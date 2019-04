Hoy por Hoy (09/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal muy buenos días en veinte días sabremos si a Pablo Casado le funciona o no la estrategia de sacar a ETA a pasear en esta campaña un año después de la disolución definitiva de la banda terrorista la noche electoral lo sabremos con certeza pero hoy hoy vamos a empezar a tener alguna pista porque el CIS pública su macro sondeo preelectoral el líder popular presentaba ayer su programa en Barcelona y hoy se habla menos del programa que de esta pasada de frenada para referirse a Pedro Sánchez

Voz 2 00:55 FERE manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas

Voz 1727 01:08 José Luis Ábalos le respondía anoche en esta casa en Hora Veinticinco

Voz 3 01:11 con esta actitud que hubiera hubiera Gordoncillo terrorismo estamos jugando no es la convivencia con esta forma de actuar no yo esperaría que alguien que pretende aspirar a presidir el Gobierno de la Nación tiene que lanzar un mensaje más

Voz 1727 01:28 pero es que además no es un recurso nuevo Rajoy utilizó a ETA contra Zapatero de manera permanente sin ningún resultado electoral copiando sus mayores Casado trata de taponar la fuga de fotos hacia Vox extremando su discurso y comprando le parte del mensaje por ejemplo el programa electoral incluye una recentralización del Estado explicada eso sí de manera muy difusa y Ciudadanos presenta su programa hoy ya sabemos que va a incluir una asignatura en la escuela que expliquen la Constitución

Voz 4 01:59 bueno estudiar nuestro sistema constitucional para estudiar es un estado social para estudiar que es una economía de mercado para estudiar cuáles son los príncipes principales de la Constitución para saber qué es una constitución es un estatuto de autonomía que es Europa

Voz 5 02:35 Nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1727 02:48 estos eran los que cuestionaban el régimen del setenta y ocho en fin nos queda el PSOE que ha convocado también a los medios hoy para detallar las ciento diez medidas que anunció hace unos días no sabemos si esto es ya el programa electoral o todavía lo tienen que presentar matarle es martes nueve de abril y Bruselas saca tiempo del lío del Brexit para encarar unas relaciones muy importantes hoy se celebra la Cumbre Unión Europea China Aimar Bretos buenos días buenos

Voz 0027 03:21 todas las dos potencias Se necesitan sobre todo tras la guerra comercial desatada por el proteccionismo de Donald Trump pero a la vez desconfían la una de la otra Europa necesita las inversiones chinas pero tengo una futura dependencia de P sin ir en busca de apoyo para su prórroga viaja hoy Theresa May haber línea París tratara de convencer a Merkel Macron de que acepten posponer el quite hasta el treinta de junio pero mientras tanto en su país a Theresa May Las criticando que un líder laborista Corbijn que la acusa de inmovilista

Voz 1727 03:50 en Israel se celebran las elecciones más disputadas de los

Voz 0027 03:54 dimos año Netanyahu busca un quinto mandato perseguido por las acusaciones de corrupción intenta impedírselo la coalición centrista que dirige Benny Ganz y que lidera las encuestas la duda de si podrá formar Gobierno

Voz 1727 04:04 aquí en España un mensaje el de Ramona Maneiro seguro que se acuerdan es la mujer que confesó haber ayudado a morir a Ramón Sampedro se lo envía Ramona Ángel Hernández el hombre que está imputado por ayudar a su mujer a morir la semana pasada después de años pidiendo acabar dignamente

Voz 6 04:21 besos abrazos muy ánimos que no le va a pasar nada porque no interesa que se hable mucho del cuento espero que a partir de ahora que sí pero bueno tampoco puede decir mucho porque ya pasaron veintiún años y no nos hemos movido una mierda del cuento

Voz 1727 04:45 en los deportes el Rayo Vallecano suspendió ayer a uno de los socios que insultó al entrenador del Valencia el domingo Sampe buenos días

Voz 7 05:06 no no no estén derecho insulta

Voz 8 05:09 bueno más gestor muchas otras cosas pero jamás decir nada hasta eso

Voz 1161 05:14 el presidente reconoció que pese las dificultades intentan identificar a las otras dos personas que aparecen también en esas imágenes

Voz 0978 05:23 pero no es Tiko de tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días antes que se acabe la jornada los chubascos sabrán afectado a la mayo parte de la Península Baleares quedará al margen el sur de Andalucía también Canarias ahora chubascos en Galicia y Cataluña irán desapareciendo pero a partir de mediodía en cualquier punto de la Península y como decimos Baleares nubes de tormenta que pueden descargar con intensidad en algunos casos con granizo bajando la cota de nieve en el centro y norte de la península por debajo de los mil quinientos metros

Voz 1727 05:51 temperaturas parecidas a las de ayer

Voz 0978 05:54 los momentos de lluvia sensación de frío se pasara de los veinte en Canarias y el Mediterráneo está la semana de la moda

Voz 15 06:57 que vierta Arús

Voz 16 07:01 mi vida yo que me da

Voz 1727 07:14 la batalla electoral en la que estamos metidos ha hecho que hasta el propio Juanes tuviera que bajar a la arena política española para pedir la Vox que no manipular a esta canción para utilizarla en sus mítines de campaña pero hoy hoy no queremos desintoxicarse de todo eso aunque sólo sea por un rato y hemos invitado al colombiano hablar de música sólo de música Rafa Muñiz buenos días

Voz 0978 07:39 de tal Pepa buenos días Toni Garrido se pone la camisa negra para recibir a Juanes que estará en Hoy por hoy a partir de las once de la mañana nos va a presentar algún adelanto de su nuevo disco podremos ahondar en el género colombiano por excelencia el vallenato

Voz 10 07:54 no

Voz 16 07:55 adiós lo logra

Voz 0978 08:06 no se preocupen porque van a tener su dosis política de cada mañana hoy que vamos a conocer esa macroencuesta electoral del CIS hemos citado a una de las personas que más sabe sobre encuestas en este país el analista aquí Kiko Llaneras Joaquín Estefanía Argelia Krall Iggy e Ignacio Ruiz Jarabo serán nuestros tertulianos este martes

Voz 17 08:29 con el napalm

Voz 0390 08:35 la banda sonora de las lecciones toque ese día los aquí la vida es una tómbola porque se rijan todas las propuestas y luego te acaba tocando un perrito piloto que no puedes hacer resolver ningún problema con lo que te ha tocado pero bueno ya ayer les

Voz 1727 08:54 digamos que nos resolvieran cómo ven esta campaña esta campaña electoral este momento decisivo en la historia de España con una canción y queremos les invitamos que durante toda la semana lo sigan haciendo que nos envíen sus propuestas que canción resume su estado de ánimo electoral a y una sorpresa porque proponemos también en juego se van a poder votar esas propuestas que ustedes los API en nuestra web en Hoy por Hoy punto es y además tendremos un ganador el viernes

Voz 0978 09:24 el próximo viernes daremos a conocer ese ganador y algunos vergonzosos ya nos decían que no querían cantar su propuesta musical tranquilos que no hace falta sólo explicarnos brevemente porque han elegido esa canción lo pueden hacer en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o en nuestro buzón de voz el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 09:43 hoy para votar Rafa vamos a recordar nuestra

Voz 0978 09:45 página web Hoy por Hoy punto es pueden votar

Voz 1727 09:48 aquella sugerencia de un oyente que más les ha gustado en su programa electoral Ésta es la segunda pregunta del día en su programa electoral el Partido Popular propone revisar a fondo el Estado de las autonomías es verdad que lo explica de una manera muy difusa propone a las comunidades que lo desean que puedan devolver algunas competencias al Estado así que abrimos melón que sabemos que es delicado y complejo ustedes estarían a favor de que el Estado asuma de nuevo algunas competencias

Voz 0978 10:18 si es así que competencias agruparían bajo ese mismo paraguas sanidad educación o están completamente en contra notas de voz al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 10:40 seis y once cinco y once en Canarias

seis y once cinco y once en Canarias

Voz 1 11:34 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:41 para esta mañana a las doce y media cuando el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas publique su macroencuesta preelectoral para el veintiocho de abril es el sonido más completo de todos incluye casi diecisiete mil entrevistas en toda España y servirá para sí ya una proyección de reparto de escaños a pesar de que todavía quedan diecinueve días para las elecciones y a pesar de que la bolsa de indecisos sigue siendo enorme seducir a ese grupo de indecisos será el objeto del debate o los debates pero parece que el debate que se va a celebrar durante la campaña el PSOE sigue sin decidir si lo quiere con o sin Vox a cinco o a cuatro sobre debates José Luis Ábalos anoche en Hora Veinticinco

Voz 3 12:19 todos somos muy partidarios de los debates constructivos pero desde luego no vamos a participar en espectáculos familiares que baje la dignificación de la representatividad política lamentablemente lo de hoy creo que para nada edificante lo que has visto lamentablemente espero que no sea un anuncio de la campaña electoral que nos espera

Voz 0027 12:39 se refería el secretario de Organización del PSOE a las palabras de Pablo Casado ayer acusando a Pedro Sánchez hace preferir las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco y anoche en Antena tres el líder del PP seguía justificando estas palabras

Voz 21 12:52 eh no son tan duras como la realidad nunca en cuarenta años de democracia un Gobierno nacional había tenido que llamar para rogar los votos de los herederos de ETA

Voz 0027 13:03 este extremo al que ha llevado Casado la la campaña con esta acusación este paso lo dio ayer casado durante la presentación del programa electoral del PP que abre la puerta a Red centralizar el Estado quitándoles poder a las comunidades autónomas o dejando que aquellas comunidades que quieran puedan auto quitarse poder Adrián Prado sí

Voz 0019 13:21 apenas novedades Casado lo ha ido desgranando durante la precampaña el PP ha presentado su programa en el que se apuesta claramente por la recentralización se quiere dar más presencia del Estado en las comunidades autónomas a través por ejemplo de las delegaciones del Gobierno Se contempla también una moratoria de las transferencias a las comunidades que sean desleales y facilitar el camino a aquellos que quieran devolver competencias al Estado no habla del aborto sí de la Ley de Fomento de la maternidad con medidas para por ejemplo adaptar la escolarización de las jóvenes embarazadas tampoco se habla la eutanasia Side el compromiso de extender los cuidados paliativos e impulsar la utilización de un testamento vital y nos habla tampoco de corrupción sino de transparencia y regeneración de reformar la financiación de los partidos para acentuar precisamente la transparencia de sus cuentas el programa de los populares también incluye algunos guiños a Vox como una ley de concordia con la que se derogaría la ley de Memoria Histórica promover la Fiesta Nacional del doce de octubre impulsando además actividades en torno a ella en todos los colegios

Voz 0027 14:17 poco de todo esto hay en las ciento diez medidas programáticas que va a concretar hoy el Partido Socialista bastante poco podemos presentó este lunes su fe esta de mayor gasto social compensada con una subida fiscal a las rentas más altas de grandes fortunas con las que según los de Pablo Iglesias se podrían recaudar hasta cuarenta mil millones de euros extra al año Mariela Rubio con

Voz 1450 14:37 en formato similar al de la Constitución española presenta

Voz 0027 14:40 todo los morados su programa electoral

Voz 1450 14:42 sí es ha defendido que la reforma fiscal que plantea su partido emana del espíritu mismo de la Carta Magna una reforma fiscal con las que esperan recaudar cuarenta mil millones que dedicar a gasto público

Voz 5 14:52 nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1450 15:07 ese sistema pasaría por recuperar el rescate bancario modificar el impuesto de sociedades y poner en marcha un gravamen extra a la banca así como eliminar privilegios fiscales dado a las grandes corporaciones entre otras medidas en el programa incluye la creación de una Oficina de Lucha contra los grandes defraudadores

Voz 0027 15:23 programa que vamos a conocer hoy es el de Ciudadanos con la la lupa puesta también en materia fiscal Oscar García

Voz 1645 15:28 hola qué tal buenos días y en concreto Rivera va a aclarar esta mañana cuál es su propuesta para la rebaja de impuestos a la que se ha comprometido el líder de C's apuesta por gravámenes moderados tanto para la Renta de las Personas Físicas como para las empresas y sociedades la economía que Rivera une a la educación materia para la que quiere reimpulsar el fallido pacto nacional que incluya una asignatura que se llame Constitución española

Voz 4 15:52 la asignatura obligatoria troncal para saber qué es una constitución es un estatuto de autonomía que es Europa

Voz 1645 15:58 mientras tanto los estrategas de la campaña naranja ideal la forma en la que Rivera pueda atraer al mayor número de indecisos posibles los datos que manejan en la dirección del partido corroboran que del treinta por ciento que lo son una gran mayoría el sesenta y cinco por ciento pertenecen al espectro de centro derecha

Voz 1 16:38 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 16:42 el periodista Alberto Pozas que hasta la semana pasada era el número dos de comunicación de la Moncloa ha sido imputado por el juez que investiga el caso Villarejo hoy Pretty Pozas ha reconocido ante ese juez que cuando él era director de Interviú él le entregó a Villarejo el contenido del móvil supuestamente robado a una asesora de Pablo Iglesias un contenido que había llegado a su revista y que ellos habían decidido no publicar Pozas pasa de esta manera de testigo a imputado Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:08 Alberto Pozas reconoció al juez que fue requerido por Villarejo para entregar un pen drive con los datos de Pablo Iglesias que habían llegado a la revista Interviú y en ese momento el juez Manuel García Castellón interrumpió su declaración le imputó a instancias de la Fiscalía Pozas no llegó a explicar al juez según las fuentes jurídicas consultadas por la SER las razones por las que dio el pen drive al comisario porque juez y fiscales no le permitieron continuar para proteger sus derechos como investigado será citado de nuevo próximamente para ahondar en esas pesquisas fue el propio Villarejo quién afirmó en su declaración que el director de Interviú le entregó ese y con fotografías y datos robados de iglesias procedentes del móvil de el la colaboradora del líder de Podemos en el Parlamento Europeo

Voz 0027 17:50 yo una jueza ha citado como imputado al presidente de Canarias Fernando Clavijo que este Coalición Canaria lo ha citado como imputado por el llamado caso grúas de cuando él era alcalde de La Laguna el Clavijo tendrá que comparecer en el juzgado el jueves que viene por ese presunto delito de prevaricación y malversación por una muy controvertida inyección de ciento veinte mil euros públicos que Clavijo otorgó a la empresa que cubría el servicio municipal de grúa a pesar de que el interventor general del Ayuntamiento le había advertido de que no a los partidos de la oposición que son quienes denunciaron ese caso aseguran que Clavijo era amigo de los SEM de los propietarios de esa empresa que recibió el dinero público Ser Las Palmas Agustín Padrón buenos días Olga

Voz 22 18:29 buenos días el caso llegó a los juzgados hace dos años y desde entonces fue archivado inicialmente corregido por la Audiencia Provincial que lo envió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque Clavijo era ya presidente del Gobierno y por tanto tenía condición de aforado por medio sea aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía que elimina los aforamientos por lo cual ha vuelto al tema al Juzgado de donde salió inicialmente el de San Cristóbal de La Laguna tendrá que ir a declarar el miércoles ante el juzgado ayer mismo el propio Fernando Clavijo había pedido por escrito sus abogados el comparecer lo antes posible ante el juzgado para declarar

Voz 0027 19:03 ID un presidente autonómico en problemas a un ex presidente autonómico absuelto el de Murcia Pedro Antonio Sánchez el juez investiga la operación Púnica Le ha retirado a Sánchez la imputación porque los investigadores no han conseguido acreditar que este político del PP utilizara dinero público para contratar a la trama corrupta Pedro Antonio Sánchez eso sí sigue investigado imputado por supuesta corrupción urbanística en otro caso distinto

Voz 10 19:34 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy en Facebook

Voz 23 19:47 la Cadena SER presentan el placer de escuchar tejano por ceja porque

Voz 1594 19:53 es que debaten corredores Blanqui seguimos donde se juegan las fuentes de la luz que discuto a cada nombre que arrancó con delicadeza de cicatriz hoy poniendo tener pelos en estas de relámpago las una fórmula que seas precisamente lo que viene detrás se toman porque el agua consideran el agua los leones cuando se disuelven el azúcar de la fábula y los gestos es arquitectura de la nada encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro toda mañana es la pizarra donde te invento y te dibuja pronto arte así no eres ni tampoco con ese pelo lacio esa sonrisa Cusco tu suma el VOR desde la Copa donde el vino es también la luna el espejo busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería uso ademas de que ya hace tiempo el poema de último hablo Julio Cortázar mil novecientos sesenta y nueve

Voz 10 20:56 cadena SER el PP escucha todo por la radio el elefante yo presento USA

Voz 6 21:07 comparo puedes bávara catador de sopas de la Infanta Sofía escolares grabó escolares no caer en la boca

Voz 1727 21:14 yo digo eso paradigma constantemente

Voz 10 21:16 yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana José Bono que no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena SER en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 21:39 seis Si veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias

Voz 18 21:42 ocho Daniel I'm Avda lo suyo Texas su correo

Voz 0027 21:47 por Benjamin Netanyahu y el ex militar centrista Benny Ganz uno de los dos va a dirigir el futuro de Israel dependerá de dos factores el primero que es clave las elecciones generales que se celebran hoy en las que votan más de seis millones israelíes y hay parte como con torito parte con ventaja Gang el ex militar cancha según las encuestas el segundo factor son las alianzas postelectorales claves en un sistema tan fragmentado como el israelí y ahí es donde reside el fuerte de Netanyahu que no tiene ningún complejo a la hora de apoyarse en partidos ultras corresponsal en Jerusalén Beatriz Le comer Ring

Voz 0101 22:19 más de cuarenta y un partidos se disputan hoy los ciento veinte escaños de la Kneset el Parlamento israelí en cabeza de la carrera el Likud el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu y azul y blanco formación liderada por el ex general Benny Ganz más allá de las ideas los israelíes

Voz 24 22:37 acuden hoy a votar a favor o en contra de Netanyahu

Voz 25 22:41 esta selección prácticamente un referendo

Voz 0101 22:44 es la opinión del politólogo arguye caso Beach quién afirma que de las elecciones podría salir el Gobierno más a la derecha de la historia de Israel sin Netanyahu forma una coalición con los partidos ultranacionalistas para los partidos minoritarios la campaña se ha centrado demasiado los políticos ya olvidado las preocupaciones de los ciudadanos

Voz 26 23:03 no hablan de los temas de la vida diaria estas el chef ni siquiera se habla de la ocupación de la paz

Voz 0101 23:12 quién habla es Gabi las que candidata a diputada por el partido de izquierda Meretz en lo que todos los actores políticos israelíes si están de acuerdo es que por primera vez en diez años alguien amenaza de verdad a Netanyahu quién además podría ser inculpado en las semanas venideras por corrupción y sin embargo nadie en Israel se atreve a vaticinar por ahora el fin de la era Bibi como es conocido el primer ministro

Voz 0027 23:36 ya sólo unas horas de que abran los colegios electorales en Israel desde Washington Trump ha tomado una decisión trascendental que afecta al principal enemigo de Israel en Oriente Próximo que es Irán Trump ha anunciado que incluirá en su lista de organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria iraní el cuerpo de élite del ejército de Irán y al que la Casa Blanca acusa de injerencias constantes en países vecinos informa desde Teherán Visnjic el Hurtado

Voz 27 24:00 Donald Trump agranda la brecha entre su país e Irán que Obama había intentado cerrar en dos mil quince firmando el acuerdo nuclear aunque Teherán sigue cumpliendo con su parte del acuerdo pese a las duras sanciones Estados Unidos da otra vuelta de tuerca incluyendo los también llamados Pasdarán en su lista negra o dice que quiere presión total impone la diana la poderosa organización paramilitar creada hace cuatro décadas para defender al Gobierno clerical los guardianes de la Revolución responden directamente al guía supremo forman una nutrida fuerza militar y controlan sectores estratégicos de la economía local fuera del país fuerza curse está fuertemente relacionada con gobiernos como los de Irak y Siria así como con numerosas milicias contrarias a Estados Unidos en total ciento

Voz 0978 24:38 veinticinco mil miembros activos y once millones

Voz 27 24:41 te iraníes el catorce por ciento de la población Si sumamos todos los implicados en el entramado que serán oficialmente terroristas a partir del próximo quince de abril una decisión que la Casa Blanca adopta según un comunicado de ayer alegando que los guardianes participan financian y promueven el terrorismo como herramienta estatal

Voz 0027 24:58 recíprocamente los iraníes ha declarado

Voz 27 25:00 torista el Mando Central encargada de las operaciones

Voz 0027 25:03 tres en Siria e Irak eso en Irán en Libia lo los combates entre las dos facciones que se disputan el control del país han llegado ya hasta las puertas de Trípoli la capital donde reside el Gobierno que reconoce la ONU el Ejército que controla el este de Libia ha bombardeado el único aeropuerto que seguía activo según Naciones Unidas al menos tres mil personas han tenido que huir ya de esa zona y también en el norte de África en Marruecos uno de los líderes que encabezó las Perote hace los rifeños por la situación económica se cosidos los labios en la cárcel Nasser SAP Saab ha declarado en huelga de hambre después de que el Tribunal de Apelación de Casa Blanca haya confirmado las sentencias a todos los encarcelados por aquellas protestas sentencias que van hasta los veinte años de cárcel corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 28 25:45 los padres de Nasser se enteraron cuando les llamó un compañero desde la cárcel como explica su padre Ahmed en una entrevista telefónica con la SER

Voz 29 25:52 quieres saber los hechos que está incas ser blanca el da va pero sea ese un camarada que está con eh cosida en la boca lo usuarios ya está lo muerte Pulecio yo estoy viviendo una situación que no que no llegó con su madre porque su madre hora está está en la cama

Voz 28 26:17 no viajarán el miércoles a Casa Blanca porque tienen las visitas prohibidas durante la huelga de hambre de su hijo Alhucemas algunas localidades cercanas como insulten están controladas por los antidisturbios desde la noche del jueves día previo a la sentencia de los rifeños aún así el domingo las mujeres y los jóvenes salieron a la calle para protestar en la capital del Rif además hay convocada una manifestación para el miércoles delante del Parlamento de Rabat para protestar por el veredicto

Voz 0027 26:41 seis y veintiséis de la mañana cinco y veintiséis en Canarias

Voz 0027 26:51 oye vallecano ha tomado medidas suspendiendo a uno de los socios a los que captaron las cámaras insultando el domingo al técnico del Valencia Sampe imágenes bochornosa

Voz 1161 26:59 eso sí con sonidos tan claros como estos Duran entendía ayer se presentó en el Club uno de los responsables del socio seis mil novecientos setenta y tres de nombre Andres para pedir disculpas personalmente disculpas que después repitió en El Larguero

Voz 0978 27:27 dinero da toda mi mujer como a tu suegra te pido perdón

Voz 1161 27:35 no no decir algo que agradeció el presidente Raúl Martín Presa que también pasando por el Grec reconocía que será complicado identificar al resto si no siguen el ejemplo de Andrés

Voz 31 27:44 estamos intentando identificar pues a las otras dos personas pero bueno pues la dificultad que tiene que tenemos ningún elemento por decirlo así de reconocimiento facial ya estamos intentando pues identificar a las otras dos personas

Voz 1161 27:56 el presidente lanzaba de nuevo en El Larguero a su afición el mismo mensaje que ya emitido en otras ocasiones

Voz 7 28:00 no lo no en derecho insultar a

Voz 8 28:03 bueno más tarde contar menos a otras cosas pero jamás decir nada que eso

Voz 1161 28:08 para completar al fútbol de anoche Cádiz Izar la empataban a tres en el partido que cerraba la jornada XXXIII en Segunda y entramos hoy en semana de Champions primeros dos partidos de ida de los cuartos de final desde las nueve menos cuarto duelo inglés Tottenham Manchester City y a la misma hora Liverpool Oporto mañana le tocará al Barça que rendirá visita al Manchester United en Old Trafford con la buena noticia de la recuperación de temple se lo pierden sólo Rafinha Iberia Ylenia ayer fue día de contestaciones a cargo del portavoz del club Josep Vives por ejemplo al Atlético por las acusaciones extras el partido

Voz 0978 28:37 la historia y la hemeroteca creo que a veces nos deja a todos buen evidencia a todos nosotros también y hablar casi casi de una psicosis o hablar de que hay una tendencia premeditada para hacer algo pues estoy yo creo que nos parece que es cuanto menos injusto es absolutamente inadecuado pero

Voz 1161 28:50 en el presidente del Villarreal Fernando Roig por el asunto de los canterano

Voz 0978 28:53 Nos lo que hacemos es lógicamente captar talento pero lo hacemos creo que la marea muy transparente y lo hacemos cómo lo hacen muchos otros clubes no somos únicos a la hora de hacer eso pero lo hacemos digamos cara a cara hemos dicho al principio y lo queremos subrayar el Villarreal es un equipo con una cantera magnífica es un hoy su equipo que Rafa técnicamente maravillosa que forma jugadores pero lo que está bien es cierto es que esas declaraciones no se pueden tolerar porque son falsas por él

Voz 1161 29:16 Larguero pasaba Tánger de lo feo canterano del Barça triunfando en la Premier League conoce bien a tanto Barça como United y tiene un favorito muy destacado

Voz 0725 29:23 pero Juan Jáuregui para marcha insólito porque está en huelgas consiguen esta carrera Sasa días que muchos años parte de juego es eso es una cosa nada muy bien a la eliminatoria

Voz 1161 29:39 además en ciclismo segunda etapa de la Vuelta al País Vasco ciento cincuenta kilómetros con final en su raíz en baloncesto se disputa esta tarde desde las

Voz 0978 29:45 ocho y media primer partido de la final de la Eurocup al mejor

Voz 1161 29:47 tres entre Valencia Basket y Alba Berlín los de Ponsarnau buscan su tercer título ante los alemanes dirigidos por Aíto García Reneses

Voz 10 29:54 no

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias PSOE y Ciudadanos van a detallar hoy sus programas electorales después de que ayer Pepe y Unidas Podemos presentarán los suyos Pablo Iglesias promete un gran paquete de gasto público compensado con una subida de impuestos a las rentas más altas con las que según Podemos se podrían recaudar hasta cuarenta mil millones de euros extra al año el Partido Popular sin embargo promete todo lo contrario una bajada generalizada de impuestos y además un mecanismo para que las comunidades que quieran puedan devolver algunas de las competencias que tienen ahora mismo transferidas sería algo así como una recentralización a la carta qué quedará de todo esto cuando baje la marea electoral lo veremos en tres semanas pero la sacudida más fuerte a esta precampaña no ha venido del campo de la

Voz 0027 30:58 es propuestas Aimar no ha venido de las acusaciones la de Pablo Casado a Pedro Sánchez

Voz 2 31:02 Sánchez pretende blanquear lo que no es posible blanquear prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco

Voz 0027 31:10 declaraciones que son un despropósito según el secretario Organización José Luis Ábalos el PSOE estuvo anoche en Hora veinticinco

Voz 3 31:16 con esta actitud de Casado no al terrorismo y además yo quiero hacerle también la reflexión de que estamos jugando la convivencia con esta forma de actuar

Voz 0027 31:28 aquí dentro de este acelerón electoral una noticia de las últimas horas el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido anunció anoche que va a dimitir pasado mañana para preparar su candidatura irá en las listas del PP a las europeas después de que Casado le negara la posibilidad de repetir

Voz 32 31:42 me voy con la ilusión de ir a un sitio en el que el apetece estar como es la Unión Europea y trabajar por España por Madrid también detalló en esta vida

Voz 0027 31:50 las sustituir Pedro Rollán que se convertirá en el tercer presidente de la Comunidad de Madrid en esta legislatura tras la dimisión de Cifuentes quién también se va a Bruselas pero no va a dimitir preventivamente el ministro Borrell Griselda

Voz 0738 32:01 por Josep Borrell y seguirá siendo ministro hasta que tenga confirmado su escaño de europarlamentario así lo ha confirmado el Luxemburgo las claro claro

Voz 32 32:10 listo hasta que notas es eurodiputado

Voz 0738 32:14 declaraciones del ministro español en Luxemburgo tras la reunión celebrada ayer

Voz 1727 32:20 el tráfico Teresa Serrano buenos días buenos días pues hasta ahora en Madrid estamos pendientes de dos colisiones con muy pocos kilómetros de distancia entre ellas ambas son en la M catorce en el acceso al aeropuerto y ambas están creando unos cuatro kilómetros de tráfico lento además intensidad en los accesos a dos Torrejón a cuatro Pinto a cuarenta y dos par la M40 zona sur en sentido norte en Barcelona también en la Ronda Litoral hacia el nudo de Llobregat y precaución hasta ahora por los vientos en la provincia de Lugo y por la nieve en Zamora

Voz 0101 33:59 Nasser

Voz 1727 34:02 en Hoy por hoy

Voz 10 34:06 eh

Voz 1727 34:11 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España ya lo hacemos en Madrid el Ayuntamiento rectifica y ahora dice que sí que podemos y tenía permiso para proyectar los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor este fin de semana

Voz 1275 34:27 Laura Gutiérrez buenos días buenos días pues cambio de versión primero dijo que Podemos no tenía permiso definitivo para proyectar el vídeo que sólo había una autorización de un técnico y ahora dice que sí que los promotores tenían autorización para hacer lo que hicieron pero hasta ahí la responsabilidad del Ayuntamiento según la número dos de Carmena Marta Higueras

Voz 0311 34:43 hombre es la Junta Electoral Central entiende que hay que poner una multa o que hay que hacer cualquier otro tipo de actuación pues directamente será contra al fin contra las personas que han hecho esa proyección el Ayuntamiento ahí no tiene nada que ver supongo que podemos en este caso acatará la decisión de la Junta Electoral Central y ya está

Voz 1275 34:59 ayuntamiento asegura que supervisan los mensajes que se van a difundir en aras de la libertad de expresión y que sólo pueden paralizar una acción de este tipo por cuestiones de seguridad o de inmovilidad la Comunidad de Madrid por su parte ha abierto diligencias por un posible uso indebido de un edificio que es patrimonio cultural a Andalucía Mari Cruz Barroso buenos días buenos días Pepa esta noche ha muerto un hombre y otros resultados

Voz 1727 35:19 todo herido grave en un tiroteo en La Zubia una localidad de la provincia de Granada los investigadores en Mari Cruz lo vinculan a un asunto de drogas así

Voz 1435 35:29 es un hombre ha sido detenido en la capital granadina por su supuesta relación con el tiroteo en el que participaron tres personas más en la víctima mortal otra que ha resultado herida en el pecho y que está hospitalizada y una persona que permanece huida los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde de ayer varias personas llamaron alertando de una pelea a tiros entre dos grupos en el conocido como Parque de La Encina en la calle Miguel Delibes de esta localidad granadina la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para esclarecer los hechos que podrían estar relacionados con un asunto de drogas según los agentes

Voz 1727 36:00 Nos vamos ahora a Extremadura hay más Algueró cómo estás buenos días buenos días porque el único cementerio militar alemán que hay en España está en la provincia de Cáceres sí ha sido profanado están enterrados en este cementerio soldados alemanes de la primera y la segunda guerra mundial Inma si el suceso ocurrió el pasado viernes encontraron pintadas en el recinto y nueve tumbas aparecieron destrozadas es el primer incidente de este tipo desde la apertura del camposanto en mil novecientos ochenta y tres ya está siendo investigado por la Guardia Civil y como bien señalas alberga el cementerio los cuerpos de ciento ochenta soldados alemanes en concreto veintiséis muertos durante la Primera Guerra Mundial y otros ciento cincuenta y cuatro durante las

Voz 0027 36:42 vamos a Asturias con un juego

Voz 1727 36:43 citó que puede ser peligroso varios alumnos de un instituto de Lugones han sufrido heridas leves por participar en un reto Vidal un juego en el que gana quién aguanta más pellizcos en la mano cómo es esto Ángel Fabián qué tal

Voz 0027 37:00 buenos días uno de los chicos recita palabras con cada letra del abecedario hizo otro pellizca en la mano con diferente intensidad hasta causar heridas les llama en juego ya han participado unos cuarenta alumnos es el rito viral conocido como abecedario chino o abecedario de diablo los profesores lo detectaron al observar heridas similares de alumnos en las manos cuatro de ellos llegaron a sufrir infección algunos Se sabe que fueron obligados a jugar se hizo saber que este tipo de coacción sería motivo de expulsión y el director del Instituto Mario Prendes dice que las heridas van cicatrizado

Voz 33 37:34 se veía claramente que alguno iba con intención todo ahora mismo los niños de que estaban cicatrizado las heridas que tenía lo que hemos dicho es que a partir de ahora Tolerancia cero que el juego entre comillas se ha acabado

Voz 0027 37:45 bueno tengamos memoria también algunos solía llevamos la huella de alguna pedrada en lo que todavía recuerda algo a un cuero cabelludo por ejemplo

Voz 1727 37:53 lo estaba pensando ahora mismo juegue citas crueles de la infancia con la diferencia de que ahora Ángel se convierten en eso que llamamos un reto viral

Voz 0027 38:00 exactamente la cuestión están las nuevas tenga

Voz 1727 38:03 lógicas un abrazo Buendía Pepa han descubierto una obra inédita de Dalí gracias a un catálogo de los años treinta aunque no se sabe dónde está quién la tiene ni si existe

Voz 0931 38:13 todavía Cataluña Joan Bofill Día Mundial Se descubierto otras los ocho años de trabajo que llevado elaborar el primer catálogo de esculturas que se hace del pintor que ha identificado XXXIV piezas de la época surrealista hasta ahora inéditas se llama espectro ornamental de la erección una escultura de yeso en la que se sabe de su existencia por dos fotografías en blanco y negro una por ejemplo de cuando Dalila presentó en el año treinta y cuatro en una galería de París es importante este catálogo por porque obras como ésta tengan el valor que real

Voz 18 38:42 ente tienen auto

Voz 0931 38:45 y es que las obras en tres dimensiones de Dalí se han ido devaluando por el gran número de falsificaciones y reproducciones que sabrían hechos sin la supervisión de la artista como contra el presidente de la Fundación Gala Dalí como decías esta obra sabe sabe que en ese momento existía pero ahora nada más ni su paradero ni su estado actual

Voz 1727 39:02 en Cataluña cerramos hoy la Mesa de España y nos asomamos al mundo

Voz 34 39:07 suena muy bien

Voz 6 39:08 eh

Voz 34 39:11 pues es una han sido

Voz 1727 39:19 un juez de Estados Unidos ha paralizado la medida de Donald Trump que expulsa a México a todos los que piden asilo para que esperen allí en Méjico mientras se deciden sus casos cuatro Don Marta del Vado mientras el presidente Donald Trump

Voz 1510 39:33 reemplaza a la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional que gestiona su política migratoria Lajusticia le vuelve a dar un revés en esta materia un juez federal ha prohibido la deportación a México de solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos el juez entiende que esta orden viola las leyes migratorias y otras peticiones legales para garantizar la seguridad de los migrantes la administración puso en marcha esta orden en enero en este tiempo ha deportado a cientos de personas en las fronteras con California para frenar la entrada de familias centroamericanas que está marcando récords en no

Voz 1727 40:06 los últimos meses la semana pasada la secretas

Voz 1510 40:09 el Departamento de Seguridad Nacional dio la orden de aplicarla a lo largo de toda la frontera estadounidense para Trump la política contra la migración ilegal no está siendo lo suficientemente dura ya ha forzado la renuncia de la secretaria de otros cuatro altos cargos del mismo departamento

Voz 1727 40:24 el jefe de los servicios secretos incluido

Voz 6 40:35 una

Voz 1727 40:36 John de Macron ahora que da la medida de la debilidad en la que se encuentra el presidente de la República francesa en relación con la crisis de los chalecos amarillos cuál es la principal respuesta a las protestas que vienen protagonizando en los últimos meses una bajada de impuestos París Carmen Vela

Voz 0390 40:53 el Gobierno francés concluye que hay un gran hartazgo generalizado por la enorme presión fiscal y que por eso hay que bajar impuestos ha sido admitido al hacer balance del gran debate nacional el primer ministro Eduard Feli

Voz 0978 41:07 qué tal exigencias

Voz 0390 41:09 que se sienten una gran exasperación fiscal viene de lejos pero mi Gobierno asume su cuota de responsabilidad y por eso

Voz 1727 41:16 eliminó al alza de la tasa sobre los carburantes

Voz 0390 41:18 es ya antes de esta subida esa exasperación había alcanzado la cima tanto entre los consumidores que cuando entre las grandes y sobre todo las pequeñas en principio ha recordado que desde que está en el Elíseo se han bajado las cotizaciones sociales y los impuestos tanto el IRPF y el de sociedades lo que no ha dicho es que los ha bajado también para los más ricos con la esperanza de que inviertan en la economía productiva pero eso está por ver eso indigna también a muchos franceses Francia tiene una presión fiscal del cincuenta y seis coma ocho por ciento del producto interior bruto una de las más elevadas del mundo según la OCDE aunque gracias a la redistribución a las ayudas sociales de todo tipo es también uno de los países con más equidad para bajar impuestos habrá que recortar el gasto ha alertado el primer ministro se espera por tanto un ejercicio de equilibrismo para los próximos meses y años ya que los franceses no parecen admitir menos servicios públicos o de peor calidad

Voz 1727 42:22 las autoridades italianas han reforzado la vigilancia en las ruinas de Pompeya porque una turista ha intentado robar una de sus joyas artísticas Roma Joan Solés en las últimas

Voz 0946 42:33 cinco semanas los arqueólogos de Pompeya han descubierto otras tres joyas sepultadas durante más de dos mil años una casa con misteriosas pinturas que imitan mármoles de diversos colores de una familia de la alta burguesía Pompei gana unos dormitorios con bellísimos desnudos femeninos sobre fondo rojo en las paredes y Narciso que observa su reflejo las aguas pintado con Azules egipcios y un mostrador de alimentos posiblemente de una pescadería con una elegante ninfa griega Nereida a lomos de un caballo en un ambiente marino tres maravillas que se abrirán al público cuando los restauradores concluían su trabajo pero mientras unos siguen empeñados en seguir excavando los dos cuántos veinte mil metros cuadrados ocultos de los seiscientos sesenta mil de Pompeya en ocasiones desaparecen restos en otros extremos del recinto sucedió ayer mismo una británica levantó a escondidas y pretendió llevarse fragmentos del mosaico romano blanco y negro de la Casa de Blanco era abierta al público en hombre pasado en la céntrica vía Mercurio del recinto arqueológico sin embargo un vigilante descubrió el robo advirtió a los carabineros la mujer fue detenida la salida y las teselas recuperadas según el director del área arqueológica su reposición costará unos tres mil euros que deberá pagar la detenida quien además será procesada por daños al patrimonio histórico con una previsible condenada

Voz 1594 43:56 seis meses a tres años de privación de libertad

Voz 1132 44:04 desde ese momento en el que haciendo la declaración de la renta no sabes que puedes deducir té y entonces es cuando deduce es que necesitas un abogado

Voz 18 45:15 Izquierda Hoy por hoy

Voz 36 45:19 a a de de

Voz 37 45:27 pero la debida a la derecha extrema dice esta mañana José Mari buenos días Pepa es verdad que la comprobación empírica tiene Durme efecto que ha producido entre los partidos de derechas la súbita aparición de Vox

Voz 1100 45:42 pero es Julios a la dirección que ha tomado esa tremenda influencia podía pensar los más ingenuos del lugar ante unos señores que proponen el hacha de sílex como mayor razonamiento político los partidos Barceló visados Puyol si optarían porque los votantes nunca llegaron a confundir rescató semejantes especímenes pues no da cosa ido al revés y tanto el primer pollo casado con el primer pollo Rivera junta su tercer analistas asesores y padrinos han decidido tomar el camino con te

Voz 10 46:12 Dario el de la depuración de Vox

Voz 1100 46:15 vamos a ver cómo logramos el respetable no sería más aguerridos más Patriot toreros más intolerantes más feroces en definitiva que los chicos ya Abascal por ahora la partida del desenfoque la va ganando Casado desatado de su papel de justiciero contra el infiel Sánchez Ellos sabrán que hacen porque los miembros votantes prefieren el auténtico antes cada copia lanzados por el camino de la locura

Voz 0027 46:41 mejor ultraderecha sin tapujos que la derecha email

Voz 1100 46:43 elabora ayer casa Azul acercó con fuerza al lenguaje tabernario de su socio en Andalucía con esa infamia de las manos manchadas de sangre y aún estamos en precampaña a tensa de los machos

Voz 18 46:58 jo izquierda

Voz 0756 47:07 desde el Barcelona duro mueres juro perdón el tono pero eso es lo que me parece a mí Nos tomando notas ustedes hace una obra de teatro

Voz 10 47:28 se día para el esta compañía me parece como la canción esta que cantaba La Lupe un puro teatro porque es que todos en el escenario se va de maravilla

Voz 16 47:42 has sido Moras que me obras

Voz 6 47:57 José Lupe coincide subirían así con esta

Voz 1727 48:01 maravillosa canción de La Lupe lo que está siendo para ellos la campaña electoral para el resto de los oyentes pues Ángel que esa extrema

Voz 0978 48:09 con nosotros bienvenido nos propone este te Mazo de Queen buenos días

Voz 38 48:14 hola buenos días pues yo la canción que pondría para acompañar esta campaña electoral sin duda alguna

Voz 39 48:20 es más no eh

Voz 38 48:26 la campaña está convirtiéndose en un show lo peor de todo no es eso lo peor de todo es darse cuenta de que después de esta campaña electoral vecina

Voz 16 48:35 una más que que mucho

Voz 1727 48:41 el tema no Ángel recuerde que además les proponemos un juego pueden votar por su tema favorito en la encuesta que hemos colgado en Hoy por Hoy punto es El viernes daremos a conocer la canción ganadora

Voz 0978 48:54 Manolo de Sevilla buenos días hola buenos días

Voz 32 48:56 al parecer nadie esta propuesta de sobre que consideran defendí la campaña electoral yo votaría por paguita del barrio con Rata de dos patas rara

Voz 16 49:07 la furia de la vi a Sevilla

Voz 0978 49:15 lo si damos la bienvenida a Roberto de Valencia que tira de clásicos

Voz 41 49:21 eh eh Roberto de Valencia la canción que me recuerda

Voz 0978 49:23 esta campaña es mi vecino de arriba de Joaquín Sabina

Voz 1161 49:26 porque creo de cada vez más la de estos personajes para nuestra desgracia mi vecino de arriba es un señor muy calvos muy serio y muy

Voz 0978 49:38 a mí lo que más nos gusta que nos cantáis Amparo buenos días

Voz 0390 49:42 hola buenos días soy el padre de Alicante voy aunque canto fatal pero bueno

Voz 42 49:46 ay pena penita pena

Voz 24 49:49 a pesar de mi corazón que me corre por las ven en pena con la fuerza de un ciclo bueno pena

Voz 43 50:02 me dan en lo que se ha convertido todos los políticos todos son frutos nada de propuestas nada de cosas que no se interesen a los de abajo Pena penita pena buenos días

Voz 1450 50:12 un beso amparo a partir de las siete escuchamos qué les parece la recentralización del Estado gracias a todos

Voz 1275 50:27 qué tal buenos días esperan lluvias de nuevo este martes en toda la Comunidad de Madrid sobre todo a primera hora de la tarde cielos nubosos temperaturas frías sin cambios ya hay fecha el próximo jueves once de abril Ángel Garrido renunciará a la presidencia de la Comunidad