Hoy por Hoy (10/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:11 hola buenos días novedad de campaña al Partido Popular de Madrid propondrá que se reconozca todos los efectos al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar Éste es el anuncio que ha realizado su candidata al año presidencia Dominicas Isabel Diaz Ayuso en un encuentro informativo aunque a renglón seguido ha admitido que no tiene respuesta para saber qué pasaría si al final ese concebido no llega a nacer lo escuchado in situ Virginia Sarmiento

Voz 0824 00:33 el anuncio ha sorprendido a todos la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz a You solo decía que

Voz 1353 00:38 que el concebido no nacido sea considerado

Voz 1 00:41 como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar

Voz 0824 00:49 pero después no lo tenía tan claro ante la pregunta obligada qué pasa si el embarazo no llega terminó decía esto

Voz 2 00:54 no hemos estoy esto todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo

Voz 0824 01:00 lo que

Voz 1353 01:01 no lo tengo claro yo creo que no asombrados se han quedado también los líderes de otros partidos presentes en este encuentro como Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 3 01:10 la primera pregunta que le han hecho no sabía qué responder no soy partidario

Voz 0824 01:16 los entornos Clara Serra de Podemos lo calificaba de ocurrencia

Voz 1018 01:21 bueno pues el primero las tuvo en este mismo estudio aquí en Hoy por hoy el presidente de Ci José Félix Tezanos cree que a la hora de la verdad en las urnas el Partido Popular no retrocederá tanto como apunta la encuesta difundida ayer que Vox puede obtener mayor respaldo por el gran número de indecisos a personas que no quieren admitir que opción votarán

Voz 4 01:37 los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente para yo veo los datos como cualquiera que puede ver los datos ya que cosas que me llama un poco la atención yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice

Voz 1018 01:53 sobre programas la ministra de Economía Nadia Calviño pone en cuestión las propuestas de bajar impuestos su efectividad sobre todo sus consecuencias sociales es muy importante huir

Voz 5 02:02 de recetas mágicas soluciones milagrosas que no resisten un mínimo examen de contraste con la realidad como la idea de que una bajada masiva de impuestos resultarían un aumento de la recaudación y que no hace falta nada más para garantizar pleno empleo y sostenimiento de nuestro Estado de bienestar

Voz 1018 02:23 hora doce dos minutos el sindicato CSIF denuncia que los profesores reciben un promedio de dos llamadas diarias para denunciar situaciones de acoso y violencia en las aulas un diez por ciento de esas llamadas hace referencia a episodios de acoso escolar Adela Molina

Voz 0011 02:35 mil ciento treinta consultas ha recibido el sindicato desde que puso en marcha su servicio de ayuda al profesor hace año y medio la mitad

Voz 1353 02:40 han necesitado atención psicológica jurídica aulas

Voz 0011 02:43 moral más de un cuarenta por ciento de los casos son por insultos amenazas su indisciplina en las clases y uno de cada diez es para denunciar casos de acoso escolar Mario Gutiérrez responsable de Educación de

Voz 6 02:52 sí que los partidos políticos se dejen de anunciar ocurrencias medidas disparatadas para atajar los verdaderos problemas que la educación tiene sabemos que la convivencia es un problema grave los centros educativos y que es intolerable que no haya medidas para atajar todo tipo de violencia en los centros educativos más formal

Voz 0011 03:15 el apoyo de las administraciones y protocolos claros de actuación son algunas de las peticiones el sindicato para mejorar la convivencia en los centros

Voz 1018 03:22 polares gracias Adele esa tarde se decide de nuevo otra vez el Fossum el futuro de Europa el Brexit tendremos que hablar de día decisivo real extraordinaria del jefes de Gobierno comenzará a las seis de la tarde en la que parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que evitar como sea una salida sin acuerdo final acabaría perjudicando a todo el nombre propio de días Benjamín Netanyahu tiene mucho muchísimas posibilidades de repetir como primer ministro israelí por quinto mandato después de las elecciones celebradas ayer en las que se ha producido una situación de empate técnico con el general retirado Bent el más moderado en sus planteamientos que Netanyahu corresponsal en Jerusalén Beatrice con Berry

Voz 7 03:56 la derecha continuará gobernando Israel durante otros cuatro años lo dijo anoche Netanyahu y los resultados oficiales plan ido dando la razón el primer ministro podrá formar gobierno fácilmente con partidos de extrema derecha y religiosos su mayor adversario en el camino no será el candidato de centro sino la justicia israelí que pueden culparle en las próximas semanas por corrupción a la victoria de Netanyahu también han contribuido la debacle del Partido Laborista la alta abstención de los árabes israelíes

Voz 1018 04:30 yo habláramos noria de la audiencia en la radio en la Cadena SER más se mantiene como líder indiscutible según la primera oleada del Estudio General de Medios de este año difundida hoy Iván veintiséis años consecutivos que se dice pronto casi cuatro millones de personas tres millones novecientas ochenta y siete mil en concreto escuchan cada día esta cadena en la que todos los programas son líderes Carlos

Voz 0325 04:49 ha bajado hoy por hoy es el más escuchado por la mañana con dos millones seiscientos cuarenta mil oyentes diarios La Ventana supera los ochocientos mil por la tarde llora veinticinco llega a los novecientos setenta y un mil cada no o sea a mediodía Hora catorce es el informativo líder con quinientos veinte mil oyentes diarios sumando veintisiete mil nuevos a los que ya tenía en el anterior EGM El Larguero es el líder de la noche deportiva con setecientos setenta y un mil seguidores y Carrusel deportivo también en el fin de semana A vivir que son dos días es el más escuchado hoy sube rozando los dos millones de oyentes los sábados y superando el millón setecientos mil los domingos la radio musical sigue de liderada por los cuarenta y la SER también es líder en Internet con seis millones setenta y cuatro mil usuarios únicos para Cadena SER

Voz 1018 05:30 poco Icon Carlos y con Isabel Quintana vamos a completar el perfil informativo de esta ahora partir Isabel de una noticia del ámbito deportivo que acaba de conocerlas

Voz 0824 05:37 según ha podido saber la Cadena SER el Comité de Competición da traslado al colegiado Gil Manzano para que en veinticuatro horas concreto matice el acta en lo que respecta la expulsión de Diego Costa sí contesta hoy habrá resolución esta misma tarde sino se conocerá mañana además el Barça visita esta noche al Manchester United en la ida de los cuartos de la Champions

Voz 0325 05:55 algo más Carlos sí doscientos agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo una operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar se están registrando numerosos inmuebles de Algeciras y Tarifa de momento no hay detenidos barco

Voz 0824 06:05 veinte personas a bordo se encuentra a la deriva frente a las costas de la frontera entre Túnez y Libia según ha denunciado un grupo de activistas que han puesto en marcha un teléfono para recibir llamadas de migrantes que estén en peligro en el Mediterráneo Central ocho personas han caído al agua y están desaparecidas las

Voz 0325 06:19 Ana de muerte cayó un treinta y uno por ciento en todo el mundo el año pasado según los datos de Amnistía Internacional durante dos mil dieciocho fueron ejecutadas seiscientas noventa personas la cifra más baja desde dos mil catorce Este descenso se debe en buena parte a Irán que ha reducido a más de la mitad la aplicación de la pena capital con la reforma de la ley

bastón y esto es algo de lo que tenemos momentos antes José luego personas

somos seguimos

Voz 1995 06:51 con Toni Garrido bueno ayer estuvo aquí antes Oppenheimer gran periodista argentino que vino hablarnos el futuro del trabajo de la robotizado hablábamos industrias ultramoderno de trabajos que no sabemos ni cómo se llaman que todavía no existen que iban a hacer nuestros hijos en un mundo tecnificada poblado yo tecnólogos computadoras cuánticas expertos en ciberseguridad toda esa gente va a llevar zapatos excesivamente judía tengan que arreglar sus zapatos pues allí puede ser que tengan que hace los ve

Voz 8 07:28 puede que sí

Voz 1995 07:30 muy buenos días hablamos con Javier porque acaba de ganar en Alemania el primer premio en el Concurso Internacional de Zapatero reventones enhorabuena Javier enhorabuena sea tú lo que tienes claro es que el futuro está de tu lado sí

Voz 9 07:46 lo tengo bastante claro porque con este este que premio que he tenido que es muy satisfactorio y allí la especie apreciación de zapatos que estoy haciendo yo yo lo veo bastante claro

Voz 1995 07:58 tú tienes un taller en en y Chamartín si no me equivoco

Voz 9 08:02 el Chamartín

Voz 1995 08:03 te convence tu mujer pero como es ese premio Cuéntame

Voz 9 08:06 bueno ese premio ha venido porque bueno le damos una panda de amigos y tonteando en ferias pues nos enteramos que había este tipo de competición entonces lo que se hace en este caso se coge un zapato sea un par de zapatos perdón el más destrozado posibles se hace una reparación en uno de ellos para luego tener la comparación bueno ahí hemos presentado y presente yo de aquí de Madrid hay un compañero también de Valladolid que es atraído con con un bronce

Voz 1995 08:41 vaya hasta claro acoge estos zapatos antiguas arregla suena Yvette la diferencia que bueno si lo pensamos lo que hace Javier arreglar zapatos está bien comprarse unos zapatos de vez en cuando pero lo que necesita este planeta es reciclar para reutilizar en lugar de fabricar contaminar así que en el fondo Touré es el adalid de un de un estilo de vida Javier sin una tendencia

Voz 9 09:04 sí sí porque además esto de tipo de zapatos que ahora se se fabrican que son de usar y tirar hilos que se podrán reparar un poquito no lo puedes dejar como como es debido tienes que trabajar con lo que tienes no puedes hacer y en un zapato digamos de calidad no puedes hacer lo que lo que quieres tienes que hacer lo que te dejan zapato que ven que muchas veces es poco porque

Voz 10 09:29 a la hora de rematar es es imposible

Voz 1995 09:31 pero me me parecen haber Ikeda hay muchas en el oficio

Voz 9 09:34 pues quedamos bastantes aunque sí es verdad que es uno es un oficio que va en declive porque como cada día se se digamos se repara menos zapatos podemos reparar menos y entra menos porque está de moda el usar y tirar el tema ha bajado el tema todo

Voz 1995 09:51 yo además Javier las prisas partí imagino que habrá mucha gente que toma me han me voy mañana regla me lo rápido el guisante rápido no es

Voz 9 09:59 si no lo que es en sí una reparación se puedo hacer rápida eso es como digo yo es muy de centro comercial que es como funciona la gente lo deja ahí mientras hace la compra vuelve y lo recoge cuándo termina pero aquí en en nuestro caso los que trabajamos de de esta manera no lo tienen que dejar más que nada muchas veces depende el volumen de trabajo que tengamos también porque llevan un llegaron tiempos repara un zapato

Voz 1995 10:25 bueno pues ayer hablábamos del futuro del futuro está de la mano de de Javier él además en los cuentos siempre yo a vosotros lo la literatura ha tratado mal ver Zapatero Rendón es muy de cuento y la realidad imagino que es muy distinta en la calidad Miniporque las zapatillas esta que llevamos últimamente todas las etapas deportivas no son de calidad a pesar de que cuesten como si lo fueran Javier acaba de ganar el premio y un amigo suyo el bronce acaba de ganar por decir que España es una potencia mundial en la red lo de zapatos no acaba de ganar el primer premio en Alemania mueven sobre unos zapatos es sobre las zapatillas de deporte es como el archienemigo no

Voz 9 11:06 bueno sí sí porque bueno realmente quitar trabajo digamos de zapato convencional pero sí es verdad que en los últimos años y últimamente en el último año se están reparando zapatillas de deporte ya sea para deporte profesional o para andar por la calle y hemos llegado a tener una cantidad de materiales eh bueno en inimaginables tu pude esa regla

Voz 1995 11:30 arreglar zapatillas de deporte

Voz 9 11:32 Zhao a la ya se pueda reparar zapatilla de deporte botas de moto

Voz 11 11:36 ah bueno de todos se pueda reparar

Voz 1353 11:39 pues a nombre yo soy cliente ya de tu compañero en el barrio yo creo que forma parte de una tendencia estamos cambiando hábitos y maneras de vivir

Voz 10 11:48 indudablemente esto es una tendencia enhorabuena pero este premio es un premio de de muchos reciclar reparar y reutilizar Javier Zapatero Robinson el mejor que hay en Europa el concurso internacional de Zapatero Javier enhorabuena a Javier mucha no

Voz 9 12:08 hacia un abrazo muy ventajoso

Voz 10 12:10 sí

Voz 1995 18:14 la Pantoja sobrevivientes fieras salvajes ambigüedades traiciones hambre eso es lo que deja atrás la Pantoja que creen que encontrara la isla por cierto que cantará ahora la tonadillera Marinero de luces de neón nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno se quedan ustedes con la mejor programación posible la que hacen nuestros compañeros de la Cadena SER en todo este país hasta mañana