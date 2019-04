Hoy por Hoy (12/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 saludos qué tal está muy buenos días quizá muchos de ustedes estén ya con las maletas hechas lo a medio hacer para huir unos días de la rutina comienza la operación salida de la Semana Santa se esperan quince millones de desplazamientos en coche además de lo que mueve el transporte público para a políticos y periodistas comienzan quince días de desplazamientos también pero bien diferentes en una vorágine sinfín de trenes aviones autobuses mítines y hoteles

Voz 3 00:53 os acordáis aquello de los de los Tres Tenores no pues en lugar de tres tenores son los tres temores con m de miedo de los españoles de sus derechos y sus libertades y eso es lo que

Voz 0660 01:04 pero tenemos que frena volveremos y haremos lo que hace falta Viva España viva el Partido Popular

Voz 1860 01:13 ya gana estas elecciones va a haber sorpresas hay muchas cosas que pueden cambiar ibamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdades claro que se puede

Voz 4 01:25 creo que vayamos a votar hoy yo sí puedo pedir el voto para ciudadanos un moto naranja para decirle no a Sánchez no a los separatistas no podemos ir a España

Voz 1860 01:35 ya no podrán meter de nuevo el genio la lámpara adelante españoles sin miedo a nada ni a nadie por España viva España

Voz 1727 01:45 de las doce ya pueden pedir expresamente otro es la primera campaña con cinco partidos de ámbito nacional que según todas las encuestas se disputan el voto en un panorama absolutamente abierto e impredecible Pedro Sánchez ha pegado carteles en Sevilla Pablo Casado en Madrid en una sala de fiestas tiro Iglesias en el barrio madrileño de Carabanchel Albert Rivera en Pedraza en Segovia y Santiago Abascal en la madrileña Plaza de Colón no son los únicos hay más nacionalistas periféricos independentistas los regionalistas animalistas una larga lista de otros partidos candidatos que también van a pedir el voto y ni siquiera es la única campaña porque esta noche ha comenzado también la autonómica en Valencia todos tienen dos semanas para convencer al cuarenta y uno por ciento de los españoles que todavía no sabe qué va a votar seguro el CIS dos semanas también para impedir entre todos que el virus de la intolerancia se haga presente de nuevo entre nosotros como ocurrió ayer cuando cachorros independentistas trataron de impedir que hablaran en la universidad en la Universidad de Barcelona dos candidatas Álvarez de Toledo del Partido Popular y Maite Pagazaurtundúa de Ciudadanos

Voz 6 02:58 ah sí a empujones entre

Voz 1727 03:01 mitos consiguió Álvarez de Toledo atravesar la barrera humana que le impedía entrar en la universidad en una imagen vergonzosa que han condenado todos los partidos luego la bronca se trasladó al pleno del Parlament con el resultado de un diputado del PP expulsado de la Cámara así llegamos al viernes doce de abril y esta noche duerme en el calabozo el hombre acusado al sur de Gran Canaria de matar a su mujer Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:31 así días la pareja sueca estaba afincada en España desde hace años él mismo llamó a la policía que cuando llegó se encontró a la mujer asesinada a golpes

Voz 1727 03:38 luego está el caso Julian Assange detenido en Londres tras revocar la Ecuador la protección diplomática escuchen ustedes al presidente ecuatoriano acusando a Assange de utilizar la protección para desestabilizar a otros países entre ellos España

Voz 7 03:53 ha sido yendo al pie de Sandoval cabaré Dillon de que BNP vale lateral y viscerales que empezó es decir sal pudiendo

Voz 1727 04:11 es un tribunal Aimar de Londres mandó ayer a prisión al fundador de Wikileaks

Voz 0027 04:18 sí por saltarse las condiciones de su libertad provisional en dos mil doce Estados Unidos reclama su extradición y la fiscalía sueca estudia si reabre la causa contra él por violar

Voz 1727 04:26 los premios Ortega y Gasset que cada año entrega el diario El País ya tienen ganadores

Voz 8 04:31 quiero compartirlo con los oyentes de Caracol que ansía el alma y razón de ser de la vida de los

Voz 9 04:38 esta es que vemos entre ellos

Voz 1727 04:41 en nuestro compañero Darío Arizmendi periodista colombiano de Radio Caracol por toda su trayectoria el premio a la mejor historia ha sido para un reportaje de la revista cinco dobles sube sobre los muertos en nombre en el Mediterráneo la mejor foto es para avisen West de Roy Teresa autor de una foto icónica de miles de bilbaínas durante las movilizaciones feministas del ocho de marzo y que llegó a publicarse en el New York Times la mejor cobertura multimedia ha sido para el portal venezolano el Pita hizo por su retrato de la crisis que tituló La generación de Lampre en los deportes el Valencia está cerca las semifinales de la Europa League Sampe buenos días

Voz 1161 05:24 buenos días Pepa con su victoria anoche en el estadio de la cerámica uno tres dos goles en los últimos minutos el descuento en el noventa

Voz 1275 05:30 en el noventa y tres te quedes que dejan casi sentenciado el pase

Voz 1161 05:33 para los de Marcelino antes habían marcado el propio que eres el cero uno tras fallar parejo un penalti Cazorla el empate que si transformó un penalti el partido de vuelta el próximo jueves en Mestalla en los otros partidos Slavia Praga cero Chelsea uno Benfica cuatro entran dos Arsenal dos en Nápoles cero los encuentros de vuelta también el próximo jueves

Voz 1727 05:51 qué importa ante el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:55 buenos días el tiempo soleado para hoy viernes con temperaturas que ahora invitan abrigarse durante la tarde ambiente un poco más suave que ayer el fin de semana seguirá siendo mucho sol con temperaturas que se mantendrán un poco bajas durante las noches las tardes cada vez serán más suaves el domingo incluso en gran parte del interior un poco cálida a destacar que esperamos nubes a partir de mañana sábado durante la tarde en Galicia con algunos chubascos también algunos alcanzarán el Cantábrico el domingo se repetiría en estos chubascos pero con muchas pausas

Voz 9 06:25 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos las mejores ofertas para viajar en familia este verano reserva ante este ocho de mayo hasta un seis por ciento de descuento destinos espectaculares además niños gratis con grandes descuentos vete con nosotras y reservas ya tus vacaciones en familia en Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 10 06:44 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 11 06:53 tímbrica tenemos más de sesenta tiendas

Voz 12 06:55 cadete para que siempre encuentres la solución que necesitas Bin

Voz 9 06:59 pura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés por qué arreglamos hoy

Voz 13 07:05 lo que sí la hito que aunque yo estaba aquí todo me encanta haylos a Kahlo y yo sé quién eres realmente

Voz 14 07:20 no no aquellos que está

Voz 1860 07:28 estando

Voz 1727 07:31 contando lunares no pero contando los días para que termine la campaña electoral si está ya el equipo de Hoy por hoy que lleva toda la madrugada desde las doce escuchándose en los mítines de los candidatos a las elecciones para sacar las declaraciones más jugosas del que será el próximo presidente del Gobierno de España si presidente porque no hay mujeres aspiran

Voz 9 07:55 lo ocupar un lugar en la Moncloa bueno ese lugar

Voz 1727 07:59 otros sí así que esta mañana nos visita

Voz 9 08:01 una mujer una política la vicepresidenta todavía del Gobierno número dos del PSOE a las elecciones por Madrid Carmen Calvo Ramón Muñiz buenos días qué tal buenos días Pepa

Voz 1772 08:11 vicepresidenta se va a sentar en estos micrófonos a partir de las nueve de la mañana en la que va a ser su primera entrevista ya en campaña electoral un poco antes vamos a analizar toda la actualidad política con gesto

Voz 0027 08:22 los maraña Pablo Simón y Lucía Méndez

Voz 1772 08:24 si hoy Toni Garrido Se va a Murcia donde va a disfrutar de unos envidiables veinticinco grados con sol le van a acompañar el doctor letona con sus retos matemáticos nuestro Robin Food David de Jorge

Voz 15 08:36 son Patricio Money bailan Belbel nada juega con notas allí el Pollinica saber

Voz 1772 08:40 oye y al resto del equipo me hubiesen matado si no meto esta canción antes de que vuelva al y de la fuente de sus vacaciones así que cumplido y hoy precisamente que vamos a dedicar parte del programa las canciones que ustedes los oyentes han ido eligiendo toda esta semana para describir cuál es esa canción que representa mejora la campaña electoral

Voz 1727 08:59 atentos porque van a escuchar las cuatro finalistas

Voz 15 09:06 yo

Voz 16 09:10 este es Mary Shelley

Voz 6 09:20 anima de Larbi ADP

Voz 17 09:26 en estos malos ya

Voz 1727 09:39 a a su favorita desde este momento en Hoy por Hoy punto es a través de Twitter daremos a conocer la ganadora

Voz 5 09:48 antes de las diez antes de darle el relé

Voz 1727 09:51 debo a Tony las finalistas son los han escucha

Voz 1772 09:54 dado puro teatro elegida por Jose de Barcelona Las tres mellizas de Marina de Cádiz que dice que le recuerda a la derecha española Rata de dos patas propuesta por Manolo de Sevilla y hablando solo elegida por Miguel ir récord

Voz 1727 10:07 vamos los teléfonos para que nos envíen desde ya sus notas de voz porque hoy tenemos barra libre política

Voz 1772 10:14 nos pueden hablar de cualquier tema de actualidad de esta semana lo hayamos tratado o no en el programa teléfonos seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o nueve uno cinco dos dos dieciséis S

Voz 1727 10:26 también pueden defender en antena eh porque les gusta Puro teatro Las tres mellizas Rata de dos patas y hablando sola

Voz 18 10:35 los censados

Voz 1772 10:38 les recuerdo los teléfonos seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis nueve uno cinco dos dieciséis sesenta

Voz 1727 10:53 puro periodismo lo que viene con Aimar Bretos seis y once cinco y once en Canarias

Voz 0027 10:57 en vez de la semana con Elena Sánchez y con Roberto en la técnica y con Jordi Fábrega la producción

Voz 19 11:03 Rivas gazares Ruud nuevo escándalo en relación a las cloacas de arreglo el gazares habíais que la vieja decidió trabajaba para el comisario Villarejo he descansado el detalles no hay cloacas todo dolor inmenso de la precisas odia el Benita financiada con dinero de Irán y Venezuela un burdo montaje para desacreditar al

Voz 0027 11:31 a vivir que son dos días sagrados de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino seis y once de la mañana primera jornada de campaña electoral Pedro Sánchez vuelve a Madrid para presidir hoy el Consejo de Ministros después de inaugurar anoche su campaña en Dos Hermanas provincias Sevilla localidad convertida ya casi en de San sismo el candidato del PSOE confirmó anoche que su estrategia electoral tiene dos vías la primera arengar a los votantes progresistas para evitar una hipótesis a hipotéticas movilización segunda vía de la campaña intentar fracturar el voto de la derecha todo lo que pueda en Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 20 12:19 buenos días el presidente del Gobierno y candidato a la reelección buscó un doble simbolismo arrancar su campaña en la provincia donde el PSOE ha ganado siempre las elecciones generales y en la localidad de Dos Hermanas donde anunció que disputaría la secretaria general del partido a Susana Díaz ahora todos luchan juntos para movilizar al máximo de votantes porque según dijo Sánchez hay Hungría es cierto de que si las derecha suman Se van a entender

Voz 21 12:42 lo que sí que es evidente es que si estas tres

Voz 1722 12:44 derecha suman a partir del veintiocho de abril la confrontación territorial está garantizada la corrupción volverá a las instituciones de mano de un par de un partido que aún no se ha limpiado de la corrupción como estamos viendo durante estas últimas semanas en los medios de comunicación volverán los recortes la involución en el Estado del bienestar

Voz 20 13:06 Susana Díaz por su parte reivindicó Andalucía Cataluña como los dos bastiones que posibilitan las grandes mayorías socialistas en España

Voz 1860 13:13 la grandes mayorías socialistas en España siempre han tenido dos bastiones Cataluña y Andalucía cuando enfrentarnos saben

Voz 1727 13:24 qué hacen

Voz 1860 13:25 no son tontos esta derecha nuestra monta todo menos Chunta desalmada egoísta si viviera el poeta Machado guía miren miren atrás irían

Voz 9 13:35 el sendero por el que no queremos volver a transitar la número uno de la lista por Sevilla la ministra

Voz 20 13:40 hacienda María Jesús Montero repasó todo lo hecho en estos diez meses y con tan solo ochenta y cuatro diputados y si convencen a una gran mayoría a España dijo parafraseando a Alfonso Guerra no la conocerá ni la madre que la parió

Voz 0027 13:54 el único candidato que no esperó a medianoche para inaugurar su campaña y poder pedir el voto fue Pablo Casado que ayer se refirió ya abiertamente a los defraudados por el Partido Popular les imploró que vuelvan Ike no han juego os de ruleta rusa con otras opciones esto es literal hay pánico en el PP a que la posibilidad de que esa enorme bolsa de indecisos que el CIS en la derecha sobre todo termine embarazos de Ciudadanos de Vox y hoy Adrián Prado primer día de campaña intensión el PP Casado tiene previstos hoy tres actos en tres ciudades diferentes Oviedos

Voz 0019 14:23 esta Ander Vitoria anoche en el arranque el líder de los populares definía la situación de España como una encrucijada en la que el PP es más necesario que nunca va a ser decía el rompeolas que ponga freno la deriva independentista y cargaba así contra el Gobierno

Voz 0660 14:36 o cambiamos el Gobierno o nos cambia nación o cambiamos a este Gobierno traidor o acabarán transformando España en un país dividido en un país con

Voz 17 14:48 otra terminación en un país en los que los proetarras se ríen de las víctimas quiero un país en los que los independentistas se permiten el lujo de decir sí sí Casado pide a los

Voz 0019 14:58 señales que pasen página y confíen en el PP la única apuesta de futuro dice creíble para España

Voz 0027 15:03 el único candidato que pegó anoche carteles a la manera tradicional con escoba con cola sobre una madera fue Pablo Iglesias que inició campaña en un distrito obrero de Madrid llamando a llenar las urnas contra los poderosos Ése fue el argumento central de su discurso de medianoche por cierto muy breve Mariela Rubio buenos días buenas

Voz 1727 15:19 días así hablaba Iglesias minutos antes de pegar el primer cartel de esta campaña hoy ha sido detenido

Voz 1860 15:24 pido Julian Assange para entregarlo a los Estados Unidos y sabéis porqué porque reveló verdades enormemente incómodas para el poder hablabas Iglesias antes de pegar junto a Alberto Garzón los carteles de Unidas Podemos por primera vez sin imágenes de ningún dirigente del partido sobre un mural con el lema de la campaña la historia la escribes tu quiere que haber votos que surgen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los poderosos no le tienen que escribir la Historia no le tiene que decir a quién tiene que votar en estas elecciones va a haber sorpresas hay muchas cosas que pueden cambiar ibamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdades claro que sepuede ingleses arrancaba así es

Voz 1727 16:10 Carabanchel y también en la capital tendrá hoy el primer acto de campaña una asamblea de colectivos del ámbito de la sanidad

Voz 0027 16:17 se va hoy a Málaga es Albert Rivera que anoche protagonizó el mayor golpe de efecto de este inicio de campaña apareciendo en el acto de Madrid como un holograma el en realidad estaba en Pedraza un pequeño pueblecito de Segovia en Madrid apareció un holograma con

Voz 15 16:31 como de naranja al lado el candidato naranja con zumo de naranjas a la selva

Voz 20 16:34 a ochenta kilómetros de Madrid desde Pedraza en Segovia pero logra diez segundos buena madre robo lo verá aparecido en mitad de la sede en Madrid la idea era simbolizar la unión entre el mundo rural y el urbano

Voz 4 16:47 sí aquí utilizando la tecnología en Pedraza dirigiendo me Madrid quiero representar a toda esa España que mira hacia el futuro y os prometo que voy a ser el presidente que hable de futuro y que no se pelee por el pasado

Voz 20 16:59 así ha pedido el líder de Ciudadanos el voto llamando a la movilización el veintiocho de abril para decir que no a Sánchez día podemos sí dice al constitucionalismo

Voz 0027 17:09 sí en Colón en el centro de Madrid inauguró a medianoche su campaña Vox nivel Goicoechea ni ante Blas de Lezo

Voz 1727 17:16 se erige como el garante de la verdad del sentido común de los españoles que se resisten a perder su libertad contra el Frente Popular así llama al Gobierno del PSOE se presenta Vox porque los otros no nombra al PP y a Ciudadanos no se atreven actúan cobardemente Vox viene para quedarse ya nada será igual

Voz 1860 17:32 ya no podrán meter de nuevo el genio la lámpara hemos vuelto a poner encima de la mesa las cuestiones importantes hemos vuelto a decir que la unidad nacional es innegociable

Voz 1727 17:42 Cal tira de épica y abre campaña en Covadonga donde se inició la reconquista allí realizará una ofrenda floral a la Virgen después por la tarde primer mitin de campaña en Oviedo

Voz 1 17:55 no ha sido un buen y junio

Voz 5 17:58 Antonio Banderas veinte y los con esto

Voz 22 18:02 no

Voz 9 18:02 no pienso mucho Penélope Cruz suelen muy novelero

Voz 23 18:07 lo siento

Voz 9 18:10 sí

Voz 5 18:12 tan sólo el tienes

Voz 2 18:17 en la Cadena Ser

Voz 5 18:25 sí continuará sobre las reformas

Voz 0027 18:29 la señor Rodríguez este es el momento en el que el presidente de del Parlament catalán Roger Torrent expulsaba ayer por la tarde de la Cámara a un diputado del PP tras un episodio tenso que se vivió en el pleno a raíz el intento de boicot que había sufrido horas antes la candidata de los populares por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo todos los partidos nacionales han condenado ese episodio medio centenar de radicales intentando evitar que Álvarez de Toledo entrara en la Universidad Autónoma de Barcelona mientras le llamaban ellos a ella fascista Joan Bofill bon día bon día centenares de estudiantes

Voz 1772 18:59 analistas intentaban bloquear la entrada a un auditorio de Álvarez de Toledo y un grupo de miembros del PP catalán para hacer un acto gritos y empujones también miembros de Ciudadanos estaban ahí el personal de seguridad finalmente pudo hacer un hueco y el acto se celebró

Voz 1727 19:15 tenía tos totalitarios pijos reaccionarios subvencionados Consentidos que pretenden secuestrar esta universidad

Voz 1772 19:23 la tensión retrasado en el Parlament Natalia Riera de la CUP enseñaba un fotograma del vídeo que había colgado la propia Cayetana en la que a su lado se ve a un hombre haciendo la salutación fascista

Voz 5 19:34 Brass al SAT

Voz 1772 19:36 lo que defienden es este brazo alzado nazis al lado de la señora Cayetana decía lo que indignó al diputado popular sentado a la bancada de al lado Santi Rodríguez si sí señor Rodríguez se enzarzan en una discusión con diputados de la CUP y d'Esquerra Rehn tras llamarle al orden tres veces finalmente lo echan

Voz 0660 19:56 durante estamos estamos intentando negociar una

Voz 1860 20:00 declaración de condena por los hechos

Voz 0660 20:02 el agua ve ya gritos lo criticaba Carlos Carreño

Voz 1772 20:05 los al menos dos después Aimar en la Cámara acatará gracias yo

Voz 0027 20:07 en en el Tribunal Supremo en el juicio del proceso continúa el intento de las acusaciones por demostrar la supuesta pasividad de los Mossos d'Esquadra ante el referéndum ilegal del uno de octubre ayer uno de los policías citados como testigo aseguró que llegó a ver a un agente de los Mossos d'Esquadra yéndose de uno de los colegios con una urna en una mano y con su pareja en la otra Alberto Pozas

Voz 0055 20:30 según la versión de los policías nacionales los Mossos d'Esquadra no sólo no impedían el referéndum permitían incluso sorteos de urnas una vez terminadas las votaciones

Voz 24 20:38 todo esto en presencia de de los Mossos d'Esquadra sale una persona de de la mesa electoral ICS vamos a sorteados urnas as personas allí congregadas aplauden a sorteo il ilustres

Voz 0055 20:49 cuando particulares ir los votantes se jactaba ante conocer los movimientos de la policía a través de los Mossos

Voz 1722 20:55 Se dirigió ahora con un megáfono micrófono diciéndoles lo siguiente los Mossos no

Voz 9 21:00 me acaban de informar de que tengamos cuidado

Voz 1722 21:03 que en la zona hay vehículos de paisano de la Policía

Voz 0055 21:06 allí han reconocido que los votantes entonaban cantos pacíficos pero después dicen procedían a insultarles

Voz 0027 21:14 sí veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias la Guardia Civil ha detenido en Chiclana Cádiz a cuatro empresarios que le quitaron supuestamente el uniforme de trabajo a un empleado moribundo mientras lo estaban llevando al hospital el hombre no estaba dado de alta en la Seguridad Social y los dueños de la empresa no querían que su muerte constará como un accidente de trabajo ahora están acusados de homicidio imprudente Isabel Villar buenos días

Voz 25 21:36 buenos días el hombre murió en julio mientras manejaba una carretilla elevadora pese a que no tenía formación específica ni llevaba la ropa de seguridad adecuada sólo un uniforme con el anagrama de la empresa según ha explicado la Guardia Civil este trabajador quedó atrapado dentro de la máquina de camino al hospital surge el Fes decidieron quitarle la ropa de trabajo para evitar responsabilidades por el accidente no sólo eso aplica la Guardia Civil que también mintieron ante los médicos declararon que el hombre había sufrido una caída fuera del trabajo Él acabó muriendo como la muerte se hizo pasar por fortuita su familia quedó prácticamente en la indigencia ahora que se ha aclarado cómo fue tanto su mujer como sus hijos cobran pensiones acordes aún a Juan un accidente laboral los cuatro empresarios están en libertad con cargos y el juez los investiga por un delito de homicidio imprudente y también

Voz 5 22:18 los derechos de los trabajadores

Voz 9 22:25 Boné destacó hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 12 22:29 lo marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 17 22:39 Federico vamos a jugar contigo al English anida giro

Voz 26 22:47 así de primeras a mí vacía giro a eso era

Voz 0027 22:50 sí sí

Voz 0660 22:53 no

Voz 17 22:54 viajero JM yo te pregunto niño OME me B

Voz 26 23:01 cantó era no

Voz 5 23:04 a esta hora de calidad tiene musicada

Voz 9 23:09 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por hoy punto es Cadena SER

Voz 5 23:32 la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 17 23:39 José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 27 23:41 me ayuda a ser que no se escucha en Antequera

Voz 28 23:46 a nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 5 23:59 toma el control de la quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 17 24:12 cuenta con las

Voz 0027 24:27 por hoy es noticia esta noche Israel ha fracasado en su intento de llegar a la Luna con una vez que habían enviado hace veinte días será el primer viaje espacial de la Historia pagado con dinero privado había costado cien millones de dólares pero la nave se ha estrellado contra el suelo lunar haciéndose añicos

Voz 9 24:45 buenos días es el final de una historia que nació hace un año

Voz 0141 24:47 cada en un bar de Tel Aviv durante una noche de copas un ingeniero espacial un experto en diverso

Voz 1727 24:51 puridad fabricante de drones se fueron animando con

Voz 0141 24:54 el alcohol y acabaron diseñando una nave espacial para llegar a la Luna así terminaron este jueves diez años después en una sala de control en la que hasta el recién reelegido Netanyahu

Voz 21 25:04 se está mal

Voz 1727 25:06 el mapa de la luna decía el primer ministro a punto de que la sonda ver sic tocase la superficie del satélite

Voz 0141 25:10 para luego poder tomar imágenes pero poco después de terminar su intervención un responsable de la operación avisa de que sea perdido comunicación con

Voz 9 25:17 Anna Bosch Communication nuestra

Voz 0141 25:22 el silencio se apodera de la sala y con los ojos fijos en la pantalla y los pinganillos puestos muchos echan las manos a la cabeza se tapan la boca hasta que minutos más tarde se confirman las sospechas

Voz 9 25:30 veían for sufrir nos informa el equipo de clan había llegado pero estrellándose entre las expresiones de resina

Voz 0141 25:38 nación la cara de circunstancias del hombre de negocios israelí

Voz 9 25:41 Morris o no lo hemos conseguido pero lo hemos intentado podemos estar orgullosos ha dicho el empresario que ha invertido XXXI

Voz 1727 25:49 con millones de euros en la operación salida

Voz 0027 25:52 el estudio que se ha llevado a cabo hasta ahora sobre el impacto que tiene la falta de gravedad en los astronautas confirma que las misiones espaciales largas sí provocan daños en sus cuerpos concretamente en el corazón y en los ojos Javier

Voz 0882 26:05 con la famosa misión espacial protagonizada por un gemelo Scott Kelly mientras su hermano se quedaban la tierra ha permitido los científicos realizar el mayor estudio sobre el impacto en el cuerpo humano de la falta de gravedad durante largos periodos de tiempo en el espacio de hecho un equipo de la Universidad de California en Estados Unidos ha podido y analizar los cuerpos idénticos de estos dos astronautas de la NASA ya ha podido descubrir que la microgravedad altera la presión de los huidos en el cerebro humano y esto genera importantes problemas de visión como advierte brinda rana profesora de la Facultad de Medicina de la necesidad de califal

Voz 5 26:38 el juez

Voz 0882 26:42 no sólo cambian los ojos también hay problemas cardiovasculares y este puede ser el principal obstáculo fisiológico en el primer viaje tripulado a Marte que la NASA prevé para el año dos mil treinta más problemas en el espacio el volumen de sangre disminuye y los astronautas sufren también deshidratación de forma crónica

Voz 0027 27:03 a los minutos finales del partido hundieron anoche al Villarreal ante el Valencia Sampe buenos días

Voz 1161 27:08 buenos días Aimar en el partido de ida de cuartos de la Europa League como ya le sucedió en Liga ante Celta Barça y Betis donde se el para un total de cuatro puntos ayer ese tiempo añadido con los goles de base en el noventa y quédese en el noventa y tres les volvió a hundir pasaron del empate uno al uno tres antes habían marcado el propio Guedes el cero uno tras parejo un penalti ni Cazorla el empate que si transformó un penalti en este caso el técnico de los amarillos Javi Calleja sobre esos mazazos en los últimos minutos anoche en El Larguero

Voz 30 27:31 pues a veces pecamos de falta de oficio otras cometemos errores puntuales que les hacen a los equipos meterse de lleno en primer encuentro oí de siguen creyendo en sacar un buen resultado contra nosotros también estamos teniendo muy mala suerte en momentos puntuales que estafando todo un poco en contra todo el trabajo que se hace bueno durante la mayoría del encuentro en los últimos minutos

Voz 1161 27:50 por cierto pese al el resultado ese uno tres en el Valencia nada de confianza Marcelino y los autores de los goles Guedes Iván

Voz 31 27:56 no está cerrada porque en el fútbol vemos muchas sorpresas nos gustaba un uno uno es evidente que nos gusta mucho más el uno tres nosotros tenemos más posibilidades de pasar que el Villarreal es obvio

Voz 32 28:07 no creo que nos a pesar de partirse seguir nuestra clase va a ser un partido muy

Voz 1860 28:10 en el tiene muchos argumentos para dar la vuelta de eliminatoria

Voz 32 28:13 tenemos que estar tocados Isabel que va a ser un partido muy difícil complicado

Voz 15 28:17 pero con otros ojos

Voz 1161 28:21 en el resto de eliminatorias labia para la Praga cero Chelsea uno Benfica cuatro in trató si Arsenal dos Nápoles

Voz 1727 28:27 por los partidos de vuelta el próximo jueves en Mestalla Londres

Voz 1161 28:30 Ford y Nápoles en casa Diego Costa no volver a jugar esta temporada con siete partidos por delante competiciones sancionaba ayer con ocho encuentros el abogado experto en derecho deportivo y antiguo miembro del Comité de Competición que pájaro un ve sobre esa sancionado hispano brasileño anoche en El Larguero

Voz 33 28:43 al final son dos situaciones la de los insultos y al árbitro y la sanción oscila de cuatro partidos en este caso es aplicar cuatro partidos portaba una de ellas porque no hay reincidencia durante esta temporada igual comité siempre ha tendido a aplicar el mínimo caso Molés cuatro más cuatro ocho

Voz 1161 28:59 esta noche arranca la jornada treinta y cuatro en Segunda División con un partido adelantado las nueve Sporting Granada del resto en baloncesto Valencia Basket puede ser campeón de la Eurocup esta misma noche si ganan en Alemania al Alba Berlín en el segundo partido de la final ganaron el primero en la Fonteta si pierden se disputará un tercer y definitivo partido el lunes de nuevo en Valencia en golf terminada la primera jornada en el Master de Augusta John Rambo el primer español sexto con menos tres a tres golpes de los líderes los estadounidenses de Sant Boi ICCA Sergio García cerró con más uno igual que Cabrera Bello y Olazábal hizo el primer recorrido con complicado de levantar más seis en Fórmula uno terminada la primera sesión entrenamientos en China Vettel ha sido el más rápido por delante de Hamilton Carlos Sainz ha sido décimo quinto la segunda sesión a las ocho de la mañana hay también tenemos fin de semana en motos Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin Texas dobles tandas de entrenamientos libres en Moto3 a las cuatro de la tarde y a las ocho y cuarto en Moto GP desde las siete menos cinco hoy desde las nueve y diez en Moto2 a las seis menos cinco y a las diez y diez de la noche

Voz 1727 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 5 30:12 que España rumbo al Agustí a la convivencia ya la limpieza a votar

Voz 0660 30:18 a ganar vamos a ganar vamos a gobernar vamos a recuperar el rumbo de España

Voz 1860 30:26 vamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdades claro que se puede augurar el próximo

Voz 4 30:33 ocho abril vamos a por todas vamos a ganar vamos ciudadanos vamos España

Voz 1860 30:37 nosotros no vamos a cambiar de opinión nosotros no vamos a ocultar lo que pensamos vamos a decirlo todo

Voz 1727 30:43 llevamos ya seis horas y media de campaña electoral hilos vamos senos acumulan encima de la mesa vamos a hacer esto vamos a hacer aquello la fórmula la van a oír hasta la saciedad de aquí al viernes veintiséis de abril cuando termine la campaña todos son incógnitas esta vez porque en España las cosas han cambiado mucho en los últimos cuatro años hemos pasa dado de un sistema bipartidista a uno de cuatro partidos y todo apunta a que nos encaminamos a uno de cinco hemos visto repetirse por primera vez unas elecciones generales o como triunfaba por primera vez también una moción de censura y al fondo una crisis interminable con recortes con pérdida de derechos con incertidumbre económica pero pero hay cosas que no cambian por ejemplo los debates televisivos entre candidatos que siguen sin estar regulados y que dependen de la estrategia de turno de los candidatos así que en esta campaña habrá debate sí pero sólo uno a cinco en Atresmedia pero bueno en la tele publica la de todos Aimar el PSOE

Voz 0027 31:42 sí ha aceptado el debate a cinco que organizaran Antena tres y laSexta pero no el formato A cuatro que proponía la corporación pública el Consejo de Informativos de Televisión Española critica duramente la decisión Yolanda Álvarez es su presidenta

Voz 34 31:52 no entendemos cómo el PSOE y el presidente del Gobierno han marginado a Televisión Española la televisión pública de toda la ciudadanía el servicio público que es de todos para este debate electoral y ha preferido optar por una televisión privada tampoco han aceptado los útiles

Voz 0027 32:08 es un cara a cara con el candidato del Partido Popular Pablo Casado argumentan en el PSOE que no está claro quién encabezará la alternativa a Sánchez para presidir el Gobierno de este medianoche también está en marcha la campaña para las autonómicas en la Comunitat Valenciana comida allí la tradicional pegada de carteles Ana Talent bon día

Voz 0141 32:24 a un día en un ambiente festivo con actos en la calle llamadas a la movilización para conseguir la victoria por parte de todos ciudadanos incluso ha plantado una falla con los reinos de Puig pide otra Ximo Puig ha pedido que se vote para consolidar un proyecto profundamente democrático que ha colocado a la Comunitat donde se merecía Mònica Oltra de Compromís afirma que es necesaria otra legislatura para continuar mejorando la vida de las personas y Rubén Martínez Dalmau de Podemos pide el aval para su programa transformador la candidata del PP Isabel Bonig pide el apoyo para recuperar la libertad que botánica coartado mientras que Toni Cantó de Ciudadanos pide el voto para desparasitado la administración y los cinco candidatos se enfrentan esta mañana por primera vez en el debate electoral que organiza la Cadena Ser

Voz 0027 33:03 a las tres de la tarde la DGT pone en marcha la operación especial de tráfico de Semana Santa se prevén más de quince millones de desplazamientos por las carreteras españolas ahora mismo con los se circula DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 19 33:14 buenos días a esta hora en Madrid tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital por en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 a la altura de Parla cinco en campamento decía circulatoria además en la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro dirección a dos en Barcelona circulación lenta en la ronda B10 hacia nudo llover that en Murcia un accidente corta en la Nacional trescientos cuarenta y cuatro a la altura de Yecla allí en Valencia otro alcance en este caso la tres a su paso por Chiva origina densidad circulatoria en sentido Madrid y como bien decías Aimar hoy comienza el operativo especial por Semana Santa así que les vamos a pedir a los conductores extremen la precaución al volante en sus desplazamientos

Voz 9 33:57 aquí tú marcas la diferencia

Voz 5 34:01 no no se equivoque aquí tú eres el y una vez más la Audiencia ha hablado

Voz 12 34:08 dos millones novecientos ochenta y siete mil oyentes eligen la SER como reza

Voz 5 34:12 en día haciéndonos líderes en todos los programa por marcas la diferencia Cadena SER aquí en Hoy por hoy

Voz 17 34:30 S

Voz 1727 34:42 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias abrimos la Mesa de España precisamente en las Islas concretamente en la de Gran Canaria Ser Las Palmas Agustín Padrón buenos días hola

Voz 1772 34:53 la noticia porque probablemente ya cometido ahí

Voz 1727 34:55 el último asesinato machista la policía ha detenido a un hombre acusado de matar a golpes a su mujer

Voz 0201 35:01 si ambos de nacionalidad sueca llevaban cuatro años residiendo en la localidad de Puerto Rico al sur de Gran Canaria la mujer fue encontrada muerta por la Guardia Civil después de que su pareja llamar al uno uno dos para pedir ayuda las explicaciones que dio en ese momento los golpes que presentaba la mujer levantaron sospechas y el hombre fue detenido por la tarde tras confirmarse que el motivos de la muerte habían sido los golpes que había recibido la mujer tras ser observado por un médico forense

Voz 1727 35:27 gracias Agustín en Fuengirola Málaga la Guardia Civil ha detenido a un chaval de dieciséis años lo acusan de haber matado hace dos cuando tenía catorce a su madre adoptiva en la provincia de Cádiz ser Málaga Jesús Sánchez buenos días

Voz 1161 35:42 buenos días Pepa la víctima de cincuenta y uno años fue hallada muerta en su cama sin síntomas de violencia pero la autopsia confirmado ahora que fue asfixiada la Guardia Civil inició entonces una investigación que ha concluido ahora con la detención de su hijo adoptivo como decías tenía catorce años cuando ocurrieron los hechos una mujer gobernanta en un hotel de Santi Petri su pareja jefe de bares en ese mismo establecimiento habían adoptado su hijo en Rusia la investigación está bajo secreto de sumario el adolescente de dieciséis años a la espera de la vista preliminar ante un juez

Voz 1727 36:10 Mino dejamos a Andalucía en Jerez de la Frontera la justicia investiga a un profesor de un colegio concertado acusado de vejar a uno de sus alumnos en chico de doce años que tiene Asperger lo acusan de atarlo y de haberlo amordazado Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 20 36:27 buenos días Pepa lo adelanta el diario El Público las vejaciones del profesor del colegio María Auxiliadora Salesianos Montealto de Jerez provocaron en el menor graves episodios de ansiedad hasta el punto del intento de suicidio según la denuncia de la madre el profesor de música ató a este alumno a una silla con un acuerdo durante una clase y le puso una cinta en la boca para que no se le oyera en varias ocasiones le llamó tonto y otras veces le preguntaba cosas como quién prefería que se muriese Si su madre él cuando el niño defendía su madre el profesor le contestaba que le iba a poner un parte disciplinario el centro ha abierto un expediente informativo interno para investigar y esclarecer lo sucedido

Voz 1727 37:09 y hoy se iban a celebrar las paellas universitarias en Valencia un macrofestival que cada año congrega a miles de estudiantes veinticinco mil tenían entrada para esta edición de ese festival pero a esta hora todavía no saben si podrán ir el Ayuntamiento ha suspendido el evento pero la empresa organizadora dice que que ellos siguen adelante

Voz 0141 37:30 según el Ayuntamiento no se reúnen los requisitos para la celebración del evento según los informes técnicos sin esos informes no se puede autorizar porque sería

Voz 1727 37:38 prevaricar asegura que la documentación no se presentó

Voz 0141 37:40 hasta el lunes qué elementos incompatible con la seguridad ferroviaria por la proximidad de unas vías ICO la huerta protegida y además no dispone del informe de contaminación aquí

Voz 1727 37:48 Justica la empresa dice es la responsable de haber

Voz 0141 37:51 vendido las veinticinco mil entradas pero la organización que no descarta acudir al juzgado esta mañana afirma que los servicios jurídicos están convencidos de la legalidad del procedimiento sostienen bases legales para la correcta celebración de las fallas universitarias así que ha pedido a los jóvenes

Voz 1727 38:05 que demuestran que saben divertirse cívicamente

Voz 0141 38:07 a que acudan con antelación para evitar aglomeraciones

Voz 1727 38:10 ibamos a terminar la Mesa de España hoy con un caso que quizás recuerden porque nos conmovió mucho aquí en este programa la historia de Maribel te ya eche la mujer que junto a su familia luchó sin éxito para que el Congreso de los Diputados regulara la eutanasia no lo consiguió murió sufriendo según denunciaba su propia familia que ahora lleva el caso a las pantallas van a presentar un documental con la historia de Maribel un documental que se titula La promesa Ike firmas un su hijo el hijo de la mujer fallecida

Voz 0821 38:43 radio Bilbao Isabel León que bueno qué tal Pepa Bueno en esa promesa que dan el hijo de Maribel y la voz en off en este documental le hizo no pudo cumplir por favor

Voz 35 38:50 no esperes a que pierda mi autonomía a que me olvide de vosotros aquí no reconozca como hijo eso no reconozca Haditha ese día me tienes que ayudar a morir

Voz 0821 38:57 bajo esta premisa el lema La vida es un derecho no una obligación en veintidós minutos muestran un día en la vida de Maribel con el objetivo de difundir su lucha por la despenalización de la eutanasia dolor y sufrimiento

Voz 35 39:09 es moneda de cambio entre los que debían legislar por mitigar los síntomas

Voz 1727 39:12 tras el estreno en Portugalete ayer la familia

Voz 0821 39:15 ya eche va a llevar la cinta a festivales de documentales sigue como viendo como el primo

Voz 1727 39:18 perdía un abrazo Isabel un abrazo a Hurd

Voz 36 39:21 sí

Voz 5 39:28 sí Sudán ha iniciado

Voz 1727 39:38 en una nueva etapa incierta después de treinta años de dictadura férrea que terminó en teoría ayer terminó con un golpe de los militares después de meses de protestas en las calles solo ayer murieron trece personas en las manifestaciones amplía esta información desde El Cairo Nuria Tesón

Voz 37 39:58 cuatro meses de protestas han forzado un golpe de Estado en Sudán que acabó ayer con Omar al Bashir tras tres décadas gobernando en un comunicado el ministro de Defensa anunció que se inicia un proceso de transición que durará dos años en el que habrá un Gobierno bajo mando militar esto no ha gustado a los manifestantes que demandan un Gobierno civil y que están dispuestos a seguir en las calles hasta que lo consigan el militar ha ordenado la Susper es de la Constitución impuesto un toque de queda además ha declarado el estado de emergencia durante los próximos tres meses la organización de trabajadores sudaneses una de las principales organizadoras de las protestas han rechazado de plano el comunicado y han subrayado que tumbaron a cualquiera que intente imponer a otro dictador según han comunicado algunos de sus líderes esperan poder negociar la transferencia de poder a un gobierno civil para mostrar su repulsa han convocado una sentada de protesta mañana sábado frente al Ministerio de Defensa general ha ordenado el cierre del espacio aéreo veinticuatro

Voz 1727 40:48 y también de las fronteras hasta nueva orden y mantiene a Omar al Bashir al que la haya reclama por crímenes contra la humanidad bajo arresto domiciliario en Alemania debate estos días que hace con sus autopistas el país países de los pocos que no tiene oficialmente una velocidad máxima en sus carreteras así que en buena parte de la red viaria la de mejor calidad se puede circular tan rápido como uno quiera eso puede tener los días contados los críticos alegan razones de seguridad y de Medioambiente Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 41:21 en el setenta por ciento de las autopistas alemanas Se puede conducir tan rápido como uno quiera algo que cada vez más conductores ven como un riesgo vital y un atentado al medioambiente por este motivo una alianza de asociaciones ecologistas y de seguridad vial además el sindicato de la Policía de Renania han pedido oficialmente la introducción de un límite de velocidad en las autopistas la medida evitaría dicen arrojar a la atmósfera cinco millones de toneladas de CO2 Además de reducir significativamente el número de víctimas mortales y heridos leves cada año mueren trescientas personas en accidentes en tramos de autopistas sin límite de velocidad

Voz 1161 41:59 Alemania es actualmente

Voz 0391 42:00 junto a Corea del Norte Somalia Afganistán el último estado sin límite de velocidad general Si esto no puede seguir así dice el presidente de la ONG Jürgen tres quien recuerda que la mayoría de los ciudadanos según muestran las apuestas están a favor de marcar un límite la alianza de asociaciones reclama al gobierno de Merkel que fija en ciento treinta kilómetros por hora el límite de velocidad algo que debía la gran coalición

Voz 5 42:24 te los socialdemócratas están a favor del cristianos bávaros se niegan en cualquier caso las presiones para cerrar el debate cada vez son mayores

Voz 9 42:39 no acabamos de empezar la mudanza

Voz 11 42:41 dolor de espalda radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor radios Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas liada

Voz 10 42:47 instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico otra vez de compras contumaz

Voz 38 42:51 que no que he ido a Midas y me han regalado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental

Voz 1772 42:57 películas inalámbricos se les han regalado a mi madre

Voz 38 43:00 sólo por cambiar dos del suyo pero ojo que son para la niña si quieres tu regalo Price cita en Midas punto es antes del veinticuatro de Abrines Elige neumáticos Continental

Voz 15 43:12 oye cariño ganamos se nos ponemos una alarma

Voz 20 43:15 eso pues para vivir tranquilos ya no sólo por los rojos que también ahora Tebas cuatro días de casa y cuando regresa sería metido gente a vivir

Voz 12 43:23 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 9 43:35 González pediatra conciliar sería podía hacer cosas al mismo tiempo pueden llevar a su hijo Alejandro con su hijo Álvaro Bilbao neuropsicóloga

Voz 15 43:45 mira en Cabañas de la señora que lleva al niño encima o el padre que se va a cazar con otro par de Rosa Juve psicóloga

Voz 39 43:54 entonces el Estado tendría que coger a los padres decir mira que usted es que no el cheque de dos mil euros

Voz 9 43:59 que cada padre porque ellos digerir Teresa Castro demógrafo es factor demográfico no es lo más importante es más importante el factor económico

Voz 40 44:06 Concilia que Maika Ávila este viernes en La Ventana pedimos a los oyentes que nos cuenten sus historias de conciliación si es que pueden conciliar con Carles Francino

Voz 22 44:16 en la SER

Voz 41 44:19 qué

Voz 27 44:23 a lo suyo

Voz 41 44:24 cierto Hoy por hoy

Voz 42 44:28 el y de de

Voz 43 44:34 en todo

Voz 44 44:38 la campaña

Voz 1727 44:40 Berta dice hoy José María Mur

Voz 9 44:42 días Pepa cumplamos con el rito que exige el cumplimiento de la tradición digamos que ya ha comenzado la campaña electoral

Voz 1100 44:50 como a la derecha puso desde el día siguiente a que Pedro Sánchez gana en aquella moción de censura el uno de junio el año pasado en una frenética carrera para echarles de la Moncloa en perpetua campaña de acoso y derribo amenizado por la explosión de Vox así que hagamos tiene nuevas y saludemos con el acostumbrado Bozzo la pegada de carteles y otras dunas junto a los habituales mítines de los líderes de los partidos los integrantes de esta derecha que tanto nos gusta por cierto han celebrado el comienzo de campaña en Madrid ni se ha movido de la capital todo un mensaje al menos el presidente Sánchez se ha acordado de que España no es sólo la cuna de los requiebros chotis y se ha marchado Sevilla vamos a ver si tenemos suerte no se repiten actos tan bochornoso como encallar montaron en la Universidad de Barcelona galleta Ana Álvarez de Toledo la candidata del PP unos cuantos especímenes nacidos en las aulas universitarias productos de infantilismo izquierdista que los descubrió Lenin dicho sea con perdón quizá algún día entenderán que significa la democracia y en qué consiste vivir en libertad

Voz 27 46:01 cuando crezcan el ojo izquierdo

Voz 46 46:10 hola mi nombre es Lucia traérmelo yo creo que esta campaña se merece una canción que defiende a ultranza los derechos de la mujer que parece que que bueno con la llegada de los nuevos partidos se puede puede estar amenazada de nuevo entonces mi canción sería la de Miguel Ríos clave no estar sola muchas

Voz 1727 46:36 ya tenemos a los cuatro finalistas para convertirse en la mejor canción que resuma esta campaña electoral pero me dice Rafa Rafa Muñiz que no Paradis de enviarnos nuevas propuestas que bien como esta de Lucía que se estrena con nosotros

Voz 1772 46:51 bienvenido a Lucía Pepa si te parece vamos a recapitular a recordar nuevamente esas cuatro canciones finalistas que han elegido

Voz 17 46:58 José Marina Manolo y Miguel

Voz 9 47:04 no

Voz 16 47:06 a las espera

Voz 6 47:18 animan Murias de Larbi A D P

Voz 1772 47:29 el ICO les gusta más a ustedes esto opinan mar Ingrid y Pilar

Voz 18 47:33 sin duda alguna la de teatro Pérez vamos de todas todas pero para unos y no para todo

Voz 47 47:39 bueno pues yo tengo mucha adulta entre las tres mellizas Irratia pues casi casi a la par la portería yo las tres mellizas que desde luego los trece derecha están vamos a ver con se viste de igual manera ir ratas porque de verdad que en algunos momentos está están tratando de pura pena sin

Voz 1727 47:57 la canción de la campaña

Voz 48 48:00 es la de teatro pero para teatro el que nos plantean siempre los los protagonistas de de la de

Voz 1772 48:08 en pueden votar ya en Hoy por Hoy punto es nuestro Twitter

Voz 5 48:15 esa es

Voz 9 48:16 banda sonora de la campaña electoral que deje en nuestros oyentes vamos ahora con la barra libre político

Voz 1772 48:21 estamos por Bibi de Alicante violencia de género

Voz 49 48:23 no es asistieron suicidio asistido el suicidio es asistir a un suicidio se había suicidado ella con las manos de una la mató la diferencia buenos días

Voz 1772 48:35 Joaquín imán unos hablan de los debates electorales

Voz 50 48:38 decía la edición privada decidió fuera lideró un partido político con representación parlamentaria no iría no sé qué pinta Vox en ese debate cuando no tiene representación parlamentaria no estarán otro otro candidatos que

Voz 51 48:52 eh que si la tiene mal empieza Pedro Sánchez rechazando un debate en la televisión pública hay ir aceptando un debate en la televisión privada

Voz 1772 49:01 Curro sobre la campaña electoral hoy empieza

Voz 0684 49:03 la campaña pero Cobo ha empezado la campaña ha sido llevó un mal disco claro

Voz 52 49:09 veía al voto al PP al ciudadano al al al

Voz 0684 49:15 Podemos extraigamos lo digo yo que propone una cosa la campaña electoral había que reducirla a una semana porque esto nos cuesta las perras los españoles nos cuenta la perra

Voz 9 49:28 gracias por opinar Curro sobre el Brexit

Voz 1772 49:31 Teresa de Barcelona que veo que los

Voz 53 49:33 que los de Gran Bretaña y a son como los de aquí siempre discutiendo sobre el sexo de los ángeles a Kiko concretamente en Cataluña con todo esto Bruce eh la guardia pretoriana ahí con toda una serie de cosas uno tiene la sensación de que están invirtiendo una cantidad de

Voz 1727 49:55 energía tremenda para gracias Teresa cuenta de si él la barra libre de los viernes siete menos dieciséis menos diez en Canarias

Voz 0660 50:07 hoy por Madrid

Voz 5 50:10 Laura Gutiérrez

Voz 1727 50:12 qué tal buenos días tiempo tranquilo y temperaturas al alza en toda la Comunidad de Madrid llegarán

Voz 1275 50:16 casi a los veinte grados de máxima aunque ahora por la mañana se mueven entre los dos y los seis grados cielos hoy casi sin es otro varapalo para la Comunidad de Madrid en su intento de desacreditar Madrid centrar el proyecto estrella de Carmena esta legislatura a su segundo recurso ante los tribunales ha caído de nuevo en saco roto el Tribunal Superior de Justicia entiende que no es necesario suspender este área de acceso restringido al tráfico porque su aplicación no está generando consecuencias irreversibles para la ciudad Alfonso Ojea