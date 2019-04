Hoy por Hoy (09/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:14 que en plena carrera electoral el INE el Instituto Nacional de Estadística acaba de difundir los datos de su encuesta de fecundidad que deja un titular de evidente impacto casi el ochenta por ciento de mujeres de menos de treinta años rechaza la posibilidad de ser madres por problemas económicos y por las dificultades para conciliar su vida familiar con su trabajo esta radiografía también señala que a medida que aumenta el nivel educativo se retrasa la maternidad Mariana Loureiro

Voz 0259 00:38 en España la maternidad se retrasa más de cinco años por los problemas laborales por el falta de empleo por las dificultades para conciliar también por razones económicas como los bajos salarios ocho de cada diez mujeres de entre veinticinco a veintinueve años aún no ha tenido hijos y más de la mitad de entre treinta y treinta y cuatro tampoco en general a cualquier edad lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es que tenga unas buenas condiciones económicas pero hay diferencias según la situación porque las medidas de conciliación familiar el horario pasan de ser aspectos poco relevantes para las que no tienen descendencia a ser pues el las más importantes para aquellas que si tienen descendencia las mujeres españolas tienen menos hijos que las extranjeras las que están trabajando también tienen menos hijos que las que están inactivas

Voz 1018 01:29 dentro de media hora conoceremos los datos de la macroencuesta electoral del CIS a partir de casi dieciocho mil quinientas entrevistas el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos difundirá el sondeo que tiene mayor muestreo de todos los que se realiza en nuestro país recupera en esta ocasión la famosa cocina es decir una estimación de reparto de escaños con lo que se va a convertirse en duda que elemento instrumento argumental de referencia muy posiblemente de crítica por parte de los partidos en función de lo que reflejen los resultados en el Tribunal Supremo la sala que juzga a los dirigentes independentistas ha señalado que no es competente para decidir sobre los debates electorales en los que pudiera participar uno de los encausados actualmente en prisión Jordi Sanchez que fue presidente de la Asamblea Nacional de Catalunya entiende supremo que la decisión corresponde en todo caso la Junta Electoral Central siguen declarando en los agentes de la Guardia Civil que fueron objeto de agresiones el uno de octubre de dos mil diecisiete el día de la consulta independentista ilegal

Voz 0055 02:18 a Alberto Pozas si el tribunal acaba de escuchar a todos los guardias civiles que tendrían que haber declarado la semana pasada uno de ellos estuvo en el Ayuntamiento de Garriga Girona ir dieron un puñetazo con un manojo de llaves a modo de puño americano

Voz 3 02:29 no me lanzó un puñetazo el cual llevaba manos porque hay que ver qué ve perfectamente en la mano intenta esquivarlo pero me rozó aquí encima el expediente encima de los Judería

Voz 0055 02:38 la mayoría de ellos atribuyen las lesiones a las personas que estaban en los colegios algunos reconocen que fueron fortuitas la sesión se reanudó José Antonio las doce media

Voz 1018 02:47 hora doce minutos sobre el Brexit de negociador de la Europea Michel Barnier entiende que la posible ampliación de plazos para la salida negociada con Gran Bretaña solo será factible si la primera ministra llega a la reunión de jefes de Gobierno con un acuerdo previo con la oposición laborista Theresa May viaja hoy a Berlín a París para convencerle sus planes a los líderes de los dos países más importantes de la Unión Europea línea de momento con la capital comunitaria con Griselda Pastor

Voz 0738 03:10 es una oferta nueva antes de iniciar la reunión

Voz 4 03:13 es que están previstas en París en Berlín

Voz 0738 03:16 los veintisiete gobiernos europeos están dispuestos a modificar la declaración para garantizar al Reino Unido una unión aduanera escuchamos

Voz 1018 03:24 a Michel Barnier ha dicho

Voz 0738 03:27 digo bien añadir a la Declaración Política la opción de una unión aduanera aunque eso sí añadido sabiendo que el Reino Unido deberá respetar la autonomía de decisión europea y las cuatro libertades un tema nuevo que se añade a la agenda

Voz 1018 03:43 para la cumbre extraordinaria de este miércoles gracias que se de nuevo no doméstico el director de Tráfico Pere Navarro está presentando la campaña especial de cara a Semana Santa contará con un refuerzo de cuatrocientos agentes de la Guardia Civil en las carreteras y se presenta como una campaña agresiva irónica polémica porqué María Manjavacas

Voz 4 03:59 saludos desde la DGT campaña directa fuerte agresiva no deja indiferente la Dirección General de Tráfico recrea un top vacacional donde puedes acabar con una copa de más mirando el Whatsapp o por conducir a más velocidad tres destinos que precisamente no son de sol y playa solapados aderezados con respectivas imágenes de mucha dureza es acabar en el hospital dice la campaña en la cárcel o en el cementerio estas la campaña divulgativa para que los conductores se lo piensen dos veces antes de ponerse al volante la buena noticia lo acaba de decir ahora mismo Pere Navarro es que hay cuatrocientos guardias civiles de tráfico más que la campaña del año pasado la campaña de Semana Santa la que recordamos murieron ciento noventa personas en las carreteras españolas

Voz 1018 04:43 en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el doctor Mariano Barbacid uno de los investigadores de cáncer más importantes a nivel internacional acaba de presentar un avance importante en la lucha contra el cáncer de páncreas uno de los más agresivos y las pruebas efectuadas en ratones han logrado frenar el avance de las células tumorales en un porcentaje muy elevado de caso Laura Marta

Voz 1276 05:01 los este cáncer mata al noventa y cinco por ciento de los enfermos es más letal incluso que el de mama aunque su incidencia es cuatro veces menor y tratarlo es particularmente difícil porque los médicos no sabían hasta ahora como atacar el on cogen que lo causa el equipo del doctor Barbacid ha conseguido por primera vez bloquear en ratones dos moléculas que eliminadas juntas hacen desaparecer la enfermedad en la mitad de los casos

Voz 1971 05:23 eliminamos mediante manipulación genética ir de forma sistémica esto es muy importante es decir en todo el organismo las dianas que queremos evaluar una una el grave problema del cáncer no es matar a la célula

Voz 1276 05:36 bueno es matarlo sin causar toxicidad aunque este avance se aprobado en células humanas aisladas en laboratorio con una eficacia de nueve de cada diez casos los investigadores son prudentes y calculan que al menos hasta dentro de cinco años no se podrá aplicar en personas y aunque el juzgado

Voz 0824 05:52 número trece de Barcelona procesa a una treintena de personas por la organización del referéndum del uno de octubre entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio les imputa delito de desobediencia por emitir anuncios de la consulta ilegal cuando el Constitucional ya lo había suspendido también imputado altos cargos de la Generalitat por delitos como malversación prevaricación revelación de secretos

Voz 0325 06:11 la Guardia Civil ha detenido a los padres del hombre de Vinaròs acusado de matar a su pareja y prestarán hoy declaración el presunto autor del asesinato se encuentra en prisión provisional después de que los agentes encontrada en el cadáver de la mujer enterrado con signos de violencia en un descampado en un pueblo de Tarragona

Voz 0824 06:25 es de seis millones de israelíes están llamados hoy a las urnas para elegir entre revalidar un quinto mandato del primer ministro Netanyahu o el ex general centrista Beni gags que parte con ventaja según las encuestas en caso de vencer tendrán muy complicado formar una coalición Si gana Netanyahu todo apunta que Israel tendrá el Gobierno más a la derecha

Voz 1995 06:59 de gastronómico de la Cadena SER estuvo ayer en el Salón de Gourmets alguno de ustedes recordará que hablamos con él y hoy nos trae no extrae un disgusto seguida les explicamos Carlos Cano muy buenos días o la tónica tal insisto que ayer muchos de nuestros oyentes recordarán hablábamos del Salón Gourmet donde se presentaban más de dos mil productos edición número XXXIII cuarenta y tres mil expositores Iturbe salas de mil doscientas novedades gastronómicas no no las he probado todas no me da tiempo pero bastantes eh eso sí sí hay que es lo más extraño que llega esta prueba la ayer

Voz 6 07:38 eh pues una de las cosas más extrañas que provee las tiene justamente encima de la mesa si te diré que había había otras variables de de este mismo producto

Voz 1995 07:50 sí que metemos en ellos vamos a ello ese producto yo tengo las manos suena así qué es esto que tengo mis manos Carlos bueno pues es una

Voz 0335 08:05 bolsa de patatas fritas un objeto que resulta muy familiar para para la mayoría de nuestros oyentes pero que indica claramente además y de forma ilustrada que son patatas fritas con sabor a paella valenciana

Voz 1995 08:22 chefs paella valenciana premio made in Valencia tiene sabor avalado por Pedro Fernández y Paco Pardo premio mejor país del mundo dos mil quince dos mil diecisiete hace dos años eh tampoco con qué hago entrega de esta bolsa gracias debido por favor que no se vaya te ponga las gafas de la ilustración se lo dio por favor tenido acerques la bolsa el micrófono abre la por favor

Voz 7 09:01 un poco nervioso

Voz 1995 09:05 despacito Nos conocemos huele a que un perdón ante un momento antes es porque no tiene aire de patatas fritas de plástico efectivamente huele a patata frita vamos en el olor no se aprecia nada distinto te pide Otón por favor vale que cojas una patata una una que por favor hacer que ese esa patata a tu boca a qué sabe la batata de patata frita con sabor un poco diferente pero no seis este país se llama Carlos a qué has venido a jugar otra que tú te sientes nuevos productos de chapas las citas con sabor a ella pero según su condena al

Voz 0335 10:15 lo de algo al final al final cuando ya tras comido pasan los segundos sí parece que recuerdan poquito mira Toni yo ayer estuve en el en el stand de patatas Burma que es una empresa valenciana Lucía

Voz 1995 10:31 pero es que este último producto las paradas con sabor a paella valenciana no tengo productos ultima el lanzamiento de decir que es el último producto de decir dar por finiquitada la crisis estima que han sacado no no me dijeron de hecho que estaban siendo bueno un fenómeno en en Valencia que están teniendo muchísimo éxito pero es que el año pasado sacaron patatas fritas con sabor a pulpo a la gallega berberechos salchichón mejillones han sacado toda una gama de bueno el día que hagan parada fritas fritas lo rompe también tiene también tienen esas estamos bueno cosas están muy buenas podrías probar Carlos esa patata confirmar o no las impresiones el sueco

Voz 0335 11:11 porque soy un profesional pero yo ayer ya ya me llevé mi parte en el Salón de Gourmets la verdad a mí no me gustaron no no yo me quedo con la patata frita atraer nuestra buena paella cuando a priori no pero luego es verdad que bueno recuerdan poquito a ver a priori a ver el titular Carlos no puede ser

Voz 1995 11:31 pues ser a priori no pero luego recuerdan un poquito

Voz 0335 11:34 bueno porque en la boca cuando te cuando la muertes no es lo primero que piensas que te estás habiendo paella pero es verdad que pasaron unos segundos cuando se va ahí a dar

Voz 1995 11:45 exacto como hacen unas patatas fritas que tengan ese tipo de sabores como cómo lo consigue

Voz 0335 11:50 pues mira te voy a voy a contar la hacen con glutamato mono sódico con ciborg Rivo nucleótidos sódico con aroma de apio con especias mató de de maíz jarabe de glucosa en polvo patatas eh parece un chiste de Ortega pero no es la lista de ingredientes de ayer

Voz 1995 12:08 templo vamos ya a la música festiva pero parece que estamos aquí sometiendo a Carlos a un tercero claro y tenemos minuto pero quién ganó el concurso de Cacho pues que haya se celebraba bueno pues eh

Voz 0335 12:17 se lo ganó un un establecimiento asturiano el merendero de Covadonga en Cangas de Onís imposible hay algún fan absoluto de alcachofa tiene que peregrinar a a este sitio Valley cómo era la receta

Voz 1995 12:33 bueno lo probé pero tenía ternera asturiana lógicamente astro Castro espárragos setas cita que rebozado en Panko que es en pantalla japonés exacto sí sí

Voz 0335 12:44 yo la verdad es que estuve más haciendo un poco el el Tour de están probando los los productos novedosos descubrir cosas que me parecieron muy interesantes como por ejemplo el con cuatro en almíbar es la naranja China es una naranja enana del tamaño de un tomate cherry almíbar si lo hacen en Granada está muy bueno eso sí que me parece un producto interesante

Voz 1995 13:03 pues lista tiro para eh no bueno que te aprietas te ayer el Salón Gourmet esta vez la mezcla de cosas que llegué a comer porque poquito a poquito albina bueno Carlos Cano gasto Román el hombre la astronomía en la Cadena Ser el que nos ha traído patatas fritas con sabor ligeramente a paella según el sueco gracias amigo

Voz 10 14:00 en la Cadena SER presentan el placer de escuchar el tema but how bella inteligente y rica

Voz 1280 14:10 con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona en los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi nada la infligiera aula Aino Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto

Voz 11 14:36 barquilla con sepa si algo más que un confuso recuerdo de sus Ustaritz

Voz 1280 14:40 las había ocupado su lugar un Einstein

Voz 5 14:42 tú tris mujer de gran corazón

Voz 1280 14:45 que se había hecho querer casi como una más la señorita Taylor había estado dieciséis años con la familia del señor Bush House más como amiga que como institutriz encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la indignidad

Voz 5 15:00 entre ellas era más de hermanas que de otra cosa lo cierto era que los ver eso es usted

Voz 1280 15:06 la situación de una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello en la turbadora en absoluto de un modo demasiado visible

Voz 10 15:34 en las señoritas Teilor se casó Emma Jane Austen mil ochocientos quince cafeína se en el cero dieciséis

Voz 1995 18:43 sabemos las preguntas que nos deja el día todavía en precampaña electoral el candidato del PP pues vuelva a Juan José Cortés ya confunde a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias a Pablo Casado con Pedro Sánchez cómo acabará llamando el último día de campaña su líder Santiago Rajoy quién se atreverá a decirle que el líder de Ciudadanos se llama ahora Alberto Carlos hablando del PP que en su programa electoral haya dos líneas sobre corrupción no es a todas luces un exceso teniendo en cuenta que se trata de una materia que para ellos nunca existió podría hacer una maratón en los kilómetros de demagogia de Vox cuando afirma que los ancianos del norte de Europa salen corriendo de los hospitales para que no se les practique la eutanasia exactamente porque ministro

