Hoy por Hoy (16/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días Francia y el mundo entero se fue dormida noche sin saber si la catedral de Notre Dame aguantaría la voracidad de las llamas y la única buena noticia está ahora es que si la estructura del templo ha aguantado y hace dos horas sobre las cuatro de la madrugada bomberos daban por controlado y parcialmente sofocado ese incendio en el que sin embargo quedan todavía algunos focos ha sido una noche larga muy larga con los bomberos extinguiendo llamas y con los expertos culturales sacando obras de arte de una catedral que es mucho más que una catedral es un símbolo europeo ese soniquete Enmanuel Macron presidente de la República anunciando al filo de la medianoche lo que todo el mundo quiere huir hoy que Notre Damme será reconstruida Macron ha contado además que se va a financiar con la colaboración interracial al a la espera de que la investigación aclare el origen de las llamas las primeras hipótesis siguen apuntando a algún accidente en las obras de rehabilitación que se están realizando en la cubierta en las inmediaciones de la catedral hasta donde el cordón policial permitía acerca darse cientos de personas han seguido con el corazón encogido la evolución de las llamas muchos parisinos pero también muchos turistas estamos en plena Semana Santa y hay un montón de gente muchos españoles por ejemplo que han aprovechado para viajar a la capital de Francia y que se han convertido en testigos de una noche trágica

Voz 4 01:50 hemos visto como caía primero la aguja ha sido increíble pero literalmente en el sentido de que nadie se podía creer lo que está viendo lo aguja derrumbado como una película de desastres ahora una imagen sublime y horrible al mismo tiempo la gente gritando jueves la gente está muy dice la verdad hay mucha gente que está llorando

Voz 1727 02:07 ha habido llanto pero también aplausos para los bomberos que han evitado lo peor y ha habido también cánticos a las orillas del Sena para sentirse menos solos

para sentirse un poco menos solos cuando todo un símbolo de la cultura europea ardía ante los ojos asombrados del mundo o hoy hay unanimidad en la prensa de todo el planeta la foto que abre los periódicos en todos los idiomas es la del momento en el que la aguja de Notre Dame de quinientas toneladas de peso se derrumba entre llamas hace bien el martes dieciséis de abril quinto día de campaña hay hoy al quinto día de campaña ciudadanos va a presentar su programa electoral nos ha dado mucha más prisa al PSOE que lo presentó ayer para superar la crisis constitucional en Cataluña los socialistas proponen más autogobierno y aunque rechazan un ciento cincuenta y cinco permanente anoche Pedro Sánchez en Antena tres fue muy explícito sobre que aplicará ese artículo constitucional si es necesario

Voz 7 03:21 sí tengo que aplicar la Constitución el artículo ciento cincuenta y cinco lo explicaré con el consenso no como hace dice el PP y Ciudadanos imponiéndose proporcional al desafío que se plantea por parte del secesionismo yo como presidente del Gobierno actuará con toda contundencia

Voz 1727 03:35 sí después de muchos días de batallas descarnadas por el voto PP Ciudadanos y Vox se han puesto de acuerdo en oponer su resistencia en pedir explicaciones sobre todo al PSOE por los los escraches que han sufrido en los últimos días

Voz 1789 03:51 por el Partido Socialista hasta con los demócratas a los que no están escrache Andre o el Partido Socialista está con los de la kale borroka débil

Voz 8 04:00 el Partido socialista no ha negado que la huelga utilizar pues rato ahí tenemos a unos posibles socios de una investidura que a mí me preocupa muchísimo que España está en manos de gente como las quería

Voz 1727 04:08 el yen Unidas Podemos que ayer presentaba un plan contra la precariedad laboral Pablo Iglesias criticaba que se siga utilizando a ETA para hacer campaña

Voz 9 04:17 algunos en esta campaña para querer ir hablando de la ETA me parece muy bien pero creo que por dignidad ya va siendo hora de que disfrutan con nosotros de cuáles son sus propuestas para cumplir la Constitución

Voz 1727 04:29 pues así están las cosas cuando quedan doce días para las elecciones la noticia de la madrugada los pilotos de Air Nostrum han desconvocado la huelga Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:39 buenos días aunque se mantiene en cuarenta y siete vuelos cancelados para hoy los paros previstos para mañana hay para la próxima semana si se han desconvocado tras ese acuerdo alcanzado entre el sindicato de pilotos de Air Nostrum

Voz 1727 04:49 hay dos asuntos que afectan a la economía de las familias la primera la tasa de ahorro cerró dos mil dieciocho en mínimos histórico

Voz 0027 04:56 según el Banco de España desde el cuatro con ochenta y cinco por ciento Esto quiere decir que las familias guardan cerca de cinco euros de cada cien que ingresa en una cifra mucho más baja que la que registran países de nuestro entorno IVAs paja incluso que el dinero que ahorraban los españoles durante la crisis los expertos achacan este descenso a la confianza de los españoles a la economía ya la compra de olvido

Voz 1727 05:14 se ahorra poco se endeudan mucho la familia española

Voz 0027 05:18 los hogares sólo han reforzado su deuda el año pasado en setecientos noventa y tres millones de euros en global que es la menor reducción desde dos mil diez

Voz 1727 05:26 hay algo más la autopsia definitiva de Julen confirma que el pequeño murió por la caída al pozo de Totalán

Voz 0027 05:31 Hinault por las labores de rescate como insiste el dueño de la finca el niño de dos años murió a los pocos minutos de precipitarse por el agujero

Voz 1727 05:42 y en los deportes el Leganés sumó un punto ante un Real Madrid apático Sampe buenos días

Voz 1161 05:48 días Pepa que está pensando más en la próxima temporada en llegadas y salidas que en lo que resta del campeonato liguero completaba el jornada treinta y dos en Butarque ese empate a uno goles de Benzema que dejan al Leganés con cuarenta y uno puntos undécimo hoy virtualmente salvado hoy a los decidan terceros a cuatro puntos ya del Atlético de Madrid esta noche además vuelve la Champions partidos de vuelta de cuartos de final desde las nueve en el Camp Nou Barça Manchester United cero uno para el Barça en la ida de Old Trafford y ahora mismo hará Juventus Ajax empate a uno en la ida

Voz 1727 06:16 Tico del tiempo Luismi Pérez buenos días

buenos días Pepa pues martes que empieza con bastantes nubes en el norte y el noreste del país todavía con algún chubasco que cae por ejemplo en la costa vasca y en la provincia de Tarragona y sobretodo mañana que está siendo de tormenta en la isla de Mallorca durante la mañana seguirá lloviendo incluso con fuerza en esa zona central de Baleares en el resto del país cada vez más claros algunas nieblas ahora mismo esta tarde llegarán algunas nubes tenue norte de Canarias sobre todo en La Palma y en Tenerife algún chubasco y temperaturas más fresquitas Saura que ayer a esta hora Pepa pero en cambio esta tarde van a volver a ser muy suaves

Voz 11 07:06 muy de mañana despierta la canción a tu Dylan campanas por él se ha no son otras he visto siempre eh

Voz 1727 07:39 Víctor Hugo a Disney todo el mundo ha hablado

Voz 1 07:41 no lo dan todo el mundo que ha estado en París ha visitado la catedral nos fuimos a la cama con la catedral en llamas merecemos como el Sena como el cielo parisino teñidos de gris Dane la fuente buenos días

Voz 0456 07:54 hola Pepa buenos días a todos y a todas a lo largo de la mañana nos vamos a acercar a la capital francesa íbamos a llamar también Abengoa Strand o historiador e hispanista profesor en el Instituto Católico de París Javier Rivera Blanco catedrático de Historia de la Arquitectura de la restauración de la Universidad de Alcalá hoy que mucha prensa se pregunta qué obras se han salvado qué obras se han destruido

Voz 3 08:16 es la historia

buenos días con el son de Notre Dame uno de los temas de la banda sonora de El jorobado de Notre Damme la película de Disney con la que muchos enanos unos enamoramos por primera vez de este icono gótico otras lo hicieron con Nuestra Señora de Notre Damme de Victor Hugo en nuestra mesa de análisis Lucía Méndez Mariola Urrea Pablo Simón dos profesores una periodista tres grandes voces hoy Día Mundial de la voz una jornada a la que le vamos a dedicar un tiempo en nuestra tertulia y otro espacio a partir de las diez de las nueve en Canarias con Pablo González Batista con Nacho y con Gonzo y una hora más tarde Pepa Blanes nos trae la lista de películas con sello español que triunfan más allí que aquí más fuera que dentro de España

Voz 1 09:02 no no todo ahora

Voz 12 09:04 en una tarde y ya

Voz 13 09:06 actuaron los una

Voz 1 09:10 de esta mañana tenemos que hablar de París dan les invitamos a a compartir su presión el shock en el que nos quedábamos todos ayer por la tarde al empezar a intuir las dimensiones de la catástrofe

Voz 0456 09:25 sus recuerdos con la catedral lo que simboliza para los europeos se pueden lamentar esta tragedia patrimonial en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1 09:38 hoy el segundo asunto es muy querido para nosotros claro es el Día Mundial de la voz

Voz 0456 09:44 instrumento vital para muchos a la hora de comunicar de informar de enseñar así que buscamos en primer lugar entre nuestros oyentes a los profesionales de la voz profesores y profesoras cantantes periodistas actores actrices cuidan ustedes la voz como cuidan la voz y a todos

Voz 11 10:00 les trasladamos también una pregunta que le hemos hecho al

Voz 0456 10:02 cierto que nos va a acompañar esta mañana pongan ejemplos de grandes voces en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y con una nota de voz valga la revolución rancia al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:34 Sánchez Elena Sánchez están al frente de la técnica de Hoy por hoy Jordi Fábrega lo está de la producción

Voz 1915 11:58 buenos días la Fiscalía ha abierto una investigación para saber eso

Voz 0027 12:00 tan que pasado si los investigadores han empezado

Voz 6 12:03 ya recopilar los testimonios de los trabajadores de esas obras de restauración que estaban haciéndose en el techo del templo donde se declaró el incendio a las siete menos diez de la tarde de momento esa es la hipótesis que han explicado los bomberos que las llamas están potencialmente vinculadas a las obras de renovación del edificio esta madrugada los equipos de extinción han dado el fuego por controlado y a partir de ahí según han explicado sus portavoces se han dedicado a enfriar la estructura de la catedral ya supervisar ya más residuales en el dispositivo han trabajado cuatrocientos bomberos

Voz 1915 12:32 y con ellos se ha reunido el presidente Macron antes de entrar a la catedral para comprobar personalmente

Voz 6 12:37 el daño que han causado las llamas según los portavoces de Notre Dame además de la fachada y la estructura han podido salvarse algunos de los tesoros religiosos que guardaba la catedral como la corona de espinas o las reliquias de la cruz de Cristo

Voz 0027 12:48 anoche noche hablamos en Hora Veinticinco con Manuel Valls ex primer ministro de Francia candidato a la hora de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona nos contaba esto

Voz 17 12:55 ocho darme se exime de París no representa a París en el mundo todo el mundo conoce a la Catedral yo yo lo años mi madre de hay ventanas de pisos mi madre dan del otro lado del río monumento amiga momento histórico motivos cáncer es es por supuesto una catedral católica esos días de Semana Santa pensamos dentro de los católicos representan la historia de Atlantia desde mil ciento

Voz 0027 13:30 con ese espíritu a lo largo de la noche se han ido repitiendo las vigilias improvisadas entre los grupos de gente que se agolpaba en las orillas del Sena para observar qué está pasando con auténtica conmoción Ramón is buenos días buenos días

Voz 0456 13:42 cientos de personas han querido despedirse de no tendrán como la conocíamos hasta ahora lo han hecho entre cánticos y aplausos a los bomberos que han abandonado el lugar del incendio

Voz 0933 13:54 Mariví es una de las españolas que ha presenciado algunos de estos momentos

Voz 4 13:58 gente viniendo literalmente a despedirse de la catedral porque está de que nunca va a poder ver lo que lo que ha sido hasta ahora

Voz 0933 14:04 mí lo hemos hablado con Eduardo que ha visto en primera persona cómo se caía la aguja de la catedral

Voz 4 14:08 después ya veremos flipando porque en el tiempo de espera está ahora acallar más cosas actuado ya hemos visto como usted que habían directos lagunas como este era el momento

Voz 1789 14:16 exacto

Voz 0933 14:18 que han recogido muchos ciudadanos franceses con sus teléfonos móviles la actitud de los parisinos frente a la tragedia es lo que más ha sorprendido a Leire otra de las españolas con la que hemos hablado en la SER

Voz 4 14:30 la calma alavesas muy callada un contemplando la situación

Voz 0933 14:35 denuncio que contrastaba con las decenas de sirenas de bomberos y policía que siguen trabajando hasta ahora

Voz 18 14:44 el Sónar más D se cortitas vital ha sido desconectada cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podíamos aprovechar y ponernos también una allí

Voz 6 14:53 pues si la dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta Nos quitamos de problemas de ruso que se nos meta

Voz 7 14:58 alguien el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Diego calculan una INEN Securitas Direct puntualiza recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 0027 15:11 son las seis y cuarto de la mañana a las cinco y cuarto en Canarias Pedro Sánchez advirtió anoche de que en caso de ser necesario aplicará un nuevo cientos cincuenta y cinco en Cataluña de forma contundente eso dijo Sánchez en una entrevista en Antena tres a pesar de que hasta ahora el PSOE había intentado parecía haber intentado huir de ese marco de debate eso quedaba claro al menos en el programa electoral que los socialistas publicaron ayer rima Carretero buenos días

Voz 0806 15:50 buenos días dos socialistas apuestan en su programa por un nuevo impulso al autogobierno rechazan expresamente el derecho de autodeterminación y también un estado de excepción territoriales no es textual de carácter permanente a través del artículo ciento cincuenta y cinco aspiran a una definición más precisa de los aspectos identitarios por iconos políticos y lingüísticos de los territorios ya apuestan por el reconocimiento de las singularidades pero no ponen en primer término la reforma federal de la Constitución de hecho anoche en una entrevista en Antena tres respondía el presidente del Gobierno que no es necesaria para recuperar la convivencia en Cataluña el programa remite a documentos previos en los que se ponía el acento en esa reforma federal o en el carácter plurinacional del Estado no renuncia por tanto a esos conceptos pero no los pone como prioridad en este momento

Voz 0027 16:44 en esa entrevista en Antena tres Sánchez rechazó anoche cualquier intento de boicot actos políticos como el que sufrió Ciudadanos el domingo en Rentería

Voz 7 16:51 yo siempre he creído que la democracia es incompatible con la intolerancia comparto además una reflexión que ha hecho Marta Pagaza ha dicho que en el ejercicio de la democracia Se tiene que tener el derecho a la libertad yo no puedo estar más de acuerdo con eso por tanto cuenta con mi reprobación este tipo de actitudes porque considero que la democracia es incompatible con la intolerancia

Voz 0027 17:09 a pesar de estas palabras PP Ciudadanos y Vox sobre todo PP siguen reprochándole a Sánchez una supuesta convivencia con los herederos de ETA Adrián Prado

Voz 0019 17:18 según Casado esta campaña está entrando en una deriva peligrosa hay un riesgo real de perder las libertades y acusa a Pedro Sánchez de aliarse con los violentos Hinault con los demócratas

Voz 9 17:26 quién busca a los problemáticos deja que le apoye Pedro Sánchez cada uno elige con quién se alía Pedro Sánchez ha decido aliarse con los que justifica la kale borroka contra Cayetana contra Rivera o contra Abascal

Voz 0019 17:40 el líder del PP dice que hay que poner freno al mercado que Sánchez se trae con sus socios y por eso si llega a La Moncloa las cárceles serán gestionadas exclusivamente por el hecho

Voz 9 17:48 dado yo no quiero ver como en Cataluña cárceles a la carta para los golpistas ya el colmo sería ver en el País Vasco cárceles a la carta para los etarras eso con el Partido Popular Nou va a pasar

Voz 0019 18:00 sí en materia de inmigración Casado recupera el mensaje de que con la migración irregular se ponen en riesgo la sostenibilidad del Estado de bienestar y apuesta por volver a la ley de racionalización del sistema sanitario de dos mil doce que supuso restringir la sanidad para los extranjeros sin papeles en Navarra libre en la que han entrado en algunos sectores del PP en sus acusaciones a Pedro Sánchez el listón lo subió ayer varios palos más el número uno del Partido Popular

Voz 0027 18:21 al Congreso por la provincia de Huelva Juan José Cortes

Voz 19 18:24 Pedro Sánchez se sienta a la mesa con asesinos criminales y violadores pederastas

Voz 1 18:29 va a intentar dejar salir a la calle cuando

Voz 19 18:32 sobre la prisión permanente revisable nadie de su

Voz 0027 18:34 partido le ha recriminado estas palabras a Juan José Cortés Pablo Iglesias ha llevado este lunes su campaña a Mallorca centrada en la precariedad laboral y en especial en la que sufren las camareras de hotel los destinos más turísticos podemos congregó ayer a medio millar de personas allí en Palma es una décima parte de las que consiguió reunir en esa misma ciudad en las generales de hace tres años y medio Mariela Rubio buenos días

Voz 1789 18:58 buenos días Unidos Podemos lanzaba ayer su nuevo PIN

Voz 1450 19:01 tío de campaña en el que se equipara la foto de Colón de Santiago Abascal Pablo Casado y Albert Rivera con la imagen del pacto de Gobierno de Pedro Sánchez conciudadanos en dos mil dieciséis ya no hay que elegir entre lo mismo y lo mismo dice la voz en off mientras Podemos lanzaba este spot Pablo Iglesias hablaba así en Palma de Mallorca

Voz 9 19:18 algunos en esta campaña para querer seguir hablando de la ETA y me parece muy bien pero creo que por dignidad hacia la gente que trabaja para vivir en este país ya va siendo hora de que disfrutan con nosotros de cuáles son sus propuestas para cumplir la Constitución para que por fin haya un gobierno en este país que se ocupe de la gente

Voz 1450 19:40 palabras de Iglesias ante quinientos personas en un mitin de la plaza de España de Palma la misma Palma donde en las elecciones del 20D llenaban el Palma Arena con casi cinco mil asistentes hoy la caravana morada visitará por primera vez un destino de la España rural Iglesias celebra hoy un acto en Nalda en La Rioja para hablar de la España vacía

Voz 0027 19:59 como un órdago a las políticas de Podemos y las políticas del PSOE presenta Ciudadanos su programa electoral

Voz 1789 20:04 al que va a publicar hoy a lo largo de la mañana pero miente

Voz 0027 20:06 hasta ante el partido naranja sigue evaluando los efectos que ha tenido su acto del domingo en Rentería ese acto que un grupo de radicales intentó boicotear en ciudadanos consideran que ese episodio puede terminar de convencer a parte de sus votantes potenciales Óscar García buenos días

Voz 1789 20:21 qué tal buenos días si el núcleo duro de Rivera con

Voz 0456 20:23 era que el acto de Rentería del domingo el debate abierto

Voz 1450 20:26 otras él va a servir para movilizar al electorado de centro derecha es ahora mismo el que presenta un mayor nivel de indecisión cada dos días el presidente del partido tiene un sondeo interno sobre su mesa el último da a Ciudadanos un quince por ciento de los votos lejos del veinte el tres por ciento que llegó a conseguir hace menos de un año quizás por eso los más altos dirigentes del partido ya no se atreven a pronosticar ni siquiera que van a duplicar en diputados como si decían abiertamente en las pasadas elecciones andaluzas la dirección naranja empieza a tener buenas sensaciones en esta campaña después de varios actos de la precampaña donde según reconocen habían pinchado

Voz 0027 21:05 fuera de la crónica electoral pero todavía sobre ciudadanos trago amargo el que está atravesando el partido naranja en el Ayuntamiento Málaga por un error propio han presentado una moción pidiendo una auditoría sobre las contrataciones pero antes de registrar el documento oficial se les ha olvidado borrar las anotaciones que habían ido haciendo entre ellos anotaciones y internas resultado en la moción se reconoce que la presentan básicamente para tocar los cojones les literal Mari Cruz Barroso Andalucía buenos días

Voz 20 21:37 buenos días Aimar la iniciativa adelantada por el diario SUR se registró el lunes en el Ayuntamiento de cara a la Comisión de Economía que se celebra en la semana que viene IN ella efectivamente la formación naranja reclama una auditoría que permita conocer el grado de aplicación o de una normativa de contratos públicos pero al redactor del documento es el olvido tachar una anotación sobre este punto en el que literalmente es escribe lo siguiente creo que en estos son bastante escrupulosos pero básicamente es por si quieres tocar los cojones el texto registrado está firmado por el portavoz del grupo municipal el también candidato a la alcaldía por ciudadanos Juan José Juan casa el viceportavoz del grupo Alejandro Carballo

Voz 21 22:15 sí

Voz 0055 24:45 pero Alberto Pozas la firma de este guardia civil están algunos de los informes clave del caso y llega a la conclusión de que el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero era clave para el independentismo de cara al uno de octubre en donde observamos que la figura del mayor Trapero es

Voz 25 24:58 imprescindible la estrategia e independentista hay porque lo decimos hay un correo del día veintitrés y aquí está el matiz donde dice y en ese caso Le podríamos

Voz 0055 25:09 perder es lo que decía el secretario general de Interior Cesar Puig al conseller Ford en un correo electrónico una jornada en la que el Tribunal también escuchó a dos decenas de agentes de Policía Nacional

Voz 26 25:18 ya numerosos cientos de personas que no estaba tirando otro tipo

Voz 0027 25:21 urbano tanto adoquines piedras

Voz 19 25:23 hayas parecía que lo malo éramos nosotros a nosotros hubiéramos

Voz 0027 25:27 heridos en distintos colegios de Barcelona durante el referéndum ilegal y la Audiencia de Cádiz ha condenado a dos años de cárcel a dos infantes de marina que dejaron sexualmente a un soldado novato en el buque Castilla con una botella en el ano el lo inmovilizaron en una mesa ellos insisten ahí daba buenos días

Voz 1727 25:43 con los que insisten en que era una broma de bienvenida si

Voz 0393 25:45 de momento de los hechos en noviembre de dos mil diez la víctima tenía diecinueve años acababa de ingresar en A Marina hay participaba en unas maniobras a bordo del buque de la Armada española cinco compañeros suyos lo agarraron entre todos en la cubierta interior del barco Le quitaron los pantalones y la ropa interior y le ataron una pierna con una sábana las patas de una mesa mientras gritaban vamos a violarla la víctima intenta resistirse tres de los antes deciden parar el chaval se cae de bruces al suelo y los tres que se han apartado piden a los dos que todavía continúan agrediendo lo que lo dejen en paz pero los dos hombres ahora condenados por agresión sexual no hacen caso y según el Ministerio Fiscal le introduce en el cuello de una botella de agua en el ano varias veces la víctima no denunció antes por vergüenza y no fue al médico después de la agresión por eso el Tribunal considera que la penetración no ha quedado acreditada los dos agresores están condenados a dos años de cárcel y los otros tres compañeros a cuatro meses de prisión todos ellos tienen prohibido acercarse a menos de doscientos metros de la víctima

Voz 0027 26:35 eso lo venimos contando esta madrugada se ha cancelado la huelga de pilotos de Air Nostrum la empresa y los pilotos han llegado a un acuerdo pero no va a ser efectivo hoy no da tiempo a poner los aviones en marcha así que les van a seguir en tierra este martes el empate de anoche en Butarque acerca al Leganés un poco más a la salvación

Voz 1915 27:00 buenos días Aimar empate a uno en un partido apático

Voz 1161 27:02 sí con los locales un poco mejores que los de Zidane que cuenta cada minuto de lo que resta de temporada como un castigo Leganés uno Real Madrid uno marcaba Jonathan Silva al filo del descanso empataba Benzema a los cinco minutos de la continuación y poco más pese a lo poco ofrecido Zidane sólo introdujo dos cambios a Lucas Isabel y habló sobre ello

Voz 1994 27:19 te lo voy a ser campeón oí y está al final es como Lucas Vázquez es verdad que bueno jugando diez quince minutos para mejores es complicado para ellos en un partido pero los cambios se hacen para cambiar el partido inofensivo

Voz 1161 27:36 que el final de temporada su suplicio para los jugadores es una realidad Nacho

Voz 27 27:40 salía cada partido sin saber que que nuestra nuestra está jugando absolutamente nada ambientado en hacerlo lo mejor posible sabemos que estamos representando al Madrid nuestro objetivo siempre ganan son momentos complicados hay que hay que aguantar ahora Hay ya pensaba en el Kelme

Voz 1789 27:51 aunque Carvajal no quiere todavía vacaciones

Voz 0455 27:54 se trata de la opera llegadas el partido ganarlos sentarse profesional como Gatorade la selección cada buena temperatura efectivos ahora quién quiera que termina a quien quiera que no demostrar que somos válidos para el año

Voz 1161 28:05 pero por su parte el Lega consiguió que ninguno de los equipos Champions haya ganado esta temporada en Butarque el porqué lo explica el capitán

Voz 28 28:11 pues este campo tiene hay que no parece que no es fácil al final bueno atmósfera que se hable con la gente que nos acompaña es muy bueno muy positiva para nosotros y nosotros nos sentimos cómodos y la verdad que aquí en casa pero siempre competir

Voz 1161 28:21 Nos cumple toda la jornada treinta y dos queda al Leganés con cuarenta y un puntos undécimo hoy virtualmente salvado los de Zidane terceros a cuatro puntos ya del Atlético de Madrid en la lucha por la segunda plaza y esta noche vuelve la Champions dos primeros partidos de vuelta de cuartos de final a las nueve en el Camp Nou Barça Manchester United la victoria culé en la ida cero uno les coloca como máximos favoritos para alcanzar unas semifinales que se le resisten desde la temporada catorce quince Valverde no se fía de los ingleses hasta que pita el colegiado el final

Voz 0588 28:46 el martes en los últimos minutos tiene algo especial o para Europa aquí en apenas dos minutos así que esto se pensar en todo lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen la potencia de sus jugadores la velocidad o la respetamos como equipo que han hecho por lo que son la historia que tienen detrás porque es Espido usted sobre la barrera de no pasar a cuartos ningún temor que hay es una ilusión tremenda reconociendo que tenemos un gran rival enfrente tenemos un gran premio pasar a semifinales y lo que tenemos es ilusión por hacerlo

Voz 1161 29:13 en el Barça las bajas habituales de Vermaelen y Rafinha han quedado fuera de la lista además Boateng Murillo y todo tipo en los ingleses sancionado osó el autor del gol en la propia en propia puerta en la ida y lesionados Ander Herrera Pallín Valencia vuelve además a Alexis Sánchez al Camp Nou arbitra el colegiado alemán Felix Birch y a la misma hora en Turín Juve Ajax empate a uno en la ida no se han recuperado en la Juve Perino Matt Djukic Cáceres y Kelly ni en Ajax tampoco estarán en lesionado Bande y el sancionado Fico arbitrará el colegiado francés Pen del resto Valencia Basket ya tiene cuatro títulos de la Eurocup tras vencer anoche en La Fonteta sobre el Alba Berlín ochenta y nueve sesenta y tres en el tercer partido de la final jugará la Euroliga la próxima temporada y en tenis dos partidos con españoles en el Master mil de Montecarlo Fernando Verdasco contra el francés Server Jaume Munar ante el croata College

Voz 11 30:04 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:14 ocho siglos de historia en riesgo de convertirse en ceniza en sólo unas horas

Voz 9 30:20 estás perdiendo la cubierta superior

Voz 29 30:25 está derrumbado como una película está en una imagen sublime y horrible al mismo tiempo y ahora la gente gente viniendo literalmente a la Catedral

Voz 1727 30:35 esa imagen sublime y horrible al mismo tiempo es la del incendio de la catedral de Notre Dame de París ha sido controlado esta madrugada sobre las cuatro de la mañana y aunque el techo con su icónica aguja se ha derrumbado la estructura ha quedado en pie no hay víctimas y la Fiscalía ha empezado a investigar ya este incendio que pudo originarse en unas obras de restauración

Voz 0027 30:59 dos

Voz 1727 31:01 es es obvio que Stone prestase el presidente de la República Emmanuel Macron que ha prometido reconstruir este símbolo de la cultura

Voz 1450 31:07 la Universal ha pedido ayuda a los franceses

Voz 1727 31:10 es pero también a la comunidad internacional para recaudar fondos y la reacción Aimar ha sido unánime empezando por aquí por casa por España

Voz 0027 31:18 el Rey a través de la cuenta de la Casa Real en Twitter ha expresado su solidaridad con el pueblo francés dice el mundo entero está y estará con Francia la catedral de Notre Damme resurgir de sus cenizas estas ciento Felipe VI Donald Trump en Estados Unidos Theresa May en Reino Unido o el Secretario General de la ONU Antonio Guterres ha mostrado su horror por las imágenes la Unesco ha ofrecido ya su la ayuda y el magnate francés François Henri Pina la actriz Salma Hayek ha anunciado que donará cien millones de euros para la reconstrucción e incluso en esta situación la ultraderecha intenta sacar tajada a través de Twitter el líder de Vox ha aprovechado el suceso para atacar a los musulmanes Santiago Abascal han lanzado un vídeo en el que varios usuarios reaccionan a la noticia con una emoticonos de sonrisa ha escrito los islamistas que quieren destruir Europa Ilya civilización occidental celebrando el incendio tomemos nota antes de que sea tarde el tráfico Teresa Serrano buenos días buenos días

Voz 1915 32:11 hasta ahora en las madrileñas algo más de intensidad en la ronda M40 zona de Mercamadrid sentido A tres en Castellón tenemos que lamentar una colisión en la AP siete en sentido Barcelona está ocupando uno de los carriles en Cáceres ahí en la capital un accidente con un camión que está cortando la A66 en la capital como decimos en sentido norte sentido Gijón hay desvíos habilitados

Voz 0027 32:32 te has Teresa cielos despejados hoy aunque se prevé lluvia en Galicia y en el Pirineo catalán las temperaturas suben un poco en el Mediterráneo

Voz 1727 33:43 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias ahora ya abrimos la Mesa de España en Andalucía la autopsia confirma que Julen murió pocos minutos después de caer al pozo murió por la caída en contra de la hipótesis de la defensa del dueño de ese terreno que de culo con la posibilidad de que el pequeño de dos años hubiera muerto por el golpe de una piqueta durante su rescate ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos Díaz la conclusión principal

Voz 34 34:09 a este documento que veinticinco páginas firmado por cuatro forenses es que el niño falleció como consecuencia de las heridas sufridas en esa caída de setenta metros que le provocaron dos traumatismos craneales sedes Page de ese modo una de las dudas planteadas por la defensa del único investigado el caso el dueño de la finca de Totalán donde ocurrió todo David Serrano planteaba la hipótesis de que una piqueta utilizada en el rescato le hubiese provocado la muerte la causa se instruye por un posible delito de homicidio por imprudencia

Voz 1727 34:38 y en Mallorca una chica una joven británica de veintidós años está en el hospital en estado crítico después de que otra chica británica también le cortara el cuello con un vaso durante una pelea en una discoteca en Magaluf Baleares Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 20 34:54 qué tal la presunta agresora de diecinueve años ha ingresado en prisión preventiva tras haber comparecido ante el juez de guardia ambas son militares en el Reino Unido a la una de la madrugada empezó la pelea que acabó con la agresión en el cuello de la detenida los hechos ocurrieron en una discoteca de Punta Ballena como decimos de madrugada en su comparecencia la etnia explicó que llevaban viviendo desde poco antes del mediodía

Voz 1727 35:17 en Aragón los médicos van a poder jubilarse a los setenta años eso sí de forma voluntaria con esta medida esta ampliación acordada por el Gobierno autonómico y los sindicatos se pretende paliar la falta de médicos en esta región David Marqueta buenos días

Voz 1789 35:32 los días de esta forma diecisiete médicos especialistas que habían retrasado su jubilación y que cumplían este año los sesenta y siete podrán seguir en sus consultas este año está prevista la jubilación de setenta y siete facultativos de Atención Primaria y otros tantos de especializada el director general de Recursos Humanos Esteban del usted explica el alcance del acuerdo

Voz 0303 35:50 en principio para todos porque es lo que sí hemos podido ver es que las que hoy son deficitarias a lo mejor mañana por alguna circunstancia no lo son y a la inversa una especialidad que hoy no lo es pues mañana se nos ponen de baja dos médicos de esa especialidad en un determinado Vital Ice conviertan deficitaria entonces la única manera de asegurarnos que ese problema no lo tenemos es hacerlo extensivo a todas las especialidades

Voz 0027 36:10 el acuerdo el Ejecutivo aragonés y los sindicatos tendrá que ser

Voz 1789 36:13 aprobado en Consejo de Gobierno en Euskadi

Voz 1450 36:15 Isabel León egun on tal Pepa Bueno después del escándalo por la supuesta filtración de exámenes en las oposiciones a varias especialidades médicas ahora el servicio público de salud vasco propone cambiar el método claro elegir por sorteo a los miembros de los tribunales es la principal propuesta siga acordado con el Instituto Vasco de Administración Pública que ayer sentó al Ararteko Defensor del Pueblo vasco ha hecho lo propio también con Satse Sindicato Médico y UGT confiando en poder sellar un acuerdo al respecto el próximo tres de mayo la idea es poder aplicarlo ya en las pruebas que se paralizaron por irregularidades y que se van a realizar en octubre de estar estos criterios con la idea de Bercy es factible que puedan ser incorporados al nuevo modelo de Opel en el que sí la trabajando son un total de ocho medidas entre las que destaca elegir a los miembros del Tribunal por sorteo como decías y cuando no sea posible por ser una especialidad con pocos médicos se recurra profesionales de categorías conexas si fuera necesario a otros del sistema de salud a nivel estatal recordamos que la polémica por estas pruebas causó en marzo la dimisión del consejero de Salud y en Madrid Virginia esa

Voz 1915 37:17 tú qué tal hola buenos días han detenido a un acusado de falsificar obras de arte que trataba de colocar después en salas de subasta se hacía pasar por un conocido marchante de arte y las vendían subastas de todo el mundo la investigación se inició el pasado mes de marzo a raíz de una denuncia de un galerista en Alemania que adquirió una presunta obra de Chillida los agentes comprobaron que el había cedido un varón español residente en Madrid y averiguaron que había hecho lo mismo con dieciséis obras más de artistas como Chillida o José Guerrero la Policía Nacional debe tenía en Madrid acusado de un delito contra la propiedad intelectual estafa las obras recuperadas están valoradas en doscientos cincuenta mil euros

Voz 1727 37:52 ojo a este acto vandálico miserable también en Madrid han arrancado la placa de homenaje que hace sólo unas semanas se colocó para recordará la veneno la primera transexual española

Voz 1915 38:03 el triunfo en la tele valiente mujer transexual visible en los noventa con esta frase recordaba la placa al artista Cristina Ortiz fallecido en dos mil dieciséis el Ayuntamiento como decías lo colocó hace una semana apenas en el Parque del Oeste en la capital lo ha denunciado el Observatorio madrileño contra la LGTB fobia Rubén

Voz 35 38:20 encontremos una denuncia de lo más pronto posible que exigiremos que repongan la placa en memoria de esta brava mujer unos ochenta haremos hace falta ponerla mil veces se pondrá de este

Voz 1727 38:32 la veneno triunfo en los noventa gracias al programa Esta noche cruzamos el Mississippi y su carrera se vio truncada por su detención hasta luego Virginia en Galicia esta Semana Santa ha aumentado la seguridad en el Camino de Santiago porque también sube el número de peregrinos hasta mil agentes van a participar en el dispositivo Lara Capello Bos Días

Voz 1 38:57 buenos días se refuerza la seguridad en todas las rutas mil setenta agentes desplegados de cara a la Semana Santa porque coincide con el inicio de la temporada alta de peregrinación participan por ejemplo el escuadrón de caballería la unidad canina o la de helicópteros básicamente se dedican a dar información y atender pequeñas incidencias relacionadas con la salud de los caminantes Isabel Rodríguez es la subdelegada del Gobierno en Lugo

Voz 37 39:20 hay mayor afluencia en estas épocas el andén de peregrinos pues se simplemente para para aquellos todos tengan más seguridad en la que hay durante el resto del año no porque en realidad tenemos un camino muy seguro y atractivo

Voz 1 39:30 ya han comenzado también los preparativos del dispositivo de seguridad de cara al Jacobeo dos mil veintiuno Icex

Voz 1727 39:36 hemos la Mesa de España en Andalucía Un juez de

Voz 1 39:38 Guardia ha admitido a trámite una denuncia para impedir que una hermano

Voz 1727 39:43 de Sevilla saque mañana en procesión a su Virgen vestida con un fajín de Franco Mari Cruz Barroso cuéntanos buenos días

Voz 20 39:52 buenos días Pepa si un juez de Sevilla ha abierto diligencias tras la segunda denuncia del colectivo de juristas diecisiete de marzo que ha presentado contra la Hermandad del Baratillo de Sevilla cuya imagen de la Virgen saldrá en procesión mañana como en años anteriores con un fajín de Franco que donó en su día la hija del dictador el juez entiende que

Voz 1915 40:10 los hechos presentan características que hacen Press

Voz 20 40:12 asumir la posible existencia de una infracción penal y en consecuencia incoa las cose correspondientes diligencias previas dando un plazo a las partes para comparecer De este modo en un auto notificado ayer por la tarde el juez viene a enmendar radicalmente la plana a la Fiscalía de Sevilla

Voz 1727 40:28 ya que horas antes había decidido archivar la denuncia gracias a todos compañeros son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 38 40:39 pues con uno en muchos suenan me veía una antes

Voz 1727 40:50 el Parlamento de Egipto vota hoy varias enmiendas a la Constitución que en la práctica permitirían si se aprueban al presidente Al Sisi gobernar hasta el año dos mil treinta los egipcios tendrían que ratificar los cambios en un referéndum que se celebrará previsiblemente la próxima semana informa desde El Cairo Nuria Tesón

Voz 39 41:10 entre los cambios propuestos uno de los que más preocupa a la oposición es el que atañe al límite de tiempo de mandato ahora en máximos de dos legislaturas de cuatro años lo que supone que si si tiene que dejar el palacio presidencial en junio de dos mil veintidós el cambio que proponen es ampliar a seis años por legislatura el mandato actual que debería ser el último se prolongará por dos años y podrá ser elegido una vez más lo que supone que sí sí podrá gobernar hasta el año dos mil treinta una vez aprobadas algo que nadie duda dado el control que el dictador ejerce sobre el Parlamento se celebrará un referéndum los defensores de mantenerse en el poder argumentan que necesitan más tiempo

Voz 1727 41:42 para implementar una reforma general de la economía

Voz 39 41:45 sí que es el mejor garante de la estabilidad en Egipto después de años de inestabilidad tras el levantamiento de dos mil once pero lo cierto es que en lo que sea esfuerzo general es en consolidar su poder encarcelado a sesenta mil opositores y restringiendo libertades bloqueando más de quinientas páginas web la última una que recogía firmas en contra de las enmiendas constitucionales y que fue bloqueada la semana pasada cuando ya superaba las sesenta mil

Voz 1727 42:10 tres años y medio después de que estallara el escándalo de la manipulación de las emisiones contaminantes de Volkswagen la fiscalía alemana ha presentado los primeros cargos contra el que era entonces presidente de la compañía informa desde Berlín para la SER Patricia bailo

Voz 40 42:26 el fraude malversación y evasión fiscal falsificación de documentos y violación de las leyes de competencia desleal esos son los cargos que se le imputan al ex presidente de Volkswagen por el escándalo de manipulación de emisiones contaminantes más conocido como el que la Fiscalía de Brown Falk abierto un procedimiento de sumario contra Amat y otras cuatro personas relacionadas con el gigante automovilístico entre ellas un antiguo alto cargo la Audiencia competente deberá ahora determinar si es cierto que desde dos mil catorce Con estaba al corriente de que once millones de motores diésel de Falls paguen emitían mucho más óxido de nitrógeno del que indicaban en las pruebas y que en calidad de presidente autorizo incluso en desarrollado en Software ilegal para seguir encubriendo el engaño el escándalo salió a la luz en septiembre de dos mil quince y provocó la dimisión de dentro con que pese a negar los cargos ya ha sido procesado por fraude y conspiración en Estados Unidos

Voz 1727 43:23 una nueva esperanza se abre paso en el mundo de la medicina científicos israelíes han logrado imprimir imprimir un corazón 3D con tejidos humanos calculan que en diez años ya se podrían utilizar en trasplantes Jerusalén Beatriz la comba arriba

Voz 41 43:39 un corazón del tamaño de una cereza que representa la esperanza futura de trasplantes personalizados exitosos un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv ha conseguido imprimir el primer corazón en tres dimensiones usando tejidos humanos es la primera vez que se logra fabricar un corazón completo con pasos sanguíneo los ventrículo un órgano en miniatura que tiene material biológico del paciente el órgano presentado ayer tiene el tamaño del corazón de un conejo debe ser perfeccionado el siguiente paso será hacerlo bombear ya que por ahora sólo late en uno o dos años comenzarán los trasplantes en animales dentro de diez años claro los expertos israelíes esta tecnología de impresión de órganos estará a la orden del día en numerosos hospitales del mundo las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo por delante del cáncer España no es una excepción en muchos casos el trasplante es la única solución para el paciente pero las listas de espera son largas y además hay posibilidad de rechazo del órgano con esta nueva tecnología este riesgo de rechazo será infinitamente menor

Voz 45 46:31 las dos es más yo he podido escuchar nunca son las dos francesas y las dos tienen un aire entre sí aunque ahora ninguna de ellas extremos la primera en el tiempo es Edith Piaf la segunda miré el maquis

Voz 0456 46:48 coincides en esta última Manolo con Ingrid de Gibraltar

Voz 46 46:51 para mí de los que ya no están como es Matías Bra una una voz impresionante que siempre lo tendrá en la mente los que ella todavía están pero ya están menos Iñaki Gabilondo me encanta recuerdo siempre la voz de Germany Helga me encanta por supuesto Pepa pero hay estos hacia la pelota como canta que a ver si lo sé decir bien bien y Mathieu Israel israelí Machín tajantes a que canta o cantaba muy

Voz 0456 47:25 vamos con más bajas españolas buenos días

Voz 47 47:27 buenos días Carmelo del de Valencia como es para mí una de las mejores voces que ha habido en España es Nino Bravo y de hecho todavía sus canciones da gusto es el gas no siguen gustando un saludo

Voz 48 47:41 sí

Voz 0456 47:48 un saludo Carmelo Juan Almería

Voz 49 47:50 bueno yo diría un gran homenaje a ese gran tiro Romero a esa voz ese luego Lage hasta credibilidad ese cine cinco está tiro Romero no hubiera quedarán

Voz 0456 48:03 es una gran voz desde aquí también mi recuerdo a Rafael Taibo otro maestro a Valencia volvemos a Villena con Ana

Voz 1848 48:10 buenos días damos poca importancia al cuidado de la voz desconocemos las practica te sugieren esa es la verdad hay voces que emocionan pero no sólo por bonitas sino porque son las que llenan nuestros afectos nuestro día a día las voces familiares entre esas están las vuestras en ese acompañamiento diario que se hace imprescindible

Voz 11 48:29 un abrazo un abrazo fuerte y muchas gracias Ana otro abrazo fuerte para Marga de Barcelona