Hoy por Hoy (12/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1762 00:11 buenos días Toni se van conociendo algunos detalles del debate electoral a cinco que se va a celebrar en televisión el día veintitrés va a durar dos horas sin cronómetro ICO los participantes de pie delante de unos atriles el debate va a comenzar con una pregunta de actualidad a cada candidato iba a constar de tres bloques estamos ya en el primer día de campaña electoral para las generales en la SER Pablo Iglesias ha pedido al PSOE que trabaje con Podemos para limpiar las instituciones mientras que la vicepresidenta también número dos del PSOE para esas elecciones generales Carmen Calvo ha argumentado también en Hoy por hoy que más allá de un pacto en concreto todos los partidos van a tener que hablar entre sí

Voz 2 00:44 bueno creo que el PSOE arrastra una mochila llena de piedras que tienen que ver con las cloacas del Estado pero creo que se equivoca vernos como un enemigo nosotros le decimos al Partido Socialista que si gobernamos juntos estamos dispuestos a limpiar eso

Voz 3 00:58 caiga quien caiga que ellos no se tienen que ofender

Voz 4 01:01 todo vamos a tener que hablar con todos y mientras que los partidos que concurren sea legal de porque no pueden concurrir Si no lo son tengan escaño vamos a tener que hablar todos con todo

Voz 1762 01:10 los cinco principales candidatos a la presidencia de la Comunitat Valenciana celebran a esta hora su primer debate preelectoral en un acto organizado por la Ser en Valencia un debate que de momento está poniendo en evidencia la existencia de dos bloques en el que el Partido Socialista está defendiendo su gestión hasta el momento siguiendo el debate a natal en supondría

Voz 5 01:27 buenos días con Compromís descendiendo sujección PP y Ciudadanos haciendo el recorte de las libertades pondré nos reivindicando se como el acicate para que el Consell aplicara políticas valientes que lo serán aún más la próxima legislatura Chicken se han lanzado pullitas entre si por ejemplo Mónica Oltra ya afeado al candidato de Podemos que prefieran que las de fuera de él de esta legislatura también ha advertido a los socialistas que le darán un paso atrás además estos costes electorales se ha hablado de pactos Ciudadanos no para los socialistas ni con Compromís y Podemos defiende un pacto a la luz liderado por Toni Cantó compromiso afirma que no hay otra opción que reeditar el botánico del PP sobre programas de la Constitución el PSPV apea la Alianza contra la España de las autonomías Podemos insiste en que hay que seguir avanzando en políticas palíen

Voz 1762 02:14 más allá de los mensajes de los políticos en la junta de accionistas del Banco Santander la presidenta de esta entidad Ana Botín ha pedido responsabilidad inmadurez a los líderes políticos inicial de la Copa de la campaña da por hecho que después de las elecciones va a ser necesario un pacto entre distintos pan

Voz 0146 02:28 me gustaría pedir a los políticos que hablen claro tras las elecciones necesitamos huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo el crecimiento inclusivo en la cohesión social que sólo es posible si los empresarios invierten y crean empleo a la vista de las encuestas esta no va a ser tarea de un solo partido necesitamos un pacto por el crecimiento inclusivo

Voz 1434 03:04 más denuncias de trabajadores sobre el supuesto maltrato que reciben algunos de los ancianos del centro Los Nogales de Hortaleza Elizabeth Rodríguez hizo practicas allí en el año dos mil cuatro ya entonces asegura Se trataba mal a los residentes advertía a los trabajadores de las inspecciones de la Consejería Ulm

Voz 6 03:21 forma parte de la uno forma parte del anhelo de ochenta y dos por ciento de la población de Catalunya

Voz 1434 03:26 no son estas las declaraciones de Elisabeth Rodríguez esa trabajadora del centro de Los Nogales de Hortaleza en el año dos mil cuatro con la que hemos hablado aquí en las

Voz 7 03:34 hubo una pero cuando te iban te avisaban te decían tiene que estar todo esto porque tal vez pasa una por aquí pero miraban de lejos mira habían unos que se lo dábamos por la cintura para que no se viera ese pudo hice ponía así tapadillo para que no se viera que estaba atado y cuando comían muchas veces se porque le teníamos claro que entra a la comida como a un bebé pero a lo bestia entrábamos decías no es normal esto es normal no te asuste le echábamos agua para que trataran mucho de la escupían el plato hizo lo teníamos que volver a Dallas

Voz 1434 04:09 cuelga indefinida de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barajas ha comenzado esta medianoche coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa reclaman medidas de conciliación familiar mejoras en el descanso hoy en la formación y una serie de pluses sitúan toda la responsabilidad en AENA a la que acusan además de no haber informado de la protesta ni a las compañías aéreas ni a los usuarios Jordi Montejos portavoz del sindicato convocante

Voz 1185 04:32 ya en la está poniendo siempre de lado no tenemos no es como si esto no fuera con ellos está cargando a las a las empresas de seguridad en las empresas de todos los servicios cuando en realidad deberían ser ellos los que los que estuvieran un poco diciendo que a ver qué es lo que está pasando aquí están cada vez recortando más en las

Voz 8 04:49 plicas que al final asfixian a las a las empresas y las empresas activas pese a los trabajadores

diez grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1995 05:21 Toni Garrido bueno a estas alturas ya nadie duda de que la primavera donde empieza a Don claro claro que si hasta ahora pero quizás se acabe en este preciso instante porque llega el helicóptero del mar

Voz 10 05:39 todo come para para te quita lo de fuera porque los que él les gusta es la hoja del libanés se rumorea que murcianos dijo quedarnos el épico quién es una herida que todavía no ha podido resonancias

Voz 11 05:52 dicen que una vez vino el entierro de la sardina pero él prefirió prenderle fuego e incinerarlo agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 13 06:03 profesor letona

Voz 1995 06:13 que no no aplaudía tanto profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días muy buenos días Tony al menos hasta que usted ha llegado usted me permite un minuto

Voz 12 06:27 para comunicar a nuestros oyentes una cosa importante los avances tecnológicos hacen que surjan nuevas profesiones tiene una de ellas es la de piloto desde Londres los doce de mayo vendrán escuela me pensamiento matemático pilotos prosa semanales a enseñar a los jóvenes de entre doce y diecisiete años cómo funciona ese utilizan los drones les mostrará las atractivas salidas laborales que tiene esta un elevado

Voz 1995 06:58 el anuncio Sueños Letonia eh

Voz 12 07:00 sí sí para más información entra en el Facebook de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán hombre murió creo que esto es interesante para nuevo súper

Voz 1995 07:10 tres hasta aquí la gente ahora mismo

Voz 11 07:13 ya está vitola de James Olano no

Voz 12 07:17 digo drones El helicóptero más los

Voz 1995 07:21 los pueblos bueno antes de saludar al primer ático que en una maravillosa lección de letones los llevamos de Letona letones ante ese saludarle digo vamos a resolver el piensa mucho de la semana pasada que dejó usted los deberes que Nos bando muy así el número de personas en una ciudad pequeñas número de seis cifras que es cuadrado perfecto y cubo perfecto cuando se mueren seis personas el número de los vivos será un número primo cuántas personas había en esa ciudad

Voz 12 07:48 muy bien lo que acabo de decir es la siguiente si es un cuadrado perfecto y un cubo perfecto esto significa que será una potencia de seis por lo tanto el número tiene que ser N elevado a seis pero si tiene fuera diez ya estamos en siete cifras el anunciado dice que es la población de seis cifras luego no puedes es diez podrá ser nueve ocho siete pero siete tampoco porque siete elevadas seis es un número de cinco cifras tampoco cumple denunciado por lo tanto o es nueve nevadas seis ocho elevado a seis no perdón perdón me he confundido eh

Voz 14 08:31 en la nota

Voz 11 08:34 Segura avellanas no ahora no

Voz 14 08:37 ahora dijo que puede ser

Voz 12 08:39 siete de las seis ocho seis nueve grabadas beige entonces no las seis menos seis es de visible porque tampoco lo es así que la solución de ocho tampoco porque ocho bandas seis menos seis tampoco es eh les siete elevado a seis siete de en mil seiscientos de sol ciento diecisiete mil seiscientos cuarenta y nueve personas que no lo crean

Voz 1995 09:05 es privilegiadas que escuchen este programa que han acertado que son Vicente Ferrer Sergio Acevedo a Bosch que han acertado señor letona su

Voz 12 09:12 bueno bueno pues iremos subiendo una hemos nos hemos subiendo el nivel para que no acierten

Voz 1995 09:18 no no no se sí bueno vamos a saludar al primer letones que va a enfrentarse a los enigmas matemáticos Alicia dónde estás Alicia muy Ayeste o la Alicia es que no solamente esto tenemos una grada joven sí sí debo tenemos John que adultos gente adulta pero no sé como hemos hecho que el fallo está la grada joven ahí Alicia cómo estás muy bien porque entonces si está bien sano porque si estás bien quieres participar en esto

Voz 11 09:44 estando en una nueva aventura digital esto muy bien tanto que estas estudiando comunicación salen tiene un plan B con tener un bar bueno ese es el plan B de bar

Voz 1995 10:04 muy bien pues mucho mucho animo con todo en general con los estudios y ahora con el señor letona

Voz 12 10:10 Alicia Alicia vamos a ver la primera pregunta una terna Pita agónica la forman las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo de sabe que tenía ángulo tiene una hipótesis aquí dos catetos le pido que me diga una terna Pitágoras decía

Voz 11 10:29 vale o Weise sorprende pero se la respuesta bueno

Voz 1995 10:33 Alicia te doy un abraza la mismo que no tema

Voz 11 10:36 es decir Juan sabes que no quiero que la sepáis vosotros pero yo las eh

Voz 12 10:42 cada vez está dando el giro dramático decirla tú me quieres decir

Voz 11 10:52 no no que la clase pero que no lo quiere decir que no está bien nuestras no es correcto correcto porque en mi cabeza lo sé pero yo te digo si es la que yo

Voz 15 11:06 querer hacerla eh

Voz 11 11:09 eh Galicia Alicia debe ser murciana Mena quiere colar no no soy lo que pasa que adivina también me donde eres claro que sí bueno contesta yo estoy día me vengan Cabrils al señor letona que luego claro nosotros encima ya sea de mi nombre Babe una rito la que quieras al tran tran para despistar al señor letona

Voz 1490 11:44 vale e la Vega bajaron de Murcia era por de pitar

Voz 1995 11:52 por despistar vamos

Voz 12 11:55 una de ellas la más sencilla es tres cuatro y cinco tres al cuadrado puesto toda cuadrado es igual al cuadrado y además les voy a contar una cosa que es una anécdota curiosa en las películas americanas de egipcios siempre salía un tío que llevaba una una cuerda hay unos americanos como son así Nos de Hollywood de de ponían como el látigo para pegar a los esclavos que hacían las pirámides y esto no es así es la cuerda de los dos

Voz 6 12:27 menudos que son tres más cuatro más cinco que son doce con eso era el arquitecto que

Voz 12 12:32 determinaban los ángulos rectos de la pirámide para que las pirámides construyeran bien

Voz 11 12:38 esto ya lo sabía Alicia e más delito yo antes

Voz 12 12:43 bueno vamos a Grecia tomadura de pelo una tomadura de pleno de una Alicia que yo

Voz 11 12:49 que no he venido para señor letona vamos al al pensamiento no es que sean dice así así OME

Voz 16 12:54 cambia o me voy

Voz 11 12:57 no pareja Carlotto

Voz 12 13:00 las primeras empresas dicte imagina una botella de vino llena hasta la mitad abonada con un con como podrás beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella

Voz 11 13:14 bueno eso es lo sabe también me venga se lo sé también como he metido para adentro metiendo al claustro para dentro muy bien bueno más

Voz 1995 13:38 pero el gesto que estaban haciendo para darle pistas eran muy feo por todo el mundo todo el mundo claro gesto muy feo muy sí sí

Voz 12 13:46 es lo de la mañana no permita a todos menos no lo permita venga

Voz 1995 13:50 el otro nos quedamos sin de es que nos quedamos sin tiempo pero antes de despedirle queremos dejar los deberes de la semana que viene venga Sigma lo leyó muy rápidamente Chigre venga pues eh adelante Carlos piensa mucho lo que yo

Voz 9 14:02 te vienen a buscar Alicia

Voz 1995 14:06 ha habido una sirena de la policía que este es el piensa mucho de la semana que viene que dice el sesenta por las apuntando Alicia Val el sesenta por ciento de todos los alumnos de un cole juegan al fútbol el cuarenta y cinco por ciento al baloncesto el quince por ciento a las dos cosas qué porcentaje no juega a nada sino hacia Nico Almagro que se retirado lo repito vale el sesenta por ciento todos los alumnos del colegio jugó al fútbol el cuarenta y cinco por ciento al baloncesto y el quince a las dos cosas qué porcentaje no juega a nada puede manda sus respuestas a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com Si la semana que viene la gente aquí se quedó dormido pensando en cuarenta y cinco a UEFA no sellos es tan fácil una plaza vuelve al señor letona un aplauso aquí

Voz 17 15:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 20 15:33 conecta con Hoy por hoy

Voz 21 15:35 seis de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 22 15:51 hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel mal

Voz 21 16:01 empieza alargaron de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el barquero punto es Capella ser

Voz 23 16:22 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tan

Voz 21 16:42 de resto micrófonos de la tragedia

Voz 9 16:46 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que es ser un hombre de teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 23 16:54 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER

Voz 21 17:02 dónde pide Iñaki Gabilondo un minuto de silencio porque habla Pepa Bueno de abrupto final que en la sección de las voces de la patria

Voz 23 17:10 todas las firmas y editoriales de toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 24 17:23 ah

Voz 21 17:26 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 12 17:29 eh

Voz 11 17:51 se es capaces de compromiso solidario con las personas con discapacidad escucha en Hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 18:06 se acercan las elecciones este año con la reforma de la Ley de Régimen Electoral cien mil personas con discapacidad intelectual han conseguido el derecho al voto escuchábamos gracias al trabajo de Sara selva hace unos días las historias de Olga y Antonio Olga rondan los cinco

Voz 25 18:21 también se mi hermana me apoya de era

Voz 26 18:25 nunca ha votado ha conocido cinco gobiernos sin ir a las urnas

Voz 25 18:28 cambio cuando ya es sólida yo quiero votar dijo bueno pasamos poner

Voz 26 18:33 pasó por el Tribunal hace un par de meses días después le llegó una carta diciéndole que no estaba capacitada para votar pero dos días después aprobaron la reforma de la F Antonio sí puede votar

Voz 27 18:44 yo tengo ahora mismo treinta y cinco años pide de los dieciocho años llevo bogotano sin ningún problema

Voz 26 18:50 pero hace años que decidió luchar para que el resto también pudo

Voz 27 18:53 pues suponen un alivio muy grande pero aunque nos queda mucho camino por recorrer

Voz 0137 18:57 las próximas mejoras por las que se lucha son la incorporación de papeletas en braille en todos los colegios electorales y la incorporación de medios ya

Voz 28 19:04 hoy a la comunicación oral como el subtitulado o el bucle magnético en la campaña electoral para las personas con discapacidad auditiva

Voz 29 19:15 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no

Voz 21 19:22 seas pesada mamá

Voz 30 19:25 te has preguntado si ser madre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa ocho

Voz 31 19:41 Carlos González pediatra conciliar sería podía hacer las cosas a mismo tiempo pueden llevar a su hijo al al puesto de trabajo y pueden esperar del con su hijo Álvaro Bilbao neuropsicóloga

Voz 1 19:51 miramos en Cabañas la señora que lleva al niño encima o el padre que se va a cazar pues dejaría niño con otra señora con otro padre

Voz 32 19:59 la Juve psicóloga entonces el Estado tendría que coger a los padres decir mira que usted que en el cheque de dos mil euros que cada padre pudiera decidir Teresa Castro

Voz 2 20:07 demógrafo es a estar demográfico no es lo más importante es más importante el factor económico

Voz 33 20:12 Concilia que Maika Ávila este viernes La Ventana pedimos a los oyentes que nos cuenten sus historias de conciliación si es que pueden conciliar con Carles Francino

Voz 1995 20:22 la sé

Voz 21 20:25 hoy por hoy

Voz 1995 20:30 aquí seguimos en un espacio maravilloso Además hay una exposición de arte que nos rodea extraordinarios en obras de Juan Navarro Val de B que es el arquitecto además de este edificio si tienen oportunidad de acercarse hasta caballerizas de Murcia de enganche porque estamos ahora además juntos saludar a uno de los más ilustres embajadores de esta

Voz 34 20:48 Serra cuántos años tienes eh once once

Voz 1490 20:53 no hombre sé

Voz 1995 20:58 es joven pero debe debemos decir que ha aprovechado muy bien el tiempo con doce años ha destapado una red de tráfico de ingredientes prohibidos en Master Chef

Voz 35 21:13 mi dinero líquido como pueden se

Voz 36 21:17 que tengan nitrógeno líquido Masterchef porque que yo sepa el nitrógeno líquido un caso especial le da e ilegal

Voz 1995 21:28 LA durante semanas ofreció gratuitamente elecciones de perfeccionamiento de acento murciano

Voz 35 21:34 al congelarla lacónica se quedan duras

Voz 1995 21:41 en ocasiones incluya también clases de léxico inventado

Voz 1490 21:48 igual que yo

Voz 11 21:49 y luego bueno luego lo explicaba él

Voz 1490 21:52 son no lazos que hasta muchos si se reía mucho

Voz 1995 21:57 demostró asimismo grandes dosis de creatividad a la hora de poner nombre a sus creaciones culinarias

Voz 1490 22:03 Antonio tú quieras

Voz 37 22:05 Del Bosque de fue de hoy muy Grace de voy Agra

Voz 1995 22:12 que Mitt exige te ríes ya lo tiene mucho que ver también un enorme sentido él

Voz 38 22:17 ha aparecido la broma clado gracias

Voz 11 22:24 muchas gracias ciudad

Voz 1995 22:25 no ganó Master Chef Junior cinco pero tuvo a una mía Gica de de presenta ustedes son ilustre ciudadano murciano al mejor representante televisivo que dio jamás en eso que algunos llaman ahora el tradicional chic es Juan Antonio un aplauso para él

Voz 15 22:47 estar aquí es un honor honor

Voz 1995 22:51 no eres nuestro y de toda la gente que nos acompaña porque yo sé que las radios tú tercer medio de comunicación favorito

Voz 34 22:58 sí es verdad primero yo tuve se luego las redes sociales se luego la radio gracias eh no

Voz 1490 23:17 no cocino mucho la verdad pero los fines de semana tengo tiempo para cocinar ahora los días de semana mi madre tiene que echarme una mano porque estoy en el cole

Voz 1995 23:30 tu madre perdóname Juan Antonio tu madre te echa una mano

Voz 1490 23:34 en casa si ellos hace la Corte pero a inmernada para cocinar con tres manos que fue el último

Voz 1995 23:40 qué has cocinado a ver

Voz 1490 23:42 eh fue unos tallarines chinos que Koji ternero solomillo luego lo cogí lo Marine eche verduras en hubo que le puse la ternera lo está ya los Moodle que se le dice lo conocí los metía is also es ojos la verdad

Voz 1 24:04 estaba muy bueno imagínate que te sale mal

Voz 1995 24:11 desde el algunas Begona decía tiene que salió mal

Voz 1490 24:14 a Tete cocina lo que pasó una anécdota

Voz 34 24:18 porque en un pueblo os voy a contar una anécdota se encanta Juan Antonio cuéntanos la anécdota

Voz 1490 24:25 estaba estaban en Corbera en casa a mis abuelos

Voz 1995 24:29 ver hasta cerca de aquí

Voz 1490 24:32 veinte kilómetros escrito no se eh entonces en estaba en casa tenía se iba los encendedores tocando fue con seis años eh soy hago recorridos y todo

Voz 1995 24:48 está Pera momento con Antonio lo vas a contar una anécdota de cuando tenía seis años se cuelen hablando por centrar un poco el tema pasó con el fuego

Voz 39 24:58 estaba el rollo de papel higiénico

Voz 1995 25:02 esto se pone interesante e casa tus abuelos fuego porque en papel higiénico

Voz 1490 25:08 creo que papel de cocina más

Voz 1995 25:11 vale

Voz 1490 25:12 eh ICO quién fue

Voz 40 25:15 con la tontería deja que Wire fuego

Voz 39 25:18 m de desprendía el papel de cocina

Voz 34 25:21 cómo pero momento como viste el papel de cocina qué pasó

Voz 1490 25:27 poco me llevé en el culo hay una paliza en ir y se quemó menos mal que no salimos hay con fuego ahí en todo el cuerpo a lo Eurovisión aquí eso que bueno no paso nada por los pelos

Voz 1995 25:47 pues vaya anécdota no sé cuando tenía seis años y ahora me han dicho que ahora eres Geimer que juegas a a los videojuegos que claro por eso estoy medio de comunicación favorito Youtube

Voz 25 25:59 se fue tú

Voz 1995 26:00 alguna vez has puesto la radio por ti misma he dicho voy a ponerme la radio ver qué dicen

Voz 1490 26:05 eh mira a la radio

Voz 1995 26:10 le queda tiempo para Antonio di no pongo la radio yo pongo Youtube

Voz 1490 26:14 a ver yo por la mañana cuando voy al cole poco la radio osea alguno de nacer otro día otra pero normal

Voz 39 26:25 hay que decir la verdad es que no hay que

Voz 1490 26:29 muy bien eh pueso que cada día que voy al cole pongo la radio

Voz 1995 26:34 te vas a volver a presentar otro concurso de gamers por ejemplo si hay un concurso es lo de jugar muy bien a los videojuegos tú te presentas

Voz 1490 26:40 no no no eso el Turney vino que es Hadiza o malo he jugado es lobby no

Voz 1995 26:50 Snoopy se eres un Snoopy

Voz 1490 26:52 no que soy Luvis

Voz 1995 26:54 no que indique nube que no la ha entendido bien

Voz 1490 26:58 jugando a varios videojuegos si no barco Pana

Voz 1995 27:04 hombre tampoco tan duro contigo villas decidió que que de mayor que va a ser ya es decidido

Voz 1490 27:09 son menos estudiara audiovisuales otro

Voz 1 27:13 madre vio mira te voy a presentar

Voz 1995 27:21 te voy a presentar a una amiga mía llama Sofía te va a encantar más simpática que también quiere dedicarse a esto de ser quieres dedicar de los medios de comunicación hablar y todo eso

Voz 1490 27:33 en vez de trabajar eh oye yo sería más de ir a un medio como Radio iba a ser un tipo podcast

Voz 1995 27:46 casi se sobre

Voz 1490 27:48 eh a entrevistar a gente eh que puede hacer daño a ver qué me explico eh

Voz 1995 28:02 tu vida dieron pocas de las cosas que sabe no contenta escapa enteras que estudiar degolló tendrá que ir a la universidad

Voz 1490 28:08 sí claro

Voz 1995 28:10 master que esto hay que hacerlo ahora dicen que no pero lo más hay que hacerlos eh tú no decía Si tu por la radio oye que dicen del Master esto te lo regalan

Voz 1490 28:19 ah no soy que cobra alguien Cover

Voz 1995 28:22 los estudios

Voz 1 28:24 no pagar cobrar no te bueno

Voz 1995 28:27 esto es lo que no hay que hacer Juan Antonio El problema es ese la gente que cobra por eso se lo llevan muertos al eso no puede ser los estudios escúchame Kobe quedan los estudios

Voz 1490 28:38 eh bien yo llevo al cole bastante eh oye digo yo voy no de horario

Voz 1995 28:43 digo de resultados

Voz 1490 28:45 y esta Semana Santa

Voz 1995 28:50 qué tal mírame a los ojos

Voz 1490 28:52 es decir todas las motos ya te digo esta temperatura traigo aquí era muy con la

Voz 1995 28:57 Juan Antonio general Nira Pérez que tiene muchas

Voz 1490 29:00 lo que lo tengo todo bien menos una asignatura que me gusta mucho cómo estoy bien Gordy Gordy en educación física o sea eso de correr saltar menear lo llevo no muy bien a B

Voz 1995 29:18 pero a ver qué es que

Voz 1490 29:21 una programas porque bueno hay que decirlo

Voz 1995 29:25 señor buena hay sea tienes todo lo demás bien menos educación física pues eso tiene que arreglarlo porque además es que tienes que salir a correr a la habitación hay jugando con la consola ni consola ni con solo que esta frase la quería decir yo desde hace veinte años INI y Nikon y sólo tienes que salir a correr y jugar que además sabes qué pasa que te sigan muchos niños desde que saliste Master Chef cuanto sé cuántos followers tienes

Voz 1490 29:50 la lista negra tengo ciento diez mil

Voz 11 29:55 ahí ha sido un poquito estuvo

Voz 1 29:59 que pueda pregunta

Voz 1490 30:05 con la sociales atención

Voz 1995 30:07 que no vayas de sobraba chaval que tú te ve mucha gente y muchos chavales que tienen doce años como tú y tú tienes que ser un ejemplo tiene que vamos acabamos el programa nos vamos tuyo a correr a mismo por aquí por el río arriba dijo Obama que la gente te ve entonces la si los chavales Stewart por lo que sea tiene mucha labia para Antonio ha sido hacía Masterchef desajustado todo el mundo la gente pone tu canal en Instagram porque cuando cines en Twitter

Voz 1490 30:34 e Twitter no tengo nada domina

Voz 1995 30:37 yo tengo ciento diez mil chavales

Voz 1490 30:41 eso

Voz 1995 30:44 vale pero lo que voy con Antonio que tú tienes que cuantos chavales de de tu edad muchísimos miles tenemos que ir a correr porque es fundamental hacer deporte corre

Voz 1490 30:54 vamos a ver si alguna vez saco andar y tal alguna calcula alguna de Pedro Juan Antonio como cuando creía pero hay un poquito tampoco me voy a poner como un atleta no así que que me quedé culo alto duro Coca cuidar pone como un atleta madre

Voz 1995 31:11 de parió que te pongas a correr hombre que te estoy diciendo me estoy haciendo muy mayor creo es bueno Juan Antonio es nuestro hoy va a ser nuestro anfitrión en Murcia Nos gustó mucho la televisión Nos gusta mucho verte en Youtube se sintió muy sensato yo sé que además eso te vas a poner en serio con el deportivas hacer muchas cosas iba a seguir aprendiendo a cocinar sin prenderle fuego al nada vale sí que va a ser un muy buen ejemplo de lo que vale ahora hay que concentrarse en los estudios muchísimas hemos tenido que vivía aquí a verte te das cuenta hasta Murcia hemos venido a verte nosotros que tú nos venía a vernos

Voz 1490 31:46 eh bueno vivo en María un pueblo Almería yo al pueblo al lado de Puerto Lumbreras ciento veinte kilometros y una buena cenital me he tenido que zampó

Voz 1995 32:01 no sé si esto es una reivindicación o que no va pasa del ticket no se fue para él para otro

Voz 11 36:35 aquí seguimos lo Juan Antonio correr su padre todo bien

Voz 1995 36:42 pues verán lo dice el himno claro esto tiene sentido el vice el himno de la Región Murcia Kate Moss ah erais queremos a eres tu huerta no tiene igual

Voz 1 36:51 P

Voz 11 36:55 David de Jorge muy buenos días buenos días amigos no les hace un señor hará el en Éibar gritando murcianos estoy como esta

Voz 43 37:15 estoy dimitiendo desde la capital de la máquina herramienta ENI o sea es emoción Santísimo

Voz 1995 37:21 vale pues verás te voy a contar una cosa que quizá no te parezca tan emocionante hemos llegado esta mañana en un sitio espectacular las caballerizas estamos en el Museo de los Molinos que es fabuloso y esta mañana muy temprano yo una señora Albiol sobren así como con los morado se impone aquí para David de Jorge típico con una nota que me da una carta de amor yo que sé tiro abro Hipólito aquí lo abre voy a los tengo aquí sobre este abriendo hoy en ahora dinero te cerrarán Goyo ingredientes Un kilo de calabacín una cebolla grande externas aceite más al tres huevos porque resulta que tuviste la receta de Zaragoza algunas semanas y la diste mal David

Voz 43 38:10 sea bastante tengo con venía de Palma de Mallorca que me insultarse en un vídeo que se emitió eh con para con Goyo que vamos anda en este en este país todo día que se chorizo la paella que que si toma deja déjame tranquilo pero como como parangón que un montón de calabacín con un montón de cebolla con un poquito de ajo y darle hay sustancia para que hacer una especie como de pisto blanco mal

Voz 11 38:40 la vida eso Wojtyla fue

Voz 43 38:46 que me que me da igual que que que Murcia está equivocada haber sido Nathan andaluces valencianos murcianos ya me entiendes lo seguiremos haciendo a la hora de Zara hoy defendiendo hasta la muerte esa preparación universal dejad que los del resto del país EEES la la moldea su a su sabor ya ya ya sus posibilidades

Voz 1995 39:07 vi pero lo que sí es cierto que el producto que ya aquí el calabacines tomates las arras que es otra engordan muy pocos sitios de España se come las habas cruda ya hubiese comenzaba grupos

Voz 43 39:17 hombre por supuesto se comen las dudas hice comer ese pellizco maravillosas insulta menos caballitos un caballito casar ahí a Rusia es anchoa encima las marineras nuestro llámense maravillosas el pastel de carne Debón H por Dios que nervios

Voz 11 39:37 con escala

Voz 43 39:45 sí ese pastel como salado pero también dulce con hubo duro con el azúcar y luego todos los hosteleros que hay en la ciudad

Voz 1995 39:55 te voy a presentar vida a una de las personas que mejor sabe sobre cocina tradicional berciana que es Juan Antonio García Gil jefe de cocina ante el churras con Antoni muy buenos días un placer es verdad que a veces con todo el mérito del mundo pero tiene ustedes muy buen producto imagino que con muy buen producto David es fácil que las cosas salgan bien

Voz 43 40:13 hombre el buen pronto también se puede joder afortunadamente era gente de churras que son unos fenómenos que yo comía en su casa a un par de veces por cierto pues lo hacen estar bien pero es muy fácil Carla eh

Voz 25 40:26 verdad hombre solos y entonces podemos tener buen proyectó pero sí lo tuvo mucho tiempo en la Cámara de yo creo que al final será fácil cuáles son los los platos

Voz 1995 40:37 con Antonio con los platos más típicos de de emoción como el tres dos a uno tuyo lo sabíamos cuál sería

Voz 25 40:42 pues no sé ahí hay bastante no hay bastante y ahí diversas opiniones pero yo creo que lo por los paparazzi vote estarán Goyo el pisto murciano los mirones ahí están eso

Voz 1995 40:55 a cambio alguna admitieron esto

Voz 25 40:56 no lo espero y lo que a mí me he notado mucho es el limón por parte pregunto

Voz 11 41:03 pues ya ven no sale de casa Limones por si acaso bíblica pero esto es una tradición los abuelos también no es algo más moderno

Voz 1995 41:14 vale ya era cosa cuando haces un plato rico rico que alguien me eche el chorreo de Lima no

Voz 25 41:21 a mí lo que pasa de que bueno e a aprendí hace muchos muchos años cuando estaba en el plazo de la seda y que me dijo eso eh chavales de los vinos sobre me dijo dice Juan Antonio hay una cosa muy importante el que quiera comisión entrecot un solomillo con uno de Coca Cola que se la tome porque está disfrutando deciden crear vamos con lo con lo que con lo que sea y si es con limón encima de un buen Damon Well aquí eso lo vi producido es

Voz 43 41:53 con el tesón sea son las mejores de España si luego perdone y luego cocinera resucitar cadáveres y el limón hace que el cadáver se levante más rápido osea así de claro

Voz 1995 42:05 de que si que los mirones por ejemplo es un fácil es un plató fácilmente exportable

Voz 1 42:09 pero yo creo que es lo que te aquí pues no que va

Voz 43 42:13 difícilmente exportable porque está hecho al gusto ya la mentalidad de la gente de esa tierra por ejemplo una manera distinta de interpretar las habas que tenemos en el norte que no tiene nada que ver con esa Sabas que hacen en el sur la nuestra son más tiernas más chiquititas las hemos frescas y allí las su forma

Voz 25 42:30 ya estamos exportando arroz murciano arroz eh no no paella sino a Roncal

Voz 1995 42:37 pero murciana sí estaba exportado ya

Voz 25 42:40 un montón de países empresa de Murcia que está la haciéndolo y migas migas que también no que sean típicas de Murcia exactamente no porque también Albacete no y no tiene bastante influencia IA y Almería pero bueno la mía también se están exportando

Voz 1995 42:55 a David cuántos tipos de migas hay porque también es un tema a valorar cuántos tipos de migas de este país

Voz 43 43:01 yo yo no soy experto migas pero son todas superen antes eso está claro ir luego variando y luego los acompañamientos porque por ejemplo en el sur está muchos más tumbados en meterle cítrico naranja ese tipo de cosas hay gente que las viejas otros que les metemos el tocino con toda la vida la panceta chorizo y no tiene nada que ver una amiga de yo qué sé de Estepona que una amiga murciana que una amiga aragonesa

Voz 11 43:27 hay que tener amigas no ligera de cascos y hubo de ser entendía ser un comentario los SCS hablando de los escabeche de bonito en escabeche

Voz 43 43:42 esa pasión que tiene los murcianos cuerpos por las conservas no es una cosa que a mí me apasiona yo no creo que haya provincia en España que coma tanto atún tan tanto bonito tanta Huelva tanto escabeche que les guste lubina Grosso al murciano se te gusta el que tenemos

Voz 1995 43:58 la perdura pero espera que sobre las huelgas aquí el es muy típico comer huevas de moco el con con hija

Voz 25 44:05 más

Voz 1995 44:06 quiero que valer que dicho correctamente señaló la porque no están ustedes apreciando la presión que yo he hecho es decir al que me costó mucho tiempo aprenderá la hay una cosa que no sé si lo has probado David que es la morcilla deberán que eso es una cosa camino vuelven lo acusa es con berenjena probar cómo se hace eso

Voz 25 44:31 que eso se hace con berenjena cebolla orégano todos los ingredientes que lleva la la cebolla eh la morcilla normal pero contó con verdura decir para para quitar las

Voz 1995 44:45 los no es maravilloso y tener una morcilla de invierno

Voz 25 44:48 se debió la base está billones de verano que miraba hay mucha gente que no lee si no le gusta al el tema de la sangre no entonces

Voz 11 44:56 viene muy bien no les gusta la sangre y barro de sangre párroco áridas

Voz 1995 45:03 le bueno Juan Antonio García Gil el jefe de cocina del restaurante el churras enhorabuena porque defienden ustedes está la primera línea de defensa de una comida que es maravillosa basado en producto pues pues lo hacen Franco ellos extraordinario que hacen en el sur David tenemos que venir aquí a comer

Voz 43 45:17 hombre yo voy bastante Murcia es cierto y además me gustaría hablar de mis amigos murcianos podrá hablar

Voz 34 45:22 preclaro puedo hablar de Rafa Sánchez

Voz 43 45:25 que es un super pupilo mío en boxes Perkins o Miguel de la pequeña taberna que es un fenómeno que es el único equipo del mundo que eso te sirve una alcachofa vas a comer y quieres dos siendo te da dos te da sólo una el cabrón un auténtico fenómeno

Voz 25 45:38 no

Voz 43 45:38 y luego la barrera el Salzillo que me encanta lograran Pablo Sánchez te tiene dos estrellas Michelin y luego imagino que te cuando conmocionada Faraona a Mari Cruz de hacer uno se la Faraona de grande verdad

Voz 1995 45:53 bueno pues son todos amigos de David de Jorge así que si van ustedes hagan pensar por su cuenta y riesgo en nosotros no nos hacemos responsables Juan Antonio muchísimas gracias David cebollas que nunca segundos hacemos nuestro concurso culinario los viernes no te vayas

Voz 1995 51:14 once y cincuenta minutos estamos en Murcia estos un placer siempre hablando de comida qué más se puede pedir la cocina murciana tiene carácter propio carácter fuerte y eso lo saben nuestra concursante del día

Voz 11 51:32 bueno pues me da miedo estás viendo

Voz 43 51:36 yo qué coño que estar comiendo Si estoy en Eibar la capital de la máquina herramienta aquí la gente no come no nos alimentamos de de de la aire del ambiente

Voz 1995 51:45 una respuesta muy grande porque estaba llena eh hola hola muy buenos días buenos días vino la mejor me cogió el día libre para venir digo poder a tu qué chasco hablamos mal el programa verás tú lo la que volver a su casa dice país todo cogido yo el día que todo bien hola muy bien pues lo va a ser nuestra concursante es un es muy sencillo basta el conocimiento nivel usuario murciano de gastronomía verás como uno va ser mucho así que Jorge estás preparado

Voz 43 52:16 David Jorge y David Toni Garrido se ha que que si esto de Jorge

Voz 1995 52:22 la prepara verdad pues vamos

Voz 11 52:27 Kiko que un murciano cuando llueve en Murcia a tres opciones unas migas

Voz 1995 52:37 come todo lo que puede porque ese es el apocalipsis así llueve ya estamos al borde de once un toma de partido sus acapara así sus olímpicas de Cupido empezaríamos y correcta

Voz 11 52:56 yo voy poco no porque yo qué sé

Voz 1995 53:01 vale e atenta a lo que pasa en un bar de Murcia si pides un caballito aparece Santiago Abascal montado en su caballo pidió el voto de una pistola

Voz 36 53:17 no

Voz 1995 53:19 la ves que te ponen una gamba rebozado OCE al pedir un caballito se suben a Koch caretas

Voz 36 53:29 los murcianos por el momento nos quedamos con la a rebufo

Voz 1995 53:34 es verdad que lo de las con lo que se Ascó caletas David de Jorge

Voz 1 53:38 no tengo

Voz 1995 53:40 alguien puede no salir de Jorge puesto que son las cosas

Voz 11 53:44 sí subí seco Caleta es subir a alguien a los hombres

Voz 43 53:50 ah coño por eso estoy dice caballito es mucho más fácil

Voz 36 53:53 bueno sí perdona la espalda en la espalda así perdón perdón

Voz 1995 53:57 sí estamos también hubo conviene ballet tercera pregunta que son los ni tirones

Voz 11 54:03 hola

Voz 1995 54:04 lo que te sale la barriga después de las fiestas de primavera ve un plato de habas secas con hueso de jamón chorizo y laurel o una clase de calamar que en vez de a la andaluza lo hacen a la murciana

Voz 36 54:21 no no la vi se la recomiendo a todo el mundo

Voz 1995 54:24 de plato de habas secas con hueso jamón chorizo Loren corre esta esta bueno esta es de libro yo creo que David no sabe lo que es

Voz 43 54:36 porque sí sin sintiendo conmigo es barrido

Voz 1995 54:39 que es la cáscara Luca

Voz 11 54:46 joder es que me gusta mucho la cáscara cuando eres un caradura murciano dice

Voz 1995 55:00 aquí cómo es como se llama a los frutos secos en Murcia OCE la cáscara coja en la piel de naranja

Voz 11 55:15 hacker es como se que ocurren de corriente jauja es otra de Ximo Chimo Bayo

Voz 36 55:24 no aquí no comemos lo fruto secos en caso de que llamamos Kaká ha perdido una cerveza Estrella de Levante hay perdón no

Voz 1995 55:42 eso sí siempre que llega el hombre que sea eso se siguiente pregunta Lola cuál es la diferencia entre una marinera

Voz 11 55:51 y una bicicleta que

Voz 1995 55:58 a la bicicleta le hizo una canción Shakira y a la marinera Isabel Pantoja de manera luces de las dos son unas rosquillas ensaladilla rusa pero una lleva anchoa y la otra no OCE las dos son longaniza pero una se moja y la otra la marinera se moja que la Shakira bicicleta no es la de una rojilla con ensaladilla rusa pero no llevan suelo no

Voz 11 56:30 por qué

Voz 1995 56:34 si es está atento al programa lo vas averiguar enseguida que es la morcilla de verano ha

Voz 30 56:40 David de Jorge

Voz 11 56:46 indicó

Voz 16 56:48 anda

Voz 1995 56:49 yo alguien me estoy refiriendo a las pregunta a ver qué es la morcilla de verano a David de Jorge la playa B es irreal

Voz 43 56:58 esto otra Villamira ante toda España

Voz 1995 57:03 un plato que se había morcilla pero está hecho berenjena o lo que hacen los galaico en la playa en vez de la croqueta

Voz 11 57:12 cuando hace la morcilla no eso se come el AVE

Voz 1995 57:17 corre sabemos silla pero está hecho

Voz 11 57:20 por ultimo la para que se usan los limones en Murcia

Voz 1995 57:24 para echarse a todo B para decir frases cubre más feo que El Fary chupando limones o para jugar a un limón y medio Lima

Voz 36 57:34 en la seis eh

Voz 1995 57:36 para echarse dato todo absolutamente todo al sueco le vamos a echar por encima incluso

Voz 11 57:51 va a costear sin nombrarle

Voz 1995 57:54 tres Lola Lemos lo tiene todo claro pero haberlo la has hecho promoción de aquí de la cerveza estás insultando otra ciudad

Voz 9 58:01 no no no no tiene nada que envidiar

Voz 1995 58:05 que nosotros luego la que has vía

Voz 36 58:08 no no no no no no que va así el regalo me la había

Voz 11 58:12 muchísimas gracias un aplauso fuerte

Voz 21 58:21 pero creo que tenemos que ponernos las pilas porque no puede ser que

Voz 1995 58:24 nosotros estemos sitios tan maravilloso si tú no encaja con nosotros te tienes que venir

Voz 43 58:28 te oye perdona que estoy Murcia que estoy en Éibar tío sí pero no sé aquí bares del mundo

Voz 1995 58:34 pero pero en Murcia día maravilloso

Voz 11 58:37 en primavera siempre te echamos de menos amigo no

Voz 34 59:33 a vivir que son dos días