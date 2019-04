Hoy por Hoy (11/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:11 el IVA mínimo diez minutos notas usted vamos a volver a Londres para empezar para ampliar la noticia que les avanzábamos hace unos minutos la policía británica detenido al fundador de Wikileaks Julian Assange en el interior de la embajada de Ecuador en Londres autorizado expresamente por el Gobierno de ese país Begoña Arce adelante de nuevo

Voz 0273 00:27 el ministro del Interior Yahoo Papito ha confirmado la detención de Julian Assange la policía ha penetrado a la embajada de Ecuador con la autorización de ese país ya ha presentado a Sans una orden de arresto por haber violado las condiciones de libertad condicional que le había impuesto la justicia británica hace siete años casi casi los que llevaba refugiado en esa embajada Sans ha sido conducido a una comisaría del centro de Londres a la espera a la espera de ser presentado ante un tribunal el Cor tan pronto como sea posible según señala la Policía Metropolitana Sans le espera ahora un proceso legal en el Reino Unido y entre tanto puede se puede haber peticiones de extradición a otros países del fundador de Wikileaks recordemos que las autoridades de Ecuador han acusado a San repetidamente de haber violado las normas de asilo que le habían concedido por interferir en asuntos de otros países entre ellos España

Voz 1018 01:17 ya bueno pues hoy mismo el presidente de Ecuador Moreno ha difundido un vídeo en el que explica las razones por las cuales ha permitido la detención de Assange al retirarle la protección diplomática del espacio físico de la embajada

Voz 3 01:27 señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre sigo diplomático de La Habana Caracas a pesar de que se lo solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas yo particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados

Voz 1018 01:48 hora doce y unos minutos falta justamente doce horas para el comienzo de la campaña electoral de la que no se esperan grandes sorpresas en cuanto a propuesta de los partidos lo que parece bastante probable es que si habrá al menos un debate a cinco entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez acepta acudir el martes día veintitrés a la cadena privada de televisión que ha tomado la iniciativa a priori ninguno de los otros aspirantes pone reparo a su presencia a la población española por lo demás crece por vez primera desde dos mil trece supera los cuarenta y siete millones de habitantes según los datos del padrón continuo difundidos hace pocos minutos María dolorido

Voz 0259 02:19 la población ha aumentado en casi trescientas mil personas crece por tercer año consecutivo y lo hace gracias a los inmigrantes el número de extranjeros vuelva a superar los cinco millones de empadronados algo que no ocurría desde dos mil catorce suponen casi el once por ciento nuevamente el mayor incremento se registra entre los ciudadanos venezolanos el año pasado llegaron cuarenta y dos mil huyendo de la grave crisis en su país en cuanto a la evolución de la España vacía cada cuatro comunidades volvieron a perder población Castilla y León Extremadura Asturias y Galicia

Voz 1018 02:49 somos más y según la OCDE destinamos cada vez más dinero de nuestro sueldo a pagar impuestos y a la seguridad social los datos de este organismo que agrupa a los treinta países más desarrollados del mundo reflejan que el pasado año este porcentaje se elevó una décima para situarse en el treinta y nueve con cuatro por ciento por término medio

Voz 1762 03:06 Bernardo si el informe Thaksin huellas de la OCDE indica que la llamada cuña fiscal el porcentaje de salario de un trabajador que va impuestos o cotizaciones sociales incluidas las contribuciones empresariales se redujo en dos mil dieciocho en dos décimas en el conjunto de la organización hasta el treinta y seis coma dos por ciento pero en España donde la cuña era ya más amplia aumentó el porcentaje un cero coma uno por ciento hasta ese treinta y nueve coma cuatro por ciento Así España ocupa el puesto dieciséis de treinta y seis países si se les ordena de mayor a menor cuña fiscal en una tabla que encabezan Bélgica Alemania Italia Austria y Francia en la última década la cuña fiscal aumentado en España en uno coma uno puntos porcentuales frente a los cero coma seis puntos de la media de la UE

Voz 1018 03:42 en el juicio del proceso en el Supremo siguen declarando agentes de la Policía Nacional que participaron en el despliegue de otoño de dos mil diecisiete uno de ellos

Voz 0055 03:49 acaba de relatar que los Mossos eran tan pasivos que permitían por ejemplo sorteos para que los votantes se llevan a casa a las urnas de plástico de nuevo octubre como recuerdo Alberto Pozas y lejos de encauzar las urnas según acaba de explicaron policía algunos Mossos d'Esquadra incluso presenciaban impasibles como la sortean entre los votantes

Voz 4 04:05 todo esto en presencia de de los Mossos d'Esquadra sabe una persona de de la mesa electoral dice ser vamos a sorteados urnas las personas por allí congregadas aplauden a sorteo será llevan dos particulares

Voz 0055 04:17 según la versión de estos policías los Mossos se llevaban las urnas pero al final del día y con el recuento ya realizados impedir por tanto el referéndum gracias tenemos

Voz 1018 04:25 a última hora del ámbito deportivo ya es oficial la sanción del Comité de Competición a Diego Costa expulsado el sábado en el Camp Nou tras insultar al árbitro Pedro Fullana

Voz 5 04:34 ocho partidos la caída Diego Costa cuatro por los insultos graves al colegiado Gil Manzano que además ha ha reiterado ha reafirmado que los escuchó así que ratifica el acta del partido y otros cuatro por agarrar al colegiado para evitar que esa cara tarjetas a sus compañeros por tanto ocho partidos de sanción se acabaría aquí la temporada para Diego Costa el Atlético de Madrid recibe hasta ahora la noticia aquí en el Cerro del Espino Illa tiene claro que va a recurrir la sanción al Comité de Apelación

Voz 1018 04:59 éxito todavía con Carlos Cala Isabel Quintana Cristina

Voz 0259 05:02 Fuentes tendrá que ir a juicio por el caso Máster la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de la expresidenta madrileña porque según el tribunal exhibió públicamente el documento in veraz que había hindú

Voz 0325 05:11 ha sido a confeccionar el Gobierno celebra la prórroga del Brexit hasta el treinta y uno de octubre porque considera que dará tranquilidad al turismo en España para las campañas de Semana Santa y verano la ministra de Industria ha reconocido que esta ampliación no es la solución definitiva pero cree que será bueno para el sector

Voz 0259 05:25 el fiscal de Seguridad Vial aclara en la SER que la policía sólo accederá a los móviles de los conductores involucrados en un accidente con una autorización judicial Bartolomé Vargas asegura que sólo se pedirán datos sobre el tráfico de llamadas y no sobre su contenido

Voz 0325 05:37 el obispado de Plasencia suspende al cura ex párroco de manga abril Badajoz que ha sido condenado por el Supremo a diecisiete años de cárcel por abusar sexualmente de dos chicos de doce años también ha pedido perdón a las dos víctimas por lo ocurrido Concha Velasco ha sido

Voz 0259 05:50 donada con el Premio Max de Honor dos mil diecinueve por ser una figura clave en la historia de las artes escénicas el comité organizador de los Premios resalta su gran trayectoria como intérprete y que fuera una figura pionera del teatro musical español y su compromiso con la figura femenina

Voz 1995 06:03 qué bonito esas escuchas granitos aquí luego ocho partidos a bueno decía Piqué qué quieres que te caiga en cuatro pues si no quería caldo dos tazas ocho partidos a costa no eh luego es verdad luego te escuchamos celebra hasta luego

Voz 1995 06:30 Dani Garrido bueno conoces a ustedes se les que han participado alguna vez en un skate Room es un juego temático en el que los participantes tienen que conseguir salir de una habitación descifrando una serie de pistas a los niños les encanta ya lo no tan niños bueno esto hasta ahora era solamente un plan de ocio a partir de hoy es también una manera diferente de vender diez mil estudiantes doscientos setenta colegios de cuarenta y ocho provincias españolas y de otros países de Colombia de Francia de México de Perú y Colombia colegios por todo el mundo que dentro de apenas veinte minutos van a participar en el mayores que Room nunca convocar Íñigo Fernández es profesor de biología y es el creador de este es que Room digital multi colegios Iñaki vaya lío muy buenos días Iñaki con cómo ha conseguido hacer un skate tanques habitación que sea tan grande

Voz 7 07:25 bueno pues aprovechando por un lado las redes opciones eh concretamente Twitter y aprovechando la tecnología que utiliza no en nuestro caso vamos a Google Sites para crear el entorno y luego otras aplicaciones llene Ali educa Play en la que se pondrán los retos

Voz 1995 07:44 conoces algún precedente alguna vez

Voz 1 07:47 ha habido un escrito un tan grande

Voz 7 07:49 que yo sepa no y los que estamos trabajando en esto y los profesores que que en Twitter no siguen y que sean ha apuntado ninguno había visto un es que irrumpían tan masivo

Voz 1995 08:00 mira tú dices que no solamente va a ser muy entretenido sino que van a aprender qué materias a poner a prueba

Voz 7 08:06 ya no es solamente jugar osea es aprender jugando no osea que todos los alumnos pongan en juego lo que han aprendido o incluso cosas que a lo mejor no tiene muy claras pero que pueden buscar en internet aprovechando que se a conectar con los ordenadores total de casa Internet no vamos a trabajar cinco materias Lengua Lengua Española ciencias naturales sociales matemáticas y música y arte

Voz 1995 08:30 vale yo creo que éste había un poquito de las manos Iñaki

Voz 7 08:35 lo que hay que ya ya hay mucha tensión habrá que que se acerca el momento

Voz 1995 08:39 en esta materia chavales perdóname que no por email chavales intentando resolver a la vez unos acertijo estos pese a su follón tremendo eh

Voz 7 08:49 sí sí sí a lo de en la estimación eh si cogemos doscientos setenta colegios que tuvieran dos líneas hay veinte alumnos que haga una hemos hecho una selección de diez mil igual son menos unas poquitas más no lo sabemos bien pero sí sí me impacta muchísimo no sabe que van a estar todos conectados en diferentes puntos de España de de otros países tratando de cubrir los retos bueno ya aprendiendo y colaborando en el equipo y tal y impactar hasta que es muy buena idea es verdad que esta

Voz 1995 09:18 buena para todos los padres de España es una semana donde los niños olla dejan de de ir a clase es verdad que ya están las notas no es verdad que hay que buscar la manera en que estos días lectivos sean útiles y es verdad Iñaki es brillante pensar en hacer un es que Froome competitivo de los colegios contra otros porque es una buena manera de seguir poniendo a prueba conocimientos seguir dando clase sin que parezca que lo hacemos

Voz 7 09:41 exacto sí es es es lo bueno de la Administración no lo dice ya sean no que que con estrategias un poquito de juego consiguiese enganchar a de un día para que aprenda más ya siente mejor los los conceptos chico que que relacione conceptos que echarle con sus compañeros lo que hable con sus compañeros para

Voz 1 10:00 poder tomar una decisión

Voz 7 10:02 que que utilice la competencia visita al para pues para trabajar todos estos retos que hemos puesto no la verdad es que sí bueno pues veinte minutos

Voz 1995 10:11 insisto más de diez mil estudiantes doscientos setenta colegios en varios países diez colegios también de Colombia Francia México Portugal de de Perú que se han sumado a este este rito de acción donde gana Iñaki el que antes lo resuelva verdad

Voz 7 10:26 efectivamente el como todos los los equipos tienen que enviar un formulario Google ya recoge esos formularios en estricto orden de de envío entonces sí es verdad que luego algún equipo ha pedido alguna pista extra para para ayudarse Si se queda estancado en alguna pista porque lo da lo que lo hemos preparado de forma que al final de de la ahora todos podían haberlo resuelto aportando esa pista extra ellos nos dirán cuántas pistas han utilizado y entonces suma haremos tres minutos de penalización a cada equipo entonces habrá que sumar esos tres minutos pero luego pues el que menos minutos la empleados era que el que gane

Voz 1995 11:03 pues enhorabuena de verdad os parece una iniciativa fantástica todos esos niños jugando y tremendo CD de Room virtual esto es para los niños y los mayores que es muy divertido deberías hacer uno para mayores gente aburrida tengo

Voz 7 11:17 tengo uno preparado para cuando de cursos de formación de profesores para para los profesores para que aprendan a hacer

Voz 1995 11:23 pues pasan los lo que éste lo hacemos águila en la redacción de la Cadena SER bueno aquí no salen y uno que te digo esto lo hacemos en la SER no salimos en tres días Iñaki Fernández profesora de Biología creador de es que Room y colegios enhorabuena de verdad es una fantástica iniciativa un abrazo

Voz 7 11:39 muy bien muchísimas gracias un abrazo

Voz 1995 16:50 usaremos las preguntas que nos deja el día el primer fin de semana de campaña electoral coincida con la nueva temporada de Juego de Tronos nos obliga a preguntarnos por cuántos políticos españoles llegarán vivos al veintiocho de abril sea sede Palmada no es prodigioso que Pablo Casado pretenda subir el salario mínimo de novecientos a ochocientos voy a hacerlo otra vez preguntan no es prodigioso que Pablo Casado pretende subir el salario mínimo de novecientos a ochocientos cincuenta euros la idea de considerar al feto como uno más de la familia que ayer planteó la candidata del PP a la Comunidad de Madrid es interesante pero cuando empieza a contar porque claro más de uno puede considerar que rascarse los huevos es un acto de amor a la familia se cayó parte de la fachada de la sede del PP recuerden que la reforma de esa sede fue pagada en dinero negro me pregunto y pregunto en serio puedes asegurar algo que has obtenido ilegítimamente es decir si roba un coche puedo hacerle el seguro no será que Londres están tratando de salir de Europa por aburrimiento o cierto cuanto se han comido un donut después de ver la primera fotografía de un agujero negro nos vamos pero a ver mañana Pepa aparte las seis aquí nosotros mañana nos vamos a Murcia vamos como estrellas del rock and roll puede estar todo soldado no hay billetes será una si antes no tiene nada que hacer mañana Beckham sé que algo algo a desesperamos a todos a partir de las diez de la mañana el espacio molinos el río caballerizas pregunten por el sueco