Hoy por Hoy (11/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 muy buenos días la Unión Europea y Reino Unido han pactado esta madrugada aplazar el Brexit al treinta y uno de octubre la prensa británica lo ha bautizado ya como el Brexit Halloween con la disyuntiva de elegir entre susto otra Hato las dos partes han comparecido las tres de la madrugada para decir lo siguiente primero se aplaza la fecha de la ruptura al treinta y uno de octubre segundo los británicos tienen que concurrir por tanto a las elecciones europeas del veintiséis de mayo salvo que Theresa May logre antes el milagro de que le aprueben en el Parlamento el texto pactado para la salida y tercero los eurodiputados que elijan los británicos en esas elecciones europeas tendrán un mandato por sólo cinco meses que caducará el treinta y uno de octubre esa fecha no es casual es que justo después empezará a funcionar la nueva Comisión Europea el Gobierno europeo no se quiere que ahí participen ya los británicos nueva prórroga por tanto que le parece bien al presidente del Gobierno español que ha aprovechado su comparecencia esta madrugada también para enviar recado en clave interna España sobre los referéndums y el colapso británico

Voz 2 01:14 cuando se plantea como procesos de decisión que se dejan en manos de la ciudadanía basados en mentiras como estamos viendo se sitúa a la sociedad en este caso británica lamentablemente ante un nunca

Voz 1275 01:27 con si sale así viene el jueves once de abril Pepa

Voz 3 01:30 bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 01:48 mi viene con un nuevo aviso económico aviso en esta ocasión de la OCDE dice que en los países más desarrollados del mundo entre ellos España cada vez hay menos clase media

Voz 0027 01:58 según la OCDE en tres décadas la clase media ha pasado del sesenta y cuatro por ciento de la población al sesenta y uno y en España es menos aún el cincuenta y ocho

Voz 1727 02:06 encima la poca clase media que queda vive peor

Voz 0027 02:09 porque el coste de la vida subido mucho más que los salarios por eso la OCDE recomienda a los gobiernos que pongan en marcha un plan de ayuda a la clase media

Voz 1727 02:15 se lo está contando la Cadena SER altos cargos de los Mossos d'Esquadra aseguran que dentro del cuerpo hay malestar por la unidad de escoltas que está montando quinto Torra asimismo

Voz 0027 02:24 Iker no dependerá de la Consejería de Interior sino de Presidencia altos cargos de la policía catalana aseguran que se enteraron por la prensa y que el proceso puramente políticos está llevando

Voz 4 02:32 acabó con total opacidad

Voz 5 02:35 eh

Voz 6 02:40 el mismo

Voz 1727 02:44 es el vídeo que pueden ver en Cadena Ser punto com Iker recoge los malos tratos en una residencia para personas mayores de Madrid la Fiscalía ha denunciado a tres trabajadores enseguida lo ampliamos pero antes otra denuncia ésta de profesores o no te dejan dar tu clase entonces

Voz 7 03:00 su tema creando un problema psicológico no están fomentando este tipo de grupos que son cada vez más conflictivo

Voz 0027 03:08 dice el sindicato CSIF que el cuarenta por ciento de las consultas que les llegan este profesores denunciando insultos amenazas y faltas de disciplina sobre todo en secundaria

Voz 1727 03:15 ya ha muerto en Madrid el filósofo Javier Muguerza que tanto insistía en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de lo que hacen nuestros gobiernos

Voz 8 03:23 nos obliga a pedir a esos representantes cuentas de sus actos y desde luego no responsabiliza por sus consecuencias sin dejarnos mirar para otro lado y comportarnos como si los asuntos públicos no fueran con nosotros

Voz 0027 03:38 sus textos como la razón sin esperanzas son ya clásicos de los estudios de ética en España

Voz 1727 03:47 y en los deportes la Liga española tendrá un semifinalista en la Europa League Villarreal o Valencia Sampe

Voz 1161 03:53 es enfrentan desde las nueve en el partido de ida de cuartos en el estallido de la cerámica trayectoria muy diferente de ambos en Liga el Valencia peleando por entrar en Champions el Villarreal por eludir el descenso bajan los amarillos las Devon era Bruno Trigueros Javi Fuego Costa han Brick todos por lesión con Jaume por lesión y Soler por sanción en el Valencia y el Barça está casi en semifinales de la Champions con su victoria de anoche en Old Trafford cero uno sobre el Manchester United con gol de Luxor en propia puerta la vuelta en el Camp Nou el próximo mal

Voz 1727 04:18 si antes del tiempo les contamos que ahora mismo hay veinticinco mil jóvenes con entradas para un macro festival en Palencia y que están pendientes de un juez

Voz 4 04:28 todos están pendientes de un juez

Voz 1275 04:34 que tiene que decidir entre hoy y mañana si suspende o no las paellas universitaria

Voz 0027 04:39 piden preventivamente los vecinos por los brutales trozos que genera cada año en la zona ese acto las paellas en los organizadores insisten en que van a cumplir los requisitos de seguridad limpieza

Voz 1275 04:51 qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:54 buenos días poco a poco las condiciones favorables para el crecimiento de nubes de tormenta que hemos tenido en las últimas jornadas se van diluyendo hoy chubascos durante la mañana sobre todo al este del Cantábrico especialmente en el País Vasco durante la tarde cerca del Mediterráneo en Castilla La Mancha chubascos aislados en puntos de montaña de Andalucía al sudeste de la Península o al este de Cataluña

Voz 1727 05:15 pero en general chubascos poco destacables

Voz 0978 05:18 allí va a ser la mayor parte de horas con un poco de frío ahora mismo durante la tarde máximas de quince veinte grados por encima de los veinte en Canarias el Valle del Guadalquivir también el del Ebro

Voz 1727 05:31 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias Ana Uslé buenos días buenos días Pepa sabes cuál es la diferencia entre tomarse la vida con filosofía y tomarse la filosofía antes que tu hija viajaba a Londres o Nueva York y necesitaba dinero tenías que tomarte la vida con un poco de filosofía para mandar sale que llegar a los tres días ahora siete

Voz 0137 05:49 más la vida con dijo filosofía puedes mandarle el dinero y que le llegue de forma instantánea porque Juanpe y puedes hacer transferencias al momento sin pagar comisiones desde la App del Santander dijo filosofía la filosofía digital del Santander como cuando y donde quieras

Voz 9 06:08 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada

Voz 4 06:16 mamá te has preguntado si ser madre compensa ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo siete millones de euros ser madre compensa mucho once

Voz 9 06:33 últimos días del pulsado ella hiciéramos hasta cuatro euros por pulgada de tu nueva tele 4k ahorras trescientos euros en la compra deuda de setenta date prisa hasta el miércoles

Voz 3 06:51 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:02 por favor no perdáis este tiempo casi imploraba esta madrugada Donald Tusk a los británicos cuando anunciaba una nueva prórroga de seis meses para el Brexit Griselda Pastor buenos días hola buenos días de alguna manera Griselda el pulso entre Merkel y Macron ha quedado en tablas de alguna manera

Voz 0738 07:20 asimismo tiene un plazo amplio y sin necesidad

Voz 1727 07:22 de renunciar a su derecho a veto un Pla

Voz 0738 07:25 Aso que se acaba con el mandato de esta Comisión Juncker como con su típico humor de madrugada ha recordado el presidente lo escuchamos me gusta esta decisión porque ni mandato termina el uno de noviembre por lo que recomiendo que en esa fecha no haya sesión de noche porque tendré que irme nos ha dicho generando las risas en la sala risas que no evitan una sensación de cierto desconcierto porque en el Reino Unido las elecciones europeas serán si se confirman para un mandato escaso que ha cuestionado así Emmanuel Macron

Voz 10 08:02 es decir que Valters tú desde

Voz 1322 08:06 a valorar lo delicado de convocar a millón

Voz 0738 08:08 desde personas a votar y decirles que es para unas semanas en fin a no ser que decidan retirar el artículo cincuenta una opción política que les corresponde tomar a ellos muy duro el presidente francés se ha quedado esta noche prácticamente solo asegurando que es mejor la ruptura que prolongar sin expectativas de futuro esta negociación aunque al final el acuerdo permite dice tus gestionar en la unas las diferencias mejor que los Comunes sin que nadie se atreva a confirmar si esta es de verdad la última prórroga para él

Voz 1727 08:39 el Reino Unido gracias Griselda y que dicen en Londres de la nueva fecha Begoña Arce buenos días

Voz 0273 08:44 dos días esa nueva extensión es sólo un alivio momentáneo para el Gobierno Se evita lo peor salir mañana sin acuerdo pero no soluciona el problema esa es la impresión aquí la única esperanza ahora para Theresa May son las conversaciones para llegar a un compromiso con el líder laborista Jeremy Corbijn si eso no da resultado se iría muy probablemente o bien a unas elecciones generales o quizás aún segundo referéndum anoche May seguía aferrándose a la idea

Voz 1727 09:08 no realista de poder alcanzar un acuerdo con Corbijn en unas semanas

Voz 4 09:13 fue

Voz 0273 09:16 si somos capaces de sacar adelante el acuerdo en las tres primeras semanas de mayo no tendríamos que tomar parte en las elecciones europeas dejaríamos oficialmente la Unión Europea el primero de junio antes de esa nueva extensión concedida por Bruselas May había declarado que no aceptaría una ampliación que fuera más allá del treinta de junio pero anoche evitó pronunciarse sobre su futuro como primera ministra los euroescépticos recordemos piden su dimisión a voces made deberá comparecer hoy en la Cámara de los Comunes también hay prevista otra reunión entre el Gobierno y la oposición

Voz 1727 09:48 gracias Begoña pasaban las tres de la madrugada como les digo cuando comparecían en todos los mandatarios en Bruselas también el español Pedro Sánchez que vuelve a España hoy para inaugurar en Sevilla su campaña electoral

Voz 1 09:58 es que esta medianoche empieza de verdad la cuenta atrás para el veintiocho de abril

Voz 1727 10:33 el candidato socialista inicia la campaña en un lugar de especial simbolismo para él Dos Hermanas en Sevilla donde anunció su candidatura a las primarias hace dos años un lugar que remite a la división del PSOE sí pero también una provincia la sevillana donde siempre han ganado los socialistas las generales allí empezarán a colgar esta noche los carteles con el lema Haz que pase con susto terminó el día de ayer en la sede del PP intentaban colgar en la fachada de su sede en la calle Génova de Madrid el cartel con la foto de Casado y el lema valor seguro cuando se desprendió parte de la pared empezaron a caer cascotes y la policía tuvo que acordonar la zona para evitar daños el incidente remataba un día complicado para Pablo Casado después de haber metido

Voz 11 11:18 en el solito el pie en un charco enorme lo que haremos cumplir la negociación que llevó el Gobierno con acuerdo a la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte

Voz 1727 11:32 esto lo decían Onda Cero no se aclaró nada más y todo el mundo interpretó exactamente lo que él dijo que quería el salario mínimo en ochocientos cincuenta euros luego son cincuenta euros menos que el actual que es de novecientos hubo periodistas que incluso llamaron al PP preguntando si de verdad casado estaba anunciando una rebaja del salario mínimo y ingenuo cuáles dijeron que sí pero a las horas pero

Voz 12 11:52 quién ha dicho que hay que trabajar el SMI estamos en hace News de la semana ya ya que no es falsa ya las mujeres embarazadas los inmigrantes a esto es equilibrio de la izquierda yo no he dicho eso revisan las declaraciones pues vamos

Voz 11 12:03 a revisarlas lo es cumplir la negociación que llevó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte

Voz 1727 12:13 bueno pues hoy Casado inaugura su campaña en Madrid con un Suárez Illana también en la capital va a pegar sus carteles esta medianoche Pablo Iglesias que ayer propuso crear una empresa pública de energía

Voz 11 12:23 para bajar la factura de la luz hay que crear una nueva empresa pública de energía que compita de tú a tú con las grandes eléctricas privadas

Voz 1727 12:33 Llodra propuesta Albert Rivera quiere aumentar la tarifa plana de los autónomos a veinticuatro meses y que aquellos que no lleguen al Salario Mínimo no paguen la cuota

Voz 11 12:41 al que esté por debajo el Salario Mínimo que ojalá no estén mucho tiempo pero el tiempo que esté una especie de seguro que el Estado le dice bueno si tu Ka es por aquí abajo para que no cierre de empresa y me tengas que enviará tres o cuatro personas al paro yo te dejo exento hasta que vuelvas a ingresar por encima al salario mínimo

Voz 1727 13:00 comienza esta noche la campaña para las terceras elecciones generales en tres años y medio ahí es nada José Manuel Atencia buenos días

Voz 13 13:08 hola buenos días a Atencia ya lo conocen

Voz 1727 13:10 a ustedes los oyentes de las sedes nuestro director de contenidos en Málaga y le hemos pedido en esta ocasión que se encargue de filmar El diario de esta campaña que más que empezar esta noche lugares geográficos distintos Atencia parece que comienza en distintos puntos de la historia

Voz 13 13:27 que es que más que el inicio de una campaña electoral parece que nos vamos a meter en una máquina del tiempo te cuento vos empieza la campaña en Covadonga que son mil trescientos años de historias atrás en la Reconquista claro que peor hubiera sido empezar en Atapuerca Pablo Casado fue nombrado hace poco nuevo jefe del Partido Popular y entra en campaña como líder de la antigua Alianza Popular en menos de un año casado andando hacia atrás lo que su partido tardó treinta años en recorrer hacia el centro claro que más rápido ha sido todavía Albert Rivera en transitar la mitad del arco ideológico Ribé era en vez de liderar la candidatura de ciudadanos parece llegar a la campaña corriendo detrás de los votantes en política además de ideas hay que procurarse un espacio Pablo Iglesias quiere liderar el espacio del constitucionalismo y eso sí que ha sido una larga caminata entró en política pidiendo una segunda transición y entra en campaña abrazado al texto constitucional finalmente Pedro Sánchez acude a esta campaña en busca de su tercera de resurrección que son más que las que protagonizó Lázaro hace apenas cuatro meses nadie en su partido quería ir con él a unas elecciones conjuntas ya fuesen autonómicas o municipales es que cuanto cambian los tiempos en tan poco tiempo bueno poco sino empezamos a contar de de Covadonga

Voz 1727 14:46 es que vivimos tiempos muy volátiles Atencia nada de lo que valió ayer sirve ya para mañana

Voz 13 14:51 posiblemente Pepa porque nunca saltado tanto la opinión pública doblado al otro del espectro de ahí que la campaña se inicie con unas expectativas electorales que apelan tienen suerte

Voz 1093 15:00 estas todas las impuesta coincide en que los

Voz 13 15:02 indecisos son mayoría que aún no saben o no contestan tiene importancia al asunto porque posiblemente no con una campaña ha podido ser más determinante pero al mismo tiempo nunca los ciudadanos hemos llegado a la línea de salida tan cansados de campo

Voz 1727 15:16 la firma el diario de la campaña en Hoy por hoy José Manuel Atencia mañana volvemos un beso un beso preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista seguros

Voz 4 15:29 a través de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 14 15:34 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea

Voz 15 15:38 Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho apuntó

Voz 4 15:46 de de dices a tu pueblo para decir

Voz 16 15:51 te sientes beber y pico si quieres

Voz 17 15:55 sentir Termibus piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones que entran vivos punto es o llama novecientos ochenta ayudo veintidós ochenta y dos y siempre Teddy bus

Voz 18 16:06 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de las filas naranjas que usted exprime están recién cogidas del árbol

Voz 16 16:20 zumo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Don Simón la gran diferencia

Voz 3 16:29 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 16:32 con Pepa Bueno maltrato

Voz 19 16:35 desde verbal es físico se ve cómo le retuercen los pezones casi un momento se le corta la respiración en fin un maltrato grave y reiterado porque los vídeos no son de un día son los sino que es un maltrato reiterado

Voz 1727 16:54 así describe los vídeos que grabó a escondidas un hombre que sospechaba de que su madre estaba sufriendo malos tratos en una residencia de mayores concertada en Madrid las grabaciones confirmaron lo peor todo tipo de insultos amenazas e incluso llegaban a afrontar Le pañales en la cara en Cadena Ser punto com pueden ver el vídeo con el que la Fiscalía ha presentado ya una denuncia contra varios trabajadores de hecho Laura

Voz 1275 17:19 tres buenos días días en la SER hemos hablado con otro antiguo

Voz 1727 17:22 empleado de esa residencia que asegura que eso que era habitual

Voz 1275 17:26 si no es un caso aislado las vejaciones eran generalizadas entre residentes enfermos de Alzheimer o con Parkinson lo contó anoche este extrabajador en Hora Veinticinco

Voz 1021 17:33 es una persona que está bien nosotros que eran plantas normales no tienen el mismo trato que sólo las personas que no que no que no sienten que no pueden decir mira ella me maltrata cera con todos los residentes gritos

Voz 1275 17:47 a los tratos de todo entonces no lo denunció por miedo a perder su trabajo pero los familiares sí lo hicieron presentaron un recurso ante la Comunidad de Madrid que nadie atendió ahora una vez que la Fiscalía ha movido ficha han decidido abrir un expediente a este centro que ayer despidió a uno de los tres trabajadores denunciados el único que sigue trabajando allí

Voz 6 18:08 tras recibir golpes insultos lo quitan la ropa con violencia la cámara

Voz 1275 18:12 como todo esto la colocó su hijo pagaba al mes mil trescientos euros por la plaza concertada de su madre gracias Laura vosotros

Voz 1727 18:28 produce casi impresión saber que los agujeros negros como muchas otras de las maravillas de la gravedad tuvieron un primer momento la mente de un señor llamado Einstein en el año mil novecientos quince y más de cien años después hemos visto

Voz 22 18:45 todo lo que él imaginó huir sin consigue huir sí

Voz 1727 18:55 hemos visto lo que pensábamos que no se podía haber decía ayer el astrónomo sir do alemán al cargo de este proyecto hemos visto por primera vez en la historia un agujero negro una bola oscura ligeramente alargada Jabois rodeada por un halo de fuegos

Voz 1389 19:11 sí fíjate que yo pensaba ayer que los neandertales Abellán mejor que nosotros es decir tenían un agudeza visual mayor hazaña se demostró que tenían córtex visual primario más extenso que el humano moderno e en alguna parte había leído crea por supervivencia porque vigilaban llanuras montañas sin las que no había nada la redonda con el tiempo evolucionó el neandertal revolucionó el mundo y nosotros estamos rodeados de estímulos ya no hay como antes diez kilómetros a la redonda asignada tenemos delante cualquier cosa eso la vista la acusa lo acusa no no vemos igual bueno pues este señor neandertal evoluciona sapiens como sales y un sapiens Einstein con una ley de Tita y una cabeza averiguó lo que pasaba ya no nuestro planeta ni en los planetas de nuestro alrededor sino lo que hay ya fuera de ellos es muy difícil que no se te pongan la carne de gallina somos una especie desastrosa que hemos arrasado el mundo con nuestras guerras pero también somos texto lo los que han vaticinado lo que ocurría millones de año luce nosotros además podemos conseguir verlo casi casi con la potencia de vista de un neandertal por lo menos que con

Voz 1727 20:10 la cantidad de estímulos que tenemos alrededor seguimos emocionando Nos con un agujero negro a esta mañana Jabois hasta mañana un beso ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:30 la Gutiérrez qué tal buenos días con cielos despejados hoy sin lluvias y con temperaturas algo más altas a mediodía máximas que se van a mover entre los dieciséis y los diecisiete grados este jueves se lo está contando las ser el candidato del PP en Torrelodones Arturo Martínez Amorós no paga ni el IBI ni la comunidad de vecinos según la documentación a la que hemos tenido acceso Amorós ha contraído varias deudas en los últimos meses el Ayuntamiento de esa localidad ordenó embargar su sueldo de portavoz municipal en diciembre del año pasado por no haber pagado el IBI debía casi seiscientos euros de impuesto y arrastra otra deuda más de mil doscientos euros con los vecinos de urbanización Amorós fue presentado con todos los honores es como candidato en Torrelodones por Isabel Diaz Ayuso el pasado treinta y uno de marzo en un acto en Las Rozas ese Arturo ese Arturo gritan los militantes del PP la SER se ha puesto en contacto con Amorós que reconoce los impagos aunque asegura que se deben a una situación económica familiar con

Voz 1727 21:33 cada

Voz 1275 21:35 la oposición critica las palabras de Isabel y hace Ayuso que ayer propuso considerar que los fetos sean tenidos en cuenta a la hora de solicitar ayudas o beneficios fiscales para las familias numerosas aunque no supo aclarar qué pasaría si el embarazo no termina bien Ignacio Aguado ciudadanos Clara Serra Podemos

Voz 23 21:51 quizás un tanto improvisada porque a la primera pregunta que le han hecho no sabía

Voz 0089 21:55 hay que responder

Voz 21 21:59 día tranquilo propone tenga cuando le pregunta parece bélico

Voz 1275 22:03 hoy la SER les está contando sobre abortos y embarazos que la Comunidad de Madrid está obstaculizando el acceso a la interrupción de la gestación a las mujeres inmigrantes que no tienen papeles y se encuentran en situación vulnerable una denuncia de Gomes Lake y de la Comisión para la investigación de los malos tratos que ambas ONGs van a presentar esta mañana ante el Defensor del Pueblo Baden Baden encierro seis casos documentados entre los que hay mujeres que han sido víctimas de trata de explotación sexual jueves once de abril Ángel Garrido renuncia hoy a la presidencia de la Comunidad titulares con Virginia Sarmiento hoy va a firmar el decreto de renuncia que oficializa su marcha a la carrera política en Europa como candidato del Partido Popular Pedro Rollán será el presidente en funciones hasta las próximas elecciones autonómicas los trabajadores del Ramón y Cajal llevarán a cabo hoy un encierro para exigir las treinta y cinco horas semanales denuncian que desde el Gobierno del PP las aumentó en dos mil doce en estado doblando turnos por falta de personal los taxistas critican también al Ayuntamiento por su intención de no regular la súbete en la capital esta legislatura aseguran que se sienten traicionados por la inacción del Consistorio y el reglamento de la comunidad Lorca protagonizará la Noche de los libros que se celebrará el próximo veintiséis de abril con más de quinientas actividades entre las propuestas teatro Lorquiano en las plazas madrileñas a cargo de la compañía alma viva

Voz 1727 23:14 eh

Voz 4 23:19 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:22 el Atlético de Madrid sigue pendiente de la sanción a Diego Costa Sampe buenos días

Voz 1161 23:25 buenos días tras el aplazamiento de ayer por la petición del Comité de Competición al colegiado

Voz 13 23:28 Gil Manzano de que aclarase el acta del partido será

Voz 1161 23:31 hoy cuando haga pública su sanción al delantero hispano brasileño por la expulsión en el Camp Nou una sanción que estará entre los cuatro y los ocho partidos por sus insultos y por agarrar al colegiado además protagonista en El Larguero el delantero del Getafe Jorge Molina ante la posibilidad de disputar la próxima temporada competición europea

Voz 1021 23:45 ahora debía ser ambicioso sabiendo que entramos en la Europa League ya sería un éxito la temporada bueno equipo va Lorca con todo lo que sea buena

Voz 1161 23:56 no firmaría entra en la Europa League aspira a la Champions y tendremos un madrileño los play off de la NBA el ex madridista Juancho Hernangómez disputará con Denver Nuggets la primera ronda de la Conferencia Oeste con favor cancha con factor cancha a favor ante San Antonio el primer partido en Denver la madrugada del próximo sábado a domingo

Voz 4 24:12 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 24 24:15 en España patrocina ahora apunta y ofrece le

Voz 4 24:18 formación del tráfico elija la mejor

Voz 24 24:21 la Ruta Quetzal las carreteras del Estado

Voz 25 24:23 la DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días continuamos pendientes como la conexión de esos dos accidentes que complican la conducción de entrada a la capital uno de ellos en la A5 a la altura de Navalcarnero en este instante genera seis kilómetros de retenciones el segundo ha tenido lugar en la A uno a la altura de San Agustín de Guadalix en este momento ocasión a cinco kilómetros de densidad circulatoria recuerden ambos alcances en dirección entrada a la capital madrileña además como consecuencia de otro accidente que se ha producido esta noche de un camión hay complicaciones en la A cuatro a la altura de Aranjuez también en dirección a Madrid el carril izquierdo está cortado ya hay retenciones importantes en este momento tengan mucho

Voz 0978 25:04 eso cuidadoso iban a circular por alguna de estas vías

Voz 1275 25:06 también un vistazo a la capital pantallas Zara qué hacer buenos días

Voz 1322 25:09 qué tal buenas días Laura aquí tenemos que hablar de tres incidencias en el sureste de la M30 una a la altura de Méndez Álvaro la siguiente en O'Donnell y la otra en el puente de Ventas las tres en sentido norte ocupan el carril derecho y el izquierdo así que tengan en cuenta Hora punta en las entradas por la carretera de La Coruña M once M seiscientos siete Santa María de la Cabeza y sobre todo en el norte de la M30 entre Betanzos y el nudo de Colmenar

Voz 1727 25:34 ya a esta hora siguen las complicaciones en la línea seis de

Voz 1275 25:37 metro por una avería las instalaciones hay demoras entre las estaciones de Méndez Álvaro

Voz 0978 25:42 en Moncloa el tiempo previsión Jordi Carbó

Voz 1275 25:44 los días buenos días la segunda mitad de las

Voz 0978 25:47 en el ambiente va a ser soleado en la mayor parte de horas con temperaturas cada vez más altas especialmente en las máximas de momento a esta hora de la mañana sigue haciendo un poco de frío durante la tarde de frío más bien poco máximas por encima de los quince grados al sol ambiente agradable si bien con el paso de las horas se acentuará el viento y esto puede acentuar también la sensación de ambiente fresco será el fin de semana cuando más subirán las temperaturas máximas que pasarán con facilidad de los veinte grados

Voz 26 26:12 el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las letras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Koné ECU Josip poeta

Voz 27 26:20 actualiza bienales Marcela Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 4 26:45 pensando en darle un cambio a tu casa complicó de esta semana hasta un cuarenta por ciento de descuento en toda la pintura de marca Colors ven ya atienda vírico de EPO precios bajos todos los días este señor está Prado

Voz 28 26:59 picando el tranquila Air servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres

Voz 13 27:10 los administra Illes dan gratis

Voz 28 27:12 edificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 4 27:21 de once Beenhakker tranquilo está

Voz 29 27:24 esta semana santa si vas al aeropuerto de Madrid en coche ahorras reservando en AENA Quin punto com y elige desde tres con sesenta euros al día la tarifa que mejor se ajuste a tu viaje reserva y ahorra en AENA Parking punto

Voz 4 27:35 com sabes que esta semana

Voz 9 27:37 será de todo menos Santa liberan

Voz 30 27:40 con dinero pide tu primer créditos sin comisiones Pires tres bien dos devuelves trescientos así de fácil donde en Linneo punto es o llamando al novecientos ochenta y dos setenta y nueve setenta y nueve recuerda novecientos ochenta y dos setenta y nueve setenta y nueve Easy quiero es el dinero en mano te lo damos en tu tienda Cash converger más cercana

Voz 31 27:58 es eso que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien pues que no es verdad por eso Samsung ante televisores que únete gran poblada que además de grandes tienen resolución no choca

Voz 1332 28:08 cuerpo libre estoy con Pablo que vino también

Voz 32 28:11 mujer y adelgazó en cuerpo libre cómo te encuentras

Voz 33 28:13 bueno fenomenal me vi muy motivado viendo a mi mujer

Voz 0587 28:16 ese estaba poniendo estupenda ahí me apunté y ahora estoy esto

Voz 0027 28:18 bueno yo también está estupendo de haber venido a la radio

Voz 32 28:21 conocernos y marcar el número noventa y uno ciento noventa y dos XXXII frente dos

Voz 9 28:26 ciento noventa y dos treinta y dos treinta y dos por libre

Voz 34 28:30 todavía no conoce Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes han confiado en Rising para invertir

Voz 4 28:45 a qué esperas registra en Rising Rising donde liguero crece

Voz 35 28:52 a la que se está guiando con el neumático que si pederasta neumático que sí que revisan lo que tengo que revisar ático Padawan si tu coche te preocupa aún gente lo quita de la cabeza y ahora hasta Semana Santa montaje gratis en todos los neumáticos tú mejor señal

Voz 36 29:16 aún no

Voz 37 29:29 queda ya muy pocas entradas para ver a Muse el próximo veintiséis de julio en el Wanda Metropolitano es la única parada que van a hacer en España dentro de su nueva gira seis grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1727 30:09 no son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio la agonía del Brexit alarga medio año más la Unión Europea y Reino Unido han pactado esta madrugada retrasar la fecha de la ruptura hasta el treinta y uno de octubre

Voz 0027 30:26 es por ahora la principal noticia de este jueves en el que esta medianoche comenzará aquí en España la campaña electoral hablaremos a las nueve con los periodistas de la SER puedan a cubrir durante esta campaña la información de cada partido más allá de la política ha provocado estupefacción en las últimas horas la decisión de una jueza sobre el suicidio de María José Carrasco de la mujer a la que su marido le ayudó a morir la semana pasada porque ella sola no podía acabar con su sufrimiento pues bien la jueza que empezó a investigar este caso de eutanasia lo enviado a un juzgado de violencia de género la jueza dice que está obligada por la jurisprudencia del Supremo pero la Fiscalía dice que eso no es así que la jueza pudo tener en cuenta las circunstancias y tomar otra decisión Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 31:06 qué tal buenos días en efecto el pasado dieciocho de diciembre el Tribunal Supremo dictaba un fallo que le ha señalado por lo que parece el camino que ahora ha tomado la jueza de Plaza de Castilla en su resolución el Alto Tribunal rubricaba que existe violencia de género por el sólo hecho de ser un hombre contra una mujer sin entrar a valorar la intencionalidad cierto lo que existen otras sentencias tú lo decías Aimar del Supremo que pueden entrar en contradicción pero la magistrada titular del juzgado número veinticinco de Madrid ha tomado esta vía en todo caso Fiscalía hay defensa van a presentar ya recurso contra esta decisión en unas semanas serán la Audiencia Provincial de Madrid la que fije el camino pero todo indica que va a estallar un conflicto competencias entre el juzgado que se inhibe el veinticinco y el Juzgado de Violencia de Género que debe asumir esa causa principalmente porque hay un vídeo de María José de la fallecida en el que manifiesta su voluntad de manera pública de quitarse la vida Yeste detalle es de vital importancia a la hora de interpretar y de analizar el caso porque la normativa sitúa esa voluntad pública de morir como una circunstancia atenuante

Voz 4 32:13 echar hablar hacer tres palabras que en Caixabank define nuestro compromiso contigo escuchamos para entender que hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar hacer

Voz 1727 32:38 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 13 32:40 buenos días Pepa buenos días a todos si el resultado de las elecciones se parece al que anticipan las encuestas creo que deberíamos corregir nuestra mirada sobre Pedro Sánchez pues creo que lo hemos leído equivocadamente digo hemos porque me incluyo entre los que sólo destacábamos su capacidad de resistencia instinto de supervivencia pero evidentemente hay mucho más pues viene pulverizando los vaticinios que gente muy conspicuo hay otros menos conspicuos como yo hacían sobre la insensatez de pretender estirar más allá de un par de meses una legislatura muerta con ochenta y tres diputados con una mezcla de audacia temeridad instinto una gran confianza en sí mismo y una potente agenda social ha ido echando a la cuneta a sus rivales externos e internos dejando en ridículo a quiénes no entendíamos muy bien que pretendía veremos hasta dónde llega porque salvedad como ganador con un horquilla Sanchís imán depende de la participación le preocupa Andalucía pero por el momento pinta muy bien para él cosa diferente es la gobernabilidad de la que habrá mucho que hablar llegado

Voz 0587 33:36 el momento junto a Sánchez también yo tengo el paro

Voz 13 33:39 Vito de que Vox va a llegar más lejos de lo que se pronostica todo me recuerda al voto silencioso a Donald Trump que estalló en las urnas ayudado además Vox por los patinazos del Partido Popular patinazos que no cesan Casado Se armó su lío cotidiano esta vez con el salario mínimo mientras que su candidatura para Madrid proponía que apuntamos como ya nacidos y miembros de la familia a los recién concebidos aún no nacidos una idea muy precipitada yo les sugeriría que la redondeara apuntando como ya muertos a los que cumplan por ejemplo ochenta y cinco años y así

Voz 1 34:11 por los cuentas

Voz 39 34:16 hipotecas sin comisiones sólo con tu nómina domiciliada ahora tocaría le rápido legal pero no lo ocultamos que lo recita un poeta

Voz 40 34:26 les de Euribor más cero noventa y nueve uno noventa y nueve primer año según ingresos Tae variable uno veintisiete revisión semestral sin obligación de contratar otros productos

Voz 39 34:39 ya para una decisión así no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información en Bankia punto es

Voz 41 34:47 aprendimos juntos un proyecto de educación para una vida mejor hoy en aprendemos juntos el educador norteamericano Gay tertulia propone dar más libertad a los pequeños para lograr niños y niñas valientes capaces de enfrentarse al mundo entra ahora en el País punto com descubre la entrevista completa con tertulia aprendemos juntos un proyecto de BBVA con la colaboración de Santillana y el país

Voz 1332 35:14 meta comentamos todo el mundo verdad que nos preguntamos cosas importantes nos cuestionamos si es justo lo que pagamos por los seguros claro Si te has cuestionado esto alguna vez lo que tienes que hacer es mutua a Mutua a tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 35:26 lleva corrigiera tu seguros a la mutua te bajan su precio se aquí

Voz 1332 35:29 o sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 13 35:35 condiciones de la promoción el mutuo apuntó es vamos

Voz 1332 35:38 tu ATI Hoy por hoy

Voz 1275 35:46 son las nueve menos veinticinco ahora las ocho menos XXV en Canarias Esther Palomera buenos días José Mari Calleja cómo estás

Voz 1093 35:53 los días veo que te ha nombrado Theresa May

Voz 13 35:56 este es el del Brexit

Voz 1727 35:59 ahora hemos nos hemos reído mucho está bañada con esa anécdota en la rueda de prensa de Theresa May de la primera ministra británica pues se dirigía a una periodista creo que del Daily Mirror Josefa Pepa bien estado tomándome el pelo toda la madrugada estos aquí

Voz 1275 36:13 Ernesto Kaiser buenos días muy bonito

Voz 1727 36:16 es un hombre muy racial mi español Pepa Bueno pues hay otra Reino Unido hablamos de la campaña electoral a partir de las nueve de la mañana con los carabineros de la SER con los compañeros que a partir de esta noche se despliegan ante lo podemos escuchar que llevan toda la mañana sin ellos tienen

Voz 4 36:36 Z enfant esto todo

Voz 1727 36:40 en la madrugada es natural la madrugada por eso cualquier excusa es buena para pasar un buen rato bueno a partir de las nueve nos ocupamos de la campaña electoral del mal día que tuvo ayer Pablo Casado también su candidata en Madrid de lo que hay que esperar de esta campaña electoral de lo que comentaba Iñaki Gabilondo tan interesante sobre cómo sea juzgado y probablemente habrá que juzgar en el futuro a Pedro Sánchez pero ahora nos detenemos en dos asuntos de las últimas horas que tocan la piel el corazón de la vida de los españoles la Cadena SER les está contando ese trato vejatorio detectado por el hijo de una mujer que estaba en una residencia residencia Los Nogales de Madrid esa imagen ese sonido que pueden consultar cuando quieran en Cadena Ser punto com fíjense hasta qué punto este caso es un catálogo de los problemas de nuestra sociedad familias que no pueden asumir el cuidado de sus mayores cada vez vivimos más la mayoría de nosotros acabaremos probablemente nuestros días en un lugar colectivo cuando nos toque en esta historia también hay una falta de supervisión hay precariedad si precariedad porque anoche estuvo en Hora Veinticinco Esteban que es uno de los trabajadores de esa residencia confiesa que no denunció en un primer momento porque tenía un empleo precario pero se animó a confirmarle a Francisco al hijo de esa mujer lo que pasaba

Voz 42 38:02 yo sí la verdad es que lloraba sin ningún motivo cuando me veía muy situaciones anómalas Si aspira cacao coordinaba pues se ponía a llorar resulta que que luego me di cuenta de que él es la amenazaba no es hacia Chile para que no tenerte limpiarla que nada no España hace ya está

Voz 1727 38:26 ese era el testimonio del hijo y que detecta lo que está pasando con su madre el sonido como les digo lo puede escuchar Iber el vídeo en Cadena Ser punto com íbamos a recuperar el el testimonio de ese trabajador se llama Esteban estuvo anoche en Hora Veinticinco contaba que claro que tenía miedo a perder su empleo

Voz 1021 38:48 al principio me estoy viva me Coy vía porque como él no tenía autoridad ni podía opinar sobre el caso pero después cuando uno ya lleva un tiempo o hablarlo no contrato pues uno comienza el sacar las uñas a decirlo que no les gusta lo que les gusta lo que uno ve lo que no ve es que todo ahí no es que sea algo que se oculta pero es que es desagradable ver cómo maltratan a los a los ancianos

Voz 1727 39:26 no estábamos García ex miembro de la directiva de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales muy buenos días en el que falla cuando algo así ocurre la condición humana que no está libre de abusar de los vulnerables o falla la supervisión la cualificación de estos empleados

Voz 43 39:45 es difícil sobreviene cada caso porque la maldad humana se puede esas de muchas maneras y en este caso es sorprendente porque se se expresa con unas personas extremadamente vulnerables daré más eso amparándose en que no y los cuatro de los puede ver desde luego por un lado está lo que hacen estas personas a mí me preocupa que sean tres porque había que hemos visto una persona de de tratando mal a una defensa un niño en una guardería o en su caso o una persona mayor pero es que en este caso son tres personas eso lo hace más grave y luego está claro la responsabilidad de intento de velar para que estas cosas no ocurran yo sí porque creo que se puede mejorar los mecanismos de supervisión de control garantizar que el trato es el adecuado pero ojalá pudiéramos editado podía dedicar todas estos estos hechos pero bueno la maldad humana es muy difícil lo controlar

Voz 1727 40:38 Gustavo García usted lo señalaba son tres empleados no uno una persona mala que que que que ha caído en ese en ese centro de mayores son tres empleados en este caso concreto sino un centro concertado de quién es la responsabilidad del centro de la administración pública que debe supervisar lo en este caso la Comunidad de Madrid

Voz 43 40:55 en todo caso siempre desde el centro es muy difícil que excepción pueda detectar hombre la inspección suele entrenar en todas las comunidades autónomas de manera bastante activa iba hasta que haya una denuncia una reclamación a ver que es una queja que sea por determinados cautela la la inspección actúa pero claro en este caso hubiese podido la inspección detectar algo así es dificilísimo yo creo que con la responsabilidad de los centros siempre que que evitar algunas cosas va a ser muy difícil pero tenemos que reducir el riesgo lo máximo posible solamente posible claro había que yo no soy juez y no tengo todos los datos e informaciones que estoy transmitiendo hasta qué punto los indicios serios que el centro rotondas

Voz 1727 41:38 la clínica y mecanismos por ejemplo

Voz 43 41:41 yo siempre aconsejo que cuando se va a valorar dentro porque me preocupa mucho a partir del hecho en sí que es gravísimo estoy corroborado pero también un poco el impacto que puede tener en los familiares de aquellos

Voz 1727 41:52 claro pues no tiene

Voz 43 41:54 Pedro madre de custodiados también sufro pensando en trabajadores y trabajadoras yo conozco muchísimo servicio durante nueve años un centro

Voz 1727 42:03 muy grande pero yo estoy siempre

Voz 43 42:05 en administración pública y ahora sigo en contacto con muchos centros residenciales y conozco a muchísimos personal auxiliar de locutores que son no solamente buenos profesionales sino cariñoso negados las hemos posiblemente algunos de ellos reciban lógicamente en miradas de sospecha de de algunos familiares no sufre también por ellos entonces muchos otros recomiendo que cuando se va a haber un centro si kilo cierra las los familiares y hay espacios cerrados y no se da información suficiente y las quejas no son bien recibidas las quejas que se promueven quejas es un trabajo de calidad que haya quejas porque claro en aquellos centros donde las quejas de alguna manera se miran mal lo está hablando ahora este trabajador que decía que pues pues eso pues puede conllevar a que eso que se pudran determinadas situaciones y que se agraven las quejas es un indicador de calidad lo que no Escalettes no resolverán las quejas pero sobre todo la apertura a los familiares eso es algo importan tiene la transparencia manera gusta

Voz 1727 43:02 o no una última cosa hay precariedad en todo en todo el mercado laboral español la precariedad es importante en este sector en el que el destinatario del servicio es alguien muy vulnerable que no puede en muchas ocasiones expresar qué servicios está prestando

Voz 43 43:17 sin duda ninguna pero es que además en este servicio en los centros residenciales y también en la ayuda a domicilio prácticas en los centros residenciales es que el servicio es la persona ciento tres en hay que promover esas relaciones personales ese buen trato a veces eso es mucho más importante que otras condiciones de centro un buen trato es lo que más se agradece sobre todo en estas edades ya estas personas extremadamente vulnerables por eso tenemos que apostar por mí cambian los modelos residenciales que nos fijemos mucho más en cómo humanizar la vida en combates felices a las personas que no solamente en controlar sus constantes vitales sabe yo creo que ese esos indicadores de calidad humana son más importantes de hecho ya se está está viendo en muchos centros una transformación profunda incluso para integrar los familiares poniendo comedores para billares aparcamientos para familiares tutor personal que te informa de cómo evoluciona tu familiar es decir yo creo que incluso herramientas tecnológicas para comunicarse en tiempo real con los familiares Isabel como está a esa persona mayor en un centro residencial

Voz 1727 44:14 Gustavo García ex miembro de la directiva de la Asociación de directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Voz 44 44:20 muchas gracias buenos días buenos días

Voz 1727 44:23 muy importante este debate Calleja eh porque es un debate que va más es un espacio donde muchos muchos españoles van a acabar sus días como hacerlo eh

Voz 1093 44:32 donde muchos españoles van a acabar sus días y donde hay ya miles y miles de españoles está claro que el aumento de la esperanza de vida que es una buena noticia tiene también consecuencias en este sentido familias que no

Voz 1727 44:42 a cargo de sus padres

Voz 1093 44:45 de sus madres porque está no pueden ser sencillamente los meten en una residencia claro las residencias no

Voz 1727 44:51 mayores que prefieren no una mayor que pero meterse en la casa de los sí

Voz 1093 44:55 o sea voluntariamente no digamos no no molestar a los hijos esto además con un desembolso económico en muchos casos fortísimo aquí claro el trabajo que hacen estas dos personas que han sido denunciadas hay que empezar por explicar que es un trabajo durísimo para el que lo hace está claro que por muy duro que sea no están autorizadas a hacer las barbaridades que han hecho pero también a mí me gustaría subrayar que la inmensa mayoría de las personas que cuidan de ancianos dentro de las residencias son personas buenas profesionales en muchos casos con una paciencia infinita y que dan un tratamiento desde luego muy adecuado a esas mujeres y hombres que están ahí en cualquier caso el debate debería plantearse por el propio Gobierno en la agenda de temas que tenemos que vamos a hacer con un país en el que cada vez más gente vive más años y cada vez es más difícil que convivan con sus familias de origen

Voz 0591 45:46 bueno yo creo que el debate no solamente le corresponde al Gobierno es un debate que hay que abordar en muchos ámbitos de esta sociedad yo en ningún caso querido que la precariedad pueda justificar que no se ha pretendido en ningún momento de la conversación ni tampoco nuestro invitado pero la precariedad no es un argumento con el que justificar el que este tipo de actuaciones se produzcan en detalle minados centros yo creo que tiene que ver mucho más con la ausencia de la cultura de respeto a los mayores ser una sociedad que cada día está más más deshumanizada que se preocupa de sí mismo y no de los demás y tenemos ejemplos de países muy lejanos a nosotros pero que en eso desde luego deberíamos de seguir el ejemplo que es el caso de Japón donde a los once no se les venera no es que se les respete es que se les venera donde existe un día festivo de respeto a los mayores aquí en nuestro país cada vez hemos ido viendo a los mayores como alguien que bueno llegan a una determinada edad que suponen para las familias un estorbo en vez de una riqueza es decir no reconocemos que parte de nuestra vida parte de nuestro progreso se lo debemos a ellos IS esa mirada a la que tenemos que ponen sobre ello

Voz 1727 46:51 salvo donde la verdad también era ámbitos

Voz 0591 46:54 salvo cuando poco salvo cuando la crisis

Voz 1727 46:56 es la pensión de los abuelos a esa parte con la familia sostuvieron las pensiones tan tantas vidas familiares Ernesto

Voz 0587 47:05 no cabe duda de su problema solución son los valores de Sidón estos centros además tienen una rentabilidad importante seguían la rentabilidad esto no es gratis hay muy poca familias además pueden afrontar los costes qué significa esto significa añadir un trabajo más decir sus gastos lo que pasa es que digamos pueden ser elementos muy perverso los que hemos visto hoy pueden ser extremos obviamente pero da la impresión de que este centro funcionaba como un campo de concentración es las cosas que uno escucha Icomos las dicen la perversidad la agresividad es que no se trata de que les tratan como animales es que es peor el drama haciendo

Voz 1727 47:49 los pezones refriega los pañales porla

Voz 0587 47:52 para la dentadura es decir arenga hay una hay una cosa pero muy perversa que refleja evidentemente la situación de las personas que profieren estas calificativos y luego todo el tema de la precariedad también es importante porque este testimonio no revela también también tiene carácter social es decir esta persona tiene de miedo de contarlo cuando todavía no tiene estabilidad en el empleo y luego

Voz 1093 48:15 todo el mundo lo sabía al parecer todo el mundo lo sabía y sólo ha explotado cuando tenemos imágenes cuando tenemos sonidos lo que nos comentan desde esa historia es que todo el mundo sabía que estos malos tratos estaban produciendo se han seguido produciendo impunemente sólo se tomarán medidas a partir de que hay un sonido que hay una imagen que demuestra fehacientemente esa forma de tortura casi son las ocho

Voz 1727 48:37 yo cuarenta y nueve las siete y cuarenta y nueve en Canarias y hablamos enseguida de la sufrida clase media

Voz 35 48:46 como cuatro por cuatro sólo sirve la montaña todo si es diésel contamina más

Voz 4 48:51 es más caro acierta con con distintivo ambiental se circula por toda España disfruta de un incentivo adicional de hasta cinco mil euros en la gama diésel en unidades limitados en esto sólo en abril buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido sesenta y siete mil seiscientos doce asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veinte hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día ir puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 17 49:42 pide ahora tú préstamo en virus ítalo lo transformó sin quince minutos entra ya vivo culto es odiaban novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente Teddy dibujos

Voz 45 49:52 aquí lo que nos impulsa con una alarma vestir con cariño