Hoy por Hoy (08/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:23 comenzábamos este programa diciendo que quedaban muchas incógnitas en torno a la campaña electoral por ejemplo se habría cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado como viene reclamando el líder del Partido Popular bueno pues Aimar Bretos el PSOE descarta ese cara a cara

Voz 0027 00:39 Nos acaban de confirmar fuentes del comité electoral del Partido Socialista no habrá cara a cara entre Pedrosa Sánchez Pablo Casado el Comité Electoral se reúne hoy tiene que tomar otras decisiones también sobre debates por ejemplo si Sánchez participa o no en un debate a cinco incluyendo Vox o a cuatro dejando fuera al partido de extrema derecha esta decisión la la conoceremos en las próximas horas en unos minutos saludamos aquí en Hoy por hoy a Cayetana Álvarez de Toledo ex número uno del PP por Barcelona va a presentar esta mañana junto a Pablo Casado el programa electoral de los populares allí en la capital catalana también presenta hoy su programa Unidas Podemos en Hoy por hoy hemos hablado hace unos minutos con Johnny b Larra que es candidata por Navarra

Voz 0716 01:17 se trata de un programa que señala dos horizontes muy claros un horizonte moral para avanzar en todas esas políticas feministas que está reclamando a nuestro país que el Código Penal recoja que sólo si es si luego plantea un horizonte verde que supone emprender como una oportunidad la lucha contra el cambio climático y hacer realidad bueno pues cosas que ella señala a la Unión Europea no como que se toda la producción energética que se haga en España para el dos mil cuarenta energías renovables no

Voz 0931 01:46 Doña acaba de anunciar que su lista para las europeas además de pulmón elevan a encabezar otros dos fugados de la justicia Jaume Bofill sí de número dos era la excusa ya Toni Comín que mantiene su escaño en el Parlament por Esquerra muy próximo al ex president fue el único de los republicanos que no dejó no abandonó su escaño como hizo por ejemplo Marta Rubira además en esta lista de número tres el también exconseller aclara Cathy que sigue en Escocia

Voz 0027 02:09 admitidos ya en cuestiones electorales resultados de esta madrugada de las generales que se han celebrado en Andorra el partido de centro derecha que llevaba ocho años gobernando el Principado ha vuelto a ganar pero pierde la mayoría absoluta será Pons

Voz 1473 02:21 con once escaños de veintiocho posibles tendrán que buscar alianzas para gobernar y la primera opción sería con la fuerza territorial de La Massana ciudadanos comprometidos que ha obtenido dos escaños y la fuerza de derechas tradicionalista tercera vía que ha obtenido cuatro también suponían con los liberales que han obtenido cuatro escaños pero el pacto y es más difícil con esta fuerza en la oposición y con un buen resultado que mejora ostensiblemente el obtenido hace cuatro años se sitúa el Partido Socialdemócrata con siete escaños

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 6 04:40 sí recordaba una canción de Pamela esto le tendió la mano al señor Casado para intentar formar un gobierno de coalición con Vox

Voz 4 04:49 ha dicho el texto a ver puerta

Voz 5 04:54 Clemente que diga la verdad que hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña el Gobierno de Sánchez en el futuro ya tenemos al ministro del Interior Pablo Iglesias oyente de quitarle a Iglesias la economía de España ya tenemos al ministro de Justicia al señor Torra independizar

Voz 4 05:11 Carlos de de Torra manipula y ahora también tenemos al ministro Otegi no es no

Voz 6 05:20 a mí me gustaría entenderme con todas las formaciones políticas el resto pues traigo pimientos rellenos de mierda

Voz 4 05:35 pero estamos diciendo la verdad confiar siempre cumplo con mi palabra no no veo Alves dejará Sancho hace tres años pacte con el señor Rivera o pimientos son ecológicos español en casa

Voz 5 05:55 cena o comida en casa miento rellenos de qué mierda van juntos y aquí la moda de que me gusta lo

Voz 4 06:01 el indie o la fusión vuelta que no Amin Camela Kamel Pepa Bueno ha llenado eh eh

Voz 1727 06:21 en ese en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos con Lola García con Antón Losada y esta mañana también con Cayetana Álvarez de Toledo candidata del Partido Popular por Barcelona eso de los diputados muy buenos días muy buenas ideas Un partido que presenta esta mañana su programa electoral hasta hace unas semanas ha sido usted tertuliana en Hora Veinticinco con Ángels Barceló ahora vuelve a la batalla en la primera fila de la política estos viajes de ida y vuelta entre el periodismo y la política que los llevaron

Voz 7 06:48 bueno los llevamos llevamos con mucha pasión con ilusión por

Voz 8 06:53 lo que el reto que tengo por delante en Barcelona en Cataluña y con ganas de que las cosas salgan bien bien para España ante Haas adecuada ante

Voz 1727 07:02 es de nada hemos escuchado a las nueve en el boletín que

Voz 8 07:04 el PSOE descarta un cara a cara entre

Voz 1727 07:07 Pedro Sánchez y Pablo Casado como viene reclamando

Voz 8 07:10 casado desde que comenzó practicamente la campaña

Voz 1727 07:13 bueno lo valora

Voz 8 07:14 no se atreve Pedro Sánchez no se atreve a debatir con Pablo Casado yo lo lamento porque creo que ese cara a cara sería de inmenso interés para todos los ciudadanos para todos los españoles para comparar dos dos visiones de España y dos proyectos

Voz 1727 07:28 pero cree que reflejan la realidad electoral y política española en este momento

Voz 8 07:33 bueno sí la verdad es que sí son los dos principales líderes que hay en el Congreso de los Diputados ha bastado vi hasta ahora sea el líder de la oposición y el presidente del Gobierno ir más allá de los sondeos y las evidentes fragmentación es que se están viendo por un lado por el otro son las dos personas con más posibilidades de presidir el Gobierno de España en los próximos años sería enormemente interesante para todos nosotros verles comparar sus proyectos y sus sus políticas

Voz 1727 08:00 la decisión de que fuera cabeza de lista por Barcelona usted se la ofreció casados en la propuso usted misma

Voz 8 08:06 a mí no se me había ocurrido la verdad entonces estaban firmemente ejerciendo el periodismo está en un momento Tin que de nuevo de alguna manera mi etapa como periodista venía de de Venezuela crónica sobre el terreno cosa que no había hecho tantas a lo largo de mi de mi trayectoria ya pero contenta ilusionada me llamó Pablo Casado un domingo quedamos a tomar un café un lunes y me lo propuso entendí que tenía sentido político y también tenía sentido para mí personal porque el asunto Catalunya es asunto que llevo trabajando y sobre el que estoy preocupada hace muchos años

Voz 1727 08:39 cree usted que en Cataluña hay un problema político

Voz 8 08:42 hay un problema democrático en Cataluña

Voz 7 08:44 falta democracia en Cataluña en Cataluña y una mitad de la población una mitad de los catalanes no optan

Voz 8 08:51 siendo protegidos democráticamente por sus instituciones desde hace muchísimo tiempo y esa mitad de Cataluña necesitamos visibilizar la reforzarla amparar la protegerla

Voz 1727 09:01 en poder a verla y la otra mitad que defiende el proyecto independentista existe luego hay un problema político

Voz 8 09:08 bueno hay una división una fractura interna sin duda alguna durante muchas décadas lo más curioso es que esa fractura interior no se reconoció ni hizo porque el nacionalismo lo copaba todo lo ocupaba todo era considerado el interlocutor legítimo único de de todo el mundo incluso el estado de los partidos nacionales y entonces arrinconó hoy se despreció esa otra mitad existía una mitad constitucionalista una mitad que quiere vivir que en paz en libertad que es tolerante que acepta el pluralismo que por ejemplo el espacio público

Voz 1727 09:39 es esa mitad si acepta que es una España

Voz 8 09:41 yo público neutro para todos no pero la mitad nacionalista la mitad separatista o sus representantes políticos no aceptan esa neutralidad democrática todo lo contrario

Voz 1727 09:50 hoy presenta que el problema electoral en Barcelona incluye la aplicación de un ciento cincuenta y cinco inmediato y sine die se vuelven ustedes a La Moncloa

Voz 8 09:58 es exactamente sine die la la lectura lo verán cuando vean el programa lo que dice no el el artículo sí cincuenta y cinco es un artículo más de la Constitución que facilita una cantidad de opciones porque es muy cortito ir relativamente ambiguo lo que dice es que cuando hay una agresión íbamos una comunidad autónoma se niega a proteger y defender el interés general a pesar de haber sido reiteradamente digamos ha advertido de ello pues lo que tiene el Gobierno central la capacidad ir alcohol al Senado en este caso el Parlamento pedir eh vale para tomar determinadas medidas que pueden ser de un tipo de otro puntuales quirúrgicas menos quirúrgicas más generales que da un abanico de posibilidades es el Estado de derecho en acción nada más

Voz 1727 10:40 sí pero qué es lo que quiere plantear el Partido Popular porque claro está en abierto el artículo ese genérico efectivamente convendría saber a qué se refieren cuando dicen un ciento cincuenta y cinco inmediato sin límite temporal no eso es lo que dice o no tampoco no dice

Voz 8 10:53 exactamente sin límite temporal no tengo aquí la redacción no tengo delante lo siento mucho notará lo que adelante no dice exactamente sin límites y se dice sea que se se va aplicar si es necesario aplicarlo y eso es muy importante que sea así sea no hay ningún problema en la aplicación de hecho la aplicación de la ley es fundamental para que podamos convivir los distintos y la persona

Voz 7 11:13 de los ciudadanos en un estado de ver para creer es la de suspense

Voz 1727 11:17 de la autonomía no no no entiendo sí

Voz 8 11:19 no es la suspensión de la autonomía el ciento cincuenta y cinco permite ya sea quitaron Gobierno como hizo el señor Rajoy convertirlo en un ciento cincuenta y cinco electoral porque también convocó elecciones te puede permitir por ejemplo sustituir al consejero educación puede permitir sustituir a la dirección de TV3 puede permitir eh abordar determinadas materias legislativas es un ciento cincuenta y cinco como explican los constitucionalistas los administre es es un artículo que permite insisto desde medidas muy puntuales a medias muy amplias en todo caso que que lo que hay detrás de la filosofía del programa electoral del Partido Popular que es lo importante no es asegurarnos que la democracia funcione plenamente en Catalunya que la ley se cumpla Clos valores y principios democráticos del pluralismo de tolerancia diversidad de respeto al otro de una de una educación en libertad y sin adoctrinamiento de que la policía no sé pisada para servicios que no sean puramente de seguridad que no se convierta una policía ideológica como la que pretende ahora montar el señor Torra de que los símbolos sean respetados de que en por ejemplo dos edificios públicos símbolos que dicen no que España sea una dictadura que eso lo que dicen los lazos amarillos pero que dicen algo más esos lazos son una ofensa a la otra mitad de Catalunya los constitucionalistas y eso no puede ser debemos respetar lo básicas principios y elementos democráticos de un territorio neutral

Voz 1727 12:46 luego le pregunto por la policía política del Ministerio del Interior del Gobierno de España pero antes de antes de nada una

Voz 8 12:51 en la de tu claro no pero

Voz 1727 12:54 la lo hubiera el Partido Popular también una vez que ese periodo que no tiene tiempo según dice en al programa electoral haya concluido una vez que ustedes hayan garantizado de lo que dice que pretenden Cockell ciento cincuenta y cinco que es garantizar el cumplimiento de la ley que pasa con Cataluña bueno

Voz 8 13:11 insisto que lo estoy explicando yo creo que hace falta un rescate democrático de Catalunya y el empoderamiento de los demócratas de Catalunya esa mitad que sí reconoce la Constitución que sí respeta la ley que sí valora la libertad propia y la ajena que rechaza la discriminación y la insolidaridad esa esa mitad también tenemos que reforzarla podrá darle visibilidad y hacer que haya cada vez más constitucionalismo en Catalunya seis es verdad hay dos bloques no ha habido tradicionalmente de los años ochenta hasta aquí

Voz 1727 13:39 cómo se resuelve la fractura interna al día siguiente de que puedan y los

Voz 8 13:44 lo que estoy diciendo reforzando el constitucionalismo y el amor por la libertad y la igualdad en Catalunya tenemos que hacer que cada vez más catalanes opten por una opción que es llano políticas democráticas es decir que opten por los caminos de libertad por el pluralismo la tolerancia porque era vivir con el otro hay una mitad de Catalunya o una parte importante no sé si exactamente una emita una parte muy importante que no quiere vivir con otros catalanes y que no quiere vivir con otros españoles yo creo que eso hay que abordarlo de frente preguntarle a esta gente no sé si lo usted tiene razón en no querer vivir con los demás es decir usted que le pasa porque lo quiere vivir con otros catalanes que piensan de otra manera porque no quiere vivir con otros españoles es que en el fondo eso es xenofobia y eso tiene que ser abordado tenemos que hoy digamos animar a todas estas personas a ser una profunda meditación democrática y al mismo tiempo reforzar el constitucionalismo ya que haya más libertad más libertad digamos menos injerencia invasión del nacionalismo en la vida de las personas en la al hijo que es es una ideología profundamente reaccionaria en cualquiera de sus expresiones eh muy reaccionaria que mira hacia atrás que se alimenta el victimismo del odio al otro de la diferencia el miedo no es ideología no permite a los individuos y las personas

Voz 7 15:00 libremente digamos florecer libremente

Voz 8 15:04 progresar y además vincularse afectivamente con otros de una manera natural positivo hay que hace posible la convivencia la civilización

Voz 1727 15:12 Cayetana Álvarez de Toledo usted diría que Vox es un partido nacionalista con esta descripción

Voz 8 15:15 va a hacer para mí son Partido nacionalista lo he dicho siempre se tiene es un partido que tiene en fin claros elementos nacionalistas y que exalta digamos una retórica inflamada nacionalista hizo ante eso siempre digo eso no no me parece el camino adecuado ni muchísimo menos

Voz 1727 15:31 además hace falta coraje constitucional

Voz 8 15:34 patriotismo de la Constitución además

Voz 1727 15:36 periodista de políticas periodista así que vamos con media docena de preguntas cortas a ver si consigo que hablemos nevar

Voz 8 15:43 contar pues no es no del señor Sánchez

Voz 1727 15:45 en la bien muy administrarle pero de momento lo que querría saber es austero incómoda lo que vamos sabiendo de la policía política que presuntamente fabricaba pruebas contra un partido liza electoral con el PP desde el Ministerio del Interior la incómoda hasta pedir a su partido una investigación interna

Voz 8 16:04 no es que me como sea si eso se demuestra

Voz 1727 16:06 el oro así eso

Voz 8 16:09 jueces lo demuestra me parece absolutamente deplorable pero habrá que demostrarlo primero yo analizo miro las informaciones voy viendo espero que los jueces hagan su trabajo lo hagan de la manera más rápida posible y eso se demuestra pues si sus con conductas deplorables

Voz 1727 16:23 mientras aquí lo hemos usado puede ser candidato el que era director general de la Policía

Voz 8 16:27 es que no lo es no hacerlo

Voz 1727 16:30 por designación autonómica no la han descartado

Voz 8 16:33 han descartado pero el momento no es candidato al margen de que sea o no candidato insisto dos cosas muy importante cuando los jueces se pronuncian y hay sentencias entonces hay que hacer las valoraciones absolutas de rigor esto es lo hubiese mantenido como periodista y lo mantengo como política porque no podemos tampoco digamos cargar unos la presunción de inocencia sobre las personas veamos hasta el final lo que dicen los jueces analicemos lo investigue los periodistas investiguen y publican sus informaciones con rigor también no hagamos juicios ni prejuicios paralelos

Voz 1727 17:04 sacaron ustedes seis diputados en Cataluña en las últimas elecciones cuatro de ellos por Barcelona firma por repetir ese resultado

Voz 8 17:13 me encantaría sacar un magnífico resultado en Cataluña las cosas no son fáciles evidentemente no nos vamos a engañar pero yo tengo mucha ilusión creo que hay muchas personas en Cataluña que se sintieron desprotegida si desamparadas y durante estos años por todos los sucedido por el nueve N muchos elementos podríamos estar largamente analizando hacia atrás pero creo que en muchas personas saben hoy que el Partido Popular tiene claro lo que tiene que hacer y está dispuestos a protegerles en pararles reforzar el constitucionalismo que es tan importante no sólo para ellos sino para la convivencia de todos

Voz 1727 17:46 este fin de semana Pablo Casado ha dicho que Pedro Sánchez ahora ministros Arnaldo Otegi a Puigdemont usted lo cree también que Otegi Puigdemont eran ministros de un gobierno de Pedro Sánchez

Voz 8 17:56 no creo porque creo que no habrá Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1727 18:00 si la crisis constitucional del otoño separatista catalán fue más grave que el 23F cree que habría que haber enviado el Ejército resolverlo

Voz 8 18:08 no hizo falta mandar Ejército tuvimos que mandar a la policía y la Guardia Civil a parar el uno y el uno de octubre

Voz 1727 18:13 si hubiera que volver a intervenir en un momento así unilateral de declaración de independencia

Voz 8 18:19 es que tiene que ver con el cumplimiento de la ley sea un Estado democrático de Derecho moderno tiene mecanismos para defender si debe defender la libertad y los derechos de todos es que

Voz 1727 18:29 no entiendo la pregunta que recurrir a eso recurriría

Voz 8 18:32 quiso recurriría a todo los instrumentos que tiene mi estado de derecho democrático legítimo garantista como es el nuestro España es una democracia hay veces que digamos desde determinados partidos políticos un movimiento se empeñan en decir no España es una especie de dictadura encubierta es un Estado fallido el año setenta y ocho tiene elementos dictatoriales todavía presentes en la sociedad entonces que no sé de qué mundo hablan y de qué país hablan España es por fortuna gracias a un extraordinario ejercicio de generosidad por parte de todo el arco parlamentario político y social español en la estela de ocho una democracia una empresa que tiene problemas homologables a las de otras grandes democracias pero una democracia una democracia y la gran democracia tiene problemas de democracia en Catalunya habido graves problemas democracia en el País Vasco también en Catalunya no las tiene porque los constitucionalistas por culpa de los constitucionalistas los tienen por culpa del nacionalismo que tiene una muy difícil relación con la democracia

Voz 1727 19:28 le propongo una cosa vamos a hacer una pausa y tengo aquí a Zarzalejos lo sabe García deseando preguntarle

Voz 8 19:33 muchísimas gracias

Voz 1727 24:11 a las nueve y veinticuatro ochenta y cuatro en Canarias con Cayetana Álvarez de Toledo candidata del PP Barcelona al Congreso de los Diputados con José Antonio Zarzalejos Lola García hay Antón Losada Antón cuando quieras

Voz 0199 24:25 sí yo estaba escuchando decía que el mapa me ha parecido entender no que usted siempre se dirigiría a los catalanes que quedan dependencia en les preguntaría qué les pasa eh yo mi pregunta es qué hay de malo o que tiene de problemático el sentirse catalán y querer la independencia de Cataluña pues cuál es el problema como esa con ese planteamiento que habría que preguntarles qué les pasa que es una enfermedad algo que hay que tratar de entender esa

Voz 8 24:53 es un es son próxima como ha dicho usted un sentimiento no entonces ese sentimiento yo creo que esta viene a ser un esfuerzo por racionalizar Louis averiguar o pedirle a esas personas que si se empeñan en digamos en romper una comunidad autónoma fracturar una sociedad y lo que les pasa exactamente qué les pasa se sienten de verdad es que se sientan ahora vamos a las razones que están de verdad humillados están de verdad explotados su seña ah de identidades a Messi la lengua por ejemplo no tienen una proyección suficiente en la comunidad o más allá de la comunidad que quise exactamente cuáles son las razones reales para su voluntad de fracture no querer vivir con su vecino y convertir a su vecino un extranjero

Voz 1727 25:35 eh

Voz 8 25:36 yo es eso lo que le he planteado ahí creo que es una meditación importante

Voz 0199 25:40 me parece legítimo que uno se sienta catalán y que el que se reconozca la independencia de Cataluña como nación

Voz 8 25:45 bueno bueno uno puede pensar esas cosas pero hay cosas que pensar que son más positivas que otros sentimientos también más positivos que otros se a los Estados

Voz 1727 25:54 Eric lugar no mi la Unión Europea la OTAN dentro

Voz 0199 25:58 mejor es superior

Voz 8 25:59 no me convivir querer convivir con otros distintos a nosotros es mejor que no querer convivir con otros distintos a nosotros sin lugar a dudas la empecinada voluntad de vivir juntos que es España es la Unión Europea esos una eso es un sentimiento una voluntad positiva me parece a mí

Voz 0199 26:18 hoy en Europa hay catalán término nación catalana

Voz 8 26:21 sí bueno

Voz 0199 26:24 verla ojo las naciones

Voz 8 26:26 étnicas naciones culturales son los que han causado enormes problemas en Europa conflictos tensiones y enfrentamientos

Voz 0199 26:33 el mismo orales

Voz 8 26:36 bueno sí claro podemos hacer una larguísima lista de de de

Voz 1727 26:39 de la Hello a lo largo de la historia

Voz 8 26:42 me pero realmente de los más graves y los más destructivos hacia el nacionalismo el nacionalismo es una fuerza insisto profundamente reaccionaria tendente al conflicto de la confrontación

Voz 1727 26:53 Lola Lola García si antes hablaba de

Voz 23 26:56 la aplicación del ciento cincuenta y cinco como bien ha explicado es que se requiere unas advierte unas advertencias previas a partir de algún hecho que se haya cometido por parte de de los gobernantes en este caso de Cataluña ustedes creen que en estos momentos hay algún motivo para aplicarlo ya o considera

Voz 8 27:14 por ejemplo que que Rajoy fue demasiado

Voz 23 27:17 durante y no aplicó el ciento cincuenta y cinco cuando cuando debía

Voz 8 27:21 son son dos preguntas si Rajoy lo aplicó de una determinada manera lo aplicó bien aplicado es decir

Voz 7 27:28 hubo un asalto a las bravas

Voz 8 27:31 la legalidad constitucional un gobierno que se alzó contra la democracia y entonces se aplicó ciento cincuenta y cinco y ese gobierno fue instituido en pleno pasa que añadió una cláusula final que era convertibles ciento cincuenta y cinco a su vez en digamos el anuncio de unas elecciones poco tiempo después no eso fue una manera de aplicarlo otra manera de aplicarlo como ahora estado tengo aquí el programa recuperado el el artículo exacto porque es muy importante como esta Rueda pactado no el tiempo que resulta inexcusable las medidas que sean necesarias dice

Voz 1727 28:04 la caravana electoral no electoral

Voz 8 28:07 se habla de utilizase hacer expresiones para el correcto ejercicio de la autonomía es que lo que se hace cuando se asalta la legalidad o cuando por ejemplo se utiliza no se la televisión que todos pagan para mofarse de la mitad de los catalanes cuando se utilizan las aulas para el adoctrinamiento o cuando se por ejemplo no se permite os exaltan las sentencias lingüísticas que garantizan los derechos de todos Catalunya ese único territorio del mundo probablemente donde un niño no puede ser escolarizados en la lengua del Estado todas estas cosas que se han ido asumiendo como normales no lo son y el Estado derecho tiene mecanismos para asegurarse de que la autonomía precisamente en la que se dio a Catalunya sea ejercida con lealtad a los catalanes a los ciudadanos que viven del las interpreto

Voz 23 28:53 que ahora mismo habría motivos suficientes como para intervenir

Voz 8 28:56 mira a través de un ciento cincuenta y cinco por ejemplo cerrar TV tres habría motivos para intervenir distintos aspectos de lo que está sucediendo en Catalunya distintos ámbitos sin lugar a dudas es que basta basta poner TV3 una tarde para comprobarlo

Voz 1727 29:11 pero yo lo dije el otro día como digo

Voz 24 29:14 lo diré con Tele Madrid en su día o yo qué sé pero aclara que para no

Voz 1727 29:19 eh para que no nos perdamos la discusión yo les ruego todos eso significa cerrar TV3 si ustedes

Voz 7 29:24 en la selección Db3 EC todos o no es de nadie me parece de elemental sentido común insisto es de todos o no es de nadie se entiende

Voz 8 29:37 decir B3 tiene que ejercer para todos au sino porque están pagando la mitad de los catalán es una televisión que les insulta es que a él me lo explique es que no es normal es que les insultan insultan la mitad de los catalanes se mofan de ello se burlan de eso no es no es normal democráticamente normal los símbolos vamos a otro otro gen el programa no

Voz 1727 29:57 pero es que terminás tenemos determinar si las autonómicas para tenemos que terminar sectarias no esto no es parciales estamos hablando de de fundamento de lo siento pero son las nueve y media noche vivía en quedarías tenemos que terminar y tengo aquí a José Antonio Zarzalejos que quiere intervenir cuando quiera

Voz 1027 30:12 hola buenos días Cayetana mi pregunta era primero a mí me da la sensación de que usted al dar el paso de ser candidata a por Barcelona y pone mucho arrojo político porque la situación del Partido Popular es muy comprometida en en Cataluña por eso me pregunta va en una línea un poco diferente usted con quién compite en en en el distrito digamos electoral de la provincia de de Barcelona con los nacionalistas Los independentistas o está usted compitiendo con Inés Arrimadas de Ciudadanos el candidato de Vox

Voz 8 30:57 yo he dicho que mi rival no es la señora Arrimadas porque yo quiero que haya más constitucionalismo en Catalunya quiero ampliar la base constitucional me parece fundamental no solamente eso no es un objetivo a corto plazo y electoral dentro de tres días tres semanas es un objetivo político y una estrategia a largo plazo tenemos que ampliar el espacio constitucionalista hice mi objetivo que haya cada vez más oferta constitucionalista en Cataluña para que seamos capaces de crear a su vez más demanda para proteger a los desprotegidos y a su vez para ampliar ese espacio esos esos un objetivo

Voz 1727 31:32 a todo el mundo la contención la pregunta y la rapidez en la última respuesta la últimas mía si el PP tiene menos votos en estas elecciones que en las últimas en Cataluña quien asume ese fracaso usted o Pablo Casado

Voz 8 31:47 lo asumo los fracasos en ningún problema en fin pero no tengo ningún problema asumir responsabilidades creo que el hay un problema en la política en la vida en general contemporánea es que nadie asume su responsabilidad de eso no hay una tendencia asumir responsabilidades yo encantada sumó la responsabilidad de cualquier resultado que tenga

Voz 1727 32:04 y eso cómo se sustancia porque porque es verdad que nadie asume el responsable

Voz 8 32:09 ando trabajando trabajando siguiendo trabajando

Voz 1727 32:12 cuál es claro trabajo

Voz 8 32:15 no el escaño que son que lo que me corresponde yo pido el voto aunque sea los pocos votos muchos medianos que que son fin votos que han depositado una confianza en mí

Voz 7 32:25 y eso es lo que

Voz 1727 32:26 lo que tengo que hacer Cayetana Álvarez de Toledo gracias por estar en la SER y suerte

Voz 8 32:29 muchísimas gracias

Voz 23 36:54 sobre el Illa aglutina miento de voto útil anti independentista hacia ciudadanos es muy difícil que se vuelva a repetir y más con la candidatura digamos como la de Cayetana Álvarez de Toledo que es más potente que la anterior

Voz 1727 37:07 y sin embargo yo creo como Zarzalejos que Álvarez de Toledo no va a Cataluña competir con Arrimadas sin no a taponar la herida de Vox yo yo yo he pensado que siempre tiene el resto de España el primer momento

Voz 1027 37:19 he pensado que Cayetana Álvarez de Toledo que es una es una candidata que tiene fortalezas indudables para su electorado y yo cierto atractivo tiene mucho más que ver con una posición defensiva del Partido Popular en en Catalunya resistente pero resistente defensiva de su espacio el espacio eran seis diputados en en dos mil dieciséis las encuestas están hablando de uno o dos diputados es decir es espacio que estadio nos que está agredido desde el punto de vista electoral tanto por Vox como por Ciudadanos C's tiene una posición bastante estable en las encuestas entorno a cinco escaños el problema viene por Vox el discurso perfecto

Voz 8 38:07 exacto

Voz 1027 38:08 desde la perspectiva de los electores de Vox es el que tiene Cayetana de Toledo y por lo tanto puede ser que ella haga les haga flaquear en por lo tanto mantengan el voto en el Partido Popular por lo menos una parte sino seis escaños se pueda quedar en cuatro porque desde luego Si es dos

Voz 1727 38:29 pues uno desaparición sin embargo el Partido Popular si pretende gobernar en España tendrá que hacerlo con con ese partido nacionalista descrito por la propia Álvarez de Toledo como nacionalista Vox

Voz 1027 38:41 de las muchas contradicciones uno de los nacionalismos

Voz 1727 38:44 quiere mandar poco menos que el psiquiatra Antón no

Voz 0199 38:46 yo he escuchado la entrevista está claro que a todo lo que no le gusta Cayetana Álvarez de Toledo para ella es nacionalismo ya está tiene una definición tan amplia de nacionalismo que todo lo que les disgusta es el nacionalismo pero efectivamente es la contradicción de fondo que va a tener que resolver no sólo el Partido Popular sino también ciudadanos no yo creo que el Partido Popular Ciudadanos no están valorando bien una de las consecuencias digamos más a largo plazo que va a tener esta campaña electoral que de de esta campaña electoral

Voz 1727 39:18 yo iban juntos a todas Paci y que la herramienta que han encontrado para intentar frenar a Vox lo ha alimentado desde el verano pasado

Voz 0199 39:27 eso sólo todo lo lo que hagan lo que han es normalizado date cuenta que en tierra o sea que hemos pasado de la plaza de Colón hacemos la foto no lo hacemos volvemos a acudir con absoluta normalidad cogidos del brazo prácticamente a todas

Voz 1027 39:40 lo que pasa es que las contradicciones no es tan sólo la derecha también

Voz 1727 39:43 bueno a la grada

Voz 1027 39:45 el Partido Socialista tiene una contradicción importante es que si no llega a determinado nivel devoto que permita sumas que excluyan un acuerdo con los independentistas o catalanes o con u eh que puede tener un escaño más estamos hablando de que tiene dos pero que podría tener tres según opción metro del Gobierno vasco pues eso implica una contradicción de ahí que en Zaragoza el presidente del Gobierno dijera lo que más lo que dijo no que fueron unos en unos términos muy muy

Voz 1727 40:20 por puntos porque lo que quiere es garantizar que no se va a producir la contradicción

Voz 1027 40:25 de que el Partido Socialista tenga que

Voz 1727 40:27 el hermano de esos votos utilizar el mítico ya no es no ponemos los independentistas que dicen las encuestas Aimar

Voz 0027 40:33 pues tanto la Vega tres que publica hoy ABC como la República el Príncipe de Cataluña dibujaron PSOE afianzado en primera posición en tendencia al alza coinciden también en un aparente enfriamiento de Vox en favor de Ciudadanos respecto a posibles escenarios en el mejor de los hipotéticos escenarios posibles para el PSOE según la de Gas tres se quedara a punto de gobernar sólo con Podemos con sus confluencias con el PNV sin tener que negociar con los independentistas catalanes y seis situarían en ciento setenta y doscientos setenta y seis escaños bordeando la mayoría absoluta alcanzando el mejor escenario PP Ciudadanos y Vox conseguirían ciento cincuenta y uno ciento sesenta quedándose

Voz 1727 41:07 muy lejos de la mitad más uno todo muy abierto politólogo todo muy abierto no dependerá de la participación en buena medida bueno uno

Voz 0199 41:15 he dos la propia encuesta de de de ABC es de Narciso Michavila apunta que hay más de un tercio de indecisos todavía a los que está todo completamente en el aire es podemos encontrarnos con una sorpresa realmente morrocotudo en la noche electoral porque electores entre tres y cuatro o no saben lo que van a votar o no dice en lo que van a votar lo saben pero prefieren hacerse pasar por indeciso

Voz 1727 41:42 cuál sería el voto oculto ahora mismo

Voz 0199 41:44 es que yo creo yo creo que hay varios yo pero que me da la sensación de que hay un voto oculto hace a Vox gente que las encuestas dice que va a seguir votando PP océano se manifiestan duda pero tiene decidido el voto a Vox yo con nuestro momentos progre que que esos está empezando ajustar de ahí este parón que se ha producido en en el crecimiento de Vox la sensación de que hay muchos indecisos que se proclaman indecisos que dicen que va a ir a votar y que probablemente no acudan a votar la la la el veintiocho de abril porque la clave bases la participación y ni siquiera la participación global Eva a ver qué provincia a provincia porque la participación va a decidir realmente muchos recaen sobre todo en las circunscripciones pequeñas

Voz 1027 42:26 deberíamos acordarnos del año dos mil dieciséis donde los acontecimientos donde que las encuestas no detectaron pese a que fueron intensivas que las elecciones presidenciales de Estados Unidos donde efectivamente el voto popular fue más para Hillary que para para Trump pero que el número de compromisarios no trampa

Voz 34 42:46 nadie nadie nadie bar

Voz 1027 42:48 bajo esa hipótesis o desde luego fueron los menos lo que lo hicieron después el Brexit en el Brexit no tuvimos ni una sola encuesta que dijese que iban a ganar los Brexit eh quiere decir que hay por debajo de donde el radar y digamos rastrea hay siempre una franja de de de voto que está oculto

Voz 1727 43:10 yo era mucho más con la publicidad segmentada de la que no sabemos nada no sabemos que están mandato Le a determinados electores a partidos Bocos no

Voz 0199 43:18 que se olvida con mucha frecuencia en las encuestas que las encuestas se publican con un margen de error es decir que lo normalmente los márgenes de error que da la propia encuesta suele decir que te puedes estar equivocando entre tres puntos hacia arriba otros puntos

Voz 1727 43:31 luego está contando con que está contando Kiko Llaneras en el país como tres puntos en esta ocasión cambia completamente el Gobierno y el panorama político deja de avanzar porque este fin de semana ha producido un acontecimiento relevante y es que por primera vez desde el propio ámbito político de Puigdemont alguien no cualquiera alguien que tuvo el responsabilidades y que fue castigada por propiciar el relevo en La Moncloa Marta Pascal pues hablado claramente con Henry Giuliana haya dicho que no descarta la creación de un partido en ese mundo del mundo nacionalista conservador para competir

Voz 8 44:08 con compuso

Voz 1727 44:10 estar en primer lugar lo que le ha contado Pascal a Giuliana

Voz 0931 44:13 sí sabía que Pascal fue una de las personas destacadas en las negociaciones para echar a Rajoy apoyar a Sánchez en esa entrevista admite que estaba en contra de CD de esa decisión que quería mantener el escenario de confrontación mes y medio después recordemos Pascal abandonaba justo cuando se presentaba la vida y la no tramitación de los presupuestos de Sánchez terminaba con los representantes del sector más moderado como Campuzano apartados del Congreso él mismo

Voz 8 44:35 muy pocos minutos en Cataluña a mí esto estaba decir

Voz 0027 44:38 Bosé escapada Marta Pascal y es que Cataluña esa decisión

Voz 0931 44:41 está muy de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones de Pascal que Catalunya tiene que gobernarse desde Cataluña eso es lo que decía Pascal en la entrevista y otro fragmento importante de esta entrevista es que se le pregunta a Pascal por la posibilidad de crear de crear otro partido nuevo dice que podría ser un horizonte de trabajo en futuras elecciones al Parlament y le preguntan sigue hablando con Artur Mas dice muy a menudo Isabel R pregunta debería volver

Voz 23 45:04 debe responder lo del pero la recuperación de Les

Voz 0931 45:06 precio que yo defiendo debe ser un esfuerzo compartido por diversas general

Voz 1727 45:10 más gracias yo hasta luego hasta luego varias cosas cualquier leve cambio en el mundo independentista provoca un temblor de tierra porque inmediatamente salido Ramón a decir que dignidad los que están en la cárcel Noel y no las que van llorando su dolor por los diarios en clara referencia a Marta Pascal y además en un tono bastante airado insegura reflexión es muy serio si esto se produce Lola sigue en ese mundo se crea un partido claramente en contra de las tesis del ex presidente

Voz 23 45:40 hombre sería muy importante porque eso supondría que en unas elecciones catalanas ese voto se fragmenta y por tanto tiene más dificultades el independentismo para tener una mayoría absoluta en el Parlament que ya las tiene actualmente como hemos podido comprobar la semana pasada puesto que la CUP no está en estos momentos dándole apoyo al Gobierno pero quedaría más explícito digamos que ese ese número de escaños con el que actualmente el independentismo justifica muchas de sus actuaciones pues no no sería tal quedaría fragmentado yo creo que de todas formas es algo que hace tiempo que que se están moviendo un espacio salieron la gente de Unió los curas que también lo es un es una esta forma que dirige Fernández Teixidó que era de Convergencia gente de la antigua Convergencia que o que se siente más identificada con lo que ha sido toda la vida que no se siente cómoda con con Puigdemont y con lo que representa y que están intentando pues eso formar un partido cuando habláis de Artur Mas yo no sé hasta qué punto puede ser Artur Mas efectivamente él

Voz 1727 46:46 ah bueno llegan mensajes de que tendría ganas de recuperar también el litro de la propia más perdona lo la entrevista habla de que esto es un pacto intergeneracional y que no da por seguro no absoluto sería la propia Pascal quién sería ya se menciona justo cuando le preguntó por por Artur Mas que genera

Voz 23 47:05 este sector se siente un poco diría maltratado por Artur Mas en el sentido de que no les no les ha garantizado cuando hubo el relevo en el Congreso y cuando ellos tomaron la dirección Marta Pascal y David un bebé azul más digan no les protegió a ellos consideran que no les protegió lo suficiente frente al al sector más de Puigdemont

Voz 1727 47:26 Zarzalejos dos cosas una primera

Voz 1027 47:29 el tema además muy importante

Voz 34 47:32 yo he oido fin vivo

Voz 1027 47:35 hoy en directo por personas que están digamos en la onda de Marta Pascal que bajo ningún concepto Artur Mas podría ser el líder de digamos de ese de esa opción de la que habla Marta Pascal primero porque no están de acuerdo con la que el paso atrás que dio en dos mil quince franqueando la puerta a Puigdemont no están de acuerdo y segundo porque creen que ha sido uno Politico que no ha defendido el espacio pues convergente eh porque creen que efectivamente generacional mente que superar a a a un Artur Mas que está salpicado por una época desagradable muy desagradable de la antigua Convergencia y dos lo interesante de de Marta Pascal en esas declaraciones también de sus compañeros como como

Voz 1727 48:32 Campuzano es que son esto

Voz 1027 48:35 activas es decir no se trata de que es una opción más pro independentista es que es enmendar parcialmente el pluses y empezar de nuevo a hacer política pragmática sin olvidar el independentismo

Voz 1727 48:52 como meta comenta metiéndose sabe darle porque si las encuestas Erdogan el pluses puede completar su círculo auto destructivo dejando al nacionalismo catalán fuera de cualquier influencia en el Gobierno de España podría serlo eh y sería la primera vez eh en que un gobierno en minoría en España no depende en absoluto de los votos del nacionalismo catalán con lo que completaría el círculo perfecto de la irrelevancia política lo que ha conducido a a una comunidad el tamaño el peso la envergadura que tiene Cataluña a quién votar a toda esa gente que describía sean las generales Lola que curiosidad no a todos esto

Voz 23 49:32 sí descontento pues yo conozco alguno que que confiesa en privado que va a votar al PSC yo creo que hay muchos que se iban a quedar en casa

Voz 8 49:40 esa

Voz 23 49:40 es que lo que está ocurriendo todo este tema de lo que está ocurriendo es que se está configurando ya lo que es la batalla de las autonómicas catalanas si todo lo que estamos viendo entre entre el cat y Esquerra también va a ser está todo esto son preparativos casi es

Voz 0199 49:59 la mente creo que a lo mejor tiene una lectura incluso un poco más estructural no logró por primera vez en varias selecciones Sebas te se va a someter al refrendo de las urnas las dos estrategias en conflicto que hay el independentismo catalán eso que podemos llamar pragmatismo que representas que republicano en este caso simplificando mucho la cuestión la vía unilateral que representa pues las encuestas y los sondeos aciertan la primera puede ganar por goleada entonces ya no se trata sólo esa podemos asistir al final de un ciclo electoral donde la vía unilateral quede políticamente enterrada o por lo menos aparcada al combate sea por vuelva donde siempre ha estado al nacionalismo catalán a ver quién es más pragmático ver quién es capaz de tener más espacio influencia política y ahí es donde es evidente que el PDK

Voz 23 50:53 también tiene que recolocar su refundar es también una cuestión de liderazgos porque en las europeas no olvidemos que se van a enfrentar directamente Junqueras

Voz 1727 51:03 el número de votos

Voz 23 51:05 que tiene cada uno pero Lola

Voz 1727 51:07 Lola ya sin el PNV que aportaba doscientos y pico mil votos pero que lo hizo hace muy improbable que Junquera que Puigdemont pueda salir como hace improbable

Voz 1027 51:16 también que el Partido Nacionalista Vasco tenga representación en Bruselas pero prefiere el Partido Nacionalista Vasco no obtener representación en Bruselas que juntarse digamos a la cola no olvidemos

Voz 23 51:29 que hay mucha conexión entre Marta Pascal y hay gente que ella representa en el PDK el Partido Nacionalista Vasco ahí Buendía haber algún tipo de conexión de caras europea