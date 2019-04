Hoy por Hoy (08/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1027 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal muy buenos días comienza la segunda semana de abril una semana tan llena de acontecimientos grandes y pequeños que nos van a faltar días para contar los para la mayoría esta es la semana del inicio de la Semana Santa las vacaciones escolares los niños en casa los planes para viajar quedarse en casa o visita el pueblo pero con ese marco de fondo comienza la semana del Brexit el jueves vuelve a ser fecha de alto riesgo de ruptura sin acuerdo salvo prórroga de última hora ese mismo día el jueves por la noche se inicia la campaña electoral en España campaña electoral que se va a desarrollar regulada por una ley del año mil novecientos ochenta y cinco que hace mucho tiempo que deberíamos haber cambiado no se ha hecho y así no se podrán publicar encuestas a partir del segundo lunes de campaña que no se puedan publicar no quiere decir que no se puedan hacer de manera que unos pocos privilegiados podrán podremos seguir viendo cómo evoluciona el voto pero la mayoría se quedará sin saberlo O'Shea porque el resultado de esos sondeos se pueden publicar en medios de fuera de España y ahora con internet todo vuela en fin una antigualla en la ley que no se sostiene de ninguna manera ya en el año dos mil nueve el Consejo de Estado recomendó suprimir esta prohibición pero no se ha hecho esa ley obliga también a la jornada de reflexión otra antigualla que no existe en muchos países con democracias sin tacha y eso que en esta ocasión nos viene muy bien reflexionar no un día sino toda la campaña sobre el momento decisivo que vive nuestro país después de cinco años de parálisis nos jugamos mucho en esta cita con las urnas nos jugamos probablemente lo que España vaya a ser en la próxima década así que más que jornada de reflexión lo que necesitamos es que los partidos en lugar de desacreditar se mutuamente nos den elementos para reflexionar Pepa Bueno

en la Cadena Ser

Voz 1727 02:21 y al margen de la crónica de precampaña la semana empieza con tres investigaciones abiertas por la muerte de tres mujeres este fin de semana Aimar

Voz 0027 02:29 encontraron el cadáver de una mujer en una playa de Ferrol y el de otras semidesnuda en las escaleras de un edificio de Torrevieja hoy se elevaba a practicar la autopsia

Voz 1727 02:36 en el tercer caso está claro ya para los investigadores que se trata de violencia de género es una joven de veintiséis años de Vinaròs que llevaba desaparecida desde el mes de febrero

Voz 0027 02:45 su novio ha confesado que la mató y que la enterró en un descampado de Tarragona donde han encontrado el cadáver

Voz 1727 02:50 Donald Trump pierde a otro miembro de su administración iban cuarenta y ocho en germen asoman sin si desea ahora dimitido Kristen Nielsen secretaria de Seguridad Nacional y uno de los rostros de la política anti inmigración de Estados Unidos

Voz 0027 03:04 lideró la separación de familias sin papeles en la frontera pero Trump llevaba tiempo criticando la por no ser lo suficientemente agresiva para frenar la llegada de inmigrantes

Voz 1727 03:12 otra noticia de la noche Nissan rompe definitivamente con Carlos Ghosn lo destituye como consejero de la compañía

Voz 0027 03:17 era el único cargo que le quedaba después de que en noviembre lo cesarán como presidente tras su detención por fraude fiscal

Voz 1727 03:22 en Reino Unido

Voz 0175 03:25 en San José usted los espejos Istok

Voz 1727 03:27 es el alcalde de Londres que dice que cada día cuatro ciudadanos tienen que ser ingresados por la polución así explica la tasa que desde esta medianoche pagan los coches contaminantes que entren en el centro de la ciudad

Voz 0027 03:39 equivalente a catorce euros que se suman a otra tasa por congestión en total hasta veintiocho euros al día por entrar al centro de Londres

Voz 1727 03:45 yo hoy empieza el mayor juicio contra la piratería que ha habido en España el de series yonquis

Voz 0027 03:50 de años fue la web más popular para ver pelis y Seris online a los cuatro acusados les piden una indemnización de casi quinientos cincuenta millones de euros por los daños al sector audiovisual

Voz 1727 04:04 y en deportes Joaquín Caparrós continuará al frente del Sevilla

Voz 1161 04:08 ya en el mes y medio que les resta la temporada después de anunciar ayer en rueda de prensa tras vencer su equipo cero dos en Valladolid que padece leucemia crónica

Voz 0175 04:16 me ha notificado que tenía una leucemia que no me impide entrenar no necesito ni planteamiento en han cogiera tiempo tranquilidad que voy a dar mucha guerra

Voz 1161 04:23 siete partidos hasta el final del campeonato el próximo fin de semana el derbi con el Betis en el Pizjuán visitas a Getafe Girona y metropolitano recibir también en su estadio a Rayo Leganés y Athletic en todos ellos estarán utrerano la próxima temporada dicho por el mismo Javier a lo que hace

Voz 0027 04:38 hay tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 04:40 buenos días buenos días se mantiene

Voz 0027 04:42 en una situación parecida la semana pasada es decir tiempo cambiante como mínimo hasta el miércoles ahora durante la mañana muchas nubes sobre todo en el centro sur y mitad oeste de la península con lluvias en general al débiles pero continuadas después se abrirán claros como ya pasó ahora mismo en la mitad oeste durante la tarde los claros dará lugar al crecimiento de nubarrones tormentas con chubascos que afectarán prácticamente cualquier punto del interior pero no serán lluvias generalizadas formarán preferentemente cerca de puntos de montaña quedarán más al margen de estas tormentas Canarias también Baleares

en la Cadena Ser

Voz 1727 07:03 con un pie ya en la campaña quedan cuestiones importantes en el aire por ejemplo el debate electoral será con o sin Vox el PSOE todavía no ha decidido en qué formato estaría dispuesta a participar Pedro Sánchez tienen que aclarar en los próximos días de momento sus estrategas han recuperado del cajón de los básicos el no es no con el que Sánchez se ganó a la militancia del PSOE hace dos años

Voz 10 07:28 siempre cumplo con mi palabra respecto al independentismo quiero ser igual de claro no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum

Voz 11 07:38 por la independencia no se va a quebrar la Constitución española en Qatar

Voz 1727 07:42 ahora Cataluña se va hoy Pablo Casado a presentar su programa electoral después de llevar al máximo la batidora argumental ayer en Córdoba imaginamos el Gobierno

Voz 4 07:50 Sánchez en el futuro ya tenemos al ministro del Interior Pablo Iglesias ya tenemos al ministro de Exteriores el señor Puigdemont ya tenemos al ministro de Justicia el señor Torra y ahora también tenemos al ministro hotel qué va a ser de que va a ser ministro de Defensa pues ya os digo que vamos el veintiocho de abril a evitar que en España manden los terroristas los independentistas y los comunistas no lo vamos a permitir medio consejo de mí

Voz 1727 08:18 estos sobre el programa en sí del Partido Popular hoy se va a confirmar que Casado incluye entre sus promesas la aplicación del ciento cincuenta y cinco sin límite temporal Isabel Villar buenos días

Voz 12 08:29 buenos días también reformar el Código Penal para volver a penalizar la convocatoria referéndums ilegales también reformar la ley del indulto para prohibirlos en casos de delitos de sedición y rebelión en materia económica el PP habla de una revolución fiscal bajar el IRPF y el impuesto de sociedades y suprimir los de Sucesiones Donaciones Patrimonio y actos jurídicos sobre educación Casado quiere implantar el bachillerato concertado en toda España y en materia social promete una ley de maternidad aumentar las ayudas a los cuidados paliativos y reducir las listas de espera en la dependencia para que en treinta días se resuelvan las peticiones de ahí

Voz 1727 09:00 yo dación programa electoral antagónico en casi todo ese que va a presentar también esta mañana Unidas Podemos Javier Alonso buenos días

Voz 0858 09:07 buenos días Pepa los de Pablo Iglesias proponer una jornada laboral de treinta y cuatro horas semanales y subir el salario mínimo interprofesional hasta los mil doscientos euros además quieren establecer una renta mínima garantizada de seiscientos euros mensuales blindar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC para financiar algunas de estas medidas planean subir el IRPF a las rentas más estas al cuarenta y siete por ciento para quienes superen los cien mil euros al año del cincuenta y cinco por ciento a partir de trescientos mil también un impuesto a la banca y prometen recuperar el dinero del rescate podemos quiere reformar en profundidad el sector financiero con una banca pública además las entidades no podrán prestar dinero a los partidos ni participar en el accionariado de los medios de comunicación

Voz 1727 09:48 yo y los periodistas preguntaremos a Unidas Podemos por el permiso para proyectar una fotocopia de los papeles de Bárcenas el sábado por la noche en las paredes de la Plaza Mayor de Madrid los papeles con la contabilidad secreta del tesorero manuscrita con el dinero que repartía en negro los papeles que publicó El País el asunto no es el contenido de la proyección sino la forma es una cuestión delicada porque el edificio sobre el que lo proyectaron es público y eso involucra el Ayuntamiento de Carmena que está intentando marcar distancias Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días de hecho contra lo que dice Podemos el ayuntamiento sostiene sostiene que no le ha dado autor

Voz 1275 10:23 estación si el Ayuntamiento de Madrid dice que avión autorización preliminar de un técnico pero no una autorización formal porque el papel no llevaba la firma del concejal del Distrito Centro que es quien tiene la responsabilidad última sobre la Plaza Mayor la documentación que aportó el promotor de la acción era correcta y ellos dicen no entran a valorar el contenido de esa propuesta tampoco aclaran quién presentó la petición para proyectar las imágenes aunque aseguran que van a revisar de nuevo el expediente a pesar de que Podemos ha promovido la proyección el Partido Popular culpa a Carmena escuchamos a la candidata del PP Isabel Díez Ayuso y la respuesta del compañero de Carmena más Madrid Íñigo Errejón

Voz 13 10:56 elijan sin ningún rubor sin ningún pudor los medios de todos los ciudadanos como son las fachadas de los edificios públicos para hacer electoralismo propaganda contra los adversarios políticos

Voz 0199 11:08 el Partido Popular está a punto de pedirle explicaciones a Manuela Carmena

Voz 14 11:10 porque llueva o porque no llueva o por todo lo contrario e me sorprende un poco que el Partido Popular le preocupe más la proyección de los papeles de Bárcenas que los papeles llevarse

Voz 1727 11:20 esta vez no va a denunciar hoy mismo ante la Junta Electoral gracias al Laura y mientras tanto de Ciudadanos Albert Rivera estrena el lema de campaña cantando

Voz 15 11:31 Ciudadanos os digo una cosa eh este lema Nos lo vais a quitar de la cabeza vais a estar en casa que que es muy pegador

Voz 1727 11:40 aunque en la ducha lo vamos a cantar menos gracia le hizo seguro la dureza con la que su candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls le exigió anoche en laSexta marcar distancias con Vox

Voz 0137 11:51 todos te vio Albert Rivera que subió al escenario y que sacia aquella foto polémica en la que también estaba el líder de la extrema derecha española

Voz 16 12:00 pienso que tenemos que luchar contra el separatismo catalana aquí la extrema derecha las tesis de Estado estigma no lo está haciendo ciudadanos serbios no lo está haciendo y creo que tendría que están en Chile

Voz 1727 12:11 tendría que estar en primera fila ciudadanos frente a Vox son las ocho y doce siete y doce en Canarias y en paralelo a la campaña pero impactando en ella continúa en la Audiencia Nacional la investigación por el presunto uso de la policía bajo el Gobierno del PP para perjudicar a los rivales políticos de de este partido del Partido Popular hoy declara como testigo Alberto Pozas que hasta el viernes pasado era el número dos de comunicación en la Moncloa dimitió después que Villarejo dijera que Pozas cuando dirigía Interviú antes de entrar en el Gobierno le había entregado a él a Villarejo el contenido del móvil de la asesora de Pablo Iglesias en el Partido Popular siguen mientras tanto sin inmutarse con este tema y no sabemos si está o no relacionado con este lodazal pero hoy publica el País que alguien pirateo hace sólo unos meses la cámara que el Ministerio del Interior había puesto frente a la casa de Iglesias Montero en su domicilio privado Aida daba bueno

Voz 0733 13:10 buenos días las pirateo y las difundió en tiempo real las imágenes que captaba la cámara en la casa madrileña de Galapagar de Montero Iglesias se podían ver simultáneamente en una página web de acceso libre podemos recibió entonces un anónimo con pantallas de esa web donde se veían imágenes de la vivienda y tres días después el pasado diecisiete de octubre decidió denunciarlo al Ministerio del Interior que certificó la veracidad de la información la investigación sobre el origen del pirateo ha llevado a la Guardia Civil a un servidor en Singapur pero ahí es donde se pierde el rastro y de momento no han podido identificar al

Voz 1727 13:38 los autores son las ocho y catorce siete y catorce en Canarias

Voz 6 13:45 pide ahora tu préstamo en virus quite lo transferido sin quince minutos entra ya en vivo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Wielgus

Voz 17 13:57 qué les pediría a San

Voz 18 13:58 energética haber pues yo que por trabajo me paso todo el día al volante pediría alternativas a la gasolina y al diésel

Voz 19 14:05 en una tus y promovemos los vehículos propulsados a Gas Natural que ahorran hasta un cincuenta por ciento de combustible y mejora la calidad del aire de nuestras ciudades

Voz 17 14:15 natural sí

Voz 20 14:17 BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando en la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 21 14:27 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 23 14:39 SER Hoy por hoy

Voz 0027 14:43 con Pepa Bueno dos presidentes

Voz 1727 14:45 compañías punteras en España el de Indra Fernando Abril Martorell de Gestamp Francisco Riberas se lamentaban hace unos días de que no encuentran en España a trabajadores cualificados para cubrir las necesidades de sus empresas en el caso de Indra se refería a trabajadores de un perfil tecnológico seguro que su empresa había dejado vacantes ochocientas plazas por falta de candidatos a Doc pero no todos en el sector lo ven igual Adela Molina las empresas

Voz 0011 15:13 lógicas llevan tiempo lamentándose de que no hay programadores au expertos en ciberseguridad en total en España donde el paro juvenil roza el treinta y cuatro por ciento hay más de diez mil puestos sin ocupar según la patronal digitales que agrupa a las principales empresas del sector su presidenta Alicia Richard explica cómo están de momento solucionando el problema

Voz 24 15:31 los asociados de digitales tienen sesenta mil alumnos las empresas ya están pasando a la acción hay empresas como Cisco que tienen una academia con muchísimos empleados Telefónica también

Voz 0011 15:43 desde dos mil cuatro las matriculaciones en algunas ingenierías han caído un treinta por ciento y en Ciencias un veintidós por ciento digitales ha encargado un estudio en más de diez mil colegios y cincuenta universidades para saber cuál es la causa aunque ya señalan la falta de formación tecnológica de los profesores como una de las posibles razones entre los profesionales del sector se apunta otra la precariedad en unos trabajos que exigen una alta cualificación David Meléndez es ingeniero informático experto en drones y una habitual entre los ponentes en encuentros tecnológicos

Voz 25 16:11 jóvenes observan que a lo mejor el esfuerzo que implica estuviera esas carreras luego no se va valorado en el mercado pierda industrias se queja de que es que los jóvenes tienen su equipo de los jóvenes lo que hacen es lo mismo que cualquier otra empresa buscar el retorno de inversión más eficientes

Voz 0011 16:26 los profesionales se quejan también de falta de transparencia en las ofertas de empleo y ninguneo por parte de las empresas la patronal subraya que sus empleados ganan un veintidós por ciento más que la media haciendo la cuenta sale que el salario medio está en torno a los veintiocho mil euros

Voz 1727 16:40 y de otras cuentas les hablamos ahora de las que van a tener que echar las empresas del sector del juego porque el Tribunal Supremo les acaba de dejar tiritando el alto tribunal sentencia que estas empresas si tienen que pagar IVA por las tragaperras en los bares Alberto Pozas

Voz 0055 16:57 el Tribunal Superior de Justicia tenía su propio criterio hoy ha sido el Supremo el que ha unificado la doctrina dando la razón Hacienda las empresas del juego si tienen que pagar el veintiuno por ciento de IVA por las máquinas tragaperras que tienen en los bares el IVA que sale de la factura que le pasan los establecimientos hosteleros donde está la máquina fue un empresario de Valencia al que llevó su caso a los tribunales reclamaba que Hacienda le devolviese los casi treinta mil euros que había pagado de IVA en este concepto hace diez años los jueces del Supremo entienden que los bares prestan un servicio a las empresas del sector del juego al poner sus tragaperras en sus locales y eso no está exento de pagar el IVA según los últimos datos oficiales hay más de ciento ochenta mil de estas máquinas recreativas tipo B

Voz 1727 17:35 Paris según datos del sector mueven más de

Voz 0055 17:37 dos mil quinientos millones de euros al año

Voz 1727 17:42 esta mañana Jabois está felizmente fascinado con un reportaje firmado por Manuel han sede en el país sobre las vías de investigación que abierto el caso de la mujer británica seguro que lo recuerdan lo contamos aquí en Hoy por hoy una mujer Air británica que no siente dolor dos mutaciones genéticas hacen que que sienta un bienestar permanente ya decía que no era bueno siempre SOE y hay expertos con los que ha hablado han sede que no descartan que en un futuro se pueda generar en las personas una sensación de bienestar inducida de manera biológica para batallar contra el dolor imagino sí

Voz 1389 18:16 hay otros psiquiatras que por lo contrario creen que es un fármaco ya existe no en forma de pues que heroína

Voz 0199 18:25 ahí no Valium con con resultados conocidos

Voz 1727 18:28 parece que a estas horas estas cosas a Vigo dieciocho si te dice hecho en Canarias me parece

Voz 26 18:34 es reducir la la vida a la a la felicidad y también es perderse algo jodido pero pero algo que el dolor y la pena o la tristeza también unos

Voz 1389 18:45 en la persona que somos mi me gusta mucho cómo acaba Faulkner una de sus novelas no recuerdo cuál creo que el ruido y la furia entre el dolor y la nada el hijo el dolor que con la felicidad como con las drogas siempre necesitas un poco más para igualar el efecto anterior por eso se llama adicciones Isère adicta querer ser feliz tiene que ser

Voz 1727 19:05 poco pesados sobre todo para los demás que es ser feliz además es ser feliz no ese es otro debate que hay entre la RAE directamente imagínate puede acabar escuelas mutaciones genéticas y los fármacos y supongo que has visto el vídeo que colgó Cristiano Ronaldo en Twitter

Voz 0199 19:24 han visto ustedes no se lo pide

Voz 1727 19:26 verdad que está jugando al fútbol con su hijo pequeño y la hija de la misma edad exactamente un metro detrás a chutar también el balón como su hermano pero ellas niña ya ya Cristiano no le pasa el balón parte el alma ver esa pequeña dar patadas en el aire sin que su padre sí mute bueno la cría termina aburrida claro coge lo que tiene a mano y que tiene a mano copa las como

Voz 1389 19:47 ya se empieza a un publicista no les sale no se me ocurre si la policía no les sale mejor ese anuncio y el efecto que ha tenido además en todo el mundo ha sido positivo fíjate

Voz 1727 19:55 ha sido positivo porque de hecho expresa como

Voz 1389 19:58 con nada el rol de en el que se educa muchísimo

Voz 1727 20:00 las familias están de libro sobre eso sobre los roles de género que parece efectivamente un anuncio Jabois esta mañana hasta mañana entonces un beso son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:18 qué tal buenos días llueve desde primera hora en Madrid muchas nubes con algo de viento y frío ocho grados en la Gran Vía llegaremos a los quince hoy de máxima los chubascos irán remitiendo a partir de mediodía a este lunes vamos a conocer los resultados de las primarias de Madrid en pie la plataforma que conforman Izquierda Unida anticapitalistas iban cada municipalista sobre quién será su cara visible en las elecciones del veintiséis de mayo en la capital tres concejales que actualmente se sientan con Carmen el grupo municipal de Ahora Madrid son candidatos en esas primarias si el favorito sin duda el ex concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato que confía

Voz 1727 20:48 en que una vez en las urnas los votantes de izquierda

Voz 1275 20:51 sepan sancionar a quienes lo han sido leales a sus ideas lo decía la semana pasada que en la SER

Voz 1161 20:56 yo creo que sí que también sabe reconocer las lealtades es de estricto a la hora de las exigencias en materia de coherencia de programa también es especialmente duro con esos elementos que se puedan entender cómo fragmentado de es o individualistas vamos el es dura y sanciona como estoy absolutamente seguro de eso

Voz 1275 21:17 pintan bien las cosas en las encuestas para Madrid en pie ni para la izquierda en general según el último sondeo de Telemadrid publicado este lunes si hoy se celebraran elecciones Izquierda Unida no conseguiría los apoyos necesarios para tener representación en la Asamblea a pesar de que el PSOE Ángel Gabilondo sería la fuerza más votada no lograría los apoyos necesarios de la izquierda para formar gobierno caen más Madrid sí podemos Ibooks irrumpirá como tercera fuerza en la región con un diecisiete por ciento de los votos Isabel Diaz Ayuso candidata del PP podría llegar a la Puerta del Sol con un pacto a la andaluza con Vox y Ciudadanos Gabilondo ayer volvía a insistir en el daño que puede hacer la fragmentación de la izquierda lo excesiva fragmentación

Voz 0175 21:55 también no piense ni de porciones en tanto las posiciones que a veces luego es difícil sumar porque habrá que sumar fuerzas para poder transformar y mejorar Madrid a mí no me gustan los bloques porque los bloques bloquean también las ideas enfrentan las ideas y yo soy partidario del diálogo y de los acuerdos soy yo no vivo en confrontación de bloques mide además de sumar aglutinar unir fuerzas

Voz 1275 22:21 el PP va a llevar hoy a la Junta Electoral el polémico vídeo de la Plaza Mayor titulares convertidas ambiente

Voz 1727 22:26 la proyección de Podemos que se vio el sábado recordamos los papeles de Bárcenas y que el PP denunciara también ante la Comunidad por tratarse de una fachada Bien de Interés Cultural del Ayuntamiento niega haber dado su autorización formal los trabajar

Voz 1275 22:36 tres de Urgencias del Hospital de La Paz estudian hoy en asambleas iban a la huelga por el colapso que sufren servicio llevan tres semanas denunciando Eloy exigen más camas para poder ingresar a los pacientes

Voz 1727 22:45 los vecinos de Vallecas afectados por la explosión de gas del viernes se reúnen hoy con la Junta de Distrito ochenta y dos familias han pasado el fin de semana fuera de sus casas y de momento no pueden volver debido a los trabajos en el edificio y la audiencia

Voz 1275 22:55 Provincial acoge hoy el juicio a un padre que intentó matar a su hijo porque quería seguir estudiando le asestó varias puñaladas en el abdomen la Fiscalía pide para él catorce años de prisión

los deportes

en Hoy por hoy

Voz 1275 23:12 salvo para el Atlético no ha sido un mal fin de semana para los equipos madrileños Sampe buenos días

Voz 1161 23:16 buenos días sólo a los de Simeone perdieron en el Camp Nou victorias del sábado de Real Madrid Rayo Vallecano ayer domingo se completaba la jornada treinta no con el Getafe uno Athletic cero y el Alavés uno Leganés uno con esto el Atlético sigue segundo a once puntos ya del Barça Real Madrid tercero a dos puntos de los rojiblancos en Getafe cuarto se mantienen en plazas de Champions Leganés X se mantiene ahora lejos del descenso con diez puntos de colchón el Rayo sigue en zona roja penúltimo a tres puntos de la salvación la próxima jornada nuestra el derbi Leganés Real Madrid en Butarque pero no será hasta el lunes a las nueve de la noche en Segunda después de treinta y tres jornadas el Alcorcón baja puestos en la clasificación perdía ayer cero uno con Albacete es décimo segundo once puntos por encima del

Voz 1275 23:53 ascenso el Rayo Majadahonda es decimocuarto también le

Voz 1161 23:55 del descenso con siete puntos de margen

Voz 23 23:58 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:08 pues vamos detrás otro vistazo a las carreteras esta mañana lluviosa en Madrid DGT María Herrero buenos días

Voz 0137 24:12 hola buenos días Laura pues todo apunta que se prolonga mucha saturación en todos los accesos destacamos la A6 desde Las Rozas también la A42 en la zona de Parla da cuatro en Valdemoro Illa tres practicamente de Arganda del Rey también en la M

Voz 8 24:26 esta tráfico muy saturado destacamos también

Voz 0137 24:28 éramos de Vallecas Coslada en sentido A dos también en la zona del barrio la fortuna en Pozuelo en sentido A seis y en Villaverde en directo

Voz 1727 24:36 con a la A4 también atención en la M50 hay un años

Voz 0137 24:38 es difícil en los tramos habituales en el tráfico en la capital en el hacer buenos días

Voz 1463 24:43 buenos días de nuevo Laura pues es ser sureste de la M30 el que soporta la peor parte de la hora punta de la lluvia a esta hora de la mañana hay importantísimas retenciones entre el nudo sur de Manoteras hay también retenciones en la en Eloy

Voz 1727 24:58 colado entre el Vicente Calderón y el Puente de los francés

Voz 1463 25:00 es pero sobretodo de salida en Avenida de América hacia la A2 donde las retenciones alcanzan ya en la esquina de Francisco Silvela lo que nos lleva a recomendarles una vez más el transporte público

Voz 1275 25:12 y ampliamos previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:15 buenos días hoy tendremos muchas nubes e con momentos de lluvia Si bien no esperamos cantidades importantes de agua además serán momentos breves muchas pausas e incluso con momentos de sol y temperaturas más altas que ayer han subido las mínimas máximas alrededor de los quince grados pero durante la tarde con un poco de viento que acentuará la sensación de frío cota de nieve dos mil metros volverán a bajar mañana cuando durante la tarde esperamos tormentas en cualquier punto de la Comunidad

Voz 7 25:41 el precio de la gasolina vuelve a subir y alcanza su récord histórico ajeno

Voz 8 25:45 a este paso no se va a poder llenar el depósito que no te enteras Luis con él

Voz 27 25:49 la lista T bienales Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart Key Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos lleva el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1275 28:51 finos de Valdemingómez se reúnen este lunes con el concejal de Desarrollo Urbano José Manuel Calvo preocupados por el futuro de esta planta quieren que se cierre el Ayuntamiento de Madrid lo prometió a principios de la legislatura y en teoría en seis años cumplirá esa promesa Enrique Villalobos ex presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid

Voz 35 29:08 bueno los riesgos una incineradora de residuos pues son bien conocidos son mayor probabilidad de contraer algunos tipos de cáncer que enfermedades en los periodos de gestación y eh malformaciones ha partos prematuros grandes prematuros

Voz 1275 29:28 esto en Valdemingómez mientras en el Corredor del Henares la gestión de las basuras no termina de contentar a todos hace unos días los vecinos de Alcalá se manifestaron para pedir el cierre del vertedero esa ciudad este fin de semana ayer los vecinos de Torrejón de Ardoz salieron también a la calle para protestar contra la apertura prevista para mediados de dos mil veinte de la planta de tratamiento de residuos de Loeches las nueve grados en el centro de Madrid sigue la lluvia en toda la comunidad más información enseguida en Hoy por hoy con Pepa Bueno

en la Cadena Ser

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa

Voz 4 30:14 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 si no fuera por la anestesia que han generado los propios británicos con sus vaivenes sobre el Brexit Ésta sería una semana de histeria política porque todavía cabe la posibilidad la posibilidad real de que la ruptura se produzca este mismo viernes pisen acuerdo Theresa May lo está intentando evitar ha pedido una nueva prórroga pero todo sigue en el aire hasta ahora en Estados Unidos Aimar noticia esta madrugada

Voz 0027 30:43 ha dimitido un nuevo miembro del Gobierno en el número cuarenta y ocho que se baje del barco en dos años de presidencia

Voz 0137 30:48 que es es enorme Sean Mc Kinsey

Voz 0027 30:51 el Kirsten Nielsen secretaria de Seguridad Nacional la mujer que ha ejecutado en este tiempo la política antiinmigración de Trump lideró la separación de familias sin papeles en la frontera pero el presidente llevaba tiempo criticando era por no ser lo suficientemente agresiva esta madrugada ha terminados dimitiendo

Voz 4 31:07 aquí en España van a más las muestras de apoyo

Voz 0027 31:10 al entrenador del Sevilla Joaquín Caparrós que ha anunciado que padece leucemia crónica un tipo de cáncer en la sangre que según él mismo ha contado le han detectado a tiempo y no le va a impedir seguir entrenando Sara Armesto buenos días

Voz 0133 31:21 buenos días Caparrós lo anunciaba ayer en la rueda de prensa tras el partido que ganó su equipo ante el Valladolid enviando esta Sage de tranquilidad

Voz 37 31:28 impide entrenar no necesito ni alzamiento alemán cogieran tiempo ni quiero transmitirle a mi gente a la gente que me quiere que tranquilidad

Voz 38 31:35 ya

Voz 0133 31:37 enviado mucho las muestras de apoyo han sido continuas por redes sociales y también por parte de sus compañeros como el entrenador del Betis Quique Setién

Voz 0175 31:45 estas cosas a veces les restan importancia a todo lo demás no cuando uno todos lo pedimos que tener salud que esto es lo más importante no ojalá que se recupere pronto

Voz 0137 31:56 la enfermedad como Caparrós ha confesado

Voz 0133 31:59 me permita hacer vida normal y no le afectarán su trabajo al frente del club

Voz 2 32:04 que escuchar hablar

Voz 23 32:06 hacer tres palabras que en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos de quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa Bank escuchar hablar

Voz 39 32:23 sí

Voz 1706 32:28 y a esta hora

Voz 1727 32:30 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1706 32:32 los días Pepa buenos días a todos a la política le encanta engañarse con el mismo ridículo formalismo con el que anuncia que se cierra la precampaña Se abre la campaña como si hubiera alguna diferencia se empecina en perpetuar costumbres que ya no tiene sentido algunas son inofensivas como las pegadas de carteles o muy te muy escasa utilidad como los mítines para convencer a convencidos pero otras tiene mayor importancia como prometer lo que se sabe que no se puede cumplir o jurar por lo más sagrado que nunca Sara lo que sí sabe que sí interesan si Seara no debería consolar los que eso también forma parte de la tradición primero porque de ahí nace el descrédito de la política y segundo porque no tenemos tiempo para perderlo miren estamos en un momento muy delicado de España en un momento delicadísimo de Europa en un mundo en una formidable transformación discursiva de modelos de vida que no hay ciudadano que no perciba todos sienten ese vértigo todos se llenan de preguntas e inquietudes sobre lo que van a significar estos cambios en su vida en su trabajo en el futuro de sus hijos sin embargo nuestra política vive de espaldas a este tiempo histórico es insoportable la desproporción entre la magnitud de los desafíos que tenemos que afrontar en todos los campos y está hoy ha podido de pequeñeces grandilocuencias vacías y folcloristas de guardarropía con la que algunos están llenando la campaña electoral el problema no es la casa de Bertín el problema es que están queriendo convertir en casa de Bertín toda la política nacional demasiado a menudo lo consiguen

Voz 40 34:04 buenos días en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido ochenta mil novecientos cincuenta y tres serie veintiséis asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfrutan del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 1727 36:28 y en esta mañana de lunes en Radio Galicia Antón Losada bos días buenos días en Radio Barcelona Lola García directora adjunta de la vanguardia bon día a día EMI a mi lado en Radio Madrid José Antonio Zarzalejos periodista buenos días hola muy buenos días no te puesto Titulos Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago minuto de tiempo es resultado de la precampaña cuando se acerca el momento de pedir el formalmente el voto Zarzalejos

Voz 1027 36:56 bueno yo creo que los electores del Partido Socialista lo tienen

Voz 45 37:00 claro Si hay una bolsa

Voz 1027 37:02 de tu Vita activos que saltan de Ciudadanos al PP del PP ha sido decía Ciudadanos C's a Vox es es Cyrus un circuito cerrado en en en los tres partidos de la derecha mientras que parece que aquellos que quieren votar al al socialismo son muy vivos el porcentaje en este momento de fidelidad de voto al Partido Socialista es con diferencia el más alto de todos la de todas las opciones que hay en contienda

Voz 1727 37:36 cómo llegan los partidos a esta semana fusión

Voz 1389 37:39 para poner un titular esta campaña diría que es la campaña más emocional el si sino fuera porque es una novela de Stefan Freile puzzle la titularidad es la la impaciencia el corazón porque es que vamos todos

Voz 1727 37:50 culpe de sentimentalismo

Voz 1389 37:53 acción de propuestas y de soluciones nada de nada y además lo del bipartidismo habrá acabado pero la verdad es que la campaña está marcada por dos bloques que cada vez se van cerrando más

Voz 1727 38:03 emocional que no emocionante que también lo es no por la incertidumbre que hay en torno al resultado Antón

Voz 46 38:11 bueno yo pues si con la línea de Iñaki Gabilondo sí

Voz 0199 38:14 es verdad que estamos tirando hacia la política espectáculo la verdad que el espectáculo no es demasiado bueno y parece que esté generando una enorme tensión yo creo estamos

Voz 46 38:23 es un momento un momento un poco el día de la marmota no parece que todos los días de campaña solomillo

Voz 0199 38:29 como ninguno de los partidos acaba de conseguir lo que quieren y el PSOE consigue concentrar el voto ni el PP consigue estabilizarse o librarse de la sombra ciudadanos a los indecisos parece que tampoco les gusta la espectáculos no acaban de decantarse tan

Voz 1727 38:43 eso sería más rigor académico si es verdad que nos dirigimos al espectáculo la política espectáculo si es verdad dice Losada de dudas a estas alturas de la campaña de la mañana del lunes ocho y treinta y nueve siete y treinta y nueve en Canarias Bellaterra buenos días

Voz 35 39:00 muy buenos días y exportamos

Voz 1727 39:03 punta de Unidas Podemos candidata por Navarra al Congreso hoy esta formación presenta en poco más de veinte minutos el acto para periodistas y luego el público su programa electoral programa que han podido votar los inscritos en Unidas Podemos hasta anoche tiene ya resultados del apoyo interno a la al programa que presentaban

Voz 35 39:26 Mariano pero yo confío en que vaya a recibir un apoyo mayoritario principalmente porque se trata de un programa que si conseguimos llegar a aplicarlo a partir del veintiocho de abril lo que va a suponer es un avance una recuperación en unos pocos meses de estos diez años perdidos que nos ha dejado el Partido Popular no se trata de un programa que señala dos horizontes muy claros un horizonte morado para avanzar en todas esas políticas feministas que está reclamando a nuestro país que el Código Penal recoja hace sólo si es si ampliar por ejemplo la violencia machista para que casos como el de la obra duermo sean considerados violencia machista vamos a ver tampoco sentencias como la de la manada y luego plantea un horizonte verde que supone entender cómo una oportunidad la lucha contra el cambio climático y hacer realidad bueno pues cosas que que ya señala la Unión Europea no como que se todas la producción energética que se haga en España para el dos mil cuarenta sea de energías renovables al mismo tiempo que planteamos garantías en en derechos laborales como que se tenga que justificar mucho más en el empleo temporal no pueda campar a sus anchas la temporalidad como está ocurriendo en estos últimos años si Bono varias bastantes medidas para jóvenes porque desde luego los jóvenes son los grandes olvidados de esta campaña decía alguien antes que que no hay propuestas yo creo que nosotros sí tenemos

Voz 1727 40:46 como como por ejemplo la tarjeta de transporte

Voz 35 40:49 única para toda la ciudadanía que sea gratuita para los menores de veintiséis años otra cosa es que no se hable de propuesta

Voz 1727 40:55 yo no tiene Bellaterra existe memoria económica que acompaña todas estas propuestas

Voz 35 41:01 sí siempre de hecho tenemos un equipo económico que es maravilloso que no sólo nos permite tener las mejores propuestas sino que además creo que Unidos Podemos es el único partido que tiene el compromiso de llevar a cabo este programa como lo que es que es un contrato con la ciudadanía que es nuestro compromiso casi nuestro currículum no

Voz 1727 41:20 el vamos a las elecciones y el compromiso

Voz 35 41:22 qué es lo que nosotros sí tenemos las manos libres no le debemos ni un euro a los bancos por ejemplo cinco impuesto a la banca pues lo podemos sin plan implementar porque tenemos las manos libres porque no se financia la gente

Voz 1727 41:33 mañana nos tocará desentrañar lo que ustedes proponen y la memoria económica que lo acompañan será el día mañana que nos dediquemos a eso nos puede avanzar el dato de participación por lo menos de los inscritos que han votado a favor y en contra del programa tampoco tienen ese dato el de participación

Voz 35 41:49 todavía no de verdad sino no estaría encantada de decíroslo pero digo bueno yo creo que que tendrá un apoyo mayoritario por eso

Voz 1727 41:56 ya que las personas diga son terminó de votar anoche verdad

Voz 35 42:01 sí Illes tempranito

Voz 1727 42:05 no digo porque las elecciones sabemos el resultado la misma noche en que se produce esto es más complejo me imagino

Voz 35 42:10 lo malo es que me llamado a mí no a Pablo Echenique que es el que suele tener el resultado de de los temas orientativo

Voz 1727 42:17 oiga conocía el pirateo de la Cámara de interior frente a la casa al domicilio privado de Pablo Iglesias Irene Montero

Voz 35 42:24 sí la verdad es que es un tema que que teníamos vamos que ya habíamos denunciado en octubre se están viendo cada vez más datos sobre cómo se ha hecho esa guerra sucia contra Podemos literalmente por lo que decía no porque creo que somos el único partido que que hace lo que dice y eso le ha dado mucho miedo a a los poderes económicos a políticos de este país que usted lo que tales

Voz 1727 42:46 tiene que estar relacionada con con la guerra sucia contra Pablo Iglesias este pirateo cambie

Voz 35 42:51 yo es que creo que que el acoso y derribo que se ha hecho contra nuestro secretario general no porque sea él sino porque representa las aspiraciones y la voluntad de miles de millones de personas en nuestro país es así pese a todo tiene que ver con todo al final porque lo que han sufrido lo que ha sufrido Pablo Iglesias no tiene en nombre de hecho creo que el silencio del Partido Popular de Ciudadanos y el Partido Socialista con este tema es un silencio culpable es un sube un silencio que les que les acusa porque en un país democrático y todo el que quiera llamar demócrata tendría que denunciar con absoluta vehemencia esta cuestión ante lo que mucha gente está llamando ya el Spanish de no

Voz 1727 43:32 pues bueno la historia colocará a cada uno en su lugar ya que la tengo en suerte la proyección de los papeles de Bárcenas sobre un edificio público de la Plaza Mayor de Madrid fue un acto de precampaña de Podemos así lo entiendo porque podemos lo ha reivindicado tenían ustedes permiso dice el Ayuntamiento que no lo había concedido

Voz 35 43:49 si nosotros teníamos todos los permisos en regla todo lo que lo que había que pedir se pidió hoy ICO concedido y la verdad es que me sorprende que haya generado más polémica la cuestión de los permisos que lo que se proyectó que es la verdad que es que el Partido Popular ha utilizado las instituciones de todos para enriquecerse para para hacer políticas para sus amigos me parece que lo que se proyecto allí que son los papeles de Bárcenas que es lo que se llevaron a las sacados por los políticos del Partido Popular entre ellos el señor en el punto Rajoy que como no lo han desmentido entendemos que es Mariano Rajoy bueno pues que me parece increíble que sean genere más polémica juegos la proyección que pueda

Voz 1727 44:29 que por lo que allí se proyectaba

Voz 35 44:31 tengo la sensación de graves hechos generan polémicas cuando en realidad lo que quiero ir la gente y lo que dice la gente en los bares en los grupos de whatsapp es la verdad no

Voz 1727 44:40 pero pero que dígalo usted entiende que pero prohíbe que un acto de campaña un edificio público sino tienen el permiso el resto se quejó

Voz 35 44:47 pero tienen tiene los permisos se eh por eso entiendo no entiendo muy bien cuál es la polémica hay como ha generado nosotros tenemos todos los permisos que que hacían falta pero insisto me sorprende que eso haya generado más polémica que el hecho de que los papeles de Bárcenas que son una una auténtica vergüenza hay una una estafa contra la ciudadanía española porque se ha está usando su dinero

Voz 1027 45:10 público para hacer con lento

Voz 35 45:13 las contra pues bueno cobrando ha hablado con él

Voz 1727 45:15 también tú imaginaba verdad ahora la lo ha hablado con el hablado todavía digo porque del Ayuntamiento es desde me digan que no

Voz 35 45:23 se trata de un bueno yo quiero explicarlo porque a veces como

Voz 1727 45:26 me comprometo con todo

Voz 35 45:29 nosotros hacemos una solicitud al Ayuntamiento de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid gobernada el Partido Popular ellos nos han concedido los permisos ahí está todo en correcto y así lo hemos hecho lo digo porque como hay habido algunos que se han dedicado a Ammán golear en nosotros hacemos todo de manera correcta cumpliendo

Voz 1727 45:47 no el protocolo velará portavoz adjunta de Unidas Podemos candidata por Navarra el Congreso partido que presenta su programa a partir de las nueve de la mañana de hoy muchas gracias por estar en la SER buenos días

Voz 35 45:57 a vosotros un placer hasta luego

Voz 41 46:01 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 42 46:09 en gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es