Hoy por Hoy (09/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0509 00:16 hola quitarnos la comida puedan quitar los derechos del ojo

Voz 4 00:46 la paciencia Cadena SER pero la política es algo muy serio

Voz 5 00:51 la Junta Electoral prohibió que los medios públicos de Cataluña que utilizaran algunas expresiones la de presos políticos pero

Voz 6 00:58 depende de cómo se cuenta este fin de semana en un programa de actualidad se utilizó hashtag era crisis Bilic también los espectadores completaban el programa con prisas sustitutivo de presos políticos entre incluso hilarante

Voz 5 01:19 no os riáis ofrece la actualidad también tiene su gracia Hora veinticinco

Voz 3 01:23 María buenas noches Ángels Barceló y ahora a ver quién no

Voz 13 02:54 pelos llevamos Argelia Queralt donde te pilló la próxima semana apareces por Barcelona que Bebeto un beso adiós boratos Joaquín Estefanía buenas semanas lo mismo para Ignacio Ruiz Jarabo adiós adiós

Voz 11 03:20 aquí

Voz 0228 05:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1553 05:05 Podemos defiende defienden la SER que se cree una unidad policial específica para limpiar las instituciones y evitar seguimientos ilegales a políticos lo ha dicho esta mañana Pablo Iglesias en los micrófonos de la SER en Aragón explica el líder de Podemos que el Ejecutivo actual del PSOE no ha conseguido en su opinión reforzar lo suficiente la confianza

Voz 4 05:22 las instituciones e insiste en que es necesario crear es sonido

Voz 3 05:27 judicial formada por Guardia Civil yo creo que suena a nuestro país el Gobierno del Partido Socialista

Voz 17 05:34 no ha hecho todo lo que podía o todo lo que debería hacer para que tengamos unas instituciones que funcionan de manera absolutamente limpian todos nos sentimos alarmados cuando vemos que el número dos de comunicación de Moncloa tiene que dimitir por las informaciones que todos hemos conocido

Voz 0228 05:50 por lo demás el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero pide su absolución en el escrito de conclusiones que ha remitido su defensa la Audiencia Nacional Trapero argumenta que sus actuación pues durante el proceso independentista estuvieron bajo el orden constitucional y que según él los Mossos no estuvieron a las órdenes del secesionismo a esta hora además se debe reanudar el juicio del proceso en el Supremo desde allí amplía Aitor Álvarez

Voz 0509 06:10 la letrada de Trapero Olga Tubau remarca que el mayor de los Mossos nunca ha puesto a la policía catalana al servicio de los intereses políticos secesionistas y que no han participado intervenido ni compartido el plan que según el escrito ideó el Govern y el Parlament de Cataluña para llegar a la independencia y a la proclamación de la República catalana

Voz 18 06:29 acordemos que Trapero advirtió a Puigdemont de que podría haber altercados violentos en Cataluña Si el uno de octubre no se les convocaba el referéndum ha sido declaró el mismo mayo como testigo aquí en el Tribunal Supremo

Voz 0228 06:43 un informe de la ONG Plan Internacional denuncia que el acoso callejero en grupo por parte de hombres hacia mujeres es visto por muchos chicos como una forma de diversión en la que pierden la empatía hacia las víctimas una conclusión a la que han llegado basándose en testimonios de mujeres de cinco ciudades de varios continentes entre ellas Madrid informa Isabel Quintana

Voz 0824 07:01 los hombres y chicos que acosan lo consideran una forma de entretenerse para reforzar el vínculo con el grupo es la conclusión del estudio en seguras en las calles de la ONG Plan Internacional que asegura que ellos ven como una forma de demostración de poder y masculinidad el acoso callejero como el manoseo los piropos silbidos o persecuciones ellas lo perciben simplemente como algo normal otro dato preocupante que aporta este informe es que tres de cada cuatro personas que son testigos hacen poco o nada para ayudar esto provoca que las niñas y jóvenes sientan que no tiene sentido denunciarlo porque creen que las autoridades ni quieren ni pueden hacer nada al respecto les lleva a culparse a sí mismas por el abuso los lugares donde más se produce

Voz 19 07:40 de este acoso sobre los intercambiadores de transporte

Voz 0824 07:42 de las estaciones de tren y las paradas de autobús

Voz 1434 08:07 la Guardia Civil en el Ayuntamiento de la capital los agentes se han llevado documentación en relación a varios contratos para la prestación de servicios públicos especialmente relacionados con la gestión del agua Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 08:19 buenos días operación de la UCO que conducía ayer que terminaba ayer a medianoche en el Ayuntamiento de Galapagar cuando los agentes de la Guardia Civil y los miembros de la Fiscalía abandonaban este Ayuntamiento tras más de quince horas de registro la intervención municipal y los funcionarios del Servicio de Informática han acompañado en todo momento a los policías judiciales ya que el gobierno local en manos del PP guarda silencio El objetivo de esta operación han sido los contratos firmados por ese Ayuntamiento para la gestión del ciclo del agua en ese municipio lo que se conoce como el programa estima una investigación que lleva más de dos años activada que con la gran cantidad de material informático requisado ayer tendrán novedades en las próximas semanas no hay detenidos pero el actual equipo de gobierno del PP con el

Voz 1434 09:06 hemos perdido esa comunicación con nuestro compañero Alfonso Ojea operación de la Guardia Civil que se ha realizado esta noche en el Ayuntamiento de Galapagar el setenta por cien todos los incidentes de odio cometidos el año pasado no se denuncio son datos del último informe del Observatorio contra la LGT vi fobia que se va a presentar esta tarde en dos mil dieciocho se interpusieron ciento uno denuncias aunque el observatorio registró trescientos cuarenta y cinco incidentes un siete y medio por ciento más que en dos mil diecisiete preocupa además la edad de las víctimas principalmente jóvenes entre veinte y veintinueve años Rubén López ex portavoz

Voz 1995 09:38 Coppola sobre todo lo que más nos preocupa es que lince denuncias no mejora las denuncias siguen siendo muy pocas entorno un menos de un treinta por ciento

Voz 19 09:46 tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital máximas hoy como ayer por encima de los diez grados

Voz 1995 10:20 hoy por hoy con Toni Garrido se han dado cuenta al final siempre hablamos de lo mismo la vida la vida en sus múltiples formas la vida políticos nuestra vida a la vida de fútbol la deja sentado en libros en series la vida incluso la ausencia de Nacho Carretero anda unos días de asueto incomprensible estos días que se vayan periodista como del descanso pero en fin bueno pues hay unos encomendados a Gonzo en cronista incansable capaz de interpretar todas las facturas que nos deja la vida en estos tiempos

Voz 22 10:55 Gonzo muy buenos días qué tal todo bien no me estoy pegando la buena vida como Nacho pero sí contento

Voz 1995 11:02 es incomprensible que el Nacho Carretero es uno de los mejores cronistas este país ha decidido hoy sus vacaciones en fin igual igual lo es por eso por porque a veces las cosas que cuenta Nacho oxigenar un poco si fuera por eso no un poco duro te durante la jornada de ayer lleven Saberi seguro lo lo han visto durante la jornada ayer tuvo una enorme repercusión la entrevista Gonzo Ángel Hernández la persona que ayudó a morir a su pareja María José Carrasco este es un fragmento con toda la vorágine

Voz 23 11:38 en estos últimos días te ha dado tiempo echarla de menos ya se ha echado de menos hubo una conversación porque yo le dije te voy a echar de menos claro

Voz 7 11:45 yo he sido tus piernas tú más

Voz 23 11:48 Nos y a veces tu razón y me dijo una frase que siempre quedó grabado me dijo tú siempre que me echen de menos piensa en lo que ellos sufría

Voz 22 11:58 ya verás como no echar de menos

Voz 1995 12:02 en una entrevista que dejó a mucha gente con la piel de gallina Gonzo con que Ángela Hernández encontraste

Voz 7 12:09 con el mismo que conoció en el mes de octubre con un señor con una determinación a la altura de la determinación de María José de su mujer que has sacrificado la compañía de su vida se conocieron hace treinta y pico años a los siete días estaban viviendo juntos himno han dejado de hacerlo que era una de las preguntas que le hacía ayer como como aceptas que la persona de la que estás enamorada con la que quieren vivir te diga que quiere morir una persona con mucha determinación con muchísima calma con una capacidad de controlar sus sentimientos que me llamó mucho la atención Easy sobre todo sabiendo que estaba cumpliendo con un plan un plan que durante muchos meses muy durante mucho tiempo estuvieron así se notaba en la grabación se notaba como el en algunos momentos el podía el sentimiento pero rápidamente volvía a lo que estaba a su intención y a lo que dijo que va a ser la dedicación del resto de su vida que se consiga aprobar la ley de eutanasia en este país

Voz 15 13:14 hoy por la mañana ya ha hablado con él

Voz 7 13:16 el último que le he dicho es que para todos los que hemos participado en este reportaje desde que lo conocemos que es un honor conocer una persona así porque parece un referente es cuando vimos todo lo que había pasado estos últimos días y una de las reflexiones que hacía personales era eh en si esta cuestión de la eutanasia necesitaba una historia humana que pusiese sobre la mesa lo que está pasando un ejemplo de lo que es una familia que en la que una de las personas quiere morir en la que sólo tiene el apoyo de su pareja de su familiar María José y Ángel me parece que son como los elegidos no creo que haya una historia más bonita de amor y que haya dos personas eh que puedan transmitir y hacer también lo que han hecho como han sido María José como ha sido

Voz 1995 14:02 ayer en la en la televisión Gonzo te mucho la atención algunas imágenes de ambos de jóvenes ponían fotos de María José Ángel irá muy impactante ver esa juventud detenida en esas fotos jóvenes años setenta muy guapa muy jóvenes mucho pelo además una foto muy muy propia de la época encuentro físico la vitalidad la alegría de ella de María José como estamos viendo en la edad de las fotos todo lo inmortalizados en el fondo lo de este término está muy bien elegido estamos inmortalizado momentos cuando uno ve fotos piensan la inmortalidad de cuando uno es joven piensan que nunca se va a morir contrastar esas fotos con la realidad de lo que conocemos ahora es es muy impactante no sé si te pasa ahora mismo se el eje lo de las fotos no llama mucho la atención me he reído nos hemos reído bastante ágil yo hablando eh

Voz 4 14:56 de esas fotos y eh

Voz 7 15:00 es que eso es lo que te quita la enfermedad es que la diferencia entre la imagen de María José eh postrada postrada en la cama y las fotos de los setenta eso es es la la enfermedad es lo que con lo que conlleva el que tú no puedes llevar tu vida como lo estamos haciendo en este caso una vida llena de vitalidad una secretaria decía al que aparte la actriz eh el un técnico audiovisual que les encantaba el cine la literatura las encantaba viajar hemos enamorados de del norte de un día para otro hay un diagnóstico que lo cambia todo es decir las perspectivas de vida también cambian la primera vez que se intentó suicidar María Josefa hace veinticinco años todavía caminaba todavía razonaba todavía hablaba todavía escuchaba podía contestar te al momento y fue Ángel el que abortó ese intento de suicidio hace ya se lo encontró en la cama se lo encontró en la cama había ingerido pastillas hiel en ese momento le salvó de morir y al mismo tiempo le prometió la próxima vez que quieras hacerlo yo te voy a ayudar pero cariño creo que ahora tenemos prohibir no tiene que ser fácil dar ese paso y vamos a la pregunta que yo siempre me hago quiénes somos o quién quién es nadie para decirle a esta pareja o esta mujer cómo debe vivir su vida cómo debe vivir su enfermedad

Voz 1995 16:16 impactante reportaje ayer en el intermedio de de once vamos a escuchar el favorito en el que le pregunta sobre cómo tienen que morir las personas que han tomado una decisión así en contra de cómo podían morir

Voz 23 16:27 se dice que María José muriese en un hospital atendida por profesionales sin embargo os visteis solos en una habitación de vuestra casa facilitándole tú una sustancia que no sabía si iba a funcionar o no como te sentiste en ese momento fíjate no no no no pensé absolutamente sendas en lo único que pensaba es el tranquilo que no te María José que estás nervioso

Voz 1995 16:52 insisto enhorabuena onza es la vida los medios nos dedicamos o en teoría los dedicamos a hablar de la vida en sus múltiples formas y lo de ayer fue una muestra la Bruno dar un puñetazo en la cara de algunos de todos aquellos que todavía piensan sí en que no es necesario que en este país que tenemos muy claro qué bien se vive en España pues que en este país algún día podemos decir que bien se muere también en España si me permites un último detalle

Voz 7 17:18 cuando conocía María José en en octubre eh me llamó la atención que se reía mucho estando en la cama estando como estaba cuando pude hablar con ellas se reía tenía humor negro un momento que yo dije esta mujer Se ríe vamos a hacer unas comentario poco gracioso sobre su situación Isère reía en el vídeo que se graba diciéndole quieres que lo hagamos mañana todo ese vídeo que él se graba sólo Se ríe una vez sólo se ve una mueca de sonrisa de María José es cuando lo dice bueno ahora vamos te voy a dar esto qué es lo que tanto deseaba y hay ella sonríe esa sonrisa me parece que es tiene más significado que todo lo que sea haya mostrado durante todos estos días y en esas sonrisas en la que se tiene que fijar aquellos que tienen que legislar sobre cosas así

Voz 1995 18:01 pues eh una vez más enhorabuena seguramente ustedes recordará una película Shutter Island dirigida por Martin Scorsese ayer era muy gracioso porque en para ilustrar en un periódico de Galicia tu querida Galicia ilustraban una noticia de Coppola utilizando una foto de Martín Scorsese que no para no no hablamos de eso sino nos una película de verdad de Scorsese protagonizada por Leonardo Di Caprio cuyo título en Hispanoamérica fue traducido como La isla siniestra

Voz 15 18:28 pues mira antecedentes sobre la institución

Voz 24 18:30 es un psiquiátrico para delitos

Voz 1995 18:33 perturbadas sustituirlos les en unos minutos segundos vamos a hablar con la directora Clínica de Salud Mental de esa prisión neoyorquina de la verdadera Se llama Virginia Barber psicóloga forense y acaba de escribir un libro titulado Más allá del bien y del mal que con ese título Tom muy buenos días

Voz 0228 18:52 dicho también tener un buen plus de este título así que

Voz 1995 18:54 más allá del bien pasional en el que cuente ante otras cosas cómo es su vida a diario en un centro como éste serán unos segundos

Voz 1995 24:00 durante los próximos minutos vamos a hablar con Virginia Barber que es la autora de libro más allá del mal de cuenta su experiencia como psicóloga forense directora Clínica de salud mental en el Correccional Federal Services que es una institución neoyorquina a la que pertenece Island es la segunda prisión más grande de Estados Unidos la que viven ocho mil reclusos diez mil funcionarios más nariz preciosos tiene muy buenos días buenos días un placer que esté con nosotros es muy interesante lo que cuenta sin más allá de mal pero pues explicar de una forma gráfica porque yo creo que el cine ha hecho que veamos esas instituciones una forma muy muy sesgada cómo cómo es esa prisión como esta prisión de Rikers Island

Voz 19 24:00 bueno pues en Nueva York en primer lugar voy a hacer una distinción en en Estados Unidos se hace una distinción entre prisión y cárcel no esto es en la Rikers Island se considera una cárcel porque los presos los internos son la mayoría preventivos es decir de esos ocho mil internos la mayoría está esperando a que se resuelva su caso legal esperando a juicio o esperando a declararse culpable hemos aproximadamente un noventa y cinco por ciento de en Estados Unidos de los casos se resuelven con una declaración de culpabilidad con una negociación con la Fiscalía y luego hay un porcentaje en mucho más pequeño que está cumpliendo sentencia por delitos menores de menos de un año una vez que ya son sentenciados a delitos de más de un año se les trasladan a Prisiones que se encuentran en otras partes del estado Nueva York y ahí es donde cumplen sentencia

Voz 25 24:51 en Nueva York en Rikers Island hay

Voz 19 24:54 ocho cárceles ahora mismo operativas son como ocho edificios dentro de una pequeña isla a la que se accede por un pequeño puente y luego hay tres centros de detención uno de ellos está en Manhattan el otro en Brooklyn y el tercero en el en el Bronx

Voz 1995 25:08 qué sería como si aprovechamos para aprender inglés Yale prisa exactamente una cosa es la cárcel yo tenía un amigo Antonio Regalado el estudió en Yale en Universidad de Yell y el siempre bromeaba decía Maison y sin que agresivo Costa

Voz 25 25:25 estoy

Voz 1995 25:28 decía mi hijo está la Universidad de Yale que es una obesidad buenísima pero jugaba que su hijo estaba en mi ha pasado me ha pasado un par de veces estoy trabajando o es lo mismo cómo fue tu entrada en en esa prisión esa institución es el primer día porque insisto en nuestra idea puramente manipulada manoseada por el cine y la ficción es muy concreta cómo es tu primer día en esas instalaciones

Voz 19 26:00 bueno es que yo en el libro cuento un poco eh hay nueve capítulos no y los diferentes casos no son todos de de la cárcel de hecho el último capítulo en el que me centro un poco más en este trabajo que he tenido en los últimos tres años de de mi carrera primero estuve en esa cárcel que ni siquiera había empezado el doctorado estaba trabajando digamos como un título en Estados Unidos que se llama Case manager trabajaba para un juzgado de salud mental uno de los uno de los de los pacientes que tenía que es el que al que llamó Henry el primer capítulo

Voz 1995 26:38 lo lo detuvieron

Voz 19 26:40 y lo llevaron a esa cárcel yo fui a la cárcel hacerle una evaluación y esa fue la primera vez pues aproximadamente hace quince años que que entre en esa cárcel no llega a entrar del todo porque los sacaron a él digamos a una habitación donde donde hacíamos las evaluaciones bueno me pareció tremendo lo que más me llamó la atención es sinceramente es que en la cárcel está justo enfrente del Aeropuerto La Guardia y entonces me pareció me me pareció interesante estar en un sitio donde hay un pues claro donde donde la gente no tiene ninguna libertad sin embargo estas viendo aviones que están despegando continuamente del aeropuerto Laguardia

Voz 1995 27:16 es una expresión están constantemente viene bastante bueno

Voz 19 27:19 actualmente me pareció un contraste tremendo

Voz 1995 27:22 tantos años tenía siento tenía veinte años

Voz 19 27:24 cuatro años eran bastante jóvenes unos cuantos años más adelante yo trabajaba en un hospital el Hospital Bellevue que es el hospital psiquiátrico más antiguo de los Estados Unidos un hospital público dentro de eso explica la una una unidad de psiquiatría forense donde se atiende a presos que se encuentran dentro de la cárcel de Nueva York pero que tienen enfermedades mentales y que están experimentado síntomas demasiado agudos como para ser gestionados dentro de la cárcel entonces los trasladan a ese hospital trabajé varios años es injusto estaba trabajando en ese hospital cuando no atacó el huracán Sandy a la ciudad de Nueva York y fue la primera vez que ese hospital que se que se inundó fue evacuado evacuaron todo el hospital primera vez en la historia de su hospital que se cerraba entonces nos mandaron a un equipo de los que trabajábamos en la unidad de psiquiatría forense a la cárcel porque claro ya esos pacientes no podían trasladarse al hospital y esa fue la segunda vez que estuve fue en el dos mil doce trabajé durante tres meses dentro de la cárcel y sinceramente nunca me imaginé que fuera que fuera volver pero luego unos años después un cambio de administración solía haber una empresa privada que era la que proveía los servicios de salud mental a la cárcel el alcalde que tenemos ahora en el dos mil dieciséis cambió la administración a una digamos una empresa pública que es la que lleva a todos los hospitales públicos de la ciudad

Voz 1995 28:47 públicos porque hay una gran parte de las instituciones de ese tipo de Estados Unidos que son privadas que mencionas el Hospital de Bellvitge una vez más es iconográfico también en la ficción a los de tu gremio les llamaban al guionistas verdad gran parte de la historia parte de ese de ese primer hospital de atención psiquiátrica en Estados Unidos insisto que los centros de salud mental en nuestro imaginario pues nos llevan a menudo a película seguro que recuerdan alguien voló sobre el nido del cuco

Voz 34 29:19 esta miradas la red simpático batalló tacha Laos

Voz 1995 29:25 en esta sí que es aún se llamaba manicomios la carga además peyorativa importante y qué pasó con esos lugares

Voz 19 29:35 pues esos lugares la mayoría bueno esos lugares cerraron y cerraron en los en los años sesenta al setenta tanto en Estados Unidos como en Europa yo factores que contribuyeron a que se cerraron los hospitales en primer lugar empezaron a descubrirse la medicación antipsicóticos entonces muchos pacientes que a lo mejor antes no sabían muy bien cómo gestionarlos pues ya tomándose la medicación podían funcionar de manera adecuada en la comunidad y luego pues de otro lado en esos hospitales lo que llamamos manicomios había mucha violación donde los derechos fundamentales de las personas de los de la derechos civiles y de su libertades pues también había mucho estigma se creía que los enfermos mentales eran todos violentos o peligrosos por eso también les encerraban en hospitales de manera indefinida entonces se cerraron muchos hospitales al mismo tiempo pero lo que ocurrió es que no hubo un buen plan B no no sé no sé yo recursos a la familia suficientes no se dieron recursos a las comunidades para tener tratamientos ambulatorios y entonces se produjo ese fenómenos lo que llamamos la de su institucionalización Illa mucho de las la las teorías indican a que muchas de esas personas terminaron pues siendo con marginación social con pobreza Yves un traspaso de muchos enfermos mentales que antes estaban en esos manicomios a las cárceles y por eso hay otras razones pero esa es una de las razones por las que hay cuántos enfermos mentales en Instituciones Penitenciarias

Voz 1995 31:01 hablamos con Virginia Barber que les recuerdo es la directora clínica voy a decirlo viene directora Clínica de Salud Mental en el final Services que gestiona los servicios médicos todas las cárceles York Virginia en toda tu experiencia es conocido

Voz 15 31:14 algún preso con algún problema mental

Voz 7 31:18 que hayan mejorado su situación estando en la cárcel

Voz 1995 31:20 sí

Voz 19 31:21 sí he conocido las cárceles en principio yo creo que obviamente no son el lugar adecuado para tratar la enfermedad psiquiátrica pero en muchas cárceles cuando hay programas adecuados y con los recursos adecuados muchas personas sobre todo porque muchas de las personas que están en la cárcel como ya mencionaba antes vienen de una situación de marginación social y entonces a lo mejor cuando estaban en sus comunidades pues no estaban tomándose la medicación no estaban recibiendo tratamiento no estaban recibiendo terapia hay veces que cuando están en la cárcel pues si tienes un equipo de tratamiento cualificado pues muchas de esas personas por primera vez empiezan a recibir tratamiento y entonces mejoran por lo menos los síntomas psiquiátricos pueden mejorar dentro de la cárcel no en todos pero en algunos

Voz 7 32:13 he tenido muchos casos de presos que entrasen sin ningún tipo de enfermedad mental que la estancia en la cárcel les haya significado desarrollar esos problemas

Voz 19 32:23 sí hay hay dos tipos de situaciones diferentes por un lado e la la cárcel querían muchísimo estrés hídrico puede ser también un una puede red matizar para personas que han tenido experiencias traumáticas encontrarse dentro de de esa situación puede retro matizarla entonces lo que vemos en ocasiones es además

Voz 25 32:44 vuelvo a recordar que la cárcel

Voz 19 32:47 la gente a la que acaban de arrestar no entonces es gente que todavía no sabe lo que está pasando con su caso legal que están ademán pasando el estrés de ir a la Corte de no saber qué es lo que va a pasar no saber de qué les están acusando a veces no saber cuáles son las pruebas que hay en su contra entonces por un lado estamos trabajando el estrés que están viviendo por tener el caso legal el todavía abierto y luego por otro lado pues pues claro estar estar en en desconectados de sus familias en la cárcel entonces gente que no tiene ninguna enfermedad mental cuando están anteriormente pueden desarrollar sobre todo lo que hacemos es muchos síntomas de ansiedad y de depresión y dificultad para dormir

Voz 25 33:27 la presión en algunas ocasiones

Voz 19 33:29 presión clínica osea depresiones serias mucho

Voz 1995 33:32 me temo Virginia que se esos males nos afectan a todos si estemos dentro fuera uno de los principales retos esta sociedad pero déjame preguntas de porque hay un apartado muy interesante el libro liquidarla si tu trabajo como perito judicial en juzgados especializados en salud mental algo que no existe en España díganos porque la responsabilidad que tú tomas en cada una de esas valoraciones es decir es la vida de una persona en el fondo sí

Voz 19 33:56 bueno yo quiero pensar en en esa es la parte el libro la que hablo más de lo que de lo que se conoce como psicología forense no en lugar de psicología penitenciaria que es lo que hemos estado hablando hasta ahora entonces ven otro de mi trabajo como psicóloga forense realizado evaluaciones o peritajes para los juzgados y una gran parte de esos peritajes los realice cuando trabajé directora clínica en juzgados especializados de salud mental en eso juzgados los jueces están determinando si dar una alternativa a la privación de libertad es decir el lugar

Voz 25 34:29 mandar a alguien a la cárcel pues

Voz 19 34:31 es darles la oportunidad de que reciban tratamiento en la comunidad pero una parte muy importante de tomar esa decisión es determinar cuál es su nivel para utilizar el término legal peligrosidad

Voz 1995 34:42 y ahí es donde haya

Voz 19 34:44 las las evaluaciones pero siempre en psicología forense la la decisión final la toman juez es decir yo doy mi opinión tres mis opiniones clínicas psicológicas sobre cuál es el nivel de riesgo y sobre todo cómo gestionar ese nivel de riesgo es que alguien esté fuera la sociedad pero la decisión final la toma la tiene que tomar un juez

Voz 1995 39:57 seguimos hablando con Virginia bereber que yo he hecho muchas cosas es cuidar de la salud mental de los presos de las instituciones penitenciarias de Nueva York ha escrito un libro que Albini el mal experincia es una psicóloga forense y seguimos con Gonzo y seguimos con Tom tratando de entendernos pero en el fondo buscas Virginia que intentamos saber quiénes

Voz 4 40:18 somos en lo más profundo de nosotros saber quiénes somos

Voz 1995 40:23 sí yo creo que aún sigue sabrá mirar dentro de mí abc Virginia mil nosotros ya tenemos muy clara de que las eh de que las cárceles tienen que reinsertar a la gente creemos que las instituciones invitación a sirven para alguien que ha cometido un error va a pagar por su error pero creemos que ese individuo va a tener la oportunidad y el coraje de volver a reinsertarse socialmente seguir con su vida no sé cuántos años después este sistema es el que se utilice en Estados Unidos también

Voz 19 40:59 bueno pues yo he en Gene depende depende depende de las cárceles depende de las prisiones depende de los Estados en Estados Unidos cada Estado es como si fuera un país diferente no yo puedo hablar en en particular en la acción sobre todo en los últimos años ha habido unas reformas muy agresivas dentro el sistema jurídico penal para mejorar el tratamiento para mejorar el para que las cárceles sirvan común un lugar donde las personas puedan rehabilitarse entonces yo puedo hablar únicamente de mi experiencia en los últimos tres años es muy importante para conseguir la rehabilitación que desde luego nuestro objetivo dentro de la cárcel de Nueva York tener recursos entonces por ejemplo los últimos tres años esa cárcel ha pasado de tener quince psicólogos a tener cuarenta yo tengo un equipo de cuarenta psicólogos que trabajan conmigo aparte de todos los trabajadores sociales de todos los educadores idea otro tipo de terapeutas de los psiquiatras y eso es es imprescindible no puedes trabajar en la rehabilitación sin tener un equipo grande de profesionales de la salud mental entonces a nosotros tenemos por ejemplo un equipo de personas que se dedican a ofrecer tratamiento y otro grupo de personas cuyo uno el único objetivo es preparar a los internos para cuando salgan de la cárcel no la mayoría de la gente que tenemos con Instituciones Penitenciarias acaba saliendo volviendo a nuestras comunidades por eso también es tan importante rehabilitar los entonces tenemos un equipo que exclusivamente lo único que hace es empezar a preparar los pues para asegurarnos de que tengan lugar donde puedan vivir cuando salgan de que tengan un psiquiatra un psicólogo al que puedan acudir que tengan todo tipo de terapias ocupacionales terapias individuales las que necesitan terapias para ayudarles con el con las adicciones ese tipo de recursos son imprescindibles sin tener esos recursos la rehabilitación dentro de ambientes que de por sí son anti terapéuticos es muy complicado

Voz 0228 42:51 para entender el problema del preso del del paciente AVE yo entendido que que que mucho ciudad ajedrez quiso he entendido que incluso asesinos de ser Sgt

Voz 7 43:04 con mucha inteligencia estudian Psicología

Voz 0228 43:07 ya en la cárcel para luz intentar simular que tiene algunos síntomas como el doble personalidad para parecer no se viste no

Voz 1995 43:16 mucha película películas llamamiento estudiado

Voz 0228 43:18 riales lo siento mucho de Lex aquí son gente que ha estudiado el libro esos sito en Lugo transmitir entre comillas siempre unos que no tienen para salir una sentencia llama menos la no sé si tú has tenido este tipo de enfrentamientos

Voz 19 43:31 sí he tenido claro el capítulo de la psicopatía del libro comienza explicando un caso cuando yo era residente en el Hospital Bellevue de un paciente que simuló simuló síntomas depresivos es es un ejemplo bueno dentro de la psicología jurídica o de la psicología forense pues siempre tenemos que tener en cuenta que las preso las que se encuentran en el sistema jurídico penal pueden llegar a tener una motivación para lo que nosotros llamamos simular no o inventarse síntomas de enfermedad mental pues porque de esa manera a lo mejor les pueden llegar a declaran imputables porque puede ser un factor que digamos atenúa las sentencias es algo que siempre tenemos que tener en cuenta dentro de los doctorados no y los más tres en psicología forense estudiamos cómo detectar la simulación y los psicólogos tenemos muchos recursos para poder detectarla en primer lugar porque cuando ya has visto muchísimos enfermos mentales sabe sabe determinar cuáles son los síntomas reales de la enfermedad mental y luego incluso tenemos tests psicológicos que podemos utilizar que se han desarrollado que sean validados y que tienen una fiabilidad muy aceptable para detectar la simulación

Voz 7 44:35 eh

Voz 19 44:36 eso no quiere decir que siempre a lo largo de la vida profesional de un psicólogo hay pacientes pues que simulan de manera bastante brillante icono que no que no lo detectamos siempre es todos los Tegui todas las evaluaciones tienen un margen de error porque el comportamiento humano nunca se puede predecir al cien por cien

Voz 1995 44:56 Virginia como no estás en situación una situación muy común

Voz 3 45:01 play

Voz 1995 45:02 con gente que está en una situación mucho más compleja que la tuya como haces para dejar a Virginia en casa hay que aparezca la doctora ahí en todo momento a actuar de una forma absolutamente profesional sin que los las emociones porque en el fondo la emoción está en todas partes también en tu profesión como como dejas las emociones hablado

Voz 19 45:21 sí pues es un trabajo es un trabajo constante es complicado en en muchas ocasiones es complicado en general pues cuando llevas muchos años trabajando en este en estos ámbitos y sobre todo cuando está en la universidad haya cuando yo hizo el doctorado en grado a parte de la formación era supervisión donde es constantemente estás hablando con supervisores que te están ayudando a gestionar las emociones que muchas veces produce este trabajo por un lado porque claro está dispuesto a personas que han tenidos bueno pues vidas muy Driss entonces historias traumáticas por otro lado también era a menudo trabajas con personas que han cometido crímenes tremendos no y entonces a veces es inevitable pensar en las víctimas y eso también puede llegar a producir ciertas emociones es muy importante para los psicólogo forenses que nos demos cuenta de en qué momentos algunos casos no están llegando a afectar de manera particular porque eso puede interferir en nuestra habilidad de formar opiniones que sean objetivas

Voz 25 46:21 yo personalmente me parece muy importan

Voz 19 46:23 de tener supervisores mentores colegas yo me siento muy afortunada porque tengo un círculo de de es de ese tipo de profesionales a los que siempre acudo por ejemplo cuando trabajo con delincuentes sexuales me parece muy importante siempre acudir a un supervisor que me ayude un poco a gestionar al cualquier emoción que que en un determinado caso pues pues da puedo haberme producido y luego pues bueno también es importante encontrar un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal eh pues eso vacaciones hacer cosas que relajen fuera el trabajo pues no sé yo salgo a correr hago yoga hago meditación

Voz 1995 46:58 claro que cuando llegas a España llevas un día como cojas un periódico de leer las noticias también

Voz 19 47:05 parte de radio

Voz 1995 47:08 que todo indica Virginia pero viendo las pues es la las infracciones que llega a la vista de que tu profesión dentro de poco no va a ser necesaria estamos fenomenal todo el mundo se dirige hacia una paz contemplativa extraordinaria mucho más si cabe aún en Estados Unidos donde todo está fenomenal verdad sí

Voz 7 47:29 Virginia cuando ves una película habitual del género carcelario refleja la realidad sobretodo psicológica de de lo que se vive dentro de una cárcel porque lo lleva diciendo Toni mucho rato es la ingeniería colectiva está en en las películas que no son pocas

Voz 1995 47:45 en hablar

Voz 19 47:47 bueno pues en general no sinceramente en general no yo cuando veo esa parte del plan para ayudarme a gestionar la mis emociones es no ver muchas series ni muchas películas de estos temas pero bueno cuando es cuando he visto cuando he visto la tele y ha visto no nos una un reflejo muy real de lo que ocurre en la realidad al algunas partes pues si es bueno pues obviamente en centros penitenciarios se producen conductas violentas pero luego también en centros penitenciarios hay momentos de humanidad que la gente no se puede imaginar no que muchas de estas personas al fin y al cabo son personas normales como nosotros que han tenido circunstancia las subidas muy negativas y que cualquiera de nosotros en esas circunstancias probablemente hubiéramos cometido los mismos delitos y luego cuando empiezas a conocerlos te das cuenta de que son personas con capacidad de empatía con capacidad de compasión hay momentos de humanidad que yo veo muchas veces en la en la cárcel de de hecho cuento en el libro una situación de Un tenemos una unidad donde hay pacientes que tienen discapacidad intelectual que hubo un día donde uno de ellos estaba a punto de salir de la cárcel y cuando entramos dentro de la unidad vimos al resto de los presos que estaban escribiendo en un papel un mapa de cómo llegar al albergue que ellos habían decidido que de todos los albergues de la ciudad era el mejor Il estaban explicando cuando salgas tienes que de aquí Tomás a la derecha aquí vas a ver el Mc Donald de ahí esos momentos de humanidad nunca salen en la tele

Voz 1995 49:12 sí

Voz 19 49:13 son momentos que hacen este este trabajo en que queda mucho trabajo que también da muchísimas satisfacciones

Voz 1995 49:20 Virginia es una de las responsables de la salud mental de una de las instituciones que está en la primera línea de batalla de un mal que no SAC que nos afecta a todos estemos en prisión estemos en una cárcel en una prisión en esa diferencia que en Estados Unidos ya Eli Prison llegó debería preocuparnos a todos Si Virginia asisto están a primera línea de batalla más allá de mal experiencias y una psicóloga forense tienes un trabajo interesantísimo como sabes Virginia tiene su libro fantástico donde explicas bien qué es lo que es lo que haces en tu día a día Virginia muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 19 49:55 carnes pero de lo que perseguimos

Voz 1995 54:13 aquí les suena la primavera

Voz 12 54:39 mi gente hermosa

Voz 1995 54:53 no es la primavera y ahí estaremos nosotros el hierro siguieron acompañarnos y compartir con nosotros una mañana primaveral de radio les esperamos despacio molinos el río caballerizas a partir de piedra mañana pueden recogerse invitación Radio Murcia o descargarse desde la web Radio Murcia puntos mientras tanto Otón que continúa empapando sede de la cultura murciana a la pregunta de a qué se refiere murcianos y te dice regalitos eh el Bayern se debate en la calle se refiere a hacerlo bien al igual que significa tanta no estoy haciendo fenomenal que tiene es un grano de acné apuntó ves que te mueres de ganas de comer algo OCE a mí que me dice soy sueco y sólo entiendo de hiel lado

Voz 14 55:51 hombre yo creo que es B

Voz 1995 55:55 B que te puedes al perfecto bueno me esto

Voz 0228 55:59 siendo murciano también estoy de tanto partes de España porque qué no soy también de música

Voz 1995 56:03 yo yo yo soy de

Voz 0228 56:06 The Sun frenando ni siquiera falaz

Voz 1995 56:08 para que yo aprendía deciden murciano es un centro comercial que se llama

Voz 7 56:13 sí sí