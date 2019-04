Hoy por Hoy (10/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la impresión de que todo se va a jugar en España en el último minutos afianza un poco más con el CIS de ayer nada está escrito todavía sólo tendencias en las que el CIS coincide esta vez con los sondeos privados el PSOE en primera posición el descalabro del PP devorado por Vox Podemos en la mitad de lo que fue Ciudadanos creciendo pero poquito todo está pendiente en realidad de ese cuarenta y un por ciento de indecisos que pueden darle la vuelta a cualquiera de los resultados de cada partido pueda hacer posibles gobiernos de diferentes combinaciones au colores pero el CIS pregunta por más cosas y convendría que los partidos y todos no perdamos de vista algunas de ellas en las tres semanas que quedan hasta la selección es lo que más preocupa a los españoles es con gran diferencia el paro seguido de la corrupción y el fraude y ojo porque como tercer problema nacional colocan a los políticos y a los partidos reflexión obligada para quienes en la política pero también en los medios en las redes han hecho de de la crispación un negocio y su razón de ser

es miércoles mitad de semana diez de abril los líderes europeos deciden hoy si le dan la prórroga Reino Unido de cuánto tiempo en Israel Hamás en dejamos el escrutinio electoral arroje ahora mismo un empate absoluto entre Netanyahu su rival de centro izquierda

Voz 1727 01:48 las sea Jerusalén dos noticias económicas ahora Aimar

Voz 0027 01:51 la primera el Fondo Monetario Internacional advierte de que el paro puede dejar de bajar en España para este año el FMI prevé todavía una reducción del desempleo de hasta el catorce con dos por ciento pero a partir del año siguiente las cifras están cariño

Voz 1727 02:03 el catorce por ciento de paro en España mientras la media en la zona euro está en la mitad en el siete noticias sobre el futuro de día

Voz 0027 02:09 el consejo de administración renuncia a seguir dando la batalla y acepta la OPA de Friedman

Voz 1727 02:15 durísimo reproche de la Fiscalía Instituciones Penitenciarias de la Generalitat de Cataluña por liberar a Oriol Pujol cuando sólo llevaba cincuenta y dos días en la cárcel a pesar de que estaba condenado a dos años y medio por corrupción

Voz 0027 02:28 dice la Fiscalía que eso envía un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir de que la ley

Voz 0789 02:33 no es igual para todos porque no se castiga con la misma severidad a los delincuentes con elevado estatus social respecto a los

Voz 1727 02:39 desfavorecido y un juzgado de Barcelona ha procesado por la organización del uno de octubre a treinta altos cargos de la Generalitat en tiempos de

Voz 0027 02:46 también a los jefes de la tele y la radio públicas catalanas serán juzgados por malversación y desobediencia pero no por rebelión y sedición

Voz 1727 02:53 la noche nos deja una dolorosa confirmación ha encontrado en Ecuador el cadáver de Manuel Tunde por el joven gaditano que desapareció hace cuatro días en un río se había ido Ecuador para hacer prácticas de enfermería y también la madrugada nos deja una historia muy emocionante hemos sabido que las Abuelas de la Plaza de Mayo han identificado aquí en España a una nieta robada por la dictadura argentina de Videla

Voz 0027 03:16 la mujer tiene ahora cuarenta y dos años nació en mientras su madre estaba presa de ella de la madre nunca más se supo pero su marido Carlos si está vivo y ahora podrá reencontrarse con su hija

Voz 2 03:26 nadie tiene inmunidad y los miles de

Voz 3 03:29 suspensión pase sin poder dormir esperando este momento

y en los deportes los fantasmas de Atlético Juventus y Roma esperan esta noche al Barça en su visita a Manchester

Voz 1161 03:45 los equipos ante los que cayeron en los culés en las tres últimas ediciones de la Champions y siempre en esta ronda de cuartos de final Valverde y la derrota en Roma aquella derrota

Voz 0027 03:53 hemos más como un estímulo que como otra cosa este año hemos

Voz 4 03:55 ha respondido sobre todo en los momentos fuertes tanto en liga como en Champions con buenas actuaciones no es una garantía pero sí

Voz 1161 04:02 la cierta confianza Conde en Vélez recuperado a las nueve de la noche Manchester United ahora mismo Ajax Juventus ayer Tottenham uno Manchester City cero Liverpool dos Oporto cero

sigue el buen tiempo sigue la lluvia en buena parte de España

Voz 0978 04:18 buenos días pero también esta situación empieza ya a tener las horas contadas

Voz 5 04:23 todo hoy el cambio del viento va

Voz 0978 04:26 mirar más al norte que los chubascos sean más persistentes en el Cantábrico durante la tarde todavía tormentas chubascos incluso intensos en prácticamente todo el interior peninsular sobre todo en puntos de montaña alcanzando algunas la costa del Mediterráneo especialmente de Cataluña y Baleares con temperaturas sin grandes cambios un poco de frío ahora mismo durante la tarde al sol ambiente agradable los próximos días eso sí estas tormentas irán desapareciendo

son las ocho ICIT

Voz 1727 04:55 colas y cinco en Canarias y nos acaban de llegar los datos de audiencia de la radio en España correspondientes al primer trimestre del dos mil diecinueve y un año más Iván XXVI consecutivos la SER es líder indiscutible

Voz 0027 05:09 según la primera oleada del Estudio General de Medios de dos mil diecinueve la radio hablada a experimentar todo un notable crecimiento de consumo del que se benefician especialmente la Cadena Cope y Onda Cero la Cadena Ser con tres millones novecientos ochenta y siete mil oyentes diarios de lunes a viernes se mantiene como líder absoluta de la radio española la Cope ocupa la segunda posición con tres millones trescientos tres mil oyentes seiscientos ochenta y cuatro mil menos que la SER ileso sigue Onda Cero con dos millones cinco mil oyentes que son casi dos millones menos que la SER la cuarta Radio Nacional tiene un millón trescientos ochenta y nueve mil oyentes

Voz 1727 05:42 además del liderazgo absoluto de lunes a domingo la SER es líder también en todos sus programas

Voz 0789 05:47 este programa Hoy por hoy es el más escuchado de las

Voz 0027 05:49 nanas con dos millones seiscientos cuarenta mil oyentes diarios Herrera en la Cope es el segundo con ciento cuarenta y ocho mil oyentes menos y más de uno de Onda Cero es el tercero con un millón trescientos veintiun mil oyentes menos que hoy por hoy Hora catorce lidera el tramo informativo de mediodía con quinientos veinte mil oyentes veintisiete mil más que en la oleada anterior La Ventana se mantiene firme en el liderazgo de la tarde de radio con ochocientos nueve mil oyentes de lunes a viernes Hora sigue siendo líder y la referencia informativa de las no ches con novecientos setenta y un mil oyentes El Larguero es el programa más escuchado de la noche deportiva con setecientos setenta y un mil oyentes Illa ser lidera también las madrugadas con el programa El Faro de Mara Torres que suma un total de doscientos cincuenta y cinco mil oye

Voz 1727 06:33 si la SER también lidera los fines de semana

Voz 0027 06:35 a vivir registra un importante crecimiento de audiencia tanto el sábado como el domingo el sábado roza los dos millones de oyentes el domingo suma un millón setecientos veintitrés mil más de doscientos mil oyentes más que la oleada anterior y Carrusel deportivo tamén lidera en su horario las tardes deportivas del fin de semana tanto el sábado como el domingo el sábado Carrusel suma un millón cuatrocientos setenta y seis mil oyentes el domingo un millón setecientos quince mil oyentes

Voz 0098 06:58 oye las radios musicales también ahí

Voz 1727 07:01 hoy la radio musical está liderada por una cadena de este grupo los cuarenta

Voz 0027 07:05 es cuarenta encabeza el ranking de la radio musical en España con dos millones setecientos treinta y cinco mil oyentes diarios son setecientos sesenta y tres mil oyentes más que la Segunda Cadena cien el programa despertador de los cuarenta Anaya se mantiene como el programa más escuchado de la mañana entre las cadenas musicales con un millón quinientos dieciocho mil oyentes Cadena Dial también del grupo de la SER es la tercera cadena musical más escuchada prácticamente igualada el segundo con un millón novecientos cincuenta y ocho mil oyentes y los cuarenta Classics estrena en el EGM con cuatrocientos sesenta y ocho mil oyentes que es un cinco por ciento más que el último dato de M ochenta

Voz 1727 07:39 estas son las notas de la radio a ustedes gracias por estar ahí a los compañeros de la COPE y Onda Cero enhorabuena han hecho un magnífico GM seguimos trabajando

Voz 1727 08:53 son las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias antes de meternos en la bulla preelectoral vamos en directo a los dos escenarios internacionales que son noticia a esta hora el primero Bruselas seguirse Elda Pastor buenos días hola muy buenos días el segundo Israel Beatriz le con Barry buenos días

Voz 11 09:09 buenos días empezamos en Bruselas los le

Voz 1727 09:11 interés comunitario se reúnen allí hoy para decidir por fin si aceptan o no la prórroga del Brexit que pide Reino Unido porque sino sino lo aceptan la ruptura sería ya mañana por la noche en fin al comienzo del viernes que va a pasar Griselda

Voz 0738 09:26 no la Unión parece convencida que el Reino Unido necesitará tiempo para llegar a kurdos interiores tiempo quiere decir una prórroga larga lo que equivale a dejar en suspenso la salida británica yeso implica que el Reino Unido tendrá que ir a las elecciones europeas y seguirá presente en las instituciones con todos los derechos y obligaciones de cualquier miembro a no ser que laboristas y conservadores aprueben el Tratado de salida antes del veinte de mayo escuchamos a Michel Barnier

Voz 12 09:54 mundo a todos los que están

Voz 0738 09:56 hemos en la mesa también el presidente del Consejo estamos buscando la fórmula para que sí confirman que se quieren ir puedan marcharse de manera

Voz 1727 10:04 de nada ha insistido ante ese termina

Voz 0738 10:07 era un borrador de conclusiones que ofrece a May la posibilidad que dure lo que dure la extensión porque aún no está claro si son seis meses o un año y medio puedan salir un mes después de aprobar el Tratado aunque hay que saber que de aquí a las seis que empezará esta cumbre queda un buen rato para varias

Voz 1727 10:25 a reuniones emoción gracias Griselda hasta luego y en Israel todavía siguen contando votos a esta hora el recuento está siendo largo y muy muy ajustado porque el primer ministro Netanyahu es su principal rival el centrista Benny Ganz llevan toda la madrugada practicamente empatados y así siguen con treinta y cinco escaños cada uno Beatriz

Voz 11 10:46 sí efectivamente empate técnico pero en la práctica gran victoria de Netanyahu porque del partido del primer ministro obtendría cinco escaños más de los que tiene a podría formar un gobierno sin demasiadas dificultades aliándose con partidos religiosos y de extrema derecha Netanyahu ganan también gracias al terrible descalabro del Partido Laborista israelí que pasa de diecinueve escaños a seis ya la alta abstención registrada entre los palestinos de Israel que representan un veinte por ciento de la población a esta hora parece imposible que su rival Gangs tenga como construir una coalición de centro izquierda que sume sesenta y un escaños la mayoría necesaria para gobernar

Voz 1727 11:26 gracias Beatriz le con Berry son las ocho y doce siete y doce en Canarias

Voz 0098 11:29 sí buenos días que en los dos sorteos del triple ex de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 3 11:39 en el sorteo de la mañana cuatro tres en el sorteo de la noche ocho

Voz 13 11:50 siete vidas que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social vida le el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 0098 12:01 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandiosas

Voz 14 12:10 buenos días hoy ha decidido comenzar el día con el pie derecho bueno conduciendo sólo con el pie derecho porque el Nissan Leaf es el cien por cien eléctrico más vendido en el mundo se conduce así con un solo pie y ahora con las ayudas de Nissan y del Gobierno tenerlo es más fácil que nunca quiere saber cómo descubre lo en Nissan punto es barra ayudas eléctrico

Voz 1 12:33 en la Cadena Ser

está llegando ya a los estudios de la Cadena SER el presidente del CIS José Félix Tezanos vamos a analizar con él a las ocho y media la macroencuesta preelectoral que publicaron ayer

Voz 1508 13:11 esta encuesta tiene una muestra muy representativa más de dieciséis mil entrevistas pero en su contra juegan dos factores es una foto fija de las dos primeras semanas de marzo y el porcentaje de indecisos exalto por eso el politólogo Pablo Simón es prudente a la hora de sumar bloqueo

Voz 1671 13:25 porque insisto escaños marginales decisivos pueden suponer el que las horquillas que estamos viendo en esa encuesta que están entre los diez y los dieciséis diputados oscila de un lado de otro y por lo tanto sea la diferencia entre una mayoría entre los tres partidos de PP Ciudadanos y Vox o que por ejemplo nos quedemos en una situación en la que el Partido Socialista es el más votado

Voz 1508 13:44 se puede elegir pareja de baile Belén Barreiro estuvo al frente del CIS hasta dos mil diez y hoy dirige cuarenta dB para ella la clave está en que entre los españoles que han decidido ir a votar más de un cuarenta por ciento no sabe a quién

Voz 15 13:55 dudan entre distintas opciones hay dos partidos que destacan Ciudadanos y Por otro lado el PSOE sobretodo el PSOE es el partido que más podría verse beneficiado o perjudicado por las decisiones finales de los

Voz 1508 14:09 actores y cómo se reparte el doce por ciento de votos de Vox responde Kiko Llaneras analista electoral del país

Voz 0789 14:15 por provincias Alicante Murcia muchas provincias andaluzas

Voz 1508 14:21 así las dos castillos otra de las claves es el peso del nacionalismo catalán según Carles Castro analista electoral de La Vanguardia las cifras del CIS son exageradas

Voz 16 14:29 el nacionalismo catalán nunca ha obtenido más de dieciocho escaños en unas elecciones generales piel macro sondeo del CIS le atribuyen al amenas que entre veintiuno y veintitrés parece demasiado que Esquerra duplique su resultado de dos mil dieciséis

Voz 1508 14:41 por delante toda la campaña y la jornada electoral casi tres millones españoles deciden su voto ese día

Voz 1727 14:47 una de las preguntas que plantea el CIS en este sondeo es cómo se definiría usted en política y ahí cada uno responde conservador liberal progresista socialdemócrata lo que sea pero llama mucho la atención cómo entre los más jóvenes los menores de veinticinco años el número de personas que se define como feminista duplica quiénes lo hacen en el resto de franjas de edad en el marco de la campaña Mariola al herido buenos días buenos días Pepa varios colectivos de mujeres han planteado sus peticiones electorales a los partidos les reclaman compromisos contundentes contra la explotación sexual y gestación subrogada piden a los partidos tipificar como delito el alquiler de vientre es en el extranjero una práctica ilegal ya en España y la prohibición en nuestro país de la publicidad y toda la actividad de los intermediarios que se enriquecen con este negocio con catálogo de sanciones a agencias bufetes de abogados entidades de crédito profesionales Alicia Millares es portavoz de la Plataforma No somos vasijas

Voz 17 15:44 que el feminismo no está dispuesto ya a declaraciones formales de partidos políticos que dicen ser feministas que no incorpore en sus agendas en sus programas electorales actuaciones concretas contra la práctica del alquiler de vientre es la prostitución

Voz 1727 16:02 para abolir la prostitución demandan entre otras medidas castigar el consumo penas de cárcel para los dueños de los burdeles gracias Mariola son las ocho y dieciséis las siete y dieciséis en Canarias

Voz 18 16:15 el setenta y cinco por ciento de los pubis se inspiran en las fotos que aparecen en las redes sociales para disfrutar de este pescado recién salido del maras de esas frutas y hortalizas de ese aceite de oliva virgen extra tan rico comparte

Voz 1508 16:30 solamente dos de España Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Gobierno de España

Voz 19 16:35 en Carrefour Carrefour Marchetti Carrefour punto puntos tiene súper chollos diarios hoy pacto solomillo que junto a cinco euros con cincuenta el kilo paga menos cara

Voz 1 16:45 jo Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:50 el cáncer de páncreas afecta en España a unas ocho mil personas cada año y tienen una tasa de supervivencia muy baja a los cinco años del diagnóstico sólo un cinco por ciento por eso es tan tan importante el avance que ha logrado el equipo del investigador Mariano Barbacid han conseguido eliminar ese cáncer en ratones que es un paso que puede ser un paso fundamental para lograrlo dentro de no se sabe cuánto tiempo ojalá en

Voz 3 17:13 manos que lo que hoy aquí se presenta no va a servir para los paz para las personas que en este momento tienen paciente tienen cáncer de páncreas porque estos resultados van a tener una aplicabilidad como mínimo dentro de cinco o diez años

Voz 1727 17:30 la prudencia fundamental siempre en estos casos para no generar falsas esperanzas lo que no quita para celebrar Jabois la noticia extraordinaria que es este avance

Voz 1389 17:40 la prudencia y además el relevancia mediática mucha está teniendo esta noticia fíjate de qué manera recordamos con detalle grandísimos cambios políticos sociales pero con los cuesta más como sociedad que esté recuerda abarque avance eso descaro quinientos científicos de esto creo que no podemos culpar a los medios por lo menos en esta ocasión y en muchas otras ocasiones que se han producido estas noticias le damos o Nos acercamos a darle el valor que tienen pero por ejemplo dónde estaba usted no está pregunta tan habitual cuando el VIH dejó de ser una enfermedad mortal al ser una enfermedad crónica cuando se demostró que los antirretrovirales acababan con con la mortal

Voz 1727 18:14 la fecha histórica sin duda nadie la recuerda vamos

Voz 1389 18:17 la cuerda habitualmente miramos atrás y los que no vivíamos entonces nosotros sabemos todos los detalles por ejemplo de cuando llegó el hombre a la Luna pero no cuando el hombre llegó al hombre cuando se descubrió el ADN lo estudiamos lo sabemos pero lo tiene esa relevancia o impacto nosotros el dónde estaba usted cuando aplicado a grandes movimientos que configuran el mundo pero todavía no o no del todo por lo menos aplicado a lo que nos hace vivir mejor lo que nos hace vivir más años o lo que nos hace también saber mejor quiénes somos pues escucha

Voz 1727 18:42 a esto frente avances como éste están quienes se empeñan en nadar contra la marea de la ciencia ponernos en peligro a todos hablamos de los anti vacunas un ejemplo sangrantes está viviendo en Nueva York la ciudad sufre el peor brote de sarampión en tres décadas el alcalde Bill de Blasio acaba de anunciar que multará a quienes se nieguen a vacunarse corresponsal Marta del Vado buenos días

Voz 1510 19:03 buenos días en varios barrios de Brooklyn en lleva tiempo circulando un manual de seguridad para las vacunas según la portada aparece un folleto informativo pero en sus textos aseveran falsedades como que las vacunas causan autismo que contienen células de fetos humanos abortados y ADN de monos ratas y cerdos el manual está creado por un colectivo judío ultraortodoxo cuyas comunidades son el foco del brote de sarampión más grande de Estados Unidos en décadas y argumentan motivos religiosos para no vacunarse a pesar de que la mayoría de rabinos aconsejan la inmunización desde octubre se han contabilizado casi trescientos casos la mayoría de mí

Voz 0098 19:38 no es una vacunados

Voz 1275 19:41 el alcalde de Nueva York ha declarado la emergía

Voz 1510 19:44 a Sanitaria Bill de Ignacio asegura que la única manera de parar el brotes vacunado a que no lo esté así que los vecinos de las áreas afectadas tendrán que hacerlo obligatoriamente durante los próximos días y si no lo hacen serán multados con organización Mundial de la Salud asegura que el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños menores de cinco años a pesar de que existen vacunas seguras y eficaces

Voz 1727 20:07 mirar hacia adelante Jabois caminar hacia adentro

Voz 1389 20:09 tengo que atrás una única medida pionera de multar a la gente que no

Voz 1727 20:13 la Junta hasta mañana aunque sí son las ocho y veinte y veinte en Canarias

Voz 1275 20:24 qué tal buenos días con siete grados en la Gran Vía hasta ahora se mantiene el frío en Madrid esta mañana mediodía apenas llegaremos a los quince grados con algunas nubes y chubascos débiles que se espera sobre todo esta tarde PP y Podemos se agarran a los indecisos el vicepresidente Pedro Rollán y la portavoz de la formación Mora de la Asamblea Clara Serra han valorado aquí en la SER La ventana de abrí la encuesta del CIS conocida ayer que lleva proyección de escaños por provincias el Congreso Ike Madrid da la victoria al PSOE el PP perdería prácticamente la mitad de escaños quedaría segundo con nueve mientras que ciudadanos y Unidas Podemos pelearán por ser la tercera fuerza con entre seis y ocho escaños posiblemente estas son unas de las elecciones más importantes porque hay un número muy importante un número muy elevado de indecisos que van a tomar su decisión de elegir su sentido de voto los últimos días las últimas debatir

Voz 0098 21:13 dadas las cosas más importantes es que en cuarenta y dos por ciento de indecisos eso quiere decir que cuatro de cada diez españoles españolas no han decidido su voto y que está muy abierto

Voz 1275 21:21 sobre todo muy abierto por la izquierda hoy sabremos quién encabezará la candidatura de Madrid en la Comunidad una plataforma que conforman Izquierda Unida hay anticapitalistas y que espera sumar aún a Podemos en esas listas hay tiempo para el para el viernes para tomar una deuda misión ese día termina el plazo para presentar las confluencias Romy Arce número dos de Madrid en pie municipalista en la candidatura a la capital apuesta por ese acuerdo bueno hay

Voz 0394 21:45 de todas las que estamos aquí consideramos que es deseable llegar a un acuerdo o acuerdo como hemos dicho muchas veces sobre bases democráticas y desde luego que recoja la pluralidad y la diversidad de las fuerzas políticas de la izquierda que trabajamos en Madrid en defensa de la de la mayoría social tanto si consideramos que deseaban

Voz 1275 22:06 en unos minutos Pepa Bueno entrevista aquí en la SER al presidente del CIS José Félix Tezanos treinta contando hoy la ser uno de los manuales que se utilizan en los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid utiliza la imagen de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho que tenía el escudo del águila para enseñar la Carta Magna a niños de siete y ocho años no año dos mil diecinueve después de que esa Constitución se cambiará para no llevar el águila en la portada en mil novecientos ochenta y uno la editorial Oxford University Press ha elegido esa imagen para ilustrar sus contenidos sin ningún tipo de explicación a los niños esto les puede confundir como asegura Camilo Gere Pérez

Voz 20 22:41 dentro de la FAPA Giner de los Ríos a dicte la imagen de la Constitución española con el anda sin pueblo de un régimen dictatorial anterior sin ningún tipo de pregunta o explicación y que de alguna manera puede confundir a un alumnado de tan sólo siete u ocho años como si no supiéramos que ya en mil novecientos ochenta y uno hace treinta y ocho años fue democráticamente sustituido por el actual escudo heráldico

Voz 1275 23:06 la editorial reconoce a la Ser que no ha sido afortunado que esa imagen se ha retirado de los nuevos manuales

Voz 21 23:13 más noticias en titulares con el sector del taxi llevará ante la justicia el decreto aprobado por el Gobierno regional que los convierte prácticamente en BTT consideran la medida una venganza hacia el sector que exigía la regulación para negocios como Uber o Cádiz

Voz 1275 23:25 el nuevo decreto del juego contempla sanciones de hasta nueve mil euros por menor que acceda a los locales y suspensión de actividad de hasta seis meses Garrido ha enviado la norma la comisión jurídica antes de su aprobación definitiva

Voz 21 23:35 quince personas han sido detenidas por pertenecer a una banda criminal dedicada a comprar vehículos de lujo en otros países de Europa y venderlos en España manipulando el cuentakilómetros la Guardia Civil calcula una estafa de cuatrocientos mil euros con casi medio centenar

Voz 1275 23:46 y la plataforma Change punto org Yaiza lado una oreja de más de dos metros de altura para que los ciudadanos graben sus mensajes para los líderes políticos será instalado en la capital hoy hasta escultura gigante estará ubicada en la plaza de Isabel

Voz 6 24:00 te postes

Voz 12 37:00 Irán pueden ser mayores a medida que se defina más mayor número de personas que todavía están indefinidas pues por la sencilla razón porque hay una incertidumbre devoto de comportamiento electoral porque en este momento el sistema de partidos en España es distinto a como era antes en este momento hay un partido principal que es el PSOE luego hay cuatro partidos que tiene una proporción de voto muy similar entre sí lo cual quiere decir que las circunscripciones con cinco escaños pues van a bailar los escaños muy pocos votos poquísimos votos en el último momento puede llevar un escaño a uno y otro partido eso no somos saber hasta el mismo momento de las elecciones lo que es muy bonito sería una incertidumbre porque claro da a todos los ciudadanos pone en mano de todos los ciudadanos el poder de decir eso que pasa habitualmente en las encuestas nos dicen de antemano lo que vamos a votar es un poco raro pero sin embargo ahora todo depende del voto que sea

Voz 1727 37:51 de todos los datos que ofrece este CIS que se publica ayer cuál de genera mayor incertidumbre a su presidente

Voz 12 37:58 hombre yo creo yo por ejemplo los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente responden a un procedimiento de obtención de los muy riguroso en este caso a un sistema un modelo de imputación que utilizan nada más ni nada menos que ciento cuatro variables documentadas dediquen es una cosa alegre decir a ojo yo veo los datos como cualquiera que puede ver los datos médicos cosas que me llama un poco la atención

Voz 1727 38:22 cuál es por ejemplo yo no

Voz 12 38:24 lo de ver claro que el PP haya caído tanto es una opinión personal resuena opinión científica los datos son los que han salido yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dicen las encuestas lo que dicen los datos en este momento que puede tener un voto oculto y eso puede ser un vuelco total a la situación es decir dependiendo de esos votos el último momento pues podemos encontrarnos con que los tres partidos de la derecha que en este momento en la encuesta no dan mayoría si pueden darlo en la en la práctica es decir que eso no está concluido no está cerrado la encuesta es la foto fija del momento del uno al dieciocho de marzo las encuestas que se han hecho en este momento con mucha gente indecisa todavía lo que significa que de aquí

Voz 1727 39:03 mucha mucha gente está porque hay tanta gente indecisa en esta ocasión

Voz 12 39:06 pero es un doble fenómeno curioso porque hay mucha gente que dice que va a participar a la pregunta de usted va a votar en las próximas elecciones del veintiocho de abril nada menos que el setenta y seis con tres dice que sí seguro diez con tres que probablemente si lo cual es un ochenta y tantos por ciento sea si se produce esa participación sería enorme pero a su vez de todos estos hay un cuarenta y uno por ciento que te dicen que todavía no han decidido qué partido te dicen los tres partidos

Voz 1727 39:36 a qué atribuir ese indecisión tan elevada pues repartidos

Voz 12 39:39 yo creo a dos cosas en primer lugar a la volatilidad que hay cada vez más volatilidad en la opinión pública y en segundo lugar al hecho de que estas elecciones son ese tipo de elecciones que Seaman crucial eso coyunturales que estamos entre una encrucijada de caminos entonces tirar por un camino u otro tiene muchas consecuencias para la vida práctica de las personas entonces aunque los políticos nos planteamos a veces en el mundo de la política de comunicación las clases deja hay muchos ciudadanos que lo dicen que gano yo que pierdo que pudo perder si pasa esto es una reflexión muy gorda entonces claro es igual que ocurrió en el año setenta y nueve ochenta y dos eran decisiones

Voz 1727 40:11 entonces la gente lo piensa mucho fracaso ya que estamos ante una lección de de esa trascender yo creo

Voz 12 40:16 que si yo creo que desde luego se está analizando poco los escenarios poselectorales posibles que puede ocurrir si aquí hay un Gobierno progresista liderado por el PSOE o un gobierno de las tres derechas las consecuencias son enormes es decir eso de hay que creérselo que están prometiendo alguno si hay que creérselo es hoy ponerlo encima de la balanza hay mucha gente que lo está evaluando en este momento

Voz 1727 40:36 todo el voto ocultó en esta ocasión es de Vox

Voz 12 40:39 no yo creo que no no probablemente vos tiene un voto oculto que no ha emergido en otras elecciones a veces algunos los califican como el voto tardo franquista o pues franquista no franquista nacional populista es un fenómeno nuevo mucha gente que no ha votado nunca porque piensan que la democracia no es buena que no está a favor de los derechos de las mujeres que tienen posiciones autoritarias frente a la vida eso es rechazan la democracia en general eso existe en toda sociedad en España no habían tenido un referente a lo tiene claro como tienen Alemania en Francia en otros países

Voz 1727 41:09 cosa que quiere decir que puede sacar de la abstención a gente que no abunda

Voz 12 41:12 pues eso eso sí que no es medible eso sí era era antiguo voto oculto del PP se podía calibrar por dos razones porque el voto estaba decidido y estaba oculto y en segundo lugar porque no venía de la abstención sino que estaba ahí y había métodos ahora estamos ante una impredecible edad mayor sea este Good este voto no lo sabemos no sabemos en primer lugar que iban a hacer muchas personas que no han decidido todavía qué van a votar otras absurdo pretender saberlo y en segundo lugar ese voto que está en la abstención siempre del voto digamos estructural de la negativa sistema por la derecha y demás cita pues tampoco sabemos evaluarlo

Voz 1727 41:45 si el CIS es una foto una foto que termina de de hacerse el dieciocho de marzo lo que parece claro es que encabeza hasta el PSOE y le voy a leer lo que escribe José Antonio Zarzalejos sobre Pedro Sánchez en El Confidencial dice Zarzalejos un rasgo podría lesionar la puesta del juego preelectoral de Sánchez la vibración de prepotencia que transmite de que la partida es suya de que lleva mano de naipes ganadores

Voz 12 42:12 la verdad es que no lo yo no yo es obvio así yo incluso lo escucho que escucho las noticias como todos ir que noticia es el dice esto esto es esto no abierto el tema está muy abierto está abierto puede pasar todos puede puede formar mayoría digamos una mayoría in the que algunos no han previsto como ocurrió en Andalucía Andalucía no está de esta situación es distinta eh la Andalucía de pronto nos encontramos todos todos se impuso con la sorpresa de que el tripartito pues formó informó gobiernos aquí es que no es una especulación forma Gobierno Andalucía está gobernando Andalucía con qué consecuencias prácticas esa es la cuestión pero vamos yo creo que más bien he presidente Pedro Sánchez en este momento están la política de los hechos a las cuestiones de las medidas concretas no

Voz 1727 42:52 en está más movilizado ahora mismo la izquierda o la derecha

Voz 12 42:56 yo creo que están las dos yo creo que está en las dos hay hasta movilización en los dos pero más en la en el en el caso del PSOE pero lo más en caso de voz por otro en el caso de los tres partidos que están en la derecha hay una competencia doble por una parte el PSOE y por otra parte entre ellos que eso es lo que está llevando tanta tensión a la campaña entonces claro ellos mismos probablemente tienen tanta información interna sobre lo que está pasando que ven que día a día hay flujos de votos que circulan entre entre ellos mismos no entonces son tres personas como tres personas metidas una cámara negra con una competencia terrible

Voz 1727 43:32 son las ocho y cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias vamos a hacer una pausa y abro ya esta conversación en la mesa con Giuliana con Teodoro León Gross y con Mario Lobo

buenos días señor Tezanos si algo estamos viendo en todos los sondeos esquela

Voz 0027 46:08 la decisión de voto de los españoles cada vez se retrasan

Voz 0789 46:11 más sin embargo esto coincide justamente con una legislación que tenemos es que se está está prohibido el publicar

Voz 1671 46:17 encuestas aunque sigan haciendo por parte de los partidos y los medios de comunicación cinco días antes de la elección por lo tanto en un tramo crucial de la campaña electoral vamos a ciegas usted cree que habría que impulsar una reforma para que efectivamente los ciudadanos pudiéramos conocer sondeos hasta el mismo día de la elección