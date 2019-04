Hoy por Hoy (16/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días

Voz 5 00:29 no

Voz 1985 00:31 no

Voz 1727 00:32 los alrededores de la catedral de París se han llenado esta madrugada de vigilias y de homenajes improvisados por el incendio en Notre Damme la buena noticia la única buena noticia que podemos contar a esta hora es que la estructura del templo ha resistido aguantado y sobre las cuatro la cuatro de la madrugada hace tres horas los bomberos daban por controlado parcialmente sofocado

Voz 1 00:56 el fuego Macron estuvo a pie

Voz 1727 00:58 el operativo de extinción y allí mismo anunció la reconstrucción inmediata de la catedral con financiación internacional

Voz 3 01:10 Jiménez cine Got no

Voz 1727 01:12 te dan es nuestra historia nuestra literatura y nuestro imaginario la reconstruiremos decía a Macron la investigación ya está en marcha y de momento la principal hipótesis conocida sigue siendo un accidente originado en las obras de restauración que se estaban realizando en muy poco tiempo las llamas destruyeron parte del techo de la nave la torre en forma de aguja lo vieron a pocos metros cientos de franceses también de turistas que llenan la ciudad siempre pero especialmente ahora que es Semana Santa

Voz 6 01:43 hemos visto como esta que hayan directo Laguna está derrumbado una imagen sublime y horrible al mismo tiempo

Voz 0098 01:48 dile pero literalmente en el sentido de que nadie se podía creer lo que está bien y la gente está muy triste era verdad hay mucha gente está llorando gente viniendo

Voz 6 01:56 la Viteral mente a despedirse de la catedral porque sabe que nunca pueden ver lo que lo que ha sido hasta ahora

Voz 1727 02:01 lo que sí ha aguantado gracias al trabajo de medio millar de bomberos es la fachada con esas dos torres bajo las que Francia coronó a Napoleón despidió a Mitterrand hoy lloro a las víctimas de Bataclan esas dos torres en las que Víctor Hugo imaginó cuasi modo y que empezaron a levantarse hace más de ochocientos cincuenta años y ahí siguen es martes dieciséis de abril y hoy la crónica de campaña empieza con las palabras de Pedro Sánchez anoche en Antena tres dejarle claro a los independentistas que si gobierna hay vuelven a saltarse la Constitución aplicará el ciento cincuenta y cinco

Voz 1722 02:38 sí tuvo que aplicar la Constitución el artículo ciento cincuenta y cinco lo aplicaría con el consenso lo como hace dice el PP y Ciudadanos imponiéndose proporcional al desafío que se plantea por parte del secesionismo yo como presidente del Gobierno actuará con toda contundencia

Voz 1727 02:52 en esa entrevista donde Sánchez condenó por fin el intento de boicot al acto de Ciudadanos en Rentería Pablo Casado lo había acusado de ser tibio con esos escraches Podemos insiste en que ellos no van a hablar de ETA y Ciudadanos ha cargado contra la formación morada después de que Cheney que dijera que sólo iban a Rentería a incendiar la convivencia

Voz 7 03:12 no me valen disfraces de moderación ni me valen el ponerse la corbata el presidente del Gobierno los que no denuncian esto siguen pactando con quién hace ese tipo agresiones pues están poniendo de la de los violentos

Voz 0047 03:24 hay algunos que prefieren hablar de ETA

Voz 8 03:26 pero yo sobre algo muy sencillo la constituye

Voz 1389 03:29 el español aunque yo le pido al señor Iglesias que corrija al señor

Voz 9 03:32 Zeneca que si puedes es solidariza con solidarizo

Voz 1727 03:34 que reciben insultos amenazas bazo y no con los que los tiro y aunque no se esté hablando mucho de comercio internacional la rueda gira a la Comisión Europea ha anunciado que hay acuerdo entre los Veintisiete para abrir negociaciones con Estados Unidos e intentar eliminar los aranceles en productos industriales que impuso Donald Trump precisamente en Estados Unidos

Voz 3 03:59 es ante el Wall Street Journal bien ellos

Voz 1727 04:05 Times han llevado los premios Pulitzer por sus trabajos de investigación para destapar escándalos relacionados con el presidente Trump uno

Voz 1 04:12 la sobre su fortuna personal Illa

Voz 1727 04:15 otra sobre la campaña electoral y una cosa más dice la OMS que en lo que llevamos de año los casos de sarampión se han multiplicado por cuatro en todo el mundo y no sólo en países donde no llegan las medicinas también en lugares con tasa de vacunación alta como Estados Unidos o Israel porque la enfermedad prende muy rápido entre quienes no se vacunan y en los deportes felicidades a Valencia Basket que ya tiene su cuarto título de la Eurocup Sampe

Voz 1161 04:47 con su victoria anoche en La Fonteta sobre el Alba Berlín en el tercer partido de la final ochenta y nueve sesenta y tres en El Larguero el técnico Jaume Ponsarnau destacaba el valor de sus jugadores

Voz 0801 04:55 sabe a que a que tenemos jugadores muy buenos con muy comprometidos trabajadores y que y que saben ser tan competitivos como para ganar hablo

Voz 1161 05:05 la victoria tiene doble premio aparte del título el equipo consigue plaza para disputar la próxima temporada la competición de la Euroliga que desde mañana vivirá ya los primeros partidos de cruces de cuartos en busca de la Final Four de Vitoria Plus Ultra seguros patrocina este espacio

Voz 0277 05:17 ah

Voz 0047 05:19 el tiempo Luismi Pérez buenos días hola buenos días martes que empieza con alguno chaparrones algunas tormentas en la isla de Mallorca sobretodo tormentas que se retirarán a partir del mediodía y las nubes que tenemos en muchas zonas del Cantábrico del Alto Ebro de Aragón de Cataluña en las costas mediterráneas se irán disipando con las horas solamente esta tarde se reproducirá algún chubasco en el Pirineo catalán sobretodo alguna lluvia débil norte de La Palma de Gran Canaria así como de Tenerife y el tiempo más tranquilo en el resto del país vuelve a subir la temperatura sobre todo en el Guadalquivir hoy por encima de los veinticinco grados y el viento flojo más bien aunque esta tarde se reforzará el Levante cerca del estrecho cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 0277 06:06 Davis para tocar temas gira seamos hacerle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper con ese hubiéramos perdido aguántame cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar si te salvo no pienses en todo el revuelo que puede pasar es nuestro seguro

Voz 11 06:22 porque la confianza al Grupo Catalana Occidente

Voz 3 06:28 hoy por hoy con Pepa Bueno saca ahora las setas

Voz 1727 06:32 siete las seis y siete en Canarias noticia importante de la noche los pilotos de Air Nostrum han desconvocado la huelga que empezaron ayer diecisiete horas de negociación con la empresa han permitido desconvocar la pero al acuerdos ha llegado esta noche no da tiempo a reprogramar todos los vuelos afectados y para hoy siguen cancelados cuarenta y siete Pascual Donate buenos días

Voz 1 06:54 buenos días la compañía trabaja para que mañana puedan despegar la mayoría de los aviones y garantiza que operarán con normalidad todos los vuelos de los días veintidós veintitrés veinticuatro de abril Air Nostrum Info llamará a sus clientes a lo largo de este martes sobre los vuelos programados recuerda que los pasajeros afectados por las cancelaciones tienen derecho al reembolso de sus billetes o la reubicación en otros vuelos hasta el diez de mayo ibamos ahora con dos datos económicos que son como las dos caras de una misma moneda por un lado la tasa de ahorro de las familias españolas que cerró el año pasado en mínimos históricos Isabel

Voz 1727 07:27 Villar buenos días buenos días según el Banco de España las familias

Voz 1 07:30 españolas apenas ahorraron cinco euros de cada cien que ingresaron en porcentaje guardaron en el cuatro coma ochenta y cinco por ciento mucho menos de lo que retenían al príncipe de la crisis cuando el porcentaje de ahorro en los hogares por el miedo a perder el empleo y las dificultades económicas se disparó a máximos del trece porción ahorramos menos ir endeudarnos más ido ABAO

Voz 1528 07:47 sí después de ocho años de apretarse el cinturón el endeudamiento de los hogares volvió a repuntar ligeramente a finales del año pasado dice el Banco de España en diciembre la deuda de las familias alcanzó los setecientos ochenta y un mil millones de euros un cero coma nueve por ciento más que en el mismo mes de dos mil diecisiete Este aumento de la deuda en los hogares españoles explica porque ha crecido el crédito al consumo sobre todo los créditos a corto plazo que son esos que se destinan a la compra de coches electrodomésticos que escalaron un once coma cinco por ciento en dos mil dieciocho

Voz 1 08:13 acabé la ida gracias hasta luego en plena campaña electoral los gobiernos central y vasco van a firmar esta tarde el traspaso a Euskadi de la autopista AP sesenta y ocho setenta y siete kilómetros que pasan por Álava y Vizcaya Prat

Voz 1727 08:28 de Bilbao Isabel León egun on fetal Pepa uno más

Voz 0821 08:30 simbología política difícil en campaña con el PP advirtiendo que si llegan recentralización prorroga de la legislatura así sean fraguado a estas negociaciones ya así iban a llegar esta tarde a término videoconferencia incluida en la práctica pocos cambios porque estos setenta y siete kilómetros y medio cedidos a Euskadi va a seguir siendo de pago la concesionaria va a ser la misma Abertis hasta dos mil veintiséis otra cosa será que las diputaciones de Álava Vizcaya en campaña en menos de un mes decidan compensar a sus vecinos de algún modo este es el escenario pero suma y sigue porque a la rúbrica se llega negociando a contrarreloj para cerrar otras materias objeto de negociación seguro escolar ayudas a jubilaciones de trabajadores afectados por ERE productos farmacéuticos

Voz 1 09:11 en Madrid en el Supremo toca nueva jornada del juicio al pluses con los antidisturbios de la Policía Nacional desfilando como testigos para detallar su actuación el uno de octubre en la sesión de ayer le tocó a un guardia civil Daniel Baena que lideró la investigación del referéndum y que identificó a Trapero como alguien imprescindible

Voz 13 09:33 donde observamos que la figura del mayor Trapero es imprescindible la estrategia e independentista hay porque lo decimos hay un correo del día veintitrés y aquí está el matiz donde dice y en ese caso Le podríamos

Voz 1 09:45 perder un correo que según Baena envió el número dos de la Conselleria d'Interior al titular Joaquim Forn alertando de la importancia de proteger a Trapero para no perderlo sobre la marcha del juicio

Voz 1727 10:03 la mirada de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 10:05 quién es más creíble quien más grita o quién mejor argumenta tienen diga los adjetivos más gruesos o quién describe lo que pasa con la mayor sobriedad posible estas preguntas sirven para orientarse en una discusión familiar para seleccionar a los mejores candidatos en una campaña electoral densa como la actual y para determinar qué testigos es digno de confianza nunca juicio mastodóntico como el del proceso porque están desfilando sin prisa pero sin pausa quinientos testigos entre los de las acusaciones que son los que ahora ocupan plaza ya les tocará pronto a los contrarios han sido muchos los que han optado por el lamento agudo el calificativo de brocha gorda ahí el victimismo dramático claro que se comprende humanamente entre aquellos o los de la otra parte que han sido agredidos por el insulto la violencia pequeña o grande el menosprecio la vida ya todo se comprende decía el poeta el problema de este asunto no es de comprensión sino de utilidad por eso para muchos de los que cubrimos el juicio día a día nos resulta más fácil de ponderar cuando un comandante de la Guardia Civil denuncia que sea haya lanzado ropa quemada frente a un cuartel el de Igualada que cuando sus jefes colegas hablan ampuloso lamente de artefacto explosivo para el mismo episodio además es más exacto

Voz 3 11:33 la

Voz 1 11:34 de las seis y once en Canarias

Voz 3 11:36 pero lo que hacemos lo hacemos Portillo Ortí convertimos en invierno en verano con nuestro Gas Natural Ortiz transformamos la noche en día con nuestra electricidad Portillo hacemos mucho más cada día Walker Texas ponemos nuestra mejor energía sentido

Voz 1 11:52 de Cepsa

Voz 15 11:54 más eficiente más

Voz 0027 11:59 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra cara

Voz 0456 12:02 el podríamos aprovechar y ponernos también un allí

Voz 16 12:04 pues si la dejamos lo hacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos que son los meta

Voz 1804 12:09 alguien en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 12:23 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1985 12:27 con Pepa Bueno más allá del ruido ya

Voz 1 12:30 la furia que acompañan a cualquier campaña están las propuestas electorales las territoriales por ejemplo se realizan mucho con mucho detalle con Cataluña en todos los debates hay otras propuestas como las de Cultura por las que se pasa más por encima pues en esas nos vamos a detener esta mañana Javier Torres ha buceado por todos los programas y esto es lo que propone cada partido pudo

Voz 1645 12:52 hemos quiere devolver a los jueces la potestad exclusiva para cerrar webs que ofrezcan piratear derogar el artículo

Voz 0027 12:59 a de la Ley de propia intelectual que obliga a los músicos

Voz 1645 13:01 a ceder la mitad de sus derechos a perpetuidad a sus editores Éstas son promesas difíciles de cumplir porque tanto ciudadanos como PP y el PSOE se negaron en redondo cuando se negoció el cambio de la ley los populares prometen por su parte blindar el Archivo de Salamanca para que nos entreguen nuevos documentos mientras que Vox exige la devolución de todos los que se entregaron a Catalunya por ley en dos mil seis ambos partidos por su parte defienden los toros e incluso quieren impulsar una ley de protección de la tauromaquia los socialistas mucho más concretos que el resto de los partidos dicen que van a aumentar los presupuestos para un ministerio específico refundar la Filmoteca Nacional construir un Centro Nacional de Danza pone en marcha la Casa de la traducción y entre otras medidas más destinar un porcentaje de los ingresos de la Lotería Nacional para el cine y otras industrias culturales por cierto la web de Ciudadanos no facilita información específica sobre el programa de esta formación para la cultura

Voz 1 13:56 Pablo Casado ha estado en Canarias y ha vuelto a hablar de inmigración dice que con Pedro Sánchez la inmigración se ha disparado un ciento setenta por ciento y le hemos preguntado a Nicolás Castellano cuáles son las cifras oficiales

Voz 1620 14:11 España recibiendo mil dieciocho por vía irregular marítima asomando Ceuta y Melilla sesenta y cuatro mil doscientas personas esto es exactamente un ciento treinta y uno por ciento más que en dos mil diecisiete si se cuantifican sólo la patera el aumento del ciento sesenta y uno por ciento con cincuenta y siete mil quinientas personas rescatadas récord si en las costas españolas aquí se podría deducir ese dato queda casado aunque él más nueve punto Mata redondear lo en el ciento setenta por ciento Casado lo achaca a Pedro Sánchez pero los primeros seis meses de dos mil dieciocho con Rajoy La Moncloa llegaron ya dieciocho mil personas y si en la segunda mitad del año con cuarenta y nueve mil con el PSOE aumentó el dato lo llevan hasta el ciento sesenta y uno por ciento pero en los doce meses sumando la época Rajoy con un matiz por tanto la tendencia al alza la llegada de personas en patera España viene desde el inicio del mandato de Rajoy hace cuatro años y sobre todo se explica por lo cierre de la ruta de Grecia y la de Libia que acabar influyendo en el aumento de llegada al Estrecho decir que está aumento pone en cuestión la sostenibilidad de los servicios sociales directamente el noventa por ciento de la gente que llega se va directamente a Francia y otros países europeos iba a decir que se pone en peligro la seguridad de las fuerzas policiales imaginamos que se refiere a una escasa media docena incidentes tras saltos a la valla de Melilla en todo caso menos del diez por ciento de la llegadas totales

Voz 17 15:26 buenos días en los dos sorteos del triple ex de la ONCE de ayer

Voz 1322 15:30 números premiados han sido

Voz 3 15:33 en el sorteo de la mañana a nueve ya en el sorteo de la noche

Voz 1727 15:41 seis minutos

Voz 1322 15:45 mete unos billetes que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple ex vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 17 15:56 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandiosas

Voz 0456 16:03 Glass ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas de regalamos un juego de escobillas Bosch ítalo instalamos gratis

Voz 7 16:09 a cargo la red

Voz 0419 16:12 para pide cita en qué reglas punto es promoción

Voz 16 16:14 válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en las punto es

Voz 3 16:18 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 7 16:22 hemos hablado mucho de la inundación de los

Voz 1 16:25 CEA Nos con toneladas de plástico pero ahora esa contaminación llega también ha llegado ya a las montañas lo dice un estudio publicado en la revista Nature que asegura que en el Pirineo hay tanta concentración de micro plásticos como la que se encuentra en una ciudad del tamaño de París Rafa Muñiz buenos días

Voz 0027 16:43 buenos días micro plásticos que han llegado a zonas más

Voz 1772 16:45 recónditas de los Pirineos a través del viento a mil cuatrocientos veinticinco metros de altura ya a veinticinco kilómetros de distancia del primer pueblo llegan de media cada día más de trescientas partículas de plástico por metro cuadrado nada ni nadie se salva de estos micro plásticos que han sido encontrados en ríos océanos tierras de cultivo o en nuestros organismos lo que no saben explicar de momento los expertos es que efectos tiene sobre nuestro cuerpo cada año se producen en el mundo trescientos treinta y cinco millones de toneladas de Pla

Voz 1 17:15 periodista crítico de cine realizador histórico director del Festival de Cine de San Sebastián y sobre todo una delicia de persona todo eso fue Diego Galán que ha muerto a los setenta y dos años a San Sebastián Nos vamos Nike que Bernal

Voz 7 17:30 bueno sí dirigió el Festival de Cine de San Sebastián durante dos etapas del ochenta y seis al ochenta y nueve y desde mil novecientos noventa y cinco al año dos mil convirtiéndolo en la cita de referencia que es hoy un cinéfilo empedernido que revitalizó el Zinemaldia así lo recuerdan las gentes del cine impulsor de campañas para que el público de San Sebastián sintiera también como suyo el festival que acercó a la gente eh Diego Galán trajo a la ciudad las primeras estrellas internacionales del momento desde Bette Davis a Gregory Peck Al Pacino o Robert De Niro y cree una de sus señas de identidad el Premio Donostia Medalla de Oro de la Academia de Cine Diego Galán fallecía la noche del domingo en su domicilio de Madrid ha causado una enfermedad el festival de San Sebastián le ha despedido con un emotivo mensaje encuentra tu película allí donde estés descansa en paz

Voz 18 18:13 sí

Voz 0456 18:23 hoy Día Mundial de la sumamos la de dos profesores Antonio de Santiago

Voz 19 18:27 yo trabajo todos los días con mi voz este año que me ha tocado dar clase en el pueblo donde está en venta el frío ha habido muchas afonía con lo cual ha habido también muchos documentos por la mañana y caramelos de eucalipto y en cuanto a voces sobresalientes pues palabras expresan Mary Carey indio pero a mí lo que más me fascina Whitney Houston aquella interpretación de Obama en en directo a mí me sigue fascinando cada vez que veo

Voz 1727 18:54 dio dinos cuál es el pueblo en el que se inventó el frío pero lo cuentas

Voz 3 18:58 desde Ibiza Rod la voz

Voz 20 19:00 este instrumento vivo natural que evoluciona con nosotros y que tan a menudo mal tratamos yo como profesora intento nunca gritar nunca siempre usar el diafragma nunca sacar la voz de la garganta forzando la siempre una botellita de agua para hidratar la si estoy muy fatigada descanso silencio grandes voces ahora mismo se me ocurre María Callas y Constantino Romero Coín

Voz 0456 19:30 puedes con Isabel de Madrid María Callas

Voz 21 19:33 sin lugar a dudas la paz la sensibilidad por otro lado las voces las gradas de Stuart transmiten nada mejor para que te llegue una balada maravillosa que una voz rasgada y luego París Notre Damme recuerdo mi emoción cuando empecé a ver aparecer Notre Dame Mi viaje a París

Voz 22 19:53 ha recordado a mis primeras lecturas con tres catorce años de Víctor Hugo que me parecía una fantasía pues allí la tenía delante de mí

Voz 1727 20:00 cuántos nos acordamos ayer de Víctor Hugo al ver arder

Voz 1 20:04 entre dan gracias Isabel siete seis y veinte en Canarias

Voz 1915 20:16 qué tal buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control de Virginia Sarmiento atención conductores porque desde esta madrugada ya hay multas para quienes no respeten la limitación a setenta kilómetros por hora en la cinco el radar de tramo ya está funcionando en el paseo de Extremadura a pleno rendimiento se ha acabado el periodo de simples notificaciones Carolina Gómez

Voz 0393 20:35 hoy entra en vigor el periodo sancionador de este radar de tramo situado entre el kilómetro cuatro y el cinco con siete del Paseo de Extremadura el radar funciona desde el pasado quince de febrero según los datos del Ayuntamiento mil ciento cincuenta y cinco personas al día han rebasado el nuevo límite de velocidad a setenta kilómetros por hora en menos de un mes se han registrado más de veintisiete mil infracciones como estaba en pruebas no se amoldado a nadie se han enviado notificaciones a las casas tal y como establece la ordenanza de movilidad según el Ayuntamiento el objetivo de ese radar es aumentar la seguridad de los peatones y reducir los efectos del ruido del tráfico en la zona su instalación junto con los semáforos en las incorporaciones

Voz 7 21:11 el carril bus es la primera fase de un proyecto

Voz 0393 21:14 más amplio con el que Carmena pretende convertir el

Voz 7 21:16 ceso a Madrid por la A5 en una vía urbana

Voz 1915 21:23 sí han sido seis meses y medio de lucha han pero la niña india adoptada por una familia en balde Maqueda ya está empadronada Carmen la madre de Irak hablaba este lunes en La Ventana de Madrid

Voz 0098 21:33 el otro día por ejemplo que obtuvimos hospital colado todas lo podía jugar la activista receta electrónica ha adjudicado ya está todavía con los provisional y además ha añadido es que el día veintisiete de más tú le caducó el visado con lo cual la niña pues estaba sin ningún tipo de de legalidad

Voz 1915 21:57 el alcalde de la localidad el popular Álvaro Santamaría se negó a hacerlo alegando que faltaba documentación y ha apurado los plazos legales a pesar de la insistencia de la Comunidad y del Defensor del menor para que agilizarse los trámites insiste en que en todo momento ha estado cumpliendo la ley

Voz 6 22:12 los políticos madre manifestada eso sí rencillas personales ligaba tenemos que cumplir con la ley incluso aunque el Defensor del menor hicieron a su cabeza para que suelen Palmada porque realmente lo que tenemos que cumplir la ley lo que nos sugiere

Voz 1915 22:29 es martes dieciséis de abril repasamos otros asuntos en titulares con Enrique García

Voz 0047 22:34 tímido Henríquez de Luna el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre deja el Partido Popular lo hace tras la decisión del partido de no contar con él para las municipales

Voz 1915 22:42 dice que se siente maltratado la dirigió una alega

Voz 0047 22:45 que no da el perfil y Almeida lo justifica como renovación

Voz 1915 22:48 quinto día de huelga de los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de Barajas ya sin la huelga de pilotos de Air Nostrum que esta noche han llegado a un acuerdo mañana huelga también de los trabajadores de Hadid que afecta a diez trenes con salida o destino en la capital

Voz 0047 23:01 la Policía Nacional ha detenido a un hombre que falsificaba obras de arte y que luego vendía en subastas de todo el mundo la investigación se inició en Alemania cuando un galerista denunció haber adquirido un Chillida falso el hombre habría falsificado dieciséis obras del artista vasco

Voz 1915 23:15 en deportes la jornada treinta y dos en primera cerró ayer con el Leganés uno Madrid uno con goles de Jonathan Silva y Benzema los decidan siguen terceros a cuatro puntos del Atlético de Madrid que lucha por el segundo puesto vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Teresa Serrano DGT buenos días buenos días vírgenes seguimos muy pendientes del accidente en la A5 en Móstoles la entrada a la capital está creando tres kilómetros de tráfico muy saturado además a esta hora también problemas en el acceso por la A tres a su paso por Rivas Vaciamadrid y en la M cuarenta algo más de intensidad en el entorno de Mercamadrid en Coslada todo en sentido no

Voz 23 23:56 Nortel Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 7 24:05 vamos con la previsión entonces Luismi Pérez buenos

Voz 0047 24:08 buenos días martes calmado poco viento pocas nubes no va a haber precipitaciones y temperaturas que irán subiendo de una forma evidente un poquito más bajas que las de ayer pero en cualquier caso pasaremos fácilmente de los veinte grados en muchos puntos de la comunidad eso esta tarde porque ahora mismo hace algo más de fresquito que ayer sobre todo esa bajada se nota en zonas elevadas

Voz 24 24:30 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo y acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R treinta y dos reducirá serán setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida punto com

Voz 25 24:53 estés donde estés en Madrid ir a tu concesionario BMW es su momento

Voz 1804 24:57 la ahora de Inter auto premier inmóvil norte son Momentum motor un grupo de concesionarios BMW con la mayor cobertura y las últimas novedades de BMW porte por todo Madrid momento un motor siempre en movimiento

Voz 25 25:09 descubre Inter tu concesionario BMW en Getafe Alcorcón y Leganés

Voz 26 25:13 es la humedad en la Llum aquí a Moore Protection que tienen que ver con la humedad en la parece que la elimina Moore Perote líder eliminando las humedades como llama al novecientos treinta once treinta o entre Moore Protection punto es bienvenido

Voz 27 25:33 mira el bacalao de Islandia de la sirena el tío ha vivido en las aguas más puras ha recorrido los parajes más hermosos pues que vivió lo mejor que yo

Voz 28 25:39 sí estamos bueno Talk conserva el sabor la calidad y ahora en la sirena filete grande de bacalao al punto de sal por siete noventa y nueve descubre más en la guía del bacalao punto com

Voz 25 25:48 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensas seguro el piso valoremos gratis tu casa y la vendemos al mejor

Voz 11 25:54 prefiero contacte con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis Repiso punto es

Voz 1322 26:01 si tu plan esta Semana Santa es Madrid tu agenda debe incluir Las Rozas Village tus marcas favoritas con descuentos de hasta el sesenta por ciento sobre el precio original más moda más estilos más para esta Semana Santa sobran los motivos para visitar Las Rozas Village en familia con amigos o en pareja y abren todos los festivos

Voz 29 26:21 aquí suena en Madrid Madrid suena a tango hoy después de tanto tiempo a Madrid suena a pop

Voz 18 26:29 ETA

Voz 30 26:32 suena a rap sin maquillaje la palabra más sincera de sus ojo proto yo son primavera a Madrid suena a lo que tú quieres que suena todos los martes a eso de la una

Voz 3 26:42 músicos citan en Hoy por Hoy Madrid con Marta González no suena madre de suena

Voz 0047 26:48 con el patrocinio de Isla Azul

Voz 25 26:50 un nuevo mundo

Voz 7 26:55 nuevo caso de violencia machista en Madrid la Policía ha detenido en Hortaleza un hombre

Voz 0027 26:59 golpear a su mujer en plena calle en presencia de sus hijos y de la propia Policía

Voz 7 27:02 sí a los agentes llegaron al lugar alertados

Voz 0027 27:05 se estaba produciendo una reyerta Alfonso Ojea bofetada Álamo

Voz 0089 27:08 abre delante de dos de sus hijos así fue la escena de la noche del lunes en la madrileña plaza de Santos de la Rosa en pleno barrio de Hortaleza Los agentes de la Policía Municipal que llegaron al lugar alertados porque se estaba produciendo una reyerta comprobaron cómo una pareja con sus hijos discutía en vía pública por asuntos económicos los funcionarios intentaron mediar en la gresca cuando en un momento determinado el varón de cincuenta y cuatro años le pegó una bofetada a su esposa la cerrando la el labio inferior por eso ha sido necesaria la intervención del Samur el agresor fue automáticamente detenido un hijo de la víctima fruto de otra relación mayor de edad llegó también a esa plaza con la intención de pegar al agresor pero no lo logró por la intervención de los agentes

Voz 7 27:51 y la placa en homenaje a la vez de transexual Cristina Ortiz conocida como La Veneno ha desaparecido tan sólo una semana después de su instalación en el Parque del Oeste de la capital lo ha denunciado la asociación LGTB Coppola que asegura que se trata de un acto Vangal vandálico y exigen la reposición de la placa Rubén López ex portavoz de Arco Polly

Voz 31 28:10 después pondremos una denuncia de lo más pronto posible exigiremos que repongan la placa en memoria de esta brava mujer no no hacha estaremos y si hace falta poner la mil veces se pondrá mil veces

Voz 7 28:22 y los hospitales madrileños necesitan cinco mil donaciones esta Semana Santa el Centro de Transfusiones ha hecho un llamamiento para cubrir los días festivos cuando caen las reservas nos lo cuenta Sonia Palomino el aumento de desplazamientos de estos días hace caer las donaciones así que se necesitan reservas para cubrir los días festivos para iniciar el lunes con unidades suficientes a los XXXII puntos de recogida habituales se suman sesenta y cuatro de refuerzo en toda la comunidad los hospitales Puerta Hierro el Ramón y Cajal el Clínico el doce de octubre la Fundación Jiménez Díaz estarán abiertos todos los días

Voz 1 28:54 en el caso de la paz

Voz 7 28:55 se podrán donar todos los días a excepción del viernes el Severo Ochoa de Leganés excepto el domingo la unidad móvil de sol también estará todos los días menos el viernes y el Centro de Transfusión en Valdebernardo los días no festivos incluido el sábado y este martes arranca la campaña en homenaje a los cien años de la feria de los libros de la Cuesta de Moyano con el nombre soy de La Cuesta ahí bajo el lema Un libro siempre es nuevo comienza esta campaña en homenaje a esos cien años de la feria de los libros en la madrileña Cuesta de Claudio Moyano El homenaje contará con la participación de amantes de la

Voz 1915 29:28 esta como Arturo Pérez Reverte Carmen Iglesias Fernando Aramburu o Pío Caro Baroja tenemos ahora mismo ocho grados previsión de una jornada suave en cuanto a temperaturas sin previsión de lluvias cielos despejados este Marte como decimos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 2 29:49 bien

Voz 1985 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 comienza el martes dieciséis de abril y comienza sin uno de los sonidos habituales a las orillas del Sena el sonido de las campanas de la catedral de Notre Dame que han dejado de repicar no sabemos cuánto tiempo el incendio está bajo control pero no extinguido por completo según acaba de asegurar el ministro del Interior francés las llamas se han llevado por delante el techo de madera y la aguja de noventa y tres metros de altura el presidente Macron anunciaba esta madrugada que van a reconstruir el edificio gótico que es Patrimonio Mundial de la Unesco y que ha sobrevivido ocho siglos a todos los avatares de la historia de Francia que no son pocos y que ha estado a punto de sucumbir al incendio provocado todo apunta en esa dirección al menos durante las tareas de reconstrucción del templo

Voz 1 31:15 toda la prensa francesa por supuesto pero del resto del mundo también coincide hoy en su foto de portada Notre Damme ardiendo así que comenzamos este repaso con jabón de Aimar buenos días

Voz 1389 31:27 buenas qué tal buenos días empezamos por ahí Thani

Voz 1 31:30 por la prensa francesa

Voz 0456 31:32 sí con la portada además más impactante de todas que es la del francés Libération con la imagen del incendio de la catedral en el momento en el que Kyle aguja ocupa toda la portada esta fotografía hay un único titular Not

Voz 0027 31:44 The Game en vez de Notre Dame nuestro

Voz 0456 31:47 drama en vez de nuestra dama el corazón en cenizas titula en su portada de hoy el diario católico Lakua el fuego parcialmente extinguido ya leo en Le Parisien pero la catedral ha quedado completamente desfigurada toda la prensa gala Le Figaro coinciden en destacar la unidad política Nuestra Señora de la tristeza titula su editorial el diario Salvador ríes que Leo no es sólo una catedral es un vestigio de una época en la que los hombres admiraban el cielo es la casa común de los franceses el Arca de nuestra historia y termino con las palabras del rector arcipreste de la catedral de Patrick Jack and si todos los caminos llevan a Roma todos ellos salen de no objetan

Voz 1727 32:24 en el resto de Europa en The Gardian

Voz 1 32:27 vemos un editorial dedicado al asunto como muchos otros periódicos pero encontramos críticas en la prensa italiana al Gobierno francés

Voz 0456 32:34 si el diario británico comparte el dolor y la pérdida con Francia como otros diarios europeos el Estado ha fallado escribe Ana y sillín Ohrid en la República los edificios

Voz 0027 32:42 culto fueron confiscados a la Iglesia Catón

Voz 0456 32:45 toca pero luego les dejaron sin mantenimiento Notre Damme se caía a pedazos desde hace años los fondos nunca fueron insuficientes

Voz 1 32:52 en la prensa española portada del país

Voz 0027 32:55 es las llamas devasta Notre Dame símbolo de la cultura europea titular del mundo el alma de Francia en llamas y ABC destaca arde no te memoria cristiana de Europa

Voz 1727 33:04 saludamos a esta hora Sami Nair politólogo sociólogo francés candidato por cierto del PSOE a las elecciones europeas muy buenos días muy buenos que supone para un francés también a ir ver arder uno de los símbolos más importantes de París de Francia pero de Europa entera también

Voz 33 33:22 sí es un símbolo histórico pero al mismo tiempo un símbolo laico e histórico y religioso evidentemente que es digamos un símbolo de la tradición católica de la tradición existiera francés pero al mismo tiempo es un símbolo laico porque durante la Revolución Francesa bueno los periodo de destrucción generalizados digamos que todos los símbolos de la religión etcétera etcétera predecesor Delgado como algo absolutamente único es una joya gótica Un mes de patrimonio de la humanidad hay todos los franceses creo hoy no solo en que ellos sino todo el mundo lo que quieren una relación con el arte con lo que el espíritu humano puede crear de mejor parecen un dolor un dolor enorme no hay palabras para describir es cierto

Voz 1727 34:26 sí compartido en el mundo entero ayer las redes sociales hicieron el trabajo de compartir el dolor no

Voz 33 34:32 pero eso es muy interesante porque significa que hay símbolos universales comunes hay símbolos universales como los que dan idea de la grandeza del ser humano he visto intensificarse a monumentos obras de arte es que seas dirigió cosas o no a través del planeta iba a hacer de estas obras un patrimonio identitario universal común in me parece muy muy importante es la reacción internacional en la la época digamos que al mismo tiempo se están pueblo por doquier los mismos iraquí el y el odio entre los pueblos ahí tenemos desde de la mente hoy frente a esa catedral en dolor personal que no mucho mucho mucho sobre lo que es profundo el ser humano

Voz 1727 35:27 así que hagamos de la necesidad virtud y en medio del dolor por la pérdida de esa de esa de ese techo ideas aguja de Notre Damme hagamos de la necesidad virtud Nos felicitamos todos yo yo lo pensaba ayer por la tarde mente por esa hermandad que generaba ver el incendio en Notre dan Sami Naïr un abrazo muchas gracias

Voz 33 35:49 Engracia dio

Voz 1 35:51 adiós siete y treinta y seis seis y treinta y seis en Canarias bienvenidos a la me me campaña hay que ver los días que llevamos con esta sensación de pasar de grandes asuntos a los asuntos que ocupan buena parte del espacio que le dedicamos a la campaña electoral en España donde tantas cosas no jugamos estamos en la campaña

Voz 0027 36:14 en Acuña ese terminal de campaña es Paloma Esteban en el confidencial para quien no lo sepa aún me M es una imagen habitualmente simpáticas sarcástica que circula por Internet o por los grupos de whatsapp el último ejemplo esa enorme lona que Ciudadanos ha colgado en un andamio de Madrid recreando un supuesto grupo de chat entre Pedro Sánchez Pablo Iglesias pues de mono Otegi el grupo se llama Chat Consejo de Ministros dice Ciudadanos en la lona vamos a cerrar ese grupo votarnos

Voz 1 36:38 viene una campaña sucia a la que seguirá una legislatura sucia también esto vaticina José María Maravall ex ministro de los gobiernos de Felipe González y maestro de sociólogos y politólogos los recoge Claudi Pérez en su artículo en El País titulado El Viaje al centro de Pedro Sánchez

Voz 0027 36:54 en la página contigua Víctor Lapuente escribe sobre los distintos tipos de campaña explica que para persuadir a alguien de hacer lo que nunca ha hecho votar Dati aunque no te haya votado nunca antes tienes que activan en él la parte del cerebro que piensa despacio debes elaborar un discurso que dialogue con la parte lógica Iggy con la parte consciente del elector presentando los costes y beneficios de votar teatral Innova a dos rivales pero para recorrer un camino que hemos transitado muchas veces o para animar a alguien que ya te ha votado a que te vuelva a votar a nuestros cerebro que es vago por naturaleza le basta con encender el mecanismo que piensa de forma rápida y automática es el instinto reptil llano que no demanda o mensajes racional original sino emocional estereotipado dice Víctor Lapuente esto último es exactamente lo que están haciendo a lo que están dedicando sus campañas Podemos y Ciudadanos a reactivar a quienes ya les votaron fuera las sutilezas que intenten seducir al neo córtex ya dentro las ideas simples que exciten el sistema limpia me levanté os víctimas ya seis de los poderes fácticos o víctimas del traidor Sánchez

Voz 1 37:54 luego está el pequeño porcentaje del electorado que vota a críticamente aquello que vaya ganando en las encuestas como si fuera una apuesta

Voz 0027 38:01 dice el diario punto es que eso es lo que hace el cinco por ciento de los votantes según diferentes estimaciones de expertos y encuestas que han consultado

Voz 1727 38:08 y un titular de Marcos de Quinto en el mundo

Voz 0027 38:11 es el número dos de Ciudadanos al Congreso por Madrid expresidente de cola en España bestia negra de Podemos por el ERE que ejecutó la empresa cuando la dirigía dice Marcos de Quinto Coca Cola ofreció en su ERE el doble que Podemos en el suyo

Voz 1 38:26 ayer la campaña electoral española se colaba en la prensa británica hoy y se mete en la prensa alemana con varias referencias a la extrema derecha

Voz 0456 38:33 la primera en el liberal nivel que titula ha destacado en su portada digital España un país en estado de emergencia feminista dentro del enlace un vídeo

Voz 1727 38:41 en el en el que recuerdan

Voz 0456 38:43 canción de voto de los cinco primeros partidos según el CIS en ningún país europeo la política es más femenina y feminista que en España afirma Catalina Mila una mujer alemana joven casada con un español una de las cien mujeres más influyentes de nuestro país es la presidenta de la Unión Europea de Mujeres Juristas reconoce que España está mucho más avanzado que Alemania en cuanto a Igualdad que la ley contra la violencia machista es ejemplar para todos

Voz 0047 39:06 Europa y que las elecciones del veintiocho de abril son importantes

Voz 0456 39:09 para las mujeres ante el retorno a los roles tradicionales que reclama la ultraderecha de Vox o la supresión del aborto el derecho al aborto esté a Vox también aparece en una crónica en el Frankfurter Allgemeine que firma que inste a la consola dice que el partido de ultraderecha conseguido manejar al PP y a Ciudadanos que no quieren perder más votos en favor de los populistas de derechas Casado hiperactivo está lleno de propuestas cada día lanza una pero todas quedan eclipsadas por ese tono agresivo contra Sánchez sino las eclipsa él tiene a quién ayuda como Suárez Illana y la ocurrencia aquella del aborto y los neandertales

Voz 1727 39:41 el Mundo publica hoy una entrevista deliciosa muy recomendable con algunos de los principales guionistas de humor de la tele

Voz 0027 39:48 gente que escribe que ha escrito guiones para la resistencia el intermedio o leit motiv cuentan cómo es su trabajo dicen tenemos un curro de puta madre hay hago mejor que escribir chistes sobre gente que te cae mal sí sí lo hay escribir chistes sobre gente que te cae mal que las amenazas de muerte se las lleve tu jefe pregunta cuántos Phil traspasan chiste en televisión responden hay más gente opinando que escribiendo hay ginebra Premium de trescientos euros que tienen menos destilación es que un chiste de la tele el truco está en meter en el guión un chiste muy grave antes del que quieres meter para ver si el segundo cuela en el guión la gente ni siquiera imagina que existan los guionistas en la tele la gente no sólo se cree que los chistes se les ocurren a Buenafuente va a Broncano sino que encima creen que se les ocurren en el momento incluso mi madre lo piensa

Voz 3 40:32 no

Voz 1727 40:38 tienen los superhéroes ideología es lo que se pregunta Vanity Fair a raíz de unas palabras de Pablo Iglesias en televisión en las que dijo que Superman es más conservador que Batman no sé qué opinas tú Manuel Jabois de esta dicotomía la gente que sale de noche a dar palizas a los que se lo merecen

Voz 1389 40:58 no acostumbra ser de izquierdas eso pienso

Voz 1727 41:00 yo sobre todo piensa el escritor Fernández que es el autor del

Voz 1389 41:04 la frase el reaccionó a esta especie de propuesta de de Pablo Iglesias con un tuit Batman como Santiago Abad Ali Luis Garicano desconfía del estado de la posibilidad de reinserción del delincuente y además asume una función del Estado por sí mismo vigilar juzgar y castigar bueno el periodista Eduardo Bravo habló con él con Luis Fernández y con el ilustrador Mauro Entrialgo para hacer una pieza muy interesante en Vanity Fair Fernández cree que es Superman es un héroe ingenuo mientras que Batman es un héroe cínico que encarna a la perfección el realismo capitalista dice le damos la razón a Batman frente a Superman porque la sociedad acepta que no hay futuro y que siempre ganan los malos Entrialgo matiza entre dos Batman diferentes hay un Batman de Bob Kane muy respetuoso con las leyes y colaborador del comisario Gordon bastantes socialdemócrata que tiene muy poco que ver con el Batman fascista de Frank Miller

Voz 1727 42:02 en esta vallada bienes dispuesto a responder una pregunta que se ha hecho mucha gente mucho tiempo que el actor equilibren es Bud sea o no

Voz 1 42:08 hombre abiertamente conservador sí

Voz 1727 42:11 significa que su cine los sea responde Jabois

Voz 1389 42:16 pues lo dudo mucho de hecho creo que no y también responde a esta pregunta Elsa Fernández Santos y que cree que algunas feministas yerran el tiro al no separar a la persona del personaje ella se pregunta si realmente el hombre tranquilo Centauros del desierto son una ofensa moral para las mujeres como sugieren algunas lecturas recientes ir recuerda una anécdota maravillosa que te paso a relatar cuando salió con su padre del cine de ver por primera vez lo que el viento se llevó dijo que quería ser escarlata su padre les respondió tu escarlata eso nunca es una fascista entonces Fernández Santos dice adoramos la película pero por razones distintas donde yo veía la historia de una mujer a la que Gerrit quería parecerme a toda costa el encontraba una manipuladora caprichosa princesa del Sur esclavista a la que por cierto le daban su merecido al final de la película toda obra maestra querida Pepa tiene varias lecturas supongo que esa es la

Voz 3 43:08 mayor riqueza de esas películas hasta luego querido Jabois

Voz 25 43:16 cambiar la forma de conducir lanzando un coche cien por cien eléctrico equipado con la última

Voz 34 43:21 tecnología puede parecer difícil pero lo difíciles que no aprovechen las ayudas de Nissan y del Gobierno para conseguir Turís han Liz el eléctrico más vendido en el mundo tener un Nissan Leaf cien por cien eléctrico nunca había sido tan fácil informa en tu concepto

Voz 25 43:34 canario Nissan Innovation de una cuarta no me pregunto desde cuando lleva soltero yo casi ni me acordaba de ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 11 43:49 es importante es la que con pactismo cincuenta quejas Cuenca está impedido descargar aplicación estaño

Voz 35 43:57 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 44:16 buenos días si quieres viajar a Bruselas y conocer cómo funcionan las instituciones comunitarias la Comisión te lo pone un poco más fácil si tienes menos de treinta años estás estudiando en la universidad o te acabas de graduar puedes participar en la última edición del concurso de artículos de año

Voz 11 44:32 tienes que redactar un texto periodístico sobre las elecciones europeas de este año cuando lo tenga sólo tienes que aclarar en qué categoría quieres participar información como Pinho el plazo termina el veintiuno de abril tienes todos los datos de la convocatoria en la página web

Voz 1 44:47 de la Comisión Europea ese punto el no

Voz 11 44:49 junto a él que esperemos que esta información

Voz 35 44:52 aún le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 36 44:57 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra Ma ma pero que sepas que luego aprende más palabras como

Voz 3 45:03 no seas pesada mamá te has preguntado si ser madre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho en la Cadena Ser

Voz 1 45:31 son las ocho menos cuarto las siete menos cuarto en Canarias

Voz 3 45:34 Volkswagen llena deporte que hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 45:44 el Barça busca esta noche regresar a unas semifinales de la Champions tres años después Sampe

Voz 1161 45:50 no no pisa desde la temporada catorce quince tres ediciones siguen asomarse a ellas las tres en las que el Real Madrid levantó el título para los culés ya es demasiado tiempo con el cero uno de la ida en Old Trafford el Barça es favorito como llega al partido Adriá Albets buenos días

Voz 0017 46:02 qué tal buenos días Valverde recupera para este partido a los pesos pesados del equipo que descansaron en Huesca vuelven a la convocatoria Messi Suárez Busquets Piqué Rakitic Sergi Roberto y la gran mayoría serán titulares esta noche se quedan fuera de la lista Boateng Murillo hizo divo el Barça saldrá con todo hoy para conseguir pasar a semis dice Valverde que tienen ilusión y no miedo ante el muro de los cuartos de final

Voz 0588 46:23 no hay ningún temor ahí es una ilusión tremenda dispuestos a intentar pasar reconociendo que tenemos un gran rival enfrente tenemos un gran premio pasar a semifinales y lo que tenemos es ilusión por hacerlo yo creo que todos los que son del Barça

Voz 0017 46:36 de ley Arturo Vidal pueden ser los revulsivos del Barça esta noche frente a un Manchester que cree en la remontada como hizo ante el París Saint Germain

Voz 1161 46:43 si como dice Adrià el Manchester no baja los brazos confía en esa posible remontada como llegan los ingleses Brown lema en buenos días buenos días tiene las bajas de show

Voz 0301 46:52 todo por sanción y también de Ander Herrera que sigue lesionado y se va a perder también este partido de vuelta en Barcelona una duda básicamente en el once de Solskjaer si jugará Matic o bien Fred en el centro del campo recordamos Matic estuvo lesionado en el primer partido y se lo perdió la principal amenaza seguirá siendo y Lucas la parte ofensiva del equipo inglés a arbitrar el colegio

Voz 1161 47:15 el alemán Felix a la misma hora la vuelta del Juventus Ajax empate a uno en la ida Tuta de John en el Ajax es baja por sanción bajasen la Juve de Iman Djukic Cáceres y Kjelling y arbitrará el colegiado francés estupendo en casa noche se completaba la jornada treinta y dos en Primera con el Leganés uno Real Madrid uno otro partido con mala imagen de los de Zidane que no contó con Bale hasta los últimos diez minutos de partido

Voz 1994 47:39 es importante el hoy quiere hacer

Voz 1985 47:42 campeón

Voz 1994 47:44 está al final es como Lucas Vázquez es verdad que bueno jugando diez quince minutos a lo mejor es es complicado para ellos tan partido pero los cambios se hace para cambiar el partido y dinos

Voz 1161 47:56 queda el Leganés cuarenta en puntos un décimo virtualmente salvado los de Zidane terceros a cuatro puntos ya del Atlético en la lucha por la segunda plaza del resto Valencia Basket ya tiene cuatro títulos de la Eurocup vencía anoche en La Fonteta sobre el Alba Berlín ochenta y nueve sesenta y tres en el tercer partido de la final jugará la Euroliga la próxima temporada Joy partido de primer partido de Cuarte cuartos CSKA de Moscú Baskonia en la Euroliga

Voz 3 48:17 con otro

Voz 22 48:24 ah o no lo felices dos tres

Voz 1804 48:27 ahora el renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia ofrezca en renting consulta condiciones del Polisario en punto en lo hacemos Torra

Voz 1727 48:46 diariodehoyporhoy del dieciséis de abril del año dos mil diecinueve escribe Ana Quintela fue madre decidió parar un año para cuidar a su hijo y desde entonces no encuentra trabajo mi nombre sana Quintela