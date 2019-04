Hoy por Hoy (15/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días ya que estamos de vacaciones que muchos están de vacaciones Obama tomarse un par de días a partir del miércoles hagamos turismo político y en vez de mirarnos el ombligo iremos a Finlandia que ayer celebró elecciones legislativas miremos a Finlandia ese país al que citamos permanentemente en España porque suele encabezar el informe PISA de educación Finlandia ese paraíso igualitario los socialdemócratas han ganado las elecciones allí por la mínima pero las han ganado por primera vez en veinte años y las han ganado después de un gobierno de coalición entre la derecha clásica los liberales de centro ir la extrema derecha Gobierno que ha aplicado normas de austeridad que han llegado a tocar el poderoso Estado de bienestar finlandés han ganado los socialdemócratas sí pero la extrema derecha se ha quedado solo a seis mil votos a dos décimas y además la extrema derecha sea común todo literalmente a los liberales de centro ya los conservadores clásicos hablamos de Finlandia

Voz 1727 01:31 comienza el lunes quince de abril Lunes de Semana Santa con los niños en casa en casi toda España lunes de campaña así porque la campaña no para los reproches habituales entre políticos tenemos que suma

Voz 1860 01:43 por otra vez el sonido de la intolerancia son los radica

Voz 1727 01:55 Tales que intentaron reventar el mitin que Ciudadanos

Voz 1860 01:57 el libro al aire libre ayer en Rentería en Guipúzcoa mitin de Rivera el filósofo Fernando Savater Maite Pagaza Oliván

Voz 1727 02:05 las listas naranjas al Parlamento Europeo Maite su hermana de Joseba Pagazaurtundua asesinado por ETA haya también querían impedirle hablar podemos en Twitter acusa Ciudadanos de incendiar la convivencia dice entre los diferentes pueblos de España a ver si así rebañar votos de odio en otros territorios hoy comienza el juicio al alto cargo del PP ha acusado de desviar cuatro millones de euros quedan para reconstruir Haití tras el terremoto Aimar

Voz 0027 02:33 la Fiscalía pide para Rafael Blasco es conseller valenciano dieciséis años de cárcel el hospital que debía levantó

Voz 1727 02:39 se pone ese dinero jamás pudo construir ya a las nueve y media de es vamos a detallar en Hoy por hoy las nuevas medidas de seguridad en los coches que va a aprobar mañana el Parlamento Europeo que entrarán en vigor en el año dos mil vendidos entre ellas el limitador de velocidad que será obligatorio para todos los coches nuevos que se fabriquen

Voz 0027 02:57 que algunos ya lo tienen a día de hoy el sistema impedirá que el coche corra más de lo que permite cada carretera Ana no Bella es total

Voz 2 03:03 eso es algo que consideramos muy muy positiva si es usarla a las nuevas tecnologías

Voz 1727 03:09 en pro de la vida no muy no seguridad despertamos hoy conmovidos por una tragedia familiar en Olot en la provincia de Girona ha muerto un niño de cuatro años tragarse un globo que estaba hinchando

Voz 0027 03:22 eso cuando jugaba con sus hermanos la familia le llevó al hospital los médicos hicieron una traqueotomía pero no pudieron salvarle la vida

Voz 1727 03:33 y en los deportes Leganés y Real Madrid piensa más en el futuro que en un presente que les enfrenta esta noche en Butarque Sampe

Voz 1161 03:41 desde las nueve partido que va a completar la jornada treinta y dos en Primera los blancos tienen ya como objetivo menor terminar segundos los de Pellegrino casi han escapado del descenso y se nota en las declaraciones de los técnico

Voz 3 03:50 bueno aquí hay muchos jugadores que puedas cajón lo que vamos a ser el próximo año

Voz 1804 03:55 hay representante ha empezado a hablar esperemos que no

Voz 4 03:58 próximo semana lo podamos decidir

Voz 1161 04:00 se lo pierden por el contrato de cesión Óscar iluminen los locales por lesión en los blancos baja Cross Ramos Vinicius y Courtois va a arbitrar el colegiado medía Himma

Voz 1727 04:08 y la Guardia Civil sigue buscando a los ladrones que entraron en la casa del jugador del Betis Joaquín durante el derbi de ayer

Voz 0027 04:14 no hay detenidos por ahora sí está confirmado que eran varias personas que causaron destrozos importantes pero no ha trascendido que se llevaron

Voz 1727 04:28 no sabemos qué tiempo hace en invernal ya pero Pepa Blanes sea visto ya Juego de Tronos nos lo va a contar enseguida aquí en España la semana empieza con tormentas y chubascos por el norte Luismi Pérez buenos días

Voz 6 04:41 buenos días Pepa así es ya se anima esa lluvia en muchas zonas de Galicia de las provincias de Zamora León ya algún punto de Salamanca así como en el Principado de Asturias sobre todo en el Suroccidente esa lluvia esas tormentas también irá a más a lo largo de esta tarde sobretodo en Castilla y León el resto del Cantábrico llegando hasta Madrid Castilla ancha y Extremadura atención Pepa en Euskadi Navarra La Rioja y Aragón aquí tendremos esta tarde y noche tormentas fuertes con granizo o piedra cerca del Mediterráneo va a ser muy tarde ya cuando saca de noche cuando llega algún chubasco a Baleares no van a llegar ni tampoco a gran parte de Canarias algunas nubes por el norte del archipiélago canario temperaturas que bajan en el Mediterráneo y esta tarde

Voz 1727 05:22 el oeste del país y el viento muy variables

Voz 6 05:24 esta mañana de SUR bastante fuerte terca de Andalucía esta tarde de poniente soplando más fuerte en zonas de las dos Castillas y en el mar de Alborán

Voz 1727 05:33 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 1727 06:45 la campaña entra hoy en su cuarto día con las coordenadas cambiadas respecto por lo menos a lo que cabía esperar hace sólo unas semanas las derechas ponen todo el peso en el eje vasco en lugar del catalán en las últimas horas se ha hablado menos de temas sociales quedan trece días para las urnas Pedro Sánchez centra todos sus esfuerzos en presentar la papeleta socialista como la única opción moderada incluso para quienes no letra a él

Voz 1722 07:29 durante estos treinta años no han votado nunca el Partido Socialista incluso cuando bebé dicen bueno pues éste no es el candidato preferido pero visto lo visto y escuchado uno escuchado el único partido cabal moderado sensato que apuesta por el futuro es el Partido Socialista

Voz 1727 07:43 y quién sigue dando titulares más por el asombro que provocan sus palabras que por el contenido de sus propuestas es Pablo Casado lo último pedir a sus seguidores en un mitin en Santiago en Galicia que pensaran que todos eran víctimas de ETA porque el número era similar

Voz 0579 08:00 imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tan esta personas como las víctimas de los criminales de ETA pues bien esos etarras esos herederos de Batasuna son los que ahora dicen que ha merecido la pena que nunca habían mandado tanto en España que desde que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para rogarle que apruebe sus reales decretos aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veinte

Voz 1727 08:27 ocho abril esto lo decía casado poco antes de la hora da de comer cuando ya sabía que una de las imágenes del domingo la imagen del domingo probablemente iba a ser la de Albert Rivera en Rentería acosado por los totalitarios que intentaron reventar el acto a él a Fernando Savater Maite Pagazaurtundúa la hermana del asesinado por los terroristas Joseba Pagaza ella plantó cara a los intolerantes así

Voz 0277 08:50 vosotros no sois antifascistas sois matones abertzales no yo no soy valiente nunca he sido valiente sólo he tenía un poquito de dignidad y he querido la libertad para todos para vosotros también porque el día que Conde Nails la persecución el día que aprenda es que la libertad de expresión es para todos ese día podremos hacer una Euskadi de futuro una España muchísimo más interesante

Voz 1727 09:25 el anuncio ayer a última hora que está investigando los incidentes de Rentería por desórdenes públicos Pablo Echenique acusó a Ciudadanos en Twitter de ir a Euskadi no para conseguir el voto de los vascos sino para incendiar la convivencia es rebañar votos de odio en otros territorios esto es literal quién también estaba allí en Euskadi en Éibar en Guipúzcoa era Pablo Iglesias Se refería de esta manera a PP Ciudadanos

Voz 1 09:48 los patriotismo de charanga iba treta trío de color Trip favorito dos tres pianistas de José María Aznar en el fondo ya sabemos lo que están defendiendo

Voz 1727 09:59 una sola lengua una sola bandera página cuatro del diario de campaña José Manuel Atencia buenos días hola buenos días página cuatro quietud titulas así Sánchez levita sobre la campaña mientras Casado anda desafinado cada uno al frente de las dos grandes cofradías de España

Voz 12 10:23 y es que la primera semana de campaña coincide con la Semana Santa es difícil sustraerse a esta coincidencia son como dos semanas de pasión a la vez la de Cristo y la de los candidatos metafóricamente hablando estos días se nota más que nunca

Voz 1727 10:38 de Valencia de la dos grandes hermandades del

Voz 12 10:40 bipartidismo en España la cofradía del clavo ardiendo la Hermandad del Santo reprochó

Voz 1727 10:45 ni que decir tiene de quién forma parte cada uno

Voz 12 10:48 Pedro Sánchez no está haciendo una campaña electoral sino que está levitando sobre ella va cómo van estos días los tronos y los pasos de la Semana Santa a hombro a hombro de las encuestas reclamando apoyos suficientes para soltar el clavo ardiendo que la aupó a la presidencia la hermandad exacto reproche alcanza la Semana de Pasión sacando a la calle toda la trompa metería casados ha puesto al frente de la banda a ruidosa y toca tan desafinado que apenas escucha la música de ciudadanos o de Podemos lo de Casado empieza a ser tan estruendoso que lidera la campaña pero en su contra por cierto Pepa nos quedamos sin un momento único el buen tino de los responsables de la Hermandad del Cristo de Mena de Málaga lo ha evitado la presencia en un mismo acto este próximo jueves de Casado Rivera y Abascal iba a ser la repetición de la foto de Colón pero ahora con la Legión la semana santa gana en tranquilidad la campaña pierde tres novios Brad

Voz 1727 11:45 muerte así que el primer gesto de sensatez de la campaña lo da la Hermandad del Cristo de Mena de Málaga pidiéndole a Casado Rivera ya Abascal que dejen a la gente vivir su Semana Santa en paz hoy Atencia a ti qué te parece que tengamos que poner en marcha en todas las redacciones practicamente lo que ya es el instrumento estrella de estas elecciones generales el verificadores de las

Voz 12 12:06 es que que normalice hemos las cosas no quieren decir que sean normales en tiempos de medias verdades ha emergido con

Voz 1804 12:13 fuerza un apartado estrella del periodismo en campo

Voz 12 12:15 año electoral el verificadores de mentiras hemos asumido que mentir forma parte de la relación de un político con sus electores y al igual que los medios empotraron un periodista en las caravanas de los candidatos colocan a otro en las redacciones para desmentir tropas contó

Voz 1804 12:31 todo el verdadero problema Nos mentir que sí

Voz 12 12:33 ente mucho y mal lo realmente preocupante es que mentir no tenga consecuencias

Voz 1727 12:40 el verificadores de vendidas esta campaña en la Cadena Ser lo maneja Sonia Ballesteros buenos días hola buenos días la primera tiró la mentira que propone ese sobre los cara a cara que Sánchez no ha aceptado

Voz 12 12:52 pues sí porque es un bulo que se va repitiendo como un mantra ayer Javier Maroto en ABC decía que la primera anomalía de la campaña es que el presidente Sánchez no se atreve con un cara a cara por primera vez

Voz 1727 13:01 democracia antes que él lo había dicho Pablo Casado porqué quiere pasar a la

Voz 13 13:06 historia como el único ex presidente que no aceptó un cara a cara que sí aceptó González aceptó Aznar aceptó Zapatero y aceptó

Voz 12 13:15 hoy es falso el primer presidente que dijo que no a un cara a cara fue José María Aznar en el año dos mil no quiso debatir con el candidato socialista Joaquín Almunia lo denunciaba entonces en los micrófonos de la SER Felipe González

Voz 14 13:26 pero lo que es inconcebible es que Aznar se niegue a contrastar sus opiniones inconcebible democráticamente estoy diciendo que la calidad de la democracia depende de que se cumplan reglas de juego aceptadas en todos los países democrático ese gobierno no afecta esas reglas de juego Hinault contrasta sus opiniones

Voz 12 13:47 tampoco hubo debate a dos en el dos mil cuatro entre Rajoy y Zapatero en esa ocasión ninguno de los dos partía como presidente pero fue Rajoy quien rehuyó el encuentro

Voz 15 13:55 ya que les gustan tanto estas cosas me digo al señor Rajoy ponga alguna primera piedra de la regeneración democrática acepte un debate ante de los españoles conmigo

Voz 1727 14:08 segunda Faye que electoral que el PP esconde a Suárez Illana después de la brutalidad de comparar el aborto con presuntas decapitaciones de neandertales a sus hijos

Voz 12 14:18 es un bulo con retranca después de lo del aborto pero lo hemos querido comprobar Suárez Illana sigue en campaña ayer en Alicante hoy en Santander en el diario El Mundo con frases sobre la memoria histórica no hay ningún nieto legitimado para reabrir la herida de desaparecido

Voz 1727 14:32 nada y el último acerca de las propuestas electorales para la España vacía ovacionada Sonia

Voz 12 14:38 sí sobre esa España que se manifestó hace un par de semanas por las calles de Madrid y que en esta ocasión han conseguido asomarse a la campaña el candidato de Ciudadanos por Zaragoza Rodrigo Gómez dice que sólo ellos han pensado en esa España

Voz 16 14:50 pero también tenemos un gran reto como es el de la despoblación sólo Ciudadanos ha presentado medidas concretas contra la despoblación un pacto nacional contra la despoblación con medidas concretas

Voz 12 15:01 le faltó tiempo apeló Echenique de Podemos para desde un pueblo de Aragón hablar de sus propia

Voz 1662 15:04 estás nosotros decimos que en una legislatura puede anexión de de banda ancha en los ocho mil ciento treinta y un municipios de España que tiene que haber transporte para poder ir haga a la cabecera de comarca que tiene que haber cajeros automáticos

Voz 12 15:23 así pues es falso no sólo Ciudadanos ha hecho propuestas concretas para la España vacía

Voz 1727 15:28 Sonia esta mañana hasta luego por si no teníamos suficiente con las mentiras los bulos Atencia Nos quedan los insultos y la intolerancia ayer fue

Voz 12 15:41 en Ciudadanos en Guipúzcoa con voz en Bilbao y antes con el PP en Barcelona son señales de una sociedad paralizada donde los partidos políticos no son adversarios aquí en ganar sino enemigos a destruir la democracia precisa de Ciudadanos la campaña se siga ciento para los hijos

Voz 1727 15:57 había dicho hace unos días Maite Pagazaurtundúa que quería aprovechar las horas previas al mitin para pasear por su Rentería pero al final en lugar de eso tuvo que terminar aguantando que el intentaran silenciar quiénes la llamaban fascista Jabois

Voz 1389 16:14 sí contó ella misma en el acto que sus padres enamoraron en el pueblo que ella hay Joseba Pagaza jugaron halle niños a Joseba como sabemos después de un año después le pegaron tres tiros

Voz 1860 16:25 en otro lugar en Andoain y a Maite quince

Voz 1389 16:29 años después de aquel asesinato la reciben en su pueblo el pueblo de su infancia llamándola hija de puta y fascista mientras a los asesinos de su hermano lo suelen homenajear bien hasta aquí todo normal lo anormal sería lo lo contrario quién o quiénes hayan convertido es normal que se lo miren se lo haga mirar es un trabajo creo yo ya para políticos sociólogos y psiquiatras psiquiatras la novedad de esta escena que te acabo de relatar es que el secretario general de Podemos Pablo Echenique diga que lo que esto Pagaza hay ciudadanos el partido de Pagaza incendia la convivencia hace veinte años podríamos decir que andan las multas tirándose a las escopetas traducido que hayan matado a tu hermano es una provocación que hayas ingresado en un partido político es una provocación que tengas ideas diferentes es una provocación que vayas a defenderlas al pueblo en el que jugabas de niña es una provocación creo que hay dos provocaciones la primera provocación para el terrorismos que Fernando Savater Maite Pagazaurtundúa

Voz 1727 17:25 la segunda provocación para la democracia es que Pablo Echenique dirijo partido Jabois Atencia esta mañana han esta mañana hasta mañana

Voz 1 17:32 eso

Voz 1727 17:40 son las ocho y dieciocho siete y dieciocho en Canarias

Voz 1 18:04 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 18:08 esta mañana en el trabajo las ojeras van a delatar a más de uno a las tres de la madrugada esa estrenado simultáneamente en todo el mundo el nuevo capítulo de Juego de Tronos el primero de la última temporada lo ha visto Pepa Blanes

Voz 12 18:28 no ha vuelto a hacer el principio de la temporada final de juego

Voz 1463 18:30 de Tronos ha vuelto a convertirse en un evento mundial millones de personas han esperado despiertas hasta que se emitiera el ansiado capítulo seguro que algunos con lágrimas cita incorporada

Voz 1804 18:39 los actos te han traído hasta dónde estás ahora

Voz 1463 18:46 en España ha sido las tres de la madrugada Twitter echaba humo en el día en el que se caían Whatsapp Facebook

Voz 1 18:52 rezos alguien alardeaba

Voz 1463 18:55 Turner de haber filtrado el dichoso capítulo pero falsa alarma ni muertes de grandes avances parece que va a pasar de todo pero en realidad no pasa nada eso sí salvo dos cosas que es más difícil que haya unidad en esa serie casi que la izquierda española y que por fin el Rey del Norte se ha enterado del pequeño secreto

Voz 1 19:15 lo que han fue el último que me llamó a mi hermano

Voz 1463 19:20 vamos que tampoco es para tanto sobre todo para los que haya leído La tía Julia y el escribidor ahí ya estaba ese giro culebrones con también en las tragedias griegas y que luego reutiliza Shakespeare Ike ahora George Martin y veo han sabido modernizar y convertir en un fenómeno mundial intergeneracional cuyo final conoceremos en cinco semanas y que está tan

Voz 1860 19:40 abierto como los resultados del veintiocho de abril salvo que llegue antes de arrase con todo el rey de la noche

Voz 1727 19:49 cinco semanas vaso menos tendremos ya también el resultado de las otras selecciones no los del veintiséis de mayo lo vamos a saber todo todo junto Soledad estoy veinte a las siete y veinte en Canarias

Voz 1860 20:10 qué tal muy buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control técnico y de quién les habla Virginia Sarmiento temperaturas en ascenso para este principio de semana que llegarán a los veintiséis veintiocho grados en localidades como Aranjuez en la capital ahora mismo ya tenemos trece grados en el centro de la ciudad y los vecinos de Vallecas del Pozo del Tío Raimundo se manifiestan hoy a las puertas de la Asamblea cuando se cumple casi un mes del asesinato de un hombre tras una riña por un perro en plena calle vecinos y vecinas no quieren que se difunda una imagen del barrio con racismo Enrique García buenos días

Voz 1772 20:41 buenos días quieren que no se estigmatice al barrio y que no se generalicen y se condene a la población de etnia gitana el Pozo del Tío Raimundo se convirtió en escenario de protestas y tensión después de la muerte hace ahora casi un mes de un hombre de sesenta y cuatro años al que un vecino asesino apuñaló dándolo en el cuello después de una discusión en plena calle el presunto autor un joven de veinte años de etnia gitana se entregó dos semanas después defendiendo que actuó en legítima defensa el suceso sacó a la calle a centenares de vecinos que durante días protestaron frente a la vivienda de la familia del detenido

Voz 1804 21:16 el Ayuntamiento y la delegación del Govern

Voz 1772 21:18 no mantuvieron durante días un dispositivo de seguridad en la zona por las protestas que en ocasiones se saldaron con disturbios y cargas policiales los vecinos se concentrarán a las once en la Asamblea y quieren que no se estigmatice al barrio y hablan de la importancia de la mediación Jorge nácar y no presidente de la

Voz 0470 21:34 asociación de vecinos de Puente de Vallecas

Voz 18 21:36 desde el pasado viernes es que la situación en el en el barrio está mucho más tranquila entendemos que el el hecho de que ayer a personas judicial ayuda mucho que se recupere un poco la calma SER Cooper esa convivencia Il a los fundamentales es decir es así o aviación medias quedó en políticas de convivencia

Voz 1772 22:03 una zona en Puente de Vallecas donde los datos desmienten el presunto estigma y es que es uno de los días

Voz 1926 22:09 gritos donde más bajó la criminalidad en dos mil dieciocho

Voz 1772 22:11 ocho No hubo homicidios el robo de coches también en vivienda se redujo en un treinta por ciento

Voz 1860 22:17 a partir de las once esa concentración de vecinos a las puertas de la Asamblea y hoy cuarta jornada de huelga indefinida del personal de seguridad privada de la del aeropuerto de Barajas unos paros a los que se suman este lunes los de la huelga de pilotos de la compañía Air Nostrum las colas durante este fin de semana han colapsado los accesos de control al aeropuerto con esperas de hasta hora y media en todas las terminales

Voz 19 22:38 en la T4 desde las cinco y diez de la madrugada hasta las diez y media

Voz 1804 22:42 estado colapsado completamente con tiempo

Voz 19 22:44 el paso de más de una hora

Voz 1860 22:46 los trabajadores insisten en exigir mejoras laborales y recomiendan llegar con bastante antelación a Barajas Air Nostrum ya ha cancelado ciento cuarenta y ocho vuelos que afectarán a diez mil pasajeros repasamos otras noticias de este lunes quince de abril en titulares

Voz 1772 23:05 primer fin de semana de campaña para las generales con propuestas de los candidatos regionales y municipales el cierre de listas en la capital Andrea Levy se confirma como la número dos del Partido Popular en la izquierda la candidata de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie Isabel Serra descarta apoyaron una coalición en Sol de PSOE y Ciudadanos

Voz 1860 23:23 su nombre ha desaparecido este fin de semana en Madrid no se tienen noticias de él desde el viernes cuando salía del trabajo Moreno pelo corto ojos castaños un ochenta y dos llevaba puesto un pantalón azul marino y una sudadera gris

Voz 1772 23:34 el tal anormalidad en el entorno del Banco de España en la capital después un día de cierre total al tráfico con el rodaje de una película Way down de Jauma Balagueró entre las doce del mediodía y las cuatro de la madrugada estuvo cerrada al tráfico y también a los peatones

Voz 1727 23:46 la capilla del cementerio de la Almudena va a acoger esta

Voz 1860 23:49 anoche un concierto de órgano voz y luces las entradas se pueden recoger de ocho y media de la mañana a cinco y media de la tarde en las oficinas del cementerio

Voz 1 24:02 en Hoy por hoy

Voz 1860 24:04 el derbi Leganés Real Madrid completa esta noche la jornada treinta y dos en primera Sampe buenos días

Voz 1161 24:09 buenos días que mantiene la racha que evita que ambos se enfrenten en fin de semana así se juega en Butarque seis veces han visitado los blancos se conecta la cancha Pepín era y nunca en sábado o domingo Zidane tiene las bajas de Ramos Vinicius Courtois y Kroos en los locales pero pierden Óscar ilusión el contrato de cesión con los blancos conseguido casi el objetivo de la permanencia legal y el único aliciente menor determinar segundos para los blancos se nota en las declaraciones de los técnicos Zidane y Pellegrini

Voz 3 24:31 no no aquí hay muchos jugadores que puedan hacer caja lo que vamos a ser el próximo año

Voz 4 24:36 el representante ha empezado a hablar esperemos que en las próximas semanas se o lo podamos decidir de ayer

Voz 1161 24:42 Valladolid dos Getafe dos con penalti para el Getafe en el minuto noventa y cuatro el Athletic tres Rayo dos el Rayo sigue en descenso del Getafe sale de plazas de Champions ahora es quinto en puesto de Europa League

Voz 20 24:51 Mercedes veinte en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1860 25:01 te queremos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid DGT Teresa Serrano buenos días genio estamos pendientes el accidente en la zona norte de la M cincuenta en la zona de Las Rozas que han sentido A seis hacia la carretera de La Coruña está creando un par de kilómetros de tráfico bastante saturado por lo demás una mañana muy relajada se nota que es Lunes Santo tan sólo algunos accesos algo más de intensidad a cuatro pito cometidos en Parla la A3 en Rivas de salida de la capital como es habitual en la M40 también bastante tranquila

Voz 21 25:29 centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las TIC letras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Koné Cuba Josip Cueto

Voz 22 25:37 actualiza bienales de Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1 30:03 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 32:39 hoy treinta y tres minutos de la mañana siete y treinta y tres en Canarias en Radio Barcelona está Lola García directora adjunta de la vanguardia bon día hola buen día en SER Málaga Teodoro León Gross profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga periodista buenos días buenos días y en Radio Galicia Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Bos Días Ciudadanos ayer en Rentería intentando dar un mitin un mitin al aire libre Teo un mitin se empeñaron en que no lo dieran los radicales que tuvieron que ser al final contenidos por la Ertzaintza

Voz 1926 33:15 sí sí sí lo que debería ser normal se convierte en anormal pero no por el hecho de que suceda no sino por el alguna de las reacciones que provoca especialmente el tuit de de Echenique que que en fin que es de una mezquindad asombrosa no yo creo que que esto aunque aunque aceptemos que que Ciudadanos va buscando aquellos escenario eso es lo que puede tener contestación y por tanto repercusión una repercusión mediática especial yo creo que hay dos matices que están clara en la primera que un partido puede ir donde les de la gana a dar un mitin no o por otra parte habría que preguntarse si es que los demás partidos no van a los lugares que les conviene donde creen que que que van a sacar más rentabilidad sus actos electorales los independentistas van a la cárcel iraquí Casado las granjas cada cual va buscando dónde dónde pueda ser más eficiente su campaña yo creo que si Ciudadanos persigue eso y los otros van y los abuchean en este caso además estaríamos pensando que los otros son son lerdo no decir es una estupidez porque en definitiva si Ciudadanos lo que quiere follón ilegal la foto del follón pues en definitiva estarían ayudando ciudadanos pero pero esto no me parece no me parece lo más relevante yo creo que lo importante es el segundo matiz no si un partido va donde le interesa hacer los actos sin entrar en análisis de la de las intenciones lo que hemos visto es un espectáculo de nuevo de grupos totalitarios que no admiten al otro que no aceptan no ya al otro sino que tratan de impedirlo incluso estar libremente en cualquier lugar de España estar estar simplemente allí hablar por supuesto ni me parece asombroso yo creo que nadie tendría que salir escoltado de un mitin que eso es de primero de democracia y que lo que vimos ayer es un espectáculo muy lamentable

Voz 1727 34:52 a García

Voz 28 34:54 a ver dos cosas yo diría que por un lado efectivamente intentar que el otro no exista qué es lo que intentan es tres grupos es antitéticos

Voz 1727 35:03 cualquier concepto democracia por tanto

Voz 28 35:05 que una cosa es la protesta y la protesta se puede desarrollar de muchas maneras sin sin que ello implique un boicot un intento de de que uno hable de que el otro se exprese de que no esté allí prácticamente me parece una muestra de intolerancia in absolutamente intolerable pero por otro lado que también quería comentar el significado político de este tipo de actos no tienen efectivamente todo el derecho a realizarlos y a realizarlo sin sin interrupciones y sin edificado yo creo que es lógico también porque casado también hizo unas declaraciones ayer sobre el tema del terrorismo hoy hace varios días que en campaña escuchamos por parte del PP Ciudadanos referencias al tema de ETA lo digo porque creo que sí que se están intentando asimilar la situación de Cataluña la del País Vasco cuando existía a ETA cuando ETA mataba y me parece que eso va en la línea de intentar justificar determinadas medidas duras determinadas medidas tipo pues ciento cincuenta y cinco ilegalización de partidos asimilar pudiese algunas eh

Voz 1926 36:07 algunas protestas cabido en Catalunya pues con el avión

Voz 28 36:10 confía en fin se intenta hacer un paralelismo subliminal lo nota subliminal con con este tipo de actos que me parece que no es la vía porque es lo que se lo que se está buscando de alguna manera es alejar a la gente de cualquier solución dialogada

Voz 1727 36:27 a los partidos hay que pedirles responsabilidad a todos pero hay que constatar Anton que el virus de la intolerancia del fascismo está aquí e impedir que otros hablen hay que llamar a las cosas por su nombre para no equivocarnos

Voz 0199 36:39 sí pero no creo que sea correcto es decir que eso sea lo normal o que lo haces sino como normal claro es que El Viso del fascismo está aquí no se debe tolerar que no se permita nadie habla pero no me parece que eso sea el día a día de la política en España

Voz 1860 36:57 Álvaro quien está diciendo eso no no digo Portillo

Voz 0199 37:00 es intentar esa cara

Voz 1860 37:03 así fuera todos los días desgraciadamente probablemente no si noticia que dice Lola

Voz 0199 37:06 sí pero no lo han trasladado así que Rivera ni tampoco casado con nos están vendiendo es que esto pasa todos los días en todos los rincones de España concretamente en Euskadi y Catalunya no es verdad entonces lo que hay que decir es que son hechos absolutamente condenables van contra cualquier espíritu democrático pero son la excepción no son no son la norma osea no en esa no es la norma ni en Cataluña ni en Euskadi y por supuesto tampoco lo es en el resto de España

Voz 1727 37:32 afortunadamente no fortuna nada mental

Voz 0199 37:34 tarde Los empeños de algunos por retratar esto como si esto fuera el día a día de la vida en España y segundo si permite si la heladería que el nacionalismo es el cáncer de la democracia en fin me parece forma parte de este exceso o el que estamos en campaña pero hombre cuando uno exige respeto democrático para él también debería tenerlo para las los que no piensan como ellos

Voz 1926 37:59 fíjate te decía que el uso de la utilización que

Voz 1727 38:03 que luego se puede hacer de los acontecimientos no nos puede nublar la razón eh razón nos dice que cada vez que alguien intenta que otro no hablé eh está matando la democracia no estamos puesto aunque sea excepcional

Voz 0199 38:19 no digamos que es el día a día lo que es bueno pero pero

Voz 1727 38:21 eso que responda quién lo dice por eso que responde que lo dice Maite Pagazaurtundúa muy buenos días buenos días cómo está antes de nada bien ayer lo veíamos entera valiente fuerte ahí en esa plaza donde no la dejaban hablar se lo esperaba

Voz 0192 38:38 bueno yo la verdad es que pensaba que no que no iba a ser tan intenso

Voz 33 38:45 por qué

Voz 0192 38:47 en realidad en Rentería o en Hernani

Voz 34 38:50 en Mondragón y tantos

Voz 0192 38:52 el sitio eso así no en San Sebastián pero pero en localidades donde el mundo de Batasuna ha tenido décadas y décadas de poder y sigue teniéndolo ya existe un techo de cristal el constitucionalismo tiene techo de cristal es mucho más invisible es los turistas desde luego no se darán cuenta pero pero es como que te dejan vivir tu vida personal Peraita pues no puedes decir palabras política pública que sea pues que hable a ser ciudadano español como ya existe ese esos techos de cristal que no les interesaba físicamente el mostrar que además de esos techos de cristal hay un fondo un fondo de políticas identitarias de identidades excluyentes que no se muestra todos los días que por supuesto es muchísimo mejor que cuando nos perseguían para asesinarlos pero que de hecho muchísimo daño que han metieron muchísimo miedo en el cuerpo y que la gente de Rentería que que vota a partidos pues como ciudadanos sean muchos o pocos porque ha hecho mucho daño sacas ejecución esa estigmatización ese esa autocensura que se provoca cuando cuando hay un poder cuando muy hegemónico desde el punto de vista identitario yo pensaba que no que no iba a demostrar eso que también llevan dentro yo conozco muy bien Rentería yo no soy una turista en Rentería

Voz 1727 40:18 ya es el horror el dolor lo que ha vivido Euskadi no desaparece la noche a la mañana es decir cuando la banda terrorista está derrotada deja de matar luego hay procesos que son mucho más lentos en el tiempo eso no lo borra todo no es en ese proceso en el que está a una Euskadi o así lo queremos ves desde fuera

Voz 0192 40:41 sí en los procesos de pos terrorismo son siempre tienen mucho fango tienen tienen mucho arrastre de materiales que quieren retirando porque hay muchas cosas podridas el problema de fondo es que

Voz 34 40:56 el mundo de algunos herederos de de

Voz 0192 40:59 está absolutamente corresponsable la persecución política que esto lo sabemos todos juega muy bien con los tiempos por una parte con la publicidad por otro cuando ellos lanzaban mensajes que eran editados a toda piensa sabían los titulares que ellos querían pero no la letra pequeña el problema de fondo es que ellos quieren uno reescribir la Historia hijos legítimo

Voz 1727 41:21 más actividades pasa eso además

Voz 0192 41:24 juegan con otros actores políticos a intentar cargarse la transición porque de esa manera justificarían su pasado eso es lo que es grave y que no se ve que bueno pues con todo cariño paralelismos yo desde luego groseramente no les voy a poner pero en la plaza de ayer de Rentería los paralelismos lo sabían puesto los matones habían puesto esos lazos amarillos esas banderas es es es las catalanas no las llevamos nosotros las llevaron ellos el problema de fondo vuelvo a decir que tiene que ver con la libertad de conciencia que hay gente que no entiende que quien piensa distinto pueda hacerlo porque no es lo mismo yo yo respeto el el independentismo lo que no puedo tolerar que se vulnere la Rey la ley o que se emiten entre quitar la libertad de conciencia a mí más allá de que las políticas identitarias me parecen un mal negocio por eso también exageró o Mitterrand dijo nacionalismos la guerra porque porque las políticas identitarias no las políticas de ciudadanía democrática que son las que nos interesan a todos porque son las que generan consensos eso eso eso es lo que de alguna manera cuando se exagera cuando habla de naciones no se quiero decir el elemento del identitaria mismo por el Elena

Voz 18 42:39 el de menos el socialismo que llevan

Voz 0192 42:42 del que muchas veces llevan a la irracionalidad

Voz 1727 42:44 ya bueno está bien hoy terminaron el acto sin mayores problemas ayer no después de ese horror que vivimos todos esas imágenes duras pensábamos que íbamos a volver a ver a gente tratando de silenciar a otros lo estamos viendo por desgracia pero el acto terminó sin mayores consecuencias verdad

Voz 35 43:01 pues sí volverá Rentería naturalmente

Voz 0192 43:04 cuando pueda pero pero piensa que cuando hacen estos actos el acoso unos contra los otros cosos compra toda la gente de Rentería de Mondragón de Oñate que que no puede manifestarse como es eso eso eso tiene largo alcance esas políticas para hallar para que la gente no se atreva a decir a la peluquería para que para que no se crean que ya ha llegado la libertad me entiendes o sea que intentan seguir controlando de eso y lo de fondo pero de fondo tiene que ver con ese mundo que nos acoso y con ese mundo que quiere legítima del pasado esto esto lograr es verdad del cáncer de verdad está ahí

Voz 1727 43:43 bueno ultima pregunta Maite Pagazaurtundua qué le parece la reacción del resto de partidos políticos

Voz 0192 43:49 pues la verdad es que no lo sé he seguido mucho porque como hay huelga de pilotos y tuve que coger un tren hasta Estrasburgo entre el me pasé nueve nueve horas en el tren y no me enterado de casi nada

Voz 1727 44:01 pues le ha mostrado su solidaridad y el Partido Popular que yo sepa o algunos al menos de el Partido Popular no me consta no me consta ninguna reacción no sé si me equivoco del Partido Socialista pero fue muy dura la de Pablo Echenique de Podemos en Twitter que dice que van ustedes en fin a incendiar la convivencia

Voz 0192 44:22 claro provocando como las mujeres de minifalda eso eso piensa Echenique es tendría que mirar sus sesgos sus sesgos el lo que significa la libertad de los demás y lo que significa la vida de los demás

Voz 35 44:38 Maite Pagaza gracias suerte en las selecciones muchas gracias a todos los buen día

Voz 1727 44:44 un abrazo son las nueve menos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias está la Semana de la Moda la Semana Santa

Voz 1 44:56 y ahora la semana cross over the

Voz 36 44:59 el ocho el diecisiete de Vilaflor lleva tiene uno de los quinientos cordobés y sus con condiciones y precios únicos por ejemplo un forzudo por seis euros al día y con recompra garantizada entrada siete mil ochocientos treinta y nueve euros comisión de apertura quinientos treinta y seis con cuarenta y tres euros cuarenta y ocho ciento ochenta euros al mes final once mil quinientos cinco euros nueve y uno por ciento TAE financiación DF van condiciones en punto es

Voz 1804 45:19 césped diez árboles diez setos diez diez muestre mía este es un jardín perfectos hostil y el tuyo para tu jardín vas perfecto cuenta con Still ahora con las mejores ofertas encuentre tu tienda especialista en style punto es

Voz 38 45:39 qué tal buenos días y lo venía anunciando se acercan las vacaciones ya están aquí quién no quiere disfrutarlas con la libertad qué te da un coche John mis vacaciones viajes siempre elijo lo mejor por eso para mis vacaciones elijo el Opel Gran Land X un increíble su con la mejor tecnología alemana con la que vas a disfrutar por todo lo alto a como yo prepárate para la aventura con el Sud capaz de dominar cualquier terreno por cuanto sólo diecinueve mil novecientos noventa euros Opel gran X vive el carácter alemán

Voz 1 46:09 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 46:14 el ícono la García con Teodoro León Gross y con Antón Losada analizando este primer lunes de campaña después de un fin de semana en el que hemos visto cómo ETA entraba de hoz y coz en esta en esta España en el debate público como desde Santiago tus Santiago Antón Losada Pablo Casado decía lo siguiente

Voz 0579 46:36 os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tanta personas como las víctimas de los criminales de ETA pues bien esos etarras esos herederos de Batasuna son los que ahora dicen que ha merecido la pena que nunca habían mandado tanto en España que desde que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para rogarle que apruebe sus reales decretos aunque incluso van a mandar mucho más a partir del veintiocho de abril

Voz 1727 47:04 cómo ha cambiado el eje de la campaña desde luego se habla mucho menos de Cataluña allí tenemos a toda la derecha con ETA en el centro del debate publicó otra vez ETA derrotada ya por la democracia

Voz 0199 47:18 yo creo que tiene que ver con lo que nos dicen las encuestas no las encuestas los decían que agitar el miedo a Torra ahí a Podemos en Cataluña pues Torre José Mono deben dar el miedo suficiente veamos que Ciudadanos atascaba que el Partido Popular es atascaba que vos parece que frenaba su ascenso hoy mismo tenemos nuevas encuestas que nos dicen que Ciudadanos parece recuperar un poco el pulso que Vox sigue parece que rozando el techo del diez pero en su para lo que es el PP el que parece que ahora tiene severas dificultades La Voz de Galicia por ejemplo pública que por primera vez el PSOE se situaría por delante en en porcentaje de votos fue el Confidencial dice que el Partido Popular caería la intención de voto más bajas desde que comenzaron sus trajes yo creo que tiene que ver con eso vamos a sacar el el fantasma del terrorismo vasco el fantasma de ETA los muertos de el del terrorismo vasco que es por cierto un recurso al que ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular a lo largo de su historia siempre que tiene problemas electorales tira de este guión

Voz 1727 48:18 sí lo lo lo cierto como dice Alberto Surio hoy en su artículo en el diario vasco es que haya radicales que en fin que les dan el argumento no porque porque a estas alturas uno puede pensar que el discurso sobre ETA puede tener rentabilidad política Lola