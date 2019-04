Hoy por Hoy (08/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1645 00:00 son las diez las nueve en Canarias Fuentes del PSOE confirman a la SER que Pedro Sánchez descarta un cara a cara con Pablo Casado y los populares le acusan de no ser valiente Antonio Martín buenos días

Voz 0325 00:16 Nos días Pepa si acusación hace unos minutos aquí en Hoy por hoy de Cayetana Álvarez de Toledo que es candidata del PP a la Alcaldía de

Voz 2 00:21 es el caso Sánchez no se atreve a debatir con Pablo Casado y yo lo lamento porque creo que se ha sería de inmenso interés para todos los ciudadanos para todos los españoles son los dos principales líderes que hay en el Congreso los diputados ha hasta vi hasta ahora más allá de los sondeos y las evidentes fragmentación es que se están viendo por un lado por el otro son las dos personas con más posibilidades de presidir el Gobierno de España en los próximos años

Voz 0325 00:46 Álvarez de Toledo ha defendido también que el Partido Popular plantea instaurar de nuevo el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña si Casado llegará a Moncloa y no ha descartado que tengan en mente cerrar TV tres el Partido Popular presenta este mediodía su programa electoral precisamente en Barcelona en unos minutos detalla sus propuestas Unidas Podemos ya estaba

Voz 1645 01:04 la interviene Albert Rivera en un acto en Madrid acaba de decir que si llega el Gobierno va a establecer una asignatura obligatoria sobre la Constitución en ese acto está Óscar García adelante

Voz 1995 01:13 buenos días

Voz 1645 01:13 Connio Constitución españolas así se llamará dice Rivera que será una asignatura troncal y que todos los ciudadanos españoles en la escuela estudiarán obligatoriamente

Voz 3 01:21 para estudiar nuestro sistema constitucional para estudiar qué es un estado social para estudiar que es una economía de mercado a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución para saber qué es una constitución es un estatuto de autonomía que es Europa

Voz 1645 01:37 Cree Rivera que no habrá ningún padre o madre que eso ponga a esta asignatura que estará incluida en un nuevo Pacto Nacional por la Educación el presidente de Ciudadanos ha vuelto a tender de nuevo la mano en este acto a Pablo Casado para formar un gobierno de coalición asegura Rivera que tan solo dos o tres escaños van a ser determinantes de cara a las elecciones Cataluña ha dado más detalles de su lista figuran en ella dos exconsellers la lista para las europeas dos exconsellers que siguen fugados de la justicia son Toni Comín que oyó a Bélgica y clara Ponseti que también se fue ese país para trasladarse después Escocia comience una Jones aunque de momento mantiene su acta de diputado en el Parlament por Esquerra

Voz 0325 02:10 hora va a ser el número dos Pons Atila siguiente las

Voz 1645 02:12 lista es decir la número tres por lo demás el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici acaba de decir que no cree que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo en la fecha límite parece escenario que es el viernes de esta misma semana escenario para el que todo caso dice que Bruselas está ya preparada Moscovici en Francia

Voz 0325 02:30 Eto'o prórroga puede ser casi sin duda pero la pregunta es para que hay que darle un sentido no se trata sólo de ganar tiempo sino de que sea útil para preparar una salida ordenada un Brexit sin acuerdo no lo quiere el Parlamento británico no lo queremos nosotros porque es realmente la peor solución para la economía pero para que todo el mundo lo sepa nosotros estamos preparados Louis son

son las diez y tres a las nueve y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid el partido

Voz 1434 03:03 Pilar va a denunciar ante la Junta Electoral Provincial lección en la fachada de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de un vídeo de Podemos sobre los papeles de Bárcenas el Ayuntamiento de la capital asegura que la iniciativa no contaba con una autorización formal sólo el visto bueno preliminar de un técnico pero la formación de Pablo Iglesias contradice al Consistorio y asegura que sí que tenían todos los permisos Ione Bellaterra portavoz adjunta de Podemos en el Congreso esta mañana en Hoy por hoy

Voz 4 03:27 si nosotros teníamos todos los permisos en regla todo lo que lo que había que pedir se pidió hoy ICO concedido verdad es que me sorprende que haya generado

Voz 5 03:37 más polémica la cuestión de los permisos

Voz 4 03:39 que lo que este proyecto que es la verdad que el Partido Popular ha utilizado las instituciones de todos para enriquecerse me parece que lo quise proyecto allí que son los papeles de Bárcenas que es lo que se llevaron a las sacados por los políticos del Partido Popular entre ellos un señor en el punto Rajoy que como no lo han desmentido entendemos que es Mariano Rajoy bueno es me parece increíble que se genere más polémica es la proyección que por lo que allí se proyectaba

Voz 1434 04:03 la Guardia Civil ha detenido a un hombre que trató de saltarse un control de alcoholemia este fin de semana embistiendo varios vehículos oficiales cuando los agentes consiguieron detener

los vecinos de la incineradora de Valdemingómez ese van a reunir hoy esta tarde la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid con Inés Sabanés para conocer el plan de cierre de ese incineradora que según denuncian provoca problemas de salud en los vecinos de los municipios colindantes el último estudio municipal niega ese riesgo para la salud pero aseguran que está mal planteado tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas se van a situar alrededor de los quince grados

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

buenos días lunes llueve en la mayor parte del país

Voz 1 05:32 lo que creo yo

pues vamos a a las diecisiete minutos una hora menos en Canarias

Voz 12 07:32 en un vídeo colgado en las redes el pasado jueves joder con ocurrió enseguida se hizo viral en él un joven de veintiséis años cuenta aparente frente su situación laboral ni nombre Jordi Pascual mi experiencia académica cuenta con más de tres licenciaturas

Voz 1 07:49 las Ciencias Económicas varios cursos superiores era misma rama gracias a estas estudios edificado siento supervisor de equipos en una auditoría multinacional director financiero control financiero

Voz 1995 08:05 miles de personas perfil de su trabajo por culpa de la crisis

Voz 13 08:08 y busca desesperadamente un emblema

Voz 1995 08:21 hasta que en la entrevista personal con el preguntan porqué con ese curriculum busca una empresa en la que trabajar en lugar de la empresa a la que lo busque él contesta ya no es ese joven sino alguien que se llama exactamente igual a su padre

Voz 17 09:10 hola muy buenos días encantado de saludarte

Voz 17 09:16 eh mira te cuento Prince perdonar primero este este problemilla con Mi padre porque es que de la tensión que estamos teniendo estos días con de ir para un lado para otro con la prensa etcétera hoy la ataque de migraña de

Voz 1995 10:07 gracias a Di Jordi gracias a ti porque yo creo que con tu vídeo vamos a denunciar la situación que vive tu padre y miles de personas como tu padre y con un currículum con una experiencia extraordinarias con con una vida además muy intensa en lo profesional ven como bueno a partir de los cincuenta y cinco años subida pues cambio porque es imposible conseguir un trabajo cuánto tiempo lleva topar intentando conseguir un empleo

Voz 17 10:30 mira desde el dos mil diez no tiene un un puesto de trabajo en el que haya estado más de seis meses por lo que entre digamos que no no nunca de trabajo de verdad que estoy más de un año que esté tranquilo que esté definido desde el dos mil diez cómo lo lleva pues lo lleva bastante mal Él es un hombre que intenta aguantar todo que no sea muy expresivo delante de la familia pero la preocupación la ansiedad el agobio está yo soy como bueno mi padre aparte es mi padre es mi amigo y entre él y yo siempre hablamos yo yo digamos que yo sé de primera mano todo lo que les sucede no hay yo tengo que decir que sí que hay incluso está fulminado moralmente porque siempre que vaya entrevistas a ir le digan que no que no que no que no acaba a la cama tocando

Voz 1995 11:23 imagino que eso historias como la de mucha otra gente Él tenía un empleo cómo lo perdió qué pasó con la empresa donde el trabajo durante mucho tiempo

Voz 17 11:30 pues en el vídeo lo explico sobre todo las digamos que la suerte nunca ha estado de su lado hay por así decirlo hubieron empresas que cerraron por la crisis hubiera tantas empresas que fueron contra compradas por otras claro al estar en la en la directiva por así decirlo cuando compró la empresa otra se acostumbra a cambiar el equipo y entonces el paro después también porque habían también reducciones de plantilla etcétera digamos que que en todos estos casos por desgracia es encontró mi padre

Voz 1995 12:08 entender muy bien porque con todo el conocimiento que con toda la experiencia que tienen están en en la calle a cuantas entrevistas Se puede haber presentado tu padre

Voz 17 12:18 a muchas osada y también los picos del vídeo que Mi padre cada día se ponen las principales plataformas de búsqueda de empleo e a enviar currículum accederá también se quiere presentar porque a lo mejor cree que siendo

Voz 0672 12:31 perdonar me la expresión pesado en aparece

Voz 1995 13:23 yo cómo se te ocurre porque mucha gente ha vistas a esas alturas ya Elviria mucha otra gente no lo vamos si te parece lo vamos a poner las redes sociales de la Cadena SER sin problema porque de hablar de tu padre es que habla de la vida de mucha otra gente olvide como se te ocurra

Voz 1995 20:10 seguimos conversando con Jordi Pascual hijo padre no ha podido venir iba a estar con nosotros pero no ha podido venir a última hora pues la presión de estos días Si en el fondo de un poco el éxito de tu vídeo se vamos a culpabilizar pero es verdad que se les ha venido haga una gran encima lo traía Jordi hizo un vídeo muy inteligente muy bien planteado currículum de su padre presentándose a trabajos donde veíamos que era él que con ese curriculum el de su padre y llamativo que la empresa se sorprendía porque no tuvieran trabajo es un vídeo que nos nos hace ver y por encima de la mesa una realidad que sufren miles y miles y miles de españoles se encuentran trabajo a partir de los cincuenta cincuenta y cinco años troncal en Hola

Voz 12 20:55 Nos decía hay que decir que este asunto que es terrible

Voz 1995 20:57 L en España al oeste en otros lugares seis y que usan

Voz 12 21:00 las fronteras en todos los países incluso a es incluso más Amin de acuerdo a dar leído hace un par de meses una noticia en la prensa sueca una carta en una señora Alaa al periódico de yo con cuarenta años y con experiencia en el sector que nadie puede discutir fue rechazado de de un trabajo el jefe de de paz jefa de departamento por tener ojo cuarenta años Jordi buscamos algo con alguien con perfil de treinta años fue la tienes veintiséis pero lo más curioso es que

Voz 1995 21:31 las empresas buscar gente que tenga mucha experiencia muy joven eso en sí mismo en fin es imposible

Voz 17 21:38 totalmente si lo que sí que me gustaría matizar es que es una cosa de Sabin está haciendo mucho Mi padre es que en este en este bien lo creía no cree no creía en esta idea por el hecho de que un vídeo no va a cambiar que empresas quieran contratarle por tener cincuenta nueve años entonces yo le dije que que es equivocaría que encontrar trabajo Ike preparar la expresión le podría callar la boca diciendo que mi idea iba a funcionar mi padre está asumiendo de que sí que le callado la boca que tengo razón pero tiene un sabor agridulce porque dice cómo puede ser que con un vídeo en veinticuatro horas ha conseguido lo que nueve no lo eh

Voz 1995 22:16 ocho nueve años en lo de año desde dos mil diez

Voz 17 22:19 no ha podido conseguir

Voz 1995 22:22 empresas para contratarle han llevado un mono

Voz 17 22:24 don de desde el jueves que es cuando digamos hizo el boom y que me llamaron me ampare la prensa sale en los periódicos puedo decir que tenía como más de doscientos emails entre cuales había gente aquí apoyado apoyaba la iniciativa gente igual que en la misma situación prensa y sobre todo muchas empresas que querían a mi padre incluso había una docena de emails que decían quiero contratarlo ya

Voz 1995 22:51 qué bien sea que bien por tu padre pero ojalá que ese vídeo sea como cuando tiras de ansiedad el agua entonces esa onda expansiva se vaya

Voz 17 23:00 en

Voz 1995 23:01 eh multiplicando llegando a otros otros lugares que es lo que aprendemos esta misma mañana nueve cero dos catorce sesenta sesenta Jordi vamos a pedir a la gente que nos llame si tienes alguna otra idea vale queremos escuchar lo que ya sabemos que Lloris el creativo ahora mismo Jordi el creativo del empleo para mayores de cincuenta años desde hoy hoy que siga Jordi que buscamos otro trabajo Bharatiya ver nueve cero dos catorce sesenta sesenta es un asunto verdaderamente importa el desempleo es el principal reto de este país y que no nos engañan ahora que están en campaña ahí llegan todos que el empleo es el principal reto es el principal problema que tiene este país como sabemos como comprobamos como dicen las cifras una y otra vez Leo no es más que la suma de una tragedia de miles de historias humanas vamos a tratar de entender porqué tantas personas en esa situación en nuestro país y hemos querido recopilar algunas cifras que ya conocemos ya unas fechas que no está mal recordar vamos a utilizar el archivo es que Castro muy buenos días

Voz 29 24:02 hola qué tal buenos días empecemos por viajar al segundo trimestre de dos mil siete España registra la menor tasa de paro de su historia el siete coma noventa y tres por ciento es entonces cuando el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero va a pronunciar una frase para el recuerdo

Voz 1 24:15 haciendo uso de un símil futbolístico se podría decir que la economía española en esta legislatura en la Champions League de la economía de nuestro país

Voz 29 24:24 será entonces cura prosperidad iríamos consumimos poseía hemos sobretodo casas eso era el futuro

Voz 1804 24:29 la vida es tomar decisiones por eso hay que estar muy seguro en las decisiones importantes como comprado una casa o cambiarlo esa imagen Corporación inmobiliaria la nueva línea el huevo

Voz 29 24:39 el futuro hasta que nos vamos a dar de bruces con la realidad quince de septiembre de dos mil dieciocho El Mundo que conocíamos va a cambiar

Voz 0874 24:46 conoce ya como el huracán inmobiliario la última víctima el grupo de inversiones Lehman Brothers la cuarta institución bancaria de Estados Unidos está al borde de la bancarrota

Voz 1645 24:55 tiene sesenta mil este seísmo financiero Ovalle

Voz 29 24:58 dar muy lejos para tocarnos muy de cerca Alberto del Pozo economista experto en el mercado laboral

Voz 5 25:03 el derrumbe de Lehman Brothers para la economía española supuso el inicio de un antes un después España sufrió una crisis de empleo enorme en la que desde el año dos mil ocho al año dos mil tres perdimos en torno a tres millones y medio de empleos

Voz 29 25:22 el paro empezó entonces a duplicarse a triplicarse la tasa de paro en el primer trimestre de dos mil nueve supera el dieciocho por ciento son las consecuencias de haber vivido por encima de nuestras posibilidades no dijeron entonces los que callaron y alimentaron tanta apetencia llega entonces las políticas de austeridad en dos mil diez y la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en dos mil doce que Sara de la Rica catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco valor así

Voz 30 25:45 la reforma laboral sí que ha entrado mucho el mercado laboral sobretodo de aquellas personas que en algún momento han accedido a un empleo o lo habían perdido durante la crisis ya han tratado de acceder a otro

Voz 29 25:57 no porque ha supuesto en realidad la crisis para los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años que han perdido su empleo cuántos son en qué situación se encuentran

Voz 5 26:04 en la situación de los mayores de cincuenta y cinco años en términos de empleo es bastante traumática porque actualmente hay entorno a medio millón de de empleados mayores de cincuenta y cinco años suponen el quince por ciento de pal de desempleados pero si hablamos de los parados de larga duración que aquellos que llevan como digo más de un año de su situación de desempleo ya son el veintidós por ciento del total íbamos a los que tienen a los que llevan buscando empleo más de dos años has suponen uno de cada cuatro el veinticinco por ciento

Voz 29 26:38 aquí se hable una doble vertiente perder el empleo por un lado sí pero volver a encontrarlo cuando se supera la cincuentena

Voz 5 26:45 son el colectivo que conforman el deseado Leo más estructural que es más difícil de reinsertar Además hay que tener en cuenta que este colectivo en muchas ocasiones no perciben ningún tipo de prestación económica porque ha agotado las prestaciones que podría percibir por desempleo es tal manera que se encuentran en situación de pobreza de laboral hubo de exclusión social

Voz 29 27:07 en realidad por qué es tan difícil para ellos encontrar trabajo entonces la condena llevan aparejada una sentencia las palabras discriminación

Voz 31 27:14 pero la opinión al clan Martín era porque ese veinte personas con currículos es el digamos similares más jóvenes están saliendo al mercado laboral yo creo que la edad en el currículum marca una señal negativa

Voz 29 27:27 y una última pregunta entonces para todos podrían aprovechar muchos empleadores muchas empresas esta situación de ajuste a la que nos obligó la crisis que empieza a repuntar Nos dicen a partir de dos mil catorce al menos en lo macroeconómico para mantenerle mantener mantenerla precariedad laboral de los mayores de cincuenta y cinco años que van a quedar sin trabajo y los jóvenes que los van a sustituir pero con un empleo mucho más barato desde Economistas frente a la crisis lo tienen claro

Voz 5 27:50 se ha aprovechado claramente la crisis para sustituir trabajo experimentado ir con salarios más elevados por trabajadores más inexpertos pero con salarios muchísimo más bajos y sobre todo en condiciones muchísimo más precarias

Voz 1995 28:06 Sergio Castro muchísimas gracias y son datos son cifras opiniones Jordi que tienen nombres concretos porque siempre hacemos lo mismo hablamos de cifras porcentajes uno de cada cuatro el veinticinco por ciento de los mayores de cincuenta llevan más de dos años ah no tiene nombre se llama Jordi como tu padre te llaman Carla que oíamos la palabra discriminación pero piensa uno en este país en este mundo en el que vivimos ser mayor de cincuenta y cinco años siendo mujer como como lo hiciste encarna muy buenos días

Voz 5 28:39 buenos días cómo cómo es tu caso porque si lo

Voz 1995 28:41 civilización es para todos igual en el caso de las mujeres es todavía peor

Voz 4 28:46 bueno pues mucha Un preso Encarna Sánchez con cincuenta y cinco años me quede en paro comenta que a reestructurar currículum a abandonar a todo a aquellos sitios donde veía que se podía mandar aguantarlo siempre siempre la respuesta fue dura mundo me llamaban yo he sido de

Voz 1995 29:07 tú no tú no te daban respuesta encarna directamente no te respondía

Voz 4 29:11 no es como si hubiera un filtro donde los mayores ya directamente dos activaban en el cubo de la basura esa es la impresión que tengo creo que la profesionalidad no las gran sólo cumplan que tu tienes una una entonces me me considero discriminada o yo ya tengo sesenta y dos años en siete años solamente trabajado seis meses en un hotel

Voz 5 29:36 vulgarmente se hizo no

Voz 4 29:39 a mí me tuve una amplia estuviera interesada simplemente por enchufe es lamentable siglas sí pero así sucedió sino que no solamente no nos discriminan profesionalmente es que también nos discriminan a nivel formativo se hacen muchos cursos pero los mayores de cincuenta y cinco años metida acceso a esas cursos de preparación

Voz 1995 30:03 el caso que decir que la Administración tan pocos deja a participar en esos cursos de formación

Voz 4 30:11 la mayor parte de ellos están dirigidas a los jóvenes es como por ejemplo que arbitrario es dar ayudas para la compra de haber o para el alquiler a los menores de treinta años y los padres de familia que se ha quedado en la calle por el tema de la crisis no hay ayudas para ellos para para volver a entrar en el piso y que reciban esas ayudas que quedan a los jóvenes no discriminar a nadie por la edad

Voz 1995 30:43 no hubo mayores muy interesante lo que cuesta que cuentas encarna nueve cero dos catorce sesenta sesenta gracias por llamarnos encarna perdón digo que gracias por llamarnos un beso un beso para que vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando voces en tu caso yo soy tu padre trató de apuntarse a un curso de formación y no pudo

Voz 17 31:06 totalmente a lo que ha dicho encarna en mi padre está totalmente de acuerdo no está aquí pero lo puedo decir yo tranquilamente porque justo ahí me lo dice usted ha dicho incluso a veces la han puesto caras en lo que era antiguamente lo que es la INEM eh poniéndole caras como como de la gente de la trabajadora de la INEM como diciendo que tienes cincuenta y nueve años con la cara ya les decía a todo a mi padre

Voz 1995 31:34 vamos a seguir escuchándoles porque es el principal reto de este país cuenten lo que cuenten digan lo que digan hablen de lo que hablen estos días en la campaña electoral que empieza peligroso es el principal reto que tiene España es El empleo Jordi no te vayas

Voz 1995 35:54 este es el tema con Jordi hay que hablar con su padre que hoy no ha podido estar con nosotros y que ya tiene propuestas de trabajo a hablar de un asunto relevante el más importante para todos nueve cero dos catorce sesenta sesenta encontrar trabajo a partir de los cincuenta años porque cincuenta y cinco no es a partir de los cincuenta años han empieza a haber un grave problema una gran brecha para toda esa gente verdad lloré sí

Voz 17 36:17 totalmente pues a partir de los encuentro cuidado

Voz 1995 36:19 que esto está bajando es el caso de Javier que nos llama desde Barcelona Javier muy buenos días buenos días todas las cuatro idiomas verdad

Voz 0360 36:29 pues si algo cotidiano más experto ya no catalán hija pues bueno en realidad son cinco que cosas algún idioma materno con lo cual pues no lo cuesta

Voz 1995 36:38 bueno pero Pablo cinco Javier de universitario que hay que estuviese

Voz 5 36:44 estoy ella náutica

Voz 1995 36:47 ingeniería náutica

Voz 5 36:49 eso ya se náutica detengo tengo

Voz 0360 36:51 Máster en Comercio Internacional y logística de transporte y la verdad es que estaba escuchando gusto volver a mí me he sentido totalmente identificado con con la educación sabes

Voz 1995 37:01 tú estás en el paro o estás trabajando

Voz 0360 37:04 en el paro lo mismo se cierre cuanto pues mire casi dos años así un tras la la pieza que estaba eh la verdad es que llevamos años estaba muy bien pero con un fondo americano maravilloso fondo americano y como siempre pasa en estos casos los directivos de arriba pues también los equipos Si bueno dos tienen después consiguió en Pekín el trabajo un trabajo hito corto periodo corto en Madrid fui a Madrid a vivir la familia acción de Barcelona bueno estuve seis meses pero como pasa siempre son piezas eh hace echar cosas ocasionales eh poco a poco pues digamos que va claro llevas creciendo por supuesto porque es una cosa que nadie puede evitar que cada día pues te va deban digamos un poco rechazan a los seis meses dijeron que el trayecto terminaba ahí iba el saco desde entonces buscando todo lo que se puede ir como bien ha dicho puesto la persona que ha presentado el vídeo pues nunca niño casi interminable lleno de laberinto donde donde casi casi casi casi es imposible seguir en nada no no te digo bueno Val de no te digo bueno e interesante sino casi casi nada que se pueda que puedan ofrecer lo que pueda

Voz 1995 38:17 tú tienes tienes cincuenta y seis años que está en plenitud madurez

Voz 0360 38:26 es una cosa curiosa porque tú estás físicamente perfecto no tienen enfermedades tu cabeza funciona de maravilla pues conocimientos están hacia Estados tus ganas de hacer cosas son increíbles y es totalmente lúcido a la hora de tomar decisiones y de ideas cosas sin embargo te encuentras con un filtro invisible que es como ha dicho bastantes oyentes yo creo que era una mujer que destierra ahora te dicen bueno pues efecto nuestro perfil que buscamos lo entiendo pero a veces a la juventud que está muy bien para según qué cosas se valora demasiado incluso a los jóvenes tampoco está demasiado

Voz 1995 39:06 pero sino Javier aquí no se valora nadie pero dentro de que no se valora nadie hay valoran si encima lo tiene más difícil en el último mes Javier en el último mes cuántas cuantos currículum has echado

Voz 0360 39:20 pues si te digo que echado cien de diferentes cosas no te cajero lo más mínimo creo cosas que ha aplicado incluso cosas que están va a hacer esas cosas sencillas cosas que que que dices bueno por qué te presentas a esto con con esas perspectivas te sabes que lo tienes súper superados no va a ser un centro incluso digo bueno relajemos espera demasiadas expectativas pero ni así hay maneras ha dicho sea ni así en Madrid

Voz 1995 39:46 de los cien cuantos Tian contexto menos te han sean digna o a contestar

Voz 0360 39:50 pues eh las ha expuesto entrar toma es que salen de los mensajes de muchas gracias lo hemos recibido a lo mejor cuatro o cinco con mucho sea un porcentaje muy pequeño cómo estás

Voz 1995 40:02 Javier tú quieres ingeniero tienes más se te ocurre cómo podemos usa como podemos intentar solucionar esto se te ocurre qué podemos hacer

Voz 0360 40:11 yo la verdad es que como como dice muchos amigos míos hay que hay que reinventarse y acostumbrarse a que la situación que uno tenía en el pasado pues no es la misma tienes que optar por puestos más sencillo eso por puestos menos cualificados para para la experiencia que no tienen la verdad es que soy súper flexible como siempre he dicho soy su perfectible modo súper rápido que le haga tiene esos problemas yo creo que no yo creo que no la experiencia y los conocimientos solos adquiere pues eso trabajando con años los años en los que no se no se llegarán a todo porque esta situación no ha tocado ya sea por sólo lo sabes

Voz 1995 40:51 lo peor Javier es que el sistema es tan cruel como que después tu pensión no quiero ser encima cenizo pero tu pensión llegará según los últimos años que haya cotizado con lo cual te enfrentas llano al reto de sobrevivir con cincuenta y seis sino que lo que te espera por delante es todavía peor de lo que

Voz 0360 41:09 no es angustia esa angustia es mucho peor porque yo siempre he cotizado pues la la base máxima por los puestos que he tenido sin embargo dices bueno cuántos son los últimos años que te cuentan para la cotización de la eh de la jubilación accesos no sus números inicios pésimos gracias a una tensión después de haber cotizado el máximo durante toda mi vida que es la tensión digamos irrisoria es esto no es que me quita el sueño es que prácticamente sea me pongo dormir a las dos de la mañana pues venga de los acataron facilitó a los ojos para hacer que duermo y poco más es una cosa que me quita el sueño que lo pienso más me pone un nudo en ellos tomado otras investido increíble

Voz 1995 41:53 yo ríe lo que tú denunciaba sin tu vídeo es es una realidad a sus un puñetazo cada día ha recibido en el estómago de una sociedad que debería ser mucho más consciente del grave problema que tiene

Voz 17 42:08 si lo que quería mostrar todo lo que he dicho antes no que el primer objetivo es que mi padre de trabajo y el segundo también que se pueda aprovechar esta difusión que se está haciendo vosotros para que esta web No More aquí para que esta web pueda servir para que muchas personas más el además el situación que mi padre pueda explicar su historia en el formato que yo explico la web como el de mi padre que la web es contratar a mi padre punto com el cual ha explico su historia de cómo ha llegado hasta hasta

Voz 1995 42:36 perdona de lo que necesitas para que se mantenga en qué puede y qué podemos hacer

Voz 17 42:42 bueno si me das un un un minuto un segundo estaba viendo el Twitter ahora eh y una persona me estaba criticando de ser un niño pijo ayudando a mi padre lo que quiero quedar claro es que si yo fuera un niño pijo primeros hoy somos de barrio Mi padre

Voz 1995 42:59 los Jordi de Twitter no vamos a no hagas caso que verdad ya no le comenta deberá hacerlo

Voz 17 43:04 no pero que era más que Napa queda para que decir a este chico que por favor vea la web porque de de pijos nada de

Voz 1995 43:10 pero los comentarios olvídate de Twitter las redes sociales contrata a mi padre punto com

Voz 17 43:16 te necesito por así decirlo es que no tenga capacidad económica para poder hacer un gran movimiento porque esto lo estoy haciendo gracias a una difusión que ha hecho mucha más gente la situación eh no por un presupuesto que tenido como una agencia de publicidad eh yo lo que quiero hacer es poder revertir esta web para aprovecharlo como una plataforma para que personas con el perfil de mi padre de en el perfil de edad ojo eh puedan tener aquí su espacio para que empresas puedan conocer más su historia

Voz 1995 43:45 entonces se me ocurre una cosa Jordi Porcel útiles porque la radio La Ser no nosotros no solamente contamos cosas que están bien debemos también ser corresponsables de comprometidos vamos a hacer una cosa ya ves Javier que está bien vamos a intentar en dos tres días montar una una plataforma de apoyo montamos lo que sea para intentar conseguir el dinero necesario para que se sostenga para que eso siga teniendo vida para que algo que es iniciado tú y que va a ayudar directamente a tu padre ayuda mucha más gente sí que lo que vamos a hacer es el el miércoles un par de días no te ya estoy pero vamos a intentar poner en marcha rápidamente luego hablamos con para buscar el dinero necesario para que bueno no no hay que gente como como Javier pueda

Voz 8 44:27 encontrar un un altavoz donde

Voz 1995 44:30 de contar quién es básicamente contar quiénes y tampoco se trata de pedir nada a nadie sino contar quiénes y las capacidades que tiene te parece bien Javier pues Javier te deseamos todos lo mejor del mundo todo lo mejor que que el tuyo que es un caso que has contado que ha salido la radio que te ha sentido interpelado que el tuyo sirva para poner al menos tu ejemplo sirva para denunciar una una situación no quiero bueno Javier muchísimas gracias no quiero terminar este rato hablando de un problema grave sin saludar a Cristina que tiene cinco años Cristina muy buenos días muy buenos días nos llama se verá si tienes un poco el mismo caso que tienes cincuenta y seis años ya unos cuantos años en paro

Voz 5 45:14 el nativa ya por el pues salud mental de montar mi propia exprés que conocemos órdenes más duda verdad Si no no fue viable oí también me encontré al cabo de de de un año hay algo pues en la calle hay suerte de maridos y no estaría pasando más hambre que

Voz 1995 45:35 es una realidad tan brutal has encontrado algún tipo de trabajo en estos años Cristina

Voz 5 45:42 bueno hay veces que hay hay temas que no se les puede llamar ni trabajos no yo he llamado básicamente para denunciar esto porque a ver yo no tengo la cualificación a nivel de dirección de empresas este tipos de prevención esta de riesgos laborales estado de encargada en empresas de metal tengo experiencia en transporte de mercancías y personas en fin que tengo un currículum amplió oí potentes a nivel a nivel de obreros no entonces no hace escasamente unos cuatro seis semanas que me llega una propuesta de una empresa que hay de cuidadores aquí en Mollet del Vallès que se llama S A V Saab este señor me ofreció un puesto de trabajo de noventa euros al mes

Voz 1995 46:30 noventa euros al mes

Voz 5 46:33 me encanta promocional no no no pero bueno lo veía muy fácil además tenía que desplazarme fuera de mi localidad a lo que él me con me contesto que podía ir a pie tampoco hacía falta que yo al coche no colectivo

Voz 1995 46:47 esta situación muy desesperada seguro seguro que que habrá gente que acaba

Voz 0360 46:52 se lo dije y se lo dije digo quién pasa

Voz 5 46:56 lo que que que que el problema está en que a lo mejor lo puede hacer usted este trabajo o habrá muchísima más gente que estaba interesado en cogerlo pero no es mi caso porque yo también tengo una persona dependiendo mi casa iba a salir

Voz 0360 47:08 a consta de noventa euros al mes pues ese que iba a muy haces gracias por llamarnos

Voz 5 47:15 sólo quería decirle una cosa que estos cursos de formación que nos proponen desde las administraciones sólo sirven para justificar porque a nosotros no nos proporcionan trabajo y garantías de encontrarle un saludo

Voz 1995 47:28 saludos Cristina volvimos a hablar el miércoles y como ver cómo podemos ayudarte a sostener esta plataforma Jordi perfecto varios a la vez que les ya de esto las empezado tú que lo vamos a hacer de él un abrazo enorme a tu padre enseguida que se recupere Jordi Pascual enhorabuena muchísimas gracias vimos en ese sección complicada pero rodeados de muy buena gente Jordi muchísimas gracias hablemos a hablar con Jordi el próximo miércoles vamos a seguir esta historia porque es muy importante ya verán los asuntos de campaña que están planteando hoy es todo un empleo para el empleo generado para mayores no no va a ser de lo más importante pero lo es es el principal reto de este país

Voz 7 48:19 hoy por hoy con Toni Garrido

