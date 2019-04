Hoy por Hoy (12/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno muy buenos días ahora así ya estamos en campaña la primera para unas elecciones generales con cinco partidos metidos hasta en los debates vamos por orden

Voz 3 00:33 el Partido Socialista de nuevo vamos a hacer que España rumbo a la sociedad a la Copa Grecia ya la limpieza desterrando la corrupción después de siete años de gobierno del Partido Popular a votar

Voz 1727 00:48 en Sevilla el histórico feudo socialista Pedro Sánchez pidiendo a los suyos que no se confía en que vayan a votar en Madrid Pablo Casado pidiendo el voto útil de la derecha que el patriotismo no

Voz 1084 00:58 de estar reñido con las matemáticas que el patriotismo hoy en día es votar al Partido Popular porque es la única alternativa viable a ese gobierno socialista comunista independentista Batasuna

Voz 0684 01:09 bueno eso no lo Oniani Tezanos con el CIS

Voz 1727 01:13 todos coinciden en ello también en Madrid entre Carabanchel y Usera barrios muy castigados por la crisis Pablo Iglesias

Voz 0684 01:19 el próximo día veintiocho tiene que haber votos que se llenen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los poderosos no le tienen que escribir la Historia no le tienen que decir a quién tiene que votar

Voz 1727 01:33 Albert Rivera desde Pedraza en Segovia interviniendo a través de un holograma en la convocatoria oficial queda Madrid

Voz 4 01:40 sí pudimos echamos a los socialistas y gobernamos ahora haciendo cambios de un Gobierno sensato y liberal ahora en toda Andalucía también se puede ganar en toda España y por último voy

Voz 1727 01:50 en la plaza de Colón ganado esta selección

Voz 0684 01:52 es la España viva haya triunfado porque hemos puesto encima de la mesa otra vez todos aquellos asuntos de los que no querían que se hablas

es Santiago Abascal que estará en el único debate entre candidatos que vamos a ver en esta campaña sería será el día veintitrés de abril en Atresmedia Pedro Sánchez ha optado por participar en ese encuentro en ese debate pero no en el que ofrecía Televisión Española teniéndose la tele pública lo que le marca la Junta Electoral es decir cuatro bandas sin Vox hay mucho enfado en la radio televisión pública por esta decisión de Pedro Sánchez porque se queda la tele publica por primera vez sin debate electoral es viernes es doce de abril y en Gran Canaria se investiga un nuevo posible caso mortal de violencia machista la Guardia Civil detuvo anoche a un hombre acusado de matar a golpes a su mujer de cuarenta y dos años ni sobre los presuntos malos tratos en una residencia de ancianos de Madrid la Comunidad va a proponer inhabilitar cinco años a la directora además el presidente autonómico en funciones Pedro Rollán anuncia que ha abierto expedientes al centro

Voz 2 03:01 la imposición de una sanción de setenta y ocho mil euros por el incumplimiento en el pliego de condiciones del contrato que nos une también una posible imposición de sanción económica de hasta seiscientos mil euros

Voz 1727 03:16 no se pierdan esta historia por primera vez una mujer estéril ha dado a luz gracias a una técnica que mezcla él

Voz 1463 03:22 ADN de tres personas el esperma del

Voz 1727 03:24 Adri el óvulo de la madre y un segundo óvulo de otra mujer donante el bebé ha nacido en Atenas perfectamente sano gracias a esta técnica en la que han participado investigadores españoles

sí Mandela sopla hoy las velas en Madrid con un gran concierto para celebrar sus veinticinco años y aunque lo intente Sampe no hay entradas

Voz 1161 04:01 no nada votadas están agotadas tampoco pensaba ir no son mis favoritos Kamel aunque respeto que le guste

Voz 6 04:06 todo el mundo y que tiene que haber de todo y del deporte

Voz 1161 04:09 pues que que va a tener posibilidad de ir es Diego Costa

Voz 6 04:12 por qué le va a costar que le quiten las sanciones que va

Voz 1161 04:14 para jugar esta temporada ocho partidos les sancionó ayer el Comité de Competición tras su expulsión en el Camp Nou cuatro por insultar al colegiado otros cuatro por agarrar su brazo para impedir que sacase más tarjetas complicada la reducción según explica en El Larguero el ex miembro del propio comité que parar Un B

Voz 0019 04:28 la sanción oscila de cuatro partidos en este caso aplica cuatro partidos portaba una de ellas porque no hay reincidencia durante esta temporada

Voz 7 04:36 el Atlético recurrirá a Apelación esperando una red

Voz 1727 05:56 más allá de que todos los partidos tenían actos montados anoche para abrir la campaña lo único que les sea unido en las últimas horas ha sido esto el intento por parte de un grupo de estudiantes de reventar un acto de Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona intentaron lo mismo con otro acto de Maite Pagazaurtundúa que representa a las europeas por ciudadanos en Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 06:24 bon día a gritos de fascista hay empujones el personal de seguridad finalmente pudo hacer un hueco Cayetana pudo pasar el acto finalmente se celebró

Voz 1275 06:32 niñatos totalitarios pijos reaccionarios subvencionados Consentidos que pretenden secuestrar esta universidad

Voz 0931 06:40 pero la tensión después se trasladó en el Parlament Natalia de la CUP enseñaban fotograma del vídeo que había colgado la propia Cayetana en la que a su lado se ve a un hombre haciendo la salutación fascista

Voz 1463 06:49 a queda Fénix han Brass Al así

Voz 0931 06:53 lo que defienden este brazo alzado nazis al lado de la señora Cayetana decía lo que indignó al diputado popular sentado la bancada de al lado Santi Rodríguez que se enzarzaron en una discusión con los diputados de la CUP ir Esquerra sí noches

Voz 0931 07:07 la misiva señor Rodríguez Bit Torrent tras llamarle al orden tres veces Pepa lo ha hecho

Voz 1727 07:11 gracias John así empezamos la campaña para las generales una de las más inciertas que se recuerdan porque las encuestas arrojan un porcentaje de indecisos muy alto altísimo de un cuarenta y uno por ciento según el CIS sobre esa encuesta sobre la campaña la mirada de Javier González Ferrari hasta el rabo todo esto

Voz 0881 07:34 eso es lo que vino a decirle a Pepa Bueno en Hoy por hoy el presidente del CIS José Félix Tezanos que el martes hacía pública la última de las encuestas del instituto público antes de las elecciones del domingo veintiocho la encuesta siguen cabeza a mucha distancia del segundo el socialismo de Pedro Sánchez así viene siendo en casi todos los sondeos de las últimas semanas pero esta vez bien por prudencia o bien por recomendación del Gobierno para que rebaje esa peligrosa euforia que puede animar a la abstención Tezanos dice creer que el hundimiento del PP no será tan apocalíptico como se anuncia Iker resultado de Vox puede ser mejor gracias al voto oculto total que si las encuestas CIS incluido cometen los errores de dos mil quince y dos mil dieciséis aquí puede pasar de todo y sobre todo que sigamos instalados en esa inestabilidad que tanto daño está haciéndole a nuestro país

son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 1727 09:49 Julian Assange el fundador de Wikileaks ha pasado su primera noche en prisión después de siete años reza

Voz 1275 09:55 creado en la embajada de Ecuador el no

Voz 1727 09:57 Londres la policía británica lo detuvo ayer después de que Ecuador le retira el asilo la protección diplomática y un juez lo ha condenado ya porque en el año dos mil doce tenía que haberse presentado ante la justicia la justicia británica para responder por supuestos delitos sexuales y no lo hizo así que Assange sigue en el calabozo y afronta una petición de extradición por parte de Estados Unidos pero Lenin Moreno el presidente de Ecuador insiste insistía esta noche en sus motivos para dejarlo sin protección asilo

Voz 13 10:29 hemos sido tú da pie de San mal desde la y local Eyre que ven mete algo lateral iba miserable en Ollauri venció es desde esta sal o viendo urgieron algún Jean

Voz 1727 10:49 como hizo con Cataluña dice Lenin Moreno que cita también al Vaticano por cierto que una eurodiputada española Ana Miranda del Bloque Nacionalista Galego tenía permiso para visitar a Assange el lunes que viene Hinault suspende la visita irá a la embajada a protestar en este caso por la detención del periodista corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 11:07 tenía autorización de la embajada para visitará en Cheste próximo lunes Iman tendrás

Voz 1727 11:12 el village ahora ya como campaña de de

Voz 0738 11:15 sí porque mantiene que esta detenciones una ilegalidad

Voz 14 11:19 sí también a reunirnos con sus abogados porque es una detención ilegal e deberían de para su extradición y además es que el señor Hazas corre peligro de muerte porque no sabe lo que puede acontecer con su vida

Voz 0738 11:32 a Ana Miranda ex eurodiputada del bloque tras la visita a los abogados de Assange viajará hasta Estrasburgo donde desea dice que el Parlamento Europeo se pronunció

Voz 1727 11:42 ya aquí en España la Policía Nacional ha desmantelado una red que se dedicaba a secuestrar a menores extranjeros que llegaban solos a España los captaban en cuanto o bajaban de la patera en Cádiz los encerraban y luego pedían dinero a sus familiares a cambio de soltarlos sino Isabel Villar buenos días días amenazaban con matar a los chicos qué horror o con utilizarlos para el tráfico de oro

Voz 15 12:04 Nos si hay seis detenidos tres en Cádiz y otros tres en Almería por integrar esta red que según la policía captaba primero a los menores en Marruecos conseguían que sus padres les pagaran por llevarlos hasta Tánger de ahí los montaban una patera España una vez en tierra los miembros de la banda los localizaban Easy Salvamento Marítimo llegaba antes pues también los sacaban de los centros de menores para luego encerrarlos en zulos en La Mojonera en Almería según la policía allí les pegaban y amenazaban con matarlo con vender sus órganos si sus padres no les daban a cambio quinientos euros a cambio liberarlos cuatro de los detenidos han ingresado ya

Voz 1727 12:34 esa es una noticia más Javier Alonso buenos días Loterías y Apuestas del Estado ya no podrá vender décimos por Internet se lo ha prohibido un juez que considera que la empresa pública está haciendo competencia desleal a los loteros

Voz 1772 12:47 sí ha dado la razón a la plataforma Juego limpio que representa a doscientos loteros de toda España

Voz 16 12:51 el siete el toro es él a Kosovo ha sido destacando el otro día es de abusar de su posición al vender décimos

Voz 1772 12:59 durante este sorteo que escuchamos el de Lotería Nacional considera efectivamente que los loteros están en situación de desigualdad porque la empresa pública les impide vender productos que no sean de la Sociedad Estatal de Loterías mientras les hace competencia desde su web a esta hora aún se pueden comprar esos décimos online pero los loteros ya anuncian que van a pedir que se ejecute la sentencia de forma inmediata

Voz 2 14:37 con Pepa Bueno la cover

Voz 1727 14:39 dura de los naufragios en el Mediterráneo la crisis humanitaria en Venezuela o el feminismo son algunos de los protagonistas de la edición número treinta y seis de los Ortega y Gasset los galardones con los que el diario El País premia el periodismo comprometido y el buen hacer dentro de este oficio Javier Corbacho

Voz 0931 14:57 premio a la Trayectoria para el colombiano Darío Arizmendi histórico periodista de Radio Caracol que los años ochenta sufrió varios intentos de asesinato por parte de los carteles de la droga

Voz 20 15:05 yo quiero compartirlo con los oyentes de Caracol

Voz 0881 15:08 confío en la misma razón DC

Voz 0931 15:11 la mejor fotografía una imagen tomada por el británico Vincent pues desde el balcón del Ayuntamiento

Voz 21 15:15 a Bilbao a veces sean es una foto y parece que tiene una vida propia

Voz 0931 15:19 llegó a publicarla el New York Times ir sonaba así

Voz 4 15:26 una marea de Manos al aire en las manos de las mujeres que se manifestaron el pasado ocho de marzo en la ciudad en la categoría de Mejor Investigación galardón para Agustín Morales por el reportaje los muertos que me habitan la historia de un hombre que voluntariamente en tierra los cadáveres que devuelve el Mediterráneo a las playas de Túnez

Voz 22 15:44 a partir de su historia con dar lo que es un patio trasero de de la migración hacia Europa

Voz 0019 15:49 qué está pasando con esas personas que que que es legal

Voz 22 15:52 a Europa éstas serán los palabras

Voz 4 15:54 ayer en La Ventana

Voz 1727 16:01 tanto si se van de vacaciones sólo tienen el fin de semana sepan que los estrenos de cine van por edades Pepa Blanes

Voz 1463 16:07 los estrenos de esta semana buscan hacer retratos de varias generaciones empezamos por los veinteañeros con After aquí empieza todo una película que llega en la era del feminismo pero que vuelve a ensalzar el amor romántico y las relaciones tóxicas es la historia de siempre la chica ingenua que se enamora del lote cota

Voz 4 16:23 bajo el amor sólo es una transacción el instinto del deseo es como una tostada más a los tres

Voz 1463 16:29 Danger es la generación desencantada que se puede ver reflejada en la película de Netflix a quién te llevaría a una isla desierta dirige a Jota Linares y protagonizan los actores del momento María Pedraza Jaime Lorente

Voz 4 16:41 pues muy bien el quiso pero que esta noche tengo incondicional cojonudo estas maravillosas profesiones sin futuro

Voz 1463 16:48 para los de cuarenta o cincuenta Se estrena otro retrato generacional dobles vidas del director francés Olivier Assayas protagonizada por Juliette Binoche y Guillaume Canet asistimos a conversaciones de franceses bebiendo vino que hablan de cómo Internet ha cambiado el mundo y ellos se han quedado atrás

Voz 4 17:03 a la gente le encanta lo pero en plena crisis

Voz 0881 17:06 no paramos de canje

Voz 1463 17:10 terminamos con otra recomendación lo dejó cuando quiera comedia bestia que tiene un punto de partida casi social tres profesores universitarios en paro descubren que el único modo de ganar dinero en España es vender droga Carlos Santos David Verdaguer y Ernesto Sevilla son los protagonistas

Voz 23 17:42 por fin llegaron esos días de descanso no ves la hora de disparo

Voz 4 17:45 dar de las vacaciones que tanto esperándote

Voz 23 17:47 quién no sueña con quedarse unos días más así que igual te animas con el acelerador ya acabas conociendo a uno de los destinos más populares del top vacacional

Voz 4 17:57 el hospital ideal para pasar unos días lejos de casa por eso lo visitan cada año más de nueve mil viajeros piensa lo vas a venir Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 16 18:12 Il

Voz 24 18:14 buenos días presente es que acabo de pasar ahora mismo por un cartel que esto de las lesiones si es que me he quedado flipado porque acabo de ver a Rivera plagiado a Iron Man en cartel sabes dicho que sale en un programa como Star Wars ya lo único que le queda es ganar elecciones como Jose Skaar

Voz 1772 18:34 era Nico de Alicante Nieves en cambio quiere opinar de un asunto que no es político prefiero blindada

Voz 1275 18:41 y expresar mis felicitaciones esas personas inteligentes brillantes que son capaces de Vettel el más allá y descubrir que hay dentro de un agujero negro

Voz 1727 18:53 gracias Nieves Marion de Granada bienvenido

Voz 25 18:55 buenos días pues por primera vez cuando se celebró la consulta sobre la aprobación de la Constitución española y no he dejado de ir a votar en ninguna convocatoria electoral desde aquellas fechas pero es cierto que he cambiado mi voto en ocasiones a la vista de los candidatos de los programas electorales que éstos presentaban pero jamás he dejado que nadie decida por

Voz 26 19:13 el poder votar es elegir algo que jamás delegar en nadie aunque reconozco que cada vez tengo menos esperanzas que en esta democracia no hay que perder la esperanza nunca gracias María

Voz 1772 19:23 hay recuerden que pueden seguir votando por su canción favorita aquélla que mejor resuma esta campaña electoral Luisa tiene clara cuál es su elección

Voz 1463 19:32 buenos días aunque me declaro fan incondicional de Paquita la del Barrio de dos patas siempre hay cantado yo creo que la canción que más le iba a esta campaña es al toro

Voz 0931 19:45 pueden votar por puro teatro por las tres

Voz 1772 19:48 quizás Rata de dos patas o hablando solo en nuestra web en Hoy por Hoy punto es también Pepa

Voz 1275 20:09 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con seis grados a esta hora de la mañana en las Gran Vía tiempo estable con mucho sol y con termómetros que siguen subiendo en toda la región máximas hoy de veinte grados la Junta Electoral de Madrid sanción al Ayuntamiento de Carmena ya podemos por la proyección del vídeo de los papeles de Bárcenas el pasado sábado en la fachada de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor el vídeo lo promovió la formación morada pero el consistorio dio la autorización lo que según la Junta podría haber supuesto menoscabo del principio de neutralidad el Ayuntamiento ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión Carolina Gómez

Voz 0393 20:43 la Junta Electoral Provincial cree que el Ayuntamiento de Madrid podría haber menoscabado el principio de neutralidad y haber favorecido una opción política al permitir que se use un edificio público en periodo electoral exhibiendo propaganda de un partido cree que esa acción viola el artículo cincuenta de la Ley Electoral la Junta abre además un expediente sancionador a Podemos que es el promotor de esa acción por infringir el artículo cincuenta y tres de la misma ley que prohibe la realización de actos de propaganda electoral desde la convocatoria de elecciones una sanción que se haría extensible a varios miembros del partido como Echenique Irene Montero Juan Manuel del Olmo e Isabel Serra por difundirlo a través de las redes sociales el Ayuntamiento de Madrid anuncia un recurso contra esa decisión

Voz 4 21:22 el Consistorio defiende que no puede hacer

Voz 0393 21:24 entró el preventivo de la acción política de los partidos y que su objetivo es favorecer el uso del espacio público en pro dicen de la salud democrática según la ley las juntas electorales provinciales sólo están autorizadas a poner multas de un máximo de mil doscientos euros

Voz 1275 21:40 esta noche acaba el plazo para presentar las listas electorales del XXVI Ms acaba el plazo para que Izquierda Unida de Podemos en un acuerdo definitivo que les permita ir de la mano en la Comunidad un acuerdo que está muy cerca lo reconocen ambas formaciones Sol Sánchez Izquierda Unida Isabel Serra Podemos

Voz 4 21:56 lanzar una propuesta de confluencia a Podemos

Voz 27 21:58 en la cual planteamos representatividad equitativa en la lista conjunta a cambio nosotros hemos renunciado por nuestra parte tan todas las primarias a candidatura como a las de cabeza de lista sigo pensando

Voz 26 22:13 que todavía hay así dos días

Voz 1727 22:15 las para llegar a ese acuerdo

Voz 26 22:18 y además creo que estamos a tiempo de no repetir lo que pasó hace cuatro años que es que por un escaño gobernase el Partido Popular y Cristina Cifuentes

Voz 1275 22:28 y sumamos un nuevo varapalo de la Justicia en la Comunidad en su intento de interrumpir Madrid central titulares con Virginia Sarmiento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba por segunda vez el recurso que pedía la suspensión

Voz 1510 22:38 donde la medida argumenta que no está generando consecuencias

Voz 1275 22:41 irreversibles para la ciudad ni para sus habitantes en la Comunidad de Madrid ha abierto dos expedientes a la residencia Los Nogales por el maltrato a los ancianos propone una multa de hasta seiscientos mil euros para la gestora e inhabilitar por cinco años a la directora del centro

Voz 1510 22:53 el Ayuntamiento de Madrid trabaja en las nuevas ordenanzas para regular el taxi la súbete Cee la delegada de Movilidad asegura que tenían que esperar a la regulación regional Ike lo llevaran en breve a la Junta de

Voz 1275 23:03 el nuevo protocolo de emergencias meteorológicas para el retiro el Ayuntamiento amplía los criterios para su cierre además del viento se tendrán en cuenta la temperatura o la humedad hice anunciará por pantallas megafonía siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta el tráfico en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1463 23:26 qué tal muy buenos días Laura con muchísima lentitud en varios tramos ya de la M30 destacar el de Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte para más arriba también eh encontrarnos con retenciones en tres Sagrado Corazón y el nudo de Manoteras en la parte oeste también intenso entre los túneles del estadio Vicente Calderón y San Pol de Mar y en las entradas por Santa María de la Cabeza Avenida de América

Voz 1275 23:49 en las carreteras cómo está el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 7 23:52 buenos días en este momento estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir la M607 a la altura de Colmenar Viejo y que genera cuatro kilómetros de retenciones de entrada a la capital

Voz 0931 24:03 madrileña a esto hay que añadirle las redes

Voz 7 24:06 ciernes habituales en prácticamente todas las entradas a la capital destacar densidad circulatoria en este instante la M40 desde Valdés hasta Montecarmelo hacia la uno entre Vallecas Vicálvaro direccional dos Villaverde sentido A cuatro y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la autovía de la corrida

Voz 0931 24:22 Johnson sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 24:29 qué previsiones espera para este viernes Jordi Carbó buenos días

Voz 7 24:32 buenos días el tiempo soleado hoy viernes pero también durante todo el fin de semana hasta la semana que viene no esperamos que vuelvan las tormentas y muchas horas de sol ayudarán a que el ambiente suavice frío ahora mismo también mañana a primeras horas en cambio las mínimas el domingo y empezarán a subir pero el ascenso se notará en las máximas hoy alrededor de los veinte mañana los superaremos con facilidad el domingo

Voz 4 24:53 tratar tarde advierte incluso un poco cálido

Voz 7 24:55 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras diseña

Voz 1275 27:42 a pesar de que la excepción educativa de que la Comunidad de Madrid insiste en que no hubo acoso escolar al menor que se suicidó en el instituto Ciudad de Jaén de Usera las pruebas que vamos conociendo apuntan a todo lo contrario la SER ha sabido que fallecido tuvo un enfrentamiento la semana pasada en la que se quitó la vida con el compañero del instituto que fue detenido este le quitó las llaves de su casa un incidente que conocía la dirección del centro pero que lo consideró una riña así más por lo que no tomó cartas en el asunto sólo pidió al joven detenido que devolviera las llaves hoy El Mundo cuenta que nueve compañeros del menor que se suicidó han declarado ante la Policía que también fueron coaccionados y amenazados por la misma persona que os digo al fallecido los compañeros han relatado que desde hacía varios meses sufría la amenaza de este chico que llevaba en la mano el símbolo tatuado de los nietas una banda juvenil la Consejería de Educación el consejero Rafael sangre Ken insiste en que gane la acoso

Voz 0931 28:31 los distintos miembros docentes

Voz 34 28:33 Tito Ciudad de Jaén han informado que no tenían conocimiento de hechos o situaciones en las que el alumno pudiera estar sufriendo este tipo de acoso por parte de ningún otro miembro de la comunidad educativa el entorno familiar del alumno no ha comunicado en ningún momento que éste estuviese sufriendo hubiese sufrido eh con anterioridad a su llegada

Voz 1275 28:58 más cosas la ex presidenta Cifuentes tendrá que ir a juicio por el caso Máster Audiencia Provincial ha desestimado su recurso Alfonso

Voz 0931 29:04 Gea Cristina Cifuentes se va a sentar en el banquillo

Voz 1275 29:07 otro de los acusados sus recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid han sido rechazados con un argumento principal para los magistrados Cristina Cifuentes exhibió públicamente el documento in veraz que había inducido ella misma confeccionar siendo plenamente consciente de su falsedad porque era sabedora como nadie que no había llevado a cabo el trabajo de fin de máster dicen los magistrados que no existe conculcación del derecho a la presunción de inocencia junto a Cifuentes semana asentar María Teresa Feito hice Cecilia Rosado el cuarto en el banquillo de los acusados era Enrique Álvarez Conde pero su fallecimiento hace ahora trece días extingue su posible responsabilidad penal así llegamos a las siete y media cinco grados marca el termómetro de la red en la Vía

Voz 4 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:12 recuerdan cuál era la palabra que sonaba una y otra vez en las últimas elecciones generales las de la repetición las de junio del año dos mil dieciséis

Voz 2 30:22 sorpasso pum sorpasso que finalmente se esfuma no llegó

Voz 1727 30:28 no sabemos todavía cuál será la palabra de esta campaña pero ya hay varias candidatas voto

Voz 2 30:33 Putin temor es verdad o mentira

Voz 1727 30:38 tentación pues en lugar de tres menores son los tres

Voz 3 30:41 temores ponerme de miedo de los españoles de sus derechos y de su libertad

Voz 0684 30:45 sólo podemos mantener una unidad nacional si mantenemos la unidad de voto vamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdad

Voz 4 30:54 otro naranja para decirle no a Sánchez

Voz 35 30:56 no los separatistas a España

Voz 1161 30:59 el Herschel abrir nos estamos jugando cuál es la respuesta que será el Estado separatista en Cataluña

Voz 1727 31:04 anoche echó a rodar esta campaña electoral tan atípica en plena Semana Santa con muchos españoles pensando más en su descanso que en las urnas es viernes el doce de abril y quedan dieciséis días

Voz 2 31:15 para encontrarnos con ellas

Voz 1727 31:18 bueno pues esta mañana a los periódicos vienen ya con los clásicos faldones electorales vamos asomarnos al quiosco hoy con Aimar Bretos y Rafa Muñiz a Manuel Jabois lo tenemos de viaje pero nos ha dejado esta reflexión sobre Pablo Casado Pablo Casado seducido

Voz 1389 31:32 buenos días Pepa me parece ilusionante que Pablo Casado este seducido por la élite de sus candidaturas Suu Guardia de Corps Edurne Uriarte Daniel Lacalle o Cayetana Álvarez de Toledo por cierto vergonzosamente asaltada ayer en Barcelona porque son candidatos estrella que conectan además perfectamente con el votante minoritario de derechas por eso imagino que Álvarez de Toledo pidió el voto hace unos días al Círculo Ecuestre de Barcelona cualquier día Casado corre a pedirle el voto al club Bilderberg y entre tanto como sabes Vox está dirigiéndose a la derecha sin reclamarle idiomas ni doctorados ni tampoco el exige saber colocar los cubiertos en el Baile de la Rosa de Mónaco de eso de eso hablaremos el veintinueve de abril eso sí Casado no se separa de Adolfo Suárez Illana avalado por su clamoroso éxito en las elecciones de dos mil tres ha dicho Suárez que las selecciones no está en juego sólo un Gobierno sino la España de la concordia creada hace cuarenta años con la transición que en su opinión ahora está en peligro hace cuarenta años Fuerza Nueva quería destruir civilmente a su padre a ver cómo negocia ahora el hijo de Suárez la España de la concordia con los nietos de Blas Piñar

Voz 0881 33:02 sí

Voz 1727 33:02 un beso un besito buen viaje Jabois Aimar hay páginas y páginas hoy en la prensa de análisis sobre la decisión de Pedro Sánchez de participar sólo en el debate a cinco con Vox que organizado A3 Media Hinault en el debate a cuatro sin Vox que planteaba Radio Televisión Española

Voz 0931 33:17 los españoles merecen un debate a dos titula su editorial Sánchez impone un único debate junto a Vox para fragmentar más a la derecha dice El Mundo publica Carlos Cué cuenta en El País que los populares han visto muy clara la jugada pero creen que se le puede volver en contra Sánchez por segunda vez en la cúpula del PP recuerda en el caso de Andalucía en la tierra elegida por Sánchez para arrancar la campaña para aventurar que la decisión de los socialistas de alentar indirectamente a Vox permitiéndole que esté en un debate puede ser un error fatal cuando la izquierda produce monstruos luego se los comen augura en el entorno de de Casado escribe Claudi Pérez el PSOE se está agarrando al perfil sin estridencias te Sánchez y por ahora le va bien pero la campaña puede romper en cualquier momento siempre lo hace en fue libre titula la campaña comienza sin que se conozca el programa completo de PSOE Ciudadanos y Vox insisten los tres partidos de la derecha desvelen su

Voz 1727 34:08 supuesto lo que sí ha desvelado Pablo Casado son sus planes para la selección española de fútbol en la entrevista de campaña en marca por la que han pasado ya todos los candidatos no

Voz 0931 34:16 sí la portada vemos Se ha casado ocho dando un balón vestido con corbata y zapatos de traje

Voz 1275 34:21 muy sonriente tomando impulso en el titulo

Voz 0931 34:24 dice así la selección jugará en Cataluña País Vasco y Navarra Se prohibirá por ley pitar el himno es decir también Casado pone esa Rafa Nadal y a Piqué al lado bueno

Voz 1727 34:34 hace unos novios detalle curioso y un daño colateral de las fechas en las que transcurre la campaña lo leemos en la mirilla La Vanguardia

Voz 0931 34:42 quiénes están sufriendo más que la campaña transcurra en festivo en Semana Santa son las diferentes agencias de viaje que se encargan de organizar el transporte y el alojamiento de los medios de comunicación que siguen a los candidatos por toda España ponte a buscar tú un hotel libre para setenta personas en Málaga en plena Semana Santa encima algunos periodistas se quejan porque estamos tardando darles las reservas así se lamentaba según La Vanguardia desesperada hace unos días una veterana del sector turístico está tirando de contactos de oficio como

Voz 1727 35:07 hola Pablo Ordaz plantea una pregunta interesante en el titular de su crónica en el País hoy sobre el juicio del pluses dice así Vox acusa defiendo

Voz 0931 35:16 me viene a decir Ordaz que a Vox el Berceo extrema derecha que ejerce la acusación popular lleva semanas facilitando enormemente el trabajo de los abogados de los líderes independentistas por qué les plantea a los testigos preguntas torpes que terminan sirviendo para lo contrario de lo que busca Vox por ejemplo ayer Javier Ortega Smith le pregunta uno de los policías que trabajaron el uno de octubre en Cataluña si los independentistas el ex lanzaron objetos cuando ellos se marchaban del colegio el policía responde no y entonces Ortega Smith vuelve a la carga hay dice ya había encapuchados el policía contesta que tampoco entonces ya hay Ortega Smith pronunciar él no hay más preguntas señoría esto no debe ser una casualidad esto les ha pasado una y otra vez

Voz 1727 36:42 hoy por hoy el gran asunto en la prensa internacional es la detención de Julian Assange editorial del Guardian pida Reino Unido Rafa que no extradita al fundador de Wikileaks a Estados Unidos

Voz 1772 36:52 muchos temen dice este diario británico que el cargo de conspiración por el que le acusa Estados Unidos pueda ser ampliado en un futuro en una administración dicen tan hostil con la prensa libre e independiente a Sans tiene que responder frente a la justicia por haber violado las condiciones de libertad bajo fianza que le impuso el Tribunal en dos mil diez pero la extradición sería errónea opina el Gardian Bob Shelley en De Telegraaf califica Sans como un idiota útil engañoso de izquierdas que dice tendrá que responder por sus acciones jugó un papel fundamental en las elecciones estadounidenses opina al difundir miles de correos de Hillary Clinton The Times se fijan el mutismo y desconocimiento impostado de Donald Trump que ha afirmado no saber nada sobre Wikileaks a pesar de haber deshecho de haberse deshecho en elogios con la organización durante

Voz 1727 37:39 sus mítines SAS Hans no es un héroe de la prensa libre titula a esta hora se editorial del Washington Post

Voz 1772 37:45 el señora Sans opina este diario obtuvo documentos de manera poco ética un periodista real nunca habría intentado dañar aún candidato a la presidencia de Estados Unidos para beneficiará a lo que

Voz 1727 37:55 pregunta a esta hora la prensa local ecuatoriana es cuánto dinero se gasto Ecuador dar cobijo a Sans en su embajada durante siete años

Voz 1772 38:03 el comercio dice que han sido cerca de seis millones de euros según el ministro de Exteriores del país y la mayo

Voz 1275 38:08 haría de ese dinero más de cinco millones sean gastados

Voz 1772 38:10 sólo en seguridad el resto en alimento tratamiento médico o en

Voz 1727 38:14 Barcelona es asombrosa la unanimidad de toda la prensa internacional con este tema la unanimidad en la elección del tema digo claramente cada prácticamente todos

Voz 1275 38:22 los digitales todo todos los periódicos

Voz 1727 38:25 en Europa en Estados Unidos pero no se pierdan esta historia con que cuenta también el New York Times la NASA ha comprobado cómo cambia el cuerpo humano después de estar un año entero orbitando en el espacio

Voz 1772 38:36 el experimento lo hicieron hace tres años pero los resultados acaban de dar a conocer ahora la NASA envió a las

Voz 1275 38:42 estación espacial al astronauta Scott Kelly

Voz 1772 38:44 que estuvo un año orbitando alrededor de la Tierra allí se sometió una serie de pruebas desde sacarse sangre hacer ejercicio o jugar con un ordenador en la tierra en la tierra firme su hermano gemelo hizo exactamente las mismas pruebas el objetivo era comprobar qué cambios había sufrido el cuerpo de Scott respecto al de su hermano gemelo su ADN por ejemplo mutó en algunas células Se produjeron problemas cardiovasculares y la microgravedad generó serios problemas de visión a Scott algunos cambios biológicos parecían inofensivos cuenta el New York Times pero algunas mutaciones no se han corregido pasados unos días lo que puede suponer un problema futuro para esos viajes espaciales más allá de la luna

Voz 20 39:24 ver

Voz 36 39:26 eh

Voz 1727 39:34 los partidos políticos en España en el mundo entero eh pero en España también han recurrido una y otra vez desde el año dos mil once al paralelismo al me metía en la metáfora con Juego de Tronos los caprichos del calendario han querido que la campaña y el comienzo de la última temporada de la serie coincidan en el tiempo en la madrugada de este domingo del domingo al lunes vamos a poder ver ya el principio del fin de la serie más importante de la historia de la televisión tanto por presupuesto como por impacto social José Manuel Romero

Voz 1084 40:06 dice Emilia Clarke la actriz que da vida Khaleesi que no importa quién ocupe el Trono de Hierro lo relevante va a ser quién vive y quién muere es una de las pocas pistas para la octava y última temporada de Juego de Tronos

Voz 37 40:17 Juanito caen la Millet soplan los blancos por el lobo solitario pero la manada viene

Voz 1084 40:23 la superproducción atesora varios hitos es el drama que más semis ha ganado ha legitimado la fantasía de época con su hibridación de géneros y lo más importante ha pasado a formar parte de la cultura popular entre los debates está el enfoque político las luchas de poder en plena campaña veremos si hay algún cordón sanitario contra el más allá contra los

Voz 4 40:41 muertos que resucitan no se trata de vivir en armonía

Voz 9 40:45 la misma cosa viene aportó en general con quién no podéis negociar un ejército que no deja cadáveres en el campo deba

Voz 1084 40:52 de Ada de hermetismo ni la prensa americana ha visto los nuevos capítulos seguidores y politólogos han jugado con las teorías la última a los caminantes blancos representan el cambio climático

Voz 38 41:02 si esos seres vienen a por nosotros no abran reinos que gobernar todo por lo que sufrimos será para nada todo lo que perdamos será para nada la Corona acepta la tregua hasta que los impuestos sean derrotados son el auténtico

Voz 1084 41:14 el fenómeno ha trascendido a la propia televisiones el evento audiovisual del año y la crítica se pregunta si ésta será la última gran seria que veamos todos juntos no hay posibilidad de maratón HBO emite un capítulo a la semana y solo

Voz 2 43:40 con Pepa Bueno

Voz 4 43:46 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 44:01 no les reducen la sanción Sampe Diego Costa no volver a jugar más en esta temporada no

Voz 1161 44:06 quedan siete partidos será la liga y el hispano brasileño tendrá que cumplir ocho de suspensión tras la sanción implica amplía cada ayer por el Comité de Competición por su expulsión el pasado sábado en el Camp Nou el Atlético recurrirá a Enrique Cerezo presidente de uno

Voz 0527 44:18 esperaba que fueran tantos partidos te a Diego le estaban haciendo mucho de faltas Villegas uno se tiene que cabrear todo eso no es justificable porque un insulto nunca justifica nosotros a la recurriremos iguales a ver si nos dan la cautelar ya que lo que pasa

Voz 1161 44:30 el abogado experto en derecho deportivo antiguo miembro del Comité de Competición que Larumbe sobre esa sanción al hispano brasileño anoche en El Larguero

Voz 5 47:37 estás

Voz 2 47:47 en la Cadena Ser con Pepa Bueno día

Voz 1727 48:02 periodo hoy por hoy del doce de abril del año dos mil diecinueve escribe Pedro Jiménez recibió hace unos días una carta indicándole que será presidente de su mesa electoral doble responsabilidad nos cuenta porque es la primera vez que vota