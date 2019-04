Hoy por Hoy (11/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0978 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 la duda es qué tal está muy buenos días Europa ya tiene planes para la próxima noche de Halloween ese día el treinta y uno de octubre próximo es la nueva fecha del Brexit la han pactado esta madrugada las dos partes en una larguísima sesión del Consejo Europeo una segunda prórroga por tanto esta de seis meses y que además es flexible si el Parlamento británico consigue lo que no ha conseguido hasta ahora que es aprobar antes de esa fecha el Acuerdo de Salida se podría incluso adelantar la ruptura por favor no desperdició dice el tiempo le pide a los británicos el presidente del Consejo Donald Tusk de momento tienen que participar en las elecciones europeas del mes de mayo aunque la primera ministra Theresa May

Voz 2 01:10 así fue destruir externa con unas aunque la única manía

Voz 1727 01:16 la es que le voten en el Parlamento a favor del acuerdo de salida y no lo ha conseguido de momento el presidente del Gobierno español de razonable esta nueva prórroga espera que Reino Unido se comporte de forma leal con la Unión durante este tiempo estos seis meses Isaac además una lectura en clave interna algo así como que ojo los referéndums los carga el diablo

Voz 0645 01:38 cuando se plantea procesos estamos viendo se sitúa a la sociedad en este caso británica lamentablemente ante un callejón sin salida

Voz 1727 01:56 es jueves es once de abril y esta medianoche empieza la campaña electoral la de las generales y también las autonómicas valencianas y para el candidato del Partido Popular para Pablo Casado comienza con un error de bulto de esos que cualquier asesor dice que no se pueden cometer sea liado nada menos que con el salario mínimo interprofesional Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:17 los días la polémica comenzó a primera hora en una entrevista en Onda Cero a Pablo Casado le preguntaron si va a revertir la subida del Salario Mínimo que está este año en novecientos euros

Voz 2 02:25 lo que haré es cumplir ahora lo que hablamos de cumplimiento de negociaciones la negociación que llevó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte dejamos un pacto con sindicatos y patronal y ellos lo aceleraron subieron cincuenta euros para sí pues para aclarar el paro que saquearon enero no hablar mal

Voz 0027 02:45 el tema en esa entrevista todo el mundo interpretó exactamente lo que dijo Casado que quiere el que en dos mil veinte el Salario Mínimo esté en ochocientos cincuenta euros cincuenta euros menos que ahora mismo que está en novecientos se montó tal revuelo que Casado salió a rectificar pero básicamente a decir que los medios habían Terje

Voz 3 03:00 de sus palabras te quién ha dicho que bajar el SMI estamos en la sus de la semana ya yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos

Voz 1727 03:10 lo que debería haber hecho Sáenz y mientras casados aclara escuche la alerta que ha lanzado la OCDE que es el club de los países desarrollados y que dice que las clases medias en todo el mundo está menguando y que viven peor

Voz 0027 03:22 en tres décadas han pasado del sesenta y cuatro por ciento de la población al sesenta y uno y en España incluso menos sólo el cincuenta y ocho por ciento es clase media la peor situación la vive la generación millennials más de la mitad no es

Voz 1727 03:34 ya aquí la fiscalía de Madrid investiga tres trabajadores de una residencia de mayores de la capital de España por maltratar física Iberaval mente a dos de sus residentes

Voz 0027 03:44 las golpeaban las amenazaban y las dejaban

Voz 0738 03:47 no

Voz 0027 03:54 es parte del vídeo que grabó uno de los familiares y que pueden ver ya en Cadena Ser punto com la Consejería ha abierto expediente a la residencia Los Nogales ésta califica el comportamiento deleznable ni ha despedido al único trabajador que seguían el centro

Voz 1727 04:08 y hoy sabemos un poco mejor de dónde venimos han encontrado en Filipinas una nueva especie de homínido que se llama homo Luzón en seis

Voz 0027 04:17 aquí vivió hace unos sesenta y siete mil años

Voz 1727 04:20 ya sabemos también qué aspecto tiene realmente un agujero negro

Voz 0027 04:24 que no se diferencia demasiado de las representaciones que habíamos visto pero ahora ya es una foto real la primera de la historia se ve un gran anillo de fuego alrededor de una región

Voz 1727 04:33 cura bueno el Barça no ha caído en un agujero negro todo lo contrario está más cerca de las semifinales de la Champions con su victoria de anoche en Manchester Sampe buenos días

Voz 1161 04:47 buenos días Pepa cero uno con gol en propia meta del lateral Luxor tras remate de Luis Suárez que ha significado la primera Vitoria además del Barça sobre el United en Old Trafford en toda su historia empate en el otro partido en Amsterdam a Ajax uno Juventus uno con gol de enero para los holandeses de Cristiano Ronaldo para los italianos próximo martes partidos de vuelta en ambas eliminatorias en Barcelona hay Turín y esta noche encuentros de ida en la Europa League desde las nueve enfrentamiento entre equipos españoles en el estadio de la cerámica Villarreal valen

Voz 1727 05:14 fueron unos Tiko del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:17 a partir de hoy los chubascos que en las últimas tardes han tenido protagonismo en muchos puntos de la península irán a la baja en el Cantábrico especialmente en el este asturiano Cantabria hay sobre todo el País Vasco lluvia a ratos persistente también intensa igualmente algunas pausas en el resto de la Península en los archipiélagos más sol que nubes especialmente durante la mañana más nubes durante la tarde con chubascos en el sudeste peninsular al este de Cataluña más aislados en Castilla La Mancha así como en puntos de montaña de Andalucía las temperaturas ahora invitan a abrigarse más que las últimas mañanas las máximas entre los quince y los veinte grados superando los veinte en Canarias el Valle del Guadalquivir también el del Ebro

Voz 2 05:58 estar en la Semana de la Moda la Semana Santa y ahora la cincuenta cross over the Four

Voz 4 06:04 el ocho el diecisiete de abril por lleva tiene uno de los quinientos cordobés y sus con condiciones y precios únicos por ejemplo un Ford Kuga ese Tel Aviv por seis euros al día y con recompra garantizada entradas siete mil ochocientos treinta y nueve euros comisión de apertura quinientos treinta y seis con cuarenta y tres euros cuarenta y ocho y ciento ochenta euros al mes Cueto final doce mil quinientos cinco euros nueve con detalle uno por ciento TAE financiación de DF Pak diez

Voz 5 06:23 en ese punto es vive la primavera vicio Lab ahora todas las gafas graduadas tiene en el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par de cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra a mira hay regala en vicio la consulta condiciones que

Voz 6 06:39 a ver ante el ciento describió el velo Kewell que en tiras se fue hasta el siglo siglo espera K

Voz 2 06:53 nosotros Wiki Leaks bien y ronda

Voz 1 06:56 ancho

Voz 1727 07:04 queda Laredo espanto Rafa no participa en el concurso para elegir una canción que resuma la campaña electoral pero ha dedicado parte de la madrugada buscar el tema perfecto para ilustrar musicalmente el Brexit que largo y qué espanto aunque si a alguien que participa de ese espanto a quién se le está haciendo muy largo este periodo de salida está nuestra corresponsal comunitaria al Griselda Pastor que comenzaba así su crónica en el boletín informativo de las tres de la madrugada nadie se atreve asegurar que ésta sea la última prórroga pero

Voz 0738 07:38 seis meses deberían ser suficientes para solucionar

Voz 1727 07:41 los problemas internos británico tenemos bola de cristal para saber qué ocurrirá finalmente con el Brexit pero sí a la persona que mejor se conoce los entresijos de la política comunitaria a Griselda tenemos al mejor cazador de curiosidades Rafa buenos días

Voz 1772 07:56 qué tal buenos días Pepa curiosidades como esta estaremos en directo en Bruselas donde esta noche hemos escuchado tu nombre

Voz 2 08:03 antes te dice

Voz 1772 08:08 Theresa ley espera Theresa May me preguntaba a otra Pepa una Pepa británica y bueno pues me fijan ese momento hoy nosotros vamos a preguntar a nuestros tertulianos Ernesto de Kaiser Esther Palomera hijos a ver a ver a ver a eh

Voz 2 08:27 por hoy con

Voz 1772 08:32 con Pepa Bueno con Toni Garrido va a haber tiempo para hablar de ciencia en positivo hoy hoy que nos visita al grupo Marea que presenta disco mañana a partir de las nueve vamos a charlar con Bartolomé Vargas fiscal jefe de seguridad vial que ha ordenado a la Guardia Civil que arrastre las llamadas de móvil de aquellas personas que han tenido un accidente de tráfico el objetivo es determinar si van hablando no por teléfono móvil en el momento de hecho

Voz 2 09:11 muchos de ustedes no se escucha mientras conduce pero

Voz 7 09:15 no utilice harán también el teléfono a la par al volante verdad ya sea para hacer una llamada para contestar una llamada o contestaron Whatsapp pregunta para

Voz 1727 09:25 los que están en casa también evitan llamar a sus familiares o amigos cuando saben que están conduciendo

Voz 1772 09:30 esperamos sus notas de voz en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o en el buzón de voz en nueve uno cinco dos dos dieciséis

Voz 1727 09:37 ETA y recuerden que hoy es el último día para enviarnos sus propuestas musicales la banda sonora de esta campaña electoral

Voz 1772 09:45 pueden elegir una canción y explicarnos porqué le pega a estos comicios electorales última oportunidad en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 09:56 y la pueden votar la quieran ya saben en Hoy por Hoy punto es mañana conoceremos

Voz 8 10:01 al ganaderos la ganadora

Voz 7 10:05 Aimar el británico si bien cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:11 estaba hoy por ahí con una producción y con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 2 10:16 aquí tú marcas la diferencia Tú eliges tú opinas no nos equivoquemos aquí

Voz 1 10:24 y una vez más la Audiencia ha hablado tres millones novecientos ochenta mil oyentes eligen la SER como referencia de la radio en España haciéndonos líderes en todos los programas de nuevo de marcas la diferencia era qatarí Nasser aquí

Voz 0027 10:44 la agonía del Brexit Se alarga medio año más la Unión Europea hay Reino Unido han pactado esta madrugada retrasar la fecha del Brexit hasta el treinta y uno de octubre es una patada hacia adelante que obligará a los británicos a presentarse a las elecciones europeas Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 10:57 nadie se atreve a asegurar que ésta sea la última prórroga pero seis meses deberían ser suficientes para solucionar los problemas internos británicos aunque no es evidente que las condiciones ayuden a superar los porque los británicos semanal Der forzados a volver a elegir eurodiputados cuando quieren marcharse a no ser que sus políticos aprueben antes del veinte de mayo el Tratado de salida

Voz 1727 11:23 en el caso de lo que está

Voz 0645 11:25 corriendo en el Reino Unido es que cuando se plantea procesos de decisión que se dejan en manos de la ciudadanía basados eh cómo estamos viendo se sitúa a la sociedad en este caso británica lamentablemente ante un callejón sin salida

Voz 0738 11:43 son las declaraciones del presidente Pedro Sánchez tras esta cita la primera en la que los Veintisiete han expresado diferencias internas por la presión de Francia aunque el presidente del Consejo Europeo de Carlos Sainz tú bragas tus concluyen que las han gestionado mucho mejor que lo que han visto en los Comunes

Voz 1 12:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 12:07 aquí en España es noticia la decisión de la jueza que empezó la semana pasada investigar el suicidio de María José Carrascosa la mujer enferma terminal que necesitó de la ayuda de su marido Ángel Hernández para acabar con su vida y su sufrimiento extremo eutanasia al fin y al cabo esa jueza ha enviado el caso

Voz 2 12:22 Justo de violencia de género Javier Alonso buenos días

Voz 0858 12:25 buenos días se inhibe a favor de un juzgado especializado amparándose dice en la doctrina del Tribunal Supremo la magistrada argumenta que todos los delitos relacionados con el homicidio cometidos por un hombre contra una mujer con la que ha mantenido una relación afectiva tienen que pasar a manos de un juez de violencia de género pero no todo el mundo tiene la misma opinión

Voz 7 12:43 que dice eso problemas que nos lo roban el móvil específico pero eso que has dicho que sea África se nota más

Voz 0858 12:54 es la fiscala especializada Pilar Martín Nájera anoche en Hora Veinticinco criticaba la decisión porque cree que la jueza no ha ponderado correctamente todas las circunstancias de este caso la decisión aún puede recurrirse la Fiscalía ya ha dicho que lo va a hacer incluso puede ocurrir que el juez de Violencia de Género rechace el caso tenga que ser una instancia superior la que decida quién se hace cargo del caso de Ángel que tras perder a su mujer se enfrenta ahora a este calvario

Voz 0027 13:18 aquí la Fiscalía de Madrid investiga a tres empleados de una residencia de mayores concertada por supuesto maltrato a los residentes el vídeo esas vejaciones lo hemos publicado en la Ser lo pueden ver en nuestra página web amenazas insultos golpes ancianos que sólo aciertan a sollozaba mientras esos trabajadores se burlan de de Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días hemos hablado con otro antiguo empleado de aquella residencia

Voz 0978 13:42 que reconoce que sabía lo que pasaba

Voz 1727 13:44 no era algo aislada de hecho dice que no sólo pasaba colas

Voz 0011 13:47 dos ancianas que aparecen en el vídeo que ha publicado La Ser que pasaba especialmente con residentes enfermos de Parkinson y Alzheimer y que los Nogales lo sabían

Voz 7 13:54 bueno pues para bien y otros que eran plantas normales no hizo lo las personas que no que no que no sienten que no pueden vida y con todos recibieron gritos

Voz 0978 14:08 los tratos de todo el trato inhumano

Voz 0011 14:10 violencia verbal y física les pegan les pellizca en los pezón

Voz 0978 14:13 pues les frotan pañales por la cara una y otra vez esos malos tratos los grabó Francisco hijo de una residente

Voz 9 14:18 en el dos mil quince aproximadamente en mayo del dos mil siete cuando ingresó en la residencia ya empieza a verle algunos hematomas en los brazos las muñecas buen día padece con una rodilla escuchada el médico de la residencia me dice que eso debido a la artrosis

Voz 1727 14:36 la Fiscalía ha presentado ya denunció ante el juez contra tres trabajador

Voz 0011 14:39 les que salen en el vídeo dos ya no trabajaban aquí y el tercero fue despedido ayer desde la Comunidad a pesar de que las familias de los residentes habían presentado recursos nadie movió ficha ahora dicen que van a esperar a que se resuelva la denuncia desde el jugados

Voz 5 14:53 tenemos un problema mejor anula lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee hay no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 1 15:02 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentres la solución que necesitas

Voz 5 15:08 fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que arreglamos hoy

Voz 10 15:16 amor bollo llamara Securitas Direct para que nos pongan una alarma porque la semana que viene Semana Santa para cuatro días que nos vamos fuera quiero irme tranquilo no quiero estar pensando si nos van a entrar a robar

Voz 1 15:28 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres D o calculan line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0027 15:43 seis y cuarto cinco y cuarto en Canarias hoy les estamos contando en la SER el malestar que ha generado en varios altos cargos de los

Voz 2 15:49 d'Esquadra la escolta específica

Voz 0027 15:52 sí ha creado para asimismo que se está creando el president catalán Quim Torra un escolta que dependería directamente de Presidencia Hinault del departamento de interior como el resto de Mossos incluso el vicepresidente aragonés que es de Esquerra ya dijo que él no quiere saber nada de eso que quiere continuar con una escolta anormal de los Mossos hoy les contamos el malestar dentro de la policía catalana porque consideran que esto se está haciendo a sus espaldas Ikea escolta de Torra en el fondo es un proyecto puramente político de día

Voz 0931 16:19 hola un día sí sobre todo lo que más critican son las formas dicen que está haciendo rápido y Mary también la opacidad del proceso de selección de los agentes Se enteraron incluso incluso dicen estas fuentes por la prensa es un área que entrará en funcionamiento el mes de junio daría servicio al president a la presidencia a los ex president quedan fuera el resto de Salles o bien así que se sospecha según estas fuentes que un Víctor montado desde Cataluña más concretamente desde Waterloo para pagar aseguran lealtades cuentan que de los que están optando aplaza la lista figuran todos los que estuvieron en Bélgica a dar seguridad apuntó Ramón algunos de ellos sin embargo no estarían formados para series cortas la oposición critica la opacidad que se esté creando una unidad policial lógicamente afín al independentismo les contestaba Quim Torra en la Cámara catalana que están haciendo lo que hace España Francia o el Reino Unido y acusaba Inés Arrimadas en la Cámara de tener una visión provinciana Aimar de la Xunta el juicio se siga hoy

Voz 0027 17:15 a su jornada número treinta continúan testificando los policías que actuaron en Cataluña durante el otoño independentista en la Audiencia Nacional Pablo Iglesias ha pedido oficialmente al juez del caso Villarejo que interrogue como investigados al policía que viajó a Nueva York para reunirse con un ex ministro chavista invasor sacarle información que pudiera perjudicar a Podemos también pide Iglesias la imputación del periodista Eduardo Inda director de Ok Diario por publicar los datos extraídos del teléfono robado a la asesora de Iglesias y la Audiencia Nacional le niega la libertad provisional al ex comisario Villarejo Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:46 la sección tercera de la Audiencia Nacional confirmó lo que tantas veces ha rechazado tanto la sala como el juez instructor denegaron la libertad a Villarejo por su extremado riesgo de fuga las fuentes consultadas por la SER recuerdan Yeste literal que si dejan libre Villarejo no sólo hay riesgo de fuga sino de que desaparezca dadas sus diferentes identidades y estructura societaria aún vigente en el extranjero la sala también confirma que el ex comisario García Castaño será investigado como parte de la organización criminal de Villarejo porque formaba parte de su engranaje supuestamente mafioso además Podemos ha pedido al juez del caso que cite como imputado al periodista Eduardo Inda por pertenecer a su juicio a la organización criminal de Villarejo publicar parte del contenido del teléfono que almacenaba datos personales de Pablo Iglesias

Voz 11 18:42 Bonet Alcón hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 18:46 en marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 11 18:55 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 12 19:04 aquel día no fue posible salir a dar un paseo

Voz 13 19:07 por la mañana jugando durante una hora entre los matorrales pero después de comer Mrs Beat comía temprano cuando no tenía visitas el frío viento invernal tras unas nubes tan sombrías

Voz 14 19:17 en un día tan penetrante que toda posibilidad de salir disipo me alegre no me gustaban los paseos largos sobre todo en aquellas tardes de invierno regresamos de ellos al anochecer volvía siempre con los dedos

Voz 2 19:33 ah

Voz 14 19:34 adiós con el corazón entristecido por los reproches de Si la niñera que humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto de Lisa John llana Arri los tres Elisa John Ana se agruparon en el en torno a su madre recriminado en el sofá rodeada de sus hijos que en aquel instante no se peleaban y hacían alboroto parecía sentirse perfectamente a mí no me permitió unirme al grupo diciendo lamento que tengas que estar apartada de nosotros pero mientras yo no hayamos comprobado que te muestras más sociable y natural que has adquirido modales más espontáneos y atractivos

Voz 1727 20:15 hoy a tener que privar de los privilegios que les

Voz 14 20:18 corresponden a los niños Alec y obedientes

Voz 15 20:21 no Jane Eyre serlo Bronte mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 8 20:33 a cuenta

Voz 1727 20:35 con la SER

Voz 8 20:38 sí caminos

Voz 16 20:44 eh

Voz 0027 20:46 hoy por hoy seis y veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias empeora la convivencia en las aulas en colegios e institutos según denuncian los propios profesores aseguran que ahora mismo están perdiendo más o menos un tercio del tiempo lectivo en llamar la atención a los alumnos y en intentar que les hagan caso esto aderezado de insultos y amenazas Adela Molina

Voz 0011 21:06 dos consultas al día atiende CSIF por parte de profesores que se quejan de problemas de convivencia en las aulas insultos amenazas su indisciplina concentran más del cuarenta por ciento de las mil cien llamadas que han recibido en año y medio a este servicio dio Ana que prefiere ocultar su nombre real explica que en casi treinta años de profesión ha visto cómo la situación ha ido a peor Ike de un alumno rebelde se ha pasado al mal comportamiento colectivo

Voz 1480 21:30 la tendencia es que cada vez los profesores desgraciadamente estamos perdiendo más autoridad di cada vez hay mayor indisciplina pero es también una indisciplina efectista distinta estamos aumentando este tipo de grupos que son cada vez más conflictivo

Voz 0011 21:48 hasta veinte minutos por clase pierden los docentes tratando de poner orden según el sindicato un tercio de los casos que reciben afecta a profesores de Infantil Primaria que trabajan con niños entre tres ir doce años

Voz 0027 21:59 colegio público de Barcelona ha cribado el catálogo de libros que forman parte de su biblioteca infantil para descartar aquellos que reproduzcan patrones sexistas

Voz 0978 22:08 eso les ha llevado a retirar un tercio del total de los cuentos incluida la Caperucita Roja o La Bella

Voz 0027 22:15 miente que ya no se leerán en Educación Infantil Joan Bofill

Voz 0931 22:19 más de doscientos cuentos que son directamente sexista según ha considerado la escuela pública Tavera en el barrio de Sarrià se crea una comisión para analizar cuántos personajes eran mujeres Si estar es eran o no protagonistas o su rol Se concluye pues lo que podemos esperar que la mayoría son princesas sumisas que esperan a que un príncipe Valiente les salve según cuenta la televisión municipal BTV Éstos son los cuentos que han considerado sexistas pero hay muchísimos más con estereotipos

Voz 0978 22:43 género lo que aseguran que no los retirarán porque la biblioteca sino se quedaría vacía Joan gracias buenos días buenos días

Voz 17 22:52 o le envía fueron leían un mil machos o discrepe de esas bata lucido y Fundación Príncipe cinco tantos

Voz 0027 23:08 lo hace sólo unos días para que se cumpla el primer aniversario de la muerte del dj que se suicidó en abril del año pasado con veintiocho

Voz 1772 23:15 años en las últimas horas ha visto la luz su última producciones esta es una canción póstuma que dejó a medio completar y que ahora

Voz 0027 23:22 los productores han completado con material que han podido rastrear de la memoria de sus ordenadores e instrumentos digitales se titula SOS

Voz 2 23:29 en el vídeo incluye muchos mensajes de despedida de los fans que han ido escribiendo durante el año en la web del DJ

Voz 18 23:43 a mí eso eh

Voz 19 23:47 os puedo sí

Voz 0027 23:52 Joyce estrenó en Madrid en los Teatros del Canal una obra de teatro muy peculiar está interpretada por cinco mujeres de la limpieza auténticas no son actrices son limpiadoras que trabajan en Grecia y que ahora llevan a la escena subida sus problemas Marta García

Voz 1513 24:07 llevan cuatro años como directores artísticos en el Teatro Nacional de Grecia han este Isaza hipódromos indicó Aris partieron de aquel eslogan del partido neonazi Amanecer Dorado que decía que había que limpiar Grecia hay suben al escenario en esta obra de teatro documental llamada Clean City a quienes de verdad limpian Grecia las que limpian las calles las oficinas las habitaciones de hotel y las casas de los griegos cinco mujeres en la limpieza cinco mujeres emigrantes llegadas de Bulgaria Albania Moldavia y Filipinas hablando de sus problemas

Voz 2 24:38 a los problemas económicos como inmigrantes daban los últimos cinco años de nuestra historia diría

Voz 1513 24:52 a pesar del tono de denuncia no hay victimismo ni dramatismo y sí mucho humor en Clean City estas cinco mujeres cantan bailan de alguna manera le preguntan al espectador quién es esa persona que limpia tu baño tu cocina que sabes de su vida tiene hijo

Voz 0978 25:06 nos tienes sueños banda dinero a su país le gusta lo que hace recuerda su nombre Moments Olmos tu invento

Voz 2 25:14 hay un momento en que una de las protagonistas Le disnea o haga tienes siempre que hacer recuerda una de las reacciones principales que estamos una vez que termina la obra por parte de un sector del público fue justamente esta oye si ahora me doy cuenta de que no se el nombre de la persona que me hace la limpieza muy buenos y muy buenas

Voz 0027 26:14 el Barça de Valverde está con un pie en las semifinales de la Champions

Voz 1161 26:17 con su victoria de anoche sobre el Manchester United en Old Trafford cero uno gol en propia meta del lateral luchó tras remate de Luis Suárez y que ha significado la primera victoria del Barça además sobre el United en Old Trafford en toda su historia hecho que resaltaba después Ernesto Valverde

Voz 0858 26:30 la sensación de que no cuenta que neceser ante el Barça encallada en los primeros pasamos con buen sabor de boca sabemos cómo hasta treinta cuenta la última eliminatoria

Voz 1161 26:43 pero como decía el técnico pese al resultado tan favorable precaución no se fían de los ingleses que ya fueron capaces de remontar le al París Saint Germain Gerard Piqué

Voz 0645 26:50 el especialista lo es el PSC yo creo que no hay que confiarse para nada que se vería con resultado mejor también era muy muy favorito y mira lo que pasó en el fútbol puede pasar cualquier cosa sobre todo equipos clubes grandes como el más tenga te que te pueden dar la vuelta en cualquier momento ya que salir con mucha concentración y con la afición seguro que nos ayudará a intentar clasificarnos

Voz 21 27:09 en el United no se rinden poco a cuando jugamos la Champions siempre lleno de jugar contra un equipo como el Barcelona pero hoy día perdemos allí próximo partido queremos ganar pero siempre un sueño para todo de dejó en Champions encontró un equipo así pero tampoco Lukaku este equipo es desde otro calidad tiene mucho más experiencia

Voz 0027 27:28 esto es pero

Voz 2 27:30 pienso ir con la pasión de vamos a ver cómo la parte lo a por él

Voz 1161 27:35 lo negativo hoy habrá pruebas a Messi por el golpe que se llevó en la nariz a Luis Suárez que terminaba el partido cojeando y sobre el golpe a Messi Busquets

Voz 22 27:42 pero que ahora tiene rota pero sí que es verdad que que tiene

Voz 1727 27:45 el PP ha sangrado mucho o no se siguiendo la fisura o no

Voz 22 27:47 el pacto también tenía una brecha

Voz 1161 27:50 empate en el otro partido disputado en Amsterdam a Ajax uno Yuval

Voz 0011 27:53 dos uno Golden eres para los holandeses y de Cristiano

Voz 1161 27:55 Aldo para los italianos los de Allegri también favoritos para alcanzar las semifinales el próximo martes dieciséis los partidos de vuelta en ambas eliminatorias en Barcelona Turín pero esta noche sigue la semana europea con partidos de ida de los cuartos de final en la Europa League con el enfrentamiento entre españoles a las nueve en el estudio de la cerámica Villarreal Valencia muchos bajas en los amarillos vulnera Bruno Trigueros Javi Fuego Costa Ilan BRIC por todos por lesión al técnico Javi Calleja lejos de estorbar la competición europea casi la agradece para desconectar de la competición doméstica

Voz 23 28:22 yo pienso que es una historia muy bonita nosotros estamos disfrutando y tenemos que seguir disfrutando de de esta competición las cosas bien con responsabilidad pero sabiendo que bueno ellos parten como favoritos vienen de Champions no tenemos ningún tipo de presión todo lo contrario que no está pasando en Liga

Voz 1161 28:36 en el Valencia Marcelino no puede contar con los lesionados con doble Jaume ni con el sancionado Soler Marcelino no se fía del rival la trayectoria liguera jugamos dos buenos equipos el Villarreal en la Europa League y tiene

Voz 2 28:47 una trayectoria inmaculada rivalidad de

Voz 1161 28:50 sí yo creo que alicientes para ambos

Voz 2 28:52 igual estamos a dos partidos de jugar una semifinal de la Europa League

Voz 1161 28:56 arbitrará el colegiado inglés Oliver los otros tres eliminatorias también desde las nueve Slavia de Praga Chelsea Benfica entrante fan furia al Nápoles del resto se aplazaba ayer la sanción a Diego Costa por el Comité de Competición solicitó al colegiado aclaración del acta será hoy cuando sepamos los partidos en Irán entre cuatro y ocho y Elena Bea termina esta madrugada la temporada regular ya se conocen los emparejamientos de play off en una de las conferencias en el este enfrentamiento español en mi walkie en Milwaukee con pagos y Mirotic frente a los Nuggets Calderón los Raptors de Ibaka y Marc Gasol se medirán Orlando sin españoles tenemos el Philadelphia Boston Indiana

Voz 1 29:31 discrepar sin miedo al contrincante

Voz 1727 29:34 voy a discrepar contigo muy sanos Dani Simó ya había anoche vuelven Rapsodia arrancando da gusto si le ha gustado mucho

Voz 2 29:41 saber reírse de uno mismo un regalo para las entrando una ventana Frantino saca el apoyo de las cinco

Voz 8 29:50 la séptima temporada con carreras

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 8 30:06 hoy

Voz 1727 30:11 el Brexit tiene ya nueva fecha de caducidad esta madrugada los líderes de la Unión Europea han ofrecido Theresa May una prórroga de algo más de seis meses el Parlamento británico tiene hasta el treinta y uno de octubre víspera de Halloween para aprobar el plan de salida

Voz 2 30:27 Weiss

Voz 1 30:30 la premier

Voz 1727 30:30 la ministra insiste en que quiere conseguir una salida ordenada de la Union antes incluso de esa fecha límite mucho antes tiene que ser porque dice que no quieren participar en las elecciones europeas de mayo el límite es el treinta y uno de octubre tendrán que participar aquí en España esta noche entramos oficialmente en campaña la línea de salida en la que le desde el PP ha tenido un tropezón muy serio un lío Aimar otro

Voz 0027 30:55 con el Salario Mínimo Interprofesional primero en Onda Cero daba a entender a las claras que lo rebajaría a los ochocientos cincuenta euros ahora mismo está en novecientos horas después decía todo lo contra

Voz 2 31:04 lo que haré es cumplir la negociación que llegó el Gobierno con acuerdo a la patronal y los sindicatos para subida salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte

Voz 3 31:14 pero quién ha dicho que el SMI estamos en hace Genius de la semana ya ya que nos falta ya a las mujeres embarazadas los inmigrantes rastros de clichés de la izquierda de yo no he dicho eso revisan las declaraciones

Voz 0027 31:24 el líder del PP inicia hoy la pegada de carteles en Madrid con Suárez Illana su número dos el después del susto sin heridos que se vivió ayer en Génova se desprendió parte de la fachada de la sede del PP cuando unos operarios estaban colgando un cartel con la cara de Casado y el lema valor Segur empezaron a caer cascotes Pedro Sánchez inaugura esta noche su campaña en Dos Hermanas en Sevilla que es donde anunció él hace dos años su candidatura a las primarias el PSOE y Podemos y Ciudadanos inicial campaña en Madrid Pablo Iglesias estará en un parque del barrio de Usera y Albert Rivera simular a la pegada la pegada de carteles en su sede nacional

Voz 3 31:59 el tráfico Alfonso Martínez buenos días buenos días en este modo esto tenga plegado en Madrid ya que tenemos de tráfico intenso ya de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia las cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla Fuenlabrada el A5 en Alcorcón y Campamento en Valencia en Barcelona circulación intensa en la ronda B diez hacia nudo Llobregat en Toledo en Seseña precaución por un vehículo accidentado que ocupa el carril izquierdo de la IV en dirección a Madrid y que estaba ocasionando ya retenciones en este

Voz 1772 32:35 punto en Valencia otro alcance en este caso

Voz 3 32:38 siete a la altura de Alginet ocasiona densidad circulatoria sentido Barcelona en el resto de la recibían nacional de momento se circula sin problemas

Voz 11 32:47 resigna arte seguir pagando además en alguno de mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 5 32:56 a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos

Voz 24 32:58 precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 5 33:06 culta condiciones de mutuo apuntó en BP caza repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden y quedó en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 11 33:18 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 8 33:30 hoy por hoy

Voz 1727 33:39 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en la capital en Madrid aquí ha muerto a los ochenta y dos años el filósofo Javier Muguerza uno de los pensadores españoles más importantes del siglo XX Pascual Donate qué tal buenos días

Voz 0931 33:55 buenos días mueven ha contribuido a impulsar la filosofía analítica y las corrientes morales sobre política en sus escritos charlas decía que cada ciudadano es responsable de las acciones de sus gobiernos

Voz 1 34:06 nos obliga a pedir a sus representantes cuenta desde luego nos responsabiliza por sus consecuencias sin dejarnos mirar para otro lado y comportarnos como si los asuntos públicos no fueran

Voz 0931 34:20 la razón sin esperanza es uno de sus títulos más importantes Muguerza que fue catedrales

Voz 1727 34:25 poder ha sido una referencia en los estudios de ética en España con el adiós a Muguerza Nos vamos Andalucía Elena Carazo buenos días qué tal buenos días Pepa El Vaticano investiga un cura español del Opus Dei por abusar presuntamente de varios universitarios de un colegio mayor de Sevilla abusos Elena que habrían ocurrido después este confesar los seis este sacerdote supuestamente abusó de varios estudiantes en el Colegio Mayor al monte de Sevilla después de confesarlo la denunciado un joven que era mayor de edad cuando supuestamente ocurrieron estos abusos en el curso dos mil tres dos mitos

Voz 0011 35:00 como ciña según el denunciante que así se llamaba

Voz 1727 35:02 cura Manuel cocina les hacía masajes en los genitales este cura tiene prohibido tratar con menores de treinta años pero ostenta el cargo de prior de la delegación de Granada de la Orden del Santo Sepulcro y han detenido a un matriz yo de profesores de la Universidad de Cádiz acusado de desviar supuestamente más de setecientos mil euros en ayudas a la investigación desviarlos a donde Helena pues a construirse es un chalé de lujo bueno puesto más Ángel del vals y su mujer que también es profesora universitaria han sido detenidos junto a cuatro empresarios acusados de malversación de caudales públicos blanqueo de capitales asociación ilícita estafa y falsedad documental el fraude podría superar los setecientos treinta mil euros un dinero que procede de fondos públicos para proyectos y trabajos de investigación que este matrimonio pues como decías utilizó para financiar la construcción de una lujosa vivienda en la urbanización Vistahermosa en el Puerto de Santamaría la Universidad de Cádiz fue la que puso en manos de la Fiscalía estas anomalías contables entre dos mil diecisiete y dos mil dieciséis Eduardo González Mazo es el rector

Voz 25 36:03 hay un proceso judicial abierto luego la universidad Se remite a las informaciones que Manning de de los jordano judiciales a lo largo de este procedimiento

Voz 1727 36:14 el caso sigue abierto y el fraude podría incluso superar el millón de euros asombroso Elena gracias Buendía igualmente Pepa adiós y la Audiencia de Valladolid ha condenado a una mujer por haber cobrado la pensión de su madre que estaba muerta la cobró durante dieciséis años Castilla y León Eva Marín buenos días

Voz 0603 36:31 buenos días dos años de cárcel y el pago de cerca de ciento treinta mil euros el Instituto Nacional de la Seguridad Social Halimi es la pena dictada

Voz 1727 36:39 la Audiencia de Valladolid por un delito de estafa

Voz 0603 36:42 solución judicial a la que se llegaba tras el acuerdo entre el Ministerio Fiscal la defensa y la acusación que representa el acuerdo que ha hecho de más innecesario celebrar el juicio para imponer la pena el tribunal ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño al haber devuelto ya algunas cantidades los hechos ocurrieron durante dieciséis años después de que falleciera la madre de la acusada en cobraba la pensión mínima

Voz 8 37:08 luchar pueblos

Voz 1727 37:14 el próximo lunes estrena la última temporada de Juego de Tronos una serie que es mucho más que una serie un fenómeno que un profesor de la Universidad de Castilla La Mancha está utilizando para enseñar estadística como lo hace Cristina López Huerta bueno

Voz 0564 37:27 días si buenos días pues en el examen que los alumnos de Ingeniería Industrial de Albacete han realizado esta semana la primera pregunta era resumida mente esta durante una guardia de ocho horas Jon Nieve observa que en promedio avistar la presencia de tres gigantes y la Guardia fuese de veinticuatro horas cuantos gigantes de promedio Virgilio Gómez que así se llama el profesor lo explica

Voz 26 37:47 la primera era la madre la tensión porque se siente durante las clases el día a día los ejercido estamos enfocados lo que la industrial pero de alguna manera también queríamos ver mostrarles que las de ellos aplican para resolver pues un problema de un ingeniero industrial pues supone aplicar en muchos otros ámbitos

Voz 1727 38:07 en otras ocasiones ha osado serias como Breaking Bad o Star Wars gracias Cristina hay veinticinco mil jóvenes están pendientes de la decisión de un juez Un cohete guardia que debe decidir si permite que mañana se celebre el festival de paellas universitarias los vecinos de la pedanía de Valencia donde ese festival se tiene que celebrar

Voz 0202 38:25 pido que lo suspendan la talent bon día bon día Pepa los vecinos de La Punta todavía recuerdan los efectos de las ediciones de dos mil quince dos mil dieciséis basura por doquier daños en los campos en propiedades privadas no quieren que se repita por eso le han pedido al juez que no autorice la celebración de este festival que prevé la asistencia de veinticinco mil personas durante diez horas de música y animación los organizadores afirman que pretenden que las molestias sean mínimas que cumplirán todos los requisitos de seguridad y limpieza y el Ayuntamiento señala que atenderá a lo que diga el juez y los servicios municipales porque el permiso aún no está concedido

Voz 6 39:05 me como lugar

Voz 1727 39:16 en Israel Netanyahu ha puesto en marcha ya los contactos para intentar formar Gobierno aunque todo el mundo dice que las negociaciones con los ultras no van a ser sencillas tampoco se lo va a poner fácil el líder de la oposición que con los mismos escaños que el partido del primer ministro anuncia batalla en el Parlamento Jerusalén Beatriz Le con Barry

Voz 0101 39:37 pasada la resaca electoral en Israel comienzan ya a perfilarse las negociaciones para formar gobierno anoche Beni Cannes que perdió ante Netanyahu pese a estar empatados con treinta y cinco escaños cada uno admitió su derrota pero aseguró que iban a convertir el Parlamento en un campo de batalla y que Netanyahu tendrá que rendir cuentas de cada decisión que tome probablemente el primero

Voz 1727 40:00 lustro forme una coalición compartidos

Voz 0101 40:02 de ultraderecha y religiosos pero serán negociaciones complicadas e intensas porque cada formación tiene sus intereses sus prioridades y sus ambiciones además Netanyahu podría ser inculpado en breve por corrupción algo que si bien no le obligará a dimitir si desestabilizará la coalición de Gobierno tras conocer los resultados de las elecciones los palestinos expresaron ayer su decepción y previeron tiempos oscuros para sus reivindicaciones históricas varios dirigentes consideraron que el nuevo Parlamento israelí consolida la ocupación que perpetúa el conflicto

Voz 1727 40:51 Raúl Castro le pide a los cubanos que estén preparados ante un agravamiento de la situación económica culpa a Donald Trump que acaba de sancionar a empresas por hacer negocios con la isla y ha roto acuerdos que suavizaba en el embargo informa desde La Habana a Mauricio Vicente

Voz 0453 41:07 cada día Estados Unidos aprieta más las tuercas del embargo contra La Habana no es propaganda castrista empresarios españoles en Cuba dijeron ayer a la Cadena Ser que en los últimos meses han recibido cartas de las autoridades norteamericanas advirtiéndoles de posibles consecuencias por sus negocios con Cuba a ello se suma la las sanciones conocidas esta semana contra una empresa griega por transportar en sus barcos petróleo venezolano a la isla Illa multimillonaria multa a un banco británico por realizar operaciones con dólares norteamericanos a Cuba e Irán países que están en la lista negra de EEUU el Banco en cuestión es el Standard Chartered y fue multado con mil cien billones por operar con estas naciones violando las disposiciones del Departamento del Tesoro para más presión el presidente norteamericano Donald Trump acaba de prohibir expresamente el acuerdo que había llegado la liga cubana de béisbol con las grandes ligas de Estados Unidos para que peloteros cubanos pudieran jugar en Estados Unidos el acuerdo había tardado tres años en negociarse

Voz 28 42:12 se dio a conocer el fin de semana yo lo echó abajo en cinco minutos

Voz 5 42:23 otra vez de compras contumaz que no que iba Midas de ganado una tablet

Voz 1727 42:27 enviar los cuatro neumáticos Continental sí claro

Voz 5 42:30 esto es auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos da el suyo genial pero ojo que son para la niña siquiera esto regalo pide cita en Midas punto es antes del veinticuatro de abril ya Elige neumáticos Continental

Voz 29 42:43 yo he sido un buen hijo de junio

Voz 1727 42:46 Antonio Banderas

Voz 2 42:48 ha costado conciliar eh

Voz 0978 42:50 últimamente pienso mucho Penélope Cruz

Voz 30 42:53 es muy novelero

Voz 2 43:00 un film de Almodóvar Soro tienes

Voz 31 43:02 lo que nos impulsa con alarma vecinal allí cariño llamamos se nos ponemos una alarma

Voz 14 43:07 eso pues para vivir tranquilos ya no sólo por los robos que también ahora te vas cuatro días de casa cuando regresa sería metido gente a vivir

Voz 1 43:16 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 43:27 aquí

Voz 5 43:29 te paso la clase business porque hay overbooking en clase turista hay oportunidades que pasan una vez en la vida como la de Irak maquilló una una exclusiva ilustrada por Miquel Bustos por cada treinta euros en libros sólo presta noventa y cinco euros Isidre socio dos noventa y cinco más un cinco por ciento de descuento casa en Fnac

Voz 11 43:53 izquierda Hoy por hoy

Voz 34 43:57 a y de

Voz 35 44:04 no

Voz 1727 44:08 dijo lo que dijo porque así lo piensan titula esta mañana José

Voz 1100 44:12 adiós buenos días Pepa se enredan mucho en el PP pero siempre en la misma dirección que la cabra tira al monte y la derecha últimamente siempre hacia la extrema derecha Nino com casado dijo lo que dijo que el bajaría el salario mínimo para luego asustados son múltiples asesores por semejante sin Dios quiso rectificar lo que ya no tenía arreglo entre otras cosas porque es lo coherente con el programa económico que eran preparado entre la FAES sur Daniel Lacalle un ultraliberal de reconocido prestigio entre los ultraliberales así que qué cosa es esa de subir el salario mínimo a los más desfavorecidos cuando lo guay es bajar impuestos sobre todo a los ricos y sino lo creen miran lo que haya hecho el trío de color en Andalucía con la supresión del impuesto de sucesiones a los millonarios plantean PP Ciudadanos y Vox allá en el extremo de los extremos una política de apalancamiento neoliberal un adelgazamiento desaparición sin más de la cosa pública y exacerbación de todo lo privado sanidad pues si la sanidad educación también por supuesto a las pensiones hágase usted un plan diversión privado que ya veras que revisa cómo se escapa el dinero por las rendijas de rendimiento cero no pretenda el pim pollo casado que además de querer imponernos ese trágala no sacamos los tontos

Voz 11 45:39 eso izquierda

Voz 20 45:41 las

Voz 0738 45:48 yo elegido ex Adela tren melliza por qué qué muy conocida de un hace de infantil verdad porque ha sido escucharla acordarme rápidamente de la de la española que tenemos que en campaña electoral pues se vende como como que son tres Blocher quien Verdasco eh la marina desde Cádiz elegía las tres mellizas para describir cómo ve ella

Voz 1727 46:17 en clave musical esta campaña electoral y me cuenta Rafa Rafa Muñiz que cada vez

Voz 36 46:22 no se día más propuestas musicales así como la de Carlos de Cartagena bienvenido ahora equipo buenos días soy Carlos trabajando desde Cartagena de Valencia bueno yo la canción que elegiría es una escape que lo ilustra muy bien

Voz 11 46:35 ese título

Voz 2 46:45 al final como todo jovencitas perro

Voz 1772 46:48 Pastore y unas elecciones que no es por nada pero eso de la teoría de la evolución no se cumple creo en que echo de menos las de hace ocho o doce años eran más limpias diferentes atentos a la letra un beso

Voz 2 47:06 también desde Cartagena Ana buenos días no voy a cantar porque sino provocaría yo llevamos

Voz 37 47:21 muy bien en una norma

Voz 2 47:23 manda

Voz 1772 47:25 mañana que has vivido si buenos días también damos la bienvenida a Pilar que en vez de canciones infantiles apuesta por el reggaeton

Voz 38 47:32 lo que la mejor canción que definiría la campaña en una

Voz 1727 47:35 en la sala del nombre

Voz 38 47:38 no me acuerdo no pasa

Voz 2 47:40 no no

Voz 20 47:45 tanto

Voz 1 47:53 hijos

Voz 1772 47:54 no ha querido centrar en Podemos

Voz 1 47:56 a José Ibarra desde Cartagena con pela lo digo porque me gusta mucho

Voz 1772 48:01 pero el divorcio de Pablo Iglesias Íñigo Errejón se pide con mejor bienvenido Pepe de Alicante

Voz 39 48:18 ya ya mucho me lo han sugerido es un tema de los es

Voz 1727 48:21 sentado el grupo cortó tu titulada

Voz 39 48:24 Don Vito y la revuelta

Voz 40 48:26 ático y sobre todo la parte del estribillo

Voz 1100 48:29 con la decisión que se toma sobre el tiempo que va a hacer

Voz 2 48:34 adiós

Voz 1772 48:46 ayer sonaba Bhutto en la SER Pepa Joy Fernando quiere dejar el listón alto

Voz 41 48:50 hola buenos días Pepa si Fernando de Daroca Zaragoza de bueno pues viendo el panorama que hay politico hoy en día la canción que va puede al deseo de esto

Voz 42 49:02 la cosa propiedad puede ser la de ellos hoy en el niño del bueno

Voz 2 49:06 porque si hubiera perros

Voz 1727 49:16 o explícita dicen dando un beso a Andrew estado a punto

Voz 0027 49:19 de cantarnos casi casi

Voz 1100 49:21 en comida esto entonces siempre hacen lo mismo en campaña porque es eh muchas mentiras e ir al final Adidas y que vivo aunque yo pondría de lo desierto la vida seguía igual

Voz 6 49:35 necesito todo sí que vivir que soy

Voz 1727 49:54 esto sí que es transversalidad serán que ha dado mucho

Voz 1772 49:57 hemos fuera de Pepa Bhutto a Julio Iglesias

Voz 1727 49:59 estos sí que te encanta que sigan mandando a Messi ya saben que que pueden votar también en Hoy por Hoy punto es son las siete a las seis menos diez en Canarias

Voz 1 50:12 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1727 50:15 qué tal buenos días con cielos despejados hoy en toda la Comunidad de Madrid sin lluvias y con temperaturas algo más altas a mediodía máximas entre dieciséis

Voz 43 50:23 this is diecisiete grados este jueves el oro

Voz 1727 50:25 por de la residencia Los Nogales no se limita a dos casos concretos las dos ancianas que aparecen en el vídeo que ha publicado La Ser el que han sido denunciados tres trabajadores de este centro concertado de la comunidad

Voz 0738 50:36 sí vale

Voz 1727 50:48 la anciana llora tras ser insulta de golpeada un extrabajador de esta residencia contado en la SER anoche en Hora Veinticinco que los malos tratos eran generalizados entre ancianos con Parkinson y Alzheimer

Voz 7 50:59 como una persona que está bien en los otros que eran plantas normales no tienen el mismo trato hizo lo las personas que no que no que no sienten que no pueden decir mira ella me maltrata ahora con todos los recipientes gritos malos tratos y de todos uno de los

Voz 1727 51:15 los tres trabajadores denunciados que aparecen en ese vídeo lo único que aún trabajaba en esta residencia fue despedido ayer y a pocas horas de que termine el plazo para presentar las listas en Madrid Se cumple el viernes Podemos e Izquierda Unida acercan posturas fuentes de Izquierda Unida han confirmado a la SER que el acuerdo entre ambas formaciones está mucho más cerca y sólo falta cerrar algunos flecos sobre los puestos de esa candidatura Izquierda Unida aprobado este miércoles en asamblea por mayoría una resolución en la que ratifica el proceso de confluencia de Madrid en pie y aporta una nueva propuesta de negociación con Podemos

Voz 2 51:49 de cara a las elecciones autonómicas

Voz 1727 51:53 jueves once de abril titulares con Virginia Sarmiento del juez del caso de Ángel Hernández el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma terminal lo deja en manos de un juzgado de violencia de género la fiscal especializada en esta materia Pilar Martín Nájera criticaba anoche en Hora Veinticinco la decisión de no Ángel Garrido renuncia hoy oficialmente a la presidencia de la Comunidad de Madrid para ir en las listas europeas del PP mañana el vicepresidente Pedro Rojo

Voz 0011 52:13 en asumir el cargo hasta las elecciones la candidata