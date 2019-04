Hoy por Hoy (10/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:07 Benjamin Netanyahu asegura que está dispuesto a formar gobierno de nuevo en Israel Antonio Martín buenos días buenos días Pepa el recuento casi terminado ya de las elecciones en ese país arroja prácticamente un empate entre Netanyahu y el centrista Benny Ganz pero el actual primer ministro está en mejor posición para repetir en el cargo lo que puede conllevar que se alíe con otros partidos de derecha corresponsal Beatriz con Berry

Voz 3 00:28 en Israel le llaman el mago este miércoles parece hacer honor a su apodo Netanyahu sale fortalecido las elecciones su partido sede cinco escaños más de los que tenía y el primer ministro no tendrá muchos problemas para construir una coalición con partidos de extrema derecha y religiosos para gobernar su gran rival Benny Ganz no ha tirado la toalla pero las cuentas no les salen es prácticamente imposible que construya una mayoría para convertirse en primer ministro

Voz 4 00:56 el único obstáculo en el camino de Netanyahu puede ser la justicia ya que el primer ministro podría ser inculpado pronto por corrupción y tal vez este quinto mandato termine antes de lo previsto

Voz 1645 01:07 en nuestro país el presidente del CIS reconocen la SER que hay algunos resultados de la última encuesta que le generan dudas José Félix Tezanos cree que el Partido Popular puede que no caiga tanto como muestra la encuesta o que Vox obtenga más apoyo del que reflejan los datos cree además que para muchos indecisos estas elecciones son tan cruciales como las primeras de la Transición

Voz 1227 01:24 en primer lugar a la volatilidad que hay cada vez más voluntaristas en opinión pública y en segundo lugar al hecho de que estas elecciones son ese tipo de elecciones que Seaman crucial y eso coyunturales que estamos entre encrucijada de caminos tres tirar por un camino u otro tiene muchas consecuencias para la vida practicado las personas entonces claro es igual que ocurrió en el año setenta y nueve en el ochenta y dos serán decisiones gordas entre la gente lo piensa mucho

Voz 5 01:58 estoy segura de que habrá un un un examen

Voz 1482 02:00 bien e incluso de que como ya se ha dicho aunque lleno de insisto en que lo formó parte de soy un poco atrevimiento pero incluso creo que la decir que es muy probable que la próxima secretaria general de Podemos sea una mujer y además me parece me parecería muy sano y ya a mi me gustaría mucho

Voz 0127 03:11 prior de Justicia desestima el recurso que la Complutense presentó contra la constitución de Kenneth como universidad privada Cunego finalmente no va a usar los terrenos de la Complutense que ocupa en la actualidad Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:23 será el motivo fundamental de la impugnación se asienta en un terreno de dieciocho mil metros cuadrados propiedad de la Complutense Universidad a la que ha estado Street hasta su reciente creación como universidad

Voz 1645 03:31 dada la Complutense pidió que se paralizará el espía

Voz 0127 03:59 que supuestamente mató a su pareja en Móstoles hace tres meses SER Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 04:07 entre dos clanes un hombre de veintiséis años resultó herido por arma blanca en Parque Coimbra en Móstoles fue trasladado a las urgencias del Hospital Rey Juan Carlos I con una puñalada en el corazón y los médicos sólo pudieron certificar su fallecimiento tres meses después la policía ha localizado a la supuesta autora del apuñalamiento mortal en Jaén una joven de veintiocho años que se había refugiado en casa de unos familiares también ha detenido a su madre de cuarenta y ocho años por su relación con

Voz 7 04:32 la pelea también a una tía de sesenta años detenida como presunta encubridora de los hechos y hoy sabremos quién

Voz 1914 04:39 cabeceara a la candidatura a la Comunidad de Madrid en pie resultados de las primarias para las que la formación ha presentado una lista encabezada por Sol Sánchez de Izquierda Unida en paralelo siguen también las negociaciones de esta formación para tratar de sumar a Podemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:19 hoy por hoy con Toni Garrido los militantes son ustedes militantes algún militante es curioso porque Diccionari da un amplio sentido palabra militante pero para el común español la palabra militante sólo se asocia a la política mañana por la noche con la tradicional pegada de carteles algo ya testimonial en estos tiempos de Twitter Facebook seguirán pegando carteles en cualquier caso mañana comienza la campaña electoral detrás es lo que hemos dado en llamar la fiesta de la democracia súper fiesta Party de la democracia hay un ejército de verdaderos currantes conocidos como militantes ustedes no los gran pero sin ellos es imposible que los partidos pudieran desplegar toda su estructura o que los candidatos pudieran celebrar todos los mítines y encuentros que tienen por delante

Voz 9 06:05 que no es lo mismo quién abre escuelas infantiles vemos que volver a conquistar su con mi obligación es trabajar con todo

Voz 6 06:12 menos menos esperada iban a centros España viva Mellon

Voz 1995 06:18 encima pues detrás de esas voces que hablan muy fuerte que gritan están ellos Picasso es que esta mañana vamos a hablar con con ese ejército de base con los llamados militantes de base los que no salen en las fotos no van en las listas ni esperan más recompensa que la de ayudar y colaborar en una idea en la que cree en la voz de convicciones y de una certeza la política sirve Segur pese a todo Sir sirve para cambiar las cosas y sirve para vivir en una sociedad mejor tenemos a tres militantes y les hemos pedido que nos digan a qué formaciones pertenecen hasta el final porque nos interesa les en ellos no sus partidas sigue María Ángeles Soler que está en Sevilla María Ángeles muy buenos días

Voz 10 07:01 hola buenos días dice de saludar tenido buenos

Voz 1995 07:05 vamos a saludar también a Vicente Cervera que está eh que viven San Antonio de Benagéber en Valencia verdad Vicente sea hacías bonos de Ashton eh muy buenos días y a Sara Álvarez que es de Cádiz Sara muy buenos días

Voz 1995 07:19 novelista vernos que fallo fallo bueno bueno no por favor no me digáis el partido single evento Yugueros una pregunta decidme cual de vosotros me digáis partidos misil asignada cuál de los dos cree que va a ganar las elecciones yo creo que las vamos a ganar nosotros María Ángeles ganarnos otra mi Sara

Voz 1995 07:55 menos mal que he dicho verdad tú has dicho que crece pero no no eso quiere decir eso aquí decir que sea el tuyo verdad no no yo no valen vosotros estáis porque antes todos los meses que pagar unas cuotas exprés al día de las cuotas sí vale María Ángeles la voz digo por la voz hace algún tiempo que es joven cuánto tiempo lleva siendo militante treinta y tantos años treinta y tantos años en caso Vicente

Voz 12 08:24 pues llevaré a aproximadamente un

Voz 1995 08:27 los a ocho o diez años Isar yo desde dos mil catorce usará llevas poquito desde la poca experiencia de Sara y la mucha experiencia María Ángeles tú como valor a estos estos años ahora

Voz 1995 10:40 sí porque ahora lo cuidado que poner los carteles con cinta adhesiva nueva ya sé que te multen porque hay que madrugar mucho país galo primeros duelos buenos días Don Carlo María Angeles usted sí usted lleva la cuenta de cuántos carteles puede usted haber pegado en su vida

Voz 10 10:54 pues la verdad es que no muchísimo pero bien es verdad que ahora se pegan ya poquísimo en los sitios que concede la Junta Electoral como ha dicho la compañera y alguna cosa más hoy ha cambiado muchísimo la dinámica de la campaña electoral he muchísimo los medios de comunicación hacen una labor importantísima de difusión pero bueno pues todavía pegamos alguno pero sobre todo utilizamos otros medios otros medios

Voz 13 11:20 hola acto reparto en fin otro otra forma de trabajar la campaña

Voz 1670 11:40 sí porque al final el militante sea del partido que sea lo que haces por amor al partido por Custo de su partido oí con su recompensa al final es obtener buenos resultados el el día

Voz 1995 11:55 de las elegían vosotros conocéis ojo que esta pregunta tiene mía conocéis bien bien los programas de vuestros partidos

Voz 1670 12:02 sí claro nosotros nos los leemos de de arriba abajo

Voz 10 12:07 María Ángeles sí también claro si ya hace bastante días que lo hemos tenido en la mano y lo hemos podido releer digamos

Voz 11 12:16 para Sara también sí la verdad es que al ser programas participativo no sólo es que me lo sepa sino que colaboramos en ello durante bastante tiempo

Voz 14 12:57 hola qué tal va todo por ahí por aquí estamos encantados de traer de buenas noticias para que alimente es tu vida con Hipercor supermercado el corteinglés ellos saben muy bien lo mucho que te gusta ahorrar en tu compra diaria eso sí sin renunciar a la calidad a lo más fresco ya la mayor variedad por eso en Hipercor y el supermercado el Corte Inglés siempre encuentras todo eso con buenos precios todos los días si para ello te ofrecen sensacionales promociones para llenar tu deberá o la despensa por mucho menos de lo que piensa por ejemplo ahora tienes una gran selección de productos con la segunda unidad al setenta por ciento de descuenten alimentación droguería e Hipercor Media ya sabes aceites lácteos charcutería productos frescos conservas dulces y desayunos una gran selección de productos de una calidad excelente con la segunda unidad al setenta por ciento de descuento porque sabemos cuánto te gusta ahorrar entre compra diaria sin perder calidad venga Hipercor ir al supermercado el Corte corteinglés alimenta tu vida nada más estado ha dicho

Voz 1995 17:03 precampaña la campaña en la campaña la campaña de la campaña es la que liquida esta gente los próximos meses Vergne estamos dando con militantes con militantes gente que defiende sus ideas y lo hace poniendo su trabajo sus horas echándole esfuerzo hablamos con María Ángeles que está en Sevilla con Vicente que está en Valencia y con Sara escucha desde Cádiz muy buenos días a los tres de nuevo tenía Gill sobre una pregunta interesante

Voz 12 17:30 Nos aquí esto ojo eh no quiero comparar en absoluto con los Testigos de Jehová pero alguno de vosotros ha logrado convertir en cara a cara hablando de política un votante de un partido a otro o ideología al partido pregunta cualquiera que que que que ha triunfado en ese ese

Voz 1995 17:50 yo creo que no

Voz 10 17:53 eso que no

Voz 1670 17:54 las personas que tienen las convicciones y las ideas claras son de un partido hasta el final no no van cambiando de partido a otro Iván saltan Sara tú quieres

Voz 1995 18:07 eh

Voz 11 18:09 el partido no cambia a otro partido pero si yo creo que sobre todo en campañas y a mí personalmente me basado ente que tenía pensado Tampa

Voz 10 18:19 a un partido y que tú con tu idea

Voz 11 18:22 programa por delante si lo convence para que votara el tuyo

Voz 1995 18:26 el trabajo viendo la efectivo cuántas horas echáis Vicente cuántas horas dedicas al día semana al para

Voz 12 18:33 se últimas semanas estamos

Voz 1995 18:36 dejando prácticamente diez doce horas al día pero tú no tienes otro trabajo de momento no

Voz 11 18:45 yo de media normal sin campaña electoral yo creo que una cinco horas más joven sino decir sí sí

Voz 10 18:55 yo también no todo el día pero sí según los día porque pertenezco a un comité de campaña según lo hacía pues hay días más fuerte de lo fuerte pero sí bastantes horas también

Voz 1995 19:07 pero ahora que estamos en campaña íbamos a estar en campaña hasta mayo cuántas horas le vas a dedicar María Ángeles

Voz 10 19:12 bueno no quiero ni pensarlo ya llegar a casa pero bastante bastante a lo mejor por la mañana

Voz 13 19:18 las cuatro hora tres Zamora luego bueno por la tarde luego un acto

Voz 10 19:23 hoy llegar a casa tarde en fin un día otro día otro día

Voz 1995 19:28 pero María crees tú que tienes muchas Prince esto esto es compatible con un trabajo

Voz 10 19:31 no no la verdad que no la verdad es que la yo ya no estoy laboralmente trabajando pero no es compatible no normalmente la militancia para estos casos así pues el propio Comite lector tal tira ya de militantes que bueno pues están ya jubilado tienes o optaban por la tarde vienen por la mañana o al contrario en fin seguirá coordinando de forma que bueno que salga adelante todo el trabajo previsto María Ángeles nunca te han propuesto encargo del partido pues la verdad que no no me lo han propuesto ni yo tampoco he tenido ningún in en la verdad jamás jamás he tenido interés en ningún caso

Voz 11 20:15 algo digamos institucional

Voz 10 20:18 yo político digamos orgánico sí que lo he tenido un pequeño dentro de mi distrito distrito municipal

Voz 1995 20:27 siempre dentro del partido como siempre dentro del PAR

Voz 10 20:30 partido voy a ir a congresos de delegada en fin que nada nada más que soy pero que no hacía falta tampoco porque yo no he tenido jamás interés en otra cosa

Voz 1995 20:42 en tu caso que tienes treinta y tantos te te gustaría

Voz 1670 20:45 para llegar a ser un político

Voz 1995 20:48 vivir de ella a ver no

Voz 1670 20:50 es la finalidad absoluta eh yo creo que no debemos de vivir de la política sino de nosotros de nuestro trabajo de nuestra formación y la política debería ser un mero hobby un una mera afición a la que él le tenemos que dedicar mucho tiempo a la que se debe dedicar mucho tiempo pero no debe de ser nuestro medio de vida

Voz 1995 21:12 Isaura tú que eres muy joven

Voz 11 21:14 para nada de vago e para mí es una cosa más

Voz 10 21:19 pertenece a que no

Voz 11 21:22 podría a lo mejor estar si en ella si la militancia no concibo ahora mismo vividas en la militancia pero solamente como eso como como militancia no no quiero un cargo público un índice que era un cargo dentro del partido a la interna

Voz 1995 21:40 vale pues vamos a hacer la prueba de fuego veréis vamos a contarles algunas ideas que aparecen en programas políticos voy a leer algunas de las propuestas que están en los programas electorales decir si es de vuestra formación la primera vale dos María Angeles Sara Vicente sí sí yo son militantes con lo cual conocen bien las tripas su partido España participará en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista aquí reconoce esta propuesta como suya

Voz 25 22:12 no sacará Vicente

Voz 10 22:17 podría no lo sabía podría podría pero no con ese verás lo entiendo así más bien creo la participación de la ONU

Voz 1995 22:27 estás de Vox María Ángeles aquí hemos hecho trampa porque hemos puesto una de dos

Voz 10 22:30 que no me parecía

Voz 1670 22:32 pero ha habido hay voz

Voz 10 22:34 que me refiero a que digamos que España participa en actos bélicos pero siempre con el respaldo de la ONU se sea que por eso

Voz 1995 22:44 el incidente también eh

Voz 1670 22:46 país que es altamente tenemos un deber para defender los intereses

Voz 1995 22:52 la siguiente nueva ley de seguridad para eliminar la ley mordaza una asistente no la reconoce Sara he dicho que sí

Voz 11 23:02 la nueva ley de seguridad para eliminar la ley mordaza

Voz 1995 23:06 sí sí podría ser iba sí sí muy bien María estas del Partido Socialista María Ángeles que es el partido su milita en el Partido Socialista luego la siguiente promoveremos la Fiesta Nacional del doce de octubre el conjunto de la sociedad española impulsará hemos actividades en torno a ella en todos los centros escolares españoles

Voz 26 23:27 hacer una las reconozco no podría ser Vicente se

Voz 27 23:32 sí

Voz 1995 23:34 está sí sí sí que Vicente

Voz 28 23:37 de milita en el Partido Popular

Voz 1995 23:39 rebajar de los dieciocho a los dieciséis años la edad mínima para poder tener las elecciones así como modifica el sistema de reparto de escaños en el Congreso de la ley don

Voz 25 23:49 no la reconozco

Voz 26 23:51 podría hacer lo podrías esa gran podía bajar de los dieciocho lo dieciséis Sara María Ángeles no Isar así esta es una propuesta de deporte

Voz 1995 24:05 hemos insisto hemos llamado a tres militantes esta mañana porque es importante primero reconocer el trabajo de mucha gente que cree en la política es que quiere servir una causa que quieren sirvieron a causa y en eso no me gustan mucho Vicente Vegas dicho en eso somos todos compañeros en la idea de Defence sea la que sea que deben algo trabajar por ello tienes el cobre en eso estáis juntos los tres probablemente todo el resto del arco parlamentario Vox ciudadanos todo el resto de partidos PACMA todos aquellos están seguro muy cerca de vosotros en esa idea de querer en la política y trabajar en la Vall ese proyecto sí que muchísimas gracias a los tres tenis mucha tarea porque la campaña la larga muy larga acaba la campaña lo pacto después de la campaña la post madre mía no van a ver a ver por casa pelo ánimo Soler militante del PSOE Sara Alvarez militante de Podemos Vicente Cervera militante del PT muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a dedicar estos minutos a un tema interesante en su día hablamos con Alba Carreres porque se inventó algo muy interesante se apuntó a Tinder haciéndose pasar por un bueno enseguida nos lo cuenta ya en su día lo que hiciste fue apuntar a Tinder tratando de ligar con independentistas siendo miembro de Ciudadanos verdad

Voz 5 25:27 bueno básicamente lo que hice era que con frases de Inés Arrimadas intenté ligar con chicos en en Tinder en esta red para conocer a

Voz 1995 25:37 sicos independentistas si exacta con frases sólo de anciano

Voz 5 25:43 el caso es que esta vez lo que he hecho es similar yo es que como se acercan las selecciones lo que he hecho es que intentar crear me varios perfiles políticos para saber cuál es con el que se liga más en Tinder

Voz 28 25:57 esto me gusta que me parece ya tan brillante

Voz 1995 26:01 a ver esta vinos está la cocina de José Félix Tezanos que ha estado aquí a seis minutos Tezanos y estaba Carreres Keystone de otra cocina sea ese bien Alba sí la verdad es que

Voz 5 26:15 sí yo trabajo Weise España y esto es un artículo que eh es Weiss internacional es decir el mérito no es mío el Dean Inés Arrimadas si era mío a nivel de creatividad pero este es un artículo que se hace en todo el mundo y aquí en España pues lo hemos querido aplicar ahora que vienen las elecciones

Voz 1995 26:31 vale pues Se Alba se hecho pasar por militante ciudadanas el PP PSOE Podemos Vox Alba es una pregunta a la que tengo miedo que perfil de partido se liga más en Tinder

Voz 5 26:45 pues mira resulta que con el de Ciudadanos pero también hemos visto es que si eficazmente el look de Inés Arrimadas pues es el que más triunfa entre los chicos ya sean o no sean independentistas o de derechas o de izquierdas esto es el look la estética de camisa blanca labios rojos un poco maquillaba pero tampoco mucho ya es este look esta predisposición por así decirlo la que más triunfa

Voz 1995 27:13 vale siendo del PSOE como como sea la cosa

Voz 5 27:17 pues mira la verdad es que no tuve demasiado escraches a decirnos tuve demasiada gente que que quisiera estar conmigo la verdad es que la fotografía con la que me presentaba era una fotografía en la que yo iba con un paño

Voz 10 27:30 pelo de estos típicos un poco hippy

Voz 5 27:33 con unas gafas de estas de septiembre estado no

Voz 1995 27:35 muy hippie verano muy no no

Voz 5 27:38 iba sencilla pero informal labios rojos eso también eh en el caso de de el Partido Socialista mi perfil era el de una profesora educadora e infantil me presentaba pues con frases como eh pues mira soy obrera me presentaba con con si con distintas frases con las que se pudieran asociar al partido solo

Voz 1995 28:03 quizá vale de Tinder es una no sé no sé si sirve para medir intereses de opciones pero cuando te presentas como militante del PP por quién te haces pasar

Voz 5 28:17 pues me hice pasar por una fan no sé si si conocéis las típicas frases así felices de de estas de que nos inspiran que nos pasan muchas veces a Whats App no las Abuelas las madres las tías con frases súper happy hours con a una persona con pendientes de perlas con el típico échale Quito pelo planchado la típica niña bien un poco pija

Voz 1995 28:42 que Ike gente se acerca entonces

Voz 5 28:45 han precisamente chicos que coinciden con con esta predisposición predisposición con esta iniciativa con estas ganas de tener pues una chica que les sirva la comida el desayuno eh no sé cómo decirlo como porque en el caso de Vox es muy distinto que ahora también se lo explicaré el típico de perfil de macho alfa que me encuentro detrás de

Voz 1995 29:04 te vamos a Vox entonces cuando te haces pasar por una mujer militante en Vox quién dices que eres pues digo

Voz 5 29:11 yo que soy una fan de la de la caza e una persona que quiere encontrar su príncipe azul una persona que está dispuesta a servir a un nombre ya casarse y a esperarle toda la vida y por lo tanto les digo a las personas que no quieren eso que por favor que no me escriban entonces lo que encuentro detrás es un tío dispuesto a esperar hasta el matrimonio machos cien por cien Alfas diciendo que harán la mili que lo darían todo por España hay realmente un perfil bastante interesante y bastante peculiar de personas que yo no sabía que esta gente también están Tinder

Voz 1995 29:49 al final todo todo es política Tinder también es es politica entonces las convicciones se sirven son útiles a la hora de meterse en una plataforma porque tenemos leía que la gente va a lo que va Alba más allá de colores la gente que va pero tú con este experimento pues es que bueno más allá de lo que va Ojo cuidado que las convicciones políticas también sirven

Voz 5 30:12 de hecho en la introducción del artículo eh habló un poco de que si de algo de me he dado cuenta estos días es que haciendo este experimento social es que la gente contarle pues un tener una relación sexual con alguien les siguió el rollo a cualquier conversación de que pueda surgir osea que le tiran

Voz 1995 30:27 la candidata del mundo si le gusta la foto Mira da igual vale no sé si es bueno o malo

Voz 12 30:34 los tres es muy desate yo voy a ir esto algo habéis me está muy blanco y negro quién League Liga más en su opinión una base de esta los derechos lo de izquierdas

Voz 5 30:45 a vernos Ken ligue más es en este sentido este experimento social que he hecho un poco metiéndose en el perfil si es verdad que la centro derecha por así decirlo es el prototipo de mujer como porque también es verdad que en ciudadanos me hacía pasar por una CEO de una startup es decir un perfil concreto de moda ver tira para delante un prototipo de mujer pues que tenemos todos eh por culpa también de de ocho los machismo sexismo pues todos en la cabeza de cómo es este tipo de personas

Voz 1995 31:17 o sea que aquí contra de ligar la gente es capaz de hacerse de Vox de Podemos de lo que haga falta ese es el experimento de Alá Carreres periodista de de Weiss como siempre muchísimas veces Alba

Voz 5 31:29 gracias a vosotros

Voz 1995 36:18 entre Madrid y Valencia hay trescientos cincuenta y siete kilómetros entre Madrid y Bilbao trescientos noventa y siete prácticamente podríamos decir que aquí en este estudio de la Cadena Ser en la Gran Vía en Madrid somos equidistantes ante nuestros escépticos

Voz 43 36:35 Alfonso Gámez periodista incurrió muy unos días muy buenos días y José Miguel Mulet Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia muy buenos días ideas equidistancia que no

Voz 1995 36:45 muy bien con la relación no tiene una buena relación con la ciencia la equidistancia único a la ciencia ni con el periodismo debería tenerla porque la equidistancia quiere decir que tú te pones a mitad de dos eh sean cuales sean las razones de esos dos es decir

Voz 28 37:01 imaginémonos que nos ponemos en mitad de dos a dar a tratar igual a una mujer maltratada que a su maltratador o imaginemos que nos ponemos a tratar igual a un racista que a la víctima del racismo o imaginemos términos vamos a poner el ejemplo para sí que entienden pongamos lo venga

Voz 1995 37:16 dentro de la conversación eh la BBC esa gran institución informativa durante años la BBC presentó el debate sobre el cambio climático y en aras de la imparcialidad evitaba a debatir a quienes negaban el calentamiento global que quienes mostraron tener pruebas de que existía el año pasado por fin la BBC cayó la cuenta de que no se puede dar la misma cobertura la verdad Jalabert tira cuando hay un hecho científico encima de la mesa se que Gámez requiere ser equidistante objetivo entre dos puntos de vista opuestos se puede cuando hablamos de de información científica de inicio

Voz 28 37:49 vamos a se puede ser objetivo Hinault equidistante ser objetivo es atenerse a los hechos a las pruebas

Voz 1995 37:56 a la lógica Isère equidistante

Voz 44 37:58 hasta el medio cuando tú tienes alguien que dice que la tierra es plana hay alguien que dice que la tierras esférica los hechos te están diciendo que no hay debate posible o alguien que te dice que la ley de la gravedad no existe y aunque dice que existe eh los hechos te dicen que no es posible el debate entonces ahí no hay lugar a la equidistancia puede haber eh al y eso ser objetivo ojo eh es diferenciar verdad de mentira

Voz 28 38:19 estamos contra si estamos con el Brexit y si estamos con otros problemas porque los medios a veces y los periodistas no hemos diferenciado verdad o mentira no hemos dicho que Trump miente o que el Brexit miente en los grandes medios a veces han sido demasiado condescendientes con esos mentirosos y eso ha llegado a la gente a pensar que hay dos visiones que pueden tener su parte de verdad cada una de les

Voz 12 38:40 luego hay otro problema si tú pones cara a cara Asunción dijo a favor del cambio climático y otro que dice que que no existe

Voz 16 38:45 te parece

Voz 12 38:47 que sea un debate cincuenta cincuenta pero es igual un científico representa al noventa y ocho por ciento con noventa y nueve por ciento y el otro representa el uno por ciento es decir han cogido a alguien que tiene una visión digamos exótica los que trabajamos en temas impopulares yo que trabajo con transgénicos estoy harto porque es que muchas veces cuando me entrevistan para algún programa que me ponen digamos equidistante ni siquiera es científico está diciendo unas tonterías es como si tú fueras a un juicio y uno de los testigos empezar a decir mentiras y eso juez lo diera por bueno porque hay que dar todas las versiones dices no porque es que entonces al jurado llegar a una decisión errónea

Voz 1995 39:24 por eso alza vamos a poner un ejemplo no venga vamos a escuchar el diez de agosto de dos mil diecisiete la BBC entrevistó al negacionista del cambio climático Nike en Lausana el presentador fue incapaz de rebatir sus falsedades se generó un escándalo enorme y al día siguiente tuvieron que invitar a un meteorólogo de verdad

Voz 45 39:41 para que lo hiciera que sí que estamos viviendo más fenómenos meteorológicos extremos como resultado del cambio climático de hecho ayer salió un informe muy importante firmado por más de cuatrocientos cincuenta científicos de sesenta países según los últimos datos dos mil dieciséis fue el año más cálido desde que hay registros con lo que el idea ahora ya pueden imaginar que exacto

Voz 1995 40:01 y hace poco más eh bueno por lo menos un año la BBC arrepentir R convenida por el controlador a lo com publicó sus directrices para informar sobre el cambio climático por ejemplo bee incluían que no es necesario invitará un negacionista para conseguir una información equilibrada y recomendaba además cursos formativos sobre climatología para los Peridis no es la primera vez que le pasa a la BBC le pasó con las vacunas en otro informe similar por lo menos

Voz 12 40:25 a veces solo plantea hay otras cadenas que siguen con lo en principio qué distancia

Voz 1995 40:30 porque en Mulet tú te dedicas a yo pero hay realidades opinable es en ciencia

Voz 12 40:36 sí claro hay temas que no están claros hay temas sobre los que podríamos digamos que no hay un consenso social Ci Fico establecido principalmente los temas muy nuevos los temas acabados de descubrir hasta que se establecen las bases sólidas pues pasan cierto tiempo pero en camello otros temas sobre los que no tenemos tanta duda el problema es que a veces la opinión pública está un poco separada de lo que es la evidencia científica en algunos temas pero el debate no es una buena forma de resolver esto o por lo menos una forma de expresar el debate es muy bueno para temas sociales es muy bueno para temas políticos pero en ciencia no se debaten se aportan datos soportan pruebas entonces como mínimo puede haber debate sobre la interpretación de esas pruebas pero una vez sean interpretado correctamente ir digamos que sobre todo cuando otros científicos reproducen los mismos resultados llegan a las mismas conclusiones porque la ciencia tienen que ser reproducido le ya no hay debate es decir a estas alturas empezar a debatir sobre la ley de la gravedad sería perder el tiempo directamente

Voz 1995 41:39 pero mira leíamos ayer en El Periódico de Cataluña denuncias por cuestionar la pseudo terapias anuncia una avalancha denuncias contra asociaciones de pacientes divulgadores y medios de comunicación cómo es esto posible empezar por una razón muy sencilla por

Voz 28 41:53 eh lo que hacen es intentar callar en los juzgados o mediante amenazas o haciendo que te vayas a gastar mucho dinero el que la gente diga lo que está demostrado científicamente por ejemplo que la terapia se llaman así porque no han curado a nadie nunca más allá del placebo Ike y acudieron unas terapias es arriesgarse a que te tienen ya está jugarte la vida esa es la historia entonces te amenazan con ir al juzgado lo que te están diciendo es te vas a gastar una pasta en en abogados ibas a gastar un tiempo que yo como asociación de lo que sea tengo mi abogado y así te callan es una manera de callar ídem de enmudecer el debate científico pero por ejemplo tú estarás harto de que se cuestione tu motivación como científico

Voz 1995 42:35 poco para denunciar la pseudo ciencia aludiendo a Massa en tu caso es muy evidente cómo te dedicas a los deje Nikos eh pues a los intereses de la industria farmacéutica de los grandes multinacionales agrícolas pero nadie cuestiona el negocio de la pseudo Trapsa paciencia

Voz 12 42:50 mira era el tema de las terapias a mí nunca me han puesto ninguna querella por qué porque yo solamente hablo de ciencia y todo lo que digo son los datos mira a la homeopatía funciona no hay ningún estudio serio esto es que es que aquí no hay caso sí que me pusiera una vez una querella Ecologistas en Acción pero bueno luego cuando aquello fue ante el juez saben tanto de leyes como de transgénicos el juez creo que todavía está riéndose porque aquello no había por donde cogerlo pero yo quiero que ni ellos tenían fe en ganar la básicamente pensaron que así me iban a asustar me iban a acallar y tal pues mira dejémoslo así

Voz 28 43:24 las claves silenciar

Voz 1995 43:26 vale pero y lo llevan haciendo en Estados Unidos por ejemplo desde hace cuarenta años silenciando Angelo debemos tener cuidado vamos a escuchar lo que nos contaba treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y los micrófonos de la Cadena Ser el padre Mario Ready Funchal de veintiuno años que murió de cáncer tras abandonar el tratamiento médico y ponerse manos en grandes

Voz 0882 43:45 apareció en nuestra vida un señor que buscó Pepa mi ex mujer que se llama José Ramón Llorente López que dice que cura el cáncer una autoterapia que se llama Oporto molecular muy señor que tampoco es médico Ike Ike el otro día fue juzgado ICO y polvo

Voz 1995 44:00 yo el padre como puede ser Mulet que los curanderos hagan absueltos como con justicia al tiene esa equidistancia

Voz 12 44:08 por el marco legal que tenemos es decir si las leyes no son buenas pues los jueces hacen las sentencias de acuerdo estas leyes resulta que tenemos una ley que dice que si un señor te promete que va a curar el cáncer tú le das dinero sí señor y luego no te cura el cáncer se supone que la culpa es tuya por haber confiado en él cosa que cuando Tita estafan cuando te venden un piso resulta que se piso no existo no se construye la ley ampara pero en temas de salud hoy por hoy esto Luis lo sabe muy bien que casi todas las sentencias bando de hasta

Voz 28 44:36 días que es que es jurisprudencia es decir lo que viene a decir es si tú crees en que por ejemplo quemando unos billetes I es el caso real Datu padres era vacunar el cáncer que mandó dinero entre comillas viene a decir el Tribunal es que eres tonto mira lo sentimos mucho es así es terrible que lo que dice la dársena

Voz 12 44:55 que creo que fue en Cádiz decía que las personas tenían suficiente formación a estudios para saber que sólo un engaño entonces está protegiendo al que hace al engaño directamente la culpa del engañado no sé es una ley que no protege a la víctima

Voz 28 45:08 Juan exacto cuando la justicia tiene que proteger a la víctima

Voz 1995 45:11 cree Gines falta formación sí por supuesto

Voz 12 45:14 hay mejores leyes en este aspecto en el tema de las terapias el marco legal es bastante permisivo yo creo que tendría que restringirse porque no hay caso que hemos mencionado Julio Llorente es que este señor ni siquiera es médico ya está dando terapias esto no debería permitirse bueno y luego está el tema que tenemos colegios de médicos con secciones que protegen a su terapia

Voz 28 45:35 there is esas pseudo terapeutas muy corta

Voz 12 45:37 sí dos que sí son médicos ocupando cargos directivos en colegios de médicos que eso sí que es vergonzoso

Voz 28 45:43 hay quizás lo que tenemos que seguir es la máxima que del ministro de Ciencia Pedro Duque de no acuda a ninguna terapia que no esté en la Seguridad Social que no esté en la sanidad pública o que no haya un MIR que no haya una especializado

Voz 16 45:55 el generalmente su timo no hay especialidades

Voz 12 45:58 pintura porque será pues hombre pues las agujetas no

Voz 25 46:01 en nada una vez esté

Voz 1995 46:04 ticos gracias como siempre hasta la semana que viene

Voz 25 46:06 la semana que viene

Voz 1995 51:55 empezamos con la actualidad de la semana que es de vaquero