Hoy por Hoy (11/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 esta noche comienza oficialmente la campaña para las elecciones generales enseguida detallamos los planes de cada uno de los grandes partidos y también cómo se prepara la otra cita con las urnas del veintiocho de abril no la olvidemos la de la Comunidad Valenciana que adelantado sus autonómicas Aimar

Voz 0027 00:40 bankia va a pagar hoy otros doscientos diecinueve millones de euros al estados son los dividendos que corresponden a cargo de los beneficios del banco durante el año pasado un sesenta y uno con cuatro por ciento de las acciones de Bankia esta en manos públicas desde el rescate de la entidad de los veinticuatro mil millones públicos que se han inyectado en Bankia sólo se han recuperado algo más de nueve mil ochocientos millones de euros el presidente de Estado los Unidos Donald Trump ha criticado duramente la prórroga que la Unión Europea le ha dado a Reino Unido esta madrugada para el Brexit de una prórroga hasta el treinta y uno de octubre eso quiere decir que los británicos van a tener que presentarse a las elecciones europeas aunque los parlamentarios que elijan los ser tan sólo durante seis meses dice Trump que es una lástima lo dura que está siendo la Unión Europea con Reino Unido hoy comienza aquí en España el juicio en la Audiencia Nacional al único español condenado por los atentados del 11S José Luis Galán alias Yusuf Galán Se entrega se enfrenta a trece años de cárcel por colaborar presuntamente con el da es promover la yihad a través de Internet Galán ya pasó nueve años y medio en prisión por su vinculación con la llamada célula española de Al Qaeda y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da un balón de oxígeno a la gestación subrogada exige a Francia que regule la relación entre la madre no biológica y el bebe Javier

Voz 0858 01:51 eso Francia es uno de los países que tiene una legislación más restrictiva de los jueces galos habían elevado varias cuestiones sobre este tema a Estrasburgo ahora la Corte prioriza los derechos de los menores y pide que los Estados abran vías legales para que se reconozca la relación entre la madre no gestante a la que se refiere como madre de intención y el bebé

Voz 0027 02:09 en España no está permitida la llamada gestación subrogada pero sí se inscribe a los menores Gesta dos en terceros países y en Sudán el Ejército se ha desplegado este jueves en torno a la sede del Ministerio de Defensa hay en carreteras y puentes de la capital en un momento en el que miles de manifestantes siguen protestando contra el presidente del país las Fuerzas Armadas han dicho que en breve harán un anuncio importante

Voz 3 02:31 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:40 son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 4 02:44 hola qué tal muy buenos días a todos sabéis que estoy encantada porque hoy eres cocino yo bueno es que no hay nada que más me gusta que cocinar con la calidad de siempre la que encuentras en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés todas las recetas siempre buenísimas pero igual de buenas que si las hubieran cocinado los hermanos Torres fíjate todo lo que tienes para elegir pescados y mariscos recién salidos del mar carne selectas con denominación de origen y total garantía de confianza y alimentación natural y por supuesto frutas y verduras de temporada

Voz 5 03:17 Hilda este las mejores Huertas

Voz 4 03:20 está muy claro cuando cocinas con productos frescos de El Corte Inglés Flores cocinas y todo sale mejor además sabes que siempre cuentas con la ayuda de los mejores carniceros pescaderos cifró peros para que te asesoren y te sacas a los productos frescos más recomendados para cada receta así es la fresco cine del corteinglés alimenta tu vida y disfruta la en Hipercor en el supermercado El Corte Inglés y paso ve pensando que fresco afinamos hay

Voz 5 03:47 pues espero luego a diversa

Voz 6 03:50 en el capítulo de hoy lo que es

Voz 0027 03:53 la negociación que llevó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mil ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte

Voz 7 04:01 no gravilla Ana Alonso para Kivu que claro quién ha dicho que bajara el FMI News de la semana ya lo Turpin clichés de la izquierda yo no he dicho eso atraviesa una declaración

Voz 0027 04:19 estas estos así he escuchado animó a ochocientos cincuenta rebajar a ochocientos cincuenta euros el salario mínimo interprofesional que están haciendo

Voz 8 04:26 pero esto de que ya nada que ofrecer

Voz 9 04:30 qué concebido no nacido sea considerado como miembro más de la unidad familiar que quiso suelo agua History mucho menos pero en caso de que se produzca cualquier problema

Voz 10 04:39 las ayudas se devuelven au como exacto

Voz 9 04:42 no lo he pensado no lo tengo claro yo creo que no obvio

Voz 7 04:48 porque la primera pregunta que le han hecho no sabía qué responder

Voz 5 04:51 como mínimo debería estar pensada como para la candidata que lo promueven Tringali cuando le pregunta

Voz 7 04:56 sobre la propuesta más allá de defensa lecciones de política social al Partido Popular ni una señor Casado que rectifiquen difícilmente se puede bajar está aprobado me parece de obligado de obligado sentido común que que SOE

Voz 5 05:21 a veces Burque

Voz 7 05:24 vi tu error

Voz 11 05:27 se mediodía tío sabes nubosidad excepto humillada

Voz 7 05:34 otro hijo que hoy por hoy está Pepa Bueno otra vez conmigo que ir o qué

Voz 8 05:45 eh hay

Voz 1727 05:48 equivoque son las nueve y seis las ocho y seis en Canarias esta medianoche si empieza la campaña electoral si la oficial y eso qué significa pues significa que pueden pedir el voto formalmente decir voten me lo demás lo que venimos viendo qué significa que los compañeros de la SER se suben a la caravana los cara habaneros a los que citamos cada comienzo de campaña electoral iban tantas en los últimos años en este programa hasta ahora cubriendo al PSOE va a estar Inma Carretero buenos días

Voz 0806 06:17 qué tal Pepa Bueno de así escribiese anoche en Twitter

Voz 1727 06:19 desde que te has convertido es la maricón uno de los casos

Voz 0806 06:23 bueno yo creo que hoy maricón Dome daría al aprobado pero ya te contaré dentro de unos días talleres todos ya los cables dicen lo tengo todo pero nos quedan quince mil kilómetros por delante así que ya te contaré dentro de unos días por donde ese que van los cables porque porque aunque dicen que que esta campaña empieza realmente después de Semana Santa no se nota en la agenda y desde hoy ya empezamos a recorrer España el PSOE

Voz 1727 06:46 esta noche su campaña en un feudo socialista en Dos Hermanas en la provincia de Sevilla Sevilla es una provincia que es territorio ganador para los socialistas pero dos hermanas tiene un significado especial ahí es donde Pedro Sánchez proclamo que se presentaba a las primarias es decir remite eh buenas provincias de Villalón mejor ya lo peor que le ha pasado el PSOE a lo largo de los últimos años vamos a ver juntos a Pedro Sánchez y Susana Díaz y a partir de ahí que

Voz 0806 07:11 quiere quiere recuperar Pedro Sánchez hoy aquella épica de las primarias de Chiva hacer el mitin en el lago donde anunció que peleaba por la secretaria general pero finalmente la va a hacer en una caseta municipal íbamos a ver otra vez la foto de Pedro Sánchez y Susana Díaz guardando las formas en este mitin de Sevilla que es la misma foto que se produjo en el último mitin de la campaña de las generales de dos mil dieciséis pero en unas circunstancias muy distintas porque entonces después de ese mitin le preguntábamos a la dirigente andaluza qué pasaría con Pedro Sánchez sino gobernaba porque se barruntaba la guerra interna y ahora pues es Susana Díaz que no está en la presidencia de la Junta de las encuestas dicen que Pedro Sánchez de de hacer que el PSOE gane las elecciones por primera vez desde dos mil ocho es una campaña muy distinta las dos anteriores Pepa en dos mil quince y en dos mil dieciséis El candidato buscaba presencia pública a la desesperada porque tenía a Podemos pisándole los talones se jugaba el tipo en programas de televisión de todos de todas las cadenas Bertín Osborne incluido y ahora nada de esto las apariciones en la tele son entrevistas muy presidenciales en La Moncloa va a correr los mínimos riesgos porque quiere cometer los ningún error quiere evitar cualquier riesgo hiela campañas anteriores se prestó a debates A2 a tres a cinco a todo y ahora estamos pendiente de que hoy decidan si finalmente se sienta acabó con Vox un debate sólo con cuatro líderes así que quiere pedir una gran movilización pero no lo va a hacer asumiendo riesgos

Voz 1727 08:41 lo va a hacer sobretodo apelando al miedo

Voz 0806 08:44 a que gobierne un tripartito de derechas el objetivo prioritario ahora es que PP Ciudadanos y Vox no sumen y que haya una gran corriente de voto útil en fin

Voz 1727 08:53 por del PSOE más sabes el único riesgo que me preocupa mi

Voz 0806 08:57 dime el tuyo come duerme el organizan porque difícil pero bueno vamos a intentar lo más leído en Málaga

Voz 0591 09:05 comer a mí no me preocupa en lo que pasa que es alimentando es de amplio recorrido es de amplio recorrido pero vuelven a no come un abrazo hasta luego

Voz 1727 09:13 cuánto han cambiado las cosas se Palomera decía Iñaki Gabilondo y además lo decía en primera persona yo tengo que cambiar tengo que corregir decía Iñaki mi apreciación no mi consideración de Pedro Sánchez a mí me contaba que hace unos días que en el PSOE había gente esperando el recuento de votos para pedir su cabeza que eso no había desaparecido eh que dependía del número de escaños que sacará el veintiocho de abril estaba dispuesto a pedirle cuentas a a Pedro Sánchez en fin cómo pasan los partidos y bueno pero cuento cambio del cuento en un entorno a al dirigente socialista tan

Voz 12 09:45 no yo creo que puede haber gente no esperando a

Voz 0591 09:49 el resultado cuestionable para exigir responsabilidades pero en este momento creo que que antes durante y después del veintiocho de abril no solamente por donde ha llevado al Partido Socialista por la haciendo Gobierno hoy por recuperar el Gobierno con una moción de censura sino porque él se ha cuidado mucho de dotarse de unos estatutos que impiden cualquier veleidad orgánica este debate no va a existir el veintiocho de abril sea cual sea el resultado Pedro Sánchez pero fíjate yo estaba estaba según escuchaba a Inma pensando en en esta precampaña que le han diseñado al presidente de Gobierno darse una precampaña de no asumir riesgos de no confrontar muy presidencial yo creo que a partir de ahora con una bolsa de indecisos del cuarenta por ciento el Partido Socialista no se puede permitir el lujo de hacer una campaña mirando desde la barrera tiene que arriesgar y el pues entre el Gobierno aunque su comité electoral que tenga la cabeza seleccionar minuciosamente los actos de los medios de comunicación las presencias y tal tiene que entrar pero desde el primer día a bajar

Voz 1727 10:53 estamos que no puede ser de ninguna manera es que el presidente no se avenga a participar en un debate sí porque le gusta que todavía está claro es lo David

Voz 1093 11:01 a mil veces que los debates son una necesidad de mujer aplica al margen de que uno esté en el gobierno o en la oposición es verdad que cuando uno está en la oposición tiende a ser más exigentes con esa necesidad que cuando uno está en el Gobierno pero claro el problema de Sánchez está reflejando dos cosas una que en política todos absolutamente posible hace media hora en términos históricos era un hombre defenestrado yo y ex presidente de Gobierno y además parece como que incluso en su lenguaje corporal se se ha puesto en modo presidente de Gobierno hay que tener mucho cuidado con esto porque dijimos en la selección me andaluzas pase lo que pase está claro que el PSOE será ganará las elecciones bueno pues pase lo que pase a lo mejor el PSOE es el partido más votado pero no necesariamente puede ganar las elecciones porque lo que nos están diciendo los profesional en los expertos es que hay una masa de no localizados de indecisos que van a ser decisivos de gente que decidirá a quién votar se cuando Val Cava al colegio electoral que claro el resultado no está garantizado y por mucho que él quiera ahorrar riesgos qué se quiere decir menos entrevistas menos comparecencias la la salida siempre muy controladas bueno

Voz 1727 12:06 hay que tener en cuenta también que les están haciendo la campaña

Voz 1093 12:09 sea porque lo que está haciendo el Partido Popular yo creo que dará como modelo de lo que no se debe hacer

Voz 1727 12:14 puede que la sobreprotección a Pedro Sánchez y la sobre exposición de Pablo Casado probablemente haya un justo término no lo sé detrás del Partido Popular va a estar está ya Adrián Prado hola compañero

Voz 1450 12:26 qué tal Pepa buenos días esta campaña el PP se desplaza

Voz 1727 12:28 creen en autobús y en avión y abandona aunque no por completo el modelo tradicional de mitin en grandes plazas

Voz 0019 12:36 si en el PP son conscientes de que la capacidad de movilización para este tipo de convocatorias no es la misma que hace unos años iban a optar por espacios con un aforo más reducido

Voz 1450 12:44 habrá excepciones como dices por ejemplo de hecho mañana el

Voz 0019 12:46 mitin de noche va a ser en la plaza de toros de Victoria casado va a estar acompañado allí de Javier Maroto cabeza de lista por Araba Álava y además jefe de campaña en estas elecciones la verdad que vamos a tener todo tipo de actos sectoriales destinados a explicar medidas de un ámbito más concreto encuentros con ciudadanos visitas el mitin tradicional alguno incluso con cena para militantes y simpatizantes y ya sabéis de la hiperactividad del candidato popular lo estabais comentando arrancamos la campaña esta noche en Madrid el PP ha elegido una discoteca la mítica Florida Park en el parque del Retiro para el acto de arranque y a partir de ahí pues quince mil kilómetros por delante participando en Veinticinco actos en las diecisiete comunidades autónomas casado va a seguir apelando a que se concentre el voto de la derecha para evitar que Sánchez

Voz 10 13:28 a la Moncloa vamos a seguir escuchando esa fórmula que tanto

Voz 0019 13:31 péptido durante la precampaña eso de un gobierno socialista apoyado por independentistas comunistas y proetarras ICS quiere evitar Nos dicen pues hay que

Voz 13 13:39 que no es sede de dividir el voto es un mensaje que hasta ahora

Voz 0019 13:42 entraba en las circunscripciones pequeñas de menos seis escaños y que ahora en campaña va a llevar también a las grandes capitales buena parte de los esfuerzos de la campaña también van a estar destinados a convencer al votante indeciso en el PP creen que hay que evitar salidas de tono como la de las manos manchadas de sangre en el partido quieren que Casado hable más de economía de Industria de empleo ámbitos

Voz 10 14:00 es que los populares son un referente y que pueda yo

Voz 0019 14:03 dar a decantar la balanza a su favor pues nos van a tener

Voz 5 14:05 amordazar Adrián Prado cuida

Voz 1727 14:08 de también tuvo un abrazo cuando se muchas gracias

Voz 5 14:10 Prado adiós claro propone la economía baja el Salario

Voz 1727 14:13 a día de ayer empezó empezó con complicaciones para para Pablo Casado ya lo hemos dicho en esta entrevista en Onda Cero en la que bueno dice que el Salario Mínimo que que le gusta es el de ochocientos cincuenta euros ahí se queda la cosa todo el mundo entiende que es que quiere rebajar los novecientos que hay ahora Saleh a decirnos que estamos interpretando lo mal así empezó el día tropezando en un asunto muy sensible muy serio aún teníamos que escuchar a la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso diciendo esto

Voz 14 14:40 para las familias queremos hacer un par de anuncios por ejemplo que el concebido no nacido sea considerado como miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar hombre no

Voz 12 14:55 estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya

Voz 1450 14:59 bueno no lo he pensado pero yo creo que

Voz 9 15:01 si no lo tengo claro yo creo que no Alhambra evidentemente no Theo a la hora de expedido el título lo sopesa haré

Voz 1727 15:09 lo que tenía que sopesar en lo tenía claro era qué pasaba si el embarazo no llegaba a término la mejor pregunta a mi juicio de este arranque de campaña la formulado en en en Twitter la periodista de del país Luz Sánchez Mellado dice desde la concepción o desde la primera falta a unos quedaba poder anoche la mirada yo creo noche bueno pues un incidente que afortunadamente en fin terminó sin consecuencias graves pero que dio a mucha gente un susto grande y es que cuando estaban intentando empezar a colgar el cartel del valor seguro así se llama el en el lema de Casado en la sede de Génova pues en fin se vino abajo hubo cascotes en el suelo llegó la policía no sé si ya está el cartel si todo está en orden Pascual Donate está en la calle Génova de Madrid adelante buenos días

Voz 1684 15:56 buenos días derrotó en la sede del PP

Voz 15 15:59 sólo veo huellas en el suelo donde

Voz 1684 16:01 se quedan pequeños cascotes pequeñas eh picaduras blancas en la acera se pueden ver eso ya te digo unas pequeñas pero citas como si fueran arbolitos ya no queda nada de esa mella color naranja ladrillo que veíamos ayer en la cornisa mal que daba por cierto con la gran sonrisa blanca de Casado que es la imagen que ocupa

Voz 15 16:22 va la fachada de entrada

Voz 1684 16:25 trece un cartel bien alto de cinco plantas y con el lema

Voz 5 16:28 valor seguro y que fue el que causó

Voz 1684 16:30 a la hora de colocarlo pues que esa fachada seguirá en parte abajo los albañiles han tenido que trabajar rápido y bien porque la mella de Génova está tapada y que yo sepa son las primeras obras de cierto interés público Pepa dichas en la sede del PP desde

Voz 1727 16:46 aquella reforma famosa de el que empezó en dos

Voz 1684 16:49 el seis que hará no quiero recordar cómo se financió bueno en fin que por suerte todo bien por aquí que lo está bien se puede andar por la calle el chiste fácil pero parafraseando el lema del PP

Voz 1727 17:02 asegura andar por aquí gracias buenos días buenos a luego hasta luego es una anécdota esto último es una anécdota la relación de asuntos de ayer no son anécdota las declaraciones del presidente pero Ernesto cálices son reveladoras la verdad del estado de ánimo del estado de nervios en los que está en el que está un partido que ha llegado tener

Voz 0591 17:21 once millones de votos en este país con él

Voz 1727 17:23 Dorado que merece todo el respeto del mundo no

Voz 0587 17:26 no se pregunta cuánto millones perderá de todas maneras creo que me quedo con lo que hemos hablado antes esto es muy importante para alertar a los escuchantes a los oyentes si es que hay que tener cautela con los resultados electorales por la gran cantidad de indecisos no olvidemos que en unas elecciones hace muy pocos años hace dos años y medio Hillary Clinton ganaba las elecciones de calle en Estados Unidos se dio el fenómeno que es un fenómeno no sólo de carácter nacional de EEUU Donald Trump sino que se de un fenómeno que tiene características internacionales como ya hemos comentado Bolsonaro

Voz 16 18:06 Le Pen en France

Voz 0587 18:07 Asia etc entonces desde ese punto de vista hay que tener cautela ahora bien si yo tendría que decir cuál es el lema real de la campaña de Pablo Casado diría que es exactamente la oposición del de Pedro Sánchez as que no pase a que no pasó es decir aquello no sea presidente porque es una campaña autodestructiva está concebida desde la perspectiva de la experiencia democrática española en campañas como la anti Campania una persona que se presenta hay propone una medida que dice que no lo ha estudiado como hemos escuchado

Voz 5 18:38 a repitiendo el Partido Popular

Voz 0587 18:41 Tema este nosotros ciento cincuenta euros es que podíamos y eso es un suicidio político del punto de vista de una campaña electoral y esto favorece a que ese voto oculto que hay pues vaya decantando a favor de Vox

Voz 0591 18:53 la atención lo que le está pasando el PP la la la suma de torpezas ayer decíamos estuvo casado se ha enredado con el Salario Mínimo bonos que lleva enredando se en sí mismo desde que empezó la precampaña electoral a diferencia de Pedro Sánchez aquí el otro PP sí que existe está agazapado hilvana exigir responsabilidades la misma noche del veintiocho de abril pero ojo cuidado cuidado que esto ha cambiado tanto que ya el primero no garantiza que uno pueda gobernar es decir que ha casado Le puede pasar más allá del voto oculto que haya a a Vox o a cualquier partido político Le puede pasar lo que da Juan Manuel Moreno es decir que estén preparando ya su salida como responsable del Partido Popular pero que tenga opciones de gobernar

Voz 1727 19:36 con el peor resultado probar

Voz 0591 19:38 hábleme de la historia del Partido Popular desde su propia existencia pero puede llegar a ser presidente del Gobierno porque la política y las alianzas y la aritmética ha cambiado en este país

Voz 1727 19:48 Nos quedan todavía las caravanas de Unidas Podemos de Ciudadanos

Voz 5 19:52 The Box vamos a eso enseguida

Voz 4 19:56 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipoteca

Voz 6 20:01 Viena o mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca

Voz 5 20:14 encuentra las energías punto es tiene fresco tiramos una como ésta de Hipercor ir supermercado el corteinglés fresco y sin la perdieron ayer simplemente con unos Veritas cuando cocinas con frescos de El Corte Inglés fresco todo sale mejor es del Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 17 20:38 Juan si somos los neumáticos de tu foto a Coma

Voz 1450 20:41 a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga Nos vemos

Voz 13 20:47 eh

Voz 17 20:48 si tus neumáticos fallan tus

Voz 6 20:50 planes también visita tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones

Voz 18 20:57 este punto es

Voz 19 21:04 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 7 21:13 no

Voz 20 21:15 Christina Rosenvinge muy buenos días buenos días para exhibir canciones oficina

Voz 0587 21:19 con el móvil con ninguna ley

Voz 5 21:21 tengo ahora mismo como doscientas notas de voz con futuras canciones que la gente a la calle con el teléfono móvil

Voz 10 21:29 Llesta

Voz 5 21:30 no yo hago eso

Voz 20 21:32 está dando te digo y me mira raro

Voz 16 21:42 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 21 21:51 hoy jueves y está todo el equipo de SER Deportivos trabajando para que con los Kayes todo lo que es necesario saber sobre el deporte como cada jueves con el repaso de la NBA en la gran Antoni Daimiel SER Deportivos De3

Voz 7 22:01 a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 22 22:09 labor Nations picores los Nacha allí

Voz 23 22:16 sigue temblando el IBEX tienen Caiwza vive de vivir la vida el actual

Voz 0587 22:31 o al último niño

Voz 3 22:32 la otra de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 24 22:41 no Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 4 22:52 cuenta con las eh

Voz 24 22:55 pase lo que pase

Voz 27 23:10 venga hombre queda igual que tengan un balcón de un metro una terracita de cinco un pedazo de jardín El tiempo llega para todos aprovecha Semana Santa quítate en de por la tienda de bricolaje con todo lo que necesitas para Tous

Voz 5 23:23 dos mobiliario de jardín barbacoas tumbona

Voz 6 23:25 el césped artificial echa un vistazo en su web rico de pop punto es como equipo para el buen tiempo siempre al mejor precio

Voz 28 23:36 no más de la Cadena SER Chen yo hoy por hoy no ahora Jones Gio

Voz 5 23:51 con Pepa Bueno

Voz 8 23:55 sí

Voz 1727 24:09 hemos hecho madrugar esta mañana los cara habaneros de la SER los compañeros que a partir de esta noche seguirán a los candidatos Mariela Rubio buenos días buenos días Pepa Unidas Podemos inaugura su campaña en Madrid esta noche en Villaverde una campaña fundamental para la formación cómo van a intentar movilizar a sus votantes pues él no

Voz 1450 24:28 en y dos podemos están convencidos de que vuelven a vivir como en elecciones anteriores espíritu de remontada ya han mostrado ya dos líneas que van a marcar su discurso en este arranque la lucha contra las cloacas el caso Villarejo su idea fuerza para conjurar ese voto útil a Sánchez por miedo a Vox tanto miedo les da Podemos el PSOE si está muy fuerte pactará con Ciudadanos esa es la idea fuerza la pegada de carteles como decías en Villaverde hoy en Madrid en Madrid también mañana el primer mitin de Iglesias Podemos también cierra en Madrid y en el transcurso habrá varios actos en la capital esto sirve Iglesias para afianzar el que sigue siendo su principal bastión también para buscar sinergias de cara a la contienda con Errejón en las autonómicas los morados saben que su voto es urbano innovan ir a buscarlo donde a priori las encuestas no se lo dan como es el caso de Castilla León Extremadura o Cantabria habrá paso muy discreto por Barcelona repetición en el caso de País Vasco y Comunidad balear

Voz 1727 25:18 osea que pocos kilometros veo que vas a hacer Mariela en su espero ya te contaré bueno brazo hasta luego bueno el el líder de Unidos Podemos Pablo Iglesias lleva toda la semana haciendo propuestas en en relación con con el asunto del

Voz 0806 25:32 la guerra sucia pero ahora empiezan la campaña ni tendrán que

Voz 1727 25:34 eh desplegar también o otros argumentos han presentado programa económico han presentado ayer mismo proponían una empresa pública de la de la energía combinar todo esto no

Voz 0587 25:44 sí yo creo que la vuelta de Iglesias ya incluso antes de la vuelta al mismo día estaba planteado el tema de los medios de comunicación Iglesias tenía información de que iba a salir el asunto del espionaje a su hijo

Voz 1727 25:56 y lo dime

Voz 0587 25:57 a través de la robó el teléfono móvil tenía una información adelantada y por lo tanto montó un poco todas la la estructura de mini campaña en torno a eso pero hay un problema y es que la realidad está dando todos los días noticias sobre las cloacas sobre ese estamento policial que ha desarrollado durante tantos años la guerra no solamente es sucia en Catalunya sino contra adversarios políticos y contra su propio mili ex militante como es el caso de Bárcenas ojo donde se monta una operación de control del daño que puede provocar la información que tiene atesorado a Bárcenas pero claro además se necesita una digamos una valoración autocrítica de qué es lo que han hecho mal y que lo que piensan corregir y eso es lo que todavía falta yo creo que no puede haber un abuso del tema

Voz 0591 26:52 Esther bueno yo yo creo que independientemente de cuál sea el interés y el objetivo de Pablo Iglesias con el asunto de las cloacas me parece un un tema lo suficientemente grave para la democracia como para que esté que para que estuvieron en el centro de debate de la campaña no me explico cómo se puede poner el Gobierno el Partido Socialista el Partido Popular y el resto formaciones políticas de perfil ante un asunto de extrema gravedad en el que nos jugamos la esencia misma de la democracia independientemente digo de cuál sea el interés de Unidos Podemos porque en este caso el espionaje último fue a Pablo Iglesias poder podía haber sido a Santiago Abascal a Pablo Casado o a Maroto el de la moto a mí los nombre propio eso es lo que menos me interesa de este asunto Dicho lo cual y Pablo Iglesias acaba de aterrizar en la campaña electoral de hecho el CIS se hizo con anterioridad al regreso de Pablo Iglesias de su de su baja por paternidad no creo que estén haciendo una mala campaña todo lo contrario creo que está movilizando a su gente ha explicado muy bien Mariola cuáles son los objetivos es en las grandes ciudades han renunciado al voto de la España interior porque saben que ahí no tienen nada que hacer desde luego teniendo peor resultado que seguramente lo tendrán que hace tres años igual tiene muchas más posibilidades de ser decisivo a la hora de de la conformación de gobierno no

Voz 1093 28:06 a ver el asunto las polacas el gravísimo pero no es más grave que el asunto de las cloacas cuando se espiaba supuestamente con orden de un banco a una persona como Miguel Sebastián el mismo sujeto Villarejo era el que actuaba como urdidor de esa trama no es menos grave o más grave que cuando se pincha en unas conversaciones de la hoy ministra de Justicia esas conversaciones se difunden ideas la reprogramación dentro del Congreso los diputados que Pablo Iglesias Bota de probando a esa ministra quiero decir con la misma material averiado que es el que está suministrando emponzoñar la vida política en los últimos años por parte el señor Villarejo Por otro lado yo creo que es bueno no

Voz 0591 28:51 no hemos Marín si me permites el material averiado

Voz 12 28:54 lo que tú crees que si acaso en este caso lo hemos tenido conversaciones que hemos tenido porque haciendo juez no se no pero es que rasgado las vestiduras Laura

Voz 1093 29:05 diciendo pero me hubiera gustado haberlo visto cuando se da la información de que se está espiando la vida privada de un señor que fue ministro con el Gobierno Zapatero Miguel Sebastián o cuando se de esa conversación que es evidente que está metida en otro contexto instinto Se hace pública y luego el Congreso dos diputados con el voto de Pablo Iglesias a favor hacia una reprobación a la ministra entonces claro es gravilla

Voz 12 29:30 para la democracia y el otro pasa que no que no sea todavía más

Voz 1093 29:34 lo que ahora se escenifica de esa forma tan bestial esa rasgado las vestiduras ya entonces dijera que era una cosa que

Voz 12 29:40 en que unos rasgado vestiduras en algunos algunos lo hicimos cuando espiaron a los líderes del independentismo el propio a los líderes del independentismo como era los independentistas algunos lo digo

Voz 1093 29:53 ya por el señor de Podemos que se ha planteado como que esto no había ocurrido antes esto ha ocurrido muchas veces ese material nocivo se ha dado por bueno por parte del señor Pablo Iglesias después de esto vamos a ver la campaña electoral para yo creo que el partido que llega o de los partidos que llega más transformado respeto de campañas electorales anteriores es Unidas Podemos aunque sólo sea porque hace media hora en términos históricos dijeron que la Constitución era un horror el sistema setenta y ocho otro horror y ahora han basado su programa electoral en artículos concretos de la Constitución los oye realmente han cambiado no en la caravana de ciudadanos Óscar García buenos días

Voz 0866 30:33 hola Pepa qué tal buenos días pero una campaña Un poco más las

Voz 1727 30:36 que la del año dos mil dieciséis con menos agenda principal para de Rivera

Voz 1450 30:40 si no ha llenado no ha llenado la agenda de muchos actos en Ribera que buscara eso sí más presencia mediática al menos durante esta primera ya Tip cada semana de campaña Rivera va a centrar el primer tramo en Andalucía en Madrid y claro también en Valencia donde también hay elecciones pero ya tendremos una primera foto este fin de semana y las que le gustan mucho Alves Rivera el domingo Ciudadanos ha preparado un acto muy similar al que protagonizó en el su hace unos meses la caravana va a recalar en Rentería en Guipúzcoa con la firme intención dicen en el equipo de campaña de plantar cara al mundo abertzale bueno Rivera claro va a ser el protagonista de la campaña pero va a tener también un papel muy destacado Inés Arrimadas la pareja electoral el tique electoral con el líder del partido y candidato a la presidencia lleva a tener digamos su propia caravana su propio espacio en cuanto a los mensajes la idea fuerza va a seguir siendo la de tender la mano a Pablo Casado para formar un gobierno de coalición quiere Rivera forzar su respuesta por cierto Pepa también para nuestros oyentes para el que esté buscando el programa electoral de Ciudadanos que no se vuelva loco que no siga buscándolo porque todavía el partido no lo ha colgado en su web ni lo ha presentado de momento no lo va a presentar Rivera va ir desgranando lo por fascículos aunque será así no aseguran durante estos primeros días porque para el fin de semana

Voz 10 31:54 Nos dicen en el comité de campaña la previsión es que ya esté con

Voz 1450 31:56 llegado pueda ser consultado por todo aquel que lo es

Voz 1727 31:59 cosa que a lo largo de la semana en lo que hemos visto en los días precedentes hoy una prueba una medida fiscal mañana otro tipo de de medida y el fin de semana dices que ya colgada en la página web no

Voz 1450 32:07 exactamente a dicen que la previsión es para el sábado o el domingo aproximadamente ahora mismo está en trámite este programa electoral porque lo tiene que aprobar el Consejo General del partido que está convocado para mañana es decir una vez empezado la campaña electoral todavía el programa está en trámite y hasta el sábado el domingo nos dicen que no no se colgarán

Voz 1727 32:27 que lo pases bien Oscar gracias a estas otro hasta luego ciudadanos una esto

Voz 0587 32:31 a mí no me parece que no acaba de componer contar nuestro carabinero jefe en Ciudadanos no me parece realmente un tema formal en el que el programa al partido no Esther refleja la verdadera situación que hemos podido apreciar todos yo creo en el desnortado de Ciudadanos en el desbordamiento de Ciudadanos a partir de las elecciones de Andalucía especialmente y en su orientación claramente a un frente político con el la derecha el PP y la ultraderecha Vox y por lo tanto ese programa es un programa ellos van adaptando día tras día y que no saben realmente para dónde ir un día escuchas a Garicano por ejemplo que es el candidato a las europeas que hombre que él no está de acuerdo con la subida del Salario Mínimo pero que él no Ladero bueno no hay podíamos dice que Casado

Voz 5 33:25 duda

Voz 0587 33:28 derogar luego no derogar lo por lo menos eso pareció en su primera intervención por lo tanto lo que tenemos es que esta este retraso en presentar el programa completo que Ciudadanos es una fuerza política incompleta

Voz 0806 33:41 Nos queda para completar este recorrido que afectó al programa

Voz 0591 33:45 al que efectivamente uno la desorientación de Ciudadanos yo creo que viene antes del resultado de las elecciones andaluzas viene después de la moción de censura cuando no encuentra su lugar en el mundo decide escorarse a la derecha y la ausencia de programa electoral Ciudadanos es también en parte compartida por la ausencia de programa electoral en el Partido Socialista que tampoco lo conocemos no

Voz 12 34:06 demos Partido Socialista sólo anunciado

Voz 0591 34:09 ciento diez medidas pero el conjunto programa electoral no está de momento ni redactado ni colgado ni se le espera

Voz 1727 34:14 el programa electoral de Vox Javier carrera qué tal buenos días

Voz 0866 34:18 qué tal buenos días pues tampoco lo hacemos como tal tenemos esas cien medidas que hace ya unos meses lanzaron los de Santiago Abascal el programa electoral van desgranando pequeños mensajes pequeñas medidas algunas filtraciones pero no lo tenemos como tal hay que esperar para ver la la letra pequeña sobre todo en algunos agosto dos interesantes como educación como son como sanidad ese estado del bienestar vamos a ver

Voz 1727 34:41 viento durante la campaña lo dicen de momento Javier si se quedan en el en el aspecto más simbólico no de hecho van a empezar la campaña esta noche en la Plaza de Colón

Voz 0591 34:51 iban llenas otros se van a Covadonga

Voz 0866 34:53 exactamente a Covadonga mucho simbolismo muchas referencias históricas como dices esta noche junto a la estatua de Blas de Lezo la pegada de carteles en esa plaza de Colón en la que también tendrá lugar el mitin de cierre de campaña mañana como decías en Covadonga seguir han visitas algunas de las provincias donde el CIS le está ya representación como Málaga como Murcia Alicante dejando las plazas grandes como Valencia o Sevilla para la última semana

Voz 1450 35:18 sin olvidar a esas provincias con menos dinero

Voz 0866 35:20 todos esa España vacía en la que se posicionan como alternativa al PP y en la que ya se han centrado durante la precampaña llenando auditorios con con facilidad una campaña Pepa para la que por cierto una obra

Voz 10 35:31 la caravana electoral como tal no veremos esa

Voz 0866 35:33 la gente los periodistas juntos en el autobús siguiendo al candidato evitan también así de alguna manera un contacto más directo con los medios todo con esas traté

Voz 10 35:42 Egia que pasa principalmente por presentarse como

Voz 0866 35:45 no el único partido capaz de garantizar la unidad de España de lo que ellos denominan libertades poblado frente a una izquierda al PSOE al que acusan de echarse en brazos del independentismo hoy de Podemos y por otro lado frente a la derecha a PP y Ciudadanos a la que tachan de débil ir difundiendo Pepa esa idea de que existe un gran movimiento soterrado un gran voto oculto que les llevará según ellos

Voz 1727 36:07 dar la sorpresa el veintiocho de abril tampoco te vas a aburrir tú Javier gracias un abrazo estando Patiño qué tal Patiño buenos días qué tal buenos días una campaña llena de novedades tiene muchas peculiaridades desde luego para quienes llevamos muchos años en esto y hemos visto pasar por delante muchas campañas estas peculiar estamos a pocas horas del inicio oficial tres partidos no han presentado programa como tal hay propuestas pero sobre todo hay uy

Voz 5 36:34 ver muy marcado en cada una de las formaciones sea eso lo hago muy marcado como decías nuestros compañeros comentaban por ejemplo que Ciudadanos no tiene programa damos fe hemos pinchado en su página web y sale error supongo que lo metáfora y sin embargo

Voz 0866 36:51 hay líderes pero hay dos partidos que digamos cumplió con la tradición no y mantienen dos documentos de quinientas de cien páginas cada uno PP Unidas Podemos quinientos las propuestas el primero doscientas sesenta y cuatro el segundo da la impresión de solidez digo da la impresión porque luego vemos que tampoco rascas y tampoco es muy sólido y también de que hay un equipo detrás si ponemos dos ejemplos de campaña presidencialista que como la que estamos digamos asistiendo en España tenemos a Obama tenemos a Macron los dos presente no programe los dos se pueden consultar en internet como decía antes Ernesto ahora hay propuestas se pueden simplificar Se pueden improvisar

Voz 0587 37:28 con cada día que pasa lo que pasó ayer que arriba

Voz 0866 37:30 era hizo una propuesta sobre los autónomos que ya estaba incluida las propuestas de Abascal

Voz 1727 37:35 y pasa lo que le va a pasar a la Comunidad Valenciana Talens bon día bon día Pepa que también diez de campaña y que tenemos que dar su sitio pese a la aplastante presencia de la campaña para las generales esta noche también inaugurada Isaí campaña electoral si en las

Voz 0141 37:51 selecciones autonómicas han adelantado por primera vez en la historia de la democracia valenciana la indecisión va a ser la enemiga abatir la campaña comienza hoy con fiestas cenas actos en la calle además una simbólica pegada de carteles y el uso de las redes sociales estructura en dos bloques el de izquierdas con los socialistas Compromís y Podemos que buscan reeditar el Pacto del Botánico no se iban a hacer mucho daño entre sí por esa hipotética alianza tras las elecciones pero sí que Compromís busca presidir el votante que no sean los socialistas como hasta ahora Podem ahora sí que que entra en el Gobierno el otro bloque el de derechas también Fran dictado la irrupción de Vox es una novedad junto a Ciudadanos y el PP que quiere ser mayoritario divide al electorado los tres partidos no descartan un pacto andaluza tras la selecciones y mañana La Ser organiza como siempre el primer debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Generalitat y por último la importancia de la Comunitat es palpable Pepa los líderes nacionales van a venir varias veces por citar algunas visitas Pablo Iglesias el día diecisiete Abascal el veinticinco y el día veintiséis coinciden en Valencia Sánchez cansado y Rivera para cerrar la campaña

Voz 1727 38:51 buena campaña compañera gracias a un beso

Voz 0141 38:53 otro Baratillo

Voz 0542 38:59 y ahora el momento tu piel lo sabe con la dermatólogo Cristina Eguren para responder a esas preguntas que todos nos hacemos iba a acabar con los mitos como saber si me antiarrugas no es una simple tratante bueno hidratar la piel es una rutina básica a lo largo de la vida de una mujer pero puede no ser su

Voz 0141 39:14 eficiente podemos saber que nuestro tratamiento

Voz 0542 39:17 diario no es una simple hidratante porque contiene ingredientes capaces de aportar a la piel componentes que va perdiendo con el paso de los años que interesante qué tipo de ingredientes por ejemplo si me refiero a ingredientes como el pro reconoce que ayudó a mantener la estructura de la piel aportando firmeza o como el próximo Lan una molécula desarrollada por L'Oréal con eficacia demostrada en la corrección de arrugas además de otros ingredientes

Voz 1727 39:39 hoy función principal es hidratar los ingrediente

Voz 0542 39:41 The son importantes pero también habrá que tener en cuenta la cantidad claro en L'Oréal Paris no sólo cuidan que estén presentes ingredientes ansiedad sino también que se encuentra en las cantidades óptimas para que los productos sean eficaces

Voz 4 39:52 hay muchas preguntas Isona tu piel tienen

Voz 29 39:54 las respuestas entra en L'Oréal Paris punto es

Voz 30 39:56 descubre las todas L'Oréal París

Voz 1727 39:59 por qué todo lo valemos

Voz 5 40:05 diez árboles

Voz 6 40:07 diez muestre mía pestes es un jardín perfecto para tu jardín vas perfecto cuenta con Still ahora con las mejores ofertas encuentre tu tienda especialista en style punto es

Voz 31 40:19 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos las mejores ofertas para viajar en familia este verano

Voz 32 40:26 este ocho de mayo ahorrar hasta un seis por ciento de descuento

Voz 1450 40:29 dinos espectaculares además niños gratis

Voz 32 40:31 durante este buque con nosotras y reserva

Voz 31 40:34 ya tus vacaciones en familia en Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras vidas

Voz 33 40:38 pues Protos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets pero otros hacer tras

Voz 1450 40:45 puede haber sido siempre la madre más moderna

Voz 34 40:47 la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yo ojalá Si a las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ya te contesta para Tegui puente Anselmo abedules tren

Voz 5 41:01 hay dos te has preguntado si ser madre compensa ya puedes

Voz 6 41:06 dar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa ocho

Voz 33 41:15 cambiar la forma de conducir lanzando un coche cien por cien eléctrico equipado con la última

Voz 3 41:19 que Nokia parece difícil pero lo difíciles que no aprovechen las ayudas de Nissan y del Gobierno para conseguir tuvieran Liz el eléctrico más vendido del mundo tener un Nissan Leaf cien por cien eléctrico nunca había sido tan fácil informa tanto concesión

Voz 33 41:33 Mario Nissan Innovation Adigsa

Voz 5 41:36 fresco tiramos hoy entrecot de ternera Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés tierno de animales alimentados de manera natural rito frescos de El Corte Inglés fresco todo sale mejor alimenta tu vida en la Cadena Ser esta mañana la actualidad va sobre ruedas de la caravana electoral

Voz 1727 42:24 al viaje que muchos españoles emprenderán como siempre mañana es Viernes de Dolores llega la Semana Santa quién puede Se va

Voz 5 42:32 el viaje puede Se va al pueblo

Voz 1727 42:35 otros se quedan aquí muchos movimientos en la carretera queremos que al estudio a Bartolomé Vargas fiscal coordinador de Seguridad Vial buenos y ha anunció esta mañana cuánto vamos que además de las precauciones habituales las que siempre hay que tener en cuenta ponernos al volante el alcohol las drogas el cansancio cuando hay quince millones y medio de desplazamientos previstos en Semana Santa hay uno que es muy importante el teléfono la distracción al teléfono el fiscal quiere que se averigüe no cuando hay un accidente si quién conducía había tendido una ya

Voz 10 43:10 así que es verdad es que el móvil que es una herramienta excelente de comunicación de posibilidades se convierte cuando se utiliza conduciendo en un arma letal en un arma insolidaria se convierte pues en definitiva en la en la tragedia no

Voz 1727 43:24 hay muchas en calidad de vida

Voz 10 43:26 el uso del móvil accidentes debidos al uso del móvil el móvil se convierte en un apéndice en un apéndice que va con el conductor no realmente pues lo que hemos hecho o que hice ayer es un oficio a todas las policías del país todas las policías de tráfico para comunicarles que hay una circular de la fiscal general del Estado que posibilita en su interpretación en la que hacer la fiscal general del Estado fundada

Voz 1727 43:52 qué se puede acudir a la autoría

Voz 10 43:54 judicial para pedir el acceso a los datos de tráfico no al contenido de las llamadas a los datos de tráfico a que me refiero se ha producido un accidente hay que determinar la causa puede ser la distracción puede ser el móvil ya en este caso pues las policías mandan ofició la juez explicando la necesidad de acudir a los datos del móvil a las llamadas número de llamadas duración de llamadas con eso basta para poder hacerse a la idea de que la causa determinante ha sido el uso del mono

Voz 1727 44:22 cuando leí la posibilidad perdón ya sí

Voz 10 44:25 termino Pepa con todas las garantías el fiscal defiende las garantías lo pide la policía el fiscal informó a continuación porque es un garante de las garantías tener

Voz 1727 44:34 hemos el chip de las garantías si se me permite la expresión

Voz 10 44:36 de las garantías procesales con la garantía de la proporcionalidad de la necesidad de la medida etcétera etcétera

Voz 1727 44:42 pero se ha abierto es herramienta de investigación que es muy importante cuando era noticia ayer me pregunté pero las aseguradoras no se encargaron ya porque claro determinó

Voz 10 44:50 la causa un accidente es muy importante con de seguros

Voz 1727 44:53 promedio irá determinar quién ha sido el responsable es fundamental claro para saber quién paga las aseguradoras no podían hacer este tipo de gestiones esto no lo hacía nadie ahora

Voz 10 45:05 no vamos a ver en proporción muy diciendo que indemnizar es muy importante pronto en cantidades justas a las víctimas para alguna las económicamente Dante esenciales la persona víctima de accidente de tráfico con una depresión y sin trabajo pues nos podemos imaginar hasta qué punto es imprescindible indemnización pero de lo que se trata de este investigar las causas del accidente que es una tarea que son la vía exclusivamente policial y que está en juego la aplicación de la norma penal que es una norma tuit iba también a los accidentes de tráfico esa es la finalidad se abre como digo esta posibilidad para las policías que es muy importante porque insisto hay mucho uso del Mall vengo de la carretera de La Coruña de un accidente de tráfico en El Burgo ha especulaba con el taxista será uno que iba con el móvil estaba allí estaba la policía no ha estado a lo mejor yo la tragedia ojalá que no

Voz 1727 45:53 no se puede determinar si quién sea iba utilizando el manos libres porque eso es perfectamente legal

Voz 10 45:59 sí es legal el manos libres que ocurre que el manos libres cuando uno va va en el manos libres metido en una enorme discusión con su pareja con la sufre trabajo contar pues también puede distraerse si es una conversación reiterara en la que uno se abstrae y está visualmente viendo viendo perdón no viendo ya no ve ya lo que hace estar metido en la en la en la discusión la conversación llega la distracción que es letal porque muy pocos segundos en muy pocos segundos originan la tragedia esta cultura es imprescindible esa educación como hace siempre un fiscal especialista como yo aquí he estado Pilar Martín también esta mañana estamos en todas las estrategias educativas preventivas disolución Antonio la educación es clave pero también lo es la investigación es también el derecho penal es lo que hace las policías detrás

Voz 1727 46:46 o sea que es legal es legal el uso del manos libres pero creo entender que el fiscal le parece que no se parece que depende que no se debe usar partiéndose de precio hay depende no hace posible

Voz 10 46:59 momentito es muy escasa voluntad se puede meter uno en una conversación en la cual ya aunque ésta no es como el móvil que que que que pierdes la la la visión clave de lo que ocurre a través del parabrisas no es eso el manos libres cuidado es distinto y además es legal porque es ilegal utilizar el móvil y además pierdes puntos no que es lo que qué es lo que ocurre que si insisto te metes en una conversación edad te abstrae es ya realmente no estás viendo vistas riesgo tú los ocupantes y los demás porque el tráfico es interdependiente es un ejemplo de sociedad interdependiente todos dependen de todos era social que debe prevalecer ahora que está la campaña electoral ojalá que sea tolerante y respetuosa

Voz 1727 47:38 hay también una sociedad tolerante en el tráfico de otra era

Voz 10 47:41 ante que es el que no piensa en los temas iba exclusivamente obcecado en su idea en su plan en su finalidad

Voz 1727 47:46 alguien que conduce frecuentemente es Esther