Hoy por Hoy (11/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:06 el Tribunal Supremo rechaza la puesta en libertad de los ex dirigentes catalanes que están en la cárcel y que se presentan a las elecciones generales Alberto Pozas

Voz 0055 00:16 el Supremo explica que aunque estén en prisión sin fianza se han podido presentar a las elecciones y eso demuestra que mantenerle entre rejas no vulnera según los jueces su derecho a la participación política son cinco de los nueve presos del pluses que estarán en las listas de Esquerra percate Oriol Junquera Raül Romeva Jordi Turull Josep Rull Jordi Sanchez el Supremo recuerda que sus derechos tanto los de los políticos como los defensas están respetando en este juicio y asegura que no es asumible dejarles en libertad y arriesgarse a que ese escape mientras se celebre el juicio

Voz 1727 00:42 gracias Alberto y es que esta próxima medianoche empieza oficialmente la campaña electoral Antonio Martín buenos días

Voz 3 00:47 buenos días Pepa así hasta ahora interviene el secretario de

Voz 1605 00:50 iniciación del PSOE también ministro José Luis Ábalos en un acto en Valencia un acto en el que de momento está defendiendo la necesidad de que salga un gobierno estable de los comicios del día veintiocho ahí está Juanma Graner buenos días

Voz 1217 01:03 buenos días sí porque con las cosas de comer no se juega ha dicho el ministro Ábalos al PP convertido en eje de este desayuno del Forum Nueva Economía porque primero porque recurrió este acto el PP por electoralista cuando está cerrado desde hace meses ha dicho el ministro pero segundo y principal porque según Ábalos se ha instalado en el no contra todo lo que haga el Gobierno amparándose en un patriotismo falso que pone en riesgo al país le escuchamos sólo hay obstrucción

Voz 4 01:25 yo suelo el boicot a costa de los intereses del país y eso no es patriotismo le llamen como la llaga las manifestaciones que hagan tiene las banderas que hagan no hay bandera que cobra tanta vergüenza hay tanta irresponsabilidad

Voz 1217 01:42 según Ábalos el veintiocho de abril nos jugamos democracia convivencia yeso eso no puede ser ni con bipartidismo imperfecto Nickon multi partidismo caótico

Voz 1275 01:52 más cosas Greenpeace ha desplegado una gran pancarta en uno de los rascacielos de Madrid de la torre de Colón recuerda a los partidos a pocas horas como decimos del inicio de la campaña electoral que tienen el futuro del medio ambiente en sus manos

Voz 5 02:03 en esa plaza está Pascual donante adelante

es sumamos del exterior que la agencia Reuters está contando ahora que el presidente de Sudán ha presentado su renuncia miles de personas llevan desde el pasado sábado concentradas frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas de ese país para pedir precisamente que se vaya el ejército de Sudán esta también desplegado desde esta madrugada en distintas avenidas de la capital Jartum hice espera también que dicen un anuncio a lo largo de la mañana de hecho la televisión pública esté emitiendo ya música militar

Voz 0785 03:01 SER Madrid

Voz 1275 03:04 en Madrid la Comunidad ha iniciado los trámites para incoar un expediente sancionador a la residencia Los Nogales donde tres trabajadores han sido denunciados por la Fiscalía por malos tratos a dos ancianas un expediente que en todo caso no se va a resolver hasta que acabe la investigación judicial en marcha en Hoy por hoy Gustavo García de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha recomendado a las familias que busquen centros donde se permite hacer quejas porque síntoma dice de buena salud y aboga por establecer más mecanismos de control y de supervisión en las residencias

Voz 7 03:30 y luego está claro la responsabilidad en centros de velar para que estas cosas no ocurran yo siempre creo que se puede mejorar los mecanismos de supervisión de control garantizar que el trato es el adecuado pero ojalá pudiéramos evitarlo pudiera dedicar todas estos estos hechos pero bueno la maldad humana es es muy difícil lo controlas

Voz 1275 03:51 jóvenes Lequi la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo donde acusan a la Comunidad de Madrid al Gobierno regional de obstaculizar el acceso al aborto a las mujeres inmigrantes sin papeles que están en situación de especial vulnerabilidad ha documentado los casos de seis mujeres algunas de ellas víctimas de trata y explotación su al que se encontraron con muchas trabas y restricciones en los centros de salud de la región Stephanie Molina de jóvenes Link

Voz 8 04:15 en todo el mundo en las mujeres migrantes se enfrentan a obstáculos para acceder a los servicios de salud en concreto se enfrentan a obstáculos para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva España pues lamentablemente en decepción y con esta queja que hemos presentado al Defensor del Pueblo solicitamos que se investiguen estos obstáculos que la institución del Defensor del Pueblo emita algunas recomendaciones para que esta práctica discriminatoria y los obstáculos a los que se están enfrentando Cesc

Voz 1275 04:47 mejora el tiempo en Madrid tenemos cielos despejados y nueve grado

Voz 1995 05:26 con minutos una hora menos en Canarias en los últimos años es hemos contado muchas cosas pero ninguna como la que sigue mira la probabilidad de que a una persona le caiga un rayo es una entre tres millones verán cuántos hombres y mujeres el tiempo hay en España cien doscientos cuentas probabilidades creen que hay de que a un hombre del tiempo le caiga un rayo es casi imposible bueno pues ha pasado y le ha pasado al meteorólogo de la Cadena SER

Voz 13 06:06 buenos días Toni vamos

Voz 3 06:09 nueve estoy vivo eh pero lo siento pero es obligada tantos años presidiendo el tiempo y éste no lo viste venir

Voz 13 06:20 se veía venir que iba a haber tormenta por la zona en la que me estaba moviendo de hecho en casi todo el país tenía que haber tormenta ese día lo que te puedo decir es que es imposible saber si va a caerle el Rayo a uno o al que tiene al lado

Voz 3 06:35 ya y menos la procesión la cabeza

Voz 13 06:37 precisamente

Voz 3 06:39 pero aquello en tu casa como es que caiga un rayo en tu casa

Voz 13 06:42 sí pues mira eso es la mala suerte de la Lotería no me va a tocar ni la primitiva tampoco pero que tenga que llamar al seguro oí e ir de culo con perdón de la expresión para poder ir haciendo todos los partes de las incidencias sí que he tenido esa esa buena suerte o mala suerte es un un rayo que cayó en el edificio oí vaya como suele ser habitual al que le haya caído un rayo en su casa o en su edificio pues un montón de afectaciones porque lógicamente se puede Put tú puedes eh minimizar los efectos de un rayo sea pagas el diferencial de la casa Si tienes desenchufa todos los aparatos pero siempre esa gran diosa cantidad de energía que entra por un único punto com hiciera de pararrayos algo acababa sufriendo por tanto es lo que me ha pasado a mí

Voz 3 07:25 las marcas Luismi que cuando lo has dicho que por cierto estamos esperando a que llegue el perito el perito seguro cuando es seguro decir no que soy de La Ser nos da cierto cachondeo si mira me he acordado de aquí

Voz 13 07:45 Ello de cuando me pongo malo que dice pues vaya hombre del tiempo que no sabe qué va a hacer frío llevar resfriado yo siempre digo lo mismo oye que los médicos y las doctoras también se resfriado eh

Voz 3 07:54 ya tú crees que esto es un un mensaje que mira Toni te voy a hacer

Voz 3 08:11 ya bueno Luismi todavía no se han habido más allá de los daños que provoca un rayo le entre los electrodomésticos todo apunta que no

Voz 13 08:21 que no tenga solución eso sí el susto de la familia que vamos todavía dura mi hijo por ejemplo desde ese día que ha habido alguna tormenta más pues ya veo un rayo

Voz 3 08:30 soy pobre pobre bueno lo importante lo importante es que te arreglen todos los seguro bien pero lo importante para los demás Luismi cómo se presenta el tiempo para Semana Santa ya que estamos

Voz 13 08:42 pues a ver la Semana Santa lógicamente para lo que es el grueso de Semana Santa falta justamente una semana si entendemos lo gigante por Jueves Viernes Santo e incluso luego ya nos vamos al lunes de Pascua en algunas comunidades autónomas por tanto desde hoy hasta ese lunes quedan diez días la previsión a tantos días es francamente poco fiable pero sí que es cierto que hay orientaciones que nos dice esa orientación esa ese a grandes rasgos ese tiempo de los próximos días Toni pues que este fin de semana el tiempo va a ser tranquilo subirán algo las temperaturas probablemente el lunes y martes llueva algo con bastante más viento en zonas de Galicia Asturias y Castilla y León en el resto del país por tanto incluido incluidos los archipiélagos prima de Semana Santa tranquilos it parece ser que justo el Jueves y Viernes Santo lo iremos siguiendo eh el tiempo va a ser bastante más revuelto con la llegada ayer de lluvias de tormentas de viento fuerte subida subidas de temperatura para volver a bajar el viernes aquí muy posiblemente el mismo Viernes Santo por la tarde sábado y domingo de de ya de bueno de para acabar Semana Santa en la mayoría de comunidades pues a finales de Semana Santa el tiempo más tranquilo otra vez

Voz 3 09:49 pero vaya vamos a estar aquí cada día para poder

Voz 13 09:52 lo explica en mi casa espero sólo te digo que espero que no caiga otro rayo porque sino rompo estadística así libro directo

Voz 3 10:00 los buenos días no podría resistir es que es fantástica pero nadie había es que al hombre el tiempo le ha caído un rayo decir es maravilloso

Voz 13 10:11 a los que nos gusta mucho esto porque claro está el meteorólogo meteorólogo o comunicador comunicadora que no le gusta mucho la meteorología pero se dedica a explicarlo y los Samuel los frikis como podría serio hay una serie de elementos que nos gustaría ver en nuestra vida unos un tornado otra es una gran granizada o pedrisco y otras que veamos caer un rayo cerca pues mira el tornado ya lo he podido ver el granizo también me faltaba el Rayo pues ya lo tengo

Voz 3 10:35 Luismi que vaya bien todo porque ahora empieza no se callar la fachada del Partido Popular distintos tema poco distinto que llegue el del seguro que te arreglen todo en casa otros vecinos la noticia esta ahora que les adelanta la Cadena SER es que el tiempo ha caído perdone pero sí al eh

Voz 13 10:53 es que es así tal y como lo dices

Voz 3 10:55 un abrazo miran de Luismi venga igualmente de muchos

Voz 1995 10:58 ya saben que bueno pues estamos en Semana Santa estamos cerca y los el tiempo no se comprometen pero parece parece que vamos a tener unos días buenos por delante en fin no tienen ustedes la sensación de que justo durante la campaña electorales

Voz 14 11:11 Justo cuando dejamos de hablar de lo importante

Voz 1995 11:16 queremos hablar de ciencia nos gusta hablar de ciencia debemos hacerlo y posiblemente tengamos que hacerlo mucho más a menudo porque es el ámbito más ilusionante de todas las actividades humanas ahora mismo deberá crean ayer ya saben seguro hacer la primera fotografía esto que asistencia ficción no lo valoramos idem de todas las noticias que les contamos todos los días parece una más pero no lo es es una proeza se pudo ver la primera fotografía de un fenómeno deducido por Einstein deducido hace más de cien años el agujero negro es una foto que emocionado científicos de todo el mundo escuche la emoción en la voz de José Luis Gómez que es el del Instituto Astrofísico de Andalucía

Voz 15 11:54 esto no ha sido un efecto de ningún tipo de observación sino que es realmente la imagen de m ochenta y siete convirtiendo a los agujeros negros de un concepto matemático

Voz 3 12:05 te hace cien años este idearon eso en algo tangible real

Voz 1995 12:11 este es muy emocionante la ciencia tiene mucha emoción mucho de asombro esto pasó ayer pues que mucho más hay grandes adelantos científicos que mejoran de verdad la vida de la gente que se llevan a cabo aquí en España insisto en que hoy vamos a hablar de lo importante desde ayer un equipo español ligado liderado el el bioquímico Mariano Barbacid dio un importantísimo salto adelante la cura de una de las enfermedades de peor pronóstico que existen el cáncer de páncreas así lo contaba nuestra compañera Laura Marcos

Voz 0202 12:41 es uno de los tumores más temidos y que más tarde se diagnostica el cáncer de páncreas mata al noventa y cinco por ciento de los enfermos es más letal incluso que el de mama aunque sí

Voz 1995 12:51 qué les contamos muchas cosas buenas muchas cosas que quedan atrás en ese relato siempre lleno de cenizas idea cenizas de la actualidad pero creemos que hoy hoy que comienza la campaña es imprescindible tenerlas al al primer plano ponerlas delante de todos los demás Javier Gregori el hombre de la ciencia en la Cadena Ser muy buenos días hola buenos días es que les contamos muchas cosas buenas a los oyentes y parece que quedan detrás de de siempre quedan tapadas por esa gran gran fuente de actualidad que es la actividad política o judicial pero contamos cosas muy buenas y además que es

Voz 0882 13:25 semana van a pasar a la historia de la humanidad no esta primera fotografía que decías de un agujero negro van a venir más como hemos contado esta mañana esto no termina aquí también pues esto a la lucha contra el cáncer de páncreas es salvar miles de vidas es un avance español tenemos mira en España el buque insignia de la ciencia se llama CSIC precisamente la rueda de prensa los negros se celebró en Madrid en la sede histórica del CSIC es la aquí destitución del mundo en mayor producción científica como si esto en número de publicaciones en revistas científicas de impacto como Nature Science además también tenemos el CNIO que es por ejemplo el Centro de Investigación contra el Cáncer uno de los tres más importantes del mundo y sin duda el más importante de España somos números uno en Matemáticas Astrofísica Biomedicina ahora mismo en las Islas Canarias está el telescopio

Voz 9 14:15 el más grande del mundo el más grande

Voz 0882 14:19 mundo construido puede España es que habría Calleri casi todos los informativos Colón

Voz 3 14:23 bueno haciéndola haciéndola que lo que se ve

Voz 0882 14:25 propio nadie lo ha visto nunca antes pero y lo hemos pedido

Voz 1995 14:28 Javier que que pongamos nombres y apellidos a todas estas cosas en las últimas semanas han coincidido dos casos médicos en los que equipos españoles consiguieron curar del todo a dos personas con gravísimas dolencias que hace tan solo unos años hubieran muerto

Voz 3 14:43 sobre en Málaga y un bebé en Barcelona verdad

Voz 0882 14:45 pero así es el caso de Barcelona es fíjate hace un par de años los médicos pidieron por favor a los responsables políticos de la Generalitat que en esas pruebas tan importantes de la les análisis de sangre de de una muestra del talón pues si incluyera también al detectar a posibles niños burbuja afortunadamente el responsable político el conseller de aquella época dijo que si esto sea incluido se ha hecho miles de pruebas de talón ha salido uno se ha detectado en lo más precozmente que sepuede pues que niño burbuja con lo cual es el aislado completamente ya desde el principio con lo cual evitamos que haya una infección grave y que el niño pueda morir ya además buscamos un donante porque agosto sólo con un trasplante de células madre se encontró enseguida Ig gracias a un donante a las células madre del cordón umbilical de un donante este niño está prácticamente ya curado en Málaga fíjate por primera vez una operación pionera en el mundo un niño un

Voz 1995 15:37 avala este caso diecisiete años con un tumor

Voz 0882 15:40 en la parte izquierda del cerebro que es donde está el lenguaje si extirpa el tumor si lo sacas en lo deja sin habla pues han trasladado la parte del lenguaje a la derecha del cero

Voz 1995 15:50 trasladado a la par de algunos médicos en España

Voz 0882 15:53 qué vamos a hablar con los que vamos a hablar

Voz 1995 15:55 no segundos han conseguido trasladar la parte del cerebro dónde está el habla de un lado a otro para que no lo perdieron es ciencia ficción

Voz 0882 16:04 bueno es cierto made in Spain

Voz 1995 16:09 en unos segundos como hoy empieza la campaña y nos olvida lo importante vamos a hablar con los doctores que han realizado esas dos provincias no se vayan

Voz 3 17:29 ahora automático marca

Voz 18 17:32 noventa y cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 19 17:42 estaba usted en una casa encantada

Voz 20 17:44 exactamente puso una grabadora y que grabó y ponía tuvo miedo

Voz 3 17:50 estamos clásico afonía

Voz 19 17:55 a ver a ver a ver a ver a ver

Voz 21 17:57 no pero eso no es uno se componía es Pepa Bueno como plató bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta la Cadena SER yo como pues por qué es que en la cabina ser hay en todas partes

Voz 3 18:09 claro

Voz 22 18:10 que nos escuchen todo tipo de cosas

Voz 23 18:13 las

Voz 2 18:30 porque comparte la actualidad cuando podemos llevar Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

el tema es el se han empezado mano estamos en precampaña en unas horas comienza la campaña electoral y esta mañana hemos decidido hablar de cosas que de verdad preocupan a la gente en cabeza de esas preocupaciones supuesto está la salud

Voz 3 20:58 según Javier Gregori que Serge Federación la Cadena buenos días hola buenos días desde Málaga

Voz 1995 21:04 se escucha al doctor Pedro Serrano es el jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario regional de Málaga Pedro muy buenos días

Voz 30 21:12 bueno días también vamos a hablar con

Voz 1995 21:14 pero eso que es el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y de deficiencias de Pediatría del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona Pere muy buenos días

Voz 5 21:23 hola buenos días estoy aquí al final

Voz 1995 21:25 al al final lo importante es la salud

Voz 5 21:30 pero si realmente como antes comentabais muchas veces hay mucho ruido en toda la información que recibimos en el fondo lo que seguro que nos une a todos es los problemas de salud desafortunadamente pero por qué

Voz 1995 21:42 no hacemos sea porque no sacamos más pecho lo que vosotros hacéis son proezas que van a pasar a los libros de historia porque en este país no no sacamos más pecho Pedro por la gente que se

Voz 15 21:53 Patil Kubrick Se rompe las manos abriendo

Voz 1995 21:56 un camino que es una esperanza y una luz para el resto de la humanidad

Voz 30 22:00 bueno creo que que en una sociedad perfecta esa esa sería las verdaderas prioridades no lamentablemente no nos encontramos en ese escenario pero el hecho de que se produzcan de forma eventual programas de esta naturaleza no dice que quizá estemos en el en el buen camino

Voz 1995 22:18 pues nada vamos a empezar a contar de verdad algunas de las maravillosas cosas que estos doctores han conseguido vamos a empezar por Barcelona doctores Derek es un bebé que nació eran bebé que nació con una gravísima inmuno deficiencia cómo cómo era su vida doctor bueno tener

Voz 5 22:35 que fue detectado a los once días de vida bueno al nacer se le hizo la prueba del talón que se realiza a todos los recién nacidos en España y que en Cataluña incluye la ineficiencia combinada grave la enfermedad del niño burbuja llegó a nuestra unidad como niño externamente San no con once días de vida pero con unos resultados analíticos que confirmaban este diagnóstico y que por tanto lo obligaban a ingresar en una unidad de aislamiento en este caso la de la de trasplante de de P tú sabes hematopoyéticos de nuestro centro para evitar que cogiera cualquier enfermedad cualquier infección que para nosotros sería venal banal pero para él le podría llevar a la muerte

Voz 1995 23:10 el niño burbuja no suena aseguró que sonará el caso de David better eh vamos a escuchar a la madre de Binter

Voz 0137 23:17 hablar sobre cómo había sido la vida mi hijo David nació en mil novecientos setenta y uno y fue diagnosticada al nacer con inmunodeficiencia combinada severa a David le metieron en una burbuja ya a medida que fue creciendo también creció su burbuja en mil novecientos ochenta y tres surge algo nuevo un transplante de médula desafortunadamente surgieron complicaciones a mi hijo no le funcionó el trasplante en febrero de mil novecientos ochenta y cuatro David falleció

Voz 1995 23:41 bueno es un caso que conmocionó a la opinión pública han pasado XXXV años de la muerte del famoso dominio burbuja doctor Soler esté hubiera sido el destino de Derek

Voz 5 23:53 sí de hecho aunque las cosas han mejorado muchísimo desde el caso de de David evidentemente los resultados del trasplante incluso en los niños que se diagnostican a raíz de una infección de enfermedad grave que era lo más habitual antes del cribado ha mejorado muchísimo y hemos obtenido resultados que comparado los hace veinte años ahora son incomparables reabría son muchísimo mejores es evidente que persistía una mortalidad inaceptable alrededor del cuarenta veinticinco treinta por ciento según el tipo de Creative trasplante en estos niños ahora con el cribado la cosa ha cambiado absolutamente realmente los diagnosticar precozmente los trasplantados en una situación ideal la supervivencia llega alrededor del noventa y seis porción

Voz 1995 24:32 porque en el caso del tiene ahora trece meses verdad

Voz 5 24:35 correcto y está completamente curado está prácticamente curado desde que se trasplantó hace ya diez meses su evolución en patológica inmunológica el trasplante ha sido excelente no ha presentado ninguna complicación sus números digamos son absolutamente normales y lo que estamos haciendo ahora es reintroducir lo un poco a la vida normal en breve empezará su programa de vacunación evidentemente adaptado a los que no podido recibir hasta ahora y posteriormente a la vacunación la idea es iniciar la escolarización que en este caso con con trece meses la simplemente acudirá a la guardería

Voz 1995 25:07 no les parece maravilloso B asombrosa asombroso que antes los niños se morían y la vida a más imagínese en una burbuja sin poder tener contacto bueno pues desde que está me gusta mucho la prudencia del doctor

Voz 0882 25:21 prácticamente cura saber si yo quisiera preguntarles Si en desgraciadamente venimos de un escenario de crisis con recortes en la sanidad pública sí la mente hacemos también un llamamiento para que no se recorte más en este ámbito y que es el de los fondos necesarios a los científicos primero los científicos que investigan de forma básica las notorios a los doctores como usted para que sigan salvando vidas no es importante hacer este llamamiento ahora que estamos eh casi a punto de unas elecciones para que se aumente más no el dinero dedicado a la ciencia

Voz 5 25:54 realmente yo creo que hay que diferenciar lo que es la inversión en en investigación que realmente el aportación pública durante la etapa de la crisis ha disminuido muy muy llamativa hayan habido muchísimos pruebas para llevar adelante proyectos interesantes como comentaban en España hacen cosas realmente puntera si pioneras tras que a nivel asistencial probablemente sí que es verdad que los profesionales lo hemos sufrido pero se ha intentado mantener y habló al menos de de mi comunidad una atención similar a los pacientes es cierto que algunos programas novedosos se han retrasado los hecho de esfuerzo al menos yo creo que los profesionales tienen un papel importante en esto de de seguir manteniendo la la atención en el mismo nivel

Voz 1995 26:36 Pedro como profesional ustedes nosotros no pero ustedes pierde la capacidad de asombro cuando cuando Goya noticias como está como profesional todavía les asombra bueno

Voz 30 26:47 ya que perdamos esa capacidad de asombro per daremos buena parte de nuestra de nuestra vocación y nuestra dedicación a a la ciencia a la medicina no no no la perdemos nunca ahí de hecho en el caso del paciente de Málaga hasta cierto punto fue una sorpresa la buena respuesta a una técnica que de alguna manera era una técnica aún en fase experimental lo que lo que se intentó o no

Voz 1995 27:12 bueno vamos a hacer una una pequeña pausa y enseguida Pedro Nos va a contar yo insisto parece ciencia ficción es real ha ocurrido ha ocurrido en Málaga es es algo tan asombroso que a veces parece que no

Voz 3 27:23 no es real pero es cierto que en unos segundos nos cuentan

Voz 1995 28:17 con bueno venidas Don siete tampoco idílico eh

Voz 17 28:19 sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificada

Voz 2 28:34 el pasado historia es el referente para no repetir errores que viene tuvo Fernando

Voz 17 28:40 no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa en el resto no lo sabéis enterado que que nos arruinó culturalmente

Voz 2 28:47 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser yo por qué no

Voz 17 29:04 y qué estás haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 2 29:10 la Ventana séptima temporada John Carlin

Voz 3 29:18 la política es algo muy serio la Junta Electoral prohibió que los medios públicos este terruño utilizaran

Voz 19 29:24 el porque presos políticos pero

Voz 2 29:27 depende de cómo se cuenta este fin de semana en un programa de actualidad se utilizó hashtag era crisis Pili también puede ser los espectadores comentaban el programa con Pretty crisis sustitutivo de presos políticos soy garante

Voz 19 29:48 no os riáis hombre la actualidad también tiene su gracia hora25

Voz 2 29:53 variedad Ruíz buenas noches Ángels Barceló y ahora a ver quién sí

Voz 1995 31:57 aquí seguimos con Javier Gregori el corresponsal de la ciencia en la Cadena SER hablando con los autores Pere Soler y Pedro Serrano yo sé que hay más cosas que importa pero hoy que comienza la campaña electoral vamos a hablar de una de las que más importante de la salud Pedro nos quedamos doctor Serrano el nos quedamos con la idea de un de un cerebro que cambia de sitio cuéntenos exactamente lo mejor que pueda cómo fue esa operación

Voz 30 32:24 bueno lo primero que tengo que decir es que es realmente esto de que ya hemos trasladado el área de lenguaje a al al otro hemisferio en realidad quién ha trasladado el área del lenguaje ha sido el propio paciente me explico Se trata de un paciente de diecisiete años que desde los seis años sufría de un signo epiléptico o originado por un tumor en principio benigno pero muy mal localizado estaba asentaba sobre el área de la comprensión del lenguaje el área de Berni que en el hemisferio izquierdo y además este tumor Le estaba ocasionando un síndrome epiléptico refractario a tratamiento médicos quiere eso decir que que con los fármacos disponibles era imposible controlar su crisis que se repetían practicamente a diario con con con las consecuencias del punto de vista de calidad de vida que todos podemos imaginar en en una persona que estaba en su periodo escolar no eh ya por los ocho años de vida se realizó una primera intervención necesariamente incompleta porque el gran problema era la secuela que de manera permanente ese podía originar si arrastrar vamos con con la extirpación del tumor también el aria primaria del lenguaje por lo tanto el tumor quedó en parte hay también quedó danos la crisis epiléptica aquí el problema por tanto no se había solucionado aproximadamente de nueve diez años después pues hallamos en una situación parecida el paciente seguía con muchas crisis epiléptica a partir de su tratamiento a pesar de su tratamiento con un tumor que además se había evidenciado que estaba en expansión que estaba creciendo y era necesario realizar una intervención quirúrgica pero no enfrentábamos al mismo problema es decir el tumor seguía en la vecindad o ha sentado en el área del lenguaje y el riesgo de una secuela después de la intervención con era era muy grande entonces pues la la la idea partió básicamente de utilizar una las capacidades innatas del cerebro que sabemos desde hace mucho tiempo fue de hecho fue descrita por nuestro compatriota Santiago Ramón y Cajal no hace ya más de cien años que es la neurona practicidad en Europa la otra cosa que la versatilidad que tiene nuestro cerebro es el único órgano de nuestra economía que que la tiene de asumir funciones que inicialmente no le competen pero que puede compensar la falta de funciona en otra zona esta negro practicidad es muy importante en los cerebros jóvenes en los cerebros de niños fundamentalmente

Voz 1995 34:54 o como digo es una cosa que

Voz 30 34:57 sucede de manera natural e ideas

Voz 1275 35:00 no en este paciente a lo largo de son nueve años

Voz 30 35:03 a través de técnicas de resonancia magnética funcional podíamos ver que ya se había empezado a organizar un área de lenguaje en el hemisferio derecho problemas que sea área del lenguaje no era no era funcional todavía dependía de su área primaria de lenguaje que estaba lógicamente en el hemisferio izquierdo y que era la que estaba comprometida por el por el tumor

Voz 1995 35:25 por eso doctor perdón sí tuvieron que operarle y esta es la parte ya despierto el paciente estuvo despierto durante la operación

Voz 30 35:33 si era necesario monitorizar la función lingüística durante la intervención quirúrgica

Voz 1995 35:40 estaban hablando con él precisamente para no interrumpir esta función

Voz 30 35:45 sí sí pero la la parte importante de este caso fue en la semana previa a la a la intervención porque de lo que se decidió hacer fue hacer una intervención en dos fases una primera fase en la que simplemente se hizo una crédito mía se colocó una manta de electrodos encima de la zona primaria con el objetivo de ello era poder inhibir esa zona queríamos reproducir la situación en la que iba a quedar el paciente después de que es extirpar el tumor cuando se inhibió esa zona del lenguaje el paciente que Dofasco no era capaz de hablar a pesar de que como digo ya si identificaba una zona hemisferio derecho que de motu propio a lo largo de esos día años de evolución de la enfermedad el paciente había desarrollado lo que hicimos a partir de ese momento durante una semana de terapia intensiva inhibir el área primas ya del lenguaje y hacer gimnasia de la otra era así de sencillo no de forma que el paciente progresivamente fue adquiriendo mayor capacidad para utilizar ese otro área en el hemisferio derecho

Voz 1995 36:44 me gusta mucho Pedro cuando dice es así de sencillo

Voz 3 36:47 bueno Gimnastica Lastras parte del

Voz 1995 36:50 el cerebro es que en realidad es como

Voz 30 36:52 no bueno nuestro neuropsicóloga Luis Muñoz lo explica de una manera muy muy muy muy llamativa y muy comprensible es como si a Nadal que absurdo Le aclaramos su brazo derecho y obligaron a jugar al tenis con la con la mano derecha no terminará siendo probablemente el mejor tenista del mundo otra vez pero con su mano derecha o algo parecido pasó con el lenguaje pero insisto nosotros no lo hicimos lo hizo el propio cerebro a lo largo de diez años nosotros lo que hicimos ponerle la guinda a ese pastel y a conseguir que ese área del cerebro fuera funcional

Voz 1995 37:27 pero déjeme déjeme que les haga una una pregunta ambos podemos cuantificar lo que ha costado curar a estos pacientes podemos hablaba Javier de recortes pero podemos cuantificar Pere es imaginable el coste de no curar a esos niños

Voz 5 37:41 bueno ahí está ahí está la clave todos nosotros realmente al tratarse de un programa que se implantó pionera en Europa en dos mil diecisiete en enero tuvimos que hacer todo este cálculo de de coste efectividad evidentemente porque sino las autoridades evidentemente no no se lo plantean independientemente de de que salvar una vida no tiene precio de hecho esa fue la respuesta de nuestro que en el momento en que se lo planteamos después es cierto de insistir muchos gobiernos previos a a parte de eso nosotros demostramos que el hecho de aplicar el cribado neonatal en todos los niños caso son Cataluña pues realmente exportable a todo el Estado es coste efectivo cuesta muchísimo más curar a los niños que transplantados después de que hayan pasado tiempo en intensivos de que tengan transplantes mucho más largos osea que en nuestro caso además aparte desde el tema moral evidente de salvar una vida cuando puedes hacer lo que para eso estamos los médicos aquí

Voz 1995 38:36 además de esos que sale a cuenta así que Pedro las cuentas el sentido común la humanidad dice que lo que deberíamos hacer es precisamente aumentar aumentar la inversión decir que estamos ahorrando es un poco como las rebajas cuanto más dinero gastamos más vamos a ahorrar

Voz 30 38:54 bueno yo estoy totalmente de acuerdo con con lo que decía el doctor Soler en nuestro caso también sale a cuenta porque llevamos diez meses desde la intervención quirúrgica el paciente no ha tenido ni una sola crisis epiléptica aparte de haber salvado su vida su calidad de vida pero es que el coste de un ingreso hospitalario por un statu epiléptico por ejemplo es tremendo esto no lo hemos evitado ya en estos diez meses digo dejando al margen la repercusión personal en calidad de vida del paciente que realmente lo que mueve a los médico pero incluso si no abordan desde el punto de vista de coste económico esto es rentable realmente

Voz 1995 39:32 pues voy a insistir una vez más Javier que empieza la campaña electoral será bueno como hay muchos mítines hay muchos encuentros si tenemos en portabilidad en teoría de acercarnos a los candidatos que proponen cosas que alteran mejoran supuestamente nuestras vidas hablan de ciencia pregúnteles por la salud pregúnteles por qué los recortes pregúnteles porque este año se han reducido un treinta por ciento la dotación que tiene la lucha contra el cáncer este país un treinta por ciento y eso tiene un coste tremendo a la larga y también sepan ustedes cuando caminen por la calle vivimos en un país donde puede tropezarse con gente como el doctor Pedro Serrano y su equipo ha dado una nueva capacidad es verdad que la plasticidad cero está ahí presente inventaba algo que ellos atribuyen al paciente pero que está en la imaginación de doctores como opresores que a través de hacer una prueba en un talón unos niños descubrieron que es mucho más efectivo mucho más rápido empezar a curarla en este momento hubiera muerto hace unos años ese ese niño hubiera muerto ahora es un niño que está prácticamente curado Javier debemos recordar que vivimos también en este sitio

Voz 3 40:34 sí para mí son los auténticos héroes más

Voz 0882 40:36 que los super héroes de las películas estos dos doctores para mí son héroes porque son capaces de salvar anillos va a personas y eso para mí es lo más importante el dinero sólo se justifica si salvamos vidas humanas con lo cual para mí son auténticos obreros y les doy las gracias por trabajar también hay incluso les doy gracias por por esa curiosidad que les lleva a a querer tanto a los seres humanos no

Voz 1995 41:01 Pedro Serrano jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario regional de Málaga Pedro muchísimas gracias por todo un placer dicha gracias al doctor pero eso les jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas eficiencias de Pediatría del Hospital Universitario Vall d'Hebron Barcelona Pere un abrazo y muchísimas gracias gracias a ustedes y si me permiten felicidades

Voz 5 41:20 tipo de de Málaga por su trabajo y a pesar de llevarse la contraria yo creo que tanto para Pedro como para mí los adiós los héroes son nuestros pequeños pacientes muchas

Voz 2 41:29 estoy de acuerdo y también doy la felicidad al equipo de personas abrazo muy grande a los dos

hoy por hoy con Toni Garrido

Este jueves desde las nueve una hora menos en Canarias

Voz 1995 46:30 de pronto en el garita vamos a hablar porque vivimos rodeados de policía vamos a hablar de todo lo que va a pasar a partir de las doce de la noche fotos imágenes eslóganes carteles caras photoshop vamos a hablar con dos de las cabezas mejor anuladas este mejor amueblada Si más creativas de este país Toni Segarra desde su atalaya en Barcelona sede habitual de su pensamiento infinito muy buenas

Voz 3 46:59 me he quedado muy bien falo Madrid a nuestro lado preparado para ejercitar la mente

Voz 1995 47:04 quedaros unas cuantas ideas magistrales Gonzalo muy buenos días

Voz 15 47:07 bueno días empieza a las ideas un día no han mostrado Atleti magisterio tiene quisiera más que yo haría la retransmisión en directo de la pegada de carteles del momento cero Circo ante una patria minuto no da para no es el primero

Voz 0882 47:18 hay sitio haciéndolas siguen retransmitieron

Voz 15 47:21 te digo que daba quince minutos muy divertidos con los sí

Voz 3 47:24 vuelvan el otro se pegan carteles Oiga sí hombre

Voz 1995 47:28 sí sí de hecho ayer hablamos con unos militantes de base que fue muy divertido porque hablamos con con tres militantes pero no dijimos de qué partido Toni cuando les oyes hablar pues la verdad es que no sabes están mucho más cercas más cerca unos de otros de lo que tú te crees bueno a partir esta noche se va a llenar todo de carteles de de de publicidad ese efectivas a publicidad se suele decir

Voz 0201 47:54 que la Cámara electoral sirve para no meter la pata que la Cámara ya está hecha yo creo que esto se ha acentuado muchísimo yo creo que llevamos años de campaña electoral y desde luego llevamos meses entonces es el digamos el el punto culminante en el que digamos se ponen sobre todo en este caso está usando la pusieron en la calle las caras y las marcas que no es poco porque a pesar de que lo que nos pensemos los que habitualmente la prensa o estamos la hora de oro que sea hay mucha gente que no que no está en este asunto y que no que no tiene Parker para el que la selección no tiene pensábamos y hay que recordar y recordar gran olvidemos que la primera campaña paralela estuvo que ponen su carita en el

Voz 3 48:33 en el voto para que el de relacionada El esto de que las ciudades Gonzalo se convierten en una especie de plato por las ciudades hoy cambian se transforman para anunciarnos para sugerir unos para recordarnos que estamos en campaña pero todo está lleno de publicidad desde esta noche

Voz 14 48:51 a ver por partes y eh

Voz 15 48:54 a mí es que que las ciudades son el primer gran medio de comunicación que existe es un hecho las ciudades es que la la propia ciudad tiene a toda la audiencia yo personalmente y este es un tema que podemos abordar esa conexión en especial que vamos en directo de campaña a mí no me gusta la nación que tienen los políticos una policía no me gusta nunca yo creo que es como que la tiene miedo les apestan no no entiendo muy bien pues son capaces de coger dejar el espacio público licenciarse dejar que lo gestione otro para que el dinero se lo lleve otro pero es tu espacio no no lo he entendido nunca eh

Voz 1995 49:24 esta semana de hecho hemos sabido que en París después de setenta años de monopolio en las vallas publicitarias del metro y de la ciudad en van a van a someterse a un concurso

Voz 15 49:33 su único para una para sugestión publicitarios que una acosaron de las cinco empresas más eh no sé más valoradas del mundo de las cinco dos son publicitarias Google y Facebook dos ergo el negocio de la publicidad mucho dinero yo digo pero pero porque dejas tu ciudad sea si vas a comercializar tu ciudad Si vas a poner tus espacios al servicio de las marcas porque dejas un tercero se haga millonario no lo haces tú porqué licencias porqué dejas pues no no sé cómo

Voz 3 50:00 por qué dejas que un intermediario yo digo yo