Hoy por Hoy (11/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:21 bueno buenos días la Unión Europea y Reino Unido Le han dado esta madrugada otra patada para adelante al balón del Brexit han acordado aplazar la ejecución del divorcio al treinta y uno de octubre

Voz 2 00:33 el caos de Sites Manchester United Kingdom of Laxe todo extensión

Voz 1727 00:38 con una nueva extensión del Brexit flexible seis meses más hasta el treinta y uno de octubre para que Londres tenga tiempo de aprobar el Acuerdo de Salida y evitar la ruptura brusca que podría abre haberse producido mañana mismo esta noche a las doce en realidad Bruselas Griselda Pastor y qué pasa con las elecciones europeas tienen que celebrar las los británicos exactamente y de forma

Voz 0738 01:00 a obligatoria a no ser claro que antes haya un acuerdo entre partidos en los Comunes para aprobar el Tratado de salida una contradicción eso de ir a elecciones para seis meses inicialmente cuando lo que han votado es que quieren dejar de ser miembros de la Unión Europea pero contradicción que deberá gestionar Theresa May que se ha marchado asegurando que está convencida que finalmente podrá lograr esos apoyos imprescindibles en su país para poder evitar ir a las europeas

Voz 1727 01:31 veremos qué pasa porque a esta hora el Times califica esta prorroga esta extensión del Brexit como humillante con el enésimo capítulo de esta historia interminable comienza el jueves once de abril y a las doce de esta noche se inicia aquí la campaña electoral la campaña de las generales la de las autonómicas valencianas enseguida descontamos los detalles pero antes nos detenemos en otro asunto de fondo una advertencia económica esta vez de la OCDE el club de los países desarrollado los que advierte de que nos estamos cargando la clase media este grupo social es cada vez más pequeño está además exprimido por qué se pregunta la OCDE Isère responde porque el coste de la vida aumenta por encima de los salarios para corregirlo el organismo pide a los gobiernos que impulsen planes planes de acción que impidan que la clase media viva cada vez peor la Fiscalía ha denunciado a tres trabajadores de una residencia de mayores de Madrid por presuntos malos tratos a dos mujeres que estaban a su cargo

Voz 1727 02:45 insultos zarandeos golpes es lo que se ve en las imágenes que adelanta la Cadena SER la dirección del centro asegura que ya ha despedido a al único de los tres empleados que seguía trabajando allí en Hora Veinticinco anoche hablaron con otro antiguo empleado hoy dijo que todos sabían lo que pasaba y queda habitual

Voz 1 03:03 los enfermos más graves todos los módulos

Voz 6 03:06 asiente está con Alzheimer Parkinson tienen demencias folla no es como una persona normal que también la cabeza sólo las personas que ya no que no que no sienten que no pueden sin vida ella me maltrata

Voz 1727 03:18 aquí también ha pasado por La Ser Pilar Martín Nájera el fiscal delegada de Violencia de Género para explicar cómo es posible que el suicidio asistido de María José Carrasco haya acabado en un juzgado de Violencia contra la Mujer es decisión de la jueza que lo ha derivado porque esa derivación no tiene que ser automática depende dice la Fiscalía de las circunstancias de cada caso

Voz 6 03:40 por qué en aquellas casas que se acredita entra en una tasa de hacer instancias a las en anota todas se excluye la competencia de la dejó hacer esa mujer y el contacto

Voz 1727 03:54 la Fiscalía recurrirá la decisión de esa jueza y ojo a esto en el mundo de la educación el sindicato CSIF denuncia que el cuarenta por ciento de las consultas que atiende de docentes son por insultos amenazas y faltas de disciplina sobre todo en Secundaria lo cuenta Ana profesora que prefiere no dar su apellido

Voz 7 04:13 la tendencia es que cada vez los profesores desgraciadamente estamos perdiendo más autoridad siempre ha habido el alumno problemático pero es lo que yo estoy viendo ahora en los últimos años como una mayor cohesión de grupo

Voz 1727 04:27 a las nueve y media estarán hoy por hoy Bartolomé Vargas el fiscal de Seguridad Vial para hablar de esa instrucción que ha enviado a los policías de tráfico para que examinen las llamadas de móvil de los conductores implicados en accidentes quiere averiguar si estaban utilizando el teléfono en el momento del siniestro y en el deporte el Barça hará hoy pruebas a Messi Luis Suárez tras terminar los dos con dolencias anoche Manchester Sampe

fue la nota negativa de la primera victoria en el Trafford en su historia cero uno United Luis Suárez terminó cojeando el partido y Messi jugó desde el minuto treinta con una posible fisura en la nariz tras un golpe de mailing además Ajax uno Juventus uno marcaba Cristiano Ronaldo el próximo martes partidos de vuelta en ambas eliminatorias en Barcelona hay Turín ya esta noche encuentros de ida en la Europa League desde las nueve enfrentamiento entre equipos españoles en el estadio de la cerámica Villarreal Valencia

Voz 9 05:22 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días podremos disfrutar de más horas de sol que las últimas jornadas

Voz 1727 06:25 en Canarias a partir de las doce de esta noche los partidos ya pueden pedir expresamente el voto esa serán la practica la única diferencia que vamos anotar cuando comience hoy la campaña Esta noche toca pegada de carteles luego vendrán los debates por fin la hora de votar con todo muy abierto tan abierto Isabel Villar buenos días buenos días que los errores se pagan caros y Pablo Casado se pasó todo el día de ayer dando explicaciones sobre si piensa o no bajar el salario mínimo interprofesional si gobierna

Voz 8 06:53 sí fue en una entrevista en Onda Cero cuando Pablo Casado le preguntaron si daría marcha atrás a la subida del Salario Mínimo que está ahora mismo en novecientos euros el contestó así

Voz 1989 07:01 lo que es cumplir ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones la negociación que llevó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte dejamos un pacto con sindicatos patronal y ellos lo aceleraron subieron cincuenta euros para que pues para aclarar el paro que saquearon enero

Voz 8 07:21 ochocientos cincuenta euros son cincuenta euros menos que ahora pero después de la polémica que generan sus palabras Pablo Casado salió a decir que los medios Le habían manipulado

Voz 1 07:29 pero quién ha dicho que el SMI estamos en África

Voz 12 07:32 es de la semana ya yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal

Voz 1 07:38 los sindicatos lo que debería haber hecho Sánchez

Voz 8 07:41 Sánchez que dice que la rectificación de Casado es de sentido común

Voz 13 07:44 cortar ese salario mínimo me parece que es cuando menos no solamente criticables sino que en fin que lo matice me parece de obligado

Voz 8 07:51 el sentido común dice el presidente que su propuesta es subir el salario mínimo de forma progresiva hasta que llega al sesenta por ciento del sueldo medio es decir unos mil ciento cincuenta euros al mes y en Ciudadanos Rivera se olvida Un poco de Pedro Sánchez iba desgranando su

Voz 1727 08:05 puesta fiscal de día en día vamos a

Voz 0040 08:07 dotar económicamente presupuestariamente la legislatura para que los autónomos durante dos años solo panel cincuenta euros eso quiere decir que en dos años sólo vas a pagar mil doscientos euros eso es ayudar a los autónomos de verdad y no de boquilla eso es ayudarles a que a lo mejor ese negocio que los primeros años no funciona te quitan tres mil euros cada año igual sí que te dan los números igual sí que contratase a alguien

Voz 1727 08:27 en Unidas Podemos Pablo Iglesias pide al juez del caso Villarejo que imputa el periodista Eduardo Inda que es el director de Ok Diario que rastrea sus llamadas con el ex comisario Javier Alonso buenos días

Voz 0858 08:38 buenos días Iglesias cree que es la investiga por publicar información sustraída de forma ilegal de un teléfono móvil Roda robado a una de sus colaboradoras el líder de Unidos Podemos está personado en esa causa hay pide que además de Aida se investigue a uno de los redactores de Ok Diario al policía que se entrevistó en Nueva York con un ex ministro chavista y también al ex número dos de la Policía Eugenio Pino para sus abogados que representan a Iglesias para los ahogadas Iglesias ha quedado en evidencia la presumible colaboración activa entre todos ellos para difamar dicen

Voz 1727 10:24 no se lo estamos contando en la Cadena SER altos cargos de los Mossos reconocen su malestar por esa escolta específica que está organizando Quim Torra para asimismo es un

Voz 8 10:35 el escolta que dependerá directamente de la Consejería

Voz 1727 10:37 de Presidencia no de la Consejería de Interior idéntico de la policía catalana critican que el proceso se está llevando con muchísima opacidad e incluso a sus espaldas Radio Barcelona Joan Bofill un día

Voz 0931 10:48 bon día Se trata de un área que entraría en funcionamiento en junio y que daría servicio a presiden a la consellera de Presidencia ya los ex presidentes quedan fuera el resto de calles y el vicepresident así que estas fuentes que aseguran que se enteraron de su creación por la prensa sospechan que es un proyecto montado desde Jones Cataluña hay más concretamente orquestado desde Waterloo para pagar lealtades cuentan que de los que están optando aplazan la lista figuran todos los que estuvieron en Bélgica para dar seguridad a Ramón algunos de ellos sin embargo no estarían formados para hacer escolta

Voz 1727 11:19 y sobre los Mossos si las acusaciones que se están haciendo sobre la policía catalana en el juicio del pluses

Voz 1989 11:29 mira mira Vidal en el juicio del pluses se en verdades y mentiras medias verdades exageraciones incluso Éstas son útiles a veces ayer un agente de la Policía Nacional acusó a dos voces directamente de espiar a los otros cuerpos el día del referéndum ilegal de secesión en la escuela barcelonesa Pau Romeva otros cuatro agentes lo hicieron indirectamente apuntaron sólo que una vez acabado el episodio que les separó esos dos tipos desconocidos a quiénes no identificaron como Mossos pero que eran los mismos tipos se subieron a coches camuflados de la Consellería de la Presidencia de la Generalitat exageraciones ha habido muchos alguno habló de que explicaba el miedo otro de clima interregional todo ello en incidentes de menor cuantía desordenes públicos limitados desórdenes pero limitados lo de ayer fue sin embargo más serio porque afecta al prestigio mínimo de una institución de seguridad del Estado en este caso a la policía catalana y sobre todo porque todo indica que el que acusaba a los demás también a su vez les espiaba le preguntaron de qué iba vestido de paisano dijo Iker fuera su coche camuflado concreto verde y con asas

Voz 1727 13:54 si echan hoy un ojo a las portadas a todas las portadas de los periódicos verán que hay una foto que ese repiten muchas Hinault desde Sánchez ni de Casado de de Iglesias ni de Rivera ni siquiera de Theresa May es la imagen de un agujero negro la primera que se toma esto es importante porque Einstein predijo su existencia pero hasta ahora no se había tomado la foto ninguno bueno eso ya está hecho y ahora que Paula Losada se lo ha preguntado a los que saben

Voz 1693 14:20 una vez demostrado que el agujero negro no es un concepto matemático sino una realidad física que da investigar cómo funciona nos lo cuenta el astrónomo del Instituto Geográfico Nacional que ha trabajado en el proyecto es Iván Martín

Voz 22 14:33 cómo se comporta el material no los alrededores cómo afectan los campos magnéticos en esas regiones cercanas al agujero negro a todo el material que hay ahí y cómo se forman esos chorros relativistas que suelen estar relacionados con agujeros negros super masivos

Voz 13 14:48 lo que nunca lograremos saber es que insultarla

Voz 22 14:52 en el interior del Conquero negro el tiempo empieza a comportarse como si fuera un espacio el espacio al revés empieza a adquirir propiedades de tiempo es una cosa muy rara más que imposible de imaginar yo diría que es inconcebible para nuestro cerebro imaginar que hay ahí dentro

Voz 1693 15:06 sí recalca que el avance que marca un antes y después en la historia sólo ha sido posible gracias a la colaboración y el entendimiento de científicos de todo el mundo y hablamos ahora de un mundo

Voz 1727 15:17 mucho más concreto el de las series porque en el Festival de Cannes Series ha triunfado una mujer española Leticia Dolera con déjate llevar esta producción que generó en su día en su momento mucha polémica por el despido de Aina Clotet cuando estaba embarazada bueno pues Dolera ha conseguido el premio a la mejor serie también a la mejor interpretación Pepa Blanes

Voz 1463 15:39 después de un duro camino la serie de Leticia Dolera déjate llevar ha arrasado en el festival Cannes Series un certamen que celebra su será

Voz 1727 15:45 donde edición que es clave para entender el mercado de la ficción televisiva en Europa

Voz 3 15:54 hacéis FECYT

Voz 1463 15:55 Dolera ha ganado el premio a mejor sería también el de mejor interpretación para las tres protagonistas ella misma Celia Free Jero Caixa Villagrán la serie cuenta las andanzas de tres mujeres en plena crisis existencial Dolera decía en la SER tras recoger el premio que lo más importante es que se dé espacio a las mujeres directoras

Voz 0911 16:12 demuestra la sexualidad desde un punto de vista pues bueno personal femenino donde no somos objetos deseados sino sujetos que desean que además de compartir de la dirección de los capítulos porque yo he dirigido cuatro pero Elena Martín y sin está Jindal han dirigido otros dos pues esté muy

Voz 1727 16:30 el IFE de de haber vivido idea poder

Voz 1463 16:33 compartir este premio con otras tres directoras déjate llevar está escrita por ella hay por Manuel Burque la estrenará Movistar Plus estos premios suponen un espaldarazo para la afición española y también para la propia creadora que empezó el proyecto con polémica ya que la actriz Aina Clotet denunció públicamente que había sido despedida al quedarse embarazada algo que Dolera justificó en su momento

Voz 1727 16:53 esperamos poder felicitar en directo a doler a lo largo de la mañana en Hoy por hoy y ahora son las siete y diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 14 17:06 las duras dicen yo miraría un poco más no Arona

Voz 1772 17:12 sigue tu propio camino lleva te ahora el nuevo se ataron Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 1322 17:22 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos las mejores ofertas para viajar en familia este verano

Voz 23 17:28 el reserva antes de ocho de mayo ahorrarse hasta un seis por ciento de descuento en destinos espectaculares además niños gratis con grandes descuentos

Voz 1322 17:36 con nosotros y reservas ya tus vacaciones en familia en Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs que tengo un dolor terrible yo uso de sentí que dentro

Voz 17 17:47 dispara y con Benzo caiga de laboratorios viñas es una solución dental en spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes ciencias

Voz 1322 17:55 lee las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico amor Securitas Direct para que nos pongan una alarma

Voz 24 18:02 no quiso porque la semana que viene Semana Santa

Voz 1322 18:05 sí para cuatro días que nos vamos fuera quiere dirime tranquilos

Voz 24 18:07 no quiero estar pensando sino para entrar a robar

Voz 17 18:10 del en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto Arés recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1772 18:26 la Guardia Civil podrá rastrear los móviles de las personas que hayan tenido un accidente de tráfico para saber si el conductor iba hablando por teléfono ustedes lo utilizan mientras conducen Jose de Barcelona es taxista sinceramente insólitas esta tengo mover

Voz 25 18:41 que conoces que de vez en cuando aguda de eso sí tengo mal que se pero es que con manos libres deberíamos contestó sinceramente yo me creo muy poco a la gente que dice que no lo ha a ver yo me tiro catorce horas aquí y lo que veo no es eso Carmelo

Voz 1772 18:57 Valencia buenos días hace muchos años

Voz 26 19:00 en Europa es obligatorio el manos libres en el coche si se tiene móvil pero aquí

Voz 2 19:05 siempre somos los últimos Antoni

Voz 27 19:08 en Alcantarilla en Murcia consideró con una persona que hable por teléfono móvil con opté conduciendo rompería una de las ley estoy tráfico Gracias Saludos sois los mejores Pepa grandes hoy por hoy muchas gracias y un abrazo muy fuerte

Voz 1772 19:22 los escuchando sus propuestas musicales para esta campaña electoral Ernesto de

Voz 28 19:26 ella pidiendo que nos estamos moviendo en terreno peligroso y que todavía hay que las elecciones de mayo yo diría la canción de la frontera entre el límite del bien

Voz 29 19:34 el mal en el límite del diez

Voz 2 19:38 es bien

Voz 29 19:39 miles de dolor

Voz 1727 19:56 acción la de Ernesto de Sevilla les recuerdo que pueden

Voz 0978 20:00 tardé Hoy por hoy

Voz 1727 20:02 esto es siete seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:12 sí

Voz 0978 20:13 qué tal buenos días con seis grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía frío aunque subirán las temperaturas a mediodía máximas que llegarán hoy a los dieciséis diecisiete grados con algunas nubes Issing lluvias se lo cuenta hasta ahora la hacer del candidato del PP en Torrelodones no haga el IBI ni la comunidad de vecinos el Ayuntamiento de esta localidad ordenó embargar el sueldo de portavoz para que pagar ese impuesto y además debe a sus vecinos de la urbanización casi mil trescientos euros según la documentación a la que hemos tenido acceso Arturo Pérez Amorós fue designado recientemente candidato del PP a la Alcaldía Carolina Gómez

Voz 0393 20:47 según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER Amorós ha contraído varias deudas en los últimos meses el Ayuntamiento ordenó embargar su suelo de portavoz municipal en diciembre de dos mil dieciocho por no haber pagado el IBI debía casi seiscientos euros de ese impuesto el candidato del PP para las próximas elecciones municipales arrastraba además a finales del año pasado una deuda de mil doscientos sesenta euros contraída con su comunidad de vecinos en una urbanización de Torrelodones la SER se ha puesto en contacto con él Amorós reconoce eso sí impagos aunque asegura que se deben a una situación económica familiar complicada el IBI dice lo está pagando de manera fraccionada promete hacer frente a la deuda con la comunidad

Voz 0978 21:24 si azaroso presento a Pérez Amoros como candidato en Torrelodones en un acto que el PP celebró en Las Rozas el pasado treinta y uno de marzo la candidata a la Comunidad ayer dijo que quiere que el concebido no nacido sea tenido en cuenta para solicitar el título de familia numerosa o una plaza escolar que fallos son no supo concretar si se retirarían las ayudas en caso de que hubiera algún problema por el que es interrumpir el embarazo

Voz 31 21:46 para las familias queremos hacer un par de anuncios por ejemplo que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa au solicitar plaza escolar hombre no

Voz 32 22:01 estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tenemos claro yo creo que no a la hora de solicitar una plaza evidentemente no pero a la hora de expedir el título

Voz 0978 22:13 los sopesar en lo sopesar él dice Ayuso así que a la espera quedamos el jueves once de abril la Comunidad de Madrid inicia los trámites para abrir un expediente sancionador a la residencia donde se maltrató a varios ancianos titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0821 22:26 la Fiscalía ha presentado una denuncia ante el juez contra los tres trabajadores que maltratan a dos ancianas en el vídeo que grabó el hijo de una residentes Se trata de la residencia Los Nogales en Hortaleza un ex trabajador asegura además que el maltrato ayer a generalizar

Voz 0978 22:37 Ángel Garrido firmará hoy el decreto de renuncia para dejar la presidencia y comenzar su carrera europea como candidato del PP el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 0821 22:44 asumirá el cargo hasta las elecciones la fachada de la sede nacional del PP en la calle Génova ha sufrido un desprendimiento ocurría este miércoles cuando los operarios estaban colgando el cartel electoral de la campaña con la imagen del candidato

Voz 1322 22:54 lo casado y el lema valor seguro los deportes

Voz 0978 22:57 el madrileño Juan Serrano Gomez están los play off de la NBA el ex madridista disputará con los Denver Nuggets la primera ronda de la Conferencia Oeste

Voz 2 23:03 la cancha favor ante el San Antonio

Voz 0978 23:13 Cherie XXIII como despierta el tráfico hasta ahora en la capital pantallas para alcanzar buenos días

Voz 1322 23:17 buenos días Laura se activa la mañana del jueves en las entradas por Conde de Casal Santa María de la Cabeza y Cristo Rey sobretodo en superficie importante a destacar a esta hora hay un tramo en el norte de la M treinta con importantes retenciones está entre Salvador Maella y Betanzos sentido Nudo de Colmenar le vamos a sumar también los recorridos habituales de cada mañana a esta hora trafico ya muy complicado entre Méndez Álvaro entre la incorporación de la cuatro al sur de la M30 hasta el puente de Ventas sentido norte y al otro lado entre los túneles del estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 0978 23:49 en las carreteras cómo está el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días buenas

Voz 33 23:53 días en este momento estamos pendientes de la A5 donde se ha producido un accidente a la altura de Navalcarnero que genera retenciones de entrada a la capital madrileña más complicaciones en esta misma vía y en este mismo sentido en Alcorcón y Campamento también en la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón de Ardoz en San Fernando de Henares la A tres a la altura de Santa Eugenia la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en casa vuelos Parla y Fuenlabrada las seis en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo Tres

Voz 39 27:38 te contratan todos la luz en Factor Energía punto com no haremos más anuncios por cita hay otra Factor Energía la policía ha abierto

Voz 0978 27:54 un expediente interno un agente por su intervención para disolver una pelea entre indigentes en la Puerta del Sol el policía agredió con varias patadas a dos de los implicados en la pelea llegó a tirar al suelo a uno de ellos Alfonso Ojea

Voz 0089 28:05 fatura Superior de Policía de Madrid abre este expediente ya que los agentes

Voz 0978 28:08 desde la UIP los antidisturbios tienen específicamente prohibido

Voz 0089 28:12 es lanzar patadas cabezazos como forma de responder a cualquier agresión la pelea se sucede entre indigentes rumanos es brutal con golpes en la cara de entre estos sin techo la gresca va creciendo llega a su cenit cuando una mujer rumana es agredida justo en ese momento es cuando interviene la policía hay patadas y empujones por parte de los agentes en su descargo los policías han señalado que les dijeron que una chica estaba siendo golpeada por lo que salieron de la furgoneta a toda prisa sin coger las porras son las defensas que siempre tiene que tener a mano un policía por cierto los que participaron en la pelea no han presentado denuncia

Voz 0978 28:48 los trabajadores del Hospital Ramón y Cajal han convocado para este jueves un encierro desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde para reivindicar las treinta y cinco horas semanales Enrique García

Voz 1772 28:57 en dos mil doce el Gobierno del PP las aumentó a treinta y siete con cinco horas semanales lo que supuso según el sindicato la no renovación de seis mil contratos desde entonces Se doblan turnos y la falta de personal es constante Yolanda Valverde delegada del sindicato

Voz 1322 29:11 excesos de jornada hay quién acaba el año

Voz 1432 29:13 habiendo trabajado muchas horas demás por falta de personal no se están cubriendo las bajas hasta que no pasan quince días cierre de camas listas de esperas quirúrgicas y de pruebas diagnósticas aprovechando el periodo electoral queremos exigir al Gobierno la restauración de las treinta y cinco horas el correspondiente aumento de la plantilla

Voz 1772 29:29 en septiembre la Asamblea de Madrid aprobó una resolución impulsada por Podemos para recuperar las treinta y cinco horas con el voto a favor del PSOE el voto en contra del

Voz 40 29:37 PP y la abstención de Ciudadanos el sindicato exige al Gobierno y al próximo saliente de las urnas el compromiso de recuperar estas jornadas

Voz 0978 29:47 gracias Enrique cinco grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 2 30:52 hola desplegamos las señales de

Voz 1727 30:54 muy empezamos no por la campaña no por el Brexit empezamos por lo que todos deberíamos leer hoy en los periódicos aunque solo se disponga de tres minutos es la carta de Francisco Luzón economista alguien que ha trabajado en buena parte de la banca española que desde hace seis años tiene ELA una enfermedad degenerativa grave y que ha decidido escribir en el país sus reflexiones a raíz de la eutanasia de María José Carrasco

Voz 1 31:21 dice ya no muevo ni un solo músculo de Mi cuerpo me comunico con un dispositivo que a través del movimiento de mis ojos transforma mi pensamiento en palabras une las palabras en frases y un altavoz las reproduce esa enfermedad me tienen conectado a un respirador que metisaca aire de mi caja torácica y me permite seguir viviendo y una sonda gas Erica me permite alimentar me con un acceso directo a mi estómago soy muy consciente de que mis circunstancias familiares y económicas me permiten continuar estando en este mundo soy muy consciente de que si yo no tuviera los recursos humanos materiales económicos para mantener cuidados profesionales veinticuatro horas al día siete días a la semana trescientos sesenta y cinco días al año Llanos estaría escribiendo este texto esta es la realidad no nos engañemos en esta realidad la capacidad económica está vinculada a los cuidados esos cuidados dan calidad de vida y esa calidad de vida garantiza nuestra supervivencia el Estado tiene que garantizar esa supervivencia Si es la elección del individuo como también tiene que amparar legislativamente la decisión en sentido inverso

Voz 1727 32:23 a que todo lo demás parece pequeño e todo lo que vamos a contar parece muy muy pequeño al lado de de esta carta este artículo que publica Francisco Luzón en el país vamos ya con el Reino Unido Rafa dice el Times que los Veintisiete le han dado a Theresa May una extensión humillante hasta la noche del treinta y uno de octubre para que se produzca lo que califican ya como Brexit Halloween

Voz 1772 32:46 tirando de ironía Tom que iba escribe en The Gardian que la prórroga concedida por la Unión Europea es lo mismo que cuando en un matrimonio uno envía al otro a dormir al sofá o directamente al cobertizo del jardín un nuevo aplazamiento opina este columnista no resolverá el punto muerto del Brexit sólo lo podrá hacer un voto público o unas elecciones generales para el Daily Mirror esta madrugada ha sido una pesadilla para los tories euroescépticos el Financial Times se pregunta directamente cuando va a dimitir Theresa May prometió hacerlos el Parlamento británico aprobaba el acuerdo pero los últimos acontecimientos dice puede

Voz 1727 33:20 cambiarlo todo bien Le Monde leemos algunos detalles de cómo ha sido este consejo caducaba hasta las tres de la madrugada dice que bueno como ya sabíamos el presidente Macron ha liderado la posición más dura contra una prórroga más extensa y añade que su posición ha sido apoyada por Bélgica Luxemburgo y España

Voz 1772 33:39 Le Monde dice además que Macron consideraría barroco que Reino Unido participe en las elecciones europeas aunque es una decisión que les atañe a ellos dice les secó asegura que la elección de los setenta y tres eurodiputados británicos supone una pesadilla para París que teme que actúen como un caballo de Troya la prensa alemana en cambio apenas hace juicios de valor aunque el diario Bill por ejemplo hace una cronología de los hechos la reunión de seis horas ha tenido un descanso después de la cena en la que los líderes políticos han disfrutado por ejemplo de ensalada de Vieira filete de bacalao con camarones bolitas de arroz frito con champiñones el acuerdo final eso sí se atisbaba a eso de las doce y veinte de la noche

Voz 1727 34:16 en los medios en EEUU están replicando a esta hora la advertencia de Donald Trump a la Unión Europea

Voz 1772 34:22 el magnate que como sabéis ha sido uno de los grandes defensores del Brexit ha dicho esto en Twitter lástima que la Unión Europea esté siendo tan dura con el Reino Unido y el Brexit la Unión Europea es también un socio comercial brutal con Estados Unidos y eso va a cambiar a veces dice Trump en la vida tienes que dejar que la gente respire antes de que todo se vuelve en tu contra

Voz 1727 35:45 puro como les venimos contando a lo largo de la mañana hoy prácticamente todas las portadas nacionales llevan la foto del agujero negro la primera imagen que se ha podido obtener la historia de un agujero negro y sin embargo los titulares son para otro agujero el enorme en el que se ha metido casado él solito titula El País una frase

Voz 1 36:05 a Wade Casado desata un incendio sobre el salario mínimo leemos en Público el PP de casados salta de charco en charco en una precampaña plagada de rectificaciones el mundo abre hoy su portada con este titular Casado envía a Aznar a las provincias que le disputa Vox cuenta que el ex presidente barro doblar su presencia con cuatro actos era algunas de las provincias en las que el escaño baila entre entre Vox y el PP en Burgos Barcelona Almería Albacete y dice el Confidencial Algo pasa con Vox no es normal que el último las encuestas esté reventando auditorios en varias provincias

Voz 1727 36:36 sí el otro día contábamos que Pedro Sánchez ese había ido a marca hacer campaña hoy quién sale en la portada es Pablo Iglesias en una postura peculiar

Voz 1 36:44 Pablo Iglesias emulando a Usain Bolt corriendo con un brazo hacia adelante el otro hacia detrás cara de concentración cara de velocidad la fotos justo cuando empieza a esprintar saliendo de los tacos el titular por qué es tan difícil que salga del armario un futbolista Se pregunta Pablo Iglesias enmarca ayer en esa misma entrevista Albert Rivera decía soy del Barça pero cuando el Real Madrid gana la Champions yo me alegro

Voz 1727 37:05 el prácticamente todas las cabeceras conservadoras destacan que ayer Pedro Sánchez no descartó indultos a los líderes del pluses

Voz 44 37:14 estoy encantado responder esa pregunta cuando proceda ahora lo que tengo que hacer

Voz 1989 37:17 como presidente del Gobierno es respetar la idea

Voz 17 37:20 pendencia del Poder Judicial esto es lo que dijo Sánchez en la ZEC

Voz 1 37:22 ésta dice la razón pudo negar el indulto y no lo hizo era tan sencillo como decir no es no es sobre el amago de Marta Pascal la ex coordinadora de Pérez de crear un nuevo partido al margen de Puigdemont dice el país en su editorial bienvenida sea toda iniciativa que incluso desde posiciones independentistas anteponga el bienestar del conjunto de los ciudadanos y el diálogo político por encima del enfrentamiento permanente que busque pulmón desde su guarida belga aunque llegue tarde y presente todavía lagunas el proyecto de Pascal de intentar una escalada del conflicto dejando a un fuera de juego merece ser tomado en consideración por la simple necesidad de que aparezcan nuevas plataformas que abunden en el diálogo y no en las trinchera

Voz 45 38:04 la obra Mi en la

Voz 1727 38:24 llevaba tiempo buscando una palabra que defina el presente la encontré leyendo el Sunday Times en el tren de Londres a París ya no vivimos en una democracia vivimos en una emo Gracia en la que las emociones manda más que las mayorías sabes que te digo Jabois

Voz 2 38:42 qué me dice que yo también me apunto al término pero ojo

Voz 1727 38:45 hay muchos que critican las democracias viven salga a gustito

Voz 2 38:50 entro yo yo te jure yo te juro que al principio cuando leía el titular del artículo de mi querido Iñaki pensaban los hemos si la atribuyó esta de organizado políticamente lo sabemos bueno

Voz 1727 39:05 disimulo de buscar una palabra desde luego encontraréis

Voz 2 39:08 ahora explicamos en The Sunday Times por ejemplo se le las emociones mandan más que las mayorías y los sentimientos cuentan más que la razón cuanto más fuertes son tus sentimientos más fácil los puedes transformar en indignación más influyente eres de esta manera cita Gil en los procesos como el Brexit que ha ido apoyando en emociones de toda clase que han creado una ola artificial de euforia de Unió como cuando una selección ganan mundial este caso yo creo que perdiendo lo pero más o menos así no estoy diciendo yo no lo está diciendo aquí en Le Monde Diplomatique hace ya años Carlos Fajardo hizo esta definición creo que bastante precisa de la democracia una pasión ideológica enajenado obesa de certidumbres absolutas lo que desafía cualquier sensatez y cualquier respeto a la diferencia

Voz 1727 39:50 tarea que te pongo aquí aquí Gil si quiere eh una relación de críticos con la emo gracia que viven en la democracia y hablando de emociones leemos una entrevista al músico Iván Ferreiro en en la marea con un titular muy contundente no soy especial admirador de los defraudadores ni de los capullos egocéntricos

Voz 2 40:12 a mi paisano Ferreiro y lo digo por experiencia suele dar gusto escucharlo delante de un micrófono también delante de una grabadora como es obvio está entrevistas edad Elena Rosillo la marea y además de estas referencias a Mecano ya Miguel Bosé en el titular habla con naturalidad de de de su pasta de su pasta de las declaraciones fiscales del de los ahorros del régimen que siguen los músicos defiende los impuestos el defiende el uso de los impuestos en España para tener los serbios que tenemos pero deja una reflexión creo que bastante interesante que tiene que ver con los músicos que la declaración porque con Hacienda están en el epígrafe con los toreros artistas y toreros no se está siendo justo con mi régimen y mi forma de trabajar porque yo estoy dos años en mi casa escribiendo un disco sólo tengo gastos luego tengo un año bueno pago por lo que gano ese año y a lo mejor podría poder fiscalizar dos o tres años y cada vez que tengo que descansar para poder escribir un disco nuevo se levantó miró no me dejan

Voz 1727 41:03 Torra

Voz 47 41:07 qué ha

Voz 1727 43:31 el Barça casi se asegura una plaza en las semifinales de la Champions con su victoria en Manchester y tendremos seguro un semifinalista español en la Europa League Sampe Villarreal

Voz 8 43:42 denuncia porque ambos enfrentan a esta noche desde las nueve buscando una plaza en la última ronda eliminatoria de la competición novedades Xavi Isidro buenos días

Voz 48 43:49 hola qué tal buenos días Villarreal y Valencia se miden hoy en la cerámica en la ida de los cuartos de final de la Europa League dos equipos que llegan con sensaciones muy diferentes en la Liga pero con el objetivo de buscar las semifinales europeas el Villarreal luchando por la permanencia y el Valencia por la Champions por ello el Valencia parte como favorito pero ojo al Villarreal que pesa su situación ha eliminado al cénit al Sporting de Lisboa mostrando su mejor versión en Europa en lo deportivo Calleja seguirá con seis bajas por lesión iba con lo justo al partido pese a ello los menos habituales volverán a tener minutos Por su parte el Valencia afronta el encuentro sin contó obvia Doménech por lesión y sin Carlos saber por sanción pero recupera a Koke Pizzi del partido a las nueve con arbitraje del inglés Michael Oliver

Voz 8 44:25 las otras tres eliminatorias también desde las nueve Slavia de Praga Chelsea Benfica de Frankfurt Ia Arsenal Nápoles de anoche en la Champions el Barça se asoma ya a semifinales con su victoria sobre el Manchester United cero uno gol de luchó en propia puerta tras remate de Luis Suárez la primera victoria culé en Old Trafford pero nada de confiarse reciente está la remontada de los ingleses en París Piqué

Voz 49 44:43 después de visto lo el PSC yo creo que no hay que confiarse para nada que se venía con resultado mejor también eran muy muy favorito y mira lo que pasó el fútbol puede pasar cualquier cosa sobre todo equipos en clubes grandes como es más que te pueden dar la vuelta en cualquier momento ya que salir con mucha concentración y con la afición seguro que no es ayudar a intentar clasificarnos

Voz 8 45:02 también recela de miedo

Voz 45 45:05 bueno pero

Voz 49 45:06 sabemos que tenemos que estar a tope y no para conseguir pasar la eliminatoria

Voz 8 45:11 la nota negativa hoy pasarán pruebas Messi por el golpe que se llevó en la nariz y Luis Suárez que terminaba el partido cojeando en cuanto al argentino Busquets

Voz 1727 45:17 Mista que ahora tiene rota pero ha sido verdad que que tienen un buen golpe sangraba mucho o no sé si vendrá fisura o no luego el Paco también tenía una brecha

Voz 1322 45:26 tampoco se dan por vencidos los ingleses

Voz 49 45:27 venga cuando fue la Champions siempre Line de jugar contra un equipo con Barcelona pero hoy día perdemos allí próximo partido quiere murcianas pero hay siempre un sueño para todo de dejó encontró un equipo así

Voz 13 45:40 ni Lukaku este equipo es otro Calera tiene mucho más Experience

Voz 2 45:44 eso es pero

Voz 13 45:47 es ir con la pasión eh vamos a ver cómo va Pozo

Voz 8 45:51 el empate en otro partido en Amsterdam Ajax uno Juventus uno el próximo martes dieciséis partidos de vuelta en ambas eliminatorias en Barcelona

Voz 0978 45:57 sin en la NBA han terminado esta madrugada la temporada

Voz 8 45:59 hablar ya se conocen los emparejamientos en playoff de ambas conferencias en el este enfrentamiento español Milwaukee de Pau Gasol y Mirotic frente a los Nuggets de Calderón los Raptors de Ibaka y Marc Gasol se medirán con Orlando dicen españoles Philadelphia y Boston Indiana ahí en el oeste los campeones los Warriors estrena ante los Clippers en los Denver de Juancho Hernangómez contra San Antonio los Jutta de Ricky Rubio ante Houston sin cancha a favor y además por la han Oklahoma

Voz 3 46:20 dice Coll otro reto

Voz 1 46:28 no sólo felices dos tres

Voz 1727 48:07 a diariodehoyporhoy del once de abril del año dos mil diecinueve escribe Jesús Alonso llevamos semanas recibiendo historias en el diario de españoles que viven en el extranjero y que están teniendo muchas dificultades para votar este es el caso de Jesús