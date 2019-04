Hoy por Hoy (09/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0544 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno el Gobierno alemán acaba de decir que Reino Unido no cumple las condiciones que le pusieron los Veintisiete para conseguir otra prórroga del Brexit lo dice el Gobierno alemán tradicionalmente mucho más aliado de Theresa May que el francés por ejemplo Aimar

Voz 0027 00:39 en concreto lo dice el secretario de Estado de Merkel para la Unión Europea Michael Rot sólo unas horas antes de que la primera ministra británica Theresa May visite hoy Berlín y París en busca precisamente de un aplazamiento hasta el treinta de junio dice Rod que la situación actual es muy frustrante es si nada cambia antes la salida de los británicos de la Unión está prevista para este viernes el reloj sigue corriendo en España hoy se retoma el juicio a la cúpula del bruces en esta novena semana de vistas están citados como testigos unos cuarenta agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en el dispositivo de seguridad el uno de octubre Alberto Pozas

Voz 1727 01:11 pieza a la semana en la que por primera vez vamos a escuchar testimonios agentes de la Guardia Civil sino de agentes de Policía Nacional que actuaron sobre todo en la ciudad de Barcelona ese uno de octubre esperamos por tanto testimonios muy similares a los de la semana pasada porque viene un chico

Voz 1 01:24 por la parte izquierda dio una patada en la cabeza me dieron puñetazos con la boca el tapado junto con

Voz 0027 01:30 agentes denunciando que fueron víctimas de violencia para intentar impedir las órdenes judiciales a esta hora en Israel están votando ya los más de seis millones de ciudadanos que están llamados a las urnas en las elecciones generales el ex general Benny Ganz parte con ventaja según las encuestas frente al primer ministro Netanyahu que busca un quinto mandato corresponsal en Jerusalén Beatriz comer Rey

Voz 3 01:49 por primera vez en diez años un candidato el general Benny Ganz su partido centrista

Voz 4 01:54 esta azul blanco amenazan a Benjamín

Voz 3 01:57 Yahoo en las urnas pero el panorama no es simple si el ex general gala tendrá que hacer malabarismos para formar una coalición sin Netanyahu desde el centro hacia la izquierda y si vence Netanyahu la perspectiva es que Israel tendrá el Gobierno más a la derecha de su historia con partidos ultranacionalistas y religiosos

Voz 0027 02:15 en Irán todos los parlamentarios acaban de asistir a la sesión de esta mañana con el uniforme de los Guardianes de la Revolución para mostrar así apoyo a este cuerpo militar después de que Estados Unidos lo incluyera ayer en la lista de grupos terroristas y la NASA busca voluntarias mujeres para pasarse sesenta días tumbadas en una cama a cambio ofrece dieciséis mil quinientos euros el objetivo de la Agencia Espacial de Estados Unidos es comprobar los efectos en el cuerpo que tendría un viaje a Marte en gravedad cero razón Muñiz

Voz 1772 02:45 las doce mujeres se sumarán al grupo de doce hombres que comenzaron el experimento en marzo estarán postrados en una cama con los pies en alto durante dos meses tendrán que hacer todo en esa posición comer ducharse y hacer ejercicio tumbadas la NASA quiere comprobar cómo evolucionará su organismo en el espacio donde la ingravidez produce que se redistribuye los líquidos corporales

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

a las nueve y siete minutos de la mañana a las ocho y siete en Canarias pendientes del lavabo de lo último de la última hora sobre el Brexit esta posición del Gobierno alemán que modula hacia no se dan las circunstancias para conceder una prórroga estamos a muy pocas horas de que venza la nueva meta volante siempre pensamos que era una meta volante no sabemos si se convertirá en la fecha definitiva vamos a tratar de recabar toda la información que corre ahora mismo por Europa sobre lo que está pasando propósito de del divorcio de Reino Unido con el continente no se tenemos Mientras tanto en los programas electorales a las ocho de la mañana les hemos contado lo que llevan lo que iba a cada partido a propósito del empleo y de las pensiones Nos preguntábamos esto cómo se paga Patiño José María Patiño bueno sí

Voz 8 07:16 hola buenos días Pepa que se ha venido aquí al estudio para qué

Voz 1727 07:18 darnos que llevan sobre fiscalidad y además los vemos que lleva sobre fiscalidad cada uno de los partidos de los grandes partidos que concurren al veintiocho de abril

Voz 1108 07:29 a falta de un programa más detallado por parte del PSOE los de Pedro Sánchez proponer un aumento de la Fiscalía de las empresas y los contribuyentes de ingresos más altos las de Pablo Iglesias pusieron ayer cifras estas grandes empresas pagarían un quince por ciento en el de sociedades que sube al veinte de hidrocarburos entidades financieras también introduce el llamado impuesto a la banca asimismo un impuesto a los grandes patrimonios de más de un millón de euros al objeto de recaudar el uno por ciento del PIB el PP sitúa el tipo máximo de sociedades en el veinte por ciento al igual que Box hizo Ciudadanos propone suprimirlo el IRPF para Unidas Podemos pasa por dos tipos máximos del cuarenta y siete idem cincuenta y cinco para rentas superiores hacia en mil trescientos mil euros y el tipo más bajo no exento sería del dieciocho por ciento el tipo máximo para el PP en este caso es del cuarenta por ciento de ciudadanos cree que todo aquel que supera el cincuenta por ciento es confiscar Torío y Ciudadanos como sabes Pepa siempre apuesta por esa moderación impositiva Vox propone un mínimo exento de doce mil euros y un tipo fijo único del veinte por ciento hasta sesenta mil euros a partir esa cantidad propone

Voz 0958 08:36 el treinta por ciento pequeños

Voz 1727 08:38 gracias mucho más seguro esto eh entendida El Mundo nos está atendido entre otras cosas Patiño porque el mundo no se hace y se deshace cada cuatro años que nos convocan a las urnas prosigue me preguntaba esta mañana la revista acción impositiva que anuncia el Partido Popular esta vez en qué se diferencia de la revolución impositiva anuncia cada vez que concurre a unas elecciones en qué se diferencia Ignacio

Voz 9 09:04 bueno yo espero en caso de que ganara diferenciadora de la que prometieron Mariano Rajoy Montoro en que si se lleva a cabo porque Rajoy Montoro Nos prometieron reducción de impuestos desde el primer Consejo de Ministros que que que celebraran no hicieron más que subirnos pues no hasta llegar recordó que se lleva para su biografía Cristóbal Montoro al nivel más alto que nunca ha habido en España en la presión fiscal o esfuerzo fiscal lo miramos como lo miramos cosa que se consiguió récord de Montoro en el año dos mil trece No espero que si ahora llegan si se produzca la la la revolución la bajada o la reducción de impuestos comunicamos decirlo

Voz 1727 09:43 porque el mundo no se hace y se deshace cada cuatro años y porque además la información de lo que pasa en otros países esta bajada generalizada impuesto Joaquín Estefanía qué resultados da para las economías

Voz 8 09:53 sí que es decir lo primero que habría que decir es que

Voz 0958 09:56 cuando uno mira a los programas de los de los partidos cuando uno ve por ejemplo reforma energética bueno pues unos partidos están a favor de que las energías renovables lleguen antes y otros están dispuestos a que lleguen después cuando se habla de la reforma de las pensiones unos están de acuerdo en que se actualicen con el IPC otros que se pague con impuestos otros que se concurrido denso diales cuando hablamos de la reforma laboral bueno pues unos de mayor flexibilidad menor flexibilidad es decir hay muchos grises pero cuando llegamos al tema de los impuestos nos encontramos con una fisura Fitch frontal que dice que los partidos de izquierdas quieren que suban los impuestos y los partidos de derechas quieren que bajen los impuestos es decir que los economistas de izquierdas quieren que bajen los y que que suban los impuestos y los economistas de izquierdas y de derechas que hay los eso es una postura muy poco científica es una postura ideológica y entonces tenemos que abordar el tema de los impuestos como lo que es como lo que es fundamentalmente una propuesta ideológica es decir porque los economistas sabemos que no existen las reformas parecían a las reformas que que sí que en las que todo el mundo sale floreciente sabemos que en esas reformas hay vencedores y hay perdedores y eso es lo que hay que analizar eso es lo que hay que analizar con la subida o la sala de impuesto pero conocéis algún otro caso en la vida en donde haya una leyenda que es donde los científicos sociales es decir digan que las soluciones una ola totalmente opuesta de de de sauna eso no existe

Voz 1727 11:36 Argelia Queralt tú que estás según atalaya privilegiada hablando con expertos y científicos sociales todos los días responde a esa pregunta de Joaquín Estefanía conoces otro campo de más de los impuestos donde sea tan nítida la línea

Voz 0247 11:47 y y tan nítida no pero que a veces tenemos los científicos y científicas sociales a veces tenemos una capacidad de ver establecer diferencias donde en principio no la sabía sí todo caso coincido plenamente con con Joaquín en este caso no de que se trata es decir que el tema impositivo en definitiva lo que la suma ese número las apuestas ideológicas de cada uno de los de los partidos políticos no la la izquierda tiende a decir que hay que subir determinados impuestos a las rentas más altas mientras que la derecha tiende a decir que en general hay que bajar los impuestos no el problema está en cuál es la implicación que esas subidas o en este caso esas bajadas o directamente desaparición no de determinados de la recaudación de determinados impuestos tiene en en el estado por ejemplo del bienestar no no el Estado de bienestar en España

Voz 1727 12:48 prestación de servicios en las comunidades

Voz 0247 12:50 autónomas etcétera porque todas es decir la mayor o menor carga impositiva tiene claros clara repercusión en el mayor o menor la mayor o menor disponibilidad presupuestaria de los gobiernos para llevar a cabo esos políticas públicas y por tanto ningún recorte ninguna bajada ahí puestos es inocua ya veces deberíamos fijarnos más en racionalizar el impuesto Six existentes porque si no estoy equivocada España es en algunos impuestos los ordenamientos con mayores y exenciones bonificaciones etc

Voz 1727 13:30 estamos seis puntos por debajo de la media europea de la de la euro casi siete siete dos de presión fiscal por eso

Voz 0247 13:37 no no y además la variedad con la que se presentan se presentan en los impuestos no

Voz 8 13:44 y no ser muy rápidas todas bueno una casi como gracia pero o no

Voz 9 13:50 bueno yo es antes de Gràcia tan de acuerdo estoy con lo que decís de que efectivamente los impuestos tienen una carga ideológica que yo suelo citar hace unas semanas cité aquí a Borrell cuando me enseñó que la política fiscal era política con P mayúscula en estado puro no sin duda alguna ahora no estoy tan de acuerdo con vosotros ya en que la cuestión de más impuestos menos impuestos o sea para ver quién los paga no los paga no es es un aparte hay otra parte previa ya anterior es más impuestos es más Estado menos impuestos es menos Estado caro que eso ideológico hay algunos que quieren que el Estado sea más grande y la sociedad más pequeña ya hay otros que queremos que el Estado sea más pequeño la sociedad más grande no

Voz 8 14:32 será más fuerte efectivamente la más fuerte

Voz 9 14:35 he estado menos fuerte y perdón yo una cuestión también como matiz haber caro Si hay más impuestos el Estado tiene más dinero sí sí pero a costa de que la sociedad de que los individuos tenga menos de manera que una

Voz 8 14:48 producción de impuestos es verdad que permite que hayan

Voz 9 14:50 menos recursos públicos para cubrir necesidades pero a cambio los individuos tienen más dinero ellos porque es esa red de ido menos impuestos

Voz 1727 15:00 yo no se puede simplificar es decir más impuestos

Voz 9 15:02 supone más bienestar no depende el bienestar se consigue mejor cubriendo sus necesidades los individuos o dejando que los cubra el Estado

Voz 0247 15:10 bueno porque no podemos perdona Joaquín y no podemos simplificar hacia el otro lado y tampoco es decir no el pagar menos impuestos supone que la gente puede conseguir la prestación de servicios de manera mejor no no yo no hemos algo o no pero no simplifique hemos tampoco al otro lado Nos vamos por ejemplo a Estados Unidos no vemos cuáles son las consecuencias de tener unos estados del bienestar muy escasos

Voz 9 15:34 por tanto no hay hay que explicar todos

Voz 1727 15:38 a la feliz pudo Un minuto pueblo

Voz 9 15:40 ciento de diferencia con la presión fiscal tienen en europea es verdad es un dato y es verdad no pero a ver todos todos los cuatro que estamos hablando los cinco y además es que es una exigencia nuestra Constitución estamos a favor de que los impuestos sean progresivos no estamos a favor de que un español que gane veinticinco mil euros de renta pague menos impuestos que un español que gana treinta mil euros de renta estamos acuerdo Curro pues es que resulta que en una propiedad de treinta mil euros la renta media de España son veinticinco mil euros por tanto es razonable que los europeos paguen más que yo tengo que ver la argumentación de otra manera

Voz 0958 16:16 menos estamos de acuerdo menos mal que lo has dicho tú es un sistema tributario progresivo que por cierto es anticonstitucional no es decir que cuando siendo iguales las demás circunstancias la persona que gana y más

Voz 9 16:30 hay que pagar más impuestos que la que gane menos bueno pues eso no está ocurriendo en este país no estamos hablando de compararnos con un Lope no no pero

Voz 0958 16:38 no pero es decir pero lo que está ocurriendo en estos momentos es que personas que ganan y tienen

Voz 9 16:46 más es decir que otros pagan menos insisto de acuerdo contigo nuestro sistema es muy injusto pero estábamos hablando ahora de si te hemos pagar más impuestos para acercarnos a ha entrado fíjate que yo no lo he hecho yo no yo

Voz 0958 16:58 había no me no me no me has así

Voz 8 17:01 pero con la cabeza no he has sentido todavía sin creo

Voz 0958 17:03 que hay que pagar más impuestos o menos impuestos que ya llegara

Voz 8 17:06 pero lo has dicho es decir yo lo que estoy diciendo es que no

Voz 0958 17:09 estos momentos el sistema fiscal español es injusto

Voz 9 17:13 cien por cien de acuerdo porque las pero bueno pues entonces

Voz 0958 17:15 eso es lo que hay que cambiar sí pero ahora

Voz 8 17:18 por favor para los que no somos expertos como vosotros si quiere decir que es injusto quiere decir que las personas que ganan y que tienen

Voz 0958 17:27 más dinero en muchos casos pagan menos impuestos que las personas que ganan

Voz 9 17:33 y tienen menos dinero un dato

Voz 0958 17:35 me enriquece nuestro impuesto que más recauda

Voz 9 17:37 además es el que es progresivo por naturaleza que si el IRPF lo pagamos en un noventa y tres por ciento los que vivimos en su trabajo así de claro es un impuesto que debería gravar también a rentas del capital también

Voz 8 17:51 venía de los empresarios individuales

Voz 9 17:54 sin embargo el noventa y cinco por ciento de lo que se recauda ese impuesto lo pagamos sobre los trabajadores no que el sistema fiscal español es tremendamente injusto cien por cien de acuerdo con

Voz 0958 18:02 entonces el sigamos la argumentación es decir porque es injusto porque se produce esa circunstancia es decir porque desde hace muchos años es decir sí ha cambiado es decir por la Sordi el sistema fiscal española y además lo que está ocurriendo en España no es distinto de lo que está ocurriendo en la mayor parte de los países de nuestro entorno en los años ochenta es decir hubo un ataque contra los impuestos federales que eran impuestos en Estados Unidos me refiero que me impuestos fundamentalmente sobre la renta los tipos marginales bajaron los tipos marginales bajaron es decir ese cambió poco a poco la estructura de forma que los impuestos indirectos tenían más potencia que los impuestos directos primera fase a continuación llega la segunda fase que es que es distinto los ingresos de una persona fíjate lo que está pasando Si vienen de rentas de capital que de rentas del trabajo es decir hasta ese momento las rentas del trabajo y las rentas de capital de todo lo que ingresaba una una persona es decir pagaba los mismos impuestos a partir de ese momento los impuestos sobre el trabajo son mucho más fuertes que los impuestos sobre el capital y ahora llega la tercera fase de lo que está ocurriendo es que hay que quitar todos los impuestos patrimoniales es decir el Impuesto sobre el Patrimonio que es un impuesto que sirve fundamentalmente para dar información hace tienda es decir de dónde están los ingresos y dónde está la riqueza de la gente y el impuesto de sucesiones y donaciones que es el impuesto de la igualdad de oportunidades

Voz 1727 19:32 bueno pues hoy juntas perdonas

Voz 0958 19:35 estas las tres juntas las tres etapas si juntas la devaluación de los impuestos directos es decir el hecho de que las rentas del trabajo y de las rentas del capital se tengan una tributación distinta Ikea los impuestos patrimoniales sean diferentes

Voz 8 19:50 acabas con la capacidad redistributiva del Estado pues soy premura

Voz 1727 19:54 hoy precisamente

Voz 8 19:56 la Junta de Andalucía El nuevo Gobierno andaluz va a eh aprobar de nuevo un decreto que ya aprobó el Gobierno anterior que bonificado al noventa y nueve por ciento la herencia que recibiera a alguien por debajo de un millón de euros Oise revalida ese decreto en Andalucía nadie que recibe una herencia por debajo del millón de euros paga prácticamente impune

Voz 1727 20:21 esto de sucesiones cuál es la novedad desde hoy tampoco lo pagará quien recibe una herencia por encima del millón de euros hablamos enseguida con el consejero de Hacienda

Voz 1 24:47 en la Cadena SER Hoy por hoy la eh

Voz 1727 25:08 son las nueve y veinticinco las ocho y veinticinco en Canarias cuánto agradezco a Ignacio Ruiz Jarabo a Joaquín Estefanía Argelia Queralt esta mañana sobre impuestos fiscalidad e ideología que llevamos porque el viernes pasado tuvimos los oyentes que estuvieron atentos lo recordarán el debate sobre la economía con su capítulo de impuestos donde los cuatro partidos se tiraron los trastos a la cabeza no hubo manera de aclarar muchas cosas bueno hoy yo creo que algunas están quedando claras también le agradezco a Juan Bravo consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía buenos días hola muy buenos días que haya querido estar con nosotros el anterior Gobierno social esta aprobó el año pasado con la la actual ministra de Hacienda como consejera por cierto ampliar la excepción a la hora de pagar el impuesto de sucesiones en Andalucía de doscientos cincuenta mil euros a un millón es decir estaba unificada al noventa y nueve por ciento la herencia que recibiera un heredero por debajo del millón de euros hoy eso va a cambiar porque la Junta aprueba un decreto que mantendrá esa bonificación pero para todos también para quienes reciban una herencia por encima del millón de euros sin límite consejero le digo dos datos que pone el PSOE en las últimas horas sobre la mesa dice esto sólo beneficia a trescientas grandes fortunas andaluzas es así

Voz 21 26:28 bueno me lo que hay que explicarle a todos los andaluces que aprovechó la oportunidad que nos dan de contarlo es que nosotros hemos respetado la situación que se había aprobado anteriormente que tenía una bonificación del cien por cien lo que hemos establecido que para el conjunto del impuesto de sucesiones alcancen el noventa y nueve por ciento de bonificación pero más importante la segunda parte que es la que realmente afecta más directamente a todos los andaluces hemos bonificado en un veintinueve por ciento las donaciones para que cualquier donación que sea el grupo uno del Grupo II de parientes directos vaya bonificado al noventa y nueve por ciento para que un padre de pueda dar a sus hijos por ejemplo diez mil euros sin ningún problema donde antes tenía que pagar setecientos ochenta y dos euros hoy a partir del jueves que entre en vigor la la norma decreto pagará siete con ochenta y dos

Voz 1727 27:13 pero esto no lo estaba bueno sacado ya consejero nuestra nuestra bonificado

Voz 21 27:17 yo en donaciones no donaciones había tres casos muy concretos para actividad económica para un inmueble cuando era discapacitado algún caso más concreto pero no estaba bonificado ese es el granito de este decreto en materia de sucesiones y donaciones ampliar el régimen de bonificación a las donaciones para que los hijos los nietos los padres los abuelos puedan donar se libremente sin sin tener que utilizar otros artilugios fiscales que serían lógicamente no deseables todos los no entonces nosotros lo que pretendemos que la gente libremente pueda donar el dinero a sus hijos a sus nietos a sus padres porque además creemos independientemente de lo que ustedes comentaban anteriormente de la ideología que es lo que provoca es actividad económica provoca consumo provoca generación de empleo y es la vía por la que nosotros entendemos que la rebaja fiscal Expósito

Voz 1727 28:06 el consejero tienen calculado cuánto van a dejar de ingresar con esta supresión

Voz 21 28:13 pues sí claro lógicamente como usted comprenderá cuando hacemos un un proyecto de este calibre la que tenemos la rebaja no solamente del impuesto de sucesiones y donaciones porque es un compromiso adquirido por puede por Ciudadanos y el Partido Popular por un acuerdo de investidura también con voz pero lo hemos ampliado como ustedes sabe a una rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a una rebaja también en transmisiones patrimoniales orientada a las familias numerosas ya una rebaja en actos jurídicos documentados en el supuesto de la renuncia de en el IVA que permiten una mayor capacidad económica de los empresarios profesionales de las pyme de los autónomos en sus operaciones

Voz 1727 28:48 dígame creo que en el conjunto de tu esto

Voz 21 28:50 tiene un coste para las arcas tres para las arcas de de la Junta de Andalucía de diez coma siete millones de euros

Voz 1727 28:57 el año dos mil diecinueve diez millones diez coma siete millones de euros en el año dos mil el presidente Moreno Bonilla anunciaba la semana pasada en un desayuno informativo que hoy sí va a aprobar esta eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones veinticuatro horas después usted lo sabe Javier Imbroda compañero de de de gobierno de gabinete consejero de Educación y Deportes anunciaba que el precio de la guardería en Andalucía tendría que subirse no dio fecha es verdad pero llevaba diez años congelado usted entiende que se entiende fatal esto de bajar impuestos en herencias de más de un millón de euros subir el precio de las guarderías

Voz 21 29:33 no sé si lo que creo que lo entienden los andaluces no entiende el sector de la educación de cero a tres años y es que durante diez años hayan tenido congelada la cuantía que tenían de concierto durante diez años congeladas y subir el IPC que se había acordado aproximadamente uno que quien significaría más hoy para esas plazas y además seleccionó dos acuerdos en las que se les compensaría con una cuantía de mil euros por cada alumno que tampoco les pagaron después está firmado eso es lo

Voz 8 30:00 los andaluces no entiendes lo que soy andaluz

Voz 21 30:02 entienden es que cualquier ineficiencia nuestra gestión del gasto público no puede llevar automáticamente una subida de impuestos que es lo que veníamos haciendo hasta ahora nosotros nuestro compromiso es cada vez que nosotros consigamos ahorrar un euro en el presupuesto que vaya a aquello que todo el mundo comparte que es la sanidad la educación el empleo la dependencia rebajar impuestos entonces nuestro compromiso es que el que el la obligación no se la trasladamos al ciudadano sino que la obligación las mínimo nosotros hálito de ser más eficiente con los recursos

Voz 1727 30:34 me confirma por tanto que suben las guarderías no esto me lo confirma que suben

Voz 8 30:38 no no no creo no creo que haya dicho eso

Voz 1727 30:41 el consejero lo dio por hecho el consejero de Educación lo dio por hecho sin fecha

Voz 21 30:45 qué le lo que lo que estamos diciendo es que la Junta tiene que asumir el compromiso que tiene establecidos con las escuelas de educación Enric en actualizar esa partida que lleva diez años congelada ese es el compromiso que tenemos de la Junta Andalucía con ellos atendiendo a que claro como ustedes mejor que ellos saben no han aparecido diferentes situaciones en las que nos encontramos con pagos que la anterior administración nos ha dejado pendiente mire usted me preguntaba cuánto cuesta la reforma fiscal yo le he dicho daños dos mil diecinueve diez coma siete millones de euros eso sería nos permitiría pagar esa reforma fiscal diecisiete veces solamente con la sentencia el metro se envía por ejemplo para usted

Voz 1727 31:20 pregunta significaría

Voz 21 31:22 tres veces cuatro veces perdón los pagos de intereses que hacemos por no cumplir nuestros nuestros compromisos de pago en plazo o significaría prácticamente diez veces cuando tengamos que devolver a la Unión Europea sino José Serrano en fondos europeos el tranvía de San Fernando Cádiz nosotros pretendemos ser más eficientes para con ese ahorro esa obligación que lo ponemos como administración de ser más eficientes seguir mejorando la gestión de los recursos públicos del Estado de bienestar ustedes han con los

Voz 1727 31:48 el consejero sea sé que ustedes tienen siempre muchas ganas de hablar pues yo tengo que terminar cuando todo esto que están poniendo en marcha empieza a dar frutos volvemos a hablar para comprobar como usted dice cuánto de eficientes han sido pero no me acaba de quedar claro si ustedes van a renovar lo que le tienen que dar a las guarderías desde la Junta pero sí quienes llevan a sus hijos a las guarderías van haber subido lo que pagan cada mes o no va subir o no lo que pagan las familias

Voz 21 32:15 no sólo a repercutir de las familias se lo que es nuestra

Voz 1727 32:17 eso es lo que quiere saber las familias van a pagar más o menos por las guarderías no

Voz 22 32:22 exacto la subida

Voz 21 32:25 ya es un compromiso que asume la Junta Andalucía para intentar revertir la situación que ha provocado los últimos diez años en que les han tenido congelados la subida del IPC levanten sin cumplir unos compromisos firmados por escrito por dos veces nosotros vamos a intentar ella tuvimos una reunión con alguno de los colectivos para intentar estudia de qué manera podemos asumir cuanto antes esa recuperación porque evidentemente eso más elementos externos como la subida de impuestos que anuncian el Gobierno socialista o la subida del Salario Mínimo Interprofesional provoca lógicamente distorsiones es su capacidad de atender sus compromisos con la financiación que les tienen desde hace diez años

Voz 1727 32:59 a las familias me dice que no y aquí queda agrava adicto que las familias no Juan Bravo es mini consejero ministro iba a decir consejero de Hacienda

Voz 21 33:06 por tanto de Andalucía le agradezco que hayan

Voz 1727 33:09 he estado en Cadena ser buenos días

Voz 21 33:11 muchísimas gracias Pepa muchísimas con la oportunidad de hablar con ustedes

Voz 1727 33:13 buenos días nos vamos a París para hablar de impuestos Carmen Vela buenos días buenos días porque esta mañana muy temprano nos contabas en Hoy por hoy como Macron salir de la encrucijada en la que está con los chalecos amarillos proponiendo una bajada de impuestos no se sabe cuál es verdad Carmen

Voz 0390 33:33 no se sabe cuál es porque todavía no han hecho la propuesta concretas sólo conocía

Voz 8 33:38 vemos las declaraciones del primer ministro

Voz 0390 33:40 ayer eh y ahora mismo las que acaba de tener el ministro de Finanzas diciendo que hay que bajar impuestos efectivamente porque es la principal exigencia de los franceses que están exasperado concretamente dijo eso el primer ministro eh y dijo que venía de lejos que ellos asumían una parte de esa exasperación que por eso eh decidieron eliminar el alza de la tasa sobre los carburantes que en estos momentos están pensando en una generalización en una baja general pero no concretó Philips recordó que desde que está en el Elíseo ha habido una bajada de las cotizaciones sociales y de los impuestos tanto del IRPF como del de sociedades lo que no dijo es que han bajado también los impuestos para los más ricos con la esperanza de que inviertan en la economía productiva pero que estos esto es verdaderamente fastidia muchos franceses y está por ver eso justamente es lo que acaba decir el ministro de Finanzas que no va a haber eh una bajada del impuesto sobre la folk que no va a restablecer

Voz 3 34:51 el impuesto sobre la fortuna como pide la Ezker

Voz 0390 34:54 la francesa y en parte los chalecos ha dicho que es una elección de política lo que hemos hecho al bajar la fiscalidad sobre el capital que las empresas francesas deben de financiarse poder financiarse mejor el ministro cree que se pueden eliminar en cambio muchos privilegios fiscales sobre todo ha dicho reducir algunas subvenciones y duplicidades en el funcionamiento del Estado es decir que hay que reducir el gasto sin afectar a los servicios públicos

Voz 1727 35:22 con claro Carmen que va a preguntar por el peliagudo asunto del estado de bienestar muy muy desarrollado en Francia que además los franceses en general se siente muy orgulloso están dispuestos a recortar por algún lado esta bajada fiscal no lleva aparejado un recorte

Voz 0390 35:37 bueno efectivamente los chalecos también piden una una rebaja del del gasto es decir hay una conciencia colectiva de que hay que bajar el gasto del Estado porque hay una presión fiscal del cincuenta y seis coma ocho por ciento del producto interior bruto en Francia es una de las más elevadas del mundo el segundo país de la espera que

Voz 1727 35:57 Carmen cincuenta y seis por ciento de presión fiscal la española cuenta

Voz 0390 36:00 el hay seis coma ocho es decir casi nada

Voz 1727 36:03 bueno hay siete cincuenta y siete en Francia en España en cuanto que aquí

Voz 0958 36:06 hay cuatro coma cinco

Voz 1727 36:08 treinta y cuatro coma cinco en España la presión fiscal en Francia cincuenta y siete por ciento perdona Carmen es que el dato está que espectacular

Voz 0390 36:17 el dato es impresionante la gente verdaderamente lo sabe es viene de lejos es decir este Gobierno ha rebajado impuestos siguen siendo elevadísimos también hay que decir que es uno de los países con más equidad del mundo gracias a las subvenciones a las ayudas sociales de todo tipo y que por eso bueno pues

Voz 1727 36:38 hay una compensación por un lado de por la otra

Voz 0390 36:40 pero pero la gente que llega justo a esos límites donde no recibe ayuda social pero todavía les el impuesto es muy alto pues eso

Voz 8 36:50 la que más se no Carmen Vela gracias compañera buenos días plazo hasta luego bueno es un tema apasionante que está encima de la mesa en todos los países Macron que está en una situación muy compleja muy delicada quién lo diría no hace nada era la gran esperanza europea y sin embargo

Voz 1727 37:09 los chalecos amarillos lo han puesto en jaque tira

Voz 8 37:12 Dida de la promesa de rebaja fiscal también pero claro es que tiene un cincuenta y siete por ciento depresión yo

Voz 9 37:19 seguro que tiene razón Carmen pero yo creo que los datos oficial

Voz 8 37:21 de de la Europea dicen que un cuarenta y nueve que ya es una barbaridad pero bueno siendo el país que más peso fiscal tiene de los importantes no ella es una barbaridad cuarenta y uno por ciento

Voz 9 37:32 como país que tiene más esfuerzo fiscal que España es único país

Voz 8 37:35 son las nueve y treinta y siete perdona Joaquín

Voz 0958 37:37 no se puede comentar algo de lo de el consejero

Voz 1727 37:40 así hoy venga

Voz 0958 37:42 vamos a ver el ejemplo el ejemplo no es aquel padre que deja diez mil euros a su hijo y tiene que dona diez mil tiene que pagar setecientos ochenta el ejemplo es el padre que dona diez millones de euros es decir cuánto tiene que pagar de impuestos es decir porque ya estaba ya ya el noventa y nueve por ciento Ese ya estaba fuera de circulación estamos hablando en enero en herencias donaciones y segundo segundo este es el quinto punto del programa de de de programa de Gobernación entre el Partido Socialista y Ciudadanos en Andalucía el primero decía crear seiscientos mil puestos de trabajo en cuatro años la semana siguiente de toma de posesión con un consejero que no fue éste me parece que fue el de Economía no recuerdo dijo bueno eso son promesas electorales que se las lleva el viento cómo íbamos a hablar de esto es decir apunta aquí una frase tú sabes Ignacio que un un montón de multimillonarios norteamericanos entre los cuales estaban barren Buffett estaba estaba Bill Gates etc etcétera hicieron público hace un par de años o tres años cuatro años ya no recuerdo un un un papel un documento diciendo que se paga sin más impuestos que no pues no era imposible que ellos no pagasen impuestos de donaciones sucesiones y ellos dicen dice Si nosotros no pagamos eso sería como formar el equipo olímpico del futuro eligiendo los primogénito de los medallistas de pasado

Voz 1727 39:14 oye otra reflexión que yo quería trasladar a esta idea de que hay que pagar menos que a las grandes fortunas a a los a las grandes empresas conviene y exigirle menos impuesto es para que pongan dinero en en la corriente productiva para que crean empleo prepararse siguiente todo productos financieros en la economía productiva se invierte el dinero ahora donde están las empresas para donde se crean los puestos de trabajo

Voz 9 39:42 son un arcano eso es una canoa cero

Voz 1727 39:46 de ocho treinta y nueve en Canarias

Voz 13 42:43 no se lo creerán pero seguimos hablando de impuestos aquí por lo bajini

Voz 1727 42:48 Ruiz Jarabo con Joaquín Estefanía con Argelia que yo voy a pregunta de Ignacio lo más ricos invierten ahora en productos financieros no la economía productiva qué más da bajarle impuestos con eso de que van a crear puestos de trabajo no los crea

Voz 9 43:01 bueno hombre yo creo que hay ricos que efectivamente tienen todo su dinero en inversiones financieras hay ricos que tienen grandes empresas no permíteme que diga tres o cuatro ejemplos muy conocidos Amancio Ortega no crea empleo pues sin duda alguna crea empleo no yo creció solamente una cosa decir sea mil hay oportunidades cómo lo voy a favor de llano pero de verdad pensamos que un impuesto sucesiones puede igualar las oportunidades de nuestros hijos con los hijos de Ana Patricia Botín simula pongo como ejemplo que impuso día que haber para mis hijos y los vuestros tuvieron las mismas oportunidades que de Ana Patricia Botín que impuesto de Sucesiones tendría que haber

Voz 8 43:38 el Standard lo que digo es que igualar oportunidades a través del impuesto sobre sucesiones

Voz 0247 43:44 que nuestros hijos sean iguales que los de ganamos a Ana Botín vamos me parece que el estándar del Estado de bienestar no es no

Voz 9 43:50 pero sí me he referido a la a la alusión que ha hecho Joaquín aquí bueno el impuesto porque igual oportunidades entonces digo sí

Voz 1727 43:59 bueno minimiza la desigualdad de una forma absolutamente señoras señores es son las nueve y cuarenta y cuatro Choi cuarenta y cuatro en Canarias tenemos diez minutos hablado Pablo Iglesias en en la Ser en Zaragoza propone crear una unidad específica dentro de la decía para desmantelar las cloacas del Estado dependiente de la Junta

Voz 21 44:21 qué tal formada por Policía Guardia Civil yo creo que es una necesidad

Voz 1727 44:25 en vuestro país si no tanto

Voz 21 44:28 digamos la trama de la que nosotros hemos sido víctimas sino con el daño que hace la democracia española es escandaloso que el señor Fuentes Gago que mintió en sede parlamentaria siga ejerciendo como policía en la Secretaría General de la Policía y que además esté concursando para ser comisario hay mucho que hacer por eso hacen falta propuestas e iniciativas como la que presentamos ahora

Voz 1727 44:50 a nuestra profesora de Derecho Constitucional le pregunto ahora sobre esta propuesta sobre esta propuesta de la necesidad de limpiar desde luego esto parece obvio no el Ministerio del Interior de cualquier sombra de duda sobre a qué se dedica la policía española

Voz 0247 45:04 sí evidentemente lo que no sé si hay que generar una unidad específica sino que deberían ser es decir ya hoy en día los propios mecanismos internos de la policía hay del Ministerio deberían controlar que este tipo de sucesos no ocurrieran y en su caso no se repitieran no por tanto bueno pues primero yo creo que a veces tendemos no a generar nuevos mecanismos au a plantear nuevos instrumentos cuando lo que Premi primero que habría que hacer es evaluar cuál es la situación de partida hay que no está funcionando para entonces buscar las mejores maneras de acabar en este caso no con con las cloacas con las Polly con la policía que no de que no desarrolla su función porque si no me temo que haces vamos

Voz 33 45:52 sumando vamos agregando no

Voz 0247 45:54 si sólo propuestas son medidas que no acaban resolviendo los problemas de fondo pero por tanto hace falta primero conocer bien el asunto esto lleva el lugar lo y con esto no estoy o no estoy incorporando una medida dilatoria de no no cree una comisión usted para acabar dilatando el problema sino que ya digo creo que lo primero de todo y falta mucho en España en general es evaluar la situación de las diferentes fenómenos que nos ocurren para buscar las mejores

Voz 1727 46:26 yo no quiero que os vayáis sin que hablemos del Brexit porque a cuatro días de que el Reino Unido abandone la Unión Europea y esto es lo que hay sobre la mesa si se acuerda una ampliación del plazo para negociar un acuerdo la primera ministra británica Theresa May viaja hoy a París y a Berlín para intentar convencer a Macron y Angela Merkel que tienen lo suyo cada uno en su país de que necesita más tiempo no se sabe para qué ni siquiera si durante ese tiempo haber elecciones europeas en Reino Unido y claro nos han saltado las alarmas cuando las nueve de la mañana nos decían ojo que desde el Gobierno alemán están diciendo que no se dan las condiciones para conceder la prórroga Gobierno alemán que hasta ahora ha sido un poco el que más comprendía las tribulaciones de la pobre Theresa May Macron era mucho más suda más duro así que nos vamos en primer lugar a Berlín para tratar de saber Carmen Viñas buenos días

Voz 0391 47:18 hola buenos días hasta dónde llega este

Voz 1727 47:20 cambio modulación de la postura de Alemania con respecto a la posibilidad de conceder la prórroga

Voz 0391 47:26 bueno el Gobierno alemán está abierto a hablar con May IMAS ahora dicen que según bueno Reino Unido y la Unión Europea

Voz 1727 47:32 están en una situación tan difícil explosiva

Voz 0391 47:35 pero no hay una disposición infinita seguir hablando de aplazamientos si los británicos no mueven ficha aclaran cuál es su papel para evitar su plan para evitar una salida desordenada de la Unión lo ha dejado muy claro como comentabas el viceministro alemán de Asuntos Exteriores esta mañana es socialdemócrata Michael Rod quién ha comentado a los periodistas que no se han cumplido las condiciones fijadas por el Consejo europeos última sesión lo que significaría que la fecha límite expirará el doce de abril Rock que participa en Luxemburgo en la reunión preparatoria de la cumbre de mañana ha dicho que hasta ahora nada ha cambiado y que esperan que Reino Unido dé pasos claros afirma que la Unión Europea está pensando nueva prórroga adecuada incluso en una extensión más larga sin embargo cualquier aplazamiento advierte

Voz 1727 48:14 se debe ir acompañado por condiciones más estrictas

Voz 0391 48:17 una de ellas sería la participación británica en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo para Roth nos encontramos en una situación muy frustrante Alemania no quiere un Brexit desordenado lo han repartir lo ha repetido por activa por pasiva Merkel pero la Unión Europea debe seguir adelante con las cuestiones relativas a su propio futuro

Voz 8 48:34 no

Voz 1727 48:35 Crisis El de Pastor cuanto se en los Veintisiete

Voz 8 48:37 es

Voz 1727 48:38 van más o menos en esta postura lo de la prorroga es una salvación para todos nadie quiere una salida dramática pero no está claro que se vaya a conceder cuántos de los Veintisiete están en esas tesis

Voz 0738 48:49 yo creo que todos quieren un acuerdo negociado y lo que esperan todos es que hoy definitivamente Melle explique a Macron ni a Merkel exactamente cómo qué garantías ella puede pedir esa prórroga hasta el treinta de junio uno porque cuando se habla de prórroga se habla de la demanda de May gira quiere una prórroga corta quiere decir eso que tiene que garantizar que el Tratado de salida puede votarse antes de las elecciones europeas y además con posibilidades será aprobado porque sino obligatoriamente tiene que era una Elorriaga larga muy larga con esa participación a las europeas que inicialmente se establece en un año y estas son las dos opciones que están sobre la mesa no hay no hay prácticamente nadie hoy que cría en que finalmente esto va a ser una salida sin acuerdo sino que lo que se buscan son alternativas que permitan dar perfectamente un pacto añadiendo más tiempo o a lo mejor hace tanto definitivamente que el Reino Unido tiene que seguir vinculado al mercado a esa unión aduanera mientras se negocia el futuro acuerdo lo comercial que es el gran tema en el fondo que aquí está sobre la mesa

Voz 1727 49:54 Londres Begoña Arce en nombre de quién

Voz 8 49:57 háblame y hoy porque la contestación

Voz 1727 49:59 interna dentro de los conservadores y la oposición laborista sigue ahí no