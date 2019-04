Hoy por Hoy (12/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:07 Carmen Calvo reconoce en la SER que después de las elecciones todos los partidos van a tener que hablar entre sí advierte también sobre el peligro que suponen mensajes como los de Vox para los avances sociales para la lucha contra la violencia machista Antonio Martín buenos

Voz 4 00:45 silencia del Gobierno quiera debatir con Vox y eso no puede hacerse en la televisión pública no quiere rehuir si decide no debatir con Vox a lo mejor estaríamos alimentando lo mucho más todavía desde luego mucho más democrático enfrentarte a ello directamente para decirle que lo que tú propone que en lo que vas a rechazar absolutamente

Voz 1762 01:06 al mismo tiempo que Carmen Calvo respondía a las preguntas de Pepa Bueno en Hoy por hoy lo hacía también Pablo Iglesias a las de Josep Cuní en La Ser en Cataluña el líder de Podemos cree que los socialistas están más dispuestos a pactar con Ciudadanos que con ellos

Voz 5 01:18 creo que esto es así otra España hay poderes económicos que si los números apoyarían empuja harían y presión harían para que el Partido Socialista se pusiera de acuerdo con Ciudadanos creo que la gente progresista sabe perfectamente que esto es así y muchos de ellos ya lo han trasmitido gente que es de toda la vida me ha dicho que nos van a votar porque saben que somos la única garantía de que haya un gobierno de izquierdas

Voz 1433 02:18 buenos días el Banco Santander será en las próximas semanas la negociación de ese plan de ajuste derivado de la fusión con el popular lo ha confirmado la presidenta Ana Botín en una conversación informal con periodistas antes de esta junta de accionistas eso sí no ha querido dar detalles sobre ese plan que podría afectar recordemos a unos tres mil trabajadores y el cierre de humillar de sucursales por cierto en este primer día de campaña electos tal botín pide a los diferentes partidos estabilidad institucional para atraer inversión nacional y extranjera además un pacto por el crecimiento inclusivo para que los beneficios del crecimiento dicen llegue a todo el mundo horas antes como decíamos de apunta accionistas el Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de lanzar esa OPA sobre el veinticinco por ciento de su filial

Voz 0122 03:07 el lo hemos adelantado en Hoy por hoy la SER ha tenido acceso a los documentos que demuestran que la residencia Los Nogales de Hortaleza sí estaba informada de las agresiones que supuestamente sufrieron dos residentes

Voz 6 03:18 el hijo de una de ella

Voz 0821 03:19 las presentó varias quejas por escrito Virginia Sarmiento son de finales de dos mil diecisiete y principios del XVIII y tienen un sello que indica que fueron recibidas por el centro en ellas se queja de que su madre presenta heridas en la nariz los labios la rodilla y la muñeca varios hematomas e hinchazón es por eso llega a pedir incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver qué es lo que está pasando la residencia se niega a escudándose en la ley de protección de datos y tampoco llega a identificar a los trabajadores sobre los que recaen las sospechas argumenta cambios de turnos o libranzas aseguran que las heridas pueden haber sido provocadas por la propia anciana o por la pulsera de localización por eso y hasta en cuatro ocasiones el centro se niega a investigar los indicios

Voz 0089 04:11 a la Puerta del Sol ya propuso lo mismo hace seis meses y le pasó lo mismo de hecho los propios magistrados señalan en su sentencia que el Ejecutivo regional esgrime a modo de ejemplo que a los vehículos del Sermas se les han impuesto por parte de Carmena restricciones horarias o lo que es lo mismo que la atención médica no urgente estaría en entredicho por Madrid central según los magistrados madrileños no ha lugar a la suspensión cautelar y emplazan al Partido Popular a que espere la sentencia definitiva que visto lo visto va a ir por el mismo camino tenemos

Voz 3 04:44 ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid doy máximas alrededor de veinte ir más altas durante el fin de semana se anuncia también

Voz 1995 04:51 muchos son para todos estos días

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:06 en sé

Voz 2 05:08 comicios informativos

Voz 1433 05:18 en la Cadena Ser

Voz 8 05:21 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:24 muy buenos días siguen escuchando hoy por hoy la Cadena Ser on sí desde Murcia ya empezamos con el cachondeo bueno y saben todas las grandes de rock'n'roll todas recuerda en el primer día donde colgaron el cartel de no hay entradas soldada o como decía Rafael soldado lección yo cuando fui a Estados Unidos y que has hecho Tom te estás tocando los botones de todas las bandas regularse momento bueno nosotros hemos colgado el cartel en Murcia porque esto sí que nunca vamos a olvidar que fue el primer sitio donde pusimos de cartel de no hay entradas muchísimas gracias a todos ustedes les aplaudo yo gracias

Voz 7 06:21 cumplo hacer

Voz 1995 06:22 hay muy buena gente en esta ciudad a las dieciséis minutos una hora menos en Canarias mi familia políticas de aquí es muy buena gente recuerdo que no me dijeron hasta pasados unos años que la hoja de limón del para J qué come fueron años John fin eh os lo tengo en cuenta hemos venido con motivo de la primavera desde hace mucho tiempo ustedes tienen claro saben que aquí hay cuatro estaciones como en todos lados que son primavera Primavera Verano Primavera son las cuatro estaciones murcianas cuando empieza la primavera empieza esta ciudad sin duda por esta región es muy difícil muy difícil créame llegar hasta aquí no sentir una tremenda atracción por el paisaje porla comida por el por el acento estoy estaban cuál es la primera palabra que yo aprendí a decir murciano y esto es por mis hijos es verdad yo y que vamos al cine dijeron a la Aziza todo el mundo en esta sala sabe de qué estoy hablando verdad y luego la segunda fue asaltada palabra que yo que sepan que hay algo de cruel porque saben que ustedes no entienden nadie más en este país saben de qué estamos hablando en fin eh no sólo estamos en Murcia no sólo es primavera es que además es Viernes de Dolores no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible es viernes y estamos rozando con los dedos da Semana Santa qué más se puede pedir que acabe la campaña electoral John dejemos de que se tengan con lo suyo que mientras la clase política exterior está entretenida pegando carteles amigos lo molestara amigos y amigas pocas veces hemos merecido tanto la horizontalidad con nuestros días llegamos al viernes Hinault todos desgraciadamente pueden decir lo mismo recuerden que son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco dice demasiado las diecinueve minutos una hora menos en Canarias llega el momento que muchos de ustedes están esperando llega el momento de presentarles a mi buen amigo Tom calen

Voz 1995 09:45 para que yo me desaparecidos ahora que no era necesario pactar nada no no nada luego lo llaman populismo

Voz 9 09:55 de lo bueno yo también te quiero tener un acento es que no sé por qué no

Voz 10 10:00 esto iba exento ya es

Voz 1995 10:02 es triste que no tenga un efecto

Voz 9 10:05 nada que me marché bueno ya saben que tonto

Voz 1995 10:07 las mañanas hace un resumen de prensa muy particular pueden suscribirse viole les aconsejo que lo haga hoy de todas las noticias que bando hay una a mi me ha sobrecogido el testimonio en primera persona aunque seguro que va a dar la vuelta al mundo ya verán que es el de una chica joven influencer que se fue a Los Angeles a buscar su futuro y demás

Voz 11 10:29 no ha ido bien

Voz 1995 10:32 tiene que buscar un trabajo normal esa es la historia no entonces agrava eludió Vivenda eso agrava Un vídeo llorando llorando diciendo mi followers no me dan tengo que buscar un trabajo normal Éste es su testimonio que aparece hoy en la prensa dependen entre el Reino Unido este es el testimonio de esa mujer

Voz 12 10:52 no voy

Voz 13 10:56 m el saqueo que hay Faith siquiera aislar yo no tengo un trabajo

Voz 1995 11:05 vamos a ser un poquito un trabajo nos vamos a vamos a ser un poquito más intenso porque éste merece la pena vamos a acompañar el dolor de esta mujer que tiene dolores hay que normal el vamos un poco de música su testimonio

Voz 12 11:19 todo en You are the

Voz 13 11:22 y es que a mi varias

Voz 1995 11:30 la única parte positiva es que no es de aquí sin pues de aquí aparte la tontería votaría Vox así que no saliéramos mucho en fin estamos con su pena llega el momento de saludar a alguien que es muy querido en esta ciudad muy querido es es una mujer que que ustedes conocen bien voy a presentarles posaba una pausa para ella

Voz 10 11:49 a Rosa Márquez que ha venido con nosotros

Voz 1995 12:04 qué pena que no puedan ver ustedes este momento

Voz 10 12:07 esto Rosa Rosa Márquez guapa o no sepa qué bien que hayas venido Rosa buenos días cómo estás

Voz 6 12:13 hola qué tal mala mañana desean

Voz 14 12:16 no estrenar ya la nueva moda hombre del corteinglés temporada tras temporada es un acierto seguro en todas sus versiones porque sea cual sea tu estilo siempre encontrarás lo que buscas para sentirte totalmente a gusto con lo que vistes sido estilo clásico más innovador encontrarás esas prendas representativas de tu personalidad si lo que buscas es La Vanguardia las últimas tres con el lo más atrevido es también lo tenemos eres un más tirando a casual o prefieres un traje impecable en el Corte Inglés vas a poder vestirse como tú quieres is siempre acompañado de todos los complementos quedarán este toque definitivo además Tuta ya no va a ser un problema aún lemas disfrutarán de unos servicios que muy pocos te ofrecen desde la confección a medida hasta el asesoramiento profesional de un personal shopper si de moda hombre Se trata somos lo que deseas todos los hombres todas las marcas en un único lugar el corteinglés además áreas

Voz 8 16:06 hoy por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 1995 16:13 bueno vamos a continuar este programa especial en Murcia dando la bienvenida a la primavera haciendo una pregunta que quizá sólo una persona en el mundo puede responder Buried muy buenos muy buenos días el clima de Murcia tiene algo que envidiar al de Beverly Hills

Voz 6 16:34 el clima de Beverly Hills tiene mucho que envidiar a muerte

Voz 1995 16:38 muy aplauso para Marta yo era apareciendo a la pantalla de de sus casas de nuestras casas desde el año dos mil cinco ha trabajado en Hospital Central en cuenta seguir de Estado que estar en antena muchísimas series el cine trabajado con Antonio Banderas en el camino de los ingleses pues además de Daniel Calparsoro Daniela den les queda más Marta Nieto ha conseguido algo que no llegó a ser ni el mismísimo Paco Rabal que Sotelo insigne actor de de la Tierra podemos decir que Marta Nieto es la única murciana que desfilaron por la alfombra roja de los Oscar corto nominado hace muy pocos meses madre de Rodrigo sólo veían que Dimas una película que veremos dentro de un tiempo pero a ver más Marta ha vuelto a su tierra para ejercer de Musa en la edición número ciento veinte de las Fiestas de la Primavera en esta ciudad así que si ustedes se dan un paseo por Murcia la cara que van a ver es la de Marta Nieto pues la Dios afloran de muros sí a renace sea vuelve a tierra siendo la cara de la eh

Voz 6 17:36 estos seis ese es un es un honor es un placer porque además la primavera son sentimiento hiciera es de Murcia los sientes profunda adelante

Voz 1995 17:44 cuando vas por ahí claro es muy difícil muy ocurren todas las zonas y nosotros estamos afortunada de dejar todo el mundo toma a lo suyo como actos lo mejor que hay en el mundo pero claro tú dirás no es que lo míos de verdad en este caso de la pieza la las fiestas de de de primavera siendo adiós a quince personas trabajaron durante dieciocho horas entre ellos entrarán Jorge Martínez que es uno de los mejores creativos que hay en este país que ha hecho que ha diseñado las mejores campañas de de este país ha trabajado para este cartel Marta para a las fiestas de primavera para Marta me lo personal

Voz 6 18:17 para mí tienen que ver con con la ley iría con la vida no con con con renacer aún sentimiento después de haber pasado no una era la de la época estival que es más de contener de de aguantar del frío derepente vuelves a ver si vuelves a empezar a disfrutar a ver las cosas desde otro sitio después de además de la Semana Santa Ana que tiene una cosa espiritual medio elevada llegamos a la Tierra desde la Tierra pasarlo bien y a darle la bienvenida al sol otra vez ya lo los árboles florecen las flores las plantas la gente

Voz 1995 18:53 está haciendo más la los que estamos aquí lo vemos como un movimiento muy biológico de que las flores de que todos deseaban que Marta ese matiz la maternidad es el leitmotiv además

Voz 6 19:04 sí claro porque no como creación el máximo exponente de la creación supongo que es

Voz 1995 19:11 crearon sirvió claro es que es curioso porque el dato que seguro que el creativo de la campaña lo conoce datos que Murcia tiene la tasa de natalidad más alta de España Murcia es el sitio donde más niños nacen desde país uno coma cincuenta y cinco por mujeres en dos mil diecisiete si que ya entendemos el motivo de tanta alegría a ustedes digamos que el hecho en una pausa en lo suyo para venir a ver el programa eh y luego porque sino el dato no se sostiene es verdad que he hecho pero hay un problema en este país que tiene que ver con la natalidad que te Murcias Murcia bastante participas también como decíamos en la película madre

Voz 10 19:59 porque tú que se nominó a los Oscar es

Voz 1995 20:02 básicamente la precuela de una película que veremos después

Voz 6 20:05 es la primera escena de la película que se estrena este año estamos viendo hay grandes expectativas estoy un poco nerviosa con esa

Voz 10 20:12 usted que la primera escena ya han nominado a los Oscar lo primero que va a pasar con el resto de la peli pues es es quieres eh

Voz 6 20:19 que la de aire de quiénes contéis eh son diez años después es ya habéis visto el corto te deja muy en lo alto es un corto muy intenso y entonces para que sostener tener dos horas de Pelli hay que bueno ahí me por ejemplo llames

Voz 1995 20:33 hola Marta que está en muchos frentes aquí tiene uno más abierto es el de sierras Puñal cuántos de los aquí presentes creen que debía ser un parque nacional ya se levanten ustedes la mano pero sí pueden decirse al ser la radio digo es decir yo como es quién todavía Sierra ex una zona maravillosa que está al lado de Murcia como es que todavía no son parque nacional

Voz 6 20:57 bueno estamos en ella no estamos en ella tendrían muchísimo sentido hay que empezar a cuidar los tesoros que tenemos y hacerlos conscientes y bueno Esther una campaña con mucha mucha lógica

Voz 1995 21:08 el todo el sentido del mundo bueno Nos hemos salido ya a alguien para certificar si lo que ustedes creen y pasa en muchos sitios de este país tenemos la vida muy muy fuerte muy sólida sobre unos pensamientos de algunas ideas concretas sobre nuestras zonas pero luego a lo mejor eso no coincide con la ciencia nos hemos traído alguien que lo mismo y nos da la razón aquí en Murcia de la universidad está el crono la ha sido una vez hablar del crono la daría eso en el que no pues hacen cosas fascinantes verás María Ángeles Bonmatí coronó bióloga muy buenos días

Voz 6 21:40 buenos días

Voz 1995 21:41 pudimos se queremos acompañar Tom este testimonio esta entrevista ciencia no opinable aquí pues no me gusta más me gusta

Voz 9 21:49 al ver a la ciencia son datos

Voz 1995 21:51 el creo lo App estudia el reloj biológico la coronó dislocación el sistema circadianos sueño

Voz 9 21:57 ya sea a obligar venderlo yo porque porque

Voz 1995 22:01 la oscuridad y la luz básicamente lo que estudia is María Ángeles es la relación entre el ser humano el orden del tiempo

Voz 6 22:08 efectivamente es el bueno los procesos fisiológicos deben siempre decimos que en biología el orden de los factores y que altera el producto los procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo tienen que ocurrir en un momento determinado Ibaraki ese momento sea el adecuado es fundamental un ciclo adecuado de oscuridad por eso la luz es muy importante durante el día pero también la oscuridad es muy importante durante la noche esto también hay que recalcar

Voz 1995 22:35 con esta frase sirve para el Juego de tronos que se estrena el San

Voz 7 22:38 hola

Voz 1995 22:38 la oscuridad también es importante voy a hacerte una pregunta más comprometida que te han hecho nunca María Ángeles porque da la respuesta es como sales de aquí sí que tuvieras que vosotros estuviese Nicola confluyen las horas de sol en la alegría vital en el carácter también de la gente porque influye

Voz 6 22:56 bueno a las obras no estudiamos directamente eh cómo influyen el carácter y la personalidad pero sí que es verdad que el carácter y la personalidad está muy relacionado con eh las horas de luz la intensidad de luz a la que estamos expuestos y además Murcias un sitio privilegiado en cuanto a horas de luz y de salud natural

Voz 1995 23:14 así que la pregunta es María Ángeles se puede concluir que la alegría murciana está relacionada con las horas del sol

Voz 6 23:22 sí se podría concluir que si efectivamente pero también es importante no olvidarnos de que también hace falta oscuridad durante la noche para mantener un buen estado de salud y por tanto también un buen estado anímico

Voz 1995 23:32 como se nota que manejan es de científica sí sí pero pero la ciencia concluye que

Voz 9 23:40 es es fascinante porque hablamos mucho de la importancia también la oscuridad no

Voz 23 23:45 yo vengo de unos países donde la oscuridad a lo mejor domina demasiado y por eso sólo con nosotros pero es curioso que precisamente eso la edad necesaria son Gillian de la vida de siempre

Voz 6 23:56 efectivamente lo lo importante mantener un buen contraste día noche mi mucha luz durante el día pero mucha jurista durante la noche ya que aprovecho para hacer un llamamiento en favor de de la protección de ese cielo nocturno que muchas veces se ve afectada por la contaminación lumínica sobretodo muchas zonas del levante español igual no es un problema también necesitamos luz efectivamente durante el día tenemos un vivimos en un lugar privilegiado para ello pero también necesidad te necesitamos oscuridad durante la noche

Voz 1995 24:26 Icono la entre estudiadas científicamente cómo nos afectan a todos esos ciclos se justificaría por ejemplo que a mucha gente viene de fuera viene justamente esta región precisamente buscando la luz por más que tuve y lo haces bien María Ángeles debes hacerlo mientras adquirida sí que nos el clima el entorno no nos acaba afectando de una forma decidida en nuestras vidas queramos o no queramos

Voz 6 24:48 sí sí efectivamente la las horas de luz durante el día son importantísimas están relacionadas con la secreción también de ese dato de serotonina que es la hormona de que llaman de la felicidad también un buen contraste día noche favorece la producción de melatonina que es la hormona del sueño que nos permite

Voz 1995 25:04 dormir dormir bien como estábamos también

Voz 6 25:06 está muy relacionado con el estado anímico durante el día y efectivamente sí eh el ciclo de luz y oscuridad es importantísimo en cuanto al estado anímico

Voz 1995 25:16 para lo del bando de la huerta lo de dormir tenéis Agnelli el Cronomap alguna solución

Voz 6 25:21 bueno en Murcia llegan

Voz 1995 25:24 siete semanas de fiesta mil habló de mínimos esto en el crono estadista investigando

Voz 6 25:30 no lo estamos investigando pero te voy a voy a recoger el guante y podría ser un buen tema de investigación y también para concienciar un poco de que uno se puede divertirse puede lo puede pasar bien sin eh eh modificar de esa manera sus hábitos normales de dormir durante la noche de no estar expuesto al hasta estas horas de la madrugada a luz

Voz 1995 25:52 sí a ruido etcétera ya eh que no sale María Ángeles van que no molesten ustedes Mercedes tú te vistes de me ves

Voz 6 26:02 tía de Huertas no me gusta sí porque era más fácil más cómodo para bailar bueno cuando yo era joven eran poco lo que se llevaba con él

Voz 1995 26:13 Marta es la diosa Flora es la musa de las fiestas de primavera al Murcia gracias por estar hoy con nosotros echado más piruetas para llegar porque últimamente no sé qué pasa no sé qué de un tren es que últimamente ve que últimamente no funciona muy bien pero esto lo van a arreglar ya sabe usted señora no tiene ya vamos que le preguntaba yo al suelo sabes lo de soterrar en dice siempre lo de la arroz que queda pegado yo no en Murcia lo que eso te debe soterrar María Ángeles lo Matí del crono Lab de la Universidad de Murcia a la gente a la que llamamos siempre para hablar del cambio de hora controlada su trabajo es mucho más amplio que todo eso la relación que tiene el ser humano con Lie con la noche con la luz y con la oscuridad más necesarias Mariano muchísimas gracias un placer de Canarias un aplauso muy fuerte para la música de las Fiestas de la Primavera de Murcia se van a dar tarde verla los carteles cogerle manía pero eso será más adelante un aplauso para Marta Nieto

Voz 25 27:24 a esa

Voz 7 27:39 impura hoy

Voz 1995 31:22 muy pocos han paseado el nombre de Murcia en tantos lugares del mundo durante tantos años pocos pocos como Nico Almagro es miembro de la mejor generación de tenistas de la historia de de España esa que mundialmente se conoce como digo que la armada española se sigue dicen ACS así es la armada española ha ganado más de una decena de títulos ATP ha sido jugador olímpico en Londres dos mil doce número nueve del mundo en el año dos mil once y es parte esencial del equipo español de la Copa Davis ahora que va a cambiar que tantas alegrías nos ha esta semana en casa ante los suyos jugó su último partido como tenista profesional que recibió tras perder su encuentro en el Murcia Open Challenger una monumental ovación que es esta la gran gran revelación en el impotencia los nada que envidiar a Acker vamos a dar nosotros Nico Almagro bienvenido Hoy por hoy Luce escuchado introduce el sonido en este caso es mucho más potente que el imaginemos escuchado tu último punto como profesional la última vez que con lo vas a hacer más más muchas más veces pero no como profesional después de cuántos años de dieciséis con profesional y ese fue el último Ése fue el último en ese foro el timón

Voz 1619 32:53 la verdad es que una despedida soñada después de de un año o año y medio realmente difícil con cuatro corazones de rodilla pero bueno e también ha tenido tiempo para para poder disfrutar todo todo el camino recorrido en en el último año me da cuenta de que de que he conseguido cosas importantes de que de que me entregado para para un deporte en el que me lo ha dado todo bueno a mí me voy con la cabeza muy alta muy tranquilo muy satisfecho de de cómo lo hecho todo y sobre todo feliz porque realmente ese día en ese punto de estaban todas las personas que querían que que que me querían que yo quería que estuvieran ahí meto dar con eso creo que al final el poder despedirme en un sitio que me ha visto nacer me ha visto crecer que probablemente me voy a morir es es lo más lo más bonito me podía pasar

Voz 1995 33:43 a mí me señora Antonia una frase que es muy de Murcia y creo que es muy útil para lo que tú

Voz 1619 33:50 estas diciendo yo es más Costarica más clásica cuál tema cuanto más de puede dieciséis año como profesional ahora más consigue sí la verdad que se abre una nueva una nueva oportunidad al club eh un lugar idílico con proyección internacional e con por el cual han pasado tenistas de la talla de de Kevin Anderson Rafael Nadal Carlos Moyá el primer director de de la de la academia de tenis drama Club fue

Voz 24 34:21 Manolo Santana

Voz 1619 34:24 un lugar paradisiaco eh en un entorno idílico y por lo tanto pues eh espero poder estar a la altura que que La Manga Club que se merece y sobre todo a la altura la oportunidad que manda oí la responsabilidad que que adquirir

Voz 1995 34:37 los cien durante mucho tiempo tenéis una vida un poco los tenistas teníais tenía que hace ahora había no hay que hablar en pasado tenéis una un poco contradictoria por un lado que os estáis viajando por el mundo constantemente pero en realidad decir no sé si yo no conozco nada de los sitios adonde viaja no hemos hecho son un álbum sonoro con algunos de tus mejores recuerdo

Voz 1619 35:00 son algunas de las ciudades aunque has estado

Voz 1995 35:02 por ejemplo este eres tú en Madrid estos son tus mejores recuerdos en Roma a continuación Nico Almagro disfrutando de la ciudad de París estarán ahí es el ruido con el que diferentes ahora si no tuve sobre eso tenemos Javier vaya carácter y por último resumir tus mejores recuerdos en tu estancia en Buenos Aires está escuchando obesidad si esto tampoco lo ganó Nico qué has recorrido el mundo cuántas veces

Voz 9 35:44 pues dieciséis años y que sabe esos aquí está desde

Voz 1995 35:47 Coma que sabes de Buenos Aires que sabes de París en Cuba no puede tú has podido disfrutar esa ciudades de verdad

Voz 1619 35:51 disfrutar de soltar no no no no te da tiempo a disfrutarla porque al final el necesitas estar concentrado

Voz 1995 35:59 sí

Voz 1619 36:00 en lo que es el torneo y el torneo no sólo la hora en la que se juega tienes que tratamiento médico fisioterapeuta recuperación entrena de estar buscar los sitios adecuados para comer ahora mi caso pero bueno y llega un momento en cuando te vas haciendo mayor que sí que empieza sabe la vida de desde otro desde otro prisma iba a mí me pasó en el mundo conoce a mi mujer e que a los ídolos que había obligado donde no

Voz 1995 36:30 es ahí sí que puedo decir que los últimos tres

Voz 1619 36:33 patrones de de mi carrera he tenido la suerte de poder ver algo

Voz 1995 36:37 o sea los últimos tres o cuatro años me dices que ha sido diez años a Roma hemos visto el Coliseo

Voz 34 36:42 eh sí creo que está por allí

Voz 1995 36:45 sí

Voz 24 36:46 no no lo he visto no has visto el no puede ser

Voz 1619 36:50 cuántas desde el Vaticano Boehner que es de la ventana me encontraba

Voz 9 36:53 ya

Voz 1995 36:54 es tremendo pensar eso es decir cuántas veces esas está en Roma

Voz 24 36:57 en Roma creo que está doce vinos visto el coliseo

Voz 1995 37:02 sí bueno que si vas a ir te vas a hartar de ir ahora sí ahora tendrá que recorrer el mundo ahora buscando realmente eh toque eso tú has tenido siento mucho carácter dijo ahora ya tenemos una una avanzada edad que dicta queda da decir decirlo exige tienes treinta y treinta y tres treinta y pocos años sí estamos dando como bueno ya se retira pobre pobre chico virtud tiene siempre mucho carácter y ha sido alguien en las listas muy con mucho carácter y eso está bien viene la vida de ese carácter te ha hecho llegar esta ahí pero a veces también ese carácter es el que te te hizo no pudo ir un poco más lejos cuánto hay de mano de manejar la mano gloriosamente y las piernas y cuánto ahí en la cabeza en tu profesión

Voz 1619 37:44 bueno creo que la cabeza lo los todo al final

Voz 11 37:46 yo

Voz 1619 37:48 yo interpreté que interpretaba un rol cuando yo solía jugar eh la manera hacerme fuerte puede saber después eh sí que es cierto que la cabeza me juega malas pasadas dice dice cosas de las cuales no me puedo arrepentir pero si si las tuviera que que recordar una una en el momento viendo el momento de la situación y todo pues prácticamente podría encontrar tras tal por qué lo hacía yo empecé con dieciséis años en un mundo totalmente desconocido tanto para mi gente para mí para mi familia para todos y bueno e para que no hicieran daño pues quizá algunas veces pues eh decidí atacar yo Rivero o bien dice una una buena es un buen ataque iban hoy era también la forma de era mi forma de jugar era era la forma en la que en la que yo veía que que tenía que escribir mi historia tenía que ver mis cosas de las cuales muro insistir muchas no fueron las adecuadas en las que probablemente esté esté muy arrepentido pero también mencionó a aprender

Voz 1995 38:49 hasta que recientes de Novelda un raquetazos a alguien no no del nombre porque Vallarta retirado el tiene

Voz 1619 39:01 hay una anécdota pero hay que Miami ya se lo pegaron

Voz 35 39:04 el mismo se abrió la cabeza es decir Kimberley Tell

Voz 1995 39:08 hay que buscar ahora quién se a raquetazos Miami ya sabemos entonces quién son

Voz 9 39:12 mira tu deportado además es que es un deporte que que también tiene mucha historia muy elegante hemos de sentirnos en la historia te aviso esas imágenes en blanco negro en Wimbledon

Voz 23 39:23 bien peinados estos en blanco una chaqueta americana esto es verdad en los descansos breves los patines antiguamente los los jugadores tomaban gin tonics para refrescarse

Voz 1995 39:35 buenos viejos tiempos amigo

Voz 23 39:37 torció todo tras la pregunta es tú crees entiendo porque tan competitivo se puede mantener un poco

Voz 1619 39:44 van su elegancia

Voz 9 39:46 que destacan este deporte yo siempre he sido

Voz 1619 39:49 los de los que ha dicho de que al final nuestro deporte e tienen que evolucionar pero sin grandes cambios e por ejemplo no la nueva Copa Davis bueno para mí sí que es cierto que claro los cambios son necesarios pero quizá notan no tan brusco ni tan radicales pero pero bueno vamos a tener la suerte de poder de perder en España es decir que te hace quedar mal tan mal no han salido pero bueno al final nosotros sólo somos dos payasos de circo en el cual el Estado manejados por unos por unos directivos que que intentan intenta sacar el máximo el máximo provecho a lo que nosotros hacemos dentro una pista de tenis Si intentar que nosotros seamos los beneficiados así que yo no soy directivo de de la ATP por suerte Ivano ahora que que se peleen otros que ya tenemos

Voz 1995 40:40 seis años de pelea pero es verdad que todo el deporte el tuyo todo será comercializado es una haga una gran fuente de dinero no cuentes no vamos a hacer como Broncano pero tú te has apañado bien con los dineros yodo yo estoy

Voz 1619 40:54 he sido un privilegiado y sí que es cierto es que de que yo con mi deporte gane dinero pero pero también haciendo suyo

Voz 1995 41:02 bueno saludo a los señores de haciendas y nos están escuchando pero es verdad que hasta hace muy poco era típico típico el deportista no solamente el tenis el fútbol que después de acaba su carrera y a partir de ahí ahí ahí documentales hay estadísticas por ejemplo en el caso es jugador de fútbol americano de César el noventa por ciento a los cinco años están arruinados porque no han sabido utilizar bien sus todos los recursos que tuvieron vosotros sois de otra generación Chan José os oímos hablar Ci a Nadal a costa sois otra generación mucho más forma de mucho más preparada verdad

Voz 1619 41:35 bueno nosotros la verdad que que la vida va va evolucionando y si que es cierto que que el deporte el deporte profesional a día de hoy no sólo el deportistas y no hay hay mucha gente detrás eh en la sombra haciendo un trabajo un trabajo impresionante que que bueno yo he tenido la suerte de que yo he tenido manager detenido asesores fiscales tenía asesor internacional de los cuales pues

Voz 11 41:58 eh bueno han ido

Voz 1619 42:01 han ido haciendo cosas comentando cosas Si bueno espero espero poder tener de una tranquilidad que durante mucho tiempo Ikerne y que bueno trabajando y haciendo mis cositas ahora pues poder tener ibérico la vida tranquila

Voz 1995 42:17 La Manga Club

Voz 1619 42:17 vivir en Murcia Cadí el aparatito por diez euros

Voz 1995 42:21 se come de maravilla ratito vamos muy mal se tiene que dar tu crees que se va a repetir una generación como la cuesta ojalá ojalá pero esa es que venir todos de repente uno arriba que naval discos

Voz 1619 42:33 sabes sabes lo que pasa que que nosotros también hemos seguido el legado de que los que vienen por detrás nuestra Nos de ellos sentaron una semillista nosotros hemos sido el trayecto hemos dejado sembrado otra bueno inseguro que que alguien me dirá que no supere está claro que que es es ley de vida también no sabemos el tiempo que pasará a ser tardarán mucho tardar poco ojalá que sea lo lo mínimo posible pero bueno no va a ser fácil tampoco creo que hemos hemos escrito una una etapa dorada del del deporte español hay bueno y ahora es por mi parte es tiempo de saborear la y los que siguen en activo que sean que sigan haciéndola crecer para para que todavía sea mucho más

Voz 1995 43:13 déficit Nico dieciséis años como profesional una vida dedicada al deporte tú te lo has pasado bien yo me lo pasaba bien yo he tratado de disfrutar

Voz 1619 43:23 mi mi carrera de vivir mi mi mi mi historia de la

Voz 35 43:28 en la que en la que yo creo que yo creía que lo tenía que hacer

Voz 1995 43:31 pero el deporte a este nivel los tres operaciones de rodilla el último año el deporte a ese nivel duele tú te vas a dormir cada noche con dolores de levanta con Dolores vas a entrenar con dolores estoy agotada Miguel Rafa Nadal es desaconsejable cualquier médico día no no hagas eso sea cualquier padre de no no no hagas eso que te va a doler todo el rato bueno pero

Voz 1619 43:52 a pesar lo que pasa es que al final es lo que lo que mejor se nos da sentimos la la adrenalina de la de la competición y bueno creo que conforme está la sociedad conforme está el mundo hay cosas mucho más dolorosas que que una operación de rodilla que que se puede solucionar con con un buen médico como yo he tenido

Voz 11 44:09 por lo tanto creo que tengo

Voz 1619 44:12 es decir he tenido una vida privilegiada de disfrutado al máximo y merodear con nosotros aquí en la radio

Voz 1995 44:18 dijo contamos Pantoja básicamente lo que hacemos es contar cosas encontramos muchas cosas de gente que no nos gusta o cosas que no nos son terribles y te has pasado dieciséis años haciéndonos disfrutar nos has hecho vibrar no emociona pega unos raquetas cabreado no sabía pues no sabemos porqué pero es decir yo con Almagro no sé qué ha pasado pero la razón la Latín hermano después de todo este tiempo lo debieron te hemos recibido con una con una sonora en un sonoro aplauso pero déjame deberá después de dieciséis años nombre toda la gente de Murcia atrocidad en nombre de este país darte las gracias ha sido un ejemplo extraordinario como deportista y como persona de verdad gracias Nico

Voz 1619 44:58 de agradecer a estoquear yo porque en ningún momento me he sentido me he sentido solo en este camino y todo ello es eh como tú dices yo gracias a toda la gente de Murcia sentido todo el cariño de la gente y también soy consciente de que no puede gustar a todo el mundo pero a todo el mundo que no gustaba también me ha hecho crecer me ha hecho darme cuenta de de muchas cosas así que gracias a ellos también

Voz 1995 45:31 no aplaudan tanto que estos son como los toreros que se van pero luego Boel venía hacen ahí Nicasio va a ser difícil Nico de verdad te vamos a echar de menos Nico Almagro ha sido parte un nombre que ya está incrustado en la memoria nuestra conciencia sobre el deporte nos habéis dicho tan felices Unesa en las Olimpiadas las Copa Davis eso que será una alegría Nico así que déjame darte una vez más las gracias de despedirte con este tremendo aplauso Nico Almagro tenista gracias y cuide mucho vale gracias a ver

Voz 18 46:07 Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 49:32 llega el momento de recibir al hombre que les dijo a la Pantoja Akira supervivientes era una gran idea la persona que pensaba que fotografiar un agujero negro era capturar un frente una peli porno

Voz 10 49:44 es nuestro terrorista Chory Castro

Voz 1995 49:55 te ven en Toronto

Voz 1871 49:58 entonces Nagin salvando gente veía el sexto etcétera manos tengo mucha falta afecto abrazó

Voz 1995 50:03 pero bueno todavía mínimos ayer partimos lo músicos deseen una furgoneta Murcia fenomenal estar contento estás feliz maravillas Dalí

Voz 9 50:14 he tenido que era correcta mañana para baja el Farhan no yo eh lo para para Haute

Voz 1995 50:20 lo haces muy mal si sí ya me voy a copar con que empezamos

Voz 1871 50:28 bueno hay que pagar a la estáis rompiendo una lanza por Murcia básicamente porque yo que eso me dedico a cosas de la lengua me encanta y hay que reivindicar ayer

Voz 10 50:35 la sus lingüistas si soy encuesta pero aquí no se mueve los afecto

Voz 1871 50:41 no se me da mejor cubano a tu que tuvieron pero bueno que la me encanta la región de Murcia porque es una riqueza lingüística que cuidado que abarca mucho más que Murcia en la Vega Baja el Segura el alto Vila o el dato trozos de Albacete Jaén Granada estos son muy

Voz 1995 50:54 han sido los murcianos aquí ahora que nosotros ya sea alto

Voz 1871 50:57 y aquí me encanta porque tiene sus características oye que tiene entrada en Wikipedia la habla de Murcia osa no es cualquier tontería aquí la gente dice no nos aquí hay una cosa muy buena como que se relajan la forma se dice conmigo en vez de comido se dice cuchillo el Cuco vete

Voz 9 51:12 vale la garra espera lo gusanos lo buje Eros

Voz 1871 51:16 vale que mucho más rico y hay un diminutivo que parece siempre que es el ICO el ICO si el ICO que curiosamente viene de los aragoneses y una cosa muy curiosa el ICO también lo pasa

Voz 9 51:25 los aragoneses a los a los judíos a los latinos osa gente que siglos después hablaba español

Voz 1871 51:30 por Turquía hay por ahí hoy en día en Israel dicen ICO como

Voz 9 51:33 Murcia vamos a que es lo único no es tanto la seis

Voz 1995 51:37 la ley sobre palabras concretas ayer descubrí que hacho se viene de muchacho muchacha Taro aparte hay que reivindicar a ver momento haber A Pobra para para para que está claro yo SATE está ha habido de bolsas como que no esperes tonto que de pagos no lo sabía tras estoy admitiendo que no lo sabía pero estoy ofendiendo a alguien no no lo sé que ha hecho viene de mucho enteraste que soterradas lo del arroz eso me cuando vas al AVE por debajo de la roja aquí porque la primavera es sensacional maravilloso y lo fácil que es llegar a Murcia verdad che lo bien comunicada que está Murcia hilo del tren que fácil ha sido eh

Voz 1871 52:26 oye lo hacemos así así así pena lo hacemos bailaba nuevo que discutirlo bueno entonces más para la verdad dijo el viejo tren la Virgen de Pompeyo me encanta es una pero dejan de Pompeyo pero el hacho está muy un apelativo como el Che el tallo muchacho el

Voz 10 52:41 el Quillo el nen no es un apelativo como como también para los lingüistas las unidades de medir murcianas

Voz 1871 52:49 bueno eso es muy bueno porque tú puedes contar del uno al diez sólo con la edad

Voz 9 52:53 o nada tres cuatro acentos hacha muy bueno

Voz 1871 52:58 es muy muy expansivo la precisión murciana la precisión de que sentido dices

Voz 1995 53:03 por ejemplo una Miaja que es novia una Miaja

Voz 1871 53:06 es una unidad universal es es que sea una Miaja tiempo una Miaja comida una Miaja

Voz 1995 53:12 agit Unami agitan viaje calla es

Voz 1871 53:14 una medida milimétrica inferior sabe está la mágica y que diferenció entre ágil Achille

Voz 1995 53:21 va

Voz 1871 53:23 es eh son distintas escala de magnitud

Voz 1995 53:28 digo entonces Sepes llega es una tomó el automóvil pocas pocos dialectos del español tienen esa precisión Damon HP tica de algo de cola pero tabús lingüistas muy bueno eh aunque no lo parezca alguien en esta sala sabe decirnos de diferencia entre

Voz 9 53:49 sí en plural a explica que son varias

Voz 1995 53:58 que ahí se acerca un poco el madrileño el bueno vamos alguien puede exigir lo mismo verdad