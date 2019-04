Hoy por Hoy (16/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 buenos días la catedral de Notre Dame ha aguantado la estructura del templo está esta mañana en pie es la única buena noticia tras el incendio que ha destruido parte de la cubierta y la aguja de noventa metros y quinientas toneladas desde las cuatro de la madrugada no se ve en llamas dentro del edificio ya es ahora las cuatro los bomberos daban por controlado parcialmente sofoco dado el incendio Macron anunciaba a medianoche que buscará financiación internacional para reconstruir lo que han destrozado las llamas

Voz 3 00:42 tal hoy esta catedral la reconstruiremos todos juntos y me comprometo a poner en marcha una recaudación más allá de las fronteras de Francia ya lo anuncié

Voz 1727 00:50 en los parisinos y los turistas que han hecho vigilia durante toda la noche aplaudían así a los bomberos mientras técnicos del Ministerio de Cultura sacaban las obras de arte que alberga la Catedral las que se pueden mover claro porque hay muchas otras que no se puede mover no hay de momento una evaluación exacta de daños pero ahí están esta mañana en pie esa es la noticia la estructura y la fachada del templo con las dos torres bajo las que Francia coronó a Napoleón despidió a Mitterrand hoy oro a las víctimas de Bataclan las torres en las que Victor Hugo imaginó así modo ya Esmeralda y que han sobrevivido más de ochocientos cincuenta años

Voz 4 01:33 Pepa Bueno

Voz 5 01:43 en la Cadena Ser

Voz 6 01:51 es martes es dieciséis de abril y noticia también de la madrugada así ha desconvocado Aimar la huelga de Air

Voz 0027 01:57 los Trump en la compañía y sus pilotos han llegado a un acuerdo pero no da tiempo a reactivar los vuelos cancelados para hoy así que los aviones afectados seguirán en tierra hasta mañana

Voz 1727 02:05 Pedro Sánchez estuvo anoche en Antena tres y precisó que aplicará el ciento cincuenta y cinco en Cataluña si es necesario por consenso de forma proporcional

Voz 0027 02:14 sí aunque Sánchez ha criticado los intentos de boicot actos de Ciudadanos Vox en Euskadi

Voz 1727 02:19 junto con mi reprobación este tipo de actitudes

Voz 1722 02:21 considero que la democracia es incompatible con la intolerancia

Voz 0027 02:24 casado Rivera ya Abascal siguen criticando le por una supuesta connivencia con los herederos de ETA

Voz 1 02:29 hoy sobre actitudes totalitarias alguien arrancó

Voz 1727 02:32 dado la placa que el Ayuntamiento de Madrid colocó la semana pasada en honor a la mujer transexual La Ventana

Voz 0027 02:38 Rubén López Observatorio madrileño contra la LGTB fobia

Voz 7 02:41 en dos pondremos una denuncia de lo más pronto posible

Voz 8 02:43 exigiremos que repongan la placa en memoria de estar a la mujer de los ochenta haremos y hace falta poner la mil veces se pondrán inglés

Voz 1727 02:51 este ataque se suma a los cuatro que ha sufrido en los últimos meses la placa de la joven Yolanda González asesinada por la ultraderecha en mil novecientos ochenta o las pintadas con las que profanar hace dos meses las tumbas de La Pasionaria Pablo Iglesias

Voz 6 03:07 y hoy a partir de las nueve y media vamos a celebrar en Hoy por hoy el Día Mundial de la

Voz 1727 03:11 hola felicidades por ejemplo a los actores empezando por los de doblaje esos que sólo reconocemos cuando los oímos

Voz 9 03:19 yo soy tu padre Woman es un cuento que de imagínate doblando la yo ya he dicho

Voz 0588 03:26 hola buenas tardes quería veinte euros de diésel usted es el que dobla aves sí pero también felicidad

Voz 1727 03:33 pese a los profesores a los periodistas y a los cantantes sobretodo a él

Voz 10 03:40 de de eh

Voz 11 03:48 qué quiere pueda recibir ya la felicitación es el Día Internacional de la voz pocas como la suya así que felicidades a todos los profesionales de ese instrumento tan único y delicado

Voz 10 04:03 a agua eh

Voz 6 04:09 eh

Voz 10 04:12 le a A

Voz 12 04:23 eh sí

Voz 1727 04:26 Valverde recupera a todos sus titulares para el partido de Champions de esta noche Sampe

Voz 1161 04:31 la vuelta de cuartos en el camino muy favoritos para volver a unas semifinales tres años después tras la victoria en la ida cero uno en Old Trafford Valverde y la barrera de los cuartos de final

Voz 0588 04:39 no hay ningún temor que hay es una ilusión tremenda reconociendo que tenemos un gran rival enfrente tenemos un gran premio pasar a semifinales y lo que tenemos es ilusión por hacerlo

Voz 1161 04:49 bajas en el Barça de los lesionados Vermaelen y Rafinha quedan fuera de la lista de convocados voten Murillo hito divo arbitra desde las nueve de la noche en el Camp Nou el colegiado alemán Felix vino

Voz 13 04:57 no

Voz 11 05:01 y el tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 15 05:03 buenos días Pepa paradigma en las tormentas hoy solamente vamos a tener algunas esta mañana en Baleares de hecho descargan entre Menorca y Mallorca y algún chubasco esta tarde en el Pirineo catalán en el resto del país tiempo tranquilo algunas nubes tenemos ahora mismo en el Cantábrico Sistema Ibérico y algunas nieblas en el interior peninsular y algunas nubes vamos a tener en el norte de Canarias con unas temperaturas Pepa que esta tarde van a ser bastante suave sobre todo en el sur del país viento que se reforzará del Levante sobre todo cerca del estrecho

Voz 16 05:36 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de las filas naranjas que usted exprime están recién cogidas de la algún zumo exprimido donde Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Simón la gran herencia en todo lo que hacemos lo hacemos porque porque pasamos noches en vela en nuestras estaciones de servicio Portilla damos a cualquier parte para llevar el calor a tocar Portillo hacemos mucho más cada día porque ponemos nuestra mejor energía

Voz 1727 06:17 con Cepsa

Voz 14 06:19 el más eficiente

Voz 5 06:24 en la Cadena Ser

Voz 1727 06:44 así sonaba la vigilia improvisada que el periodista del mundo Iñaki Gil grabó anoche en París decenas de jóvenes cantando un Ave María rodilla en tierra a sólo unos cientos de metros de las llamas que estaban consumiendo Notre Damme en ese momento Carmen Vela corresponsal de la Ser en la capital de Francia buenos días

Voz 1 07:02 hola muy buenos días tú estás ahora mismo Carmen frente a la Catedral frente a Notre Damme que es exactamente

Voz 17 07:09 estoy en una enfrente de la fachada principal en el perímetro de seguridad como os podéis imaginar la noticia es que Notre Dame de Paris está en pie es la buena noticia está

Voz 1 07:19 tras la noche de ayer

Voz 17 07:22 llegó a temerse que el templo gótico con ochocientos años de historia estímulo cultural y religiosa del país podría sucumbir a las llamas aunque no se ve el fuego ni el humo en el incendio controlado ahora no se ha extinguido por completo confirman los bomberos que siguen inspeccionando minuciosamente por fuera y por dentro bobas una inmensa escala esta extendida hacia lo más alto de la fachada oeste ahora dicen los expertos que el agua que esto utilizado para pagar enfriar los muros por su enorme peso es lo que fuera agiliza el monumento

Voz 1 07:54 y a pesar de la fiereza de las llamas las primeras imágenes del interior de la catedral demuestran que que no todo está destruido de hecho las paredes han protegido buena parte de la galería central y se ve en esas imágenes como los bancos de madera Carmen están prácticamente intactos

Voz 17 08:09 sí P para los que creían en los milagros podrán verdaderamente reforzar

Voz 1 08:14 es esta mañana

Voz 17 08:17 porque no sólo en los muros y los bancos como dices la estructura de la catedral se ha salvado también algunos de los tesoros han podido rescatar la espina de la Corona de Cristo es un símbolo para los católicos creyentes o la túnica de San Luis pudieron salvarse

Voz 1 08:32 tiempo se ha evitado lo peor dijo

Voz 17 08:35 presidente Emmanuel Macron a los pies de Notre Dame todavía ardiendo poco antes de medianoche reconstruiremos nuestra no te daban Nuestra Señora de París declaró a la nación para añadir que este mismo martes lanzaran una campaña de recolección de fondos tanto en Francia como en el extranjero para volver a levantarla todos juntos y esos fondos en millones han empezado a de pero más que el dinero la dificultad es encontrar los artesanos

Voz 1 09:01 entre las causas algún avance las causas del fuego Carmen

Voz 17 09:05 el fuego se desató poco antes de las siete de la tarde minutos después de la hora del cierra al público del mono

Voz 1 09:11 cuento cuando los obreros que trabajan

Voz 17 09:13 hablan en el andamio también se habían marchado ya han sido interrogados por cierto durante la noche por la policía judicial las primeras llamas se divisaron en la zona más alta de Livingstone del edificio probablemente en la aguja aquí va a ser restaurada y hacia las nueve de la noche trabajaban todavía más de cuatrocientos bomberos que gracias a los drones pues que introdujeron pudieron actuar con dosis muy precisas de agua para enfriar y apagar las llamas poco después de las veinte horas la aguja de Notre Dame de París elevada más de noventa metros de altura se desplomaba ante los ojos incrédulos de centenares de personas que se agolpaban en las inmediaciones aquí en este muelle de San Michele o desde los puentes del Sena y otros edificios de la capital lo que no había destruido Pepa ni la revolución ni las guerras mundiales las catástrofes más

Voz 1 09:59 tú en otros siglos parecía podría hacer

Voz 17 10:02 Marsé por el fuego en pocos en pocas horas

Voz 1 10:04 pero afortunadamente no ha sido así a investiga efectivamente dice que afortunadamente no ha sido así del todo se podrá reconstruir ha dicho Macron lo que se han llevado las llamas Carmen gracias cualquier cosa nos cuentas buenos días buenos días el presidente Macron se lo ya en la portada estuvo allí a pie de tarea de extinción a media noche hacía unas declaraciones describía así lo que significa Notre Damme para los franceses

Voz 6 10:33 si nos dan

Voz 1 10:38 es nuestra historia nuestra literatura y nuestro imaginario Benoit Apple es historiador hispanista francés muy buenos días

Voz 17 10:47 con los bonus seguidos es difícil de explicar supongo S

Voz 1 10:50 viento que tiene esta mañana París y toda Francia una parte lo comparte el resto del mundo fue evidente ayer pero usted esta amanecen con una preocupación muy honda muy grande

Voz 17 11:00 sí ha sido un golpe muy muy muy fuerte que presentan muchísimo es el corazón de París como pienso de París Francia es un país muy centralizado con lo cual el corazón de París es también el corazón de Francia es verdad además que esta joya de más de ocho siglo uso es también todo un himno a la belleza que uno sea creyente o con o que no lo sé entonces pues todo el mundo tiene el sentimiento de haber perdido algo nosotros en concreto aún más porque mi hija como canta en el coro de Notre Dame pues esta mañana la sea despertador llorando

Voz 18 11:39 porque es un golpe muy fuerte para todos que las tiene y su hija

Voz 1 11:43 decir dieciséis libro

Voz 17 11:45 es años cantando en el coro de la catedral para ella era su segunda casa y hace apenas diez días cantó con el Corolla otros Damm la Pasión de San Mateo de Bach en un concierto de tres horas y media hacen esta nave por la noche era un lugar absolutamente mágico una cosa absolutamente de una belleza insuperable ya hay que pensar que todo eso ha estado tan golpeado porque quizá la catedral este salvada pero sabemos que no vamos a poder disfrutar de ello por lo menos durante diez años es una cosa porque habrá que reforzar la estructura del templo que era un una estructura muy frágil izada en el Emma es que había obras de restauración pero eran gentes ya porque el el templo era realmente muy mermado supongo que eficiente el incendió pues la obra mermado aún más

Voz 1 12:36 la prensa italiana es la única que esta mañana señala exactamente eso que las obras de restauración se necesitaban desde hace tiempo no se habían acometido lo comparte usted

Voz 17 12:47 desde luego si lo soy perfectamente porque sé que el clero de la catedral pedía a gritos estar esta oración por lo menos desde hace diez años exigente es una recuperación que necesita muchísimo dinero mucha técnica mucha pericia si se ha tardado demasiado y además sabemos muy bien que cuando hay una obra de oración es el momento más peligroso ir desafortunadamente ha pasado la desgracia era muy impresionante ver cómo estaban construyendo todos los viajes para poder llegar a la flecha para salvarla porque la flecha era de madera hay plomo el plomo sea había destrozado poco a poco ir el algunos infraestructura era equivalente a una hoja de papel no es decir que realmente había cosas muy peligrosas y se irá habrá que saber porqué exactamente ha pasado está cosa pero es verdad que creo que ha habido una falta por parte del Ministerio de Cultura porque la catedral pertenece al Estado yo creo que se ha tardado demasiado si yo tengo mucha pena

Voz 1 13:53 bueno a Pelé Di un abrazo nuestra solidaridad muy agradecido beso para su hija yo era un abrazo ocho y catorce siete y catorce en Canarias

Voz 5 14:18 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 14:23 quinto día de campaña electoral aquí en España esta noche se celebra en Televisión Española el debate que debía ser entre líderes pero que se transformó en una cita entre segundos cuando Pedro Sánchez decidió acudir solo al de Atresmedia con Vox incluido la semana que viene anoche el candidato socialista estuvo en Antena tres horas después de publicar su programa electoral programa hay que el PSOE apuesta por impulsar más el autogobierno como salida a la crisis catalana ir rechaza un estado de excepción Territorial permanente en referencia al ciento cincuenta y cinco indefinido del que habla de las de

Voz 1 15:00 aunque Inma Carretero buenos días qué tal bueno

Voz 1727 15:02 además Pepa en esa entrevista anoche aclaró que rechazar el ciento cincuenta y cinco indefinido no quiere decir rechazar el artículo constitucional

Voz 0806 15:10 sí porque rechaza el PSOE como dices ese estado de excepción territorial pero llegado el caso el presidente dice que estará dispuesto a aplicar

Voz 1722 15:18 pero si tengo que aplicar la Constitución el artículo ciento cincuenta y cinco lo aplicará con el consenso no como hace dice el PP y Ciudadanos imponiendo lo proporcional al desafío que se plantea por parte del secesionismo yo como presidente del Gobierno actuaré con toda contundencia

Voz 0806 15:33 promete contundencia porque su programa rechaza también expresamente el derecho de autodeterminación la apuesta del peso es dar un impulso al autogobierno el programa no sitúa en primer término como solía hacer como prioridad la reforma federal de la Constitución de hecho anoche Pedro Sánchez respondió que no es necesaria para recuperar la convivencia en Cataluña tampoco menciona el programa el Estado plurinacional lo mantiene como una referencia porque remite a la Declaración de Barcelona pero lo aparca para esta campaña Pepa

Voz 1727 16:02 gracias Inma luego volvemos a las nueve con el detalle de ese programa electoral que presentaron ayer los socialistas pero ya tenemos la respuesta de Quim Torra al anuncio de Sánchez de que aplicará con contundencia y proporcionalidad el ciento cincuenta y cinco si hace falta

Voz 0027 16:18 no tenemos miedo seguiremos adelante hasta el final con todas las consecuencias las que han asumido nuestros presos políticos exiliados y si hace falta las asumiremos nosotros porque lo volveremos a hacer decírselo bien fuerte a Pedro Sánchez lo volveremos a hacer

Voz 1727 16:39 y hoy escribimos la quinta página en el diario de campaña la página que firma José Manuel Atencia buenos días hola buenos días que yo recuerde es la primera vez que se presentan programas L corales con la campaña ya empezada lo presenta ciudadanos ayer lo hicieron los socialistas bien el caso del PSOE lo más destacado como noticiable no son las propuestas que son conocidas casi todas sino lo que el documento no incluye

Voz 7 17:04 oye ni autodeterminación ni un ciento cincuenta y cinco con carácter permanente Pepa está todo tan crispado que la primera premisa del programa del PSOE no es lo que va a hacer sino legar lo que otros dicen que estarían dispuestos a hacer los socialistas si repiten en el Gobierno el programa está cargado de propuesta pero seguimos instalados en el monotema la crisis territorial de Cataluña de seguro uno de los principales problemas que tiene España pero sin duda también hay otros muchos que afectan a los españoles para los que todavía apenas no va quedando un hueco en este tedioso debate

Voz 1727 17:40 más allá de eso Atencia en esta campaña no hay mejor teoría

Voz 1 17:42 la política que la de agarrarse a una idea

Voz 1727 17:45 no soltarla de igual que esa idea es un disparate

Voz 7 17:48 claro que debe ser siempre un disparate que cale en la ciudadanía los partidos han dispuesto dos marcos para el debate el Gobierno del PSOE con los que quieren romper España y el Gobierno de las tres derechas que nos trae una involución por eso más que presentar un programa El principal interés del PSOE ayer fue intentar salirse del marco en España hay una larga tradición que votar a la inversa por eso las campañas apenas se pide el apoyo hacia el partido que uno representa sino que se trata de infundir el miedo de votar al contrario toda idea por pequeña que sea hay que aderezar la con miedo del miedo a que los quitaron la pensión hemos evolucionado al miedo a romper España la al miedo a gobernar con los amigos de los terroristas al miedo al volver al pasado o al miedo a hundir el país de ahí que siempre volvamos al mismo sitio la primera cualidad de un buen programa electoral tiene que ser la de no asustar a nadie o sea la de no provocar miedo el PSOE ha hecho un programa que lo mismo sirve para arreglar un roto por la izquierda que exista tercia apañar luego un descosido por el centro

Voz 1727 18:52 en la campaña va acumulando sus primeras víctimas

Voz 7 18:54 la primera víctima de la campaña fue la moderación cuyo sepelio se celebró ya hace algunos meses la segunda es el sentido del ridículo que sigue todavía de cuerpo presente ayer desapareció la agencia de viaje que el PP había instalado al lado de la sede del PSOE para denunciar la afición viajera del presidente Sánchez de inmediato emergió una nueva valla de Ciudadanos para denunciar la afición pactista del candidato del PSOE en la batalla por quedar segundo lo que suelta Casado lo recoge Rivera el revés o eso deben creer ellos quién sabe cuándo se pierde la moderación se corre el riesgo de que otros se lleven el voto de la frustración

Voz 1727 19:31 decías moderación pues escucha esto Juan José Cortés número uno del PP al Congreso por Huelva

Voz 19 19:37 Pedro Sánchez se sienta a la mesa con asesinos criminales

Voz 7 19:40 violadores

Voz 19 19:41 acta que va a intentar dejar salir a la calle

Voz 1727 19:44 cuando quiten la prisión permanente revisable y nadie de su partido el PP le ha reprochado ni siquiera afeado esa mesa de la que habla semejante barbaridad Atencia

Voz 7 19:53 claro Pepa pero esto no es un problema de moderación bien de los segundos de esa falta del sentido del ridículo

Voz 1 19:59 José Manuel hasta mañana familiar Pepa a las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 3 20:22 qué tal buenos días tiempo tranquilo este martes cielos despejados temperaturas suaves y ahora mismo nueve grados en el centro de la ciudad ya han comenzado las multas en el radar de tramo de cinco en el paseo de Extremadura para aquellos que superen los setenta kilómetros por hora entre el kilómetro cuatro y el cinco setecientos el radar funciona desde el pasado quince de febrero hoy según los datos del Ayuntamiento mil quinientas mil ciento cincuenta y cinco personas al día han rebasado el límite de velocidad en menos de un mes se han registrado más de veintisiete mil infracciones una medida

Voz 1727 20:52 del Ayuntamiento de Madrid que desde el principio ha sido objeto

Voz 3 20:55 de polémica y más aún en periodo electoral José Luis Martínez Almeida candidato del Partido Popular

Voz 20 21:00 que no se preocupe los malagueños nosotros conectaremos los semáforos de la cinco nosotros lo que haremos será trabajar conjuntamente con todos los municipios de nuestra corona metropolitana Madrid no es una aldea gala Manuela Carmena no puede pretender ser una aldea gala al margen de la corona metropolitana la pueblo jeta del diálogo del consenso lo que no puede hacer es no hablar no dialogar no consensuar no tomar acuerdos con los

Voz 6 21:24 millones y medio de personas que viven más allá de la ciudad de Madrid

Voz 3 21:27 Almeida que por cierto ha dejado fuera a Íñigo Henríquez de Luna de su candidatura al Ayuntamiento de Madrid de sus listas el concejal ya ha dejado su acta también el partido hice considera maltratado por el Partido Popular después de haber sido militante durante treinta años Íñigo

Voz 0801 21:43 ajena al a última hora deprisa y corriendo de malas maneras hay gente que no se cuenta conmigo que no y el perfil del nuevo PP de la renovación que se quiera y que él pues bueno pues pues tampoco en fin estoy en en su núcleo de confianza pues cuando me hijos Olmeda el viernes llamé al presidente de mi partido también hable con algún dirigente de la dirección es ido como esta difícil decisión pero creo que es coherente y lo que es también el respetó mi dignidad personal que esos lo que yo creo que a uno jamás le pueden quitar

Voz 3 22:10 reprochaba al presidente a Pío García Escudero en La Ventana de Madrid que no le cogió el teléfono ni le devolvió la llamada ir reconocía eso sí que la política les sigue corriendo por las venas por lo que deja la puerta abierta en un futuro a otras formaciones es martes dieciséis de abril y es noticia de esta madrugada queda desconvocada la huelga de Adif que comenzaba mañana en plena operación salida titulares con Enrique García si la diré

Voz 0866 22:35 han aceptado seguir negociando un nuevo convenio colectivo se cancela también la de los pilotos de Nostrum pero no da tiempo a reactivan los vuelos cancelados para hoy si continúa la huelga de los trabajadores

Voz 3 22:45 de seguridad del aeropuerto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite el recurso de la FAPA Giner de los Ríos al cheque bachillerato medida que el Gobierno regional pondrá en marcha el próximo curso y que permitirá a familias con pocos recursos continuar estudiando en la privada la FAPA denuncia que la Comunidad no ha consultado al Consejo Escolar para su puesta en marcha

Voz 0866 23:04 los hospitales madrileños necesitan cinco mil donaciones esta semana santa ante la caída de reservas Se van a reforzar los puntos de donación con una campaña que va a recorrer sesenta y cuatro puntos en toda la Comunidad

Voz 3 23:16 la feria de libros de la Cuesta de Moyano en la capital cumple cien años hoy arranca a esa campaña para celebrar el centenario con el nombre soy de La Cuesta Hay bajo el lema Un libro siempre es nuevo

Voz 6 23:28 este

Voz 4 23:31 hoy por hoy

Voz 3 23:34 Leganés y Real Madrid completaron anoche la jornada XXXII con empate en Butarque Sampe buenos días

Voz 1161 23:39 buenos días Leganés uno Real Madrid uno Un partido apático gris y con los locales un poco mejores que los de Zidane que cuentan cada minuto de lo que resta de la temporada casi como un castigo Nacho

Voz 21 23:48 salida cada partido sin saber que nuestra nuestra estás jugando absolutamente nada cimentado en hacerlo lo mejor posible sabemos que estamos representando al Madrid en nuestro objetivo siempre es ganar son momentos complicados hay que hay que aguantar ahora ahí ya pensó el año que viene

Voz 1161 23:59 Marcaron Jonathan Silva al filo del descanso y Benzema a los cinco minutos de la continuación alcanza el Leganés los cuarenta y un puntos undécimo virtualmente salvado los de Zidane siguen terceros a cuatro puntos ya del Atlético de Madrid en la lucha por el segundo puesto y mala noticia para el Getafe que ayer confirmaba la rotura del ligamento cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha de su defensa portugués Antunes

Voz 1727 24:17 el jugador estará de baja entre seis y ocho meses

Voz 7 24:21 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes

Voz 5 24:24 España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1694 24:31 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas deje Teresa Serrano buenos días buenos días pues va mejorando ya la hora punta en una mañana muy liviana en cuanto al tráfico en la Comunidad de Madrid vamos a hablar de retenciones de entrada a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada a cinco Alcorcón y Campamento y la zona sur de la M cuarenta Villaverde hacia la A cuatro y Mercamadrid también en sentido A tres

Voz 3 24:52 y también nos acercamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Jesús Matsuki cómo está la circulación buenos días

Voz 0931 24:57 hola qué tal muy buenos días en general muy bien una hora punta inexistente hasta ahora en la ciudad salvo atentos en la zona norte debido a un accidente en las proximidades al nudo de Manoteras los con todo el norte del paseo de la Castellana o conductores que llegan a este punto desde el nudo de Colmenar All Nudo Norte madre contra un tráfico más lento que en al resto de la ciudad

Voz 22 25:19 el precio de la gasolina vuelve a subir y alcanza su récord histórico

Voz 16 25:22 lo que a este paso no se va a poder llenar el depósito que no te enteras Luis actúa

Voz 23 25:28 la liza T bienales Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart Cook Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos que debate el paquete carga instala con Wall e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella de Astroc novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 24 25:53 sí sí

Voz 25 25:54 de tu casa Marina d'Or apartamentos de dos habitaciones con piscina zona infantil plaza de garaje y trastero desde sesenta y dos mil euros pagando cómodas cuotas de ciento ochenta y nueve euros al mes sol playa balneario y oferta de ocio

Voz 6 26:06 todo y la hora si puedo informa tiene el nueve uno cuatro cuatro cuatro ocho cuatro tres uno o en tu casa en Marina d'Or punto com

Voz 26 26:16 este señor está practicando el TRAM killer servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilo leer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 12 26:40 once que tranquilos

Voz 27 26:45 cuando miro hacia atrás me veo mayor apenas recorría a unos pocos kilómetros pero año tras año me volví más rápido año tras año llegar más lejos y me sentía más sutil más eficiente más moderno si ahora que cumplió cien años

Voz 6 27:00 lo más vivo que nunca siguen años más

Voz 27 27:03 venga metro de Madrid Comunidad de Madrid

Voz 28 27:06 aquí suena en Madrid Madrid suena a canción de autor

Voz 29 27:11 no

Voz 0027 27:13 en Madrid suena a rock

Voz 9 27:15 Arrabal eruditos quieren ver tocar y me es tan grande suena una fusión

Voz 0027 27:25 Madrid suena a lo que tú quieras que suenen todos los martes a eso de la una los músicos de calle se citan en Hoy por Hoy Madrid con Marta González suena madre de suena

Voz 30 27:35 con el patrocinio de Isla Azul escapa un nuevo mundo

Voz 1915 27:41 la UCO ha implicado a diez cargos del Partido Popular en amaños de la trama Púnica Un reciente informe recaba pruebas de financiación ilegal del partido en dos mil once lo publica hoy El País y además Arco Polly denuncia que han arrancado la placa de homenaje de la veneno la primera transexual española que triunfó en la tele valiente mujer transexual visible en los noventa decía esa placa a Cristina Ortiz fallecida en dos mil dieciséis el Ayuntamiento la colocó hace apenas una semana en el Parque del Oeste lo ha denunciado el Observatorio madrileño contra la LGTB fobia Rubén López es su portavoz

Voz 8 28:13 después pondremos una denuncia lo más pronto posible exigiremos que repongan la placa en memoria de esta brava mujer no no hacha entraremos si hace falta poner la mil veces se pondrán mil veces

Voz 1915 28:25 el año pasado el Ayuntamiento de Madrid recaudó trescientos treinta y cinco mil quinientos euros en rodajes como el que el pasado fin de semana revolucionó unas horas el centro de la capital Carolina Gómez

Voz 0393 28:35 en total se concedieron más de once mil autorizaciones cuatro mil de ellas proyecciones de mediana o gran envergadura el rodaje de salir

Voz 1 28:42 la televisión se duplicó en dos mil dieciocho Serra

Voz 0393 28:44 daron escenas de Paquita Salas

Voz 5 28:48 el último resto restos que me como

Voz 0393 28:49 el centro de Madrid Se utilizó también para grabar las chicas del cable en los alrededores del edificio Telefónica o Arde Madrid de Paco León sobre los años de Ava Gardner aquí en España durante el franquismo

Voz 31 28:59 ante los hambre este has has costado Anne Marie

Voz 0393 29:02 pero desde el film office de Madrid dependiente de Madrid Destino destacan los beneficios indirectos de convertir la ciudad en plató la película de Balagueró o que se rueda estos días se gastará más de siete millones de euros contratando profesionales y empresas del sector no sólo gana la industria audiovisual dicen también el sector turístico y la intangible pero reseñable proyección internacional de las imágenes filmadas de la ciudad que después recorren el mundo en películas y series de televisión

Voz 3 29:29 cielos despejados para este martes en Madrid ahora mismo tenemos nueve grados continúa en la SER Hoy por hoy

Voz 1 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 14 30:14 la Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 en unos minutos vamos a hablar en Hoy por hoy con un experto en restaurar catedrales intentaremos entender el titánico trabajo que tiene por delante Francia con Notre Damme que ha seguido ardiendo hasta las cuatro de la mañana aunque la estructura del templo sí ha resistido no se ha venido abajo

Voz 0027 30:36 más allá de dos noticias laborales importantes hoy se han desconvocado esta mañana dos huelgas la de los pilotos de Air Nostrum y la de los trabajadores de Adif hay acuerdo en ambos casos así que el transporte recupera la normalidad en estos días de Semana Santa con Lucía Méndez Pablo Simón y Mariola Urrea vamos a analizar hoy también la última hora de esta campaña entra hoy en su quinto día una anécdota que ha ocurrido en Málaga pero queda la medida de los vicios son las prácticas en las que puede caer la política en algunos casos Ciudadanos ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Málaga pidiendo una auditoría sobre las contrataciones públicas pero antes de registrar el documento oficial se les olvidó borrar las anotaciones que habían ido haciendo entre ellos resultado en la moción se reconoce por escrito que la presentan básicamente por tocar los cojones ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 1450 31:23 hola buenos días es coló un párrafo en el que decía literalmente entre paréntesis creo que en esos son bastante escrupulosos pero básicamente es por si quieres tocar los cojones esto tras pedir una auditoría para conocer el grado de aplicación de la ley de contratos del sector público en el Ayuntamiento de Málaga es una iniciativa presentada a la Comisión de Economía ciudadanos ya sopesa retirarla del orden del día argumenta que se les o la versión de la moción que no irá

Voz 6 31:54 hablar hacer tres palabras que en Caixabank deciden nuestro compromiso contigo escuchamos para entender T hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa año escuchar hablar a hacer buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido sesenta y dos mil ochocientos doce asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuatro hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti departiendo ilusión disfruta del día el cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 31 32:52 mutó activo ha sido elegida mejor gestora nacional dos mil dieciocho y mejor gestora de renta fija además mutua fondo España también debutó activos ha sido elegido mejor fondo de renta variable española en la vida no se puede tener todo ten mutua activos visto lo visto llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutuas activos la primera gestora independiente trenes expansión All fans folleto y condiciones en Mutua punto es

Voz 4 33:18 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 33:24 mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días Lucía o La Pepa buenos días Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea en la Universidad de La Rioja buenos días hola Pepa buenos días y Pablo Simón politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Carlos III de Madrid buenos días buenos días en esta mañana en la que compartimos a las siete y media con Sami Naïr la impresión mutua que ayer nos provocó la conmoción mundial por el incendio de la catedral de París

Voz 1 33:50 en un mundo en un momento político tan polarizado hay sin embargo símbolos que están ahí por encima y por debajo de las creencias

Voz 1321 33:58 a la cual significa que hay símbolos

Voz 1861 34:01 sales comunes hay símbolos universales los que dan idea de la grandeza del ser humano no he visto a intensificar se ha monumentos obras de arte es que seas dirigió salas o no a través del planeta iba a hacer de estas obras un patrimonio identitario universal común

Voz 1727 34:23 y eso desde luego es lo que pasó ayer y pudimos comprobar gracias a las redes sociales de las que siempre hablamos mal toca Pablo Simón como tantas otras veces por otra parte

Voz 1671 34:35 efectivamente como como comentaba Sami Naïr no la idea de que al fin y al cabo esto se trata de patrimonio universal en el cual mucho nos sentimos reconocidos efectivamente porque mucha gente ha viajado a París y la conoce había una una cierta hipnosis en torno a estas imágenes de ver las llamas destruyendo tanta belleza del gótico no una catedral que había sobrevivido muchísimas muchísimas visita si tú dentro de la historia francesa y que efectivamente ahora se realizaron proceso de reconstrucción que recuerda un poco a la historia de la catedral de Reims la catedral de rent fue destruida durante la Primera Guerra Mundial hice volvió una causa nacional francesa el hacer todos los esfuerzos para reconstruir incluso se la declaró mártir de la guerra no y ahora nos encontramos con que había una mártir del fuego de patrimonio universal que es la catedral de Notre Dame y estoy seguro de que habrá implicación no son los franceses sino de toda Europa

Voz 1727 35:21 los avatares de la historia francesa que ha superado la catedral y iba a Napoleón la superado dejárselo coronaron allí el fin de la Revolución Francesa antes la

Voz 1671 35:32 una depara como era el final de la común era el final de la

Voz 1727 35:35 cuando termina las dos guerras mundiales todo eso lo ha ido superando y ayer lo que todavía todavía se da por supuesto que fue ese accidente en las obras de restauración pudo llevarse por delante bueno un periódico francés titula hoy lo impone

Voz 1321 35:50 sí vale no efectivamente las las imágenes de ayer nos nos produjeron conmoción no sólo porque es decir yo creo que el presidente Macron en su intervención acertó con las palabras no que forma parte del imaginario sentimental de de millones de personas es símbolo de la cultura europea que todo el mundo ha estado en otredad todo el mundo tiene fotos de Notre Dame en su casa pero porque parece imposible que en el año dos mil diecinueve una cátedra larga como si fuera la edad media es decir parece increíble que en cincuenta minutos o una hora la la aguja colapse y el fuego se extienda es que parecía en fin parecía era un poco tenían poco tintes apocalípticos no tanto el escenario como como lo que se estaba quemando como las llamas tremendas que veíamos por televisión no yo creo que que efectivamente a partir de hoy bueno ya a partir de ayer tanto el presidente Macron como toda Francia pues ya están hablando de la restauración no ya ya en fin ya ya están dejando de hablar de las cenizas y ahora hablarán de la restauración yo creo creo que se abrirá un debate en Francia acerca de la de la mala situación y el deterioro que sufría yo creo que ya está surgiendo ese debate porque efectivamente la catedral estaba muy deterior de hecho las obras que se estaban haciendo parece ser que están en el origen precisamente de lo que sea lo que empezó a quemarse la la aguja que ha colapsado es una restauración que tuvo lugar en el siglo XIX es decir que que es que se hizo por completo según fin según dicen los expertos por ahí hoy estaba muy mal con tenía muy mal muy mala conservación no

Voz 1727 37:44 la prensa que demonios son la prensa italiana mete esta mañana el dedo en el ojo de en qué condiciones estaba Notre Damme cuanto ha tardado la obra de restauración cuantos recortes han llevado por delante proyectos de restauración y el historiador e hispanista francés Benoit Pelli Strands con quién hemos hablado esta mañana que se emocionaba e en la antena de la SER al explicar que su hija participa en el coro de la catedral de París Él mismo decía sí estaba en malas condiciones Mariola yacía hacía mucho tiempo que hacía falta restaurarlo

Voz 1505 38:17 efectivamente es que bueno los recursos siempre son limitados si la política es el arte de jerarquizar de priorizar no proyectos y en muchas ocasiones es siempre esa esa pregunta que late en el ambiente no pero esto es tan urgente esto es tan necesario sólo cuando colapsa algo que puede ser en este caso una obra de arte pero nosotros es circunstancias puede ser el proyecto político nacional me estoy refiriendo a una constitución sólo cuando colapsa decimos sí era era necesario era necesario invertir esos recursos esa energía en las obras de actualización en las reformas de de actualización de lo que sea de un proyecto arquitectónico de un proyecto político institucional que garantiza la convivencia que dota de identidad en este caso a los franceses a los europeos Ike por sacar algo positivo de una desgracia que evidencia también la fragilidad del ser humano una fragilidad que

Voz 1727 39:17 a la que siempre nos oponemos no hay no resiste

Voz 1505 39:19 timos por sacar algo digo positivo creo que puede ser un revulsivo para Francia que no atraviesa desde hace años un eh

Voz 3 39:27 buen momento puede volver a unir

Voz 1505 39:31 los franceses en un en un en un proyecto común que en este caso se puede estar simbolizado en la en la reforma de

Voz 1727 39:39 estamos todos todavía bajo el shock de ver esa imagen terrible sublime decía

Voz 1 39:44 era un un oyente de la SER no deber

Voz 1727 39:47 la aguja arder quebrarse y finalmente colapsar caer al suelo la aguja de Notre Dame estamos todos bajo el impacto del poderío de esa imagen transmitida al mundo en directo en todos los canales de televisión a través de las para sociales pero no faltará cuando baje el nivel de las aguas cuando el shock sea menor quién a propósito de lo que decía Mariola haga comparaciones Si saque conclusiones del hecho de que ayer a las ocho Macron tenía que dirigirse a la nación para contar el final de en fin ese esa campaña que ha hecho él para tratar de enterarse de que el está pasando a su país con la protesta de los chalecos amarillos el presidente iba a a comunicar a la nación sus conclusiones a la misma hora este incendio terrible impedía esa comparecencia y obligaba probablemente a los franceses a a en fin a mirarse a un espejo todavía no sabemos de qué no podemos adelantar acontecimientos porque hay tantas obras que necesitan reparación rehabilitación y en las que no pasa nada que no adelantamos acontecimientos pero probablemente en el que se haya producido simultáneamente el que se haya producido esa coincidencia este fuego catártico ojalá no hiciera falta una catarsis así para que una nación se mira al espejo pero puede ocurrir no Pablo

Voz 1671 41:07 tiene su conclusión efectivamente ser tiene su tu su coincidencia temporal de que justo las conclusiones del gran debate no que fue la gran propuesta de Macron para tratar de remontar su presidencia coinciden en el tiempo amigo que me llamó mucho la atención por comparativa con España fue el hecho de que a medida íbamos siguiendo la actualidad de lo que estaba ocurriendo en Francia el presidente Macron no sólo suspendió su rueda de prensa sino que ni siquiera dio declaraciones a la prensa en primer término es decir esto me llamó mucho la atención porque aquí no sería concebible en España el que hubiera representante político al que no se le pusiera la alcachofa tuviera que reaccionar inmediatamente en aquel momento hubo una pausa que yo creo que era fruto hasta cierto punto el shock que suponía la desaparición de este símbolo y que me parece una pausa casi respetuosa que creo que todos los políticos y todos los agentes sociales en Francia en respetar

Voz 1727 41:50 Mélenchon estaba viviendo ayer en Twitter veinticuatro horas de parón en la política

Voz 1321 41:54 la decían los imaginamos esa situación aquí en España no verdad pues no no pero es verdad que la iniciativa de el presidente Macron que en fin que ha desarrollado a lo largo de los últimos meses esta especie de debate nacional asamblea general en Estados Generales la han llegado a llamar a a modo de era

Voz 35 42:17 de

Voz 1321 42:18 de la Revolución Francesa creo que es una iniciativa que ha sido bastante interesante es decir que el presidente de un país vaya a cualquier ciudad a celebrar una asamblea con personas que se inscriban para decirle lo que en su opinión las reformas que necesita necesitaba Francia a mí me parece

Voz 35 42:40 es un ejercicio de una

Voz 1321 42:43 valentía hay de humildad efectivamente yo yo creo que eso hay que valorarlo mucho muy solo digo que imaginémonos que alguno de nuestros líderes pudiera hacer lo mismo en España no es decir que que cuando decimos las cosas que pasan aquí las cosas que pasan fuera aquí también vamos en una especie de esta campaña electoral en los últimos meses en una especie de debate identitario de debate sobre qué lo que es España y que debe ser España hay sobre las identidades y sobre los mitos nacionales en Francia también están en eso presente de Macron creo que ha cogido el toro por los cuernos hiel bueno ha celebrado estos debates en un momento en el que Francia pues tiene problemas de autoestima obvios porque en los últimos años Le han pasado

Voz 1727 43:29 muchísimas me unas la última ayer en el Rey les todas se terribles todas sí

Voz 1505 43:34 necesidades de abordar reformas estructurales que Francia ha ido aplazando sine díe eh yo creo que el presidente de la República francesa ha hecho de la necesidad virtud en este último tiempo hoy uno de las grandes fenómenos que son los chalecos amarillos apuesto frente al espejo una clase política que se ha encontrado con reivindicaciones con reclamaciones pero no con interlocutores eso ha generado la necesidad el presidente de la República inventarse un método nuevo de contactar con los franceses para decirles que queréis cómo abordamos esta solución es esa ausencia de interlocutores que representaba el movimiento de los chalecos amarillos lo que le ha provocado esta manera de de interactuar con la ciudadanía directamente sin sin sin intermediarios efectivamente parece una metáfora no que ayer justo cuando fue iba a presentar sus conclusiones bueno pues surge esta esta circunstancia aquí de vosotros

Voz 1727 44:37 ya que como puede arder en el siglo XXI como si fuera el siglo XIII una catedral Hinault cualquiera la catedral de París ardió ayer como si fuera el siglo XIII como obra que reconstruirla cómo se reconstruye una catedral en el siglo XXI a eso vamos enseguida

Voz 36 45:01 por fin llegaron esos días de descanso no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto este quién no sueña con quedarse unos días más así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del tope vacacional el hospital ideal para pasar unos días lejos de casa por eso lo visitan cada año más de nueve mil viajeros piensa lo vas a venir

Voz 6 45:26 Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 37 45:30 soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu

Voz 1727 45:33 parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch

Voz 37 45:36 lo instalamos gratis

Voz 1727 45:38 ya claro

Voz 0724 45:41 cita en punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 1727 45:46 pues de haber sido siempre la madre más moderna

Voz 38 45:48 la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el sitio ojalá a las redes sociales

Voz 0724 45:55 les pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ella contesta para te puente Anselmo abedules treinta

Voz 6 46:02 te has preguntado si ser madre compensa con ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa

Voz 39 46:16 sí césped diez árboles diez setos Die

Voz 7 46:18 este mía este es un jardín perfectos Bill para tu jardín vas perfecto cuenta con Still ahora con las mejores ofertas encuentre tu tienda especialista en style punto es

Voz 6 46:35 buenos días hoy entre tanto

Voz 39 46:37 el debate decidido que voy a mantener la distancia con algunos temas igual que hace el Nissan Leaf compró Pilot que ayuda en la conducción manteniendo la distancia para mayor seguridad y tranquilidad y ahora con las ayudas de Nissan y del Gobierno tener el cien por cien eléctrico más vendido en en el mundo es más fácil que nunca quieres saber cómo descubre lo Nissan punto es barra ayudas eléctrico

Voz 4 46:57 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 47:02 Notre Damme empezó a construirse en mil ciento sesenta y tres y no se completó hasta mil doscientos cuarenta y cinco desde entonces no sólo ha sido uno de los mayores exponentes del gótico con huellas del románico y el romanticismo también ha sido fuente de inspiración de creación para artistas durante ocho siglos y medio además de un templo católico fue Nuestra Señora de París de Víctor Hugo lo que espoleó a los franceses a recaudar dos millones en medio de Francos y financiar la reforma de mil ochocientos cuarenta y cinco en la que le dio la forma en la imagen que tenía por lo menos hasta ayer no sabemos cómo se va a reconstruir Pascual Donate buenos días

Voz 1684 47:43 buenos días el campanario de Notre Damme ha visto desfilar bajo sus pies de piedra ocho siglos fundamentales para la humanidad como nos cuenta el historiador Carlos Barros

Voz 40 47:51 que han tenido lugar bodas funerales bautizos coronación es proclamaciones etcétera pero no sólo en la época medieval es que desde Napoleón hasta ni que agradan a los funerales se han hecho en la en la catedral

Voz 1684 48:05 por eso Notre Damme es más que un icono arquitectónico de Perelló es el embajador de España en la Unesco

Voz 41 48:10 entrenando pertenece a París Francia en Europa es patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco

Voz 1162 48:14 por tanto a la humanidad

Voz 42 48:17 lo importante

Voz 1684 48:21 con su imponente rosetón ese gárgolas inspiró el jorobado de Víctor

Voz 1727 48:24 hubo o los lienzos hematíes su secreta

Voz 1684 48:27 cortada en la isla de París se ha repetido también en el cine y los trece millones de turistas que la visita

Voz 9 48:32 la han convertido en la catedral más recoge

Voz 6 48:34 en del mundo

Voz 1 48:36 Javier Rivera Blanco muy buenos días es subdirector del Instituto de Patrimonio Cultural ha participado en muchos equipos de restauración de catedrales como la de Burgos o la de Palencia como explica cómo se explica lo que ocurrió ayer porque decíamos pueda arder una catedral así en el siglo XXI no había no se ha tomado ningún tipo de cautela de precaución para que lo que ocurrió no ocurriera

Voz 1162 49:02 imagino que sí pero siempre puede haber un accidente creo que había productos químicos había soplete había todo tipo de elementos que podrían generar pero no lo sabemos con exactitud o al menos no se ha informado en este momento pero cualquiera de ellos pudo propagar el el incendio en unos pasó por desgracia en el Liceo de Barcelona un accidente nos pasó en la Catedral de León un rayo pasa en cientos de monumentos constantemente

Voz 1 49:29 el trabajo de los bomberos ayer debió ser complicado porque además los expertos dicen que el agua no ayuda no ayuda cuando se trata de un edificio como éste

Voz 1162 49:38 claro porque que el edificios según su cerramiento tienen unas bóvedas de piedra encima va a una estructura de ser hechas de madera Illa cerrando las charlas entonces y se aprende en la estructura de madera hace saltar las pizarras las destruye Iván comiendo las bóvedas el peligro está en las bóvedas y se echa

Voz 17 50:00 bueno el Google Buzz persa muchísimo

Voz 1162 50:02 en hacia el interior que la logia logias evito en la Catedral de León gracias a un cantero que dijo orejas que se consuman Lapiedra la la la más madera y la piedra se salvará in Ojeda dentro de los central con lo cual las vidrieras no sufrieron y sufrieron el otras cobro en las obras de arte en cambio me temo que no se vean por las fotografías uno están dando al caer la aguja cayó sobre sí misma destruyó la bóveda hay cayó sobre el cobro y las obras de arte que había debajo con lo cual el vamos a ver el destrozo tremendo que de ojalá usar también en las magníficas vidrieras del siglo XII y siglo XIII de Notre Dame de París

Voz 1 50:40 se refería a Javier Rivera Blanco al incendio en la Catedral de León en el año mil novecientos sesenta y seis también ardía la cubierta de madera hay un cantero dijo ojo con verter agua sobre la piedra que luego pesa mucho y se puede venir abajo ayer si se vertió agua pero la estructura por lo que estamos viendo ha resistido por fortuna toda la madrugada ahora que ya dicen los bomberos que no hay llamas dentro de de la catedral por lo que ha podido ver la información que tenemos que efectivamente es poca todavía a esta hora además de las vidrieras que otros daños puede haber provocado el incendio