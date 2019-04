Hoy por Hoy (12/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:10 Antonio Marcos José muy buenos días o la qué tal buenos

Voz 1018 00:12 días la campaña Amanda que le vamos a hacer aunque hoy la verdad la noticia para muchos de ustedes para millones de personas es que esto huele a vacaciones porque pieza la Semana Santa es espera que estos días hasta quince millones y medio de desplazamientos un récord que nos devuelve a la situación previa a la crisis económica la DGT pone en marcha una operación especial con nueve mil doscientos agentes de la Guardia Civil en las carreteras pero sobre todo hay que echar mano del sentido común evitar cualquier situación de peligro para uno mismo o para el resto de conductores de la campaña pura y dura tenemos ya varios mensajes como los que ha dejado esta mañana aquí en la SER la vicepresidenta Carmen Calvo y el líder de Podemos Pablo Iglesias sobre posibles pactos cloacas y además lo que ha dicho el popular García Egea o el republicano Gabriel Rufián

Voz 2 00:51 todo vamos a tener que hablar con todos y mientras que los partidos que concurren sea legal es porque no pueden concurrir Si no lo son tengan un escaño vamos a tener que hablar todo con todo

Voz 3 01:01 nosotros le decimos al Partido Socialista que si gobernamos juntos estamos dispuestos a limpiar eso caiga quién caiga y ellos no se tienen que ofender deberían ser los primeros comprometidos a a limpiar las cloacas

Voz 0325 01:13 Pedro Sánchez es un mentiroso es un cobarde porque no se atreve a enfrentarse a Pablo Casado su única alternativa

Voz 0253 01:18 en forma parte de una forma parte del ochenta y dos por ciento de la población de Cataluña un referéndum de autodeterminación para votar que sí o para votar que no para no votar

horas después un segundo referéndum monarquía o república aquí o República el hermano mayor de la Cofradía del Cristo de Mena de Málaga al Cristo de los Legionarios ha pedido por escrito a los líderes de PP Ciudadanos y Vox Casado Rivera y Abascal que no participen en la procesión de Jueves Santo vamos que no la aprovechen para hacer campaña Adrián Prado sí casado tenía previsto visitar esa procesión el Jueves Santo desde la cofradía el han enviado una carta en la que le instan a que no asistan

uno de los actos previstos esta semana santa dada la proximidad de las elecciones se quiere evitar que esa visita se convierta en un acto de campaña en la congregación insisten en que no pueden consentir esa situación ya que es contraria al espíritu y finalidad de lo que se celebra además de ser radicalmente opuesto a los estatutos por los que se rige el mismo llamamientos ha trasladado al resto de líderes políticos ante la previsión de que tanto Albert Rivera como Santiago Abascal también visitarán el Cristo de Mena esta mañana la caravana el Beppe están Oviedo en unos minutos Casado participa en un encuentro con empresarios asturianos

Voz 1018 02:24 hora doce y dos minutos la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales propone a los partidos políticos una reforma legal para exigir el certificado de penales a las personas que trabajen en residencias de ancianos para evitar situaciones como la de Los Nogales en Madrid herido

Voz 0259 02:37 tres medidas proponen estos profesionales a la patronal de residencias que gestionen bien las quejas de los usuarios que favorezcan la presencia de las familias en los centros y a los partidos políticos van a pedir un cambio legal para exigir a los trabajadores de estas residencias lo mismo que se exija actualmente a los que trabajan con menores en la prevención de abusos sexuales José Manuel Ramírez ex presidente de esta asociación el alquiler también para personas vulnerables

Voz 1018 03:06 se trataría de que estas tres personas en el caso de ser condenadas

Voz 4 03:10 eh por un juez sobre los delitos que manifiestamente se venden el vídeo no pudieran volver a trabajar nunca jamás en un centro donde vivieran o convivir personas grandes dependientes

Voz 0259 03:25 en la actualidad a unas trescientos mil ancianos viven en residencias tres de cada cuatro tiene más de ochenta años todos ellos cuidados por más de ciento cincuenta mil trabajadores

Voz 1018 03:34 las plataformas de trabajadores de la sanidad pública han convocado para esta hora diferentes movilizaciones para exigir un mínimo de medios que garanticen la calidad en la atención a los pacientes vamos en directo a la de Bilbao Jon Rojas

Voz 0975 03:45 P Guardiola pues si hasta ahora está a punto de arrancar esta manifestación convocada por todos los sindicatos para visibilizar está el primero de los dos días de huelga convocados en la atención primaria aquí en la sanidad pública vasca que aglutina unos cinco mil trabajadores de los sindicatos hablan de momento de un amplio seguimiento de este parón que no ofrecen todavía datos concretos de momento son cientos los trabajadores que han respondido a la llamada de esta movilización aquí en Bilbao que va a recorrer el centro de la villa para reclamar sobre todo más medios más plantilla que les permita tener más tiempo para atender a los pacientes en buenas con dice

Voz 1018 04:17 la imagen desde Valladolid en un centro de salud está Mario Alejandre

Voz 1496 04:21 una treintena de trabajadores que representan a las nueve asociaciones profesionales de la sanidad pública de los médicos a los pediatras enfermeras matronas se concentra en tanto en este centro de salud Valladolid como en otros siete repartidos en otras tantas provincias para reclamar medidas que garanticen un sistema sanitario sostenible y eficiente en Castilla y León han denunciado con insistencia los problemas para atender a una población dispersa y envejecida tanto en la atención primaria asunto que origina la protesta de hoy como en la especializada se quejan por las demoras para la primera consulta falta de médicos suficientes para atender a los pacientes y una deficiente planificación por parte de la Junta y el Ministerio e impide dar soluciones estables a esta situación

Voz 1018 04:54 el Valencia a pesar de que el Ayuntamiento no ha dado permiso y las quejas de los vecinos los estudiantes mantienen local llamado una paella universitaria y el barrio de La Punta próxima al puerto para la que se han vendido veinticinco mil entradas José Luis Chiclana

Voz 6 05:07 y finalmente está abierto las puertas del recinto pese a la prohibición del Ayuntamiento de Valencia a diez de la mañana salía las puertas la Policía Local los accesos sólo vela por la seguridad de la más débil nivel personas que es esperando todo el día de hoy ahora llamamiento a Valencia se reserva la opción de denunciar a los organizadores

Voz 1018 05:23 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana una de las súper

Voz 0824 05:25 dos miembros de la policía política implica el secretario de Estado de Seguridad del gobierno de Rajoy Francisco Martínez en la operación Kitchen según les está contando la SER el comisario García Castaño seguro ante el juez que seguía las órdenes de Martínez en el caso sobre la investigación al ex tesorero Luis Bárcenas con fondos reservados para eliminar pruebas que pudieran perjudicar al PP la policía

Voz 0325 05:44 venido a un hombre al sur de Gran Canaria por haber matado supuestamente a su pareja a los agentes encontraron a la mujer asesinada a golpes después de que el hombre llamara a la policía para confesarlo los dos son suecos vivían en España desde hace varios

Voz 0824 05:55 Jeremy Corbijn impide que Julian Assange no sea entregado a las autoridades de Estados Unidos el líder de la oposición laborista cree que el Reino Unido debería oponerse a la extradición del fundador de Wikileaks que ha pasado su primera noche en una prisión británica después de casi siete años

Voz 1018 06:09 junto a la embajada de Ecuador en Londres estonio esto es uno que podemos contar por ahora algo de Murcia José con lo que tú me traigas

Voz 1995 06:16 el pues bueno pues no te limones te vas a retirar Bellini y no es broma Te vas a hablar

Voz 1018 06:21 nada pues oye pues tomaremos limones con algo más

Voz 1995 06:24 líbor eso tenemos Nayef un abrazo fuerte abrazo de mucho doce seis minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 7 06:39 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:44 Toni Garrido hemos hablado durante las últimas horas de de una región maravillosa de una ciudad estupenda de un clima una gastronomía Huerta vamos a terminar este programa hablando de algo que quizás sea lo que resume lo que es más importante de esta zona la dignidad vamos a ponerlo en nombre un nombre concreto de Pascual Carrión la dignidad es la que han tenido Pascual Carrión conocido ya como el valeroso pastor de Jumilla se presentó casi una década Diez años es mucho tiempo a la fiebre del cimiento para impedir la construcción de un Resort que incluye la edificación de dos campos de golf quince mil viviendas en las tierras donde vive y donde pastan hoy sus ovejas Pascual muy buenos días

Voz 8 07:27 hola buenos días que nos parecía que sí

Voz 1995 07:29 sí venimos anuncia ya que haber de todo el el clima pero hay que hablar de la dignidad de la gente murciana hay una hay un ejemplo maravilloso y lo encontramos en las vías de tren ejemplo es formidable pelos suyos muy buen ejemplo Pascual cuánto dinero le llegaron a ofrecer sus tierras me da vergüenza decirlo mucho dinero le da vergüenza decir sí pero mucho mucho mucho para retirarse para siempre otra vida y usted dijo que no no no estaba dispuesto a abandonar su casa en su modo de nada y esos diez años ahora que ya ha pasado todo como lo recuerda

Voz 8 08:11 recuerdo de una forma bastante peli soy y quiero que si tuviera que vivir porque lo volvería de aunque me ha costado a tenis algo pero vuelve creo porque usted cree que es pastor de abogados muy orgulloso déficit muy orgullosos de serlo

Voz 1995 08:28 debe ser pero esto de los abogados las denuncia es una era grande donde tenía que ir

Voz 8 08:35 cada vez que le muy fuerte pero dijo que no ya que se hoy Alicante buena cuatro sitios

Voz 1995 08:40 otro set donde vamos a hubiera queda Madrid

Voz 8 08:44 ahora Bruselas a donde fuera es Juan Marín

Voz 1995 08:55 la verdad ese día como lo celebro Bono Noma más Pascual un algo hay que tomarse sabía lo de lo de siempre de todos los días como es ahora en algún momento en algún momento pensó que eso que no lo que vamos que no iba a conseguirlo en algún momento pensó eso sí sé cómo hubiera sido donde usted vive ahora cómo sería ahora

Voz 8 09:19 no un estaría lleno quiero no es nuevo

Voz 1995 09:22 estaría ya no

Voz 8 09:24 no por desgracia no tenía lleno porque entre otras cosas yo me opuse totalmente desde principio porque diga que yo era una aberración

Voz 1995 09:32 se se pensó

Voz 8 09:33 a hacer Salim posible unos años antes de aquello en la Jumilla habían grifo no habían perdón con Hungría es decir que haya gota a gota os decía juliano que vemos pida cuando el agua que a trote como unos años después resulta que iban a un pueblo Mayol incluso queda humilla pido campo voy a salir de venir a quién lo iba a traer

Voz 1995 09:55 muchas veces le dijeron pero haber Pascual que estamos muy jóvenes se pero usted ya tienen edad yo tengo cincuenta cuántos

Voz 8 10:03 a sentir estamos fenomenal pero ya tenemos la

Voz 1995 10:06 cuántas veces le dijeron Pascual en tu coge tienen Collet yo todos aquí te vas a ir al Caribe se sexys y Tino no nada que no tiene miedo de que pueda de que vuelvan otra vez a la carga porque la crisis esta persona una crisis tremenda pero no

Voz 8 10:23 Itzik vuelven cuando otros unas ya me queda poco tiempo que está cuando que el pero creo que no volveré pero estoy vuelven a ver si volvieran al mismo sitio

Voz 1995 10:35 es que no saben con quién se juega los cuartos eh

Voz 8 10:38 por contra relajen no hubiese Caminos encontramos

Voz 1995 10:40 mucha gente que le ayudó a defender sus tierras porque

Voz 8 10:43 nadie

Voz 1995 10:45 el Ayuntamiento no va

Voz 9 10:49 eh vamos a ver el ayuntamiento

Voz 8 10:52 no era el mayor opositor contra el hecho a un juicio en el Ana tú premio en Ecuador recurrió entonces Cabello cosa perdón que me meto cosas que normalmente hubiera y la promotora no claro pero suelen torito

Voz 1995 11:14 hombre del en nombre del progreso y el beneficio y el bienestar y el desarrollo cuanto cuántos atropellos hablamos de Murcia pero cuántos atropellos han hecho de este país que uno va por la por la carretera dice pero qué necesidad hay que es bueno pues Pascual dijo que no había ninguna necesidad hilo mantuvo lo sostuvo durante diez años ganó en todos y cada uno de los litigios en todos y cada uno de los tribunales

Voz 8 11:40 perdón por perdí cursen muerte lo perdí

Voz 1995 11:44 en casi todos los tribunales a pasta de muy pesado Muces lo ganó después pues Pascual Mine hemos querido de verdad es es viernes mucha gente estallar cogiendo el coche expresando tiene la cabeza en en otro sitio y hemos querido terminar el programa creerá que hemos hablado cosas maravillosas y clima Lage en un sitio como bien sabe usted que lo defiende pero no podíamos acabar este programa sin hablar de esta dignidad murciana de esta gen de que defiende aquí otros que no pero hay muchos y ahora además vienen tiempos convulsos hay muchos que defienden una sociedad más justa una sociedad mejor defender el paisaje defender la tierra esta es la primera línea de batalla sí que Pascual ha venido ante un tenista buenísimo yo he dicho un aplauso para eh no tan grande como el que le vamos a dar a usted Pascual

Voz 5 12:33 en Libia

Voz 7 12:55 hoy

Voz 5 12:56 hoy con Toni Garrido hoy

Voz 5 19:55 en la Cadena SER Hoy por hoy