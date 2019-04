Hoy por Hoy (12/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:07 que pase el próximo veintiocho de abril la victoria socialista después de once años Abbot

Voz 3 00:13 ya acabar

Voz 2 00:15 a ganar vamos a gobernar y haremos lo que hace

Voz 1727 00:19 falta

Voz 4 00:20 me iba a España el próximo día veintiocho tiene que haber votos que se llenen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los poderosos no les tienen que es

Voz 5 00:30 vivir la historia hablamos a votar el próximo veintiocho

Voz 6 00:33 abril vamos a ganar vamos

Voz 0027 00:35 Ciudadanos vamos España

Voz 2 00:38 ha ganado estas elecciones la España mi vaya ha triunfado

Voz 1727 00:42 estamos en campaña es Viernes de Dolores y las vacaciones escolares de Semana Santa coinciden con esta musiquita de fondo con un cuarenta por ciento de indecisos todo se va a jugar a partir de hoy sobre todo en la última semana de campaña cuando se vuelva a la rutina tras unos días de parón o de descanso por eso será tan importante el debate el único debate aceptado por Pedro Sánchez debate a cinco con Vox por tanto dentro en Atresmedia por primera vez la tele pública se queda sin debate electoral por esta decisión de Sánchez que rechaza tanto el debate a cuatro como el cara a cara con casado en un país donde tenemos tan regulada la campaña que en ese pueden publicar encuestas durante la última semana no se ha conseguido regular sin embargo los debates de manera que quedan al albur de los intereses electorales de los candidatos le vamos a preguntar a partir de las nueve de la mañana Carmen Calvo número dos por Madrid del PSOE vicepresidenta todavía del Gobierno que viene esta mañana Hoy por hoy y le preguntaremos también por el virus de la intolerancia que ayer volvió a ser visible en Barcelona cuando un grupo de estudiantes indigesta dos de totalitarismo intentaron evitar a empujones que dos candidatas una del PP Álvarez de Toledo otra de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa hablaran en la universidad en la universidad luego el episodio se coló en el Parlament y terminó con un diputado popular expulsado lo hemos dicho muchas veces pero lo diremos una vez más no es un problema de independencia no es un problema de democracia y la democracia se la cargan la liquidan aquellos que sólo conceden el derecho de hablar a los que les dan la razón

Voz 7 02:19 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:37 es viernes doce de abril y también erosión a la democracia y como la Guerra Sucia en un ministerio como el del Interior y hoy la SER les cuenta que por primera vez uno de los presuntos miembros de la policía política que operó bajo el Gobierno del PP señala al ex secretario de Estado de Interior a Francisco Martínez

Voz 0027 02:56 el comisario Enrique García Castaño lo he dicho al juez que él trabajaba a las órdenes de Martínez en operación Kitchen que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas con fondos reservados para eliminar pruebas que pudieran perjudicar al PP

Voz 1727 03:07 y peligrosa para la fe en el sistema resulta también la incapacidad de los jóvenes de buscar un techo para vivir como adultos según el Banco de España el precio de la vivienda ha subido un veintisiete por ciento en los últimos cinco años aunque en ciudades como Madrid por ejemplo la subida roza el cincuenta por ciento

Voz 0027 03:24 esto choca dice el supervisor con el elevado paro entre los jóvenes con la caída en sus ingresos de un quince por ciento en diez años y con la temporalidad de sus contratos

Voz 1727 03:33 es noticia de la noche en Gran Canaria la policía ha detenido a un hombre por presuntamente matar a su mujer a golpes

Voz 0027 03:39 los dos son suecos y vivían en España desde hace varios años

Voz 1727 03:41 el presidente de Ecuador acusa a Julian Assange de utilizar la protección que le dio su país para desestabilizar a otros estados metiéndose en sus cuestiones internas como dice la de Cataluña

Voz 8 03:53 hemos sido venta cómo salen bien de cabaré de Vidal lo de que realmente vale lateral viscerales en Ollauri lesión sal volviendo al favorecieron Verónica Ursinos otro Cataluña

Voz 1727 04:14 alarga esa noche de Lenin Moreno después de la detención del periodista

Voz 0027 04:17 el llevaba siete años en la embajada ecuatoriana de Londres un tribunal británico lo mandó ayer a prisión EEUU reclama ahora su extradición

Voz 9 04:25 es muy gratificante que después de casi treinta años de servicio al a Caracol Radio casi cincuenta de ejercicio profesional en total en mi vida sea ratificado con la distinción que me acaba ahí hacer

Voz 1727 04:39 el que habla es el periodista de Radio Caracol Darío Arizmendi y esa distinción es el Premio Ortega y Gasset que le ha dado el país por toda su trayectoria

Voz 0027 04:48 el premio a la mejor Historia ido para un reportaje de la revista cinco uves dobles sobre un hombre que en tierra voluntariamente los cuerpos de quiénes mueren en el Mediterráneo y la mejor foto para Vincent West que retrató

Voz 1275 04:59 las miles de mujeres que salieron a la calle en Bilbao el pasa

Voz 0027 05:01 el ocho de mayo era buena trozos

Voz 1727 05:07 en los deportes veremos esta noche damos también la enhorabuena a los chicos del Valencia Basket que pueden proclamarse campeones y por cuarta vez Sampe

Voz 1161 05:17 de la Eurocup no ha perdido ningún partido en las eliminatorias al título y hoy desde las ocho disputarán en Alemania ante el Alba Berlín eh de Aíto García Reneses el segundo partido de la final al mejor de tres ganaron el primero en la Fonteta el martes pasado si repite en Vitoria sumarán a sus vitrinas ese cuarto título de la segunda competición europea una victoria que además tienen premio doble porque aparte del título Valencia duraría una plaza en la próxima edición de la Euroliga como campeón precisamente de la Eurocup seis y pierden se disputara un tercer y definitivo partido el lunes de nuevo en Valencia

Voz 10 05:46 qué tiempo vamos a tener para inaugurar la Semana Santa

Voz 1727 05:48 Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:51 bastante soleado sobre todo si lo comparamos cómo a lo largo de esta semana las tormentas Santi

Voz 1727 05:55 pero tanto protagonismo hecho esta tarde sólo esperemos

Voz 0978 05:58 tormentas en Mallorca especialmente al norte de la isla en los próximos días a medida que avance la semana que viene las tormentas pueden volver a ganar protagonismo pero si estáis planificando la Semana Santa si tenéis vacaciones en general también podremos disfrutar de muchas horas de sol sobre todo la primera mitad de la semana para los desplazamientos entre hoy bastante tranquilidad va a ser un viernes ser soleado con ambiente agradable durante la tarde sólo precaución en carreteras sobre todo del valle del Ebro ya que aquí el cierzo va a soplar con intensidad y afectará muchas de estas carreteras así pues una Semana Santa en general la primera mitad de la semana bastante tranquila

Voz 1727 06:34 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 3 06:38 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos las mejores ofertas para viajar en familia este verano

Voz 11 06:44 este ocho de mayo ahorrarse hasta un seis por ciento de descuento en destinos espectaculares además niños gratis o con descuentos

Voz 3 06:51 con nosotros y reservas ya tus vacaciones en familia en Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 12 06:58 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas cogidas de largo y las naranjas que usted exprime están recién cogidas de la armonía zumo exprimido Don Simón hecho con has de nuestra tierra Don Simón la gran diferencia

Voz 7 07:21 en la Cadena Ser

Voz 1 07:29 las ocho y siete las siete siete en Canarias primer día de campaña electoral hacia el veintiocho de abril

Voz 1727 07:50 han pasado sólo ocho horas esta tiene ya todos los ingredientes de una campaña fetén desde los besos gritos de guapo al candidato Casado gracia pasando por ese niño que interrumpe el mitin de Sánchez para regalarle dibujos dibuja lo están las tradiciones de toda la vida esto necesitaban a Iglesias anoche mientras pegaba carteles con una escoba ahí tenemos el contraste

Voz 15 08:21 sí aquí utilizando en la tecnología en Pedraza en diez

Voz 1727 08:25 segundos bueno Madrid Raúl un holograma de Rivera que pidió el voto anoche en Madrid cuando él realmente estaba en un pueblecito de Segovia y todo esto aderezado de chistes para ganarse la parroquia como el de Ortúzar presidente del PNV que ese subió anoche al escenario en Vitoria con tu artículo

Voz 16 08:41 eso sí creo que es una tortilla Solís premonitoria porque no me deja mirar a la derecha

Voz 1727 08:50 Jose Manuel Atencia buenos días días escribimos hoy la primera página del diario de campaña en este viernes de Dolores

Voz 17 08:59 pues con la pegada de carteles de anoche en la que ya no se pegan carteles Se acabaron los viernes sociales y claro no es lo mismo una promesa desde un sillón del Consejo de Ministros que desde el atril de un polideportivo no hay color estos días Pedro Sánchez casi no nos promete nada tampoco dice muchas cosas los asesores del candidato socialista le han debido decir que en boca cerrada mientras invocar Ny se pierden votos de ahí que hasta ahora la mayor baza de Sánchez sea la incontinencia verbal de sus adversarios que de tanto hablar se les escapa incluso lo que piensan no hay más que ver la mala pasada que le jugó a Pablo Paz casado hablar del Salario Mínimo Interprofesional aunque de cosas peores nos han intentado convencer en una campaña electoral ya tiene mérito intentar defender que cuando él gobierne pondrá en su sitio hasta las matemáticas ocho ciento cincuenta será más que novecientos los viernes social

Voz 1727 09:53 Tales no son lo único que hemos perdido con la campaña

Voz 17 09:57 Nos olvidamos también de otras cosas por ejemplo de la policía patriótica que no tiene Kiel de hable resultó un bochorno que se vayan sucediendo las noticias sobre este escándalo mayúsculo que mayúsculo que ha incluido la vigilancia y el engaño sobre un partido político y que nadie diga nada ni ahora en campaña ni ante es en la precampaña y la campaña asestar ando también el juicio del proceso se ha escurrido de la actualidad mientras alcanzaba el ecuador de la vista oral en la batalla electoral el juicio hace mucho tiempo que está sentenciado culpable para unos inocentes para otros ayer un grupo de estudiantes intentaron boicotear un acto de calla de Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona y ese es el ambiente Atencia cerramos el diario Hoy

Voz 1727 10:40 con dos señales porque es mala suerte

Voz 17 10:43 Aída colgar un cartel de valor seguro y que se te caiga parte de la fachada del edificio sobre todo si el día antes también se han caído un buen número de votantes de las encuestas las señales Pepa que siempre están interconectadas busquen en Internet el diario de Córdoba miren una foto del acto de voz en esta ciudad el día antes del inicio de la campaña luego de verla van a entender mucho mejor lo que provocó el desprendimiento de parte de la fachada del edificio del PP en Madrid le llaman efecto mariposa por cierto Pepa cinco el PSOE ha dado su ok al debate y a la inclusión de vos era difícil para Pedro Sánchez sustraerse a debate revuelto la derecha ganancia de los que pescan elegirla Atencia hasta el lunes hasta el lunes

Voz 1727 11:30 sobre ese debate ese debate ha provocado un enorme malestar entre los trabajadores de Radio Televisión Española

Voz 18 11:37 por qué Sánchez accede

Voz 1727 11:40 sólo al que organizará Atresmedia el último martes de campaña no acudirá por tanto al debate a cuatro que planteaban la radio y la tele públicas Yolanda Álvarez ex presidenta del Consejo de Informativos de Televisión Española

Voz 19 11:50 no entendemos cómo el PSOE y el presidente del Gobierno han marginado a Televisión Española la televisión pública de toda la ciudadanía el servicio público que es de todos para este debate electoral y ha preferido optar

Voz 1727 12:03 por una televisión privada el debate que se celebra hoy es el de los cinco principales candidatos a la presidencia lo de la Generalitat Valenciana organiza esta casa la Cadena SER como es tradición en el primer día de campaña la Comunitat también celebra elecciones autonómicas al veintiocho de abril coincidiendo con las generales Radio valenciana Talens cómo ha empezado ahí la campaña bon día bon día las partidos celebraban actos festivos en la calle ciudadanos incluso ha plantado en pleno centro de Valencia

Voz 20 12:29 una falla con los signos de Ximo Puig y de Mónica Oltra Puig candidato socialista llama a la movilización

Voz 18 12:35 en el tercio movilización explicación

Voz 20 12:40 también Mónica Oltra candidata de Compromís dice que hay que llegar a los que no han convencido que este cambio tiene que ser imparable que tiene que continuar Rubén Martínez Dalmau de Podemos Esquerra Unida pide el aval para su programa transformador

Voz 18 12:52 la campaña esa fruta han sido el mes

Voz 20 12:57 la candidata del PP Isabel Bonig pide el apoyo para su revolución

Voz 14 13:00 llega quiere nada

Voz 3 13:04 sí

Voz 1727 13:06 Toni Cantó de Ciudadanos

Voz 20 13:08 del voto para recuperar la libertad

Voz 21 13:10 donde los padres recuperen la libertad de poder elegir cuál

Voz 0027 13:13 la lengua en que quieren educar a sus hijos

Voz 1727 13:15 los cinco se enfrentan esta mañana por primera vez en el debate electoral que organiza la serie y que pueden ver a través de nuestra web en directo a partir de las diez de la mañana gracias Ana son las ocho y trece siete y trece en Canarias

Voz 22 13:28 después de haber sido siempre la madre más moderna la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el ojalá a las redes sociales les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ya te contesta para Tegui puente Anselmo abedules treinta

Voz 7 13:44 Heras te has preguntado si ser madre compensa compensa

Voz 23 13:48 ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho

Voz 1671 13:58 pero ustedes que con el PSOE más de veinte mil años

Voz 24 14:01 ponemos se han ido al paro el Partido Popular ampliará la tarifa plana hasta dos años Vota Partido Popular valor seguro

Voz 1321 14:08 tras estará Carbonero y quiero pedirte ayuda para los no

Voz 25 14:11 niños de Yemen allí a los niños que no los mata la guerra los mata el hambre cada diez minutos muere un niño por falta de alimentos por favor hazte socio de UNICEF en el novecientos novecientos siete quinientos treinta o en UNICEF ayuda punto es los niños indefensos de Yemen te necesitan

Voz 7 14:30 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1275 14:34 con Pepa Bueno celo cuenta la será esta obra uno de los

Voz 1727 14:37 los presuntos miembros de la policía política involucra el secretario de Estado de Seguridad del gobierno de Rajoy a Francisco Martínez en la operación Kitchen que es la que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas para destruir pruebas que perjudicarán al PP el comisario Enrique García Castaño asegura que actuaba a las órdenes de Martínez que había la de hoy sigue siendo diputado del PP es vocal suplente en la Diputación Permanente del Congreso información de Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 15:03 hola muy buenos días Pepa fuentes de la investigación te dice

Voz 1727 15:05 gente aseguran que el juez va imputará Martínez con toda probabilidad cuando pasen las elecciones

Voz 1552 15:11 no puede antes porque el PP incluido a Martínez como decías en la Diputación Permanente y conserva el aforamiento la investigación de la operación Kitchen Pepa da un salto cualitativo por primera vez Martínez ha sido mencionado en el operativo cuando hasta ahora los investigados habían establecido un cortafuegos en el ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino en su declaración como imputado el mes pasado que permanece bajo secreto el comisario principal y miembro de la policía política Enrique García Castaño manifestó al ser preguntado por la operación Kitchen que seguía órdenes del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez según fuentes de la investigación consultadas por la SER García Castaño añadió que se trató sólo de una orden general para buscar pruebas contra el ex tesorero Bárcenas pero los investigadores no creen esta versión sostienen que en realidad la operación fue montada para destruir pruebas

Voz 1727 15:58 eh

Voz 1552 15:58 que perjudica será al PP en el caso de su caja B con el uso de fondos reservados unos fondos que distribuía Francisco Martínez desde la Secretaría de Estado de Seguridad la SER ha hablado con Martínez niega haber dado órdenes para acciones fuera de la ley dice estar a disposición de la Justicia para ofrecer las explicaciones necesita

Voz 1727 16:16 muchas gracias Campos y sobre otro asunto bien distinto sobre los supuestos malos tratos en una residencia de ancianos concertada de Madrid la SER ha tenido acceso a los documentos que demuestran que la dirección del centro si estaba informada de varios indicios de agresiones el hijo de una de las internas avisó por escrito una y otra vez pero en lugar de investigarlo la residencia Los Nogales despachó el asunto con varias cartas que pueden consultar si quieren en nuestra web en Cadena Ser punto com información de Javier Corbacho

Voz 26 16:46 las quejas están fechadas entre finales de dos mil diecisiete y principios de dos mil dieciocho tienen un sello que indica que fueron recibidas por el centro el hijo de una de las internas asegura que cuando visita a su madre descubre que ya tiene heridas en la nariz los labios una rodilla hay una muñeca varios hematomas razones por lo que pide recurrirá las imágenes de las cámaras de seguridad para averiguar qué está pasando la residencia se niega escudándose en la ley de protección de datos se resisten a identificar a los trabajadores sobre los que recaen estas sospechas argumentando supuestos cambios de turno y libranzas del personal una y otra vez el aseguran que las salidas pueden haber sido provocadas por la propia anciana o por la pulsera de localización que llevan todos los internos en ninguno de los cuatro escritos de la residencia a los que ha tenido acceso la Cadena Ser los centros se compromete siquiera a investigar estos indicios de los que estaba siendo advertido

Voz 1727 17:35 muchos oyentes de la SER que nos escuchan a esta hora están yendo a trabajar con mejor humor porque es el último día antes de las vacaciones de Semana Santa son días de una cantidad enorme de desplazamientos empezando hay daba o por las carreteras

Voz 1916 17:47 así la DGT prevé más de tres millones de desplazamientos durante estas vacaciones solo hoy casi ochocientos mil a las tres de la tarde empieza la campaña especial de tráfico que durará hasta el domingo veintiuno recordamos además que ahora la Guardia Civil con una autorización judicial puede analizar las llamadas y los mensajes enviados desde los móviles de los conductores involucrados en un accidente para quienes vayan a burlar esta semana información de servicio porque ahí Javier Alonso varias huelgas convocadas en los aeropuertos para estos días

Voz 0858 18:11 la principal que el sindicato de pilotos Sepla convocado en Air Nostrum llaman a parar entre el lunes y el miércoles esta próxima semana entre el lunes y el miércoles de la siguiente Fomento ha fijado ya los servicios mínimos que van desde el veintinueve por ciento al cien por cien en el caso de vuelos a o desde las islas desde esta medianoche está llamado a la huelga también el personal de seguridad privada de Barajas y a partir del domingo veintiuno amenaza comparar también el personal de tierra de todos los aeropuerto

Voz 1727 18:37 las previsiones de llegada de turistas extranjeros a España siguen siendo buenas muy buenas pero la patronal del sector reconoce reconoce que se está viviendo una pequeña desaceleración porqué porque cada vez vienen más turistas sí pero pasan menos días aquí José Luis Zoreda es el vicepresidente de Exceltur

Voz 18 18:54 en los últimos cinco años ha caído un día y medio en este primer trimestre la estancia media de los turistas extranjeros en España

Voz 1727 19:01 vamos a pulsar a esta hora cómo se prepara la España más turística para esta Semana Santa por ejemplo Andalucía Jesús Sánchez ser Málaga o buenos días

Voz 27 19:09 buenos días aquí la ocupación hotelera prevista es del setenta y cinco por ciento durante toda la semana tres puntos más que el año pasado rozando el noventa por ciento a partir del miércoles santo más turismo y más empleo se calculan cuarenta mil contratos sobre todo en hoteles bares y chiringuitos en Baleares Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 19:24 día qué tal la temporada arranca ya este mes de abril con el objetivo de alargarse hasta finales de octubre por los aeropuertos de las Islas pasará a millón y medio de pasajeros entre hoy y el veintidós de abril reservas previas que nos deja algunos datos interesantes por ejemplo turismos ochenta por ciento de la planta abierta con una ocupación del cincuenta por ciento

Voz 1727 19:40 gracias compañeros y habrá que ir calibrando el turismo del interior muy importante cada Semana Santa son ahora las ocho y veinte siete y veinte en Canarias Laura Gutiérrez qué tal buenos días con bien

Voz 1275 19:59 de fría hasta ahora pero los termómetros van a seguir subiendo a medio día esperamos máximas de veinte grados y muchos ratos de sol se lo cuenta a La Ser esta mañana lo acaban de escuchar esta redacción ha tenido acceso a los documentos que demuestran que la residencia Los Nogales de Hortaleza donde tres trabajadores han sido denunciados por la Fiscalía por malos tratos ancianos sí estaba informada de las agresiones a estos residentes enfermos de alzheimer y parkinson el hijo de una de las ancianas que aparece en el vídeo publicado por La Ser presentó varias quejas por escrito a la dirección del centro sin embargo la residencia en lugar de investigarlo despachó el asunto con varias cartas que ya pueden consultar en nuestra web en Radio Madrid punto Es Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0978 20:37 buenos días las quejas son de finales de dos mil diecisiete y principios del XVIII y tienen un sello que indican que fueron recibidas por el centro El hijo de una de las internas asegura que cuando visita a su madre descubre que tiene heridas en nariz labios rodilla inyecta varios hematomas o hinchazón es por eso pide incluso recurrir a las imágenes de las cámaras de seguridad para

Voz 1727 20:55 lo que está pasando las residencias se niega

Voz 0978 20:58 escudándose en la ley de protección de datos y se resisten a identificar a los trabajadores sobre los que recaen las sospechas argumentando supuestos cambios de turno libranzas del personal una y otra vez la aseguran que las heridas pueden haber sido provocadas por la propia anciana o por la pulsera de localización que llevan todos los internos por escrito y hasta en cuatro ocasiones el centro se niega a investigar siquiera los indicios de los que se les estaba advirtiendo

Voz 1275 21:21 lo que decía anoche el presidente en funciones Pedro Rollán parece que la Comunidad no estaba al tanto de estas quejas por maltrato a los residentes con plaza subvencionada aunque sí hubo una investigación de la consejería

Voz 0027 21:30 que ese archivo tras la denuncia de un centenar de familiares por la higiene y la comida hubo

Voz 28 21:37 formuló unas quejas que tenían que ver con cuestiones distintas y ajenas a lo que lógicamente estamos actuando que es un clarísimo maltrato en este sentido no han formulado denuncias de hecho nosotros adquirimos ese conocimiento desde la propia comunicación por parte de la Fiscalía desde el momento en el que está empieza a intervenir

Voz 1275 21:58 esto decía Rollán el subdirector del grupo Los Nogales José Manuel Rodríguez asegura láser que es complicado saberlo que ocurre las habitaciones

Voz 29 22:06 el gran problema que podemos tener en esto es que dentro de las habitaciones eh no no sabemos nunca lo que puede ocurrir lo mismo que tú si tienes una persona cuidando a sus hijos en casa e ir te vas a nosotros nos ha sorprendido tenemos cerca de mil ochocientos trabajadores en la casa

Voz 30 22:22 nunca en los treinta años que yo llevo trabajando aquí nunca en la vida hemos tenido un incidente de esa de esa de esa de ese nivel ese nivel de estilo cansada

Voz 1275 22:31 el maltrato a la Comunidad de Madrid ha propuesto una sanción a la residencia que puede llegar a los seiscientos mil euros y la inhabilitación durante cinco años para la directora Viernes doce de abril se acaba el plazo para que Podemos Izquierda Unida se llega a un acuerdo para ir de la mano el XXVI me titulares

Voz 0978 22:47 se acaba esta noche concretamente a las doce ambas formaciones han asegurado que el acuerdo está cerca a falta de algunos flecos y que confían en la confluencia para las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo

Voz 1275 22:55 Arturo Martínez Amoros el candidato del PP en Torrelodones ha pagado sus deudas tras de información que ayer la ser ayer mismo pagaba los mil doscientos euros que debe a su comunidad de vecinos el IBI lo seguirá pagando de forma fraccionada

Voz 0978 23:07 en la ciudad de Madrid hay dos mil setecientos setenta y dos personas sin hogar al menos seiscientos cincuenta duermen en la calle hay doscientos treinta y cuatro en centros de acogida temporal para inmigrantes son datos del último recuento que se realizó en diciembre con la participación de setecientos voluntario treinta palacios de la comunidad de

Voz 1275 23:21 Madrid abren sus puertas de forma gratuita hasta enero de dos mil veinte habrá visitas guiadas conciertos dineraria esté aterrorizados la iniciativa se llama bienvenidos a Palacio

Voz 7 23:30 en los deportes en Hoy por hoy

Voz 31 23:37 sigue el culebrón del Atlético de Madrid

Voz 1275 23:40 cubrirá la sanción a Diego Costa Sampe buenos días

Voz 1161 23:43 buenos días a como era de esperar y como es habitual pero tiene complicada la reducción de los ocho partidos que le aplicaba ayer el Comité de Competición por su expulsión en el Camp Nou cuatro por insultar al colegiado de otros cuatro por agarrar su brazo sea el mínimo que le podían aplicar como explicaba anoche en El Larguero el abogado experto en derecho deportivo y antiguo miembro del Comité de Competición que Larumbe no cree que vaya a tener una reducción del castigo

Voz 32 24:02 todo esto pivota sobre la presunción de veracidad del acta arbitral destruir esa presunción de veracidad se puede pero necesitamos una prueba muy contundente no porque hay que acreditar el error material manifiesto es que el contenido del acta arbitral sea imposible no que sea interpretable pueda hacerlo no puede ser sino que sea absolutamente imposible

Voz 1161 24:20 el Atlético recurrirá primero al Comité de Apelación esperando una reducción que permita jugar todavía esta temporada al delantero hispano brasileño ya que si no llega no volverá a hacerlo a la Liga le quedan siete jornadas

Voz 23 24:30 Mercedes Benz la filial de Mercedes

Voz 7 24:33 en España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:40 vamos a echar otro vistazo a las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días no vamos a esta hora dos accidentes que dificultan la conducción en la red vial madrileña el primero de ellos en Colmenar Viejo en la M607 genera ocho kilómetros antes retenciones el segundo se acaba de producir en cinco a la altura de Alcorcón genera cuatro kilómetros de densidad circulatoria en ambos alcances en dirección entrada a la capital madrileña de momento tengan mucho cuidado ya que las retenciones son importantes además hay que añadir lo el tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital destacar de salida la A tres en Rivas Vaciamadrid y la A cuatro a la altura de San Cristóbal de los Ángeles cómo está el ágora apunta en la capital en el caso

Voz 3 25:24 hola qué tal buenos días Laura bueno pues está mejor

Voz 1322 25:27 ando poco a poco al menos en el este de la M30 pero seguimos observando retenciones de entrada en la A6 en la plaza de Cristo Rey Santa María de la cabeza m once a su paso por Arturo Soria o la salida por Avenida de América hacia la A2 es en el interior donde no deja de aumentar en puntos como Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos en Cea Bermúdez José Abascal o en el entorno de la Glorieta de Atocha

Voz 3 25:49 el precio de la gasolina vuelve subsidio alcanzó su récord histórico que a este paso no se va a poder llenar el depósito que no te enteras Luis con eco Josip actúa

Voz 33 25:58 Liza T bienales Center de Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart Cook Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella retro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 11 26:24 pensando en pintar del en cambio tu casa complicó de poco esta semana pintura de fachada antiguo quince litros por sólo treinta y cuatro con noventa y cinco euros Velilla tu tienda rico de puedo precios bajos todos los días

Voz 18 26:36 la que se está liando con airbag neumático que si pedradas neumático que sigo la hay que revisarlo lo que tengo que realizó lo neumático

Voz 34 26:44 muy falangista si tu coche te preocupa auge y te lo quita de la cabeza hasta Semana Santa montaje gratis en todos los neumáticos a urgir tú mejor señal

Voz 35 26:56 conoce Systems nexos el bachillerato preuniversitarios en Madrid cien por cien en inglés para estudiantes de dieciséis a dieciocho años Nexus te proporciona la titulación internacional de Cambridge y el acceso a las mejores universidades del mundo informa school punto com

Voz 0027 27:16 este señor está

Voz 36 27:17 sí canto el TRAM killer servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 37 27:39 de once fija que tranquilo está

Voz 3 27:44 en la Diputación de Ciudad Real sentimos pasión por nuestra provincia Ven a conocer la Semana Santa de Ciudad Real la Pasión Calatrava declaradas de Interés Turístico Nacional la provincia de Ciudad Real que siempre recordarás Diputación de Ciudad Real todavía no conoce Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros a qué esperas registra T en Rising

Voz 1727 28:21 punto es Rising donde utillero

Voz 3 28:24 EFE

Voz 38 28:25 bueno pues ya tenemos portavoz para el club de fans de los frescos de ahorra más Merche y supe Quito de oro

Voz 3 28:33 cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precios irresistibles como el gallo de ración por sólo tres con noventa y ocho euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 37 28:49 que se

Voz 1275 28:51 el a las ocho y media de la mañana Rosalía hay Bree de Horizon se sumarán a la jornada inaugural con la que el festival Mad Cool celebrará el diez de julio el arranque de su cuarta edición por primera vez tendrá lugar en el mismo espacio que el festival el recinto de Valdebebas aunque con aforo reducido una jornada especial que servirá de pistoletazo de salida

Voz 1727 29:10 a tres días de música en directo del once

Voz 1275 29:12 al trece de julio cuatro grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 37 29:15 ya ya en sí piedra

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa

Voz 0027 30:13 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 a las nueve de la mañana viene hoy por hoy la todavía vicepresidenta del Gobierno número dos del PSOE por Madrid para las elecciones generales Carmen Calvo antes con Lucía Méndez con Pablo Simón y con Jesús Maraña vamos a analizar todas las vertientes de esta campaña electoral recién estrenada aunque hoy la actualidad la vuelve a sacudir la noticia de un posible nuevo crimen machista Aimar

Voz 0027 30:39 sí al sur de Gran Canaria la pareja sueca estaba afincada en España desde hace años él mismo llamó a la policía que cuando llegó se encontró a la mujer asesinada a golpes el está ya detenido en Andalucía se ha desmantelado una red que secuestró a los menores inmigrantes que llegan solos a España los minas los encerraban en un zulo impedían quinientos euros a las familias a cambio de dejarles en libertad sino amenazaban con matarlos o usarlos para el tráfico de órganos y la Guardia Civil ha detenido en Chiclana Cádiz a cuatro empresarios que le quitaron el uniforme de trabajo a un empleado moribundo mientras lo estaban llevando al hospital el hombre no estaba dado de alta en la Seguridad Social no estaba contratado y los años de la empresa no querían que su muerte constara como un accidente de trabajo por están acusados de homicidio imprudente IS noticia de esta noche Israel ha fracasado en su intento de llegar a la Luna con una nave que habían enviado hace veinte días era el primer viaje espacial de la historia pagado con dinero privado había costado cien millones de dólares pero

Voz 1671 31:31 sean Force sextas Fogué

Voz 0027 31:34 este es el momento en el que un responsable de la operación confirmaba que la nave se ha estrellado contra el suelo de la luna haciéndose añicos

Voz 7 31:42 es

Voz 23 31:43 hablar hacer tres palabras que en Caixabank deciden nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la social

Voz 7 31:58 la Caixa mal escuchar hablar a hacer

Voz 1727 32:07 día a esta hora como todos los viernes la columna de Almudena

Voz 0099 32:10 eran de es la democracia española nunca habíamos sido tan importantes en las últimas semanas nosotras nuestros derechos y libertades hemos dominado la actualidad preelectoral desde la obsesión de Rivera por regular la gestación subrogada pretensión superflua dado que la legislación española la prohibe por tanto está regulada ya hasta la última ocurrencia Diaz Ayuso candidata madrileña del PP que se ofrece a dar plazas de guardería los concebidos no nacidos las mujeres vivas y muertas hemos sido objeto de toda clase de polémicas con el derecho al aborto en peligro como de costumbre hemos soportado rancias alabanzas a la maternidad por parte de una derecha que no relaciona las tasas de natalidad ni con las brecha salarial ni con el acoso empresarial a las trabajadoras en edad fértil con los cadáveres de las últimas víctimas de la violencia machista aún calientes tenemos que aguantar que esa misma derecha hable de violencia doméstica o intrafamiliar negando una realidad criminal la jueza que ha derivado a Ángel Hernández el hombre que ayudó a su mujer a suicidarse a un tribunal de violencia de género ha dado un empujoncito a las tesis de Vox en el umbral de la campaña electoral si ella asumido esa responsabilidad nosotras debemos asumir la nuestra ojalá el veintiocho de abril sea otro ocho de marzo ojalá todas las mujeres que salieron ese día a la calle vuelvan a salir a manifestarse pero esta vez con su voto en la mano porque nosotros Nos jugamos más que nadie en estas elecciones esta derecha

Voz 0027 33:36 Nos MDC menos en los dos sorteos de cedió ante los números premiados han sido en el sorteo de la mañana cinco cero en el sorteo de la noche uno

Voz 39 34:04 y es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple ex vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chad pop de la ONCE en la ONCE Nos mueve tu ilusión

Voz 1321 34:22 venga son gran día

Voz 40 34:24 ah eh

Voz 41 34:30 súper chollos diarios como una pechuga entera de cuyo tres euros con noventa y cinco el tiro por la gente de lomo entró a tres euros con setenta y cinco kilos sobre este fin de semana paga menos

Voz 0027 34:40 a lo mejor otra vez de compras contumaz

Voz 5 34:44 bueno que he ido a Midas inminente ganado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental sí claro estos auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos del suyo pero ojo que son para la niña siquiera esto regalo Price cita Midas punto es antes del veinticuatro de abril ya Elige neumáticos Continental

Voz 7 35:03 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 35:07 las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en canarias cerramos semana pero abrimos campaña electoral con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días Pepa buenos días con Pablo Simón politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días

Voz 17 35:22 los Pepa y con Jesús Maraña

Voz 1727 35:25 el director editorial Info Libre buenos días hola buenos todo son incógnitas esta vez porque en España las cosas han cambiado mucho a lo largo de la última década tenía yo aquí he notado última década bueno sobre todo en los últimos cinco años en los últimos cuatro por ejemplo hemos pasado de un sistema bipartidista a uno de cuatro partidos y todo apunta a que nos encaminamos a uno de cinco en saber hemos visto repetirse por primera vez unas elecciones generales o como triunfaba por primera vez una moción de censura ahí de fondo una la crisis interminable con recortes pérdida de derechos incertidumbre vital económica de expectativas con la sufrida clase media ésa que estaba en el centro cambiando tanto tanto tanto unas elecciones muy importantes Pablo Simón y que da la impresión de que pillen al cuerpo electoral muy cansado

Voz 1671 36:14 esto esto es totalmente cierto de hecho fíjate que todos los síndromes que estaba señalando ahora no es nada extraño que en este pasando en el resto de Europa es decir volatilidad fragmentación difícil formar Gobierno extrema derecha bueno pues España acogido Europa políticamente en apenas plazo de cuatro años ya somos europeos de pleno derecho y al mismo tiempo sabemos que esta campaña electoral va a ser muy importante no sólo por el volumen de indecisos que fijaos que la cifra al cuarenta y uno por ciento es tal cual era en dos mil quince Lo mismo ocurre con la cifra de movilización según el CIS osea estas elecciones se van a parecer más a las de dos mil quince que a las de dos mil dieciséis precisamente por la novedad de este nuevo partido y sin embargo al mismo tiempo parece que existe cierto cansancio también y yo creo que eso puede conectar con el hecho desde que desde la moción de censura no hemos sido capaces de articular una conversación común en términos de cuáles son los temas no hemos estado saltando de tema en tema de manera muy evanescente e incluso algunos asuntos han entrado en la agendas de manera totalmente inesperada no en las últimas dos semanas estamos hablando de cosas que era impensable si hacía un análisis de todo va a ser tema territorial pues no están emergiendo conversaciones paralelas sobre aborto Salario Mínimo Interprofesional de nuevo porque los propios políticos están cometiendo errores no pueden llevar la agenda por lo tanto yo creo que es sano el asumir que hasta el último momento va a ser complicado anticipar que sabemos que casi seis coma cinco millones de españoles pueden decidir su voto la última semana y casi dos ochocientos mil el mismo

Voz 1157 37:36 a día de la elección sea fijaos hasta

Voz 1671 37:38 qué punto la cosa puede Sarabia Kate varias con

Voz 1727 37:41 las acciones es interesante estaba de contar Pablo Simon hay muchas conversaciones varias simultánea así todas determinantes de Bottonm

Voz 1157 37:50 sí sí claro es recordaba esta mañana escúchanos bueno aquello que marcó digamos sobre todo la la erección de dos mil dieciséis no la repetición de las elecciones dos mil quince que fue el sorpasso no había una palabra que estaba instalada ya había un fenómeno que en muchos ámbitos incluso por descontado

Voz 1727 38:08 parece que hace un siglo Nexus claro

Voz 1157 38:11 no sé si es así cuál sería el el rasgo el fenómeno el concepto la palabra que define pues yo creo es la incertidumbre total no nadie puede asegurar nada no y en ese sentido me me parece que lo que sí parece claro en mis en mi opinión ojalá lo sea es que estas van a ser quizá las últimas elecciones para unas cuantas cosas y me refiero por ejemplo lo visibilizar hemos el día del debate a cinco pues probablemente sean las últimas elecciones en las que no hay un candidato mujer entre los aspirantes al presenciado espero que sea las últimas elecciones en las que no estén regulados los debates de manera que no se produzca que la repetición de que se hace lo que interesa fundamentalmente a quién está en ese momento al mando o acepta lo que el interés será probablemente las últimas elecciones en las que dos millones y pico de votantes que están fuera de España se les haga casi imposible votar bueno pues me parece que es un momento para decir bueno que ya que vamos tan deprisa hasta velocidad a la que vamos y con tantas incertidumbres habrá unas cuantas cosas que hay que empezar a tener muy claras no finde

Voz 1727 39:31 pero a cambio de época Lucía

Voz 1157 39:35 cambio de época o época tras formativa continua no

Voz 1321 39:39 eh no sabemos dice Pablo conversaciones quizás es es muy generoso en en calificar de conversaciones en fin el el a lo que estamos asistiendo más bien es un guirigay en la que en el que cada no se conversa cada uno está en su burbuja diciendo las cosas no hombre yo creo que sí vamos a recordar lo que pasó hace cuatro años pues hay que recordar también que en eso que en esos momentos la la dialéctica

Voz 1157 40:06 tres año quince

Voz 1321 40:08 no estoy hablando de las primeras portando

Voz 1157 40:11 ya lo decía no estoy sí porque las dieciséis

Voz 1321 40:13 ha dejado fuera una repetición de aquí al final del quince venga siempre el que claro lo que decía hay ahí es donde empezó a cambiar todo no bueno en esos momentos estábamos hablando de El paradigma nueva política vieja política ya ves fijaros la vieja la la vieja política la nueva política en lo que se ha convertido en estos cuatro años creo que eso es muy relevante a efectos de de choque para los ciudadanos y a efectos de deserción grandísima para muchos ciudadanos que pusieron sus esperanzas en los nuevos partidos y que de alguna manera esos nuevos partidos han defraudado esas expectativas que los ciudadanos pusieron en ellos y quiero recordar que votaron casi ocho millones de personas a los nuevos partidos esto no a que nos ha conducido a lo siguiente yo francamente creo que es una cosa que hay que lamentar hace cuatro años la conversación que diría Pablo el debate giraba entorno a las consecuencias sociales de la crisis bastante bastante no al al al paro a las problemas de la juventud a los Desahucios a la desigualdad y a esos fueron los ejes impuestos en parte por Podemos y en parte por Ciudadanos también de del de la campaña electoral ahora estamos ahora estamos en la Reconquista ahora estamos en el debate existencialista sobre España ahora estamos en un combate de tres partidos a ver quién es más quién tiene la bandera más grande es decir de eso se habla ahora mismo fijaros es decir el gran cambio que se ha producido cuando los problemas sociales siguen estando

Voz 5 41:49 hay te siguen estando ahí terco

Voz 1321 41:52 eh aunque los partidos no lo quieran aceptar

Voz 1727 41:54 España es el gran tema de esta campaña pero España también incluye los problemas sociales porque si se mete uno en las tripas del CIS cuando pregunta por las preocupaciones de los españoles el debate territorial aparece como octava preocupación

Voz 1157 42:06 eso es lo que iba apuntaban octava preocupación cambios

Voz 1727 42:09 los políticos son el tercero los políticos la política

Voz 1157 42:12 lo que apunta es que esas esos digamos temas de

Voz 1671 42:15 que están en el debate como dice Lucia

Voz 1157 42:18 yo tengo la duda de si si no están demasiado en el debate estrictamente entre dirigentes políticos y en los ámbitos tanto de medios o de riesgo

Voz 1321 42:27 pero claro es etcétera que provoca que marcar ellos

Voz 1157 42:29 pero como apuntaba antes Pablo en cuanto su

Voz 1321 42:32 es un tema que toca

Voz 1157 42:35 la realidad de la gente el Salario Mínimo

Voz 1321 42:37 a la eutanasia la residencia

Voz 1727 42:40 los ancianos salieran a casa claro medio

Voz 1157 42:42 a eso se eleva a debate público de verdad que a mí eso me parece muy sano demuestra además que la realidad social por decirle a la sociedad civil está en está funcionando y está activa ahí está viva ahí bueno y otra cuestión es que no se aleje por ese ese cansancio o ese hartazgo esa rutina de del griterío pues no se aleje al final de la necesidad imperiosa que a mi juicio sí que la hay de acudir a votar el día veintiocho

Voz 1727 43:09 me voy a a la caravana del PSOE con Inma Carretero buenos días imán qué tal buenos días todo muy abierto mucha incertidumbre cuáles son los cálculos electorales que maneja el equipo de Pedro Sánchez

Voz 0806 43:21 lo que nos cuentan en el comité electoral del PSOE Pepa es que hay tres fuerzas con capacidad de crecimiento por este orden son el partido

Voz 1727 43:29 hablar PSOE Ibooks que insisten en que tiene

Voz 0806 43:31 no lo oculto de dónde rascar el PSOE ellos dicen que ya han recuperado todo lo posible de Podemos y que ahora van a por un tercio de los votantes de Ciudadanos Un tercio de los apoyos de Rivera que no parecen poca cosa pero también creen en el comité electoral del PSOE que le están robando al Partido Popular entre los mayores de sesenta y cinco años los pensionistas que dicen que qué en sobre todo estabilidad y hay otro trasvase del que hablan en este comité electoral socialista que es interesante porque creen que pueden ganar voto de Esquerra Republicana en Cataluña aseguran que en estas elecciones no se vota sobre la independencia sino sobre si tiene que continuar Pedro Sánchez o que venga un Gobierno con Vox aplicando el ciento cincuenta y cinco así que estas son las cuentas que hacen en el PSOE en este primer día de campaña

Voz 1727 44:16 Pablo Simón esas cuentas son las de la A

Voz 1671 44:19 bueno es lógico que sean ambiciosos porque el Partido Socialista yo creo que tiene el mejor Momentum electoral desde dos mil ocho nunca se había visto en otra en la última década de hecho la estrategia que está siguiendo es muy estrategia Atrápalo todo es decir sigue comiendo esencialmente a costa de ex votantes de Podemos en torno a un flujo del veinte por ciento pero luego no se cierra puertas para seguir captando indecisos centristas incluso este flujo que se está viendo ahora en el que por primera vez hay votantes de ciudadanos que van hacia el PSOE y no al revés que era lo normal

Voz 1727 44:47 y eso que todavía tiene algunas heridas superando Inma el Partido Socialista porque ayer se vio en ese mitin en dos hermanos el dificilísimo equilibrio en esta campaña que tiene que hacer el PSOE federal con el PSOE andaluz el alcalde de Dos Hermanas estuvo todo el rato metiéndole el dedo en el ojo a Susana Díaz que estaba allí delante

Voz 0806 45:03 no sé si la tregua electoral pone sordina al enfrentamiento interno pero ayer estaba en todas las conversaciones en Dos Hermanas es verdad que el ambiente era festivo que Susana Díaz se desgañitó encadenando sus frases hechas de que se va a dejar la piel y que se va a batir el cobre por Pedro Sánchez pero los dirigentes andaluces salieron muy molestos con el anfitrión con el alcalde de Dos Hermanas que ese regodeo en las primarias de Sánchez sobretodo apuntó directamente a María Jesús Montero como líder de Futuro a pesar de que estaba allí sentada Susana Díaz en el mitin la dirección andaluza insiste en que no ha bajado los brazos y que está a pleno rendimiento en esta campaña pero no es una campaña fácil para el PSOE andaluz que acaba de perder el poder aquí en la Junta hay dirigentes socialistas que ayer la admitían que el ambiente que se ve en otros mítines de Pedro Sánchez

Voz 1727 45:50 donde se desbordan las expectativas en espacio

Voz 0806 45:52 sí hay eje mucha gente de pie bueno pues eso no se ha dado en Sevilla haya había una ayer había unas mil quinientas personas en esa caseta de feria en la que organizaron el arranque de la campaña Emma

Voz 1727 46:03 buen día

Voz 0027 46:04 hasta luego hasta luego la sabiduría dice todo a su tiempo

Voz 38 46:11 las duras dicen yo miraría un poco más no o que yo digo Arona

Voz 42 46:17 sigue tu propio camino lleva te ahora el nuevo se ataron Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist y sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 15 46:28 no ha sido un buen hijo de junio Antonio Banderas

Voz 7 46:32 entre dos años me ha costado conciliar eh

Voz 0027 46:35 último en son mucho Penélope Cruz

Voz 7 46:38 soy muy novelero

Voz 3 46:40 sí

Voz 1157 46:44 un fin

Voz 1927 46:45 a Papa sale cines en Cepsa todo lo que hacemos lo hacemos por ti por ti pasamos en nuestras estaciones de servicio Portillo damos a cualquier parte para llevar el calor a tu hogar Portillo hacemos mucho más cada día porque en Cepsa ponemos nuestra mejor energía

Voz 7 47:04 Cepsa tu mundo más

Voz 43 47:06 entiende

Voz 7 47:12 qué tal buenas

Voz 0027 47:12 días venga que llega la Semana Santa y nada me gusta más que escapar de la rutina con mi coche yo lo tengo clarísimo eso sí escapada siempre quiero lo mejor por eso para mis vacaciones elijo el Opel gran x un increíble su con la mejor tecnología alemana para disfrutar por todo lo alto como yo prepárate para la aventura con el SUC capaz de dominar cualquier terreno cuánto me va a costar sólo diecinueve mil novecientos noventa euros Opel gran dan X

Voz 7 47:38 P El carácter alemán Hoy por hoy

Voz 1727 47:45 a las ocho y cuarenta y ocho siete y cuarenta y ocho con Jesús Maraña Pablo Simón Lucía Méndez me recordaba Jordi Fábrega esta mañana que la Universidad de Barcelona en la misma universidad donde ayer intentaron reventar ese acto de Álvarez de Toledo la candidata del PP por Barcelona y también el acto de Maite Pagazaurtundúa que va las europeas con con Ciudadanos en esa misma universidad intentaron reventar un acto Aznar hace no hace mucho tiempo no hace unos años en fin que llueve sobre moda hemos querido hablar con el rectorado no no ha sido posible a las puertas pero las imágenes son bastante bastante desagradables Lucía

Voz 1157 48:21 bueno yo creo que es un hecho bochornoso de hecho todos los partidos

Voz 1321 48:25 ya alejados que estén de la ideología del Partido Popular y mucho que rivaliza ayer se solidarizaron cosa que hay que agradecer y hay que celebrar los partidos nacionales quiero decir y en en en en