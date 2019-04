Hoy por Hoy (08/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 1645 00:09 buenos días Toni actualidad marcada por la presentación de los programas electorales de distintos partidos a esta hora da detalles Unidas Podemos que entre otras cosas pero

Voz 2 00:17 con una reforma fiscal para que paguen más la renta

Voz 1645 00:19 las más altas con ellos está Mariela Rubio

Voz 1450 00:21 así es con un formato similar al de la Constitución española en edición de bolsillo así editado podemos su programa electoral que está presentando a esta hora el secretario general de los morados Pablo Iglesias que ha asegurado que la reforma fiscal que plantea su partido emana del espíritu mismo de la Carta Magna reforma fiscal con la que esperan recaudar cuarenta mil millones y con dos puntos centrales impuesto a las grandes fortunas e impuesto

Voz 3 00:43 la banca nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1450 00:58 con su reforma fiscal Podemos pretende los ingresos necesarios para un plan de gasto que sitúa también en cuarenta mil millones de euros aunque podemos no ha presentado todavía la memoria económica de su programa asegura que lo hará en los próximos días

Voz 1645 01:10 los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen de nuevo a esta hora en Luxemburgo para entre otras cosas analizar cómo está la situación del Brexit están dispuestos a estudiar la prórroga pedida por el Gobierno británico hasta el treinta de junio pero exigen garantías al Ejecutivo de mi corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 2 01:24 exactamente sí están dispuestos a estudiar la demanda de email para esa prórroga corta si ella puede aportar alguna garantía para la aprobación del Tratado de salida de la arraigo

Voz 1 01:40 con lo cual no quiere decir que tener alguna esperanza de llegar a un acuerdo con el señor Corvo no es una pena que hayan empezado a discutir

Voz 2 01:50 es una pena que hayan empezado a discutir tan tarde ha dicho el ministro Borrell al llegar a Luxemburgo aunque nunca es tarde si la dicha es buena así son sus palabras antes de una reunión en la que al margen del Brexit de hablar sobre Libia dispuestos a pedir que se pronuncie el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh

Voz 1645 02:07 vuelta a nuestro país en Murcia está en marcha el mayor juicio celebrado en España contra la piratería se juzga a los cuatro responsables de series yonquis página web dedicada a las descargas ilegales siguiendo el juicio está Ruth García adelante

Voz 4 02:19 fue durante varios años la pagina web más popular de España para ver series o películas on line el juicio se inicia con las cuestiones previas en las que el abogado de uno de los acusados ha pedido la prescripción del delito y la vulneración de derechos algo que está siendo rebatido por el fiscal y la acusación la web llegó a sumar hasta tres millones de usuarios mensuales incluso llamaron la atención del SMI hasta el jueves se celebra este juicio se acusa a los cuatro responsables de un delito de propiedad intelectual

si sumamos que la policía ha desarticulado una organización criminal de la que formaban parte delincuentes a los que se buscaba en Polonia por asesinato trata de mujeres blanqueo de capitales hay siete detenidos cinco de ellos en España en concreto en la provincia de Málaga

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid los traba

Voz 0125 03:05 autores de Urgencias del Hospital de La Paz deciden este lunes si convocan una huelga o emprenden otras movilizaciones para forzar a la dirección del centro habilitar más camas y acabar con el colapso del servicio llevan tres semanas notificando en el juzgado de guardia la saturación de las urgencias un servicio que acaba de visitar el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón vincula el mal estado de estas urgencias al dinero que el PP gastó en empresas de la Gürtel y de la Púnica

Voz 0799 03:29 Nos enteramos de esto justo una semana después de haber conocido que los gobiernos del Partido Popular en la comunidad de Madrid desviaron hasta ciento setenta y dos millones de euros que acabaron yendo para empresas de la trama Gürtel de la trama Púnica decir el dinero que nos está encontrando para que haya más camas para que los profesionales trabajen en mejores condiciones o para que se mejoren las infraestructuras no se evaporó lo que pasa es que hubo una decisión política el Partido Popular eligió destinar dinero de los madrileños a la Gürtel ya la Púnica en lugar de destinarlo a que nuestros hospitales funcionan en mejores condiciones

Voz 0125 04:03 Íñigo Errejón que cae en las encuestas que dan la victoria al PSOE de Ángel Gabilondo los socialistas serían los más votados en la comunidad pero un pacto de derechas les arrebataría el poder Ibooks se sitúa como tercera fuerza según un sondeo de Telemadrid Laura si hoy se celebraran elecciones el PSOE conseguir el veinticinco por ciento de los votos pero la suma con el resto de fuerzas de la izquierda no sería suficiente para darle la comunidad más Madrid y podemos pierden apoyos e Izquierda Unida ni siquiera llegaría al cinco por ciento de los votos necesarios para tener representación en la Asamblea en cambio Vox mejora se sitúa como tercera fuerza de la región por delante de ciudadanos con este escenario aunque continúa la tendencia a la baja del PP un pacto de derechas a la andaluza les permitiría seguir al frente de la

Voz 0460 04:43 comunidad gracias Laura tenemos diez grados ahora mismo

Voz 5 04:46 el centro de Madrid temperaturas para hoy un poquito más altas con máximas que se van a situar alrededor de los quince grados esperamos también para hoy muchas nubes y alguna lluvia

Voz 1995 05:21 contarles porque a ver es una presentación muy exigentes se estiraron venga ya

Voz 7 05:33 los cuerpos especiales su santísima

Voz 1995 05:36 incluye a Gila Chiquito ya Eugenio rezan por noche a los y ese es el humor porque para que les dé un remate digno y se consagran únicamente a Los Ángeles el chascarrillo juran por las bromas sin corruptas etílico All y lanzan una jauría de perros rabiosos por la paz en honor a Faemino y Cansado para ellos la semana es siempre Santa porque la inicio

Voz 8 05:55 en aquí los lunes dedicados en cuerpo y alma la risa porque ellos son los cuerpos especiales a mi izquierda Iñaki Urrutia buenas voleas queda como estaba es muy soy muy demandantes pasa como

Voz 1995 06:09 con la clase política en España soy muy del andamio muy Nos apuesta el nivel de de la clase política de España en algunos chascarrillos se predica AIS practican decía Wilco opio un gran cómico americano que es muy difícil hacer tu trabajo cuando vienes a toda la clase política haciendo never again que te supera te superan Izquierda Izquierda como siempre Dani Mateo muy buenos días

Voz 0460 06:30 buenos días pensaba que no llegaba porque me he pasado como dos minutos buenos pensando por favor que alguien la presentación porque no era capaz de ponerse los cascos has hecho un homenaje a Pepe Viyuela descalzas yo estoy un poco el nivel no digo que exactamente qué mejor manera de demostrarlo pero gorro hombres puso ya pero entonces bueno hemos llegado todos los problemas del mundo aunque no deshacer los líos el cable del nosotros nos los cuerpos especiales no sabemos hacer de pericial y tenemos el tema muy muy muy

Voz 1995 07:08 interesante e Nos y comenta

Voz 0460 07:10 señor que va a caballo pero antes eso

Voz 1995 07:12 hemos leído estos días pues la estadística es una cosa como siempre lo de las mentiras las malditas mentiras y las estadísticas hoy en el periódico parece que el español medio IS a través de un libro que habla de quiénes somos nosotros el español medios una mujer ronda los cuarenta y cinco años gana entre novecientos sin mil doscientos euros al mes vive en pareja tiene uno coma seis hijos desconfía de las instituciones de la seguridad de Suecia

Voz 0460 07:36 le más definir hombre lo peor es lo del uno coma seis hijos no porque ese con ese cero coma de vas con un cero coma seis de hijo por la vida

Voz 1995 07:46 mal que tengas problemas con los cables ardiendo ten cuidado ten no te atraganta con ellos y te goles

Voz 0460 07:52 el chiste es una oreja de duro

Voz 1995 07:54 lo que voy es decir esa es la realidad de este país ese es el español medio cero coma deja eso no va a estar creéis que toda la campaña política hoy lo comentábamos hace unos segundos está leyendo ya los programas electorales que los hay crees que es español medio española medio Sebas entre representada tanto

Voz 0460 08:11 todo todo va dedicado a esta española media adiós señora que están sujetas a tener discurso edite sí parece que todo está más enfocado a la niña de Rajoy todavía ya ahora tiene ahora diez ya ni existe la antigüedad aquí con la que más vale Ballesta ahora en edad de merecer sí vale vosotros os sentís

Voz 1995 08:37 la tecnología las últimas noticias por cierto son inquietantes o esta amenaza vosotros la tecnología preocupa el mundo en que vivimos rodeados de tanto avance tecnológico es más haber recibido han puesto grasa guasa publicidad electoral

Voz 0460 08:52 si hoy me llega una encuesta para decirme ves no hace falta ni que vaya a votar ya está todo decidido digo ah vale pues ya te digo una encuesta si se iba a una encuesta pero los resultados pero déjame ver esa estampa te la enseño Brett han llegado los resultados Sheva ya está todo para yo aquí me nos muestra la encuesta a la que le vamos a saludar enteros el director de contenidos y El País retina gente muy buenos días buenos días debemos sentirnos preocupados por lo que nos está llegando estos días al móvil

Voz 2 09:17 pues deberíamos empezar a preocuparnos preocuparnos la personalización cada vez es mayor las Fox News y cada vez son más frecuentes deberíamos empezar a preocuparnos así a la pregunta de si es un encuesta o está comentábamos al otro día son ya los resultados que algunas

Voz 0460 09:30 dice que que te da una energía Diego sabe de todo porque me amigo ex cuñado ya entonces él sabe cosas de la demandado ya los resultado

Voz 1995 09:41 dos de las sí

Voz 0460 09:42 ciento treinta y siete coma ciento treinta y nueve escaños va a tener peso político cuya venta Ortega el cuñado es una gran enemiga de la democracia todo lo bueno pero podemos podemos estoy cuidado que te misma cosas es una democracia en la campaña

Voz 1995 09:57 electoral de Trump que si ahí funcionó en el Reino Unido con el Brexit funcionó con Bolsonaro en Brasil funcionó vamos a ver cómo va a funcionar en versión ibérica pero antes vamos a hacer una pequeña pausa

Voz 1995 15:07 este fin de semana el líder de Vox Santiago Abascal que está en todas partes para no dar entrevistas de tantas partes visitaba la cocina de Bertín Osborne en su única entrevista televisiva hasta el momento después de estar esta mañana antes estar mejor dicho con Susana Griso pronunciar una frase maravillosa

Voz 19 15:24 esa frase de Rajoy que no es decía es la economía estúpidos y se olvidaba de que era la nación lo que estaba verdaderamente en riesgo no

Voz 1995 15:30 ahí ganada la frase descerrajó pierde cree que es de Rajoy es bueno el pasado viernes aparecía en casa de Bertín y decía estar todos los hemos dado cuenta de que de que los medios de comunicación durante tanto tiempo no sabían

Voz 13 15:47 ninguneado que ahora además

Voz 1995 15:50 en gran medida muchos medios no está tan con tanta justicia dado cuenta que no los necesitamos que somos capaces de

Voz 13 15:56 llegar a la sociedad a través de las redes sociales

Voz 1995 16:00 esto mientras engulle unos pimientos rellenos de que a su mujer por supuesto como bien detallaba Jabois en un maravilloso artículo el sábado el caso es que Abascal desconfía de los medios como Trump les acusa de manipular difundir noticias falsas como Trump ya convirtió sus redes sociales en su propio canal de comunicación cómo otra persona Haro Salvini los partidos el Brexit en el Reino Unido que las redes no hay duda de que las redes sociales han introducido cambios importantes en la forma de comunicar la forma de hacer política los movimientos populistas encontrar en ellas un perfecto un canal perfecto esto para superar el filtro de los medios tradicionales buenos malos o regulares alimentarse y News buenas malas y regulares y canalizar sus mensajes directamente hacia su electorado también buenos malos o regulares Jaime García qué entero como les contaba el director de contenidos el PAI retina Jaime buenos días de nuevo buenos días funcionará lo que funcionó en Estados Unidos crución uno el Brexit funcionará

Voz 2 16:59 vamos a ver yo creo que hay una parte que el está funcionando está siendo capaz de introducir sus temas en la agenda la agenda política yo creo que nadie hubiéramos pensado hace unos meses que íbamos a tiros una semana hablando de las armas en España que es algo tremendamente superado lo que nadie hubiera pensado que iba a salir de discusiones sobre un muro en Marruecos y esto parece que no ahí creo que la la estrategia de ellos que es obviar temas como el de la economía estúpido o como el del trabajo que se hace una hora aquí y hablar de de temas mucho más polariza hables temas en los que la gran mayoría de las personas no estamos de acuerdo pero hay que entender que que su estrategia a esa mayoría es cómo es que esa mayo día estén amplios acuerdo les odie la red tuitean para llegar a una minoría que es aquellos que inmoviliza el quince por ciento de aquellos quieren llegar con el odio de los ochenta y cinco por ciento

Voz 1995 17:44 a esa trampa a veces e Iñaki Dani es muy fácil de Bercy es decir yo soy pro vida pero los de ATA de que se muera vamos a poner epistolar para matarles en nombre de él de la vida llevar pistola oponente

Voz 0460 18:00 pero pero todos somos una contra el hombre pero tanto que sí sí somos un poco pero lo peor es que los políticos deberían tener una responsabilidad

Voz 20 18:10 que estos tíos han saltaba a la torera se yo creo que estos tíos

Voz 0460 18:13 han roto las reglas del juego y entonces poder soltar cualquier barbaridad porque les viene bien porque es aquí deportivo de acuerdo por eso digo les estamos haciendo muy famoso entre todos pero utilizan si os fijáis una estrategia parecida a la que puede utilizar podemos saber FS es decir los menos FIES de los medios los medios miente entonces esa es una media verdad es verdad que los medios no son perfectos es verdad que los medios responden algunos intereses económicos entonces parten de una media verdad para llegar a una conclusión errónea y a mí me recuerda mucho a los tierra o sea que te dicen los tierra Afganistán el sistema te engaña es la CIA la que está detrás de que el hombre llegar a la Luna todo eso es mentira entonces claro y Álvaro Uribe Oliver y Benji clara curvado puedes llegar a querer T que la tierra es plana y con Vox pasa eso Escalda vale Andalucía Madrid no he visto lo visto curva igual es la siguiente que nos dice que la tierra es plana después llegar a creerte que la tierra es plana que es lo que está diciendo vox Ship pero si yo lo que lo que creo es que que como esa gente va hacia un público que le que le da igual que se lo van a creer qué más da sino lo que a nosotros no nos van a convencer a convencer porque no pero eso no a nosotros

Voz 1995 19:29 si las todos esos mensajes llegan hasta nosotros no hagan pero remite eh pues gente como Jaime tú no eres el el público objetivo esos mensajes notamos en los últimos meses que cada vez necesitan de algo más de radicalidad porque hemos normalizado el punto el punto de ebullición hace unos meses era algunos temas que consideramos tabú pero hemos visto cómo eso se ha ido ensanchando

Voz 2 19:47 hay gente que lo llaman a las estrategias de las estrellas del SOC no entonces tienes que buscar un hueco siempre mayor que la anterior por eso pero eso hablábamos cuando ya a cuatro semanas todo

Voz 1995 19:56 ya casi no la de las elecciones ya

Voz 2 19:59 hemos tocado armas murallas con Marruecos el al el paso que va esto pues ahora tierra mismo habrá habrá Dinosaurios islámicos habrá cosas que yo creo que no estamos preparados a imaginar porque el porque tienen que ser mayor que la anterior y a este ritmo que vamos el garaje con las armas de destrucción masiva imágenes que han encontrado en Vallecas y financiado por los okupas no costosas yo creo que que verlas

Voz 1995 20:22 pero ya hemos oído lo triste todo esto es que es una campaña que funcionó que ya hemos oído esos mensajes ya no suena

Voz 2 20:29 Isabel armazón creo importante tú tú decías antes no se ve la armazón esto ya ha pasado en otros sitios no recuerda demasiado a cosas que no

Voz 1995 20:35 pero es tan sencillo e de Diego pues depende ser vamos a elementos muy través de una estrategia muy definida en esa estrategia empieza por desacreditar a los medios tradicionales con mensajes muy directos

Voz 6 21:01 la aquí

Voz 0460 21:02 ya os engaña gracias Raj plana esto

Voz 1995 21:04 cuerda poderosamente a la campaña contra la prensa de Donald Trump en Estados Unidos

Voz 6 21:09 Pipo para que día

Voz 1329 21:13 Miriam

Voz 21 21:14 Chrome aquí culpas forma K

Voz 1995 21:21 estoy con la misma advertencia esos mirándonos y es están engañando y en este caso la única del único matiz escrito en otra hablaba de lo que él dormida denomina Álava la media iraquí eso califica medios progres bueno vamos a asumir esta conversación a Luis Arroyo que es consultor de política de comunicación política Luis muy buenos días qué tal

Voz 1329 21:45 los días estamos lo suficientemente ha advertido

Voz 1995 21:47 eso o no

Voz 1329 21:49 hemos tenido ya experiencias las que las que está señalando tú aquí en Europa también Salvini etcétera pero básicamente la historia es siempre la misma la derecha tiende a identificar identifica a los medios de comunicación convencionales como parte del sistema como parte del establishment digamos no y entonces advierten constantemente pero cuidado no caigamos en la trampa porque al final al final son los medios convencionales los que lo cuentan aquí estamos hablando ahora mismo precisamente

Voz 1995 22:19 de ellos el sistema el otro día sería llegar a través de un guasa si ese es el ese es el torneo después los medios vamos a reproducirse es el truco a lo que están diciendo con lo cual el acabamos haciendo

Voz 1329 22:29 claro lo con lo que en realidad fíjate voy a voy a voy a hacer un pequeño giro no recordar es probablemente que la primera el primer momento en el que nos llamó la atención el poder de las redes que en aquel momento todavía eran los SMS si los Wachowski tal ni siquiera los App todavía no sé si meses fue con el atentado del 11M Madrid aquí en particular en España ese fue el primer la cosa era se está movilizando los españoles al conectándose con los ese meses pero en realidad era desde las radios en particular desde este mismo sitio Iñaki Gabilondo entonces que decía al hilo de convocatorias informales tal agentes está convocando en las sedes del PP recordar es más o menos lo mismo pasó después con el 15M lo mismo está pasando ahora con el populismo que los medios convencionales por ejemplo por ejemplo eh este un gran canal de televisión con siete millones de audiencia en la nueva casa común de la derecha que se ha convertido la casa de Bertín Osborne eh hablan de los medios de comunicación tal pero tío estás aquí sentado en un programa en prime time

Voz 1995 23:28 sólo el alusiones a abrió aquí los pimientos rellenos de equino o no

Voz 2 23:35 pero igual me lo salto e española no porque sino no es ahí

Voz 1995 23:38 no miento si la aquí no solamente tiene una una presencia en el whatsapp yo creo que por término medio en cuantos grupos de whatsapp los aquí presentes está

Voz 2 23:50 ni ninguno pues ha salido yo también intento demasiados por definición en demasiado

Voz 1995 23:54 estoy en cuanto su pues esta mataría asegura de diez aquí

Voz 0460 23:58 más de veinte si yo estaba yo

Voz 1995 24:00 diez quizás ese se puede ser que lo veo más tranquilo puede ser que la las nuevas tecnologías permiten definir muy bien quién es el cliente se cuenta la información porque a mí muchas de las cosas que veo que hablan precisamente de esa España más rancia no me llegan

Voz 1329 24:19 sí bueno es que no lo que lo que está lo que vemos con Internet es como es la condición humana que esa no ha cambiado en doscientos mil años la condición Ana es gregaria es tribal nos gusta sentirnos identificados con nuestro club y esto en particular en la extrema derecha funciona de manera espectacular no y cuando además haces esa apelación a nosotros el pueblo frente al establishment frente a la élite incluidos los medios de comunicación y por supuesto estos políticos mamones de toda la vida etcétera todo eso genera una identidad fuerte fortísima que a su vez vemos en esas fotografías maravillosas que que que hemos visto mil veces no de cómo la gente Wright Se retiró ITA de dentro del grupo envían los mensajes a la gente lo grupos decir las redes sociales pese a lo que se dijo en la época hace diez años digamos la Ciber utopía no de que las redes sociales van a facilitar un lenguaje más Un un diálogo más horizontal más racional son todo lo contrario son tribales son bestiales

Voz 0460 25:14 esta a la gente siempre no pero es verdad que hubo una época

Voz 1329 25:16 que se anunciaba una nueva democracia en la que los ciudadanos podríamos con de compartir argumentos propios contras y hemos visto que es exactamente lo contrario siempre fui un ciber escéptico e absoluto no

Voz 1995 25:27 pero el ex debería valorar por ejemplo de un acto del otro día Leganés han hecho en Instagram que es la red ahora mismo donde exista no eres nadie ha dicho impidió precios que yo creo que no valorar la estética por encima de la ética hay que hacer en estos tiempos

Voz 0460 25:44 estética no hay que podamos

Voz 1995 25:47 escuchar un fragmento colgar que llega a través de guasa colgaron estará

Voz 22 25:54 que suena sin arden directamente a la presentación en los que si para hacer algo por España de los que sí traen ideas de los que sí tiene futuro de nuestros candeal

Voz 23 26:08 España España España

Voz 0460 26:13 estamos viendo las encuestas ver

Voz 24 26:15 es conveniente de lo que sentimos lo que pensamos y sabemos que muchas cosas de las que sentimos y pensamos si hubiera todas las yo estoy aquí pero os vais a ir de aquí

Voz 1995 26:27 la venta mucho aunque no esté de acuerdo conmigo en un bote pero esto es así pero eso siempre ha sido así es decir

Voz 1329 26:33 a mí esto perdóname digamos no quiero yo naturalmente no no se me acusará a mí ser de Bosch ni por lo más remoto pero esto ha sido siempre ha sido así lo que pasa es que ahora efectivamente pues tenemos Instagram tenemos Twitter tener

Voz 2 26:45 no seis como tú decías antes yo personalizar es muy importante no tema que el mensaje es diferente en la campaña de Trump que es la que ya se ha analizado en profundidad Trump que tenía ves muchos cientos de anuncios diferentes entre Hillary tenía uno esta esta capacidad de personalizar esta campaña negativa que fue la clave de la campaña de Trump no hacer que no vote el que el que no la va a votar a mí esta personalización de la que no somos conscientes de que tú crees que estar vino a mí que están estás viendo algo diseñado para que va como la habitación ciento uno de Orwell va donde te duele esto yo creo que aún no somos conscientes visto no eso es verdad

Voz 1329 27:20 es verdad antes en una campaña electoral es verdad se hacían cinco a spots digamos y además están pensados veinte segundos treinta para la tele para la radio tal y es verdad carica recién eso es cierto pero lo que quiero decir es que el uso del el uso de la de El adversario nosotros frente a nuestro enemigo la el uso de la música se propiedad de todos de hecho la en realidad el el gran presidente de Estados Unidos de la redes sociales fue Obama claramente pro porque le tocó tampoco hay que poner porque hizo una campaña extraordinaria todavía era no no existía Twitter todavía o acababa de nacer

Voz 0460 27:54 sí correcto empiezan el siete sino

Voz 1329 27:56 porque la campaña de Obama es en el ocho no pero se ha todavía no había desarrollado tanto IS evidente también que por eso esto es un dato importante en las redes sociales funcionan muy bien en las campañas contra alguien digamos cuando eres de la extrema derecha e pues te funciona mejor o también me atrevo a decir de la actitud de la extrema izquierda te funciona mejor que cuando eres es un partido más moderado de el eslogan rápido el latigazo el extremo el disparate etcétera funciona muy bien en las redes sociales por definición digamos por todos los medios difunden a más velocidad no yo creo que pero en el fondo hay algo y siempre de verdad en todo ir desde dónde vienes de hay medios sin Estado sin entonces es que me ha fijado con tuve y que son parece que existen sólo para criticar opinar en contra de esto no inventos son así nunca va a decir algo sobre si hay mentiras News mira lo lo de la supuesta manipulación las elecciones una cosa aquí los medios nuestros hijos ha repetido durante tres años esto tiene que se llama los americanos a confiar Medio

Voz 0460 29:02 pero ahí con los medios hay un tema que a mí me

Voz 2 29:04 Copa especialmente que es este entorno Creek casi violencia tensión que está generando no hay que Vox haciendo hacia periodistas concretos con nombre y apellidos a lo mejor era conveniente recordar alguno no con nuestro compañero Antonio Maestre casi ha amenazado

Voz 0460 29:17 eres estamos llegando a unos límites

Voz 1995 29:22 es como ha hecho Dani Mateo como ejemplo

Voz 0460 29:25 España

Voz 1995 29:26 borrar los de Whatsapp por ejemplo hasta el día el veintiocho de abril pero lo mismo que hacerlo hasta sentir

Voz 0460 29:35 Lima esta clima de violencia del que habla yo me fui porque ya no me apetece dijeron cosas feas no sabes no madre mía pero dejadme decir una cosa creo que hay un cóctel molotov montado muy peligroso que son por un lado las redes sociales Por otro lado mensaje súper simple se entonces claro son mensajes de que ya no son ni de ciento cuarenta

Voz 1995 30:00 la para tú pones España hay te sobran ciento tres

Voz 0460 30:02 de ahí cuando si si con esa ese es el mensaje que yo me

Voz 1995 30:05 el Daniel el gran mensaje Brasil grandes juegan los niños de azul las niñas de Rose no puede ser más sencillo no hoy el el muro me

Voz 1329 30:14 duros armas en casa y no hay una contradicción yo hay no hay una contradicción para quienes vemos la vida de otro modo pero para el ideario estrictamente conservador el cerebro de la fuerza I II de la tradición tres de la fuerte identidad generalmente nacional etcétera Por último de la religión una suerte

Voz 0460 30:34 de trascendencia de valores

Voz 1329 30:37 este trascendentes etcétera es súper coherentes

Voz 0460 30:40 es que hay que entender que el relato de la extrema derecha muy muy fuerte aunque sea para un veinte por ciento afortunadamente hay que decir también que yo creo que tanto tanto Pods como Trump al final lo que han hecho es decir vamos a decir en público lo que la derecha se lleva diciendo en privado Daniel Maté tú que no

Voz 1995 31:01 tienes vas a aconseja a la gente quitárselo vascos

Voz 0460 31:03 sí se dio mucho más tranquilo pueden déjeme decir una cosa para para resumir lo que es la simpleza de un mensaje no sé si es verdad o no pero a donde se de verdad me dijeron que le preguntaron qué haría usted si su hijo skate y la respuesta fue probablemente acabaría contándolo lo que nunca aceptaría es que no ama a España bueno no hay nada más no vamos a comprobar

Voz 1995 31:32 en la exigencia esos tiempos pruebas y eso que acaba de decir Dani es cierto no mientras Luis buenísimos gracias gracias José Luis Arroyo consultor de comunicación jurídica Jaime García Cantero director de contenidos Silver retina muchísimas gracias gracias ahora me voy a dejar el Whatsapp por el momento pero no descartes que empleados

Voz 25 31:47 pero mala

Voz 26 31:50 eh

Voz 27 31:59 sí sí

Voz 6 32:17 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 34 37:33 Jesús Gil y Gil

Voz 35 37:35 qué tal

Voz 1995 37:42 eso está

Voz 0460 37:43 exacto pues si ella es un Millenium escuchando la radio la mismo a sus queridos jóvenes de treinta y ocho años cerca de treinta y ocho para él tiene ya treinta hombres pobres de XXXVIII ha querido es milenio

Voz 1995 37:58 vais a tener que enfrentaron a un aspecto de la historia de nuestro país que hemos conseguido ocultar durante los últimos quince años pero saca en España hicimos millonario hizo e hicimos presidente de un gran equipo de fútbol estrella de la tele y alcalde de la ciudad más importante más importantes de la Costa del Sol a este hombre

Voz 36 38:17 me lo paso bomba hablando además seis kilómetros en la playa

Voz 1 38:22 pero aquí Liberto había gente riéndose

Voz 0460 38:31 tan con nosotros animación ahora porque dices ahí ya que irrumpió también el amor de Dios Gil y Gil tendría que se tiene que enterar Amazon de estas cosas nuestras es que son HBO ok hombre tiempos de el guardara de los y no limpian en el Vestuario

Voz 1995 38:52 tú imagínate a Jesús Gil con una cuenta en Instagram

Voz 0460 38:56 Iñaki nervioso lo voy a seguir con qué aspecto del personaje os quedáis yo con él yo sin el filtro la falta de filtro eso eso me parece maravilloso o Mecano si es tu padre ya te fastidia más pero sí señor en la tele a mí me encanta digo venga a tope a tumba abierta claro que sí

Voz 1995 39:14 en tu casa a mí me aterra pero

Voz 0460 39:17 me aterra a la vez me fascina es como un tsunami no he que sabes cuando te quedas dicen que te quedas congelado cuando ves venir la ola el porqué estampas ante ese espectáculo de naturaleza que sabes que te va te va a llevar por delante pero no puedes dejar de mirar me pasa eso es que es todo

Voz 1995 39:36 toma Geithner nuestro Hugh Hefner y nuestro Donald Trump todo

Voz 0460 39:41 cabe todo en uno es verdad

Voz 1995 39:43 personaje ha hecho que algunos quieran devolverlo a la vida en una isla del Caribe como durante mucho tiempo leyenda urbana porque se pensó que con

Voz 0460 39:51 este con Elvis Presley no te crees que hayan muerto bueno

Voz 1995 39:55 las series te va a llamar

Voz 0460 39:57 el pionero empiezan a tener

Voz 37 39:59 de Cruise

Voz 1995 40:02 muy buenos días por llamar así a una serie sobre Jesús Gil

Voz 1514 40:06 hola a todos pues se va a llamar el pionero porque Gil abrió camino en una forma de hacer política que hoy es tendencia no sólo para hablar de sí mismo en tercera persona que lo hacía mucho sino también en llamar a su partido como el Grupo Independiente Liberal era las siglas de os acordáis igual que el movimiento tiene las iniciales de Emmanuel Macron

Voz 0460 40:26 el Grupo Independiente Liberal como como piense parece contiguos Macron como en Mortadelo y Filemón día tía abuela

Voz 1995 40:37 no es que se parece mucho más ágil que el

Voz 1514 40:40 mismo que es el decir abiertamente lo que piensa la peor parte de ti pues tú lo dices eso lo inventó Gil ahora lo ha perfeccionado Donald Trump la verdad que se parecen mucho empresarios millonarios

Voz 0460 40:51 bueno vamos a repasar Díez

Voz 1995 40:52 frases algunas cara hay muchas hemos elegido esas jefe lo podrían ser diez disfraces el hables de Gil para que esas nuevas generaciones para quitar la sonrisa porque estará no sabíais que un hombre que la tierra dejando más huella en nuestros suelos Cain periodo

Voz 1514 41:12 a primera frase año del año noventa y siete el Athletic juega contra el Ajax Gil se asombra de que haya tantos jugadores negros en el equipo holandés parece el Congo no sé de dónde salen tantos negros los fabrican con la máquina va a hacer churros y conste que no soy racista

Voz 0460 41:26 para suavizar el impacto

Voz 1514 41:28 estas frases causaron en Holanda Gil se dirigió a ellos en el idioma común que era el inglés

Voz 38 41:40 ahora ahora sí da

Voz 0460 41:48 qué bien

Voz 38 41:53 da la

Voz 0460 41:56 la segunda eh

Voz 1514 41:59 sí

Voz 0460 42:01 sí es verdad

Voz 38 42:08 Dolor noise prole no

Voz 0460 42:14 además maravillas de color no es no problemas no no y no frase número

Voz 1514 42:22 ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis Gil la emprende a puñetazos contra el gerente del Compostela José González Fidalgo y su presidente José María Caneda a las puertas de la Liga de Fútbol Profesional Éste es el edificantes sonido de este momento

Voz 14 42:34 que conste que de su hijo de puta vida ya lo ha de Marbella que respalda a mi me toca los cojones nos movemos

Voz 0460 42:53 este es el causa muchas asfaltado a los votantes de clase elegante eh

Voz 1995 42:59 he visto a gente sacarse uno al otro el ojo con más clase y estilo que éstas

Voz 0460 43:02 sí es que Gil estaba crecido este año porque da el año del doblete

Voz 1514 43:07 ganaron la Liga en la Copa del Rey

Voz 0460 43:10 de momento ofrece número tres sin llevaba siendo presente

Voz 1514 43:12 el Atlético de Madrid desde el año de la muerte de Vicente Calderón en el ochenta y siete sería presidente del club hasta dos mil tres y así se despidió siempre fiel asimismo en los micrófonos de la SER

Voz 39 43:22 el Atlético de Madrid es una maravilla tiene una afición sensacional y lo único que es que este presidente que es un gilipollas es un imbécil es uno iluminado que no vale para nada pero que lo único que yo creí en estos años de tantos títulos cabido títulos ha habido doblete ha habido tal pues sin poder compré por tres mil millones al diaria este que luego en cuanto al niño al otra lado Jessor Atlético de Madrid no se lo puede permitir si no viene alguien poniendo dinero porque el Atlético de Madrid con lo que recauda no cubre ni para estar en el puesto sí Valdéz no más entonces esa

Voz 0460 44:04 la pura verdad ésa es la verdad es increíble ver humildad hay prepotencia bonito pieza humildes una mezcla muy potente es decir segunda

Voz 1514 44:19 Gil había alcanzado la notoriedad nacional como constructor en mil ochocientos sesenta y nueve una urbanización construida por él en Los Ángeles de San Rafael se derrumbó perdieron la vida cincuenta y seis personas fue condenado a cinco años de cárcel por homicidio involuntario cumplió dieciocho meses pero en el setenta y uno Franco le indultó mucho antes Él se había indultado asimismo

Voz 40 44:39 yo me hice responsable del primer día de todas

Voz 0460 44:41 las consecuencias de la desgracia no era culpable

Voz 40 44:44 de ellos el fiscal fue el mejor defensor

Voz 1995 44:47 es que no sea construyes casas que se caen y es el fiscal equitativa y esto no le impide llegar a ser alcalde de Marbella

Voz 1514 44:55 porque claro que no juró el cargo en el noventa y uno es la frase número cinco

Voz 41 45:02 él jura y además promete

Voz 1514 45:05 más grande que la vida cuál es la la filosofía política que le animaba en sus propias palabras siguiente frase

Voz 0460 45:10 antes se relaciona con esa

Voz 8 45:12 la filosofía Gil es la que tiene España

Voz 0460 45:17 bueno esto no es rico ya acaba en la cárcel

Voz 1514 45:19 los alcaldes de Marbella que le han sucedido han acaban en la cárcel

Voz 0460 45:23 vamos a la frase número siete yo soy cante eso después no

Voz 42 45:26 vamos no me van a meter la carrera seguro porque sé por dónde va todo esto

Voz 0460 45:29 sí era él me metió en Marbella expirara como como española otras cosas antes estaban a liquidar pero es igual tenía

Voz 1995 45:39 buenos enemigos verdad sí tenía varias amigas claro

Voz 0460 45:42 este era uno de ellos tras cómo no

Voz 39 45:44 en el Vicente Calderón el butano y compañía esos no entran vamos Nicola Guardia Civil con entrada

Voz 1514 45:52 José María García no le gustaba ir ligado a José María García este otro también era su enemigo

Voz 36 45:57 soy yo que llevo ocho años trabajando para terminar con la corrupción con el sistema mafioso con la adulteración de la competición que la consiente ese señor por inepto e incapaz que es perdón todo respeto si no es insultar con todo respeto Villar usted para mí es un incompetente y además es incapaz de cumplir mínimamente que si usted no estuviera protegido adecuadamente

Voz 1995 46:24 usted había durado tres telediarios para

Voz 36 46:28 quién protege al señor Villar usted

Voz 0460 46:29 me maravilla aquí eran amiguito

Voz 1514 46:33 claro villanos adelantos condenas

Voz 1995 46:36 a cuántos casos de corrupción en cuántas condenas firmes cuántas condenas firme tuvo

Voz 1514 46:40 caso Camisetas caso Atlético caso Saqueo caso Tribunal de Cuentas va a la cárcel si fue a la cárcel el noventa y nueve por la malversación de más de cuatrocientos euros el Ayuntamiento de Marbella sólo cuatrocientos él también fue condenado eh en esas mismas fechas por el caso Camisetas que acabó con su inhabilitación por veintiocho años él dominó los noventa porque en el dos mil ya el Atleti bajó a Segunda y Gil se fue en dos mil dos Pero aclamado por las masas

Voz 14 47:07 así se fue ayer de política

Voz 0460 47:10 después en dos mil cuatro dejando otras grandes momentos musicales

Voz 43 47:17 imagen de Gil en el jacuzzi mejor tengo más detrás del también en BZ ya ahí no sé qué hacer con ellos

Voz 36 47:24 tengo mi barco que lleva dos horas de navegación que por cierto la última vez que le he utilizado ha sido en la gran procesión

Voz 43 47:35 emocionan

Voz 0460 47:37 está existía esto pasó de verdad un documental sobre Gil Macron

