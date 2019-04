Hoy por Hoy (09/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días el CIS publica hoy su macroencuesta para las elecciones del veintiocho de abril un sondeo a partir de dieciséis mil entrevistas que son cinco veces más de las entrevistas que realiza para sus barómetros mensuales y que además de los datos de intención directa de voto esto va a incluir una proyección de escaños del Congreso que puede salir de las elecciones generales el CIS por tanto dará alguna pista sobre si a Pablo Casado el está funcionando la campaña de extrema dureza que está realizando para intentar frenar la sangría de votos hacia su extrema derecha Casado ayer sobre Pedro Sánchez

Voz 2 01:02 prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los paños como siempre los suyos aplauden

Voz 1727 01:18 hay respuesta del PSOE Diego una dinámica

Voz 3 01:21 la dejen basada

Voz 4 01:23 califica giro que yo esperaría que alguien que pretende aspirar a presidir el Gobierno de la Nación tiene que lanzar un mensaje más inclusivo y no tan hiriente como este porque realista ha puesto muchas víctimas frente al terrorismo

Voz 1727 01:39 Ábalos anoche en Hora Veinticinco la violencia verbal de Casado eclipsan su propio programa electoral incluye en ciento cincuenta y cinco inmediato en Cataluña además de una Ley de Lenguas una Ley de Símbolos y una ley de concordia que derogaría la ley de la memoria histórica además de la clásica revolución fiscal que el PP anuncia siempre que está en la oposición la Constitución española del setenta y ocho un fan en esta campaña electoral también entre quienes cuestionan el régimen del setenta y ocho como Unidas Podemos

Voz 5 02:09 Nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal

Voz 0259 02:16 Justo inspirado en los principios

Voz 5 02:18 de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1727 02:22 sí es que en España estamos siempre Descubriendo la pólvora miren sino Albert Rivera proponiendo una asignatura escolar que explique la Constitución

Voz 6 02:29 yo le pido al señor Casado que de una vez por todas coja el guante que le hemos tendido y así vamos a formar un gobierno de coalición íbamos a tirar adelante esto no lo ha dicho todavía viven en los años ochenta cuando tenía un cuarenta y cinco por ciento Aznar están en menos de un veinte

Voz 1727 02:43 ciento por favor mientras anuncia así que sólo gobernará con el PP el partido que fulminó la asignatura Educación para la Ciudadanía que explicaba justamente la Constitución y sus valores es martes nueve de abril y aunque no sea el tema central de la precampaña al gobierno que salga de estas elecciones tendrá que coger el timón de una economía cada vez menos fuerte lo dice el último informe del BBV

Voz 1995 03:11 entrevistamos dos décimas a la baja el crecimiento para España del dos cuatro dos dos en dos mil diecinueve y una décima en dos mil veinte hasta el uno mueble no

Voz 1727 03:21 es Rafael Doménech responsable de análisis económico en su informe el banco atribuye esta rebaja al frenazo en Europa ya la incertidumbre política sobre el dinero que si tenemos los dos gobiernos que tuvo España el año pasado seis meses PP seis meses PSOE dejaron sin gastar más de la mitad del presupuesto de investigación de los siete mil millones presupuestados sólo se gastaron tres mil trescientos un cuarenta y seis por ciento como si sobrará lo denuncia la Fundación Cotec a partir de datos de la Intervención General del Estado en el caso del presunto espionaje Iglesias la Audiencia Nacional ha imputado al ex director de Interviú Alberto Pozas que dimita

Voz 1275 04:02 yo dimitió el viernes como número dos

Voz 1727 04:04 la comunicación en la Moncloa ayer Pozas declaró que entregó a Villarejo un pen drive con datos del teléfono K

Voz 3 04:10 quien robo a una colaboradora del líder de Podemos

Voz 1727 04:13 Nos sobre el pirateo de la cámara de seguridad en la casa de Iglesias para Podemos prueba que las cloacas siguen activas para el Gobierno

Voz 0376 04:21 el señor Iglesias quien le pidió a este Gobierno por la inquietud que le provocaba la situación de su casa Galapagar que le prestamos seguridad así que me parece muy injusto

Voz 1727 04:32 porque a este Gobierno el que ha ido a proteger al ser

Voz 0376 04:34 pero Iglesia cuando se sentido inquieto así que me parece muy injusto es muy ingrato

Voz 1727 04:38 Carmen Calvo en Televisión Española y terminamos con el juicio de series John y el particular alegato de auto defensa del creador de esta web descarga toda la responsabilidad en los usuarios y dice que él no controlaba si alguien subía enlaces con contenidos protegidos

Voz 7 04:55 sobre la

Voz 8 04:57 a qué se refería

Voz 1727 05:09 en los deportes el Barça recupera jugadores para afrontar desde mañana una nueva ronda de la Liga de Campeones Sampe

Voz 1258 05:16 la de cuartos de final en la que en el primer acto visitarán al Manchester United en Old Trafford Valverde se llevará hoy a los veintidós jugadores disponibles incluido de Emelec que recibirá mañana mismo el alta médica sólo quedan se quedan en Barcelona los lesionados Rafinha ahí Vermaelen el canterano azulgrana Gerard Deulofeu ahora en el Watford conoce bien a ambos tiene un claro favorito

Voz 9 05:32 habló monja Almarza guerreros

Voz 10 05:34 todos los clubes nos acordamos hace muchos años

Voz 1258 05:37 hoy se juegan los primeros dos partidos a las nueve menos cuarto Tottenham Manchester City y Liverpool Oporto Plus Ultra seguros cuatro

Voz 0259 05:43 en fin a este espacio

Voz 1727 05:47 qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 05:50 días se va a repetir una situación de chubascos pero también con pausa sin lluvia ahora ya tenemos algunas tormentas en Cataluña también chubascos en Galicia será sobre todo a partir de mediodía cuando las nubes ganarán protagonismo en prácticamente cualquier punto de la Península se formarán estas nubes que descargan con intensidad pero también durante poco rato las pausas saldrá lugar incluso algunos momentos de sol de momento Baleares al margen esta tarde si alguna tormenta no en Canarias y temperaturas muy parecidas a las de ayer con algo más de viento cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 12 06:21 es un piano para tocar te imaginas seamos darle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper con eso hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar siete salvo no pienses en todo el abuelo que puede paz

Voz 3 06:37 Plus Ultra seguros porque una confianza

Voz 0259 06:40 el Grupo Catalana Occidente

Voz 1 06:43 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 3 06:47 es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección traicionar a los muertos sin permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaban

Voz 1727 06:56 hoy como ayer el Partido Popular en la oposición utiliza ETA contra el gobierno de turno contra el Gobierno socialista no son calentón es es una estrategia Casado anoche en Antena tres justificaba su acusación a Sánchez así a la hora

Voz 11 07:13 no son tan duras como la realidad nunca en cuarenta años de democracia un Gobierno nacional había tenido que llamar para robar los votos de los herederos de ETA

Voz 1727 07:22 a dónde conduce este lenguaje violento este insulto que la realidad no sostiene control partido el socialista que les propuso y firmó con ellos el Pacto Antiterrorista que comparte con todos los españoles el dolor y el sacrificio de sangre que provocó la banda a la que finalmente la democracia derrotó

Voz 1985 07:44 estas y otras

Voz 1727 07:45 de esta mañana Xavier Vidal Folch

Voz 1985 07:48 sería mucho pedir que los políticos no utilizasen un lenguaje violento sería mucho pedir a Pablo Casado que retirase su frase de ayer contra el presidente del Gobierno en la que le atribuyó que prefiere las manos manchadas de sangre a las manos manchadas de blanco por qué no vuelve el presidente del PP al lenguaje educado que sabía emplear cuando era vicesecretario del partido de Mariano Rajoy sirve para algo insultar al rival mejora siquiera un ápice la vida de los votantes les ofrece así un proyecto entusiasman T les hace aflorar lo mejor de su intimidad será mejor España situándose apuntan a ese lenguaje acaso lo peor de la historia de la humanidad no lo han brindado los demagogos primero con palabras y después con lo que tuvieran a mano es acaso justo para el líder de un partido el socialista que dejó mucha sangre propia la lucha contra el terrorismo y por la pacificación es equitativo para un partido cuyo gobierno con Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba al frente y con muchos conservadores apoyándoles lograron acabar en dos mil once con los crímenes de ETA es inteligente que el Partido Popular que también sufrió en carne propia los zarpazos de los atentados y de la Muerte rompa de esta manera por interés esto placita lo que debería ser un pacto de sangre en este caso de sangre de vida de los partidos constitucionalistas puede Casado presentar a su partido con estas credenciales como un partido centrista y moderado imagina alguien a Adenauer Helmut Kohl o Angela Merkel usando las palabras de Pablo Casado

Voz 1727 09:27 las respuestas se las dejamos a ustedes son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 1509 09:33 la la Semana de la Moda la Semana Santa

Voz 3 09:36 y ahora la semana cross over y sub Four

Voz 14 09:40 Bale del ocho al diecisiete de Ford lleva tiene uno de los quinientos cordobés y sus con condiciones y precios únicos por ejemplo un forzudo por seis euros al día y con recompra garantizada entradas siete mil ochocientos treinta y nueve euros comisión de apertura quinientos treinta y seis con cuarenta y tres euros cuarenta y ocho ciento ochenta euros al mes voto final once mil quinientos cinco euros nueve y uno por ciento TAE financiación DF van condiciones

Voz 3 09:58 por punto es buscador del ahorro ahorrarnos es quitarles el buzón a tus vecinos los cupones descuento de la pizzería del barrio con lo bajos que son dejando te siempre sale ahorrar es venir a los del plazo de sus que llevarte un Samsung Galaxy S7 por doscientos veintinueve euros o gratis con contrato sólo del seis al diez de abril buscadores del ahorro venida Fun House

Voz 0259 10:20 el amor bollo a Securitas

Voz 15 10:22 Drake para que nos pongan una alarma porque la semana que viene Semana Santa eh para cuatro días que nos vamos fuera quiere dirime tranquilo no quiero estar pensando si nos van a entrar a robar vaya meterán

Voz 1 10:32 Biel en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres digo calculan Nagin Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1693 10:44 otra vez de compras contumaz que no que iba a Midas inmigrante ganado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental sí claro esto es auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos del suyo genial pero ojo que son para la niña siquiera esto regalo pide cita Midas punto es antes del veinticuatro de abril y Elige neumáticos Continental

Voz 1 11:07 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:14 no son ahora las siete once las seis y once en Canarias y en Israel acaban de abrir los colegios electorales para los seis millones de ciudadanos llamados a unas elecciones muy importantes para el país el actual primer ministro Netanyahu para un quinto mandato un quinto mandato ha echado el resto para amarrar el voto de los más ultras prometiendo incluso anexionar una parte más del territorio ocupado de Cisjordania pero por primera vez también un rival centrista le adelanta en los sondeos en nuestra compañera Paula Losada ha buscado el análisis de los expertos

Voz 16 11:48 Netanyahu estén los primeros políticos populistas que surgieron controla los medios sabe perfectamente lo que quiere el electorado israelí y sabe muy bien además manipular electoral

Voz 1693 11:59 es Natalia Pérez Velasco especialista en Israel del observatorio político y electoral del mundo árabe musulmán asegura que no haber sorpresas en estas elecciones a pesar de que la coalición de centro centro izquierda azul y blanco pisa fuerte

Voz 16 12:12 Cesc aunque este partido ganara es que no tiene posibilidades de formar gobierno porque tendría que apoyarse en los partidos árabes lo cual es absolutamente impensable en Israel que ocurra

Voz 1693 12:22 aun así vaticina otras elecciones muy pronto porque recuerda que Netanyahu va a ser profesado por tres casos de corrupción

Voz 0027 12:28 el fiscal general del Estado ya ha aprobado su profesión

Voz 16 12:31 entonces se hacen públicas las pruebas se inicia el procesamiento de dos años yo entiendo que debería haber de nuevo elecciones porque no debería sostenerse en el Gobierno un primer ministro que aparentemente podría ser condenado entonces

Voz 1693 12:46 besson tiende a estos comicios como a unos comicios de transición

Voz 1727 12:49 puertas de estas elecciones Donald Trump vuelve a dar un espaldarazo a Netanyahu al elevar la presión sobre Irán que es uno de los grandes rivales de Israel

Voz 1985 12:59 nadie

Voz 1727 13:01 bueno Wisla con extracción Trump ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní cuerpo elite del Estado en la lista de organizaciones terroristas es la primera vez que pasa algo así Mike Pompeo el secretario de Estado lo explica diciendo que la Guardia Revolucionaria estado activamente involucrada en acciones terroristas respuesta de Irán ha sido inmediata en la misma designar como grupo terrorista a las tropas de Estados Unidos desplegadas en esa región en Libia Libia sigue la ofensiva del mariscal Halffter que trate de hacerse con el control de la capital de Trípoli en las últimas horas ha centrado sus ataques en el aeropuerto de la ciudad y no en Libia sino en Siria acabaron tres mujeres españolas que fueron a luchar junto al Estado Islámico en el año dos mil catorce Ikea localizado el diario El País llegaron de la mano de sus maridos y ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido informes a Interior para decidir si tiene que actuar contra ellas Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 14:02 buenos días de las tres mujeres solamente una Lubna Milú di tiene una hoy dependiente una orden internacional de detención es un orden por pertenencia a organización terrorista castigada con penas de entre seis a doce años aunque la pena se puede reducir dependiendo de las circunstancias tiene tres hijos es española conversa y su marido murió en el campo de batalla las otras dos españolas del ISIS Yolanda Martínez Il una Fernández también son comparsas como Lubna acabaron en Siria en las filas de la organización terrorista creando el califato de la mano de sus maridos todos de origen marroquí estas dos mujeres aparecen también en investigaciones policiales aunque son diligencias antiguas de momento no hay nada contra ellas

Voz 3 14:45 cuando le dices a tu pueblo para decir te sientes

Voz 14 14:54 si quieres sentirte vivo piden los un préstamo y te lo transformamos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones centran vivos punto es o llaman novecientos ochenta ayudo veintidós ochenta y dos y siente Teddy

Voz 17 15:05 Bush y Le pediría a una energética haber pues yo que por trabajo me paso todo el día al volante pediría alternativas a la gasolina y al diésel

Voz 0259 15:15 tú sí promovemos los vehículos propulsados a Gas Natural que ahorren hasta un cincuenta por ciento de combustible y mejoren la calidad del aire de nuestras ciudades

Voz 18 15:26 sí

Voz 1727 15:29 el Ministerio de Sanidad va a presentar mañana un plan para relanzar la Atención Primaria en todas las CCAA y la SER ha tenido acceso al borrador un texto que rechaza el sector sanitario y también algunas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular porque no hay un compromiso firme para mejorar la financiación ni para reducir los cupos de los médicos que saturan las consultas Laura Marcos

Voz 1509 15:53 como una mera declaración de intenciones poco ambiciosa así califican médicos y enfermeros este borrador al que ha tenido acceso la SER aseguran que en ese texto fechado el pasado cuatro de abril cualquier intento de mejorar la financiación de la atención primaria se relega al medio plazo sin compromisos presupuestarios concretos se aparca hasta dos mil veinticinco el objetivo insuficiente según los médicos de llegar a mil quinientos pacientes por médico de familia mil niños por pediatra Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la federación en defensa de la sanidad pública más Rocha representa SATSE sindicato mayoritario de enfermería

Voz 19 16:28 muy ambicioso no es canté un plazo bastante largo deberíamos de estar por debajo de mil trescientos en el caso de medicina de familia por debajo de los vecinos

Voz 9 16:37 es el caso de Pediatría vez

Voz 20 16:39 las donde intenciones sean excluido materias tan importantes como la establecer ese cupo propio de mil quinientos pacientes

Voz 0259 16:45 pocas enfermedades de salud

Voz 20 16:48 de mil novecientas personas está en manos de cada uno de los profesionales de enfermería

Voz 1509 16:51 algunas comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León ya han remitido una carta a la ministra de Sanidad adelantando que votará no a un plan elaborado dicen con prisas a las puertas de una campaña electoral

Voz 1727 17:03 la Federación de familias monoparentales ha presentado una queja al Defensor

Voz 0259 17:08 del pueblo sobre un informe

Voz 1727 17:11 académico que relaciona la ausencia de la figura paterna con la delincuencia la pobreza o los embarazos adolescentes lo ha difundido ese informe una organización ultraconservadora Mariola el herido

Voz 0259 17:24 es estatal de familias monoparentales denuncia que se están vulnerando sus derechos fundamentales y pide al Defensor Francisco Marugán que gestione la retirada de ese informe que las estigmatiza su autora es María Calvo Charro una profesora de la Universidad pública Carlos III de Madrid defensora de la educación diferenciada y miembro de la Red Madre la organización antiabortista que sí

Voz 1727 17:45 sirve de modelo a Pablo Casado el estudio así

Voz 0259 17:47 ha sido utilizado por la organización ultra católica The Family Watch para celebrar el Día del Padre relaciona la falta de la figura paterna con la delincuencia juvenil la pobreza embarazos de adolescentes abuso sexual violencia doméstica Carmen Flores es la presidenta de la Asociación Madres Solteras

Voz 21 18:05 suponen una discriminación más que a nuestros hijos e hijas y que además no tienen ningún rigor científico de hecho nos cita un estudio en concreto eh nosotros así ponemos estudios de universidades como la de Sevilla en la de Barcelona que afirma que la importancia de la pegó verde de la ciudad de referencia para los menores no tanto sí existe un padre no existe un padre

Voz 0259 18:32 en España hay más de un millón y medio de hogares monoparentales familias encabezadas por madres solas con hijos según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística

Voz 0027 18:46 están a favor de que las autonomías devuelvan algunas competencias al Estado como propone el Partido Popular Carmen de Murcia bienvenida

Voz 23 18:53 hola buenos días sí soy partidaria de que se devolviese las competencias al Gobierno central e de Educación usted

Voz 3 19:01 decía muy Hispanidad porque este es un desastre son diecisiete

Voz 23 19:07 venga que deberían de devolver si te enteraste

Voz 0027 19:11 gracias Carmen en contra Bibi de Alicante

Voz 24 19:14 pues yo pienso que para atrás ni para coger impulso no devolverá ninguna competencia del Estado acento hay dejando mucho menos la educación bastante los acostaba la Comunidad Valenciana conseguir un poco de igualdad el que las lenguas nada nada que se queda todo como está

Voz 1727 19:28 gracias Bibi Xavi de Bilbao sobre las competencias

Voz 0027 19:30 en su Comunida vamos a ver lo que ellos estoy

Voz 25 19:33 de acuerdo es en que se cumpliese el Estatuto y la Constitución que ese pacto en su día que a día de hoy hay que andar arrancando a golpe de necesidad de voto por parte del Gobierno

Voz 0027 19:46 también está en contra Antonio de Motril

Voz 26 19:49 en mías redistribuye la riqueza las que están de acuerdo con la centralización deberían estudiar como en el franquismo casi todas las inversiones la llevaba al País Vasco y Cataluña

Voz 1727 20:05 gracias Antonio siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:14 Laura Gutiérrez qué tal buenos días seis grados tenemos a esta hora en la Gran Vía esperamos de nuevo lluvias en Madrid sobre todo a primera hora de la tarde frío Iker

Voz 1258 20:24 cosos es el está contando la SER la Comunidad de Madrid

Voz 1275 20:27 a permitir que los centros de salud que estaban aplicando en pruebas la reducción de horario por las tardes sigan aplicando ese recorte en la atención al Gobierno de Ángel Garrido siempre aseguró que se trataba de una prueba piloto y quiero se pondría en marcha esta legislatura esos catorce centros de salud seguirán funcionando a medio gas por la tarde Teresa Rubio

Voz 1727 20:45 a los catorce centros de salud podrán mantener el horario reducido de hecho parece que la mayoría de ellos ha vuelto al horario convencional desde que arrancó el proyecto a principios de enero ni la decisión del presidente de la comunidad ni el criterio de la mesa sectorial con la mayoría de sindicatos en contra han podido frenar el empeño de la Consejería que parece que tiene claro que ésta es la única solución a la falta de médicos desde Sanidad lo confirman el pilotaje ha finalizado los resultados que todavía están pendientes de análisis se van a presentar el mes que viene en Mesa Sectorial remarcan que la dirección de cada uno de los catorce centros que han participado pueden la autorización de la Gerencia de Atención Primaria prolongar estas medidas organizativas si consideran que reporta un beneficio a la accesibilidad y organización de la asistencia

Voz 1275 21:30 y sobre educación se lo cuenta hoy la SER los alumnos de segundo ciclo de educación infantil de tres a seis años Se quedan fuera del nuevo programa de préstamo gratuito de libros de T

Voz 1727 21:38 esto que arranca el curso que viene a pesar de que la como

Voz 1275 21:40 mira siempre anunció que la gratuidad sería universal en esta etapa sólo las familias más vulnerables podrán acceder a una ayuda que tendrá

Voz 3 21:47 además un tope por alumno Enrique García

Voz 1258 21:51 a diferencia de primaria secundaria o FP básica los alumnos de primero segundo y tercero de Infantil de los colegios públicos y concertados de la Comunidad tendrán limitado el acceso al programa accede que el curso que viene dará acceso gratuito a libros prestados a las familias que decidan participar para ello tendrán que donará al Centro en los manuales del curso que acaban de terminar buen estado pero en el caso del segundo ciclo de Educación Infantil las condiciones cambian sólo podrán participar en este préstamo aquellas familias en situación más vulnerable que cumplan determinados requisitos como que se trate de alumnos tutelados por la Comunidad perceptores de la Renta Mínima o víctimas de violencia de género en ese caso la Comunidad de Madrid dará cien euros por cada alumno un dinero que la mayoría de los casos no cubrirá el cien por cien del coste total de los libros de texto en el resto de etapas que también participan en el programa de préstamo el acceso será universal al margen de la renta de la familia o de la situación social del menor

Voz 1275 22:47 ya hay fecha el jueves Ángel Garrido renunciar a la Presse

Voz 0393 22:50 ciencia de la comunidad titulares bien Sarmiento lo anunciaba anoche en la televisión pública madrileña será el once de abril cuando firme ese decreto de renuncia les sustituye a hasta el final de la legislatura Pedro Rollán que será el tercer presidente en un año

Voz 1275 23:01 la Comunidad de Madrid abre diligencias contra el Ayuntamiento de la capital por la proyección de Podemos sobre la fachada de la Plaza Mayor el pasado sábado desde el Consistorio reconocen ahora que sí había autorización pero no pidieron permiso a Patrimonio a pesar de que es un edificio protegido

Voz 0393 23:13 las asociaciones vecinales de sol las Letras y Lavapiés convocan hoy una manifestación contra la turística del centro

Voz 1727 23:19 será a las siete de la tarde desde la plaza Jacinto

Voz 0393 23:21 ente hasta la plaza de Lavapiés y el XXXVII

Voz 1275 23:24 dos de los madrileños no ha visitado nunca el Museo del Prado el ministro de Cultura José Guirao califica esta circunstancia de escalofriante y asegura que hay que actuar en consecuencia vamos a las carreteras déjate Patricia Arriaga buenos días

Voz 28 23:46 muy buenos días a esta hora muy pendientes de un accidente que está ralentizando un poco más esta hora punta en la M cincuenta a la altura de Getafe y que genera cinco kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Córdoba la A4 además hasta ahora retenciones habituales lo peor en la entrada por lados en Torrejón de Ardoz en la carretera de Toledo desde Torrejón de la Calzada allí en la A6 en Majadahonda y El Plantío

Voz 1275 24:10 en la capital como despierta el tráfico esta mañana pantallas Inmaculada laderas

Voz 29 24:14 hola muy buenos días despierta con mucha calma en principio no llueve todavía no ha amanecido de manera que los accesos del Oeste están muy relajados son los conductores que utilizan la M treinta desde el nudo sur los que un día más tienen el tráfico más intenso por los dos lados pero en especial la subida entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte este es el momento de las vías de los barrios periféricos como fuente Cantona en dirección prolongación de O'Donnell General Ricardos Marqués de Vadillo pero realmente nada importante aún

Voz 30 24:49 Johnson estos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el Thiem

Voz 1275 24:56 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:59 buenos días durante la mañana las nubes serán abundantes poco activas Icon algunos claros entre el mediodía en la próxima noche chubascos y tormentas que afectarán a toda la Comunidad de Madrid cota de nieve alrededor mil trescientos metros con sensación de más frío que ayer las temperaturas actuales son parecidas las máximas apenas pasaran de los diez grados pero es que además de la lluvia durante la tarde tendremos momentos de viento que acentuará esta sensación de

Voz 0259 25:22 yo ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrar en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R treinta y dos

Voz 31 25:34 lucirá un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tupido apuntó

Voz 0259 25:43 con

Voz 32 25:46 esta cuña de radio no es sólo una cuña de radio la señal que estabas esperando para tener un Mini Countryman gasolina cine entrada desde trescientos euros al mes en treinta

Voz 33 25:57 cinco cuota escueta final catorce mil trescientos setenta y tres con veinticuatro euros Tae ocho con setenta y seis por ciento Sólo en abril financiando con BMW Bank aquí está la señal que esperabas

Voz 0259 26:06 informa T en concesionarios de Madrid punto mil

Voz 33 26:09 punto es

Voz 17 26:10 bueno y ahora damos paso a la luz o Lalo

Voz 0259 26:13 es que la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verdad usas toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 1275 26:37 la que se está guiando con el neumáticos neumáticos que si como el que revisa lo que tengo que a fondo neumático

Voz 34 26:44 muy falangistas si tu coche te preocupa aún gente lo quita de la cabeza y ahora hasta Semana Santa montaje gratis en todos los neumáticos a urgir tu mejor señal

Voz 35 26:56 conoce Systems nexos el bachillerato preuniversitarios en Madrid cien por cien en inglés para estudiantes de dieciséis a dieciocho años gestiones Nexus te proporciona la titulación internacional de Cambridge y el acceso a las mejores universidades del mundo informa school punto com

Voz 36 27:17 quién sabe más hace más que habla decide más que prueba disfruta más que come cree más que hace quién sabe más con anchoas Santoña

Voz 0259 27:31 mira hija ni contigo ni con tu hermano me quedo en a Madrid estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito no estoy sola hipotecarios venir a verme todos los días Teherán

Voz 1995 27:46 a residencias para personas mayores a Madrid llámennos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR nuestra casa

Voz 37 27:54 todavía no conoce Rising raíles la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes han confiado en Rising para invertir sus

Voz 3 28:09 por aquel esperas registro

Voz 1727 28:11 la T en Rising punto es Rising

Voz 3 28:14 te quiero crece

Voz 1275 28:17 el concejal de Ahora Madrid y exdelegado de Economía de Hacienda Carlos Sánchez Mato será el rival de Carmena en las urnas el próximo veintiséis de mayo las bases de Izquierda Unida anticapitalistas iban cada municipalista lo han elegido las primarias como cabeza de lista de Madrid en pie que suma también entre los primeros puestos a otros dos ex ediles de la alcaldesa Carolina Gómez

Voz 0393 28:35 el candidato de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato liderará esa candidatura seguido de rumiar Ci Pablo Carmona los tres han formado parte del equipo de Manuela Carmena y ahora van a competir contra ella en las próximas elecciones aunque de manera crítica han participado en su política de gobierno que ahora califican de socio liberal iré estará al servicio de las élites financieras de la ciudad el reto de Madrid en pie municipalista será superar la barrera del cinco por ciento y obtener representación en un escenario muy fragmentado de momento parece que cuentan con el apoyo del líder de Podemos Pablo ileso

Voz 0027 29:04 cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica fue un señor de Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato que finalmente fue purgado

Voz 0393 29:16 el resultado de las primarias de Madrid en pie a nivel regional se conocerá mañana el acuerdo con Podemos sigue en el aire

Voz 1275 29:22 en Vallecas los ochenta y dos vecinos afectados por la explosión de gas del pasado viernes no podrán volver a sus casas al menos hasta finales de mes esta mañana podrán recoger algunos enseres y el Samur Social volverá a evaluar sus necesidades Francisco Pérez concejal de Vallecas

Voz 38 29:35 que hay daños irreversibles en la planta trece en alguna de la venta de la planta trece irse tiene que comprobar el estado de la planta once de la planta doce dentro de tres semanas pues ya van a poder ir regresando a la normalidad una vez que hayan hecho todas las comprobaciones sí

Voz 1275 29:53 en sigue hoy por hoy en la SER

Voz 1727 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 3 30:07 hoy

Voz 1727 30:12 comienza el martes nueve de abril aquí comienza con todo el mundo con la cabeza en otro sitio ya ya me hago cargo con la cabeza en las vacaciones las suyas o la de sus hijos pero este año el calendario ha querido que tenga que buscarle un hueco en sus pensamientos para reflexionar sobre la manera en que Pablo Casado define a la media España que no vota a la derecha

Voz 2 30:38 que están pagando con pactando pagando a esa hidra de siete cabezas de los batasunos proetarras independentistas separatistas comunistas pro chavistas tipo castristas

Voz 1727 30:49 pues ya lo saben en la mitología griega la hidra de las siete cabezas era un monstruo acuático que custodiaba la entrada al inframundo y contra el que luchó Hércules hercúlea desde luego está siendo la labor de encontrar algo de mesura en esta todavía precampaña electoral y abrimos el kiosco de una revista de prensa que mira la prensa de papel la digital las señales de humo con Aimar Bretos Rafa Muñiz y Manuel Jabois muy buena estamos a setenta y dos horas de que comience la campaña sin que todavía haya concretado que debate au debates se van a celebrar entre los candidatos hoy el país hace una defensa encendida de los debates electorales como un derecho de los ciudadanos en democracia

Voz 0027 31:32 derecho que según el país se vulnera cuando la ciudadanía se le obliga a acudir a las urnas sin otros criterios que los que haya podido formarse a partir de mensajes que los partidos emiten en paralelo todos los candidatos deberían compartir esta necesidad de debates incluso en el supuesto de que algunos rivales confundan la crítica racional y fundada en hechos contrastados con la visceralidad más incivil de que sólo opera parezcan esperar de una eventual confrontación televisiva con los rivales una audiencia multiplicada desde la que exhibir su retórica pendenciero y agitar la crispación con la que aspiran a movilizar a los ciudadanos de la dándose idas la dándoles

Voz 1727 32:07 pero mucho antes de llegar a los editoriales es lo primero que les va a llamar hoy la atención ante el quiosco será la portada de ABC es un fotomontaje enorme con la cara de Pablo Casado formada por las palabras de su

Voz 0027 32:20 la lectora en la carrera de Casado a todo trapo formada por las palabras ciento cincuenta y cinco estado unidad Constitución maternidad concordia rural If I ABC titula Casado apuesta por la ideología quitarse complejos el país dicen soportada Casado propone quitar poder a las autonomías irreal centralizar el Estado un enfoque parecido al de La Vanguardia dice Casado aboga por recuperar competencias para el Estado y El Mundo o lo que es la portada es una frase de Albert Rivera dice así no se puede moderar a Sánchez echarlo es una emerger

Voz 1727 32:52 precisamente sobre Albert Rivera y su propuesta de crear una asignatura escolar específica para enseñar la Constitución escribe David Gistau en el mundo

Voz 0027 33:02 sostiene que esa asignatura a él les suena a una actualización de la Formación del Espíritu Nacional que existían el franquismo hice Gistau aunque Rivera se anuncia continuamente con una combinación de adjetivos que valdría para el perfil de una web de ligue Albert moderno y liberal el candidato de Ciudadanos tiene el estalinismo tan metido en algún meandro de la mentalidad que cree que al Estado le corresponde moldear las ideas de mis hijos para que sean unos constitucionalistas fetén

Voz 1727 33:26 Pedro Sánchez se ha ido de campaña al periódico de cabecera de Rajoy al marca una foto

Voz 0027 33:31 el presidente llena la portada del marca de este diario deportivo tres titulares el primero me ofende que Guardiola diga que España es un país autoritario dice Sánchez segundo titular pediría el bar para los partidos de derecha para ver cuál es el más extremo el tercer titular de Sánchez me gustaría liderar el proyecto de otro Mundial de fútbol en España todo esto lo dice posando en su despacho de La Moncloa de pie con un taco de salida a los pies taco de los que usan los corredores en las competiciones

Voz 1727 33:57 veremos qué dice hoy el CIS sobre ese taco ir en este repaso a los medios me cuentas Aimar que en realidad la gran perla preelectoral de la jornada está en Youtube

Voz 0027 34:08 en una entrevista con youtuber Pablo Iglesias le ha contado esta intimidad de su relación con Pedro Sánchez al principio cuando se reunían Sánchez Iglesias Sánchez recitaba en habitaciones de hotel para tomarse cervezas juntos que yo era como nada vamos al hotel todas y como muy clandestino

Voz 0683 34:27 quiera cuando entramos nosotros en una habitación de hotel que hay una acaba que no se ve que es como Pedro esto es rollo de gente que da porque ya de adulto está bien que que rompamos el hielo para ponernos de acuerdo pero no sé tal y ahí a veces pues nos hemos tomado una cerveza que alguna como en una habitación de hotel tomando te tomándose una cerveza

Voz 0027 34:48 el día Pedro vamos a casa de algún amigo tuyo mío quedamos allí pero no Sánchez se empeñaba en citarle en otro

Voz 1727 34:54 en tu casa o en la mía favorito

Voz 33 34:56 no no es mi cuarto negritud original

Voz 0259 35:03 hipotecas sin comisiones sólo con tu nómina domiciliada ahora tocaría leer rápido legal pero como no lo ocultamos te lo contamos sólo grande en un estadio lleno

Voz 3 35:13 pero la verdad

Voz 39 35:28 no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia su información en Tepito

Voz 18 35:33 los que Le pediría a una energética

Voz 40 35:37 poder hablar con ellos en persona porque no dicen eso de que hablando se entiende la gente en nuestras tía

Voz 41 35:43 las nato sí resolveremos en persona todas tus dudas

Voz 18 35:46 cree energía hay servicios

Voz 0259 35:50 Nathalie y a los votos de la novia Javi el Tarantino que te amaré tal como eres durante cuatro años ya es que nuestro amor es por lo menos el primer año así de seguro

Voz 42 36:00 así de simple como las ofertas irresistibles de los siempre Cléber desde Skoda toda la gama con cuatro años de garantía Yuma año de seguro a todo riesgo incluido del uno al trece de abril oferta válida para unidades en

Voz 14 36:10 esto quién forma quienes Skoda punto Es pide ahora tu préstamo en virus quite lo transcribo sin quince minutos entra ya han dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 3 36:19 disiente dibujos Hoy por hoy

Voz 1727 36:24 sí un titular puede resumir el sentir europeo con respecto al Brexit probablemente es este del Frankfurter Allgemeine Zeitung dice Theresa May la eterna búsqueda de una salida así titula Page de la primera ministra que lo emprende hoy hacia Berlín y París para encontrar el apoyo de Merkel y Macron a un nuevo aplazamiento del Brexit antes de que se pronuncien los Veintisiete mañana en el Consejo Europeo le secó en Francia dice sin embargo que hay diferencias evidentes entre Merkel Macron depósito de este tema dice este diario francés que Macron

Voz 0027 36:59 no ha ocultado sus dudas sobre la validez de una extensión del Brexit especialmente si es larga y titula que May hace un peregrinaje por las capitales europeas para conseguir una extensión del Brexit coincide con la de gasóleo que asegura que Alemania es más complaciente que Francia respecto a ese aplazamiento la prensa alemana habla directamente de caos del Brexit así titula por ejemplo el Day Welt May puede esperar el apoyo de la canciller si se endurecen las posturas mañana en esa cumbre europea leemos en Bill

Voz 1727 37:28 pero lo que da miedo es la prensa británica da miedo irse dice explícitamente así en el editorial The Gardian hemos llegado a esto punto da miedo

Voz 0027 37:38 cómo están las cosas dice The Guardian Reino Unido abandonará la Unión el viernes sin acuerdo es difícil exagerar la gravedad destructiva de esa posibilidad para el país May asegura este diario tiene el enorme esa enorme responsabilidad para llevar al país hasta el borde de esa calamidad pero la culpa tiene que ser compartida por todos los para

Voz 1727 37:58 y muy interesante también la visión del Financial Times sobre Macron del que se pregunta si será capaz de oponerse a esa prórroga

Voz 0027 38:06 se dice que el presidente francés está mostrando la línea más dura contra las demoras del Brexit asegura este diario que dice que Macron prefiere que Reino Unido salga sin acuerdo antes de dejar que Westminster retenga allí esto es literal como rehenes a los Veintisiete socios europeos

Voz 1727 38:27 cómo habría resuelto Sherlock Holmes la brecha de género es el titular gran titular que leemos en Letras Libres quién lo resuelve Jabois

Voz 8 38:38 Claudia Golden es uno

Voz 1389 38:41 economista la primera mujer que obtuvo plaza fija en la universidad que consiguió plaza fija en la Universidad de de en el apartamento Economía perdón de la Universidad de Harvard es la economista que descubrió que las audiciones a ciegas aumenta

Voz 0027 38:53 un cincuenta por ciento las prioridades de que una mujer entre

Voz 1389 38:55 una orquesta Así empieza la serie Mozart in the Jungle con una mujer tocando un nuevo debajo de una sábana sin que se sepa su sexo cuerpos la igualdad de oportunidades para entrar en la orquesta pasa por ocultar tu género en Rebeca Gimeno la hecho un

Voz 0027 39:08 dependo perfile la revista Letras Libres Golden

Voz 1389 39:11 Se define como economista detective sus estudios la han llevado a destripar algo que los parece una obviedad pero que necesitaba de una base documental la brecha aumentados estabiliza cuando las mujeres cumplen años ella lo llama el coste de flexibilidad temporal es decir la conciliación como objeto de lujo y Leo no es que las mujeres redujeran su jornada sino que dejaban de estar disponibles todo el tiempo para la empresa decir que ese tenían que volver a casa determinada ahora el les penalizaba cuál es la conclusión la brecha salarial es un reflejo de la desigualdad en el reparto de tareas

Voz 3 39:42 las

Voz 18 39:49 el pescado fresco congelado en conserva es un producto estrella en nuestra gastronomía sabes porque porque es un rico compartir los alimentos de España Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación gobierna de España qué le pediría a una energética

Voz 40 40:11 poder hablar con ellos en persona porque no dicen eso de que hablando se entiende la gente en nuestras

Voz 41 40:17 las nato sí resolveremos en persona todas tus dudas

Voz 18 40:21 sobre energía hay servicios

Voz 0259 40:24 nato sí soy Gabriel de carga

Voz 0027 40:26 ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 44 40:31 a ver quién se hará cargo

Voz 1509 40:34 le hará pide cita en qué reglas punto es

Voz 0259 40:36 promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en las punto es amor

Voz 15 40:41 el llamara Securitas Direct para que nos pongan una alarma porque la semana que viene Semana Santa para cuatro días que nos vamos fuera quiero dirime tranquilo no quiero estar pensando sino a entrar arroba robar

Voz 1 40:53 Biel protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece nuestra ilusión de que día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar de usted

Voz 3 41:12 agentes de servicio sutiles

Voz 1509 41:22 buenos días está poniendo en marcha una startup tecnológica el Instituto Nacional de ciberseguridad ha lanzado una convocatoria que seguro le interesa apoyará a gestar tags para ayudarlas a madurar sus negocios para captar inversiones y clientes las candidatas tienen que ser microempresas o pymes no cotizadas que tengan al menos cinco años de antigüedad el plazo para presentar la solicitud termina el cinco de mayo que tiene toda la información en INCIBE punto es

Voz 1 41:48 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE buenos días que

Voz 45 41:54 bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada

Voz 3 42:03 mamá te has preguntado si ser madre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho

Voz 46 42:20 hoy por hoy

Voz 0259 42:23 yo bueno

Voz 1727 42:26 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 3 42:30 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 42:46 el Barça y el Manchester City de Guardiola son los grandes favoritos para llegar a la final de la Liga de Campeones Sampe que hoy empiezan los cuartos

Voz 1258 42:54 te vuelve hoy efectivamente con esos cuartos en general son los favoritos para las casas de apuestas pero también para el resto del mundo del fútbol por ejemplo para un canterano culé que anoche pasaba por el Larguero Gerard Deulofeu triunfando ahora en el Watford de la Premier League tiene muy claro quién pasara en ese enfrentamiento de mañana entre Barça y Manchester United

Voz 10 43:10 no habló favorito marcha insólito porque está en muy buenas condiciones gustan creo Sasa días tras emoción parte de juego es es otra cosa está en en los lagos nace muy bien a la eliminatoria

Voz 1258 43:25 se enfrentará en la final de la Copa inglesa precisamente al City de Guardiola al que no cree invencible pero sí muy complicado no

Voz 10 43:31 espero ganar es que claro va muy defensiva sino su locura tú sales muy fácil pero existe lo puede ganar

Voz 1258 43:44 los de Valverde viajan hoy con la incorporación a la expedición de desvele recuperados se lo pierden sólo los lesionados Rafinha Vermaelen unos cuartos de final que como decíamos se inicia en esta misma noche con los dos primeros partidos a las nueve menos cuarto Tottenham Manchester City y Liverpool Oporto Bruno en buenos días

Voz 0301 43:58 qué tal buenos días Guardiola recupera el Kun Agüero para el partido de ida de los cuartos de final que se va a disputar en el nuevo White Hart Lane estreno europeo para el nuevo estadio del Tottenham muchísima ilusión puesta en los de Pochettino en esta eliminatoria evidentemente en las manos de los Ericsson Kane y compañía las estrellas del total aunque van a ser titulares en el otro partido Liverpool Oporto en Anfield bajas importantes para el equipo portugués va a ser titular Iker Casillas Pepe a dos de los jugadores más importantes de la plantilla del Oporto no puede jugar en este caso por sanción así que va a ser un examen importante para él milita o nuevo fichaje del Real Madrid que va a ser titular y el líder de la derecha

Voz 1258 44:36 se completarán con el otro partido de mañana en la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo ya recuperado en los italianos en caso ecos del fin de semana en el Rayo Vallecano han suspendido a uno de los socios que el domingo insultaban gravemente a Marcelino de nombre Andrés con el número seis mil novecientos setenta y tres pedía disculpas en las oficinas del

Voz 33 44:55 habló y luego en el larguero personero todo hay

Voz 0259 45:01 bueno suegra te pido perdón

Voz 1258 45:04 puedo decir que dan los otros dos a los que el Rayo sigue buscando el presidente Raúl Martín Presa también en El Larguero

Voz 48 45:09 estamos intentando identificar pues a las otras dos personas pero

Voz 1258 45:13 bueno pues dificulta te tiene que tenemos

Voz 48 45:15 Eli en mente por decirlo así de reconocimiento facial

Voz 1258 45:18 además en tenis Madrid Madrid organizará el Master mil hasta dos mil treinta y uno tras el acuerdo que expiraba en dos mil veintiuno amplió ayer por diez años más y en ciclismo segunda etapa de la Vuelta al País Vasco ciento cincuenta kilómetros con final en Gorliz

Voz 43 45:31 el celo

Voz 3 45:37 cuando no felices dos tres y es que ahora con renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año ofrezca precisó que el renting consulta condiciones en su punto Torra

Voz 0259 45:58 descuidar T tener algún seguro por el que pagó de más Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 49 46:06 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T con su

Voz 0259 46:16 la condiciones en mutuo apuntó es buenas días en los dos sorteos del triple ex de la ONCE

Voz 3 46:22 los números premiados han sido en el sorteo de la mañana cero en el sorteo de la noche siete fin

Voz 50 46:39 no vida que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en juegos once punto es

Voz 0259 46:49 en la ONCE nos mueve tuyo sean que tenga son grandiosas

Voz 51 46:56 necesita encontrar al profesional perfecta en una semana entran Infojobs empresa si encuentra fácilmente los mejores candidatos tenemos los que más se ajustan a sus necesidades entran Infojobs empresas

Voz 0259 47:06 de la primavera vicio Lab ahora todas las gafas graduadas tienen con el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par de cristales gratis para tío para quien tu quieras esta primavera celebra a mira y regala ambición la consulta condiciones

Voz 18 47:22 qué le pediría a una energética

Voz 40 47:24 poder hablar con ellos en persona porque no dicen eso de que hablando se entiende la gente en nuestras

Voz 41 47:30 las natos sí resolveremos en persona todas tus dudas

Voz 18 47:33 habré energía hay servicios Natur sí

Voz 8 47:43 misas

Voz 1 47:53 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:08 diariodehoyporhoy del nueve de abril del año dos mil diecinueve escribe Sergio Jiménez nos habla de uno de los grandes problemas de la escuela pública rural la itinerancia de los profesores que hace muy difícil consolidar proyectos educativos

Voz 9 48:22 mi nombre Sergio Jiménez hecho trabajando desde dos mil cinco hasta dos mil doce público aquí en el Real de la Jara Un pueblos de la de la Sierra Norte de Sevilla y bueno cuando terminó ese periodo que pidió de China han hecho pues lo que era dos hermanas aquí cerca de la capital basado en unos años llegaron dos niños nuestros hijos nuestros dos seis dos y así decidimos pues una vez que bueno le enviaron entorno para crearlo en el campo hay nos acordamos poco pues de de su periodo en el Real y allí en el en el interior de la Jara el avión Proyecto Educativo fantástico que ella dejó iniciado y bueno decidimos volver al cole con los niños que por el hecho creativo sigue en pie el gran prueba de la escuela pública lo que sucede es que para este tipo de proyectos educativos es la itinerancia que que hay en el profesorado en este centro en particular porcentaje de de maestros itinerantes llega hasta el setenta por ciento es una auténtica barbaridad porque claro además ya ellos vienen con han digamos una actitud un poco colaborativa sólo por su situación ya no sólo por la falta de de vocación sino por por la situación en la que tanga hecho se traduce y al cabo en un gasto de energía que en el peor que hay que es el de la gestión de personal iniciación muy muy que no soy niña en ni imposible el avance es en definitiva la escuela pública

Voz 1727 49:58 gracias Sergio Sergio Jiménez son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 1275 50:15 Laura Gutiérrez con frío lluvia hoy de nuevo en Madrid qué tal buenos días casi cuarenta y ocho horas ha tardado el Ayuntamiento de la capital en reconocer que dio el visto

Voz 3 50:24 bueno al vídeo de la polémica que es el atragantó

Voz 1275 50:27 semana sí autorizó la proyección que sito en la Plaza Mayor el sábado por la noche Ike promovió podemos un vídeo con imágenes de los

Voz 1727 50:33 papeles de Bárcenas

Voz 1275 50:34 que nadie en el Consistorio revisó cambio de versión hasta ayer por la tarde el Ayuntamiento mantuvo que esa proyección no tenía autorización del Ayuntamiento ahora han rectificado Illes puede Car doble multas y la Junta Electoral considera que ese contravino la Ley si la comunidad que ha abierto una investigación concluye que hubo un uso indebido de un edificio protegido Carolina Gómez