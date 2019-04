Hoy por Hoy (09/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1762 00:10 buenos días Toni la jueza de Barcelona que instruye la investigación del uno de octubre ha decidido procesar a treinta personas por haber cometido supuestamente hasta cinco delitos diferentes en la organización del referéndum ilegal entre ellos figuran los directores de varios medios Barcelona han apuntó

Voz 0196 00:25 los directores de TV3 y Catalunya Ràdio han sido procesados por los delitos de desobediencia por haber emitido anuncios sobre el referéndum cuando ya se había dictado la suspensión del Constitucional también están procesados diferentes cargos de la Generalitat como Jaume Clotet director general de Comunicación del departamento de Presidencia por malversación o Joaquín Nin Secretario general de Presidencia en este caso por malversación desobediencia y prevaricación la juez que ahora lleva la causa tras la muerte de él su titular del juzgado número trece ha fijado una fianza de cinco coma ocho millones de euros de responsabilidad civil para los procesados por malversación es la cantidad supuestamente gastada o comprometida para la celebración del referéndum del uno de octubre la magistrada por otra parte ha archivado la imputación contra el juez Santiago Vidal cuyas conferencias en dos mil dieciséis promovieron la presentación de una querella y la investigación judicial que ahora llega a su fin con esta interlocutoria

Voz 1762 01:17 al mismo tiempo distintos agentes de la Guardia Civil están describiendo en el juicio del proceso independentista diferentes momentos de violencia que vivieron también lesiones que sufrieron se ha reanudado con esos testimonios esta mañana el juicio en el Supremo de informa Alberto Pozas guardias civiles que actuaron en distintos municipios de la provincia

Voz 3 01:32 según ha describen no sólo disturbios sino también las lesiones

Voz 1762 01:34 que sufrieron

Voz 4 01:35 esta se me inflamó se me cayó la uña tuvo una herida se me quedó adherido y perdí la movilidad del dedo en ese momento fue cuando recibí un un impacto de una moneda en la cada cerca de los logró

Voz 1762 01:45 el Supremo por cierto acaba de quitarse de medio Antonio en el debate sobre si los presos del prosa es pueden o no hacer debates electorales en la cárcel esos competencia dice de la Junta Electoral gracias Alberto más cosas la Guardia Civil ha detenido a los padres del hombre de Vinaròs arrestado después de que se encontrara el cadáver de su pareja enterrado con signos de violencia en un descampado de un pueblo de Tarragona Castellón Nieves Atsuara

Voz 1876 02:04 los padres del joven permanecen detenidos desde ayer y este martes prestan declaración sin que se espere que pasen a disposición judicial en el día de hoy ayer el titular del Juzgado de Instrucción y violencia de género número cuatro de Vinarós decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de la pareja de la mujer el presunto autor del asesinato que después de los hechos enterró el cadáver de su

Voz 1508 02:23 su novia con signos de violencia en un descampado en

Voz 1876 02:26 de con a veinte kilómetros de Vinaròs donde fue localizado por la Guardia Civil el domingo recordamos que además del presunto asesino fueron detenidas por estos hechos otras dos personas inicialmente investigadas por el mismo delito y que han quedado en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes

Voz 1762 02:41 del exterior a esta hora está en marcha una sesión conjunta del Parlamento y del Senado de Argelia la que debe ratificar la renuncia forzada del presidente Abdelaziz Buteflika iniciar por tanto el proceso de transición en ese país en Israel también está en marcha la jornada electoral en la que se elige al nuevo Parlamento y la que Benjamin Netanyahu se juega la reelección busca un quinto mandato once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1434 03:06 Madrid en pie municipalista no descarta apoyar una nueva investidura de Manuela Carmena tras las elecciones de mayo lo acaba de decir Carlos Sánchez Mato cabeza de lista de esta candidatura formada por concejales díscolos de la alcaldesa de la capital Carolina Gómez

Voz 0393 03:20 buenos días qué tal buenos días Sánchez Mato liderará esa candidatura contra Carmena en el Ayuntamiento seguido de rumiar Ci Pablo Carmona Madrid en pie municipalista se presenta como el antídoto contra la abstención y el freno a las políticas asoció liberales de la alcaldesa y esto es lo que responden cuando se les pregunta si le prestaría sus votos en el caso de conseguir representación

Voz 0362 03:37 es perfectamente posible también que los votos de Manuela sean necesarios para investir unos alcalde a en este caso a ni coincidimos en el elemento fundamental es que no queremos que las políticas de derechas enseña de la ciudad ni realizadas por la derecha ni realizadas tampoco por la Izquierda

Voz 0393 03:55 los críticos de Manuela Carmena mantienen los brazos abiertos a Podemos sostienen que el acuerdo a nivel autonómico es posible indeseable

Voz 1434 04:03 el movimiento de la vivienda entra en campaña en Madrid a esta hora se manifiesta en Lavapiés para pedir a los partidos que apoyan políticas reales que garanticen el derecho a la vivienda y frenen los desahucios en Lavapiés Elena Jiménez buenos días hola qué tal muy buenos días sí y ahora se dirigen ya registran en la Asamblea de Madrid una petición de reunión para el próximo día veintitrés con todos los grupos que tienen representación en el Parlamento regional el objetivo es que en el primer pleno una vez hayan pasado las elecciones se apruebe una Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid Javier Gil sindicato de inquilinas

Voz 5 04:32 se trata de que no puede haber doscientas sesenta y tres mil viviendas vacías en la Comunidad de Madrid de bancos de fondos buitres de grandes tenedores de vivienda en Madrid lo que sucede es que ustedes no ofrecen un alquiler social sino que por el contrario hechos atreven a Tapia también a esa es la realidad a lo que nos enfrentamos

Voz 1239 04:49 Nos falta de hoy chico de veintitrés años ha resultado herido muy

Voz 1434 04:52 grave tras ser atropellado en la M catorce esta madrugada

Voz 1239 04:55 a la altura de la T uno de Barajas

Voz 6 05:19 con Toni Garrido siete discos

Voz 1995 05:21 el multiplataforma que eso tiene que ser ya más de un Platino más de una decena de números uno en las listas internacionales veinticinco Grammys Latinos dos Grammys de los otras pues importantes a los latinos Juanes muy buenos días o

Voz 1239 05:36 todos los decía toda la audiencia bienvenidos

Voz 1995 05:38 es un placer que este soy con nosotros tuvimos realmente vives en Miami que tienes una perspectiva privilegiada para valorar la penetración de la música latina en el mercado global por primera vez en la historia la música latina desbancado en popularidad el Conde en los Estados Unidos y tú eres uno de los responsables así

Voz 1239 05:57 con otra formación increíble la cultura latina en Estados Unidos de la música aunque bienes de ochenta noventas desde del rock en español desde la música regional mexicana y todo esto que empezó a entrar al país pero hoy en día con la música urbana y todo lo demás bueno ha tomado ha tomado estemos lugares si la Borges increíble y gratificante también

Voz 7 06:17 hombre tú crees que Willie Nelson está tiempo de reinventarse yo creo que sí sí cuántos años tiene bulés ochenta hay Borgia Julio Iglesias ACS que ya está ahí y hay que hacer uno de Cannes

Voz 1239 06:30 qué te queda por qué no porque lo que se hace así como dos años estuve en una radio satelital Sirius estén en en Nueva York y entre cuando veo por allá a través de la venta a la lejos y Nelson José evitar haciendo entrevistas tienen ofendía como ochenta años en ese momento yo digo

Voz 1995 06:50 esa es lo que hay que es Damon da como esperanza

Voz 1239 06:53 a preguntas por por reinventar dijeron que si el tipo está ahí siendo siempre

Voz 1995 06:57 pues dato importante pero la es ese ya es más popular la música latina en Estados Unidos el propio entre entonces venida a este país en diferentes momentos hemos disfrutado de todo música a lo largo de los últimos veinte años yo siento que esta vez no en plena campaña con una situación política además bueno estamos en todo el rato pero con una situación política muy muy enconada en Colombia ocurre igual que te sientes en casa en ese sentido ha que está pasando lo mismo un poco todo Lola

Voz 1239 07:26 sinceramente creo que desafortunadamente la la política siempre tiende a dividir las pero las personas incluso una familia Si creo que es desafortunado por ese lado por eso me gusta tanto la música el arte porque creo que ahí es donde todos podemos conectar de una manera más unificada hay creo que a través de los sentimientos no pero sí desvela noticias y lo que pasa en Estados Unidos y Colombia España en fin es más o menos como similar en referencia refiriéndose al que va la política no es

Voz 1995 07:56 muy muy interesante la la vida de Juanes su música la forma de de aproximar el mundo rural con con lo más vanguardista vamos a hablar mucho de música en esta entrevista pero resulta inevitable hablar contigo estos días sobre la profunda tristeza que manifestaba este por el hecho de que una fuerza política en nuestro país en este caso Vox utilizara una de tus canciones dentro de su estrategia de propaganda describe Consuelo es la es la primera vez que ocurre y lamentablemente no será la última que alguien se vio envuelto a nuestro país hace unos meses con esa polémica cómo te enteraste de que esto estaba pasando en España bueno me enteré por

Voz 1239 08:31 las redes sociales y lo bares amigo demandaron el video que ni siquiera lo lo quise B no lo pudo haber no no porque es que sea me podría demasiado

Voz 3 08:43 lo lo lo podía entonces

Voz 1239 08:45 pero sí me ha pasado varias veces también es la primera es que eso se pero él es desafortunado porque ves tú sabes de Laura Laura aquí no ha querido tanto ya que ha hecho con tanto Amaury terminaré usando separa para la campaña política pues no es lo mejor

Voz 1995 09:00 se cuenta que una periodista alemana de preguntó en cierta ocasión quién era Le pido

Voz 1239 09:07 exacto adiós

Voz 8 09:09 Le pido tres es decir adiós que estaba despidiéndose de GLP nuevas iguales

Voz 1995 09:17 cuál es el lugar más raro Juanes donde dónde has escuchado una de tus canciones yo creo que Albarrán

Voz 1239 09:22 a podría ser no se hacia a por ejemplo que estado Joy que salga estaba siendo concierto Si cantando mis canciones si la gente que pues que no tiene ninguna conexión con el español cantando tarareando las canciones eso para mí ha sido increíble

Voz 1995 09:39 esto ocurrió este mismo fin de semana hace dos días en la edición polaca de Tu cara me suena

Voz 9 09:45 Imbroda cada vez tengo ya nada es Fort Hood

Voz 1995 09:53 así lo menos cuando nosotros cantamos en inglés yo creo que debe ser más o menos el cambio debe ser el mismo y no te sorprende que tú haces una canción escribes tú conoces bien las circunstancias sólo tú sabes muy bien que te llevó a componer esta canción de repente esa canción ya no es tuya hay es un himno diálisis se convierte en algo muy distinto a lo que lo que tú pensaste cómo se vive eso sí sí

Voz 1239 10:19 era muy extraña y alegre también pero lo más curioso es que digamos la camisa negra es una canción demasiado local más local todas mis canciones porque es una canción inspirada en un género musical que se llama Guás que aquí es el género más de Denis legión de Medellín de Antioquía de los de los campesinos y que comenzó en los años sesenta setentas donde contaban su historia Si se quejaban del patrón y en fin de la música que escuchaban cuando exactamente la música que escuchan para Rijkaard ganado cuando iban de un pueblo al otro de de de de un postrero al otro que llevaba ganado escuchaban esta música no entonces yo crecí escuchando muchos ese género doy terminar esta canción de La camisa negra que es tan local siendo muy universales algo súper curioso pero

Voz 1995 11:03 pero para eso y es muy especial para eso tú vives en Estados Unidos los gringos tienen la expresión lo ve

Voz 1239 11:08 lo hace por fina tan local

Voz 1995 11:12 nada tan pequeño es por fines lo más global

Voz 1239 11:14 sí yo creo que es lo que también hace que las cosas sean únicas especiales y eso me ha reafirmado que realmente vale la pena buscar en tu raíz Si tratar de de expresar tus sentimientos a través de lo que de lo que tú eres de tu vienes no lo avergonzado sino al contrario valorando valorado todos todo eso que tienes ahí en tu propia raíz entonces en el caso pues es Colombia en Latinoamérica es la música que era la que yo crecí escuchando desde los vallenato todos está la música cubana a la música el sur también de de las Heras y los ambas pero pero mucho obviamente la música colombiana

Voz 1995 11:49 Juanes sabe mucho de música hay gracias a él vamos a aprender nosotros así que ya te doy las gracias hacemos una pequeña pausa ahí seguimos

Voz 2 16:08 que vierte al Gus de mil dada yo un poco harto cambiaba a Cadena Dial una vuelta más a la radio voy a poner otra de los cuarenta

Voz 1995 16:37 debajo del alba y entraba en una tienda y probablemente en el hilo musical de la tienda estaba sonando

Voz 19 16:43 a que va

Voz 1995 16:47 el efecto dos mil te acuerdas el efecto dos mil Aquel estuviera Juanes era que los ordenadores iban a dejar de funcionar el efectos mil eras tú sí

Voz 1239 16:55 era era una locura

Voz 1995 16:56 pero como desde la distancia que ilícito ahora como cúmulo porque te convertirse en un hito mundial en muy poco tiempo bueno mira yo recuerdo la primera es que

Voz 1239 17:05 yo vine la primera vez pero de las primeras que viene que viene a España hay que está promocionando ahí metido y creo que al otro día me mío para para Buenos Aires llega a Buenos Aires escuchaba en la radio es en ese momento yo empecé a sentir todo esto está pasando

Voz 23 17:19 la verdad que era una a una velocidad muy muy

Voz 1239 17:23 muy alta ahí como que no no era capaz como es consciente de lo que me realmente no estaba pasando ahora lo disfruto mucho más con que ahora miro hacia atrás y entiendo todos los y lo asimile ya hay iba muy agradecido con el público y con la música con todo lo que ha pasado y lo disfruto mucho

Voz 1995 17:38 recursos el último concierto donde no toca este A Dios le pido

Voz 1239 17:41 no creo que siempre ya es si es parte de repertorio y pues amo esa canción sinceramente la tanda canto siempre y a pesar de que la canto siempre cada vez la cantó es como diferente que siempre hay un público distinto siempre un lugar diferente siempre

Voz 3 17:59 no sé algo muy mágico pues qué pasa con la música buena obligamos a

Voz 1995 18:04 ya en nuestro tiempo en el dos mil diecisiete en lanzas tu último disco Mis son a Marte la NASA Juanes tenían el mismo objetivo amarte ganaba a Marte todos a Martín bueno y en los últimos meses ha sido presentando canciones si esto no lo entendemos hoy antes una opción disco aquí está todo listo te gusta no te gusta mi disco pero ya se sabe cuya obra ahora lanzamos una canción del disco que nos ha gustado se llama adentro

Voz 24 18:34 hasta mi cuerpo despachos gente Artur Mas

Voz 1995 18:41 las algunos elementos de música urbana tienen videoclip espectacular con el último Grammy Latino

Voz 14 18:47 más recientemente hemos escuchado esto es un vallenato

Voz 25 18:55 fue plata dudan tanta vida ya no vale de la de bingo de te vale consola Hardenne extinguido de de enamorar

Voz 20 19:12 qué dices

Voz 1995 19:15 este ballena tuviera cuatro millones de visualizaciones la plata que es una canción muy especial Victoria porque es la primera vez que gradas fue un vallenato como tal y no siendo de educar

Voz 1239 19:27 hombre cuidado cuidado que el vallenato es una es una música que me encanta desde mito de muy pequeño siempre he sido muy muy fan de Dios es día de Carles Vives de los hermanos Zuleta y en fin Carlos Vives creo que de alguna manera hay idioma después me han inspirado mucho

Voz 23 19:45 sí de hecho vives en los noventa de alguna manera

Voz 1239 19:50 lo que me mostró que que que esto podía ser que esta del folclor con el rock y comer o que era posible y que te quiera ocasionó así que bueno siempre coqueteó con el vallenato en todos mis discos como solista desde desde mi primer álbum me fíjate bien hasta el día de hoy siempre usa elementos de vallenato como era uno o la percusión en la línea del va o la manera de cantar de hecho y un par de vallenato pero mucho más como alternativos más oscuros no pero la plata es el primer de vallenato digamos abiertamente así feliz alegre y que está inspirado en ese vallenato más antiguo donde el acordeón no era el principal sino las guitarras

Voz 1995 20:27 habla de Dios es que sepa que es de es de Ahmed El cacique de la Junta

Voz 2 20:33 si conoces mucho de nuestra cultura esto sería

Voz 1995 20:40 en Colombia lo que allí tenemos como Asturias patria querida que están en fin que todo el mundo conoce y en algún momento aparece en alguna boda siempre receptación esta canción que usemos de fondo sería el Asturias patria querida de Colombia se tremenda

Voz 1239 20:54 no es un poquito como como Camarón incluido como Camarón de la Isla obviamente las diferencias pues pero pero es un tipo poeta que tuvo una vida muy muy muy muy complicada

Voz 14 21:09 Intur Juanes inaugure profundamente

Voz 1995 21:12 ante de nuevo con luego más tarde todo tipo de música hubo educación musical que ha sido más importante el la cumbia el vallenato el pop de los Beatles Metallica

Voz 1239 21:22 era yo comencé la música además menos de ocho nueve años comencé con mis hermanos yo soy el menor de seis hijos entonces mis los cuatro hombres mis hermanos todos tocan la guitarra tan en esa época bueno era Gardel Carlos Gardel muy importante el Tajo de todo de antaño es entonces un grupo trigo colombiano el más del interior que sean lo más que todo ambiguos los hermanos Visconti luchar chalecos que son de de Argentina es días Joe Arroyo así que mi primera se ha la música fue a través de tres y catorce años empresas escuchar rock volví loco por el rock cambié mi guitarra eléctrica acústica perdón por la guitarra eléctrica antes de aprender a tocar rock llegaron bandas como Metallica como laxa sobretodo te vamos a escuchar sobre todo metálica pues que bueno me cambió la vida

Voz 1995 22:20 severo que importantes que reivindicamos el factor durante yo creo que además tiene que ver con la juventud y además no se olvida del folclore la todo lo que tiene que ver con la de su un rato que te vas de todo esa

Voz 1239 22:31 de hecho anys quince años yo era súper meta Aledo radical usar nada más quería escuchar metálico quería saber nada el pop ni el folclor mucho menos pero después con los años me di cuenta que que tenía una ausencia muy grande de lo que realmente era yo como como esencia de cómo Rice fue cuando empecé otra vez a regresar a sus lugares ya mezclar esos mundos no al mundo del folclor de lo que yo escucho porque estaba pequeño con la parte más contemporánea con con con el rock con el Rey que por ejemplo que me encanta con el FOMC con la salsa todo esto lo que hago y bueno entonces eso es tanto músicos

Voz 1995 23:04 cuando decía Juanes que ha hecho su primer vallenato algún purista del bar asegure Banhart largas de sabe entonces él ya se ha permitido poner en su propio disco una frase que ya si me iban a dar

Voz 26 23:19 tengo de súper héroe lo que guardaré ballena

Voz 1 23:22 eh

Voz 1995 23:25 al músico con el que con las olas le tengo de superhéroe de Juanes que Juanes de de vallenato a partir de este disco vas a tener más de vallenato toque de superhéroe bueno

Voz 1239 23:39 vamos a ver yo creo que sí usa me gusta mucho el vallenato tampoco pretendo puedes hacer música todo el tiempo pero si me fascina hay dos si involucrando de la manera que lo he hecho durante toda mi vida carrera como solista seguro pero el año dos mil contra bastantes suele actuar tonteando deshacer cabalgó con el acordeón típico

Voz 1995 24:01 campo colombianos el año dos mil dos el el campo colombiano también está presente en una de sus canciones más populares

Voz 1 24:08 tengo ahora Campbell están porque en eh cardiólogo

Voz 1995 24:13 esto es una vasca jurídico colombiano típicamente campesino uno los mencionado también antes uno de sus mejores intérpretes llama Octavio Mesa

Voz 19 24:21 plan decana

Voz 1995 24:25 si mezclamos todo eso que que tú contabas y le añadimos reggae algo de funk les da esto hay de nuestra Viñals en un poco de franca a raíz de eso es algo tremendamente original Baikal desde la mesa de ese ese esa con Bob Marley con Metallica en cuanto a la bandas que en ha gustado y eso son digamos que más o menos ido creado con con con todos los año de negociaciones y aquellos años de metal como lo recuerdas futuras

Voz 1239 25:02 con mucho cariño cuyos una banda sí sí sí hombre bueno comenzamos el año ochenta y ocho con equipos y se llamaba la banda entonces hemos metal muy pesado además senda Medellín muy convulso en esa época en donde la música pues será como un escape muy importante para nosotros Si bueno digamos que la escena el de metal en Medellín en ese momento era muy importante hasta bandas desde desde entonces son iconos para las para los países para los metales dos de de Noruega

Voz 1995 25:32 de estos dos nórdicos que no sea Juanes y la audiencia de la cadena SER está preparada para esto pero vayan ustedes mentalmente años mil novecientos ochenta y nueve años Medellín una banda de meta llamada liderada que suban el volumen por favor pido suban liderada por Juanes sonaba así

Voz 19 26:08 Dios Dios

Voz 2 26:10 este era Juanes el ochenta y nueve se Juanes

Voz 1995 26:19 de todo se sale pero la verdad es que me siento muy feliz con el con el me siento muy feliz pero es coherente ese ese Juanes es coherente con lo que pasa es que yo estaba

Voz 1239 26:30 en ese momento obviamente fascinado por por por el sonido del metal americano y europeo hoy solamente quería sonar como ellos no tenía digamos ninguna parte identidad aclara y cuando fui madurando y creciendo como músico y como persona me di cuenta que realmente yo tenía yo nunca iba a ser como ellos que yo tenía que ser como como yo que tenía que valorar mi raíz raíces muy Florin mi familia entonces porque siempre se como a hace de esta música hay ya mezclarlo y cuando tú vas a ocho digamos mío o incluso cuando cantamos las platas en se nota porque son dos guitarra batería o hago es como saben sola rockero me entiendes pero pero pero es música con alegría con esta parte latina que que a mi me gusta tanto

Voz 7 27:11 la es muy interesante lo que es curioso es que lo más internacional tú te has hecho en tu vida into música lo vuelvo con más necesidad a tus orígenes si absoluta esta vez inevitable pero que te sigue alimentando ahí siempre siempre siempre voy a las

Voz 1239 27:28 por ejemplo la paz dentro la canción que escuchábamos antes una canción inspirada más en el Pacífico colombiano por ejemplo si te quitas el vi digamos de más urbano quizás el BID puedes ponerle tambores Basora como la canción del Pacífico ay bueno ya este un año a dos guitarras acústicas es vallenato de esos antiguos que eso toca no entonces realmente me he dado cuenta que ahí es donde está nuestra la riqueza digamos de mi música yo creo que es bien importante que que eso pase como lo hace Rosalía hoy por ejemplo que el flamenco como las de muchos otros artistas jóvenes con con cada uno de los de las raíces que tenemos coincidí con Rosalía hace unos días en Chile si en Chile noticia Lusa que

Voz 1995 28:04 cómo se vive y desde allí ese fenómeno quitarte

Voz 1239 28:06 bueno o puristas del flamenco bueno llovía Rosalía aquí hace un año más o menos en el teatro pequeñito cuando no sacado es música pop Dady construir la revista ya yo qué loco loco con Rosalía me pareció impresionante nunca había visto una chica cantando así de esa manera la conocí nos hicimos muy buenos amigos bueno y vamos con tu de alguna manera hoy en día pues

Voz 1995 28:30 todo está claro hablamos en la música latina maravillosa estupenda hay también de una música latina subida al Auto Tune subida al reggaeton al a

Voz 1239 28:39 para colaboraciones porque si colaborar todo el rato si siempre canciones de dos a dos todo este fenómeno como lo vivo yo yo lo veo un un momento maravilloso de la música un momento donde la música es la democratizadora manera democratizadora manera muy muy interesante es decir que todos podemos trabajar con todos todos podemos mezclar géneros contó Si es como que cada vez es más aceptable y normal que esto pase lo que los chicos jóvenes vendía cuando consume la música la consumen cada es más sin tanto prejuicio yo creo que eso es algo bueno y también la manera cómo cómo se consume y la y la la el alcance que tiene hoy en día un chico de Apolo en cualquier otra parte pues a ver qué está pasando en Colombia en la música

Voz 1995 29:19 dar imitar lo que está que este es el problema que ETA emita lo que está ocurriendo en Colombia te voy a pedir tuvieron unos minutos les dan no te bailó por favor candado quiero que te quedes con nosotros unos minutos más porque así lo casualidad si esto lo llegamos a intentar montar de verdad no no sale pero segundos vamos a tener en esta mesa a dos de las mentes más privilegiadas más claras de América Latina sí nos gustaría que te quedabas a conocer Andrés Oppenheimer tienen unos segundos va a estar aquí con nosotros hacemos una pausa seguir

Voz 1 29:50 movimiento

Voz 1995 34:15 once y treinta y cuatro minutos una hora menos en Canarias escúchanos seguimos con Juanes el músico colombiano más importante de su generación uno de los músicos americanos más importantes generación Juanes sigues con nosotros y luego tenemos el privilegio absoluto vuelva a existir debería decir que esto lo hemos trabajado durante meses y ha sido dificilísimo conseguirlo pero no es verdad es fruto de la casualidad tenemos en este estudio hoy hemos reunido a dos de las voces más relevantes más escuchadas más sensatas y mejor informadas de todo el continente americano aunque ella conocéis Juanes te presento Andrés Oppenheimer Andrés Oppenheimer Le presenta Juanes muy buenos días bonita

Voz 3 34:54 me parece un gran placer estar acá ese es un genio porque bailar como yo que empata dura alemana Argentina imagínate este hombre me puede ser soy tan malo hasta mi mujer me pide que no saca bailar pero este hombre este impulso

Voz 1995 35:14 es Oppenheimer ha sido corresponsal en The Miami Herald en México ha trabajado en Colombia en Panamá en Nueva York los mejores periódicos el mundo entre ellos el Washington Post y el New York Times o El País en mil novecientos ochenta y siete ganó el Pulitzer por destapar el escándalo Irán Contra seguro que han oído hablar de ese asunto lo destapó fue él ha ganado también el Ortega y Gasset que concede país el Rey de España que concede la Agencia EFE Onemi cuenta con varios voy a para pronto eh cuenta con varios doctorados honoris causa la de publicar sálvese quién pueda sobre el futuro del trabajo en todo el mundo capítulo IX Andrés decía así divierta sé quién pueda el futuro de los actores músicos deportistas tenga usted algo que explicarle Juanes

Voz 3 36:00 bueno Toni Mira el el lo que hice en este libro fue investigar un poco con los futuros más importantes del mundo con lo gurú es de del futuro en todas las profesiones que va a ser separadamente cada profesión que va a ser de los abogados que va sale de los periodistas que iba a ser de los banqueros que va a ser dos médicos maestros ser cantantes en los próximos cinco o diez años contó esta automatización robotizado aunque se viene dedique un capítulo a cada una de las grandes ocupacionales y efectivamente en el capítulo que tú mencionas hablo de el futuro de los Entertainment de los músicos de los artistas de los contrariamente a los gurús de Silicon Valley yo creo que si hay un futuro para los músicos y los todo aquello que tenga que ver con humanidades y la creatividad porque aunque las computadoras y los robos están creando música están creando pinturas están creando esculturas todo eso estamos viendo un mundo en que vamos a tener cada vez más tiempo libre hoy diez aunque no pareja mentir aunque trabajamos muchísimo bajamos muchísimo menos los antepasados nuestros antepasados en la era de las cavernas trabaja siete días por semana hasta que no casado en el mamut no comían después con el época bíblica tuvimos un día por semana libre no lo judíos cristianos el domingo lo semanas el viernes día después con el Rossi neutral tuvimos dos días hoy día en algunos países europeos ya hay una semana laboral de cuatro días osea estamos trabajando cada vez menos yendo cada vez más series Netflix yendo cada vez más concierto de Juanes aunque no parezca mentira y eso va a crear un futuro hoy un presente para los músicos y en el capítulo cuento eso sí como los músicos como todos los demás vamos a tener que reinventar nos porque van a tener que ser y ha ido cuanto en detalle Pekín es empresarios ya no son cuatro sellos que decían Juan ese bueno Laurent Samos Illa eso está cambiando radicalmente hoy un músico busca su propio mercado lo encuentra cuento la historia interés

Voz 1995 38:10 le

Voz 3 38:11 una banda de rock coreana que tuvo un éxito impresionante en Chile en Chile imagínate no fueron ninguna radio forma ningún canal de televisión no nadie dice es un artículo de prensa fueron Achille llenaron el estadio dos días seguidos y nadie diga por qué qué porqué estos músico modernos son pequeños empresarios que buscan sus públicos en aplicaciones como Spotify ven quién pongo los periodistas vemos quiénes nos están siguiendo los músicos hoy día pueden ver pues estas explicaciones quiénes los están siguiendo hice enteraron estos músicos coreanos que en Chile los adolescentes estaban escuchando su música fueron Chile llenaron el estadio dos días seguidos sin ninguna nota de prensa en ningún medio importantes en la segunda entonces derivado es que iba a pasar

Voz 1995 39:01 con nosotros de las radios y los del que hay pop coreano no necesita pero Juanes Tuiza evolución lo que está contando ante esto es lo has visto hace veinte años había había una discográfica decía pues ahora de de aquí a llorar es tú tu propio empresario Tomás muchas más ediciones flamenco de lo que te las has tomado no

Voz 1239 39:16 claro que sí eso pasa también con con lo nos artistas por ejemplo digamos que no tiene la euskera ellos se organizan de una manera increíble tienen su son su propio es que era son su propio manager su propio buque te tienen su su equipo de producción de composición sacan sus canciones las ponen en youtube las ponen en todas las plataformas digitales y empiezan a lo que dice Andrés que tu puedes hoy en día meterte en los en cualquier plataforma esta sí ver quién es la persona cuántos años tiene de qué de qué ciudad es que que traba en que trabaja pues ahora directamente de esta persona si quieres te la comunicación es mucho más rápida hay mucho más efectiva digamos de otra manera

Voz 1995 39:52 Andrés Mis hijos van a aprender a conducir

Voz 3 39:56 dependo cuando se abstengan nueve y seis te sí pero como medio como una curiosidad una reliquia del pasado esto se viene el auto que se maneja sólo se vienen cinco años quizás hasta menos en Miami ya tenemos eh experimentales por supuesto a mí me vino uno tener una pizza el otro día su experimental pero yo la pizza eh

Voz 1995 40:21 experimental no la pizza grande quizá no

Voz 3 40:24 sabía cómo acuda pizza

Voz 1995 40:26 la CPI y experimental no a cero

Voz 3 40:30 el tema es que mira cuando empecé a escribir este libro serio un estudio precisamente de Oxford no de este economista sueco sino de otros dos ingleses que son que el cuarenta y siete por ciento de nuestros trabajos van a desaparecer en los próximos quince años coherente y cuando lo leí dije caramba esto es un poco exagerado la mitad respuesta empecé a pensar en mi propia profesión recordé Juanes lo sabe porque estuvo en mi estudio de televisión yo hace cinco años tenía cinco cámaras cinco camarógrafos cuántos camarógrafo tengo hoy cero mono como acá acá estoy viendo cámaras no vio ningún o eso sí porque perdieron su trabajo por la robotizado que ahora Mi cámara son toda robóticas como estas hace un año o dos años yo tenía una traductora yo escriban columnas en inglés en el Miami ya con una traductora el hasta aducía el Espanyol yo las editaba me tomaba unos veinte minutos hace un año el Miami Herald me dijo Mira dejemos usar la productor usemos Gul más le mecanismo que ha pegado un salto impresionante en los últimos meses por la inteligencia artificial efectivamente sistema de traducción de Google que antes era un chiste ahora está bastante bastante mejor tardo lo mismo en editar que mi mis columnas español de lo que tardaba antes con el productora otro empleo perdió las transcripciones durante sentí está presidente mandaba transcribir la entrevista tardaba unas seis siete horas me manda teníamos ya no tenemos otra sea mixta hay un robot ahora una aplicación Cream punto com punto com muchas otras hace poco estuve entrevistando a un presidente presidente Macri Argentina cuando salí de la casa presidencial mandé el audio una de estas obligaciones cuando llegué mi hotel ya tenía la transcripción otro trabajo etc etc etc entonces esta revolución quiere robotizado de trabajo está ocurriendo todo alrededor nuestro perdón yo creo que va a hacer el acontecimiento más importante político y económico del mundo en los próximos diez o veinte años tu padre

Voz 1995 42:46 eso tuvimos adecuar nuestra nuestra mente el trabajo es para lo que nos educan para tener un buen trabajo para conseguir un buen empleo con el que ganemos mucho dinero para dar trabajo a otros probablemente la tecnología ahora mismo y nuestra nuestro concierto están todavía muy lejos nuestra mentalidad y la tecnologías

Voz 3 43:02 bueno ahí está el problema Toni que los tiempos se están acortando hasta ahora hasta hoy históricamente la tecnología siempre creo más trabajos de los que eliminó sea cuando se cimentó el automóvil producción serio cuando Henry Ford inventa el automóvil

Voz 8 43:18 los carreteras lo que hacían la carretera la carretas

Voz 3 43:21 quemaban automóviles decían esta máquina infernal no va a dejar sin trabajo a los que hacemos las carretas a los que cuidamos los caballos a lo que hacemos las cerraduras esto va a ser terrible va a dejar un mundo de desempleados hijo ocurrió todo lo contrario con el automóvil hubo que construir carreteras millones de personas trabajando en carreteras puentes caminos otra millones trabajando en la fábrica automotrices taller de mecánica etc etc etcétera al final del día hubo más trabajadores gracias a la invención del automóvil de los que había cuando había carretas y lo mismo en muchas otras cosas el problema es que hoy día los tiempos están acortando cuando vivíamos en las cavernas tuvimos miles de año para pasar a ser cazadores hacer agricultores nos inventamos pero tuvimos miles de años con la revolución industrial tuvimos cientos de años para convertirnos de agricultores a trabajadores en las fábricas hoy día la señora que está en la esquina en el Parking en la caja dándote un ticket cuando ventas con el carro y cobrando te con ETA cuando sale con carro esa señora tiene veinticuatro horas con suerte de avisan señora usted va ser reemplazada por un cajero automático en el Parking esa señora no tiene ni miles ni siento daños para reinventarse tiene veinticuatro horas es muy difícil convertir a esa señora en un analista de datos en Veinticuatro horas entonces ahí íbamos a tener un problema a corto plazo

Voz 1995 44:52 estamos escuchando mediante muy atentamente antes de volver Juanes está escuchando muy atentamente pero tranquilo porque he dicho que los músicos van a sobrevivir ya hay Juanes respiró dijo vale yo lo mío algo que ya Andrés

Voz 1239 45:06 digamos que la eran porcentaje de la música que suena hoy en el mainstream es decir la música el mainstream digamos el baterista ya no está programada la batería el bajo tampoco estaba porque está programado en la guitarra más o menos los teclados pues el programados también es decir que mucha de la música que escuchábamos hoy el el urbano o incluso pues la mayoría o sea no no es como antes que ibas al estudio estaba al ingeniero que grababa ponían los micrófonos de que tocaba también ha pasado la música también han perdón

Voz 1995 45:40 que les vamos hacer una pequeñísima pausa como base tiempo Juan día

Voz 1239 45:43 sí

Voz 1995 45:44 pues en unos segundos volvemos sálvese quién pueda es el último libro de Andrés Munguía con Juanes en Hoy por hoy seguimos

Voz 1995 51:10 estamos con Andrés Oppenheimer uno de los periodistas en lengua española más importantes del mundo seguimos con Juanes pero Juanes te te tienes que ir mucho a al tienes la conversación les da estamos hablando de la ausencia el trabajo en futuro pero no notan inmediato sea tú tienes que para las actual

Voz 1239 51:27 músicos parece que la cosa viene bien vale

Voz 1995 51:30 como esto luego lo puedes escuchar en pocas nos vamos a quedar hablando con con Andrés sobre los anti tecnólogos que nosotros que estamos fascinados con la tecnología tenemos en cuenta que hay gente que está contra esa así que ideólogo te mando un dale clip con toda con toda mi alma supones Juanes Oppenheimer al Ésta es la que el jóvenes todas la suerte el mundo de los donantes de verdad gusto y gracias por esta clase magistral de música de vallenato un a digerir en breve esta Juanes en concierto Andrés estás en el verano

Voz 1239 52:00 no aquí en España tocando a la parte de una gira por Europa estaremos en otros países de Europa deberá pues Juanes un verdadero placer con desigual mucho nuestra Andrés Cuéntame porque

Voz 1995 52:11 claro hablamos de movimiento imparable que son los que nos da la tecnología que nos lleva a otra vida mucho mejor con algoritmos maravillosos que saben todo de nosotros pero a esa acción hay una reacción