Hoy por Hoy (10/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:23 el presidente del CIS explica aquí en Hoy por hoy el macro sondeo preelectoral José Félix Tezanos reconoce que algunas de las conclusiones le han sorprendido incluso a él cree por ejemplo que la caída del Partido Popular el día de la jornada electoral no será tan pronunciada

Voz 4 00:39 como la que pronostica el sondeo los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente ahora yo veo los datos como cualquiera que puede ver los datos ya y cosas que me llama un poco la atención cuál es por ejemplo yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto es en opinión personal es una opinión científica los datos son los que han salido

Voz 1727 00:57 Tezanos ha hablado también Aimar del alto nivel de indecisos que está por encima del cuarenta por ciento

Voz 0027 01:02 lo achaca a la alta volatilidad del voto y el carácter de esta selección este verano existe que el mapa de partidos en España ha vivido en los últimos años una revolución que eso dificulta enormemente el trabajo demoscópico de ahí las amplias horquillas en la atribución de escaños de este estudio condicionado asegura por la enorme incertidumbre del momento político actual pero las críticas se acumulan isla última y una de las más estridentes la del presidente del PP de Baleares Bell con Vine

Voz 5 01:30 antes de concluir que deje de beber antes de publicar esas encuestas no sé si es de risa o en serio están jugando con el dinero de los españoles no se puede jugar de esta manera es de traca

Voz 0027 01:42 en Argentina las Abuelas de la Plaza de Mayo han localizado a otra nieta robada durante la dictadura es la número ciento veintinueve iraquí en España tiene cuarenta y dos años se va a poder encontrar con su padre al que nunca llegó a conocer en Galicia hoy se sienta en el banquillo de los acusados el chicle José Enrique a Boeing sino confesó Diana Quer va a ser juzgado por intentar secuestrar en el verano de dos mil diecisiete a una joven en Boiro en A Coruña la Fiscalía pide para él más de quince años de cárcel Radio Galicia alharaca pelo

Voz 1271 02:10 en media hora el chicle se sienta en el banquillo por este intento de rapto en diciembre de dos mil diecisiete que precipitó su detención y la confesión del crimen de Diana Quer José Enrique a Win se enfrenta a quince años y diez meses de prisión el Ministerio Público sostiene que esperó a la víctima de Boiro en un lugar con iluminación escasa sin viandantes con la clara intención de abordarla para después asaltarla sexualmente el chicle va camino de los Juzgados de Santiago desde la cárcel de Teixeiro adonde ha sido trasladado desde Mansilla de las Mulas en León la víctima ha pedido amparo para preservar su identidad comparecerá tras un biombo

esta mañana se han publicado los datos de la primera oleada del EGM de este año dos mil diecinueve La Ser repite líder indiscutible de la radio española ya son veintiséis consecutivos tres millones novecientos ochenta y siete mil oyentes escuchan la Cadena Ser cada día

la Cope ocupa la segunda posición con tres millones trescientos tres mil oyentes San seiscientos ochenta y cuatro mil menos que la SER les y de Onda Cero con dos millones cinco mil oyentes casi dos millones menos que que la SER y en cuarta posición Radio Nacional con un millón trescientos ochenta y nueve mil oyentes este programa Hoy por hoy es el más escuchado de la radio en España con dos millones seiscientos cuarenta mil oyentes

gracias por seguir ahí Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 1727 04:39 en el capítulo de hoy en esta mañana de miércoles hemos invitado al hombre del día a José Félix Tezanos buenos días

Voz 5 04:46 buenos Dios y dice que Pedro Sanz dupliquen

Voz 1727 04:50 a las urnas los datos sobre las urnas de votos

Voz 5 04:54 es el mejor presidente del mundo mundial para puestos once este verano esto lo que contempla Green

Voz 1727 05:37 desde el PSOE

Voz 1482 07:40 critica tanto la ida como la vuelta en las leyes en alero al Poder Judicial tenemos una prohibición estricta de intervenir en asuntos que tuvieran algo que ver con tu paso anterior por la política hay un deber muy estricto también de de abstención a mí lo que me llama la atención es que siendo yo mujer y progresista se me saca mucho más todo esto que al actual presidente del Tribunal Supremo que volvió de la política con el con el Partido Popular y otros grandes cargos a mí me parece más honesto que hacer política con la toga puesta eméritos ante los Polly

Voz 1727 08:13 sí no él preguntaba tanto por si es ético estético no

Voz 1482 08:15 viejo personalmente complejo me imaginaba así si nadie en mi caso muchísimo más a para mí fue dificilísimo volver e incluso bueno el compartir espacio con aquel juez que con el ministro Soria entonces me hizo mi propia trampa de cloaca por resumirlo muchísimo me creaba un miedo físico y me buscaron incluso otros espacios y otros recorridos para entrar en Ciudad de la Justicia para mí fue tremendo

Voz 1727 08:38 porque el caso de Victoria Rosell y ahí vamos se hizo famoso en el dos mil dieciséis fue víctima de lo que el exdirector del mundo David Jiménez confiesa ahora en el libro que acaba de publicar y que se titula el director que fue una conspiración dice vamos a recordar aquella conspiración con Javier Álvarez Javier buenos días

Voz 0027 08:56 buenos días Pepa L pasó la señora Rosell pues

Voz 0689 08:58 no es mala definición esa trampa de cloaca no es desde luego mala definición esta es la historia Pepa de una doble conspiración para quitar de enmedio a una rival política y al tiempo a una rival en el juzgado esta juez estaba investigando un empresario por un delito fiscal cuando decidió dar ese paso del que hablabas a la política la forma de llevar de tramitar el caso los interrogatorios no le parecieron correctos a su rival político al ex ministro del Partido Popular José Manuel Soria que aprovechó esa oportunidad para presentar una querella contra Rosell por retrasos en la trama la acción de la causa de forma paralela el juez Salvador Alba que sustituye a Rosell provisionalmente en el juzgado mientras ella pasa la política organiza una maniobra falsa para perjudicar la carrera política desde luego profesional de Victoria Rosell y favorecer la querella del ex ministro Soria amigo y rival político de la magistrada Se trataba de una conspiración en toda regla para tratar de imputar actuaciones

Voz 0027 09:53 populares a Rosell y propiciar con ello el archivo

Voz 0689 09:56 lo de la causa contra el empresario Ramírez y a la vez que prospera la querella

Voz 5 10:00 ya de Soria que finalmente como sabemos fue archivo

Voz 0689 10:02 así pues esta querella de Soria se desestimó el juez Alba ahora mismo espera que se inicie un juicio contra él por nada menos que cinco delitos por los que se enfrenta a penas de catorce años de cárcel

Voz 1482 10:15 casi un guión de serie lo que acabas de contar Javier

Voz 5 10:18 con un guión de series señeras

Voz 1727 10:20 te iba a preguntarle sino terminó asqueada de la política pero en realidad a usted la pinzas el hacen un juicio político

Voz 1482 10:26 sí para mí fue muy duro porque precisamente el que utilizaran contra mí a la justicia a un magistrado ir me rompió algo que yo pensé que era muy difícil de romper en mí o en casi cualquier juez de de a pie que es una una confianza pues en en en en nuestro Estatuto en los en los compañeros es muy duro enfrentarte a uno de ellos yo ahora que está saliendo lo de las cloacas con sus tres patas política mediática hay policial pienso que en la de gente que está diciendo bueno es que son compañeros incluso en el gremio periodístico pese a gente que está del desde luego muy a la altura precisamente cuando has vivido mafias cuando has estudiado incluso investigado crimen organizado sabes que la frase es compañero es auténtico alimento para la corrupción sea policial sea judicial no son compañeros son ovejas y místico osea periodista

Voz 1727 11:20 la señora Rosell no pudo presentarse a las elecciones de junio del dieciséis por esta conspiración e IU vuelve ahora a intentarlo el veintiocho de abril usted es jueza podemos propone una unidad de élite que luche contra la corrupción institucional que no dependa del Ministerio del Interior sino de jueces y fiscales pero estamos viendo lo que lo que le ocurrió a usted en el mundo de la justicia pondría la mano en el fuego por todos los compañeros de la judicatura Hoyos también participan de las tramas lo de Salvador Alba es una cosa excepcional

Voz 1482 11:53 sí hay vamos completamente hay una a nivel de de independencia creo que muy razonable los jueces debas sin embargo un nivel de conexión con la política que hay que que hay que eliminar en la cúpula judicial lo de la Policía dependiente judicial auténticamente judicial está en la Constitución el artículo ciento veintiséis y no se ha desarrollado nunca en países como Italia tuvieron muy claro que para que hubiera operaciones es como la tanto la operación y de manipular del fiscal Antonio Di Pietro fue esencial que la policía no dependiera del Gobierno investigado los policías saben que es su mayor injerencia en la ineficacia determinadas investigaciones es precisamente la Política por supuesto nos quejamos todos de falta de medios pero cuando el Gobierno investigado tiene o el partido investigado puede ser también un gobierno autonómico tiene la llave de la documentación y del personal ahí no puedes contar con policía que dependa de ellos eso quiere decir es es muy la acción institucional es que es muy claro que no puedes contar con con la el investigado para la prueba incriminatoria y eso yo lo he vivido como un juez ha no puedo dar nombres pero yo he pinchado teléfonos intervenido teléfonos por orden judicial en los cuales se dejan de utilizar preguntas a la Unidad especializada Udyco Udef cómo es posible que esa figura política deja un teléfono que el mes anterior tienes la factura eso me llamadas mensuales y te dice su señoría yo como inspector jefe dado cuenta al comisario de comisario al delegado del Gobierno ya eso no puedes

Voz 1727 13:29 usted que tiene experiencia en todos los frentes porque tiene experiencia como jueza experiencia como político y además como víctima de esta conspiración diría que la situación en España es muy excepcional más grave que en países de nuestro entorno porque a veces claro la la acumulación de noticia es en los últimos años da una imagen de España que cuando te vas a las estadísticas no no no sé correr

Voz 1482 13:51 es cierto quizá no es tan excepcional pero sí es muy frustrante la falta de de reacción de la política activa la política institucional ávido silencios excesivamente elocuentes alguna reacción tardía que sin duda se agradece pero es evidente que hay personas que se autodenomina nombres de Estado que si un problema de Estado que afecta directamente a la esencia de la lo gracia de paso perjudica un rival político y se pueden aprovechar demuestran que no son hombres de Estado son hombres de partido político con muy poca altura política de la policía política que

Voz 1727 14:28 Pina de la que bueno lo acabamos de saber hasta dónde llegó su actividad o llega según goles ya que crea

Voz 1482 14:37 la inestabilidad brutal cualquier

Voz 1727 14:39 corrupción policial en cualquier país

Voz 1482 14:42 sí pero claro en nuestro caso estamos hablando de comisarios de cúpula que además ahora sabemos que se estaban llevando medallas pensión hagas esto desde el punto de vista de la policía de a pie es indignante a las medallas que se llevan son la las pensionazo que a su vez son no son las de distintivo blanco que son por méritos policiales que bueno tiene mucho más al margen de discrecionalidad no la de distintivo rojo tienen este color porque han puesto en riesgo su vida estos comisarios no han puesto en riesgo su vida como mucho han puesto en riesgo y como poco nuestra emo Gracia o la vida de los demás y desde el punto de vista de la policía de a pie de los servidores públicos honrados que sí han puesto en riesgo muchas veces su vida quizá no en acciones violentas sino también en acciones Anticorrupción han pagado por ello que también en eso hay mucho de son la propuesta de que dependan de jueces y fiscales y se les blinde frente a interior porque yo yo misma conozco policía que después de haber investigado al PP en las Islas Canarias en concreto en los tiempos del ministro el que hablábamos antes Soria pasaron de Policía Judicial a patrullar la ciudad en un coche Z

Voz 1727 15:43 cómo llegó usted el ánimo en estas idas y venidas en estos años difíciles

Voz 1482 15:47 he pasado por por momentos muy dolorosos e incluso traumáticos creo que he conseguido darle la vuelta y por eso me presento ahora al electorado diciendo bueno también fue una cierta manipulación que yo no pudiera ir en dos mil dieciséis a las elecciones así que he hecho lo que lo que creo que estaba en mi deber ético y moral hacer indio y creo que con la ley en la mano por poderoso que sea el rival político se puede actuar incluso en casos como el mío creo que es un acto de justicia hay un cierto acto Esperanza que estamos más acostumbrados a quedarnos en la historia de la víctima yo lo he sido yo estoy reconocida como tal ante los tribunales pero también me gusta decir que se puede ganar

Voz 1727 16:25 no se va a librar pero no se va a librar y le pregunto usted algo que ya le pregunta Pablo Iglesias sin el CIS mediante hora que el CIS dije es una estimación acaba de decir el señor Tezanos que todo todo está en veremos porque hay una indecisión altísima pero el CIS coincide con otras encuestas en adjudicar a Podemos a Unidas Podemos ahora aproximadamente la mitad de lo que tuvo en junio del dos mil dieciséis que ha pasado

Voz 1482 16:51 dado muchas cosas la gente no se echa en cara con razón falta de unidad interna yo también creo que el sistema este cloaca pero en el que han participado algunos con mucho ánimo también ha potenciado determinados egos y determinadas divisiones pero bueno es verdad que hay que hacer autocrítica en cuanto a que se ha leído un partido en formación que no ha sabido la vez consolidarse internamente estar en las instituciones mantener ese nivel de ética de de de de exigencias incluso económicas de salarios etcétera de limitaciones sobre todo organizativa de participación democrática es muy complicado y a la vez estar en en las instituciones de todas maneras en dos mil dieciséis estando ya fuera llegó a haber previsiones del nueve y del once por ciento y al final volvieron a ser setenta yo un diputados John no es que no me fíe de las encuestas no sé nada de Demoscopia ni de ni de estadística pero sí me parece que nos adelantamos mucho porque estamos aún en precampaña electoral N en es odio de campo no había ni vuelto Pablo del del permiso de paternidad ni presentado las cabezas de lista yo creo que tengo un margen en mi provincia en cuanto a debates y mensajes de hablar de las cosas de comer no sólo de las previsiones

Voz 1727 18:03 a mí pues se cree que preguntarle por el resultado electoral es ir muy lejos atenta a la siguiente pregunta si se cumple lo que dicen las encuestas Pablo Iglesias debería irse

Voz 1482 18:13 yo estoy segura de que después de unas elecciones habrá un Vistalegre o donde se celebre en el que yo precisamente no participar ello siempre voy a estar fuera de la vida orgánica entre otras cosas un estamentos Ghosn no porque está prohibido por la Constitución no está prohibido militar en partidos políticos saco muy independiente la sí sí sí pero que eso también es no participar en la vía orgánica o aún menos que otras profesiones independientes a periodistas afiliada al partido político yo no entonces yo estoy segura de que habrá un un examen e incluso de que como ya se ha dicho que ya no lo insisto en que no formó parte de soy un poco atrevimiento pero incluso creo que la sí que es muy probable que la próxima secretaria general de Podemos sea una mujer y además me parece me parecería muy sano y yo a mi me gustaría mucho

Voz 1727 19:03 son las nueve y diecinueve ocho y diecinueve en Canarias

Voz 1727 24:16 son las nueve y veinticuatro las ocho y veinticuatro en Canarias hablamos hoy de política justicia de medios de comunicación con una mujer que es magistrada que aspira a ser diputada por Unidas Podemos y que ha vivido una historia personal una trama realidad en la que se mezcla la política la justicia y los medios de comunicación una conspiración dice el que era director del mundo entonces David Jiménez el que así lo cuenta en su libro el director invito ahora a Teodoro León Gross que habrá juego con Victoria Rosell

Voz 0568 24:51 bueno yo yo me pregunto o le querría preguntar a Victoria Rosell más bien cuando cuando eres de Podemos Paulino

Voz 0027 24:57 decías cuestionan la capacidad que pueda tener él

Voz 11 25:00 PSOE para acabar con las cloacas de hecho

Voz 1482 25:03 plantea que que no tiene esa capacidad que Mi vida

Voz 0027 25:07 Podemos podría servir para acabar con las cloacas cuáles serían los métodos para hacerlo decir en qué expectativas podemos tener de que eso suceda

Voz 1482 25:16 bueno a mi me parece que muy muy básica por ejemplo la propuesta que lanzó ayer de una auténtica policía judicial contra la corrupción institucional que dependa como dice el artículo ciento veintiséis de la Constitución nunca se llegó a desarrollar de la judicatura y la Fiscalía en el sentido de que tú tienes una unidad investigando la blindadas frente a las premios los castigos y las injerencias del Ministerio del Interior porque donde está el problema difícilmente estará la solución

Voz 1505 25:43 Mariola si yo le quería hacer una pregunta en clave orgánica porque aunque es verdad que ya ha señalado que no participan esta

Voz 1727 25:50 cuestión no ha dejado de pronunciarse sobre

Voz 1505 25:52 Ello no entonces tengo la sensación que en democracia una de las claves es los finales abiertos entonces la pregunta es cómo sabe usted que da próxima secretaria general de Unidos Podemos va a ser ya mujer sin y hay convocatoria para elegir o o para cambiar la secretaría general por tanto también de tener tenemos que dejar algo para la democracia orgánica interna hay por tanto para esos finales abierto deseamos no oculta si ya está hecho previene

Voz 1727 26:19 Montero

Voz 1482 26:20 no perdón no las fe seguro que entonces me he expresado mal no lo sé lo ha dicho la propia Irene lo he oído a algún portavoz soporta gozaba más

Voz 24 26:31 me me me parece muy buena idea y me parece bien

Voz 1482 26:35 innecesario que en este país ya hace ya sea patente y CBA esto por otro lado si se que en Unidas Podemos después de cada proceso electoral se da cuenta a la militancia en este caso los inscritos se inscrita Si seguro que se pone el cargo lo que se ha hecho y no se ha hecho y lo que se ha conseguido no conseguido a disposición probamos y no sé cuál es el resultado electoral en principio confió en que no sea el previsto desde luego no sé cuál es el paso siguiente es querido mezclar quizá un poco a la realidad que tan explicado mal Enric Julien no

Voz 0568 27:07 si en este país sabemos muchas cosas de algunos sitios en muy pocas de otros no sabemos si el presidente de la Generalitat de Cataluña o viste esta mañana calcetines a rombos no porque el foco está constantemente puesto en Barcelona no podemos calcetines sino por la situación política en cambio sabemos muy pocas cosas de Canarias el relato que usted ha hecho oí que ahora hace reconstruir todo lo que ocurrida Eric sugiere que estamos ante un circuito cerrado

Voz 1482 27:36 sí qué paso en que me adiós bueno pues pasa que bueno tanto los gobiernos de Coalición Canaria que llevan ahí casi treinta años gobernando como efectivamente la la fragmentación territorial la gran dependencia en su día de ayudas tanto del Estado como de la Unión Europea es verdad que sean han promovido un caciquismo isleño unas élites insularistas para la escuela se ha gobernado con una gran preponderancia de Beatie un un nacionalismo en fin muere folclórico pero con muy muy Monuc nada que ver con el PNV o Convergència innoven ahora el P a Catherine en Cataluña y que ha creado una una una sociedad cada vez más desigual con un paro estructural terrible un nivel de pobreza tanto infantil como como adulta una dependencia de él los políticos incluidos los medios brutal yo me enfrenté a José Manuel Soria siendo ministro de Industria en esas elecciones de diciembre de dos mil quince Se público y Hamas desmintió es cierto y lo contaban los medios a los que ibas que que no sólo iba dopado con la bueno pues con con la financiación ilegal que puede derivar del partido político es que él tenía una una partida propia para hablar de José Manuel Soria vienen los medios de cuatrocientos cincuenta mil euros pero es que después cuando leo lo de David Jiménez en el mundo dice que reconoce que las noticias eran falsas prácticamente reconoce que lo puentear al juez Alba etc lo que silencia entiendo que lo sabe es que rebuscando en la página web del Ministerio de de Industria e incluso en la del mundo en sus partidas de innovación tecnológica aparece sólo en el mes de diciembre dos mil catorce un millón de euros dos partidas de cuatrocientos y pico mil y otros restos a unidad por eso no lo pone encima de la mesa cuando dice yo creía a la juez que tampoco me llamó jamás o al señor ministro no no es que el señor ministro además te ponía un montón de dinero encima de la mesa para el mundo para innovación tecnológica historia Se hizo famoso en el Cabildo de Gran Canaria sin ningún con todo el descaro por introducir los premios canarios en el mundo se llamaba así dinero directo

Voz 1727 29:55 esto a estos medios de comunicación

Voz 1482 29:58 aunque después claro prácticamente

Voz 1727 30:00 tele publicaban las cosas en hay tenemos que terminar son las nueve y media ocho y media en Canarias ultima pregunta ya a propósito de lo que decía Giuliana aquí solemos decir medio en broma y qué opina el resto de España de lo que está pasando en Cataluña de su protagonismo absoluto en la conversación pública la vida política en algunos lugares e incluso ser recelo de que cualquier solución de futuro se haga ignorando las demandas que se producen en otras comunidades

Voz 1482 30:32 si hay una descompensación informativa evidente y yo creo que de verdad muy interesada a mí algo que me da mucha rabia es el foco que hay sobre el juicio del del plus es en el sentido de que ese juicio sólo unos de ese juicio no va a salir más que frustración en el sentido de que sentencia habrá pero la justicia penal nunca es la solución de nada y mientras estamos todos mirando al dedo por importante que sea por legítimo que sea nos están poniendo sobre la mesa soluciones políticas a en ese sentido me parece un inmenso trampantojo cuando nadie está el primando a políticos que a fuerzas políticas que puedan negociar sentarse sobre la mesa sin quizá no primeras eh espadas no gente que venga todo el día el titular en la Cani encima de la mesa sino gente que de verdad tenga capacidad de negociación pueda sacarnos

Voz 1727 31:22 de esta Victoria Rosell gracias suerte muchísimas gracias

Voz 1727 35:11 hay que ponerse en la piel de nuestros oyentes de decir cómo deben estar de campaña electoral bueno tenemos el el estudio del CIS un macro estudio podemos discutir mucho sobre la metodología pero los datos brutos están ahí hacen una foto de este país que termina el dieciocho de marzo porque en esa fecha terminó el trabajo de Campoy dice que en este momento el partido que va en cabeza destacado pero sin una mayoría arrolladora es el PSOE que en segundo lugar está un PP que se descalabro absolutamente y consigue la mitad de lo que tuvo Rajoy Ike hay tres partidos batallando por la tercera posición ahora mismo está en cabeza de la tercera posición ciudadano segundo Unidas Podemos y tercero Vox pero en realidad se lo juegan en un pañuelo esa tercera posición entre los tres partidos esta es digamos la foto luego hay muchos detalles y hay muchísima gente sacando conclusiones ya sobre los posibles hipotéticos gobiernos que pueden salir de estas horquillas Teo donde caben varios gobiernos de distinto color

Voz 0568 36:12 sí es verdad no me parece alguien

Voz 0027 36:15 no sé si el propio Tezanos Joan previamente Pablo Simón hablaba de que las horquillas aunque dan unas tendencia bastante clara no esa foto fija de la que hablaba Tezanos marcada por la indecisión es verdad una altísima indecisión pero que no se pueden descartar todavía no se puede descartar todavía que que un bloque hubo otro sume ni de qué manera pueden sumar los bloques es decir si sin la izquierda sería cono sin el apoyo de algún partido independentista es decir está todo muy abierto que nos apunta el CIS tú decías ya está bien de metodología no Tezanos se quejaba del infantilismo de de en parte de este debate yo creo que que bueno más allá de la grosería que le hemos oído un dirigente del Partido Popular diciendo que deje de beber refiriéndose a Tezanos no gente de Baleares que se oyó en el corte informativo Amine parece que que Tezanos digamos que este CIS a pesar de todo muestra un crédito limitado no Tezanos defendía sus veintiuna páginas de metodología no diciendo que esto que que le preguntábamos antes no creo que el ciudadano así tendré

Voz 1727 37:14 la transparencia tendrá información y lo compraba

Voz 0027 37:16 Alice de sangre yo creo que ni Tezanos ha logrado despejar la cuestión de la brujería que él decía no de la cocina ni es verdad que este CIS tenga tanta transparencia es muy interesante ver en su Twitter la reflexiones que hacía esta mañana el politólogo Pepe Fernández Albertos no en el que cuestiona la transparencia y la ayuda que pueda proporcionar el CIS en definitiva la y al final Pepa yo creo que la cuestión fundamental en esto de los grandes sondeos es otra no no no son las veintiuna páginas de metodología lo que le da credibilidad

Voz 1727 37:44 sino que acierten pues vamos a tratar de subir el siguiente peldaño de la metodología ya lo hemos dedicado mucho tiempo vamos a fijarnos en la foto no en los gobiernos no en aquello que perjudica o beneficia un partido otro no en la foto lo que nos dice la foto que es así los actos de fondo en bruto

Voz 1482 38:00 Nos dan una foto de España en este momento en Río

Voz 0568 38:03 sí haberlos los sondeos del CIS y los de los institutos privados con prestigio y reputación tienen un carácter formativo es decir no sólo hacen una fotografía sino que sugieren un posible futuro por lo tanto en estos momentos yo creo que la importancia de a efectos políticos el sondeo del CIS que es la siguiente que reafirma la idea de que el PSOE en estos momentos ocupa una posición central en enero en el tablero lo cual le permite al Partido Socialista a partir de ahora es decir a partir del inicio formal de la campaña electoral que se a producir este jueves por la noche avanzar en una determinada dirección que yo creo que no lo vamos a no vamos a esperar mucho a oir lo que es la siguiente puesto que vamos a ganar Ganemos bien queremos un gobierno darnos una mayoría suficiente para poder gobernar sin ataduras yo creo que a partir de ahora este será el discurso del Partido Socialista la apelación en todas direcciones la hacia sus votantes clásicos pero también hacia los votantes de los demás partidos es decir éste es el partido de hoy tienen más posibilidades de ganar

Voz 0027 39:12 España necesita un gobierno la situación interna

Voz 0568 39:15 penal la situación de la economía en fin la situación los graves problemas que se acumulan exigen objetivamente de la existencia de un Gobierno que operativo por lo tanto puesto que el Partido Socialista es el que tiene más posibilidades de ganar fácil tenemos ese ese gobierno operativo yo creo que este va a ser un discurso está hecho y soy no tardaremos en oír lo vi yo creo que unos discursos del PSOE en las próximas semanas días se van a orientar sobre todas estas franjas más politizadas del electorado en las que los factores digamos inercia les pueden tener más más importancia piel Partido Popular se enfrenta a un problema por esto ayer casado estaba muy irritado que el Partido Popular de poder lanzar un mensaje de voto útil es decir hoy nosotros somos los únicos que podemos echar a Sánchez presos está el cargando las tintas hasta extremos muy discutible sobre la figura de Sánchez hasta acusarlo practicamente de ser cómplice del terrorismo que el último que hemos escuchado por lo tanto si quién quiera echar a Sánchez que vote al Partido Popular pero claro si el Partido Popular se sitúa

Voz 0027 40:27 a mucha distancia del PSOE

Voz 0568 40:29 esa ese voto la utilidad sea ese llamamiento a la utilidad del voto y es difícil se presenta

Voz 1727 40:37 tiene a propósito del Partido Popular en fin esos nervios no porque lo que vienen a reflejar comportamientos como estos son muchos nervios seis que está jugando efectivamente un partido que ha sido hegemónico en la derecha hijo único Un partido de Gobierno para la comparte con tres lo comparten este espacio entre tres las encuestas todas registran una caída muy importante de de Partido Conservador histórico español claro no todo el mundo donde el PP es un partido muy amplio puede estar de acuerdo con esa acusación de tener las manos o de preferir manos manchadas de sangre es Euskadi

Voz 0568 41:14 la venta ha acusado de complicidad

Voz 1727 41:17 el en Euskal Telebista en Euskadi donde han compartido socialistas y populares una amarga marbellí Sima dramática historia frente a ETA donde se han escuchado las palabras que critican a Casado por parte de alguien que además lo votó a él en las primarias Íñigo marcado

Voz 31 41:34 yo creo que no hay que poner en duda el sacrificio la lucha y la defensa de la libertad hijos del terrorismo de nuestros compañeros del Partido Socialista en Guipúzcoa a veces la campaña cuando uno quiere quizás ser contundente en un mensaje pues a veces en unas palabras puede ser poco desafortunadas

Voz 1727 41:53 palabras desafortunadas dice el cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa sin embargo esta noche en Madrid en una reunión un pleno de una junta de distrito aquí pues una concejala volvía vincular a Pedro Sánchez con ETA y lo hacía de esta manera

Voz 12 42:10 agradezco también la mención al ministro Ernest Lluch desgraciadamente asesinado por ETA hoy socio blanqueado el señor Pedro Sánchez mucho

Voz 32 42:19 hombre por favor hombre bueno

Voz 12 42:22 decir que el Gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista está blanco que ando el terrorismo es una ignominia

Voz 32 42:32 es una falsedad mucha más traerlo a colación mencionando el asesinato de Els You te pido una rectificación vas a rectificar

Voz 1727 42:41 qué responsabilidad tienen los líderes políticos por como hacen llegar la lluvia fina efectivamente hasta la junta de distrito de San Blas en Madrid Isabel Rosell era la concejala que hacía esa acusación gravísima Marta Gómez se llama la que pedía rectificación dirigía el debate es del partido de Carmena al final se votó la reprobación de esa concejala que hacía esa afirmación tremenda el PP pero también ciudadanos se negaron Mariola reprobada

Voz 1505 43:09 este Pepa hablabas de las intervenciones au de palabras fruto del nerviosismo pero mi pregunta es por muy nervioso que uno esté porque los resultados las expectativas electorales no le acompañen por muy nervioso que uno esté afirmando que su estrategia electoral no está dando los frutos que uno cree de verdad que uno no tiene límites a la hora de descalificar al adversario político de verdad que alguien tiene que resucitar resucitar a ETA porque ETA no existe ETA la derrotado la democracia a ETA le han derrotado los ciudadanos a ETA le han derrotado

Voz 12 43:49 los jueces haciendo bien su trabajo las Fuerzas y Cuerpos de su

Voz 1505 43:52 Nuria del estado de verdad que alguien no tiene límites a la hora de resucitar el terrorismo nacional para manejar una débil estrategia electoral es que esto es luminoso esto es deberíamos desterrar lo del debate Pool políticos que no sé cómo cómo calificar ya a esta concejal del distrito de San Blas que seguramente que sabe de

Voz 0027 44:19 el grosero la verdad hay un grosero oportunismo además en fin ya sabemos que es una estrategia de campaña indecente la estrategia de campaña no están dictadas por la moralidad pero pero hay veces que que cruzan las líneas rojas de la decencia pero a mí me sorprende escuchará a dirigentes fíjate Javier Maroto que que fue alcalde recordáis entre los en y entre dos mil uno el perdón dos mil once y dos mil quince Maroto presumía entonces de llegar a pactos con Bildu es decir decía es más hay otros que no han sido capaces de hacerlo pero es importante decir a lo mejor es cuestión de talante a mí no me van a temblar las piernas para llegar a acuerdos con nadie porque eso es bueno y ojalá suceda en más más sitio no cogía va incluso que algunos dirigentes de Bildu había que reconocerles su trabajo por la paz hoy son absolutamente implacables es verdad que hemos visto esta misma actitud en el Partido Popular con respecto al acercamiento de presos y otros otros asuntos no en el que cuando han encontrado un flanco por el que desgastar al Partido Socialista en el poder o a la izquierda en general lo han hecho sin escrúpulos pero pero a mí me parece el daño que están causando además en nombre del patriotismo con esta con esta estrategia me parece verdaderamente asombrosa no no sabremos hasta

Voz 1727 45:27 el día veintiocho de abril por la noche y por lo que vemos muy por la noche quizá haya que esperar al voto por correo y al voto desde el extranjero no sabremos qué qué rendimiento le va a sacar Pablo Casado a esta estrategia pero si hacemos caso de lo que se va publicando de lo que dicen los sondeos en Barcelona por ejemplo se lo come literalmente Vox que sacaría tres diputados por Barcelona y el Partido Popular uno Cayetana Álvarez de Toledo es que yo creo

Voz 1505 45:52 si el CIS tiene alguna certidumbre o alguna certeza es una que vos está imparable la estrategia dos la estrategia electoral del Partido Popular para intentar taponar la huida de votos hacia Vox no funciona me iba a funcionar está dejando un hueco en el centro que es el único espacio

Voz 1727 46:14 en el que podría transitar Giuliana avería

Voz 0568 46:16 yo creo que hay una enorme polarización en España que no viene de ahora viene sea son estamos Éste es un ciclo largo hace mucho tiempo que esto empezó esto hace más de quince años yo ahora hará yo llegue a Madrid muy poco dentro muy pocos días quince años yo me quedé absolutamente sorprendido era después de la de los acontecimientos de marzo de dos mil cuatro el grado de tensión política que se vivía en esa ciudad eso es acumulativo es acumulativo hay una hay una polarización muy fuerte hay una parte de la sociedad que no soporta a otra parte y viceversa lo cual no quiere decir que estemos a punto llegar a las manos pero hay una fuerte polarización política ideológica de sentimiento realización de la de la política en España entonces para el Partido Popular aquí pueden funcionar dos cosas o bien como señalaba antes selectiva este mecanismo de voto útil

Voz 1727 47:16 esta claro que ahí sea Cruise que no está

Voz 0568 47:18 a favor de de hoy de un gobierno de izquierdas están muy en contra de la hipótesis de un gobierno de izquierdas por lo tanto el Partido Popular que expira es decir no diez siglos hay que echarlos para echarlos lo que hay que hacer es votar concentrar el voto en el PP superar esa fragmentación que se produce en términos de oferta electoral concentrando de nuevo todo en el partido porque somos los únicos que no podemos hacer pero para hacer esa apelación al voto útil están de nuevo forzando el lenguaje hasta extremos dio la equiparación no la acusación de que el presidente del Gobierno de alguna manera es cómplice del terrorismo es una acusación gravísima que yo no la en estos quince años no labio oído jamás ahora bien sí el si el mecanismo de llamamiento al voto útil no funciona se puede girar en contra porque entonces sí hay que apedrear el escaparate eh no hay voto útil entonces efectivamente ahí sí que se puede disparar el voto hacia

Voz 1727 48:15 está por ver hasta dónde puede llegar y en fin el movimiento contrario el movimiento pendular contrario efectivamente esa polarización

Voz 0568 48:24 es decir que lleva acumulándose muchos años en España

Voz 1727 48:26 se puede alumbrar en un momento dado a alguien

Voz 0568 48:29 no vamos a ganar pero no nos vamos a esforzar

Voz 1727 48:31 sí puede producir movimiento pendular de necesidad necesita

Voz 33 48:36 la de serenidad calma

Voz 1727 48:39 de búsqueda de acuerdos ese movimiento pendular se está produciendo ya se ha producido es una de las claves e de qué partido puede salir privilegiado de las selecciones que hay hartazgo está claro que hay mucha polarización también hasta donde el hartazgo se va a traducir en una demanda

Voz 1482 48:56 otro tipo de política a otro tipo de discurso otro tipo de cómo

Voz 1727 49:00 percepción pública menos envenenada y menos cainita que la que estamos viendo y a la que asistimos cada día en las redes sociales es desde luego una de las incógnitas de este tiempo político y una de las incógnitas de estas elecciones del veintiocho de abril

Voz 1505 49:15 así las diez menos diez nueve menos diez

Voz 1727 49:17 en Canarias

