Hoy por Hoy (15/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 muy buenos días los socialdemócratas han ganado las elecciones en Finlandia vuelven a poder en un país partido por la mitad de hecho sólo seis mil votos han separado la victoria de los socialdemócratas del partido de la extrema derecha seis mil votos son poquísimos pero la diferencia que marcan claro es abismal es la voz del ganador el candidato socialdemócrata anti reine que ha ganado la selección les con el diecisiete con siete por ciento de los votos a dos décimas se queda el partido de los verdaderos finlandeses un partido ultra que formó hasta hace un año gobierno de coalición con conservadores y liberales y que ahora en las urnas se ha comido a los liberales de centro a los conservadores clásicos un ejemplo lo más de qué les pasa a los partidos del centro y la derecha cuando se arriman a los extremistas ahora habrá que ver cómo consiguen los socialistas formar gobierno en Finlandia en un Parlamento tan fragmentado todo no suena tan próximo verdad de momento se han hecho con el timón seis mil votos menos del timo

Voz 4 01:31 con lo habían llevado los ultras

Voz 1727 01:35 esto en Finlandia aquí en España dentro de dos semanas estaremos con eso mismo con los resultados electorales

Voz 1722 01:41 España necesita un Gobierno que dependa de su propia fuerza parlamentaria que apueste por la conquistas las conquistas sociales un gobierno que hable con todos pero que lo sepan todos los grupos parlamentarios dentro de la Constitución dentro del Estatuto de Autonomía

Voz 1727 01:57 Pedro Sánchez en Las Palmas el PSOE continúa con llamadas a la movilización y el PP sigue metiendo a ETA ahora en cada discurso Pablo Casado de decía ayer les proponía ayer esto que van a escuchar a los asistentes a su mitin en Galicia

Voz 5 02:12 os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tanta personas como las víctimas de los criminales de ETA pues bien esos etarras son los que ahora dicen que ha merecido la pena que nunca habían mandado tantos que desde que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para rogarle que apruebe sus reales decretos aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veintiocho de abril

Voz 0931 02:37 sí podemos y Ciudadanos estaban mientras tanto

Voz 1727 02:39 Euskadi el primero Podemos en Eibar con Pablo Iglesias insistiendo en que si suman Sánchez pactará con Rivera

Voz 6 02:47 el Gobierno de Rivera presidido por Sánchez subiría el salario mínimo protegería las pensiones protegería los derechos de los trabajadores

Voz 7 02:55 la única garantía para que haya un gobierno dizque

Voz 6 02:58 las en el Estado es que Unidas Podemos

Voz 1727 03:00 esté en ese gobierno pero la imagen de las últimas horas es la de Rivera en Rentería acosado tratando de hablar frente a unos doscientos radicales que intentaban boicotear ese mitin de ciudadanos entre caceroladas y pitadas

Voz 0684 03:17 Euskadi no es vuestro Euskadi es de todos los va los vascos y de todos los españoles como Cataluña no es de Torra ni de Puigdemont

Voz 1727 03:25 Rivera ha prometido que si gobierna sancionará a las instituciones que amparen homenajes a etarras el Partido Popular ha condenado ese acoso a ciudadanos y en cambio Podemos acusa al partido naranja de ir a Rentería a incendiar la convivencia con los ecos del cuarto día de campaña empieza este lunes el quince de abril bien Libia ya son más de ciento veinte los muertos por los combates en la capital es el balance de la Organización Mundial de la Salud en la sede hemos hablado con David Noguera presidente de Médicos las fronteras España asegura que ningún Gobierno puede seguir considerando Libia como un país seguro a la hora de devolver a los migrantes rescatados en el Mediterráneo relevante sirvió

Voz 8 04:07 país seguro o no sea es un debate que Christine siga roza lo absurdo yo aquí tenemos un episodio particularmente violento en esta ocasión entonces tenemos una obligación ciudadanos las organizaciones y los gobiernos también y particularmente la Unión Europea

Voz 1727 04:19 hoy empieza la rebelión climática en cuarenta y cinco países también en España son nuevas movilizaciones para señalarán a las empresas más contaminantes hilo poco que hacen los gobiernos según los convocantes lo explica Francisco Segura de Ecologistas en Acción

Voz 9 04:36 debe anunciar quiénes son los principales agentes generadores de cambio climático ahí las grandes empresas grandes multinacionales las grandes empresas energéticas tal tienen mucha responsabilidad y no están asumiendo ni mucho menos esta parte que les toca

Voz 1 04:51 ha muerto a los ochenta

Voz 1727 04:52 tres años la actriz sueca Bibi Andersson musa de su compatriota musa de Ingmar Bergman de densa ladrillo en películas como para son a esta que escuchamos au en fresas salvajes ya a las ocho de la mañana Pepa Blanes que no ha dormido hoy nos va a contar hasta donde pueda contarnos el primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos

Voz 7 05:25 lo han emitido a las tres de la madrugada Issam pero lo ha visto no el nuevo más tarde

Voz 1727 05:33 yo tampoco lo veo lo hago bastante uno basta en deportes Alex Rins estrenó ayer su palmarés de victorias en Moto GP

Voz 1161 05:42 entonces victoria en Gran Premio en el Gran Premio de las Américas logrando el pleno en el circuito tejano de Austin donde ya había ganado en las categorías menores de Moto2 y Moto3 beneficiado además por la caída de Mar Márquez derrotando en las últimas vueltas a uno de sus ídolos el italiano Valentino Rossi

Voz 10 05:54 es increíble la verdad que se es increíble y es más eh conseguirlo aquí ganando Moto3 en Moto2 y Moto GP no yo creo que ha sido una carrera Paul quedar delante de Valentino luchar con Valentino es sin palabras no

Voz 1161 06:06 nuevo líder Dovizioso tres puntos sobre Rossi Rins es tercero y Márquez baja la cuarta plaza nube de Dovizioso Plus Ultra seguros patrocina este espacio

Voz 7 06:14 con el tiempo Luismi

Voz 1727 06:18 Pérez buenos días hola buenos días tiempo

Voz 7 06:21 que en el norte del país va a ser bastante movido con chubascos y tormentas que especialmente esta tarde van a ser destacables esta mañana a las tendremos en Galicia en las provincias occidentales de Castilla y León en Asturias pero será esta tarde cuando aparezcan chubascos y tormentas fuertes en gran parte de Castilla y León Navarra La Rioja Aragón también en Euskadi algunas granizadas con pedrisco incluso a últimas horas de la tarde algún chubasco llegará hasta el Mediterráneo en el sur de Andalucía un tiempo más tranquilo en Canarias hacia el sur también un tiempo de más claros temperaturas que empiezan a bajar por el oeste del país todavía altas cerca del Guadalquivir y el viento que irá girando del sur hacia poniente esta tarde bastante fuerte en el mar de Alborán

Voz 1 07:03 cuidado no lo toques que se va a romper ese un piano

Voz 11 07:05 es para tocar te imaginas seamos serle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper ese hubiéramos perdido un montón de cosas no porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar no pienses en todo lo bueno que puede

Voz 12 07:20 los ultras seguros porque la confianza Grupo Catalana Occidente

Voz 1 07:27 hoy por hoy

Voz 4 07:29 Pepa Bueno la siete y siete

Voz 1727 07:32 a las seis y siete en Canarias los partidos nacionales se han llevado física metafóricamente el inicio de la campaña fuera de Cataluña pero desde Cataluña han llegado señales también de la estrategia de los independentistas hemos tenidos el fin de semana carta de Yunquera a los suyos pidiendo no levantar líneas rojas y después carta de los dirigentes pues convergentes que están también en prisión preventiva hablando del referéndum como una solución más radio Barcia una Joan Bofill bon día hola va ir dentro de los dos grupos la gran distancia como demuestra la campaña de Esquerra Joan que ignora totalmente a los demás

Voz 0931 08:11 los republicanos prefirieron centrarse este fin de semana en los que según las encuestas se disputarán con ellos la victoria en Cataluña con el PSC

Voz 13 08:19 lo en aquel casa Cuba

Voz 1435 08:21 Baixa daban a ETA

Voz 0931 08:24 en esos que sacó Varda enfrenta la derecha o ganamos los que nos enfrentamos a la extrema derecha en el Supremo decía aragonés que ellos son el antídoto buscando ser la clave a la hora de negociar una futura investidura para la que Juncker as en esa carta de la semana pasada pues pedía no poner líneas rojas sí que tiene que haber condiciones para Catalunya han lo que no acaba de quedar claro es cuáles son esas condiciones para Carlas

Voz 1727 08:44 sí vos bióloga

Voz 0931 08:46 de manera que sería que se reconozca el derecho a la autodeterminación que no se niega que existe en la misma línea que la carta que leíamos el sábado de Sánchez Ruiz Turull los presos de la lista de Damon esto mientras horas antes la número dos de esa lista Laura Borràs dijera que la línea roja no es que sólo se reconozca sino que se pueda ejercer ese derecho a la autodefensa

Voz 1727 09:07 a las nueve de la mañana le vamos a preguntar por todo esto al hombre fuerte de Esquerra en la Generalitat a Pere Aragonés y ahora volvemos a detenernos en esto en la euforia de los verdaderos finlandeses así se llama el partido ultraderechista que se ha quedado sola dos décimas de los ganadores de los socialdemócratas en Finlandia sobre Finlandia sobre las elecciones y las lecciones que podemos extraer de allí la mirada esta mañana la de Xavier Vidal Folch la socialdemocracia

Voz 1 09:42 ha vuelto a ganar las elecciones en Finlandia no lo hacía desde mil novecientos noventa y nueve con Suecia ya son dos los países escandinavos que semestre rompe el maleficio del ascenso del populismo ultra el resultado en ese pequeño visibilizando país tiene además del perfil del ganador otras lecturas de interés primera que la alianza gubernamental de las tres derechas según el modelo andaluz se ha estrellado estrepitosamente segunda que el partido de centro liberal que había presidido su gobierno de coalición se ha estrellado todavía más al alcanzar su peor resultado desde mil novecientos diecinueve parece como si el pacto con los ultras hubiese servido para que estos despedazados en no a los socialistas sino a los centristas fíjense bien sus correligionarios de aquí y los de Ciudadanos porque en esos abrazos del oso peligra la vida del buen liberal tercera la derrota de la última coalición derechista es una buena noticia para Europa era muy muy recelosa ante cualquier avance federal por ejemplo militaba con la llamada Liga Jan Atica contra un presupuesto de la eurozona y contra el seguro de desempleo europeo que España Francia y Alemania acaba de volver a poner sobre el tapete de la discusión inmediata así que todo esto pinta un poco menos mal crucemos los dedos

Voz 15 11:13 son las siete y once las seis y once en Canarias soy Gabriel de carga ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 1693 11:23 cargó las repara pide cita hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carles punto es

Voz 12 11:31 en todo lo que hacemos lo hacemos Portillo Portillo estamos en nuestras estaciones de servicio

Voz 4 11:37 Portillo estamos a cualquier parte para llevar el calor a tocar Corti hacemos mucho más cada día porque ponemos nuestra mejor energía Cepsa tumores

Voz 16 11:50 pero más eficiente

Voz 3 11:55 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:02 a las doce la A6 y doce en Canarias en Italia la tensión entre la Liga el cinco estrellas los ultras de la Liga los populistas del cinco estrellas va más allá del Gobierno que comparten llega incluso a los ayuntamientos corresponsal Joan Solés

Voz 0946 12:19 al vídeo ha acusado a Rachid de ineficaz en la gestión pública y la contención de la deuda pública de las

Voz 7 12:25 así ocupan a su partido la Liga ha augurado

Voz 0946 12:27 cuando gane las elecciones locales en el dos mil veintiuno de momento le ha contestado la alcaldesa de Roma que el ministro se ocupe de la seguridad hemos saneado las cuentas Salvini no lo ha digerido ese tome ácidos

Voz 17 12:43 asimismo Venice suma más tío mira muy tranquila

Voz 0946 12:50 muy tranquilo le ha contestado Salvini no debo ocuparme serle Metropolitan EFE el metro que no funcionan las por la suciedad extra de los agujeros en las calles de la periferia el caos en las periferias dio por someter yo puedo poner a disposición policías ordenanzas desafiar arrasar campos de tanto quiero pero no puedo ir yo añadido a limpiar la ciudad y ordenarle serio a pulir romano es asisten divertidos a esta disputa épica entre el ministro y la alcaldesa porque los dos políticos lanzan sus dardos con todas

Voz 1727 13:30 viva en Cuba vuelve a haber escasez de productos básicos por la crisis en Venezuela por las políticas de Donald Trump en La Habana esta Mauricio Vicent

Voz 18 13:41 lo dijo primero Raúl Castro y el sábado los repitió su sucesor el presidente cubano Miguel Díaz Cardiel Cubas enfrenta a un panorama económico con la administración trampa apretando el cerco sobre la van en Caracas por lo que la isla hay que prepararse para un nuevo periodo de escasez tanto Castro como Díaz canela han tenido dado en explicar que por muy negras que se pongan las cosas nada tiene que ver el mal momento que se avecina con la crisis del periodo especial de hace tres décadas cuando el PIB cayó un treinta y cinco por ciento en tres años y los apagones llegaron a ser de doce horas diarias tras la desaparición del campo socialista la sola mención del periodo especial y el a la sangre a los cubanos que conservan en la memoria la crisis salvaje de los noventa cuando el país prácticamente se paralizó los ciudadanos perdieron el setenta por ciento de su poder adquisitivo desde hace meses en los mercados a comenzado a sentirse el desabastecimiento de productos básicos como la harina los huevos el pollo y el aceite han adoptado medidas para evitar el acaparamiento de productos deficitarios la crisis en Venezuela el primer socio comercial de Cuba preocupa y mucho las autoridades han advertido que las importaciones seguirán reduciéndose debido a la falta de liquidez

Voz 19 14:59 pero

Voz 1 15:05 sí

Voz 1727 15:05 y aquí en España ni una Semana Santa sin huelga en el transporte hoy mismo empieza la de los pilotos de Air Nostrum Carlos Sevilla

Voz 0325 15:14 casi ciento cincuenta vuelos y cerca de diez mil pasajeros se van a ver afectados por la huelga de pilotos de Air Nostrum el colectivo ha convocado tres días de huelga entre hoy y el miércoles y otros tres la semana que viene por la decisión de la empresa de desviar parte de la producción a otras compañías aéreas de los mismos propietarios un conflicto que el ministro de Fomento espera que pueda solucionarse José Luis hoy

Voz 21 15:33 el ministro me he encontrado muchísimas convocatorias de huelga Il ha prácticamente han sido las las que se han desarrollado vamos a tratar de mediar en estos casos no pero ya veremos cómo cómo acaba

Voz 0325 15:44 tanto la empresa como el sindicato de pilotos se han mostrado dispuestos a seguir negociando para desconvocar los paros previstos para la semana que va

Voz 1727 15:50 y además pasado mañana empiezan las huelgas en Adif en Puertos del Estado y no sabemos qué ha pasado suponemos que en una huelga pero Whatsapp Facebook e Instagram estuvieron caídos durante unas tres horas ayer en varios países también en España supongo que les anotaron es la segunda vez que pasa en menos de un mes pero aún así hay de ABAO buenos días días la compañía de su Kerber que es el dueño de las tres redes sociales no

Voz 1916 16:14 dado ninguna explicación si la multinacional mantiene silencio y no se justifica ante los casi cinco mil millones de usuarios que tienen en el mundo las tres redes sociales juntas un dato que aporta la web da un detector que monitoriza su actividad durante el anterior caída el pasado marzo los de su que el ver lo justificaron diciendo simplemente que se debía a un cambio en la configuración del servidor pero esta vez ni eso el apagón de este domingo ha afectado sobre todo a Europa y Asia y todos los afectados desviaron a otras redes como Twitter para quejarse por lo que estaba pasando Facebook ha enfadado de nuevo a sus usuarios mientras afronta varias investigaciones precisamente por el uso de sus datos privados

Voz 1727 16:45 hoy por hoy

Voz 4 16:47 el Pepa Bueno la casa de los

Voz 1727 16:50 pintores así se titula el libro que ha escrito Rodrigo Muñoz Avia sobre esos padres los artistas Lucio Muñoz y Amalia Avia se trata de un retrato personal de sus años de vida familiar dice el autor que la mejor manera de resolver lo que a uno le ha pasado es escribir sobre lo que a uno le

Voz 1915 17:10 estado Raquel García hay padres que son algo más que padres IS es el caso

Voz 1432 17:17 hablamos de Rodrigo Muñoz Avia hijo de los artistas Lucio Muñoz y Amalia Avia que tras su muerte decidió a cuidar de su legado quiso dar forma ese relato la historia de su vida en una especie de diario familiar lleno de anécdotas de diálogos de fotografías de su infancia de obras de sus padres de los lugares especiales de la casa como la biblioteca o el estudio en el que pinta

Voz 22 17:37 más que el que hayan sido importantes en que haya tenido tanta reconocimiento es el haber podido ver cómo se gestaba el arte desde dentro como era de maravilloso todo eso es profesor mi padre quemando cuadros haciendo auténticos incendios en en estudios quemando como parte el proceso pictórico no para destruirlo sino para conseguir texturas y nada montón

Voz 1432 17:56 pues es que la casa de los pintores es una declaración de amor hacia sus padres pero sobre todo hacia su madre con quién pasó más tiempo aquí en ABC

Voz 1727 18:05 infundía consigo misma escribió Muñoz

Voz 1432 18:08 ya que las manos de su padre fueron siempre la puerta de entrada su mundo pero con su madre no hacía falta por una razón porque para él ella era el mundo

Voz 1727 18:22 esta madrugada se ha estrenado el primer

Voz 0456 18:24 capitulo de la última temporada de Juego de Tronos damos la bienvenida a la primera fanática de la mañana buenos días

Voz 23 18:29 las buenos días oyentes de Hoy por ahí soy tanta desidia Almería nosotros hemos quedado mi casa puede de amigos de fanáticos de la serie para para ver el primer capítulo en directo de esta última temporada varios sino una de fondo da ciudad absolutamente espectacular lo más difícil hoy va a ser no no hacen ningunear porque claro la que iban a algo que no está para hacer porque ya los ha levantado madrugada

Voz 1727 18:51 lo que tienes que explicar blanca es cuántas dormido hoy porque estás llamando a la radio a las siete de la mañana

Voz 0456 18:57 si no es la única que ha estado más de madrugada despierta y ahora también despierta buenos días

Voz 24 19:02 bueno hacen Julia de Alicante mira Pepa sin

Voz 1727 19:05 es que tengo que

Voz 24 19:08 volver a revisar anteriores temporadas

Voz 1727 19:11 desde el segundo capítulo herido Dani un beso un beso grande Julia en Alicante

Voz 0456 19:17 damos con el segundo asunto el Parlamento Europeo va a aprobar una medida de seguridad vial todos los coches llevarán un limitador inteligente de velocidad a partir de dos mil veintidós Amparo no lo ve muy claro

Voz 25 19:27 porque si por ejemplo pero una carretera que sólo se puede ir a noventa llevas un camión delante que te está hinchando con el tubo de escape que pasa que ni lo puedes adelantar a lo mejor poner el coche haciendo ciento diez no sé no lo veo muy claro debe haber otro sistema yo pondría el límite de velocidad para dentro de la ciudad porque hay algunos que van como locos pero para la carretera tengo mis dudas

Voz 0456 19:49 terminamos José Antonio desde Brieva

Voz 26 19:52 lo de Córdoba buenos días nosotros los camioneros si la gente que conducimos autobuses llevamos muchos años con el limitado nosotros no lo podemos desconectar porque además acarrea una sanción bastante fuerte

Voz 1727 20:05 muchas gracias y bienvenido José Antonio a las nueve y media trasladamos estas dudas a los expertos son las siete y veinte horas seis y veinte en Canarias

Voz 1435 20:23 qué tal muy buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control de quien les habla Virginia Sarmiento trece grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital primer fin de semana de campaña superado la confluencia de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie ya es una realidad el sábado presentaban oficialmente su acuerdo y ayer escuchábamos a su cabeza de lista Isabel Serra valorar la posibilidad de un acuerdo de gobierno entre PSOE Ciudadanos la coalición no apoyaría tal cosa a Serra en declaraciones a Europa Press yo creo que

Voz 1365 20:51 con respecto a la posibilidad de un gobierno de ciudadanos con

Voz 1727 20:54 el Partido Socialista no es no

Voz 1365 20:57 otra opción desde luego creo que ese gobierno es un gobierno de derechas creo que Ciudadanos ya ha demostrado que venía a supuestamente a regenerar la política y que lo que ha hecho es sostener a corruptos y además defender un modelo neoliberal que profundiza la precariedad Vitali el individualismo el voto sería no

Voz 1435 21:17 también este fin de semana Andrea Levy se ha estrenado como número dos de José Luis Martínez Almeida el candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular

Voz 1857 21:24 por eso tengo el honor de anunciarnos que en Madrid acogemos desde luego Andrea Levy como número dos al Ayuntamiento de Madrid muchas gracias Andrea es un lujo poder acoger Andrea poder transmitir el mensaje a España de que nosotros contamos con las personas cualquiera que sea su procedencia que nosotros contamos los con los que vienen a sumar no con los que vienen a arrestar ya Andrea Levy lleva demostrando mucho tiempo su compromiso con Madrid y con España

Voz 1435 21:51 Levy que también va en las listas al Congreso como número seis le devolvía los elogios quema acción

Voz 4 21:57 la verdad es que estoy muy emocionada querido José Luis

Voz 27 22:01 hay dos días más alcalde de Madrid

Voz 4 22:03 gracias José Luis amables palabras

Voz 28 22:06 por tu cariño y tu consideración para conmigo

Voz 1727 22:08 por incluir me en tu candidatura en la canción

Voz 28 22:11 dura del Partido Popular al Ayuntamiento

Voz 1435 22:13 palabras que escuchábamos en un acto de partido al que también asistía Isabel Diaz Ayuso con representantes de la oposición venezolana en Madrid y hoy Telemadrid publica una nueva encuesta en la que se da ganador en las municipales a Manuela Carmena eso sí Vox irrumpía en el Ayuntamiento como tercera fuerza con posibilidad de pactar con el PP para formar gobierno municipal si continúa la huelga de los trabajadores de seguridad privada en Barajas que se iniciaba el viernes cuarta jornada de paros indefinidos en el aeropuerto y hoy se suma también la huelga de pilotos de la compañía Air Nostrum Enrique García buenos días

Voz 1258 22:49 buenos días las colas en Barajas colapsaron ayer los accesos de control al aeropuerto con esperas de hasta ahora y media en todas las terminales en la T4 desde las cinco y diez de la madrugada hasta las diez y media

Voz 0946 23:01 estado colapsado completamente pies hoy con tiempo

Voz 1258 23:03 desde el paso de más de una hora los trabajadores en huelga indefinida para exigir mejoras laborales recomiendan llegar con bastante antelación a Barajas que hoy también se verá afectada por la huelga de pilotos de Air Nostrum que ya han cancelado ciento cuarenta y ocho vuelos

Voz 0946 23:17 y que afectaran a diez mil pasajeros

Voz 1435 23:21 es lunes quince de abril vamos a repasar más noticias

Voz 1727 23:24 en titulares comenzando por un hombre que ha desaparecido

Voz 1435 23:26 en Madrid este fin de semana si no se tiene

Voz 1258 23:29 pizzas desde el viernes al mediodía cuando salió del trabajo es moreno pelo corto ojos castaños llevaba puesto un pantalón azul marino y una sudadera gris

Voz 1435 23:37 vecinos de Vallecas se concentran esta mañana frente a la Asamblea para exigir que no se estigmatice al pueblo gitano después del homicidio en el pozo hace ahora un mes pedirán que este suceso no afecta a la imagen ya la convivencia

Voz 1727 23:47 de barrio en Villanueva del Pardillo iban a esquilmar

Voz 1258 23:50 mil quinientas ovejas eh buscan voluntarios para aplastar y compactar la lana Merino antes de que el rebaño ponga rumbo hacia los Picos de Europa

Voz 1435 23:58 en deportes el Leganés Real Madrid completa esta noche desde las nueve la jornada treinta y dos de la Liga en Primera ayer el Getafe empataba dos en Valladolid con un penalti a favor y perdí el Rayo tres dos con el

Voz 1727 24:08 Athletic

Voz 1435 24:18 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid Teresa Serrano DGT buenos días a esta hora ya sé que encontrabas algo más de intensidad sobre todo en los accesos a dos Torrejón la A cuatro en Pinto a cuarenta y dos en Parla la M40 encontramos algo más de intensidad también en la zona de Villaverde hacia las cuatro y en Coslada sentido A dos tenemos hablar también de retenciones en la M cuarenta y cinco en el entorno de Vallecas por una colisión en sentido A tres pero no está creando grandes retenciones en este momento así que situación bastante cómoda todavía

Voz 30 24:46 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1435 24:53 pues vamos a saber cuál es la prohibición Luismi Pérez buenos días

Voz 7 24:56 hola buenos días de momento un ambiente muy suave y con cielo enmarañado gran parte del día estará de la misma forma eso sí cerca de la sierra irán apareciendo algunos nubarrones con chubascos ya a partir de la tarde a partir de las seis siete de la tarde algunos chubascos aislados en el resto de la región siempre cuanto más cerca de la sierra más importantes temperaturas todavía altas aunque a últimas horas de la tarde empezarán a bajar el viento va a ser sur girando a poniente por cierto viento esta tarde bastante fuerte ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio

Voz 31 25:28 a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo y acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Paul Johnson en tu vida punto com

Voz 32 25:48 hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GL de Mercedes un SUV con un diseño completamente renovado y equipada con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X para que llegue sin problemas al final de ese camino y con siete plazas para que no los recorra sólo nuevo geles

Voz 4 26:08 descubre en tu concesionario Mercedes

Voz 12 26:11 motor Meca tu concesionario oficial Mercedes Benz en San Sebastián de los Reyes

Voz 0946 26:18 este señor está practicando el TRAM killer servicio porque en agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 4 26:41 de once tranquilo está

Voz 1915 26:46 concluye que haces en el pasillo ver la tele pero que no la ves en el safari porque oido que con un televisor grande tiene que ver cuatro metros de distancia en sofá está muy cerca oye si pasar por el salón súper del volumen sí

Voz 33 26:59 fuera verdad todo lo que dice de las teles grandes Samsung no haría ante las grandes televisores Samsung Hewlett ya puedes pasarte la gran por Gadafi

Voz 0946 27:08 ya puedes adquirir la temporada taurina de las ventas más de sesenta festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia renueva uno en las taquillas de la plaza del XIX el veintiocho de febrero o un nuevo el tres y cinco de marzo precios especiales para jóvenes y jubilados

Voz 1 27:25 no

Voz 33 27:29 te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien puedes que no es verdad por eso Samsung ante televisores de gran Burlada que además de grandes tienen resolución choca

Voz 1915 27:43 los trabajadores de limpieza de los colegios públicos de Alcorcón han comenzado a movilizarse para rechazar que la compañía anglo anteriormente conocida como limpieza Arroyo Molinos se haga cargo del contrato ya que creen que supondrá una merma en los sueldos y en la calidad del servicio nos lo cuenta Belén Campos

Voz 1463 27:59 desde el sindicato Comisiones Obreras han asegurado que los trabajadores exigen al Gobierno municipal del Partido Popular que impida que esta empresa se haga con un servicio esencial fundamental para la comunidad educativa sostienen que la compañía nos ha dejado un rastro de incumplimientos con los servicios asignados por

Voz 1915 28:15 la Administración en ocasiones anteriores en otro

Voz 1463 28:17 municipios donde ha prestado servicios Icon los salarios y condiciones laborales de los trabajadores subrogada Ramón González el secretario general de la Unión Comarcal Oeste de Comisiones Obreras

Voz 34 28:27 que no va a poder cumplir con las obligaciones a las guerras de la plantilla hay tener peor entrar en concurso que fue celebró en Alcorcón para para para la limpieza de colegios anglo en ha conseguido la propia no sabes contratación

Voz 1463 28:44 por su parte fuentes municipales han señalado a la agencia Efe que pese a que en un principio se había excluido a baja temeraria el Consistorio no puede saltarse la ley por lo que hubo que volver a incluirla en el concurso después de que la empresa Inter pusiese ganase un recurso

Voz 1915 28:58 decenas de vecinos del barrio de Lavapiés se han reunido frente al Reina Sofía para la primera salida del mamotreto un monumento desmontable para denunciar la gente ficción Laura Briones

Voz 0098 29:06 la primera vez que lo has salido a la calle ha sido la plaza de Juan Goytisolo este monumento no es exclusivo de los vecinos de Lavapiés pues podrá servir para otras causas sociales que reclamen los vecinos de los distintos barrios de Madrid Fernando Barbera es portavoz de Lavapiés donde van

Voz 35 29:20 este es un poco lo que simboliza el mamotreto es decir la resistencia a la gente que habita un territorio que se resista a ser expulsado del porque en un momento dado pensemos que no se puede hacer nada hay que lo neoliberal no el capitalismo priorizar en la economía la eficiencia por encima de la ética lo que vale no pretendemos demostrar la gente sacando esto que hay movimientos sociales que están resistiendo a eso hay que están consiguiendo cosas

Voz 1727 29:41 es un ejemplo de ello sobre el mamotreto Se han podido

Voz 0098 29:44 leer mensajes como la turística es un fenómeno natural o cultura low cost a este acto se han sumado los vecinos del barrio y asociaciones como bloques en lucha de Lavapiés o vecinas de argumentos a once

Voz 1 29:55 continúa hoy para llenas

Voz 4 30:03 las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes quince de abril Lunes de Semana Santa el lunes con los niños en casa lunes de campaña si la campaña no para ya los reproches habituales entre políticos hoy por desgracia tenemos que sumar otra vez el sonido de la intolerancia la Ertzaintza cargó ayer contra los radicales que intentaron reventar el mitin que Ciudadanos celebró al aire libre en Rentería en Guipúzcoa mitin de Ribera del filósofo Fernando Savater ID Maite Pagaza que va en las listas naranjas al Europarlamento es la hermana de Joseba Pagazaurtundua asesinado por ETA a ella también querían impedirle hablar Podemos acusa a los naranjas de incendiar la convivencia en Euskadi PSOE y PP se culpan mutuamente de pactar con radicales

Voz 36 31:01 no habléis de tres derechas es una brecha con tres siglas las tres lo que proponen

Voz 7 31:05 es la involución la crispación esos etarras

Voz 5 31:08 las esos herederos de Batasuna que nunca habían mandado tanto en España aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veintiocho

Voz 6 31:16 de abrir patrio turismo de charanga iban decreta trío de Colón triunfa sito en el fondo ya sabemos lo que están defendiendo una sola lengua una sola bandera

Voz 0684 31:25 Euskadi no es vuestro tenemos otro problema estado que se llama nacionalismo es no poder ejercer la libertad no poder opinar en tu pueblo no poder celebrar un acto

Voz 1727 31:33 quedan trece días para resolver en las urnas esta tensión electoral Aimar Bretos con Danny De la Fuente recién llegado hola Manuel Jabois hola Jabois qué tal buenos días buenos días desgrana hemos como en los periódicos este primer día laborable de Semana Santa y de campaña bueno fue laborable también el viernes si era campaña vamos allá vamos con el análisis de lo que han dado de sí los mítines del fin de semana pero primero una noticia que cuenta el país Aimar

Voz 0931 32:03 sí que antiguos directivos muy relevantes del BBVA piden la cabeza del principal consejero del banco por el caso Villarejo es Andrés Torrecilla es presidente de la comisión de auditoría de cumplimientos y la asociación que integra a un millar de exaltos directivos de del banco un Inter Le ha mandado una carta al presidente del Banco Carlos Torres pidiéndole que destruyó a Torrecilla por no haber actuado con contundencia cuando trascendió que el BBVA ha pagado millones a Villarejo para espiar a rivales de Francisco González incluidos miembros del Gobierno socialista

Voz 1727 32:32 los sobre el mitin de Ciudadanos en Rentería escribe hoy Alberto Surio en el diario

Voz 0931 32:37 asco dice Albert Rivera exhibió ayer un mensaje de dureza contra el miedo frente a la izquierda abertzale frente al nacionalismo paradojas de la campaña en la misma plaza de los Fueros de Errenteria Rivera reclamó igualdad contra los privilegios en la misma localidad donde los ediles del PSE del PP en los años de plomo eran acosados en las calles en la que la Casa del Pueblo ha sufrido decenas de ataques Rivera saca pecho bajo el ruido de las cacerolas y los gritos de los radicales muchas miradas de odio sus asesores estaban eufóricos el discurso antinacionalista tiene su público y la intolerancia de una parte de la izquierda abertzale te ha dado una valiosa baza Ciudadanos para amortiguar su caída

Voz 1727 33:14 nueve años después del último crimen de ETA las heridas del viejo demonio del terrorismo se vuelve a hacer sentir en una campaña electoral esto es lo que escribe hoy Xosé Hermida en el país

Voz 0931 33:25 lo atribuye a que el debate electoral sobre Cataluña empieza a dar muestras de cansancio resulta casi imposible salir con algún argumento novedoso en eso reaparece la cuestión vasca que en algunos discursos de Jesús Hermida la cuestión vasca suena como si los oradores continuasen hablando de Cataluña sólo que en modo metafórico

Voz 1727 33:41 titula La Vanguardia alas derechas explotan contra Sánchez el miedo a ETA y al independentismo pero el enfoque de El Mundo Abc y La Razón es completamente diste

Voz 0931 33:50 de ABC portada completa dice así Sánchez calla ante los acosos separatistas los proetarras tratan de reventar un mitin de Rivera mientras el líder del PSOE elude condenarlo y titular del mundo los radicales elevan su coacción a BP Ciudadanos y Vox en vísperas del veintiocho de abril dice en su editorial El Mundo la violencia no podrá amordazar la democracia

Voz 1727 34:12 hablando de Ciudadanos el partido de Rivera lleva al máximo su promesa de no pactar con Pedro Sánchez José Manuel Villegas hoy en el mismo

Voz 0931 34:19 en la entrevista Lucía Méndez y el número dos de Ciudadanos dice no investir hemos a Sánchez ni con otras selecciones aunque pueda haber repetición de elecciones la respuesta será la misma

Voz 1727 34:28 otras dos entrevistas con titular destacado la primera la de Narciso Michavila en el diario punto es

Voz 0931 34:34 dice Michavila es la primera vez que la derecha está más indecisa que la izquierda la derecha si levanta por la mañana siendo de Vox es del PP a mediodía de ciudadanos a la hora de la cena

Voz 1727 34:43 el otro titular en la entrevista que le hace Manuel Sánchez a Ximo Puig en público

Voz 0931 34:48 dice Puig en una democracia avanzada Suárez Illana estaría invalidado con lo que dijo sobre el aborto

Voz 1727 34:54 sobre la decisión de Pedro Sánchez de no acudir a un debate a cuatro en la tele pública de participar sólo en el que Atresmedia ha convocado con Vox Editorial hoy en El País

Voz 0931 35:05 dice dice el país el PSOE es libre de adoptar la estrategia electoral que estime oportuna pero contribuye a hacer irrelevante uno una de las prácticas que formen parte del sistema de garantías con el que el Estado refuerza la neutralidad en periodo electoral y cada peldaño compartido extiende en el respeto a las buenas prácticas democráticas es considerado por sus rivales como el umbral no para remontar sino para seguir descendiendo

Voz 1727 35:29 y un pelín escatológica la viñeta de gallo de Rey en el mundo

Voz 0931 35:33 sí ese titula la viñeta Juego de Tronos salen Pablo Casado Pablo Iglesias sentados en el retrete con cara de apuro mientras leen intención de voto que les da la encuesta preelectoral del CIS

Voz 1727 35:52 la forma de conducir lanzando un coche cien por cien eléctrico equipado con la última tecnología

Voz 12 35:57 al parecer difícil pero lo difíciles que no aprovechen las ayudas de Nissan y del Gobierno para conseguir tu visan Liz el eléctrico más vendido del mundo tener un Nissan Leaf cien por cien eléctrico nunca había sido tan fácil informa tu conoces

Voz 0931 36:10 en Darío Nissan Innovation Data

Voz 37 36:13 sí fresco tiramos hoy unas buena experto horitas de temporada como estas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Naturalis llegadas directamente de la huerta cuando cocinas con productos frescos de El Corte Inglés Press cocina todo sale mejor la Corte Inglés al final

Voz 4 36:35 hoy por hoy en la prensa interno

Voz 1727 36:37 nacional también secuela la campaña electoral española en particular en The Gardian que advierte del gran avance esto es literal de la extrema derecha en toda España

Voz 0456 36:46 así es como titula su crónica el corresponsal St John's sobre una foto de Abascal en el mitin que dio ayer en Vitoria un diez por ciento de voto podría obtener Vox aunque reconoce Jones que puede ser mayor este resultado las derechas están divididas dañando seriamente las perspectivas del PP que este hace unos años era la única iglesia a la que acudían los españoles de derechas esto ha provocado que Ciudadanos y el PP Xesco en aún más a la derecha los analistas con los que consulta comparan la campaña de Vox con los populistas radicales como Trump en Estados Unido Salvini en Italia eludiendo a los principales medios de comunicación muy activos en redes sociales y publicando aunque sea noticias falsas con tal de poner el foco sobre ellos y obtener cobertura

Voz 1727 37:22 como nos hemos acostumbrado a esto no publicando aunque sea noticias falsas acostumbrado absolutamente que dolor bueno donde ha habido elecciones ya es en Finlandia lo venimos contando y además allí ha ganado la socialdemocracia pero por los pelos no y eso es lo que dice la prensa hoy

Voz 0456 37:38 sí es una victoria extremadamente escasa y advierte de que las negociaciones para formar Gobierno largas y complejas más difícil que nunca leo por ejemplo en el Helsinki pensando Matt caras largas en el expedir saben que a pesar de la victoria la posición del presidente del partido no esfuerce no es fuerte su potencial como primer ministro de Finlandia cojea lo más probable es un gobierno entre socialdemócratas sí verdes con un tercer partido Finlandia está acostumbrada a gobiernos arco iris unos han funcionado otros no en su editorial reconocen que ya no se puede hablar de una Finlandia bipartidista o con tres grandes partidos como hasta ahora hay hasta cinco que parece que han llegado para quedarse una tendencia similar a la de Suecia y otros países europeos por los nacionalismos el Reino de Finlandia estremecido titula haya Alain Albert que los verdaderos finlandeses la extrema derecha casi gana las elecciones

Voz 1727 38:23 han quedado en segundo lugar por seis mil votos tan sólo estremecido de Estado también buena parte de la prensa europea con ese ascenso de la extrema derecha poco más de un mes de las elecciones al Europarlamento

Voz 0456 38:34 sin primer líder de izquierdas en veinte años en Finlandia titula The Independent que recuerda que ha sido una votación muy ajustada añade el Financial Times que por primera vez en la historia de ese país ninguna fuerza política alcanzado el veinte por ciento de los votos advierte el Süddeutsche Zeitung de la importancia del buen resultado obtenido por los populistas de derecha finlandeses puesto que este partido quiere y de cara a las elecciones europeas del veintiséis de mayo formar una nueva alianza con Alternativa para Alemania y la liga italiana fusionados contra la Unión Europea titula el Frankfurter que recuerda que Marine Le Pen presenta hoy su programa no hay mayoría para un gobierno de izquierdas advierte el liberal nivel que recuerda que Finlandia se hará con la presidencia de la Unión a partir del uno de julio Lemon recuerda que el envejecimiento de la población ha socavado el sistema de atención sanitaria tema clave junto con la política migratoria a pesar de que Finlandia termino en el alemán Handelsblatt es uno de los países de Europa con menor número de refugiados

Voz 1727 39:45 de la condición política europea a la condición humana una jueza de A Coruña enviado esta noche a prisión al el joven de veintiocho años que este fin de semana angustiado hasta la muerte a su compañero de piso que después de discutir por un vídeo de contenido sexual Il Jabois te has fijado en el titular que ha elegido la Voz de Galicia dice dice en nombre del homicida confeso perdí la cabeza no soy un asesino me llamó la atención porque bueno nadie es un asesino hasta que mata al es una de las desventajas que tiene matar y a las que los crímenes de gente que no pues eh una psicópata se suelen producir además por perder la cabeza precisamente pero también es verdad que cuando perdemos la cabeza generalmente no matamos así que esta declaración perfecta sería perdí la cabeza no soy un asesino en serie estaría mucho más exacta no ir de todos modos en la creación de de esta atmósfera creo que juegan un papel importante los testigos que suelen decir eran felices bueno si eran felices hasta que lo mató o no en esta ocasión también también ha dicho yo creo que eso de se les veía bien juntos hora buena persona es porque esa imagen de felicidad tenía un precio y la víctima era quién lo estaba pagando cuando alguien mata a su pareja a su compañero de piso a su amigo esa relación como suele ser feliz porque uno nunca nos uno nunca supo a qué estaba dispuesto el otro a lo mejor ni la felicidad Pepa ni el asesino era un buen hombre en y desde luego era un hombre no no no era un asesino hasta que lo fue también te ha gustado mucho el reportaje en el país sobre el Chapo Guzmán que se titula el jefe de jefes no me ha gustado la noticia del reportaje el reportaje desde luego me ha gustado Montón y hay que leerlo porque es larguísimo le pone voz por cierto el actor Diego Luna y los escribe Diego Enrique Osorno pero te voy a decir algo quiero felicitarme de ver la firmado con el país porque es uno de los cronistas más vía más valientes y arriesgados de de Méjico y un apunte ese artículo suyo retiene a la gente leyéndolo más de cinco minutos y medio y una mayoría abrumadora lo está leyendo en el teléfono móvil el periodismo el futuro a finales exactamente igual que el periodismo el pasado grandes historias en donde sea Yves donde sea el tiempo que permanezca elector leyéndola la historia sea buena inste bien escrita desde luego esté donde esté en este donde esté un beso a todos adiós hasta ahora hola no y que tan la Semana Santa

Voz 39 42:12 vea pues muy mal nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo fue me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada Nos desvalijaron la casa entera

Voz 40 42:24 protege con Securitas Direct la empresa

Voz 4 42:27 qué alarmas en España

Voz 40 42:29 llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 42:31 calcula online en Securitas Direct punto es nuestra ilusión es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis Yuste ha desde servicios útiles

Voz 1915 42:53 buenos días si este veintiocho

Voz 1727 42:54 sobre abril no va a estar en su pueblo ciudad o tiene un plan que eleva impedir acercarse al colegio electoral recuerde que puede votar de todas maneras sólo tiene que pedir el voto por correo conseguirlo es muy fácil sólo tiene que acercarse a cualquier oficina de Correos y solicitarlo la documentación

Voz 41 43:09 para votar de llegará a casa sin ningún coste para usted pero no olvide que el plazo para hacer esta gestión acaba el dieciocho de abril esperemos que

Voz 4 43:18 esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 1915 43:24 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada

Voz 4 43:33 mamá te has preguntado si ser madre compensa con pensar ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa ocho once

Voz 3 43:51 en la Cadena SER hoy

Voz 1727 43:58 son las siete y cuarenta y cuatro y las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 4 44:02 Volkswagen llena deporte que hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 44:14 Leganés y Real Madrid juegan esta noche con un dato

Voz 4 44:17 sí

Voz 1727 44:17 curiosos Sampe el entrenador del Leganés será el único que esta temporada se enfrente a los tres técnicos que han pasado por el banquillo blanco

Voz 1161 44:26 sí a Lopetegui en la ida liguera a Solari en el doble enfrentamiento copero a Zidane en la vuelta de la liga en un partido con poco en juego para ambos se habla mucho de la próxima temporada en los dos equipos el Leganés casi agarrado el objetivo de la permanencia los blancos tienen el menor de ser segundos vamos con las novedades de ambos como llegan los de Zidane Javier Herráez buenos días hola

Voz 42 44:43 está Sampe muy buenos días continúa el desierto del Real Madrid en esta temporada faltan siete partidos aunque Zidane ya advirtió que quiere acabar lo más alto pensando en la siguiente donde llegarán futbolistas no habla de nombres públicamente pero todos sabemos que Hazard Ipod va son objetivos claros podrían vestido de blanco la próxima temporada otros como Bale otros pueden dejar su hueco a estos jugadores para hoy sin Ramos por lesión tampoco Vinicius

Voz 1 45:06 Cross Courtois curioso lo del portero belga

Voz 42 45:08 lo que según Zidane dijo ayer en rueda de prensa tiene molestias hasta en tres sitios veremos si se recupera o no el portero que venía para ser titular indiscutible pero ya lo ha dicho Zidane Keylor Navas va a seguir siendo cancerbero del equipo blanco como lo hacen los locales Óscar Egido buenos días

Voz 1 45:23 horas antes la principal novedad

Voz 1643 45:25 esta de Siria de Bayrou a la lista de convocados de Pellegrino son baja por contrato Óscar iluminen cedido por el Real Madrid está todo vendido así que si no vayan los socios se va a llenar Butarque en la sexta visita del Real Madrid el estadio pepineros seis veces ha visitado Butarque y ninguna ha sino en fin de semana todas ha ganado el Real Madrid y te recuerdo que si esta noche gana al Leganés todas las dudas en la última semana el deja Celaá para regalar a los ha comprado

Voz 1161 45:49 arbitrará media Jiménez y completa la jornada XXXII que sea complicado este fin de semana en el caso de la lucha por no descender con las derrotas de Girona cero uno con el Villarreal y Levante tres uno en Valencia más el empate del Valladolid a dos con el Getafe ya son siete equipos los que están en peligro pero cinco de ellos solos en tres puntos por no caer a la Segunda División Huesca con veinticinco puntos último Rayo Vallecano con veintisiete antepenúltimo está un poco más hundidos están fuera de plazas calientes Villarreal defensa esta semana se meten en problemas Girona Levante además cae al hoyo también el Real Valladolid con su empate a dos en Zorrilla con el Getafe con un penalti en el noventa cuatro qué les quitaba dos puntos en segunda completada la XXXIV CT están en ascenso la promociones para Granada Cádiz Mallorca y Málaga ayer destituya Muñiz reconstruir sólo dos victorias en los últimos doce partidos hoy puede sustituirle Víctor Sánchez del Amo el descenso es para Extremadura Nástic Córdoba y el expulsado Reus además en motos Alex Rins estrenaba su palmarés de victorias ganando en Austin por delante de Baleares bueno Rossi de nuevo dices Dovizioso tres puntos sobre Rossi Prince tercero Márquez cuarto y esta tarde desde las ocho y media Valencia Basket y Alba Berlín disputan el tercer y definitivo partido de la Eurocup el que gane será el campeón de la competición

Voz 4 46:55 con otro

Voz 1915 47:02 no felices dos tres

Voz 4 47:04 que ahora con el renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia ofrezca en renting consulta condiciones punto montó Rato

Voz 41 47:20 la España que avanza que pase la España que mira al futuro que pase la España en la que cabemos todos que pase el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quiere vota PSOE

Voz 1 47:38 sí

Voz 43 47:39 lo ves

Voz 4 47:52 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 44 48:06 a diariodehoyporhoy del quince de abril del año dos mil diecinueve escribe Silvia Otero el diario de hoy es un precioso homenaje a su madre que tiene alzhéimer el pero

Voz 10 48:20 historia es un homenaje a una mujer que desafió las normas de su tiempo del tiempo que les ha tocado vivir

Voz 0931 48:27 se trata de mi madre tal día