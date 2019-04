Hoy por Hoy (11/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

todas las noticias de esta mañana con Antonio tiene muy buenos días

Voz 0228 00:10 buenos días Toni es noticia de hace unos minutos el partido socialista acepta participar en un debate electoral a cinco es decir incluido Vox en televisión amplía José María Patiño

Voz 1108 00:18 el comité electoral del PSOE acordado en efecto la plena disponibilidad de Pedro Sánchez a participar en ese debate a cinco el próximo día veintitrés de abril era la cadena privada de televisión estará Vox porque según explica el comité en un comunicado Se tratan de las fuerzas políticas que presentan candidaturas en todas las provincias y que según la encuesta preelectoral del CIS conocida esta semana superan el diez por ciento de intención de voto a nivel

Voz 1646 00:42 nacional el PSOE aclara que apuesta por

Voz 1108 00:45 la pluralidad y que ni ellos como partido ni Pedro Sánchez vetan a ningún candidato por muy lejanas que sean

Voz 1646 00:50 sus ideas creen que los debates Enríquez

Voz 1108 00:53 la democracia sin embargo Antonio nada se dice de una eventual cara a cara entre Sánchez y Pablo Casado por lo demás

Voz 0228 00:59 la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes tendrá que ir a juicio por el caso Máster la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 01:07 Cifuentes en efecto se va a sentar en el banquillo de los acusados sus recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid han sido rechazados con un argumento principal para los magistrados son palabras textuales Cristina Cifuentes exhibió públicamente el documento in veraz que había inducido a confeccionar siendo plenamente consciente de su falsedad porque era sabedor como nadie que no había llevado a cabo el trabajo de fin de máster dicen los magistrados que no existe por tanto conculcación del derecho a la presunción de inocencia junto a Cifuentes semana asentar María Teresa Feito hice Cilia Rosado el cuarto era Enrique Álvarez Conde pero su fallecimiento hace doce días ha extinguido su presunta responsabilidad penal

Voz 0228 01:47 nueva sesión en marcha esta hora del juicio del proceso independentista distintos agentes de la Policía Nacional están relatando la pasividad de los Mossos d'Esquadra durante el uno de octubre está matizando también el relato que han hecho las defensas sobre la resistencia supuestamente pacífica de ese mismo día vamos al Supremo informa Alberto Pozas

Voz 1087 02:03 el tribunal escucha los dos relatos del uno de octubre

Voz 3 02:05 de Jordi Cuixart Benet Salellas ha preguntado por los cánticos pacíficos de los votantes y el agente de Policía Nacional ha completado la frase recuerdo este alguna de las consignas

Voz 1 02:13 lo que cantaban cantaban votaré sí cantaban queremos votar cantaban somos gente de paz fuera de las parte de las fuerzas de ocupación

Voz 4 02:21 son terroristas asesinos fascistas

Voz 1 02:25 así critican también críticas

Voz 0228 02:26 ampara los Mossos pasivos ese día un agente está contando cómo se incautaron urnas pero una vez habían terminado las votaciones sin impedir por tanto el referéndum el fiscal coordinador de Seguridad Vial aclarado esta mañana en la SER que la policía sólo acceder a los móviles de los conductores involucrados en accidentes previa autorización judicial Bartolo

Voz 5 02:42 Vargas se puede acudir a la autoridad judicial a pedir el acceso a los datos de tráfico no al contenido de las llamadas serán los datos de tráfico a que me refiero se ha producido un accidente hay que determinar la causa puede ser la distracción puede ser el móvil en este caso pues las policías mandan oficio a la juez explicando la necesidad de acudir a los datos del móvil a las llamadas número de llamadas duración de llamadas con eso basta citar

Voz 1275 03:14 Ángel Garrido acaba de renunciar a la presidencia de la Comunidad de Madrid han mandado una carta a la presidenta de la Asamblea Paloma Adrados con la que formalizan su dimisión para incorporarse a las listas del PP al Parlamento Europeo la dimisión tiene efectos inmediatos así que a partir de este momento su hasta ahora número dos Pedro Rollán asume la presidencia en funciones del Gobierno madrileño hasta las elecciones a pocas horas de que mañana termina el plazo para presentar las listas del XXVI EM Podemos Izquierda Unida acercan posturas fuentes Izquierda Unida han confirmado a la SER que sólo faltan por cerrar algunos flecos sobre los puestos de esa candidatura así haya

Voz 4 03:45 acuerdo la formación comunista renunciará

Voz 1275 03:47 a las primarias Sol Sánchez Izquierda Unida Lance

Voz 6 03:50 dar una propuesta de confluencia a Podemos en la cual planteamos representatividad equitativa en la lista conjunta a cambio nosotros hemos renunciado por nuestra parte tanto a las primarias a candidatura como a las de cabeza de lista

Voz 4 04:05 Madrid es la comunidad con más segregación escolar lo

Voz 1275 04:07 anuncia Save the Children en un informe que está presentando hasta ahora Virginia Sarmiento buenos días

Voz 7 04:11 buenos días la Comunidad de Madrid es en la que más ha aumentado la segregación escolar entre niños pobres sin niños ricos un treinta y seis por ciento entre dos mil nueve y dos mil quince el triple de la media española así se desprende del informe de Save the Children que se ha presentado esta mañana las cifras coinciden con la expansión de la escuela privada y concertada también el programa bilingüe y la libre elección los efectos de la segregación socioeconómica son los siguientes el aumento de la posibilidad de repetir curso tres de cada diez alumnos lo harán también la posibilidad de estudios superiores o la aceptación de la diversidad por eso exigen una revisión urgente de la política educativa

Voz 1275 04:44 la policía ha detenido en Usera en la capital a cuatro jóvenes por agredir humillar a otro joven de veintiuno años con discapacidad le insultaron y la amenazaron con matar

Voz 8 04:52 los mofándose de su aspecto físico

Voz 9 05:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido es muy difícil compró

Voz 1995 05:22 el ustedes mismos es muy difícil decir su nombre y no sonreir porque trae ella misma trae muy buenos recuerdos Concha Velasco hice te pone a las aves Concha Velasco lleva toda una vida con nosotros Teatro Español en entretenimiento el cine no sería lo mismo sin ella hace sólo cinco minutos

Voz 10 05:42 acaba de recibir otro premio premio merecidísimo el Max de Honor estoy cuanto bueno Concha Velasco muy buenos días

Voz 11 05:53 muy buenos días me pillas en el AVE camino de Sevilla porque hoy trabajo en Sevilla mañana en Málaga que saben que estoy haciendo el funeral El en Valls no lo tengo físicamente lo que pasa es que sé que me lo han conseguido y aquí estoy muy agradecida pero entregarme no lo tengamos todo el veinte de mayo estoy loca pero yo no sé cómo se es diez veces más contenta que si es verdad

Voz 1995 06:20 te hacen los y los premios yo hemos dicho el recuento muy rápido hemos dicho haber Goya de Honor dos mil doce Premio Ondas dos cien dos premios Ondas Premio Miguel

Voz 11 06:27 ni una premisa yo veo la falta la UEFA no pero sabes que a mí me saco en el cole Max como me pasó con el Goya que siempre he quedado finalice ese mes decía entonces de Leonor en el Goya día por qué fue para mí maravilloso ver a todo el mundo a todos mis compañeros puestos de pie aplaudiendo hombre ante tanto Rato como cuenta que me la entregó mi sobrina Manuela bueno y entonces yo yo yo sigo hablando del Goya cuando estoy sola yo le cuento mis cosas y tengo un mal concebido a Paco Marsó como empresario por Hello Dolly que donde la de con el más pero a mí siempre resistiría se BD quedado finalista junto a Blanca Portillo pues la vida por delante yo ella Bonham les pero que era un premio que existía como como en el juego ya voy a tener entre el de honor ahora

Voz 4 07:28 mi carrera

Voz 11 07:30 hacen Teatro Calderón de Valladolid bueno pues mira como estoy sobrepasa el tres días

Voz 1995 07:37 no te preocupes si se corta volvemos a llamar Concha de verdad de verdad de verdad los primos te siguen haciendo ilusión porque los has ganado todos

Voz 11 07:44 hombre sí yo cuando me escucha ningún compañero de mi edad siempre pongo el ejemplo de Pepe Sacristán que somos los dos supervivientes de una España hizo una cadera que ha cambiado que ha progresado que hemos sido hemos empezado como muy por abajo llegado a mamá yo de eso con esconde unida sobretodo Nuria Espert Lola Herrera porque estaba fíjate con lo que le comparo yo pues tú tú te crees que ellos sí para decir algo malo de un premio tan importante como éste cuando ya estoy a punto de cumplirse sesenta años que dos con rapidez si Dios quiere ya sabes que yo soy creyente pienso que Dios me que a mis pecados los personales nosotros Dios no me hace tiempo de nada de lo que hecho en la vida sólo somos lo que tenga que compensar con el de arriba pero voy a llegar a los ochenta años los daños me ha pillado de sopetón pero no es constan todos los premios sobre todo este tan importante estoy muy feliz

Voz 1995 08:46 Concha Velasco Max de Honor de las artes escénicas que se entregarán Valladolid teatro maravilloso ya lo del teatro cuál es el mejor teatro claro basa vas hacia Sevilla después en Málaga pero cuál es el mejor teatro de este país Concha

Voz 11 09:01 ay hijo él no quería que ser Calderón pierna porque me dieron la medalla de oro hace poco pero pero bueno también el estoy contratada en La Latina hinchó grandes temporadas con Jesús Cimarro pero de a qué medida me que ver además no voy a volver a media este año

Voz 1995 09:23 es que Concha voy a cumplir

Voz 11 09:25 el año se me va pasando de todo porque ven aquí que que no me pongo a Málaga

Voz 1995 09:31 va a ser eso Concha estaba en todos los teatros de este país a muchos años en un teatro es donde una está trabajando en este momento se ha sido eh bueno nos alegramos muchísimo Concha Velasco Max de Honor en las artes escénicas Nos alegramos muchísimo es una alegría que compartimos todos los oyentes de la Cadena SER porque le pasan cosas buenas a una persona buena es bueno estoy fantástico un beso muy grande Concha

Voz 11 09:54 tengo un camino tampoco es mucho eh yo estoy cómodo que yo creo que tengo que hacer en tal Table como persona pues eso pues tengo mi claros oscuros como todo el mundo mucho pero espero que se puso pues hombre que nos alegramos mucho un beso muy fuerte un beso muy fuerte gracias

Voz 1995 10:11 yo mira beso Concha Max de honor

Voz 12 10:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 1995 14:55 este gran este país ha visto nacer muchos géneros musicales a lo largo de su historia creaciones típicamente españolas que van desde el flamenco a la Tecnocom va pero hay uno en concreto que sin sonar en ninguna radio alejado de los criterios comerciales y de los grandes festivales ha logrado sobrevivir durante décadas con una corriente subterránea cuyo nacimiento podría estar podríamos situar quizá en Carabanchel con Leño

Voz 9 15:23 corriente subterránea llegaría hasta Navarra con barricadas bajaría por Plasencia con Extremoduro

Voz 1995 15:40 el Platero y tú Alicia con Los suaves desembocaría de nuevo en Navarra con una de las más grandes bandas de rock en castellano

Voz 30 15:49 marea hacerle yo una

Voz 1087 15:59 ocho

Voz 9 16:01 niños colibrí Allen pesar Marea muy buenos días

Voz 1995 16:05 habéis vuelto criticando a la ciudad lo primero

Voz 31 16:10 ha llegado el estoy dice vaya de cómo está Madrid Driver como esta gente

Voz 1087 16:16 PDK que bueno So vosotros soy lo que lucha que lo que nosotros venimos no Acasiete año Si cuando entramos ahí por bueno ya Madrid ya empieza pop pasando Burgos no te da como ansiedad no decimos ya que valor

Voz 1995 16:34 pero asimismo hacer muy bien te diga si recordándole a la gente que vive de esta malla pero te das cuenta momento que eso para es lo normal y no es lo normal la vida que llevo a mucha gente en las grandes ciudades Madrid Barcelona en el Bilbao las necesidades de este país

Voz 1087 16:49 hemos vecina una una corriente

Voz 1995 16:51 cadena que que pasa por Carabanchel por Navarra con barricada con Leño con o conocéis en esa herencia

Voz 1087 16:58 totalmente totalmente yo creo que vamos a medir la rama que al tronco sale que no respeta sus mayores lo merecen ningún respeto entonces nosotros tenemos un respeto absoluto por la gente que que yo siempre digo además con la boca llena hay glotón medicina al animal lo Qatar es decir yo digo que el rock and roll en el mundo elemento Leño

Voz 1995 17:22 es verdad que en los años palabras mayores eh pero hay hay un libro de de Chuck lo estás llama cómo se llama Fargo que hablaba que la música popular realmente durante los años ochenta y ahora el heavy Nos parece muy blandito Zierbena donde mostrará las imágenes aquello grupos de los ochenta no parece que es de todo menos Heidi pero es verdad que la música heavy y el rock urbano en España ha sido tremendamente popular y lo sigue siendo

Voz 1087 17:49 sí sobre todo porque las todas las modas y todas las corrientes digamos culturales musicales han pasado por delante de sus ojos desvaneciéndose no sea desvaneciéndose Eagle Rock los charro Coll como yo lo entiendo eh cuida porque la sale amarró que a lo de cualquier por pero que ha metido dos guitarras eléctricas en el disco dice que es su disco más o muy lo dice así como personal y más rockero no se dio el visto a ningún rockero en la vida jamás decir éste es mi disco más pop

Voz 1646 18:17 pero

Voz 1087 18:18 porque les da vergüenza día te da tal pero el poste era dinero

Voz 1995 18:25 no lo sea la larga fíjate hablábamos de Leño hablamos de Rosendo hablamos andas que siguen no hablamos de de de Enrique el drogas de gente que sigue siendo necesaria vigente que sigue estando

Voz 1087 18:35 hoy por supuesto claro es lo que decía adiós es un yo que soy muy inmovilista musicalmente no lo que alguien que hay que dar para contarlo no el fenómeno el rock Ur

Voz 1995 18:48 bueno en España es comparable al de otros sitios tendemos a pensar que lo que ocurre aquí solamente pasa en España pero es un fenómeno muy notable que tiene algún parecido sin similar con con algo que conozca desde otro sitio

Voz 1087 19:00 no no no no bueno no sé si en otros sitios hay curvas

Voz 8 19:03 Rock no sé que en inglés asedio sin sí Bourbon robos yo creo

Voz 1087 19:07 políglota Polyglot cuando

Voz 8 19:08 bueno hemos conocido el caso de Argentina que es quizá un poco parecido pero claro allí cuenta con una ventaja que Argentina es un país rockero de verdad esa pero sí hemos conocido que bandas superar arraigadas y masivas y un movimiento popular muy fuerte alrededor de la renta por ejemplo en Argentina que puede ser igual la banda que más gente mete del mundo pero una como solos en Argentina pues no no se conoce que luego vienen aquí tan pocos entiende por cómo nos entendió Barricada en Argentina marea tuvimos cierta respuesta pero sí que me parece un móvil viento parecido eh aunque no y y digamos no vive

Voz 1995 19:46 mismo de entender la música por así decirlo

Voz 8 19:49 no porque porque Argentina es un país rockero hoy España no

Voz 1087 19:54 yo creo mantendrá son muy famoso luego rockeros aquí son muy famoso los toreros los futbolista y algunos ya algunos area alguno ha vuelto el temblor

Voz 23 20:07 menos Nos

Voz 1995 20:19 se titula El Azores supone la vuelta de la verdad tal y como la conocíamos colaborado trata de que sigue cantando desde el alma esta conexión emocional de unas letras y una fuerza musical del grupo que suma ya que ahora ya sí tenemos experiencia muchísimo ya

Voz 1087 20:34 hombre ya somos viene

Voz 1995 20:37 es una edad

Voz 1087 20:39 hay otras todo como dicen aquí hubo Juan todo lo hizo muy bien todo lo que va mal es susceptible de ir a peor esto lo que lo que iba mal digamos nuestro aspecto físico que ya de jóvenes ya era deleznable se ha ido transformando una especie abominación genética pero

Voz 1995 20:54 Dennis mucha más frías es hombre de Dios mucha más experiencia es verdad que uno pierde algo de fuerza quizá o de esa rabia pero ganan experincia se compensan entonces las balanzas

Voz 9 21:08 la fuerza te la da las aguas antes lo

Voz 1 21:11 esto es adrenalina esto sentimiento eso te tiraban de momento los hoy al cuerpo pero poco a poco además la experiencia lo veces nos vamos acercando a lo que antes hacíamos lo que podíamos ahora estamos rozando ya lo veremos no poder hacer

Voz 1995 21:25 aquí en aquellos llegaba pensaba que tiene setenta y cinco años

Voz 1087 21:28 ayer andamos han hecho hace poco está más sexo estaba alguien por aquí pues la relación hablando con Concha Velasco le digo oye dile que no pase el contacto de lo de lo españoles es ojo que la Palace

Voz 1995 21:39 en Viena donde se habla porque lo iban hace falta os lleváis bien con porque hace poco cuando pareció el single adelanto las encías fuisteis Trending Topic no os lleváis bien con con las redes sociales no tengo ni idea de lo que eso entendía ni absolutamente dijeron se escuche tiene idea

Voz 1087 21:59 de hecho me enteré hace un mes de que Vetusta Morla era un grupo creía que era una tía que cantaba hemos estado muy pero te lo juro por mi padre pero estamos muy desconecta sí pero bueno mira hay más gente en la redacción está en la cabina subiendo la cabina pero hay más gente ahí dentro un concierto de indicio venían entrevistara indica pone súper contentos de ver a tanta gente

Voz 1995 22:20 escenas estas ves veladamente desconecta hay que estabais

Voz 1087 22:23 no yo yo yo andaba muy bien con el teletexto ahí estuve casi casi casi a punto de de controlarlo del todo ya pone a la lotería la primera pero nada llegó Bill Gates y me jodió ha habido bueno

Voz 1995 22:35 vuestro pueblo hace un par de años el dos mil diecisiete en Berriozar os han puesto una plaza hay algo más grande que eso que el pueblo de uno Le pongan una plaza

Voz 1087 22:47 hombre que pongan dos plazas una de toro vamos a escuchar a Gucci la inauguración de esa

Voz 32 22:53 estaba muy orgulloso porque es la primera y última vez que yo personalmente voy a asistir a un acto institucional sea asistió una iniciativa popular del del vecindario Madina apoyó por unanimidad por por todos los vecinos entonces que un aplauso para el pueblo

Voz 1995 23:14 en tu pueblo es importante pero nos hemos dado cuenta es un vídeo que están yo hemos estado leyendo los comentarios de la gente no está bien porque dice uno que se dejen ya de tanta tontería que saquen un disco ya dice otro volver Vettel mundos necesita un tercero añade no jugáis con nuestras ilusiones y hay uno que es muy directo que dice volver

Voz 1087 23:36 drones bueno hay muchas ganas de Madrid pero esos textos son antes de que aparecieran en Flis entonces en cuanto a la gente la escolta de eso tampoco tenemos Fleet el vecino que le dieron dos cuenta pero ya me lo he visto pero tampoco faltan

Voz 1995 23:49 tienes que tu tiene es que te has ganado

Voz 1087 23:52 yo tenía Jude Let como quejas hemos hijos hijo tú sabes que eso virtuoso su falta de esos hagan creo que Irlanda no le devuelve de la cuenta el vecino hombre el que no que paga nueve cuatro m

Voz 1995 24:01 en las encías fue el adelanto

Voz 9 24:05 bueno el I Congreso Altamira

Voz 1087 24:11 bueno hasta acabar útil teléfono

Voz 1995 24:17 porque no hacía lo que se llama el encuentro eh esto es eh

Voz 1087 24:21 les My Phone catorce me han dicho esto

Voz 1995 24:23 lo que me ha costado diecinueve con noventa María Mar este videoclip la canción que estamos viendo en Youtube llevan millón y medio de de visualización si la gente tiene muchas ganas de de María a partir de ahora como como es el plan cuando vuelves a a tocar porque imagino que estáis sobre todo con ganas de volver a tocar sacamos el disco ya sale mañana a partir del uno de mayo empezamos una gira de mayo a diciembre

Voz 1 24:49 Nos cincuenta bolos más o menos vamos a intentar toca por todas las por todas las capitales todas las ciudades de España hay dos sobre todo que no habíamos tocado nunca a Huelva Lugo íbamos

Voz 1087 25:01 ver también de acuerdo de contar y hay digamos una vez en cada una de ellas tiene ganas y no me estoy enterando colibrí sea de ganas de hombre

Voz 1 25:10 buenas si mareas investigan ganas tocar la verdad que sí no nos dejamos ver mucho pero siempre que salimos logramos todo es nuestro donde Nos sentimos cómodos nuestro caldo de cultivo en directo es donde siete las vibraciones estas cerca de la gente y te has de cuentas

Voz 8 25:25 finalmente en la posición de de la banda no es ahí donde nos sentimos una banda de rock de verdad

Voz 1995 25:31 y cómo ha evolucionado ese directo porque cuando salís citado decidís tocar vais a hacer ahora más de cincuenta conciertos como cómo ha evolucionado desde los primeros pasos de marea hasta ahora

Voz 8 25:43 la evolución les va acompañada por la evolución por la evolución lógica de la composición del crecimiento también personal y de todo nosotros tenemos unas sillas de identidad Si que son marea hay que siempre va a ser marea pero sí que hemos cuidado otras cosas somos creemos que una versión mejorada en algunos aspectos eh lo que hablabas antes de la pérdida de energía que ese gana con la madurez y con la experiencia y el directo pues va a ser un fiel reflejo de eso porque por ejemplo todos los temas nuevos van a ir en el directo y a partir de ahí como el tiempo de un conciertos limitado pues también hay canciones que no pueden faltar que van a estar siempre porque la gente las esta esperando quiere verlas siempre en directo porque son también parte del patrimonio ya de marea hay básicamente nosotros vamos a centrar eh como una banda de rock que somos eh lo primero nosotros en que pierda la atención el espectáculo va a ser muy bonito y muy cuidado la puesta en escena y todo pero lo importante es ver a la banda a tocar allí que la gente no se despiste con nada más que que las canciones son las protagonistas la banda tocando también

Voz 1995 26:44 esa de acuerdo pero yo creo que el patrimonio de algunas canciones de Mariah ya es común ya es de los no

Voz 8 26:51 pertenencia sí pero no te ha pasado que me va a saber a Muse y dices que guay y qué bonito pero te has despistado con doscientas mil cosas y sin embargo base Abrera Bruce Sprinting dices que pasada tres horas y pico inopia

Voz 12 27:05 pero el foco en toda la banda no la banda

Voz 8 27:08 consta las canciones son las protagonistas eso creo que es algo que debemos

Voz 1995 27:11 mira si acabas mirando la pantalla no a ver si lo utilicen que que estiró montón de canciones que tuvieron una primera tanda de canciones que no tengan pellizco

Voz 1087 27:20 es un poco Paulo Coelho hay

Voz 1995 27:23 faltaba literariamente estaban bien

Voz 1087 27:26 pero emocionalmente no tenían la altura que yo vería me gusta cuando canto que me separa boca sangre no me sabía a sangre y las las descartado completamente un diez por ciento así se quedó algunas cosas que me gustaban pero si ya la está suena todo así como muy hippie pero es verdad no no había algo y no se sabe el que precisamente porque como nada en la musical sabes un arte es algo intangible nada si es que como una canción buena sabía todo el mundo no entonces pues bueno pues yo siempre yo soy como un perro mediocre por instinto un perro yo no me trae no no tienen proyecto en mi vida San Juan pero no de musical sino para nada sigue componiendo

Voz 1995 28:09 en tu casa con todo el follón Rodolfo John sí sí sí

Voz 1087 28:12 yo haciéndolo igual sea yo como Delibes el niño la play station a Torralbo mi compañera con la música del barrio en el piso arribar a la madre de mi mujer Sálvame no que no echan a Paquirri tal cual es la llamando al timbre la plaza María Peña yo en la cocina asentado escribo en la cocina

Voz 1 28:29 pocos únicos y técnicas donde se fue entonces yo creo en la cocina sentado ahí nombró que también aprovecha tiempos ya que tiene que apuntar algo mi hijo

Voz 1087 28:37 voy a unos cables tampoco como ver claro no pues ahí por eso sabes que no entiende nadie no también hoy tiene una letra digo entiendo canciones lista cosa compran es su pero sí soy puede estar por el medio acuérdate de la teniendo una letra acuérdate de ir al Mercadona ir además tenemos perra no compres hacen dado por ejemplo no clave porque veces cuando me gusta comedia enorme también

Voz 1995 29:00 si tiene un poder tienen superpoderes detrás eh bueno son maravillosas en isleta siempre hay referencias alguna referencia a Lorca yo que que hay en todos estos discos lo que habla en un solo verso de doce de sus obsesiones la literatura y la memoria histórica por supuesto ese sonido típicamente marea pues como siempre tocando todos a la vez eso vamos debería ponerlo como antes ponían anunciado en televisión antes de los dijo que ha anunciado en relación tenía que poner una ética es decir tocamos todos a la vez pero debería ser un sellos

Voz 1 29:53 será casi nunca sino por eso lo hemos recuperado unos otros bueno una necesidad también fisiológica porque estábamos ensayando y sentíamos cosas cuando tocas junto que que sólo se sienten así tocando juntos y la única manera de plasmarlo en un disco es hacerlo así como hacían los discos antes porque no había otra posibilidad de hacerlo con la tecnología llegó la posibilidad de hacerlo por partes todo el mundo por separado Iberdrola es mucho feeling pérdidas mucha sensación de banda de de imagínate una banda tocando en la Historia cuando todo es soy un enorme largos solos de ocho minutos público y encima no nos trae los buenos viejos tiempos

Voz 1087 30:34 el disco que había lo que cabía no se ella claro la gente les daba igual hacer una canción en una cara que dura quince minutos eso es Hendrix a él no sé

Voz 1 30:43 ayudado mucho el ácido bien sabido dejarte llevar las cinco uno al otro eso sí no ha aguantado

Voz 1995 30:53 hemos decidido que todas las entradas oscilan entre veinticinco treinta euros y hay un problema que os afecta a las bandas y es el de la reventa de grandes operadores que al final sin vende por intermediar no se acaban quedando con el mismo dinero que vais a ganar vosotros y eso no no puedo

Voz 1087 31:09 pues con más más más más porque ellos no tienen mucho más no a nosotros bueno ya lo hemos explicado las redes que no compren entradas en embriagó especialmente son unos estafadores Si que es muy poco probable que se puedan quedar sin ver el concierto no así que no queremos entrar porque podíamos hacer un programa de seis horas hablando de todos los sinvergüenzas carroñeros que hay alrededor de todas las profesiones

Voz 1995 31:36 sí que debemos a las de Société como la mano quieras la música especialmente atrae a una serie de individuos que iban a aprovecharse del trabajo de otros y la música en la historia del ser humano no nuestro caso como músicos sí bueno es una profesión que atrae ese tipo de parásito vais

Voz 1646 31:52 Torres las rémoras no del tiburón eh

Voz 1995 31:55 el vais a las cincuenta conciertos y creame más de uno y más de dos porque los fans de marea son muy fans Estoy convencido que más en no más de dos van a ir a esos cincuenta conciertos FIDE gente que ya está preparando su año si se para no perderse cincuenta conciertos de de marea mañana sacan un nuevo disco se llama el Zoe y es un placer decirles que tenemos en este país a una de las mejores bandas de rock existen Kuch y Piñas Alen César marea un verdadero placer suerte Illana a la muchas gracias

Voz 8 32:29 la Sadiq

Voz 23 32:47 bien

Voz 38 38:07 eh eh

Voz 1995 38:12 estos días una parte de la prensa musical se empieza a preguntarse seriamente si esa predicción sigue siendo válida cubo harén dos después de haber sido escrita las grandes estrellas hacen mayores enturbian el Yagüe está a punto de cumplir setenta y cuatro años la enfermería del rock está cada vez más poblada ahí el género languidece desde hace años en todas las listas de éxitos por eso empezamos a la preocuparnos por eso vamos a hacer lo que no sé si es correcto decir vamos a hacer un parte médico que no sé si sale bien

Voz 1646 38:48 Pablo González Batista muy buenos muy buenos días Toni muy buenos días Tom pues sí es verdad que hace años que nos preguntamos si el rock'n'roll se está muriendo si puede estar muriendo de viejo y la verdad que tiene gracia que hayas elegido esta canción de John para empezar porque es muy simbólica el verso que viene inmediatamente después del que tu citabas es este

Voz 38 39:09 eh

Voz 1646 39:11 es mejor arder que apagarse lentamente frase esa frase la eligió Curkovic hace Hora Veinticinco años para cerrar su nota de suicidio Kurt Cobain para muchos pertenece a la última generación de verdaderas estrellas del rock la última etapa dorada el género a la que pueden ser también Heribert Pearl Jam y es cierto que los los grandes nombres de la historia del rock se están haciendo mayores tampoco se puede decir que hayan guiado sus vidas por los los consejos de Manuel Torreiglesias Saber vivir en estos momentos lo cierto es que tenemos la enfermería del rock hasta arriba vamos a hacer ese parte de bajas parte de lesiones parte guerra bueno cambiemos lo cómodo aquí tenemos a ser Mick Jagger de setenta y cinco años

Voz 1995 39:51 música demasiado festiva

Voz 1646 39:53 bueno en unos estamos los pasillos para equilibrar la balanza no Mick Jagger tiene setenta y cinco años ya se encuentra en recuperación tras una operación para sustituirle una válvula cardíaca el paciente evoluciona favorablemente y se espera que pueda reincorporarse a su trabajo como superestrella del rock antes de final de año estos días ha contado su hermano Chris Chris Jagger a la prensa que que igual Mick necesita empezar a tomar sólo con un poquito más de cal ha porque la suya es la misma afección que ya acabó con la vida de Joe Strummer de The Class esto ha obligado a los Stones a suspender varios conciertos en algunos de los cuales iban a ser sustituidos por otra banda histórica vale por Fleetwood Mac digo iban así en pretérito imperfecto porque aquí tenemos a otra paciente mujer de setenta años de edad de nombre Stevie Nicks son cantante de Fleetwood Mac también han tenido que su vender parte de su gira por enfermedad tiene gripe Stevie Nicks esta otra cama tenemos a un habitual de las enfermeras del rock John Michael Osborne más conocido como ocio Osborne también de setenta años que ha tenido que cancelar toda su gira del año dos mil diecinueve a causa de una caída en su casa de Los Angeles que ha grabado una vieja lesión que ya venía padeciendo desde el año dos mil tres su mujer estuvo Sharon Osborne estuvo en de todo que no dame la CBS asesórame solamente un par de días haciendo digamos una actualización de su parte mi hoy os lo voy a leer literalmente dice a comienzos de año sufrió una fuerte gripe que derivó en bronquitis primero después en neumonía y entonces cuando solo tenía gripe le dieron el alta del hospital y cuando llegó a casa se cayó en mitad de la noche caro hace unos años había tenido un accidente de motocicleta que lo había mantenido en coma durante unos días y lo que le ha pasado es que se ha vuelto a lesionar tanto la espalda como el cuello como los hombros todas las varillas metálicas de la operación pues se han desplazado dentro el cuerpo pero eso es termina diciendo pero él está bien

Voz 1995 41:38 esta feria como es el caso es que una rosa él ha suspendido buen título para los Kings como pero eso es otro Vigo si has ofendido de dos mil uno

Voz 1646 41:56 debe dice que va a volver en febrero dos mil veinte pero la verdad es que el título de la gira ya daba algunas pistas llama No More to Hurst

Voz 1995 42:01 los dos

Voz 1646 42:04 giros no más giras uno hace veintisiete años que fue la primera gira de despedida de ocasiones pues bueno este es el fin de digamos del parte de lesiones por ahora

Voz 1995 42:13 aquí hay más lesiones en el mundo del rock que en el deporte de élite

Voz 1646 42:19 al cual creo que el más peligrosos del

Voz 1995 42:22 pabellón más poblado es el de los problemas auditivos

Voz 1646 42:25 tal cual la mitad del mundo del rock está sorda y esto de hecho podría explicar algunas cosas tenemos a Pete Townshend pitos en ese el guitarrista de The Who tiene setenta y tres años de ausencia pasó toda la vida rompiendo amplificadores parece que ahora ellos se han tomado la venga se habla mucho de la sordera que lleva padeciendo durante años pero es que también el cantante de The Who Roger Daldry tiene setenta y cinco años por cierto tampoco oye nada bien Brian Johnson que tiene setenta y uno el cantante de dice dice Si lo recordáis hace dos años tuvo que suspender de hecho retirarse precisamente por problemas auditivos le sustituyó Axl Rose que tiene otro problema pero que es distinto a éste se ha comido mismo

Voz 1995 42:58 bueno ahora está mucho mejores que además da mucho que pensar el hecho de que cuando hace falta sustituir a una estrella del rock elige como refresco a un cantante joven tiene cincuenta y siete años

Voz 1646 43:12 claro comparaciones el joven claro

Voz 1995 43:14 diecisiete años el joven cantante aquí

Voz 1646 43:17 con esto empiezas a comprobar la lista de edades que tienen las grandes estrellas del rock internacionales que siguen vivas y es imposible no preguntarse por la esperanza de vida del rock por ejemplo Little Richard sigue vivo tiene ochenta y seis años Willie Nelson ochenta y cinco Jerry Lee Lewis ochenta y tres

Voz 1995 43:30 si podíamos hacer un vivo muerto el concurso S

Voz 1646 43:33 de tal cual como Juego de Tronos mil Diamond tiene setenta y ocho Paul Simon setenta y siete Dylan setenta y siete Eric Gordon Brian Wilson todo setenta y siete años Paul McCartney tiene setenta y seis también Brian Wilson creo que también tiene setenta y seis y no muy lejos van todos los más Eric Clapton Roger Waters todos están por encima de los setenta años y claro hay analistas que han cruzado estos datos con las cifras de ventas que cada vez están dominadas por la música urbana la música latina o el hip hop en un mundo en el que las guitarras eléctricas como decía Marea han empezado a ser casi un accesorio de moda opcional sobre el escenario y empiezan a Bruno sé si es posible que el rock el género que ha dominado la música durante cinco décadas pues esté muriendo al mismo tiempo de forma simbólica de forma literal en España con los rockeros españoles nos quiere no creáis que es muy diferente

Voz 1995 44:18 no tenemos claro si le preguntará a Miguel al Miguel

Voz 1646 44:21 desde el año setenta y nueve El te contestaría esto los viejos rockeros nunca mueren decían pero claro es lo menos que hace cuarenta años que decía que decía esto Loquillo que estaba presentando un libro decía ayer en una entrevista que en España tenemos una asignatura pendiente y es envejecer con elegancia en el rock'n'roll pero yo creo que sí que hay viejos elegantes en el rock'n'roll de nuestro país el propio Miguel Ríos tiene ahora setenta hay cuatro años David que lleva setenta y seis despidiéndose del Rock is su problema es aludes la laringitis que es el mismo que tiene Serrat de setenta y cinco que el año pasado tuvo que suspender algunos conciertos por esa razón Miki de Mickey los Tony

Voz 4 45:00 también anda por esa edad por setenta y cinco

Voz 1646 45:03 los de acaba de sacar un disco parece que está bastante bien de salud aunque por cierto Mike cuando tocaba con los Tonys también electrocutado sobre un escenario como le ocurrió a Keith Richards Inma una de nuestras grandes rock stars Rafael tiene también setenta y cinco años y un trasplante de hígado en su historial Víctor Manuel tiene setenta y uno Sabina setenta una mala salud de hierro que el tipo ha cultivado a conciencia y quizás de todos los peligros que tiene el rockero el mayor sea el que ejemplifica Yossi de Los Suaves yo sí tiene setenta y uno años lleva un par de años retirado de los escenarios por culpa de una lesión que ese provoco con una histórica caída desde un escenario en el año dos

Voz 15 45:38 mil dieciséis sino me equivoqué en Santander Él mismo lo contaba así en una entrevista reciente a Mariscal Romero el accidente que dejó muy grave

Voz 39 45:46 ahora puedo decirlo porque ya pasó ir fugazmente gravísimo la única vez que no me tiro a la gente la la de Casimiro

Voz 1 45:53 but

Voz 1646 45:54 claro él acostumbraba al hacerse del escenario esta vez se se cayó y es verdad que tuvo una tuvo graves lesiones ahora ya se ha recuperado físicamente pero parece que está en tratamiento porque ahora tiene miedo a los escenarios lo dicen esa entrevista setenta y dos los escenarios tengo miedo a las guitarras tengo miedo incluso a la música y no me extraña porque los escenarios los carga el diablo caídas de el escenario os sobre el escenario son una causa muy habitual de lesiones en el rock hay un caso histórico absolutamente histórico de actitud rock

Voz 4 46:21 ante las lesiones y es el de Dave Grohl

Voz 1646 46:23 Dave Grohl ex líder de Fighters también fue batería con Nirvana idea se cayó del escenario en un concierto en Gotemburgo en Suecia sepa yo se partió la pierna se cayese partió la tibia y el peroné vale le recogieron los servicios de emergencia en el foso y esto que vais a escuchar lo dejaba en versión original para que lo escucha lo dijo desde una camilla siendo atendido por los servicios de emergencia en el foso de ese concierto

Voz 40 46:49 creo que me

Voz 1646 46:49 con la pierna pero dejadme deciros que ahora mismo voy a volver a subirlas en Arilla tocar efectivamente la atendieron detrás del escenario le curaron tocó continuo hoy terminó el concierto con la pierna rota

Voz 1995 47:05 jornaderos nunca mueren menos alguno Pablo González Batista quizás no tenemos una última hora nos vamos hasta Londres Begoña Arce muy buenas

Voz 0273 47:14 hola buenos días pues sabemos que Julian Assange ha sido detenido lo ha confirmado aquí el Ministerio del Interior las circunstancias exactas de esta detención en la embajada de Ecuador que está en el centro de Londres no se conocen aún pero al parecer con la autorización del Gobierno de Ecuador la policía ha podido entrar en esa embajada hice ha llevado a Julian Assange que estaría en estos momentos siendo conducido a una comisaría en el centro

Voz 4 47:40 de Londres es todo lo que sabemos por el momento estamos

Voz 0273 47:43 a la espera de un comunicado oficial de de la policía de

Voz 1087 47:46 hay más datos de la razones de

Voz 0273 47:48 esta detención exactamente en este momento pero sí podemos confirmar que Julian Assange después de casi siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres ha sido detenido por la policía tiene cuentas pendientes con la justicia británica por haber violado las normas de que la bien puesto aquí la justicia lo que él teme por supuesto es que pueda ser extraditado a Estados Unidos

Voz 1995 48:17 pues esta es la última hora se lo ampliaremos en unos minutos Begoña Arce muchísimas gracias eh ha sido arrestado es un comunicado oficial de la policía a través de Twitter y redes sociales ha sido arrestado por agentes de la Policía Metropolitana para ser puesto delante de las autoridades judiciales de Westminster cualquier nuevo detalle Se lo contaremos en unos minutos desarrollaremos más están edición espera del comunicado oficial por parte del Gobierno británico once cuarenta y ocho minutos una hora menos en Canarias

Voz 26 48:47 Nos

Voz 26 49:55 Nos gusta porque a partir de espacios y Antigua hoy escasas antigua sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos del abuelo paterno nuestros padres y toda la infancia no es habitual Irene yo a persistir sólo sin

Voz 4 50:14 lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho

Voz 26 50:18 personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantando a las siete y a eso de las once yo les dejaba iré de las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina almorzaba Music mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resultaba grato almorzar pensando y la casa profundo hay silenciosa y como nos bastamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silenció su matrimonio le hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos iríamos allí algún día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera