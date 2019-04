Hoy por Hoy (09/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días mal muy mal tienen que estar dándole las encuestas internas a Pablo Casado para saltarse todos los límites de esta manera

Voz 2 00:18 Diez pretende blanquear lo que no es posible blanquear prefiere manos manchadas de sangre

Voz 1727 00:24 a manos pintadas de blanco de los defensores de la dictadura franquista que encabezan algunas listas del partido de extrema derecha con el que se dispone a pactar no hizo ninguna mención el líder popular puede que con esta violencia verbal One alguna hemorragia de votos en dirección a Vox pero pero al precio de eclipsar su programa convertir al PP en una carica dura la campaña en un circo de no ser además nada original se parece a Rajoy a Rajoy hablando por ejemplo de Zapatero en el año dos mil siete

Voz 3 00:57 no se puede dialogar es el Abc ni en esta materia ni en ningún

Voz 4 01:02 la otra bajo la amenaza o chantaje

Voz 3 01:05 esto no se puede dialogar si usted no cumple repondrán pompas y si no hay bombas es porque ha cedido

Voz 1727 01:12 se parece básicamente al PP siempre que él el PP considera que le han quitado lo que era suyo el poder el Gobierno hay días en que casado y también Rivera e calificando de emergencia nacional sacará Sánchez de La Moncloa parecen náufragos de trasatlánticos que braceo desesperados para subirse a una zódiac con el logotipo de Vox ese partido por cierto cuyo líder cree que en el norte de Europa hay masas de ancianos huyendo de los hospitales donde ingresan por una fractura de cadera y les aplica la eutanasia Éste es el nivel de la disputa en la derecha no es que la izquierda española este para sacar pecho mucho pecho en unidad cien coherencia pero la fragmentación ha convertido a la derecha en un jardín de infancia lleno de enrabietados príncipes destronado

Voz 3 02:20 es martes es nueve de abril enseguida entramos a fondo en lo importante en los programas electorales a las nueve hablaremos largo y tendido de impuestos y sobre impuestos en Francia Macron prepara una bajada fiscal en respuesta a los chalecos amarillos Edward Philippe es su primer ministro el debate nos ha dejado clara la dirección a tomar debemos bajar los impuestos más y más rápido

Voz 1727 02:43 a París y también a Berlín viaja hoy Theresa May para implorar la prorroga para el Brexit mientras la prensa británica no descarta esta mañana las rupturas sin acuerdo este viernes yen Israel acaban de abrir los colegios electorales Aimar

Voz 0027 02:56 Netanyahu se juega la reelección frente a su único rival viable Benny Ganz que es un ex militar que levanta de una coalición centrista pero los analistas creen que las alianzas ultranacionalistas de Netanyahu pueden llevar a Israel a tener el Gobierno más a la derecha de su historia

Voz 1727 03:10 una juez ha imputado al presidente de Canarias por supuesta prevaricación y malversación

Voz 0027 03:15 Fernando Clavijo de Coalición Canarias investiga una ayuda pública que otorgó contra el criterio del interventor a una empresa supuestamente propiedad de unos a mí

Voz 1727 03:22 sí quién también está imputados Alberto Pozas ex número dos de comunicación en la Moncloa

Voz 0027 03:26 conoció ante el juez que cuando era director de Interviú le entregó a Villarejo contenido del móvil robado a la asesora de Pablo Iglesias un contenido que había llegado a la revista que ellos decidieron no publicar

Voz 1727 03:36 Podemos sí tenía autorización del Ayuntamiento de Madrid para la polémica proyección de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor el equipo de Carmena insiste en que no sabía que se iba a proyectar deriva cualquier responsabilidad al partido

Voz 5 03:49 la será contra el fin contra las personas que han hecho esa proyección el Ayuntamiento hay no tiene nada que ver supongo que podemos en este caso acatará la decisión de la Junta Electoral Central y ya está

Voz 1727 03:59 el teatro de la Zarzuela en Madrid rinde homenaje hoy al Rey de los castrati Farinelli

Voz 7 04:14 va a ser la muy prestigiosa soprano Bilic a llenó el castrati Farinelli pasó más de veinte años en España al servicio de Felipe V y Fernando VI

Voz 6 04:25 no

Voz 8 04:33 la lluvia no se anuncian hoy en casi toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:40 buenos días pero en una situación muy propia del mes de abril es decir el riesgo de chubascos incluso de tormentas con granizo y fuertes rachas de viento estará presente en prácticamente toda la Península y Baleares en el Canarias y el sur de Andalucía es donde está prohibida será más baja qué quiere decir eso que en muchos puntos va a llover con intensidad pero en una misma ciudad como Madrid extraído viendo mientras que en otros barrios sólo caigan algunas gotas es decir una distribución muy desigual con temperaturas sin grandes cambios sólo durante la tarde máximas de más de veinte grados en Canarias también en el Mediterráneo

Voz 1727 05:16 y esta noche comienzan los cuartos de la Champions Sampe

Voz 1161 05:20 con los dos primeros partidos a las nueve menos cuarto duelo de la Premier inglesa con el Tottenham de Pochettino ante el Manchester City de Guardiola a la misma hora el Liverpool frente al Oporto de Iker Casillas el Barça buscará las semifinales desde mañana afronta el primer acto en Old Trafford contemplé recuperado ante un Manchester United con muchas bajas la última la del español Ander Herrera completarán los partidos de ida de cuartos también mañana con el Ajax de Amsterdam Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo recuperado ya los italianos

son las ocho y siete las siete y siete en Canarias no sale hemos y los programas electorales convertida en papel mojado tras el veintiocho de abril y cuál de ellos irá directamente a la papelera pero son lo esencial de una campaña electoral así que les vamos a dedicar los primeros minutos de este tramo de Hoy por hoy ayer se presentaron los programas de PP y Unidas Podemos el PSOE amplía esta mañana los ciento diez puntos que ya presentó hace unos días Ciudadanos presenta hoy las medidas que ha ido desgranando en la precampaña José María Patiño buenos días José María Patiño atención Patiño

Voz 3 08:04 si esta Herráez su problema con trato quizás ya veía ya escuchaba que te ya es su problema no decía que con lo que tenemos encima de la mesa vamos a tratar de poner orden en los asuntos que más preocupan a los españoles empezando por el que más preocupa desde luego de largo

Voz 1727 08:19 el empleo y el paro que dicen cada uno de los programas electorales o las ideas que han ido desgranando los partidos

Voz 1108 08:26 la reforma laboral que quedó pendiente de reforma es el principal objeto de controversia

Voz 0743 08:31 Tica los populares no sólo la defienden sino que proponen profundizar en ella en concreto en materia de negociación colectiva para que los convenios se adapten a la realidad productiva

Voz 1108 08:41 esas Podemos pide su derogación y el PSOE plantea eliminar aquellos aspectos

Voz 0743 08:45 los más listos y sustituirla a la postre por un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI también apuesta por subir progresivamente el salario mínimo mientras Unidas Podemos lo sitúa en mil doscientos euros al mes

Voz 0958 08:58 con una jornada laboral de treinta y cuatro horas

Voz 1108 09:01 PP y Ciudadanos coinciden en poner en marcha una llamada gira austriaca que favorece la flexibilidad movilidad del trabajador con ese fondo propio al que va encontré eh

Voz 1727 09:11 bueno pues vamos a intentar mejorar esta comunicación porque sino es imposible enterarnos de lo que dicen los partidos políticos sobre asuntos nucleares como el paro el empleo las pensiones Isabel Villar buenos días buenos días y aquí nos tienen dejando casi para el final lo que parecía que iba a ser el gran tema de la campaña la crisis territorial no lo está siendo no ocupa el lugar central de los debates pero sigue siendo un asunto muy importante de cara a la España que queremos en los próximos años que dice cada partido Isabel

Voz 12 09:44 bueno pues el PP la incluye en el primer capítulo de su programa electoral habla de establecer los cauces necesarios para que las comunidades autónomas que quieran de que quieran devuelvan las competencias a la Administración central y se compromete a aprobar una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las autonomías durante la próxima legislatura sobre Catalunya específica específicamente el PP promete te aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco por el tiempo que resulta inexcusable y con especial atención dicen a la educación el régimen penitenciario medios de comunicación y Hacienda pública en el caso del PSOE Cataluña no aparece en esas ciento diez medidas que presentó en marzo aunque el fin de semana pasado Sánchez ya dijo que si gobierna no habrá un referéndum de auto detenido nació en Cataluña prometió además que defenderán con uñas y dientes eso dijo el Estado de las Autonomías Unidas Podemos sí dedica un apartado en su programa la resolución democrática del conflicto catalán así la llaman apuestan por un referéndum pactado en el que la formación morada según escribe defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España Ciudadanos aún no ha presentado un programa electoral como tal aunque el partido viene defendiendo una intervención de la autonomía catalana mediante el ciento cincuenta y cinco así que recrea

Voz 1727 10:50 veremos abra esa información Aimar sobre que lleva cada partido a propósito del paro y el empleo

Voz 0027 10:56 pues sobre el paro decía Patiño que la reforma laboral es el objeto de controversia política ahora mismo entre el PP y el PSOE Unidas Podemos Ciudadanos veremos que que cuenta hoy los populares no sólo la defienden la reforma laboral sino que proponen profundizar en ella en concreto en materia de negociación colectiva Podemos pide derogar la el PSOE plantea eliminar los aspectos más lesivos de la reforma y ahí también apuestan por subir progresivamente el salario mínimo unos de manera más progresiva y otros de mil doscientos euros al mes el caso de Unidas Podemos que además propone una jornada laboral de treinta y cuatro así que hay sobre las pensiones pues apuntalar el sistema de pensiones con más ingresos del estado es el objetivo del PSOE que como Unidas Podemos propone convertir el IPC en el mecanismo de revalorización anual el PP acepta el IPC pero no sólo hice que se aplicarán también otros indicadores no dice que otros indicadores la formación de Pablo Iglesias propone además poder jubilarse anticipadamente con al menos treinta y cinco años cotizados y que los que ganen más aporten más al sistema por contra los populares proponen un tratamiento fiscal favorable a los planes de pensiones privados para que no se penalice su percepción Ciudadanos presenta hoy ese programa económico aunque estaría más próximo al PP sobre la revalorización de las pensiones y la propuesta más rupturista es la de Vox porque elimina el actual sistema público y de reparto prefiere un sistema mixto de capitalización la parte pública pagaría una pensión mínima que se complementan

Voz 14 12:20 ya con los planes privados de cada uno y todo esto

Voz 1727 12:23 cómo se paga pues a partir de las nueve de la mañana hablamos de impuestos en Hoy por hoy sobre lo que propone cada partido en media hora además vamos a hablar también en el programa con el experto en encuestas Kiko Llaneras para saber en qué puntos concretos debemos fijarnos cuando a medio día el CIS publique su macro encuesta preelectoral a setenta y dos horas de que comience oficialmente la campaña una campaña muy peculiar la de este año porque va a estar atravesada por la Semana Santa y ojo esto hay quién ha pedido ya a la Junta Electoral que delimite la presencia institucional no partidista en las procesiones Adela Molina

Voz 0137 12:59 Europa Laica pide a la Junta Electoral que dicte instrucciones precisas sobre si los cargos públicos institucionales pueden o no participar en procesiones y actos religiosos durante Semana Santa que por primera vez coincide con la campaña en la generales la organización recuerda en un comunicado que la Junta Electoral tiene una reiterada doctrina que exige a los poderes públicos mantener la neutralidad en ese periodo considera que su participación en ese tipo de actos sobretodo si son candidatos puede ponerla en cuestión además cree que no se respetaría la separación Iglesia Estado que establece la Constitución Europa Laica señala también que la Junta Electoral ha obligado a retirar simbología política de las calles y por tanto debería actuar dice en consecuencia respecto a estas actuación

Voz 12 13:40 con de simbología confesional

Voz 9 13:45 cuando le dices a tu pueblo para decir te sientes si quiere sentir Termibus piden

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 14:50 a las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias con permiso del Brexit hoy comienza en Bruselas una cumbre fundamental entre la Unión Europea y China con Donald Trump empecinado en dinamitar el multilateralismo Europa y China tienen una oportunidad de oro para intentar estrechar sus lazos comerciales que ella canalizan cada día mil millones de euros en exportaciones e importaciones pero Europa mantiene sus recelos Griselda Pastor buenos días hola mi unos días por un lado está la seguridad se miran con lupa las inversiones chinas aquí y por otro lado los subsidios que China sigue dando a sus empresas exactamente no ha sido fácil no negociar

Voz 0738 15:29 la declaración común para esta cumbre pero al final un texto de aproximadamente veinte párrafos y cinco hojas permite presentar esta reunión como una buena cita para los intereses de la unión ante el mundo fijando lo primero una fecha para llegar a alguna conclusión en la pelea sobre las subvenciones e industriales que permiten a China entrar en el mercado europeo el Ike obteniendo así hoy garantías de que las empresas europeas allí no se verán forzadas ir subrayamos la palabra forzadas a traspasar tecnología son puntos importantes de una cita que confirma que habrá un frente común en el veinte y en la lucha por defender los acuerdos del clima voluntad política ante Teherán incluso para hablar de Venezuela aunque eso obliga a un lenguaje genérico porque el que aquí se va a escribir hoy se limita tan sólo a constatar que China y la Unión desean que en Venezuela se deje encontrar a los ciudadanos su propia vía

Voz 1727 16:25 ya sabemos que China tiene muchas inversiones en África en América Latina donde busca además de materias primas y oportunidades de negocio influencia que busca China en Europa Adrián Fontanilla desde Pekín buenos días

Voz 17 16:40 hola buenos días pues China busca allanar el camino para su nueva Ruta de la Seda el megaproyecto que inversiones lo cual ha firmado acuerdos ya con una decena de países del Este de Europa y el mes pasado embarcó a Italia en lo que fue su primer éxito en el corazón del viejo continente pero China es consciente de que su expansión genera aún recelos Bruselas para vencerlos ha planeado una ambiciosa ofensiva diplomática que en pocas semanas llevar para Europa a su presidente Shi al primer ministro Lee que Chang al ministro de Exteriores Walid diques decía ayer que China quiere una Europa unida frente a las voces que aseguran que utiliza la estrategia del divide y vencerás un editorial del diario oficial global dice hoy que acusar a China de poner en peligro la unidad europea con sus acuerdos con el Bloque Oriental es de mentes estrechas también contra los que le acusan de discriminar a las empresas foráneas sin aprobó recientemente en unos plazos muy cortos para lo que es costumbre aquí la nueva ley de inversión extranjera esta vez según Pekín acabará con la transferencia tecnológica forzosa Icon las barreras de entrada su mercado dos de los actuales la metros de Bruselas

Voz 1727 17:46 gracias compañeros son las ocho y dieciocho siete y dieciocho en Canarias

Voz 15 17:52 pide ahora tú préstamo en virus ítalo transferido sin quince minutos entra ya en virus culto es odiaban novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente Teddy Bush

Voz 18 18:03 me han dado un tirón es que los músculos necesitan calor Iturra de Salem tirones radios al incremente inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas lea las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 3 18:17 hoy por hoy es desgarrador

Voz 1727 18:20 el mensaje de Ramona Maneiro quizás se acuerden de ella es la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro un mensaje de Ramona para Ángel Hernández el hombre que veintiún años después ha tenido que ayudar a su mujer a María José Carrasco para que terminara con su sufrimiento

Voz 19 18:37 tres sus abrazos y ánimos Iker no le va a pasar nada porque no interesa que se hable mucho del cuento y espero que a partir de ahora que sí pero bueno

Voz 20 18:52 tampoco puede decir mucho porque ya pasaron veintiún años y no nos hemos movido una mierda del cuento

Voz 1727 18:57 dos décadas después tienes razón Ramona Maneiro la misma le la misma clandestinidad la misma impotencia Jabois es que dice

Voz 1389 19:06 una cosa muy inteligente Ramona Maneiro no interesa

Voz 3 19:09 se hable de este tema no interesa a nadie a mí me hace mucha gracia cuando se dice que se critica

Voz 1389 19:14 es un espectáculo televisivo de la muerte de María José Carrasco que de alguna forma con su muerte se intenta condicionar o influir políticamente pero que se pretende influir políticamente esto por supuesto se pretende influir políticamente y socialmente siquiera hacerlo para que nadie pase por una situación parecida pero es que Ramona Maneiro y Ramón Sampedro ya lo hicieron hace veintiún años la ley obligó a cumplir el deseo de San Pedro planificando su muerte como si fuese un crimen perfecto y ellos unos terroristas en un piso franco hay determinadas cuestiones incómodas que la clase política la clase política

Voz 1727 19:46 ciertas es decir la clase política que cree en ellas

Voz 1389 19:49 aplazado porque socialmente no había ruido decimos Si escuchamos no se legisla en caliente no se legisla en caliente pero parece ser que no se puede hacer otra cosa y ahora veremos si esto nos apaga rápido y hay que esperar a que

Voz 0027 20:01 que vaya al calabozo otra mujer u otro hombre

Voz 1389 20:04 otro acto de amor parecido esta mañana jabón

Voz 1727 20:06 eso las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:14 Adri Laura Gutiérrez qué tal buenos días hoy más lluvias esperan chubascos en toda la Comunidad de Madrid desde medio día frío han bajado los termómetros hiciéramos entre nubes y claros los catorce centros de salud que recortaron la atención por las tardes se van a quedar con ese horario reducido sólo está contando la Ser a pesar de que la Comunidad de Madrid dijo que era una prueba un proyecto piloto que nos iba a ceder esta legislatura esos centros de Atención Primaria van a seguir funcionando a medio vas ante el enfado el estupor de la oposición José Manuel Freire PSOE Mónica García Podemos

Voz 1727 20:47 lo que el Gobierno del Partido Popular con los ratios en los centros de luces inaceptables

Voz 3 20:53 iban a hacer un plan piloto Pedro no

Voz 8 20:56 no han esperado siquiera a tener los resultados

Voz 1727 20:58 es una decisión tomaba yo es una decisión

Voz 21 21:01 pero creo que como sociedad nos tenemos que hacer una pregunta de si verdaderamente queremos tener un sistema sanitario que sea público de calidad y eficiente porque si es así está contrastado que lo más eficientes tener una atención primaria que sea sólida y esto es incompatible con cerrar los centros de atención primaria a media tarde

Voz 1275 21:24 los alumnos madrileños enfrentan desde hoy a las pruebas externas que marca la Lomce y que miden sus capacidades y sus conocimientos hoy y mañana se hacen esos exámenes en tercero de Primaria a finales de abrirse harán en sexto en cuarto de la ESO de nuevo el sindicato CGT ha convocado una jornada de huelga para aquellos docentes que estén en contra de esas pruebas Valentín García

Voz 22 21:43 un año más entendemos que es una intromisión en al trabajo de los docentes

Voz 1 21:48 es que de los maestros y profesores y profesoras que

Voz 3 21:52 durante todo el curso estamos

Voz 22 21:55 no por la educación en la enseñanza de nuestro alumnado

Voz 9 21:58 qué mejor que en cada centro para evaluar internamente de manera continua como se recomienda en cualquier tipo de evaluación

Voz 1275 22:07 a a nuestro alumnado la Ley Cela que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez contempla cambios importantes en estas pruebas introducidas en dos mil tres sí en el Hospital del Henares hoy y mañana se celebra el Maratón de donación de sangre y como ya es tradición impulsan los alumnos de cuatro institutos y un colegio de Coslada y San Fernando a las nueve y media abren las salas de donación con una coral

Voz 1727 22:28 y un baile SER Henares Jorge Pardo durante dos

Voz 1275 22:31 las los jóvenes buscan que los vecinos de la zona superen el dato del año pasado que estuvo en trescientas veinticuatro donaciones de sangre para animar a la donación los propios estudiantes van a estar en el Hospital del Henares realizando coreografías cantando y entregando unos marcapáginas decorados con relatos que ellos mismos han hecho Juan Manuel a dar B es alumno del instituto Luis García Berlanga de Coslada

Voz 0435 22:50 hemos estado haciendo tanto manualidades chapas tanto relatos también pues estaba decorado las paredes lo que hemos trabajado nosotros lo que lo que vamos a intentar es incitar a la gente que vaya donar aquí nos ayude

Voz 1275 23:04 los alumnos van a estar tanto hoy como este miércoles en el Hospital del Henares desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche

Voz 3 23:11 más noticias en titulares con Virginia Sarmiento Ángel Garrido firmará el decreto de renuncia a la presidencia este jueves para emprender su carrera al Parlamento Europeo les sustituye Pedro Rollán hasta el final de esta legislatura se convertirá en el tercer presidente madrileño en tan sólo una Izquierda Unida vuelve a emplazar a Podemos a una reunión antes del miércoles para intentar confluir juntos a las elecciones autonómicas en la capital Carlos Sánchez Mato de ayer a hoy los resultados que le han convertido en candidato de Madrid emplea el setenta por ciento de los delitos de odio no se denuncian de trescientas diecisiete agresiones en dos mil dieciocho sólo se interpusieron ciento una demencia son datos del informe que presenta hoy el Observatorio madrileño contra la LGTB fobia tanto víctimas como agresores son jóvenes no llegan a los treinta allí la Audiencia Provincial decidirá si hubo intento de homicidio tras el juicio al padre que apuñaló a su hijo por no querer dejar los estudios para trabajar el acusado defiende que la agresión se produjo en una pelea entre ambos mientras dormía

Voz 1 24:04 no impuro y el Rayo Vallecano

Voz 1275 24:08 no ha tomado medidas con los insultos a Marcelino el pasado domingo Sampe buenos días

Voz 1161 24:12 buenos días suspendiendo uno de sus socios con números seis mil doscientos setenta y tres de nombre Andrés y que ayer se personaba en las oficinas del club como uno de los responsables de esos insultos al técnico del Valencia al verse en las imágenes video

Voz 3 24:22 perdón por los versos en una carta entregada al club y luego por la noche en el larguero

Voz 1108 24:26 personero tan todas las sospechas que hay mujeres como a tu suegra te pido perdón punto

Voz 1161 24:33 bueno puedo decir faltan otros dos por identificar pero será complicado reconocerlo y sigan el ejemplo de Andrés el presidente Raúl Martín Presa anoche en El Larguero

Voz 23 24:42 estamos intentando identificar pues las otras dos personas pero bueno pues por lo que la dificultad que tiene que tenemos ningún elemento por decirlo así de reconocimiento facial

Voz 1161 24:50 además Madrid organizará el Master mil de tenis hasta dos mil treinta y uno tras el acuerdo que expiraba en dos mil veintiuno y se amplió ayer por diez años más

Voz 33 29:34 oye se ha ido ido a muchos museos pero con el Miccoli osado por mi cuenta no ha ido pues en el cole yo creo no no es un plan que digas hoy sábado tenga que vamos al museo lo que pasa es que yo creo mucha dejadez es porque como lo tengo ahí ya iré yo

Voz 1727 29:47 sí sí sí por favor al Prado todo el mundo

Voz 3 29:50 al Prado todo el mundo lo pide también el ministro de Cultura José Guirao que califica este dato de escalofriante seis grados en el centro de Madrid

Voz 2 30:00 eh

pero bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio Joaquín Estefanía Argelia que era la Ignacio Ruiz Jarabo vamos a analizar enseguida en unos minutos la actualidad este martes que es sobretodo electoral pero ojo hay un político lo que se presenta a la reelección en mayo está en problemas judiciales es Aimar el presidente de Canarias

Voz 0027 30:36 la juez ha imputado a Fernando Clavijo de Coalición Canaria por el llamado caso grúas de cuando él era alcalde de la la una tendrá que comparecer Clavijo en el juzgado el miércoles que viene diecisiete por un presunto delito de prevaricación y malversación por una controvertida inyección de ciento veinte mil euros públicos que Clavijo otorgó supuestamente a la empresa que cubría el servicio municipal de grúa a pesar de que el interventor general del Ayuntamiento le había advertido de que no lo hiciera y los partidos de la oposición que son quienes denunciaron este caso aseguran que Clavijo era amigo de los propietarios de esa empresa que recibió el dinero público muy de un presidente autonómico en problemas a un expresidente absuelto el de Murcia Pedro Antonio Sánchez del PP un juez que investiga la Operación Púnica le ha retirado la imputación aunque sigue investigando Pedro Antonio Sánchez sigue investigar

Voz 8 31:24 no por supuesta corrupción en otro caso viste

Voz 3 31:29 es la tres

a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 31:57 buenos días Pepa buenos días a todos Pablo Casado debería recordar que dentro de unas pocas semanas podría ser presidente del Gobierno de España yo no puedo olvidarlo y oyendo las cosas que dice esa posibilidad no me tranquiliza de Aznar ha heredado Casado la determinación de ir en línea recta la conquista de la Moncloa sin detenerse ante nada sin respetar ningún semáforo democrático ni siquiera de la complicidad en la lucha antiterrorista esa posición del ex presidente no es proporcionó momentos de grandes unión que creíamos superados pero que por desgracia regresan de

Voz 0027 32:29 muy mala manera con su desprecio viciado dice

Voz 0789 32:31 título decir que Sánchez prefiere manos manchadas de sangre que manos pintadas de blanco es sucio es peligroso ir a la medida de su entrenamiento irresponsable el miedo a Vox que viene como un bólido solemos repetir que en campaña los partidos tiene que concretar sus propuestas y lo que están haciendo estos días pero no añadimos algo que es también muy

Voz 14 32:52 Levante que a tres semanas de las elecciones

Voz 0789 32:55 los candidatos a la presidencia del Gobierno se miden también en otro terreno el de su talla como hombres de Estado yo acostumbro a imaginar a los aspirantes representando al país en las grandes solemnidades institucional eso en los foros internacionales los que la asesoran deberían ayudarles a vestir con dignidad y empaque el cargo al que aspiran encargar las tonterías los exabruptos las salidas de tono a los subalternos eso que tendría que estar haciendo con Pablo Casado que podría ser presidente de España el mes que viene pero que sigue pareciendo con demasiada frecuencia un bocazas

Voz 14 33:27 quiere e inmaduro más fácil de imaginar

Voz 0789 33:30 como dinámico delegado de curso o abanderado de una tuna

Voz 1727 33:33 que como estadista

Voz 1727 35:35 son las nueve menos veinticinco en las ocho menos veinticinco en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Joaquín Estefanía buenos días con Ignacio Ruiz Jarabo buenos días buenos días y esta mañana incorporamos en Radio Sevilla Argelia Queralt buenos días buenos días sigues de ruta de gira esto como una rock star igual la semana pasada hablábamos en Galicia esta semana en en Sevilla ajeno que en tus tareas de editora de agenda pública no

Voz 0247 36:02 eh bueno en esta ocasión como docente

Voz 1727 36:05 su dando clases dando clases bueno los excesos verbales en campaña no los ha invitado Pablo inventado Pablo Casado no del dóberman para referirse al PP habló el PSOE tampoco Casado es pionero a la hora de acusar al PSOE de connivencia con asesinos esto sí es un salto cualitativo vamos es Kuchar no Aznar sino a Rajoy al moderado Rajoy en el Congreso en el año dos mil cinco hablando de Zapatero

Voz 3 36:33 es usted quién se ha propuesto cambiar de dirección traicionar a los muertos sin permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaban

Voz 1727 36:42 ha traicionado a los muertos le decía al presidente del Gobierno que iniciaba una nueva fase de las muchas de negociación con la banda terrorista para acabar con ella ayer doce años después de esa traición a los muertos Pablo Casado volvió a recuperar este clásico del PP que coloca al PSOE más cercano a ETA quiénes han luchado contra la banda terrorista

Voz 2 37:04 prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere estar eso verbal

Voz 1727 37:11 en su declaración perfectamente estudiada por la noche después de la presentación de la campaña en Antena tres Pablo Casado no daba marcha atrás

Voz 14 37:20 conoce de nada esas palabras no son tan duras como la realidad nunca en cuarenta años de democracia un Gobierno nacional había tenido que llamar para rogar los votos de los herederos de ETA es algo lamentable yo creo que estoy definiendo es que el Partido Socialista es el Gobierno actual más radical de la Historia

Voz 3 37:40 gracias que Pedro Sánchez ha traspasado una línea roja que jamás había hecho que es que para mantenerse en el Gobierno pactó con los terroristas es también con aquellos cuando un golpe de Estado estaba en la televisión pública en el

Voz 1727 37:52 cuatro horas Carmen Calvo la vicepresidenta del Gobierno y ella dice que no ve en las palabras de Casado dureza verbal sino inmoralidad

Voz 0376 38:01 porque eso se lo está diciendo un partido político ya un líder político al presidente Sánchez candidato el Partido Socialista que llevamos ciento cuarenta años sirviendo a este país que todavía tenemos compañeros y compañeras en las cunetas en fosas comunes sin identificar por haber dado su vida por la libertad la democracia que hemos tenido que enterrar a nuestros asesinados de ETA por defender las libertades en el País Vasco se lo está diciendo un partido como éste sí que eso no forma parte de la dureza seguramente es un récord gravísimo de la inmoralidad

Voz 1727 38:31 la política de manera que hoy que tendríamos que estar hablando y vamos a hablar de los programas electorales nos tenemos que detener Joaquín Estefanía en esta violencia verbal bueno

Voz 0958 38:42 ya sabes que yo he defendido desde hace bastante tiempo que esto no es una casualidad sino que es una estrategia no que es una estrategia de la crispación que en España se pone en marcha cada vez que el Partido Popular pierde el poder o no o está a punto de alcanzar no ocurrió entre los años mil novecientos noventa y tres mil novecientos noventa y seis ocurre en el pasado inmediato como habéis visto está ocurriendo ahora Iker no tiene que ver fundamentalmente sólo con la aspereza de las formas sino que tiene que ver con la desmesura con el hecho de que creen que es más fácil desmoralizar al contrario que la gente vaya a votar los a ellos Ike consiguiente que crea que genera una enorme polarización

Voz 14 39:22 Ike y que pretende

Voz 0958 39:24 en pretende dar sus frutos

Voz 1727 39:27 esa animando al votante del PSOE animando al

Voz 0958 39:29 esa animando al votar salvo al votante de otras de otras formaciones políticas en este caso del PSOE pero no no solamente del PSOE esto no significa que sea monopolio del Partido Popular no es decir su no acude a la historia también encontrará rasgos de otros partidos utilizando estas mismas cosas que vienen que son estrategias muy bien meditadas que las han estudiado de los de los teóricos americanos y que se producen en la en la escala fundamentalmente aunque no

Voz 3 40:00 sólo en las campañas electorales que pasa el día

Voz 1727 40:02 el siguiente de haber dicho esto cuando hipotéticamente Pablo Casado se convierte en presidente del Gobierno de España y le pide ayuda a Pedro Sánchez para por ejemplo enfrentarse a un agravamiento de la crisis constitucional Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 14 40:18 no yo creo que Joaquín ha dicho una cosa que es verdad no que es que basta con repasar la historia nuestra democracia para ver que siempre siempre siempre la oposición se convierte en un killer líder de la oposición se invirtieron killer frente al frente al Gobierno no no no hace falta hacer un ejercicio de memoria muy grande para recordar lo que Felipe González Alfonso Guerra decían Adolfo Suárez o lo que Aznar le dijo a Felipe González o lo que Zapatero le decía Aznar quizá la excepción fue Mariano Rajoy a Zapatero que efectivamente no Fun killer primero porque no sabía hacerlo segundo porque ya falta todas las

Voz 1727 40:55 pues para no serlo probablemente a fórmula dolores

Voz 14 40:57 más haber una no yo creo que no yo creo que es incomparable lo que dijo Mariano Rajoy siendo eficiente duro es incomparable con las cosas a las que me he referido antes

Voz 1727 41:05 el tahúr del Mississippi

Voz 14 41:07 es un hombre y el caballo de caballo de Pavía no sea Se dijo de Adolfo Suárez la frase exacta sea discutido cuál fue pero sentido es que el que iba a dar el golpe de Estado al propio Adolfo Suárez no yo creo que eso es fue tremendo no se fue tremendo no es decir lo que escucho a Aznar con motivo de la Guerra de la Guerra de Bush pues pues fue espectacular también no que Aznar le dijo a Felipe González recordemos el famoso discurso de váyase señor González pues también fue espectacular es decir yo creo que siempre el líder de la oposición se comportó como killer frente al presidente de Gobierno probablemente es que los los estrategas electorales crean que de que así no lo sé a mí no me gusta desde luego a mí no me gusta ni lo que el exceso de de de Pablo Casado estos días ni me gustaron los excesos que ha vivido siempre en de democracia

Voz 1727 41:57 Argelia ha perdona Joaquín

Voz 0958 41:59 no bueno es quiero decir la estrategia de crispación no solamente es la aspereza y la desmesura en las en las en las declaraciones también tiene que ver con la agarrar algunos temas que son temas de Estado y que no deberían estar en en circulación y eso no es no es propiedad de todas las oposiciones esos propiedad fundamentalmente del del Partido Popular cómo es posible que a estas alturas en esta campaña

Voz 14 42:26 ya hemos resucitado de repente

Voz 0958 42:28 no se sabe como el fantasma de ETA no eso me parece una cosa verdaderamente asombroso no en eso no es no es no es así la política de serrín Ariel y estiércol que denunciaba hace unas semanas José Borrell en relación a otro tema y con relación a otros personajes es decir es lo que están surgiendo ahora con este tipo de asuntos

Voz 14 42:52 no hombre pero también es novedoso en la Política Inestur llenos de democracia que Gobierno español cuente con los votos de Bill pues también es absolutamente novedoso

Voz 0958 43:01 a veces te parece que es una estrategia no nos queda

Voz 14 43:04 es una buena justificada lo que digo es que es asombroso probablemente una frase de Pablo Casado pero que también es asombroso absolutamente novedoso ya no malo estadísticamente no democracias

Voz 3 43:16 señor tuyo

Voz 0958 43:19 no podemos estar en desacuerdo en muchas cosas y coincidió casualmente en en en en una

Voz 38 43:25 aquí seguimos siendo completamente diferentes no yo no creo que el voto de vida

Voz 0958 43:31 tú justifique ni mucho menos las palabras de las palabras Iker no fueron esas olas es decir fue la acumulación de adjetivos fue de los adjetivos que componen en estos momentos la Oporto

Voz 1727 43:42 Javier Javier Maroto lidere popular tampoco lo creía compartía contigo Joaquín Estefanía esta opinión cuando encestó a Bildu inutilizó los votos de una formación que está en las instituciones para

Voz 3 43:53 aprobar un presupuesto en en el Ayuntamiento

Voz 1727 43:55 Vitoria Asier Argelia sí que decía pero

Voz 0247 43:58 pero que Bildu Nos guste o no pero está es decir Nos guste más en guste menos pero es un partido con representación parlamentaria por tanto plenamente legítimo las instituciones icono un respaldo político de una parte de la ciudadanía y creo que se merecen el respeto no

Voz 1727 44:16 de de estar ahí porque si nos y empezamos

Voz 0247 44:19 sea criminalizar políticamente ahora me refiero a los

Voz 1727 44:22 grupos por las ideas que tienen detrás

Voz 0247 44:25 tendremos un problema o no se deja

Voz 3 44:27 voy es decir porque

Voz 0247 44:30 sepa no ha matado a nadie en todo caso

Voz 3 44:32 o es una jurídicas no mato

Voz 0247 44:35 no bueno ni sus integrantes e importantes

Voz 0958 44:38 lo que tenemos una ley de partidos muy duro

Voz 0247 44:40 sea que en su momento fue muy criticada y que ha tenido sus frutos precisamente porque el proceso penal era incapaz de probarlo IA actuado cuando ha sido necesario además con una gran dureza permitiendo que estos partidos quedaran o algunos de ellos quedarán fuera de la creación de la financiación pública cosa en la que Nora en la que harán entraré pero una vez que los partidos están validados como

Voz 3 45:08 actores del juego del actores de la vida política

Voz 0247 45:10 creo que hay que respetar su uso es decir no no Congress y con ellas pero sí respetarlos como representantes políticos en las instituciones en todo caso lo que quería decir es que no olvidemos que Dolors Montserrat no que será es la número uno del Partido Popular a las elecciones europeas en sus últimas intervenciones hablaba de golpistas terroristas y comunistas cuando se refería a los partidos nacionalistas independentistas en Qatar a sector independentista vasco a la izquierda en en el en el Parlamento con lo cual estamos ante un Partido Popular que no ve más que enemigos en el otro lado del arco parlamentario no porque cuando estamos en un en un en un escenario de fragmentación absoluta crear enemigos parece poco adecuado para dar solución a las realidades también es cierto no que hoy venían una serie de datos en el Periódico de Cataluña

Voz 1727 46:12 si el el sesenta

Voz 0247 46:15 hay seis por ciento de los votos de los votantes perdón del del Partido Popular

Voz 12 46:20 sí han con buenos ojos un pacto del PP Ciudadanos

Voz 0247 46:23 vox con lo cual bueno tenemos a un votante del Partido Popular según las encuestas muy escorado hacia la derecha y al que este discurso no más radicalizado del Partido Popular puede estar gustando al menos a un determinado sector

Voz 1727 46:39 hay un debate de fondo aquí muy interesante no durante muchos años a quiénes nos amargaron la vida y le arrebataron la vida tanta gente con el terrorismo se les decía si dejan de matar que crucen a esta orilla de la democracia durante el último año se ha pedido insistentemente a quiénes estaban en la vía unilateral en Cataluña que crucen a este lado del puente de la democracia del puente del diálogo y no de la vía unilateral qué pasa cuando eso ocurre cuando efectivamente han cruzado el puente quedan estigmatizados de por vida ya nunca se les va a permitir por digo porque incluso el sistema penitenciario español rehabilitador cree en la reinserción a que estamos hablando de otra cosa hablamos de la reinserción política esto es un debate interesante no de qué hacer con quienes efectivamente después de hacernos sufrir muchísimo en distinto orden dan el paso de cruzar el puente hacia la democracia donde lo que sirve es la política lo que sirve es intentar entender

Voz 14 47:40 se hacer en ese caso no yo estoy contigo efectivamente se les decía vengan ustedes saca bienvenido que que que estén dando el paso no pero es verdad que Bildu no ha condenado el terrorismo de ETA no se ha arrepentido no ha pedido perdón es decir que que está a medias del Camino no está a medias

Voz 0789 47:56 aun con todo aunque hubiera el camino

Voz 14 47:58 Leto es legítimo que que que a una parte de españoles no les guste que su gobierno obtenga la aprobación de leyes mayorías Parlamento con los votos de un determinado grupo como es lógico que que a los votantes de izquierdas la sociología a los sociológicamente izquierda de este país no les guste que Vox esté a haya apoyado al Gobierno en Andalucía bueno yo creo que es legítimo no es la crítica de que ustedes apoyen Bildu es tan legítima como ustedes apoyo Vox

Voz 1727 48:28 son las ocho y cuarenta y ocho siete y cuarenta y ocho en Canarias

