hospital de Valdecilla con un fuerte traumatismo en la cabeza aunque en principio los médicos no temen por su

Voz 1727 37:53 pobre padre pobre familia un abrazo Fermín como eso pero patrón y la familia del gaditano Manuel Tung Vidor lleva más de una semana sin saber nada de los últimos que lo vieron fueron unos amigos que aseguran que lo arrastró la corriente mientras se bañaba en un río el río Napa en Ecuador acaba de llegar a aquel país para hacer unas prácticas de enfermería Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 0534 38:16 buenos días Pepa si Manuel estudia enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta estaban Ecuador para realizar prácticas durante un mes el suceso ocurrió según ha contado su hermana cuando hacía una excursión junto a otros siete compañeros uno cincuenta socorrista participan hoy de nuevo en la búsqueda de Manuel después de que ayer se complicaron los trabajos por la lluvia que provocó la crecida del río se van a sumar a esta búsqueda grupos especializados de la Policía si el clima lo permite un helicóptero que sobrevolará la zona también participarán dueños de canoas de la zona guías turísticos que iban a apoyar sus recorridos con kayak además hoy llegarán a Ecuador los familiares de Manuel también representantes de la universidad su vecino de Treviño Gena han organizado para hoy una concentración a las siete de la tarde en la plaza del Ayuntamiento

Voz 5 39:08 eh

Voz 1727 39:09 en Málaga el suelo de la discordia enfrenta al alcalde al histórico Francisco de la Torre del Partido Popular ya la oposición ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días buenos días el suelo de la discordia son treinta y ocho mil metros cuadrados que el Ayuntamiento va a adjudicar de forma directa sin concurso público a una universidad privada para que instale un campus en la ciudad

Voz 1161 39:31 Francisco de la Torre ya firmó un protocolo de intenciones con esta universidad privada la Católica de Murcia para cederle esa parcela en una de las mejores zonas de la ciudad de Málaga en el litoral oeste su primera intención era no pedirles canon pero ante la negativa frontal de la OPA

Voz 7 39:47 sección que tiene mayoría en el pleno el alcalde dio marcha atrás

Voz 1161 39:50 ahora habrá Cano pero del concurso que se habló para adjudicar los terrenos nada lo que se plantea es adjudicación diré

Voz 1727 39:58 gracias Ana Tere este sonido llevan a escuchar ha hecho historia ya sabes

Voz 28 40:02 la mujer que un día menos sueño pregonó Sevilla una cara morena a la que mi madre reza

Voz 1727 40:13 es la voz de una emocionadísima Charo Padilla periodista que se convirtió ayer en la primera mujer pregonera de la Semana Santa sevillana y que lo hizo Elena reivindicando el papel de las mujeres en las cofradías Charo

Voz 0534 40:27 el indicó el papel de la mujer el papel que se ve el que no el de las mujeres anónimas que hacen posible la Semana Santa y sin las que no se entenderían muchas cosas personalizó por ejemplo en Carmen una hermana de la Esperanza de Triana el anhelo de tantas que intentaron vestir la túnica de nazareno años atrás ocultando su condición de mujer

Voz 28 40:45 es un camino fácil para Carme pese llegó ese día tan esperado la niña que vio cómo su madre le impedían salir de Nazaret vería por fin cumplido su sueño fue la mujer más feliz del mundo

Voz 0534 40:59 un pregón en el que hubo guiños sonoro con el rastrear de los costaleros del Gran Poder o los tríos encadenado de cinco marchas en un pasaje maravilloso dedicado a la Macarena hay sin duda esa cuestión de ser la primera mujer pregonera quedó eclipsada por un pregón que se llenó de emoción de Historias de la radio de vivencias personales

Voz 1727 41:18 Kevin cuenta lo que bien sabe Elena Carazo eh

Voz 7 41:22 un beso Elena

Voz 1727 41:24 otra vía a ver si hay suerte y acompañan

Voz 7 41:26 tiempo

Voz 40 41:28 se le eh

Voz 2 41:31 no

Voz 40 41:36 hola Honda en de puedan dormir

Voz 7 41:39 abrimos la Mesa del Mundo y abrimos y cerramos en Rouen

Voz 1727 41:43 da donde se acaban de cumplir veinticinco años del peor genocidio de nuestra historia reciente murieron asesinadas más de ochocientas mil personas la inmensa mayoría de la etnia tutsi en una espiral de odio idea manipulación que estremeció al mundo entero Ruanda es hoy un país muy joven jovencísimo tanto que seis de cada diez habitantes no vivió aquellos días terribles por eso el presidente del país Paul Kagame Se ha dirigido especialmente a ellos a los jóvenes durante su discurso

Voz 28 42:17 es macho en Nyon

Voz 1727 42:23 ninguna sociedad está por encima de otra INI mucho menos es inmune inmune a la fragilidad les dijo Kagame en la sede hemos hablado con uno de los supervivientes de aquella masacre del año mil novecientos noventa y cuatro se llama Xavi

Voz 0534 42:39 no lo recuerda porque sólo tenía un año pero se lo ha contado

Voz 1727 42:42 familia biológica que a nosotros

Voz 0534 42:45 no sólo ha contado gracias a selva saber dice que los ruandeses adoptados tienen dos formas de afrontar

Voz 21 42:51 quiero saber y otro no porque tienen miedo de de de

Voz 0534 42:56 yo saber tiene veinticinco años ha estudiado Derecho en París y hace dos años descubrió cómo había sobrevivido al genocidio de Ruanda usted verá Ruanda llegó allí con un número de teléfono el de su tía abuela y una lista de nombres de posibles familiares

Voz 21 43:10 tres semanas me detengo y me dice yo no hablan francés e inglés no digo digo pero están hijo tu primo quiere

Voz 0534 43:23 así que Xavi conoció a su primo

Voz 21 43:26 mira mirada que me hizo nunca he vivido una emoción increíble con donde mostró una foto de yo con su hermano también

Voz 0534 43:34 el noventa por ciento de su familia tutsi fue asesinada pero en Kivu Congo siguen sus tías abuelas con ellas vivió antes y después del genoma

Voz 41 43:42 que yo amo el mismo día me presentó a los vecinos que la gente se recordaba de mi contenía qué hacíamos ahí todo y me contaba que explican cómo tú estabas al después del de todos

Voz 21 43:53 estamos por el Ayuntamiento y ella me dijo mira bien este Ayuntamiento es donde murió

Voz 0534 44:00 aquella cuando los radicales hutus llegaron aquí mundo muchos se refugiaron en ese Ayuntamiento

Voz 21 44:05 bueno llegaron al pueblo nosotros Ayuntamiento y empezar a tirar bomba historias y con esto admitía de doce años ya un agujero me coge y se fue corriendo tuvimos que ir eco con no no no corriendo son días vía de andar no Simó estar Burundi después de Burundi auque banda vándalo

Voz 0534 44:25 ahora sabía habla todos los días con su familia ya conoce su historia

Voz 21 44:29 además ligero muy contento de de componentes tu historia he dicho ganar de aportará algo yo sólo he cogido el cosa positiva pero aún quedan dudas creo que todavía estoy tengo la cabeza en Ruanda porque sé que tengo que aprender sobre mi padre al parecer padre puede estar vivo vivir en Australia

Voz 0534 44:47 Xavi colabora con una asociación de ruandeses adoptados les apoya les ayuda si quieren ir a su país y su objetivo es montar una empresa allí la suerte que tengo a intentar volver a la gente que ya está además planeando cuando volver a comprar unos billetes

Voz 45 46:09 todo comienza José Mari la semana preguntándose si pedirá perdón el PP unos días Pepo

Voz 1100 46:18 es posible que no se escudó Hubble experto jurista y sobre todo no pretende serlo que pueda ser sancionable la proyección de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor madrileña Podemos el partido que abonó la factura se enfrente algún problema legal pero sirva este recordatorio para refrescar la mente de los votantes que Atón dados como estamos todos por su uso de esos posteriores en primer lugar el proceso que se inició en Cataluña a lo mejor ya se han olvidado de Luis Bárcenas los boletines de la calle Génova y la larga lista de políticos sobrecogedores osea que cogían sobres llenos de billetes dirigentes desde lo más alto del Partido Popular y hasta ayer mismo se vayan a creer que apenas Si estamos hablando de hechos ocurridos los últimos cinco seis años como ocurre con la policía patriótica los actuantes dirigentes del partido se quitan los muertos de la chaqueta pero al menos deberán reconocer que todavía estamos esperando que el PIN pollo Casado tan exigente con los demás pida perdón a la ciudadanía por las decenas de chorizos que encubrió su partido suerte ha tenido la memoria del respetables de bien que el Supremo se juzgue estos días el proceso catalán y no la Gürtel porque tendríamos la vergonzosa corrupción del PP abriendo los telediarios todos los días

Voz 2 47:40 el ojo izquierdo

Voz 46 47:46 buenos días yo le pondría la canción de Vivir así es morir de amor más que nada por el estribillo de Camilo esto dice ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite la misma historia

Voz 2 48:05 verdad que nos

Voz 7 48:15 luego tenemos cuerpo de luz le necesitamos

Voz 1727 48:19 bueno humor inglés estamos preguntando cuál sería su canción o grupo ideal para poner la banda sonora esta campaña electoral que se inicia

Voz 48 48:28 la semana de

Voz 1727 48:30 ocho en la que estamos de ocho de abril Rafa que nos dicen los oye

Voz 7 48:33 el pues escuchábamos a Rosa de Madrid Manu buenos días buenos días mano desde Cabrero

Voz 49 48:39 el unas elecciones que se antojan a mi parecer que el examen más importante de de nuestra democracia Ellos e la que se hace hecho que se ponga de moda entre los más jóvenes

Voz 1772 49:15 esta serie en las canciones declara de Palencia

Voz 1727 49:18 a mí el Partido Popular en campaña

Voz 11 49:20 ya recuerda a la canción lo mio voto

Voz 2 49:31 también a la dominicano

Voz 18 49:32 hay que cesen pesados sintético con el pasado

Voz 50 49:36 dado

Voz 1772 49:40 es una más Giulia de Alicante que directamente Pepa

Voz 0019 49:42 Nos canta cuál sería su canción de campaña

Voz 1727 49:45 volvemos a la carrera electoral una vez

Voz 51 49:47 más sin una mujer al frente así que les dedico esta canción de Rocío Jurado titulada ese hombre que tú ves ahí y hasta yo misma la voy a cantar

Voz 52 49:58 engrandeció con no es tu pedido engreído eco insta al caprichoso un payaso válidos

Voz 1727 50:08 hoy un día pero si canta muy bien

Voz 7 50:10 muy bien son las siete menores

Voz 1727 50:13 diez las seis menos diez en Canarias