Hoy por Hoy (10/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

a pocas horas de que los líderes europeos decidan sobre la petición del Reino Unido para prorrogar el Brexit Francia ha dado a conocer esta mañana nuevas exigencias para los británicos pide a cambio que el Reino Unido no tenga derecho a veto durante el periodo de transición corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 00:26 exactamente exigencia francesa que el Reino Unido se comprometa a no bloquear los acuerdos que puedan conseguirse a veintisiete mientras dure su tiempo de prórroga Ésta es la demanda por escrito que esperan Theresa May pueda asumir si realmente hay que dar una prórroga larga sino fuentes diplomáticas francesas consideran que es muy probable aún que este no sea la última reunión sobre el Brexit y que antes de las próximas europeas sea necesario volver aquí si May insiste en que quiere un poco más de tiempo para negociar con cojín

en nuestro país agentes de la Policía Nacional están contando en el juicio del proceso independentista que algunos de los participantes en el referéndum ilegal del uno de octubre simularon agresiones y que eso incrementó el clima de tensión en el Supremo más Alberto Pozas adelante buenos días este agente estuvo en un colegio de Sabadell dice todo estaba moderadamente tranquilo hasta que varias personas empezaron a fingir agresiones empezaban a simular agresiones empezaban a gritar

Voz 3 01:20 el suizo real reaccionar a la masa de gente que estaba tranquila pacífica en el perímetro en el cordón y fue cuando empezó a cantar por fuera las fuerzas de ocupación

sobre la actitud de los Mossos d'Esquadra ese día ha dicho que mientras estaba rompiendo el orden constitucional los antidisturbios estaban en el Camp Nou en un partido entre el Barça y Las Palmas hasta doscientos agentes de la Guardia Civil están desplegados a esta hora en una nueva operación contra el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar Algeciras Rubén García

Voz 4 01:46 la operación se viene realizando de esta pasada madrugada

Voz 5 01:49 en varios municipios del Campo de Gibraltar en concreto doscientos agentes de la Guardia Civil intervienen contra las redes que se dedican en esta comarca el narcotráfico agentes que están realizando registros en

Voz 4 01:57 numerosos inmuebles de Algeciras y Tarifa tras las pesquisas

Voz 5 02:00 previas que ya venían realizando el momento en el que por cierto nivel de esta actividad ilícita estaba disminuyendo en esta zona de momento no hay detenidos ni tampoco se ha especificado Sisa localizado droga que pudieran guardar los narcos aunque todo apunta a cabrón importante intervención de habida cuenta de lo llamativo del operativo policial desplegado esta

Voz 0821 03:09 la candidata del PP a la Comunidad quiere que el concebido pero no nacido sea tenido en cuenta para solicitar determinadas ayudas aunque Isabel Diaz Ayuso no concreta si se retirarán dichas ayudas en caso de que hay algún problema por el que se interrumpa el embarazo Virginia Sarmiento en un desayuno informativo de Europa Press la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad Isabel Diaz Ayuso hacía este anuncio

Voz 6 03:30 concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan en cuenta para expedir el título de familia numerosa au solicitar plaza escolar

Voz 0821 03:41 aseguraba que es una demanda de las familias numerosas con las que se ha reunido pero ante la pregunta obligada qué pasa en caso de que el embarazo no llega terminó respondía esto

Voz 7 03:48 hombre no lo hemos estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tengo claro yo creo que no yo creo que era el momento en el que una familia ya hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no pero a la hora de expedir el título los sopesar eh

Voz 8 04:04 aprovechaba también para anunciar que su número tres serán a camino

Voz 0821 04:07 el portavoz de Políticas Sociales y familiar que cuenta en su lista con Daniel Portero de unidad justicia y la periodista Almudena Negro desarticulado una red dedicada a vender mercancía robada según la policía que media hora va a dar más datos en rueda de prensa Se trata de la mayor red de este tipo detectada en la Comunidad de Madrid

Voz 0089 04:23 en su Ojea esta organización de periodistas de receptadores estaba especializado en adquirir el material robado a camiones en áreas de descanso de la red viaria española diecinueve personas están detenidas en Madrid por vender este material robado a sabiendas de que era sustraído aparatos electrónicos telefonía móvil electrodomésticos de alta gama hay sobre todo ropa deportiva de marcas eran los artículos que esta red ponía a la venta rápidamente en el mercado negro tenemos

Voz 0821 04:51 los diez grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:20 Toni Garrido Natalia Tena muy buenos días buenos días conoces bien las dos realidades y tengo que hacerte una pregunta para iniciar esa entrevista a ti que te resulta más emocionante más imprevisible la temporada la octava temporada de Juego de Tronos hasta unos días o el Brexit

Voz 4 05:44 qué es más inquietante Bright dio además tiempo cagada porque yo tengo sólo un pasaporte español no se me ha pedido caro uno inglés muy Rami

Voz 1995 05:56 desde Londres sí ahí pero sí

Voz 4 05:58 es un proceso por españoles desde niña

Voz 1995 06:02 no si lo es una actriz con un estatus muy similar al de Gibraltar es tánica y al mismo tiempo es español hasta la media notaría participado en de las sagas audiovisuales más importantes en lo que va Harry Potter juegos durante la única persona que estaba en esas dos sagas que iban a sobrevivir al tiempo a perdurarán en el tiempo y además Natalia logrado desarrollar en paralelo una interesantísima carrera en el cine independiente con títulos como diez mil kilómetros con el que ganó un Aguinaga de Place y estuvo nominada

Voz 9 06:35 el Goya es que Tengo una pregunta

Voz 1995 06:45 enhorabuena por ese trabajo Natalia y es muy difícil además mantenerse en las sagas más asombrosas que llevamos de siglo y al mismo tiempo mantener una diva carrera en el cine independiente pero bueno

Voz 4 06:57 adiós a ese es el plan no siempre poder hacer

Voz 10 07:00 ver cosas independientes soy yo

Voz 4 07:03 es que yo me encanta trabajar con Carlos Marqués Marset que es el Guido diez mil también hicimos tierra firme junto con Londres e con el barco era tuyo si el interiores de una amiga mía muy buena también que viene el barco mi vecina y el barco el exterior era mi barco y lo hicimos también con una de mis mejores amigas una Chaplin que la Coruña haciendo juega otros

Voz 1995 07:24 qué vino avales todo se cerramos un círculo buena vengo al programa para hablarnos de esa película no sabíamos que era tu barco y tú conociste a una Chaplin haciendo juguetona

Voz 4 07:31 sí era como era cómodo

Voz 10 07:34 amor platónico a primera vista selló Levy

Voz 4 07:36 además tenía como un que que llevaba algo de cebra parecía una cebra exótica y me enamoré de esta tiene que ser Gran Vía

Voz 1995 07:44 la zona es muy conocida pero para que no la conozca es la auténtica única protagonista de la bola roja que pasen Juego de Tronos y lo voy a contar pero ya es la protagonista lo que ocurre votase en el Brexit

Voz 4 07:58 yo no pude porque soy española me dijeron que no podía

Voz 10 08:02 sí pero yo yo además estaba haciendo un giro y era como

Voz 4 08:06 yo peso además yo pensaba como todos que no iba a pasar tras cesar como luego me desperté además el día que que paso íbamos camino a España a tocar en Madrid esa noche con croata Molotov era como no me lo puedo pedir disculpas

Voz 1995 08:27 el les tenéis disculpas bueno Natalia a parte de salir en Harry Potter J tiene una banda y lo vamos a escuchar la banda tiene barco pero no te falta nada mantienes porque tu padres vasco si tú nazis en Inglaterra tu madres de Nacho es verdad que está en Badajoz tienes algún vínculo con los vuelos en sus respectivos padres

Voz 4 08:47 Nacho es mucho porque yo iba a ir de niña eh todos los veranos entonces para mí os Nacho susto muy especial y tengo muchas memorias de de de niña pero también adolescente ahí es cuando empecé a su en el pueblo

Voz 1995 09:02 los la rebelde del pueblo siga y además yo venía

Voz 4 09:05 con todo los guiris y era como era el circo todos los veranos

Voz 1995 09:09 en en el pueblo has vuelto después de Harry Potter ha al pueblo

Voz 11 09:12 sí sí sí sí fui fui

Voz 4 09:15 a una celebración del hoy algo así que si así es un premio que me dieron ahí

Voz 1995 09:20 premios extremeños de hoy en el dos mil tres

Voz 4 09:23 sí sí pase por nuestros claro porque estaba acerca de

Voz 1995 09:29 qué dicen Extremadura hay la de Juego de Tronos

Voz 10 09:31 no son muy sano te no son se dirigen no son me invitan a una caña y hablamos y charlamos

Voz 1995 09:40 hablar de muchas cosas vamos a hablar de una exhibición de Harry Potter es maravillosa el trece de abril que empiezan trece abril en Valencia a la que les vamos a invitar ahí es maravilloso pero muchas cosas en las que hablar que empieza el sábado la madrugada empieza a todo en Juego de Tronos tu personaje murió en qué

Voz 4 09:57 no en el seis de una pena además porque volví otra vez después de tres temporadas sin estar yo pensaba que no sé qué va a pasar algo y me dijeron que solo tenía dos semanas de trabajo yo he trabajado con yo de esto

Voz 1995 10:14 fue el único personaje esto habla muy bien de Natalia que el creador de la serie George RR Martin albergan a Tele dijo tengo que ese personaje no puede hay que ampliarlo hay que hay que llevar más dejes y lo hizo bueno uno segunda seguimos dando con Natalia insisto Natalia es parte viva del siglo XX porque he estado en dos de los fenómenos audiovisuales tú en algún momento porque a tu piezas de trabajar menos antes de que se convirtieran el fenómeno que soy en aquel momento en algún momento viste que aquello iba a ser un fenómeno mundial

Voz 13 10:44 porque una serie rara

Voz 12 10:47 creo que cuando empecé

Voz 4 10:49 empieza también a los libros y ahí es cuando me di cuenta que esto era una saga increíble ahí empecé ya cuando termine el primen la la primera temporada creo que ya había leído tres los libros y era como esto va a ser esto va a ser algo mejor en libro la serie encima plena no soy para mí los libros siempre lo mejor siempre es difícil pero es muy difícil pero con lo que han hecho es una maravillosa obviamente

Voz 1995 11:10 y ahora que empieza la hacemos la pausa ya están diciendo ahora la pausa pero tú te acuerdas yo lo digo porque empieza el sábado tú te acuerdas de quiénes David quién quién está muerto

Voz 4 11:23 sí bueno

Voz 14 11:25 la la la la reinado Ramón

Voz 4 11:27 es todavía está esquí a demostrarlo

Voz 1995 11:34 no contemos la vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Natalia te dan hoy por hoy

Voz 16 14:17 el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor

Voz 26 14:20 precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastrear punto com pro

Voz 27 14:25 amor llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma porque la semana que viene Semana Santa para cuatro días que nos vamos fuera quiero irme tranquilo lo quiero estar pensando sino gana entrar robada haya meterá

Voz 1995 16:06 vamos a ver Natalia Tena tiene sangre vasca y extremeña con esa combinación comprenderán ustedes que estaba predestinada genéticamente a conquistar el mundo aparte en dos de las tres de los productos a visuales con más éxito repercusión in número de seguidores del siglo XXI fue corazón en cuatro de las películas de ámbito gacelas lo que vimos con los niños hace poco Harry Potter te hacer una foto donde sea y que hoy está bueno fue Downs en la que no se olvide en cuatro de las películas de la saga de Harry Potter

Voz 33 16:41 con mi factura

Voz 10 16:44 lo salvaje Ocean dieciséis episodio

Voz 1995 16:47 Dios dejó Petronas perdiste no

Voz 10 16:49 sí me encadenaron y me pusieron una espada en el cuello establece que él es el doblada Suzy Parker

Voz 1995 16:57 también hemos visto proyectos independientes como diez mil kilometros amar y pronto la veremos junto a Gutiérrez en te quiero imbécil con ese título todo todo el mundo se ha visto representaban ese título de inmediatamente quiero imbécil Natalia Tena muy buenos días de nuevo debe ser raro para ti porque hace ocho años insisto se estrena una espectacular exhibición sobre Harry Potter que se presenta mañana en Valencia hace ocho años que terminase de rodar la última de las películas de Harry Potter pero de repente acaban de estrenar en la en todas las plataformas todas las películas de Harry Potter con lo cual la popularidad ha subido otra vez idealmente hace mucho tiempo Derbez de la gente te parará por la calle e hice

Voz 4 17:37 además esto se bueno además que este aquí nueva fue del hotel ABC hay algunas personas es cómo va a otro es tu todavía si es es algo que de una historia que la gente quiere oír otra otra vez

Voz 1995 17:48 ir es consciente que eso va a ser siempre así Jose que los próximos año te pongo el ejemplo de Jamil no de de Star Wars que hace unos cuarenta años ha vuelto a las películas vas a permanecer va a haber un rincón del corazón de los fans de Harry Potter que serán los fans de Harry Potter hay fans que todavía no han nacido llegarán en el tiempo dentro de treinta cuarenta años irán a ninfa U2 Junio favor aquí en todo el mundo eres consciente de eso

Voz 4 18:16 no no lo dice mucho la verdad pero es así es muy fuerte

Voz 1995 18:21 pues no lo pienses mejor es difícil a veces en tu profesión tiene que ser muy difícil porque tienes que estar a la altura de lo que espera la gente cara vas a hacer siempre ídolo para para mucha gente y eso viviendo en tu barco en Londres tiene que ser complicado

Voz 10 18:36 la verdad es que no lo pienso yo pienso simplemente el próximo trabajo hoy la gente que amo a Miami

Voz 4 18:43 hedor

Voz 10 18:44 entonces esto como que no

Voz 1995 18:47 exhibición tute

Voz 10 18:48 cogido algo del rodaje Hare imputado

Voz 4 18:51 intenté todo el mundo quiere robar su varita mágica pero es que era es que era imposible lo tenían muy controlado y hay un cuarto no sé cómo decirlo en español duerme del cuarto donde hay todo un acordeón te pero casi lo Romeos al hasta la lo lleva al Trail la dije no no no lo que hago yo aquí Boff al pero si no

Voz 1995 19:14 pues vale es que ya toca la codean en su banda luego escucharemos a su banda la exhibición sobre el universo Harry Potter que estuvo en Madrid en el año dos mil diecisiete tuvo cuatrocientos sesenta mil visitantes en cuatro meses a partir de la semana que viene podrá visitarse en Valencia

Voz 10 19:29 tú has visto los escenarios reales si tú has estado no se sí sí qué tal es la exhibición yo la bien

Voz 4 19:37 Nueva York El dos mil once quiero deciros doce bueno ir aún es que es maravilloso SAE además no han puesto todo precioso es una exhibición yo me lo pasé en grande aunque yo ya lo he vivido era para mí maravilloso

Voz 1995 19:53 y los fans KAS difícil catalogar los pero eso mejores las dejó de trono Soros de Harry Potter

Voz 4 20:00 me lo paso mejor si cuando voy a convenciones así no se son como los a su gente que me gustó mucho el sexo y la muerte cierta persona tiene esto sexo y más sexo que va muertes pero no por qué

Voz 1995 20:16 me gustó mucho la reducción que acabas de hacer de la seriedad de que va a Juego de Tronos sexo sexo es decir si te gustan

Voz 4 20:23 leer como la vida misma

Voz 1995 20:26 está bien la campaña electoral del Brexit de qué va el Brexit sexo son son los dos poderes que mueven el mundo y Nathalie y hablamos esa de esta doble vida donde tú sigues aceptando papeles es que te gusta y te permites además yo creo que ya estás en punto decidir qué es lo que quieres hacer tu carrera el te quiero imbécil va a ser tu tu nueva puesta

Voz 4 20:48 sí me lo pasé también Laura Maña es una David y además es la primera directora mujer que tenido en ellos yo está actuando desde desde los dieciséis años siempre han sido hombres blancos mayores ir una vez este año en Los Ángeles aunque con con hombre mejoró por primera vez que es co joder icono te quiero imbécil una mujer espero que esté cambiando las cosas Kim es maravilloso ya había hecho un un cuarto con él para Estrella Damm hace unos años entonces ya le conocimientos eso era lo hace todo más fácil la producción bueno Brutal Media minoría pero la Astor Medea tengo un para mí un sitio maravilloso en el corazón para ellos

Voz 1995 21:31 veraneos buscado en la hemeroteca Nos gusta mucho buscar atrás porque es una buena forma de medir los tiempos y yo estoy seguro de que habrá mucha gente ahora que no esté oyendo que está soñando con desarrollar una carrera interpretativa que le permita trabajar en proyectos como los que estamos hablando no y hemos y lo tengo muy claro sin anterior es el mejor ejemplo para hacerlo o que vamos a escuchar que decía Natalia

Voz 10 21:55 hace doce años eres muy joven pero entonces no quiero

Voz 1995 22:00 después de grabar vamos a ser la primera entrevista que hace Natalia después de rodar donde todos los oídos que si no no tiene gracia vamos a escuchar lo que decía después de grabar a primera película de Harry Potter hace más de doce

Voz 4 22:12 ah yo no sabía nada Harry Potter no había leído el libro ni las películas tienen idea entré al cuarto eh yo sólo sabía que esta bruja les me cambiaba al pelo entonces yo entré me tropecé es sólo una silla ella es muy torpe sobre una silla me senté empezó a contar las director que que yo cuando era joven adolescente me cambias un montón siempre pelo

Voz 1995 22:40 sé que recomendará a los aspirantes a tanto es un papel que no tengan idea del papel que no haya leído nada que tropiezan con el mobiliario y que hablen sobre peluquería

Voz 4 22:52 en eso es me tuve suerte pero es que yo en ese en ese temporadas haciendo mucho teatro para mí Mimi representa me dijo tienes quite de Ipswich que está muy lejos me aterra tienes crece de hacer una prueba yo yo no quiero hacer una prueba tengo tengo el matinal tengo un usó esta noche esto esto va a ser caótico antes para mí como que mi mente no estaba en eso era como vale hago la prueba y me voy a ir resulta que no sé porque ese director vio algo en mí y me dijo vuelve otra vez a los hechos muy bien Illes libro empecé era como ya adicta entonces la próxima vez entre y me explico

Voz 1995 23:28 que podrían con la perspectiva del tiempo ahora es muy interesante escuchar lo que querías para ti entonces como próximo

Voz 4 23:34 papel pero me encanta hace una parte súper callada quita una mujer nada que éste siempre está con las uñas y tiene un perro que está tomando Oña eso algo total mente puesto a mí me encanta porque yo siempre soy la salvaje o loca o la jamaicana o yo qué sé siempre siempre Lashkar salvaje me gustaría la la reprimida

Voz 10 23:57 la mujer tranquila ya estaba excedido entonces un papel de mujer tranquila si llego diez mil vale más han sido puede empezar este año que he hecho el día que fíjate cómo va qué he hecho yo donde he trabajado

Voz 26 24:17 no me sorprende que esa es la pregunta claro cuándo

Voz 1995 24:21 cuando Thomas T de verdad la idea de que quería ser actriz en qué momento en la tele hizo yo quiero ser hacer

Voz 4 24:28 es que con mi primer como en Príncipe a obra de teatro eh

Voz 1995 24:37 el fue en el cole

Voz 4 24:39 mi padre era profesional ya había hecho para ocho voy saliera con vuestro de actuales me ha ocurrido esta Ashton tiempo esperando no no lo entendía muy bien el medio pero cuando ya empecé con teatro es que ya me enamoré avale esto no entiendo lo voy entendiendo

Voz 1995 24:54 basta ver la nueva temporada de Juego de Tronos clara

Voz 4 24:57 además creo que la el primer capítulo voy a ver y el lunes porque tengo que hacer un un una presentación entonces lo beber

Voz 1995 25:07 entre los actores tenéis el grupo de guasa dejó esto me pregunta externo

Voz 4 25:13 bueno con una obviamente sí pero con

Voz 1995 25:15 Ana que es tu amiga se y no sabes nada al final señala

Voz 10 25:20 pelo pero hay mucha gente que pregunta es si bueno pero no no sé yo pecios esperar a ver lo que pasa es interesante

Voz 14 25:34 no tenemos ante los ojos

Voz 4 25:37 me total durante los robos

Voz 1995 25:39 estuvo porque claro yo veía que entre los vivos y los muertos es muy dificil yo creo que mucha gente ya no recuerda que ha visto la serie que fan no recuerda muy bien quiénes está muerto pero cuando mataron personaje en el rodaje hay fiesta hay celebración hay un tipo de ritual

Voz 13 25:52 el yo yo cuando

Voz 4 25:56 memoria no había mucha gente cuando yo estaba ahí es esta temporada con con Joan prohiban Joy y al fin salimos a cenar y me un adiós no pero seguramente sí seguramente habrá que ya está aquí tanto tiempo y hay tantos personajes que mueren que Isco

Voz 1995 26:11 ya total uno más en algunos bajo número como les decíamos Natalia tiene una banda es cantante y acordeonista lo de robar el el acordeón de Harry Potter de grupo Molotov Duke Vox

Voz 10 26:31 tienes tiempo para para la banda este año no vamos a hacer

Voz 4 26:36 eh mi festivales ningún y gira porque pues por eso porque también primero mi batería está eh haciendo su luna de miel con su mujer está de viaje imán se fue en enero de me dijo bueno igual vengo tres meses o tres años seis como vale en creo vista por la India ahora mismo

Voz 10 26:55 yo lo quiero entrenar a otro va te yo quiero

Voz 1995 26:57 por el batería de yo te quiero irme

Voz 10 26:59 es decir volveré en tres meses a que sí

Voz 4 27:06 pero ya hemos tenido otros batería así a mí ya ya que este es el que ya Quiero y no quiero entrenar

Voz 1995 27:13 sí

Voz 10 27:14 Ito a correr cuando donde

Voz 1995 27:16 prevista Toquero acordáis he haciendo la obra de teatro

Voz 10 27:18 lo que sí amaba

Voz 4 27:21 el personaje en vedette en a los once años en vez de tener empieza la regla les salen alas even rozo perderlo

Voz 1995 27:30 burdel burdel perdón burdel

Voz 4 27:32 si se inhala la directora dejó Tolmo tienen que coger un instrumento ya tocaba el piano pero Biel acordeón y da lo mismo que con una amor inmediatamente ese instrumento entonces

Voz 10 27:45 no qué opinan sobre eso mis vecinos bueno pues como puede mover

Voz 4 27:49 mi barco

Voz 10 27:51 a vivir en un barco hostil vecino te molesta que te venga hasta luego

Voz 4 27:55 ahí también hay hay una manera lo que situarse primero porque los barcos también se pues bueno uno al lado de otro no necesitó es el primero que ha llegado ese párking marca la pauta pero yo estoy yo estoy si usted fuera siempre toco me llegó la estocada acordeón que horas no estás en casa

Voz 1995 28:11 muy bien hecho premiada con el violín ya avisan

Voz 10 28:14 nosotros que nos vamos a Londres porque el culo

Voz 1995 28:16 los aparcar en doble fila claro hay alguien tiene que

Voz 10 28:19 pasa siempre por porque el mio es bastante ancho

Voz 4 28:21 pero los pero que hay varios

Voz 1995 28:24 en la verano es que no sabe no sabe qué elegir para hablar contigo no sé si es Harry Potter por lo que sale por Juego de tronos por las pelis independientes porque vive en un barco es porque tienes una vana donde toca el acordeón muchas temas que articula madres de Extremadura

Voz 4 28:39 veo leo mucho

Voz 1995 28:42 pues no no dejes de hacerlo bueno por una parte exhibición de Harry Potter en Valencia se presenta mañana es que ella ha estado en los decorados originales wars y nos dice que está fenomenal así que va no

Voz 4 28:54 cuatrocientos objetos de las pelis esta mi vestuario está mi barita mágica habérsela puerro

Voz 1995 29:00 a ver si no porque no des no des ideas de Antalya después el sábado se estrena la última de Juego de Tronos en breve podremos ver la película de Natalia con

Voz 10 29:11 te quiero imbécil

Voz 4 29:13 yo además me encanta el pelo que tenía tenía pelo

Voz 10 29:16 Rosa me lo pasé muy bien sea en inglés

Voz 4 29:22 no ha sido investido pero no es lo mismo

Voz 10 29:26 no yo no imbécil es muy español de quiero y los mejores frases con ganas Natalia

Voz 1995 29:39 un placer conocerte muchísimo días todas las suertes

Voz 10 29:42 gracias por invitarme placer

Voz 16 30:04 Toni Garrido un útero llega donde nadie más llega un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 34 30:12 el veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro

Voz 10 35:34 lo tengo claro vamos a la pregunta de hoy cuenta estos insultos tomes

Voz 26 35:39 típica encima mucho la gente venga a

Voz 42 35:43 dos Ricardo ve tonto el pija o fe TIC Hakkinen

Voz 26 35:54 como es que yo creo que este tú el lo digo debían ve el tonto soy sueco por favor poco entendido que el está el tonto tonto Piqué pijo Él ve el P

Voz 1995 36:17 hay una trampa porque no es es de lado está cuando llegas cuándo es la vagina no es la esquinas un poquito antes pero eso no es un insondable opuesto ahí poco para la grada acto les esperamos este viernes en el espacio manidos del río caballerizas Murcia a partir de las diez de la mañana verán a veces la vida y el cine se mezclan todo pasa muy habitualmente no sabemos diferenciar qué pasa en esta dimensión y en la otra a la que entramos por el móvil la televisión el ordenador por último extremo a través de la pantalla de cine por eso existen seres que viven a caballo entre los dos mundos viajera Inter dimensionar esto quinto elemento nuestra Trinity Pepa Blanes el cine en la SER muy buenas

Voz 10 37:00 hola muy buenas pija que me ha dicho guía no que me encanta tanto el ya muy cerca de Murcia bueno ellos yo hay cuento como local bueno es verdad que hay personajes que traspasa la pantalla Tour es una una de ellas pero hay más muchos más por ejemplo el nota vigile Bosch hemos conocido que el nota es de carne y hueso

Voz 1 37:33 qué tipo que vivía nota

Voz 1995 37:39 Clemente Jet da a una persona en la que los Coen se inspiraron para crear ese personaje hemos conocido porque está intentando necesita someterse a una operación de hernia está intentando conseguir dinero a través de Internet

Voz 1463 37:52 pero es que la sanidad americana de inmuebles verdadero se sí bueno es que Gibert que es uno de los personajes han es personajes del cine independiente como vemos de la sociedad norteamericana con este quirófano es además el alma de de la obra maestra ya de los Coen el Grande le bosque como decías es una película que más allá de ser pues una especie de cine negro surrealista es un mito de la cultura pop que tiene seguidores que recitan muchísimas de los de sus frases como esta

Voz 13 38:22 productos Nazis nazis

Voz 43 38:26 que amenazaban con la castración ya te has para saber decir que no me equivoco bueno quizás nihilistas decían

Voz 14 38:34 continuamente que no creían eh

Voz 1995 38:42 es una brújula que provoca muchas sensaciones es un es un icono la fantástica una película en la que se cumplen veinte años del estreno de una película de la que surgió casi una religión judaísmo se quedó con un convención anual con cientos de miles de fans en Estados Unidos y en todo el planeta que intentan pregonar las enseñanzas del del nota del serían aquí las noticias más la pena que enseñanzas no ha dejado el nota

Voz 1463 39:09 pues enseñanzas muy básicas pero muy necesarias para la vida diaria pero déjame antes de meterme en las enseñanzas que estaba pensando yo que si todos estos seguidores dan un una peseta para que este hombre Secure

Voz 26 39:22 pues sí Lola Flores también se está

Voz 1463 39:28 de ahí está el negocio Toni no digo nada bueno e enseñanzas la vida cómoda la vida es fácil hasta que se acaba la tranquilidad esto le puede pasar a cualquiera quién no día pues en el súper comprando leche ahora en dos mil doce un eso sí sería pues leche de avena no podría ser de vaca en una película hipster llegas a casa dos Marín en una paliza te piden dinero porque tan confundido pues no sé con alguien eh que se llama como tú un no sé o Villarejo fíjate

Voz 14 39:53 este tío no es de los que construyeron el ferrocarril este asunto entonces les está Per Se me hoy mi alfombras alfombras del nota tú no estás elemento nota el si no no es el tema entonces que llegue el otro Jeffrey Lewandowski el millonario eso es interesante de cojones tío además tiene un patrimonio y evidentemente recursos así que ninguna razón ni una puta razón para que mujer vaya por ahí debiendo dinero a media ciudad si viene dice Mean es tu puta equivoca

Voz 1995 40:27 Clemente pero como el actor de doblaje hace también otras

Voz 26 40:30 personajes como comer claro empezamos en Garoña

Voz 1463 40:35 bueno tiene una vida un poco desastrosa como Homer también bueno pues estaban andanzas no pues éste les robaban eh las cintas en el coche donde tenía el el dinero le dejaban las cintas de Creedence le pasaba de todo y la verdad es que

Voz 4 40:48 está inspirado en un viejo conocido de los con

Voz 1463 40:51 en el este chico que esta hora recogiendo dinero para crowdfunding que es un productor ha sido una activista político contra la guerra de Vietnam Le de hecho ayudó a los Coen en su primer largometraje en Sangre fácil a recolectar dinero ya ya yo ya sacarlo adelante muy bueno en la propia película en el gran Le bosque hay también una crítica a la guerra de Vietnam yo creo que en honor a este personaje amiguito de los Coen

Voz 1995 41:12 con el nota esos frases siempre memorables y ahora nos queda pensar que tiene de verdad ese personaje al igual que en otras películas todo ha comenzado una persona que inspirado por su forma de ser por su carácter como es por ejemplo

Voz 1463 41:24 Leonardo Di Caprio en Wall Street os creéis que se ha inventado algo de su personaje porque no ganó el Oscar pues porque no se lo merecía inspiró en en el mismo esa no se inspiró en el bigotes ojo bien nadie de aquí que pueda montar esas fiestas

Voz 10 41:38 malos conocería exactamente vemos

Voz 1463 41:40 en la segunda parte poder salir con bigote perfectamente sino en Jordan BEL Ford que es un agente de bolsa en Nueva York que se hizo famoso por diversos casos de fraude por llevar esa vida excéntrica muy loca con drogas sexo dinero prostitutas bueno barcos en fin

Voz 44 41:56 lo voy meteríamos Jordan Bedford el año en que contiene los veintiséis gané

Voz 16 41:59 cuarenta y nueve billones de dólares y eso me cabreo

Voz 44 42:02 que sólo por tres no llegue al millón a la semana

Voz 1463 42:04 sí eh lo entiendo perfectamente Jordan y pues buenas Barack no hemos visto ni escuchado al protagonista pero publicó un libro donde contaba todas estas historietas y y la verdad es que si decimos el luego de Wall Street nadie piensa en Jordan BEL Ford que es como le llamaban sino en Leonardo Di Caprio pues eh con esa imagen aceptando drogado por las escaleras

Voz 1995 42:24 vamos con otro otro de los personajes inspirados en la realidad

Voz 1463 42:28 pues mira este es un científico que inspiró nada menos que la saga de Indiana Jones fue giran Brigham tercero científico arqueólogo político vamos un clon del personaje que creó George Lucas y que interpretó Harrison Ford cuando estaba en plena forma

Voz 16 42:43 la leyenda dice que una calavera de cristal fue robar en una mítica ciudad perdida de la Amazonía supuestamente construido a base de grupo custodiada por los muertos vivientes es Barack

Voz 1463 42:58 eh el personaje es un poco más diferente al prototipo el científico de hecho es si vemos una foto y los oyentes buscan una foto en Internet verán a este señor como pues con este de uniforme de soldado colonial no y pues iba un poquito más ligerita de ropa pero ojo porque descubrió el Machu Picchu usa este es uno de los descubrió es cosa que Harrison Ford

Voz 1995 43:20 bueno ahora después de otra que no ha tenido mal el profesor queda convertido en un villano con el tiempo de película

Voz 33 43:27 baste con decir que el profesor se encuentra incapacitado para la docencia en estos instantes las

Voz 1463 43:36 a Potter de nuevo lo hizo la escritora J

Voz 1812 43:38 K Rowling que puso todas las características físicas y psíquicas de su profesor de Química llamado John profesores name que decía J K Rowling que eran profesor muy exigente muy borde que todos los alumnos de su clase le odiaban y entonces eh pues así fue como creo al profesores Neira es curioso porque cuando se filtró que había sido este señor el que expiró el personaje la prensa sería este pobre profesor de hecho hasta famoso

Voz 1463 44:04 si la alegrado el carácter

Voz 1995 44:06 vale en los próximos que trae los vamos a dar claridad pero para pelos eh

Voz 1463 44:12 bueno perdón a como el acento murciano de Tom tampoco Venus

Voz 1995 44:16 él

Voz 1463 44:17 perdón bueno queda que acepta la crítica

Voz 26 44:22 seguro que los oyentes

Voz 1463 44:23 están conmigo son dos personas que según los

Voz 26 44:26 sin duda los oyentes contigo

Voz 1463 44:29 dos científicos los dos eran genios locos hilos dos tenían el pelo largo encrespado blanco

Voz 16 44:35 no obstante ha integrado está en calma te mártir hoy desintegrado nada la estructura molecular te ven como la del coche está completamente intacto

Voz 1463 44:46 es que efectivamente el científico loco de Regreso al futuro eh que intentaba el actor Christopher Lloyd y que se parece mucho Albert Einstein está basado un poquito no lo hemos visto

Voz 1995 44:57 verdad mira lo que nunca había pensado que estaba en paro

Voz 1463 44:59 pues nada sencillo y si él mismo look quizá más que inspiración igual me he colado es un guiño pero bueno guiño expiración porque vamos a ponernos quisquilloso

Voz 1995 45:09 Nos dejamos ahí como el de la película francesa Intocable que es probablemente la más taquillera además ha hecho no admite un montón de remix en muchas partes y nos quedamos con el nota que si están interesados los duda vistas que nos escuchen los noticias hay en creo Fandi para extirparle una eh tenía al personaje real en el que estaba haciendo

Voz 26 45:29 nos impongan poco digo yo que esto es un hombre soltaba la aquí es donde se demuestra la verdadera amistad

Voz 13 45:37 no

Voz 1995 45:39 Adrià

Voz 37 45:42 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 1995 50:46 más de una vez más de una ocasión hemos comentado que el chándal tome es la última frontera esto es una foto que no se debe que Baras nosotros consigamos seguir viniendo aquí a La Ser que no en chándal ya vamos bien pero hay una valiente que trabaja explorando precisamente esa última frontera alguien que vive en el borde entre lo bello y lo feo la periodista

Voz 49 51:07 toda Luis acercarte Luisa muy

Voz 1995 51:11 los días hola buenos días Luisa escriben que da conferencias vigila las tendencias lleva años fijándose especialmente en la relación de la moda porque hay una esto es así la moda y lo feo se llevan interesantes han dado cuenta de la cantidad de fotos de moda a la que los modelos parecen que están pasándolo mal pues se mirando la mente han infinito mirándose el pelo gente que parece que no ha comido en un mes o que anoche tuvieron una muy mala noche que están enfadados con el mundo Luisa es una de las mayores expertas en nuestro país en Ugly Beauty directamente lo feo bello una estética que revoluciona la moda las redes y la percepción de la gente de lo que es bonito porque a estas alturas Luisa que es bonito

Voz 8 52:01 bueno a esto el concepto de belleza es mutante nosotros funcionamos estructuras racionales por antítesis no salió claros claro porque hay un oscuro once a mí como como tú dices pues a mí lo que más me ha interesado es este este concepto que más acerca a los enfermos y a lo feo yo parto el siglo XIX de la tuberculosis porque me parece muy gráfico pero en realidad el amor por lo feo o la ensalzó una estética más más enfermiza lo vemos en el arte desde desde mucho antes entonces bueno Ugly Beauty esa belleza más más fea

Voz 1995 52:35 Ugly ven porque los noventa como era que yo ese era el héroe in chic que fins el termine ya me produce cierta cierto miedo pero bueno en los noventa había un look era él Hero Inti que representaba muy bien que hay no es verdad

Voz 8 52:50 totalmente de hecho un retroceso en el tiempo nos indica que el icono Moss ha representado la perfección el espíritu de las décadas sea en los noventa como tú dices te llevaba esa estética andrógina han destacó destacó de Masella en en un mundo de top models exuberantes y con curvas IS bueno se apreciaba han ese ese look de pobre chica abandonada de la calle de la caída al lado de hecho su delgadez lleva a sospechar que padece anorexia pero lejos de preocuparle seguía prosperando en su carrera y en la memoria colectiva están los anuncios de Calvin Klein por ejemplo

Voz 1995 53:24 es verdad la publicidad Lisa mayoritariamente no vende cosas bellas no