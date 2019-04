Hoy por Hoy (08/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:10 qué tal buenos días ahora si se pone en marcha formalmente la maquinaria de los partidos para las elecciones del día veintiocho porque en la medianoche del jueves habrías arranca oficialmente la Campaña es decir a partir de ese momento los candidatos o delante de Villa el voto de forma explícita y posiblemente pronto sabremos si habrá un debate a cuatro o cinco entre los aspirantes a la Presidencia de Gobierno lo que ya es seguro es que no habrá un cara a cara a Pedro Sánchez Pablo Casado la dirección socialista rechaza esta opción y la cabeza de lista del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo lo interpreta como una cuestión de miedo de la actual presidente del Gobierno y así lo apuntaba a primera hora aquí en Hoy por Hoy Carlos

Voz 2 00:45 antes no se atreve a debatir con Pablo Casado yo lo lamento porque creo que ese Caracas sería de inmenso interés para todos los ciudadanos para todos los españoles son los dos principales líderes que hay en el Congreso los diputados David hasta ahora ir más allá de los sondeos y las evidentes fragmentación es que se están viendo por un lado por el otro son las dos personas con más posibilidades de presidir el Gobierno de España en los próximos años

Voz 1018 01:09 el PP presentará su programa electoral dentro de unos minutos en Barcelona Unidas Podemos lo hace en Madrid su líder Pablo Iglesias apuesta sobre todo por una reforma fiscal que penalice las rentas más altas para garantizar las políticas sociales Mariela Rubio

Voz 1450 01:20 con un formato similar al de la Constitución Española presentado Podemos su programa electoral provoca de Pablo Iglesias que ha asegurado que la reforma fiscal que plantea su partido emana del espíritu mismo de la Carta Magna reforma fiscal con la que esperan recaudar cuarenta mil millones que dedicar el gasto público

Voz 3 01:35 con con un esta versión de la Constitución española con propuestas para que efectivamente se cumplan los artículos que protegen a la gente

Voz 1450 01:43 sobre el hackeo de la cámara de vigilancia del domicilio de Pablo Iglesias para el número dos de la formación Pablo Echenique demuestra que no se han limpiado las cloacas en el actual Gobierno

Voz 4 01:51 bueno pues aquellos que dicen que da asco acabas de Interior ya han sido limpiadas pues tienen que replantearse esa

Voz 1450 01:58 la afirmación pedimos todos los permisos necesarios ha dicho Echenique sobre la polémica proyección de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor de Madrid

Voz 1018 02:08 hora doce y dos minutos los vecinos de Castellón están convocados a una concentración silenciosa frente al Ayuntamiento para protestar por el crimen machista de la joven de veintiséis años que vivían Binaros localizada ayer enterrada y con signos de violencia en un descampado de Tarragona el supuesto

Voz 1995 02:21 por de veintidós años fue detenido junto a otras dos personas informa eres Azuara

Voz 1315 02:26 sí negros de la corporación municipal preside es como estos una concentración de tres minutos de silencio frente al Ayuntamiento el señal de condena por este nuevo caso de violencia machista su pareja sentimental el joven de veintidós años detenido por la muerte de su novia ha pasado esta mañana a disposición judicial el Juzgado número cuatro y violencia de género de Vinaròs ha decretado el secreto de las actuaciones hay otros dos detenidos que podían haberle ayudado a trasladar el cadáver de la casa que la pareja compartía Pina dos hasta la localidad tarraconense de Ulldecona hoy está previsto además que se le practiquen la autopsia a los jóvenes

Voz 1018 03:02 vamos a volver a los ruedos de Murcia donde continúan declarando los cuatro responsables de la página web de descargas ilegales por Internet series de yonquis que se enfrentan a una petición del fiscal de dos años de cárcel y una multa de cuatro mil doscientos euros para cada uno de ellos supuestamente causaron un perjuicio económico las productoras de unos quinientos cuarenta y seis millones de euros dos García

Voz 5 03:22 buenos días pues ahora mismo el que declara seis criador de esas series yonqui que ha asegurado que él sólo en Lhasa o a los usuarios en la forma que ellos quisieran ya fuera para descargarse series películas que era algo que no controlaba dice Si había películas era algo que él no controlaba Alberto hacia sola que han reconocido que creó la web para opinar sobre series películas ha reiterado que han pasado diez años que le cuesta recordar y eso es precisamente lo que alega su abogado para pedir la prescripción del delito es la primera declaración ninguno de los cuatro acusados por delitos contra la propiedad intelectual donde series John que este punto es la web de descargas más visitada ya los que tiren dos años de cárcel quinientos cuarenta y seis millones por perjuicios a la industria

Voz 1018 04:06 en Mallorca en el Tribunal Superior de Justicia acaba de declarar como investigado imputado el juez instructor del caso Cursa que Miguel Floyd por requisar los teléfonos móviles y controladas llamadas de dos periodistas al investigar una posible revelación de secreto Se da la paradoja de que el fiscal está citado en calidad de testigo Lucía Bórquez

Voz 1315 04:25 sí florista ha declarado durante una hora con investigado por el decomiso de los teléfonos móviles a dos periodistas una orden dictada en la pieza que investiga las presuntas filtraciones del sumario de este caso y que ha llevado a la policía a solicitar la imputación de los anteriores investigadores del puesto Lorite está querellado por presuntos delitos de prevaricación contra la inviolabilidad del domicilio contra el derecho al secreto profesional tras requisar móviles ordenadores y documentación a dos periodistas Diario de Mallorca a Europa Press y los dos informadores presentaron una querella contra él a esta hora declara como testigo el dictamen Anticorrupción que avaló la medida después de que el Tribunal Superior decidiera no abrir investigación contra él

Voz 1450 05:05 Il y todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala en las empresas del juego tienen que pagar el IVA por las tragaperras de los bares el Supremo ha unificado la doctrina da la razón a Hacienda en nuestro país hay más de ciento ochenta mil máquinas de este tipo y mueven casi tres mil millones de euros al año entre el Brexit centra la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas están dispuestos a estudiar una prórroga corta hasta el treinta de junio pero le piden al Gobierno de May que dé garantías para la aprobación del Tratado de sale el Libia más de dos mil personas han tenido que huir por la ofensiva de un general rebelde para hacerse con el control de Trípoli donde reside el gobierno reconocido por la ONU Estados Unidos ha retirado temporal mente parte de sus tropas por el aumento de los disturbios y pide que se detenga la operación en la que han muerto ya una veintena de personas asciende a ochocientos cuarenta y siete el número de muertos por el ciclón Ida y que ha arrasado Mozambique Zimbabue y Malaui miles de personas siguen necesitando agua comida refugio y se han detectado dos mil setecientos casos de cólera Naciones Unidas estima que hay casi dos millones afecta a la bolsa el rojo predomina en toda Europa el IBEX pierde a esta hora un cero con seis por ciento y cotiza por debajo de los nueve mil quinientos puntos Frankfur se deja cuatro décimas porcentuales Milán y Londres un cero con uno Deportes semana de Champions con los partidos de ida de los cuartos de final el Barcelona estrena hoy de cara al partido del miércoles ante el Manchester United mañana se juegan dos partidos Tottenham Manchester City Liverpool por puesto estos

Voz 1995 06:21 algo de lo que podemos contar por ahora entonces José algo

Voz 0273 07:22 es días saber una vez en los últimos seis meses

Voz 1995 07:25 es que te llamen españolas del Brexit ya ya es y es verdad que ya había una tasa pero a partir de hoy hay que pensarse muy mucho coger el coche para ir al centro de Londres eh

Voz 0273 07:39 es mejor no no nunca Topal el coche en el centro de Londres por por muchas razones pero bueno ya existía la lo que se llama la conlleva que se puso para reducir el tráfico y de hecho lo ha reducido en un veinticinco por ciento de esto ya hace mucho tiempo es una tasa que sepa de lunes a viernes eh hasta la última hora de la tarde esta tasa cuesta al cambio como trece coma tres euros ahora lo que se ha impuesto a partir de hoy se llama la ultra low emisión son que sería la zona de estrés baja emisión y esto lo que va es indicado a reducir la contaminación terrible que que tiene esta ciudad entonces afecta como decías a los vehículos que son antiguas que son viejos hilos que contaminan más por ejemplo están incluidos prácticamente todos los vehículos eh creo que son desde el matriculados antes de dormir quince diésel ir el dos mil dieciséis gasolina también las motocicletas entran también los camiones y los únicos que han escapado han sido los taxis que el gremio es poderoso de San dado un plazo muchísimo mayor pero ni siquiera los coches de bomberos de la policía o las ambulancias e escapan a este impuesto es decir lo que están la obligándoles a renovar la flota de vehículos

Voz 1995 08:56 todas las horas del día todos los días de la semana hoy

Voz 0273 08:59 todos los días de la semana todas las horas del día mil Transport for London la compañía al organismo que se encarga del transporte en esta ciudad cree que esta tasa va a afectar a unos cuarenta mil vehículos cada día espera de esta forma reducir en un cuarenta y cinco por ciento en los próximos dos años todos los niveles de contaminación que sufre que sufre la ciudad quizás es muy optimista pero sí que es una forma de presionar para que de alguna manera se reduzca a la la contaminación que es ilegal desde el dos mil diez los niveles de contaminación que estamos viviendo Londres son ilegales desde el dos mil diez especialmente debido al dióxido de nitrógeno y la mayoría de ese dióxido viene de los vehículos diésel

Voz 1995 09:45 como se dice en inglés Tom a grandes males grandes remedios

Voz 9 09:49 pues seis Juan Luis Alonso algo así bueno hablando de una frase en inglés porque un happy hour en el horario para entrar a quienes como los bares que es mucho más barato para salir entrar

Voz 1995 10:01 nada no sé si estas dando el caso es que hay un problema como en todo el mundo hay un problema de salud que se en el que se ampara el el alcalde Londres para argumentar esta medida Begoña

Voz 0273 10:12 él ha dicho que es una emergencia para la salud pública lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo desde que llegó a la Alcaldía uno de sus mayores propósitos es reducir la contaminación hay unos estudios el King's College aquí sea especial he estado bastante en estudiar el efecto de la contaminación y especialmente en Londres de hecho hay un congreso a finales de junio eh de estos estos científicos están diciendo que no tenemos todavía ni idea hasta qué punto afecta a la salud humana la contaminación en la en que vivimos el aire estamos respirando todos los días pero se habla de enfermedades como cáncer enfermedades de corazón y también enfermedades que afectan al cerebro porque las partículas que son invisibles están afectando a los circuitos cerebrales y por lo visto también puede ser una causa de demencia

Voz 1995 11:00 a largo plazo Begoña imagino que la medida pues habrá provocado cierta controversia no digo polémica controversia

Voz 0273 11:08 ha provocado cierta controversia sobre todo entre las personas que tienen negocios pequeña los pequeños comerciantes y los los pequeños negocios porque dicen que a ellos les tienen ya muchos problemas lo que es cierto la economía en este momento no va muy bien por lo vamos a mencionar verdad porque las de ellas hablamos todos los días pero eh esto es un agravante piensan que ahora obligarles a renovar toda la flota de el culo o imponerles estas estas estas tasas brutales porque tener en cuenta que que es que si por ejemplo no pagas la multa son ciento ochenta y seis euros la multa y la multa para los camiones tienen que pagar cien euros diarios por entrar en la ciudad si son en esas fechas que hemos hablado pero es que la multa para ellos es de mil ciento sesenta y dos euros es decir van definitivamente a anular este tipo de vehículos en estas fechas entonces eh alguna algunos comerciantes algunos pequeños negociantes piensan que todo esto es para ellos un gravamen más en unos tiempos que son realmente difíciles bueno

cuánto cuesta la vida de una persona esas mil personas que hará años sufren asma provocada directamente bueno es difícil evaluar los costes económicos cuando se confrontan con pegó Arce como siempre un placer como a partir de esta semana la cosa se vuelve a ponerse recrudece con el Brexit Begoña toma aire aire no muchos está contaminado pero toma fuerzas labranza eso muchísimas gracias como siempre

Voz 0032 15:18 hola qué tal acabamos de celebrar el Día Mundial de la Salud y por este motivo hoy desde la radio queremos poner algo de luz sobre una enfermedad que habitualmente se banaliza pero que para quien la sufre es realmente incapacita ante hemos hablado con el doctor Pedro Herranz responsable de Dermatología de la del hospital de La Paz en Madrid para hablar de las formas graves de la dermatitis atópica y esto es lo que nos ha contado

Voz 19 15:37 doctor Pedro Herranz tan grave puede llegar a ser la dermatitis atópica desde luego

Voz 20 15:42 es una enfermedad muy infravalorada infraestructura porque siempre te saco se esconden sepa eso todo el mundo tiene en la familia sin embargo la enfermedad puede ser muy grave y capacitar vecino porcentajes de los pallipes que se manifiesta con picor contestarte con muchos problemas de manejo diario

Voz 19 16:00 entonces la dermatitis atópica no es una enfermedad sólo de niños

Voz 20 16:04 la dermatitis atópica suele iniciar su infancia veinte por ciento entonces puede clara ha dicho estar la pero desde luego hay un pequeño porcentaje de enfermos en los que la enfermedad se desarrolla hasta en el dulce y estos son los pacientes más graves y que tienen más joven

Voz 13 16:20 de la dermatitis cómo es el día a día de un paciente con dermatitis atópica doctor

Voz 20 16:25 no pues pues hay que imaginarse tener como un traje sobre la piel tener ultraje que no te puedes quitar y que te pica constantemente que te produce descarte que no te deja dormir que no tendría está entre Alisal a tus actividades cotidianas ni trabajar eso pica una un impacto enorme la calidad de vida de los pacientes que va sufre

Voz 19 16:46 cómo gestiona entonces un profesional sanitario a un paciente crónico sin una solución terapéutica

Voz 20 16:52 pues hasta ahora con mucha preocupación porque vamos cambiando y tratamiento sus gametos abrimos que tienen efectos adversos que tire toxicidad y que a la larga pues son problemáticos para el siete es el gran problema que teníamos que ahora mismo tenemos que buscar nuevas soluciones

Voz 19 17:06 sobre el tratamiento doctor parece que no hay ninguna solución definitiva esto va a ser siempre así

Voz 20 17:11 yo no estoy tenemos la esperanza y el que más creo que va a ser muy rápido de disponer en nuevos tratamientos muy eficaces muy activo ya te mal muy específicos en el atópica con lo cual tenemos esperanzas de que este panorama de Parejo de los pacientes grave va a cambiar para mejor en los próximos meses

Voz 19 17:31 doctor Pedro Herranz muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 13 17:33 informarnos muchas gracias

no haremos las preguntas que nos deja el día en el lema de campaña del partido de Albert Rivera vamos ciudadanos no faltaría por saber adónde y con quién es el eslogan no cuadra haría mejor para los abonados del Real Madrid en no parece llamativo que el PP proteste por qué Podemos haya proyectado unas imágenes de los papeles de Bárcenas en plena Plaza Mayor de Madrid porque les parece ilegal la proyección no les escandalizan los propios papeles y debemos considerar un acto de coherencia que entona el TRAM prescinde de su ministra de Inmigración con el éxito de la celebración de el cómico en Barcelona no habrá algún superhéroe disponible para combatir la tensión del poses no sería mejor que el jefe de Ryanair lugar de invitar a bebida gratis a todo un vuelo por la victoria de uno de sus caballos en una carrera yo soy mejor que ofreciera a los pasajeros la posibilidad de viajar en el caballo

Voz 7 18:39 sí

hay un ejemplo de menos carisma que la de jugador del Deportivo de La Coruña que lanzó su camiseta al público para que inmediatamente se la devolvía no está bien Ánimo Dépor que este año no no van bien las cosas