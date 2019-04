Hoy por Hoy (16/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Ciudadanos acaba de publicar su programa electoral en el quinto día de campaña en un minuto vamos a conectar con la caravana del partido de Rivera para conocer las propuestas que incluyen en ese programa pero antes Aimar

Voz 0027 00:36 en La Ser en Radio Rioja acabo de hablar el secretario general de Podemos Pablo Iglesias que insiste en que confía en que su partido supere la intención de voto que le otorgan las encuestas Iglesias relativiza el doce por ciento que vaticina el CIS porque dice las entrevistas se hicieron antes de que el volviera a la baja paternal

Voz 3 00:51 nunca una encuesta preelectoral del CIS con una muestra tan amplia una muestra de dieciséis mil había señalado que indecisos tan alto a partir de ahí puede ocurrir cualquier cosa y mucho ojo el campo de San cuesta es de antes de que nosotros de que yo volviera a volviera después de mi permiso de paternidad creo que han pasado muchas cosas en estas semanas insisto creo que va a haber sorpresas

Voz 0027 01:12 dos noticias laborales importantes esta mañana los sindicatos han cancelado la huelga de Adif que empezara mañana ya han hecho lo mismo los pilotos de Air Nostrum han llegado a un acuerdo con la aerolínea Hinault seguirán con la huelga que iniciaron ayer pero no da tiempo reactivar los vuelos que se habían cancelado para hoy el Gobierno francés sigue sin dar por extinguido el incendio en la catedral de Notre Dame en París el ministro del Interior asegura que las llamas están bajo control pero en extinguidas que ahora todos los esfuerzos entrarán en saber si la estructura de la catedral va a resistir los daños que han provocado las llamas allí en Notre Dame está a la corresponsal de la Ser Carmela buenos días

Voz 0390 01:46 buenos días no se ven desde fuera llamas ni tampoco pero las autoridades insisten en que el incendio aunque controlado sigue activo en algunos focos débiles un centenar de bomberos siguen trabajando en las tareas de extinción y de infección un grupo de expertos está reunido desde la primera hora de la mañana para evaluar los daños de la estructura de Notre Damme tenemos dudas sobre su estabilidad ha admitido el Ministerio del Interior al al mencionar que dos tercios del techado se han desplomado la obra las obras del interior que han podido salvarse serán trasladadas a Lucas

Voz 0027 02:19 en Andalucía la Audiencia de Cádiz ha condenado a dos años de cárcel a dos infantes de marina por vejar sexualmente a un soldado novato en el buque Castilla con una botella en Elano Leo inmovilizaron en una mesa ellos insisten en que todo era una broma de bienvenida hay daba buenos días

buenos días fue en noviembre de dos mil diez la víctima tenía diecinueve años acababa de ingresar en la Marina y sufrió como cinco compañeros lo agarraron en la cubierta interior del barco Le quitaron los pantalones y la ropa interior y le ataron una pierna la pata de una mesa mientras gritaban vamos a violarla la víctima se resistió tres de ellos pararon pero otros dos asegura la Fiscalía le introdujeron varias veces el cuello de una botella por Elano la víctima no fue al médico después de la agresión por eso el Tribunal considera que la penetración no ha quedado acreditada los dos agresores están condenados a dos años de cárcel y los otros tres compañeros a cuatro meses de prisión aunque cabe recurso

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 0470 04:36 tenemos que recordarán estas campañas en el capítulo de basadas de vuelta de todo el mundo parece apelar a sus sentimientos varios sentimientos me colmaron ayer sentimentalismos política tiene mucho peligro primero nos llevan al pasado no tenemos que mirar

Voz 5 04:48 el futuro podía ensalada de verano y las luces amarillos que alumbran el extrema lo que es el odio de lo que es el nacionalismo Portolas tulipanes de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuartel

Voz 0470 04:57 sentimientos no tienen por qué coincidir con los de tu vecinos que puede perder nunca el respeto por el otro

Voz 5 05:02 no soportó la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra

Voz 0470 05:06 pues que sigan Ander Gil los llamó perros violentos son los que nos intentan agredir los que los Goikoetxea y los que no denuncian esto siguen pactando con quién hace ese tipo agresiones o de los violentos y golpea cubiertos por la ley a mí me lazos de familia no soporto los mosquitos las ratas yo hablo las que menos eh la contratos precarios con sueldos muy va a proponer que se juega sin escrúpulo ninguno se sitúa en una máquina de Casado dice que quiere subir el Salario Mínimo Interprofesional ochocientos cincuenta euros para Casado lo que sube baja soportó de acuden los domingos desde luego es lo peor que Zlatan

Voz 6 05:39 Sánchez se sienta a la mesa con asesinos criminales violadores

Voz 0470 05:43 no me gustan las cadenas y los lazos quitar un lazo sí que tapa le no me gustan las fronteras mira

Voz 7 05:48 ciento setenta y tres por ciento más de inmigrantes ilegales a España desde que gobierna Pedro Sánchez

Voz 0470 05:54 bueno me gustan los estampados ni las balas que se decide la les injusticia en el manda que Otegi hizo el borrón manden más Sierra no tenemos razón por gritar más ministro competente seguridad ni mucho son rechazo absoluto del ejercicio de cualquier tipo de violencia en materia territorial la ministra este caso nimio condeno enérgicamente cualquier agresión y yo se como mucho pero yo siempre he creído que la democracia es incompatible con la intolerancia o tanto cuenta con mi reprobación este tipo de actitudes ya no cuela por todos los quería esta creen con sangre yo no pienso negocia el odio o la violencia nunca es tolerable podía los torturadores pistoleros asesinos en el Paseo Cien años de soledad la Fiscalía si ayer vio algunos delitos de odio que tome medidas oportunas que habla siempre grito por el móvil nada más aterrizar entre gritos rayitos décimas sería porque siempre precio el odio que allí se respiraba me gusta que me obligue a intentarlo explicaciones de por qué por qué por qué pasa eso porque se les ha dado alas al nacionalismo Hoy por hoy

Voz 8 07:27 son las nueve y siete minutos de la mañana ocho y siete en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez

con Pablo Simón con Mariola Urrea ICO nuestro compañero Óscar García que se está leyendo toda velocidad el programa electoral de Ciudadanos yo no recuerdo no se Lucía que también es veterana sí recuerdan una campaña electoral en la que no conociéramos los programas de los partidos ayer hizo público el suyo completo el Partido Socialista porque hasta ahora sólo había presentado ciento cinco puntos hijo y ciudadanos que un recuerdo en la campaña puesta Ndri de memoria no les recordamos Pepa tendríamos que tendríamos que hacer uso de la hemeroteca realmente los programas electorales casi suele ser lo primero que los partidos

Voz 9 08:09 presentan presentaba presentaban eso es

Voz 1321 08:12 eh para iniciar la campaña incluso podrían llegar a presentarlo antes de la de la propia campaña no a la campaña la dejaban un poco pues para los mítines no no no tanto para el programa yo creo que lo solían presentar antes

Voz 1727 08:26 bueno sí claro esto es una novedad como es una novedad está

Voz 1321 08:28 copia campaña Pepa a partir de mañana por ejemplo mañana miércoles Santo creo que hasta el domingo pues la campaña en fin yo yo creo que va a decaer como es lógico porque hay celebraciones de Semana Santa en la España interior y hay a vacaciones seguramente en las playas en en en las cosas estas porque cualquier en fin cualquier eh

Voz 1727 08:53 experto en estas cosas de la comunicación política te dirá que la gente cuando está de vacaciones no está para escuchar a los líderes políticos de modo y manera que todo se va a decidir en la última semana lo hemos dicho muchas veces después del último después de unir co debate a cinco el día veintitrés con la media de las encuestas que podíamos ver ayer se han publicado varias este fin de semana está el CIS que terminó su trabajo de campo el dieciocho de marzo bueno pues entre el dieciocho de marzo que termina su trabajo de campo el CIS el último trabajo de campo publicado hasta el momento que que responde a la encuesta de Gat tres en La Vanguardia publicada este domingo con trabajo de campo hasta el día once de abril prácticamente no se mueve nada la intención de voto de cada uno de los partidos en torno al treinta el PSOE entorno

Voz 10 09:42 el veinte el PP en Torre

Voz 1727 09:44 no hay trece catorce quince ciudadanos once doce trece Unidas Podemos y entorno a esa misma cifra Vox esto quiere decir Pablo Simón que es verdad que se va de vivir todo en la última semana son me temo que la ciencia lo apuntalar eso es es decir cuando

Voz 1671 10:01 hablamos de la estabilidad que ya se está viendo en las encuestas y siempre recomendamos que nos fijemos en la tendencia la tendencia es bastante consistente en todas ellas pero es cierto que no vemos movimientos irrelevantes durante la última semana y al fin y al cabo una de las grandes incógnitas aquí es que más allá de lo que salgan los sondeos necesitamos conocer bien la distribución territorial del voto

Voz 1727 10:19 porque al final la distribución territorial va a marcar

Voz 1671 10:22 el que finalmente escaños fundamentales incline una dirección y en otra y esto que veis sobre los programas electorales que es muy llamativo ciertamente el retraso en la publicación creo que también está subrayando una cosa que va a ocurrir a partir de ahora que es que ningún partido va a cumplir el cien por cien de su programa porque van a tener que pagar

Voz 1727 10:38 sí bueno eso eso no es nuevo eh

Voz 4 10:41 bueno las veteranas

Voz 1671 10:43 no pero esto es muy sorprendente porque decimos muchas veces que los partidos no cumplen su programa pero los análisis que tenemos hechos de los programas desde el ochenta y dos para aquí dicen que los partidos normalmente los cumplen más de lo que nos creemos en torno al setenta por ciento ya sé que decir esto va a decir todo el mundo increíble depende de que te maten TC en tres pero yo creo que es llamativo de una cosa el pactar también tiene este otro lado del que no hablamos nada es decir

Voz 1727 11:05 votar es transaccional yo eso implica que

Voz 1671 11:08 se va a poder dar a sus a sus votantes todo lo que les

Voz 1727 11:10 pero eso es más interesante sin embargo es decir si por primera vez no cumplen sus programas electorales porque estamos abocados a hacer en gobiernos de coalición y por lo tanto en los gobiernos de coalición tú no puedes pretender llevar tu programa máximo sí pero para los Kers palos ahora mismo perdón a la mayores solo sólo que ahora nos vamos a tener que fijar en los acuerdos de gobierno algo que hay mucha institucionalizado en el centro de Europa

Voz 1671 11:34 es la fiscalización pormenorizada del acuerdo

Voz 1727 11:36 de gobierno cuando se forme una coalición a ver si están cumpliendo no hombre yo vistas sobre un acuerdo de gobierno mayo las

Voz 1505 11:43 yo creo que hay dos momentos temporales que siempre han existido con vida propia y a los que no siempre les hemos prestado la debida atención y ahora por las circunstancias que trataba de explicar Pablo yo creo que que va a ser más evidente una cuestión es la campaña electoral el programa electoral que no es más que la expectativa que cada partido suscita en los ciudadanos para llamar su atención y reclamar su voto pero que no es un programa que se configura ISE define con el compromiso y el objetivo de ser desarrollado en sus en todos sus términos y otra cosa es la sesión de investidura con el discurso donde él

Voz 1727 12:23 ya candidato que aspira

Voz 1505 12:26 a obtener la confianza del Congreso de los Diputados ya sí que se compromete a una acción de gobierno concrete por tanto a desarrollar un programa de gobierno creo que tiene más importancia el programa de gobierno en términos de compromisos efectivos que el programa electoral y una cuestión más no nos olvidemos una cosa que en esta campaña no hay una campaña electoral hay cincuenta y dos campañas electorales cincuenta y dos circunscripciones cada una con su vida propia cada una de esas campañas están casi perfecto

Voz 9 12:56 vigiladas en funciones

Voz 1505 12:59 de lo que se espera de ellos de ahí que la micro segmentación esté condicionando también la propia utilidad de disponer de un programa electoral general es que ese programa lector general no es útil para llegar al ciudadano

Voz 1727 13:12 concretamente a una circunscripción concretas

Voz 1505 13:14 en función de los temas que le interesan ICO las expectativas de voto que de movilización que quieren hay cincuenta y dos campañas hay micros segmentación por tanto ese programa electoral no es tan relevante en el autobús

Voz 1727 13:26 de la caravana electoral de Ciudadanos está Óscar García buenos días

Voz 1645 13:30 hola Pepa qué tal buenos días no te mareas leyendo

Voz 1727 13:32 da bueno aquí estamos haciendo equilibrios

Voz 1645 13:35 no te creas que un poquito de Mario sí que no está sobre todo por la premura la que es acaba de publicar el programa electoral hace nada escasos veinte minutos

Voz 1727 13:42 la impresión que lo a toda prisa bueno pues eso

Voz 1645 13:45 son ciento setenta y cinco medidas en total divididos en catorce bloques por ejemplo Rivera da un paso más en lo que venía diciendo hasta ahora con el asunto de Catalunya en el programa ya dice que aplicara de forma inmediata el ciento cincuenta y cinco hasta ahora había dicho que enviaría a Torra el requerimiento previo de hecho este es el primer punto del documento que acaba de colgar la dirección del partido llama la atención además que aparece el nombre el nombre propio de Torra también en este programa electoral apuesta también por la actualización de los delitos de sedición ídem

Voz 1727 14:17 Rehn decíamos queda una conexión que tenía en fin riesgos porque va en el autobús podemos intentarlo de nuevo Oscar estas ahí si bien si estamos estamos perdona perdona perdona que insista si yo te yo te escucho perfectamente tú a mí si Oscar no me escucha y perfectamente así que quería que qué es eso de que en el programa electoral de Ciudadanos figura el nombre de Quim Torra

Voz 1645 14:50 sí eso es figura el nombre del president de la Generalitat y además lo hace en el en el primer punto en el que habla exactamente de aplicar inmediatamente el ciento

Voz 1727 15:00 cincuenta y cinco en en Cataluña eso es y además de Cataluña que otras cosas has podido leer en el programa de Ciudadanos

Voz 1645 15:08 hay otras medidas más conocidas como la supresión de de aforamientos propone además auditar las televisiones autonómicas para reducir sus gastos en materia educativa aclara que la asignatura Constitución española se impartirá en primaria y en secundaria en empleo no aparece aquel compromiso de de ciudadanos del complemento salarial para aquellos salarios más bajos rivera renuncia ya este compromiso sobre Sanidad recoge la regulación del derecho a la eutanasia proponiendo la despenalización de esta práctica incluye su compromiso de crear una ley de gestación subrogada también se compromete a regular el cannabis terapéutico siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas del aborto por lo que llevamos leído no dice nada este este programa como decimos cientos setenta y cinco medidas que nos seguimos leyendo en este momento Pepa

Voz 1727 15:53 Oscar y al margen del programa electoral os han dicho algo nuevo sobre la intención de Ciudadanos de acudir a la Fiscalía por el boicot del domingo en Rentería

Voz 1645 16:02 bueno pues si hay hay un cambio un cambio de opinión de la dirección de de Ciudadanos porque qué ciudadanos va a presentar mañana miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado ayer por la mañana a la cúpula del partido decidió no presentar ninguna acción de este tipo los decían por no enturbiar la campaña electoral pero por la tarde hubo un cambio de criterio y mañana mismo va a ser el presidente del partido Albert Rivera junto a Maite Pagazaurtundúa y Edmundo Bal el que va a acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar esta esta denuncia fuentes del partido explican que podrían haberse cometido algunos delitos como por ejemplo amenazas e intento de agresión

Voz 1505 16:39 oh

Voz 1727 16:41 no vamos atentar más a la suerte gracias Oscar García en el autobús en la caravana de ciudadanos Lucía algo que te llama la atención de de todo lo que nos ha contado a vuelapluma eh porque está leyendo ahora mismo el programa el programa electoral bueno de lo que no

Voz 1321 16:55 ha contado llama la atención que efectivamente el cambio de posición en relación con el artículo ciento cincuenta y cinco sean se ha endurecido a tono o en la senda de lo que propone el candidato del Partido Popular Pablo Casado es decir que hay una hay un acercamiento me ha llamado la atención creo que nos ha dicho Oscar que han suprimido el complemento de salario de salario más los salarios más bajos

Voz 1727 17:22 Gemma así bueno

Voz 1321 17:24 es una renuncia a mejorar socialmente la en fin la la situación de las personas digamos de las víctimas de la crisis de o de o de llevar en en el programa lo que llevaban antes que era algunas medidas en materia social para combatir la desigualdad la pobreza y todas las consecuencias sociales que ha tenido la crisis bueno

Voz 1727 17:47 me parece que también significativo que ciudad

Voz 1321 17:49 Nos renunciar a eso y apueste por otras cosas

Voz 1727 17:53 Nos queda todavía el programa del Partido Socialista que también se presentó ayer Inma Carretero hola de nuevo

Voz 0806 18:00 hola qué tal Pepa lo que promete y lo que olvide el PSOE en su programa electoral Cuéntame pues hay cambios con respecto a los programas anteriores es llamativo por ejemplo que desaparezca la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede Pedro Sánchez mantuvo esa denuncia de dos acuerdos en los programas del quince y del dieciséis Pérez

Voz 1727 18:17 buena otro clásico otro clásico

Voz 0806 18:19 desaparecida ese clásico que estaba además con anterioridad a Sun

Voz 1727 18:22 acción digo la desaparición que es un clásico de los programa antes

Voz 0806 18:25 no pero es verdad que estaba en los programas anteriores siempre aparecía esta mención pero ahora no hay ninguna referencia Se mantiene la abolición de la prostitución pero en los programas anteriores se iba más allá que en éste se planteaba cerrar los burdeles actuando contra lo que se llama la feria lo castiga ahora no se dice nada de eso se habla de una figura jurídica de la que no será detalles se incorpora en este programa el no a los vientres de alquiler

Voz 1505 18:48 pero sin concreciones no se incluyen

Voz 0806 18:51 vidas contra las agencias que promueven estas prácticas a pesar de que están prohibidas en España siguiendo con las políticas sociales el PSOE plantea revocar muchas medidas del Partido Popular por ejemplo plantea un

Voz 1505 19:02 nuevo sistema de becas que suprima la cuantía

Voz 0806 19:04 variable que implantó el Gobierno de Rajoy prohibe la escolarización segregada en centros públicos y sobre el tema territorial que no se había incluido nada en ese documento de ciento diez medidas que presentó Pedro Sánchez ahora sí que le dedican cuatro páginas de las trescientas del programa hablan de que no se puede caer en el estado de excepción vía ciento cincuenta y cinco permanente ni tampoco apoyan el derecho de autodeterminación pero el programa habla literalmente de

Voz 1505 19:32 un nuevo impulso al autogobierno remitiendo

Voz 0806 19:35 Pepa a las declaraciones que el PSOE lanzó en Granada en dos mil trece y en Barcelona en dos mil diecisiete donde se apostaba por una reforma federal de la Constitución y por avanzar en el camino de la plurinacionalidad

Voz 1505 19:48 pero no hay una referencia expresa

Voz 0806 19:51 a estos conceptos no renuncian a ellos pero no ponen el acento en esa reforma constitucional que se antoja complicada en las Cortes que vienen después de las elecciones

Voz 1727 20:00 por si nuestros oyentes han escuchado un susurro que decía

Voz 0806 20:05 afirma la era Lucía Méndez va a alguno

Voz 1727 20:08 la reforma laboral programa en los términos el

Voz 0806 20:10 los que se planteaban ese documento de ciento diez medidas de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral en tema laboral por ejemplo incorporan que tengan derecho a paro las empleadas del hogar y y bueno hay una importe Se van detallando medidas concretas algunas ya las ha planteado el Gobierno en estos diez meses no las han pues nos han llevado a la práctica pero sí que se han ido planteando por parte de los ministros

Voz 1505 20:36 en sus intervenciones en el Congreso es tanto

Voz 0806 20:38 todas ahí ya plasmada en ese documento Ésta es la vida

Voz 10 20:41 desde el carabinero ir en una caravana hablar

Voz 1727 20:44 por la radio desde un autobús y responder como en una oposición a las preguntas que cubren el programa electoral del partido

Voz 0806 20:52 lo tenemos en la Cadena Ser punto com colgado para todos

Voz 1727 20:55 era un abrazo querida gracias adiós

Voz 11 20:58 sí

Voz 13 21:22 compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dónde o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos

Voz 1727 21:34 no reconocen los no

Voz 13 21:36 fusiles a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar como éste es tan lindo saber que usted existe no se siente bien digo decir contar aunque sea astados aunque sea hasta cinco mil ya para que acuda apresuró aussie

Voz 14 22:09 el sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato

Voz 1505 22:18 Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres

Voz 12 22:21 cadena SER el plan de escucha

Voz 21 24:08 bien a Annie dice no

Voz 1727 24:18 queda todavía el rastreador de mentiras de esta campaña electoral con Sonia Ballesteros buenos días o la buenos días pero antes Nos vamos a Estrasburgo porque hay noticia a propósito del incendio de Notre Damme la alcaldesa de París Anne Hidalgo lo ha dicho esta mañana que habría que convocar una espía CD conferencia de donantes para que la comunidad internacional ayude a financiar esa restauración que va a ser larga

Voz 22 24:41 difícil desde luego muy costosa de la catedral de París algo así en pequeño ha empezado a promoverse esta mañana ya en el Parlamento Europeo en Estrasburgo Griselda Pastor

Voz 1727 24:53 buenos días buenos días exactamente sí porque El presidente de la Eurocámara

Voz 0738 24:58 acaba de proponer que los eurodiputados dediquen el sueldo de uno de esos días de trabajo para París estamos al lado de Francia lo que no es una herida de las que se curan pronto la idea no es mía hay su Tajani me la sido limitado pero lo que les propongo es que el sueldo de un día hay que comprometerse todos tenemos que hacer es por tanto voy a poner una caja ha explicado en la salida del plenario para que este dinero se pueda recolectar es la primera colecta a la que asistimos es por Paris por Notre Damme de momento ha recibido un aplauso de oro

Voz 1727 25:40 Camara gracias Griselda un abrazo hasta ahora como siempre estos días pasar de lo elevado de las grandes pasiones humanas de las buenas a aquí a ras de suelo de campaña de los mes cuesta un poco pero nos toca hablar de las mentiras vamos con el rastreador de mentiras electorales que tenemos activado en la Cadena Ser están muy comedidos por cierto los políticos saben todos que los medios repasamos una a una sus declaraciones especialmente aquellas que incluyen grandes cifras que luego algunas no no resisten el contraste con la realidad así que vamos Sonia a pesar de esa contención que hemos observado Se han dicho se han colado algunas medidas muchas medias verdades promesas imposibles

Voz 1913 26:24 por ahí empezamos con esas promesas imposibles con Pablo Casado las competencias de prisiones y un compromiso quitarse las a Cataluña

Voz 7 26:32 cuando yo sea presidente del Gobierno las cárceles serán gestionadas por el Estado

Voz 23 26:36 ni Cataluña Navarra País Vasco competencia nacional e igualdad y dignidad para los centenares de prisiones

Voz 1913 26:44 en Euskadi no hay problema porque aún no las tienen pero Cataluña gestiona las presiones desde mil novecientos ochenta y tres la pregunta es puede Casado cumplir ese compromiso no responde Manuel Fernández Fontecha constitucionalista Letrado de las Cortes

Voz 3 26:57 no directamente no no no directamente a la justicia española no contempla la recuperación de competencias lo que pasa es que podría haber una modificación estatutaria que devolviera competencias o caso mira a unas distintas lo que pasa es que esto depende de la iniciativa de la modificación del Estatuto de Autonomía depende de la propia comunidad autónoma

Voz 1913 27:16 no parece la situación actual que el Parlamento catalán tenga disposición para devolver competencias a un posible gobierno de Pablo Casado

Voz 1727 27:23 luego está el asunto de el lenguaje del marco es que la Generalitat de Cataluña es el Estado es el Estado no dice Pablo Casado recuperar para el Estado será para la administración central del Estado porque la Generalitat de Cataluña es el Estado lo sigue siendo

Voz 1913 27:39 otra promesa imposible también de casado pero ahora

Voz 1727 27:41 sobre un tema social del que están pendientes millones de ciudad

Voz 1913 27:44 danos de la dependencia vamos a hablar y en este caso lider del Partido Popular sea comprometido de forma muy contundente agilizar los procesos de la dependencia

Voz 24 27:53 Nuestro compromiso que en treinta días cualquier expediente de dependencia será resuelto Se acabó dependientes esperando meses y meses o como ha pasado en Andalucía muriendo en su casa sin que nadie les respondiera sobre las necesidades que tienen que están cubiertas por la Administración treinta días resuelto compromiso el Partido Popular

Voz 1913 28:15 sólo un dato en dos mil dieciocho unos doscientos setenta mil dependientes ya reconocidos estaban a la espera de recibir las ayudas concedidas ciento treinta mil esperaban para ser valorados así las cosas los expertos tachan de milagros esta promesa le preguntamos a Gustavo García del Observatorio de la Dependencia

Voz 25 28:31 lo primero es que te quedas perplejo no sé si Pablo Casado conoce lo que son los expedientes para la dependencia para empezar es una competencia autonómica sólo lo tiene que saber es para cumplir la promesa de Pablo Casado tendrían que aumentar el número de valor a Doris de manera muy importante a lo mejor habría que modificar una ley habría que pasar por un consejo territorial donde está en todas las comunidades autónomas tendrían que agita los procedimientos administrativos hasta extremos visto lo visto o que esto es casi un milagro

Voz 1913 28:58 acabamos con una falsedad una acusación de Juan José Cortés que aspira a ser diputado del Partido Popular por Huelva

Voz 6 29:05 Pedro Sánchez no solamente se sienta a la mesa

Voz 1727 29:07 conecte con este tipo de partido

Voz 6 29:10 los sino se sienta a la mesa con asesinos criminales violadores Pedraza que va a intentar dejar salir a la calle cuando quite la prisión permanente revisable

Voz 1913 29:20 alguien debería decirle a este candidato que no todo vale son

Voz 1727 29:24 hacías a vosotros los oyentes de la SER saben muy bien los que siguen cada semana las parrillas esa sección en la que nos dedicamos a esto exactamente a desmontar bulos y mentiras que dijimos el primer día no queremos que sea el rincón de Vox porque muchas mentiras y bulos ponen en marcha todos los partidos políticos pero no todos ni con la misma cantidad ni en la misma intensidad ni de la misma manera esta es la realidad e por eso hoy parece el rincón del PP pero es que esto es lo que nos encontramos en campaña y decir que todos los políticos son igual ex pues es falso es otro bulo es mentira cuando los demás mete la pata también lo traemos aquí eh eso para quién dio para quién se esté preguntando pero hombre esto parece el rincón del PP querríamos incluir otras cosas las incluimos cuando las encontramos pero esto Lucía Méndez es lo que da al PP en las últimas veinticuatro horas ya no me pongo en la piel de sus votantes que fueron once millones y que lo digo siempre con todo el respeto del mundo esos votantes que de un partido de gobierno sino en buena parte de este partido de de los que todavía están ahí dentro y que asistan a esta campaña enloquecida

Voz 1321 30:32 bueno yo creo que en este momento el Partido Popular es lo históricamente lo que ha significado el Partido Popular es lo que está en riesgo en estas elecciones no ocho de abril es evidente que la nueva dirección del Partido Popular ha renunciado a un a una parte de la institucionalidad ha renunciado a a fin al al factor de seriedad que tenía de partido de Estado que tenía hasta ahora el Partido Popular desde los tiempos de Fraga incluso creo que la transformación que esta dirección está y en fin está ejecutando por la por la por la vía rápida en el Partido Popular es una es una auténtica refundación del Partido Popular sobre otros supuestos no refundación que vamos a ver qué resultado tiene el día veintiocho de abril esto para empezar las declaraciones de Juan José Cortés no son sorprendentes e Juan José Cortés es decir es una persona que en fin iba haciendo estas declaraciones en las televisiones mucho tiempo el problema de Juan José Cortés es que ahora es candidato

Voz 1505 31:43 el cabeza de lista

Voz 1321 31:45 en Huelva del Partido Popular es el problema no lo tiene Juan José Cortés lo tiene el Partido Popular

Voz 1727 31:50 que de momento no ha dicho nada y bueno

Voz 1321 31:53 en este el fichaje de de de Juan José Cortés ha sido muy cuestionado en dentro del Partido Popular así como otros pero este especialmente muy cuestionado por muchísimas personas incluso del propio entorno de Pablo Casado tanto al candidato del Partido Popular pues habría Pepa muchas cosas que decir no yo creo que él es una persona que improvisa constantemente y creo que su casa es cansado sí sí creo que su problema principal en este momento francamente lo digo es que él en se comporta más como un a tertuliano como comentarista como alguien que improvisa comentarios sobre cualquier cosa a que como líder político que tiene que tener todos los datos en la cabeza y hablar con conocimiento de causa no es a la única los político que le pasa eso es verdad pero a él le pasa mucho porque además está muy expuesto

Voz 1727 32:51 el que no se puede descartar no se puede descartar con los datos que dan las encuestas ahora mismo no se puede descartar que haya una suma de escaños de la derecha que lo convierta en un presidente de Gobierno de España en ese momento todo lo que está diciendo la campaña como analista o tertulia lo que dice Lucía Méndez de exigirá la correspondiente rendición de cuentas efectivamente pero eso no se puede descartar Mariola

Voz 1505 33:13 no yo sólo un matiz yo desde luego nunca con pararía Pablo Casado con una analista ni con un con tertulia ni siquiera de los malo en defensa de los analistas y los contertulios yo desde luego no me siento para nadar e identificada con esa idea de improvisar con esa idea de hablar de lo que no se sabe Pablo Casado es un irresponsable Pablo Casado se comporta como un auténtico frívolo ese es el candidato por el que ha optado un partido muy serio como es el Partido Popular que es un partido que ha gobernado España durante muchos años mi impresión es que cuando se celebró el Congreso donde se disputó el liderazgo por la secretaria general y por lo tanto la presidencia el partí por tanto la aspiración a ser candidato por el Partido Popular en la que concurrió Soraya Sáenz de Santamaría ayer eso no fue más que la primera en la primera parte de una obra todavía no ha concluido e ir desde luego dependiendo de los resultados electorales pues habrá continúa y continuará o no continuará tú decías Pepa puede ser presidente de gobierno pues y ex presidente de Gobierno obviamente cambia el escenario pero si el escenario es otro en términos de pérdida de diputados que nadie la le quepa la menor duda que al día siguiente comienza otro debate en ETA

Voz 1727 34:28 a juicio pero eso pasa con todos los partidos se al día siguiente el día nueve CR7 a la actualidad ética y mucha gente que ahora mismo está en primera línea probablemente deje de estarlo no quiero dejar pasar una noticia que parece pequeñita y que hemos dado a las ocho de la mañana y estos días en los que nosotros estamos escandalizados porque nos parece que la tolerancia es el músculo que hay que entrenar cada día hemos criticado fieramente que el Partido Popular no pudiera au intentaran que no diera un mitin en la Universidad de Barcelona o que intentaron reventar el mitin de Ciudadanos en Rentería no quiero dejar escapar la suma de de varios acontecimientos que están ocurriendo en Madrid y que de uno en uno parecen casos aislados pero

Voz 26 35:10 jo

Voz 1727 35:11 en los últimos meses ha aumentado en Madrid el número de ataques contra placas que recuerdan a personajes representativos de la lucha antifranquista o de los derechos de los gays transexuales el último que es el que hemos contado hoy contra la veneno un símbolo para el colectivo trans la la la primera que triunfa en televisión han arrancado la placa de homenaje que hace sólo una semana se colocó para recordar esta mujer la inscripción en memoria de la líder estudiantil Yolanda González asesinada por la extrema derecha en el año ochenta mil novecientos ochenta ha tenido que ser repuesto a cuatro veces en dos meses en Madrid tampoco se ha escapado de los ataques la placa de la casa en la que vivió el poeta Marcos Ana el preso que más tiempo pasó en las cárceles franquistas o la pintada fascista contra el monolito que recuerda en el barrio de Hortaleza a los dieciséis fusilados por la dictadura en olvidamos que en febrero las tumbas de La Pasionaria de Pablo Iglesias el fundador del PSOE fueron profanada existo haciendo así a vuela pluma un recuerdo en la redacción de los casos que hemos ido dando Pablo

Voz 1671 36:17 si el diremos lo por ejemplo con lo que ocurrió cuando se multiplicaron por tres las agresiones racistas tras el Brexit o el incremento de las palizas que se daban a minorías sexuales tras la elección de Bolsonaro es decir la política permite al comportamiento social y cuando vemos circunstancias de polarización en la que los líderes políticos rompen con determinadas líneas rojas sobre lo que es la convivencia eso necesariamente se trasluce una erosión también de la convivencia en nuestra sociedad el que tengamos hoy a líderes como este Manuel Cortés diciendo esas barbaridades no es algo que queda gasolina

Voz 1727 36:47 hace Cortés Juan José Cortés perdón bueno

Voz 1671 36:50 vamos que el bastantes dificultades ha tenido el para saber el nombre el líder de su partido no pasa nada porque me equivoque ello con esto no pero en cualquier caso vamos a ver esto permita también en la sociedad y por eso hay que exigir a nuestros líderes políticos que hay determinadas líneas rojas que no se rompan porque sino después eso se traduce en mayor polarización social y comportamientos cada vez más inaceptables no quiero yo convivir en un país en el que se vuelva a normalizar agresiones de estas cara

Voz 1727 37:15 el Oscar García hola de nuevo hola Pepa buenos días un volvemos a la caravana de Ciudadanos para aclarar una cuestión del programa del partido naranja el complemento salarial si aparece

Voz 1645 37:28 sí correcto punto el número cincuenta y cinco de este programa electoral dice textualmente estableceremos un complemento salarial garantizado para luchar contra la pobreza laboral que causa el abuso de la temporalidad en nuestro

Voz 1727 37:39 vais antes habíamos

Voz 1645 37:40 he dicho que no aparecía en fin pues si aparece como decimos este complemento salarial que ella recoge

Voz 1727 37:47 yo Rivera en otros programas electorales es lo que tiene ese problema electoral a toda marcha cómo vas tú gracias Óscar un beso un saludo hasta luego adiós

Voz 1727 40:13 las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias hoy es el Día Mundial de la voz la que necesitamos para comunicarnos pero que cuidamos tan poquito incluso quiénes tienen la obligación Ignacio Cometa buenos días hola buenos días es jefe del servicio de otorrino del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid profesor de la Universidad de Alcalá de Henares nos ponemos a dieta para no tener sobrepeso vamos al gimnasio para tener mayor resistencia física cuidamos la voz si cuidamos la voz como

Voz 26 40:45 a despidamos también otros aspectos de la salud porque la salud es algo que la disfrutamos maravillosamente hasta que en algún momento tropiezan la salud con alguna causa e teológica con alguna circunstancia y entonces nos acordamos mucho de la salud la voz

Voz 1727 41:06 suele tropezar

Voz 26 41:07 en el exceso de uso el hablar en ambientes ruidosos sobrepasar nuestra capacidad de resistencia evocar

Voz 1727 41:16 Nos han llamado a lo largo de toda la mañana que hemos dicho que venía el doctor Cometa profesores sobre todo muchos profesor

Voz 26 41:22 sí yo lo cuido hago ejercicio sea una sí

Voz 1727 41:25 a final de curso llega un momento en que ve quedó symbol

Voz 26 41:28 bueno lo el colectivo de los profesores es por un lado el que más sufre de la patología vocal lógicamente más los que están con alumnos más pequeños menos sufren los profesores que están en la universidad por otra parte también son los más concienciados porque entre el veinte y el veinticinco por ciento de los profesores sufren problemas de la voz a ellos se les hacen para eh Ellos se hacen cursos dentro de las instituciones que lo albergan pues clases para utilizar bien la voz y en caso necesario utilizar micrófono

Voz 1727 42:14 antes de empezar esta conversación le preguntábamos al doctor que voces podríamos tomar como referencia como ejemplo de grandes voces no recomendaba para empezar una está

Voz 31 42:29 Indiana

Voz 32 42:30 no

Voz 20 42:32 sí

Voz 31 42:35 Nos han acudido a cada dos

Voz 33 43:04 nada a cambio

Voz 1727 43:11 el problema con Carlos Cano es que cuesta interrumpir una canción es sabíamos aquí escuchando lo yo particularmente estaría escuchando todo el día te lleva como Jaime Galindo si detrás pero cuando le proponíamos al al doctor que nos que nos hiciera recomendaciones

Voz 1321 43:28 Nos decía esta otra

Voz 8 43:31 en julio amor pero luego Guedes en caso de Álava pero si se Cd5 para hacía el resto y me queda de convenio Jurado también el resto del día eh y también como el que autista así le lleva detrás porque estas dos voces son muy distintas buenos las dos las voces son muy distintas pero tienen en las he traído por el tema común de la copla no decir que se puede

Voz 26 44:29 expresar una grandísima emoción con muy poco registro vocal como Carlos Cano en una octava y media aproximadamente pues es capaz de emocionar nos porque utiliza la voz con una sensibilidad extraordinaria y luego pues el torbellino de la primera Rocío Jurado que es una fuerza tremenda no que también nos nos nos atrae muchísimo esto dentro de la copla luego mis amigos los cantantes líricos pues que no se enfaden no por no haber puesto un corte sobre sobre ellos pero estas dos voces sí que son muy significativas de lo que la voz humana puede expresar en un sentido y otra vamos tienen la voz

Voz 1727 45:22 amaño no importa

Voz 26 45:25 si el hidalgo en algunas circunstancias sí que importa heladas en la canción lírica están muy supeditados los cantantes a los Fortes los fortísimos y eso lo tienen que hacer necesariamente en otro tipo de expresión artística como la que hemos visto en Carlos Cano o en el teatro

Voz 8 45:51 pues puede modular

Voz 26 45:54 se mucho más la voz sin necesidad de que Seat tan voluminosa vamos a escuchar a Carlos Carlo

Voz 34 46:01 yo

Voz 31 46:07 con todo Lutero

Voz 20 46:09 no

Voz 26 46:29 factores

Voz 1727 46:31 alteran más la voz que le hace más daño el tabaco la contaminación el tabaco mucho no

Voz 26 46:36 el tabaco a las cuerdas vocales muchísimo y las humo del tabaco y el alcohol a la laringe faringe

Voz 1727 46:44 la contaminación también

Voz 26 46:46 a mi nación las ciudades muy contaminadas y también la sequedad del ambiente no los cantantes que vienen a Madrid los primeros días lo pasan muy mal porque la humedad que hay en la ciudad es muy bajo

Voz 1727 47:02 jo

Voz 26 47:03 no y eso hace que se les se que en las cuerdas vocales Si tengan más facilidad de patología contaminación sequedad ir luego también una cosa muy importante que depende de nosotros es el abuso vocal no el el no hablar tanto tiempo como nuestra resistencia sea capaz de aconsejar nos ir y luego también no hablar en ambientes ruidosos no nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos en un ambiente ruidoso tenemos que forzar la voz por encima para que el comensal hoy compañero que está con nosotros pues nos oiga como una diferencia de diez decibelios y si el ruido ambientes ochenta tenemos que hablar a noventa y noventa de Cibeles es gris

Voz 1727 47:51 dar pues la mitad de nuestras de nuestra vida e trascurre probablemente ahí

Voz 26 47:56 sí sí yo les propongo una cosa que es muy sencilla y es muy divertida para quien no lo haya hecho a la primera vez es bajarse una aplicación que hay tanto para Android como para Iphone que es gratuita que se llama sonó metro entonces

Voz 1727 48:16 es bastante exacta tiene

Voz 26 48:18 una una diferencia de un dos tres por ciento con los mejores sonó metros entonces os pone encima de la mesa de un restaurante o de una cafetería

Voz 1727 48:29 perderme doctor o en una reunión familiar yo lo he hecho es divertidísimo

Voz 8 48:32 como eh

Voz 1727 48:34 es divertidísimo porque no podemos hablar los españoles es entonces cuando tú miras el sonó metro que está ochenta decibelios tú hablas

Voz 26 48:45 estás a noventa decibelios no

Voz 1727 48:48 a hablar a noventa X serios probablemente sea hablar como estoy haciendo lo yo en este momento no así es como podemos hablar durante prevé prevé una comida una reunión familiar con ocho diez personas entorno a una mesa poca en el metro y sigue la recomendación del doctor ya verán qué sorpresa se lleva Pablo Simón

Voz 1671 49:07 sí dos preguntas breves e el martes para mí es un día infernal porque tengo seis horas seguidas de clase y termino desfondado con la voz primera pregunta cómo se puede conservar mejor la voz y tienes un uso

Voz 1727 49:18 intensivo segunda pregunta a los españoles

Voz 1671 49:20 quitamos tanto en perspectiva con otros países

Voz 26 49:23 sí vamos a ver respecto de las seis horas suyas lo ir lo ideal es que cada hora a cinco diez minutos de descanso Si los alumnos son respetuosos como serán y están en silencio eso es más fácil sino tendría que utilizar micrófono y luego también el recibir pequeñas de clases de logopedia puesto que los logopedas son una ayuda extraordinaria para ayudarnos a utilizar todos los recursos vocales que nosotros tenemos hija quiero Pepa en el día de la voz también nombrar a los logopedas en sus asociaciones profesionales de ALE a él fija lo ponía tras en la someta sobre toda la sociedad española de otorrino pues que lidera este Día Mundial de la voz que se celebra pues en ciento sesenta países en el día de hoy

Voz 1727 50:28 los españoles gritamos mucho más que o es nuestro entorno

Voz 26 50:34 lo que sí es muy comprometido

Voz 1727 50:36 preguntarle por la mejor voz esta campaña electoral e independientemente de lo que piense luego del individuo bueno

Voz 26 50:44 todos los líderes de los partidos pues tienen una características vocales determinadas no por ejemplo el señor Sánchez es más profesoral no se trata de convencer convencido el de las cosas que está diciendo el señor Abascal me ha llamado la atención que no pone ningún énfasis en lo que dice con el convencimiento de que sus palabras es en sí mismas sin necesidad de ningún refuerzo deberían de calar el mensaje es más importante que la envoltura y el eh

Voz 1727 51:35 pasado el señor Casado

Voz 36 51:38 muy a ver

Voz 26 51:40 es el lentece mucho el discurso que está haciendo como si estuviese desarrollando lo en ese momento y luego nos queda era el el el señor Rivera que el señor Rivera sí que pone mucho énfasis en las cosas que dice y trata de convencer tanto por el contenido como por la envoltura tengo entendido que él en su época universitaria pues hacía debates él maneja también instrumentos de

Voz 1727 52:20 retórica en los queda Pablo Iglesias el profesor el que fue profesor hasta hace cuatro días

Voz 26 52:25 si Pablo Iglesias enfatiza muchísimo las ideas que trasmite y además lo hace con un ritmo muy cadencia

Voz 1727 52:39 eso no siempre está

Voz 26 52:42 como una especie de ritmo musical pam pam es curioso pero de de de la voz es también todos en este momento probablemente la próxima semana

Voz 1727 52:53 ya no iba a preguntar quién se va a quedar fónico antes no muy difícil arriesgar doctor muchas gracias por cuidar a cuidarnos bueno

Voz 26 53:02 a todos ustedes y a los oyentes que se cuiden la voz en este Día Mundial de la voz que también los coros amateur de toda España las escuelas de música las escuelas de teatro las escuelas de dobladores todos participan en la importancia que tiene la voz qué es realmente lo que tenemos para comunicarnos los seres humanos la voz no es lo más importante lo más importante pues se es las ideas las palabras el lenguaje el afecto con el que nos relacionamos pero la voz es un instrumento de comunicación realmente extraordinario por favor cuidan se lo

Voz 11 53:49 sí

Voz 37 53:56 con Hoy por hoy

Voz 1727 53:58 desde de nuestro contestador automático

Voz 0470 54:00 como marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

