Hoy por Hoy (12/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:23 en unos minutos vamos a entrevistar aquí en Hoy por hoy a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que es la número dos del PSOE por Madrid en las elecciones generales pero antes Aimar

Voz 0027 00:33 se investiga en Gran Canaria lo que todo apunta es el último crimen de violencia machista en España la Policía detuvo anoche a un hombre acusado de matar supuestamente a su mujer a golpes Ser Las Palmas Santiago Moreno

Voz 1 00:42 el cadáver de la víctima fue hallado en el apartamento que compartía con su pareja ambos de nacionalidad sueca en la localidad turística de Puerto Rico al sur de Gran Canaria fue el marido de cuarenta y cinco años el que alertó al uno uno dos del fallecimiento de su mujer de cuarenta y dos años cuyo cuerpo presentaba evidentes signos de violencia las una inspección ocular y ante los indicios de criminalidad la Guardia Civil detuvo al hombre por un presunto delito de homicidio la Delegación del Gobierno sobre violencia de género determine profesionalmente si se trata de un caso de violencia machista

Voz 0027 01:10 hoy les estamos contando en la Cadena Ser que la familia de una de las ancianas maltratadas en la residencia concertada de Madrid ya había avisado por lo menos siete veces por escrito a la dirección del centro de que tenía indicios de que la mujer estaba sufriendo agresiones a pesar de ello la dirección de la residencia no hizo nada en sus respuestas ni siquiera mostró intención investigar aquello de lo que le estaban advirtiendo los documentos los pueden consultar en Cadena Ser punto com en uno de ellos la familia llega a dar detalles muy concretos de los trabajadores acerca de los que tenía sospechas pero el centro no hay zonas la Guardia Civil ha detenido a un menor de dieciséis años acusado de matar a su madre adoptiva los hechos ocurrieron hace dos años pero no lo habían arrestado hasta ahora Radio Cádiz manos

Voz 1646 01:49 hola la mujer trabajaba como gobernante en el Hotel Novo Santi Petri en Chiclana ahí tenía cincuenta y uno años cuando apareció fallecida en su propia cama sin signos de violencia cuando el Servicio de Patología Forense accedió al informe comenzaron a sospechar que la muerte no había sido por causas naturales sino por asfixia y ahora la Guardia Civil investiga la mala relación que pueda haber entre La Mujer y el Menor gaditanos de origen ruso su hijo adoptivo que en el momento de los hechos tenía catorce años y hoy con dieciséis permanece detenido en un centro de menores de Málaga a la espera de la vista con el juez

Voz 0027 02:19 el Banco Santander acaba de anunciar que lanzará una opa una oferta pública de adquisición para hacerse con el veinticinco por ciento de las acciones de su filial en México que aún no controla Javier

Voz 0858 02:27 Alonso la operación ejecutará según ha comunicado a la CNMV a través de un canje de acciones está valorada en dos mil quinientos sesenta y dos millones de euros para llevarla a cabo la entidad cántabra va a ampliar capital hasta un máximo del tres y medio por ciento una vez concluida a Banco Santander controlará el cien por cien de Santander México con un pie

Voz 0027 02:45 la Semana Santa la DGT pone en marcha a partir de las tres de la tarde de la operación especial de tráfico prevé más de quince millones de desplazamientos de largo recorrido es un siete por ciento más que en la Semana Santa del año pasado

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1727 06:23 son las nueve y seis minutos de la mañana las ocho y seis en Canarias Carmen Calvo buenos días muy buenos días cada vez que viene la vicepresidenta del Gobierno el cabeza de lista no cabezadita número dos del PSOE por Madrid a las elecciones de del veintiocho de abril cada vez que viene digo cada vez que prepara una entrevista para charlar con ella acaba cruzándose Un crimen machista lo pensaba hoy porque ayer cuando preparaba esta entrevista afortunadamente llevábamos unas horas muy tranquilos y esta madrugada nos hemos enterado de la detención de un hombre al sur de Gran Canaria pobre e acusado del asesinato de su mujer a golpes da la medida de Carmen Calvo de de la envergadura del problema al que nos enfrentamos

Voz 0376 07:07 da la medida de la tragedia idea algo que dije hace tiempo oí incluso alguien lo contestó que este es el problema más grave en la agenda de este país porque si el problema grave no es como se asesinan a las mujeres por el hecho de serlo pues ya nos tendríamos que preguntar qué es lo que grave pero tiene además un un punto mucho más complicado es que el la mujeres que son asesinadas salvo en un caso si se confirmara esta noticia de hoy no denuncia así que es muy difícil llegar hacia ese fondo oscuro de su vida donde ni siquiera ellas transmiten lo que les está ocurriendo por esta razón tardó este Gobierno treinta y tantos días en devolver los ayuntamientos las competencias en materia de políticas sociales de igualdad que se habían retirado lo hicimos repartiendo lo fondo del Pacto contra la violencia machista muy rápidamente el año pasó hoy por unanimidad con todas las comunidades autónomas y Ayuntamiento en un intento por parte de este Gobierno de convertir a todos los ayuntamientos de nuestro país y a sus servicios sociales en lugares donde las mujeres puedan ir al menos empezar a hablar con lo que les está pasando pedirle una mujer que del salto de la vida privada en su violencia a una comisaría denunciar mucho pedir en muchas ocasiones para para mujeres que están a veces intentando identificar qué es lo que les pasa estamos hablando de una cultura sexista machista donde muchas mujeres piensan que esa es la fórmula en la que se tienen que relacionar así que de volvimos rápidamente a las competencias en el Real Decreto de agosto que fue muy contestado repartimos los fondos rápidamente incluso con dos elementos no habituales uno que con esos recursos se pudiera contratar personal lo que no es habitual cuando se dan subvenciones dos con las reglas esta de gasto que permitiera que si no se gastaban a treinta y uno de diciembre puesto que los estábamos repartiendo ya en el mes de septiembre agosto septiembre se pudieran reservar para poder ejecutarse a lo largo de este año queríamos hacer mandar un mensaje vayan al menos de manera acogedora los servicios sociales que haya un hombre una mujer expertos que escuchen lo que está pasando y a veces de una conversación se deduce la violencia y a partir de ahí se ayuda porque lo que queremos es que denuncie

Voz 1727 09:36 la reacción que estamos observando en el discurso político tiene alguna traducción en en las políticas ya en algunos ayuntamientos au en algunas comunidades desgracia

Voz 0376 09:46 la mente la ultraderecha ha venido a cuestionar esto ya negarlo sea estamos ante de la ceguera Doom negacionismo como hay otros peligrosísimos en los que el otro día vimos una noticia que decía que la Junta de Andalucía se estaba planteando un formato de trabajo contra la violencia machista la que iban a revisar el concepto de violencia de género diluir el concepto de violencia de género en otro tipo de violencias es peligrosísimo y además es un acuerdo de Estado al que llegamos por unanimidad todo lo grupo parlamentario partido político por ahí no vamos a pasar porque eso significa negar una realidad por tanto debilitar no para combatir

Voz 1727 10:25 sin embargo y acontecimientos como el reciente esta misma semana que se remita a un juzgado de violencia de género el caso de la mujer que que ha muerto María José Carrasco por un suicidio asistido por su marido que ayudan muy poco este debate señora Calvo no

Voz 0376 10:40 ayuda nada no ayuda nada hay de hecho el Ministerio Fiscal ya lo he dicho claramente

Voz 1727 10:44 es la ley está como es la jueza que la aplica mal

Voz 0376 10:47 bueno es que los jueces y la jueza lo que hacen es interpretar la ley en el margen de la interpretación hay diferentes registro ya hay que la interpreta una manera o de otra pero es claro el testimonio de esta mujer queda claramente registrado en un ámbito que no tiren a que ver con la violencia de género tiene que ver con su deseo de morir lo que tiene que haber es una ley de eutanasia pronto que por nosotros eso será rapidísimo

Voz 1727 11:11 que la gente tenga dignidad para vivir y dignidad para morir el PSOE promete la ley de eutanasia justo cuando se convocan elecciones que yo yo no muy mayor y lo recuerdo eh no acaba la ley sacarla adelante

Voz 0376 11:20 están hacia que nosotros hemos impulsado no se ha quedado aprobada podría estar aprobada porque Ciudadanos cambió su posición cuando estaba en el Senado que podía haber vuelto ya Congreso aprobada pero ciudadanos dijo que la apoyaría y finalmente no lo acabado me refería gobiernos antes

Voz 1727 11:36 llores a gobiernos socialistas anteriores siempre estarán en la agenda nunca sale adelante

Voz 0376 11:41 nosotros pensamos que la sociedad española está absolutamente preparada abrumadoramente preparada para entender que en determinadas circunstancias la gente tiene que elegir no sufrir terminar con su vida lo tenemos absolutamente claro y repito si ciudadano hubiese cumplido el acuerdo al que llegamos en el Senado la ley estaría en vigor

Voz 1727 12:01 que atribuye el Partido Socialista que atribuye usted el crecimiento de Vox en Córdoba que es una ciudad que conoce muy bien veíamos esta semana unas imágenes impresionantes de gente en la calle esperando entrar al acto que había convocado el partido de extrema derecha que no pudieron entrar en una una capacidad de convocatoria realmente asombrosa y que apenas se corre dónde con esos treinta escaños que le da el CIS que ya son muchos pero la movilización que se ve en la calle es superior a esa estimación de voto

Voz 0376 12:29 es un fenómeno que trasciende a nuestro país es un fenómeno que ya estaba presente en otros países que España parecía que se salvaba entrecomilla y en el hecho de que la ultraderecha no tuviera un perfil propio y claro y contundente ya está aquí está aquí se le desmembrar al Partido Popular claramente en su propio líder que fue militante del Partido Popular yo creo que ha habido una inoperancia uno verlas venir muy grande no solamente del Partido Popular para saber acotar esa posición incluso de ciudadanos que perdiendo el centro político han hecho que esa radicalidad este muy cultivada y que ahora sea Vox en realidad quién tira de ello que les va marcando pautas en Andalucía es clarísimo quién marca la pauta de la política es Boxing estar en el Gobierno entre otras cosas porque hubo un acuerdo con ellos para gobernar

Voz 1727 13:20 qué parte de responsabilidad le atribuye a ese crecimiento de la extrema derecha a la crisis constitucional en Cataluña el desafío separatista de Cataluña

Voz 0376 13:30 pues mira es que hay cosas que resultan muy curiosa en la política porque forman parte de los hechos contundentes y de la verdad ahí pareciera que alguno juegan a no querer verlo al Gobierno el Partido Popular se le hizo un referéndum dos pero uno un referéndum verdaderamente atrabiliario el del uno octubre resulta que sí Partido Popular el que le pide explicaciones a este Gobierno acerca del independentismo tiene una gracia increíble es decir hay durante siete años un gobierno incapaz de controlar la situación de Cataluña absolutamente incapaz de controlar a aquella situación hasta el punto de que ocurre todo lo que ocurre y el Partido Socialista más rápidamente ayudar a la crisis en la que se aplican ciento cincuenta y cinco y ahora resulta que es a este Gobierno al que hay que preguntarle qué es lo que ha ocurrido en la crisis de Cataluña claro cuando tú no controla la crisis de Cataluña los independentistas deciden unilateralmente romper el orden constitucional Itu utiliza esto políticamente todo lo día con muy poca responsabilidad pues acabas teniendo una situación de crisis como la que no pero

Voz 1727 14:34 le preguntaba si además de la corriente internacional que es evidente y obvia y que que que favorece a la extrema derecha se además Vox es un regalito que nos dejan los separatistas catalanes

Voz 0376 14:45 es evidente que estos extremos R potencia absolutamente SR potencia a la vista está que hay partido político que sólo hablan de esto sólo hablan de esto apenas les hemos escuchado nada yo ido absolutamente todos los miércoles al control al que el Gobierno está sometido no escucha de la portavoz del Partido Popular ni una sola crítica ni una sola propuesta ni una sola posición contraria para que la pudiéramos debatir salvo que nosotros estábamos todos los días según ellos apoyándonos y apoyando el independentismo cuando es su partido el que tiene que contestar a dos cosas una por qué cuando llegó no había un diez por ciento de independentista y cuando lo abandonó había un cuarenta y siete por ciento independentista que no hicieron que hicieron para que acabáramos en estas dos porque ellos consintieron un referéndum ilegal señor Casado nos tiene que explicar a todos los españoles por qué consintieron un referéndum ilegal porque este Gobierno no ha consentido ni una sola línea que se traspasara de la legalidad española en diez meses

Voz 1727 15:46 usted fue la la responsable de la negociación directa del día a día como también lo fue en su día por cierto la vicepresidenta Sáenz de Santamaría al gobierno de Rajoy la interlocutora directa vaya con los partidos independentistas en este caso para lo que se llamó la política derivó profe no para tratar de desinflar mar bajar la tensión y haberse encontraba un camino tiene por tanto un conocimiento bastante directo eh de lo que es ronda por la cabeza de quiénes están al frente de las instituciones en Cataluña usted les recomendaría a Pedro Sánchez volver a apoyarse en los partidos independentistas si los necesita para convertirse en presidente

Voz 0376 16:19 en fin nosotros hemos deja bastante clara nuestra posición queremos gobernar con nuestra propia fuerza lo ha dicho el presidente que es nuestro candidato todos los días y lo vamos a seguir diciendo dos nosotros pensamos que la salida de Cataluña tiene que ser con diálogo en el marco de la Constitución que los independentistas mantiene la posición política del independentismo que no está prohibida evidentemente en nuestro país siempre y cuando jueguen dentro de las reglas del juego todos los partidos políticos que son legales van a obtener resultados en las urnas todos los escaños que se sienten en el Congreso de los Diputados son escaño legales ilegítimos con lo que cualquier partido tiene que trabajar dicho esto nosotros queremos gobernar con nuestra propia fuerza nosotros queremos que la gente apoye lo que ya he visto que puede hacer un Gobierno socialista porque lo hemos hecho en diez meses y no gustaría poder hacerlo en el recreo se trata de un gobierno progresista que esto es lo que nos importa que el contenido de nuestra política es un contenido de estabilidad para este país pero de avance de los derechos que han sido absolutamente

Voz 1727 17:27 arrastramos Hesse que Abalo se moja dijo primero yo prefiero a ciudadanos a los independentistas luego dijo aquí donde esta usted sentada bueno nos ha ido muy bien con Podemos

Voz 0376 17:37 no podemos repetir pero es que nosotros es que yo estoy contando algo que perder y que a veces se nos olvida la política es que nosotros hemos convalidado los reales decretos con todos los grupos de la Cámara con todo no ha quedado unió unos sólo el casi dos tercios de los reales decretos los ha apoyado el Partido Popular este partido popular que nos llama ahora abertzale no sé cuántas cosas absolutamente disparatadas y absurdas ha votado con nosotros ciudadanos que nos dice todo ha votado con nosotros el PDK votado con nosotros REC ha votado con no

Voz 1727 18:07 cree que Ciudadanos cambiará ese esa actitud el veto que ahora mismo

Voz 0376 18:11 es lo que quiero decir es que la política española

Voz 1727 18:14 sí ha pasado a otro registro

Voz 0376 18:17 Tinto todos vamos a tener que hablar con todos y mientras que los partidos que concurren sea legales porque no pueden concurrir Si no lo son tengan escaño vamos a tener que hablar todos con todo porque tenemos dos territorios tradicionalmente en manos del nacionalismo que no es nuevo que de toda la vida que aquí la pregunta es por qué el Partido Popular y Ciudadanos que representan las derechas de este país hasta ahora han decidido hacer políticas tan poco comprensiva de la estructura territorial de España en esos dos territorio cómo se atreven a hablar de sostenerla unidad España cuando todos los día hablan contra dos territorio que hay también que conquistar electoralmente hablando para sostener el modelo constitucional esta es la pregunta la pregunta es por qué estas dos derechas se dedican a esto constantemente es que al Partido Popular ya electoralmente le da igual hay dos territorio en los que a plena

Voz 1727 19:08 es han tenido dentro de su propia grieta eh hay hay socialistas que no entienden la política del ibuprofeno lo sabe perfectamente esa duda está en en cada partido practicamente tres

Voz 0376 19:19 que en el Partido Socialista lo que hay absolutamente claro es que Cataluña forma parte de España y nosotros somos una garantía de la unidad de este país y lo hemos demostrado en diez meses quién no pudo decir lo mismo ni demostrar lo mismo es el Partido Popular dos hay otra salida para cualquier socialista que no sea hablar con quienes representan también a Cataluña y al País Vasco los partidos nacionalistas de siempre o de ahora en el marco de la Constitución para mantener la unidad de España es que esto es la pregunta hay otra opción cuál es la otra opción el ciento cincuenta y cinco permanente no revisable como una amenaza y una condena al derecho a la autonomía política del artículo dos de la Constitución que tanto monta monta tanto con la unidad de España es que están la pregunta hablar para que es otra gran

Voz 1727 20:06 pregunta nueve y veinte la formulamos enseguida ocho y veinte en Canarias

hoy por hoy

con Pepa Bueno

Voz 18 24:03 días

nueve

si veinticuatro ocho y veinticuatro en Canarias

Voz 0376 24:31 presidente ha decidido eh que va a debatir también con Vox entre otras razones porque ha irrumpido con la fuerza que irrumpido en Andalucía ya representa lo que representa incluso tienen un senador Hinault rehúye no rehúye debatir con Vox la radio televisión pública tiene la limitación legal que tiene en otro espacio que no en la radiotelevisión pública se puede debatir con Vox no quiere rehuir ese debate

Voz 1727 24:57 quiero que escuche a la presidenta del Consejo de Informativos Yolanda Álvarez no entendemos como el PSOE

Voz 19 25:02 el presidente del Gobierno han marginado a Televisión Española la televisión pública de toda la ciudadanía el servicio público que es de todos para este debate electoral y ha preferido optar por una televisión privada

Voz 0376 25:16 discrepo radicalmente porque a los debates que hayan televisión pública estará el Partido Socialista como vamos a estar absolutamente en todos como hemos estado siempre en todos los debate otra cosa distinta es que nuestro candidato a la presidencia del Gobierno quiera debatir con Vox y eso no puede hacerse en la tele Liga me parece que bastante fácil de entender ir nosotros estaremos en lo debates que haya en Radio Televisión pero sí

Voz 1727 25:41 la la que bueno ya pero es que el presidente

Voz 0376 25:44 él no quiere rehuir el debate con todas aquellas furias en este caso con Vox no lo quiere rehuir legalmente no es posible en ese sitio tendrá que hacerlo en otro espacio simplemente ya estaremos en todo los debate porque los socialistas además es que hemos estado siempre todos los

Voz 1727 26:00 déjeme aclarar una cosa porque María Escario me escribe me recuerda que no es la primera vez que Televisión Española se queda sin debate entre los principales le

Voz 1739 26:09 de de es que tampoco hubo se debate en el año

Voz 1727 26:12 dos mil quince que se celebró también en Atresmedia y al que no fue Rajoy el cara a cara Rajoy Sánchez fue entonces en la Academia

Voz 0376 26:22 la primera vez que Televisión Española son Manuel Campo Vidal lo recuerdo perfectamente queda sin debate pero hay

Voz 1727 26:28 mucho enfado en la radiotelevisión pública habría que regular venimos diciendo está absolutamente regulada la campaña electoral en España no se pueden publicar encuestas la ultima semana hay una jornada de reflexión que no se sabe para qué existe y sin embargo no ser regulado que los debates electorales que son esenciales en un la democracia no estén al albur de los intereses del candidato de turno

Voz 0376 26:50 yo creo que toda esta normativa hay una parte de esta normativa que habrá que revisar y yo creo que habrá que planteárselo ahora en esta legislatura que que seguramente lo podremos hacer porque yo creo que hay cosas que es que son obsoletas el nuestro modelo a estas alturas no poder publicar encuestas cuando sabemos que se bordean y Sekulic Por otro lado y el acabábamos sabiendo Paris un poco pueril no yo creo que sí en relación a los debate bueno hay sistemas que los tienen regulados otros que no en cualquier caso lo que también conviene que tengamos hoy presente es que siempre ha habido debate nunca en un proceso electoral nuestro país se han saltado los debate es verdad que ha habido diferentes formatos ha habido cara a cara otra vez no es verdad que también cada partido político tiene su perfecto derecho a tener sus estrategia en relación a lo que le interesa no le interesa desde luego que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a ver debatir por lo menos en algún forma todos los candidatos con los programa pero yo creo que sí que en esta legislatura tendremos que abordar una puesta al día de alguna esta cuestión es porque no tiene ya en sentido Nos enteramos ya de todo a través de tanto tipo de formato que no te gusta

Voz 1727 27:56 tener que implica que utilizar la picaresca en Internet para sabríais está aplicando sobre efectiva nuestras selecciones fuera ciertamente ridículo Jesús Maraña cuando quieras

Voz 0560 28:08 hay tú según el CIS entre ochocientos cincuenta mil hay más de un millón de votos en duda entre Ciudadanos y el PSOE eso condiciona de alguna forma la campaña o estos quince días de campaña la búsqueda de ese voto que están duda entre ciudadanos al PSOE idea algún riesgo de que aportar mensajes en esa discusión pueda restar apoyos por la izquierda del PSOE

Voz 0376 28:35 nosotros somos una izquierda de gobierno yo creo que que dejamos bastante claro que somos una izquierda bastante útil bastante efectiva nosotros estamos en las instituciones no gusta el poder para hacer política yo creo que en ese sentido cubrimos un espectro de equilibrio de voto en el centro izquierda muy importante y lo hemos cubierto siempre no esté ahora señor maraña esté siempre lo que hay está ocurriendo es que Ciudadanos ha abandonado la posición ese ese colectivo de indeciso que a lo mejor tenía pensado hace tiempo votar a Ciudadanos está viendo el verdadero rostro de Ciudadanos C's está absolutamente escorado ya en la derecha así que ahí hay un voto que está mirando al Partido Socialista como un partido que somos garantes de muchas cosas pero somos garantes en una parte muy importante de la historia constitucional de este país de estos cuarenta años de la estabilidad pero también de los cambios yo creo que eso es lo que se está jugando

Voz 0560 29:33 ahora se van a insistir en la posibilidad de un acuerdo si la suma conciudadanos un acuerdo de gobierno pese a que Rivera ha dejado clarísimo que no lo va hacer

Voz 0376 29:43 es que aquí la pregunta es por qué Rivera decide nada más y nada menos que lanzar a la opinión pública este país pero más allá este país en Europa donde le han contestado durísimamente a Rivera por qué se le ocurre vetar no sabemos por qué razones casi sanitarias aún partido como somos los socialistas españoles que es inaudito como te puedes pegar un tiro en el pie de esa naturaleza dele usted la música el taco

Voz 20 30:12 yo creo que Rivera es bastante

Voz 0376 30:16 te rehén

Voz 20 30:17 idea errores encadenados

Voz 0376 30:20 libera decide la moción de censura inmolarse con Rajoy como se inmoló en la Comunidad de Madrid para no hacer Ángel Gabilondo presidente de la comunidad autónoma se está hablando ya con el Partido Popular se Stein Holanda hasta la derecha cuando tú te mola de esa manera hacia la derecha te cuesta mucho trabajo rectificar posición en la moción de censura perdió una gran oportunidad de anoche de no identificarse directamente con un partido que por corrupción es desbancado del poder eso lo quiso el señor Rivera a ver eso cómo se rectifica Pablo Simón

Voz 1671 30:51 las encuestas coinciden en que hoy por hoy hay más indecisas que indecisos es decir por lo tanto la cuestión de género tiene una importancia aquí por supuesto también es necesario preguntarle por políticas al respecto entonces me gustaría preguntarle por una política muy concreta que es a propósito de esta brecha salarial que ha ido el catorce por ciento de hombre respecto a mujeres y sobre qué políticas concretas dos medidas concretas específicas plantearía un eventual gobierno del Partido Socialista para atajar este problema que es complicado

Voz 1739 31:19 pues es que se lo agradezco mucho que me lo

Voz 0376 31:21 pregunte porque eso es lo que lleve el otro día la Diputación Permanente el Partido Popular no solamente votó en contra sino que ha dicho que lo va a recurrir al Tribunal Constitucional planteamos la publicidad en nuestro país la transparencia de las tablas salariales hay muchas mujeres que ni siquiera saben que están discriminadas salarial mente porque no conocen los salarios de el resto de los trabajadores con los que ellas comparten espacio laboral como no lo sabe no saben cuál es su discriminación así que decidimos el otro día ya está en el Boletín Oficial del Estado que hay que publicar las tablas salariales una mujer sabe si está siendo discriminada y a partir de ahí puede activar todos los recursos posibles por ser discriminada dos hemos introducido en la legislación española a través de este Real Decreto que convalidó la Diputación Permanente hace muy pocos días que el concepto jurídico que tiene avalado el derecho la Unión Europea y los tribunales europeos de que a igual trabajo igual salario que no es reivindicable en nuestro país lo sea dos hemos decidido que los planes de igualdad de la ley del dos mil siete sean obligatorios y haya que registrarlo estamos haciendo ahora el reglamento y que además bajen de las empresas de doscientos trabajadores a cincuenta por qué porque necesitamos que en esos planes de igualdad la idea de poder hacer compatible la maternidad con tu condición de trabajadora no ser una cosa que ruegas que pides por favor sino que la hemos convertido en un derecho en un derecho a conciliar que podemos exigir en el ámbito empresarial pues ya está hecho Nos hemos tomado mucho empeño en esto porque hay garantizamos la libertad de las mujeres en tanto en cuanto acceden mejore en iguales condiciones a su condición de trabajador pues ahí tenemos al Partido Popular que nunca no falla la mujer nunca todas las leyes de igualdad a las recurre Iniesta que pensamos que a lo mejor no por qué esta verde y con asas además de los Permiso paternidad maternidad pues nos ha dicho que también la va a recurrir en el Tribunal constituye

Voz 1739 33:21 Lucía Méndez si buenos días vicepresidenta acaba usted de explicar el tema de los debates señalando que que el presidente del Gobierno el líder candidato el PSOE a no quiere dejar fuera a Vox de ese debate y en la pública pues tendría que dejarlo fuera por la ley eh la la la pregunta concreta es están ustedes alimentando a Vox para fastidiar al Partido Popular están haciendo de Mitterrand eso ojalá

Voz 0376 33:49 ojalá no tuviéramos que estar en esta tesitura en la que estamos porque el Partido Popular hubiese hecho bien su trabajo desde el minuto uno en el que el señor Casado tiene la responsabilidad de sacar adelante a su partido para que Vox no estuviera en la situación en la que está ojalá pero fíjese si el presidente decide el presidente candidato decide no debatir con Vox a lo mejor estaríamos alimentando lo mucho más todavía porque imagínese lo que es la ultraderecha además reivindicando es así misma como víctima en la que nadie es capaz de decirle con argumentos y con ideas qué es lo que ellos están haciendo y qué es lo que nosotros pretendemos hacer es decir que esta es una situación con la que cualquier espacio que elija puede ser evidentemente interpretable pero desde luego mucho más democrático enfrentarte a ello directamente para decirle que lo que tú propone que en lo que va a rechazar absolutamente mira es que ellos están planteando una especie de saltarse la Constitución literalmente hay una cuota importantísima de medidas que voz va ganando Ike ya lo viene haciendo desde que acuerda con PP y Ciudadanos el Gobierno Andalucía que es literalmente salirse de la Constitución sí que aquí hay que transitar llevar a este país a la estabilidad en un espacio garantista de la mayoría de los españoles en el modelo en el que estamos porque si los independentistas se quieren saltar la Constitución para ir a una situación en la que rompen y sacan a Cataluña España otros se dedican a saltarse la Constitución literalmente por otros temas y por otra cuestión garantizar la Constitución que hay que garantizar la democracia y para los socios Listas además el Estado de bienestar requiere arrastrar a todo el mundo a las posiciones en el equilibrio Vox no está

Voz 1727 35:38 terminamos vicepresidenta ya lamento eh emplear tiempo de una campaña tan importante y tan trascendente en él esto pero va a ser el ruido del día sabe que el PP ha montado un local en la calle Ferraz donde está la sede central del Partido Socialista en Madrid que es una réplica de una agencia de viajes y que se llama Falcon viajes que le parece

Voz 0376 36:00 un nivel extraordinario con eso y dos cosa más reglas ellos España yo solo y además mantiene la unidad también es increíble que el Partido Popular con lo que ha representado para este país haya bajado literalmente a donde ha bajado el nivel de lo que propone en de lo que hacen las formas con las que lo hace dicho esto voy a añadir algo el presidente Sánchez ha utilizado los medios públicos de los que ha dispuesto todos los presidentes de España estrictamente para su trabajo como presidente lo que no se puede decir de otros presidentes

Voz 1727 36:34 dígame

Voz 0376 36:35 el señor Rajoy Señor Rajoy tiene utilización de lo medio en agenda que no eran institucionales que eran de su partido pero es que a mí el Partido Popular me dijo un día que el presidente expresidente siempre aunque sea candidato el nuestro no presidente Sánchez distingue muy bien cuando está con la camiseta del PSOE y trabajando como secretario general de nuestro partido cuando ésta es decir es una utilización absolutamente de ínfimo nivel in veraz como pude demostrar en la Comisión de Secretos razón por la cual evidentemente no es contable lo sabe el Partido Popular ya les digo que este es el nivel con el que va a hacer política

Voz 1727 37:19 Carmen Calvo gracias suerte

Voz 0376 37:22 si hace mucha gracia

Voz 1727 39:58 veinte en Canarias empezamos ya el repaso semanal a las declaraciones que o bien son engañosas os son sin ningún matiz falsas las

Voz 13 40:07 muchas muchas mentiras muchas insidias los españoles necesitan certidumbre que hoy a España puntos mileurista atracados por el desparpajo nosotros no somos los que llamaban nombra siempre acabaríamos así eso es no se dejen arrastrar por esos muros impulso Marisol Rojas buenos días hola buenos días

Voz 1727 40:44 el viernes pusimos el contador a cero pero ese mismo día por la noche Santiago Abascal estuvo en el programa de Bertín Osborne en Telecinco y ahí ya cazamos una mentira

Voz 22 40:54 Bertín Osborne subrayó varias veces que no españolista que tampoco pretendía hacer una entrevista luso pero sí tocó algunos temas políticos polémicos

Voz 1508 41:03 junto al líder de Vox Si no era un error el discurso que mantienen sobre la violencia de género Abascal expuso

Voz 1727 41:09 su tesis de sobra conocida y argumenta

Voz 1508 41:12 lo que la izquierda sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos y el líder de Vox dio un dato que no se corresponde con la realidad española

Voz 0660 41:21 busca sustituir la lucha de clases Lacan perdido radicalmente porque hoy los obreros los trabajadores OTAN fundamentalmente opciones de izquierdas

Voz 1739 41:31 a sustituirla el último barómetro del CIS que nos permite ver esa relación entre la pertenencia a una clase social

Voz 1508 41:38 el voto es el de febrero de este año obreros cualificados y no cualificados parados votan más al PSOE que al PP de hecho es casi el doble de voto por tanto esa tendencia que sí se ha podido notar en otros países en los que la clase trabajadora ha girado la derecha aquí no se ve ya veremos qué ocurre el veintiocho de abril y tendremos tiempo de sobra para analizar el voto pero a día de hoy en nuestro país la clase sigue importando a la hora de votar

Voz 1727 42:02 Pablo Simón es curioso porque lo que dice Abascal es un mantra que ha calado ha calado en parte de la izquierda incluso eh

Voz 1671 42:09 Justo del iba a decir ahora que no es una cosa que sólo se meses

Voz 0027 42:11 posiciones extrema derecha también desde muchos sectores

Voz 1671 42:14 Izquierda y ahí entre esta idea de la peor forma actividad no es decir vamos a decir que algo está pasando para intentar generar que ocurra pero luego ocurre una cosa que es que aquí se coge hice habla del programa económico de Vox iceberg todos los matices que tiene en términos de liberalismo económico y privatización y evidentemente esto hace que los sectores más modestos de la sociedad de ninguna manera se puedan identificar con

Voz 1727 42:34 porque nuestra así y cuando le dices oye que la estadística no dice hoy son bueno pero yo pasará

Voz 1671 42:39 ya pasa efectivamente claro este es el comienzo ya

Voz 1727 42:41 pasará bueno Santiago Abascal no fue el único invitado en el prueba de Bertín Osborne también estuvo Albert Rivera también estuvo Pablo Casado que hizo una afirmación confusa

Voz 1508 42:51 Osborne preguntó por la corrupción en el Partido Popular y Casado quiso lanzar un mensaje de tranquilidad diciendo que quien la hace la paga con eso hubiera bastado pero resbaló vamos a escucharle

Voz 1414 43:01 se están pidiendo penas para personas relacionadas con delitos e en mala administración de recursos públicos más elevadas que en penas por asesinatos con penas muy graves no lo valoro

Voz 1508 43:16 simplemente digo cuidado porque tal y como lo expresa puede parecer que en España se castiga más el cohecho que el asesinato en los así lo que ocurre es que habitualmente una persona que se sienta en el banquillo en el marco de un caso de corrupción está ahí porque ha cometido varios delitos Ícaro al sumar la petición de penas por cada uno de ellos sí pueden caer muchos años pero es la suma no el delito en sí las penas por asesinato en España pueden ir de quince a veinticinco años y para algunos casos muy concretos existe incluso la prisión permanente revisa

Voz 1727 43:45 Lucía el formato no esté que le gusta tanto a los políticos en campaña de acudir a a programas que no son estrictamente informativos donde dan otro perfil claro es más fácil y derrapadas

Voz 1646 43:58 bueno yo diría que algunos candidatos les resulta fácil meter la pata en cualquier dada de los formatos

Voz 1739 44:03 que nos podamos verdades pero ayer oye si bueno yo creo que el programa que este programa que

Voz 1727 44:10 hablamos es hablando fue un poco más

Voz 1739 44:12 allá porque hay fueron tres personas al mismo programa es verdad que no juntos pero lo que hizo el presentador en fin a mi juicio bueno a mi juicio con mucha habilidad no es llevarlos a los tres a la vez no tengo que decir que en ese programa la persona que más simpatía suscitó fue Santiago Abascal sin la menor duda es decir que sí

Voz 1727 44:40 los de los el resto de los

Voz 1739 44:42 los candidatos están disputando le el espacio político a Vox sino quieren que crezca vos pues quizá deberían hacer otras cosas distintas de las que están a cuenta de los acuerdos

Voz 1727 44:53 hemos de la CSU bávara verdad no lo repetiremos más veces que nos hacemos mayores diciendo ya te lo dije ya te lo dije en esta sección siempre secuela alguna medida económica que son las más difíciles de desmontar pero la que vamos a escuchar Marisol es bastante tramposa

Voz 1508 45:08 el Confidencial organizó un debate con políticas de diferentes partidos allí estuvo Rocío Monasterio de Vox ellos son liberales en lo económico sostienen que en España hay una política de impuestos confiscó esto es lo que dijo

Voz 27 45:21 no puede ser que hoy en España un mileurista sea un dos mileurista atracado por el estado atracado por el Estado porque en su nómina al están quitando la mitad de la nómina para mantener este estado gigante de las autonomías

Voz 1508 45:34 uno puede pensar que fue un error del momento pero no porque tuiteó ese fragmento de su intervención por tanto como es un dato que ella quiere difundir intencionadamente vamos a explicar por qué no es así hemos cogido un caso práctico de un dos mileurista madrileño al tener un sueldo bruto anual de veinticuatro mil euros la retención del IRPF es de un trece coma cinco por ciento no el cincuenta Así el sueldo neto con doce pagas se quedaría en unos mil seiscientos euros al mes no

Voz 1727 46:01 mi que peligro Jesús Maraña las cifras dichas así al Leo eh

Voz 0560 46:05 sí como habéis dicho intencionadamente no porque si habría que contar con un nivel de ignorancia importante y luego además eso se contrasta con el programa económico que ayer presentan

Voz 1646 46:16 pues entonces hay que añadir a mi juicio la hipocresía no

Voz 0560 46:19 porque claro lo que plantean en su programa es precisamente no mejorar la vida de los mileuristas porque están proponiendo desguazar el sistema fiscal en la parte que a mí me parece insuficiente y lo he dicho muchas veces de progresividad que tiene el sistema fiscal por cierto eso que califica de confiscar es algo que prohibe expresamente la Constitución cuando habla de un sistema fiscal que debe ser justo progresivo precisamente

Voz 1727 46:46 si su responsable económico el responsable económico de Vox decía hace unos días que el sistema progresivo era dañino para los ricos bien

Voz 0560 46:54 no algo contra la Constitución tanto que se les hincha la bueno pues el el discurso cada vez que mencionan que parece que son los únicos defensores de una Constitución que partes importantes pretenden desmontar

Voz 1739 47:07 pero ellos no hablan de la Constitución mucho el de España

Voz 0560 47:09 de España es que la identifican absolutamente en ese sentido no quieren quieren establecer una visión de España única y excluyente ir en ese sentido pues plantean precisamente es verdad que claramente sin aludir a la Constitución están diciendo él está

Voz 1646 47:25 el autonómico y está en el programa económico también van en contra de la prostitución claramente

Voz 1727 47:29 es una una de las frases más gruesas de la semana que termina ha sido sin ninguna duda la de Pablo Casado diciendo que el PSOE prefiere las manos manchadas de sangre a las pintadas de blanco y preguntado por este asunto se defendió con una mentira

Voz 1508 47:45 noche Pablo Casado estuvo en Antena3 y le preguntaron por esa afirmación en la que situaba al PSOE más cerca de los terroristas que de los que lucharon contra ETA respondió esto

Voz 28 47:53 bueno nosotros no somos los que llamaban a un presidente del Gobierno asesino como el PSOE llamó Aznar simplemente por participar junto con cuarenta países en la reconstrucción de Irak

Voz 1739 48:03 tipo de documentación de las era repasado nuestra Fonseca ha buscado declaraciones en prensa y el PSOE no llamó asesino a Aznar si hubo gritos de asesinos en las manifestaciones contra la guerra

Voz 1508 48:14 pero ningún cargo socialista lanzó esa acusación

Voz 1739 48:16 Marisol muchas gracias hasta luego esta campaña electoral vamos a a redoblar esfuerzos haciendo una comprobar

Voz 1727 48:24 John diaria de las declaraciones de la jornada de campaña nuestras Papa Arruche semanales se convierten en un chequeo en una Marie verificación diaria de lo que van a decidir nuestros próceres nuestros líderes nuestros candidatos y eso lo va a hacer Sonia Ballesteros buenos días o la buenos días y sobrevivir lo hace a partir de hoy como lo vas a hacer Sonia pues mira lo primero que ya hemos hecho es un llamamiento a todos los periodistas de la SER los que ya están desplegados en ciudades provincias y comunidades autónomas para informar de la campaña electoral a los que

Voz 1913 48:57 persiguiendo a los líderes nacionales pero también a los que siguen a los políticos locales les hemos dicho que estén atentos sobre todo a los datos y aquellas afirmaciones que no les

Voz 1727 49:06 que suenen bien que les planteen dudas que haremos con todo ese mal

Voz 1913 49:10 pese al dudoso pues mira aquí desde la redacción con ayuda de los periodistas especializados en las distintas áreas en vivienda en igualdad inmigración en paro etc pues comprobaremos si la afirmación el dato utilizado por el político es o no es correcto Heim mentira buscaremos las voces de expertos para demostrarlo utilizaremos también si es necesario la Filmoteca las voces del archivo todo esto

Voz 1727 49:32 para contar o intentar contar la verdad verdad no no sé si me atrevo decir lo de la verdad porque me parece que es demasiado grande crear el dato bueno efectivamente llegar al día

Voz 1913 49:43 tú auténtico porque queremos que los oyentes tienen derecho a saberlo y a tomar sus decisiones en base a la realidad luego que cada uno la interprete como quiera no vamos a incluir aunque también desvirtúe la realidad las exageraciones que las hay y muchas pero sí buscaremos también los bulos que circulan por las redes sociales de origen desconocido y que estén relacionados con los grandes temas de la cama

Voz 1727 50:06 Sonia Ballesteros mucha suerte Dati sí que hay que de ese arte la eh entonces pero el lunes de lunes Nos vemos de nuevo un beso

