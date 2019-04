Hoy por Hoy (16/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0824 00:07 los bomberos de París acaban de dar por extinguido el incendio de la catedral de Notre Damme los expertos llevan desde primera hora analizando la estabilidad de la estructura última hora corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 00:19 tras buenos días los bomberos han tienen aspecto la extinción del incendio no se te da más tiempo que señala que hay tres heridos leves dos bomberos dos y un policía las imágenes tomadas durante la noche del interior del templo gótico son impresionantes reflejan el en la enormidad del del desastre pero también se aprecia el agujero del de la caída o del desplome del techo de la catedral también es tan en han señalado que la estructura aunque frágil izada permanece en pie expertos internacionales pero también franceses siguen desde primera hora de la mañana evaluando el alcance de los daños

Voz 0824 01:02 gracias Carmen y el ministro de Cultura acaba de confirmar que las principales obras de arte sean salvado Isabel Quintana buenos días buenos días Pepa Fran Yeste ministro de Cultura en declaraciones a France Info ha reconocido también que hay importantes daños sobre todo en la cubierta dicho azulón

Voz 0325 01:19 el pajes sabemos es que dos tercios de la cubierta han ido con el humo y que la aguja que lamentablemente se quemó y cayó al interior de la catedral provocó un agujero en la bóveda del crucero del transportó el transito norte se han derrumbado también la de Youtube

Voz 0824 01:32 séptima luz concepto uno y fundé también se ha empezado a hablar sobre el dinero que hará falta para la reconstrucción el grupo Empresaria empresarial Louis Vuitton acaba de anunciar que donará doscientos millones de euros en Estrasburgo el presidente del Parlamento Europeo ha propuesto esta mañana los eurodiputados que donen el sueldo de un día de trabajo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:53 exactamente sí las dietas y el presidente del Europarlamento ha hablado dispone

Voz 3 01:57 en la puerta del pleno pero suponemos que la imagen es

Voz 0738 02:00 testimonial porque la colecta si participan todos y todas las eurodiputada puede superar los doscientos mil euros y esto quizás porque París sonó como acaba de decir Jean Claude Juncker no es un lugar neutro es ese espacio en el que esperamos volver a enamorar nos ha afirmado ante el pleno donde en estos momentos continúa también compasión el debate del Brexit

Voz 0824 02:21 gracias Griselda y mientras aquí en nuestro país Ciudadanos ha decidido finalmente que presentará una denuncia ante la Fiscalía por lo ocurrido el domingo en Rentería Óscar García

Voz 1645 02:29 si finalmente Rivera llevará a la Fiscalía las amenazas los insultos y en general la tensión al límite que se vivió el domingo en Rentería donde la Ertzaintza tuvo que actuar y cargar contra los cientos de manifestantes que increparon a los asistentes al mitin fuentes del partido creen que pudieron cometerse delitos de odio amenazas o intentos de agresión la dirección de ciudadanos cambia por tanto de opinión ya que el partido confirmó ayer por la mañana que no presentaría esa denuncia por no enturbiar la campaña electoral sin embargo horas después el criterio fue otro ante la gravedad de los hechos diez

Voz 1435 03:04 el Ayuntamiento de Madrid multa desde hoy a aquellos que superen los setenta kilómetros por hora en el tramo de la A5 que atraviesa el paseo de Extremadura junto con los semáforos instalados la intención del Consistorio con esta medida es aumentar la seguridad y reducir los efectos del ruido del tráfico en la zona Carolina Gómez

Voz 0821 03:20 hoy entra en vigor el periodo sancionador de este radar de tramo situado entre el kilómetro

Voz 1292 03:24 cuatro y el cinco con siete del Paseo de Extremadura

Voz 0821 03:26 era el radar funciona desde el pasado quince de febrero según los datos del Ayuntamiento mil ciento cincuenta y cinco personas al día han rebasado un nuevo límite de velocidad a setenta kilómetros por hora en menos de un mes se han registrado más de veintisiete mil infracción

Voz 1292 03:40 es como estaba en pruebas no sea multado a nadie

Voz 0821 03:42 enviado notificaciones a las casas tal y como establece la ordenanza de movilidad según el Ayuntamiento el objetivo de ese radar es aumentar la seguridad de los peatones y reducir los efectos del ruido del tráfico en la zona su instalación junto con los semáforos en las incorporaciones y el carril bus es la primera fase de un proyecto más amplio con el que Carmena pretende convertir el acceso a Madrid por la A5 en una vía urbana

Voz 1435 04:05 y en el ámbito electoral Íñigo Henríquez de Luna ex concejal ya del Ayuntamiento de la capital se siente maltratado por el Partido Popular al que ha pertenecido durante treinta años tras saber que el candidato no cuenta con él en las listas ha criticado que el presidente del partido ni siquiera le devolviera la llamada deja abierta la puerta a seguir en política quizá con otras formaciones hablaba en La Ventana de Madrid

Voz 0801 04:24 pero bueno yo doy un paso atrás y creo sinceramente que en política hay que tener las maletas siempre preparadas porque esto es así me hubiera gustado que no hubiera terminado así pero las cosas son así por desgracia bueno pues a los dirigentes de mi partido pues han decidido que sea así yo lo lo acato los respeto pero también tengo derecho a tomar mis propias decisiones ya es decir pues en este partido no sigo sinceramente

una cosa más los hospitales madrileños necesitan cinco mil donaciones de sangre esta Semana Santa se van a reforzar los puntos de donación

Voz 1578 05:26 muy buenos días es martes es dieciséis de abril y la de hoy es una mañana diferente es una mañana distinta porque hoy no suenan

Voz 4 05:35 estas campanas en París y tampoco sabemos cuánto gana

Voz 1578 05:38 volver a hacerlo porque todos nos hemos despertado esta mañana con la sensación de haber soñado exactamente la misma pesadilla la de Francia con el corazón en llamas esa imagen de Notre Damme un símbolo de la cultura europea ardiendo es todos los sabemos una de esas fotografías que ya nos van a acompañar durante toda nuestra vida porque no otredad es al mismo tiempo un monumento histórico June símbolo en el imaginario colectivo de Occidente es el corazón de Francia es literalmente a sus puertas está el kilómetro cero de ese país y es parte de nuestra cultura popular a través de la literatura a través del cine por supuesto también de la música a veces la realidad es un tanto paradójica Notre Damme que sobrevivió a la iconoclasta de la Revolución Francesa que sobrevivió a la Comuna de París y a dos guerras mundiales ha estado cerca de colapsar a causa de una restauración que intentaba salvarla ocho siglos de historia de la de la cultura y de la religión han ardido precisamente un Lunes Santo que era además el día mundial del arte el de allí qué va a pasar a la historia por la destrucción de la historia es un día histórico por la destrucción de un símbolo histórico afortunadamente esta mañana el incendio sea sea declarado extinguido Don cale muy buenos días Tom eh Valladolid el micrófono porqué imagino que esta mañana en tu búsqueda habitual en el repaso de la prensa internacional habrás visto muchísimas veces la imagen espectacular de la aguja de Notre Dame sucumbiendo a las llamas en París

Voz 4 07:03 sabes es que creo que con el mismo imagen por todos los sitios no es curioso extraño ver como todo el mundo se ha reaccionado al lado la empatía que ha demostrado con nuestra tierra son eso símbolo espera esperamos como no yo espero no es que no es un presagio oscuro del futuro de Europa

Voz 7 07:25 pero que que que éste

Voz 4 07:28 pero realmente a los imágenes dado cuenta de mundo es muy bonito ver

Voz 7 07:32 sentido todo el mundo

Voz 4 07:35 está con los franceses en este momento pero como es como tienen que estar viviendo en París Nos sin duda es una es una buena oportunidad comprobar la importancia que tienen los símbolos la era muy fácil olvidarlo hasta que lo perdemos si su auténtico valor así que estamos con los franceses Icono de esta mañana deslumbra como todo el mundo

Voz 1578 07:57 Nacho Carretero muy buenos días buenos días Gonzo muy buenos días aquí también

Voz 4 08:00 tal buenos días qué sensaciones tuvisteis

Voz 1578 08:03 nosotros ayer me imagino que como todos ante la televisión viendo esas esas imágenes con un simbolismo como comentamos tan increíblemente potente

Voz 8 08:11 bueno pues es que poco más hay que añadir que es el típico es el típico día o es el típico símbolo que qué crees que siempre va a estar ahí para que no sabe exactamente desde cuándo está desde hace siglos los que piensas que va a estar eh muchos siglos después de que nosotros no estemos que no concibe es que que vaya ser testigo de su desaparición por suerte y por lo que estaba leyendo ahora de ultimísima hora los daños dentro de lo que se presagiaba dentro de las imágenes que no llegaban durante la madrugada parece que no son tan terribles en tan terminales eh lo cual es dentro de la tragedia pues una buena noticia

Voz 1578 08:45 hay algunas imágenes Tom también en la prensa internacional por supuesto también en la prensa española de algunos de los símbolos que se mantienen intactos César Augusto el alta

Voz 4 08:53 que que que podría hay como usted esperanza que es verdad que esos altibajos en su historia no ha sido siempre lo que lo que hemos visto ahora guanche este incendio no incluso podemos dar según lo que había entendido gracias a un novelista porque Victor Hugo es un novela sobre nuestra robados el probable a ver si Nuestra Señora de Notre Dame que era un libro es constante explicó que lo sabes valorar porque estaban y ruinas y destrozado por el vandalismo de publicarlos así que este edificio este siempre va a tener muchas vidas esperamos que tiene una vida todavía más larga hay más vidas para eh

Voz 1578 09:33 bueno pues nosotros habíamos planificado arrancar la mañana de hoy hablando con con vosotros y y Nacho de la de la detención a finales de la semana pasada de Julian Assange a las puertas de la embajada de Londres teníamos prevista la comunicación con uno de sus abogados pero claro a veces la actualidad nos hace cambiar los planes Juan verán con muy buenos días

Voz 9 09:51 buenos días Juan vive en París

Voz 1578 09:53 Luis Vives además Juan muy cerca de la de la catedral de Notre Damme la actualidad nos obliga a esta mañana a preguntarte cómo has amanecido como ha amanecido hoy París cómo está tu ciudad

Voz 9 10:04 bueno ayer asistimos desde el principio al incendio que al principio parecía algo bastante controlable y que es creaba más bien curiosidad y emoción que empezó a ganarnos cuando descubrimos que no se estaba dando y que esa estructura reestructure que estaba desapareciendo un inmueble quitar importancia fue muy fuerte y luego evidentemente también una forma de indignación ha hecho que no hayamos sabido proteger una a un lugar tan importante creo que con la Torre Eiffel y el Louvre son los otros tres vientos que representan en Francia y tal vez Europa también de manera muy fuerte y no con una forma de incomprensión al hecho de que no haya habido dispositivos de protección de este inmueble más más fuertes que hayan evitado sino ese drama por lo menos que te tal importancia

Voz 1578 10:55 Juan Franco es como digo miembro del equipo de asesores legales de de Julian Assange la mañana pues hemos cambiado un poquito el rumbo para preguntarle por lo ocurrido ayer en París si quería preguntarte a Juan por como las Vido tú personalmente es decir en quizá nosotros conocemos el símbolo que que que suponen otredad aunque no tenían pero no sabemos que representa verdaderamente para el pueblo francés como te afecto a ti personalmente ayer arder la catedral en el centro el corazón de París

Voz 4 11:22 pero es que es lo que te digo al principio una forma

Voz 9 11:24 los hay muy rápidamente una emoción que me llevó a llorar porque además para estamos en el centro centro de París y para los abogados que decir que te pasamos dos días delante para ir al Palacio Justicia que que es como el otro lugar así más céntrico de la FIA en el se trabaja ahí se ejerce de nuestro Nuestra función hace parte de verdad en términos culturales Vori cosa a todo nivel de de la cosa la que tenemos más apego no aunque evidentemente el turismo demás había degradado mucho el lugar ya había dudas sobre la capacidad arresto lo fue muy fuerte descubrir que podía desaparecer sin que me enteré

Voz 1578 12:03 ayer todo el mundo estaba pendiente de esas imágenes a lo a lo largo de la noche esta mañana hemos sido también escuchando las noticias sobre la extinción del incendio en los límites del perímetro policial el perímetro que marcó el perímetro de seguridad que marcó la policía francesa se produjeron momentos muy emocionantes como este

Voz 2 12:18 yo

Voz 1578 12:25 Ciudadanos de París reunidos a veces rezando a veces cantando de forma espontánea e Juan efectivamente Notre Dame es es un símbolo muy importante para los franceses tú acabas de publicar en Francia un libro precisamente sobre la figura del del presidente Macron que está teniendo mucho éxito allí por cierto ya adelantado algo pero tú crees que la reacción del Gobierno francés ha estado presente también la protección del monumento ha estado a la altura

Voz 9 12:50 ha habido un momento de emoción en el que no se quería hacer polémicas pero yo creo que muy rápidamente habrá que politizar la cuestión y preguntarse sí es muy fuerte la financiación de la restauración de los grandes eventos franceses y más general general de reducción de la financiación de la cultura en este país

Voz 4 13:11 ha habido unos comentarios muy críticos

Voz 9 13:14 sobre el hecho de que el Estado en otro drama mera era completamente escandaloso eso no se le puede atribuir sólo al presidente actual porque lleva ya años de de ausencias financiación pero claramente yo creo que un cuestiones aves importantes tendrán que ser expuestas sobre sobre la de eficiencias que han llevado a una catástrofe no es normal que un un lugar que haya sido que haya resistido ocho siglos de de de riesgo diversos cualquier día con la con las capacidades que tenemos pueda ser destrozado tan rápidamente sin sin que haya habido una reacción a tiempo y sobre todo ante ante de ello una protección

Voz 8 13:55 lo que nos preguntamos aquí en España es ahora que eh porque ya hay familias adineradas en Francia que han dicho que van a donar grandísimas cantidades de dinero el Gobierno que va a empezar una colecta no sé si en Francia o lo que es la ciudadanía espera es que comience inmediatamente reconstrucción incisas reconstrucción el Gobierno está confirmando que va a ser posible en su totalidad o no

Voz 9 14:17 sí entonces hay un principio polémica sobre el hecho de que sean anunciado perdón para periodos que durarían hasta diez años para reconstruirlo el antiguo ministro de Cultura mucha espetaba quitas clon anunciado ha exigido que se haga en tres años diciendo que un escándalo de pretender que se necesitaría tanto tiempo y el otro lado pues yo creo que va a haber una cuestión muy fuerte sobre el hecho de que se habrá se llame a la solidaridad nacional ya la suscripción de y que se ponga en lugar esta política emocional cuando aunque se comprenda la emoción es necesaria políticamente ese tiene que ser muy frío frente a catástrofes de este tipo y al contrario mostrar que el Estado que colecta el impuesto está ahí justamente para

Voz 0824 15:00 lo hacía equipo pero no para

Voz 9 15:03 depender de la de la simpatía de los ciudadanos que sean extranjeros ofrecerse si demostrará contrario cree estado escapar frente a una catástrofe este tipo de hacer frente de demostrar su su su potencia es muy muy importante la soberanía nacional y el término simplemente pues responsabilidad colectivos

Voz 1578 15:24 con Branko nos habla desde París con conocimiento de causa en dos sentidos por un lado nos habla como parisino y como ciudadano francés profundamente afectado por la destrucción de uno de esos símbolos destrucción afortunadamente parcial pero además también no las Juan como buen conocedor del funcionamiento del del Gobierno francés nosotros estaremos muy pendientes del proceso de reconstrucción de la catedral también de lo que pase a lo largo del día de hoy de de saber cuáles son los efectos reales de ese de ese incendio y estoy seguro de que tendremos oportunidad de volver a llamarte para profundizar en tu trabajó como asesor legal de Julian Assange un personaje sin duda muy interesante y del que vamos a tener la oportunidad de hablar en el futuro muchísimas gracias Juan

Voz 10 16:02 tras un abrazo

Voz 6 16:08 Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1578 19:40 bueno continuamos en conversación con Nacho Carretero que se que está aquí porque lo tengo al lado ICO Gonzo que espero que este no sabes

Voz 4 19:47 no se daban buenos días estoy aquí estoy vale perfecto oye voy a ser un par de preguntas un poco personales cuánto cuánto mide estuvo ciento setenta y cuatro centímetros casi perfectamente pues bien la media nacional que también hace lo igual a medida dos colaboradores de un cuatro por favor no es la puesta en bueno iba a medir menos que Gonzo llega Jiménez por la radio que no quién lo compruebe peso rondar por el PSOE yo no me peso habitualmente pero sé que osciló entre los sesenta y ocho y setenta kilos normal de que estás en tu peso como escuela de sexo nada más yo estaré en setenta y siete setenta adiós

Voz 1578 20:32 no voy a besar yo menos

Voz 4 20:36 en algún momento Nacho

Voz 1578 20:37 otro tamaño o vuestro peso se ha convertido en en un problema para vosotros a la hora de desempeñar alguna hora de realizar alguna actividad cotidiana cómo usar un teléfono móvil como viajar en avión como montar en un coche que tengáis la sensación de que se queda pequeño de que no que eso no está eso sí obviamente pero ahora ahora voy contigo porque creí y creo que preguntarte

Voz 4 21:00 no estoy ansioso para comentarlo los trucos estáis fuera de este tipo de discusiones que se realicen por España

Voz 8 21:06 pues sí la verdad es que yo no hombre depende la aerolínea últimamente en general efectivamente no

Voz 4 21:13 no yo creo ahora que nombre las aerolíneas la mayoría de la gente se acuerde de quién las diseñan informó todo el espacio que hay entre asientos yo les tengo un gran aprecio de verdad nunca me he sentido tan de la compañía ha me contara esta esos asientos de clase turista yo nunca me he sentido tan cerca del prójimo como viajando en clase turista Tom bueno entre los muchos cosas que tengan como con Chris Wood es la altura vale entonces yo en un avión en un auto Bush pues hay poco sitio duramente construido diseñado para para ir para mí es verdad que es complicado es que tiene siempre salía de emergencia

Voz 3 21:51 intento intenta bueno uno está diseñado para viajar

Voz 4 21:56 el problema es el diseño de Tom o de los ojos bueno cuando Protágoras

Voz 1578 22:02 en torno al siglo quinto por ahí dijo eso de que el hombre es la medida de todas las cosas no sospechaba que veintiséis siglos más tarde su frase iba a tener una aplicación tan tan literal el mundo en el que vivimos es decir todo lo que no Lea la silla en la que estamos ahora sentados nuestro coche nuestro teléfono la altura de las barras de seguridad en autobús la altura Tom está entre las más de las barras del bar también todo está pensado y curiosamente incluso he visto Emma cómodo pues todo está diseñado todo está pensado en función de un determinado perfil estándar que coincide con el de un varón caucásico que mide aproximadamente un metro setenta y seis y que está entorno a los setenta y siete kilos de peso así que parece que lo han hecho pensando en noche en Got ese es el canon a partir del que se diseña nuestro mundo así que si usted está muy alejado de él por arriba o por debajo probablemente ya hayan notado como en el caso de Tom que el mundo no está hecho a su medida esta es una de las ideas centrales de un libro que se titula Mujeres invisibles publicado recientemente por la periodista Caroline Criado en el Reino Unido y que ha contado entre sus fuentes con la colaboración de Inés Sánchez de Madariaga Inés es profesora de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid es directora de la Cátedra Unesco de género y asesora de ONU Habitat y lo que es más importante Inés está la mañana con nosotros Inés buenos días buenas Diaz Inés tan mal está diseñada la vida para algunos está diseñada las cosas lo que nos rodea el entorno

Voz 1292 23:23 bueno el entorno está diseñado son unos estándares porque hace falta utilizar ciertos elementos de referencia no es que esté mal diseñado está diseñado lo mejor que se puede y entonces claro evidentemente no todo el mundo está en esos estándares medios no entonces lo que sí es cierto es que hace falta recurrir a esta andares para manejarse con una cierta normalidad racionalidad de procesos estandarización de procesos

Voz 1578 23:48 a la pregunta es porque sea elegido es están las concretamente porque ese canon porque ese varón porque se varón adulto de setenta y siete kilos de peso en torno a unos setenta y cinco de estatura es una cuestión meramente estadística

Voz 1292 24:00 es una cuestión estadística si es un son unas medidas medias no sea que encaja como en la en el en la media en la media de la de la población de la población masculina es cierto lo cual tiene otra Adrover señores que después hablaremos pero si es una una medida pues que encaja en en lo que de las personas que estamos aquí acabas de preguntar a varios sí casi la mitad en estas medidas sea que

Voz 0824 24:28 porque no me pregunta a mí mismo que me parece a mí me colgaban en los pies al banquero

Voz 4 24:33 o cuando sesenta en la sí que me cuelgan los pies no está diseño

Voz 0824 24:36 la se ya bueno sí porque esto tiene difícil que tiene regulación si es adaptar

Voz 1292 24:41 de ahí hay maneras de hacer que en el día a día lo que se llama el diseño universal que es diseñar las cosas de tal manera que puedan servir a una diversidad de usuarios en cuanto a dimensiones corporales So o fuerza por ejemplo que es otro de los elementos importantes

Voz 1578 24:59 tú eres arquitecta esto es una profesión que aunque a veces no no tenemos influye muy poderosamente en cómo vivimos nuestro nuestra realidad día a día en tu trabajo personal hasta qué punto se rige por estas medidas es es decir como tú estás diseñando un edificio pensando una ciudad estructurado un espacio hasta qué punto piensas en este ciudadano medio que tenemos en la cabeza aunque hemos dibujado aquí en ellos

Voz 1292 25:19 soy arquitecta urbanista yo trabajo en la escala urbana más que en la escala arquitectónica I en la escala urbana efectivamente en la las dimensiones corporales son importantes también las actividades que se hacen que las personas según nuestra cuento vital por ejemplo niños mayores no usamos la ciudad de la misma manera eh o personas que tengan capacidades funcionales reducidas por ejemplo que visuales o motoras no ya tú

Voz 1578 25:50 mí me imagino que habrá notado que hay cosas que efectivamente ese salen a mi pregunta que la pregunta es qué pasa con la gente que queda fuera es decir con esos a personas mayores que no viven como el digamos el ciudadano medio que tenéis en la mente los urbanistas qué pasa con no sólo con los discapacitados sino también con la gente que está en los extremos de esta campana de gags temas que no que dibujan

Voz 1292 26:13 sí exactamente si es una campana de House entonces hay personas que quedan por abajo quedan por arriba aunque la mayoría encaja él está cerca está cerca dijimos no encaja perfectamente lo está cerca de la media entonces cómo cómo resolvemos o cómo hacemos para que las personas que están en los extremos pues también debe vivan usen los espacios con comodidad tanto en cuanto a funciones como en cuanto a a la maternidad física de las dimensiones corporales y de la funcionalidad pues decía el concepto claves diseño universal y después también pensar necesidades específicas por ejemplo qué necesidades específicas tienen las personas mayores tema muy importante con el envejecimiento de la población en Europa y en España en particular las personas mayores que por ejemplo en el uso de la ciudad son las que para ellas es muy importante el poder moverse en el entorno de su vivienda para la vida cotilleo ahora para las compras para ir al médico para para para mantenerse en forma física pues hace falta que las aceras pues que no tengan desniveles que se puedan caer que puedan tropezar porque no los vean porque no puedan levantar viene el pie porque etcétera no entonces esa calidad del espacio público es es fundamental para las personas mayores para los niños pequeños para las niñas pequeñas es muy importante el poder tener autonomía y desplazarse con seguridad por ejemplo para ir al colegio los caminos escolares que es una idea de cómo desde las viviendas se llega hacía los colegios con seguridad cuando éramos pequeños yo soy un poco más mayor que vosotros yo recuerdo yo iba al colegio

Voz 0824 27:42 pequeña sola desde los diez años hoy en día

Voz 1292 27:44 pocos niños pueden ir al colegio a esa edad es muy importante pues el tema de la seguridad con respecto al tráfico en la seguridad con respecto a a personas que puedan bueno también pues también con respecto a personas y a todo esto se puede abordar desde el diseño urbano desde el diseño urbano y entonces pues hay que ya ya arquitectónica no por ejemplo el el la el tamaño altura de las sillas la altura de los pómulos en el transporte por ejemplo las barras que mencionabas antes las barras de los autobuses los escalones de los autobuses ahora tenemos esos autobuses que en el inglés Neil impagos bases que se se arrodilla en unos autobuses para que las personas que no tienen fuerza o capacidad personas mayores o niños pequeños que que que su zancada es menor pues que puedan subir porque es el autobús que baja hasta su altura o incluso se bajan plataformas enteras de Lotus para qué a una silla de ruedas entonces el tema de la accesibilidad de las estaciones de metro es fundamental para el desplazamiento autónomo de personas con con movilidad reducida

Voz 8 28:50 pero es curioso porque hablamos de unas medidas universales en la que somos él está por tanto no somos conscientes de toda esta desproporción pero sin embargo a mí me ha pasado pues viajando a determinados sitios sobre todo en Asia que por primera vez eres consciente de que no todo en el tamaño no correcto por ejemplo en el sudeste asiático etcétera cuando he estado pues hay cosas que más pequeñas y realizó la lo que pienso la la primera reacción que yo tenía es esto está mal está mal hecho en realidad no está mal simplemente era por primera vez algo no estaba hecho para mí

Voz 1292 29:26 claro claro porque las poblaciones los hombres asiáticos son más pequeños de tamaño la media asiática es más pequeña que la media

Voz 8 29:34 en nuestro está mal bueno no no

Voz 1292 29:36 el tema no está mal es que está diseñado para la media de la población asiática no

Voz 4 29:42 que tú te sentiste Tom en así sentir me sentí sueco como fue no por lo alto por lo atractivo que tenía poco despistado y Gracia con ganas con la distancia tú suecos aquellos va bien os va bien a mí

Voz 1578 29:58 el chico es tenemos que hacer una pausa en unos minutos vamos a seguir hablando con con nuestra crítica con Inés Sánchez de Madariaga Nacho Gonzo vamos a seguir hablando sobre este asunto y ahora vamos a hablar a centrarnos un poco las consecuencias de este estándar el que hablamos que tiene para un colectivo muy concreto Ikeda demasiadas veces fuera de esa de esa media que son las mujeres

Voz 6 30:19 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 31 33:38 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podíamos aprovechar y ponernos también un allí pues si la dejamos vacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos a que es enorme

Voz 32 33:49 alguien el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres cero calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 34:02 en la Cadena Ser

Voz 1578 34:04 hoy por hoy con Pablo González

Voz 6 34:06 Baptista hoy hemos india

Voz 1578 34:09 dado esta charla habitual de los martes con Gonzo y con Nacho a la arquitecta Inés Sánchez de Madariaga para hablar acerca de cómo nos afecta el diseño de las cosas cuando todo lo que nos rodea se ajusta a un canon concreto un canon estándar al canon del varón caucásico de uno setenta y seis y setenta y siete kilos de peso de media también estamos hablando y es muy interesante de como nosotros tenemos que adaptarnos a nuestro entorno pero también Inés no ha introducido como es el entorno quién se va adaptando nosotros a través del diseño de los espacios y ahora queremos centrarnos en este bloque en un colectivo específico que la mayoría de las veces por razones meramente biológicas queda excluido del estándar y por tanto del diseño de muchas de las cosas que nos rodean que son las mujeres vamos a empezar poniendo un ejemplo hace unas semanas no sorprendía una noticia como ésta

Voz 33 34:52 la primera caminata espacial de dos mujeres

Voz 4 34:54 se cancela porque no hay suficientes

Voz 33 34:57 desde la talla adecuada según anunciaron NASA

Voz 1578 35:00 una noticia en la que podríamos sumar en nuestro país el testimonio por ejemplo de Pilar Villacorta cabo primero de la Guardia Civil cuando definía como son los chalecos antibalas que tiene que ponerse una mujer cuando simplemente están diseñados para un hombre

Voz 34 35:12 titularidad estos chalecos es que o bien nos quedan grandes gobiernos quedan pequeños puesto que no han sido adaptados a las formas femeninas Inés

Voz 1578 35:21 eh bueno días es de nuevo estas noticias de hace décadas estas son desde hace de de pleno siglo XXI hasta qué punto es Android centrista ya no hablamos solamente de la mediación hasta qué punto está el hombre en el centro del diseño y hasta qué punto quedan las mujeres excluidas de ese estándar

Voz 1292 35:37 no hace unas décadas si era si el diseño pues los estándares de referencia en muchos campos por ejemplo los cinturones de seguridad que se empezaron diseñando para los vuelos espaciales precisamente después se adaptaron a la vida civil venían a partir de un estándar masculino por su origen

Voz 0824 35:55 precisamente de donde venían un poco la situación del

Voz 1292 35:57 dos ejemplos que nos acabas de hacer son campos en los que hay tan pocas mujeres que todavía no se produce en cantidad para que o con la adecuación para que sienten bien a las a la forma y el tamaño corporal de las mujeres pero esto es cuestión de pocos años que el cielo estos dos ejemplos que has dicho esto quiero decir

Voz 0824 36:17 ya no no esto no es ningún problema es

Voz 1292 36:19 Clemente pues que pues que llevará lleva un poquitín de tiempo pero es está en el camino sí es cierto que por cierto a las mujeres no son un colectivo somos la mitad de la población lo que ocurre es que bueno las mujeres somos muchas

Voz 35 36:32 la mitad concretamente con realidades muy distintas no no es lo mismo la vida de una mujer joven que la vida de una madre con niños pequeños que la vida de una mujer mayor porque el envejecimiento también es femenino

Voz 1292 36:46 entonces hay que mirar a las especificidades de distintos grupos de mujeres no pero el tema del diseño de las medidas corporales que es un tema muy claro yo creo que está

Voz 36 36:56 ya muy muy integrado en la en la

Voz 1292 36:59 la visión actual de los profesionales del diseño en todos los campos en la arquitectura en el mobiliario en en en el vestuario específico de profesiones hasta ahora tan más cool iniciativas como las que has mencionado bueno pues está en el camino de que haya una normalización en cuanto hay una normalización de presencia de mujeres en campos muy masculinos pues las realidades del diseño tan todos los objetos cómodo como del vestuario de esos de esos ámbitos pues se adecuan a la a la necesidad de las de los individuos en este caso mujeres que están ahí

Voz 1578 37:32 de hecho dos apreciaciones importantes la primera es que las mujeres no si son colectivo pero sí cree preguntarte para eco en esa mitad de la población probablemente más de la mitad de la población unos en Times también has dicho que es muy importante tener en cuenta las especificidades de cada grupo de edad década bueno de cada grupo social casi de cada estatus no que en ese colectivo en esa mitad de la población cuál dirías que es el el grupo que está más ha dejado de lado el que tiene más dificultades para el depende

Voz 1292 38:01 lo miremos si miramos a la arquitectura Si miramos por ejemplo al transporte de la ciudad que son campos de los que yo me ocupo más específicamente que es el diseño urbano el planeamiento urbano el diseño de la ciudad en el transporte en yo diría que de entre las mujeres jóvenes madres de niños pequeños y que trabajan son aquellas cuyas necesidades y realidades que tienen un más difícil encaje en las estructuras urbanas y sistemas de transporte que tenemos porque son personas que tienen una vida cotidiana pues hay que mirar no sólo a temas biológicos de Corporate sino también de que se hace en el día a día lo que llame hemos los roles de género cómo es la vida cotidiana de hombres y mujeres de niños de niñas de de personas mayores en la ciudad en el transporte y entonces este grupo de mujeres en particular que te decía en su vida cotidiana hacer una multiplicidad de tareas que tienen que ver con el mantenimiento con de la vida con la reproducción de la sociedad que es el pues ocuparse de de de de su de los niños a llevarlos al colegio el ir a trabajar el ocuparse de de de las compras de las tareas cotidianas del del lugar y las estadísticas nos dicen que son las mujeres tienen quienes hacen de marea abrumadora mente mayoritaria estas tareas que esa diferencia entre hombres mujeres en la asunción de estas tareas no se está reduciendo significativamente tenemos que mirar a cómo es esa realidad cotidiana en el uso de la ciudad de de de hombres mujeres en particular de esta franja de mujeres que que te digo que tienes a este uso de del la Ciudad del Transporte en momentos polígono tales viajes encadenados haciendo estas múltiples tareas del día a día y que los sistemas de transporte ir a disposición de los lugares de la ciudad no facilitan precisamente por eso muchas veces en las madres jóvenes están tan agotadas porque no da tiempo las veinticuatro horas del día de hacer todas estas cosas usando los medios de transporte disponibles muchas veces tienen que renunciar a un empleo a tiempo completo o a una promoción porque no es compatible el hacerse cargo de los menores con una actividad profesional a pleno rendimiento

Voz 1578 40:05 y estamos hablando Inés de las necesidades de esas mujeres jóvenes con hijos siempre en un entorno urbano pero ahora que está cada vez más más abierto y más en boga el debate sobre la realidad de la España vacía de la España rural como es la realidad de este colectivo cuando además vive fuera de una ciudad sí

Voz 1292 40:21 pues eh ahí es más difícil no porque las distancias son mayores porque los equipamientos no tienen la capilaridad para llegar a los sitios más

Voz 1430 40:29 motos y por eso precisamente hay ese vaciamiento de de la España rural no porque es muy difícil el mantener los estándares de de hoy en día

Voz 1292 40:42 la de acceso a educación sanidad en particular también a bienes materiales no de consumo la compra cotidiana en entornos donde esos lugares donde se pueden a acceder a esos servicios en no están accesibles físicamente en plazos de en periodos de tiempo razonables porque están a mucha distancia Irán y bueno pues esto hace

Voz 37 41:04 eh que que la gente se

Voz 1292 41:07 pues no pueda mantener la vida en estos lugares alejados

Voz 4 41:13 hemos hablado antes de los espacios y como cada uno elige construye un universo unos espacios si yo lo hago estás estos hombres a su mando pero no será también muy sano Si una mujer en la casa también tenía su genio rincón

Voz 0824 41:27 para ella sí bueno sobre es que es donde puede expresarse Lieberman claro bueno claro

Voz 1292 41:35 sí bueno claro en las grandes ciudades donde la vivienda es tan cara eh no es evidente que todas las personas claro la habitación en parejas ante ese comparte una habitación no ir no siempre hay espacio en las casas para una habitación para todas las personas Virginia escribió aquel Virginia Woolf escribía que el famoso libro no de una habitación propia donde reclamaba ese espacio propio para la vida interior de la de la mujer que en su propia casa no tiene espacio para ella porque digamos está al servicio de las de las personas de su familia pero el espacio interior está en uno mismo yo creo que es donde está

Voz 0824 42:16 me enteré

Voz 1578 42:20 sí que podemos diseñar luego a nuestra medida no totalmente totalmente nuestra medida esa intención de de es más UL iniciar la manera de pensar el mundo de pensar las ciudades que moto como tú dices está en marcha es un camino empresa eso es una sensibilidad que existe en tu colectivo está está presente en esa necesidad entre los urbanistas y los siete

Voz 1292 42:38 mira yo empecé a trabajar estos temas hace ya más de veinte años a finales de los años noventa

Voz 1430 42:43 y ha habido un cambio

Voz 1292 42:45 tremendo en estos últimos años hace veinte años hay miraban con cara rara agente cuando hablaba de estos temas no ahora al revés ahora casi no hay

Voz 36 42:57 era una una comprensión y una y una normalización muy

Voz 1292 43:03 la de la gente entiende que hay necesidades específicas de las mujeres en la ciudad que hay necesidades de las personas menores de las personas mayores que los estándares masculinos son parte de lo de la referencia pero que hay realidades vitales muy variadas y que el diseño de la ciudad se tiene que dirigir a a toda esa diversidad de de necesidades en la vida la vida diaria de las personas

Voz 8 43:27 bonzo está dormido porque la mesa le queda a la misma altura esto

Voz 4 43:31 no no está escuchando pensando ya que me dais expresó la pregunta que te quería una contradicción entre pensando en los niños eran sobre todo en la infancia antes

Voz 3 43:46 había muchos más niños que ahora sin embargo antes las ciudades están mucho menos pensadas para para los niños en todos los sentidos yo recuerdo mi primera sensación de frustración y de marginan eran las barras de los bares o las tiendas que siempre te quedabas como como marginado pero eso era en toda la ciudad sin embargo ahora las ciudades son mucho más adaptables en espacios sobre todo para para los niños llamada a mí me llama particularmente la atención que se haya hecho cuando menos niños hay sobre todo nuestras ciudades

Voz 1292 44:13 bueno pero es que la razón de la baja fertilidad es compleja hay tienen mucho más que ver que tiene que ver mucho más con otras cosas que con el diseño de la ciudad pero discrepa en una cosa sí es cierto que ahora digamos que hay cosas más específicas del tamaño de los niños y no como igual espacios diseñados a su tamaño en distintos lugares pero pero las ciudades contemporáneas son mucho menos amigables para los niños que las ciudades de mi infancia porque era ciudades de ahora en los espacios en el modo de transporte fundamentales el vehículo privado y los espacios digamos del entorno de las viviendas no se puede uno desplazar en muchos en en muchas partes de la ciudad sin el coche antes los niños tenían mucha más autonomía mucha más capacidad de ir solos por ejemplo al colegio los niños y las niñas que hoy en día entonces digamos que las cosas un poquito más compleja que el diseño de elementos concretos en espacios arquitectónicos como pueda hacer la barra de los bares

Voz 4 45:16 estoy que Gonzales de pequeño con problemas dijo

Voz 3 45:26 luego una una duda es qué qué qué casos concretos podemos valorar ya cuando vayamos por nuestras ciudades respecto a esta deis más Kun evaluación que estabas hablando de de las ciudades es decir qué elementos que podamos ver ahora en una ciudad que no veíamos hace quince veinte años nos pueden llevar a concluir mira esto se ha hecho porque ya no solo se piensa en el hombre como medida estándar para diseñar las ciudades

Voz 1292 45:49 llegamos que esto en lo que está ahora es en el debate está en la en la cultura profesional empieza a estar en la cultura profesional pero todavía no se ha trasladado de manera de manera normalizada al Albacer práctico e tener cuenta que los procesos de construcción de la ciudad son propios a muy largo plazo las ciudades se van construyendo a capas y en el en la larga duración no son procesos que de de hoy para mañana ni de hoy para dentro de cinco años entonces digamos que esto pues en qué se traducirá pues en espacios públicos de mayor calidad en en que haya mezcla de usos ya accesibilidad en entornos de menos de diez quince minutos andando de los lugares necesarios para la vida cotidiana notablemente de los equipamientos educación salud comercio en entornos a accesibles tiene cerca de todas las viviendas en que haya lugares donde se atienda a las personas mayores e hice atienda a los niños en la multiplicidad de de ámbitos temporales a lo largo del día en que hace falta apoyarlos no porque lo que pasa aquí

Voz 8 46:56 es una referencia siempre va a ver si quiero decir sí sí concellos somos las denuncia de tamaño si tú cambias esas referencia por la de la mujer media entonces la otra mitad de la población quiero decir al punto de referencia ahora mismo es injusto para las a la población si lo cambia será para la otra mitad no no sé cuál es la la solución supongo que duplicidad o eh variar más los y las dimisiones pero desde luego cambiar las referencias no no sé yo

Voz 4 47:25 quería a la altura podríamos estar en las dos mitades de la sociedad

Voz 1578 47:31 los palos ha sido muy interesante que dijera que estabas pensando porque ese era un poco el objetivo este rato de radio que pensáramos Un poco más activamente nuestros espacios en cómo usamos los

Voz 8 47:40 que quedar ya de que gigante como bueno es solo

Voz 1578 47:43 a quien cómo no nos afecta verdad lo que lo que para eso Inés Sánchez de Madariaga ha sido un absoluto placer tenerte tenerte aquí porque la reflexión creo que es muy interesante daría para mucho rato de radio pero se acaban te agradezco mucho que está bien

Voz 1292 47:56 gracias a dos grandes

Voz 6 47:59 Pablo González Batista Cadena SER

con Pablo González Batista