Hoy por Hoy (15/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1762 00:06 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo hasta ahora comienzan a arrancar algunos de los actos de campaña de los principales candidatos este mediodía en distintos municipios de Madrid están Pedro Sánchez y Albert Rivera en Canarias Pablo Casado y en Baleares Pablo Iglesias un día que de momento viene marcado por los ecos del fin de semana sobretodo por ese intento de boicotear un acto de Ciudadanos en el País Vasco una cosa de independentistas que sin embargo desde Podemos Pablo Echenique consideró que fue responsabilidad de Ciudadanos por ir a Rentería provocar esta mañana la antena de la SER una de las personas a las que se insultó allí Maite Pagazaurtundua que está en la lista de Ciudadanos para las europeas ha respondido a esa acusación

Voz 2 00:40 claro que en el como las mujeres de minifalda eso eso piensa Echenique salidas que mirar sus sesgos sus sesgos en lo que significa la libertad de los demás y lo que significa la vida de los demás

Voz 1762 00:56 Ciudadanos ha presentado además una denuncia ante la Fiscalía para que investiguen los gritos e insultos contra Cayetana Álvarez de Toledo la pasada semana la Universidad Autónoma de Barcelona y el Partido Popular va un paso más allá para muestra palabras hace unos minutos de tiré de Teresa Jiménez Becerril que es candidata del PP por Sevilla

Voz 3 01:12 hay que ilegalizar a todos los partidos que incitan a la violencia sean el paisano acusó en Cataluña lo mismo tienen las seis lejano dado alas porque como son necesarios para la gobernabilidad del país se les ha dado alas

Voz 1762 01:27 mientras tanto cuarto día de campaña de momento con la mayoría de candidatos no todos evitando las preguntas de los periodistas que viajan con ellos algunos siguen también sin presentará el programa y sin dar detalles con cifras tampoco para explicar cómo pretenden pagar las promesas que hacen dibujo esta mañana José María Patiño buenos días

Voz 1108 01:41 buenos días tres de los cinco formaciones que se presentan en todo el territorio PSOE Ciudadanos y Vox en efecto siguen sin un programa electoral detallado ninguna aporta memoria económica para justificar ni la rebaja de impuestos ni su su vida sólo Vox en su programa económico desarrolla su propuesta presupuestaria y fiscal aunque lo hace partiendo de un marco teórico poca asequible para el ciudadano medio por cierto Antonio que el PSOE circula un borrador ahora mismo el programa al que ha tenido acceso la Cadena SER de casi trescientas páginas que prometen colgaron hoy en su web en el que se concreta algún aspecto que no figura en sus cien propuestas por ejemplo respecto a Catalunya Se remite a las declaraciones de Granada en dos mil trece o la de Barcelona en dos mil diecisiete en las que se propone avanzar en el autogobierno aunque sin salir del marco de la Constitución en ese programa en ese borrador de programa Se rechaza tanto la autodeterminación como un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del ciento cincuenta y cinco

Voz 1762 02:38 el camino de las doce tres esta mañana han conocido las conclusiones de la autopsia realizada al pequeño Julen confirma que murió al caer al pozo en Totalán Hinault por la acción de los piquetes al intentar rescatarlo Málaga Ignacio San Martín la autopsia de Julen concluye que el menor de dos años falleció apenas unos minutos después de caer en el pozo de Totalán a setenta metros de profundidad la causa fueron los golpes por la precipitación y los salientes del pozo Julen presentaba dos traumatismos en la cabeza uno en la base del cráneo por la caída y otro en el lateral por el golpe con un saliente del pozo durante el descenso apenas sobrevivió unos minutos tras precipitarse en el agujero de apenas veinte centímetros de diámetro el informe de veinticinco páginas y firmado por cuatro facultativos descarta categóricamente que la muerte del niño pudiera deberse al golpe con una Bagdadi Hierro utilizada por los rescatistas tal y como mantiene la defensa del único investigado por la muerte de Julen entre otras cosas dice

Voz 0882 03:29 pienses porque esta herramienta empezó a ser utilizada

Voz 1762 03:32 cuando el pequeño llevaba cuatro horas muerto en el Tribunal Supremo siguen las declaraciones de agentes de distintos cuerpos de seguridad en el juicio del proceso independentista turno primero esta mañana para el coronel de la Guardia Civil que firmó algunos de los informes más relevantes del caso cree que no hubo órdenes explícitas del Gobierno catalán para que los Mossos d'Esquadra permitiera la celebración del referéndum ilegal del uno de octubre pero añade que sí sí estaban informados de la pasividad de los agentes de la policía autonómica vamos al Supremo Alberto Pozas adelante

Voz 4 03:58 es algo que han dicho los acusados que han dicho los Mossos d'Esquadra que ahora ha repetido uno de los guardias civiles que firma los informes clave del caso ni Carles Puigdemont Joaquim Forn dieron órdenes al menos no órdenes explícitas a la policía autonómica catalana de permitir el referéndum de modo formal no el consejero Forn por lo menos se remite el día veintinueve las pactan las pautas de actuación que son las que se iban a llevar a cabo el uno de octubre por parte el señor Trapero

Voz 1762 04:21 por gesticulaba en el banquillo porque él defiende que no participó en la elaboración del operativo de los Mossos y otro cita judicial a estará en Valencia ha comenzado el segundo de los juicios por el desvío de fondos de la Generalitat Valenciana destinados a proyectos de cooperación internacional entre los procesados están Rafael Blasco fue conseller de Cooperación y fue ya condenado en dos mil catorce En el primero de los juicios el fiscal ha pedido que se aplace este juicio porque dice necesita más tiempo la Ciudad de la Justicia está Juanma Graner

Voz 1217 04:47 si esa petición de la fiscalía a la que se han sumado todas las defensas ha llevado al juez a aplazar el calendario de declaraciones de los acusados al próximo seis de mayo pero puede que eso también cambie si prosperara el principio de acuerdo alcanzado por algunas defensas la de Blasco incluida con el anterior fiscal anticorrupción un acuerdo basado en la devolución de parte de los cuatro millones y medio presuntamente malversado pero el nuevo fiscal el anterior ha sido nombrado recientemente magistrado del Tribunal Superior de Justicia no está de momento al menos por la labor así que todo abierto siga en las cuestiones previas y más titulares con Irene Dorta y Carlos Cala

Voz 0605 05:21 comienza la rebelión climática en cuarenta y cinco países incluida España hace protesta para señalar a las empresas más contaminantes en Madrid decenas de personas se han concentrado a la entrada de la sede de Repsol con una gran pancarta que decía no hay planeta trescientos cincuenta científicos ecologistas y escritores han firmado un manifiesto para que ésta reduzca a cero las emisiones de gasolina de efecto invernadero para dos mil dieciséis

Voz 0325 05:42 en Finlandia los socialdemócratas han ganado las elecciones pero la ultraderecha se ha quedado a sólo dos décimas de la victoria el ex líder sindical ha sacado seis mil votos más que el partido ultraderechista verdaderos finlandeses y logra una coalición de gobierno reine ha dicho que su prioridad será la educación el paro y la lucha contra el calentamiento global

Voz 0605 05:59 desarticulada una infraestructura española de comunicación de la organización terrorista colombiana Ejército de Liberación Nacional la infraestructura la utilizaron los terroristas para reivindicar el atentado perpetrado en enero contra la academia de Cadetes General Santander en Bogotá allí fallecieron veintidós personas y esta operación se ha saldado con un detenido en Madrid

Voz 0325 06:17 en los deportes el Real Madrid juega esta noche contra el Leganés y cierra la jornada de liga número XXXII Sergio Ramos Courtois Across y Vinicius son bajas el United llega hoy a Barcelona para el duelo de mañana en el Camp Nou y en baloncesto desde las ocho y media tercer y último partido de la final de la Eurocup Valencia Basket Alba Berlín

pues hemos llegado así a las doce y seis de momento Pablo muchísimas gracias Andreo seguimos

Voz 7 06:49 con Pablo González Batista a diferencia de lo que propone el mito de la Semana Santa el final de nuestro planeta no puede soñar con la resurrección estamos en la Semana Internacional de la rebelión contra la extinción enmarcada en la campaña dos mil veinte Su objetivo es denunciar lo han escuchado en el informativo la actividad de las empresas más contaminantes y la pasividad de los gobiernos sus medidas son acciones de protesta no violenta y la primera de ellas ha tenido lugar esta misma mañana Javier Gregory muy buenos días hola buenos días arrancado ya la

Voz 0882 07:23 peleón climática sí ha arrancado esta mañana muy temprano a las siete de la mañana en Madrid el primer acto de protesta le seguirán otros en cuarenta y cinco países y arrancaba con este con estos gritos hay planeta B es el lema de una reclamación que no es nueva pero que empieza con nuevos bríos es una nueva manera de protestar contra el cambio climático y al que se suma pues una nueva generación sobre todo de jóvenes científico

Voz 7 07:52 por lo pronto han acertado en el nombre la rebelión contra la extinción que suena apocalíptico algo que me imagino que querrán llamar la atención sobre precisamente ese posible apocalipsis sí porque

Voz 0882 08:03 según los informes de la ONU el planeta

Voz 7 08:05 la ciudad la mayor crisis

Voz 0882 08:08 es más alta incluso que más grave que la crisis económica la climática y ahora mismo estamos así tiendo a la peor desaparición de especies de toda la historia desde que está al ser humano en este planeta estas está hablando de la gesta extinción y es lo que ellos reclaman son jóvenes muchos de ellos científicos reclaman que se superen las siglas que se superen las viejas organizaciones por ejemplo a ellos hablan de Greenpeace como como una vieja organización

Voz 7 08:35 claro que salga a la gente a la calle la gente

Voz 0882 08:37 joven sobre todo a impedir que el planeta desaparece

Voz 7 08:40 claro y pretenden unir fuerzas bajo una denominación que es la de la rebelión climática que va a realizar propone acciones de protesta en cinco ciudades españolas en Madrid en Valencia en Barcelona en Granada y en Santander donde hoy debuta hoy con un acto de protesta precisamente ante la sede del Banco Santander pero no es el único lugar ni tampoco es la única iniciativa que tenemos

Voz 0882 08:58 la verdad así es hay acciones de protesta en cuarenta y cinco países Francia el Reino Unido quizás donde se espera una mayor concentración en Londres han anunciado que intentarán cortar durante tres días el centro de la ciudad el modelo es el español quince M pero también hay rebeliones en la mayoría de los estados de Estados Unidos en otros países como Finlandia Suecia Noruega incluso aquí en España pues hay activistas de otros países que han venido a echar una mano fichajes extracomunitarias un momento internacional no

Voz 7 09:29 aquí han logrado reunir apoyos reunir voces digamos con prestigio que el que les que les apoyan en estemos

Voz 0882 09:35 sí de hecho van tan en serio que sea mandado la semana pasada un manifiesto al Gobierno español a varios ministerios a los implicados el de Industria transición ecológica el de también agricultura firmado de momento por ciento cincuenta científicos ecologistas y escritores tan famosos como naturalista Joaquín Araujo la novelista Belén Gopegui o el científico del CSIC Eduardo Rodríguez Farré nosotros en Madrid todos hemos podido escuchar al portavoz de rebelión contra las la extinción que es el grupo en concreto ha iniciado esta semana de rebelión climática se llama Enrique Muñoz

Voz 1672 10:10 creemos que hemos dado un salto más allá en el que más allá de egos y logos de movimientos particulares e la sociedad civil está cansada ahí está viendo que nos enfrentamos a un reto muy difícil de de afrontar y que sería una catástrofe sino no nos paramos vamos a ver

Voz 7 10:26 vetar Javier algún este planteamiento en algunas de las medidas concretas que que están pidiendo

Voz 0882 10:31 pues piden lo mismo que los científicos pero de manera más drástica que se reduzcan al cero las emisiones de CO2 es decir las emisiones contaminantes por un lado de las industrias que queman carbón fue él o petróleo para producir electricidad y por otra también las emisiones de los coches de gasolina los científicos hablan de treinta por ciento en el cuarenta por ciento en el dos mil treinta ellos hablan ya del cien por cien en el dos mil veinticinco es decir que nos quedarían sólo seis años la declaración de rebelión no violenta en el que podemos leer por ejemplo que se declaran rebelión frente a nuestros gobiernos por su negligencia criminal al no abordar con urgencia la crisis climática a la que nos enfrentamos además son jóvenes dicen que van a seguir así hasta que los gobiernos hagan caso osea que el movimiento va para

Voz 9 11:15 es como si eh claro Javier te iba a pedir quizá un ejercicio de adivinación

Voz 7 11:19 es verdad que esto no es ni mucho menos el primer movimiento fíjate que ellos ya digamos casi rehén rechazan al sus predecesores organizaciones llevamos ya vetustas como como Greenpeace

Voz 9 11:28 pero tú crees que este movimiento va a tener algún algún poder podemos esperar algo que creo que hay una renovación empezaron los estudiantes con Greta y ahora tomando el reto

Voz 0882 11:38 debo los estudiantes universitarios profesores sobre todo en el ámbito de Ciencias que son lo que quizá están más concienciados porque ven en el campo bien a pie de campo como se están extinguiendo pues animales básicos como pueda ser el elefante como pueda ser el sigue Tigre como pueda ser el oso polar es decir estamos ante una nueva vuelta de tuerca estamos ante un relevo generacional yo creo que sí eso

Voz 10 12:00 movimiento a seguir porque se pueden sumar millones de jóvenes

Voz 0882 12:03 te digo una cosa ellos lo tienen mucho más claro que que los adultos ellos creen que el calendas Gavà no hay planeta B es su futuro in prometen una acción no violenta esto es muy importante pero larga y que no se van a cortar en cerrar el acceso o en la acera otros protestan las empresas más contaminantes

Voz 7 12:22 Javier por supuesto ninguna relación con el movimiento por la extinción humana voluntaria del que también hemos oído hablar últimamente nada que ver

Voz 0882 12:28 toma esto son la mayoría son científicos universitarios y saben perfectamente que el problema no es el ser humano sino algunos seres humanos los que contaminan que afortunadamente son los menos pero los que más se notan el efecto no aquí se trata de aplicar la ciencia de aplicar la ecología la de proteger el planeta pues no contaminando no esto es muy importante y creo que las generaciones futuras lo tienen claro y es que no se puede seguir así hay que luchar contra el cambio climático porque nos merecemos un futuro mejor para todos abierto decías que va a ser movimiento de largo recorrido ojalá lo sea

Voz 7 12:59 nosotros vamos a seguir informando aquí de todo lo que ocurra porque sé que tú vas a estar muy pendiente y aquí tendrá siempre una ventana para hacerlo gracias muchísimas gracias Javier

Voz 11 13:06 eh

Voz 7 17:53 Moratinos quedan unas preguntas y nos vamos juntos de ustedes se han presentado esta mañana en su puesto de trabajo habiendo dormido menos de lo recomendable por haber visto Juego de Tronos y han saludado a sus compañeros con un lunes Xisco min cuánta sangre disgustos creen que nos habríamos ahorrado Juego de Tronos y el ocupante del Trono de Hierro se eligiera por votación como propuso este fin de semana Pablo Casado ahora que el líder del Partido Popular ha propuesto la creación de un Ministerio de la Familia en quién creen que estará pensando para ocupar el puesto de El Padrino cuántas de las trescientas sesenta mil familias que están a la espera personas que están a la espera perdón de conseguir la nacionalidad española habrán abandonado la idea cuando lleguemos al ecuador de la campaña electoral en el nombre de la candidatura para las elecciones autonómicas en Madrid Unidas Podemos Izquierda Unida a Madrid en pie no echan ustedes de menos de Todos los Santos el Cristo de las gotas se rompiese ayer un brazo al caerse en la procesión por las calles de Burgos no le convierte en el mejor modelo de calvario y dolor que es la Semana Santa a ver cuántos de ustedes probaron ayer a reiniciar su teléfono por primera vez en meses después de comprobar que whatsapp no funcionaban y que otra locura hicieron después utilizarlo para llamar y por último de qué lado se sitúan ustedes en la agria polémica de Pablo Iglesias y el y en el de Villar Riba o en el de Villa

Voz 1 19:09 nosotros nos vamos

nosotros nos vamos Eaton denuncio que volvemos mañana la misma hora

