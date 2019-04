Hoy por Hoy (15/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días es lunes quince de abril y el discurso político va a pasar esta semana de los mítines a las barras de bar a las terrazas ya las comidas con familiares y amigos porque todo lo que están diciendo y haciendo nuestros políticos en campaña va a quedar eclipsado hoy integrado inevitablemente en las vacaciones de Semana Santa aunque los electores de es conecten los candidatos no para

Voz 1722 00:51 no habléis de tres derechas es una derecha contra siglas en realidad las tres siglas de la derecha se parecen a tres gotas de agua entre sí las tres lo que proponen es la involución la crispación imponer un cordón sanitario al Partido Socialista pues ya les digo a los tres que no haber cordón sanitario que pare esta ahora de ilusión de esperanza y de futuro

Voz 1727 01:12 de Pedro Sánchez y el miedo a la derecha Pablo Casado resucitando el miedo a ETA en un mitin quedaba en Galicia en Santiago

Voz 2 01:22 os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tanta personas como las víctimas de los criminales de ETA pues bien esos etarras esos herederos de Batasuna son los que ahora dicen que ha merecido la pena que nunca habían mandado tanto en España que desde que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para rogarle que apruebe sus reales decretos aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veintiocho de abril

Voz 1727 01:50 claro que Pablo Casado ya sabía cuando dijo esas palabras que la imagen política del día la iba a protagonizar Albert Rivera acosado por totalitarios en Rentería en Guipúzcoa

Voz 1435 02:00 él Rivera también

Voz 1727 02:03 el filósofo Fernando Savater y Maite Pagaza la política y hermana del asesinado por los terroristas Joseba Pagazaurtundua

Voz 1269 02:11 frente a las cacerolas ideas frente a los gritos diálogo podéis seguir con las cacerolas que vengo de Cataluña ya estoy muy acostumbrado comí tomar fuerte que no se oye los que habéis intentado que este acto no se celebre os digo una cosa nunca lo lograr

Voz 1727 02:27 también estaba en Guipúzcoa en Eibar en este caso el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias muy crítico con los tres partidos de la derecha y reivindicando se como la única garantía para defender la plurinacionalidad del Estado

Voz 2 02:41 es imprescindible que haya una fuerza política en el Estado español que asegure que la plurinacionalidad se protege

Voz 1727 02:50 y en Twitter de Pablo Echenique acusado Albert Rivera de incendiar la convivencia rebañar votos de odio dice Florida Rentería a destruir la convivencia el ascenso de la extrema derecha no es algo exclusivo de España ya lo sabemos esta madrugada hemos tenido una nueva muestra de qué le pasa a la derecha tradicional cuando normaliza el discurso de los ultras

Voz 1 03:13 el hombre Arrieta bocata eh

Voz 1727 03:17 ya ha ganado las elecciones la socialdemocracia pero se ha quedado solo dos décimas la extrema derecha de los verdaderos finlandeses este partido había llegado a gobernar con la derecha clásica con los liberales pero la coalición se rompió por la radicalidad de los ultras ahora los ultras se han comido en las urnas sobre todo a los liberales pero también a los conservadores lunes de Semana Santa ya tenemos aquí las huelgas nuestras de estas fechas los pilotos de Air Nostrum han cancelado ciento cuarenta y ocho vuelos después de no llegar a un acuerdo con la compañía Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:56 estos días los vuelos cancelados afectarán a más de diez mil pasajeros en los próximos tres días de huelga que empiezan hoy

Voz 1727 04:01 sí vuelan desde Barajas vayan al aeropuerto con mucha antelación porque otra huelga la de los vigilantes está causando colas larguísimas para pasar los controles de seguridad

Voz 1161 04:11 en la T4 desde las cinco y diez de la madrugada

Voz 3 04:14 hasta las diez y media ha estado colapsado completamente es hoy con

Voz 1161 04:18 tiempos del paso de más de una hora en no son los únicos

Voz 1727 04:20 los conflictos laborales Aimar abiertos en estas fechas

Voz 0027 04:23 el miércoles los trabajadores de Adif van hacer una huelga de veinticuatro horas que afectará a trenes de media y larga distancia en protesta por el bloqueo de los

Voz 4 04:29 convenios colectivos y también para dan los empleados

Voz 1973 04:32 puertos del Estado y Salvamento Marítimo y una enorme

Voz 1727 04:34 tragedia en Olot en Girona ha muerto un niño de cuatro años al tragarse

Voz 1973 04:38 un globo estaba jugando con sus hermanos

Voz 0027 04:40 eres lo llevaron rápidamente al hospital pero los médicos no pudieron hacer

Voz 1973 04:43 nada por salvarle la vida

Voz 1727 04:45 yo hoy que apenas cambian las temperaturas lo que se va a congelar

Voz 4 04:50 son nuestras televisiones

Voz 1727 04:55 los te han traído hasta dónde estás ahora

Voz 4 04:58 a las tres de esta madrugada

Voz 1727 05:00 ha llegado de invierno para todos los seguidores de Juego de tronos que ha estrenado el primero de los seis capítulos de la última temporada vuelve el fenómeno televisivo de la década ciento setenta y cuatro mil trescientos setenta y tres muertes después que las dos contado todas

Voz 0027 05:18 menos episodios pero además duración el diecinueve de mayo en HBO vamos a conocer quién se hace con el Trono de Hierro pero pero

Voz 1727 05:24 el spoiler se lo prometo deportes a seis jornadas del final del campeonato en Primera se complica la lucha para no descender Sampe buenos días

Voz 1161 05:33 buenos días Pepa con las derrotas del Girona cero uno con Villarreal Levante tres uno en Valencia más el empate del Valladolid con el Getafe son siete equipos los que están en peligro cinco de ellos sólo en tres puntos por no caer a segunda división después de treinta y dos jornadas Barça Atlético Real Madrid con un partido menos y Sevilla ocupan las plazas de Champions Getafe y Valencia las de Europa League en descenso ahora Valladolid Rayo Vallecano y Huesca ha sido el primer fin de semana en tres años sin el Real Madrid que esta noche cierra jornada desde las nueve visitando al Leganés en Butarque

el tiempo Jordi Carbó buenos días hola muy buenos días Pepa Un tiempo que va a ser de jaleo empezando por el norte del país ya tenemos algunos chubascos en Galicia hay poco a poco se extenderán al resto del Cantábrico a Castilla y León y llegarán por la tarde hasta Navarra La Rioja Aragón también Extremadura atención a últimas horas de la tarde Pepa con las tormentas granizo o piedra qué esperamos que caiga en Navarra La Rioja y Euskadi con un cambio de viento importante y con una bajada destacable de temperaturas también a bajar las temperaturas a orillas mediterráneas pero todavía en el centro del país y cerca del Guadalquivir vamos a rozar los veintisiete ó veintiocho grados más sol cuanto más al sur del Mediterráneo ya canarias aunque en Canarias en las islas occidentales tendremos algunos nubarrones ahora mismo un ambiente que es poco frío

Voz 1727 06:48 es bienvenido

Voz 1884 06:51 hola buenos días

Voz 1 06:54 de mi héroe si leyendo un mil canciones ser tío y el mariachi Dalí de que los miles de buses cantando vuelve políticos

va por México así se llama este nuevo disco de Luis Cobos que va a presentar dentro de un mes en el Teatro Real de Madrid es el tercer disco de la artista dedicada a la música mejicana hice su amor por aquel país y de su huella en la música vamos a hablar con él esta mañana a partir de las once las diez en Canarias con Toni Garrido

Voz 0456 07:50 en hallada Pepa buenos días color es Luis

Voz 1727 07:53 no os antes de despedir el programa un programa el primero de esta semana de campaña electoral en el que queremos recordar de lo que se habla

Voz 0456 08:00 de lo que no se a ver los cuatro principales líderes políticos han hablado este fin de semana de dos asuntos de sanidad de educación pero de que Sanidad ID que Educación han hablado no han hablado es lo que vamos a abordar dentro de cuatro horas con Rafael Bengoa experto en salud

Voz 1884 08:15 pública Zubillaga despertemos

Voz 0456 08:18 educación en formación e innovación una hora antes en nuestra mesa de análisis otro asunto crucial en esta campaña hay del que también han mitigado los cuatro este fin de semana Cataluña así que nuestra Mesa de tertulia vamos a entrevistar a Pere Aragonés vicepresidente de la Generalitat una mesa en la que se sientan hoy Lola García Antón Losada y Teodoro León

Voz 1 08:40 cuando millones de mariposas monarca débil una mesa en la que vamos

Voz 1727 08:46 analizar también una normativa de seguridad al volante que va a aprobar mañana el Parlamento Europeo y atención porque en fin esto va a ser de obligado cumplimiento eh ya hablamos de ella hace unas semanas pero es mañana cuando se aprueba en el Parlamento Europeo

Voz 0456 09:03 es una iniciativa que les hace poca gracia los británicos porque van a tener que tragar con ella a pesar de abandonar la Unión Si la abandonan a partir de dos mil veintidós todos los coches tendrán un limitador inteligente de velocidad que adaptará la velocidad al máximo permitido en cada vía hay algunas automovilísticas que ya han anunciado su implantación

Voz 1973 09:21 en coches que ya la tienen sí pero es

Voz 0456 09:23 que los conductores pueden desactivarla así que nosotros queremos abordar con expertos antes de dar paso a Pablo González Batista no a Tony queremos abordar con expertos esta iniciativa hay preguntarles a ustedes qué les parece limitador inteligente de velocidad que les va a obligar a que la velocidad máxima sea la permitida en cada vía pueden opinar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y un whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV

Voz 1727 09:47 setenta y dos cosas muy concretas una comen en casa platos de Semana Santa pervive esa tradición potaje es de Cuaresma torrijas hay platos especiales de Semana Santa en su casa si siguen haciendo se siguen comiendo kilos hace por cierto comer ya sabemos que se come todo el mundo cuando los hay y segundo asunto muy concreto se algún fanático de Juego de Tronos ya visto el primer capítulo de la última temporada esta madrugada Nos puede contar su opinión eh pero no nada que les reviente a la gente la curiosidad por verlo a lo largo del día de hoy

Voz 0456 10:22 en spoiler SEO bloqueados nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 5 10:30 Mike me cuente

Voz 0806 12:15 no se mueve el candidato socialista del guión del formato que ha diseñado el PSOE para esta campaña va de mitin en mitin advirtiendo de lo que se juega España habla de involución en el caso de que gobiernen PP Ciudadanos Ivo

Voz 10 12:31 soy tres siglas una derecha hizo su futuro así que se

Voz 0806 12:35 el futuro según dice a diario sólo lo garantiza el PSOE si consigue una gran victoria

Voz 9 12:41 lo tenemos muy cerca tengo que deciros lo tenemos muy cerca España necesita un Gobierno que dependa de su propia fuerza

Voz 0806 12:47 Daria es era llamamiento de ayer de Pedro Sánchez en Las Palmas en un acto en el que como en los anteriores se dedicó a dar munición a los militantes para defender la moción de censura au su ruptura con los independentistas y también a subrayar su perfil más moderado frases medidas Palau la palabra para evitar resbalar en la cuenta atrás del veintiocho de abril

Voz 0027 13:10 la que difícilmente estaba medida con anterioridad es la frase que pronunció ayer Pablo Casado en Santiago comparando cuantitativamente a los asistentes a su mitin con los asesinados por ETA en cinco décadas de terrorismo Adrián Prado

Voz 2 13:24 en Galicia el líder del PP continuó ayer con su estrategia del miedo contra Pedro Sánchez del que sigue diciendo que es una amenaza para España por llegar a La Moncloa a lomos de los radicales y de los proetarras y de ahí esta petición a los asistentes al mitin para que se imaginen que son víctimas de ETA os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados

Voz 1884 13:43 sois tanta personas

Voz 2 13:47 como las víctimas de los criminales de ETA pues bien esos etarras son los que ahora dicen que ha merecido la pena que nunca habían mandado tanto en España aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veintiocho de abril en el capítulo de anuncios y siguiendo los pasos de Vox que en Andalucía pedía una Consejería de Familia Casado se compromete a crear un Ministerio de la familia Si el veintiocho A llega a la Moncloa

Voz 0027 14:13 cosa que Unidos Podemos intentará evitar a toda costa que llega a la Moncloa en la coalición ha cambiado este domingo a última hora su representante en el debate a seis de mañana en Televisión Española acudirá finalmente Irene Montero cuando lo que estaba anunciado es que iría Alberto Garzón este el coordinador general de Izquierda Unida estuvo ayer con Pablo Iglesias compartiendo mitin en Éibar conmemorando el catorce de abril Mariela Rubio

Voz 1450 14:34 buenos días de de Eibar donde se hizo la primera bandera republicana en la proclamación de la Segunda República cuyo aniversario se celebra ayer Iglesias reivindicaba los servicios públicos como vertebradores de la verdadera unidades

Voz 2 14:44 en diferentes banderas diferentes sentimientos pero servicios públicos que haga que a cualquier ciudadano que llegue a un hospital le vayan a atender los mejores profesionales mira republicana que une a todos los ciudadanos ninguna corona ninguna monarquía viva la República

Voz 11 15:03 Iglesias que definía a Vox como un híbrido

Voz 1450 15:05 extraño entre Don Pelayo y Margaret Touch cedía la palabra Alberto Garzón en el que era el primer mitin de la campaña en el que compartían cartel también el líder de Izquierda Unida apelaba al espíritu decía del catorce de abril sale enjuiciado al tuiteros

Voz 12 15:18 por decir que los Borbones son unos ladrones lo que no deja de ser una constatación histórica Pablo Casado que decía que el Rey lo hemos votado todos la guerra se lo debieron de enseñar en un máster

Voz 1727 15:30 Unidos Podemos llenaba el frontón de hasta Alena con cerca de mil

Voz 1450 15:33 quinientas personas en el que era hasta ahora el acto más multitudinario de esta campaña hoy la caravana se traslada a Palma de Mallorca donde Iglesias dará un mitin en la plaza de España de la ciudad

Voz 0027 15:42 el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique acusó ayer a ciudadanos de buscar el voto del odio destrozando la convivencia entre los distintos pueblos de España Echenique después de que Albert Rivera Maite Pagazaurtundua y Fernando Savater compartirán un acto ayer en Rentería Guipúzcoa localidad gobernada por Bildu y localidad escenario en el pasado de los años de plomo de ETA centenares de radicales intentaron boicotear ayer el acto a base de gritos e insultos incluye la Ertzaintza tuvo que cargar tras el mitin Óscar García qué tal buenos días en ciudadanos dicen que seguirán organizando sus actos en la calle como tenían previsto a pesar de los intentos de boicot con los que se está encontrando Rivera la Ertzaintza a cargo finalmente ayer contra los cientos de Manises

Voz 13 16:21 estantes que trataron de torpedear el mitin de ciudadanos con abucheos insultos y una incesante cacerolada fondo sobre el que la número dos en la lista europea Maite Pagazaurtundúa denunció el acoso por parte del mundo abertzale antifascistas

Voz 0027 16:39 el presidente de Ciudadanos Albert Rivera que llegó bajo un fuerte dispositivo policial

Voz 1269 16:43 hoy se ir con las cacerolas que vengo de Cataluña ya estoy muy acostumbrado dijo que en España hay que dar la batalla política intelectual y social al nacionalismo que es el cáncer de Europa y el cáncer de España

Voz 0027 16:54 Rivera se compromete a modificar la ley de víctimas para sancionar a personas o instituciones que homenaje en a terroristas y no sólo Ciudadanos ha pasado este fin de semana su campaña Euskadi lo ha hecho también Vox ayer estuvieron en Vitoria Javier carrera mítica

Voz 0456 17:07 sin incidentes en Álava pero marcado por los altercados del sábado en Bilbao y San Sebastián que recordaba a Santiago Abascal señalando el Gobierno vasco y de paso a Pedro Sánchez

Voz 14 17:17 esa anti España con la que ha pactado Sanchis se dedicó atemorizar a la gente todo con la complicidad de un Gobierno vasco que calculó perfectamente el nivel de presión que podía permitir a decir que se había actuado

Voz 0456 17:30 encuentro especial para el presidente de Vox en su tierra celebrando cumpleaños con parte de su familia a la que aludía para seguir marcando distancias con el PP de casa

Voz 14 17:38 todo lo mira esto por valores por convicciones ha dado por España por valores por convicciones y por una patria que ese partido también ha traicionado

Voz 0456 17:45 ya por la tarde desde Burgos Abascal acusaba al PSOE de ser el problema de España en un acto en el que su compañero José Antonio Ortega Lara entraban en el debate de la eutanasia preguntándose quién asegura que a las mayores no sedes eutanasia por no ser productivos

Voz 0027 18:02 Finlandia ha regalado esta madrugada el mejor ejemplo de la importancia de cada voto la extrema derecha ha quedado a sólo dos décimas de ser la fuerza más votada en las elecciones parlamentarias finlandesas los socialdemócratas las han ganado pero por la mínima sólo seis mil votos en un país de cinco millones y medio de habitantes Isabel Villar buenos días

Voz 0270 18:18 buenos días los socialdemócratas han ganado las elecciones con el diecisiete coma siete por ciento de los votos frente al diecisiete coma cinco de los verdaderos finlandeses un segundo puesto

Voz 1973 18:29 que es prácticamente una victoria para los seguidores del partido ultra porque han conseguido librarse de la caída

Voz 0270 18:34 han sufrido quiénes los echaron del Gobierno de coalición en dos mil diecisiete el Partido Conservador se deja a un punto y el partido de centro el primer ministro es el más perjudicado ha perdido dieciocho diputados en estas elecciones unas elecciones que por primera vez en veinte años ha ganado la socialdemócrata

Voz 0931 18:48 bueno Pedro Solbes

Voz 4 18:51 a su candidato antes

Voz 0270 18:53 Vine dice que se centrará en resolver la desigualdad y revertir la austeridad que ha aplicado el anterior Gobierno a él le corresponde ahora liderar las negociaciones para un gobierno de coalición aunque se prevén complicadas porque el Parlamento está muy fragmentado y los socialistas sólo tienen cuarenta de los doscientos diputados

Voz 0027 19:07 en España la asociación que integra a un millar de exaltos directivos del BBVA le ha mandado una carta al presidente del Banco Carlos Torres pidiéndole que destituya al principal consejero de la entidad José Miguel Andrés Torrecilla por la gestión que éste ha hecho del caso Villarejo por no haber actuado con contundencia cuando trascendió que el banco le habían pagado millones a Villarejo para que es piara arribar este Francisco González incluidos miembros del Gobierno gobierno socialista entonces lo publica hoy el diario El País Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 19:34 buenos días carta fechada el veintinueve de marzo en la que acusan a José Miguel Andrés Torrecilla es que es el presidente de la comisión de auditoría del Banco de inactividad cuando el BBVA abrió una investigación sobre esos pagos millonarios de la entidad al excomisario Villarejo para que espiar a políticos y empresarios

Voz 0027 19:50 los rivales esta asociación de ex empleados

Voz 0980 19:52 directivos cree que debería ser la comisión de auditoría y cumplimiento quién liderará esa investigación sobre esos pagos porque el entonces presidente del grupo Francisco González está implicado en el caso la asociación ya reclamó explicaciones a José Miguel Andrés Torrecilla durante la última junta de accionistas de BBVA explicaciones que considera insuficientes y por eso da ahora ese paso más y exige su dimisión

Voz 0027 20:15 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias el Parlamento Europeo se lo venimos contando va a aprobar esta semana que todos los coches nuevos tengan que llevar obligatoriamente a partir de dos mil veintidós Un limitadores de velocidad un sistema que limite la velocidad máxima

Voz 1594 20:29 a la que está permitida en cada carretera se podrá pagar

Voz 0027 20:33 pero el sistema se volverá a activar automáticamente cada vez que sentían al coche hay daba buenos días

Voz 0137 20:38 buenos días se llama Issa es un asistente de seguridad inteligente que se encargará de detectar a qué velocidad está permitido circular por la vía en la que nos encontramos y la compara automáticamente con la velocidad a la que estamos conduciendo en ese momento sino estamos pasando al pisar el acelerador Isa frenará el vehículo hasta los kilómetros por hora permitidos la Eurocámara va a ratificar esta y otras nueve medidas de seguridad que tendrán quiere incluidas en los coches que se fabriquen a Afar a partir de dos mil veintidós desde Stop Accidentes reciben alegres la noticia Ana no Bella

Voz 15 21:04 es algo que consideramos muy muy igualados este usarla a las nuevas tecnologías en pro de la vida no y de la seguridad vial

Voz 0137 21:12 pero desde el sector avisan aunque el conductor vaya a poder apagar el sistema la instalación en los modelos será obligatoria y eso se notará en el bolsillo de los que compren un coche Noemí Navas de Anfac

Voz 16 21:21 lo que sí es verdad es que en el cómputo general el escuches va a subir no inmediatamente pero a medio plazo en cinco vieja años no sólo por el tema de las tecnologías de seguridad sino también por todos los dispositivos para reducir el impacto medioambiental

Voz 0137 21:36 la Comisión Europea calcula que con estas nuevas medidas de seguridad se evitarán cerca de veinticinco mil muertes en carretera en toda Europa en las próximas dos décadas

Voz 0027 21:43 este cambios aprobará mañana en el Parlamento Europeo en el pleno que empieza hoy en Estrasburgo que en teoría será el último de la legislatura antes de las elecciones de mayo en teoría porque los europarlamentarios no las tienen todas consigo Griselda Pastor

Voz 0270 21:57 viaja en Asia Estrasburgo con muchas incógnitas abiertas primeros sin saber si este pleno planificado como el último de la legislatura será sí o sí tendrán que volver a reunirse antes de julio para aprobar el Tratado del Brexit

Voz 17 22:11 queremos tender una unas reuniones extra en junio el será justificado y también la plenaria porque estamos el Parlamento funciona hasta el uno de julio este Parlamento no yo creo que vamos a hacer todo lo posible para ser la ratificación aquí en el Parlamento Europeo con este Parlamento y no dejarle para el futuro pero puede ser que no todos no no no será posible

Voz 0270 22:38 está en Utah un ex del PP presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales pendiente del acuerdo del Consejo Europeo con Theresa May porque si hay participación del Reino Unido en las próximas europeas la incógnita para muchos y saber si eso puede implicar la suspensión del Brexit

Voz 17 22:55 yo entiendo que sí yo creo que a partir de la presencia de la participación electoral sino la evitan antes con un acuerdo de última hora el míster es en sí misma una decisión de continuidad a la presencia de la Unión Europea la apertura de un proceso de negociación de largo plazo que implica la retirada del artículo cincuenta en el mes de octubre la negociación de un nuevo marco de asociación con el Reino Unido en un contexto totalmente distinto

Voz 0270 23:27 son las declaraciones del socialista Ramón Jáuregui a la Cadena Ser resumiendo un sentir mayoritario en las filas del Europarlamento

Voz 0270 25:52 buenos días la última hora de la investigación sobre el robo

Voz 0027 25:55 sufrió ayer en su casa Joaquín el jugador del Betis entraron a robar durante el derbi en Sevilla

Voz 1435 25:59 así los ladrones aprovecharon que la casa se encontraba sola durante el derbi para entrar a robar en la casa del jugador del Betis fueron varias las personas que asaltaron el chalé donde en aquel momento pues no había nadie no ha trascendido que le ha sido sustraido aunque según la Guardia Civil alarma saltó inmediatamente y los agentes se dirigieron hasta el lugar si sea se han ocasionado destrozos en la puerta aunque de momento no hay detenidos

Voz 0027 26:25 diez de equipos se juegan escapar del descenso a seis jornadas del final en primera Sampe

Voz 1161 26:30 se han sumado a la zona de peligro en las últimas jornadas Girona y Levante en Girona perdió ayer en casa cero uno con el Villarreal otro de los implicados que de momento esta semana sale de las tres últimas y el Levante con su derrota en Mestalla tres uno ante el Valencia se van desinflando los azulgrana en esas últimas jornadas y Coke Andújar pide reaccionar

Voz 22 26:45 hay preocupación si jugamos con miedo seguramente no vayamos a la mierda dentro de muy poquito tenemos esa responsabilidad de principio de temporada pero estamos luchando por lo que pensábamos que iba a luchar a principio de temporada así que bueno hay que afrontarlo con responsabilidad pero nunca con miedo por supuesto

Voz 1161 27:00 Huesca con veinticinco puntos último y Rayo Vallecano con veintisiete antepenúltimo estar un poco más hundidos los cinco restantes se mover una distancia de sólo tres puntos cae al hoyo este fin de semana el Real Valladolid con su empate a dos en Zorrilla con el Getafe impera el tienen el noventa y cuatro les quitaba dos puntos el técnico Sergio Gonzalez se lamentaba en el tramo final de Carrusel

Voz 4 27:17 pero estoy el propio que bueno que tanto trabajo lo hace en el campo

Voz 1161 27:24 están fuera de las plazas calientes esta semana Villarreal Celta por la parte noble Barça Atlético Real Madrid con un partido menos siete semanas Sevilla están en plazas Champions la Europa League sería para Getafe que abandona la zona Champions después de muchas jornadas y Valencia séptimo que podría ir también a la Europa League es el Athletic Nadal rendidos de que un partido esta noche en Butarque Leganés Real Madrid es el primer fin de semana en tres años sin el Real Madrid que llega con las bajas de Sergio Ramos Courtois Cross y Vinicius con la temporada ya dada casi por finalizada se habla de futuro

Voz 23 27:52 bueno no aquí hay muchos jugadores que puedas Caja porque son todos muy buenos hay muchos clubes que que quieren a a muchos jugadores derogar cada vez veremos lo que vamos a hacer el próximo año

Voz 1161 28:03 en el Leganés Pellegrino pierde al lesionados y manos qui a Óscar Gil Unnim por el contrato de cesión con los blancos con cuarenta puntos en la tabla y el objetivo de la permanencia ya casi cerrado también se piensa en el próximo curso preocupa la renovación del técnico Pelegrín

Voz 24 28:15 no he representante ha empezado a hablar esperemos que en las próxima semana avance decidir pero bueno no no no se llevan nada

Voz 1161 28:23 arbitrará desde las nueve de la noche el colegiado medie Jiménez en Segunda completada ya la jornada treinta y cuatro Osasuna que se distancia un poco y Albacete ocupan las plazas de ascenso la promociones para Granada Cádiz Mallorca y Málaga que por cierto su de asturiana destituyera ayer a Muñiz tras conseguir sólo dos victorias en los últimos doce partidos hoy puede suplirle Víctor Sánchez del Amo en el descenso es para Extremadura Nástic Córdoba y el expulsado

Voz 1973 28:46 los del resto en las motos Alex Rins estrenados Ripoll Marés

Voz 1161 28:48 victorias ganando en Austin en Moto GP en este caso por delante de Valentino Rossi beneficiándose de la caída de Mar Márquez cuando lideraba en solitario el piloto anoche en Carrusel

Voz 26 28:57 es increíble la verdad que es increíble y es más conseguirlo aquí ganando Moto tres en Moto2 en Moto GP no yo creo que ha sido una carrera Pau quedar delante de Valentino luchar con Valentino es sin palabras no

Voz 1161 29:09 es nuevo líder del campeonato Dovizioso con tres puntos sobre Rossi Rins es tercero Márquez baja a la cuarta plaza a nueve puntos del líder en Moto2 el mejores Sales Márquez quinto en la general a catorce puntos del líder y en modo tres ganaba también Aaron Canet por delante de Jaume masía ambos lideran el Mundial destacados empatados a cuarenta y cinco puntos en el Masters de Augusta de golf se fundaba su quinta chaqueta verde de Tiger Woods que no que once años después vuelve a ganar un grande Jon Rahm terminó noveno en la NBA Milwaukee se coloca uno serán los play con su victoria ciento veintidós ochenta y seis sobre Detroit sigue de baja Pau Gasol cuatro puntos de Mirotic que ha vuelto tres asistencias de Calderón y pierde Llum Utah uno cero al caer ciento veintidós noventa en Houston quince puntos de Ricky Rubio se ponen también uno cero Boston ganaba ochenta y cuatro setenta y cuatro Indiana por la tras vencer ciento cuatro noventa y nueve a Oklahoma

Voz 18 30:03 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:08 hoy por hoy

Voz 1727 30:11 el lunes de Semana Santa cuarto día de campaña electoral campaña rota en las últimas horas por el grupo de radicales que intentó ayer reventar el acto de Ciudadanos en Rentería la Ertzaintza cargó finalmente contra los manifestantes que rodeaban la plaza donde los naranjas celebraban su mitin rodeados de lazos amarillos de esteladas ideó una fuerte cacerolada mientras intervenía Albert Rivera

Voz 1269 30:41 tenemos otro problema estado que se llama nacionalismo es no poder ejercer la libertad no poder opinar en tu pueblo no poder celebrar un acto por eso en España hay que darle la batalla intelectual política y social al nacionalismo que es el cáncer de Europa y el cáncer de España habló de la

Voz 1727 30:57 usaba en Twitter a ciudadanos de incendiar la convivencia mientras Pablo Iglesias apelaba a la plurinacionalidad en Eibar a sesenta kilómetros de distancia del mitin de Rivera

Voz 2 31:08 es imprescindible que haya una fuerza política en el Estado español que asegure que la plurinacionalidad se protege

Voz 1727 31:16 mientras los dos grandes partidos han criticado mutuamente por los posibles pactos poselectorales

Voz 0027 31:22 Pedro Sánchez ha acusado a PP Ciudadanos y Vox de ser el bloque de la involución mientras que Pablo Casado ha supuesto que los socialistas apoyarán en Bildu para gobernar

Voz 10 31:30 son tres siglas una derecha hizo futuro sigue sencillo

Voz 1722 31:34 las tres lo que proponen es la involución la crispación imponer un cordón sanitario al Partido Socialista

Voz 2 31:39 los herederos de Batasuna son los que ahora dicen que han merecido la pena que nunca habían mandado tanto en España que desde que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para arrugar les que apruebe sus reales decretos aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veintiocho de abril

Voz 0027 31:56 y en Cataluña los CDR en colocado en la localidad de Vic una diana con el cuerpo del Rey para que los allí presentes

Voz 27 32:05 once nardos contrastar Felipe sexy

Voz 0027 32:08 el día mundial al fin de semana del mar

Voz 27 32:11 Candel Ram feria agrícola en la que entre

Voz 0931 32:13 los tenderetes de productos de la zona también de maquinaria y animales los Comités de Defensa de la República instalaron una carpa con una gran foto del monarca pedían la voluntad para que todo el mundo que quiera lanza dardos contra el Rey un tenderete colocado en uno de las calles más céntricas de la ciudad en la que es uno de los fines de semana con más turismo en la zona debido a esta feria

Voz 4 32:30 el tráfico Teresa Serrano buenos días buenos días pues a las vías madrileñas tan sólo algo más de intensidad por la entrada helados Torrejón ya cuatro el acceso a la M30 también en Álava así que estamos pendientes en Vitoria un alcance la AP ocho sentido Irún y sin movernos de la provincia en Álava en cuarta tango un vehículo averiado crea tráfico lento en la AP68 sentido Zaragoza por lo demás se nota que es Lunes Santo en las carreteras

Voz 0027 33:46 ayer

Voz 1727 33:52 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos hoy la Mesa de España en Girona con esa terrible noticia una tragedia familiar la muerte de un niño de cuatro años que se ha tragado un globo cuando estaba jugando con sus hermanos cuéntanos Joan Bofill

Voz 0931 34:07 pues sí pasó el viernes por la tarde los hermanos estaban jugando solos en una habitación cuando éste niño de cuatro años se tragó un globo que se le quedó enganchado en la tráquea no podía respirar los padres lo llevaron al hospital donde los médicos hicieron todo lo posible de todas las maneras intentaron sacarle este globo pero no lo consiguieron no lo consiguieron y tan sólo con una traqueotomía porque había quedado en una zona muy profunda y finalmente el niño acabó muriendo

Voz 1727 34:30 cuatro años tenía ese pequeño menuda tragedia para esa familia al comienzo de esta las vacaciones de Semana Santa y hoy comienza el juicio contra el ex conseller acusado en Valencia de desviar cuatro millones de euros en la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto el exconseller se llama Rafael Blasco era del PP y la Fiscalía pide para él dieciséis años de cárcel Ana Talens bon día bon día

Voz 0141 34:56 además otros veintitrés acusados para los que se reclaman penas de entre dos y catorce años de cárcel hoy se debatirán las cuestiones previas las declaraciones comenzarán mañana y está previsto que el juicio se prolongue hasta julio sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación cohecho asociación ilícita malversación encubrimiento fraude de subvenciones blanqueo sea documental por responsabilidad civil se les pide algo más de ocho millones Rafael Blasco ya fue condenado en dos mil catorce junto a otros ex altos cargos de la Conselleria por integrar una trama corrupta a seis años y medio de cárcel por delitos de malversación y falsedad documental por desviar fondos destinados a cooperación actualmente está en el tercer grado penitenciario

Voz 1727 35:37 volvemos ahora a Cataluña porque allí Le han puesto cifras a la España vacía Ada hay un centenar de pueblos donde el año pasado Joan no nació nadie y sus vecinos temen quedarse sin los servicios que ahora sí tienen si son ciento tres pueblos

Voz 0931 35:52 en los que hay mala comunicación por carretera por no hablar ya de transporte público además están bastante aislados con lo que los jóvenes que quedan poco a poco pues se van marchando por ejemplo en La Floresta en Lleida o en Santa Fe del Penedès en Barcelona o en Susqueda en Girona

Voz 4 36:05 pero las expectativas de faena solas sus que hay

Voz 0931 36:09 pocas expectativas de trabajo en el pueblo por eso las personas que son de aquí cuando tienen edad de tener hijos no se quedan cuenta la alcaldesa ahora hay cinco habitantes menores de nueve años en este pueblo en el caso concreto de aquí lo que les pasa es que no tienen escuela en otros como las cosas están luchando para mantener el autobús escolar

Voz 4 36:24 el portando una familia aquí atrás de Foronda Superman

Voz 0931 36:29 que están contentos porque después de cinco años en un solo nacimiento ahora allí se ha formado una nueva familia en el pueblo

Voz 1727 36:38 os vamos a Galicia Lara Capello bos días bos días han encontrado un manuscrito medieval del siglo XIII muy valioso del que no se tenía conocimiento hasta ahora lo han encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Ourense la Xunta cree que esos pergaminos pertenecen a uno de los colaboradores de Alfonso X el Sabio

Voz 1435 36:57 de hecho los documentos habían sido atribuidos según primer momento al Rey Se trata de dos fragmentos de la obra a geográfica de Bernardo de Brihuega ese clérigo estrecho colaborador de Alfonso X el Sabio su obra más importante fue una compilación de Vidas de santos y estos son fragmentos en castellano titulados vidas yp pasiones de los apóstoles tratan de Santo Tomás San Marcos San Andrés datan de finales del siglo XIII principios del catorce por lo que representan el testimonio más antiguo conservado de esta obra además todo apunta a que los documentos pertenecen a un códice de procedencia real

Voz 1727 37:29 el buen lunes Lara un abrazo igual

Voz 1973 37:31 mente hasta nuevo diciendo tienen plan para este lunes está

Voz 1727 37:34 por Madrid eso si les apetece esquilmar ovejas lo mejor es que se acerquen a Villanueva del Pardillo está cerca de la capital donde buscan voluntarios para aplastar Icon pactar la lana americana antes de que el rebaño ponga rumbo hacia los Picos de Europa a los niños les encantaría esto eh Virginia Sarmiento bueno días

Voz 1973 37:54 qué tal Pepa buenos días pues si se buscan voluntarios con energía porque además tienen que pisar toda esa lana de mí

Voz 1727 38:00 quinientas ovejas Shake niñas no niños

Voz 1973 38:02 no los es que están fuertes que quepa toda esta lana en sacas de cien kilos Jesús Garzón es el presidente del Consejo de la mesa

Voz 33 38:11 los esquiadores pues trabaja con peines eléctrico lo posteriormente hay que basarla

Voz 34 38:19 el trabajo que hacen los voluntarios para poder luego empaquetar la bien y venderla ya a los mayoristas que compran a Medina

Voz 1973 38:27 desde las diez de la mañana ver allí dos escaladores profesionales espera recoger entre sesenta y ochenta sacas con la lana de estas ovejas que a finales de mayo se irán a León para regresar a Madrid en octubre y terminamos la Mesa de España en Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días buenos días Pepa la pregunta un lunes es cómo ha ido el Domingo de Ramos y la segunda que dice el tiempo pues muy bien muy bien todo la salida de la paz inauguraba ayer en un Domingo de Ramos pleno Pepa en Sevilla capital

Voz 35 38:53 por último está en la calle La Virgen de la Paz suena la banda de DJ estrena

Voz 1435 39:07 por su semana grande con altas temperaturas Pepa y con todos los dispositivos de seguridad en marcha incluso los trabajadores del metro suspendieron la huelga que mantienen para contribuir al buen discurrir de la jornada y como manda la tradición los niños de la borriquita estrenaban la carrera oficial pidiendo la venia

Voz 32 39:23 avión iba chico previa por ideales leerá sale mucho el amor

Voz 1973 39:33 yo iba a seguir el calor en los hoteles de Sevilla están al ochenta y ocho por ciento pues hace falta que llueva pero esta semana en fin podía aguantar hasta la próxima verdad con el que respete la Semana Santa no de momento si debe ser sí puede ser que que se mantengan las previsiones de momento son buenas eso sí un abrazo un abrazo claro adiós

Voz 1727 39:57 la Mesa del Mundo la abrimos en Estados Unidos

Voz 1435 40:00 el los demócratas han tenido que pedir protección

Voz 1727 40:02 en policial para una de sus congresistas musulmana a la que han empezado a llegar amenazas de muerte a raíz de un vídeo que Donald Trump el presidente de los Estados Unidos ha colgado en Twitter un vídeo que intercala imágenes de esta congresista con otras del atentado del once de septiembre corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0806 40:25 buenos días la líder demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi asegura que la retórica incendiaria llena de odio el presidente Trump crea un verdadero peligro por eso le pide que elimine de su cuenta de Twitter el vídeo en el que mezcla imágenes de la como

Voz 9 40:39 Grecia está hija no mar

Voz 0806 40:42 los atentados del once de septiembre pelos y pide al encargado de seguridad del Congreso que proteja a Omar a su familia y a sus asesores de las amenazas de muerte que han recibido en los últimos días el tuit de Trump responde a un discurso de la congresista en el que aseguraba que en Estados Unidos los musulmanes perdieron derechos tras los atentados del 11S pasaron a ser ciudadanos de segunda hija no mar se ha convertido en uno de los centro de las críticas de los republicanos empezando por el presidente por su oposición explícita a la ocupación israelí en Palestina a los lobbies judíos en Washington y a la presunta lealtad que les tienen algunos congresistas unas declaraciones que fueron calificadas de antisemitas por legisladores de los dos partidos

Voz 1727 41:32 en Alemania ya está en marcha el juicio a una yihadista retornado a una mujer alemana que presuntamente formó parte de crisis y que está acusada de dejar morir de sed a una niña de cinco años a la que había esclavizados en Irak entre otros delitos se le imputa el de crímenes de guerra Jordi Fábrega buenos días buenos días en el juicio

Voz 0980 41:53 contra Jennifer bytes es considerado el primero contra una mujer retornaba en Alemania también es el primero en todo el mundo por crímenes de guerra cometidos por el ISIS contra la minoría yazidí según la acusación vais es una alemana de veintisiete años que viajó a Irak para integrarse Alice y su marido compraron a dos menores yazidí Jesse los estuvieron como esclavos en la casa en la que vivían en Mosul en el año dos mil quince uno de ellos es una niña de cinco años que enfermó como castigo el marido de la acusada la encadenó la dejó morir sin que nadie hiciera nada para evitarlo es por ello que a Jennifer Weise la acusa de crímenes de guerra ideal negligencia criminal con resultado de muerte además de pertenecer al ISIS

Voz 1435 42:38 de Angers ni de Amit dicha investigación

Voz 1727 42:43 esto es la acusación de la fiscal

Voz 0980 42:46 en el juicio que empezó la semana pasada en Alemania y a la que la acusada llegó tapándose la cara con una carpeta roja sin hablar se enfrenta a una posible condena a cadena perpetua

Voz 1727 45:34 interés asuntos para comentar esta mañana de Semana Santa de lunes de Semana Santa con

Voz 1161 45:40 los oyentes de Edipo Rey uno de ellos

Voz 1727 45:42 precisamente ese el de la Semana Santa y sus platos y dulces típicos de la cocina que se asocia a estas fechas que nos preguntábamos a primera hora pero se mantendrá todavía hacen en en los hogares españoles las torrijas los potaje es de Cuaresma

Voz 0456 45:58 preguntaba P y los elaboran ustedes eso sí los compran y tenemos muchos cocinó millas entre nuestros oyentes vamos con algunos ejemplos empezamos dando la bienvenida a una catalana desde Ibiza se llama

Voz 41 46:09 buenos días a todos pues sí en mi casa seguimos comiendo platos típicos de Pascua por ejemplo en Barcelona cocina hemos una cazuela de bacalao con garbanzos uva pasa huevo duro Un buen sofrito de tomate está riquísimo aparte de las torrijas claro extrae de la mona de Pascua que compramos hecha en casa ahora lo conoce

Voz 42 46:29 en mi madre o mi cuñado

Voz 1727 46:32 porque mi abuela ya está muy mayor como para cocinar

Voz 41 46:34 pero cada año no falla está

Voz 1973 46:37 hicimos feliz lunas feliz lunes para ti también Ruth muchas gracias

Voz 0456 46:42 las torrijas ese plato estrella que mencionaba Ronnie son un plato compartido por muchos como José de Barcelona

Voz 43 46:48 pues sí llevo las torrijas hago yo los garbanzos con bacalao

Voz 0027 46:53 hoy es tan bien

Voz 43 46:55 por esta visión religiosa puesto que no no lo comparto estas pero bueno así con la tradición

Voz 0456 47:02 también sigue la tradición Raúl de Madrid

Voz 0027 47:04 el potaje por lo menos un día no falta las torrijas ya vamos por la segunda hornada las tradiciones aunque sólo sea por eso por tradiciones pero vamos sobre todo porque está buenísimo la mantenemos porque forma parte de

Voz 1727 47:18 de nuestra cultura también de la de Rosa

Voz 44 47:20 en mi casa seis eh hacen torrijas las hace por cierto mi marido y está buenísimas Laure de Mar darnos cuenta de ello día ahora la que va aprendiendo es mi hija yo me mantengo al margen sólo para coser Labs venga un beso

Voz 0456 47:35 S y como tú Rosa eh que velatorio al margen y terminamos con Ingrid desde el Campo de Gibraltar

Voz 45 47:42 yo sigo la tradición de mi madre la comida típica hace de aquí de la Semana Santa Iñaki suelo hacerlo yo bueno los postres que tengo mal mano para los salón cargo una señora que tiene una mano maravillosa una vecina y además suele algo ganar un dinerito así que nos ayudamos mutuamente besos pues lo hacía feliz Semana Santa

Voz 0027 48:03 el y Semana Santa para todos nuestras segundas

Voz 0456 48:06 tanto el Parlamento Europeo va a aprobar mañana una normativa de seguridad vial para limitar instalar en todos los vehículos un limitador de velocidad que adaptará la velocidad máxima a la velocidad máxima permitida en esa en esa vía Miquel de Plasencia dice que quiere saber un par de cosas

Voz 25 48:23 porque llevamos tantos años yo diría que toda mi vida con vehículos que se fabrican con tantos caballos de motor y que a la vez alcanzan velocidades tan altas si después no los podemos utilizar la segunda este dispositivo inteligente va a tener también sentido común un sentido que sin duda es bastante necesario en la conducción en nuestras carreteras gracias

Voz 1727 48:46 gracias a ti Miguel vamos a trasladar estas preguntas a los expertos que hemos convocado a partir de las

Voz 1884 48:51 nueve y media de la mañana antes de Lleida Manel no parece no una iniciativa lo que pasa es que me da un poco de tristeza para la correcta pensar que cuando somos adultos

Voz 1973 49:02 necesitamos inhibidores para cumplir las normas para nuestra vida en peligro o perdemos au tenemos que tener inhibidores que les obliguen a hacer deporte a comer a comer bien pues no no des ideas nl inhibidores

Voz 0456 49:17 para la vida terminamos con Lele Málaga

Voz 46 49:20 creo que va a tener muchísimos problemas a los conductores ya que la tecnología GPS la cartelismo a todos los días vemos que tiene no hay estos empalmó y por una vía que está cerca de una vez cincuenta pero nuestro sea de noventa tuvo de ciento veinte pero te la quería cincuenta porque GPS está entendiendo otra cosa por otro lado por circunstancias tráfico también interesa en algunas ocasiones impongo un poco más rápido para evitar un accidente porque las condiciones del tráfico así lo aconseja