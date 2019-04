Hoy por Hoy (15/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 el PP te lleva más lejos punto com son las nueve

en Hoy por hoy acabamos de hablar con Maite Pagazaurtundúa número dos de la lista de Ciudadanos para las europeas y una de las personas que participaban en el mitin de ayer en Rentería que un grupo de radicales intentó reventar

Voz 0027 00:44 dice Pagazaurtundua que no esperaba semejante acoso a Ciudadanos destaca que en los radicales también llevaban símbolos independentistas catalanes y critica a Podemos Pablo Echenique en concreto el secretario de organización por acusarles tira Rentería a incendiar la convivencia

Voz 4 00:56 estoy loca no como las mujeres de minifalda eso eso piensa Echenique salidas que mirar sus sesgos sus sesgos el lo que significa la libertad de los demás y lo que significa la dignidad de los demás

Voz 0027 01:12 en Valencia hoy empieza un nuevo juicio contra el ex consejero Rafael Blasco del Partido Popular este alto cargo está acusado de desviar dinero público que tendría que haber servido entre otras cosas para construir un hospital en Haití después del terremoto que arrasó el país en la Ciudad de la Justicia de Valencia está Juanma Graner Juanma

Voz 1217 01:28 se juzgan las piezas dos y tres de este caso Blasco la fallida construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de dos mil diez y todas las subvenciones concedidas por la Conselleria de Blasco que ya ha pasado por la prisión condenado por la pieza uno entre dos mil nueve y dos mil once seis millones más interesados siempre presuntamente entre ambos casos a esta hora miembros de la Coordinadora Valenciana de ONG s manifiestan aquí pidiendo justicia a la espera de que de lo que dé de sí esta jornada de cuestiones previas en la que la Fiscalía pedirá más tiempo nuevo fiscal del caso apenas lleva unas semanas mientras las defensas siguen trabajando por un acuerdo

Voz 0027 01:58 en Madrid unos cincuenta activistas contra el cambio climático están ahora mismo bloqueando el acceso a la sede central de Repsol ahí está Javier Gregori Javier

Voz 0882 02:06 buenos días buenos días con este acto de protesta arranca en cuarenta y cinco países del mundo nueva oleada de protestas pacíficas contra las empresas contaminantes que están provocando el cambio climático y habrá también acciones en Barcelona Valencia y Granada en Madrid llevan ya dos horas bloqueando como decías uno de los accesos a la compañía Repsol también habrá acciones hoy en países como Gran Bretaña y Estados Unidos

Voz 0027 02:28 Save The Children cumple hoy un siglo y en la SER hemos hablado con su directora en España Ander esconde que insiste en que cien años después su trabajo por los niños en zonas de conflicto es más necesario que nunca

Voz 6 02:39 es uno de cada cinco niños sigue viviendo en zonas de conflicto armado son los que peores consecuencias sufren y que la mitad de las personas que son obligadas a desplazarse como refugiados a como migrantes son niños niñas y adolescentes el mundo sigue fallando a sus necesidades

nueve y tres ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 0526 07:06 pues no tengo la oportunidad porque tengo que dedicar todo mi tiempo a mis obligaciones políticas y también familiares osea que me sabe mal pero no he tenido la oportunidad de levantarme hoy a las tres de la mañana para ver el primer capítulo de la última temporada pero la este Paradise anteriores las avistó no he tenido tampoco la oportunidad de hecho hace bastante tiempo que a raíz de me responsables políticas pues tengo que dedicar cada minuto a intentar trabajar para mejorar

Voz 15 07:33 la situación en Cataluña pues ésta de la política se ha puesto tan naif que hay quién saca lecciones de Juego de Tronos eh bueno de hecho Pablo Iglesias

Voz 0526 07:40 la lo me parece a al Rey hace unos años ha en una muestra de republicanismo combativo pues varios a varios capítulos de Juego de Tronos me para

Voz 1727 07:52 EFE porque se presenta Esquerra Republicana de Cataluña las elecciones a las Cortes españolas

Voz 0526 07:58 pues precisamente porque en cualquier lugar donde se esté decidiendo a augura aspecto que afecte a la ciudadanía de Cataluña pues ahí tenemos que estar representando a nuestros lectores como no puede ser de otra forma

Voz 1727 08:10 Esquerra hay Junts per Cataluña defiende lo mismo en estas elecciones al Congreso y al Senado de España de hoy

Voz 0526 08:18 hablar por Esquerra Republicana de Cataluña nosotros defendemos lo que hemos defendido siempre que es desde un republicanismo militante de la tradición republicana que representamos nosotros desde una clara posición a la izquierda política defendemos la independencia de Cataluña porque entendemos que Cataluña se dote de un Estado independiente pues es lo mejor para tener las herramientas para mejorar la condición de de los catalanes y catalanas

Voz 1727 08:45 que Junts per Cataluña defiende eso

Voz 0526 08:47 eso lo tienen que preguntar a Jones a Per Cataluña en todo caso nosotros aspiramos en esas elecciones precisamente tan también no sólo a representar a a la Rectorado tradicional de Esquerra Republicana sino que en esas elecciones precisamente Esquerra Republicana y así lo indican los sondeos pues también es el voto útil independentista

Voz 1727 09:07 hombre le pregunto porque Cataluña porque comparten gobierno en la Generalitat y compartieron aventura separatista hace año y medio con gravísimas consecuencias para políticos de las dos formaciones no no no son desconocidos

Voz 0526 09:21 no no no y de hecho nosotros siempre hemos defendido que el independentismo en Cataluña tiene que tener una unidad estratégica una estrategia compartida en esas elecciones nosotros lo que creemos que es necesario es que se abra un escenario para encontrar una solución dialogada una solución política al conflicto político que hay entre Cataluña y el estado en estos momentos y por lo tanto este es el escenario que nosotros vamos a trabajar para hacer posible a partir del veintiocho de abril

Voz 1727 09:52 el unirán sus propuestas tendrán unidad de acción en el Congreso de los diputados de Esquerra de Junts per Catalunya hipotéticamente salen elegidos que según las encuestas sí

Voz 0526 10:04 en todo caso yo puedo hablar por Esquerra Republicana en Cataluña ir los votos de Esquerra Republicana en cada una de las decisiones de Esquerra Republicana de llamada para decidir Esquerra Republicana no ningún otro partido

Voz 0582 10:14 a nosotros tenemos muy claras nuestras

Voz 0526 10:17 puestas propuestas de mejora de las condiciones de vida no sólo Ciudadanos de Cataluña en el conjunto del Estado en todas las medidas sociales como se ha visto no los últimos reales decreto que se han llevado en el Congreso los diputados que puedan suponer alguna mejora pues Esquerra Republicana va a estar allí no sólo ha con un voto afirmativo sino sobre todo para mejorarlos pero también a nosotros creemos que hay la oportunidad de abrir un nuevo escenario un escenario que pasemos de una dinámica de represión una dinámica de enfrentamiento de considerar que la única solución al conflicto que ha eso la independencia de Cataluña es una solución penal a encontrar la solución política y esto requiere diálogo requiere pues también mirada larga y esto es lo que ofrece Esquerra Republicana

Voz 1727 11:01 esta semana hace unos días Junquera en una carta la militancia pedía no caer en el error de poner líneas rojas ante el nuevo escenario que pueda resultar de de la cita con las urnas pero también hablaba de no dar un cheque en blanco esto qué quiere decir

Voz 0526 11:16 quiere decir que en primer lugar debemos mirar los resultados del veintiocho de abril si el veintiocho de abril Esquerra Republicana pues recibe un apoyo importante y pues ha incrementado de forma significativa el número de diputados algunas encuestas indican qué puede ir en esta línea pues tendremos mucho más fuerza para decir que nosotros representamos una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña y que por lo tanto nuestras propuestas deben ser tenidas en cuenta a si pasa lo contrario que de momento las encuestas indican que no va a ser así pues evidentemente del teníamos mucha menos fuerza será en función de los resultados de la fuerza que la ciudadanía a Esquerra Republicana en Cataluña que tendremos mejores instrumentos o no para puedan defender nuestras propuestas otros tenemos claro que la próxima legislatura tienen que ser la legislatura de la solución política y democrática en Cataluña con esto vamos a ser exigentes creo que el Partido Socialista que es quien parece que va a ganar las elecciones y tendrá estará en condiciones de formar gobierno ah somos sabemos que Partido Socialista sabe es conocedor de que cuáles son nuestras posiciones de que el diálogo político va a ser una exigencia pero evidentemente también somos muy conscientes de que ni cheques en blanco ni líneas rojas que se acaben vertiendo en una sombra roja para extremas

Voz 0582 12:39 derecha Sánchez ha recuperado a propósito de

Voz 1727 12:42 de Cataluña sobre todo de del referéndum de independencia el no es no no hace tanto tiempo que el señor Sánchez puso en riesgo su propia carrera política por mantenerse en el no es no a hacer presidente a Mariano Rajoy usted se cree esta posición ahora mismo de Pedro Sánchez que dice que en ningún caso nunca jamás negociará un referéndum de independencia para Cataluña en todo caso

Voz 0526 13:04 yo lo que creo es mis convicciones y en las propuestas y la fuerza que nos da a los ciudadanos de Cataluña a Esquerra Republicana nosotros entendemos que si queremos un diálogo sincero honesto un diálogo que dé frutos de largo recorrido y no sólo pues una portada inmediata

Voz 1727 13:21 al día siguiente a los

Voz 0526 13:24 cuerdos debemos a entender que todo el mundo todas las opciones políticas deben estar encima de la mesa por lo tanto el Partido Socialista tienen que tener derecho a presentar su propuesta política para Cataluña el independentismo también a partir de aquí empezar a hablar y creo que esto es el requerimiento básico para un diálogo no negar al otro nosotros no vamos a negar a Partido Socialista a lo que plantean ni lo que son ni su proyecto político lo exigimos también a la inversa que no se nos niegue que no siendo su obligue a renunciar a nuestro proyecto político para sentarnos a hablar no para hacer acuerdos sino tan siquiera para sentarnos a hablar

Voz 1727 14:05 las condiciones de Esquerra para investir hipotéticamente a Sánchez si se dan las circunstancias presidente del Gobierno incluyen sigo si negociar un referéndum de independencia

Voz 0526 14:15 incluyen encontrar una salida política y democrática al conflicto que tenemos y esto requerirá de tiempo requerirá de diálogo requerirá de flexibilidad por todas las partes requerida también de un poco de creatividad política jurídica porque es evidente que problema de tantos años no se va a solucionar en unas horas de negociación para una votación en el Congreso de los Diputados pero debemos poner las bases para encontrar este camino de negociación y este camino de acuerdo que finalmente a Ciudadanos de Cataluña los que decidan su futuro creo que hay una parte muy importante del partido socialista que es consciente de que el actual ordenamiento constitucional y estatutario que se está aplicando en Cataluña no es que lo opciones de Cataluña votaron Dunia votaron un Estatut que fue modificado por el Tribunal Constitucional hubo una pasividad en su momento el Gobierno Zapatero después un rechazo del Gobierno Rajoy a intentar encontrar una solución esto nos ha puesto a los independentistas una autopista a disposición para hacer crecer el nombre el número de catalanes que dan apoyo nuestras tesis en nuestra puestas a pero entendemos que al fin y al cabo a final de esta autopista debemos encontrarnos con una solución democrática y tenemos que encontrar los caminos iba a lo largo de la historia de España hay momentos en los que son situaciones mucho más complejas Se han encontrado soluciones políticas que después evidentemente ha comportado una modificación del ordenamiento jurídico esté entendemos que es el orden natural de las negociaciones en política primero hay acuerdos políticos después pues se toman las decisiones para poder desarrollar e implementar estos aquí

Voz 1727 16:00 si no son necesarios los votos para investir a Sánchez en la mayoría de las encuestas la mayoría no pero algunas muy importantes dicen que el voto de Esquerra Republicana en que ustedes crezcan mucho puede no ser necesario les obligaría a cambiar de estrategia

Voz 0526 16:14 en todo caso lo que no va a cambiar es la realidad de Cataluña

Voz 1727 16:17 no

Voz 0526 16:18 en Cataluña hay una parte muy importante de la ciudadanía veremos el número real

Voz 1727 16:24 por eso por supuesto no de él

Voz 0526 16:28 el problema si no va a desaparecer por una aritmética diferente en el Congreso de los Diputados

Voz 1727 16:35 me pregunto por su estrategia yo creo que sería

Voz 0526 16:37 por por parte de Pedro Sánchez escudarse en una aritmética favorable en el Congreso de los Diputados para no abordar el conflicto político que hay entre Cataluña y el Estado y creo que sería un error por lo tanto nosotros vamos a aprovechar cualquier oportunidad que tengamos de influencia cualquier voz que tengamos en el Congreso de los Diputados ir al Senado para trabajar para este objetivo

Voz 1727 17:00 cómo están ahora mismo las relaciones entre la Generalitat y Moncloa la suya y Moncloa tiene Matilde contactó con alguien del del Gobierno de Sánchez

Voz 0526 17:09 en el plano político pues no ha habido contactos evidentemente ha pues en un ámbito ordinario de relaciones la administraciones en al ámbito técnico pues funciona como debe funcionar en el ámbito político es evidente que con la convocatoria de elecciones generales pues estamos a la espera de cuál sea el resultado y a partir de aquí pues como pueden mejorar estas relaciones que creo que deben mejorar

Voz 1727 17:33 Pere Aragones que piensa del análisis que hacen muchos españoles de que Vox es un daño colateral del pluses

Voz 0526 17:40 pues creo que se equivocan porque no es Esquerra Republicana quiere ha mantenido en el Valle de los Caídos a Franco no es Esquerra Republicana quién mantiene el nombre de General Yagüe en uno de los edificios del Ministerio de Defensa en Madrid el General Yagüe que fe que fue en general fascista que bombardeó Barcelona es decir hay un franquismo que aún presente en muchos ámbitos también simbólicos de la sociedad española que ha persistido absolutamente minoritario por suerte totalmente minoritario pero que persiste por lo tanto no es ese que ha mantenido el franquismo presente en algunas calles y en algunos monumentos del Estado

Voz 1727 18:18 pero del crecimiento actual hablo no de que estuviera ahí que estuviera incluso dentro del Partido Popular porque eran parte del Partido Popular que se halle desgajado que esté creciendo como está creciendo este partido en expectativa de momento y en Andalucía ya pasando por las urnas usted no lo vincula en absoluto con lo que ha pasado en Cataluña

Voz 0526 18:35 vemos que en todo nuestro entorno geopolítico pues hay un incremento de opciones de extrema derecha ayer mismo en Finlandia el partido de extrema derecha casi consigue ser el primer partido por un solo diputado lo vemos en Italia lo vemos en Hungría lo vemos en Brasil por lo tanto hay un auge de la extrema derecha a nivel internacional y de hecho lo que sería una errores entender que todos los que nos oponemos o estamos a las antípodas de esta extrema derecha somos los culpables sería como decir que el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil responsable la centro de Bolsonaro sería como decir que los demócratas de Hungría son los responsables de El ascenso de Orban en Hungría o que la izquierda finlandesa es responsable de los resultados son los verdaderos finlandeses nosotros aunque les moleste la extrema derecha vamos a seguir defendiendo nuestros argumentos nuestro proyecto político democrático

Voz 1727 19:32 terminamos Pere Aragonés cuánto le preocupa a los episodios de intolerancia que estamos viendo en la Universidad de Barcelona ayer mismo en Rentería

Voz 0526 19:40 yo creo que todos las fuerzas políticas deben tener el derecho de exponer su programa político donde crean oportuno más allá de que esto algunos pues intentan buscar una determinada foto me parece a mí pero es igual al final los graves deben lo graves son evidentemente cuando se impide a alguien en pues poder expresarse por lo tanto deben tener el derecho a poder hacer los actos que consideren oportunos de la misma forma que también quién quiera protestar siempre que se haga dentro de bueno de forma razonable pues pueda hacerlo de hecho hay episodios de estos crímenes no se comentan tanto en los medios de comunicación este mismo fin de semana el alcalde de Esquerra Republicana de Llaneras pues se despertó con su negocio particular señalado ha con ha pues bueno pues todo de toda de propaganda independentista que se había retirado la pone a los pies de su tú a la puerta de su negocio particular también en domicilios de alcaldes independentistas esto pasa por lo tanto debemos erradicar todas estas formas de coacción todas esas formas de limitación de los derechos y libertades

Voz 1727 20:50 Pere Aragonés como siempre gracias buenos días

Voz 0526 20:52 muchas gracias buenos días

Voz 7 23:49 es de de detectar algo está cambiando ahí en ese mundo

Voz 15 23:54 claro Si algo está cambiando clarisimamente está a mí me ha hecho mucha gracia porque cuando ha hablado de de les preguntado pronto

Voz 21 24:02 el tema de los contactos dice bueno desde que estamos en Cannes

Voz 1727 24:05 España no hay con tantos claro es que estamos en campaña desde hace cuatro

Voz 21 24:08 quizás no esta manera que tienen los políticos siempre de escabullirse de las preguntas insidiosas no no si está viendo un giro poco a poco por parte de sobre todo Esquerra Republicana pues de intentar explicar a su electorado que bueno pues que quizá las circunstancias harán que haya

Voz 0582 24:28 un voto a la investidura

Voz 21 24:31 Pedro Sánchez sin necesidad de poner condiciones sobre la mesa ni mucho menos la de un referéndum de autodeterminación yo creo que iban a ir por ahí las cosas si es que se produce esa aritmética en el mundo de Cataluña efectivamente hay más diferencias de criterio al respecto yo creo que los presos de Catalunya así que están a favor de esta tesis pero desde Waterloo se está marcando un paso diferente

Voz 1727 24:56 marcando distancias Pere Aragonés clarísimas eh con con Cataluña sin cortarse eso se lo pregunto a ellos lo preguntamos bueno comparten gobierno han compartido estrategia compartieron aventura separatista más distancia es de esta manera de yo no tengo ni idea qué hacen estos de al lado es difícil ahora pero se ve que es la estrategia clarísima no

Voz 21 25:15 además en la campaña están viendo absolutamente que existe Cataluña ansia procura no meterse con ellos incluso aunque Puigdemont les ha quitado por ejemplo a Toni Comín que era conseller de republicana procura no meterse con ellos es aquello de lo que no existe hay intentará hacer como que como que la única opción digamos independentista sería sería la Esquerra también están transmitiendo de alguna manera que intentar evitar el voto útil hacia el PSC en Cataluña porque claro para frenar a las derechas pues no sería necesario porque nosotros ya lo haríamos también no

Voz 1727 25:50 competir en el ámbito de la izquierda también claro que tendría que cambiar de estrategia por más que no lo reconozcan ahora en el supuesto de que dejen de ser necesarios para investir un presidente en España es que eso sería noticia sería gran noticia gran noticia digo de grande no te grande incluso que no hubiera pasado lo que ha pasado eh porque siempre los gobiernos en minoría en dependía dos de los nacionalismos periféricos y sin embargo es una circunstancia histórica Sí Se da pero en esta coyuntura Antón muy importante

Voz 0199 26:19 bueno evidentemente no yo creo que lo más lo más relevantes que está sucediendo en este este carrusel electoral que vamos a vivir este años que por primera vez en mucho tiempo las dos estrategias que conviven dentro o que Malcolm vida mejor dicho dentro del nacionalismo catalán se someten a test diferenciado en las urnas no yo creo que Esquerra Republicana quiere ganar con amplitud es primero para dejar fuera de la partida Hay con mucha menos capacidad de influencia Puigdemont todo lo que representa puse según lo que para mí sería la gran noticia si hay la aritmética de la que estamos hablando es poder votar algo diferente a lo que vota al de Cate es decir que el voto del nacionalismo catalán vuelve a dividirse como como siempre ha sido históricamente no Convergència iba a sus cosas y Esquerra Republicana iba a las suyas no entonces yo creo que esa va a ser una de las grandes incógnitas en en la noche electoral yo creo que Esquerra Republicana está haciendo todo lo posible para recuperar esa autonomía que perder el miedo a votar fotónica autónomamente

Voz 1727 27:22 en te pase lo que un más terror

Voz 0199 27:24 ha producido hasta ahora en el nacionalismo catalán que es que te te acusa de traidor

Voz 0582 27:28 sí quizás la proporción que prevén los sondeos permitan que es que realmente desarrolle una una estrategia propia porque no es lo mismo tener un resultado mejor pero pero relativamente equiparable entre uno y otro que tener la ventaja que en este momento perder los sondeos pero claro al final todo dependerá de la asimetrías porque no es lo mismo Si Si el PSOE en caso de que el PSOE pueda formar gobierno lo hace sin REC lo hace con REC o necesitar incluso también a Jones Per Cataluña no hay que tener en cuenta que es verdad como dice Antón que se trata de Esquerra quiere volar sola tener estrategia propia en no depender de de Puigdemont pero Esquerra convergente siempre se han hecho un marcaje casi siempre ha ganado una posición más dura y Esquerra una posición más blanda probablemente Puigdemont entré en ese juego tuyo

Voz 1727 28:13 pues alergia resfriado que te has roto la camisa en algún sarao

Voz 1727 28:29 las estará mirando esta mañana Partido Popular y Ciudadanos lo que ha pasado en Finlandia sus asesores sus expertos no estará mirando porque ya lo dijimos cuando la CSU bávara cuando pagó el peaje de normalizar el discurso de Alternativa por Alemania El discurso ultra lo pagó en las urnas pero es que lo de Finlandia salvando todas las distancias con España pero es casi de libro partido de conservador clásico partido de centro liberal partido de extrema derecha gobierna no en la siguiente cita con las urnas se los come la extrema derecha como lo ven en Bruselas Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 29:08 hola buenos días pues con cierta preocupación aunque por el momento no hay reacciones y esperamos ver qué dirán los grupos políticos a su llegada a Estrasburgo donde hoy celebran su última sesión plenaria no pero lo cierto es que el Partido Popular este invierno daba por hecho que había conseguido debilitar a sube extrema derecha yo esto porque hubo una escisión en Finlandia y el partido de los auténticos finlandeses aparte no estaba de acuerdo con seguir en el Gobierno se marchó IS está más radicalizada más a la ultraderecha la que ha conseguido comerla el terreno al Partido Popular pasando hay que saberlo porque en Finlandia no es un partido nuevo de la tercera a la segunda posición un problema a la hora de tener que formar gobierno y esto a pesar de que como sabéis en Finlandia hay tradición de mezclar partido sí tendencias cuando es necesario hacer un pacto hay que decir que el Gobierno que abrió la puerta a la nueva derecha radical finlandesa fue el Partido Liberal que pactó con los populares con este grupo que ahora se ha radicalizado

Voz 1727 30:07 que se los ha comido en las urnas ha ganado las elecciones el Partido Socialdemócrata pero por muy poco seis mil votos dos décimas de distancia con los auténticos finlandeses va a tener que sudar tinta para gobernar el partido socialdemócrata Griselda

Voz 0738 30:22 si va a ser muy muy complicado ver cómo van a ser los pactos no me atrevería yo decía que ya a poder hacer ningún tipo de pronóstico lo que sí es importante saber que este es el primer examen de un partido que desde la crisis económica ha llegado desde la derecha radical europea ya anti partidos tradicionales a un gobierno europeo porque los finlandeses fueron los primeros Yeste es pues ese examen que evidentemente tiene como conclusión algo que no no se corresponde con lo que esperaban los partidos tradicionales a nivel europeo

Voz 1727 30:52 gracias Griselda un abrazo hasta ahora se va repitiendo Antón el esquema no no no siempre pero pero esto que ha pasado en Finlandia es exactamente lo de Baviera por ejemplo

Voz 0199 31:02 sí sí es la prueba de que no sólo le comen el espacio cuando están en la oposición al los sino que les como en el espacio en el Gobierno ya es otra muestra más de que la derecha extrema no sucede lo que sucede con otros extremismos que esto que decía o no cuando lleguen al Gobierno Se van a moderar después van a ser más institucionales no lo estamos viendo que no llegaba al Gobierno no se modera Bolsonaro en Brasil tampoco se modera Salvini en Italia no digamos aquí lo que ha ganado es la versión más dura de la derecha extrema porque una vez que está en el Gobierno el discurso es necesitamos todavía claros de ir más apoyo para hacer todavía más de derechas y más extremos y es evidente que es un discurso que funciona porque han ganado los socialdemócratas pero como tú muy bien dices por seis mil

Voz 1727 31:48 por seis mil votos si pasa sí que va a negociar con los pastores pero

Voz 0199 31:51 han ganado frente a una derecha extrema aún más extrema

Voz 0582 31:54 el otro a un Gobierno que había aplicado

Voz 1727 31:57 críticas de austeridad que había tocado rozado el poderosísimo estado de bienestar finlandés

Voz 0582 32:02 iniciando incluso que iban a a reformar el sistema público de salud

Voz 1727 32:07 sé que eso es lo que ha inclinado definitivamente la balanza Teo hacia

Voz 0582 32:11 los socialdemócratas si si si quería mencionar pues de acuerdo con Antón quería mencionar que de hecho estando en el Gobierno hubo una decisión dentro de esa ultraderecha nacionalista o una decisión porque algunos consideraban que había que moderar en esa expectativa que habían al al principio el formar este Gobierno había que moderar las posiciones y los que han ganado son efectivamente los más ultra montan los no hizo mención a los datos el primero desde mil novecientos cuarenta y cinco desde la Segunda Guerra Mundial es la primera vez que los grandes partidos socialdemócratas conservadores y liberales ya no suman el cincuenta por ciento como en otros países ha terminado por ocurrir ese hundimiento de las grandes formaciones tradicionales ya veremos Pepa porque en Finlandia a diferencia de Dinamarca con que lo hemos visto en Borge o en Suecia en Finlandia no hay tradición de gobiernos en minoría hay ocho partidos necesitan una suma exigente no va a ser fácil que haya gobierno fíjate que a propósito de lo que ha pasado

Voz 1727 33:07 Finlandia pensaba esta madrugada que el debate en el resto de las sociedades europeas circula más por dos autopistas paralelas una la de los liberales y la derecha clásica que les comprendía curso directamente o quiénes hacen a anatema de de los motivos por los que la extrema derecha de repente está empezando a crecer sin plantearse qué le pasa a la gente que empieza a votar a la extrema derecha de esta manera si se plantea no está mucho en el discurso público no está más el anatema o pierdes el discurso sin más

Voz 0199 33:38 sí o a agachar la cabeza no hacer como si no existieran no lo que no se ve no hace daño igual yo creo que el camino lo enseñaron los Verdes lo están enseñando los verdes en Alemania los Verdes en Baviera enseñaron cuál es el camino que es frente al discurso la derecha extrema pues hay que armar un discurso alternativo potente sin complejos defendiendo a Europa defendiendo el Estado del bienestar defendiendo las políticas distributiva distributiva Si demostrando lo inadecuadas lo ineficaces lo inmorales

Voz 22 34:06 lo antidemocráticas que son esas propuestas escrito está todo inventado pero es verdad como decía Pepa que que cuando aparece una enfermedad y no puedes quedarte esperando que desaparezca que a veces desaparece olas tienes que investigar las causas tienes que saber cuáles son las causas para poder acometerla claro

Voz 0199 34:23 o confiar en que el llegar al poder los vamos a porque lo que estamos comprobando es que no

Voz 1727 34:29 poder a los para todo lo controla

Voz 0199 34:31 yo es decir no cuando una cosa es trampa candidato de otra cosa es presidente bueno casi echamos de menos al tran candidato una cosa es el Salvini candidato de otra cosa Salvini ministro o no es Salvini ministro es bastante más radical incluso que Salvini que al Salvini candidato porque una vez que llegan al poder ir para para para ocultar precisamente es su incapacidad de gobernar es incapaz de cumplir el programa lo que hacen es exigir todavía ir con más contundencia contra el sistema escolar

Voz 21 35:00 no oí también pues que efectivamente ante unas causas ante unos problemas que que son los que provocan que se ese desplazamiento hacia opciones de ultraderecha pues que ponen ellos pues una soluciones fáciles mágicas soluciones populistas que después cuando llegan al Gobierno cuando llegan al poder pues efectivamente no son tan fáciles ni tan mágicas no y eso es que acaba provocando pues en algunos casos bajadas de popularidad como le pasó le ha pasado a Bolsonaro que lleva cien días y también está por los suelos su popularidad o el caso de Finlandia el de todas maneras creo que aquí no se extrae ninguna lección porque tanto el PP como ciudadanos yo creo que Ciudadanos Amat ha matizado un poco durante la campaña

Voz 1727 35:44 pues esa proximidad hacia hacia Vox

Voz 15 35:48 de ahí que es la campaña te refieres al cuatro días me pasa lo que pasa es que no en permanente campaña lo digo porque la encuesta que

Voz 21 36:03 sí que publicamos ayer y refleja refleja que hay un veinte por ciento del voto que recibe Vox viene del PP de un quince por ciento viene de Ciudadanos entonces ese esa constatación no esas encuestas que también tienen ellos las que provocan esta asimilación del discurso y este acercamiento

Voz 1727 36:21 son las nueve y treinta y seis minutos de la mañana ocho y treinta y seis en Canarias

Voz 1727 39:17 se convierte con ese triunfo no triunfo porque no ha ganado las elecciones pero sí crecimiento espectacular de la extrema derecha se convierte en una nueva preocupación para Bruselas que tiene elecciones al Europarlamento en en poco más de un mes y que se teme que puedan formar un grupo parlamentario pote en el Parlamento Europeo donde se toman decisiones que tienen tanto que ver con nuestra vida cotidiana por ejemplo mañana se va a aprobar en la Eurocámara la directiva que obligará a los coches que se fabriquen a partir del año dos mil veintidós a incluir Obama naturalmente un limitador de velocidad sistema va a detectar a qué velocidad vamos cuál es la velocidad permitida en esa carretera en esa vía por la que vamos una vez tenga los dos tratos la vía el límite si Nos estamos pasando al pisar el acelerador el coche reduce el sólo hasta el máximo marcado ya hay muchos automóviles que tienen este limitador que alegremente

Voz 7 40:12 Acciona o no activa o no el conductor volvemos

Voz 1727 40:15 los a la capital comunitaria con Griselda Pastor esta es una de las medidas Griselda que van en el paquete que tienen que ver con la seguridad vial en el paquete de esa directiva verdad

Voz 0738 40:26 sí sí una medida muy importante no va sola además de la limitación de velocidad automática hay otras muchas cosas como puede ser incluir la caja negra o para camiones y autobuses ese identifica ante de personas que ha de impedir que puedan por el ángulo negro de del retrovisor sin darse cuenta acabar pues agrediendo o hiriendo a un a un a un peatón no aún ciclista no son medidas antes que sí han pensado para reducir directamente hasta en un veinte por ciento dice esta directiva las la la seguridad o los accidentes mortales en en carreteras no una medida muy necesaria para la Comisión y los eurodiputados que han trabajado en ella porque se constató que durante la crisis habían aumentado los accidentes mortales en las carreteras europeas y lo que se quiere es poder controlar los no una medida que van a votar este próximo martes que llega con dos hechas para lo que afecta a la limitación de velocidad automática a partir del dos mil veintidós para los coches de nueva construcción a partir del dos mil veinticuatro para los que están ya en circulación

Voz 1727 41:29 gracias Griselda esto es lo que se aprobará en la Eurocámara pero desde el sector ya avisan aunque el conductor vaya a poder apagar el sistema a usarlo no será obligatorio la instalación de los en los modelos si será obligatoria y eso dice Noemí Navas de Anfac se va a notar en el bolsillo de los consumidores

Voz 28 41:50 lo que sí es verdad es que en el cómputo general el

Voz 1727 41:53 tras subir no no inmediata

Voz 28 41:55 sí pero a medio plazo en cinco años veremos que los precio medio de los coches crece sólo por el tema de las tecnologías

Voz 1727 42:03 seguridad sino también por todo lo he visto

Voz 28 42:05 positivos para reducir el impacto medioambiental

Voz 1727 42:08 encarecerá los coches pero de entrada la medida le gusta mucho a asociaciones como Stop Accidentes

Voz 0757 42:14 yo es algo que consideramos muy muy positivo hasta ahora lo que estábamos viendo era en ponerte elementos que te favorecía más a la vista Acciona que otra cosa no empuja te que no todo el mundo lo lo programa o lo busca el destino antes de salir sino durante o el que ya contestar al teléfono móvil enviaron guasa esto otro no tienen la Carles este usarla a las nuevas tecnologías en pro de la vida no me de la seguridad vial

Voz 1727 42:42 se llama Ana no Bella y es de Estopa accidentes vamos a ver que qué les parece la medida a las asociaciones de conductores Antonio Lucas muy buenos días o lo bueno es director de seguridad vial del RACE lo primero soluciona este limitador el exceso de velocidad de los conductores

Voz 29 43:01 no solucionaría una parte del problema de la seguridad vial que tiene otros componentes no yo creo que hablar de sistemas ya lo decía antes la portavoz de Anfac hablar de sistemas que van a encarecer el vehículo va a hacer que muchos casos de conductor que sostiene accesibles ahora mismo ya en modelos de gama alta no pueda acceder a ellos teniendo en cuenta además que España tiene un parque automovilístico muy antiguo por lo tanto yo pienso que acompañando esta medida debería de ir en la adaptación de los vehículos a la modernización del parque que ya muchos insisto muchos de los modelos que se venden actualmente los tiene por ejemplo se puede jugar con el tipo impositiva que tener un sistema que se demuestra que la vida no se produjo

Voz 1727 43:38 tienen experiencia de de cómo está funcionando en aquellos coches que ya tienen el limitador el conductor no activa o por principio lo tiene anulado

Voz 29 43:47 bueno conductor lo que tienes Frater de formación en muchos casos estos sistemas osea muchas veces incorporan los vehículos incorporan sistemas y cuando se activan el conductor primero no reconoce que está pasando en el mundo que empiecen a iluminar diferentes dispositivos dentro del vehículo y muchas veces reacciona de forma incorrecta no al principio cuando se incorporaba al ABS muchos usuarios iban a conceder es decir oye frenar el pedal vibra no es decir no es que eso es el ABS por lo tanto tendría que también explicase el conductor que cisternas son los que incorporar vehículo cómo funcionan sobre todo también empezar a pensar en incluir todas estas formaciones autoescuelas no que esos conductores ya del futuro vayan practicando iban viendo cómo sus sistemas funcionan para mejorar la seguridad vial

Voz 1727 44:28 del futuro inmediato porque entraría en vigor en el dos mil veintidós Miguel de Plasencia un oyente de la SER Nos formula una pregunta que es muy generales que nos hacemos con mucha frecuencia todos y que voy a trasladar a Antonio Lucas vamos a escucharlo

Voz 30 44:42 porque llevamos tantos años yo diría que toda mi vida con vehículos que se fabrican con tantos caballos de motor y que a la vez alcanzan velocidades tan altas si después no los podemos utilizar la segunda este dispositivo inteligente va a tener también sentido común un sentido que sin duda es bastante necesario en la conducción en nuestras carreteras más gracias

Voz 1727 45:05 gracias a ti Miguel vamos a dejar aparte el sentido Antonio Lucas

Voz 29 45:10 es importante es que los coches introducen física y los humanos lógica

Voz 1727 45:14 ya muchas veces eso existe más cuando actúan

Voz 29 45:17 digamos que lo que hacen los utilizar parámetros para establecer cuál es la situación correcta pero lo humano es el que aplica la decisión correcta tanto de un no es muy importante el que el usuario también sepa también respecto a la primera pues es una cuestión de fuerte demanda no yo creo que si los fabricantes ponen a disposición al mercado vehículos con esos caballos y la gente los compra pues será porque realmente es un elemento más de venta yo estoy convencido que muchos usuarios les gusta disfruta de su vehículo en circunstancias es como bien sabéis nosotros tenemos un circuito y ahí la gente va a disfrutar no quiere decir que el hecho de tener muchos caballos en el coche también supongo

Voz 0526 45:52 que los coches doscientos podrás no también sí

Voz 29 45:55 hay mejora en la capacidad del vehículo a la hora pues de adelantar o a la hora

Voz 31 45:59 de de que el coche vaya más desahogados a los caballos no

Voz 29 46:02 tienen porque es sinónimo de velocidad y le pongo un ejemplo imagínese que los coches se limitan a ciento veinte el problema en las ciudades donde se produce la mitad de los accidentes de tráfico en España existiría porque la ciudad la velocidad máxima cincuenta por lo tanto que quiere correr lo va a hacer con ciento veinte con ciento sesenta por

Voz 1727 46:18 otra oyente Amparo abundaban en esta idea vamos a escuchar porque es que por ejemplo

Voz 32 46:22 es una carretera que sólo se puede ir a noventa llevas un camión delante que te está hinchando con el tubo de escape qué pasa que no lo puedes adelantar a lo mejor poner el coche haciendo ciento diez no sé no lo veo muy claro debe de haber otro sistema yo pondría el límite de velocidad para dentro de la ciudad porque hay algunos que van como locos pero para la carretera tengo mis dudas está oyentes no

Voz 1727 46:45 lo veía aclaró Antonio sin embargo la directiva esa aprueba mañana me imagino que porque está contrastado que puede ayudar a mejorar la seguridad

Voz 29 46:53 sí pero me gustaría introducir un elemento que que ha comentado a la último oyente y es el tema de la carretera de haber muchos ceros sistemas que ahora mismo están se están hablando en esta directiva E integra interrelacionan con la carretera Se trata de radares recámara Se trata de GPS que interactúan con la carretera yo creo que es importante también tener en cuenta que el mantenimiento de las infraestructuras la conservación el invertir en carreteras para que las señales estén correctamente visibles que las camadas lo puedan le la señalización horizontal y vertical necesitan que estén en perfecto estado para que estos internos Antoine de forma correcta imagínese por ejemplo una señal que tiene una pintada que está pintada de negro sistema no lo va a reconocer el euro reconoce podemos tener una situación de Vigo por lo tanto el vehículo que habla con la carretera también informar Usuario también tiene que tener una correcta conservación

Voz 1727 47:39 así que la seguridad es la suma de muchas cosas no en definitiva

Voz 29 47:43 así es

Voz 1727 47:45 un abrazo gracias como siempre Antonio Lucas director de seguridad vial del RACE

Voz 29 47:49 nosotros Un prócer

Voz 37 50:23 cuenta con la SER pasé

Voz 1727 50:26 que pase

