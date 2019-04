Hoy por Hoy (10/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

son las siete las seis en Canarias

en la Cadena SER

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días los Veintisiete se reúnen hoy en Bruselas en una cumbre extraordinaria para decidir por fin cuánta cuerda le dan a Reino Unido porque la cuerda puede servir para evitar hundirnos todos para jugarnos unos yo los en el caos y en la incertidumbre vamos que los Veintisiete tienen que decidir si le dan la prórroga que pide Theresa May que duración ella la quiere hasta el treinta de junio y el presidente del Consejo Donald Tusk ofrece un año para que los Comunes británicos los desorientados comunes británicos tengan tiempo de acordar las condiciones de salida mañana por la noche a las doce cuando aquí en España estemos pegando metafóricamente los carteles de el arranque de la campaña electoral vence también el plazo para el Brexit y aunque la prensa británica lleva días haciendo anuncios apocalípticos de una ruptura brusca

Voz 2 01:16 mundo prácticos y golpear con caso

Voz 1727 01:19 Muqur despegue El negociador europeo Michel Barnier insiste en que hay que buscar la fórmula para una salida ordenada a las seis de esta tarde en los socios europeos empezarán a decidir cuál puede ser esa fórmula más nos vale acertar porque como les vamos a ampliar enseguida el Brexit es según el Fondo Monetario Internacional uno de los principales nubarrones sobre las economías europeas en este momento es miércoles es mitad de semana diez de abril y a las ocho y media estarán hoy por hoy José Félix Tezanos el presidente del CIS el barómetro publicado ayer deja al PSOE en el centro del tablero con un PP hundido y una pelea feroz entre ciudadanos Unidas Podemos y Vox por la tercera posición pero todo esto con mucha incertidumbre y mucha indecisión el cuarenta y uno por ciento de los españoles que dicen que van a ir a votar no saben todavía qué papeleta elegir así que el XXVIII el veintiocho de abril puede haber sorpresas variadas

Voz 3 02:15 las urnas no se llenan de datos e las urnas se llenan de votos sino queremos involución movilización y confiar en el único partido que puede sumar más que la tres derecha que es el Partido Socialista Obrero Español PSOE

Voz 1933 02:27 pidiendo a los suyos que no se confíen y el resto ya a uno le da la risa yo el último CIS Adige que era era la City de Pedro Sánchez

Voz 4 02:35 casi la mitad de la ciudadanía todavía

Voz 1161 02:37 no ha decidido el nuevo otro nosotros pues hemos

Voz 4 02:40 cambiado las encuestas en muchas bocas

Voz 1 02:43 yo creo que ya es hora de que el señor Tezanos y los enchufados de deshonor Sánchez se vayan a su casa pensé encuestas

Voz 1727 02:50 pues usadas paguen ellos por cierto que la violencia verbal de Casado acusando al PSOE de preferir las manos manchadas de sangre no ha gustado en el PP de Euskadi Iñigo Arcaute

Voz 5 03:01 yo creo que no hay que poner en duda el sacrificio la lucha y la defensa de la libertad hijos de terrorismo de nuestros compañeros del Partido Socialista de Guipúzcoa a veces la campaña cuando uno quiere quizás ser contundente en un mensaje pues a veces en unas palabras puede ser poco esa fortuna

Voz 1727 03:18 sin sin embargo hay quién se emplea con una violencia verbal todavía mayor esto que van a escuchar ha pasado esta noche en el pleno del distrito de San Blas en Madrid

Voz 2 03:27 agradezco también la ambición al ministro Ernest Lluch desgraciadamente

Voz 6 03:31 asesinado por ETA hoy socio Blázquez

Voz 2 03:34 dado el señor Pedro Sánchez mucho

Voz 7 03:36 eh por favor hombre es decir que el Gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista está blanquear cuando el terrorismo es una ignominia una falsedad y mucho más traerlo a colación

Voz 1727 03:52 era la concejala del Partido Popular Marta Rosell Ile respondía la presidenta del distrito de Ahora Madrid Marta Gómez dos noticias de la noche la primera en Israel donde las elecciones arrojan un empate

Voz 8 04:06 el Scott gota fue

Voz 1727 04:08 empate entre Netanyahu su rival el centrista Guns que tiene ahora mismo treinta y cinco escaños cada uno con un escrutinio que sigue que va al noventa y cinco por ciento Además en la costa africana un patrullero español ha rescatado a un buque nigeriano que llevaba secuestrado por piratas cuatro días según ha informado el Estado Mayor de la Defensa toda la tripulación está bien y en los deportes del Barça se enfrenta esta noche a su muro particular de los últimos años el de los cuartos de la Champions Sampe

Voz 1161 04:40 el gran dominador en la Liga española no pasa de esos cuartos en la Liga de Campeones en las últimas tres temporadas cayendo ante Atlético de Madrid Juventus Roma Valverde

Voz 0588 04:49 drama que derrota lo vemos más como un estímulo que como otra cosa este año hemos respondido sobre todo en los momentos fuertes tanto en liga como en Champions con buenas actuaciones no es una garantía pero si no se acierta copiasen

Voz 1161 05:01 recuperado de Belén no arriesgará con él desde las nueve Manchester United Barça la misma hora Ajax Juventus con Cristiano Ronaldo recuperado de ayer todo eran uno Manchester City cero Liverpool dos Oporto cero Plus Ultra seguros patrocina este espacio

el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a lo largo de la mañana esperamos chubascos en el Cantábrico también con pausas durante la tarde alguna tormenta puede descargar con intensidad en el resto de la península chubascos más aislados ahora durante la mañana más sol que nubes a partir de mediodía nubes de tormenta que de nuevo afectarán cualquier punto de la Península también de Baleares chubascos intensos pero poco persistentes quedando al margen el sur de Andalucía y Canarias temperaturas sin grandes cambios ahora un poco de frío durante la tarde máximas en la mayor parte del país entre los quince y los veinte grados los próximos días las tormentas irán a menos

Voz 1727 06:18 era así dieciséis la A6 y seis en Canarias el Fondo Monetario Internacional ya había advertido de que la economía mundial se enfría por la guerra comercial y el Brexit ahora lo ha puesto cifras a ese doble riesgo dice que la economía global crecerá un tres coma tres por ciento esto que son dos décimas menos que en su última previsión sobre España Javier Alonso buenos días buenos días ropa el fondo no teme por el crecimiento pero sí por el paro porque con este panorama global puede estancarse el paro no bajar del catorce por ciento para hacernos una idea la media en la zona euro está en el siete la mitad

Voz 0858 06:52 el FMI cree que este año terminará en el catorce coma dos por ciento el paro y en dos mil veinte creciendo al uno coma nueve por ciento la economía española sólo podría bajarlo una décima hasta el catorce coma uno es el único organismo que pronostica este fenómeno la OCDE cree por ejemplo que seguirá bajando hasta el doce coma cinco en dos mil veinte el Banco de España los citó para entonces en el doce coma ocho En cuanto al crecimiento el FMI prevé que el PIB de España crezca este año un dos coma uno por ciento es una décima menos que en su anterior previsión pero aún por encima de los principales países del euro ida

Voz 1727 07:23 dos ahora que demuestran cómo la economía afecta a lo más íntimo los hijos que tenemos o mejor dicho los que podemos tener porque según el Instituto Nacional de Estadística hay dos razones que explican por qué las mujeres españolas retrasan hasta cinco años el momento de ser madres la falta de conciliación y los salarios bajos Isabel Villar buenos días buenos días

Voz 12 07:43 sesenta por ciento de las mujeres menores de treinta y más del noventa y cinco por ciento de los hombres no han tenido hijos aún según la encuesta de fecundidad del INE que por primera vez les pregunta también a ellos en general y a cualquier edad lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo son las buenas condiciones económicas pero hay diferencias entre las que son madres las que no las me las medidas de conciliación familiar y el horario son los aspectos más relevantes para las madres y los son mucho menos para las que no tienen hijos dice línea además que las mujeres que trabajan tienen menos hijos que las inactivas también que conforme aumenta el nivel educativo más se retrasa la maternidad y que las inmigrantes siguen teniendo más hijos que las española

Voz 1727 08:19 por cierto ciudadanos que ayer presentaba su programa económico

Voz 0040 08:22 propone esto que las familias monoparentales y las familias que tengan dos hijos bueno tener el mismo trato fiscal el mismo trato de ayudas sociales que tienen las familias numerosas que suponen mil doscientos euros para cada familia al año en esa gran reforma de apuesta por las familias

Voz 1727 08:38 esta medida forma parte del programa de reforma fiscal del partido de Rivera que propone bajadas más moderadas que las del Partido Popular especialmente en el IRPF Ciudadanos quiere bajar un punto el tipo máximo del cuarenta y cinco al cuarenta y cuatro el PP apuesta por dejarlo por debajo del cuarenta por ciento son ahora a las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 13 09:01 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado

Voz 13 09:08 noventa y un mil doscientos veintiuno Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 1933 09:22 cincuenta y tres

Voz 1727 10:35 a todos tenemos los ojos clavados en el juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo pero en Barcelona había en marcha otra gran investigación judicial sobre el uno de octubre que acaba de terminar la jueza que la instruía procesado a treinta altos cargos del guber de Puigdemont por participar en los preparativos del referéndum Radio Barcelona Joan Bofill un día

Voz 0931 10:57 bon día Se trata del juzgado trece que instruyó el embrión de toda esta acusación del juicio en el Supremo que encargó por ejemplo registros el veinte de septiembre la Conselleria de Economía la mayoría de procesados son altos cargos del Govern punta Mon pero digamos que son de la segunda línea del organigrama son por ejemplo secretarios generales de los departamentos de Presidencia o de trabajo también el director de comunicación o los todavía directores de tres o Catalunya Ràdio sea por promocionar planificar a contratar cualquier servicio Se considera que todas estas personas lo hicieron sabiendo que estaban cometiendo una ilegalidad

Voz 0027 11:27 con dinero público icono de objetivo común

Voz 0931 11:29 a referéndum la independencia Se les acusa de delitos que van desde la de desobediencia hasta la malversación pero la jueza no Beni rebelión y sedición Se declara que no es competente para juzgar estos delitos a los diecisiete imputados por malversación se les impone una fianza de cinco coma ocho millones de obras

Voz 1727 11:46 gracias Joan y ahora sí vamos con el juicio en el Supremo por el que siguen desfilando policías nacionales para dar su versión sobre cómo actuaron el uno de octubre el dispositivo policial más escudriñando en muchos años eso dice esta mañana Xavier

Voz 2 12:06 el Alfaro el dispositivo policial para impedir

Voz 1985 12:09 el referéndum ilegal en Cataluña el uno de octubre de dos mil diecisiete va camino de ser el más analizado el más escudriñando el más debatido en muchas décadas porque efectivamente de impago demostró que se podía impedir la convocatoria de la votación ilegal demostró la solidez del Estado de derecho de sus reglas del juego será difícil repetir aquel juego infantil aquel jugábamos a póquer íbamos de farol como lo definió una consejera de pulmón pero el precio pagado para sortear el mal mayor fue muy alto como se está viendo estos días en el juicio de bruces ante el Supremo la coordinación entre las tres policías Guardia Civil Policía Nacional y Mossos fue escasa o nula REM rompieron su aparente sintonía poco antes de la misma votación ya hay un lío tremendo sobre a qué hora y quién dio la orden de decretar quebrada la confianza entre los tres cuerpos destinados a colaborar empezaron en cambio a tirar cada uno por su lado reservar entre sí porque unos culpan a otros de los errores estratégicos del exceso de suavidad o de lo contrario el exceso de contundencia y hubo demasiada gente Jada con o sin uniforme ojalá el Supremo desentraña la verdad entre tantas verdades opuestas en caso contrario quizá habría que proponer la investigación parlamentaria porque esto no debería repetirse ni siquiera como caricatura

Voz 1727 13:29 son las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 1 14:31 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 14:35 con Pepa Bueno el consejo

Voz 1727 14:38 distracción de los supermercados Día Se rinde y recomienda a los accionistas que acepten la oferta de compra que les ha lanzado un Bank Nate ruso la cúpula de la empresa había batallado por el control de día pero ahora reconoce que no tiene más opciones y que si esta operación fracasa el futuro de la empresa no está garantizado ha ido ABAO buenos días buenos días

Voz 0137 14:58 eso que se resistieron pero el órgano de gobierno de esta cadena de supermercados ha contratado como asesores arroz Chaila Bank of America y los dos coinciden en que dadas las circunstancias no queda otro remedio así que con estos informes en la mano el Consejo por unanimidad recomienda a sus accionistas aceptar los cero con sesenta y siete euros por acción que propone el fondo líder One liderado por el ruso Mijaíl Friedman que tomará las riendas de la compañía si el fondo se hace con el setenta y cinco por ciento del capital ahora mismo tiene ya el treinta la opa se considerará exitosa Friedman sólo le faltará refinanciar con los bancos los mil cuatrocientos millones de euros de deuda que tiene la empresa

Voz 1727 15:30 en la Comunidad de Madrid ha terminado de poner coto a los pisos turísticos en la capital antes para que un piso se considerara así de uso turístico tenía calcularse más de noventa días al año entonces tenía que pedir licencia de declarar la actividad bueno pues con el nuevo decreto del Gobierno municipal esos acaba un propiedad Mario que alquile su piso tendrá que tener licencia desde el primer día Radi Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 26 15:57 qué tal buenos días y eso hay que añadir que el Ayuntamiento aprobó

Voz 1727 15:59 hace dos semanas un reglamento que endurecido mucho muchísimo los requisitos para conseguir esa licencia un reglamento que tendrá que adaptarse ahora a la norma

Voz 26 16:07 el regional con lo que ya contaba el Ayuntamiento que ya exigía una licencia y un acceso independiente en las viviendas ambas normas combinadas hacen casi imposible que un edificio entero se destine alquiler turístico Ángel Garrido presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0177 16:19 tendrán que presentar una declaración responsable un certificado de idoneidad que esté suscrito por un técnico competente una ratio máxima de personas también alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de esa vivienda los arrendadores deberán contar con un seguro de responsabilidad civil será obligatorio remitir Policía Nacional o Guardia Civil la identidad de las personas que se encuentre a los

Voz 26 16:39 todos los vecinos del centro reciben con alivio la nueva regulación pero dicen que todavía queda mucho por hacer les preocupan cosas en el aire como la inspección ayer mismo se manifestaban contra la justificación

Voz 1727 16:56 así llegamos a las siete y diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 1772 18:27 según el CIS las mujeres españolas retrasan cinco años su maternidad por los bajos salarios y la falta de conciliación Inmaculada de Logroño buenos días

Voz 0598 18:35 buenos días hace tiempo que tuvo una hija pero entiendo a las a las mujeres de hoy en día tuve mi hija a los veintinueve años yo tengo una hija que tiene veintinueve años en y por la cabeza de momento se le pasa el tener un hijo que esto o cambia los niños no nacen

Voz 1727 18:51 lo que va de ayer a hoy Inmaculada gracias el noventa y cinco

Voz 1772 18:53 ciento de los hombres menores de treinta años no tiene hijos Manuel de Madrid

Voz 29 18:57 cómo se puede cómo se puede organizar una familia con un sueldo seguro inestable precario Sin Futuro como es y no se puede planean organizar una familia

Voz 1933 19:08 gracias Manuel Marga de Barcelona quién sede

Voz 2 19:10 Enrique de la pareja quedarse a cuidar cuidar más

Voz 1933 19:15 ante de los mayores como de los pequeños realmente sus posibilidades profesionales quedan muy lastrada

Voz 0027 19:22 Anselmo de Pinto nos cuenta que este problema no es nuevo para él todo ello a mis dos hijos

Voz 30 19:28 en que tantos años tuve que dejar el trabajo por temas porque no era compatible y entonces al final todo que dejarlo para dedicarme a cuidarme chicos muchísimas grandes

Voz 1772 19:38 a Fernando el mejor incentivo para

Voz 31 19:41 la natalidad en una buena situación económica tengo dos compañero lo rozó con estudio universitario bien preparados jóvenes casados y no pueden tener dijo sigan porque no tienen un puesto de trabajo fijo así que han tomado la determinación de tiene que congelar los óvulos parece un cuento Gobelas futuristas pues no es la triste realidad

Voz 1727 20:01 muy bien triste que es esa realidad gracias Fernando VII y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 aunque Gutiérrez qué tal buenos días con siete grados hasta ahora en la Gran Vía hace frío también esta mañana las máximas no llegarán a los quince grados y esperamos chubascos débiles y ocasionales sobretodo esta tarde los taxistas llevarán a los tribunales el nuevo reglamento aprobado por la Comunidad de Madrid que según ellos les convierte prácticamente en Huguet heces la nueva normativa a la que ayer se dio

Voz 1933 20:32 Luz verde en el Consejo de Gobierno por primera vez permitirá a los taxi

Voz 1275 20:35 mis ofrecer a sus clientes tarifas cerradas antes de

Voz 2 20:38 hay Eto'o como ya hacen Hubert Gabi Fay también la opción de compartir coche con otros pasajeros Teresa Rubio

Voz 1933 20:45 Ángel Garrido ha dicho que el decreto sea elaborado con las aportaciones que les han hecho llegar los profesionales del taxi por lo que no esperan grandes protestas a parte de establecer precios máximos cerrados como la súbete CEI carreras por plazas con pago individualizado con lo que se regula la posibilidad de compartir taxi también abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer planes de amortización de licencias además les van a hacer una campaña

Voz 0177 21:08 la campaña de publicidad lo que expliques las grandes ventajas de un servicio público tan querido como ser taxi para todos los madrileños y lo haremos en breve en línea con el también con nuestro compromiso de poner en valor como digo este servicio público tan excelente tanta calidad tan querido por todos los años

Voz 1933 21:25 se trata de un reglamento muy bueno para los taxistas ha dicho Garrido que no legisla contra nadie no lo ven así desde una parte del sector la Federación Profesional del Taxi anunciado que

Voz 1275 21:34 dirá este reglamento de la Justicia Julio Sanz preside

Voz 1933 21:36 de como digo es una venganza

Voz 32 21:39 desde el hacia un colectivo que ha sabido ponerle en evidencia demostrando que en lugar de mirar para más de veinticinco mil familias en la Comunidad de Madrid se ha alineado con las plataformas eso cuatro titulares de juguetes que que deben hacer desaparecer el colectivo del taxi

Voz 1 21:57 la batería de decretos que allí

Voz 1275 21:59 era probó el Gobierno regional en el último Consejo de Gobierno de Ángel Garrido que mañana jueves renunciará a la presidencia para ir en las listas europeas del PP entre esos decretos se encuentra también Teresa el que endurece las sanciones a los salones de juego

Voz 1933 22:11 que permitan la entrada de menores sanciones de nueve mil euros por menor y la suspensión de actividad durante seis meses se hasta cinco años en caso de reinciden

Voz 1727 22:19 ya se mantiene en cien metros la distancia mínima

Voz 1933 22:21 más centros educativos y la obligación de que exista un control de entrada con registro en cada uno de los locales atención también a los recreativos infantiles porque este decreto también les tocó la exclusión de las más que las con juegos infantiles o deportivos que conceden fichas o elementos canjeables por regalos para prohibir como digo aquellas que presentan una apariencia similar a la de máquinas de juego para Dhul el cero coma siete por ciento de los impuestos del juego se van a destinar a políticas de prevención y tratamiento de la luz

Voz 1275 22:50 gracias Teresa es miércoles es diez de abril más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 26 22:55 el Partido Popular eleva el tono contra el PSOE en San Blas en el pleno del distrito de anoche la concejala popular Isabel Rosell acusaba al Gobierno de Sánchez de blanquear a los asesinos de ETA el PSOE abandonaba el pleno y después reprobada la acusación con el apoyo de Ahora Madrid pero sin el de Ciudadanos ni Pepe

Voz 1275 23:08 hoy sabremos quién encabezará la candidatura de Madrid en pie en la Comunidad el acuerdo con Podemos sigue en el aire aunque han presentado una lista unitaria liderada por Sol Sánchez el viernes doce de abril acaba el plazo para presentar confluencia el no

Voz 26 23:19 el decreto regional para regular los pisos turísticos elimina los noventa días de actividad para considerarlos como tal ahora tendrán que tener licencia desde el primer día hay notificar la identidad de los inquilinos a las autoridad

Voz 1275 23:28 en los deportes el Atlético de Madrid espera la decisión hoy del Comité de Competición sobre la expulsión de Diego Costa en el Camp Nou se puede enfrentar a una sanción de hasta ocho partidos como despierta el tráfico a esta hora de la mañana en la capital Alcázar buenos días

Voz 1275 24:55 qué tiempo nos espera para este miércoles Jordi Carbó buenos días

Voz 1275 28:25 Madrid en pie municipalista no descarta apoyar una nueva investidura de Manuela Carmena tras las elecciones del veintiséis de mayo y confía en que la alcaldesa de oro del caso a lo mismo con su cabeza de lista esto decía ayer el todavía concejal del Ayuntamiento Carlos Sánchez Mato que el lunes se proclamó ganador de las primarias

Voz 1985 28:40 es perfectamente posible también que eh

Voz 0362 28:43 los votos de Manuela sean necesarios para investir unos alcalde ha pues en este caso a mil coincidimos en el elemento fundamental es que no queremos que las políticas de derechas enseña de la ciudad ni realizadas por la derecha ni realizadas tampoco por la Izquierda

Voz 1275 28:58 sabremos quién encabezará la candidatura de Madrid en pie en la Comunidad el movimiento de la vivienda entra en campaña en Madrid diversos colectivos se manifestaron ayer en Lavapiés para pedir a los partidos políticos que apoyen políticas reales que garanticen este derecho que frenen los desahucios Javier Gil es uno de sus portavoces

Voz 36 29:15 se trata de que no puede haber doscientas sesenta y tres mil viviendas vacías en la Comunidad de Madrid de bancos de fondos buitres de grandes tenedores de vivienda en Madrid lo que sucede es que no te ofrecen un alquiler social sino que por el contrario hechos atreven a Tapia vivienda esa es la realidad a lo que no enfrenta

Voz 1275 29:30 y una cosa más este martes ha presentado el cartel de la Feria del Libro de Madrid motores Sara Morante diseñadora cántabra

Voz 37 29:39 es una lectora que sujeta un libro que como ven está en llamas una referencia importante Fahrenheit cuatro cinco uno de Ray Bradbury no tratada de una distopía en la que los libros están prohibidos pero hay cuarta mujer que hay libertad

Voz 1275 29:50 es decir que lleva esta feria

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1 30:06 hoy por hoy

Voz 2 30:11 comienza el miércoles diez de abril con la actualidad nacional e internacional alineada

Voz 1727 30:16 la cosa va de votos en España porque toca hacer la digestión del CIS la cosa va de votos en Reino Unido porque esta noche Sabra si Bruselas concede la prórroga solicitada por Theresa May iba de votos en Israel porque hasta ahora con el noventa y cinco por ciento del voto escrutado hay un empate técnico entre el primer ministro Benjamin Netanyahu su rival es centrista Benny Ganz en las elecciones generales vamos a mirar la prensa con detenimiento con Aimar Bretos Rafa Muñiz y Manuel Jabois hola buenas a pesar de eso el empate técnico en Israel los medios locales dicen que Netanyahu tiene vía libre para formar gobierno así titula a esta hora el periódico Haaretz que asegura que para gobernar el todavía primer ministro tiene que mimetizarse con las derechas

Voz 1772 31:02 ni siquiera la fuerza combinada de tres ex generales de las Fuerzas de Defensa ha conseguido desbancar al primer ministro que encara su quinto mandato leemos en The Times of Israel Netanyahu asegura este diario ha tenido la ayuda del presidente Donald Trump Allen con reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos

Voz 1727 31:18 el volví que lecturas hacen allí en Estados Unidos de éste el resultado pues el New York Times asegura que independiente

Voz 1772 31:23 demente de quién se convierta en el próximo primer ministro las elecciones han demostrado un revés humillante para Netanyahu que se tendrá que apoyar en grupos católicos y de derechas Si quiere gobernar el Washington Post dice que Netanyahu está luchando por su supervivencia política tras diez años

Voz 1727 31:39 el pop pero si hay alguien luchando por su supervivencia política en los últimos meses dos años ya y de qué manera es Theresa May El Times titula así a esta hora la advertencia de tus a Macron no humillan a Theresa May

Voz 1772 31:54 el presidente francés es uno de los más reticentes cuenta la prensa francesa a conceder un aplazamiento del Brexit Theresa May así que antes de la cumbre crítica de esta tarde leemos en el Times el presidente del Consejo Europeo ha pedido a los líderes de la Unión Europea y sobre todo a Macron que traten ha reunido con respeto o correrán dice el riesgo de envenenar de envenenar las relaciones futuras con Down

Voz 1727 32:17 lo que le pasa a Macron con este tema en Francia Le Figaro analiza esto es textual la calculada dice intransigencia de Macron frente al Brexit

Voz 1772 32:26 como si quisiera expulsar a los británicos el presidente francés ha mostrado su disgusto e impaciencia ante las dudas de Reino Unido diciendo que está listo para un Brexit a las bravas asegura este diario frente a él añade Le Figaro está Angela Merkel que ha adquirido el hábito de la Paloma siento más conciliadora y comprensiva con los británicos se alguno de los Veintisiete se opone hoy a esa

Voz 1161 32:49 prórroga Reino Unido va a tener que dejar el club

Voz 1772 32:51 Dario el viernes sin acuerdo una posibilidad leemos en el Frankfurter que quiere evitar a la desesperada Angela Merkel con quién blazer reunió ayer

Voz 1727 33:00 hace tiempo que no vivimos en Europa una noche una madrugada de vértigo no sabemos si esta próxima con esa cumbre en Bruselas va a ser así sobre el Brexit Aimar aquí El País publica un editorial muy contundente que titula caballos de Troya no

Voz 0027 33:13 dice que darle una prórroga más a Reino Unido podría ser letal porque si se le permite al país acudir a las elecciones europeas de mayo y ocupar responsabilidades institucionales podrían utilizar esa plataforma para boicotear las tareas más urgentes de la Unión por ejemplo y sobretodo el presupuesto comunitario sobre el que Londres siempre libra forcejeos egoístas dice el país Europa ya tiene suficientes problemas como para añadirle ahora un descomunal Caballo de Troya

Voz 1727 34:37 vamos ya con la digestión del CIS les recuerdo que a las ocho y media tendremos a su presidenta Tezanos aquí en Hoy por hoy empezamos el análisis con dos viñetas Aimar

Voz 0027 34:45 si la primera la de Gallego y Rey en el mundo dibuja a Pedro Sánchez eufórico con la encuesta del CIS en la mano muy sonriente dice así que pase al lado está Pablo Casado también con la encuesta la mano con cara de terror sudando diciendo que no pase esa es la primera la primera viñeta la segunda Peridis en el país se ve a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un coche volador en el aire en la puerta del coche que coches morado en la puerta ponen grande volvemos en lugar de Podemos hice Sánchez alegra esa cara Pablito que cuanto más alto volamos más opciones que ofrecen a mi vista que le contestar Iglesias señalando a al suelo si allí veo las carteras de Defensa de Exteriores de Interior

Voz 1727 35:24 las viñetas como lo clavan bueno todo es posible con tantos votos en el aire titula Anabel Díez su artículo en El País sobre sobre la reacción de los partidos claro

Voz 0027 35:34 a cuenta cómo los mismos partidos que público están despreciando los resultados esa encuesta en privado se han lanzado a escudriñar los muchísimos datos por territorio sobretodo que ofrece ese sondeo que es el más completo de todos la el país en portada el CIS da al PSOE opción de gobernar sin los secesionistas la portada del mundo Tezanos sirve a Sánchez Un CIS perfecto para arrancar la campaña ABC plantee en su editorial tanto CIS para tan poco resultado dice con diecisiete mil entrevistas y trescientos mil euros no han sido capaces de afinar los resultados en escaños en la razón Tezanos un CIS a la andaluza dispara al PSOE y hunde al PP una

Voz 1727 36:10 en flexión y una percepción primero la reflexión la de José Antonio Zarzalejos en El Confidencial

Voz 0027 36:16 dice un rasgo podría lesionar la puesta del juego preelectoral de Pedro Sánchez la vibración de prepotencia que transmite de que la partida suya de que lleva mano de naipes ganadores

Voz 1727 36:26 y ahora la percepción la de Claudi Pérez sobre Alves Rivera

Voz 0027 36:29 dice el líder naranja no está de humor este martes ha aparcado la acción apocalíptica de otras veces apenas ha atacado a Sánchez a quién veinticuatro horas antes le acusaba de estar inhabilitado ISE límite Rivera anunciar rebajas de impuestos en esta carrera alocada de las promesas electorales hacia el grado cero del sistema fiscal

Voz 1727 36:48 el publica hoy el diario punto es que la justicia ha condenado al dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros por dejar sin pagar obras en su casa

Voz 0027 36:55 una empresa suya de Espinosa de los Monteros fue condenada en dos mil catorce por no pagar esas obras de construcción de la vivienda de lujo es una casa de quinientos cuarenta metros cuadrados cuatro plantas una piscina Bono tras esa sentencia Espinosa de los Monteros declaró en concurso de acreedores esta empresa con lo que evitó pagar la condena ahora otro juzgado condena al dirigente de Vox al considerar que obtuvo un enriquecimiento injusto

Voz 1727 37:17 si fuera ya de la campaña y todos sus alrededores el país que somos ojo a este dato que destaca Info Libre casi la mitad de los hijos nacen ya en España fuera del matrimonio

Voz 1 43:02 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:04 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1 43:08 Volkswagen tiene el deporte es hoy por hoy Volkswagen ignoro cuándo para las personas

Voz 2 43:26 Messi sueña con levantar otra Champions claro lo dijo al principio de la temporada y hoy el Barça Sampe puede dar un pasito en esa dirección

Voz 1161 43:35 Old Trafford en el teatro de los sueños desde las nueve de la noche Manchester United Barça a ese puede ser el paso con la asignatura pendiente de los azulgrana de superar el muro de cuartos algo que no consiguen desde que levantaran en dos mil quince tres consecutivas quedándose en esa ronda dos mil dieciséis Atlético Madrid dos mil siete Juventus la pasada edición la Roma ayer lo recordaba HOL Werder adquiera de derrota

Voz 0588 43:55 vemos más como un estímulo que como otra cosa este año hemos respondido sobre todo en los momentos fuertes tanto en liga como en Champions con buenas actuaciones no es una garantía pero si no da cierta confiar red

Voz 1161 44:05 cooperado de melé ha viajado hasta todo bueno inscrito en la competición sólo se quedaron en Barcelona los lesionados Rafinha hay Vermaelen pero el técnico no arriesgará con el extremo

Voz 0588 44:13 no es la misma situación que el partido de León no es la vuelta del partido es la ida tenido en cuenta que en el anterior partido bueno forzamos seleccionó ir a correr un riesgo excesivo para que eso pueda volver a suceder

Voz 1161 44:25 es que yo no se van a encontrar los de Valverde Bruno lema en buenos días qué tal buenos días una noticia bueno hay una mala para Solskjaer en la previa finalmente no se ha recuperado Ander Herrera es una baja muy importante en el centro del campo sí que está para jugar Marcus Wright por seguramente es la estrella del equipo junto con el futbolista más importante en la parte delata que el portero español De Gea va a ser titular podría tener minutos también mata veremos si de inicio partido arbitrará el colegiado italiano Rocky a la misma hora en Amsterdam en el otro enfrentamiento de cuartos Ajax Juventus Bruno Cristiano Ronaldo está recuperado iba a ser titular los murió ayer Allegri no así Chiellini el jefe de la defensa pero que por un problema muscular se va a perder el partido buena ocasión para ver de nuevo a los de John de Lippi compañías que no tienen absolutamente nada que perder en este partidazo entre haya sí Juventus y que arbitrará el colegiado español del Cerro Grande ayer primeras dos entregasen las otras eliminatorias en Tottenham uno Manchester City cero en su nuevo estadio el de son lesión de Harry Kane razón pisotones que podría hacerle que se pierda el resto de temporada fallaban penalti a Agüero en El Larguero Fernando Llorente que jugó en la recta final unos minutos

Voz 1402 45:27 la verdad es que ha sido una victoria importantísima hemos peleado muchísimo quitarnos falta un poquito de tranquilidad con el balón era un partido complicado el sí que es un auténtico equipazo oí bueno estamos contentos con la victoria

Voz 1161 45:40 en el otro partido de dos Oporto dos cero goles de Keita incriminó no pudo celebrar casi a su partido doscientos setenta meses en Champions con victoria

Voz 0027 45:46 portero apela al partido de vuelta no vamos con un dos cero

Voz 0065 45:48 lo hemos podido meter un gol aquí en Liverpool y bueno para el partido de vuelta de Qatar en para el equipo inglés yo tengo claro la calidad que tiene este equipo la manera que podemos jugar no yo creo que esa entrega a esa fuerza esa garra que caracteriza ahí vamos a apelar a ella para el partido de vuelta si cien ser optimista yo creo que nosotros no podemos en ningún momento pensar realmente era esta pérdida

Voz 1161 46:07 la vuelta de ambos partidos en campo del City en el campo del Oporto el próximo miércoles diecisiete de abril

Voz 1 46:15 con otro serlo

