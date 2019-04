Hoy por Hoy (10/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 saludos queda el están muy buenos días la digestión del macro sondeo electoral del CIS va a ocupar hoy las vísperas del inicio oficial de la campaña que será como saben mañana por la noche Il la digestión va por barrios depende de la nota que le ponga un barómetro con tantos electores indecisos un cuarenta y uno por ciento que todo es posible todavía dicen los expertos que muchos españoles dudan tanto que van a tomar la decisión de aquí en votar camino del colegio electoral la mañana del veintiocho de abril después de haberse tomado el café con leche los churros veremos dónde están las zonas de mayor incertidumbre yp porqué con el mismísimo José Félix Tezanos el presidente del CIS que viene esto mañana a partir de las ocho y media a la Cadena Ser ha hoy por hoy hemos invitado a otros conocidos politólogos y sociólogos a que le trasladen preguntas a Tezanos llevamos ya con la digestión de los datos que están haciendo los protagonistas los partidos en el PSOE al que atribuyen más del treinta por ciento de los votos y la posibilidad de gobernar con pactos a la izquierda o conciudadanos les da miedo claro es evidente que cunda entre los suyos la confianza de que todo está hecho

Voz 1 01:32 las urnas los se de datos e las urnas de votos sino queremos involución movilización y confiar en el único partido que puede sumar más que las tres derecha que es el Partido Socialista

Voz 1727 01:43 pero él CIS dice que el PP se hunde con menos de la mitad de lo que tenía Rajoy Pablo Casado tira de ironía de grueso calibre

Voz 3 01:52 el Barça va a sacar cuatrocientos quince escaños de los diputados y el Parma va superan el Partido Popular gracia Stefan

Voz 4 02:00 cocina los

Voz 1727 02:03 tampoco les gusta el fiesta ciudadanos colocado en tercera posición con crecida pero de sólo un punto aunque les saca más rendimiento en escaños

Voz 5 02:11 lozano Susana Díaz iba a repetir en Andalucía con una mayoría amplísima por eso les digo a los españoles que no se dejen engañar al pueblo ordenador Tezanos yo creo que cada vez engaña a menos gente

Voz 6 02:30 de la ciudadanía todavía no ha decidido el voto nosotros eh pues hemos cambiado las encuestas en muchas ocasiones creo que tenemos que esperar a que la gente hable de gente vote

Voz 1727 02:42 la gran novedad es Vox que le disputa tanto a Unidas Podemos como a ciudadanos la tercera posición tercera posición que está ahora mismo en un pañuelo los ultras entrarían en el Congreso con una horquilla de entre veintinueve y treinta y siete escaños que Salem básicamente de las dos Castillas Andalucía y una parte del Mediterráneo incluida Barcelona donde se comen literalmente al PP el resultado es más discretos sin embargo Madrid

Voz 3 03:08 estamos cansados de escuchar a los Tezanos de la izquierda a los Tezanos de la derecha intentando meternos el miedo en el cuerpo permanentemente en los periódicos publicando encuestas todos los días

Voz 4 03:22 para decirnos qué es lo que tenemos que votaba era la valora

Voz 1727 03:24 son de Santiago Abascal ya no habrá más encuestas del CIS sobre las elecciones generales si tenemos que conocer esta semana también la estimación de voto para la Comunidad Valenciana que celebra asimismo elecciones autonómicas el veintiocho de abril hoy es todavía día a diez es miércoles y atención a esta advertencia que lanza el Fondo Monetario Internacional sobre la que sigue siendo la principal preocupación de los españoles según el CIS de ayer también el paro dice el fondo que podría estar tocando suelo en España en no bajar más estancarse en el catorce por ciento mientras la media de la Eurozona está en el siete Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:05 Trias lo dice en su último informe en el que remite al crecimiento a la baja de la economía mundial España sale mejor parada que otras economías pero eso podría no traducirse en una bajada del paro este año caerá al catorce con dos por ciento y sólo bajará una décima en dos mil euro pasa

Voz 1727 04:20 malparada en ese informe sobre todo por el Brexit hoy hay cumbre en Bruselas para otorgar o no la prórroga que piden eh

Voz 0027 04:26 el presidente del Consejo ha propuesto formalmente a los Veintisiete una prorroga amplia de no más de un año pero flexible y el Reino Unido consigue antes forjar un consenso

Voz 1727 04:34 si la noche electoral en Israel deja de momento un empate técnico entre estos dos hombres

Voz 7 04:39 vale cap tal vez fue entraba más

Voz 8 04:44 no sólo son el primer ministro del

Voz 1727 04:47 hábil Netanyahu el candidato centrista benignas

Voz 0027 04:50 el escrutinio si ahora mismo con el noventa y cinco por ciento ya los votos contados los dos están empatados con treinta y cinco escaños cada uno

Voz 1727 04:57 hoy también esta noche se ha confirmado una malísima noticia la muerte del universitario español Manuel Tudor llevaba desde la semana pasada desaparecido en Ecuador

Voz 9 05:05 Nos indicó que se presume presumía que habían cuerpos sin vida

Voz 0027 05:13 lo han encontrado en el río que lo arrastró mientras se bañaba con unos amigos había llegado al país sólo unos días antes para hacer

Voz 1727 05:18 árticas en los deportes el Barça busca hoy en Manchester volver a las semifinales de la Champions tres años después Sampe buenos días

Voz 1161 05:31 los días Pepa primer asalto de los cuartos de final ante el United en una ronda de la que no han pasado en las tres últimas ediciones cayendo ante el Atlético Madrid Juventus y Roma con he recuperado para Valverde desde la nueve en Old Trafford Manchester United Barça arbitral italiano Rocky a la misma hora en Amsterdam Ajax Juventus también con Cristiano Ronaldo ayer primeros dos partidos de ida Tottenham uno Manchester City cero un penalti fallado por Agüero y Liverpool dos Oporto cero en el partido ciento setenta y seis de Champions

Voz 1727 05:55 ya

Voz 10 05:58 pero no estoy con el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ahora mismo descargan chubascos algunos intensos en el Cantábrico

Voz 1727 06:04 más aislados en el resto de la Península en general la mañana será soleada en la mayor parte del país con algo de frío temperaturas parecidas a las de ayer a partir de mediodía en prácticamente toda la Península y Baleares crecerán nubes con chubascos y algunas tormentas que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato quedarán al margen de estas tormentas el sur de Andalucía también Canarias con temperaturas máximas parecidas a las de ayer al sol el ambiente será agradable

Voz 1 07:06 en mucho Penélope Cruz

Voz 3 07:28 la certeza los Tezanos de la izquierda desde el sol detectan los los Tezanos de la derecha

Voz 4 07:38 Tezanos mire señor rezando tejanos grafias de fármaco no es de los que son creíbles

Voz 2 07:50 mi nombre

Voz 1727 07:51 ni de Rosalía y vaya si los políticos han repetido un nombre propio en las últimas horas el nombre de Tezanos el presidente del CIS que viene esta mañana a Hoy por hoy Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 08:03 qué tal buenos días Pepa nos vamos a poner el delantal y nos vamos a meter de lleno en los fogones del CIS con su máximo responsable con Tezanos será a partir de las ocho y media de la mañana media hora más tarde desayunamos con Victoria Rosell jueza y candidata de Unidas Podemos por las pan

Voz 1727 08:18 muy interesante ese viaje de ida y vuelta entre la justicia y la política que ha protagonizado esta candidata de Unidas Podemos

Voz 0027 08:25 a todo ello lo vamos a condimentos con la opinión del

Voz 1772 08:27 Dick Giuliana Mariola Urrea y Teodoro León Gross

Voz 13 08:30 sí

Voz 1772 08:38 Toni Garrido seguiremos hablando de política sin políticos hemos invitado a los militantes de los cuatro principales partidos a un día para que comience la tradicional pegada de carteles también tendremos tiempo para hablar con Natalia Tena que es la actriz española que ha participado en Harry Potter en Juego de Tronos serie por cierto esta última en la que Rosalía va a participar en su banda

Voz 1727 09:03 y de bandas sonoras les volvemos a hablar un día más porque queremos seguir recibiendo sus propuestas musicales para la campaña electoral que canción les pega más a este periodo electoral

Voz 1772 09:14 Carmelo de Valencia Llanos ha enviado una nota de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 14 09:20 buenos días pues con motivo de las propuestas electorales creo que esta canción le viene al pelo ahora que va no espacio Vamos a contar mentiras tram hará vamos a contar mentiras para vamos a contar mentiras

Voz 1772 09:38 queremos fiables explique en un saludo qué canción resume a la perfección esa campaña en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta voten pueden votar también por su favorita en nuestra página web Hoy por Hoy punto es el viernes

Voz 0027 09:55 vamos a dar a conocer la ganadora la canción ganadora claro la que Hacienda

Voz 1727 09:59 la segunda cuestión por la que preguntamos esta mañana las mujeres españolas retrasan su maternidad cinco años no porque quieran sino porque los sueldos y la falta de conciliación lo pone complicado

Voz 1772 10:10 el ochenta por ciento de las mujeres y el noventa y cinco por ciento de los hombres menores de treinta años no tienen hijos según el INE

Voz 1727 10:17 así que buscamos su propia experiencia están en esta circunstancia aussie ya han tenido hijos y los tuvieron hace tiempo como hicieron convivir su trabajo con la maternidad en la paternidad

Voz 1772 10:28 esperamos notas de voz en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 10:37 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:39 empezamos con Roberto Hani Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 11:34 empezamos con la última hora que llega en este momento desde Israel

Voz 1 11:38 déjame déjame

Voz 4 11:42 con el escrutinio de las elecciones generales a punto de terminar hay ahora mismo una

Voz 0027 11:47 empate inédito entre los dos principales candidatos el primer ministro Netanyahu el ex militar que encabeza una coalición de centro izquierda Benny Ganz están completamente empatados corresponsal Beatriz de comer

Voz 1140 11:58 es un empate nunca visto en la historia de las elecciones en Israel con el noventa y cinco por ciento de los votos escrutados el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu y azul blanco del general Benny Ganz tienen esta mañana XXXV escaños cada uno sobre un total de ciento veinte la proeza de Cannes es increíble ya que su formación nació de la nada hace algunos meses pero todo parece indicar que Netanyahu podría seguir siendo primer ministro ya que hay varios partidos a la derecha con los que podrá aliarse y construir una coalición gubernamental ambos Netanyahu y Gangs proclamaron anoche su victoria ante sus adeptos en las horas venidera las el presidente israelí Rubén terrible encargará a uno de los dos que intente formar gobierno Guns podría aliarse con el Partido Laborista que ha sufrido una terrible derrota ya que de los diecinueve escaños que tenía habría logrado sólo seis y también con la formación de izquierda Meretz que habría conseguido cuatro pero les resultará muy difícil llegar a los sesenta y un escaños que es la mayoría necesaria para

Voz 1727 13:01 gobernar ahora ya sí aquí en España el P

Voz 0027 13:04 eso intenta combatir la sensación de complacencia electoral a raíz de las encuestas sobre todo a raíz de la última del CIS una sensación que podría derivar en que parte de su electorado se termine Abbas teniendo dice el macro sondeo preelectoral del CIS que sí existe la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda gobernar con Podemos y el PNV pero sin tener que recurrir a los independentistas catalanes Inma Carretero

Voz 0806 13:24 en el PSOE se quedan sobre todo con que uno de cada cuatro votantes aún no se ha decantado por ninguna papeleta así que creen que la segunda semana ve la campaña va a ser decisiva para estos electores que sitúa especialmente en las zonas urbanas y su objetivo ahora es evitar que se repita la situación de Andalucía donde las encuestas contribuyeron a la desmovilización y realmente el CIS vuelve a teñir de rojo el mapa de España y el PSOE aparece como el único partido con representación prácticamente en todo el té

Voz 1727 13:52 territorio en la España interior también en lo

Voz 0806 13:55 ayer Adriana Lastra la número dos de los socialistas identificó como la España plurinacional

Voz 0027 14:01 en el PP han dedicado las últimas horas a criticar por tierra Mariaire la encuesta en general y a Tezanos en particular no dan por válida la conclusión de la encuesta de que la derecha no podría sumar una mayoría ni aunque los tres partidos obtuviese en el mejor de los resultados de cada una de sus horquillas Adrián

Voz 0019 14:16 pero más allá de las críticas a la metodología y a Tezanos en el PP se fijan en el dato de los indecisos un público objetivo al que dirigirse en la campaña especialmente en aquellas provincias donde se pueden optimizar los votos de centro derecha convertidos después en escaños reales es ahí donde los indecisos señalan fuentes populares pueden ver al PP como una

Voz 0027 14:34 deferencia como una alternativa a Pedro Sánchez

Voz 0019 14:37 ah y también en el partido quién piensa que el discurso contra Torra ya está amortizado ahora toca Otegi pero también apuestan por hablar más de economía de Industria o de empleo ámbitos en los que el PP es un referente y que pueden decantar la balanza a favor de todos modos el discurso del PP sobre los sondeos siempre termina de la misma manera la única encuesta válida dicen es la de las urnas así les va

Voz 0027 14:57 es lo que ha dicho también en las últimas horas Podemos al que la encuesta preelectoral del CIS desploma a la mitad de los escaños que tenía en la última legislatura Mariela Rubio

Voz 1450 15:04 podemos evita valorar la caída de más de treinta escaños que le otorga el CIS y prefiere incidir en el porcentaje tan alto de indecisos que señala la encuesta dato que aseguran apunta un escenario más que abierto que hace que esta campaña vaya a ser determinante el partido habla de un grado de imprevisibilidad sin precedentes que la candidatura de Unidos Podemos sabrá aseguran aprovechar hablan de remontada apuntalada por el caso Villarejo y confían en conjurar el voto útil al PSOE por el miedo a Vox insistiendo en el mensaje de las últimas semanas no basta con que la suma de PSOE y Podemos de ya que si el PSOE puede elegir dicen los morados elegirá a Ciudadanos pero sí

Voz 1645 15:37 danos mantiene que por encima de su cadáver que no pactará con el PSOE sobre la encuesta preelectoral en Oscar García la dirección de Ciudadanos rechaza de plano la foto queda el CIS de hecho en la cúpula naranja manejan encuestas propias que aseguran que el veintiocho de abril se podrían repetir

Voz 0027 15:50 de forma muy similar los resultados de las pasado

Voz 1645 15:53 las elecciones andaluzas en Ciudadanos creen que hay mucho voto oculto juegan la baza de ganarse el voto indeciso ya por el irán con el todo por el todo en la segunda semana de campaña en ciudadanos cuentan seguro dicen textualmente las fuentes consultadas con que sacaran muchos escaños que ahora el CIS da en peligro por ejemplo el del secretario general del partido José Manuel Villegas que se presenta como cabeza de lista por ahí

Voz 1727 16:16 diga que es una provincia en la que Vox sí

Voz 0027 16:19 tendría garantizado el escaño según el CIS dice esta encuesta preelectoral que el partido de extrema derecha entraría por primera vez en el Congreso con entre veintinueve y treinta y siete diputados Javier

Voz 1645 16:30 a los de Santiago Abascal siguen sin otorgar valor a las encuestas tratan de minimizar estos sondeos poniendo como ejemplo lo ocurrido en Andalucía cuando su formación irrumpió con fuerza a pesar de que apenas entraba en las quinielas intenta Vox difundir la sensación de que existe un movimiento soterrado un voto oculto que provocará una gran sorpresa el veintiocho de abril mientras trata de desacreditar la llamada al voto útil de los populares presumiendo de su capacidad de movilización ideó nuestra quince internos que según aseguraba Abascal hace unos días les ponen por encima del PP en muchas provincias algunas de ellas decía muy significativo

Voz 0027 17:06 hablando del PP en las últimas horas ha salido a la luz el malestar interno que generaron las palabras de Pablo Casado cuando acusó a Pedro Sánchez el lunes de preferir las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco su propio cabeza de lista por Gipuzkoa le dice a Casado que por ahí no es Íñigo Archives

Voz 16 17:22 yo creo que no hay que poner en duda el sacrificio la lucha y la defensa de la libertad hijos del terrorismo de nuestros compañeros del Partido Socialista en Guipúzcoa a veces la campaña cuando uno quiere quizás ser contundente en un mensaje pues a veces en unas palabras puede ser poco desafortunadas

Voz 0027 17:40 pero no todo el partido piensa igual anoche en el Ayuntamiento de Madrid esto decía la concejala del PP Isabel Rosell

Voz 17 17:48 agradezco también la mención al ministro Ernest yo desgraciadamente asesinado por ETA y hoy socio blanqueado del señor

Voz 18 17:56 sin mucho hombre por favor

Voz 19 18:00 sí y es que el Gobierno ha eh eh

Voz 1275 18:04 Pedro Sánchez del Partido Socialista estaba flanqueando a que el terrorismo es una ignominia una falsedad y mucha más traerlo a colación mencionando el asesinato de Els yo te pido una rectificación a rectificar

Voz 0027 18:19 bueno aquí en la epidemia rectificaciones Marta Gómez el partido de Carmena que dirigía el debate Isabel Rosell la concejala del PP se negó a rectificar se votó la reprobación de esa concejala del PP

Voz 1 18:31 tanto el PP como ciudadanos se negaron a reprobar

Voz 0027 19:22 pero más allá del juicio a los principales dirigentes de octubre independentista catalán un juicio que continúa en el Tribunal Supremo más allá de esa pista principal en las últimas horas un juzgado de Barcelona el número trece ha procesado a otras treinta personas por la organización del uno de octubre son cargos de la Generalitat diversos cargos y también los directores de la tele y radio públicas catalanas van a ser juzgados por desobediencia malversación Joan Bofill bon día

Voz 0931 19:46 buen día el juzgado trece cierra la investigación de los preparativos de la consulta a la que fue el embrión de toda la acusación del juicio en el Supremo de la que salieron la mayoría atestados de la Guardia Civil dentro de la que se marcaron por ejemplo registros el veinte de septiembre en la Consejería de Economía se procesan a estas treinta personas la mayoría altos cargos del Govern punta Montero pero digamos que son de la segunda línea del organigrama sea por promocionar planificar al contratar cualquier servicio se considera que todas ellas lo hicieron sabiendo que estaban cometiendo una ilegalidad

Voz 1645 20:14 con dinero público y que no lo con el objetivo común

Voz 0931 20:17 del referéndum de la independencia se les acusa de delitos que van desde la desobediencia hasta la malversación este conlleva hasta ocho años de prisión pero la jueza no Beni rebelión y sedición se declara incompetente para juzgar estos delitos entre los imputados los secretarios generales de los departamentos de Presidencia de trabajo también el director de comunicación del Govern Clotet el máximo responsable de Deep local a diecisiete de los investigados los imputados por sanción se les impone una fianza de cinco

Voz 0027 20:43 coma ocho millones de euros quien las últimas horas hemos tenido noticia del procedimiento que se sigue en el departamento de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra contra el agente que se refirió así a un manifestante en las protestas contra el Consejo de Ministros de diciembre

Voz 13 20:56 no deja chulo

Voz 0027 21:02 a la gente que le dijo un manifestante la republicano no existe idiota y que está expedientado por eso ha enviado un escrito pidiendo que le anulen la propuesta de sanción porque no quería ofender dice y añade además que en cualquier caso que el hecho de que la red Vulcano existe es un dato absolutamente objetivo dice es muy dura la Fiscalía en el escrito con el que critica que la Generalitat de Cataluña le haya concedido el régimen abierto a Oriol Pujol que ha salido de la cárcel después de haber cumplido sólo cincuenta y siete días de la pena de dos años y seis meses a la que fue condenado por corrupción dice la Fiscalía que este trato con el hijo de Jordi Pujol envió un mensaje muy peligroso de Decker es rentable delinquir ID

Voz 1645 21:41 la ley no es igual para todos Javier Alonso

Voz 0931 21:43 los días buenos días el Ministerio Público ya recurrió ante el juez esa decisión del Departamento de Justicia de la Generalitat es en ese escrito donde exige que se castigue con la misma severidad a los delincuentes de elevado estatus social dice respecto a los desfavorecidos por eso cree que se debe extremar la cautela a la hora de conceder beneficios penitenciarios a los presos por corrupción la justicia condenó a Puyol antiguo número dos de Artur Mas en Convergència a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias cohecho falsedad documental

Voz 3 22:16 India hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook

Voz 0027 24:22 seis si veinticuatro sin que veinticuatro en Canarias la trascendencia de la avance científico es enorme un equipo de investigadores españoles ha conseguido por primera vez eliminar el cáncer de páncreas en ratones tardarán todavía en probarse siquiera con humanos pero en los ratones ya ha funcionado y eso es un paso sustancial el cáncer de páncreas afecta cada año a ocho mil personas en España Laura Marcos

Voz 1509 24:43 es uno de los tumores más temidos y que más tarde se diagnostica el cáncer de páncreas mata al noventa y cinco por ciento de los enfermos y tratarlo es particularmente difícil porque los médicos no sabían hasta ahora como atacar el on cogen que loca

Voz 0027 24:56 está el equipo del doctor Barbacid ha conseguido

Voz 1509 24:58 por primera vez bloquear en ratones dos moléculas que eliminadas juntas hacen desaparecer la enfermedad de la mitad de los casos

Voz 1142 25:06 eliminamos mediante manipulación genética de forma sistémica en todo el organismo las dianas que queremos evaluar una una el grave problema del cáncer no es matar a la célula tumoral es matarlas encausar toxicidad

Voz 1509 25:20 los investigadores son muy prudentes y calculan que hasta dentro de cinco o diez años esta terapia no se podrá aplicar en humanos estudian ahora porque la mitad de los roedores se resisten al tratamiento son animales idénticos sometidos al mismo proceso

Voz 1 25:34 pero manifiestan diferencias en hasta dos mil genes y hablando de ciencia

Voz 0027 25:39 hasta ahora se pensaba que era imposible ver un agujero negro que tenía una masa tan grande que la luz nunca podría hacer un viaje de ida y vuelta sin acabará absorbida is sin luz no hay forma de ponerle cara a uno de los frenos nuestro universo más misterioso es que son los agujeros negro bueno eso era hasta ahora porque científicos de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos prometen enseñarnos hoy por primera vez qué aspecto tiene un agujero negro

Voz 1 26:05 Paula Losada son como una deformidad extrema del espacio tiempo y hoy veremos qué aspecto tienen

Voz 1693 26:14 la obtención de esas imágenes ha sido posible gracias a una red de radiotelescopios situados en América Eurasia y la Antártida que actúan como un único telescopio tan grande como toda la tierra veremos dos agujeros negros uno se llama Sagitario A está en la Vía Láctea tiene una masa equivalente a más de cuatro millones de soles el otro es el m ochenta y siete y está en la galaxia de Vigo tiene una masa de seis mil millones de soles está cincuenta millones de años luz de la Tierra

Voz 3 26:45 en lo que veamos puede poner a prueba uno de los cimientos de la ciencia moderna la teoría de la relatividad

Voz 1693 26:53 Spain está confirmada en determinados campos gravitatorio pero falta ver qué ocurre en las condiciones que se dan en el centro de las grandes galaxias

Voz 3 27:05 Sampe buenos días buenos Aimar

Voz 1161 27:09 vamos con la última hora del deporte que nos lleva al Barça que se enfrenta esta noche al United esperando superar los cuartos de la Chana

Voz 4 27:15 los por primera vez en tres temporadas un muro que no superan

Voz 1161 27:18 desde que se llevasen el título en dos mil quince ante la Juventus desde entonces tres ediciones sin hacerlo cayendo en dos mil dieciséis El Atlético Madrid dos mil diecisiete con la Juventus en la pasada edición con la Roma hoy primer acto visita a Old Trafford en ese teatro de los sueños ante un Manchester United que mejore que mejora desde que llegó al banquillo por Mourinho ir regreso de Piqué que no había vuelto desde que jugó hace tres temporadas a las órdenes de Alex Ferguson ante el posible ansia de la plantilla por volver a ganar la Champions Piqué

Voz 4 27:44 presión no no sentimos llevamos muchos años

Voz 27 27:46 esto tenemos mucha ilusión mucha ilusión por poder levantarla otra vez prisión sería si lleváramos diez o quince años sin ganar la que no la hubiéramos ganado nunca

Voz 1161 27:55 Valverde llega con todos recuperado den velé ha viajado hasta todo Bono inscrito en la competición sólo se quedaron en Barcelona los lesionados Rafinha Vermaelen pero el técnico no arriesgará con el extremo

Voz 28 28:03 no estáis va situación que el partido de Lyon no es la vuelta del partido es la ida teniendo cuenta que en el anterior partido bueno forzamos seleccionó ir no voy a correr un riesgo excesivo para que eso pueda volver a suceder

Voz 1727 28:15 en El Larguero el asesor de la presidencia Xavi

Voz 1161 28:17 mítico ex jugador sobre las ilusiones culés de levantar una nueva Chan

Voz 29 28:20 yo creo que el Barça es consciente de lo mucho que se juega un contratiempo podemos decir que tiene el Barça está ganas enormes de ganar la Champions no eh las ganas la tenemos todos pero hay que jugar con la cabeza un poco fría

Voz 1161 28:32 el United llega algo más mermado bajas de allí a Alexis Sánchez y casi seguro Ander Herrera dicha arbitrará desde las nueve el colegiado italiano Rocky a la misma hora en el Johan Cruyff arena Ajax de Amsterdam Juventus de Turin confirmó Allegri que estará Cristiano Ronaldo en el once ya recuperado si son baja los lesionados Cáceres y que el INI en los holandeses no estarán van de Imaz Auris arbitrará el colegiado español Del Cerro Grande ayer primeras dos asaltos en las otras dos eliminatorias de cuartos victoria del Tottenham por la mínima en su estadio uno cero sobre el Manchester City de Guardiola gol de son lesión de Harry Kane resume pisotón del podría perderse lo que resta de temporada falló un penalti a Agüero en El Larguero Fernando Llorente que jugó en la recta final unos minutos

Voz 30 29:07 la verdad es que ha sido una victoria importantísima o a hemos peleado muchísimo quitarnos falta un poquito de tranquilidad con el balón era un partido complicado el y que son un auténtico equipazo oí bueno estamos contentos con la victoria

Voz 1161 29:20 en el otro Liverpool dos Oporto cero goles de Keita incriminó no pudo celebrar casi su partido ciento setenta y seis en Champions con una victoria el portero apela al partido de vuelta lo vamos con uno

Voz 31 29:28 cero no hemos podido meter un gol aquí en Liverpool y bueno para el partido de vuelta este handicap el equipo inglés yo tengo claro la calidad que tiene este equipo hice la manera que podemos jugar no yo creo que esta entrega a esa fuerza esa garra que caracteriza ahí vamos a apelar a ella para el partido de vuelta si cien porción optimista yo creo que nosotros no podemos en ningún momento salga el mete a esta pérdida

Voz 1161 29:48 la final de la Eurocup Valencia Basket se impuso con claridad anoche al Alba Berlín ochenta y nueve setenta y cinco en el primer partido al mejor de tres

Voz 0027 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:06 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:09 si el Fondo Monetario Internacional alerta del riesgo de que el paro no baje más en España después de una racha de seis años en descenso para este dos mil diecinueve el FMI prevé todavía una bajada del desempleo hasta el catorce coma dos por ciento pero a partir del año que viene la cifra se está encara el FMI tira de su recetario tradicional impide a España más reformas en el mercado laboral es decir una mayor liberalización para acabar con las diferencias entre contratos temporales y contratos fijos para este año también reduce las previsiones de crecimiento de España una décima hasta el dos coma uno por ciento pero aún así la economía española liderará la expansión en la zona euro Éste es el retrato robot según el FMI de la España que va a heredar el gobierno que salga de las elecciones del veinte ocho de abril un gobierno que podría ser socialistas según las encuestas del CIS el PSOE ganaría las acciones con el treinta por ciento de los votos casi el doble que el PP podría llegar a gobernar sin necesidad de pactar con los independentistas catalanes esto hice la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas pero Pedro Sánchez intenta frenar una hipotética desmovilización de su electorado provocada por los buenos datos de estas encuestas

Voz 1 31:17 yo quiero a la ciudadanía de que hay un riesgo real de que la sumen una mayoría parlamentaria para hacer en España lo que están haciendo en Andalucía

Voz 0027 31:29 entre los muchos ataques que sobretodo el PP pero también Ciudadanos y Vox han dirigido al presidente del CIS José Félix Tezanos entre esos muchos ataques el mayor exceso lo firma el líder del PP en Baleares Bill Compains

Voz 32 31:43 desde antes de cumplir y que deje de beber antes de publicar esas encuestas género ese sí es de risa o en serio están jugando con el dinero de los españoles no se puede jugar de esta Mané

Voz 1727 31:53 era es de traca maneras son de traca

Voz 0027 31:56 Pepa Bueno entrevista esta mañana en Hoy por hoy a José Félix Tezanos a partir de las ocho y media a las siete y media en Canarias el tráfico a esta hora Alfonso Martínez buenos días

Voz 33 32:06 buenos días Ademar a esta hora en Madrid tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por La2 en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 a la altura de Parla Illa cinco a su paso por Alcorcón y Campamento en Barcelona circulación lenta en la ronda B diez hacia nudo Llobregat en Girona dos carriles están cortados en la AP siete por un accidente que se ha producido a la altura de Mar Canet de la selva en sentido a la capital gerundense tengan mucha precaución si iban a circular por alguna de estas vías en el resto de la red de carreteras nacionales de momento ha estado

Voz 0027 32:41 clase de la hacías Alfonso hoy volverá a llover en casi toda España salvo en Andalucía y en Canarias temperaturas muy parecidas a las de ayer

Voz 4 32:49 está la semana de la moda la Semana Santa y ahora

Voz 4 33:50 de ser cercanos en la conversación

Voz 1772 33:52 terminar con Elvira Lindo pero empezar con piratas larga eso tiene conexión segura pero yo no

Voz 34 33:57 lo hago por resaltar una peculiaridad yo era sí sufrí siendo así disfrutar de los que se aleja

Voz 1772 34:04 os hablaré desde lugares recónditos de exóticos celebro que recibió la semana pasada

Voz 35 34:10 se deprime y Valiente ya te las

Voz 4 34:13 que viene me voy para la Patagonia Cabo de Hornos Chile pues La Ventana séptima temporada con Carles Francino en Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:35 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias y comenzamos con una noticia terrible confirmada esta noche han encontrado en Ecuador el cadáver del joven gaditano que llevaba cuatro días desaparecido después de que lo arrastrará la corriente de un río Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 33 34:52 buenos días Pepa si la noticia se conocían poco después de las once de la noche y terminaban días de angustiosa búsqueda un helicóptero de la policía localizaba el cuerpo en un cauce aledaño al río NAP o donde los rescataron efectivos de Bomberos ecuatoriano

Voz 9 35:05 Nos nos indicó que existían pero exprese presumía que habían cuerpos sin vida

Voz 33 35:14 en este sector Manuel Tunde estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta había llegado a Ecuador el pasado treinta y uno de marzo para realizar una práctica de enfermería antes de graduarse el viernes salió de excursión con unos amigos saltó Alan a a La Laguna Azul donde fue arrastrado por la corriente hoy el alcalde de su localidad natal decretará jornada de luto oficial

Voz 1727 35:35 qué dolor de esa familia mandar un hijo estudiar y que te lo devuelvan cada vez nos vamos a Valencia natal en su día los padres del autor confeso del crimen machista de Vinaròs en Castellón han sido detenidos por encubrir presuntamente a su hijo ayer

Voz 0141 35:50 estaban declaración ante la Guardia Civil están a la espera de pasar a disposición judicial es un matrimonio rumano residente en Ulldecona su hijo el presunto asesino que confesó haber matado a Anne le haya ingresado en prisión comunicada sin fianza las otras dos personas detenidas por su presunta implicación en este crimen quedaron en libertad pero tienen que comparecer en el juzgado una vez al mes este último crimen eleva a novecientas noventa y una las mujeres asesinadas en casos de violencia de género desde que estos casos comenzaron a registrarse en dos mil tres

Voz 1727 36:20 yo hoy empieza el juicio contra el chicle por secuestrar a intentar violar a una joven en Boiro en Coruña este caso fue fundamental para resolver el crimen de Diana que haré Galicia alharaca apeló bos días

Voz 1271 36:34 buenos días fundamental porque el modus operandi en ambos casos es prácticamente el mismo este intento de rapto en diciembre de dos mil diecisiete precipitó la detención del chicle que acabó confesando el crimen de Diane Acker Jose Enrique a buen se enfrenta a quince años y diez meses de prisión por los supuestos delitos de detención ilegal e intento de agresión sexual robo con violencia e inmigración en grado de tentativa amenazas y lesiones El Ministerio Público sostiene que esperó a la víctima en un lugar con iluminación escasa sin viandantes con la clarísima intención de abordarla y conseguir introducirla en el vehículo para posteriormente asaltarla sexualmente José Enrique a Boeing está ya en la cárcel de Teixeiro a donde ha sido trasladado para facilitar su conducción hasta los Juzgados de Santiago

Voz 1727 37:19 los taxistas de Madrid llevarán a la Justicia el nuevo reglamento que ha aprobado la comunidad porque cuentan que los convierte en una VG Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:29 hola buenos días por ejemplo el nuevo reglamento va permite

Voz 1727 37:32 a a los taxis ofrecer a los clientes tarifas cerradas antes de cada trayecto como ya hacen húmero Cádiz

Voz 1275 37:38 es los taxistas podrán ofrecer precios cerrados y carreras por plazas con pago individualizado con lo que se regula también la pues

Voz 1161 37:44 mira de compartir taxi según el Gobierno madrileño

Voz 1275 37:47 esto se ha hecho con las aportaciones que han recibido de los profesionales del taxi por lo que no esperan grandes protestas aunque los taxistas para empezar ya anuncian recurso Julio Sanz

Voz 36 37:55 como digo es una venganza o una actitudes desde hacia un colectivo que ha sabido ponerle en evidencia demostrando que en lugar de mirar para más de veinticinco mil familias en la Comunidad de Madrid se ha alineado con las plataformas interesó cuatro titulares de juguetes que quede en hacer desaparecer el colectivo del taxi

Voz 1275 38:14 la Comunidad de Madrid cree que es un nuevo reglamento ofrece a los taxistas

Voz 1727 38:16 la posibilidad de modernizarse y en Cataluña la Generalitat Le abierto expediente acabó y Fay precisamente por saltarse la norma que obliga a que sus vehículos sean contratados con al menos quince minutos de antelación Joan Bofill bon día

Voz 0931 38:30 hola Bandidas ha dado diez días a la empresa Prestige sin querer presta servicio Cádiz hay para que entrega un informe en el que demuestre que efectivamente se está cumpliendo con ese decreto Gabi Fay volvió a funcionar buscando

Voz 1645 38:41 es una manera de esquivar lo diciendo que el usuario sólo diez

Voz 0931 38:43 hay que esperar quince minutos la primera vez que el servicio la información que hasta ahora había dado a la empresa no ha convencido a la Generalitat se ha ido haciendo inspecciones por la calle para ver por ejemplo que no haya coches circulando sin pasajeros y por ello han abierto otros expedientes

Voz 1727 38:58 así terminamos contigo Laura con una noticia que les cuenta a esta hora la Cadena SER un libro de texto que se utiliza en los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid utiliza el escudo del águila como imagen de la Constitución española

Voz 1275 39:11 si esa imagen aparecen varias páginas del libro de la asignatura Social Science de segundo de Primaria de la editorial Oxford University Press estudia la monarquía el Parlamento y la Constitución y ahí sin ningún tipo de explicación aparece el escudo del franquismo con el águila aunque el animal fue ligeramente retocado para esa primera Constitución de mil novecientos setenta y ocho y desapareció finalmente tres años después las familias están más que sorprendidas Camilo

Voz 37 39:32 no acabamos de comprender cómo una y otra vez desde las editoriales se cae en el error no ya de potenciar una memoria histórica democrática sino de seguir queriendo mantener viva la historia de una España oscura

Voz 1275 39:45 la editorial reconoce al hacer que puede que no haya sido la imagen más afortunada que se va a retirar en las nuevas ediciones de este libro

Voz 1727 39:51 hasta luego Laura

Voz 12 39:58 fue mucho

Voz 0141 40:09 los universitarios argelinos han convocado para hoy una manifestación contra el nombramiento de Ben Salah como presidente interino ellos piden que sea un independiente el que lidere la transición informa desde Rabat Sonia Moreno Ben Salah llevaban la presencia al Consejo Nacional diecisiete años Yes muy impopular por pertenecer al clan de los Buteflika de hecho fue recibido por sus antiguos asesores tras su nombramiento este martes los ciudadanos argelinos piden su salida en las calles desde que comenzaron las manifestaciones volvieron a repetir ayer su rechazo de tal manera que el jefe del ejército gays Alagna no ha cumplido su promesa de defender los intereses del pueblo a dejaran en sala noventa días al mando del Gobierno periodo en el que tiene que convocar las elecciones presidenciales así lo aseguró ayer en su primer discurso a la nación

Voz 4 40:56 estoy en Navarra en USA

Voz 0141 40:58 se comprometa a establecer una institución nacional soberana para la celebración de las elecciones la policía reprimió una manifestación pacífica de estudiantes en Argel utilizando gases lacrimógenos cañones de agua mientras los jóvenes gritaban pacíficos pacíficos rodeados por la policía los universitarios llaman a manifestarse hoy en la capital los lemas para este miércoles son no a Ben Salah beduina IVE Life por un periodo de transición administrado por los representantes de las personas fuera del sistema

Voz 1727 41:28 una historia bien emocionante para cerrar esta mesa del mundo que termina aquí en España las Abuelas de la Plaza de Mayo han identificado a la nieta número ciento veintinueve robada durante la dictadura argentina vive ahora en España y ella y su padre van a poder reencontrarse cuarenta y dos años después Pascual Donat

Voz 1645 41:49 Norma militante de izquierdas fue secuestrada en mil novecientos setenta y siete cuando estaba embarazada de ocho meses su marido y su hijo pequeño se salvaron de la represión militar pero de ella nunca más se supo tampoco de su bebé hasta aquí la investigación de las Abuelas de la Plaza de Mayo yo con una partida de nacimiento firmada por un médico del régimen la pista llegaba hasta una nieta la Anita ciento veintinueve que hoy vive en España las pruebas de ADN han confirmado que su padre es Carlos

Voz 3 42:13 no

Voz 39 42:15 el pase sin poder dormir esperando

Voz 4 42:18 esto

Voz 1645 42:20 las Abuelas de la Plaza de Mayo han encontrado a ciento veintinueve nietos de los quinientos jueves que según calculan

Voz 4 42:25 fueron robados por la dictadura de Videla

Voz 42 43:30 duró pocos años pero llegó el rock psicodélico de la ley de que él división amigo a las pistas de baile con Happy Mondays o dos en lo musical con Inglaterra una vasca es muy posible que nos gane pero es distinto

Voz 13 43:45 el fútbol

Voz 13 43:53 estaba al considerarla muy despacio

Voz 4 44:13 de Yeremi información desde las nueve Hora con Ángels Barceló en tutorial ser hermano Cadena SER

Voz 10 44:40 regalar votos al rival titula esta mañana José Mari buenos días Pepa es posible conductor de su escucho en este Ojo a pesar de ser tan madrugador

Voz 1100 44:50 yo estén hartos de los un comentarios que habrán oído visto leído sobre la encuesta del CIS y la comparativa del resto de sondeos tendrán claro por ejemplo que las descalificaciones de un esprín polvos Casado Rivera a la profesionalidad de estafar unos no son más que disculpas de mal perdedor porque incluso las encuestas de sus fieles más fieles es dan tanta bajada de votos respecto a altísimas fundadas expectativas como hizo más lo sentimos pero a falta de confirmación de las urnas el liderazgo de ambos más bien pareció hundirse en la miseria que subirá la gloria que vamos hacer han sido ellos con su histeria vociferante quiénes han elegido encumbrar a Vox pues quesero como en los tres tiene una virulenta cáncer y haber una patriótica capea y es que esto de regalar votos convenios han hecho con el fiero Abascal tiene su gracia a saber cuántas papeletas van a sumar los independentistas catalanes hará listas debo o también cómo se va a beneficiar podemos de la vergüenza de la trama policial creada precisamente para hacerles daño harán bien los partidos ganan adeptos pero sobre todo en evitar echar papeletas a las sacas de los rivales

Voz 4 46:02 el ojo izquierdo

Voz 3 46:05 lo sucio le dio de si bien abrir buenos días y advierte de Plasencia yo creo que aquí la que va al pelo Isla de Sabina aquí en del Mégane hola en abril se está hablando otra cosa que de estas elecciones

Voz 45 46:26 que abrir una días me canción a las elecciones sería la madre de Víctor Manolo igual que esa madre que piensa que está haciendo un la consideramos que debata la muerte no sé si los políticos realmente creen que así para España pero desde luego será estanca

Voz 2 46:44 sí pero no de hacerle no queso

Voz 1693 46:49 hola Pepa Bueno quiere y admira la canción que hay algo

Voz 2 46:55 De Nares el cono ni hayedo no cura sí me lo han sido cedidas son sin ustedes

Voz 1693 47:09 desde un cachito no igual cualquiera no tiene desperdicio mucha gracia

Voz 1727 47:15 poco

Voz 2 47:16 lo comitiva y seguridad

Voz 1727 47:18 correcto Jose Antonio De Rozan clásicos para resumir unos esta campaña electoral como una orgía recuerden que pueden votar por su favorita la favorita de las que proponen los oyentes en nuestra web en Hoy por Hoy punto es

Voz 1772 47:34 Karni también ha animado enviarnos su propuesta musical

Voz 17 47:36 hola buenos días me acabo de acordar esta canción con palas las palabras mueres soberano esa más y les va a los que tenía Lence eh que ciudadanos este llamarán en diciembre claves en ponen más insidias cambiado tú ha cambiado yo vente para caliente para un beso muy fuerte

Voz 4 48:06 carabelas Encarni gracias buenos días

Voz 1772 48:08 Miguel los descubre esta canción llena de mensajes bienvenido

Voz 1 48:11 hola me ha Valladolid Miguel propuesta día hablando sólo de Juan Carlos las

Voz 17 48:19 nada

Voz 1 48:20 es una canción bastante nueva pero tiene una frase creo que sí

Voz 46 48:24 me muy bien está en contra de votar a la izquierda frente a derecha está dispuesta a pactar si abanderar se en el odio de Navafría fiesta frases que el amor es libre Linares experto usa gracias un saludo

Voz 4 48:46 bueno Miguel gracias Pello viene

Voz 1772 48:49 pisando fuerte de Pepa egun on

Voz 1161 48:51 bueno soy periodo de visto como está cogiendo a la luz la precampaña electoral yo la canción sería la de es corrupto bueno quedamos cojones esos conjuntos las lecciones

Voz 4 49:09 un beso Pello tenemos más oyentes que se atreven directamente a cantarnos sus canciones hola buenos días Valencia

Voz 47 49:18 doble para eh

Voz 12 49:21 claro