Hoy por Hoy (08/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 4 00:26 ir respecto al independentismo quiero ser igual de claro no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum por la independencia Pedro Sánchez recupera a veinte días de

Voz 1727 00:38 las elecciones el no es no que se convirtió en su lema cuando un lema casi personal cuando se negaba a abstenerse para hacer presidente a Mariano Rajoy Sánchez remite a la firmeza de su posición entonces para intentar contrarrestar el discurso de Partido Popular y Ciudadanos de que se va a entregar a los independentistas para seguir en la Moncloa hoy precisamente el Partido Popular presenta su programa electoral en Barcelona con compromisos como un ciento cincuenta y cinco sin límite temporal o la ya clásica promesa del PP de bajar los impuestos siempre que se convocan elecciones y otra promesa que explicó Pablo Casado ayer en el tono pausado a Mariano que utiliza ahora

Voz 5 01:16 cuando yo sea presidente de España en treinta días tendrán que resolverse los casos de petición de una prestación por dependencia

Voz 1727 01:26 PP que va a denunciar hoy ante la Junta Electoral la proyección como una película de los papeles de Bárcenas este fin de semana en la Plaza Mayor de Madrid podemos dice que tenía permiso municipal para esa acción electoral el Ayuntamiento dice que no tenía permiso e Irene Montero lo defendía así

Voz 6 01:42 bueno en las márgenes digan lo que piensa la mayoría de la gente

Voz 0445 01:45 que los corruptos que la mafia no

Voz 6 01:48 no tenemos un gobierno también unidas

Voz 1727 01:50 hemos va a presentar hoy su programa electoral para el veintiocho de abril con jornada laboral de treinta y cuatro horas regulación de precios en el alquiler de vivienda Renta Mínima Garantizada de seiscientos euros y a Ciudadanos le sigue persiguiendo la foto de Colón junto a Vox incluso entre los suyos Manuel Valls anoche en La Sexta

Voz 0445 02:10 otros te viole Rivera que subía al escenario Iker hacia aquella foto polémica en la que también estaba el líder de la extrema derecha española por error

Voz 7 02:19 pienso que tenemos que luchar contra el separatismo catalán aquí la extrema derecha a las tesis de estampa estima no lo está haciendo ciudadanos eran no lo está haciendo y creo que tendría que están en Chile

Voz 1727 02:30 pues en el mismo canal Rivera no descartaba poco antes apoyarse en Vox siempre dice que no condicione sus políticas

Voz 8 02:38 yo lo que no voy a asumir el ideario de otro partido para gobernar sin libertad lo que yo le aseguro es que si hay un solo escaño más para cambiar al Gobierno para encabezar un Gobierno de cambio

Voz 1727 02:47 haremos lo decía poco después así en pie en la última semana de esta eterna precampaña es lunes ocho de abril y el día empieza con tres investigaciones por tres muertes de mujeres a una la encontraron en una playa de Ferrol a otra en la escalera de un edificio en Torrevieja y la tercera es una joven de Vinaròs de veintiséis años que desapareció en febrero su novio está detenido y ha confesado que la mató y que enterró el cadáver en un descampado en Tarragona y fuera de España dos escenarios el primero Israel

Voz 3 03:18 mañana hay elecciones y Netanyahu ya ha prometido que si gana va anexionar a Israel parte de los asentamientos judíos

Voz 1727 03:26 están en Cisjordania según una ONG israelí el Gobierno ha autorizado la construcción de otras tres mil quinientas viviendas en ese territorio palestino ocupado el segundo escenario Libia aún ese asoma una nueva fase de guerra tras la ofensiva de un general rebelde para hacerlo con el control de la capital de Trípoli donde reside el gobierno reconocido por la ONU el primer ministro asegura que se trata de una declaración de guerra promete llevar a la justicia a los rebeldes se habla de momento de una veintena de muertos

Voz 9 03:57 mi hermano José lo asesinaron por querer mostrarnos la verdad con su cámara ilegal de ida de dos mil tres hoy hace dieciséis años

Voz 1727 04:08 años del asesinato del cámara José Couso durante el ataque estadounidense al hotel donde se alojaba su familia ha vuelto a pedir delante de la embajada de ese país aquí en Madrid que se reabra el caso quieren que los partidos tumbe en la reforma de la Ley de justicia universal que hizo el PP en el año dos mil catorce y que implicó el archivo de la causa en los deportes Joaquín Caparrós seguirá entrenando al Sevilla aunque ayer anunció que tiene leucemia crónica

Voz 1161 04:39 detectada según el técnico hace unas semanas decidió hacer ayer pública su dolencia porque ya era un secreto a voces en la ciudad

Voz 10 04:46 diagnosticado que tenía una leucemia que no me impide entrenar no necesito ni tratamiento Man cogieran tiempo tranquilidad que voy a dar mucha guerra

Voz 1161 04:54 anuncio que llegó tras la visita del Sevilla cero dos en Valladolid también ayer Celta tres Real Sociedad uno Getafe uno Athletic cero Alavés uno Leganés uno Levante dos Huesca dos Betis dos Villarreal uno completaban la jornada XXXI Plus Ultra

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:43 son ahora las diecisiete las diecisiete en Canarias esta noche hemos conocido una nueva dimisión dentro del gabinete de Donald Trump Se marcha Kristen Nielsen la secretaria de Estado de Seguridad Nacional y uno de los rostros de la política antiinmigración del presidente lideró por ejemplo la separación de las familias sin papeles que cruzaban la frontera sur

Voz 3 07:04 ahora renuncia ya van cuarenta y ocho bajas entre

Voz 1727 07:08 de los altos colaboradores del presidente trampa Isabel Villar buenos días

Voz 15 07:12 buenos días ha sido el propio Trump el que anunciado la dimisión de Nielsen a quién había responsabilizado en varias ocasiones del aumento de llegada de familias inmigrantes a la frontera sur y eso que Nielsen de es es enorme

Voz 1727 07:23 margen si de hecho fue en apoyo al preso

Voz 15 07:26 entonces polémica declaración de emergencia nacional para construir el muro con México ahora ella se marche en un momento en el que el sistema de aduanas ha anunciado que está colapsado tras una escalada en la llegada de familias sin sin papeles a la frontera en su carta de renuncia Nielsen escribe que ojalá su sucesor tenga el apoyo del Congreso y de los tribunales para arreglar las leyes que según dice han mermado la capacidad de asegurar las fronteras de Estados Unidos

Voz 4 08:17 esa influencia once creen que es sin

Voz 0858 08:20 Justo hay que los penaliza el alcalde Sadiq Khan replica con datos hasta las piezas de los cuatro londinenses que cada día tienen que ser ingresados como consecuencia de la polución la zona restringida mide más de veintiuno kilómetros cuadrados que son cuatro veces y media Madrid central en dos mil veintiuno crecerá más multiplicará su superficie por dieciocho y abarcará el equivalente a casi cuatro veces el término municipal de Barcelona

Voz 1727 08:45 debate universal como vemos este de batallar contra la contaminación en las ciudades pero la política británica donde sigue enfangado en realidad es en el Brexit conservadores y laboristas están todavía negociando después de que Theresa May haya pedido a Bruselas esa prórroga hasta el treinta de junio para evitar el divorcio duro este mismo viernes es que llega a producirse antes en dos días el miércoles hay cumbre europea sobre las peliaguda opciones que hay sobre la mesa

Voz 17 09:17 no

Voz 4 09:18 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 09:20 la semana que empieza de ser decisiva para el Brexit

Voz 4 09:24 o hay un acuerdo antes del viernes

Voz 1985 09:25 lo unidos se retirará de forma brusca y salvaje de la Unión Europea el acuerdo debería ser sobre el segundo aplazamiento de la retirada esta debió producirse el veintinueve de marzo se prorrogó hasta este próximo doce de abril ya ahora la primera ministra Theresa May ha perdido un nuevo aplazamiento hasta el treinta de mayo ahora parece que llega la hora de la verdad las dos salidas que se plantean son muy malas por un lado el Brexit sin acuerdo produciría una fuerte crisis económica en Gran Bretaña peor que la Gran Recesión según pronostican los organismos internacionales solventes pero también en pie

Voz 0935 10:00 sea daría la economía continental en

Voz 1985 10:02 de desaceleración sobre todo por culpa de las guerras comerciales por otro lado otro aplazamiento hasta final de mayo o incluso de un año conlleva un riesgo muy fuerte que la enfermedad de la parálisis británica se contagia toda la Unión Europea sino median compromisos muy serios de Londres para evitarlo como un segundo referéndum sus talibanes antieuropeos ya amenazan con bloquear desde dentro toda la de por sí difícil dinámica europea ojalá que los líderes no tengan que elegir entre lo muy malo pilotos

Voz 4 10:41 son las siete

Voz 1727 10:42 de las seis y once en Canarias una motera

Voz 4 10:44 conoce la ciudad como la palma de su mano

Voz 1432 10:47 una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

en la Cadena Ser

Voz 1727 12:09 la agenda judicial de este lunes en España tiene tres citas importantes la primera en Murcia allí empieza hoy el mayor juicio contra la piratería que ha habido en nuestro país el de series yonquis en el banquillo los cuatro responsables de esta página de descargas ilegales acusados de delitos contra la propiedad intelectual les exigen una indemnización récord casi quinientos cincuenta millones de euros Radio Murcia Ruth García buenos días

Voz 1856 12:36 buenos días durante años fue la página web más popular de España para ver series películas online por medio de enlaces que presuntamente operaba hay administraba inicialmente Alberto García Sola después otros tres acusados en ordenadores de la Universidad de Murcia y en su propio domicilio llegaron a sumar hasta tres millones de usuarios mensuales ya ser la principal referencia en español para los internautas que buscaban acceso gratuito a miles de series películas incluso llamaron la atención del FBI a los cuatro responsables se les acusa de un delito contra la propiedad intelectual de causar perjuicios a la industria audiovisual por valor de quinientos cincuenta millones de euros

Voz 1727 13:10 en Mallorca Juan Antonio Bauzá bon día bon día qué tal Pepa hundió el que declara hoy como investigado es el juez del caso SAC que ordenó requisar los teléfonos móviles de dos periodistas de El Diario de Mallorca de Europa Press periodistas que cubrían esta trama de corrupción en torno al empresario de la noche Bartolomé cursa por el

Voz 1157 13:29 Miquel Feeri declara como investigado el fiscal Juan Carrau como testigo la querella por la que se producen estas comparecencias se presentó después de que la policía sin que adoptara por orden de Florin por orden del juez de los teléfonos móviles y otros dispositivos de los dos periodistas para investigar posibles filtraciones en este caso una actuación que recordamos generó ya la reacción unánime de conceder con concentraciones y protestas del periodismo en favor del secreto profesional mañana va a ser el turno de los dos periodistas afectados Eden inspector jefe de la policía que intervino esos teléfonos

Voz 1727 13:56 si la tercera cita en la Audiencia Nacional declara hoy el periodista Alberto Pozas que el viernes este viernes pasado dimitió como número dos de la Secretaría de Estado de Comunicación declara como testigo en la pieza del caso Villarejo que investiga el presunto espionaje Pablo Iglesias Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 14:11 los días pozos se ha visto envuelto en este caso después de que el ex comisario asegurara ante el juez que fue Pozas cuando era director de Interviú en dos mil dieciséis quién le hizo llegar la información contenida en el teléfono móvil robado a una colaboradora de Iglesias la semana pasada ya tuvo que declarar también ante el mismo juez Antonio Asensio el presidente del Grupo Zeta al que pertenecía esta revista Fue Asensio el que avisó a Iglesias de que les había llegado el contenido de ese teléfono le prometió que no lo iban a publicar

Voz 3 14:39 la sabiduría dice su tiempo

Voz 21 14:42 las duras dicen yo me iré a un poco más no que yo admiro Arona

Voz 4 14:48 sigue tu propio camino lleva te ahora el nuevos

Voz 0935 14:51 me ataron Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist y sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 4 14:59 en Halcón Viajes Viajes Ecuador tenemos las mejores ofertas para viajar en familia este verano Cervantes

Voz 11 15:05 este ocho de mayo a ahorrarse hasta un seis por ciento de descuento destinos espectaculares además niños gratis poco a poco

Voz 4 15:12 a nosotros y reservas ya tus vacaciones en familia en Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 22 15:19 qué le pediría a una

Voz 14 15:20 energética

Voz 21 15:22 poder hablar con ellos en persona porque no dicen eso de que hablando se entiende la gente en nuestras

Voz 1432 15:27 da nato sí resolveremos en persona todas tus dudas sobre energía hay servicios

Voz 22 15:33 el Naturhouse

en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:41 más de cien mil personas han pasado este fin de semana por el Salón Internacional del Cómic de Barcelona se ha presentado allí la primera novela gráfica del Arjen Tino tute quién es tute pues su nombre con el que Quino el padre de Mafalda ha recuperado la esperanza de que los humoristas gráficos no se conviertan en una especie en extinción nuestra compañera Raquel García ha hablado con él

Voz 23 16:05 hijo de humorista gráfico de artista parecía difícil que tute pudiera dedicarse a otra cosa nos cuenta que no es que quisiera ser dibujante es que siempre se sintió así desde que era muy pequeño representan España con su primera novela gráfica Dios el hombre el amor dos o tres cosas más

Voz 4 16:20 una anti novela como él la llama diferente a todo

Voz 23 16:23 no caprichosa con algo de cinematográfico que nació sin plan ni hoja de ruta fruto de la improvisación y del inconsciente

Voz 24 16:29 los así como quedó esta novedad tan variopinta no ve como un abanico temático oí de aquí de forma de abordarlo porque pasa por por la poesía pero también por el absurdo por el humor negro hay hay de todo un poco no hay hay citas literarias y pero también hay gente de nuevo caso es que o perros perro de años

Voz 2 16:57 Dios torpe nos cuenta humano infalible que se enfada y que comete errores

Voz 25 17:09 porque si susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 4 17:23 es hora de invertir

Voz 25 17:25 activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 2 17:29 cinco mutuo activos la primera gestora independiente

Voz 1322 17:35 necesitase encontrara al profesional perfecto en una semana entran Infojobs empresa si encuentra fácilmente los mejores candidatos tenemos los que más se ajustarán sus necesidades entran Infojobs empresas

Voz 26 17:45 no basta en los ordenadores Mikael Vasili todos exespía ruso y una de las mayores amenazas para Estados Unidos no bastan las armas está planeando un ataque mientras hablarnos no bastan los satélites tres ataques en tres ciudad para cazar a un espía hay que pensar como él

Voz 2 18:00 es una traidora asesina trabajó con él sabe cómo piensa pues es las mil tienes que buscar quién tienen DNI Huici

Voz 27 18:10 estreno en exclusiva el ocho de abril Calle trece disponible en Vodafone televisión y otros operadores

Voz 2 18:16 una norma que se oye cariño llamamos se nos ponemos una alarma

Voz 1432 18:21 eso pues para vivir tranquilos ya no sólo por los robos que también ahora te vas cuatro días de casa y cuando regresa sería metido gente a vivir

Voz 2 18:29 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0935 18:44 estamos preguntando por la nueva tasa contaminante que ha aplicado Londres catorce euros por entrar con un coche contaminante al centro de la ciudad Anne de Donosti

Voz 28 18:52 buenos y es que mi compañía me parece estupendo que haya que pagar para no contaminar la atmósfera esta es una ciudad muy pequeña irá gente coge el coche para ir como yo dio a la panadería a ver si aprendemos extranjero que usa casi todo el mundo el servicio público

Voz 0935 19:10 el transporte público gracias Anne Paco cree que es una medida desigual

Voz 29 19:14 bueno día pago desde Huelva sobre los impuestos a la contaminación de los vehículos en el centro de la ciudad de pues decididamente que al final la del centro se llenarán de coche muy muy muy bueno de gente muy muy prudente que no importa pagar ese impuesto al final solamente puede contaminar el que aquel que tenga un alto poder adquisitivo creo que

Voz 0935 19:33 pues no pero para todo el mundo Eusebio de Bilbao dice que esa medida no sería posible en su ciudad

Voz 1606 19:38 aquí la zona de Bilbao Vizcaya lo de la tasa el tema de la tasa me parecía tener mucha cara porque resulta que el metro empieza a trabajar y los nadie y los transportes

Voz 11 19:48 Lycos a partir de las seis de la mañana en todo eso

Voz 1606 19:51 extiende comentará cómo vamos a ir a trabajar los que empezamos a trabajar a las seis de la mañana

Voz 1727 19:56 Eusebio gracias ya todo son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:07 el da Gutiérrez qué tal buenos días con lluvia y con frío despierta el lunes en Madrid ocho grados tenemos en la Gran Vía hasta ahora subirán los termómetros hasta los dieciocho los chubascos intermitentes esta mañana empezarán a remitir a mediodía los trabajadores de urgencias el Hospital de La Paz deciden este lunes si convocan una huelga o emprenden otras movilizaciones para forzar a la dirección del centro habilitar más camas y acabar con el colapso del servicio llevan tres semanas notificando en el juzgado de guardia la saturación de las urgencias en una primavera ya sin gripe la dirección del hospital dice que no hay saturación pero la SER ha visitado el centro esto es lo que es encontrado Teresa

Voz 0445 20:46 el primer agobio del día saber en qué sala te toca trabajar a verte en la sala tres ya supones que esa mañana va a ser generalmente terrible bueno esa mañana y la tarde ya no me quiero yo imaginé la sala tres es donde están los pacientes que realmente han llegado al hospital en una situación grave y urgente dientes con ellos

Voz 9 21:00 Turia no se quita hemorragias cerebrales ahí todo tipo de patologías tipo de ser pacientes que añadirle pacientes psiquiátricos que está urge

Voz 0445 21:11 cuando contempla un apartado para este tipo de pacientes a que igual que tienes un paciente con un infarto en una cama el de al lado tiene un brote psicótico y pacientes oncológicos en el mismo lugar pacientes con mucho dolor con una enfermedad bastante importante están todos juntos metidos eh

Voz 1161 21:26 en una sala que tiene capacidad para dieciocho pacientes y que ha llegado a estar ocupada estas últimas semanas por cincuenta

Voz 0445 21:32 a lo que hay que añadir que además ultimamente se les están dando altas precoces y el paciente vuelve a pasar por el servicio de Urgencias tres días más tarde con la misma patología con la castidad de alta vuelta Amper

Voz 1161 21:42 ahora hasta cinco días han tenido al mismo paciente pasando por las diferentes salas de la urgencia agudos observación pre ingreso prevé alta

Voz 0445 21:50 hay pacientes que se mantienen en el servicio de Urgencias pululando por distintas salas durante dos tres cuatro cinco días hasta que se les consigue una derivación que viene siendo pues otro hospital una cama a en en las plantas o tu o domicilio muchas de las BP

Voz 1161 22:06 no quieren ni más dinero ni trabajar menos ni que les den palmaditas en la espalda sólo quieren que se abran las zonas cerradas del hospital para poder ingresar a sus Pace

Voz 1275 22:14 lo dicho este lunes los trabajadores de las urgencias de la paz deciden en asamblea si convocan una huelga el PSOE de Ángel Gabilondo se consolida como la primera fuerza en la Comunidad de Madrid con casi un veinticinco por ciento de los votos según la encuesta que hoy publica Telemadrid los socialistas sin embargo no podrían sumar para formar gobierno con las fuerzas de la izquierda que tanto más Madrid como podemos pierden apoyos e Izquierda Unida ni siquiera llegaría al cinco por ciento de los votos necesarios para tener representación en la Asamblea Vox irrumpía según este sondeo como tercera fuerza política en la región con un diecisiete por ciento de los votos el PP podría formar gobierno si repite un pacto a la andaluza y la polémica política de las últimas horas pasa por el vídeo proyectado en la Plaza Mayor el pasado sábado donde aparece en los papeles de Bárcenas el Ayuntamiento de Madrid se desentiende mientras el PP lo va a denunciar ante la Junta Electoral titulares cometería Sarmiento una

Voz 0445 23:06 dónde de Podemos que también denunciará al PP ante la comunidad vencer una fachada de Bien de Interés Cultural el Ayuntamiento niega haber autorizado la proyección aunque no valora el contenido hoy abrirá una investigación

Voz 1275 23:15 los vecinos afectados por la incineradora de Valdemingómez se reúnen hoy con el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid José Manuel Calvo para conocer el plan de cierre el último estudio municipal niega el riesgo para la salud pero asegura que está mal planteado Lamo

Voz 0445 23:27 Nacional de supermercados Día podría despedir a ciento ochenta y seis personas en la Comunidad de Madrid la empresa no aclara qué va a ocurrir con el ERE ya en marcha y los sindicatos exigen a la compañía que recordó que los afectados

Voz 1275 23:37 en los deportes ha completado este fin de semana la jornada XXXI con el Getafe uno Athletic cero y el empate a uno entre Alavés y Leganés se mantiene en plazas de Champions el Atlético segundo Real Madrid tercero y cuarto siete veinticuatro como despierta ahora el tráfico en la capital pantallas al Alcázar buenos días

Voz 1322 24:01 los días Laura con muchísima lluvia hoy es día de transporte público no lo olviden hay complicaciones ya entre el Nudo Sur y Costa Rica sentido norte al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y en el norte retenciones centro Salvador Maella Arzobispo Morcillo sentido Nudo de Colmenar hay también ya retenciones centrada en Conde de Casal en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo de salida en Avenida de América y en Cea Bermúdez José Abascal túnel de Atocha sentido avenida Ciudad de Barcelona

Voz 1275 24:28 gracias Charo que tan las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 1275 27:48 los vecinos de Chamberí han denunciado ante Defensor del Pueblo este fin de semana las molestias que ocasiona en la calle el botellón y algunos locales de la zona no son sólo ruidos algunos de los que consumen alcohol en la calle en estos locales son menores sólo en enero y febrero la Policía Municipal ha desalojado varios bares de esta zona Paul Asensio

Voz 34 28:06 los vecinos echan cansado de hechos conflictos y preocupado por el consumo de alcohol que hacen los menores en los locales y en las calles del distrito la asociación Chamberí se defiende ha decidido acudir al Defensor del Pueblo Almudena días de su presidenta

Voz 35 28:17 en las zonas del Faro de Moncloa y las zonas de Ciudad Universitaria están tomadas por niños que se dedican parte de un ocio absolutamente nocivo que elogió el alcohol y que luego evidentemente se distribuyen por el distrito y acaba en locales nocturnos donde la policía tiene que intervenir

Voz 34 28:33 en enero y febrero de este año se desalojaron sancionaron ciento cincuenta y seis locales en Madrid catorce por admitir la entrada a menores y cuatro por venderles alcohol Pilar Rodríguez ex presidenta de la asociación el organillo de Chamberí

Voz 36 28:44 aquí hay locales denunciados hay locales abiertos hay locales que ha encerraba un día ideal pocos días lo al día siguiente han aparecido con otro nombre que están cerrados

Voz 34 28:56 hablamos de fiestas con gente joven con menores los vecinos piden que se les impongan sanciones más graves que incluso supongan el cierre del local en caso de que incumplan la ley de forma reiterada

Voz 1275 29:05 el Paseo de la Castellana se llenó ayer de ciclistas manifestación a pedales para pedir más carriles bici Carlos Harlan

Voz 37 29:10 es una marcha sobre ruedas compuesta por ciclistas Josue Barrios de todo tipo de vehículos de movilidad personal que ha partido de Cibeles rumbo a Plaza Castilla con dos reivindicaciones principales la creación de un carril bici a lo largo del Paseo de la Castellana y la ampliación del número de kilómetros de carril transitables conforme a los mínimos establecidos en los Planes director de dos mil ocho y dos mil diecisiete Miguel Andrés es representante de pedal libre amor reivindicando una

Voz 4 29:33 el jefe Christian en todo el eje de la Castellana en este fractura catapulta un posterior desarrollo Ciclista de la ciudad a partir de las redes de las necesarias

Voz 1275 29:42 ocho grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía llueve en Madrid sigue la información aquí en La Ser en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 3 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes ocho de abril y a partir de hoy ya podremos empezar a comparar programas electorales menos mal además de escuchar lo malos que son todos para todos

Voz 4 30:22 algunos la Plaza de Colón de Madrid van juntos y juntos les vamos a mandar a la oposición al ministro

Voz 5 30:31 qué va a ser de que va a ser ministro de Defensa pues ya os digo que vamos el veintiocho de abril a evitar que en España los terroristas los

Voz 4 30:39 trabajadores y trabajadoras que son capaces

Voz 39 30:41 dejar adelante los mejores sectores estratégicos del país sin saber si iban a trabajar mañana porque hay gestores con perdón de mierda

Voz 0371 30:49 dejar la piel para que esos señores que escupen a la Guardia Civil a la policía no manden nunca más sobre esta nación a partir de ahora

Voz 1727 30:59 podremos también comparar que proponen para resolver nuestros grandes problemas el PSOE ya presentó sus ciento diez medidas hoy presentan programa el Partido Popular y Unidos Podemos nos queda todavía ciudad arranca la semana recuperamos Aimar Bretos tenemos a Rafa Niza que a mi lado hoy no nos deja Boys buenos días qué tal buenos días a veinte días para las elecciones dos periódicos publican hoy encuestas con intención de voto ABC y El Periódico de Cataluña en las dos el PSOE sigue muy encabeza con varias opciones para sumar mayorías híbridos

Voz 0935 31:34 según la encuesta de ABC en el mejor de los escenarios para el PSOE se quedaría a un suspiro de poder gobernar sólo con Podemos y sus confluencias y el PNV sin tener que negociar con los independentistas catalanes ese es uno de los escenarios a quién no le dan las encuestas según esas encuestas no le dan las cuentas esa Pablo Casado la suma de PP Ciudadanos y Vox no suma una mayor sí alternativa viable is sobre encuestas está difundiendo ahora mismo una Telemadrid que sitúa Vox como tercera fuerza en intención de voto en las elecciones autonómicas por delante de Ciudadanos y muy por delante de Más Madrid Podemos e Izquierda Unida el PSOE de Gabilondo ganaría las elecciones pero un acuerdo por la derecha de PP Ciudadanos podría gobernar en la muy atomizada izquierda madrileña Errejón quedaría por delante de Podemos pero Izquierda Unida podría no obtener representación igual que hace cuatro años se quedaría por debajo de la barrera del cinco por ciento

Voz 1727 32:26 hoy hay que sacar un hueco para leer a Claudi Pérez en el país votar en tiempos de incertidumbre se titula setenta

Voz 0935 32:32 E incluye lo que le ha contado a quién el identifica como una alta fuente de Bruselas dice esa fuente en la política actual es clave el noble arte de forjar coaliciones y los jóvenes líderes españoles no tienen experiencia en eso Europa vería con buenos ojos la fórmula holandesa la forja de una cultura política de coalición el consenso o que España mirará hacia Portugal que en medio de una crisis oceánica supo renacer con un presidente de derechas y un gobierno de izquierdas Jan

Voz 1727 33:01 Zhao Info Libre como Pablo Casado afronta el reto de convertir en buena noticia el peor resultado del PP en treinta años bueno ya lo ha hecho en Andalucía en práctica

Voz 0935 33:10 efectivamente según Yolanda González en la dirección nacional del PP consideran que Casado salvaría los muebles si su resultado está el XXVIII abril entorno a los ciento siete escaños que logró la Aznar en el ochenta y nueve las encuestas le dan por debajo esos ciento siete empiezan a ponerse en Génova la venda antes de la herida dicen hay que cambiar el concepto las mayorías absolutas han acabado ahora toca el juego de las minoría

Voz 1727 33:31 así después de que la ex coordinadora del P de Cat Marta Pascal abriera ayer la puerta crear un nuevo partido al margen de Puigdemont con el que combatir competir compuse su unilateralismo hoy también en La Vanguardia Francesc Marc Álvaro se pregunta hasta qué punto movimiento así podría estar liderado por Artur Mas que eso una opción que Pascal dejó ayer en el aire pero que ella matizaba diciendo bueno bueno tendría que ser en cualquier caso un pacto intergeneracional

Voz 0935 33:58 sí dice Francesc Marc Álvaro algunos próceres de las élites económicas barcelonesas observan al ex presidente Artur Mas como una figura que podría tal vez poner orden en el espacio pues convergente donde ahora preponderante mono pero resulta paradójico que una parte de los que más criticaron al ex president Mas por su conversión al independentismo parte del dos mil doce lo consideren hoy el posible mal menor providencial

Voz 1727 34:21 y una noticia que el país lleva a su portada la cámara del Ministerio del Interior que vigila el chalet de Pablo Iglesias su vivienda particular ha sido pirateada

Voz 0935 34:31 alguien se metió en octubre en el sistema empezó a filtrar las imágenes de vigilancia a través de Internet el propio partido Podemos lo denuncio porque un anónimo les dio el aviso de que se están publicando esas imágenes en la red a tiempo real la Guardia Civil investigó llego a un servidor en Singapur pero no pudieron identificar a los autores ese ataque

Voz 40 34:52 hola hola Javier uy perdón Daniel qué tal estás contento con tu compañía de teléfono no importa porque tenemos una promoción exclusiva para tío bueno para Haití y para todos los que nos cogerá el teléfono durante las si estaba creyendo que esa fue importante eh me llegaba la oferta

Voz 41 35:09 sino dos extremos Cañada comerciales difícil vida Goody sin ficha suspira

Voz 1727 35:43 la prensa internacional se fija hoy en la última división dentro del Gobierno de Donald Trump la de Kristen Nielsen que es la secretaria de Seguridad Nacional ha dejado esta madrugada supuesto tras las diferencias con el presidente quién no por el aumento de la inmigración en la frontera con México Nielsen aplicó crueldad en la frontera a su sucesor puede ser mucho peor esto lo opina el editorial del New York Times

Voz 0935 36:07 sí será recordada por separar a miles de familias en la frontera dice ese mismo diario New York Times asegura que Nielsen había sido el blanco de las críticas del presidente de toda la oposición Tram quería una postura más dura en la frontera Illa ha llegado a calificar de débil los demócratas en cambio consideraban que le ha faltado humanidad sus políticas migratorias el recuento que llevan la ton sobre la salida de altos cargos del Gobierno estadounidense se ha vuelto a quedar hoy a cero con la marcha de Nielsen cuenta este periódico ya son cuarenta y ocho los políticos que han dejado la administración Trump desde que el magnate asumió la presidencia en el caso de la ya ex secretario de Seguridad Nacional dice el Washington Post que no está claro si ha dimitido o lo han hecho

Voz 1727 36:46 no dimitiera y mañana hay elecciones legislativas en Israel Netanyahu el todavía primer ministro Benjamin Netanyahu promete que va a anexionar parte de Cisjordania si resulta reelegido

Voz 0935 36:59 quiero hacerlo de manera gradual para conseguir un acuerdo con los americanos eso es lo que ha dicho Netanyahu en una entrevista obligada por The Times of Israel en esa entrevista asegura que con Obama no fue posible dar ese paso pero sí con Donald Trump la situación ha cambiado asegura el presidente de Estados Unidos ha roto el consenso internacional al aceptar a Jerusalén como capital de Israel y reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán territorio

Voz 1727 37:23 tengo mucha curiosidad por saber cómo está contando en la prensa británica hoy esa noticia que les venimos contando nosotros desde primera hora porque Londres se ha convertido en la ciudad del mundo más estricta con las emisiones contaminantes han creado la primera zona de emisiones ultra bajas desde esta medianoche acceder en coche a la ciudad cuesta catorce euros con coche contaminante y eso sumado a otra tasa que ya existía en fin puede redondear se entrar en Londres con un coche contaminante en veintiocho euros al día

Voz 11 37:55 The Independent recoge las palabras del impulsor de esta

Voz 0935 37:57 lo puede al alcalde de Londres que asegura que toma esta decisión ante la vergonzosa crisis de salud que vive la ciudad la zona de emisiones ultra bajas que así se llama cuenta The Gardian ayudará a reducir las treinta y seis mil muertes causadas cada año por la contaminación según la Fundación Británica del Corazón que insta a otras ciudades europeas a seguir el mismo ejemplo

Voz 1727 38:17 eh

Voz 2 38:22 eh

Voz 17 38:25 sí

Voz 1727 38:35 y esta noticia que pasa comentar nos Manuel Jabois es lo más visto en el país un elefante mata un cazador furtivo su cuerpo es devorado por una manada de leones y ha ocurrido en Sudáfrica

Voz 1389 38:50 sí no sé cómo abordar estos problemas ánimo Morales con esta noticia la él el vamos a ver de alguna manera este hombre se me echan metió en medio de la cadena alimenticia nunca la cadena trófica con un rifle cuando anda saltando de un lado a otro en esa cadena pasan estas cosas yo soy humano como el cazador te confieso que mi primera reacción es poco humana o muy humana dependiendo de qué lado

Voz 4 39:15 se vea también pienso que a veces existe pues qué parte del cerebro efectivamente luego pienso hay otras notas en la prensa extranjera que ahora verdad

Voz 0935 39:26 el del Regimiento noticia por parte de los hijos de su furtivo y pienso en esos hijos sin las circunstancias que a lo mejor a lo mejor estado viendo esa familia para que su padre tenga que hacer algo así se activa la otra parte el cerebro recuerdo algo muy sano no se celebran las muertes o no se suelen celebrar las muertes

Voz 4 39:41 eso para en fin no se debe no sé si con puntos suspensivos quiero decir tenía ya bueno desactiva las dos partes del CELAM los activo completamente otro tipo de de ley del más fuerte dos alumnas de un instituto de

Voz 1727 39:55 planes han sido absueltas de bullying por una

Voz 4 39:57 jueza

Voz 1727 39:59 por llamar a una compañera calva sido osa o asquerosa la jueza considera que estos insultos no dañan la integridad moral de esa chica es difícil

Voz 1389 40:09 calibrar lo que daño lo que no daña de esa chica cuando uno ha vivido durante ese trimestre local con lo que ha pasado ella no con esta noticia tengo menos dudas morales fue durante tres meses seguidos la ni acabó recibiendo tratamiento dentro de esa cadena alimenticia de la que te hablaba antes los niños probablemente ocupen el mismo lugar que los leones son de quiénes puedes esperar recibir más amor pero como te distraes también más crueldad ocurre que estas niñas de tienen dieciséis años como para saber que la por la vida no se va acosando a nadie y que esa jueza que ha dictado sentencia también debe saber que es estar en una clase durante tanto tiempo recibiendo insultos durante

Voz 2 40:42 de todo el trimestre Collet hasta luego

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:04 las siete cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 43:08 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 43:21 hoy el mundo del fútbol saca lo mejor de sí mismo para volcarse con el técnico del Sevilla con Joaquín Caparrós que anunció este fin de semana que padece leucemia crónica

Voz 1161 43:32 Pekín en la misma sala de prensa de Zorrilla nada más imponerse su equipo al Valladolid por cero dos así hacía pública su dolencia

Voz 10 43:38 yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja en picado la sangre roja con la sangre blanca me han diagnosticado que tenía una leucemia que no me impide entrenar no necesito ni empadronamiento Man al tiempo tranquilidad que voy a dar mucha guerra esperados

Voz 1161 43:52 el fútbol apoya uno de los técnicos más carismáticos de nuestro balompié colegas entrenadores con Fran Escribá Francisco Javier Calleja con Paco López y Quique Setién su directo rival en la ciudad y al que se enfrentará en el derbi

Voz 2 44:03 hemos procurado ahora de de Joaquín Caparrós lo que le mando la enorme saldrá de ésta aseguró la apoyan a todo

Voz 44 44:11 tiene la fuerza que les mandan menos una enorme es un tío que lleva demostrando esa fuerza tanto años profesional que estoy convencido de ahí vamos a salir va a ser el primero

Voz 0658 44:20 desde aquí mis mejores deseos muchísimo ánimo muchísima fuerza que se que la tiene que es digo valiente quiero lo va a sacar segurísimo

Voz 0935 44:27 pues mandarle todo mi apoyo

Voz 45 44:30 bueno grandísima como

Voz 0658 44:32 no voy a creer ahora ánimos no parece que no es nada que no pueda llevar de momento ojalá que se recupere pronto

Voz 1161 44:39 en lo deportivo además del triunfo del Sevilla Nos dejó el domingo una nueva victoria del Celta tres uno sobre la Real Sociedad nueva remontada protagonizado por Yago Aspas con dos goles y mantenida con la actuación en la portería de Rubén Blanco que en Carrusel reconocía la importancia y el peso que tiene Aspace en el equipo

Voz 46 44:52 ante pérdidas Kutcher que lo comparaba incluso con la con la importancia que tiene el Barça para nosotros pues creo que que estoy de acuerdo con

Voz 11 45:00 ha comenta que el hombre

Voz 46 45:03 que lo mete asiste pelea corre tiene mucha calidad

Voz 1161 45:08 del resto de partidos en Primera Getafe uno Athletic cero Alavés uno Leganés uno Levante dos Huesca dos y el que cerraba el domingo el Betis dos Villarreal uno con un penalti fallado por Santi Cazorla además en el minuto noventa para el Villarreal y completada la jornada treinta y uno el Barça está cada vez más cerca el título aventaja en once puntos al Atlético Real Madrid Getafe completan las plazas de Champions Sevilla Valencia en Europa League el descenso es para Villarreal Rayo Vallecano no Huesca en Segunda completada se completará hoy la jornada XXXIII con el Cádiz Zaragoza a las nueve y así están las cosas esos una granada ascenso directo promoción para Albacete Málaga y Mallorca el descenso es para Extremadura Nástic Córdoba el expulsado Reus y precisamente nuevo técnico cesado en segunda ayer el Depor despedía Nacho González después de no haber ganado en las últimas siete jornadas el elegido para a sustituirle es José Luís Martí del resto Garbiñe Muguruza se ha llevado el torneo de Monterrey al retirarse la bielorrusa Azarenka cuando perdía seis uno tres uno en balonmano el Barça se lleva también la Copa del Rey al ganara en la final la librarán ue Cuenca treinta hay cuatro dieciocho en ciclismo entre hoy y el próximo sábado tendremos la Vuelta al País Vasco hoy primera etapa crono de once kilómetros y Zumárraga Zumarraga y en la ACB ganaron Barça Real Madrid Baskonia lideran los azulgrana dos victorias de ventaja ocho jornadas del final de la temporada regular

Voz 2 46:15 indicó el otro

en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:57 diariodehoyporhoy del ocho de abril del año dos mil diecinueve escribe Alexandra chapado a ella varios compatriotas fundaron hace unos años una asociación de checos y eslovacos en Astún

Voz 4 48:09 días me llamo Alexandra

Voz 0371 48:12 yo soy Bea la República Checa soy médico estudia eran Prada y luego el mira era SVA especialidad Mara Lisenia aquí en Asturias desde el año dos mil

Voz 1727 48:23 ahora he sido sí

Voz 0371 48:25 jo de forma continua estoy trabajando en la en geriátricos como sugería tengo dos hijos a la niña mayor tiene trece años yo niño tiene nueve años una niños bilingües siempre me interesó mucho que pudiese defenderse a ambos idiomas pero claro cuando uno vive aquí pues llevan velo a necesidad digamos verse con más compatriotas sobre todo para que los niños practiquen el idioma días y así empezó digamos la nuestra asociación e empezamos a vernos con otros compatriotas hice remedar fiestas que estamos todos digamos felices con la elección de la presidenta Susana Caputova la presidenta de Eslovaquia eh no solamente porque es una mujer pero por qué nos encanta L el estilo con el que ganó ella ganó porque no no estaba atacando ningún otro político estaba explicando bien a sus ideas queremos felicitarme y sobre todo desearle mucha suerte en su nuevo mandato

Voz 1727 49:38 le queda hacías escribir Alexandra Lucía Taboada buenos días

Voz 48 49:43 buenos días Pepa les recuerdo a nuestro correo que es diaria de podía

Voz 0445 49:46 cadena Cadena punto com pueden enviar seis torea con